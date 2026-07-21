Die 10 besten PS5-Koop-Spiele für gemeinsame Erfolge im Jahr 2025

Du weißt, dass du eines der besten PS5-Koop-Spiele spielst, wenn deine Gruppe immer wieder fragt, wann ihr es wieder spielen werdet. Ob ihr euch nun durch alternative Dimensionen plündert und schießt, eine riesige Sandbox-Welt erkundet oder tief in epische Handlungsstränge eintaucht – Koop-Spiele sind nicht nur ein großartiger Zeitvertreib, sondern auch ideal, um tiefere Freundschaften zu pflegen.

Nun gibt es eine Menge Es gibt unzählige Koop-Spiele, und obwohl viele davon gut sind, gehören einige davon einfach unbedingt zu den Must-Plays. Daher diese Liste von 10 Zu den besten PS5-Koop-Spielen, die dir nicht nur jede Menge Spaß bereiten, sondern dich auch nach mehr verlangen lassen!

Unsere Top-Auswahl an PS5-Koop-Spielen

Jeder Titel auf dieser Liste ist ein fantastisches Koop-Spiel, doch einige davon sind besonders herausragend. Hier sind unsere Top-Empfehlungen für die absoluten Highlights:

Bergbau, Handwerk (2011) – Der König unter den Survival-Sandbox-Spielen bietet schon für sich genommen endlosen Spielspaß, ist aber noch besser, wenn man es mit Freunden spielt. Außerdem lässt es sich sehr individuell anpassen, sodass du das Spielerlebnis ganz nach deinen Wünschen gestalten kannst. Es braucht zwei (2021) – Diese persönliche Geschichte wurde zum Spiel des Jahres 2021 gekürt, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum: Eine einfache, aber aufrichtige Geschichte, gepaart mit fantasievollen Rätsel-Plattform-Elementen, machte es einem sehr leicht, sich in dieses Spiel zu verlieben! Baldur’s Gate 3 (2023) – ein unglaubliches Rollenspiel mit einer fesselnden Geschichte und viel Spielfreiheit. Man muss auch nicht unbedingt D&D gespielt haben, um dieses Spiel zu genießen.

Nur weil diese Titel ganz oben auf der Liste stehen, heißt das nicht, dass die anderen Spiele nicht auch lohnenswert sind. Ich habe darauf geachtet, für jeden Geschmack etwas dabei zu haben. Wenn diese Top-Empfehlungen also nicht ganz dein Ding sind, schau einfach weiter unten nach. Du wirst bestimmt etwas finden, das dich und deine Freunde interessiert!

Die 10 besten PS5-Koop-Spiele für unterhaltsame, unvergessliche Abenteuer

Wie bei den meisten Listen ist mein wichtigstes Kriterium bei der Bewertung von Spielen der Spielspaß Das steht an erster Stelle, alles andere an zweiter Stelle. Auch wenn all diese Titel im Einzelspielermodus Spaß machen, sind sie viel bessermit Freunden – obwohl die meisten davon auch mit zufälligen Mitspielern gespielt werden können. Ich habe außerdem auf eine bunte Mischung verschiedener Genres geachtet, sodass ihr auf dieser Liste Sandbox-Spiele, CRPGs, ARPGs, Koop-Shooter und vieles mehr findet!

Kommen wir also ohne Umschweife zur Liste der besten PS5-Koop-Spiele, in der du dein nächstes Koop-Abenteuer finden kannst.

1. Minecraft [Das beste PS5-Koop-Spiel für kreatives Bauen und Survival-Abenteuer]

Plattformen PC, Linux, Mac OS, New 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Mojang Studios Verlag Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Variabel (anpassbar) Metacritic-Bewertung 93/100 Besondere Merkmale Eine offene Sandbox-Welt, in der buchstäblich alles möglich ist

Falls du es aus irgendeinem Grund noch nicht ausprobiert hast Bergbau, HandwerkDennoch gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um anzufangen, als jetzt. Das fantastische Indie-Spiele ist nun schon seit über einem Jahrzehnt auf dem Markt und immer nochschafft es an die Spitze der Charts und ist damit ein Paradebeispiel für „alt, aber goldwert“. Das Einzige, was dich dabei einschränkt, ist Bergbau, Handwerkliegt an deiner Fantasie und Kreativität, und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass dieses Spiel eine der besten Investitionen ist, die du tätigen wirst: Ich habe locker über tausend Stunden damit verbracht Bergbau, Handwerkich selbst.

Bergbau, Handwerkist ein Spiel, das von allem etwas bietet. Man loggt sich einfach ein, taucht in eine Welt ein und macht, was man will – die gewaltig Erstelle in einer prozedural generierten Welt eine Basis, um den Überlebensmechaniken des Spiels besser standzuhalten, baue Mineralien ab und stelle Rüstungen her oder entwirf komplexe Maschinen. Alles ist möglich!

WährendBergbau, HandwerkEs macht nicht nur solo jede Menge Spaß, sondern ist auch ein fantastisches Koop-Spiel mit Split-Screen-, LAN- oder Online-Modi. Im Multiplayer sind dir keine Grenzen gesetzt: Schnapp dir einen Kumpel und begib dich gemeinsam mit ihm auf ein großes Abenteuer in der gigantischen Welt, erkunde Dungeons tief in der Oberwelt oder im tückischen, höllischen Nether, errichte Denkmäler deiner Hybris oder baue hoch oben in den Wolken eine Arena für hochkarätige PVP-Kämpfe. Und wenn du noch mehr Leute an dem Spaß teilhaben lassen möchtest, kannst du jederzeit einen Server eröffnen oder mieten.

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass Bergbau, Handwerkbietet zudem Erweiterungen. Genau wie beim Basisspiel hast du völlige Freiheit bei der Auswahl der zusätzlichen Inhalte, die du deinem Bergbau, HandwerkErfahrung sammeln und dir für deine nächste (oder aktuelle) Welt eine Vielzahl von Bonusinhalten aussuchen und zusammenstellen!

2. It Takes Two [Das beste PS5-Koop-Spiel für einzigartige, storybasierte Abenteuer]

Plattformen PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Hazelight Games Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Metacritic-Bewertung 88 Besondere Merkmale Ein kooperatives Spiel, in dem es darum geht, dass ein Paar lernt, wieder zusammenzuarbeiten

Als Nächstes kommtEs braucht zwei, einer derDie besten Koop-Spiele Für alle, die auf der Suche nach einem Spiel mit einer großartigen Geschichte sind. Aber glaubt mir nicht einfach blind: Das Spiel wurde zum Spiel des Jahres gekürt. 2021!

Was das Gameplay angeht,Es braucht zweiist eine wunderbare Mischung aus kniffligem Plattformspiel und emotionaler Erzählkunst. Als das baldige Ex-Ehepaar Cody und May von ihrer Tochter unwissentlich in Puppen verwandelt wird, müssen sie lernen, wieder zusammenzuarbeiten, und vielleicht – nur vielleicht – sogar ihre Beziehung wieder kitten.

Und zusammenarbeiten müsst ihr, denn Es braucht zweierfordert das Spielen im Split-Screen-Modus (obwohl sowohl Online- als auch lokale Koop-Modi unterstützt werden). Die Rätsel im Spiel sind ausgefallen und abwechslungsreich, und beide Spieler müssen lernen, ihr wechselndes Arsenal an Fähigkeiten so einzusetzen, dass sie nicht nur selbst vorankommen, sondern auch ihrem Partner helfen können. Jede Herausforderung im Spiel erfordert sorgfältige Koordination und ständige Kommunikation, während ihr kann nichtMach alles selbst. Arbeitet zusammen, oder leidet allein.

Neben dem fantastischen Rätselspielspaß erwartet dich auch eine facettenreiche Geschichte, die die Beziehung zwischen Cody und May beleuchtet. Mit der Unterstützung von Dr. Hakim wird das Paar herausfinden, wo ihre Ehe schiefgelaufen ist, und ihre Fehler wiedergutmachen. Es ist zwar eine einfache Geschichte, aber dennoch sehr herzerwärmend.

Aufgrund der intimeren Atmosphäre, die Es braucht zwei, wäre es vielleicht eine gute Idee, in eines der die besten Gaming-Fernseher denn dieses Spiel macht im Couch-Koop-Modus besonders viel Spaß. Falls ihr jedoch im Online-Modus feststeckt, keine Sorge – dank des „Friend Pass“-Systems von Hazelight braucht nur einer von euch eine Kopie des Spiels!

3. Baldur’s Gate 3 [Das beste PS5-Koop-Spiel für tiefgehende RPG-Entscheidungen und taktische Kämpfe]

Plattformen PC, Mac OS, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Larian Studios Verlag Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit Variabel (anpassbar) Metacritic-Bewertung 96 Besondere Merkmale Ein Rollenspiel par excellence, das die D&D-Welt als Kulisse nutzt, um seine Geschichte zu erzählen, den Spielern dabei aber dennoch enorme Freiheit lässt

Nun zu einem weiteren GOTY-Titel. Baldur’s Gate 3 is ein fantastisches, handgemachtes CRPG spielt an der Schwertküste.

In Baldur’s Gate 3, du und3 andere Abenteurer (jeder Spieler in einer Koop-Sitzung steuert 1) müsst einen Weg finden, euch vor dem schrecklichen Schicksal der Ceremorphose zu retten. Da euch ein Illithid-Kaulquappe implantiert wurde, sind eure Tage, in denen ihr verzweifelt nach einem Heilmittel sucht, gezählt … so scheint es zumindest. Was als persönliche Suche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem großen Abenteuer, bei dem das Schicksal von Faerûn auf dem Spiel steht.

Genau wie beim Brettspiel, Baldur’s Gate 3 bietet taktische rundenbasierte Kämpfe. Auch wenn die Fachbegriffe und Spielmechaniken für neue Spieler zunächst abschreckend wirken mögen, versichere ich Ihnen, dass Baldur’s Gate 3 ist sehr hilfreich mit Tooltips und Tipps, die das Würfelsystem verständlich machen und dir helfen, das Spiel zu verstehen. Und auch wenn man ein erfahrener D&D- oder Baldur’s Gate 3 Das hilft zwar, aber spätestens zur Mitte des Abenteuers wirst du genug wissen, um dich ganz entspannt an den Tisch zu setzen und deine eigenen Würfel hervorzuholen.

Nun, trotz des storybasierten Rollenspiels und der D&D-Mechaniken, Die Eigenverantwortung der Spieler ist entscheidend in Baldur’s Gate 3. Du wirst viele Möglichkeiten für spontanes Geschichtenerzählen durch Handlungsentscheidungen, Würfelwürfe und Kampftaktiken, und es gibt eine ton Es gibt jede Menge kreative Lösungen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Außerdem hast du völlige Freiheit bei der Gestaltung deiner Charaktere; klar, du kannst sie ernsthaft spielen, aber es macht auch Spaß, als winziger Thanos zu spielen, der nur töten kann, indem er Leute von Klippen stößt.

Schließlich gibt es eine Menge Spiele wieBaldur’s Gate 3, wenn du also deine 80+ stündiges Koop-Abenteuer – vielleicht solltest du dich erst einmal umsehen!

4. Diablo IV [Das beste PS5-Koop-Spiel für Dungeon-Crawling und Loot-Grinding]

Plattformen PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Blizzard Verlag Blizzard Durchschnittliche Spielzeit ca. 30 Stunden (Hauptkampagne) Metacritic-Bewertung 86 Besondere Merkmale Ein düsteres ARPG, in dem du gegen die Mächte der Hölle kämpfst und Beute sammelst

Wenn du auf der Suche nach einem unterhaltsamen Koop-Spiel für unterwegs bist, dann ein toller Gaming-Laptop, Diablo IVDer unkomplizierte Ansatz, Spaß zu haben, könnte genau das sein, wonach du suchst.

Diablo IV ist eindüsteres Action-RPG das seit langem zu den Klassikern des Genres zählt. Wieder einmal in der trostlosen Welt von Sanctuary angesiedelt, wählt ihr und eure Gruppe eine von fünf Klassen aus – Barbar, Schurke, Zauberer, Nekromant und Druide – und streift durch die offene Spielwelt, tötet alles, was euch in den Weg kommt, und versucht, eine alte, bekannte Bedrohung aufzuhalten.

In der Praxis wirst du hauptsächlich Gegner besiegen und Beute einsammeln. Auch wenn das auf dem Papier vielleicht sehr simpel klingt, macht es doch einen gewissen Spaß, sowohl große als auch kleine Dämonen zu verprügeln und jedes einzelne Ausrüstungsteil zu begutachten, das dabei herausfällt.

Auch wenn es alleine Spaß macht, ist es doch am besten, mit Freunden in 4Der Online-Koop-Modus für mehrere Spieler macht das Ganze noch viel besser. Nicht nur, dass man dank der gemeinsamen Anstrengungen schneller und effizienter Gegner ausschaltet, es gibt auch viel mehr Beute zu ergattern!

5. A Way Out [Das beste PS5-Koop-Spiel für filmreife Gefängnisausbruchsabenteuer]

Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Hazelight Games Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Metacritic-Bewertung 78 Besondere Merkmale Ein düsteres Koop-Spiel, in dem ihr als Sträflinge auf der Flucht spielt

Wenn du Lust hast, noch ein Spiel zu spielen Spiel gleichEs braucht zwei, da muss man nicht lange suchen – Hazelight Games hat auch Ein Ausweg, ein narratives Abenteuer, das in der 70s.

In diesem Spiel steuern du und ein weiterer Spieler die beiden Hauptfiguren des Spiels: den eigensinnigen Leo Caruso und den berechnenden Vincent Moretti. Gemeinsam sucht ihr nach einem Weg aus dem Gefängnis und versucht, die Ziele der beiden Charaktere zu erreichen – was, das versichere ich dir, ziemlich knifflig sein wird. Die beiden Männer müssen nicht nur zusammenarbeiten, um das zu erreichen, was sie wollen, sondern auch lernen, einander zu vertrauen, und die Geschichte des Spiels beleuchtet die Entwicklung ihrer Beziehung von gegenseitiger Notwendigkeit hin zu einer lebenslangen Freundschaft.

Wie beiEs braucht zwei, Ein Auswegfordert die Spieler dazu heraus, in asymmetrischen Szenarien zusammenzuarbeiten, Wege zu finden, um versperrte Pfade zu umgehen, und Lösungen für ihren Partner zu entwickeln. Sowohl Leo als auch Vincent werden ihre Ängste und Vorbehalte überwunden und ihr Leben füreinander aufs Spiel gesetzt haben, wenn sie auch nur die geringste Hoffnung haben wollen, dem Gesetz zu entkommen. Und während das Duo Herausforderungen meistert, wird sich ihre Verbindung unweigerlich von einer Frage der Notwendigkeit zu Freundschaft und Vertrauen vertiefen.

Wie bei anderen Titeln von Hazelight ist es ein ein fantastisches Spiel mit geteiltem Bildschirm auf Xbox, PlayStation und PC, das mussmit einem anderen Spieler gespielt werden. Zum Glück braucht nur ein Spieler ein Exemplar!

6. Sackboy: Ein großes Abenteuer [Das beste PS5-Koop-Spiel für bezaubernde 3D-Plattform-Action]

Plattformen PC, PS4/5 Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Sumo Digital Verlag Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Metacritic-Bewertung 79 Besondere Merkmale Ein charmanter, aber gehaltvoller Plattformer, der sich hervorragend für Spieler eignet, die noch keine Erfahrung mit Videospielen haben

Das mag zwar kitschig wirken, aber Sackboy: Ein großer Abenteurer ist ein fantastischer Online- oder Couch-Koop-Titel und ein ziemlich ein großartiges Jump’n’Run-Spiel.

The LittleBigPlanet Die Reihe war schon in den frühen Tagen der PlayStation 3 sehr beständig, und Ein großes Abenteuer ist eine gelungene Ergänzung ihrer Sammlung. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle des legendären Sackboy, der sich aufmacht, die Dorfbewohner von Loom vor dem bösartigen Vex zu retten, der plant, mit dem Topsy-Turver die Craftworld auf den Kopf zu stellen. Ach ja, und im Gegensatz zu den vorherigen Titeln dieser Reihe wird dieses Spiel nun in 3D gespielt – was jedoch dem fantasievollen, skurrilen Charme der Reihe keinen Abbruch tut.

Wie bei anderen Titeln der Reihe, Sackboy: Ein großes Abenteuer ist ein leicht zugänglicher kleiner Plattformer, in dem du (und andere Spieler) Figuren aus der Reihe steuerst. Du rennst, rollst, schlägst zu und vieles mehr in zahlreichen kreativen Levels. Erwähnenswert ist, dass Sackboy: Ein großes Abenteuer gehört aufgrund seines geringen Lernaufwands zu den einfacheren Titeln für den lokalen Koop-Modus und ist daher eine hervorragende Wahl sowohl für Spieleneulinge als auch für jüngere Spieler!

7. Helldivers 2 [Bestes PS5-Koop-Spiel im Third-Person-Perspektive]

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Arrowhead Game Studios Verlag Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung 82 Besondere Merkmale Ein Third-Person-Shooter, in dem du als Mitglied der „Elite“-Einheit Helldivers gegen die Feinde von Super Earth kämpfst

Helldivers 2 ist einfantastischer Militärsimulator Die Handlung spielt in der Zukunft, in der die Menschheit gelernt hat, unter dem gemeinsamen Banner von „Super Earth“ zusammenzuarbeiten. Was die Menschheit jedoch noch nicht gelernt hat, ist, fair miteinander umzugehen, und so befindet sich „Super Earth“ in einem endlosen Krieg an mehreren Fronten.

Und hier kommst du ins Spiel. Als Helldiver ist es deine Aufgabe, die Interessen von Super Earth zu verteidigen, indem du auf verschiedenen Planeten kämpfst. Neben deiner äußerst grundlegenden Ausbildung erhältst du außerdem ein ganzes Arsenal an Waffen: Gewehre, Laser, Feuer- und Chemiewaffen sowie Strategien, mit denen du Effekte wie Tiefflugangriffe oder Strahlkanonen aus dem Orbit herbeirufen kannst.

Angesichts all dieser Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, könntest du meinen, du seist unbesiegbar. Das bist du aber nicht – die meisten Gegner machen dich innerhalb von Sekunden fertig, und du hast weniger Erfolg, als dass du einfach nur überlebst. Und genau hier kommt der Koop-Modus ins Spiel.

Helldivers 2 ermöglicht4-Spieler-Koop, entweder über private Lobbys für Freunde oder zusammen mit zufälligen Mitspielern. Wo ein einzelner Helldiver schnell unterginge, schlägt sich ein Trupp von Helldivers wacker, egal ob sie sich verschanzen, um eine Hordenwelle zu besiegen, oder feindliche Stützpunkte auf der Karte ausschalten. Mehrere Augenpaare, die alle Winkel abdecken, sind an sich schon ein riesiger Vorteil, und die schiere Menge an Geschehenem auf dem Bildschirm (plus die recht hübsche Grafik) lässt sich am besten mit einem toller Gaming-Monitor. Zu guter Letzt sei noch darauf hingewiesen, dass „Friendly Fire“ ist ein zentraler Begriff in Helldivers, also viel Spaß!

Falls Sie die Ankündigung verpasst haben, Helldivers 2 wird bald seine Exklusivität für die PlayStation-Konsole aufgeben und zudem zu einem Ein hervorragendes Koop-Spiel für die Xbox ab August 2025.

8. Elden Ring: Nightreign [Das beste schwierige Koop-Spiel für PS5]

Plattformen PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler FromSoftware Verlag Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 60 Stunden Metacritic-Bewertung 77 Besondere Merkmale Ein rasantes Roguelike im „Elden Ring“-Universum, in dem du drei Tage Zeit hast, dich auf einen Bosskampf vorzubereiten

Ich möchte euch meine aktuelle Leidenschaft vorstellen: Elden Ring: Nightreign.

Viele standen dem Genrewechsel vom reinen Rollenspiel hin zu einem Battle-Royale-ähnlichen Spiel verständlicherweise skeptisch gegenüber. Allerdings, Nightreign hat sich bereits in der ersten Woche seines Bestehens bewährt und sich als Ein fantastisches Roguelike-RPG.

In Elden Ring: Nightreign, du und bis zu 2 Andere Nachtwanderer müssen sich auf eine strapaziöse Mission begeben, um die furchterregenden Nachtfürsten zu besiegen, die in Limveld einfallen. Du musst kämpfen, im Level aufsteigen und dir im Laufe des Spiels Ausrüstung und andere Power-Ups sichern. 2 ganze Tage (etwa 30 (Minuten), daher ist Schnelligkeit entscheidend. Handle zügig und entschlossen, und um des Erdbaums willen: Triff diese Evergaols!

Man könnte meinen, dass die Überzahl die Schwierigkeit relativieren würde. Seien Sie versichert: Nightreign is brutal schwer. Jeder noch so kleine Fortschritt ist ein hart erkämpfter Sieg, und du wirst viele Stunden damit verbringen müssen, nicht nur die Angriffsmuster der Bosse zu lernen, sondern dir auch einen Überblick über die Karte zu verschaffen, um zu wissen, wo sich die besonders wertvollen Ziele befinden und wie du deine äußerst begrenzte Zeit am besten einsetzt.

Das Beste daran ist Nightreign Gemeinsam wird man immer besser. Es ist zwar sehr befriedigend, die eigene Entwicklung zu beobachten, aber gemeinsam mit Freunden zu spielen und zu sehen, wie sich das gemeinsame Spielniveau verbessert, ist ein einzigartiges Erlebnis. Und selbst wenn man verliert, möchte man oft einfach noch eine Runde spielen. Vielleicht ist das ja diesmal die richtige Runde, oder?

9. Deep Rock Galactic [Bestes PS5-FPS-Koop-Spiel]

Plattformen PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Ghost Ship Games Verlag Coffee Stain Publishing Durchschnittliche Spielzeit Variabel (anpassbar) Metacritic-Bewertung 85 Besondere Merkmale Erkunde prozedural generierte, vollständig zerstörbare Höhlen, baue Mineralien ab und gewinne sie!

Aus irgendeinem Grund taucht dieser Titel in den Koop-Listen kaum auf, also werde ich meinen Teil dazu beitragen, das zu ändern. Deep Rock GalacticDer Slogan lautet „Gefahr, Dunkelheit, Zwerge“, und das fasst das Ganze ziemlich gut zusammen Ein tolles Koop-Spiel für die Xbox, PlayStation und PC.

Als Mitarbeiter der Firma Deep Rock Galactic ist es deine Aufgabe, tief in den Kern des feindlichen Planeten vorzudringen und wertvolle Mineralien zu fördern, die dir ein hübsches Sümmchen einbringen. Um dich gegen die unerbittlichen, unzähligen Glyphiden von Hoxxes zu wappnen, wählst du eine von vier Klassen – Späher, Schütze, Ingenieur oder Bohrmeister. Mach dir aber nichts vor: Das hier ist ihreRasen, also bring die Arbeit so schnell wie möglich zu Ende!

Das Spiel lässt sich zwar auch alleine spielen (und dabei steht dir ein hilfreicher Roboter als Begleiter zur Seite), Genossenschaft ist der richtige Weg. Jede Klasse hat ganz bestimmte Stärken und Schwächen, und wenn ihr mit Freunden zusammenarbeitet, könnt ihr nicht nur Missionen schneller abschließen, sondern verfügt auch über das nötige Teamwork, um die härtesten Aufträge der Firma zu meistern. Rock and Stone!

10. Remnant 2 [Bester PS5-Koop-Dungeon-Crawler]

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Gunfire Games Verlag Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit ca. 80 Stunden Metacritic-Bewertung 80 Besondere Merkmale Ein Dungeon-Crawler-Looter-Shooter im Stil von „Souls“ mit RPG-Elementen

Zuletzt istRemnant 2, a fantastischer Dungeon-Crawler das im Koop-Modus erst richtig zur Geltung kommt. Und nein, man muss die Fortsetzung nicht gespielt haben, um diesen Titel zu genießen. Diese bunte Mischung aus Ideen klingt, als würde sie nicht funktionieren – Soulslike plus Dungeon-Crawler plus Looter-Shooter plus umfassende RPG-Mechaniken – und doch funktioniert sie.

Du schlüpfst in die Rolle eines namenlosen Überlebenden, der versucht, der alles verschlingenden „Root“ zu entkommen, indem er sich an einen Ort begibt, der nur als „Ward 13“ bekannt ist. Doch aus dem bloßen Überleben wird ein Kampf um die Rückeroberung, denn du erhältst Zugang zu einem „World Stone“ – einem mächtigen Artefakt, mit dem du Portale erschaffen kannst, durch die du und deine Freunde der „Root“ den Kampf ansagen könnt.

Dazu musst du einen primären und einen sekundären Archetyp auswählen, die jeweils über mächtige Fähigkeiten verfügen. Füge der Liste noch zwei Schusswaffen und eine Nahkampfwaffe hinzu, dazu eine Reihe verrückter Welten, jede mit ihren eigenen Motiven und Gegnern, die es zu erschießen, zu versengen und in die Luft zu jagen gilt – und schon hast du ein fantastisches Koop-Abenteuer, das garantiert jede Menge Spaß macht!

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste PS5-Koop-Spiel?

Was das „Beste“ von irgendetwas ist, ist natürlich subjektiv, aber meine Favoriten auf dieser Liste sind Minecraft, Baldur’s Gate 3, Elden Ring: Nightreign, and Helldivers 2. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel mit Split-Screen-Modus bist, solltest du dir vielleicht einmal Es braucht zweior Ein Ausweg.

Was bedeutet „Co-op“ in einem Spiel?

„Co-op“ bedeutet in Spielen, dass ein Spiel einen kooperativen Modus bietet. Im Co-op-Modus arbeiten die Spieler zusammen, um die Herausforderungen des Spiels zu meistern, anstatt gegeneinander anzutreten.

Gilt der Koop-Modus als Multiplayer-Modus?

Ja, Koop-Modus zählt als Multiplayer. Multiplayer bedeutet einfach, dass mehr als eine Person spielt, und im Koop-Modus arbeitet man gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hin. Allerdings ist nicht jeder Multiplayer-Modus ein Koop-Modus – es gibt auch den kompetitiven Multiplayer-Modus, der vor allem in Kampfspielen sehr verbreitet ist (man denke an Tekken) und Rennspiele.