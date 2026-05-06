Die 7 besten PS5-Sportspiele: Werde 2025 zum wahren Champion

Das Finden desam bestenPS5Sportspiele Das kann schwierig sein, da so viele aktuelle Titel noch um Aufmerksamkeit buhlen. Deshalb habe ich mir Rezensionen und Gameplay-Videos genau angesehen und sogar mit begeisterten Spielern gesprochen, um herauszufinden, welche Spiele wirklich herausstechen auf PlayStation 5gerade jetzt.

Die falsche Wahl kann sich anfühlen, als würde man Geld zum Fenster hinauswerfen und sein Spielerlebnis verschwenden. Niemand möchte sich langweilige Matches, Pannen beim Rennen oder eine umständliche Steuerung antun PS5 or PS4. Deshalb sortiert dieser Leitfaden das Überangebot und konzentriert sich auf Spiele, die atemberaubend aussehen und für den ultimativen Adrenalinkick sorgen.

Egal, ob du nur gelegentlich spielst, ein passionierter Spieler bist oder zu Hause epische Spieleabende planst PS5 or PS4 Wenn du mit Freunden unterwegs bist, wird dir diese Liste sicher helfen. Also los geht’s!

Unsere Top-Empfehlungen für PS5-Sportspiele

Sie werden feststellen, dass sich genau diese Eigenschaften bei den Spitzenunternehmen PS5 Sportspiele. Und jedes einzelne davon bietet hier sein ganz eigenes ultimatives Erlebnis, sei es knallharter Kampfwettbewerb, spektakuläre Rennaction oder unkomplizierter Spielspaß, der genauso gut auf PS4 und sorgt dafür, dass man immer wiederkommt.

EA Sports FC 26 (2025) – Das realistischste Fußballerlebnis auf PS5. Präzise Dribblings, realistische Zuschauer und alle Ligen, die dir am Herzen liegen. Die Spiele hier sind nicht nur einfache Partien, sondern fühlen sich wie echte Mannschaftssportveranstaltungen an, bei denen sich das Blatt innerhalb von Sekunden wenden kann. MLB The Show 25 (2025) – Das ist nicht nur etwas für eingefleischte Baseballfans. Dieses Spiel besticht durch perfektes Timing beim Wurf, flüssige Animationen und Kameraeinstellungen, die jeden Schlagversuch zu einem eigenen Showdown machen. Es ist die Art von Spiel, bei der sich kluge Spielzüge wirklich auszahlen. NBA 2K26 (2025) – NBA Bewegungen, die direkt aus echten Spielerdaten stammen, lassen selbst auf dem Bildschirm authentisch wirken, PS4. Egal, ob du alleine auf dem Platz stehst oder online gegen andere antrittst – hier geht es um Basketball, der sowohl Stil als auch atemberaubende Schlussphasen bietet.

Wenn du also wissen möchtest, wie sich die einzelnen Spiele im Detail unterscheiden – von den Entwicklern bis hin zu den besonderen Extras –, dann lies einfach weiter. Die vollständige Übersicht unten zeigt dir genau, warum diese Titel die besten Sportspiele für PS5 gerade jetzt.

Die 7 besten PS5-Sportspiele für den Wettkämpfer in dir

Die Auswahl deram bestenPS5 Sportspiele geht über Grafik und große Namen hinaus. Es geht darum, wie man Titel auswählt, die durch clevere Herausforderungen und kleine Details, die für Abwechslung bei den Spieloptionen und beim erneuten Durchspielen sorgen, immer spannend bleiben. Egal, ob du Karrieremodi, schnelle Rennrunden oder gemeinsamen Spielspaß suchst – hier sind die aktuellen Highlights.

1. EA Sports FC 26 [Das beste Fußballspiel für PS5-Spieler]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler EA Sports Am besten geeignet für Fans von tiefgehenden Fußballsimulationen und Taktikspielen Durchschnittliche Spielzeit ~ 18 Stunden Besondere Merkmale Zwei Spielmodi: „Authentisch“ für Realismus und „Wettkampf“ für rasante Matches

EA Sports FC 26 hebt Fußballsimulationen auf ein neues Niveau. Das Spieltempo wirkt schneller, die Spieler-KI reagiert tatsächlich auf freie Räume, und die Manager-Tools bieten tiefgehende Einblicke in die Taktik. Als jemand, der viel zu viel Zeit damit verbringt, Formationen zu optimieren, Ich finde es toll, wie jede Anpassung auf dem Spielfeld tatsächlich den Spielverlauf verändert. Unterzeichnung desdie besten Spieler in Karrieremodus ist es endlich wert, dass man Stunden darin investiert.

Als ich mein erstes Spiel startete, Ich merkte, wie reaktionsschnell das Dribbling und die Verteidigung geworden waren. Das Ballgewicht fühlt sich genau richtig an, die Pässe haben Biss, und die Torhüter verhalten sich nicht mehr wie Pappwände. Mehrspielermodi Das Spiel läuft jetzt flüssiger, auch wenn sich manchmal noch kurze Verzögerungen einschleichen. Trotzdem ist jeder Sieg ein tolles Gefühl, wenn man die Mannschaft selbst zusammengestellt hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben EA Sports FC 26 bietet intelligentere Spielmodi, eine verbesserte Spielerkennung und ein Spieltempo, das fußballerisches Geschick belohnt. Es wurde für Taktiker entwickelt, die es lieben, jeden Aspekt zu kontrollieren – nicht nur für Gelegenheitsspieler am Wochenende.

Die Beleuchtung und die Reaktionen des Publikums sorgen für die typische Atmosphäre eines großen Spiels. Der Kommentar ist dynamischer, die Schatten im Stadion fallen anders, und Die Einleitungen der Spiele sehen aus, als kämen sie direkt aus einem Premier LeagueAusstrahlung.

Mein Fazit: EA Sports FC 26 ist das komplette Fußballpaket für strategisch orientierte Spieler. Es belohnt cleveres Spiel, Geduld und all jene, die für das Tor in der Nachspielzeit leben.

2. MLB The Show 25 [Das realistischste Baseballspiel für die PS5]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2025 Entwickler San Diego Studio Am besten geeignet für Echte MLB-Kader, spannende Pitcher-Duelle, mitreißende Übertragung Durchschnittliche Spielzeit ~34 Stunden Besondere Merkmale Lebensechte Zuschauer, moderne Stadien, detailgetreue Gesichter der Spieler

Das ist klarMLB The Show 25 bleibt die maßgebliche Baseball-Simulation für PS5 Spieler. Nach dem, was ich bisher gesehen habe, sorgen der umfangreiche MLB-Kader und die präzise Spielmechanik dafür, dass jeder Wurf zählt, und belohnen taktisches Vorgehen statt bloßes Knöpfedrücken.

Und diese durchdachte Strategie wird durch detailgetreue Stadionentwürfe und verbesserte Fanreaktionen zum Leben erweckt, die sich auf PS5. Wenn dein Schlagmann einen Homerun schlägt, tobt die Menge, sodass jedes Highlight mit den besten mithalten kann PS5 Zusammenstellung von Split-Screen-Spielen.

Spieler, die mehr als nur spektakuläre Treffer suchen, werden begeistert sein, wie dieses Spiel den Rhythmus und die Spannung des Baseballspiels einfängt. Es sticht hervor in der am bestenPS5 Sportspiele Die Serie besticht durch eine gelungene Mischung aus Realismus, Spaß und Spannung und macht selbst ruhige Spielphasen zu Momenten, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Warum wir uns dafür entschieden haben MLB The Show 25 setzt mit lebensechten Spieleranimationen und Publikumsreaktionen neue Maßstäbe in Sachen Baseball-Realismus und ist damit der Sporttitel der Wahl für MLB-Fans.

Was es noch besser macht, ist Wie lebensechte Gesichter der Spieler und subtile Animationen auf dem Spielfeld für Spannung sorgen. Zu sehen, wie ein Pitcher seinen Griff anpasst oder ein Läufer sich ein Stückchen von der Base entfernt, sorgt für jene letzten kleinen Details, die einen völlig in den Bann ziehen, sei es bei PS5 or PS4.

Außerdem nimmt diese Intensität noch weiter zu, wenn man sich zunächst für die Vollsaison-Modi entscheidet oder in die ultimativen Online-Duelle einsteigt. Wenn man das auf einem der Die besten Fernseher fürPS5 lässt Home Runs und Aufnahmen aus dem Publikum richtig zur Geltung kommen und macht jedes Spiel zu einem Erlebnis. Und genau das ist es, was das Streben nach dem Meistertitel in MLB The Show 25 für Fans einfach ein Riesenspaß.

Mein Fazit:Für eingefleischte Baseballfans, MLB The Show 25 garantiert unvergleichlichen Realismus. Jeder Wurf, jeder Schlag und jeder Jubel im Stadion erweckt den Sport zum Leben auf PS5.

3. NBA 2K26 [Das beste Basketballspiel für PS5-Spieler]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Visuelle Konzepte Am besten geeignet für Basketball-Simulation und wettbewerbsorientierte Online-Spieler Durchschnittliche Spielzeit ca. 42 Stunden Besondere Merkmale Vollständig integrierte WNBA und neue MyTEAM-Kombinationen (NBA+WNBA), neues ProPLAY™-Bewegungssystem

NBA 2K26 legt die Messlatte für realistischen Basketball immer höher. Es bietet eine straffere Verteidigung, eine intelligentere KI und einen flüssigeren Schussrhythmus. Meine Karriere ist immer noch eine mühsame Angelegenheit für einen Ein schönes Einzelspieler-Spiel, aber es macht Spaß, sich durchzubeißen, wenn sich jeder Zug, jeder Pass und jeder Block so gut anfühlt. Die neue ProPLAY-Technologie bildet die Bewegungen im echten Leben so gut nach, dass ich mich dabei ertappt habe, mir die Wiederholungen nur anzusehen, um die Fußarbeit zu beobachten.

Auf dem Spielfeld fühlt es sich kraftvoll und körperbetont an. Ich liebe es, meine Würfe zeitlich perfekt abzustimmen und die Verteidiger zu falschen Wechseln zu verleiten. Es gibt immer noch diesen altbekannten VC-Grind, der neue Spieler frustrieren kann, aber das Gameplay selbst ist erstklassig, vor allem, wenn du mit einem Freund im Koop-Modus spielen. Wenn man einen Green Release aus der Distanz versenkt oder einen Alley-Oop inmitten der Verteidiger fängt, ist das der pure Dopamin-Kick.

Warum wir uns dafür entschieden haben NBA 2K26 bietet ein verbessertes Timing-Feedback, eine ausgewogenere Ausdauer und einen flüssigeren Spielfluss zwischen den Ballbesitzen. Es ist ganz klar für Spieler gedacht, die für den Sport leben und atmen und den Unterschied zwischen einem Drop-Step und einem Euro-Step instinktiv erkennen.

Optisch ist es atemberaubend. Der Schweiß, die Trikots, die Beleuchtung und die Musik ziehen einen so in ihren Bann, als würde man eine Live-Übertragung sehen. Das Sounddesign in der Arena bringt jeden Dunk und jeden Jubelschrei perfekt zur Geltung, und diese Halbzeitshows sind immer noch der Hammer.

Mein Fazit: NBA 2K26 ist Basketball-Perfektion für Spieler, die sich nach Realismus und der Möglichkeit sehnen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Es ist die fesselndste Basketball-Simulation, die man derzeit auf der PS5 spielen kann.

4. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 [Das beste Skating-Erlebnis auf der PS5]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Windows Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Iron Galaxy Studios Am besten geeignet für Eislauf-Fans, die rasante Action, Nostalgie und Online-Multiplayer suchen Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–12 Stunden (Hauptkampagne, variiert je nach Multiplayer-Modus) Besondere Merkmale Plattformübergreifender Mehrspielermodus (bis zu 8 Spieler), überarbeitete PS2-Levels, die Modi „Create-A-Park“ und „Create-A-Skater“

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 versetzt dich zurück in die Blütezeit des Skatens, aber mit einem modernen Touch. Die klassischen Combos, die gewaltigen Sprünge und die raffinierten Grind-Mechaniken sind alle dabei und wurden nun für das PS5. Ich bin auf die erste Ebene gesprungen und habe sofort losgelegt und krasse Tricks hingelegt. Die Steuerung sitzt genau richtig: flüssig genug für kreative Spielzüge, aber gnadenlos, wenn man nachlässig wird.

Was besonders auffällt, ist der flüssige Spielablauf. Jede Spielsitzung wird zu einem Lauf, bei dem ich Tricks aneinanderreihe, Highscores jage und neue Routen entdecke. Klar, die Aufgaben können sich nach einer Weile etwas eintönig anfühlen, aber es fällt schwer, sich nicht von der Dynamik mitreißen zu lassen – vor allem, wenn man mit Höchstgeschwindigkeit durch einen Level rast und wahnsinnige Combos hinlegt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Es lebt von Nostalgie und wirkt dennoch frisch. Das Skating-System läuft flüssig, und die Levels stecken voller geheimer Spots und toller versteckter Bereiche, die das Erkunden lohnen.

Die Umgebungen sind lebendig, vollgepackt mit Graffiti, Rampen und Geländern, wo jeder Skatepark zum Leben erwacht. Und der Soundtrack haut richtig rein – mit Punk- und Hip-Hop-Songs, die dich den ganzen Tag im Takt skaten lassen.

Mein Fazit: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Hier geht es darum, sich wie eine Skateboard-Legende zu fühlen. Wenn du gerne flüssige Combos hinlegst und diese coole Atmosphäre genießt, ist dies das ultimative Skating-Spiel für PS5.

5. Gran Turismo 7 [Beste realistische Rennsimulation für PS5-Spieler]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Polyphony Digital Am besten geeignet für Spieler, die sich nach einer realistischen Fahrsimulation und umfangreichen Tuning- und Anpassungsmöglichkeiten sehnen Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden Besondere Merkmale Fortschrittliches Raytracing und DualSense-Haptik auf der PS5, über 400 Fahrzeuge und mehr als 90 Strecken, umfassender Fotomodus und Tuning-Labor

Gran Turismo 7ist dasdas Kronjuwel des Simulationsrennspiels auf PS5. Es ist die Art von Spiel, bei der man jeden Kurvenlauf, jeden leichten Bremstakt und jeden Gangwechsel zu schätzen weiß. Ich setzte mich ans Steuer, und schon nach wenigen Minuten wurde mir wieder klar, warum diese Spielreihe auch Jahrzehnte später noch Maßstäbe für realistischen Rennsport setzt.

Das Feedback des DualSense ist der Wahnsinn; man spürt die Fahrbahn unter den Reifen und den Widerstand in jeder Kurve. Das Spiel setzt auf Präzision, Geduld und Meisterschaft – ich habe Stunden damit verbracht, die Autos fein abzustimmen und bei Track Days um Zehntelsekunden zu kämpfen. Der teilweise sehr mühsame Spielfortschritt könnte Gelegenheitsspieler abschrecken, aber wenn man auf präzise Steuerung und Realismus steht, gibt es kaum etwas Besseres.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gran Turismo 7 definiert Simulationsrennen auf PS5 mit unglaublicher Realitätsnähe und einer beeindruckenden Spieltiefe. Es vermittelt dir den authentischen Nervenkitzel eines Rennspiels (denk an Tuning in der Garage und Langstreckenrennen) und legt mehr Wert auf Geschicklichkeit als auf Geschwindigkeit.

Jeder Titel ist ein Highlight PS5; der vom Regen nassglänzende Asphalt reflektiert die Neonlichter, die Motoren dröhnen mit kristallklarer Schärfe, und die Kamera fängt jene filmreifen Momente ein, die jeden Sieg zu einem monumentalen Ereignis machen. Bild und Ton verschmelzen in der Autokultur und ziehen dich noch tiefer in den Asphalt-Rausch hinein.

Mein Fazit: Gran Turismo 7 ist der ultimative Rennspielplatz für Motorsportfans und Perfektionisten. Es ist pures Fahrvergnügen für alle, die für Rundenzeiten und die Kunst der perfekten Ideallinie leben.

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler EA Tiburon Am besten geeignet für Knallharte Tacklings, authentische Spielzüge, Online-Saisons Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden Besondere Merkmale BOOM-Kollisionstechnik, realistische Zuschaueratmosphäre, präzisere Spielermodelle

Das ist klarMadden NFL 25 bleibt die dominierende Kraft bei den American-Football-Spielen für Konsolen, insbesondere für PS5 Besitzer. Nach dem, was ich in unzähligen Spielerbewertungen gelesen habe, setzt diese Serie nach wie vor Maßstäbe für authentische Spielmodi auf NFL-Niveau, die sich fast so anfühlen, als würde man live zuschauen – ganz ähnlich wie die Titel in unserem Leitfaden zu den Die besten Madden-Spiele im Laufe der Jahre.

Aber diese Authentizität geht über das Aussehen hinaus, wie wie die echte Stadionatmosphäre einen in ihren Bann zieht. Dank der neuen BOOM-Technologie sprühen Tacklings und Zusammenstöße vor neuer Energie, sodass jeder epische Spielzug unvorhersehbar bleibt. Es sind diese körperbetonten Kampfmomente, die das Spiel spannend halten und Spieler belohnen, die schnell reagieren und kluge taktische Entscheidungen treffen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit explosiven Hits und echter NFL-Stadionatmosphäre, Madden NFL 25 bietet das authentischste Fußballerlebnis auf PS5.

Jeder, der nach den besten PS5 Wer sich Sportspiele ansieht, wird verstehen, warum Madden sticht hervor, genauso wie Gran Turismo für Rennsportfans. Die Mischung aus echter Strategie und harten Zusammenstößen macht jedes Teamspiel zu einem ultimativen persönlichen Wettkampf. Diese Mischung verwandelt knappe Siege in Geschichten, die man noch lange nach dem Schlusspfiff weitererzählen möchte, und verleiht dem Ganzen einen Hauch von Arcade-Nervenkitzel.

Zu diesem Nervenkitzel trägt auch bei, wie sich die Stimmung im Stadion bei jedem großen Raumgewinn oder jeder verpassten Chance verändert. Zu sehen, wie sich die Atmosphäre wandelt, steigert den Druck und zieht einen noch tiefer in den Moment hinein, so als ob am bestenPS5 Spiele, sodass selbst kurze letzte Schläge sich wie eine Entscheidung auf Leben und Tod anfühlen.

Mein Fazit:Madden NFL 25 ist das ultimative NFL-Erlebnis mit strategischer Tiefe und brutaler Action, was es zum besten Football-Spiel für PS5Fans.

7. F1 25 [Das beste Rennspiel für PS5-Fans]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Codemasters Am besten geeignet für Volle Rennwochenenden, starke Konkurrenten, unvorhersehbares Wetter Durchschnittliche Spielzeit Etwa 22 Stunden Besondere Merkmale Adaptive KI, sich anpassender Grip, spannende Boxenstopps

Das ist klarF1 25 zählt zu den Besten PS5 Rennsportspiele für Spieler, die Rennen mit echtem Einsatz lieben, ganz ähnlich wie Gran Turismo hat seinen ganz eigenen Stil. Es ist eine Mischung aus Strategie und schnellen Reaktionen am Steuer, die die mentale Herausforderung des professionellen Motorsports einfängt.

Dieser mentale Vorsprung wird noch größer, wenn sich das Wetter ändert oder adaptive KI-Fahrer aggressiv aufholen. Jede Runde im offenen Rennen erfordert höchste Konzentration, denn schon kleinste Lenkfehler kosten Plätze – und so fühlt sich das endgültige Vorpreschen wie ein hart erkämpfter Sieg auf der Rennstrecke an.

Warum wir uns dafür entschieden haben F1 25 verbindet realistische Rennaction mit dynamischem Wetter und intelligenter KI – ein wahrhaft adrenalingeladenes Erlebnis für Rennsportfans.

Wer mehr als nur offene Freizeitrennen sucht, wird es zu schätzen wissen wie dieser Modus an langen Wochenenden für Spannung sorgt. Das ist ein Teil dessen, was PS5 eine erstklassige Wahl, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen PS5 vs Xbox Series X Debatten. Das ist es, was F1 25 mehr als nur ein weiterer Rennspiel-Titel.

Hinzu kommt, dass sich die Bodenhaftung im Laufe des Rennens verändert. Das erfordert eine kluge Reifenwahl und eine umsichtige Fahrlinie, ähnlich wie Gran Turismo, sodass sich jede epische Rennstrecke lebendig anfühlt, als würde sie eine spannende Geschichte erzählen, die dich dazu bringt, immer wieder zurückzukommen.

Mein Fazit:Für alle, die den Nervenkitzel suchen, F1 25 ist diese perfekte Mischung aus Strategie und Geschwindigkeit, die es zur besten Rennsimulation für PS5.

8. NHL 25 [Das beste Eishockeyspiel für PS5-Spieler]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler EA Vancouver Am besten geeignet für Rasante Spielzüge, riesige Einsätze, Duelle unter mehreren Spielern Durchschnittliche Spielzeit ca. 50 Stunden Besondere Merkmale Fortgeschrittenes Eislaufen, besser präparierte Eisbahnen, lebhafte Reaktionen des Publikums

Das ist klarNational Hockey League 25 zählt zu den Besten PS5 Sportspiele für Fans, die schnelles Handeln, das schnelles Denken erfordert. Nach allem, was ich aus den Eindrücken der Spieler entnehmen konnte, fängt diese Serie das unvorhersehbare Chaos des Eishockeys immer noch besser ein als alles andere.

Dieses Chaos wird spannend, sobald eine präzisere Laufphysik und eine reaktionsschnellere Steuerung zum Tragen kommen. Zu sehen, wie die Menge immer größer wird, während man die Verteidiger hinter sich lässt, sorgt für zusätzliche Energie, sodass jeder schnelle Pass oder jede plötzliche Finte eine entscheidende Rolle spielt, genau wie bei dem die besten Gaming-Laptops in diesen epischen Kampfduellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben National Hockey League 25 bietet rasantes, strategisches Gameplay mit ausgefeilter Spielmechanik und lebhaften Reaktionen des Publikums; es ist eines der besten Eishockeyspiele für PS5.

Was das Spiel jedoch so fesselnd macht, ist das Gefühl, dass man sich diese blitzschnellen Spielzüge wirklich verdient hat. Spieler, die es genießen, kluge Positionierung mit intuitiven Entscheidungen in Einklang zu bringen, werden feststellen, dass National Hockey League 25 liefert. Jedes Tor fühlt sich persönlich an und hinterlässt Erinnerungen, die über den nächsten Sieg hinausgehen.

Zu dieser Spannung trägt auch bei, dass lokale Duelle oder Online-Modi die Wettkämpfe zu Gelegenheiten zum Prahlen machen. In Kombination mit einem der am bestenPS5 headsets… der Lärm in der Halle zieht einen noch tiefer hinein und lässt jedes Konsolenspiel noch spannender wirken, ähnlich wie Gran Turismo verstärkt das Dröhnen des Motors.

Mein Fazit: Für Fans von temporeichem Eishockey, National Hockey League 25 garantiert rasante Action und spannendes Gameplay, das dich immer wieder zurückkommen lässt.

Mein Gesamtfazit zu den besten PS5-Sportspielen

Sportveranstaltungen bieten Fans aller Art einzigartige Erlebnisse. Für jeden Sportbegeisterten ist immer etwas dabei:

Für Fußballfans → EA Sports FC 26 . Eine hyperrealistische Fußballsimulation, die die Faszination des Spiels mit lebensechten Spieleranimationen und spannenden Spielstrategien einfängt.

. Eine hyperrealistische Fußballsimulation, die die Faszination des Spiels mit lebensechten Spieleranimationen und spannenden Spielstrategien einfängt. Für Skateboard-Fans → Skate. . Ein Neustart der klassischen Spielereihe mit einem einzigartigen Steuerungssystem, das die wahre Freiheit des Skatens einfängt.

. Ein Neustart der klassischen Spielereihe mit einem einzigartigen Steuerungssystem, das die wahre Freiheit des Skatens einfängt. Für Eishockeyfans → NHL 25 . Mit fortschrittlicher Eislauf-Physik und reaktionsschneller Steuerung ist es das intensivste und realistischste Eishockeyspiel, das es gibt.

. Mit fortschrittlicher Eislauf-Physik und reaktionsschneller Steuerung ist es das intensivste und realistischste Eishockeyspiel, das es gibt. Für Baseballfans → MLB The Show 25. Das authentischste MLB-Erlebnis mit atemberaubenden Stadien und lebensechten Spielerbewegungen, die jedes Spiel wie eine echte Live-Übertragung wirken lassen.

Jedes Spiel garantiert ein hochwertiges Erlebnis, das genau auf die jeweilige Sportart zugeschnitten ist. Ganz gleich, für welche Sportart du dich begeisterst – es erwartet dich ein unvergessliches Erlebnis!

Häufig gestellte Fragen