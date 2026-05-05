Die 16 besten CRPGs, in denen du 2026 sein kannst, wer immer du willst

Nur die besten CRPGs vermitteln jenes Gefühl absoluter Freiheit, nach dem sich Spieler sehnen. Stark inspiriert von Dungeons and Dragons, In diesen Spielen kannst du alles an deinem Charakter selbst bestimmen – vom Aussehen über die Eigenschaften bis hin dazu, wie deine Handlungen die Welt um dich herum beeinflussen.

Möchtest du in die Rolle eines rechtschaffenen Paladins schlüpfen, der stets die moralisch richtige Entscheidung trifft? Oder lieber die eines unverbesserlichen, mörderischen Nekromanten, der jeden bestiehlt, der ihm über den Weg läuft? CRPGs stillen dieses Verlangen wie nichts anderes.

Hier stelle ich dir die besten Titel des Genres vor, damit du das perfekte Spiel für deinen nächsten Charakter findest.

Unsere Top-Empfehlungen für CRPGs

Um Ihnen bei der Auswahl der allerbesten CRPGs zu helfen, die sich selbst von den besten Vertretern des Genres abheben, hat unser Team sieben Spiele zusammengestellt, die wir allen CRPG-Fans ans Herz legen:

Baldur’s Gate 3 (2023) – Ein absoluter Knaller von Larian Studios, der dir die Möglichkeit bietet, eine von D&D inspirierte Welt und Geschichte entweder mit einem vollständig individuell gestalteten Charakter oder als „Origin“-Charakter mit eigenem Aussehen, eigener Hintergrundgeschichte und meisterhaft vertontem Dialog zu erleben. Divinity: Original Sin 2 (2017) – ein weiteres äußerst interaktives CRPG von Larian, in dem du die Tragweite deiner Entscheidungen und Handlungen hautnah spürst, während du mit einer Gruppe voller schillernder Nebenfiguren eine weitläufige, gnadenlose Welt erkundest. Säulen der Ewigkeit 2: Deadfire (2018) – bietet eine wunderbar geschriebene Geschichte, in die man sich richtig vertiefen kann, gepaart mit einfachen, aber unterhaltsamen, strategischen Kämpfen, bei denen man mit verschiedenen Charakterkonfigurationen experimentieren und seinen Charakter ganz nach Belieben gestalten kann.

Diese Spiele sind allesamt hervorragende Beispiele dafür, welch enormes Potenzial das CRPG-Genre im Vergleich zu herkömmlichen RPG-Titeln bietet, wenn es um die Gestaltungsmöglichkeiten für den Spieler geht. Falls dir die Top-Auswahl noch nicht ausreicht, mach dir keine Sorgen. Scrolle einfach weiter nach unten, denn ich habe noch dreizehn weitere Spiele aufgelistet, die dir gefallen könnten.

Die 16 besten CRPG-Spiele, in denen du deine eigene Geschichte schreiben kannst

Bei CRPGs geht es nicht nur um Werte und Kämpfe – es geht um Freiheit. Erstelle deinen Charakter von Grund auf neu, gestalte die Welt durch deine Entscheidungen und beobachte, wie sich die Geschichte auf jede deiner Entscheidungen auswirkt.

Bist du bereit, genau der oder die zu werden, die du sein möchtest? Hier sind die 16 besten CRPGs, mit denen du dir diesen Traum erfüllen kannst.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PS5, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2023 Urheber Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die das ultimative D&D-Videospielerlebnis suchen

Baldur’s Gate 3 ist wohl das beste CRPG, das bisher erschienen ist, und das ist keine Übertreibung. Es verfügt über dieselbe phänomenale Erzählkunst, die auch ältere CRPGs auszeichnete, die auf der DnD-Saga basierten (z. B. Baldur’s Gate 1, Baldur’s Gate 2, Planescape: Torment, Neverwinter Nights) solche legendären Klassiker, und das bei moderner Grafik und einem insgesamt optimierten Spielablauf.

Dieses Spiel beschert uns einige der unvergesslichsten Charaktere in der Geschichte der Rollenspiele and eine weitläufige Welt, die jede deiner Handlungen spürbar macht. Es handelt sich nicht nur um ein gewöhnliches Abenteuerspiel mit einer linearen Handlung, denn deine Dialogentscheidungen beeinflussen oft das Verhalten der NPCs und können die Geschichte drastisch verändern, wie sich an seinem 17.000 Endvarianten. Das sind aber ganz schön viele Enden!

Ich empfehleBaldur’s Gate 3 nicht nur für CRPG-Fans, sondern auch für Gelegenheitsspieler, die eine fantastische Geschichte in ihren Spielen lieben. Es ist zweifellos eines der die besten RPG-Spiele schließlich der beste aller Zeiten, und vielleicht the das bisher Beste, wenn es rein um die Freiheit der Spieler und die erzählerische Qualität geht.

Mein Fazit: Baldur’s Gate 3 bleibt der unangefochtene König der CRPGs – es ist das Gesamtpaket, nach dem jedes andere CRPG strebt.

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Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, iPad, macOS, Microsoft Windows, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden Am besten geeignet für Fans von taktisch anspruchsvollen Kämpfen und Koop-Abenteuern

Von denselben Entwicklern wie Baldur’s Gate 3 is Divinity: Original Sin 2 – ein weiteres herausragendes Spiel von Larian Studios, das in diesem Genre führend ist, wenn es darum geht, inwieweit die Spieler ihren Charakter anpassen und die Handlung beeinflussen können.

Wenn du gerneErstelle ganz individuelle Charaktere und tauche in einer von D&D inspirierten Fantasiewelt voller Magie, Monster und moralisch zwiespältiger Figuren in das Rollenspiel ein, dannDivinity: Original Sin 2 sollte mindestens unter den ersten drei Plätzen auf deiner Liste der Spiele stehen, die du unbedingt spielen musst.

Es gibt kaum CRPGs, die so gut auf moderne Hardware optimiert sind wie die Titel von Larian, und gerade dieses Spiel enttäuscht ganz sicher nicht. Es erwartet dich ein flüssiges, storyreiches Spielerlebnis mit atemberaubender Grafik von Anfang bis Ende, gepaart mit Larions charakteristischem Erkundungssystem mit mehreren Karten, das es zu einem herausragendes Open-World-Spiel in diesem Genre.

Mein Fazit: Divinity: Original Sin 2 ist das CRPG, das Larian bekannt gemacht hat – ein weitläufiges Abenteuer mit unvergleichlicher Spielfreiheit und einem Koop-Modus, der tatsächlich funktioniert.

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3. Säulen der Ewigkeit II: Deadfire [Bestes CRPG mit Seefahrt]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Xbox One, PS4, macOS, Microsoft Windows, Linux, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Obsidian Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 50–70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Seefahrt und eine detailreiche Spielwelt lieben

Säulen der Ewigkeit II: Deadfire beweist, dass man nicht nur auf die CRPGs achten sollte, die auf der DnD-Saga basieren, denn dieses Spiel steht selbst den klassischen D&D-basierten Rollenspielen, die sich durch eine epische, verzweigte Handlung auszeichnen, wie zum Beispiel dem Baldur’s Gate and PathfinderSpiele.

Es verfügt über ein taktisches Kampfsystem, das dich dazu anregt, die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen, wodurch es auch zu den die komplexesten Strategiespiele auf dieser Liste steht. Darüber hinaus besticht es durch eine fesselnde Atmosphäre, gut ausgearbeitete Charaktere, hervorragende Sprachausgabe und jede Menge an Entscheidungen gebundene Inhalte, die für einen hohen Wiederspielwert sorgen. Kurz gesagt: Es ist einfach einer dieser Titel, die man sollte nichtDas solltest du dir nicht entgehen lassen, wenn du auf CRPGs stehst.

Was die Handlung betrifft, Säulen der Ewigkeit II: Deadfire hält sich nicht zurück und lässt dich kopfüber in eine Welt voller Intrigen, Tod und anderer brutaler Themen eintauchen. Von da an hast du als Spieler ein hohes Maß an Freiheit, ganz nach Belieben zu reagieren – von der Rettung Unschuldiger wie ein echter Weltverbesserer bis hin dazu, ganze Fraktionen zu verärgern, indem du dich wie ein regelrechter Psychokiller auf sie stürzt.

Mein Fazit: Säulen der Ewigkeit II: Deadfire ist ein ambitioniertes Seefahrer-Abenteuer, das die Piratenfantasie anspricht und gleichzeitig erstklassiges CRPG-Gameplay sowie eine unvergessliche Geschichte bietet.

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4. Clair Obscur: Expedition 33 [Bestes CRPG im JRPG-Stil]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2025 Urheber Sandfall Interactive Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden Am besten geeignet für JRPG-Fans, die sich nach einer neuen Herangehensweise an rundenbasierte Kämpfe sehnen

Clair Obscur: Expedition 33 ist ein bahnbrechendes rundenbasiertes Rollenspiel das die Gaming-Welt im Sturm erobert hat bei Erscheinen. Dieser Titel vereint traditionellJRPG-Mechaniken with Echtzeit-Elemente… und schafft so ein Kampfsystem, das sowohl nostalgisch als auch erfrischend innovativ wirkt. Du führst eine Gruppe von Expeditionsteilnehmern auf einer verzweifelten Mission, um die Malerin zu vernichten – ein geheimnisvolles Wesen, das den Tod selbst malt.

Jedes Jahr erwacht die Malerin und malt eine Zahl auf ihren Monolithen, und alle, die dieses Alter erreicht haben oder älter sind, lösen sich in Rauch auf und verschwinden. Da die Zahl nun bei 33 steht, könnte der Einsatz nicht höher sein. Allein diese Prämisse bildet den Rahmen für eine der emotional packendsten Geschichten in der jüngeren CRPG-Geschichte, mit Sprachausgabe von Branchenlegenden wie Andy Serkis und Ben Starr. Du wirst deine Gruppenmitglieder ins Herz schließen, während sie sich gemeinsam scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen stellen.

Was wirklichHell-Dunkel Besonders hervorzuheben ist das reaktive rundenbasierte Kampfsystem. Du wählst nicht einfach nur Aktionen aus einem Menü aus – du weichst in Echtzeit aus, parierst und kontert gegnerische Angriffe, reihst durch das Beherrschen von Angriffsrhythmen Combos aneinander und zielst mithilfe eines freien Zielsystems auf Schwachstellen.

Mein Fazit: Clair Obscur: Expedition 33 ist ein bahnbrechendes Meisterwerk, das beweist, dass rundenbasierte Kämpfe genauso spannend sein können wie Echtzeit-Action – ein sofortiger Klassiker.

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5. Disco Elysium [Bestes storybasiertes CRPG]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Microsoft Windows, macOS, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2019 Urheber ZA/UM Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, denen die Tiefe der Handlung wichtiger ist als der Kampf

Apropos Spiele, die keine Kompromisse machen, wenn es darum geht, wie düster ihre Handlung werden kann, Disco Elysium ist ein melancholisches Meisterwerk, das mit deinen Gefühlen spielt und dich während des gesamten Durchspiels dazu bringt, über den Sinn des Lebens inmitten all des Leids nachzudenken.

Dieser Titel ist ein persönlicher Favorit von mir und vielen anderen Fans von düstereren, eher für Erwachsene gedachten Spielen voller fesselnder Charaktere, die nur allzu „menschlich“ wirken – mit all ihren Schwächen – und mit denen man sich ganz nach Belieben unterhalten kann.

Glaubst du, dass andere Spiele auf dieser Liste deinen Dialogentscheidungen große Bedeutung beimessen? Nun, Disco Elysium das treibt es auf eine absurde Elf, dass einem schwindelig wird. Es ist eines der die fesselndsten Abenteuerspiele das Beste, was dir als CRPG-Fan je unter die Finger kommen wird. Ein wahrhaft beeindruckendes Meisterwerk mit einer sich ständig verändernden, einzigartigen Spielwelt, die dich auf Trab hält und voll und ganz in ihren Bann zieht.

Mein Fazit: Disco Elysium ist ein literarischer Triumph, getarnt als Videospiel – wenn du ein CRPG suchst, bei dem die Erzählung und die Charaktertiefe Vorrang vor dem Kampf haben, ist dies dein heiliger Gral.

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6. Pathfinder: Der Zorn der Gerechten [Das beste D&D-Regelsystem für CRPGs]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, macOS Erscheinungsjahr 2021 Urheber Owlcat Games Durchschnittliche Spielzeit 100–200 Stunden Am besten geeignet für D&D-Fans, die sich nach komplexen Spielmechaniken und epischen Kampagnen sehnen

Owlcat Games hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz, wenn es um unterhaltsame, äußerst wiederholbare CRPGs geht, wobei eines ihrer bisher besten Werke Pathfinder: Der Zorn der Gerechten – Ein Spiel, in dem man dank seines umfangreichen Systems zur Weiterentwicklung der Kräfte buchstäblich zu einem gottgleichen Wesen werden kann.

Es ist mit Abstand einer der besten Titel, die ich allen empfehlen würde, die Charakterentwicklung bis ins Absurde lieben und es genießen, Gegner in rundenbasierten Kämpfen gnadenlos zu vernichten. Hier erwartet dich eine epische, verzweigte Handlung, in der du auf deinem Weg zum Ruhm moralisch zweideutige Entscheidungen treffen kannst – ohne Rücksicht auf die Konsequenzen.

Pathfinder: Der Zorn der Gerechten Es bietet das klassische Alignment-System im D&D-Stil nach den Regeln der 3.5e, das deine Entscheidungen und die Wahrnehmung durch andere Charaktere im Blick behält, sowie unzählige Quests, deren Folgen nicht unbedingt davon abhängen, wie „moralisch“ deine Handlungen waren, sondern davon, wie sie sich auf die Gesamtgeschichte auswirken.

Mein Fazit: Pathfinder: Der Zorn der Gerechten ist der wahr gewordene Traum eines jeden Tabletop-Spielers – ein gewaltiges Epos, das Hunderte von Stunden in Anspruch nehmen wird und bei dem man sich nach mehr sehnt.

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7. Tyrannei [Das beste CRPG mit Bösewicht-Spielverlauf]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Microsoft Windows, Linux, macOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Obsidian Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die einmal in die Rolle des Bösewichts schlüpfen möchten

Obsidian Entertainment ist ein weiterer Publisher, den ihr im Auge behalten solltet, wenn ihr CRPGs liebt. Sie waren nicht nur für die Säulen der Ewigkeit die zuvor erwähnte Serie, aber sie haben uns auch Tyrannei, das derzeit zu den die besten Einzelspieler-Spiele für CRPG-Fans.

Wenn du dieses Spiel noch nicht gespielt hast, verpasst du definitiv etwas. Tyranneiis Ein phänomenales Spiel, das klassische RPG-Klischees auf den Kopf stellt, indem es dir ermöglicht, als Bösewicht zu spielen– daher der Titel. Getreu seinen CRPG-Wurzeln kannst du natürlich auch als wohlwollender Anführer spielen, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Unterdrückten zu helfen.

Denke jedoch daran, dass selbst moralisch richtige Entscheidungen zu unbeabsichtigten katastrophalen Folgen führen können, und das gilt umso mehr für CRPGs wie dieses. Auch wenn du technisch gesehen nicht der Herrscher in Tyrannei(eher so etwas wie der Stellvertreter) – was die Handlung angeht, wirst du hier erleben, wie es ist, die Massen anzuführen, und deine Entscheidungen immer wieder hinterfragen.

Mein Fazit: Tyrannei dreht das Spieß bei traditionellen Rollenspielen um, indem es dir erlaubt, deinen inneren Bösewicht zu leben – ein erfrischend düsteres Erlebnis, das sträflich unterschätzt wird.

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8. Wasteland 3 [Das beste postapokalyptische CRPG]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Xbox One, PS4, macOS, Microsoft Windows, Linux, Xbox Cloud Gaming Erscheinungsjahr 2020 Urheber inXile Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von postapokalyptischen Rollenspielen und Koop-Fans

Inxile Entertainment hat sich wirklich ins Zeug gelegt Wasteland 3, da es wohl der stärkste Titel der Wasteland-Reihe ist. Es ermöglicht dir, ein insgesamt besseres Gameplay, optimierte partybasierte Kampfmechaniken und ein äußerst anpassbares Waffensystem, mit dem du alles von Erbsenschleudern bis hin zu regelrechten Massenvernichtungswaffen auf deine Gegner abfeuern kannst.

Fans der klassischen „Fallout“-CRPGs können diese Serie als eine Art geistigen Nachfolger betrachten, da man auch hier eine postapokalyptische Welt erkunden kann, deren nichtlineare, spannungsgeladene Geschichte sich umso besser entfaltet, je länger man spielt. Ach ja, und habe ich schon erwähnt, dass es auch gewürztvoller „Fallout“-typischem schwarzem Humor?

Abgesehen von Einzelspielern, die RPGs mit einer Science-Fiction- oder postapokalyptischen Kulisse mögen, Wasteland 3 ist zudem ein absolutes Muss für alle, die gerne mit Freunden, der Familie und anderen Spielern spielen, da es mit Abstand eines der die unterhaltsamsten Koop-Spieleauf dieser Liste.

Mein Fazit: Wasteland 3 ist ein postapokalyptischer Knaller, der schwarzen Humor, brutale Entscheidungen und fesselnde taktische Kämpfe vereint – perfekt für Fallout Fans, die nach mehr verlangen.

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9. Fallout 2 [Das beste klassische postapokalyptische CRPG]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Microsoft Windows, macOS Erscheinungsjahr 1998 Urheber Black Isle Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans klassischer Rollenspiele und Liebhaber der Fallout-Geschichte

Fallout 2 ist der letzte der fesselnde Fallout-Spiele das eher in Richtung eines CRPG tendiert als in Richtung eines rasanten ARPG, wie es die heutigen Titel der Reihe verkörpern. Es ist Ein legendäres Spiel, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, voller Mutanten aller Art, radioaktiver Orte, dystopischer Städte und skrupelloser Überlebender, die dich für ein paar Caps töten oder zu einem köstlichen Mehrgangmenü verarbeiten wollen.

Auch wenn es sich um einen älteren Titel handelt, solltest du ihn auf keinen Fall verpassen Fallout 2 schließlich hat es maßgeblich dazu beigetragen, das Vermächtnis der Fallout-Reihe aufzubauen, die wir heute kennen und lieben. Es besticht durch exzellenten, fast schon satirischen schwarzen Humor, der dafür sorgt, dass man sich trotz der verstörenden Themen, mit denen sich das Spiel auseinandersetzt, wohlfühlt – was für Fallout-Spiele durchaus typisch ist.

Genau wie der erste Teil, der technisch gesehen nicht mit modernen Systemen und Grafiken entwickelt wurde, Fallout 2 ist nach wie vor ein Titel, den ich euch ans Herz legen möchte, vor allem, wenn ihr CRPGs bevorzugt, die in einer postapokalyptischen Welt spielen und in denen ihr nicht nur über das Schicksal eures Charakters, sondern auch über das vieler anderer Überlebender entscheiden könnt.

Mein Fazit: Fallout 2 ist ein zeitloser Klassiker, der den Grundstein für eine der beliebtesten Spielereihen überhaupt legte – ein Muss für jeden, der die Geschichte der CRPGs verstehen möchte.

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10. Neverwinter Nights [Das am besten modifizierbare CRPG]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Microsoft Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2002 Urheber BioWare Durchschnittliche Spielzeit 60–80 Stunden Am besten geeignet für D&D-Fans, die User-Generated-Content und Modding lieben

Da wir nun schon beim Thema der klassischen RPGs sind, die zwar alt, aber Gold wert sind, wäre diese Liste nicht vollständig ohne Neverwinter Nights von BioWare, einem der bekanntesten Videospiele, das auf der Dungeons and Dragons die jemals veröffentlichte IP.

Es ist ein episches Abenteuerspiel, das seiner Zeit in Sachen Grafik, grundlegenden RPG-Mechaniken und Kampfsystem weit voraus war – ganz zu schweigen davon, dass es dank des Aurora Toolset einen enormen Wiederspielwert bietet, der ermöglicht es dir, verschiedene Kampagnen und Karten zu erleben, die von anderen Spielern erstellt wurden.

Und obendrein, Neverwinter Nights Es gibt auch eine erweiterte Ausgabe, die im Vergleich zum Original eine deutlich bessere Grafik bietet, sowie zahlreiche leicht zugängliche Mods aus der engagierten Community, die dafür sorgen, dass das Spiel immer wieder neu und spannend bleibt.

Mein Fazit: Neverwinter Nightsist einD&D Ein Klassiker, der dank seiner unglaublichen Modding-Community immer wieder Neues zu bieten hat – auch Jahrzehnte später gibt es noch immer neue Inhalte zu entdecken.

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Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen Microsoft Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2014 Urheber Hirngespinste Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Cyberpunk-Fans und Liebhaber rundenbasierter taktischer Kämpfe

Shadowrun: Dragonfall is ein absolutes Muss für alle Fans von CRPGs und Cyberpunk die zudem taktische, rundenbasierte Kämpfe lieben. Das gilt eigentlich für fast jedes Spiel im Shadowrun-Universum, denn die Reihe strotzt nur so vor großartigen, stark sci-fi-lastigen Titeln, in denen man ein Abenteuer in einer von Kriminalität geprägten Cyberpunk-Zukunftswelt beginnen kann.

Wenn Sie auf der Suche nach Spiele wie Cyberpunk 2077 aber den Spielstil von CRPGs den üblichen Open-World-Action-RPGs vorziehst, dann Shadowrun: Dragonfall wird dich umhauen.

Mit einer Reihe unvergesslicher Charaktere, einer düsteren Atmosphäre, intensiven Rätselmechaniken und einem wahnsinnig unterhaltsamen Gameplay im Tabletop-Stil gibt es keinen Grund, dieses Spiel nicht auszuprobieren, ganz zu schweigen von all die anderen Shadowrun-Spiele übrigens auch!

Mein Fazit: Shadowrun: Dragonfall ist das Cyberpunk-CRPG, von dem du nicht wusstest, dass du es brauchst – ein flüssiges, fokussiertes Spielerlebnis mit hervorragenden Texten und taktischer Tiefe.

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12. Planescape: Torment [Das beste philosophische CRPG]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, macOS, Android, iOS Erscheinungsjahr 1999 Urheber Black Isle Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf eine fesselnde Handlung legen und nach philosophischen Erzählungen suchen

Wenn du auf der Suche nach einem plattformübergreifenden Titel bist, den du sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen und Handys spielen kannst, dann solltest du Planescape: Torment falls du es aus irgendeinem Grund noch nicht getan hast. Du kannst einfach nichts falsch machen, wenn du dieses Spiel ausprobierst, denn es ist einer der anspruchsvollsten und fesselndsten DnD-basierten Titel, was die Weltgestaltung und die Erzählung angeht.

Hier bist du weder ein aufrechter Held, der die Welt retten will, noch ein böser Schurke, der nach Chaos giert – zumindest nicht von Anfang an. Stattdessen beginnst du als ein nicht ganz so einfacher Mann, der nach dem Sinn seines unsterblichen Lebens sucht, während er versucht, nicht nur eine gnadenlose Welt zu erkunden, die dunkel und voller Schrecken ist, sondern auch seinen gebrochenen Geist, der durch den Lauf unzähliger Äonen zermürbt wurde.

Das wird dir bestimmt gefallen, wenn du ein echter DnD-Fan bist oder einfach nur tiefgründige, storylastige Rollenspiele magst, die High-Fantasy mit einem Hauch von Science-Fiction verbinden.

Mein Fazit: Planescape: Torment ist ein philosophisches Meisterwerk, das die Frage stellt: „Was kann das Wesen eines Menschen verändern?“ – Wenn du ein CRPG suchst, das zum Nachdenken anregt, dann ist dies genau das Richtige für dich.

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Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2001 Urheber Troika Games Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Steampunk-Fantasy-Fans, die auf der Suche nach einzigartigen Schauplätzen sind

Arcanum: Von Dampfwerken und dunkler Magie findet auf dieser Liste einen wohlverdienten Platz, da es zu den eher unterschätzten CRPGs gehört, die selbst mit den Schwergewichten ihrer Zeit wie Planescape: Torment, Icewind Dale, Fallout 1und Fallout 2.

Als einer der Pioniere der isometrischen, handlungsintensiven CRPGs, Arcanum: Von Dampfwerken und dunkler Magie vermittelt dir das Gefühl eines klassischen, stilisierten Point-and-Click-RPGssowie eine beachtliche Interaktivität seitens der NPCs und der Spielwelt insgesamt, was das Spiel von den üblichen Abenteuerspielen jener Zeit abhob.

Zudem macht dieses Spiel den Konflikt zwischen Wissenschaft und Magie zu einem zentralen Thema der Handlung, sodass es dich sicher begeistern wird, wenn du offen für ein CRPG mit einer von Fantasy geprägten Steampunk-Kulisse bist.

Mein Fazit: Arcanum: Von Dampfwerken und dunkler Magie ist ein Geheimtipp, der Magie und Technik auf eine Weise verbindet, wie es kein anderes CRPG tut – wenn du genug von den üblichen Fantasy-Settings hast, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

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14. Icewind Dale [Das beste Dungeon-Crawler-CRPG]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Microsoft Windows, macOS, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2000 Urheber Black Isle Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von Dungeon-Crawlern und Liebhaber des Party-Managements

Icewind Dale is eine Mischung aus Dungeon-Crawler und CRPG, bei der du das Beste aus beiden Welten erleben kannst. Im Gegensatz zu ähnlichen Titeln wie … gibt es hier keine eigentliche „Hauptfigur“ Baldur’s Gate or Planescape: Torment, was es von den üblichen DnD-inspirierten Abenteuerspielen abhebt.

Stattdessen steuerst du eine ganze Gruppe mit vollständig anpassbaren Charakteren und führst sie durch ihre gefährlichen Begegnungen mit den Mächten des Bösen – darunter geheimnisvolle, mächtige Wesen, die weit über das menschliche Maß hinausgehen. Glücklicherweise basiert das Spiel auf der DnD-Saga, sodass Kämpfe gegen gottgleiche Kreaturen durchaus im Bereich des Möglichen liegen!

Dieses Spiel bedient sich zwar des gängigen RPG-Klischees „Der Held rettet die Welt“, aber lass dich davon nicht täuschen: Du kannst dich trotzdem wie ein skrupelloser, herzloser Mistkerl verhalten – auch wenn Icewind Dale legt nicht unbedingt so viel Wert auf komplexe, charakterbasierte Geschichten wie andere DnD-CRPGs.

Mein Fazit: Icewind Dale ist ein reines Dungeon-Crawler-Vergnügen, bei dem Kämpfe und die Zusammenstellung der Gruppe im Mittelpunkt stehen – perfekt für Spieler, die eine gute taktische Herausforderung lieben.

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Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox 360, PS3, macOS Erscheinungsjahr 2009 Urheber BioWare Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von Dark Fantasy und Spieler, die die Dynamik in Gruppen lieben

Nichts verdeutlicht so sehr, was für ein wahres Kraftpaket BioWare in seiner Blütezeit war, wenn es um die Entwicklung von zeitlosen Einzelspieler-RPGs ging, wie Dragon Age: Origins.

Zusammen mit den frühen „Mass Effect“-Spielen bot dieser beeindruckende Titel mit Abstand eines der besten Einzelspieler-Erlebnisse, die man in der Gaming-Ära der späten 2000er und frühen 2010er Jahre erleben konnte. Dragon Age: Origins, insbesondere, auch heute noch außerordentlich gut hält, da eines der reaktionsfreudigsten und rollenspielfreundlichsten CRPGs aller Zeiten.

Die schiere Vielfalt an Dialogoptionen (gut, neutral oder geradezu böse) und die von den Entscheidungen abhängigen Ergebnisse in diesem Spiel sind einfach unglaublich. Das macht es zu einem absoluten Muss für Spieler, die wirklich ein Spiel suchen, in dem sie sein können, was immer sie wollen – unabhängig von Moralvorstellungen oder den üblichen RPG-Klischees.

Mein Fazit: Dragon Age: Origins ist BioWare in Höchstform – ein düsteres Fantasy-Epos mit unvergesslichen Gefährten und Entscheidungen, die wirklich zählen.

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Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2023 Urheber Owlcat Games Durchschnittliche Spielzeit 80–120 Stunden Am besten geeignet für Warhammer-40K-Fans und Liebhaber von Space-Opera-Rollenspielen

Zum Abschluss unserer Reihe schlägt Owlcat Games erneut zu mit Warhammer 40.000: Rogue Trader – Ein storylastiges Weltraum-Abenteuerspiel, in dem du all deine Science-Fiction-RPG-Fantasien in der überaus düsteren und brutalen Welt von Warhammer 40K ausleben kannst.

Was einige der am bestenWarhammer 40.000 Spiele Das ist mit Abstand das, was einem reinen, umfangreichen Rollenspiel mit einer fesselnden, nichtlinearen Handlung am nächsten kommt, das das umfangreiche Hintergrunduniversum des „Warhammer 40.000“-Franchise voll ausschöpft.

Abgesehen von seiner fesselnden Geschichte bietet es all die üblichen „Extras“, die man von CRPGs kennt: strategische rundenbasierte Kämpfe, umfangreiche Möglichkeiten zur Charakteranpassung, großartige Nebenfiguren und ein unglaubliches Weltdesign.

Alles in allem würde ich sagen, dass es keine Rolle spielt, ob man ein Fan der „Warhammer 40.000“-Reihe ist oder nicht. Warhammer 40.000: Rogue Trader ist auf keinen Fall ein Spiel, das man sich entgehen lassen sollte, vor allem nicht, wenn man ein CRPG-Fan mit Selbstachtung ist, der diesen Kulttitel bei seiner Veröffentlichung irgendwie verpasst hat.

Mein Fazit: Warhammer 40.000: Rogue Trader ist eine düstere Weltraumodyssee, die endlich das Warhammer 40.000Universumsgerechtigkeit in Form eines CRPG – gewaltig, brutal und absolut fesselnd.

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Mein Gesamtfazit zu den besten CRPGs

Der beste Ausgangspunkt für Spieler, die nach CRPGs suchen, in denen man sein kann, wer man will? Das hängt davon ab, was für ein Rollenspieler du bist.

Für das ultimative Erlebnis: Baldur’s Gate 3 ist das Kronjuwel des Genres – ein Meisterwerk, das brillante Erzählkunst, umfassende Charakteranpassung und Entscheidungen vereint, die die Welt um dich herum wirklich prägen.

Baldur’s Gate 3 ist das Kronjuwel des Genres – ein Meisterwerk, das brillante Erzählkunst, umfassende Charakteranpassung und Entscheidungen vereint, die die Welt um dich herum wirklich prägen. Für Koop-Abenteurer: Divinity: Original Sin 2 bleibt der Goldstandard für das Spielen mit Freunden und bietet taktische Tiefe und Spielfreiheit, die jede Spielsitzung wie eine echte Tabletop-Kampagne wirken lassen.

Divinity: Original Sin 2 bleibt der Goldstandard für das Spielen mit Freunden und bietet taktische Tiefe und Spielfreiheit, die jede Spielsitzung wie eine echte Tabletop-Kampagne wirken lassen. Für JRPG-Fans: Clair Obscur: Expedition 33 revolutioniert den rundenbasierten Kampf mit Echtzeit-Mechaniken, eingebettet in eine eindringlich schöne Geschichte, die dem Spiel den Titel „Spiel des Jahres“ einbrachte.

Clair Obscur: Expedition 33 revolutioniert den rundenbasierten Kampf mit Echtzeit-Mechaniken, eingebettet in eine eindringlich schöne Geschichte, die dem Spiel den Titel „Spiel des Jahres“ einbrachte. Für Puristen der Erzählkunst: Disco Elysium verzichtet gänzlich auf Kampfsequenzen, um eine der nachdenklichsten und emotional intensivsten Geschichten der Spielegeschichte zu erzählen.

Disco Elysium verzichtet gänzlich auf Kampfsequenzen, um eine der nachdenklichsten und emotional intensivsten Geschichten der Spielegeschichte zu erzählen. Für Liebhaber von Tischspielen: Pathfinder: Der Zorn der Gerechtenbringt dasD&D 3.5 ein Regelwerk, das mit Hunderten von Stunden an Inhalt und einer atemberaubenden Machtentwicklung zum Leben erweckt wird.

Pathfinder: Der Zorn der Gerechtenbringt dasD&D 3.5 ein Regelwerk, das mit Hunderten von Stunden an Inhalt und einer atemberaubenden Machtentwicklung zum Leben erweckt wird. Für Spieler, die Bösewichte verkörpern: Tyrannei dreht den Spieß um und lässt dich deine dunkle Seite in einer Welt ausleben, in der das Böse bereits gesiegt hat.

Tyrannei dreht den Spieß um und lässt dich deine dunkle Seite in einer Welt ausleben, in der das Böse bereits gesiegt hat. Für Liebhaber klassischer Rollenspiele: Planescape: Torment and Fallout 2 beweisen, dass das Alter nur eine Zahl ist, wenn es um unglaubliche Weltgestaltung und die Handlungsfreiheit der Spieler geht.

Es gibt kein einziges CRPG, das jedem gefällt, aber genau darin liegt der Reiz des Genres – für jeden Spielertyp wartet das perfekte Abenteuer. Ganz gleich, ob du dich nach taktischen Kämpfen, philosophischen Geschichten oder purem Chaos sehnst: Diese 16 Titel bieten dir die Freiheit, genau der zu sein, der du sein möchtest.

Häufig gestellte Fragen