Los 30 videojuegos de esports más populares: los títulos más destacados de 2025

Los deportes electrónicos más populares son juegos competitivos con millones de jugadores y aficionados en todo el mundo. Los grandes torneos, los enormes premios y las carreras profesionales demuestran que la habilidad y la estrategia son más importantes que nunca.

Esta guía destaca los mejores títulos, lo que los hace especiales y por qué los jugadores vuelven una y otra vez a cada partida.

He analizado los torneos y las opiniones de la comunidad para identificar los juegos que definen el panorama de los videojuegos competitivos en la actualidad. Desde shooters de ritmo trepidante hasta MOBA estratégicos y juegos de lucha que exigen precisión, estos deportes electrónicos están marcando el panorama y impulsando su crecimiento.

Nuestras mejores recomendaciones para los deportes electrónicos

De todos los juegos del panorama de los deportes electrónicos, hay algunos que destacan por encima del resto. Y si nos fijamos en las cifras, el interés que despiertan y su rendimiento a nivel competitivo, estos son los que más destacan:

Mobile Legends: Bang Bang(2016)– Un fenómeno MOBA para móviles diseñado para un juego rápido y competitivo. Sus partidas cortas, sus controles sencillos y su pujante escena profesional, especialmente en el sudeste asiático, lo convierten en uno de los deportes electrónicos más vistos del mundo. League of Legends (2009) – El primer puesto es para League of Legends. Su último Campeonato del Mundo alcanzó un máximo de 6.94 millones de espectadores, la cifra más alta jamás registrada en los deportes electrónicos. Counter-Strike 2 (2023) – Counter-Strike 2 le sigue de cerca. El juego ya ha vendido más de €4.83 millones de dólares en premios durante 2025«en sus primeros meses, demostrando su viabilidad financiera y su atractivo competitivo».

Por muy populares que sean estos juegos de esports, no son más que la punta del iceberg. El mundo de los esports está repleto de juegos que han conseguido una enorme base de seguidores, han dado a conocer a profesionales con talento y han marcado el rumbo de géneros enteros. Ahora, echemos un vistazo al resto de los principales candidatos.

Los 30 videojuegos de esports más populares que están transformando el mundo de los juegos competitivos

Estos videojuegos de esports, los más populares, amplían los límites de la competición con una estrategia profunda, una acción trepidante y una audiencia masiva. Ofrecen a los jugadores profesionales un escenario en el que demostrar sus habilidades y crear oportunidades profesionales, al tiempo que brindan experiencias inmersivas a millones de aficionados de todo el mundo.

Pasemos ahora a la lista de los videojuegos de deportes electrónicos más populares que hay actualmente.

1. Mobile Legends: Bang Bang [Mejor juego de esports para móviles]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Android, iOS Año de estreno 2016 Desarrollador Moonton (una filial de ByteDance) Duración media de la partida ~10–15 minutos por partido Ideal para los aficionados a Juego MOBA para móviles de ritmo trepidante Número de jugadores activos diarios (2025) Más de 80 millones

Ningún juego para móviles ha marcado tanto el panorama de los deportes electrónicos como Mobile Legends: Bang Bang. Ha marcado la pauta en el género MOBA para móviles al combinar accesibilidad, equilibrio competitivo y un dinámico panorama regional. Con partidas ultrarrápidas y controles táctiles sencillos, es la experiencia competitiva de referencia para los jugadores de móviles de toda Asia, especialmente en el sudeste asiático, donde sus ligas profesionales lideran las estadísticas de audiencia.

The Liga Profesional de Mobile Legends: Bang Bang (MPL)) y su equivalente a nivel mundial, Campeonato Mundial de M5, han convertido el juego en un referente mundial de los deportes electrónicos. En 2024, el Campeonato Mundial M5 atrajo a más de 5 millones de espectadores en el momento de máxima audiencia, lo que demuestra que los deportes electrónicos para móviles pueden rivalizar con los títulos para PC y consolas en cuanto a expectación y alcance.

Por qué lo elegimos Mobile Legends ha redefinido lo que los videojuegos para móviles pueden lograr en el competitivo mundo de los videojuegos. Sus partidas breves y llenas de acción son perfectas para los jugadores que están siempre en movimiento, mientras que el creciente número de torneos internacionales demuestra que los deportes electrónicos para móviles han llegado para quedarse.

Cada equipo, formado por cinco héroes, se enfrenta en un mapa familiar de tres carriles, pero el éxito depende de la coordinación, la sincronización y la capacidad de adaptación. La rapidez en la toma de decisiones y el trabajo en equipo son fundamentales para cada victoria, lo que beneficia tanto a los jugadores ocasionales como a los equipos profesionales.

En 2025, Moonton sigue ampliando su ecosistema de esports, aumentando los premios y las colaboraciones internacionales. El Campeonato Mundial de M6 contará con el mayor fondo de premios de su historia, lo que consolida a Mobile Legends como el rey indiscutible de los deportes electrónicos para móviles.

Mi veredicto: Mobile Legends: Bang Bang es la combinación perfecta entre accesibilidad y competición. Tanto si eres un jugador ocasional como un aspirante a profesional, te ofrece acción sin descanso y una experiencia de deportes electrónicos a la altura de los títulos más importantes para PC.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Karl Tzy

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Desde que era niño, mi sueño siempre ha sido tan sencillo como jugar en un equipo… Antes, solo solía ver muchos torneos internacionales de League of Legends. Ver sus dificultades y sus momentos de victoria me motivó a convertirme en quien soy hoy y me inspiró

MobaZane

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«Cuando la gente piensa en Mobile Legends: Bang Bang, quiero ser uno de los primeros nombres que les vengan a la mente en el ámbito de los deportes electrónicos», afirmó. «Y para mí, ganar unos cuantos títulos de campeonatos mundiales es la mejor sensación del mundo».

2. League of Legends [Mejor juego de estrategia multijugador]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Microsoft Windows, macOS Año de estreno 2009 Desarrollador Riot Games Duración media de la partida ~30–45 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Juego MOBA estratégico por equipos Número de jugadores activos diarios (2025) Alrededor de 30 millones

Ningún otro título de los deportes electrónicos se le acerca ni de lejos League of Legends. Ha perfeccionado la fórmula de los juegos de arena de batalla multijugador en línea, sentando las bases del éxito actual en el los mejores juegos de estrategia categoría. En el primer trimestre de 2025, registró más de 230 millones de personas No te lo pierdas, ya que encabeza las listas de éxitos mundiales.

Sus principales torneos, como el Campeonato Mundial de League of Legends, conocido comúnmente como Mundos, son eventos de talla mundial. Estos torneos reúnen a los mejores equipos de diversas ligas regionales, entre los que se encuentran grandes potencias de Corea del Sur, China, Europa y América del Norte.

Por qué lo elegimos Con su profunda mecánica de juego estratégica y su competición de alto nivel, League of Legends ha marcado la pauta en los deportes electrónicos modernos. Sus intensos enfrentamientos y su alcance mundial lo convierten en un referente en los videojuegos multijugador.

La estructura competitiva del juego gira en torno a dos equipos de esports formados por cinco campeones. El objetivo es sencillo: destruir la base enemiga. Pero detrás de eso se esconden múltiples niveles de estrategia, control del mapa y toma de decisiones rápida que lo sitúan entre los los mejores juegos multijugador. Cada partido es diferente, y eso es lo que atrae a los jugadores y a los espectadores.

Esta temporada,Riot Games (la editorial del juego) ha llevado el juego a un nivel completamente nuevo. El fondo de premios para MSI se incrementó de Entre 250 000 y 2 millones de dólares, yCampeonato Mundial de 2025ahora cuenta con el mayor fondo de premios de la historia, que asciende a la asombrosa cifra de 5 millones de dólares.

Gracias al aumento de los premios y a equipos de primer nivel como T1 y Team Liquid, League of Legends creció en popularidad temporada tras temporada y sigue siendo una parte muy apreciada de la Copa del Mundo de los deportes electrónicos, razón por la cual ocupa el primer puesto en nuestra lista de deportes electrónicos más populares.

Mi veredicto:League of Legends es un título emblemático de los deportes electrónicos que sigue dominando el panorama. Si te gustan las batallas estratégicas y trepidantes, este sigue siendo un juego imprescindible.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Faker (Lee Sang-hyeok)

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Este Mundial supone otro reto para mí y otra oportunidad para aprender. Intentaré aprender y entrenar todo lo que pueda en el tiempo que tenga.

Froggen

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Creo que es muy difícil llevar a cabo la partida si no hay confianza entre nosotros, porque hoy en día es sobre todo un juego de equipo. Si eres capaz de ejecutar lo que te propones, probablemente tendrás éxito. Muchas de las composiciones se basan simplemente en pulsar botones y lanzarse al ataque, y la mayoría de las veces sale bien. Necesitamos más confianza en nuestro equipo.

3. Counter-Strike 2 [El mejor shooter táctico]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC Año de estreno 2023 Desarrollador Valve Corporation Duración media de la partida ~30–45 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Puntería de precisión y trabajo en equipo táctico Número de jugadores activos diarios (2025) Alrededor de un millón

Pregunta a cualquier aficionado a los FPS por los juegos de disparos serios, y lo más probable es que mencione Counter-Strike. Situado en lo alto de la los mejores juegos de disparos en primera persona, este título cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de los deportes electrónicos. Su última entrega, Counter-Strike 2, ha alcanzado cotas altísimas en lo que respecta a los videojuegos competitivos.

En los primeros meses de 2025, lo distribuyó 4,83 millones de dólares en premios. También registró más de 99 millones de horas vistas en Twitch en el primer trimestre y se mantuvo en primera posición durante ese periodo.

Por qué lo elegimos Counter-Strike 2 combina una mecánica de juego sencilla con una profundidad táctica sin igual. Sus actualizaciones constantes y su dinámica escena de los deportes electrónicos lo convierten en la opción preferida de los aficionados a los FPS.

El objetivo del juego es sencillo. Dos equipos de cinco jugadores deben colocar o desactivar la bomba, o bien eliminar a los miembros del equipo contrario. Esta sencillez da lugar a una complejidad increíble en la ejecución. Cada nueva ronda se percibe casi como un nuevo rompecabezas de inteligencia, incluso para los profesionales que ya conocen los mapas 10,000veces.

Entre bastidores, los organizadores del torneo están tomando medidas acertadas. PGL (una de las principales empresas que organizan torneos de primer nivel de este juego) ahora garantiza el pago de los premios en un plazo de dos semanas tras la celebración de los eventos. Además, han lanzado un formato específico de partido por el tercer puesto para aumentar la competitividad. Con actualizaciones periódicas, calendarios repletos de torneos y equipos de esports de primer nivel, Counter-Strike 2 mantiene tanto a los profesionales como a los aficionados totalmente enganchados.

Mi veredicto:Counter-Strike 2 es un juego que premia la precisión, la estrategia y el trabajo en equipo, lo que lo convierte en la mejor opción tanto para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona como para los jugadores competitivos.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Entonces

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Todo mi juego se basa en acciones instintivas llevadas al extremo. Por eso consigo jugar bien. Confío en mí mismo, confío en mi instinto y creo que puedo tomar la decisión correcta.

ZywOo

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Me siento muy bien en Counter-Strike 2; para mí, es el mismo juego que CS:GO. Al principio fue duro, pero me adapté. Quiero demostrar a todo el mundo que, aunque el juego haya cambiado, no voy a cambiar mi actitud, mi estilo de juego, etc. Quiero demostrar que si trabajas duro y crees en ti mismo, puedes conseguir cualquier cosa. Cuando juego en torneos, no pienso en la clasificación, ni en si mi juego es bueno o malo, solo intento jugar lo mejor posible.

4. Dota 2 [El mejor MOBA competitivo]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC Año de estreno 2013 Desarrollador Valve Corporation Duración media de la partida ~35–45 minutos por sesión Ideal para los aficionados a MOBA estratégico y complejo con un alto nivel de dificultad Número de jugadores activos (2025) Alrededor de 500 000

Dota 2 sigue siendo un pilar del género de los juegos de arena de batalla multijugador en línea y una fuerza destacada entre los títulos más populares de los deportes electrónicos. The International 2024, celebrado en Copenhague, atrajo a más de1,5 millones de espectadores simultáneos, incluso con un fondo de premios más reducido, de alrededor de 2,6 millones de dólares. Y esto demuestra que el intenso dramatismo del juego atrae al público y a decenas de organizaciones de deportes electrónicos, independientemente de si el premio total alcanza su máximo nivel o no.

Además del evento principal, un abarrotado 2025 El calendario mantiene en marcha su ecosistema de deportes electrónicos. Valve y PGL están organizando torneos como BLAST Slam II y múltiplesLas estaciones en Valaquia, cada uno de los cuales ofrece premios que van desde cientos de miles hasta más de un millón de dólares.

Por qué lo elegimos Dota 2Su complejidad y profundidad lo convierten en la opción preferida de los jugadores más exigentes. El carácter táctico del juego y sus enormes premios siguen atrayendo a los gigantes de los deportes electrónicos y a los aficionados.

Además, ¿qué es lo que hace que De Dota 2 Lo que hace único al panorama competitivo es su profundidad. Las partidas son auténticas maratones tácticas en las que se combinan roles, selecciones y sincronización, lo que obliga a los equipos a elaborar estrategias muy elaboradas. Esa complejidad atrae a un público fiel y refuerza su dilatada trayectoria en el mundo de los deportes electrónicos.

El próximo Internacional 2025 vuelve a Europa, Copenhague, en septiembre. Y Vigilanciatiene previsto implantar un sistema de clasificación más equilibrado, medidas de sostenibilidad y retransmisiones mejoradas. Para los aficionados, esto se traduce en una producción escénica a mayor escala y novedades en formatos ya conocidos.

Mi veredicto:Un pilar del mundo de los deportes electrónicos, Dota 2 sigue siendo la opción preferida de los jugadores competitivos de MOBA. Su profundidad estratégica y sus torneos de alto nivel lo mantienen en boga y lo hacen apasionante.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Johan «n0tail» Sudenstein

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Puedes hacer un millón de cosas y todo puede salir bien.

Jeremy Lin, jugador de la NBA

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Lo veo muy parecido al baloncesto en muchos aspectos. Es como un partido de 5 contra 5, en el que hay que trabajar en equipo, aprovechar los puntos fuertes de cada uno y crear una sinergia entre todos. El trabajo en equipo, la confianza y el sacrificio son elementos fundamentales en cualquier deporte de equipo.

5. Valorant [El mejor FPS por equipos]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador Riot Games Duración media de la partida ~30–40 minutos por sesión Ideal para los aficionados a FPS táctico con habilidades únicas para los agentes Número de jugadores activos diarios (2025) Alrededor de 4,9 millones

Valoraciónes unjuego de disparos en primera persona que ha ganado popularidad en el mundo de los videojuegos competitivos en muy poco tiempo. En el torneo Masters Bangkok celebrado en marzo, alcanzó un récord 4,3 millones de espectadores en el momento de máxima audiencia. Tras este éxito, su lugar entre los videojuegos de deportes electrónicos más populares en 2026 se ha consolidado aún más.

El juego cuenta con su propio sistema de torneos mundiales llamado Valorant Champions Tour, o VCT. En él compiten equipos de esports de diferentes partes del mundo. Los mejores se enfrentan en grandes eventos con enormes premios en metálico. Este año, equipos de esports de primer nivel como T1 y EDward Gaming recaudaron un total de más de 8 millones de dólares ganando torneos.

Por qué lo elegimos ValoraciónLa combinación de agentes únicos y acción táctica con armas de fuego del juego crea una experiencia dinámica en los deportes electrónicos. El enfoque del juego, que da prioridad a la estrategia, añade una nueva dimensión de profundidad a cada partida.

¿Qué distingueValoración Lo que lo distingue es su diseño vanguardista, su mecánica de equipo en varias capas y el universo de objetos cosméticos que lo rodea; sí, me refiero a esos codiciados Aspectos de Valorant. ElFormato 5 contra 5La mecánica del juego genera una intensa competición por rondas en la que cada decisión tiene su importancia. Por eso, es fundamental que los equipos cambien sus posiciones de juego con frecuencia y aprendan la forma correcta de colocar a sus agentes.

Cada agente puede tener un conjunto de habilidades único, lo que añade más profundidad al juego. Los equipos profesionales de esports suelen confeccionar sus alineaciones en torno a determinados agentes para llevar a cabo estrategias específicas. Esto hace que cada partido sea más emocionante.

Mi veredicto:Una nueva visión del género de los juegos de disparos en primera persona, en la que cada partida es única. Valorant es ideal para los jugadores a los que les gusta el juego en equipo con un toque táctico.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Células criogénicas

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Es genial. En todos los torneos en los que he participado hasta ahora, he ido mejorando de forma constante y progresiva, ya sea en cuanto a la clasificación, al rendimiento o a cualquier otro aspecto que se quiera tener en cuenta. Veo que mejoro en cada evento, no solo a nivel individual —en cuanto a destreza técnica, confianza o lo que sea—, sino también como equipo. Así que es una sensación fantástica.

Zellsis

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Hay mucho más en lo que trabajar en cuanto a mentalidad y madurez, pero todos queremos ganar y nos esforzamos al máximo. Puedo afirmar con total seguridad que este equipo es uno de los que más se esfuerza de todos los que he formado parte, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores.

6. PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile [La mejor experiencia realista de Battle Royale para móviles]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Android, iOS Año de estreno 2018 Desarrollador Lightspeed & Quantum Studios Duración media de la partida ~20-30 minutos por partido Ideal para los aficionados a Juegos de disparos tácticos, jugabilidad realista de battle royale Número de jugadores activos (2025) ~4 800

PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobilellevó la revolución de los «battle royale» a los dispositivos móviles, convirtiendo el género en un fenómeno verdaderamente mundial. Los jugadores se lanzan a mapas enormes como Erangel y Miramar, buscan armas y luchan por ser el último en quedar en pie, todo ello desde la palma de su mano. Conocido por su balística realista, su ritmo trepidante y su amplia variedad de armas, PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile logra el equilibrio perfecto entre la accesibilidad y la complejidad táctica.

El panorama competitivo del juego se encuentra entre los más sólidos de los deportes electrónicos para móviles, con eventos como el Campeonato Mundial de PUBG Mobile (PMGC) que atrae a millones de espectadores de todo el mundo. Jugadores y equipos profesionales de Asia, Oriente Medio y América compiten por enormes premios y por el orgullo regional.

Por qué lo elegimos PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ha redefinido el concepto de los deportes electrónicos para móviles. Su profunda mecánica de juego, sus actualizaciones constantes y sus torneos a gran escala han consolidado su posición como pilar fundamental de los juegos competitivos para móviles.

Desde las comunidades locales hasta los campeonatos internacionales, este juego sigue inspirando a toda una generación de jugadores móviles y creadores de contenido. Su combinación de realismo, estrategia y competición de alto nivel hace que los jugadores sigan volviendo temporada tras temporada.

Mi veredicto: PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile es el shooter para móviles definitivo para los amantes de la precisión, la táctica y la supervivencia. Cada partida es una historia de tensión, trabajo en equipo y triunfo.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Hermano

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Ese vehículo gigantesco me cambió la vida. Incluso le pusimos el nombre de Manny con mis amigos. Lo conducíamos como si estuviéramos en GTA, y créeme, es muy divertido.

Fantasma

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No hay nada revolucionario para el juego competitivo en cuanto a las características, pero si estos cambios llegan a los torneos oficiales, sin duda cambiarán la dinámica

7. Fortnite [El mejor juego de Battle Royale]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2017 Desarrollador Epic Games Duración media de la partida ~20–40 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Un «battle royale» creativo con mecánicas de construcción Número de jugadores activos diarios (2025) Alrededor de 2,2 millones

AntesFortnite… nadie se tomaba en serio el género «battle royale». El juego cambió las reglas del juego. Ahora es uno de los los mejores juegos de TPS, lo que demuestra que los formatos multijugador masivos pueden ofrecer momentos de competición trepidantes, que valen millones en premios.

Hasta la fecha, el juego ha distribuido más de 193 millones de dólares en premios en diferentes torneos de deportes electrónicos. Esto lo convierte en el el segundo juego con mayor remuneración en la historia de los deportes electrónicos. Los formatos individual y por parejas de Fortnite ofrecer reconocimiento de los logros individuales junto con competiciones por equipos. Esto resulta muy atractivo para las diferentes preferencias competitivas que existen en el amplio mercado de los deportes electrónicos.

Por qué lo elegimos Fortnite revolucionó el género «battle royale» con sus mecánicas de construcción y su diversión multijugador. Su accesibilidad y sus recompensas competitivas atraen tanto a jugadores ocasionales como a profesionales.

En cuanto a la jugabilidad,Fortnite combina la construcción rápida y la puntería certera. Mira un Fortnite partido, y verás por qué es más que un simple juego. Es en parte un shooter, en parte un simulador de construcción y en parte una partida de ajedrez. Los jugadores no se limitan a luchar. Idean estrategias completas en cuestión de segundos, lo que convierte cada partida en un espectáculo alocado y descabellado.

Por encima de todo,Fortnite«Quizá el mayor punto fuerte de [nombre del juego] en el sector de los deportes electrónicos sea lo fácil que resulta iniciarse en él. El juego…» mantiene a los jugadores de todos los niveles en busca de victorias y escalando posiciones en la Clasificaciones de Fortnite. Esports para móvilesoportunidades a través de Fortnite han abierto la competición profesional. Ahora los jugadores pueden unirse a una sala profesional desde una consola, una tableta o un portátil económico y seguir compitiendo cara a cara.

Mi veredicto:Fortnite ha redefinido los videojuegos competitivos al ofrecer una experiencia que combina la construcción, los disparos y la estrategia. Una opción de primer nivel para todo tipo de jugadores.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Lachlan Power

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Me encanta jugar a este juego; sin duda, es el que más tiempo me ha llevado crear contenido para mi canal, y hay que reconocer el mérito de Epic por actualizar constantemente el panorama del juego. Creo que también es importante tomarse descansos y dedicarse tiempo a uno mismo cuando sea necesario, para asegurarse de mantener el equilibrio entre la vida personal y la profesional, pero de verdad me encanta lo que hago y me siento muy afortunada de ser creadora de contenido.

benjyfishy

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Fortnite sigue ocupando un lugar especial en mi corazón, porque sin él no estaría donde estoy ahora. Ser jugador profesional de Fortnite me enseñó lo que hace falta para dedicarse profesionalmente a un videojuego, y la cantidad de tiempo y dedicación que se necesita.

8. Arena of Valor [El mejor juego de MOBA para móviles en el ámbito de los deportes electrónicos]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas iOS, Android, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Desarrollador TiMi Studios Duración media de la partida ~10-20 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Juego MOBA de ritmo trepidante, similar a League of Legends Número de jugadores activos (2025) Alrededor de 12 millones

Arena of Valor se ha consolidado rápidamente como uno de los juegos MOBA para móviles más emocionantes del mundo de los deportes electrónicos. En este trepidante juego de 5 contra 5, los jugadores deben colaborar para controlar el mapa, asegurar los objetivos y luchar por la victoria.

El juego ofrece una amplia variedad de héroes únicos, cada uno con sus propias habilidades y funciones estratégicas, lo que ofrece infinitas posibilidades en cuanto a la composición de los equipos y las estrategias.

Arena of Valor se ha convertido en una potencia dominante en el mundo de los deportes electrónicos, especialmente en el sudeste asiático, donde el juego cuenta con una enorme base de jugadores. La estructura competitiva del juego está bien respaldada por torneos regionales e internacionales, con la Copa del Mundo ofreciendo un premio total de 5 millones de dólares para los mejores equipos.

Por qué lo elegimos Gracias a su profundidad estratégica y a su enorme presencia en los deportes electrónicos, Arena of Valor es el MOBA para móviles líder, que ofrece tanto accesibilidad como profundidad para jugadores de todos los niveles.

Ya sea para jugar de forma ocasional o a nivel profesional, el juego sigue siendo muy competitivo actualizando con frecuencia los héroes, los mapas y las mecánicas de juego para que la experiencia siga siendo novedosa.

El sector de los deportes electrónicos para móviles ha experimentado un rápido crecimiento, and Arena of Valor se sitúa a la vanguardia, con un entorno competitivo que atrae tanto a jugadores ocasionales como a profesionales de los deportes electrónicos. Se trata de un juego dinámico que exige un alto nivel de habilidad y que premia la coordinación en equipo y el pensamiento estratégico.

Mi veredicto:Para los aficionados a los deportes electrónicos móviles y a los juegos MOBA, Arena of Valor no tiene rival. Garantiza una experiencia de juego trepidante, una comunidad competitiva muy activa y eventos a gran escala que lo convierten en un título imprescindible para los juegos competitivos para móviles.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Campo

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Sé que es el juego MOBA más popular en Oriente y creo que también lo será en Occidente. En un futuro próximo, creo que todo el mundo jugará a AoV.

Tanner «Rest» Scadden

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La mayoría de la gente está totalmente en contra de los deportes electrónicos para móviles. Creo que la gente está empezando a mostrarse un poco más abierta al respecto, pero la gran mayoría de los aficionados a los deportes electrónicos se opone rotundamente a los móviles. Personalmente, creo que tienen una mentalidad un poco cerrada. Durante mucho tiempo hicieron lo mismo con las consolas.

9. PUBG: Battlegrounds [El mejor Battle Royale táctico]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, dispositivos móviles (Android e iOS) Año de estreno 2017 Desarrollador KRAFTON Duración media de la partida ~20-30 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Battle Royale táctico y realista Número de jugadores activos (2025) Alrededor de 700 000

PlayerUnknown’s Battlegrounds, más conocido como PUBG, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de los videojuegos competitivos. Abandonando 100 Situar a los jugadores en un mapa gigantesco y dejar que la estrategia decidiera el resultado fue una idea novedosa cuando se lanzó, y aún hoy sigue ofreciendo momentos de gran intensidad.

Eventos como la PUBG Global Series 2025 reunió a jugadores de primer nivel y equipos de renombre como Gen.G, NAVI y Twisted Minds. Se disputaron un enorme premio, mientras millones de aficionados seguían el evento a través de plataformas como Twitch y YouTube.

Por qué lo elegimos PlayerUnknown’s BattlegroundsLa combinación de su jugabilidad táctica y sus momentos de gran tensión lo convierten en una experiencia única y emocionante. Sigue siendo una de las principales fuerzas en los esports del género battle royale.

PlayerUnknown’s Battlegroundsfunciona a la perfección tanto en PC como en dispositivos móviles, lo que le ha permitido crecer rápidamente en el ámbito de los deportes electrónicos móviles. La versión móvil tiene una enorme popularidad en Asia Meridional y Oriental, donde las ligas locales y los torneos patrocinados atraen a competidores de alto nivel y a grandes multitudes. Esas regiones siguen siendo una parte fundamental de PlayerUnknown’s Battlegrounds«sus planes a largo plazo en materia de deportes electrónicos».

A pesar de que están saliendo nuevos juegos, PlayerUnknown’s Battlegrounds ha seguido su propio camino. La combinación de juego táctico y momentos de alta tensión lo mantiene en el candelero. Muchos jugadores ocasionales siguen conectándose para ver las partidas profesionales, ya sea para aprender nuevas estrategias o simplemente para ver cómo se desarrollan los círculos finales con todo en juego.

Mi veredicto:Este es un battle royale con verdadera profundidad y tensión. Si te gusta el juego estratégico con una mezcla de acción y suspense, PlayerUnknown’s Battlegrounds es difícil de superar.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Loki (Park Jung-young)

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Sinceramente, trabajé muy duro. También tenía algo de talento. Pero, sobre todo, creo que pudimos hacerlo tan bien porque nuestro equipo estaba muy bien equilibrado. Al fin y al cabo, PUBG es un juego de equipo. No es un juego en el que un equipo llegue lejos solo porque un jugador lo haga bien, así que estoy muy agradecido a mis antiguos compañeros de equipo.

Pio (Cha Seung-hoon)

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Cuando voy a conseguir bajas, mis compañeros siempre me informan de otras cosas y recopilan información valiosa, lo que me facilita infligir daño o conseguir bajas. Incluso cuando estoy en peligro, confío en que mis compañeros me protegerán mientras juego. Creo que por eso soy capaz de infligir daño y conseguir bajas.

10. Honor of Kings [Mejor juego chino de deportes electrónicos para móviles]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas iOS, Android (exclusivo para China) Año de estreno 2015 Desarrollador TiMi Studios Duración media de la partida ~10–20 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Juegos MOBA con una trama compleja y temas históricos Número de jugadores activos (2025) Más de 100 millones

Honor of Kings es el título estrella de los deportes electrónicos para móviles en China, donde cuenta con millones de jugadores activos.

La combinación del juego de controles intuitivos y una jugabilidad estratégica profunda se ha convertido en un fenómeno cultural, en el que los jugadores compiten en intensas partidas de 5 contra 5 para destruir las torres enemigas y alzarse con la victoria. Cada héroe del juego cuenta con un conjunto único de habilidades, lo que ofrece a los jugadores la oportunidad de crear composiciones de equipo personalizadas para maximizar sus posibilidades de éxito.

El panorama competitivo de Honor of Kings es enorme, sobre todo en China, donde se ha convertido en el eje central de los deportes electrónicos para móviles. Con los principales torneos que ofrecen premios por valor de 10 millones de dólares, el juego es un clásico en las competiciones internacionales de deportes electrónicos.

Por qué lo elegimos Con su enorme base de jugadores, sus actualizaciones periódicas y sus eventos competitivos de primer nivel, Honor of Kings sigue siendo un gigante de los deportes electrónicos para móviles que lidera el avance de los videojuegos para móviles.

A medida que el juego sigue expandiéndose a nivel mundial, está atrayendo a jugadores competitivos de todo el mundo, lo que ha contribuido al aumento de su popularidad y al desarrollo de la infraestructura de los deportes electrónicos.

Este año, Honor of Kings sigue siendo una fuerza dominante en el panorama de los deportes electrónicos para móviles, con actualizaciones constantes y nuevos héroes que mantienen la jugabilidad emocionante y atractiva. Su enorme base de jugadores, sus frecuentes torneos y sus cuantiosos premios lo convierten en un título imprescindible de los deportes electrónicos para los jugadores competitivos de móviles.

Mi veredicto:Para los jugadores que buscan la emoción de los esports móviles de alto nivel, Honor of Kings es ideal para vivir una experiencia emocionante y en constante evolución. Su profunda mecánica de juego estratégica y sus torneos a gran escala lo convierten en la mejor opción para los jugadores competitivos de dispositivos móviles.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Muhammad «inYourdreaM» Rizky Anugrah

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Creo que jugar a nivel profesional es más exigente que hacer streaming. A veces, como jugador profesional, también te piden que hagas streaming en directo. A veces es justo cuando acabas de hacer un entrenamiento o de ver repeticiones. A veces, eso acaba afectando a la salud mental del equipo. Es que era agotador.

Justine «Juschie» Tan

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En League of Legends y Wild Rift, si eres jungler, tienes que hacer ganks y conseguir ventaja para tu equipo en las primeras fases de la partida. Pero en Honor of Kings es diferente. Primero tienes que farmear. No te encargas de las primeras fases de la partida. Es en la fase intermedia donde tienes que destacar,

11. Free Fire [El mejor Battle Royale para móviles con acción trepidante de esports]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas Android, iOS Año de estreno 2017 Desarrollador Somos Duración media de la partida ~10–15 minutos por partido Ideal para los aficionados a Juegos de disparos para móviles, partidas rápidas de battle royale, competiciones por equipos Número de jugadores activos (2025) ~5 000

Free Fire se ha convertido en un gigante de los juegos para móviles, dominando el panorama de los «battle royale» gracias a su jugabilidad accesible, sus partidas rápidas y su intensa estructura competitiva. Diseñado específicamente para smartphones, cada partida dura unos diez minutos, lo que resulta perfecto para los jugadores que buscan rondas rápidas y llenas de acción. La mecánica de disparo precisa del juego, su fluido rendimiento en dispositivos de gama media y la variedad de habilidades de los personajes lo hacen accesible para los principiantes y lo suficientemente profundo para los veteranos.

Con más de mil millones de descargas en todo el mundo, Free Fire ha creado uno de los ecosistemas de deportes electrónicos más grandes del sector de los juegos para móviles. Torneos regionales como el Serie Mundial de Free Fire atraen a millones de espectadores, ofrecen premios de varios millones de dólares y cuentan con la participación de los mejores equipos de América Latina, el Sudeste Asiático y la India.

Por qué lo elegimos Free Fire ha revolucionado los deportes electrónicos móviles al demostrar que los dispositivos portátiles pueden ofrecer experiencias competitivas de primer nivel. Su combinación de accesibilidad, ritmo trepidante y sinergia de equipo genera una emoción constante tanto en la pantalla como entre el público.

Las constantes actualizaciones del juego, las renovaciones de los personajes y las colaboraciones con marcas del mundo real garantizan que se mantenga actual y atractivo año tras año, consolidando así su legado como fenómeno mundial en el ámbito de los juegos para móviles.

Mi veredicto: Free Fire es el battle royale definitivo para móviles: rápido, táctico y tremendamente competitivo. Tanto si estás subiendo en la clasificación como si estás viendo torneos internacionales, te garantiza adrenalina sin fin.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Nobru

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He dedicado mi vida a Free Fire y el juego me ha cambiado la vida.

Nobru

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Estamos asistiendo a uno de los peores formatos de campeonato jamás creados por Garena, en el que el ganador no es el mejor equipo, ni el que muestra mayor regularidad o consistencia, sino el equipo que se encuentra en la parte media o alta de la clasificación y tiene la suerte de conseguir un «Booyah» en la novena ronda.

12. Apex Legends [El mejor shooter de héroes Battle Royale]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Respawn Entertainment Duración media de la partida ~20-30 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Battle Royale basado en héroes y centrado en el movimiento Número de jugadores activos (2025) Alrededor de 2,5 millones

Apex Legends es otro de los títulos más populares entre los principales juegos de esports de este año. El primero ALGS-Openbienvenido160 equiposen Nueva Orleans, entre los que se cuentan profesionales y jóvenes promesas, que luchan por un Premio total de 1 millón de dólares en los días de LAN intensos. Esa cifra por sí sola demuestra cómo ha aumentado la competencia entre los juegos en torno al torneo Royale Hero Shooter.

La temporada 5 llegó con novedades llamativas. Desaparecieron las estrictas restricciones regionales, E-District se incorporó a la rotación de mapas y ahora hay prohibiciones de personajes legendarios que obligan a los capitanes a descartar opciones y replantearse sus estrategias. A los aficionados les encanta que cada partida tenga ahora un ambiente más equilibrado.

Por qué lo elegimos Apex Legends destaca por sus habilidades de personajes únicas y su jugabilidad trepidante. El énfasis del juego en la sinergia de equipo y la estrategia hace que cada partida sea emocionante y dinámica.

El Campeonato de 4.º curso celebrado en Sapporo atrajo a más de 34 000 seguidores, y el estadio Daiwa House estaba abarrotado. En Internet, Apex Legends dar vueltas 540 000 espectadores en el momento de máxima audiencia, lo que la sitúa al mismo nivel que algunos de los nombres más importantes de los deportes electrónicos.

A pesar de las constantes actualizaciones de parches y los cambios en el meta, equipos comoEquipo Falconsand Rechazar Winnity están encontrando su ritmo y ganando una base de seguidores fiel. Los deportes electrónicos móviles están en pleno auge, los formatos de los eventos no dejan de evolucionar y Apex Legends Es, sin duda, uno de los mejores juegos del momento.

Mi veredicto:Un juego imprescindible para los aficionados a los battle royale y los shooters de héroes. Pico combina una jugabilidad divertida con una gran profundidad estratégica, lo que mantiene a los jugadores enganchados ronda tras ronda.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

ImperialHal

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No pediría cambiar nada del juego. En cuanto a la mecánica básica, creo que Apex es perfecto. No creo que haya que reducir la asistencia al apuntado ni cambiar el movimiento o el aspecto de los personajes. Respawn solo tiene que pulir lo que ya tiene: la base del juego es increíble.

DarkZero

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Al principio, cuando empecé a jugar, me preocupaba mucho la presión, pero retransmitir en directo me ayuda un montón. El hecho de que haya tanta gente viéndome me ha ayudado mucho con todo eso. Ya no me pongo nervioso por el hecho de que la gente me esté viendo.

13. Rocket League [Mejor juego de deportes electrónicos]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Desarrollador Psyonix Duración media de la partida ~5–10 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Fútbol en vehículos de competición Número de jugadores activos (2025) Alrededor de 30 000

Rocket League sigue destacando en el sector de los deportes electrónicos gracias a su combinación única de fútbol y acción trepidante con coches. El RLCS Birmingham Major, celebrado en marzo, atrajo a más de 287 000 espectadores en el momento de máxima audiencia. Aunque fue ligeramente inferior al de años anteriores.

Pero, a pesar de ese bajón, la Gran Final entre Karmine Corp y The Ultimates mantuvo a los aficionados pegados a sus pantallas. Psyonix y BLAST mejoraron la Rocket League Championship Series (RLCS) este año con un total de Premio total de 5 millones de dólares y presentó un nuevo Formato 1 contra 1 además de la norma Torneo 3 contra 3.

Por qué lo elegimos Rocket League combina la diversión del fútbol con coches propulsados por cohetes para ofrecer una experiencia de deportes electrónicos trepidante y emocionante. El panorama competitivo del juego está en pleno crecimiento, lo que garantiza partidos llenos de energía y una jugabilidad accesible.

Las actualizaciones de formato también trajeron consigo «Clasificatorios de última oportunidad» y amplió el Campeonato del Mundo a 20 equipos. Las regiones abarcan ahora Europa, América del Norte, América del Sur, Oriente Medio y Norte de África (MENA), Asia-Pacífico (APAC) y África subsahariana, lo que pone de manifiesto el carácter global que ha adquirido el mercado de los deportes electrónicos.

Estos cambios ofrecen a los equipos menos favoritos una oportunidad real y amplían el abanico competitivo para los espectadores. Psyonix también se está asegurando de que todo funcione bien entre bastidores. Los editores están actualizando los contratos y mejorando los premios en metálico. Incluso la tienda del juego está cambiando, sustituyendo los tokens por créditos, lo que demuestra su compromiso con la estabilidad a largo plazo..

Mi veredicto:Este juego ofrece una visión única de los videojuegos deportivos que garantiza la emoción en todo momento. Rocket League ofrece novedades tanto para los jugadores ocasionales como para los profesionales.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Kaydop

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Intento jugar con mi equipo de la forma más inteligente posible y trato de mejorar constantemente. Creo que mi ventaja es la comunidad de mi stream. Juego muchas partidas clasificatorias y disfruto con el juego, así que creo que eso es lo único que me puede ayudar a mejorar.

Turbopolsa

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¿Qué es lo que me convierte en un jugador de élite? Mi posicionamiento general y mi capacidad para tomar decisiones. Soy constante y no soy para nada un jugador llamativo. No intento hacer locuras en la pared, el techo ni nada por el estilo. Simplemente lo mantengo sencillo.

14. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege [El mejor shooter táctico por equipos en los esports]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Año de estreno 2015 Desarrollador Ubisoft Montreal Duración media de la partida ~20-25 minutos por partido Ideal para los aficionados a Juegos de disparos tácticos, juego en equipo centrado en la estrategia Número de jugadores activos (2025) ~2 200

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege es una auténtica lección magistral de precisión táctica y trabajo en equipo. A diferencia de los shooters de «correr y disparar», victorias recompensa la paciencia, la coordinación y el conocimiento del mapa. Cada pared, techo y suelo se puede derribar o reforzar, lo que crea una intensa dinámica de gato y ratón en la que cada decisión cuenta. Con más de 60 operadores únicos —cada uno con sus propios artilugios y habilidades—, las posibilidades estratégicas son infinitas.

Por qué lo elegimos Rainbow Six Siege combina el realismo y la estrategia mejor que cualquier otro shooter competitivo. Su gran potencial de mejora y su ritmo metódico hacen que sea emocionante tanto para jugar como para ver.

¿Qué es lo que hace quevictorias que sigue vigente casi una década después de su lanzamiento es su apuesta por la evolución. Las actualizaciones periódicas de equilibrio, las revisiones de los operadores y los nuevos mapas garantizan que el meta nunca se estanque. Desde torneos de alto nivel como el Six Invitational a las partidas de clasificación, victorias se ha consolidado como uno de los juegos de disparos de los deportes electrónicos más respetados.

Sigue siendo un ejemplo paradigmático de cómo una jugabilidad táctica profunda puede sustentar una comunidad global de deportes electrónicos, con equipos como G2 y FaZe Clan demostrando hasta qué punto puede ser estratégica la competición en los FPS.

Mi veredicto: Rainbow Six Siege es el juego de disparos definitivo para mentes analíticas. Su precisión, intensidad y una mecánica de juego basada en el trabajo en equipo convierten cada partida en una partida de ajedrez mental.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?



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A lo largo de nueve años, he acumulado unas 17 000 horas… La mayor parte de ellas durante mi etapa de un año como jugador profesional.



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Para mí, Rainbow Six Siege es como una mezcla de Counter-Strike y ajedrez. No hace falta apuntar con tanta precisión, pero el juego es mucho más estratégico que otros shooters tácticos.

15. GeoGuessr [El mejor juego de esports basado en la geografía]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Navegador web, iOS, Android Año de estreno 2013 Desarrollador GeoGuessr AB Duración media de la partida ~10–20 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Geografía, resolución de acertijos, exploración Número de jugadores activos (2025) ~3 400

GeoGuessr convierte la geografía en una emocionante experiencia competitiva. Al situar a los jugadores en una ubicación aleatoria a través de Google Street View, el reto es sencillo pero adictivo: averiguar dónde se encuentran utilizando únicamente pistas visuales. Lo que comenzó como un divertido juego educativo se ha convertido en un trepidante título de deportes electrónicos con ligas oficiales, torneos mundiales y reñidos enfrentamientos uno contra uno.

El secreto paraDe GeoGuessr El éxito reside en la combinación de habilidad, intuición y memoria. Los jugadores expertos son capaces de identificar países a partir del color del suelo, las líneas eléctricas o incluso la forma de las señales de tráfico. Se trata tanto de observación como de deducción, y recompensa a quienes prestan verdadera atención a los detalles.

Por qué lo elegimos GeoGuessr destaca como un título competitivo único en un mar de shooters y MOBA. Convierte el aprendizaje en un deporte electrónico, retando a los jugadores a pensar de forma crítica y a reaccionar con rapidez bajo presión.

Su accesibilidad —el hecho de que se pueda jugar desde cualquier dispositivo—, junto con una comunidad activa en Twitch y YouTube, ha transformado GeoGuessr en todo un fenómeno cultural. Ver cómo los profesionales adivinan el país correcto en menos de dos segundos nunca deja de ser alucinante.

Mi veredicto: GeoGuessr demuestra que los deportes electrónicos no se basan solo en los reflejos, sino también en la inteligencia, el reconocimiento de patrones y el conocimiento del mundo. Es la geografía convertida en adrenalina.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

La serie C

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En esencia, (GeoGuessr) es un juego mental. Solo estás tú y utilizas todos los conocimientos que tienes… pero sin duda hay algo de estrategia de por medio… No vas a saber la ubicación exacta, como en el 5k, todas y cada una de las veces. Eso es simplemente imposible. Por eso, tienes que recurrir a lo que llamamos «cobertura». Así que, sin duda, hay un elemento de estrategia

Trevor Rainbolt

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Estoy totalmente convencido de que cualquiera es capaz de hacerlo

16. Street Fighter [El mejor juego de lucha para esports]

Nuestra puntuación 7.4

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Plataformas PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 (Street Fighter VI) Año de estreno 1987-2023 Desarrollador Capcom, Dimps Duración media de la partida ~5–15 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Juegos de lucha competitivos Número de jugadores activos (2025) Alrededor de 30 000 (Street Fighter VI)

Street Fighter es, sin duda, uno de los más juegos de lucha emblemáticos y los títulos de deportes electrónicos que se han creado jamás. Desde su debut en 1987 with Street Fighter hasta su última versión, Street Fighter VI in 2023, ha sido una presencia constante en el mundo de los videojuegos competitivos.

The Street Fighter El panorama de los deportes electrónicos lleva décadas en auge. El juego se ha convertido en el pilar de los torneos de juegos de lucha, con grandes eventos como el Serie de Campeonatos Evo que atrae a jugadores de todo el mundo.

By 2026, el nivel de competencia es alucinante, con los mejores jugadores compitiendo por un un enorme fondo de premios que en algunos eventos alcanza casi el millón de dólares¡No es poca cosa para un juego que se ha mantenido en boga durante tanto tiempo!

Por qué lo elegimos Street FighterSu legado en los deportes electrónicos no tiene parangón, gracias a una combinación de jugabilidad clásica y estrategias modernas. Su accesibilidad y su gran potencial de mejora mantienen a los jugadores enganchados durante años.

¿Qué es lo que hace queStreet Fighter Lo mejor de los deportes electrónicos es que son fáciles de empezar a jugar, pero difíciles de dominar. Ya sea viendo a especialistas en combos espectaculares o a estrategas defensivos, cada partida tiene un encanto único. No basta con apretar botones sin más: hay que entender al rival, adaptarse y ejecutar los movimientos con una sincronización perfecta.

Lo que comenzó como una competición amistosa entre amigos en las máquinas recreativas se convirtió en algo sin lo cual la mayoría no podría imaginar los deportes electrónicos modernos, y precisamente por eso Street Fighteres increíble.

Mi veredicto:Street Fighter es una auténtica leyenda de los deportes electrónicos. Tanto si eres un aficionado ocasional como un jugador competitivo, su compleja mecánica y lo mucho que hay en juego lo convierten en un juego excepcional.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Justin Wong

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Tienes que practicar la ejecución. Muchas veces la gente falla en los combos, y si fallas en los combos, pierdes. Así que la ejecución es fundamental; practica tu ejecución.

Infiltración

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Normalmente, me entreno pensando en los hábitos y patrones de mis rivales, en lugar de jugar durante largas sesiones. Así que me preparé para el Top 8 y dediqué mucho tiempo a practicar jugadas para vencer a los ocho mejores jugadores del EVO. Creo que fue una estrategia acertada para ganar.

17. Call of Duty [El mejor shooter de ritmo trepidante]

Nuestra puntuación 7.3

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Plataformas PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S Año de estreno 2003-2024 Desarrollador Infinity Ward (Warzone 2.0), Treyarch (Black Ops 6), Raven Software Duración media de la partida ~15–30 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Acción trepidante y competitiva en un juego de disparos en primera persona Número de jugadores activos diarios (2025) Alrededor de 15 millones (Warzone 2.0), alrededor de 3 millones (Black Ops 6)

Desde que se lanzó el primer juego de la serie en 2003, Call of Duty siempre se ha interesado por el juego competitivo. Sin embargo, no fue hasta poco después del lanzamiento del primer Guerra modernapartido en2007 que empezó a convertirse en un eSport en toda regla. Hoy en día, es difícil imaginar el panorama de los eSports sin juegos como Black Ops 6 and Warzone.

Call of Duty: Black Ops 6 ganó popularidad en el mundo de los deportes electrónicos tras incorporarse a la Copa del Mundo de los deportes electrónicos de 2025 en Riad. En el torneo de julio se repartirán 1,8 millones de dólares en premios, que establece Black Ops 6 como uno de los torneos más destacados de este año. Tanto los jugadores como los espectadores cuentan los días que faltan e intercambian consejos estratégicos en Internet.

Por qué lo elegimos Call of DutySu trepidante acción y sus constantes actualizaciones lo convierten en un referente dentro de la comunidad de los deportes electrónicos. Su presencia en la Copa del Mundo consolida su posición como potencia competitiva.

Para los seguidores de toda la vida que siguen de cerca el Juegos de Call of Duty, Black Ops 6 destaca como un capítulo novedoso, pero a la vez familiar, dentro del legado competitivo de la franquicia. Ofrece un sistema de disparos perfeccionado y funciones pensadas para los deportes electrónicos que se adaptan a la perfección a los ritmos trepidantes de hoy en día.

Pero aunqueBlack Ops 6 inevitablemente será sustituido por la próxima versión principal Call of Dutyjuego, Warzone, que ahora se conoce como Warzone 2.0, sigue atrayendo a los jugadores, año tras año, con lo que siempre ha hecho bien: una jugabilidad de battle royale de primer nivel, un manejo de armas fantástico, acción trepidante y un mapa que no deja de evolucionar.

CuandoVerdansk regresó, la audiencia se disparó. Ese evento atrajo a 163 000 espectadores simultáneos en Twitch, la cifra más alta registrada hasta ahora en cualquier torneo de Warzone. El juego también participará en la Copa del Mundo de los deportes electrónicos que se celebrará en Riad este verano. En la edición del año pasado, 21 equipos profesionales compitieron por un premio de un millón de dólares. Se espera que la edición de 2025 tenga la misma intensidad.

AmbosWarzone and Black Ops 6 han lanzado parches recientes repletos de nuevas armas como el RC10, LC10 y EFAR, junto con nuevos mapas y modos de juego. Estas actualizaciones periódicas mantienen el interés en el mundo de los deportes electrónicos, contribuyen a mantener una elevada audiencia semanal y animan a los equipos a seguir adaptándose en cada torneo.

Mi veredicto:Call of Duty es una franquicia legendaria que sigue ofreciendo acción de esports de primer nivel. Si te gusta la acción de disparos rápida e intensa, CoD te tiene cubierto.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Clayster9

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Para nosotros, lo importante es mantener la constancia y la motivación para entrenar cada día, y es algo que le repito a mi equipo a diario. Les digo: «Vale, disfrutad de este deporte durante unas seis semanas más. Pensad que es el mejor deporte del mundo, disfrutadlo, disfrutadlo de verdad».

Dolores

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Jugué a Call of Duty a nivel competitivo desde 2008 sin parar hasta 2020. Fueron como 12 años completos, y fue como si durante esos 12 años, al volver a casa después del colegio, me pasara seis o siete horas al día entrenando sin parar. Es como que, cuando lo sumas, son 12 años a ocho horas al día; no era como un horario fijo rutinario, sino que había un aspecto de orgullo por el que simplemente querías jugar, mejorar y esforzarte al máximo cada día.

18. Call of Duty: Warzone [El mejor shooter de batalla real para esports]

Nuestra puntuación 7.2

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Desarrollador Infinity Ward, Raven Software Duración media de la partida ~20-30 minutos por partido Ideal para los aficionados a Juegos de disparos tácticos de ritmo trepidante y combates multijugador a gran escala Número de jugadores activos (2025) ~2 800

Call of Duty: Warzone ha redefinido el género «battle royale» con su combinación de tiroteos vertiginosos, intensidad cinematográfica y profundidad táctica. Desde Verdansk hasta Urzikstan, cada mapa ofrece enfrentamientos a gran escala y de alto riesgo en los que la supervivencia depende de la rapidez mental y la precisión en el tiro. Con actualizaciones constantes, nuevos operadores y eventos de temporada, Warzone sigue siendo uno de los juegos de disparos con servicio en línea más atractivos del mundo.

Por qué lo elegimos Warzone domina el panorama de los deportes electrónicos de los FPS gracias a sus enormes torneos internacionales y a los eventos impulsados por influencers. Competiciones como la Serie Mundial of Warzone lo han convertido en una plataforma competitiva de pleno derecho, que premia tanto la precisión como la estrategia.

Su mayor punto fuerte reside en cómo combina la accesibilidad con la expresión de la habilidad. Da igual si juegas en solitario o en equipos de cuatro: cada partida resulta impredecible, pero perfectamente equilibrada. La integración de Modern Warfare 3 Las armas y los sistemas de progresión hacen que el juego siga evolucionando, ofreciendo infinitas oportunidades para experimentar con nuevas configuraciones y estilos de juego.

Más allá de la competición, Warzone triunfa gracias a su comunidad y a su ecosistema de contenidos. Streamers, jugadores profesionales y aficionados comparten el mismo campo de batalla, lo que alimenta su popularidad sin igual.

Mi veredicto: Call of Duty: Warzone Es la perfección del battle royale: trepidante, cinematográfico y con un valor de rejugabilidad infinito. Si te apetece vivir tiroteos llenos de adrenalina y competir al más alto nivel, este es tu campo de batalla.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Jukeyz

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En los enfrentamientos entre profesionales, la diferencia de nivel se ha acentuado sin duda. Ahora hay que jugar con mucha más inteligencia si se quiere conseguir partidas con muchas bajas. Hay que actuar con más calma y más inteligencia.

Buenos días

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El meta de Warzone cambia constantemente… La capacidad de adaptación es tu mayor baza.

19. EA Sports FC [El mejor juego de simulación de fútbol para esports]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch, Switch 2 Año de estreno 2025 Desarrollador EA Rumanía, EA Canadá, Electronic Arts Duración media de la partida ~10–15 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Jugadores competitivos, aficionados al fútbol realista Número de jugadores activos (2025) ~1 899

EA Sports FC se basa en el legado de sus predecesores, Asociación Internacional de Fútbol, ofreciendo al mundo un simulador de fútbol que es a la vez increíblemente detallado y trepidante. Con gráficos mejorados, animaciones de los jugadores más fluidas y un sistema de control más intuitivo, Este juego traspasa los límites del realismo en el género del fútbol.

EA Sports FC da vida a los equipos y estadios más emblemáticos de este deporte, así como a la los mejores jugadores, donde los aficionados están la experiencia futbolística más auténtica disponibles actualmente en los deportes electrónicos.

Por qué lo elegimos Con su jugabilidad hiperrealista, su alcance mundial y sus enormes premios, EA Sports FC sigue siendo la experiencia definitiva en los deportes electrónicos de fútbol, y atrae a millones de jugadores y espectadores de todo el mundo.

El juego sigue gozando de gran popularidad en el ámbito competitivo, con la Global Series que ofrece torneos de primer nivel con un fondo de premios de 5 millones de dólaresAdemás de los torneos de deportes electrónicos, Ultimate Team sigue siendo la piedra angular del juego, donde los jugadores crean sus equipos de ensueño, compiten en modos clasificatorios y consiguen recompensas a través de los desafíos diarios.

El enfoque dinámico del juego respecto al rendimiento de los jugadores y su amplia personalización garantizan que no haya dos partidas iguales, lo que lo convierte en una experiencia emocionante tanto para los jugadores como para los espectadores.

Mi veredicto:Si eres aficionado al fútbol, EA Sports FC es el juego imprescindible para disfrutar de la mejor acción futbolística. La combinación de realismo, amplias opciones de personalización y un panorama de los deportes electrónicos en constante evolución lo convierten en un título imprescindible en el mundo de los videojuegos competitivos.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Condiciones meteorológicas

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Estoy muy contento de que todos me hayan ayudado a lo largo de toda mi carrera, pero esto es solo el principio y lo único que quiero es ganar todos los torneos a partir de ahora; sé que tengo lo que hace falta para conseguirlo.

Manu Batchoore

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Es importante dominar bien los conceptos básicos. Debes centrarte en lo fundamental antes de pasar a los aspectos más avanzados. A partir de ahí, podrás desarrollar tu juego.

20. Tekken 8 [El mejor juego de lucha para jugadores de esports de competición]

Nuestra puntuación 6.9

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2024 Desarrollador Bandai Namco Studios, Arika Duración media de la partida ~10–15 minutos por partido Ideal para los aficionados a Combates competitivos de alto nivel y enfrentamientos 1 contra 1 muy reñidos Número de jugadores activos (2025) ~1 250

Tekken 8 mantiene la reputación de larga data de la serie en cuanto a combates 3D de alta intensidad y una profundidad técnica precisa. Desarrollado con Unreal Engine 5, es el Tekken más impactante visualmente hasta la fecha: cada puñetazo y cada patada parecen sacados de una película, al tiempo que se mantiene un equilibrio perfecto en cada fotograma.

El nuevoSistema de calefacción revoluciona el combate, premiando el juego ofensivo y creando una experiencia de juego más rápida y agresiva. Personajes como Jin, Kazuya y Paul Phoenix se muestran más dinámicos que nunca, y cada uno de ellos ofrece un gran potencial de combos y una curva de aprendizaje que recompensa el dominio del juego.

Por qué lo elegimos Pocos juegos de lucha logran mantener esa integridad competitiva y, al mismo tiempo, dar la bienvenida a los principiantes. Tekken 8 cubre esa brecha con tutoriales muy completos, un código de red con función de retroceso y un equilibrio sin igual entre el espectáculo y la habilidad.

Para los jugadores competitivos, Tekken 8 ofrece una de las experiencias más emocionantes de los deportes electrónicos. Sus torneos atraen a un público internacional masivo, y momentos como el Finales del Tekken World Tour poner de relieve la precisión, los juegos mentales y el entusiasmo que caracterizan a la franquicia.

Mi veredicto: Tekken 8 representa lo mejor del diseño de los juegos de lucha: es intenso, está pulido y resulta profundamente gratificante. Si te apasionan la precisión, los reflejos y los duelos mentales cara a cara, este es tu terreno.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Malik Ash

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Así es mi vida. No quiero vivir una vida sin torneos de Tekken ni juegos de lucha.

Jeondding

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Todos los jugadores pensarán que está desequilibrado. Me gusta mucho Tekken 8 y creo que es divertido, pero el sistema actual presenta algunos desequilibrios que, en mi opinión, deberían modificarse.

Rodilla

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Como jugador que lleva desde Tekken 1, hay muchas cosas de Tekken 8 que no consigo entender.

21. Teamfight Tactics [El mejor juego de esports de estrategia con combate automático]

Nuestra puntuación 6.8

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Plataformas PC, Mac, Android, iOS Año de estreno 2019 Desarrollador Riot Games Duración media de la partida ~25–35 minutos por partido Ideal para los aficionados a Estrategia, construcción de mazos y toma de decisiones tácticas Número de jugadores activos (2025) ~1 500

Teamfight Tactics (TFT) ha evolucionado a partir de una ingeniosa League of Legends se ha convertido en un fenómeno estratégico a nivel mundial. Combina la lógica del ajedrez con el caos de los juegos de cartas basados en el generador aleatorio (RNG), lo que obliga a los jugadores a anticiparse tres jugadas y, al mismo tiempo, adaptarse a lo que les depara el destino —y sus oponentes—. Cada temporada («Set») presenta nuevos campeones, rasgos y mejoras, lo que garantiza que no haya dos partidas iguales.

Por qué lo elegimos The TFT Campeonato Mundial consolida su legitimidad en el ámbito de los deportes electrónicos, atrayendo a competidores de todo el mundo con premios de un millón de dólares. Las actualizaciones constantes y los reinicios de temporada de Riot mantienen vivo el meta, creando un ecosistema dinámico de análisis estratégico y competición.

La genialidad de TFT radica en el equilibrio entre la habilidad y la capacidad de adaptación. Hay que gestionar la economía, analizar las composiciones de los oponentes y adaptar las estrategias bajo presión, todo ello en cuestión de minutos. La accesibilidad del juego en dispositivos móviles lo ha convertido en un éxito tanto entre los estrategas empedernidos como entre los jugadores ocasionales.

Mi veredicto: Teamfight Tactics es un juego de estrategia y combate al que se puede jugar una y otra vez y que premia la inteligencia, la capacidad de adaptación y la creatividad. Para los jugadores a los que les gusta planificar, arriesgarse y los juegos mentales, TFT no tiene parangón.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

k3soju

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Ya se ve que va a salir bien, a menos que lancen un parche enorme.

Corona

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Muchos jugadores optan por una estrategia de primera o octava ronda… Yo, personalmente, prefiero con creces un estilo de juego más consistente centrado en las cuatro primeras rondas.

22. Fórmula 1 Edición Aniversario 2019 [La mejor experiencia de esports de carreras]

Nuestra puntuación 6.7

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Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Año de estreno 2019 (Edición de aniversario) Desarrollador Codemasters Duración media de la partida ~20-30 minutos por carrera Ideal para los aficionados a Simulación realista de deportes de motor y competición contrarreloj Número de jugadores activos (2025) ~1 100

Fórmula 1 Edición Aniversario 2019 captura la esencia de las carreras profesionales como ninguna otra simulación. Desde la física de los coches y la gestión de los neumáticos, ajustadas al milímetro, hasta los sistemas meteorológicos dinámicos, cada elemento recrea la intensidad de cada fracción de segundo del mundo real F1 competición. Los jugadores pueden notar la diferencia entre los neumáticos lisos y los intermedios, gestionar las paradas en boxes y dominar el DRS para lograr el adelantamiento perfecto.

Por qué lo elegimos Su ecosistema de deportes electrónicos conecta a la perfección el automovilismo virtual y el profesional. Codemasters sigue perfeccionando la física del juego, lo que lo convierte en uno de los simuladores con mayor precisión técnica que existen. El equilibrio entre realismo y emoción mantiene el interés tanto de los aficionados como de los pilotos durante todo el año.

The Serie de F1 Esports ha llevado a este título al reconocimiento internacional, con auténticos F1 equipos como Mercedes y Red Bull Racing cuentan con pilotos especializados en esports. Ya sea compitiendo en las cerradas curvas de Mónaco o dominando las largas rectas de Silverstone, la precisión lo es todo.

Mi veredicto: Fórmula 1 convierte el automovilismo en puro arte competitivo. Para cualquiera que busque la experiencia de carreras más auténtica y emocionante, es el simulador de conducción definitivo para los deportes electrónicos.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Cem Bölükbaşı

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Me gusta leer libros y jugar a videojuegos de carreras. Me encanta el juego oficial de F1, y es una locura porque llevo años ganándome la vida jugando a ese juego. ¡Ahora formo parte de él!

Opmeer

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En cierto modo, también se aleja mucho de ello, porque la gente siempre lo va a comparar con la realidad… incluso puedes coger un mando y ponerte a conducir.

23. Clash Royale [El mejor juego de estrategia para móviles en el ámbito de los deportes electrónicos]

Nuestra puntuación 6.6

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Plataformas Android, iOS Año de estreno 2016 Desarrollador Supercell Duración media de la partida ~3-5 minutos por partido Ideal para los aficionados a Estrategia en tiempo real, competición para móviles Número de jugadores activos (2025) ~2 300

Clash Royale revolucionó los juegos para móviles al combinar la mecánica de las cartas coleccionables con la estrategia de defensa de torres en tiempo real. Rápidos pero tácticos, sus duelos 1 contra 1 obligan a los jugadores a reaccionar, anticiparse y burlar a sus oponentes en cuestión de minutos. La sencillez de deslizar las cartas esconde una notable profundidad estratégica: cada elixir que se gasta cuenta.

Por qué lo elegimos Clash RoyaleLa genialidad de este juego reside en su accesibilidad. Cualquiera puede empezar a jugar, pero dominarlo requiere sincronización, sangre fría y creatividad. Pocos títulos para móviles han logrado un equilibrio competitivo tan duradero.

The Liga de Clash Royale (CRL) convirtió este éxito para móviles en una potencia mundial de los deportes electrónicos. Los partidos se retransmiten a nivel mundial, y los equipos profesionales compiten por enormes premios y el prestigio de la marca. Gracias a la evolución de su metajuego de cartas y a las actualizaciones de temporada, el juego sigue estando de moda incluso después de casi una década.

Mi veredicto: Clash Royale demuestra que los deportes electrónicos no necesitan una consola ni un ordenador para prosperar. Es un juego estratégico, lleno de tensión y al que se puede jugar una y otra vez: lo mejor de los juegos para móviles en su vertiente más competitiva.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Morten

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Clash Royale me ha cambiado la vida, y estoy muy contento con las últimas mejoras del juego.

Mohamed Light

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Es curioso cómo me metí en este juego. Empecé con «Clash of Clans» y luego oí hablar de «Clash Royale»… Me gustó mucho, más que «Clash of Clans 2». En «Clash of Clans» se tarda mucho en subir de nivel y eso puede hacer que te estanqués, pero en «CR» solo juegas partidas de tres minutos y subes de nivel las cartas al instante, así que me gustó lo trepidante que era.

24. Brawl Stars [El mejor juego casual de deportes electrónicos para móviles]

Nuestra puntuación 6.5

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Plataformas iOS, Android Año de estreno 2017 Desarrollador Supercell Duración media de la partida ~5–10 minutos por sesión Ideal para los aficionados a Batallas multijugador desenfadadas y trepidantes Número de jugadores activos (2025) Alrededor de 70 550

Brawl Stars ofrece una combinación única de diversión informal y acción competitiva en los deportes electrónicos. Los jugadores pueden participar en partidas breves y de alta intensidad de 3 contra 3 o en otros modos de juego, como «Brawl Ball» y «Gem Grab», para ganar recompensas y escalar posiciones en la clasificación.

La sencillez de la mecánica de juego lo hace increíblemente accesible, pero el alto nivel competitivo garantiza que los jugadores puedan mejorar continuamente sus habilidades y estrategias.

Por qué lo elegimos Brawl Stars combina una jugabilidad trepidante, mecánicas accesibles y un panorama competitivo en auge, lo que lo hace perfecto para los jugadores ocasionales que desean iniciarse en los deportes electrónicos sin tener que enfrentarse a una curva de aprendizaje demasiado pronunciada.

Torneos de deportes electrónicos como el Finales mundiales de Brawl Stars contarán con un premio total de 1 millón de dólares, y el panorama competitivo del juego sigue creciendo gracias a las actualizaciones periódicas y a los nuevos eventos de temporada.

Tanto si eres un jugador ocasional que disfruta de partidas rápidas como si eres un profesional que compite en torneos de alto nivel, Brawl Stars te ofrecerá una experiencia divertida e intensa para todos los niveles de juego.

El variopinto elenco de personajes del juego y sus diversas habilidades contribuyen a la emoción, lo que hace que cada partida resulte novedosa. Sus atractivos modos multijugador y su sistema de clasificación competitivo ofrecen horas de entretenimiento, tanto en formato individual como por equipos.

Mi veredicto:Para los jugadores ocasionales de deportes electrónicos, Brawl Stars es una experiencia divertida y llena de acción con un toque competitivo. Su mecánica fácil de aprender, combinada con un próspero ecosistema competitivo, lo convierte en uno de los mejores juegos de esports casuales para móviles.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Reddyset

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Este juego parecía muy prometedor. Tendría muy poca competencia. Hay mucho espacio en la página principal y, si me lanzaba a ello, podría aprovechar el momento y empezar con muy buen pie, así que eso es lo que hice. También ayudó el hecho de que centré toda mi atención en los videojuegos en «Brawl Stars».

Joker

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Todos los jugadores profesionales (yo incluido) siempre intentamos ganar. No competimos solo por diversión, sino para ganar todo lo que podamos. Es importante recordar que esto no siempre es posible: las derrotas forman parte del juego y le pasan a todos los equipos. No hay ningún equipo que no vaya a perder un partido tarde o temprano. Cuando esto ocurre, lo más importante es volver a ver el partido y analizar qué salió mal o qué se podría mejorar.

25. Marvel Rivals [El mejor juego de esports de disparos basado en héroes]

Nuestra puntuación 6.4

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador NetEase Games Duración media de la partida ~15–20 minutos por partido Ideal para los aficionados a Juegos de disparos con héroes y combates en equipo trepidantes Número de jugadores activos (2025) ~1 700

Marvel Rivals toma el formato de los shooters de héroes y lo potencia con elementos icónicos Marvel personajes. En las batallas de 6 contra 6, los jugadores aúnan fuerzas en espectaculares enfrentamientos por equipos. Héroes como Iron Man, Loki y la Bruja Escarlata tienen un estilo único pero equilibrado, y cada uno cuenta con habilidades definitivas capaces de cambiar el rumbo de la batalla en cuestión de segundos.

Por qué lo elegimos Los primeros torneos de deportes electrónicos ya han demostrado Marvel Rivals’ tiene el potencial de rivalizar con los shooters ya consolidados. La combinación de sinergias entre los personajes, estrategia de equipo y una presentación cinematográfica lo convierte en uno de los títulos competitivos más novedosos de los últimos años.

Los mapas cuentan con un terreno destructible y una sinergia ambiental: Spider-Man puede balancearse entre rascacielos que se derrumban mientras Doctor Strange abre portales en pleno combate. El resultado es un caos trepidante que premia el trabajo en equipo y la creatividad.

Mi veredicto: Marvel Rivals es una evolución espectacular del género de los shooters de héroes: dinámico, explosivo y lleno de personalidad. Un sueño hecho realidad tanto para los fans de Marvel como para los competidores de los deportes electrónicos.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Sábana mortuoria

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Puede que me pase el resto de mi vida jugando a este juego. De verdad que puede que me pase el resto de mi vida jugando a este juego.

Finnsi

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Nuestro equipo lleva esperando desde agosto de 2024 a que despegue el mundo de los esports de Marvel Rivals, y con la incorporación de organizaciones como Sentinels, ¡por fin está sucediendo!

26. Overwatch 2 [El mejor shooter de héroes por equipos]

Nuestra puntuación 6.3

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Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2022 (Overwatch 2) Desarrollador Blizzard Entertainment Duración media de la partida ~10–20 minutos por partido Ideal para los aficionados a Juegos de disparos tácticos de ritmo trepidante y coordinación en equipo Número de jugadores activos (2025) ~1 800

Overwatch 2 moderniza el shooter de héroes de Blizzard para una nueva generación. Con un formato 5 contra 5 y una plantilla de héroes en constante crecimiento, cada partida exige rapidez mental, puntería perfecta y una comunicación fluida. El equilibrio entre estrategia y caos del juego crea momentos de pura adrenalina: una habilidad definitiva puede decidirlo todo.

Por qué lo elegimos The Overwatch Champions Series (OWCS) ha revitalizado el panorama competitivo con torneos internacionales y un nuevo impulso. El énfasis en el juego entre plataformas y la sinergia entre roles consolida Overwatch 2 como uno de los títulos de deportes electrónicos por equipos más gratificantes del momento.

Cada héroe, desde Tracer hasta Ramattra, aporta matices tácticos únicos a cada composición. Las frecuentes actualizaciones de Blizzard garantizan el equilibrio y mantienen vivo el meta.

Los jugadores que han dedicado mucho tiempo a desbloquear héroes, aspectos y rangos a veces buscan formas de miraOverwatchcuenta de forma segura, preservando al mismo tiempo su valor a través de plataformas de confianza.

Mi veredicto: Overwatch 2 combina intensidad, trabajo en equipo y pasión. Es caótico, pero a la vez coordinado: una prueba de que los shooters de héroes siguen siendo uno de los géneros más emocionantes de los deportes electrónicos.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Más de

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Todos hemos dedicado nuestra vida a este deporte. Pasamos tanto tiempo juntos que, incluso cuando no estamos jugando, hablamos de ello. E incluso en nuestros momentos de soledad, pensamos en ello. Hasta soñamos con ello.

más allá de

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Overwatch fue el primer deporte electrónico de verdad al que me aficioné. Empecé a jugar cuando salió al mercado, en ese ordenador horrible que tenía en casa y que apenas funcionaba. Pero aun así, no podía dejar de jugar. Todos mis amigos se engancharon enseguida y conseguimos meternos entre los 500 primeros de las clasificaciones. Después formamos un equipo y me compré un ordenador mejor.

JJoNak

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Al principio estaba nerviosa… No estaba acostumbrada a los vítores del público y a todos los ruidos que se oían en el escenario. Ahora mi actitud es disfrutar de la competición, lo que me ayuda a calmar los nervios y a dar lo mejor de mí misma.

27. World of Warcraft [El mejor juego de MMORPG para esports]

Nuestra puntuación 6.2

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Plataformas PC, macOS Año de estreno 2004 Desarrollador Blizzard Entertainment Duración media de la partida ~1-3 horas por sesión Ideal para los aficionados a MMORPG, arenas PvP, incursiones a gran escala Número de jugadores activos (2025) ~1 400

World of Warcraft se erige como uno de los ecosistemas competitivos más longevos del mundo de los videojuegos. Su escena de los deportes electrónicos prospera gracias a la Campeonato Mundial de Arena (AWC) and Mythic Dungeon International (MDI), donde los equipos compiten por la gloria, la estrategia y la ejecución precisa.

Por qué lo elegimos Pocos MMO han logrado mantener una relevancia tan importante en el ámbito de los deportes electrónicos durante tanto tiempo. El compromiso de Blizzard con el equilibrio, las herramientas para espectadores y los torneos de temporada hace que WoW competitivo y cautivador.

Los jugadores deben dominar decenas de habilidades, coordinar los tiempos de recarga y adaptarse a los constantes cambios en el equilibrio entre clases. Cada actualización renueva el panorama competitivo, premiando la habilidad y la capacidad de adaptación.

Mi veredicto: World of Warcraft sigue marcando la pauta en la competición de los MMORPG. Es un juego profundo, desafiante y legendario, que ha marcado la historia de los deportes electrónicos durante dos décadas.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

¿Qué tal?

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Es un juego muy competitivo; quizá no sea tan popular como los demás, pero sigue siendo muy bueno.

Snutz

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No solo disfruto jugando con mis compañeros, sino que también es la sensación de ganar… ganar es sencillamente increíble.

28. Fatal Fury: La ciudad de los lobos [El mejor renacimiento de un juego de lucha de inspiración retro]

Nuestra puntuación 6

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Plataformas PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 Desarrollador KOF Studio Duración media de la partida ~10–15 minutos por partido Ideal para los aficionados a Juegos de lucha retro, combates con gran cantidad de combos Número de jugadores activos (2025) ~850

Fatal Fury: La ciudad de los lobos revive la querida franquicia de SNK con un toque moderno. Los gráficos actualizados, el código de red «rollback» y el sistema de combate rediseñado ofrecen lo mejor de ambos mundos: el encanto retro y la precisión moderna. Los jugadores pueden encadenar combos devastadores, realizar paradas y participar en duelos ultrarrápidos que exigen habilidad y sincronización.

Por qué lo elegimos SNK ha logrado modernizar un clásico. La ciudad de los lobos Ya se ha convertido en uno de los favoritos en los torneos locales y online gracias a su mecánica pulida y su encanto nostálgico. Es la prueba de que los juegos de lucha clásicos siguen teniendo un lugar en los deportes electrónicos modernos.

Más allá de su acabado técnico, el juego también recrea el espíritu competitivo de la era de los arcades. Desde su estilo artístico vibrante hasta su banda sonora llena de energía y las rivalidades entre los personajes, La ciudad de los lobos parece una celebración de la época dorada del género, reinventada tanto para los jugadores de hoy como para el público de las plataformas de streaming.

Mi veredicto: Fatal Fury combina nostalgia, estilo y energía competitiva. Se trata de un regreso triunfal que reafirma el legado de SNK en la historia de los videojuegos de lucha.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

MenaRD

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Este juego es algo especial

Cloud805

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¡Nuevo partido, nuevo club, nuevo reto! ¡Tengo muchas ganas de demostrar mi valía en los próximos torneos, jugar ante el público y luchar por los trofeos!

29. Guilty Gear -Strive- Pase de temporada 3 [El mejor juego de lucha de anime en los esports]

Nuestra puntuación 5.9

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Plataformas PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Desarrollador Arc System Works Duración media de la partida ~10–20 minutos por partido Ideal para los aficionados a Gráficos elegantes y sistemas de combos complejos Número de jugadores activos (2025) ~900

Guilty Gear -Strive- sigue siendo el referente de los juegos de lucha de anime. Su animación fluida, sus efectos explosivos y sus combates trepidantes ofrecen una experiencia que es a la vez técnica y hermosa. Tanto si estás ejecutando «Roman Cancels» perfectos como si estás anticipando el próximo ataque de tu rival, Esforzarse valora tanto la precisión como la creatividad.

Por qué lo elegimos La gira mundial de Arc y las constantes actualizaciones de los desarrolladores mantienen Esforzarseequilibrado y próspero en los circuitos competitivos de todo el mundo. El código de red de Rollback garantiza partidas online fluidas, mientras que los personajes que se añaden con frecuencia mediante DLC mantienen el plantel siempre actualizado.

Lo que realmente distingue a Guilty Gear -Strive- Lo que lo distingue es cómo logra combinar el arte con la accesibilidad. Los gráficos dibujados a mano y la banda sonora de Daisuke Ishiwatari hacen que cada combate parezca un concierto de rock, mientras que su mecánica refinada permite a los principiantes dominar los fundamentos sin restar profundidad al juego de alto nivel que los veteranos tanto aprecian. Es un juego de lucha que respeta tanto sus raíces competitivas como su alma creativa.

Mi veredicto: Guilty Gear -Strive- combina el arte y el combate en un conjunto impresionante. Para los jugadores que valoran el estilo, la habilidad y el espectáculo, es una obra maestra.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

Umisho

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Un día empecé a jugar a Strive sin pensarlo mucho, me lo pasé genial y decidí apuntarme a un torneo por pura curiosidad. ¡Y aquí estamos, diez meses después! En general, este ambiente y esta comunidad (en concreto la de Strive) son tan, tan acogedores y agradables en comparación con los de los FPS, que puedo decir con total seguridad que este es, sin duda, mi sitio.

Hotashi

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El juego es divertido, y me encanta estar rodeado de tanta emoción

30. Super Smash Bros. Ultimate [El mejor juego de deportes electrónicos de lucha en plataformas]

Nuestra puntuación 5.8

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2018 Desarrollador Bandai Namco Studios, Sora Ltd. Duración media de la partida ~5–10 minutos por partido Ideal para los aficionados a Juegos de lucha en plataformas competitivas y personajes clásicos de Nintendo Número de jugadores activos (2025) ~2 600

Super Smash Bros. Ultimate rinde homenaje a la historia de los videojuegos a través de combates trepidantes y caóticos en los que los reflejos se combinan con la creatividad. Con más de 80 personajes —desde Mario y Link hasta Sephiroth y Sora—, se trata de un juego de lucha y plataformas con una variedad de enfrentamientos casi infinita.

Por qué lo elegimos AplastamientoEl éxito de este juego radica en su accesibilidad y profundidad. Fácil de entender para los principiantes, pero con un desafío infinito para los profesionales, captura la pura diversión de la competición.

Impulsado por la comunidad Aplastamientoel mundo de los deportes electrónicos sigue prosperando gracias a torneos como Génesis, Smash Con, yLa Gran Casa, con premios que rivalizan con los de los principales títulos de lucha. Su energía popular y su atractivo universal la han convertido en uno de los deportes electrónicos más queridos a nivel mundial.

Mi veredicto: Super Smash Bros. Ultimate es la combinación definitiva de nostalgia, maestría y caos. No es solo un juego de lucha: es toda una institución de los deportes electrónicos.

¿Qué opinan los jugadores profesionales?

MkLeo

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Sin duda, lo vengo diciendo desde que salió el juego. El juego está muy bien equilibrado.

MkLeo

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Es difícil. Es muy difícil. Tanto emocional como físicamente, es muy difícil seguir ganando torneos, aunque parezca fácil.

Más allá de los deportes electrónicos tradicionales

Cuando pensamos en los deportes electrónicos, solemos imaginarnos League of Legends, Rocket League, oCounter-Strike, ¿verdad? Pero hay todo un mundo de videojuegos competitivos que va más allá de lo tradicional y que puede ser igual de emocionante.

Hay muchos juegos que se han salido de lo convencional.

El ajedrez como deporte electrónico

Puede que al principio suene raro, pero El ajedrez ha entrado oficialmente en el mundo de los deportes electrónicos, y es increíblemente fascinante. Ver a un gran maestro realizar esas jugadas alucinantes ante miles de espectadores en línea no es menos intenso que cualquier juego MOBA, sobre todo ahora que el fondo de premios de los principales torneos de ajedrez va en aumento.

Campeonato Mundial de Microsoft Excel

También hay algunas competiciones totalmente únicas, como la Campeonato Mundial de Microsoft Excel. Sí, has leído bien. Un torneo en el que los jugadores compiten contra el reloj para resolver problemas complejos en Excel, aportando competición, habilidad y precisión, al igual que los videojuegos competitivos. El mero hecho de que esto exista demuestra cómo los deportes electrónicos pueden extenderse a prácticamente cualquier ámbito.

Torneos de speedrun

No olvidemos el auge del speedrunning, en el que los jugadores compiten por completar un juego lo más rápido posible, a menudo utilizando técnicas alocadas y fallos del juego. Eventos como Dólar de Singapur(Summer Games Done Quick) son eventos de gran envergadura que recaudan millones para obras benéficas al tiempo que animan a los jugadores a batir récords. No se trata de los típicos torneos profesionales, pero la emoción que despiertan es casi inigualable.

Estos escenarios alternativos de los deportes electrónicos no dejan de crecer. Desde torneos de deportes electrónicos para móviles hasta juegos de nicho que están llamando la atención del gran público, el ecosistema de los deportes electrónicos se está expandiendo de formas totalmente inesperadas. Todo es posible, y eso lo hace increíblemente emocionante. Para los jugadores que siguen juegos como Mobile Legends procedentes de regiones con restricciones, utilizando uno de los VPN paraMobile Legends te puede ayudar a estar al tanto de lo que pasa. Porque, ¿quién sabe qué puede pasar a continuación? Tu suposición es tan buena como la mía.

Mi opinión general sobre los videojuegos de esports más populares

En lo que respecta a los juegos de esports más populares en la actualidad, hay opciones para todos los gustos. El panorama de los esports ha evolucionado para ofrecer experiencias que se adaptan a todo tipo de jugadores:

Para los aficionados a los FPS competitivos → Counter-Strike 2 . Un clásico shooter táctico con una estrategia muy elaborada y un dinámico panorama de los deportes electrónicos, perfecto para quienes buscan precisión y trabajo en equipo.

. Un clásico shooter táctico con una estrategia muy elaborada y un dinámico panorama de los deportes electrónicos, perfecto para quienes buscan precisión y trabajo en equipo. Para los aficionados a los MOBA → League of Legends . La prueba definitiva de estrategia, trabajo en equipo y habilidad individual, con millones de jugadores compitiendo en uno de los ecosistemas de deportes electrónicos más sólidos.

. La prueba definitiva de estrategia, trabajo en equipo y habilidad individual, con millones de jugadores compitiendo en uno de los ecosistemas de deportes electrónicos más sólidos. Para los amantes de los battle royale → Fortnite . Su trepidante acción y sus enormes premios la convierten en la opción ideal para cualquiera que busque momentos de intensa competición.

. Su trepidante acción y sus enormes premios la convierten en la opción ideal para cualquiera que busque momentos de intensa competición. Para los aficionados a los videojuegos deportivos → EA Sports FC . Con su jugabilidad realista y sus amplios modos de juego, EA Sports FC es la experiencia futbolística más auténtica que existe hoy en día en los deportes electrónicos.

. Con su jugabilidad realista y sus amplios modos de juego, EA Sports FC es la experiencia futbolística más auténtica que existe hoy en día en los deportes electrónicos. Para los aficionados a los juegos de rol → Valorant. Un FPS basado en héroes con profundos elementos tácticos y una jugabilidad estratégica que hace que tanto los jugadores profesionales como los ocasionales vuelvan una y otra vez.

Sea cual sea tu estilo de juego, los videojuegos de esports más populares del momento te ofrecen algo que te va a entusiasmar.

El mundo de los deportes electrónicos sigue creciendo, así que es el mejor momento para equiparse con el el mejor ordenador para juegos y tu fiel Ratón para juegos de disparos en primera persona ¡Y échales un vistazo a estos títulos!

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