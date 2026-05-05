Das beste VPN für Mobile Legends löst Probleme, die dich vom Ranglistenmodus fernhalten, wenn du aufsteigen willst. Blockiert das Campus-Netzwerk mobile Spiele? Drosselt dein Internetanbieter deine Verbindung in den Abendstunden? Steckst du in einem Land fest, in dem Major League Baseball mit Einschränkungen konfrontiert? Ein hochwertiges VPN löst diese Probleme, ohne Ihren Ping zu beeinträchtigen.

Ich habeMobile Legends Ich habe Dutzende von VPN-Diensten in Ranglistenspielen, klassischen Partien und Turnieren getestet. Die meisten VPNs verursachen entweder unspielbare Lag-Spitzen oder liefern instabile Verbindungen, die mitten im Teamkampf abbrechen. Die Frustration, wenn die Verbindung während eines entscheidenden Lord-Steals abbricht, weil dein VPN versagt hat? Ja, das kenne ich nur zu gut.

Dieser Leitfaden behandelt die 7 VPNs, die tatsächlich funktionieren für Mobile Legends. Dienste, die für eine stabile Verbindung sorgen, Netzwerksperren sauber umgehen und dein Spielerlebnis nicht durch lächerliche Verzögerungen beeinträchtigen.

Meine Top-Empfehlungen für das beste VPN für Mobile Legends

Viele VPNs behaupten, sie seien für Mobile Gaming optimiert. Doch sobald man in den Ranglistenmodus wechselt, schießt der Ping plötzlich auf 300 ms hoch. Diese drei haben über Wochen hinweg in der Praxis eine konstante Leistung gezeigt Major League Baseball Sessions – darunter Ranglistenspiele, klassisches Training und Turnierstart-Übungsspiele.

NordVPN – Der beste Allrounder. NordLynx sorgt für geringe Latenzzeiten, verfügt über ein riesiges Servernetzwerk und bleibt auch bei langen Ranglistenspielen absolut stabil. ExpressVPN – Die zuverlässigste Lösung. Das Lightway-Protokoll sorgt für eine stabile Verbindung während langer Ranglistenspiele, sodass du mitten im Teamkampf nicht aus der Verbindung geworfen wirst. Proton VPN – Die erste Wahl für Datenschutz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, bietet starke Sicherheitsfunktionen und ein großzügiges kostenloses Angebot, sodass Sie es ausgiebig testen können, bevor Sie einen Cent bezahlen.

Diese drei Lösungen haben alles abgedeckt, von der Umgehung von Netzwerkbeschränkungen an der Universität bis hin zur Vermeidung von Bandbreitendrosselung durch den Internetanbieter zu Spitzenzeiten. Im Folgenden gehe ich auf alle sieben Optionen ein und präsentiere dazu echte Leistungsdaten aus der Praxis Mobile LegendsSitzungen.

Das beste VPN für Mobile Legends: 5 schnelle Optionen für den Wettkampfmodus

Ich habe jedes VPN im realen Spielbetrieb getestet – nicht anhand synthetischer Benchmarks. Hier siehst du tatsächliche Latenzmessungen während Ranglistenspielen, die Verbindungsstabilität über mehrere Stunden hinweg, die Fähigkeit, Netzwerkblockaden zu umgehen, die Wirksamkeit gegen Drosselung durch Internetanbieter sowie Sicherheitsfunktionen, die für das mobile Gaming entscheidend sind.

1. NordVPN [Das beste VPN für Mobile Legends]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich ca. 300 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Bedrohungsschutz, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama MLBB-Leistung Geringe Latenz (~12–18 ms) auf regionalen Servern, stabil auch bei längeren Sitzungen, zuverlässige Netzwerkumgehung Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

NordVPNbearbeitetMobile Legends besser als jeder andere Dienst, den ich getestet habe. Verbindung über NordLynx zu Servern in der Nähe wichtiger Infrastrukturstandorte in Südostasien etwa 12 hinzugefügt–18 ms gegenüber meiner Basis-LatenzDas ist der Unterschied zwischen einem Heim-Ping von 35 ms und 50 ms – absolut spielbar für alle Inhalte, einschließlich Wettkämpfen auf hohem Niveau.

NordVPN ist auch meine erste Wahl für die Das beste VPN für Gaming auf breiter Front.

Dank seines beeindruckenden Servernetzwerks lassen sich Knoten in der Nähe von „Mobile Legends“ große Servercluster ganz einfach. In der Nähe jeder größeren Stadt finden Sie schnelle VPN-Server Major League BaseballRegion. Vor allem die Präsenz in Indonesien und auf den Philippinen hat bei den Tests beeindruckt.

Der Schutz vor Bedrohungen läuft im Hintergrund und filtert schädlichen Datenverkehr heraus, bevor er Ihre Verbindung erreicht. Besonders nützlich, wenn Sie auf Major League Baseball aus ungesicherten öffentlichen Netzwerken, deren Infrastruktur du nicht vertraust. Der Phishing-Schutz hat mehrere gefälschte „Free Diamonds“-Seiten abgefangen, die der Link-Scanner von Discord übersehen hatte. Einmal einrichten, dann vergessen – und du bist geschützt.

Split-Tunneling erwies sich als entscheidend für die Qualität der Sprachkommunikation. StraßeMobile Legends über das VPN, während Discord oder der Voice-Chat im Spiel über deine direkte Verbindung laufen. So vermeidest du den seltsamen Roboterstimme-Effekt, der auftritt, wenn dein gesamtes Netzwerk über die VPN-Verschlüsselung läuft. Das ist entscheidend für die Koordination im Team, wo eine klare Kommunikation bei Teamkämpfen wichtig ist.

Die Bandbreite war konstant, selbst bei der Veröffentlichung großer Updates, als die Hälfte Südostasiens gleichzeitig Patches herunterlud. Ich habe ein großes Update während der indonesischen Spitzenzeiten mit über 280 Mbit/s heruntergeladen, ohne dass es zu Drosselungen oder Geschwindigkeitseinbußen kam.

Meshnet eröffnet interessante Möglichkeiten für Freundeskreise. Erstelle private, verschlüsselte Netzwerke zwischen Geräten oder teile deine VPN-Verbindung mit Teamkollegen, die Netzwerkzugang benötigen. Dies bietet zusätzliche Flexibilität über die Standardfunktionen eines VPN hinaus und erleichtert die Koordination innerhalb der Gilde.

Vorteile Nachteile ✅ NordLynx verursacht bei regionalen Verbindungen nur eine minimale Latenz (getestet: 12–18 ms) ✅ Riesiges globales Servernetzwerk in der Nähe aller wichtigen MLBB-Spielerregionen ✅ Der Bedrohungsschutz filtert schädlichen Datenverkehr automatisch heraus ✅ Split-Tunneling sorgt für eine gleichbleibende Qualität des Voice-Chats und schützt gleichzeitig den Spiel-Datenverkehr ✅ Mit Meshnet kannst du dein privates Netzwerk mit Freunden teilen ❌ Die browserbasierte Kontoverwaltung wirkt im Vergleich zu App-basierten Systemen umständlich

Fazit: Das beste Paket für ambitionierte Mobile Legends Spieler, die einen zuverlässigen Netzwerkzugang und Sicherheit benötigen, ohne dabei Abstriche bei der Verbindungsqualität machen zu müssen. Die Kombination aus geringer Latenz, fortschrittlichen Funktionen und solider Stabilität rechtfertigt die Kosten für regelmäßige Ranglistenspieler und Wettkampfspieler.

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2. ExpressVPN [Ein großartiges VPN für eine konstante Leistung bei Mobile Legends]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit ~267 Mbit/s im Durchschnitt Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Protokolle Lightway, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, DNS-Leckschutz, TrustedServer (reine RAM-Architektur) Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln MLBB-Leistung Das Lightway-Protokoll sorgt für Stabilität, umfassende globale Abdeckung und ein durchgehend flüssiges Spielerlebnis Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

Stabilität und reibungsloser Betrieb sind ExpressVPNdie wichtigsten Verkaufsargumente. Du profitierst von sofortigen Verbindungen, schnellem Serverwechsel und keinerlei unerwarteten Verbindungsabbrüchen während des Spiels. Ich habe es ausgiebig beim Ranglistenaufstieg, beim klassischen Training und bei Testspielen im Rahmen von Turnieren getestet und dabei durchweg hervorragende Ergebnisse erzielt.

Das Lightway-Protokoll legt besonderen Wert auf Stabilität unter wechselnden Netzwerkbedingungen. Es verhindert die zufälligen Verbindungsabbrüche, die bei günstigen VPNs während der Hauptverkehrszeiten auftreten können, wenn die Server am stärksten ausgelastet sind. Verbindungsabbrüche in entscheidenden Momenten beim Lord-Steal oder in den letzten Teamkämpfen wirken sich in Ranglistenspielen negativer aus als technische Fehler.

Express nutzt reine RAM-ServerDas bedeutet, dass Ihre Daten bei jedem Abmelden gelöscht werden. Die „Network Lock“-Funktion unterbricht sofort den gesamten Internetverkehr, wenn die VPN-Verbindung ausfällt, und verhindert so, dass Daten bei Verbindungsabbrüchen offengelegt werden. So werden potenzielle Probleme durch vorübergehende Verbindungsunterbrechungen vermieden, durch die Ihre echte IP-Adresse an Voice-Chat-Plattformen oder Community-Seiten weitergegeben werden könnte.

Die Preise für die Premium-Stufe sind der größte Schwachpunkt. ExpressVPN kostet mehr als konkurrierende Dienste, ohne dafür eine entsprechend bessere Leistung zu bieten Mobile Legends Leistung. Die höheren Tarife bieten Ihnen zahlreiche Zusatzfunktionen, die jedoch für Major League BaseballSpieler.

Vorteile Nachteile ✅ Das Lightway-Protokoll sorgt für eine außergewöhnlich stabile Verbindung ✅ Der integrierte Geschwindigkeitstest ermittelt automatisch die optimale Route ✅ Die reine RAM-Architektur gewährleistet eine vollständige Datenlöschung ✅ Weltweite Abdeckung unterstützt alle Major League BaseballServerregionen ✅ Der schnelle Serverwechsel ermöglicht eine rasche Verbindungsoptimierung ❌ Premium-Preise ohne entsprechende Leistungsvorteile für die meisten Spieler

Fazit: Bietet Premium-Qualität Mobile Legends Erfahrung durch weltweite Abdeckung und das absolut zuverlässige Lightway-Protokoll. Die höheren Anschaffungskosten sorgen für Qualität und Zuverlässigkeit – ideal für Spieler, denen beständiger Schutz wichtiger ist als die Optimierung des Budgets.

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3. ProtonVPN [Das beste VPN für Mobile Legends mit maximaler Privatsphäre]

Funktion Details Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit ~265 Mbit/s im Durchschnitt Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, Stealth Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, DNS- und IPv6-Leckschutz, Secure Core Multi-Hop, Forward Secrecy Datenschutz Sitz in der Schweiz, geprüfte No-Logs-Richtlinie, ausschließlich RAM-basierte Infrastruktur MLBB-Leistung Moderate Latenz bei Secure Core (zusätzliche Verzögerung von ca. 20–28 ms), hervorragende Stabilität der Server in Südostasien, umfassender Datenschutz Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

ProtonVPN schafft einen Ausgleich zwischen strenger Datenschutzumsetzung und praktischer Anwendbarkeit Mobile LegendsFunktionalität.Schweizer Rechtsordnung in Verbindung mit geprüfter Null-Protokollierung bietet Spielern, die Bedenken hinsichtlich der Nachverfolgung ihrer Aktivitäten haben, maximalen Datenschutz. Wir haben es auch auf unserer Liste der Die besten VPNs für mehrere Geräte.

Wirklich unbegrenztes Datenvolumen im kostenlosen Tarif hebt dieses VPN deutlich von anderen ab. Testen Sie es gründlich mit Mobile Legends bevor Sie Geld ausgeben. Der kostenlose Zugang schränkt die Serverauswahl ein, reicht aber für eine grundlegende Kompatibilitätsprüfung und Leistungsmessung völlig aus. Der einzige Haken: In der kostenlosen Version erfolgt die Serverauswahl automatisch, was bedeutet, dass Ihr Client automatisch die optimale Verbindung auswählt.

Mit den Premium-Plus-Tarifen erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff und viele weitere Funktionen. Die VPN-Accelerator-Technologie optimiert speziell die Latenzanforderungen für den Gaming-Datenverkehr. Die Leistungssteigerung nach dem Upgrade machte sich bei den Ranglistenspielen sofort bemerkbar – die Leistung war deutlich flüssiger als in der kostenlosen Version.

Die Secure-Core-Architektur leitet den Datenverkehr über gehärtete Server in datenschutzfreundlichen Ländern bevor du eine Verbindung zu deiner Zielregion herstellst. Das klingt, als würde es deinen Ping in die Höhe treiben – die Weiterleitung über die Schweiz vor Singapur verursacht einen erheblichen Mehraufwand. Bei Tests wiesen Secure-Core-Verbindungen eine durchschnittliche Gesamtlatenz von 90–120 ms auf, was sie für Wettkämpfe ungeeignet macht, für Gelegenheitsspiele mit Helden, die weniger mechanisches Geschick erfordern, jedoch akzeptabel ist.

Das Stealth-Protokoll tarnt den VPN-Datenverkehr als normale HTTPS-Verbindungen. Daher können Netzwerkadministratoren und Zensursysteme die Nutzung von VPNs nicht wirksam erkennen oder blockieren. Dies gewährleistet Major League Baseball Erreichbarkeit von Universitätsgeländen, Unternehmensumgebungen oder Regionen mit strengen Internetauflagen, wie beispielsweise den vorübergehenden Beschränkungen in den USA im Januar 2025.

Keine Aktivitätserfassung oder Werbeintegration sorgt dafür, dass deine Spielsitzungen privat bleiben. Proton’sDas Geschäftsmodell des Unternehmens stützt sich auf Premium-Abonnements und nicht auf Modelle zur Datenverwertung. Der Datenschutz bleibt gewahrt, ohne dass die Benutzerfreundlichkeit für die Wettbewerber beeinträchtigt wird.

Vorteile Nachteile ✅ Die kostenlose Stufe mit unbegrenztem Datenvolumen ermöglicht risikofreie, umfassende Tests ✅ Schweizer Rechtsordnung, bestätigt durch vier unabhängige Sicherheitsprüfungen ✅ Das Stealth-Protokoll umgeht VPN-Sperren in eingeschränkten Umgebungen ✅ Der VPN-Beschleuniger optimiert den Gaming-Datenverkehr bei Premium-Tarifen ✅ Open-Source-Anwendungen ermöglichen eine Sicherheitsüberprüfung durch die Community ❌ Für ein wettbewerbsorientiertes Spiel auf hohem Niveau ist ein kostenpflichtiges Plus-Abonnement erforderlich, um die beste Leistung zu erzielen

Fazit: Es ist die perfekte Wahl für alle, denen Datenschutz wichtig ist Major League Baseball Spieler, die höchste Sicherheit und verzögerungsfreies Gaming wünschen. Die kostenlose Stufe ermöglicht ausgiebiges Testen, während die kostenpflichtigen Stufen wettbewerbsfähige Leistung für ernsthaftes Ranglistensteigen und Turnierspiele bieten.

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4. CyberGhost VPN [Das beste VPN für Mobile Legends mit anfängerfreundlicher Optimierung]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 300 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, automatischer Kill Switch, DNS- und IPv6-Leckschutz Datenschutz Sitz in Rumänien, geprüfte No-Logs-Richtlinie (Deloitte), Transparenzberichte MLBB-Leistung Geringe Latenz auf Servern in der Nähe (~15–30 ms zusätzlich), stabile Verbindungen nach Südostasien, optimierte Spielserver Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

CyberGhost VPN setzt auf Einfachheit und bietet dennoch zuverlässige Mobile LegendsLeistung.Der Sitz des Unternehmens in Rumänien und die von unabhängiger Seite geprüfte No-Logs-Richtlinie bilden eine solide Grundlage für den Datenschutz ohne die Benutzererfahrung unnötig zu verkomplizieren. Dank seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche und der geführten Serverauswahl wird es zudem häufig zu den besten VPNs für Einsteiger gezählt.

Einer derCyberGhosZu den herausragenden Vorteilen zählen die speziellen Serverkategorien. Auch wenn diese nicht streng genommen als Mobile Legends, Für Spiele optimierte Server mit geringer Latenz So lässt sich ganz einfach eine schnelle Verbindung finden, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind. Das ist besonders nützlich für Spieler, die einfach direkt in Ranglistenspiele einsteigen möchten, ohne mit verschiedenen Einstellungen herumzuexperimentieren.

Die Entwicklung ist in den benachbarten Regionen einheitlich, insbesondere in Südostasien, wo Mobile Legends verfügt über eine riesige Spielergemeinde. Während der Testphase wiesen die lokalen Server stabile Ping-Werte mit minimalen Schwankungen auf, was für fähigkeitsbasierte Helden und ein Spiel mit schnellen Reaktionen entscheidend ist. Bei Verbindungen über große Entfernungen kann es jedoch, wie zu erwarten, zu höheren Latenzzeiten kommen.

Im Gegensatz zu leistungsstärkeren VPNs, CyberGhost beinhaltet keine Multi-Hop- oder Stealth-Protokolle. Das bedeutet, dass es sich weniger für die Umgehung strenger Netzwerkeinschränkungen oder die Erreichung maximaler Anonymität eignet. Für den reinen Gaming-Einsatz führt dieser Kompromiss jedoch zu einem flüssigeren und berechenbareren Erlebnis.

The automatischer Not-Aus-Schalter sorgt dafür, dass Ihre Verbindung niemals in einen ungeschützten Zustand wechselt, auch wenn es keine Anpassungsmöglichkeiten gibt. Für die meisten Nutzer ist dies jedoch ein Vorteil – keine Einrichtung erforderlich, sondern einfach durchgehender Schutz im Hintergrund.

Vorteile Nachteile ✅ Einsteigerfreundliche Apps mit einfacher Serverauswahl ✅ Stabile Leistung mit geringer Latenz auf Servern in der Nähe ✅ Großes globales Servernetzwerk mit spielfreundlichen Optionen ✅ Unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie (Deloitte) ✅ Zuverlässige Geschwindigkeiten mit dem WireGuard-Protokoll ❌ Keine erweiterten Funktionen wie Multi-Hop oder Verschleierung ❌ Leistungseinbußen bei weit entfernten Servern ❌ Nicht ideal für stark eingeschränkte Netzwerke

Fazit: CyberGhost passt hervorragend zu Mobile Legends Spieler, die ein einfaches, zuverlässiges VPN suchen, das keine manuelle Konfiguration erfordert. Es bietet eine stabile Leistung und niedrige Ping-Werte auf Servern in der Nähe und eignet sich daher ideal für Gelegenheits- und Ranglistenspiele – man sollte jedoch keine fortgeschrittenen Datenschutz- oder Anti-Zensur-Funktionen erwarten.

★ Das beste VPN für Mobile Legends mit anfängerfreundlicher Optimierung CyberGhost VPN Get CyberGhost VPN

5. Privater Internetzugang [Das beste VPN für Mobile Legends mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern Geschwindigkeit ~400–600 Mbit/s im Durchschnitt (WireGuard, standortabhängig) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN Sicherheit AES-256/AES-128-Verschlüsselung, Kill Switch, DNS-Leckschutz, Split-Tunneling, MACE-Werbeblocker Datenschutz Sitz in den USA, unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, vor Gericht bewährt MLBB-Leistung Geringe bis moderate Latenz (~20–35 ms zusätzlich), riesige Auswahl an Servern zur Routenoptimierung, stabile, wenn auch nicht überragende Geschwindigkeiten Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate)

Privater Internetzugang (PIA) ist für Nutzer konzipiert, die die volle Kontrolle über ihre VPN-Einrichtung haben möchten und gleichzeitig auf eine solide Mobile LegendsLeistung.sein riesiges Servernetzwerk – eine der größten der Branche – bedeutet, dass Sie Ihre Verbindungsroute manuell optimieren können, um den niedrigstmöglichen Ping für Ranglistenspiele zu erzielen.

Im Gegensatz zu einfacheren VPNs, PIA bietet Ihnen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Sie können die Verschlüsselungsstärke anpassen (AES-128 vs. AES-256), zwischen Protokollen wechseln und Split-Tunneling konfigurieren, um den Datenverkehr von Spielen vorrangig zu behandeln. Diese Flexibilität kann die Leistung spürbar verbessern Major League Baseball Reaktionsgeschwindigkeit, wenn sie richtig optimiert ist, insbesondere in überlasteten Netzwerken.

Die Leistung ist gut, wenn auch nicht herausragend. Die Geschwindigkeiten reichen für flüssiges Gameplay aus, sind jedoch nicht so konstant latenzarm wie bei den besten Gaming-VPNs. Der Vorteil liegt in der Flexibilität: Spieler, die bereit sind, mit der Serverauswahl und den Einstellungen zu experimentieren, können oft sehr wettbewerbsfähige Ping-Werte erzielen.

PIADank der unbegrenzten Anzahl an Geräteverbindungen eignet es sich ideal für Spieler, die mehrere Geräte nutzen oder diese mit ihren Teamkollegen teilen. Sie können es auf Ihrem Smartphone, PC und sogar Ihrem Router aktiv lassen, ohne sich Gedanken über Begrenzungen machen zu müssen.

Was den Datenschutz betrifft, PIA zeichnet sich durch eine No-Logs-Richtlinie aus, die unabhängig geprüft und in realen Gerichtsverfahren auf ihre Wirksamkeit getestet wurde – was belegt, dass keine Nutzerdaten gespeichert werden. Allerdings könnte die Zuständigkeit der US-Gerichte Nutzer beunruhigen, denen ein Höchstmaß an rechtlichem Datenschutz besonders wichtig ist.

Vorteile Nachteile ✅ Umfangreiches Servernetzwerk für die manuelle Ping-Optimierung ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen für Setups mit mehreren Geräten ✅ Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten (Verschlüsselung, Routing, Split-Tunneling) ✅ Bewährte No-Logs-Richtlinie, bestätigt durch Audits und Gerichtsverfahren ✅ Sehr günstige Langzeitpreise ❌ Erfordert manuelle Anpassungen für optimale Spielleistung ❌ Geschwindigkeiten und Latenzzeiten sind nicht so konstant wie bei den Spitzenanbietern ❌ Die Zuständigkeit der US-Gerichte könnte für datenschutzbewusste Nutzer von Belang sein

Fazit:PIAist ideal fürMobile Legends Spieler, die die volle Kontrolle über jeden Aspekt ihrer Verbindung haben möchten. Es ist nicht die einfachste Option, aber wenn man bereit ist, Einstellungen anzupassen und Server zu testen, kann man eine hohe Leistung zu sehr geringen Kosten erzielen.

★ Das beste VPN für Mobile Legends mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten Privater Internetzugang PIA herunterladen

6. Surfshark [Das beste preisgünstige VPN für Mobile Legends]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit ~295 Mbit/s im Durchschnitt Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, DNS-Leckschutz, CleanWeb-Werbeblocker, MultiHop-Routing, Verschleierung Datenschutz Server, die ausschließlich mit RAM arbeiten, unabhängig geprüfte Architektur, strikte No-Logs-Richtlinie MLBB-Leistung ~18–25 ms zusätzliche Latenz auf regionalen Servern, unbegrenzte Geräteunterstützung, zuverlässiger Netzwerk-Bypass Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Surfshark liefert Qualität Mobile Legends Leistung zu Preisen, die Ihr Portemonnaie nicht strapazieren. Langzeitabonnements kosten weniger als 2 Dollar im Monat – weniger als die meisten Diamanten-Pakete kosten. Die Leistung ist im Vergleich zu Diensten, die in echten Ranglistenspielen das Fünffache verlangen, weiterhin konkurrenzfähig.

Unterstützung für eine unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen verändert die Art und Weise, wie Teams den VPN-Zugang nutzen. Decken Sie Ihr gesamtes Team mit einem einzigen Abonnement ab, ohne separate Käufe koordinieren zu müssen. Ideal für Ranglisten-Gruppen, in denen jeder einen zuverlässigen Netzwerkzugang benötigt. Schauen Sie sich mein So richten Sie ein VPN ein Anleitung, falls Ihnen der Installationsvorgang unklar erscheint.

Über 4.500 Server Server in 100 Ländern eine lückenlose Abdeckung in der Nähe gewährleisten Little League Baseball Infrastruktur. Die südostasiatischen Knotenpunkte in Singapur und Malaysia eignen sich hervorragend für den Zugriff auf regionale Server. Die südamerikanischen Server wickeln Verbindungen aus Brasilien reibungslos ab. Für die meisten Regionen, in denen Mobile Legends verfügt über eine beträchtliche Spielerzahl.

Das WireGuard-Protokoll wies während meiner gesamten Testphase eine akzeptable Latenz auf. Regionale Serververbindungen hinzugefügt 18–25 ms gegenüber meinem üblichen Ping – für alle Inhaltstypen absolut gut zu bewältigen. Das korrekte Ausführen von Helden-Kombos, das Ausweichen vor gezielten Angriffen und das Anwenden von Crowd Control fühlten sich allesamt flüssig und verzögerungsfrei an.

CleanWeb blockiert automatisch bösartige Verbindungen und bandbreitenintensive Werbung. Es beseitigt Störungen, während du Ranglistenspiele absolvierst oder dich auf den Weg in den Mythic-Rang machst. Außerdem beschleunigt es das Surfen, wenn du Helden-Guides durchsiehst, Gameplay-Videos anschaust oder Patch-Hinweise auf Community-Seiten liest.

Der NoBorders-Modus durchbricht restriktive Netzwerkumgebungen effektiv. Blockiert die Universität den Datenverkehr für Spiele? Verhindert die Firewall am Arbeitsplatz die Verbindung zu Handyspielen? Schränken regionale Beschränkungen den Zugriff ein? Diese Funktion umgeht solche Beschränkungen, ohne dass technische Kenntnisse oder komplizierte Konfigurationen erforderlich sind.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen – ideal für die Koordination im Team ✅ Die günstigen Preise liegen deutlich unter denen der Konkurrenz (langfristig unter 2 $ pro Monat) ✅ Ein weltweites Servernetzwerk bewältigt große Major League BaseballSpielerregionen ✅ CleanWeb verhindert Bandbreitenverschwendung durch Werbung und Tracker ✅ NoBorders umgeht restriktive Netzwerkumgebungen ❌ Zu den Abendspitzenzeiten kann es auf einigen Servern zu leicht erhöhten Latenzzeiten kommen

Fazit: Die optimale Wahl für Preisbewusste Major League Baseball Spieler, die Sicherheit nicht zugunsten von Einsparungen opfern wollen. Dank der unbegrenzten Geräteunterstützung ist der Schutz für das gesamte Team erschwinglich, während die Leistung mit Premium-Alternativen mithalten kann.

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7. VeePN [Preisgünstige Wahl für SEA-Spieler]

Funktion Details Server Über 2.600 Server in mehr als 80 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich ~204 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte (Pro), 20 Geräte (Max) Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Shadowsocks Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, NetGuard (Werbeblocker/Malware-Blocker), Double VPN, Server, die ausschließlich auf RAM basieren Datenschutz Keine Protokollierung, Sitz in Panama (außerhalb der 5/9/14-Eyes-Allianz) Leistung von Mobile Legends Reibungsloses Gameplay auf Servern in der näheren Umgebung im südostasiatischen Raum; spürbare Ping-Spitzen bei Verbindungen über Regionsgrenzen hinweg SEA-Serverabdeckung Singapur, die Philippinen, Indonesien, Malaysia, Thailand, Vietnam Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

VeePN ist sinnvoll für Mobile Legends Spieler mit kleinem Budget, vor allem, wenn man sich bereits in Südostasien befindet. Die Serverabdeckung umfasst alle wichtigen ML-Regionen – Singapur, Philippinen, Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam – die Verbindung zu Ihrem bevorzugten Ranglistenserver ist also ganz einfach.

Die Android- und iOS-Apps bieten ein fast identisches Erlebnis wie die Desktop-Version. Kill-Switch, Split-Tunneling, WireGuard-Protokoll – alles lässt sich ohne Funktionseinbußen auf das Handy übertragen. Die „Quick Connect“-Funktion findet mit nur einem Fingertipp automatisch den schnellsten Server in der Nähe, was Zeit spart, wenn du einfach nur in ein Ranglistenspiel einsteigen möchtest, ohne dich mit den Einstellungen herumschlagen zu müssen.

Die Leistung des lokalen Servers hat mich während der Tests beeindruckt. Die Verbindung zu Servern in meiner Region führte nur zu einer minimalen Ping-Erhöhung – die Treffer wurden pünktlich registriert, die letzten Schläge fühlten sich reaktionsschnell an und die Koordination bei Teamkämpfen verlief reibungslos. Das WireGuard-Protokoll sorgt dafür, dass VeePNeines dertop no-lag VPNs dort draußen, und dank des Netzwerks aus über 2.600 Servern kommt es selbst zu Spitzenzeiten kaum vor, dass man auf einem überlasteten Knoten hängenbleibt.

Split-Tunneling ist für ML-Spieler, die mobile Daten nutzen, wirklich nützlich. Nur Route Mobile Legends über das VPN, während Discord, YouTube oder Spotify über deine normale Verbindung laufen. Das spart Bandbreite, schont den Akku und sorgt für eine gleichbleibende Qualität des Voice-Chats bei langen Spielsitzungen.

Die SEA-Umgehung funktioniert auch, um Drosselungen durch Internetdienstanbieter zu umgehen. Einige Mobilfunkanbieter auf den Philippinen und in Indonesien drosseln den Datenverkehr für Spiele bei Überlastung – VeePN„Die Verschlüsselung von [Name] verbirgt Ihren ML-Datenverkehr, sodass Ihr Internetanbieter diesen nicht identifizieren und herabstufen kann.“

Vorteile Nachteile ✅ Umfassende Abdeckung im südostasiatischen Raum: Singapur, Philippinen, Indonesien, Malaysia, Thailand, Vietnam ✅ Voll ausgestattete mobile Apps mit Kill Switch und Split-Tunneling ✅ Das WireGuard-Protokoll sorgt für einen niedrigen Ping-Wert des lokalen Servers ✅ Split-Tunneling spart während der Nutzung mobiles Datenvolumen und Akkuleistung ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: 1,99 $ pro Monat bei Langzeitverträgen ❌ Kleineres Servernetzwerk als bei Premium-Konkurrenten

Fazit: Es ist die preisgünstige Wahl für in SEA ansässige Mobile Legends Spieler, die vor allem eine Umgehung der Bandbreitendrosselung durch ihren Internetanbieter und einen Zugang zu lokalen Servern mit niedrigem Ping benötigen. Die mobilen Apps funktionieren gut, die Abdeckung im südostasiatischen Raum ist umfassend und der Preis ist kaum zu schlagen.

★ Preisgünstige Wahl für SEA-Spieler VeePN Besuchen Sie VeePN

Warum sollte man für Mobile Legends ein VPN nutzen?

Hier ist eine ehrliche Übersicht darüber, wie VPNs Ihre Major League Baseball Erfahrung. Diese Vorteile gelten unabhängig davon, ob du den Mythic-Rang erklimmst, klassische Matches spielst oder an Turnieren teilnimmst.

Vorteil Warum das wichtig ist Was das in der Praxis bedeutet Geoblocking umgehen Mobile Legends mussten in den USA mit vorübergehenden Sperren (Januar 2025) und in Indien seit 2020 mit dauerhaften Einschränkungen rechnen. VPNs umgehen regionale Beschränkungen und Zensur und gewährleisten Major League Baseball Zugänglichkeit, unabhängig von Ihrem physischen Standort oder der Politik der Regierung. Zugriff aus gesperrten Netzwerken Universitäten, Arbeitsplätze und einige Internetcafés blockieren gezielt den Datenverkehr von Handyspielen und App-Verbindungen. VPNs umgehen Netzwerkeinschränkungen und ermöglichen so Ranglistenspiele aus Studentenwohnheimen, in den Pausen im Büro oder über eingeschränkte öffentliche Netzwerke. Drosselung durch den Internetanbieter reduzieren Internetprovider stufen den Datenverkehr von Online-Spielen während der abendlichen Spitzenzeiten, wenn die Netzwerke am stärksten ausgelastet sind, häufig als weniger wichtig ein. Die VPN-Verschlüsselung verhindert, dass Internetdienstanbieter Nutzer identifizieren können Major League Baseball Pakete, wodurch gezielte Bandbreitenbeschränkungen während der Hauptspielzeiten aufgehoben werden. Schutz vor DDoS-Angriffen Wettkampfspieler sind gezielten Angriffen über Discord, Voice-Chat-Plattformen und Community-Seiten ausgesetzt, die IP-Adressen offenlegen. VPNs verbergen deine echte IP-Adresse vor Drittanbieter-Plattformen und verhindern so, dass Angreifer deine Verbindung während wichtiger Ranglistenspiele überlasten. Sicherheit in öffentlichen Netzwerken Das WLAN in Cafés, Flughäfen und auf dem Campus setzt Ihre Daten der Gefahr aus, von anderen Netzwerknutzern abgefangen und überwacht zu werden. Verschlüsselung auf Militärniveau schützt Anmeldedaten, Zahlungsinformationen und personenbezogene Daten in ungesicherten öffentlichen Netzwerken. Schutz vor Nachverfolgung Die Erfassung des Spielverhaltens und die Protokollierung von IP-Adressen kommen auf mobilen Spieleplattformen häufiger vor, als den meisten bewusst ist. VPNs verbergen Ihre tatsächliche IP-Adresse und verschlüsseln den Datenverkehr, wodurch eine Überwachung durch Dritte verhindert wird und Ihre Anonymität während des Spielens gewahrt bleibt.

Wie ich VPNs für Mobile Legends getestet und bewertet habe

Ich habe jedes VPN getestet, während ich das Spiel tatsächlich gespielt habe. Dutzende Stunden pro VPN in Ranglistenspielen, klassischen Spielen und Turniervorbereitungen, um die Leistungsmerkmale unter realen Bedingungen zu erfassen. Verschiedene Inhaltstypen belasten die Verbindungen unterschiedlich – Ranglistenspiele erfordern Beständigkeit, Turnierspiele testen die Stabilität unter Druck, der klassische Modus liefert Basiswerte.

Ich habe die Latenz auch während des aktiven Spielgeschehens gemessen, nicht auf den Leerlaufbildschirmen in der Lobby. Ich habe den Ping während Heldenwechseln, Teamkämpfen um strategische Ziele und in hochintensiven Kampfsituationen überwacht. Echte Matches stellen die VPN-Leistung auf eine harte Probe, wenn der Erfolg oder Misserfolg von Sekundenbruchteilen abhängt.

Verbindungsabbrüche beeinträchtigen den Fortschritt in Ranglistenspielen stärker als jeder noch so grobe Spielfehler. Ich habe Verbindungsabbrüche, die Stabilität während mehrstündiger Spielsitzungen und die Leistungsstabilität in den abendlichen Spitzenzeiten, in denen die Server am stärksten ausgelastet sind, untersucht. Ein VPN, das mitten im Teamkampf um den Lord ausfällt, ruiniert deinen Sternenfortschritt schneller als jeder strategische Fehler.

die Nähe des Servers zu Mobile Legends„Die Infrastruktur bestimmt die praktische Nutzbarkeit.“ Ich habe die geografische Abdeckung in der Nähe von Ballungszentren großer Unternehmen untersucht in Südostasien, Südamerika und anderen Regionen mit bedeutendem Major League Baseball Bevölkerungsgruppen. Je mehr Server in der Nähe stehen, desto besser sind die Möglichkeiten, die Auswirkungen der Latenz zu minimieren.

Ich habe die reinen Download-Geschwindigkeiten gemessen, Upload-Kapazität und Routing-Effizienz auf verschiedene Major League Baseball Serverstandorte unter Verwendung eines der best VPN routers. Es wurden sowohl Verbindungen in der näheren Umgebung als auch Szenarien getestet, bei denen Daten über größere Entfernungen weitergeleitet werden mussten, um die Leistung in verschiedenen geografischen Situationen zu ermitteln.

Ich habe nur Funktionen berücksichtigt, die für dein Gaming relevant sind. Kill-Switches verhindern Datenlecks bei unerwarteten Verbindungsabbrüchen. Split-Tunneling ermöglicht den gleichzeitigen VPN-Schutz für Mobile Legends und dabei direkte Verbindungen für Sprachanwendungen mit geringer Latenz beizubehalten.

Mein Fazit

Das beste VPN finden für Mobile Legends Das muss gar nicht kompliziert sein – es kommt wirklich nur darauf an, was für deinen Spielstil und deine Situation am wichtigsten ist. Hier ist eine kurze Übersicht, die dir dabei helfen soll, die richtige Wahl zu treffen.

Am besten geeignet für Ranglistenspiele und Wettkämpfe → NordVPN . Die niedrigste getestete Latenz (~12–18 ms) bei entsprechender Serverabdeckung.

Die niedrigste getestete Latenz (~12–18 ms) bei entsprechender Serverabdeckung. Am besten für die Sitzungsstabilität → ExpressVPN . Das Lightway-Protokoll sorgt dafür, dass du auch bei langen Sitzungen ohne unerwartete Verbindungsabbrüche in Verbindung bleibst.

Das Lightway-Protokoll sorgt dafür, dass du auch bei langen Sitzungen ohne unerwartete Verbindungsabbrüche in Verbindung bleibst. Ideal für datenschutzbewusste Spieler → Proton VPN . Mit Sitz in der Schweiz, Open Source und das einzige Angebot hier mit einer wirklich brauchbaren kostenlosen Version.

Mit Sitz in der Schweiz, Open Source und das einzige Angebot hier mit einer wirklich brauchbaren kostenlosen Version. Ideal für unkomplizierten Plug-and-Play-Einsatz → CyberGhost . Für Spiele optimierte Server, übersichtliche Benutzeroberfläche, keine manuellen Einstellungen erforderlich.

Für Spiele optimierte Server, übersichtliche Benutzeroberfläche, keine manuellen Einstellungen erforderlich. Ideal für die vollständige Kontrolle über Ihre Verbindung → Privater Internetzugang. Die anpassungsfähigste Option auf der Liste, gepaart mit dem größten Servernetzwerk.

Fazit: Das beste VPN für Mobile Legends ist die Lösung für dein spezifisches Problem – Verzögerungen, Blockaden, Datenschutz oder Budget. Wähle die Option, die zu dir passt, und klettere weiter.

Häufig gestellte Fragen