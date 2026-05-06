Los 30 videojuegos de esports más populares: los títulos más destacados de 2025
Los deportes electrónicos más populares son juegos competitivos con millones de jugadores y aficionados en todo el mundo. Los grandes torneos, los enormes premios y las carreras profesionales demuestran que la habilidad y la estrategia son más importantes que nunca.
Esta guía destaca los mejores títulos, lo que los hace especiales y por qué los jugadores vuelven una y otra vez a cada partida.
He analizado los torneos y las opiniones de la comunidad para identificar los juegos que definen el panorama de los videojuegos competitivos en la actualidad. Desde shooters de ritmo trepidante hasta MOBA estratégicos y juegos de lucha que exigen precisión, estos deportes electrónicos están marcando el panorama y impulsando su crecimiento.
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Nuestras mejores recomendaciones para los deportes electrónicos
De todos los juegos del panorama de los deportes electrónicos, hay algunos que destacan por encima del resto. Y si nos fijamos en las cifras, el interés que despiertan y su rendimiento a nivel competitivo, estos son los que más destacan:
- Mobile Legends: Bang Bang(2016)– Un fenómeno MOBA para móviles diseñado para un juego rápido y competitivo. Sus partidas cortas, sus controles sencillos y su pujante escena profesional, especialmente en el sudeste asiático, lo convierten en uno de los deportes electrónicos más vistos del mundo.
- League of Legends (2009) – El primer puesto es para League of Legends. Su último Campeonato del Mundo alcanzó un máximo de 6.94 millones de espectadores, la cifra más alta jamás registrada en los deportes electrónicos.
- Counter-Strike 2 (2023) – Counter-Strike 2 le sigue de cerca. El juego ya ha vendido más de €4.83 millones de dólares en premios durante 2025«en sus primeros meses, demostrando su viabilidad financiera y su atractivo competitivo».
Por muy populares que sean estos juegos de esports, no son más que la punta del iceberg. El mundo de los esports está repleto de juegos que han conseguido una enorme base de seguidores, han dado a conocer a profesionales con talento y han marcado el rumbo de géneros enteros. Ahora, echemos un vistazo al resto de los principales candidatos.
Los 30 videojuegos de esports más populares que están transformando el mundo de los juegos competitivos
Estos videojuegos de esports, los más populares, amplían los límites de la competición con una estrategia profunda, una acción trepidante y una audiencia masiva. Ofrecen a los jugadores profesionales un escenario en el que demostrar sus habilidades y crear oportunidades profesionales, al tiempo que brindan experiencias inmersivas a millones de aficionados de todo el mundo.
Pasemos ahora a la lista de los videojuegos de deportes electrónicos más populares que hay actualmente.
1. Mobile Legends: Bang Bang [Mejor juego de esports para móviles]
|Nuestra puntuación
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10
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|Plataformas
|Android, iOS
|Año de estreno
|2016
|Desarrollador
|Moonton (una filial de ByteDance)
|Duración media de la partida
|~10–15 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Juego MOBA para móviles de ritmo trepidante
|Número de jugadores activos diarios (2025)
|Más de 80 millones
Ningún juego para móviles ha marcado tanto el panorama de los deportes electrónicos como Mobile Legends: Bang Bang. Ha marcado la pauta en el género MOBA para móviles al combinar accesibilidad, equilibrio competitivo y un dinámico panorama regional. Con partidas ultrarrápidas y controles táctiles sencillos, es la experiencia competitiva de referencia para los jugadores de móviles de toda Asia, especialmente en el sudeste asiático, donde sus ligas profesionales lideran las estadísticas de audiencia.
The Liga Profesional de Mobile Legends: Bang Bang (MPL)) y su equivalente a nivel mundial, Campeonato Mundial de M5, han convertido el juego en un referente mundial de los deportes electrónicos. En 2024, el Campeonato Mundial M5 atrajo a más de 5 millones de espectadores en el momento de máxima audiencia, lo que demuestra que los deportes electrónicos para móviles pueden rivalizar con los títulos para PC y consolas en cuanto a expectación y alcance.
Mobile Legends ha redefinido lo que los videojuegos para móviles pueden lograr en el competitivo mundo de los videojuegos. Sus partidas breves y llenas de acción son perfectas para los jugadores que están siempre en movimiento, mientras que el creciente número de torneos internacionales demuestra que los deportes electrónicos para móviles han llegado para quedarse.
Cada equipo, formado por cinco héroes, se enfrenta en un mapa familiar de tres carriles, pero el éxito depende de la coordinación, la sincronización y la capacidad de adaptación. La rapidez en la toma de decisiones y el trabajo en equipo son fundamentales para cada victoria, lo que beneficia tanto a los jugadores ocasionales como a los equipos profesionales.
En 2025, Moonton sigue ampliando su ecosistema de esports, aumentando los premios y las colaboraciones internacionales. El Campeonato Mundial de M6 contará con el mayor fondo de premios de su historia, lo que consolida a Mobile Legends como el rey indiscutible de los deportes electrónicos para móviles.
Mi veredicto: Mobile Legends: Bang Bang es la combinación perfecta entre accesibilidad y competición. Tanto si eres un jugador ocasional como un aspirante a profesional, te ofrece acción sin descanso y una experiencia de deportes electrónicos a la altura de los títulos más importantes para PC.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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2. League of Legends [Mejor juego de estrategia multijugador]
|Nuestra puntuación
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9.9
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|Plataformas
|Microsoft Windows, macOS
|Año de estreno
|2009
|Desarrollador
|Riot Games
|Duración media de la partida
|~30–45 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Juego MOBA estratégico por equipos
|Número de jugadores activos diarios (2025)
|Alrededor de 30 millones
Ningún otro título de los deportes electrónicos se le acerca ni de lejos League of Legends. Ha perfeccionado la fórmula de los juegos de arena de batalla multijugador en línea, sentando las bases del éxito actual en el los mejores juegos de estrategia categoría. En el primer trimestre de 2025, registró más de 230 millones de personas No te lo pierdas, ya que encabeza las listas de éxitos mundiales.
Sus principales torneos, como el Campeonato Mundial de League of Legends, conocido comúnmente como Mundos, son eventos de talla mundial. Estos torneos reúnen a los mejores equipos de diversas ligas regionales, entre los que se encuentran grandes potencias de Corea del Sur, China, Europa y América del Norte.
Con su profunda mecánica de juego estratégica y su competición de alto nivel, League of Legends ha marcado la pauta en los deportes electrónicos modernos. Sus intensos enfrentamientos y su alcance mundial lo convierten en un referente en los videojuegos multijugador.
La estructura competitiva del juego gira en torno a dos equipos de esports formados por cinco campeones. El objetivo es sencillo: destruir la base enemiga. Pero detrás de eso se esconden múltiples niveles de estrategia, control del mapa y toma de decisiones rápida que lo sitúan entre los los mejores juegos multijugador. Cada partido es diferente, y eso es lo que atrae a los jugadores y a los espectadores.
Esta temporada,Riot Games (la editorial del juego) ha llevado el juego a un nivel completamente nuevo. El fondo de premios para MSI se incrementó de Entre 250 000 y 2 millones de dólares, yCampeonato Mundial de 2025ahora cuenta con el mayor fondo de premios de la historia, que asciende a la asombrosa cifra de 5 millones de dólares.
Gracias al aumento de los premios y a equipos de primer nivel como T1 y Team Liquid, League of Legends creció en popularidad temporada tras temporada y sigue siendo una parte muy apreciada de la Copa del Mundo de los deportes electrónicos, razón por la cual ocupa el primer puesto en nuestra lista de deportes electrónicos más populares.
Mi veredicto:League of Legends es un título emblemático de los deportes electrónicos que sigue dominando el panorama. Si te gustan las batallas estratégicas y trepidantes, este sigue siendo un juego imprescindible.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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3. Counter-Strike 2 [El mejor shooter táctico]
|Nuestra puntuación
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9.8
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|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2023
|Desarrollador
|Valve Corporation
|Duración media de la partida
|~30–45 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Puntería de precisión y trabajo en equipo táctico
|Número de jugadores activos diarios (2025)
|Alrededor de un millón
Pregunta a cualquier aficionado a los FPS por los juegos de disparos serios, y lo más probable es que mencione Counter-Strike. Situado en lo alto de la los mejores juegos de disparos en primera persona, este título cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de los deportes electrónicos. Su última entrega, Counter-Strike 2, ha alcanzado cotas altísimas en lo que respecta a los videojuegos competitivos.
En los primeros meses de 2025, lo distribuyó 4,83 millones de dólares en premios. También registró más de 99 millones de horas vistas en Twitch en el primer trimestre y se mantuvo en primera posición durante ese periodo.
Counter-Strike 2 combina una mecánica de juego sencilla con una profundidad táctica sin igual. Sus actualizaciones constantes y su dinámica escena de los deportes electrónicos lo convierten en la opción preferida de los aficionados a los FPS.
El objetivo del juego es sencillo. Dos equipos de cinco jugadores deben colocar o desactivar la bomba, o bien eliminar a los miembros del equipo contrario. Esta sencillez da lugar a una complejidad increíble en la ejecución. Cada nueva ronda se percibe casi como un nuevo rompecabezas de inteligencia, incluso para los profesionales que ya conocen los mapas 10,000veces.
Entre bastidores, los organizadores del torneo están tomando medidas acertadas. PGL (una de las principales empresas que organizan torneos de primer nivel de este juego) ahora garantiza el pago de los premios en un plazo de dos semanas tras la celebración de los eventos. Además, han lanzado un formato específico de partido por el tercer puesto para aumentar la competitividad. Con actualizaciones periódicas, calendarios repletos de torneos y equipos de esports de primer nivel, Counter-Strike 2 mantiene tanto a los profesionales como a los aficionados totalmente enganchados.
Mi veredicto:Counter-Strike 2 es un juego que premia la precisión, la estrategia y el trabajo en equipo, lo que lo convierte en la mejor opción tanto para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona como para los jugadores competitivos.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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4. Dota 2 [El mejor MOBA competitivo]
|Nuestra puntuación
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9.5
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|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2013
|Desarrollador
|Valve Corporation
|Duración media de la partida
|~35–45 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|MOBA estratégico y complejo con un alto nivel de dificultad
|Número de jugadores activos (2025)
|Alrededor de 500 000
Dota 2 sigue siendo un pilar del género de los juegos de arena de batalla multijugador en línea y una fuerza destacada entre los títulos más populares de los deportes electrónicos. The International 2024, celebrado en Copenhague, atrajo a más de1,5 millones de espectadores simultáneos, incluso con un fondo de premios más reducido, de alrededor de 2,6 millones de dólares. Y esto demuestra que el intenso dramatismo del juego atrae al público y a decenas de organizaciones de deportes electrónicos, independientemente de si el premio total alcanza su máximo nivel o no.
Además del evento principal, un abarrotado 2025 El calendario mantiene en marcha su ecosistema de deportes electrónicos. Valve y PGL están organizando torneos como BLAST Slam II y múltiplesLas estaciones en Valaquia, cada uno de los cuales ofrece premios que van desde cientos de miles hasta más de un millón de dólares.
Dota 2Su complejidad y profundidad lo convierten en la opción preferida de los jugadores más exigentes. El carácter táctico del juego y sus enormes premios siguen atrayendo a los gigantes de los deportes electrónicos y a los aficionados.
Además, ¿qué es lo que hace que De Dota 2 Lo que hace único al panorama competitivo es su profundidad. Las partidas son auténticas maratones tácticas en las que se combinan roles, selecciones y sincronización, lo que obliga a los equipos a elaborar estrategias muy elaboradas. Esa complejidad atrae a un público fiel y refuerza su dilatada trayectoria en el mundo de los deportes electrónicos.
El próximo Internacional 2025 vuelve a Europa, Copenhague, en septiembre. Y Vigilanciatiene previsto implantar un sistema de clasificación más equilibrado, medidas de sostenibilidad y retransmisiones mejoradas. Para los aficionados, esto se traduce en una producción escénica a mayor escala y novedades en formatos ya conocidos.
Mi veredicto:Un pilar del mundo de los deportes electrónicos, Dota 2 sigue siendo la opción preferida de los jugadores competitivos de MOBA. Su profundidad estratégica y sus torneos de alto nivel lo mantienen en boga y lo hacen apasionante.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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5. Valorant [El mejor FPS por equipos]
|Nuestra puntuación
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9.3
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|Plataformas
|Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S
|Año de estreno
|2020
|Desarrollador
|Riot Games
|Duración media de la partida
|~30–40 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|FPS táctico con habilidades únicas para los agentes
|Número de jugadores activos diarios (2025)
|Alrededor de 4,9 millones
Valoraciónes unjuego de disparos en primera persona que ha ganado popularidad en el mundo de los videojuegos competitivos en muy poco tiempo. En el torneo Masters Bangkok celebrado en marzo, alcanzó un récord 4,3 millones de espectadores en el momento de máxima audiencia. Tras este éxito, su lugar entre los videojuegos de deportes electrónicos más populares en 2026 se ha consolidado aún más.
El juego cuenta con su propio sistema de torneos mundiales llamado Valorant Champions Tour, o VCT. En él compiten equipos de esports de diferentes partes del mundo. Los mejores se enfrentan en grandes eventos con enormes premios en metálico. Este año, equipos de esports de primer nivel como T1 y EDward Gaming recaudaron un total de más de 8 millones de dólares ganando torneos.
ValoraciónLa combinación de agentes únicos y acción táctica con armas de fuego del juego crea una experiencia dinámica en los deportes electrónicos. El enfoque del juego, que da prioridad a la estrategia, añade una nueva dimensión de profundidad a cada partida.
¿Qué distingueValoración Lo que lo distingue es su diseño vanguardista, su mecánica de equipo en varias capas y el universo de objetos cosméticos que lo rodea; sí, me refiero a esos codiciados Aspectos de Valorant. ElFormato 5 contra 5La mecánica del juego genera una intensa competición por rondas en la que cada decisión tiene su importancia. Por eso, es fundamental que los equipos cambien sus posiciones de juego con frecuencia y aprendan la forma correcta de colocar a sus agentes.
Cada agente puede tener un conjunto de habilidades único, lo que añade más profundidad al juego. Los equipos profesionales de esports suelen confeccionar sus alineaciones en torno a determinados agentes para llevar a cabo estrategias específicas. Esto hace que cada partido sea más emocionante.
Mi veredicto:Una nueva visión del género de los juegos de disparos en primera persona, en la que cada partida es única. Valorant es ideal para los jugadores a los que les gusta el juego en equipo con un toque táctico.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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6. PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile [La mejor experiencia realista de Battle Royale para móviles]
|Nuestra puntuación
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9
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|Plataformas
|Android, iOS
|Año de estreno
|2018
|Desarrollador
|Lightspeed & Quantum Studios
|Duración media de la partida
|~20-30 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Juegos de disparos tácticos, jugabilidad realista de battle royale
|Número de jugadores activos (2025)
|~4 800
PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobilellevó la revolución de los «battle royale» a los dispositivos móviles, convirtiendo el género en un fenómeno verdaderamente mundial. Los jugadores se lanzan a mapas enormes como Erangel y Miramar, buscan armas y luchan por ser el último en quedar en pie, todo ello desde la palma de su mano. Conocido por su balística realista, su ritmo trepidante y su amplia variedad de armas, PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile logra el equilibrio perfecto entre la accesibilidad y la complejidad táctica.
El panorama competitivo del juego se encuentra entre los más sólidos de los deportes electrónicos para móviles, con eventos como el Campeonato Mundial de PUBG Mobile (PMGC) que atrae a millones de espectadores de todo el mundo. Jugadores y equipos profesionales de Asia, Oriente Medio y América compiten por enormes premios y por el orgullo regional.
PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ha redefinido el concepto de los deportes electrónicos para móviles. Su profunda mecánica de juego, sus actualizaciones constantes y sus torneos a gran escala han consolidado su posición como pilar fundamental de los juegos competitivos para móviles.
Desde las comunidades locales hasta los campeonatos internacionales, este juego sigue inspirando a toda una generación de jugadores móviles y creadores de contenido. Su combinación de realismo, estrategia y competición de alto nivel hace que los jugadores sigan volviendo temporada tras temporada.
Mi veredicto: PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile es el shooter para móviles definitivo para los amantes de la precisión, la táctica y la supervivencia. Cada partida es una historia de tensión, trabajo en equipo y triunfo.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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7. Fortnite [El mejor juego de Battle Royale]
|Nuestra puntuación
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8.8
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|Plataformas
|Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android
|Año de estreno
|2017
|Desarrollador
|Epic Games
|Duración media de la partida
|~20–40 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Un «battle royale» creativo con mecánicas de construcción
|Número de jugadores activos diarios (2025)
|Alrededor de 2,2 millones
AntesFortnite… nadie se tomaba en serio el género «battle royale». El juego cambió las reglas del juego. Ahora es uno de los los mejores juegos de TPS, lo que demuestra que los formatos multijugador masivos pueden ofrecer momentos de competición trepidantes, que valen millones en premios.
Hasta la fecha, el juego ha distribuido más de 193 millones de dólares en premios en diferentes torneos de deportes electrónicos. Esto lo convierte en el el segundo juego con mayor remuneración en la historia de los deportes electrónicos. Los formatos individual y por parejas de Fortnite ofrecer reconocimiento de los logros individuales junto con competiciones por equipos. Esto resulta muy atractivo para las diferentes preferencias competitivas que existen en el amplio mercado de los deportes electrónicos.
Fortnite revolucionó el género «battle royale» con sus mecánicas de construcción y su diversión multijugador. Su accesibilidad y sus recompensas competitivas atraen tanto a jugadores ocasionales como a profesionales.
En cuanto a la jugabilidad,Fortnite combina la construcción rápida y la puntería certera. Mira un Fortnite partido, y verás por qué es más que un simple juego. Es en parte un shooter, en parte un simulador de construcción y en parte una partida de ajedrez. Los jugadores no se limitan a luchar. Idean estrategias completas en cuestión de segundos, lo que convierte cada partida en un espectáculo alocado y descabellado.
Por encima de todo,Fortnite«Quizá el mayor punto fuerte de [nombre del juego] en el sector de los deportes electrónicos sea lo fácil que resulta iniciarse en él. El juego…» mantiene a los jugadores de todos los niveles en busca de victorias y escalando posiciones en la Clasificaciones de Fortnite. Esports para móvilesoportunidades a través de Fortnite han abierto la competición profesional. Ahora los jugadores pueden unirse a una sala profesional desde una consola, una tableta o un portátil económico y seguir compitiendo cara a cara.
Mi veredicto:Fortnite ha redefinido los videojuegos competitivos al ofrecer una experiencia que combina la construcción, los disparos y la estrategia. Una opción de primer nivel para todo tipo de jugadores.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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8. Arena of Valor [El mejor juego de MOBA para móviles en el ámbito de los deportes electrónicos]
|Nuestra puntuación
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8.7
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|Plataformas
|iOS, Android, Nintendo Switch
|Año de estreno
|2016
|Desarrollador
|TiMi Studios
|Duración media de la partida
|~10-20 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Juego MOBA de ritmo trepidante, similar a League of Legends
|Número de jugadores activos (2025)
|Alrededor de 12 millones
Arena of Valor se ha consolidado rápidamente como uno de los juegos MOBA para móviles más emocionantes del mundo de los deportes electrónicos. En este trepidante juego de 5 contra 5, los jugadores deben colaborar para controlar el mapa, asegurar los objetivos y luchar por la victoria.
El juego ofrece una amplia variedad de héroes únicos, cada uno con sus propias habilidades y funciones estratégicas, lo que ofrece infinitas posibilidades en cuanto a la composición de los equipos y las estrategias.
Arena of Valor se ha convertido en una potencia dominante en el mundo de los deportes electrónicos, especialmente en el sudeste asiático, donde el juego cuenta con una enorme base de jugadores. La estructura competitiva del juego está bien respaldada por torneos regionales e internacionales, con la Copa del Mundo ofreciendo un premio total de 5 millones de dólares para los mejores equipos.
Gracias a su profundidad estratégica y a su enorme presencia en los deportes electrónicos, Arena of Valor es el MOBA para móviles líder, que ofrece tanto accesibilidad como profundidad para jugadores de todos los niveles.
Ya sea para jugar de forma ocasional o a nivel profesional, el juego sigue siendo muy competitivo actualizando con frecuencia los héroes, los mapas y las mecánicas de juego para que la experiencia siga siendo novedosa.
El sector de los deportes electrónicos para móviles ha experimentado un rápido crecimiento, and Arena of Valor se sitúa a la vanguardia, con un entorno competitivo que atrae tanto a jugadores ocasionales como a profesionales de los deportes electrónicos. Se trata de un juego dinámico que exige un alto nivel de habilidad y que premia la coordinación en equipo y el pensamiento estratégico.
Mi veredicto:Para los aficionados a los deportes electrónicos móviles y a los juegos MOBA, Arena of Valor no tiene rival. Garantiza una experiencia de juego trepidante, una comunidad competitiva muy activa y eventos a gran escala que lo convierten en un título imprescindible para los juegos competitivos para móviles.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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9. PUBG: Battlegrounds [El mejor Battle Royale táctico]
|Nuestra puntuación
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8.6
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|Plataformas
|PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, dispositivos móviles (Android e iOS)
|Año de estreno
|2017
|Desarrollador
|KRAFTON
|Duración media de la partida
|~20-30 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Battle Royale táctico y realista
|Número de jugadores activos (2025)
|Alrededor de 700 000
PlayerUnknown’s Battlegrounds, más conocido como PUBG, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de los videojuegos competitivos. Abandonando 100 Situar a los jugadores en un mapa gigantesco y dejar que la estrategia decidiera el resultado fue una idea novedosa cuando se lanzó, y aún hoy sigue ofreciendo momentos de gran intensidad.
Eventos como la PUBG Global Series 2025 reunió a jugadores de primer nivel y equipos de renombre como Gen.G, NAVI y Twisted Minds. Se disputaron un enorme premio, mientras millones de aficionados seguían el evento a través de plataformas como Twitch y YouTube.
PlayerUnknown’s BattlegroundsLa combinación de su jugabilidad táctica y sus momentos de gran tensión lo convierten en una experiencia única y emocionante. Sigue siendo una de las principales fuerzas en los esports del género battle royale.
PlayerUnknown’s Battlegroundsfunciona a la perfección tanto en PC como en dispositivos móviles, lo que le ha permitido crecer rápidamente en el ámbito de los deportes electrónicos móviles. La versión móvil tiene una enorme popularidad en Asia Meridional y Oriental, donde las ligas locales y los torneos patrocinados atraen a competidores de alto nivel y a grandes multitudes. Esas regiones siguen siendo una parte fundamental de PlayerUnknown’s Battlegrounds«sus planes a largo plazo en materia de deportes electrónicos».
A pesar de que están saliendo nuevos juegos, PlayerUnknown’s Battlegrounds ha seguido su propio camino. La combinación de juego táctico y momentos de alta tensión lo mantiene en el candelero. Muchos jugadores ocasionales siguen conectándose para ver las partidas profesionales, ya sea para aprender nuevas estrategias o simplemente para ver cómo se desarrollan los círculos finales con todo en juego.
Mi veredicto:Este es un battle royale con verdadera profundidad y tensión. Si te gusta el juego estratégico con una mezcla de acción y suspense, PlayerUnknown’s Battlegrounds es difícil de superar.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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10. Honor of Kings [Mejor juego chino de deportes electrónicos para móviles]
|Nuestra puntuación
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8.4
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|Plataformas
|iOS, Android (exclusivo para China)
|Año de estreno
|2015
|Desarrollador
|TiMi Studios
|Duración media de la partida
|~10–20 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Juegos MOBA con una trama compleja y temas históricos
|Número de jugadores activos (2025)
|Más de 100 millones
Honor of Kings es el título estrella de los deportes electrónicos para móviles en China, donde cuenta con millones de jugadores activos.
La combinación del juego de controles intuitivos y una jugabilidad estratégica profunda se ha convertido en un fenómeno cultural, en el que los jugadores compiten en intensas partidas de 5 contra 5 para destruir las torres enemigas y alzarse con la victoria. Cada héroe del juego cuenta con un conjunto único de habilidades, lo que ofrece a los jugadores la oportunidad de crear composiciones de equipo personalizadas para maximizar sus posibilidades de éxito.
El panorama competitivo de Honor of Kings es enorme, sobre todo en China, donde se ha convertido en el eje central de los deportes electrónicos para móviles. Con los principales torneos que ofrecen premios por valor de 10 millones de dólares, el juego es un clásico en las competiciones internacionales de deportes electrónicos.
Con su enorme base de jugadores, sus actualizaciones periódicas y sus eventos competitivos de primer nivel, Honor of Kings sigue siendo un gigante de los deportes electrónicos para móviles que lidera el avance de los videojuegos para móviles.
A medida que el juego sigue expandiéndose a nivel mundial, está atrayendo a jugadores competitivos de todo el mundo, lo que ha contribuido al aumento de su popularidad y al desarrollo de la infraestructura de los deportes electrónicos.
Este año, Honor of Kings sigue siendo una fuerza dominante en el panorama de los deportes electrónicos para móviles, con actualizaciones constantes y nuevos héroes que mantienen la jugabilidad emocionante y atractiva. Su enorme base de jugadores, sus frecuentes torneos y sus cuantiosos premios lo convierten en un título imprescindible de los deportes electrónicos para los jugadores competitivos de móviles.
Mi veredicto:Para los jugadores que buscan la emoción de los esports móviles de alto nivel, Honor of Kings es ideal para vivir una experiencia emocionante y en constante evolución. Su profunda mecánica de juego estratégica y sus torneos a gran escala lo convierten en la mejor opción para los jugadores competitivos de dispositivos móviles.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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11. Free Fire [El mejor Battle Royale para móviles con acción trepidante de esports]
|Nuestra puntuación
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8.2
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|Plataformas
|Android, iOS
|Año de estreno
|2017
|Desarrollador
|Somos
|Duración media de la partida
|~10–15 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Juegos de disparos para móviles, partidas rápidas de battle royale, competiciones por equipos
|Número de jugadores activos (2025)
|~5 000
Free Fire se ha convertido en un gigante de los juegos para móviles, dominando el panorama de los «battle royale» gracias a su jugabilidad accesible, sus partidas rápidas y su intensa estructura competitiva. Diseñado específicamente para smartphones, cada partida dura unos diez minutos, lo que resulta perfecto para los jugadores que buscan rondas rápidas y llenas de acción. La mecánica de disparo precisa del juego, su fluido rendimiento en dispositivos de gama media y la variedad de habilidades de los personajes lo hacen accesible para los principiantes y lo suficientemente profundo para los veteranos.
Con más de mil millones de descargas en todo el mundo, Free Fire ha creado uno de los ecosistemas de deportes electrónicos más grandes del sector de los juegos para móviles. Torneos regionales como el Serie Mundial de Free Fire atraen a millones de espectadores, ofrecen premios de varios millones de dólares y cuentan con la participación de los mejores equipos de América Latina, el Sudeste Asiático y la India.
Free Fire ha revolucionado los deportes electrónicos móviles al demostrar que los dispositivos portátiles pueden ofrecer experiencias competitivas de primer nivel. Su combinación de accesibilidad, ritmo trepidante y sinergia de equipo genera una emoción constante tanto en la pantalla como entre el público.
Las constantes actualizaciones del juego, las renovaciones de los personajes y las colaboraciones con marcas del mundo real garantizan que se mantenga actual y atractivo año tras año, consolidando así su legado como fenómeno mundial en el ámbito de los juegos para móviles.
Mi veredicto: Free Fire es el battle royale definitivo para móviles: rápido, táctico y tremendamente competitivo. Tanto si estás subiendo en la clasificación como si estás viendo torneos internacionales, te garantiza adrenalina sin fin.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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12. Apex Legends [El mejor shooter de héroes Battle Royale]
|Nuestra puntuación
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8
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|Plataformas
|PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, Nintendo Switch
|Año de estreno
|2019
|Desarrollador
|Respawn Entertainment
|Duración media de la partida
|~20-30 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Battle Royale basado en héroes y centrado en el movimiento
|Número de jugadores activos (2025)
|Alrededor de 2,5 millones
Apex Legends es otro de los títulos más populares entre los principales juegos de esports de este año. El primero ALGS-Openbienvenido160 equiposen Nueva Orleans, entre los que se cuentan profesionales y jóvenes promesas, que luchan por un Premio total de 1 millón de dólares en los días de LAN intensos. Esa cifra por sí sola demuestra cómo ha aumentado la competencia entre los juegos en torno al torneo Royale Hero Shooter.
La temporada 5 llegó con novedades llamativas. Desaparecieron las estrictas restricciones regionales, E-District se incorporó a la rotación de mapas y ahora hay prohibiciones de personajes legendarios que obligan a los capitanes a descartar opciones y replantearse sus estrategias. A los aficionados les encanta que cada partida tenga ahora un ambiente más equilibrado.
Apex Legends destaca por sus habilidades de personajes únicas y su jugabilidad trepidante. El énfasis del juego en la sinergia de equipo y la estrategia hace que cada partida sea emocionante y dinámica.
El Campeonato de 4.º curso celebrado en Sapporo atrajo a más de 34 000 seguidores, y el estadio Daiwa House estaba abarrotado. En Internet, Apex Legends dar vueltas 540 000 espectadores en el momento de máxima audiencia, lo que la sitúa al mismo nivel que algunos de los nombres más importantes de los deportes electrónicos.
A pesar de las constantes actualizaciones de parches y los cambios en el meta, equipos comoEquipo Falconsand Rechazar Winnity están encontrando su ritmo y ganando una base de seguidores fiel. Los deportes electrónicos móviles están en pleno auge, los formatos de los eventos no dejan de evolucionar y Apex Legends Es, sin duda, uno de los mejores juegos del momento.
Mi veredicto:Un juego imprescindible para los aficionados a los battle royale y los shooters de héroes. Pico combina una jugabilidad divertida con una gran profundidad estratégica, lo que mantiene a los jugadores enganchados ronda tras ronda.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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13. Rocket League [Mejor juego de deportes electrónicos]
|Nuestra puntuación
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7.9
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|Plataformas
|PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, Nintendo Switch
|Año de estreno
|2015
|Desarrollador
|Psyonix
|Duración media de la partida
|~5–10 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Fútbol en vehículos de competición
|Número de jugadores activos (2025)
|Alrededor de 30 000
Rocket League sigue destacando en el sector de los deportes electrónicos gracias a su combinación única de fútbol y acción trepidante con coches. El RLCS Birmingham Major, celebrado en marzo, atrajo a más de 287 000 espectadores en el momento de máxima audiencia. Aunque fue ligeramente inferior al de años anteriores.
Pero, a pesar de ese bajón, la Gran Final entre Karmine Corp y The Ultimates mantuvo a los aficionados pegados a sus pantallas. Psyonix y BLAST mejoraron la Rocket League Championship Series (RLCS) este año con un total de Premio total de 5 millones de dólares y presentó un nuevo Formato 1 contra 1 además de la norma Torneo 3 contra 3.
Rocket League combina la diversión del fútbol con coches propulsados por cohetes para ofrecer una experiencia de deportes electrónicos trepidante y emocionante. El panorama competitivo del juego está en pleno crecimiento, lo que garantiza partidos llenos de energía y una jugabilidad accesible.
Las actualizaciones de formato también trajeron consigo «Clasificatorios de última oportunidad» y amplió el Campeonato del Mundo a 20 equipos. Las regiones abarcan ahora Europa, América del Norte, América del Sur, Oriente Medio y Norte de África (MENA), Asia-Pacífico (APAC) y África subsahariana, lo que pone de manifiesto el carácter global que ha adquirido el mercado de los deportes electrónicos.
Estos cambios ofrecen a los equipos menos favoritos una oportunidad real y amplían el abanico competitivo para los espectadores. Psyonix también se está asegurando de que todo funcione bien entre bastidores. Los editores están actualizando los contratos y mejorando los premios en metálico. Incluso la tienda del juego está cambiando, sustituyendo los tokens por créditos, lo que demuestra su compromiso con la estabilidad a largo plazo..
Mi veredicto:Este juego ofrece una visión única de los videojuegos deportivos que garantiza la emoción en todo momento. Rocket League ofrece novedades tanto para los jugadores ocasionales como para los profesionales.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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14. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege [El mejor shooter táctico por equipos en los esports]
|Nuestra puntuación
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7.7
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|Plataformas
|PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One
|Año de estreno
|2015
|Desarrollador
|Ubisoft Montreal
|Duración media de la partida
|~20-25 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Juegos de disparos tácticos, juego en equipo centrado en la estrategia
|Número de jugadores activos (2025)
|~2 200
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege es una auténtica lección magistral de precisión táctica y trabajo en equipo. A diferencia de los shooters de «correr y disparar», victorias recompensa la paciencia, la coordinación y el conocimiento del mapa. Cada pared, techo y suelo se puede derribar o reforzar, lo que crea una intensa dinámica de gato y ratón en la que cada decisión cuenta. Con más de 60 operadores únicos —cada uno con sus propios artilugios y habilidades—, las posibilidades estratégicas son infinitas.
Rainbow Six Siege combina el realismo y la estrategia mejor que cualquier otro shooter competitivo. Su gran potencial de mejora y su ritmo metódico hacen que sea emocionante tanto para jugar como para ver.
¿Qué es lo que hace quevictorias que sigue vigente casi una década después de su lanzamiento es su apuesta por la evolución. Las actualizaciones periódicas de equilibrio, las revisiones de los operadores y los nuevos mapas garantizan que el meta nunca se estanque. Desde torneos de alto nivel como el Six Invitational a las partidas de clasificación, victorias se ha consolidado como uno de los juegos de disparos de los deportes electrónicos más respetados.
Sigue siendo un ejemplo paradigmático de cómo una jugabilidad táctica profunda puede sustentar una comunidad global de deportes electrónicos, con equipos como G2 y FaZe Clan demostrando hasta qué punto puede ser estratégica la competición en los FPS.
Mi veredicto: Rainbow Six Siege es el juego de disparos definitivo para mentes analíticas. Su precisión, intensidad y una mecánica de juego basada en el trabajo en equipo convierten cada partida en una partida de ajedrez mental.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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15. GeoGuessr [El mejor juego de esports basado en la geografía]
|Nuestra puntuación
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7.5
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|Plataformas
|Navegador web, iOS, Android
|Año de estreno
|2013
|Desarrollador
|GeoGuessr AB
|Duración media de la partida
|~10–20 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Geografía, resolución de acertijos, exploración
|Número de jugadores activos (2025)
|~3 400
GeoGuessr convierte la geografía en una emocionante experiencia competitiva. Al situar a los jugadores en una ubicación aleatoria a través de Google Street View, el reto es sencillo pero adictivo: averiguar dónde se encuentran utilizando únicamente pistas visuales. Lo que comenzó como un divertido juego educativo se ha convertido en un trepidante título de deportes electrónicos con ligas oficiales, torneos mundiales y reñidos enfrentamientos uno contra uno.
El secreto paraDe GeoGuessr El éxito reside en la combinación de habilidad, intuición y memoria. Los jugadores expertos son capaces de identificar países a partir del color del suelo, las líneas eléctricas o incluso la forma de las señales de tráfico. Se trata tanto de observación como de deducción, y recompensa a quienes prestan verdadera atención a los detalles.
GeoGuessr destaca como un título competitivo único en un mar de shooters y MOBA. Convierte el aprendizaje en un deporte electrónico, retando a los jugadores a pensar de forma crítica y a reaccionar con rapidez bajo presión.
Su accesibilidad —el hecho de que se pueda jugar desde cualquier dispositivo—, junto con una comunidad activa en Twitch y YouTube, ha transformado GeoGuessr en todo un fenómeno cultural. Ver cómo los profesionales adivinan el país correcto en menos de dos segundos nunca deja de ser alucinante.
Mi veredicto: GeoGuessr demuestra que los deportes electrónicos no se basan solo en los reflejos, sino también en la inteligencia, el reconocimiento de patrones y el conocimiento del mundo. Es la geografía convertida en adrenalina.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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16. Street Fighter [El mejor juego de lucha para esports]
|Nuestra puntuación
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7.4
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|Plataformas
|PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 (Street Fighter VI)
|Año de estreno
|1987-2023
|Desarrollador
|Capcom, Dimps
|Duración media de la partida
|~5–15 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Juegos de lucha competitivos
|Número de jugadores activos (2025)
|Alrededor de 30 000 (Street Fighter VI)
Street Fighter es, sin duda, uno de los más juegos de lucha emblemáticos y los títulos de deportes electrónicos que se han creado jamás. Desde su debut en 1987 with Street Fighter hasta su última versión, Street Fighter VI in 2023, ha sido una presencia constante en el mundo de los videojuegos competitivos.
The Street Fighter El panorama de los deportes electrónicos lleva décadas en auge. El juego se ha convertido en el pilar de los torneos de juegos de lucha, con grandes eventos como el Serie de Campeonatos Evo que atrae a jugadores de todo el mundo.
By 2026, el nivel de competencia es alucinante, con los mejores jugadores compitiendo por un un enorme fondo de premios que en algunos eventos alcanza casi el millón de dólares¡No es poca cosa para un juego que se ha mantenido en boga durante tanto tiempo!
Street FighterSu legado en los deportes electrónicos no tiene parangón, gracias a una combinación de jugabilidad clásica y estrategias modernas. Su accesibilidad y su gran potencial de mejora mantienen a los jugadores enganchados durante años.
¿Qué es lo que hace queStreet Fighter Lo mejor de los deportes electrónicos es que son fáciles de empezar a jugar, pero difíciles de dominar. Ya sea viendo a especialistas en combos espectaculares o a estrategas defensivos, cada partida tiene un encanto único. No basta con apretar botones sin más: hay que entender al rival, adaptarse y ejecutar los movimientos con una sincronización perfecta.
Lo que comenzó como una competición amistosa entre amigos en las máquinas recreativas se convirtió en algo sin lo cual la mayoría no podría imaginar los deportes electrónicos modernos, y precisamente por eso Street Fighteres increíble.
Mi veredicto:Street Fighter es una auténtica leyenda de los deportes electrónicos. Tanto si eres un aficionado ocasional como un jugador competitivo, su compleja mecánica y lo mucho que hay en juego lo convierten en un juego excepcional.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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17. Call of Duty [El mejor shooter de ritmo trepidante]
|Nuestra puntuación
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7.3
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|Plataformas
|PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S
|Año de estreno
|2003-2024
|Desarrollador
|Infinity Ward (Warzone 2.0), Treyarch (Black Ops 6), Raven Software
|Duración media de la partida
|~15–30 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Acción trepidante y competitiva en un juego de disparos en primera persona
|Número de jugadores activos diarios (2025)
|Alrededor de 15 millones (Warzone 2.0), alrededor de 3 millones (Black Ops 6)
Desde que se lanzó el primer juego de la serie en 2003, Call of Duty siempre se ha interesado por el juego competitivo. Sin embargo, no fue hasta poco después del lanzamiento del primer Guerra modernapartido en2007 que empezó a convertirse en un eSport en toda regla. Hoy en día, es difícil imaginar el panorama de los eSports sin juegos como Black Ops 6 and Warzone.
Call of Duty: Black Ops 6 ganó popularidad en el mundo de los deportes electrónicos tras incorporarse a la Copa del Mundo de los deportes electrónicos de 2025 en Riad. En el torneo de julio se repartirán 1,8 millones de dólares en premios, que establece Black Ops 6 como uno de los torneos más destacados de este año. Tanto los jugadores como los espectadores cuentan los días que faltan e intercambian consejos estratégicos en Internet.
Call of DutySu trepidante acción y sus constantes actualizaciones lo convierten en un referente dentro de la comunidad de los deportes electrónicos. Su presencia en la Copa del Mundo consolida su posición como potencia competitiva.
Para los seguidores de toda la vida que siguen de cerca el Juegos de Call of Duty, Black Ops 6 destaca como un capítulo novedoso, pero a la vez familiar, dentro del legado competitivo de la franquicia. Ofrece un sistema de disparos perfeccionado y funciones pensadas para los deportes electrónicos que se adaptan a la perfección a los ritmos trepidantes de hoy en día.
Pero aunqueBlack Ops 6 inevitablemente será sustituido por la próxima versión principal Call of Dutyjuego, Warzone, que ahora se conoce como Warzone 2.0, sigue atrayendo a los jugadores, año tras año, con lo que siempre ha hecho bien: una jugabilidad de battle royale de primer nivel, un manejo de armas fantástico, acción trepidante y un mapa que no deja de evolucionar.
CuandoVerdansk regresó, la audiencia se disparó. Ese evento atrajo a 163 000 espectadores simultáneos en Twitch, la cifra más alta registrada hasta ahora en cualquier torneo de Warzone. El juego también participará en la Copa del Mundo de los deportes electrónicos que se celebrará en Riad este verano. En la edición del año pasado, 21 equipos profesionales compitieron por un premio de un millón de dólares. Se espera que la edición de 2025 tenga la misma intensidad.
AmbosWarzone and Black Ops 6 han lanzado parches recientes repletos de nuevas armas como el RC10, LC10 y EFAR, junto con nuevos mapas y modos de juego. Estas actualizaciones periódicas mantienen el interés en el mundo de los deportes electrónicos, contribuyen a mantener una elevada audiencia semanal y animan a los equipos a seguir adaptándose en cada torneo.
Mi veredicto:Call of Duty es una franquicia legendaria que sigue ofreciendo acción de esports de primer nivel. Si te gusta la acción de disparos rápida e intensa, CoD te tiene cubierto.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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18. Call of Duty: Warzone [El mejor shooter de batalla real para esports]
|Nuestra puntuación
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7.2
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|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Año de estreno
|2020
|Desarrollador
|Infinity Ward, Raven Software
|Duración media de la partida
|~20-30 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Juegos de disparos tácticos de ritmo trepidante y combates multijugador a gran escala
|Número de jugadores activos (2025)
|~2 800
Call of Duty: Warzone ha redefinido el género «battle royale» con su combinación de tiroteos vertiginosos, intensidad cinematográfica y profundidad táctica. Desde Verdansk hasta Urzikstan, cada mapa ofrece enfrentamientos a gran escala y de alto riesgo en los que la supervivencia depende de la rapidez mental y la precisión en el tiro. Con actualizaciones constantes, nuevos operadores y eventos de temporada, Warzone sigue siendo uno de los juegos de disparos con servicio en línea más atractivos del mundo.
Warzone domina el panorama de los deportes electrónicos de los FPS gracias a sus enormes torneos internacionales y a los eventos impulsados por influencers. Competiciones como la Serie Mundial of Warzone lo han convertido en una plataforma competitiva de pleno derecho, que premia tanto la precisión como la estrategia.
Su mayor punto fuerte reside en cómo combina la accesibilidad con la expresión de la habilidad. Da igual si juegas en solitario o en equipos de cuatro: cada partida resulta impredecible, pero perfectamente equilibrada. La integración de Modern Warfare 3 Las armas y los sistemas de progresión hacen que el juego siga evolucionando, ofreciendo infinitas oportunidades para experimentar con nuevas configuraciones y estilos de juego.
Más allá de la competición, Warzone triunfa gracias a su comunidad y a su ecosistema de contenidos. Streamers, jugadores profesionales y aficionados comparten el mismo campo de batalla, lo que alimenta su popularidad sin igual.
Mi veredicto: Call of Duty: Warzone Es la perfección del battle royale: trepidante, cinematográfico y con un valor de rejugabilidad infinito. Si te apetece vivir tiroteos llenos de adrenalina y competir al más alto nivel, este es tu campo de batalla.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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19. EA Sports FC [El mejor juego de simulación de fútbol para esports]
|Nuestra puntuación
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7
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|Plataformas
|PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch, Switch 2
|Año de estreno
|2025
|Desarrollador
|EA Rumanía, EA Canadá, Electronic Arts
|Duración media de la partida
|~10–15 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Jugadores competitivos, aficionados al fútbol realista
|Número de jugadores activos (2025)
|~1 899
EA Sports FC se basa en el legado de sus predecesores, Asociación Internacional de Fútbol, ofreciendo al mundo un simulador de fútbol que es a la vez increíblemente detallado y trepidante. Con gráficos mejorados, animaciones de los jugadores más fluidas y un sistema de control más intuitivo, Este juego traspasa los límites del realismo en el género del fútbol.
EA Sports FC da vida a los equipos y estadios más emblemáticos de este deporte, así como a la los mejores jugadores, donde los aficionados están la experiencia futbolística más auténtica disponibles actualmente en los deportes electrónicos.
Con su jugabilidad hiperrealista, su alcance mundial y sus enormes premios, EA Sports FC sigue siendo la experiencia definitiva en los deportes electrónicos de fútbol, y atrae a millones de jugadores y espectadores de todo el mundo.
El juego sigue gozando de gran popularidad en el ámbito competitivo, con la Global Series que ofrece torneos de primer nivel con un fondo de premios de 5 millones de dólaresAdemás de los torneos de deportes electrónicos, Ultimate Team sigue siendo la piedra angular del juego, donde los jugadores crean sus equipos de ensueño, compiten en modos clasificatorios y consiguen recompensas a través de los desafíos diarios.
El enfoque dinámico del juego respecto al rendimiento de los jugadores y su amplia personalización garantizan que no haya dos partidas iguales, lo que lo convierte en una experiencia emocionante tanto para los jugadores como para los espectadores.
Mi veredicto:Si eres aficionado al fútbol, EA Sports FC es el juego imprescindible para disfrutar de la mejor acción futbolística. La combinación de realismo, amplias opciones de personalización y un panorama de los deportes electrónicos en constante evolución lo convierten en un título imprescindible en el mundo de los videojuegos competitivos.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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20. Tekken 8 [El mejor juego de lucha para jugadores de esports de competición]
|Nuestra puntuación
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6.9
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|Plataformas
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Año de estreno
|2024
|Desarrollador
|Bandai Namco Studios, Arika
|Duración media de la partida
|~10–15 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Combates competitivos de alto nivel y enfrentamientos 1 contra 1 muy reñidos
|Número de jugadores activos (2025)
|~1 250
Tekken 8 mantiene la reputación de larga data de la serie en cuanto a combates 3D de alta intensidad y una profundidad técnica precisa. Desarrollado con Unreal Engine 5, es el Tekken más impactante visualmente hasta la fecha: cada puñetazo y cada patada parecen sacados de una película, al tiempo que se mantiene un equilibrio perfecto en cada fotograma.
El nuevoSistema de calefacción revoluciona el combate, premiando el juego ofensivo y creando una experiencia de juego más rápida y agresiva. Personajes como Jin, Kazuya y Paul Phoenix se muestran más dinámicos que nunca, y cada uno de ellos ofrece un gran potencial de combos y una curva de aprendizaje que recompensa el dominio del juego.
Pocos juegos de lucha logran mantener esa integridad competitiva y, al mismo tiempo, dar la bienvenida a los principiantes. Tekken 8 cubre esa brecha con tutoriales muy completos, un código de red con función de retroceso y un equilibrio sin igual entre el espectáculo y la habilidad.
Para los jugadores competitivos, Tekken 8 ofrece una de las experiencias más emocionantes de los deportes electrónicos. Sus torneos atraen a un público internacional masivo, y momentos como el Finales del Tekken World Tour poner de relieve la precisión, los juegos mentales y el entusiasmo que caracterizan a la franquicia.
Mi veredicto: Tekken 8 representa lo mejor del diseño de los juegos de lucha: es intenso, está pulido y resulta profundamente gratificante. Si te apasionan la precisión, los reflejos y los duelos mentales cara a cara, este es tu terreno.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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21. Teamfight Tactics [El mejor juego de esports de estrategia con combate automático]
|Nuestra puntuación
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6.8
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|Plataformas
|PC, Mac, Android, iOS
|Año de estreno
|2019
|Desarrollador
|Riot Games
|Duración media de la partida
|~25–35 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Estrategia, construcción de mazos y toma de decisiones tácticas
|Número de jugadores activos (2025)
|~1 500
Teamfight Tactics (TFT) ha evolucionado a partir de una ingeniosa League of Legends se ha convertido en un fenómeno estratégico a nivel mundial. Combina la lógica del ajedrez con el caos de los juegos de cartas basados en el generador aleatorio (RNG), lo que obliga a los jugadores a anticiparse tres jugadas y, al mismo tiempo, adaptarse a lo que les depara el destino —y sus oponentes—. Cada temporada («Set») presenta nuevos campeones, rasgos y mejoras, lo que garantiza que no haya dos partidas iguales.
The TFT Campeonato Mundial consolida su legitimidad en el ámbito de los deportes electrónicos, atrayendo a competidores de todo el mundo con premios de un millón de dólares. Las actualizaciones constantes y los reinicios de temporada de Riot mantienen vivo el meta, creando un ecosistema dinámico de análisis estratégico y competición.
La genialidad de TFT radica en el equilibrio entre la habilidad y la capacidad de adaptación. Hay que gestionar la economía, analizar las composiciones de los oponentes y adaptar las estrategias bajo presión, todo ello en cuestión de minutos. La accesibilidad del juego en dispositivos móviles lo ha convertido en un éxito tanto entre los estrategas empedernidos como entre los jugadores ocasionales.
Mi veredicto: Teamfight Tactics es un juego de estrategia y combate al que se puede jugar una y otra vez y que premia la inteligencia, la capacidad de adaptación y la creatividad. Para los jugadores a los que les gusta planificar, arriesgarse y los juegos mentales, TFT no tiene parangón.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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22. Fórmula 1 Edición Aniversario 2019 [La mejor experiencia de esports de carreras]
|Nuestra puntuación
|
6.7
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|Plataformas
|PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One
|Año de estreno
|2019 (Edición de aniversario)
|Desarrollador
|Codemasters
|Duración media de la partida
|~20-30 minutos por carrera
|Ideal para los aficionados a
|Simulación realista de deportes de motor y competición contrarreloj
|Número de jugadores activos (2025)
|~1 100
Fórmula 1 Edición Aniversario 2019 captura la esencia de las carreras profesionales como ninguna otra simulación. Desde la física de los coches y la gestión de los neumáticos, ajustadas al milímetro, hasta los sistemas meteorológicos dinámicos, cada elemento recrea la intensidad de cada fracción de segundo del mundo real F1 competición. Los jugadores pueden notar la diferencia entre los neumáticos lisos y los intermedios, gestionar las paradas en boxes y dominar el DRS para lograr el adelantamiento perfecto.
Su ecosistema de deportes electrónicos conecta a la perfección el automovilismo virtual y el profesional. Codemasters sigue perfeccionando la física del juego, lo que lo convierte en uno de los simuladores con mayor precisión técnica que existen. El equilibrio entre realismo y emoción mantiene el interés tanto de los aficionados como de los pilotos durante todo el año.
The Serie de F1 Esports ha llevado a este título al reconocimiento internacional, con auténticos F1 equipos como Mercedes y Red Bull Racing cuentan con pilotos especializados en esports. Ya sea compitiendo en las cerradas curvas de Mónaco o dominando las largas rectas de Silverstone, la precisión lo es todo.
Mi veredicto: Fórmula 1 convierte el automovilismo en puro arte competitivo. Para cualquiera que busque la experiencia de carreras más auténtica y emocionante, es el simulador de conducción definitivo para los deportes electrónicos.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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23. Clash Royale [El mejor juego de estrategia para móviles en el ámbito de los deportes electrónicos]
|Nuestra puntuación
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6.6
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|Plataformas
|Android, iOS
|Año de estreno
|2016
|Desarrollador
|Supercell
|Duración media de la partida
|~3-5 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Estrategia en tiempo real, competición para móviles
|Número de jugadores activos (2025)
|~2 300
Clash Royale revolucionó los juegos para móviles al combinar la mecánica de las cartas coleccionables con la estrategia de defensa de torres en tiempo real. Rápidos pero tácticos, sus duelos 1 contra 1 obligan a los jugadores a reaccionar, anticiparse y burlar a sus oponentes en cuestión de minutos. La sencillez de deslizar las cartas esconde una notable profundidad estratégica: cada elixir que se gasta cuenta.
Clash RoyaleLa genialidad de este juego reside en su accesibilidad. Cualquiera puede empezar a jugar, pero dominarlo requiere sincronización, sangre fría y creatividad. Pocos títulos para móviles han logrado un equilibrio competitivo tan duradero.
The Liga de Clash Royale (CRL) convirtió este éxito para móviles en una potencia mundial de los deportes electrónicos. Los partidos se retransmiten a nivel mundial, y los equipos profesionales compiten por enormes premios y el prestigio de la marca. Gracias a la evolución de su metajuego de cartas y a las actualizaciones de temporada, el juego sigue estando de moda incluso después de casi una década.
Mi veredicto: Clash Royale demuestra que los deportes electrónicos no necesitan una consola ni un ordenador para prosperar. Es un juego estratégico, lleno de tensión y al que se puede jugar una y otra vez: lo mejor de los juegos para móviles en su vertiente más competitiva.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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24. Brawl Stars [El mejor juego casual de deportes electrónicos para móviles]
|Nuestra puntuación
|
6.5
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|Plataformas
|iOS, Android
|Año de estreno
|2017
|Desarrollador
|Supercell
|Duración media de la partida
|~5–10 minutos por sesión
|Ideal para los aficionados a
|Batallas multijugador desenfadadas y trepidantes
|Número de jugadores activos (2025)
|Alrededor de 70 550
Brawl Stars ofrece una combinación única de diversión informal y acción competitiva en los deportes electrónicos. Los jugadores pueden participar en partidas breves y de alta intensidad de 3 contra 3 o en otros modos de juego, como «Brawl Ball» y «Gem Grab», para ganar recompensas y escalar posiciones en la clasificación.
La sencillez de la mecánica de juego lo hace increíblemente accesible, pero el alto nivel competitivo garantiza que los jugadores puedan mejorar continuamente sus habilidades y estrategias.
Brawl Stars combina una jugabilidad trepidante, mecánicas accesibles y un panorama competitivo en auge, lo que lo hace perfecto para los jugadores ocasionales que desean iniciarse en los deportes electrónicos sin tener que enfrentarse a una curva de aprendizaje demasiado pronunciada.
Torneos de deportes electrónicos como el Finales mundiales de Brawl Stars contarán con un premio total de 1 millón de dólares, y el panorama competitivo del juego sigue creciendo gracias a las actualizaciones periódicas y a los nuevos eventos de temporada.
Tanto si eres un jugador ocasional que disfruta de partidas rápidas como si eres un profesional que compite en torneos de alto nivel, Brawl Stars te ofrecerá una experiencia divertida e intensa para todos los niveles de juego.
El variopinto elenco de personajes del juego y sus diversas habilidades contribuyen a la emoción, lo que hace que cada partida resulte novedosa. Sus atractivos modos multijugador y su sistema de clasificación competitivo ofrecen horas de entretenimiento, tanto en formato individual como por equipos.
Mi veredicto:Para los jugadores ocasionales de deportes electrónicos, Brawl Stars es una experiencia divertida y llena de acción con un toque competitivo. Su mecánica fácil de aprender, combinada con un próspero ecosistema competitivo, lo convierte en uno de los mejores juegos de esports casuales para móviles.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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25. Marvel Rivals [El mejor juego de esports de disparos basado en héroes]
|Nuestra puntuación
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6.4
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|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S
|Año de estreno
|2025
|Desarrollador
|NetEase Games
|Duración media de la partida
|~15–20 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Juegos de disparos con héroes y combates en equipo trepidantes
|Número de jugadores activos (2025)
|~1 700
Marvel Rivals toma el formato de los shooters de héroes y lo potencia con elementos icónicos Marvel personajes. En las batallas de 6 contra 6, los jugadores aúnan fuerzas en espectaculares enfrentamientos por equipos. Héroes como Iron Man, Loki y la Bruja Escarlata tienen un estilo único pero equilibrado, y cada uno cuenta con habilidades definitivas capaces de cambiar el rumbo de la batalla en cuestión de segundos.
Los primeros torneos de deportes electrónicos ya han demostrado Marvel Rivals’ tiene el potencial de rivalizar con los shooters ya consolidados. La combinación de sinergias entre los personajes, estrategia de equipo y una presentación cinematográfica lo convierte en uno de los títulos competitivos más novedosos de los últimos años.
Los mapas cuentan con un terreno destructible y una sinergia ambiental: Spider-Man puede balancearse entre rascacielos que se derrumban mientras Doctor Strange abre portales en pleno combate. El resultado es un caos trepidante que premia el trabajo en equipo y la creatividad.
Mi veredicto: Marvel Rivals es una evolución espectacular del género de los shooters de héroes: dinámico, explosivo y lleno de personalidad. Un sueño hecho realidad tanto para los fans de Marvel como para los competidores de los deportes electrónicos.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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26. Overwatch 2 [El mejor shooter de héroes por equipos]
|Nuestra puntuación
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6.3
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|Plataformas
|PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch
|Año de estreno
|2022 (Overwatch 2)
|Desarrollador
|Blizzard Entertainment
|Duración media de la partida
|~10–20 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Juegos de disparos tácticos de ritmo trepidante y coordinación en equipo
|Número de jugadores activos (2025)
|~1 800
Overwatch 2 moderniza el shooter de héroes de Blizzard para una nueva generación. Con un formato 5 contra 5 y una plantilla de héroes en constante crecimiento, cada partida exige rapidez mental, puntería perfecta y una comunicación fluida. El equilibrio entre estrategia y caos del juego crea momentos de pura adrenalina: una habilidad definitiva puede decidirlo todo.
The Overwatch Champions Series (OWCS) ha revitalizado el panorama competitivo con torneos internacionales y un nuevo impulso. El énfasis en el juego entre plataformas y la sinergia entre roles consolida Overwatch 2 como uno de los títulos de deportes electrónicos por equipos más gratificantes del momento.
Cada héroe, desde Tracer hasta Ramattra, aporta matices tácticos únicos a cada composición. Las frecuentes actualizaciones de Blizzard garantizan el equilibrio y mantienen vivo el meta.
Los jugadores que han dedicado mucho tiempo a desbloquear héroes, aspectos y rangos a veces buscan formas de miraOverwatchcuenta de forma segura, preservando al mismo tiempo su valor a través de plataformas de confianza.
Mi veredicto: Overwatch 2 combina intensidad, trabajo en equipo y pasión. Es caótico, pero a la vez coordinado: una prueba de que los shooters de héroes siguen siendo uno de los géneros más emocionantes de los deportes electrónicos.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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27. World of Warcraft [El mejor juego de MMORPG para esports]
|Nuestra puntuación
|
6.2
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|Plataformas
|PC, macOS
|Año de estreno
|2004
|Desarrollador
|Blizzard Entertainment
|Duración media de la partida
|~1-3 horas por sesión
|Ideal para los aficionados a
|MMORPG, arenas PvP, incursiones a gran escala
|Número de jugadores activos (2025)
|~1 400
World of Warcraft se erige como uno de los ecosistemas competitivos más longevos del mundo de los videojuegos. Su escena de los deportes electrónicos prospera gracias a la Campeonato Mundial de Arena (AWC) and Mythic Dungeon International (MDI), donde los equipos compiten por la gloria, la estrategia y la ejecución precisa.
Pocos MMO han logrado mantener una relevancia tan importante en el ámbito de los deportes electrónicos durante tanto tiempo. El compromiso de Blizzard con el equilibrio, las herramientas para espectadores y los torneos de temporada hace que WoW competitivo y cautivador.
Los jugadores deben dominar decenas de habilidades, coordinar los tiempos de recarga y adaptarse a los constantes cambios en el equilibrio entre clases. Cada actualización renueva el panorama competitivo, premiando la habilidad y la capacidad de adaptación.
Mi veredicto: World of Warcraft sigue marcando la pauta en la competición de los MMORPG. Es un juego profundo, desafiante y legendario, que ha marcado la historia de los deportes electrónicos durante dos décadas.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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28. Fatal Fury: La ciudad de los lobos [El mejor renacimiento de un juego de lucha de inspiración retro]
|Nuestra puntuación
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6
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|Plataformas
|PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC
|Año de estreno
|2025
|Desarrollador
|KOF Studio
|Duración media de la partida
|~10–15 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Juegos de lucha retro, combates con gran cantidad de combos
|Número de jugadores activos (2025)
|~850
Fatal Fury: La ciudad de los lobos revive la querida franquicia de SNK con un toque moderno. Los gráficos actualizados, el código de red «rollback» y el sistema de combate rediseñado ofrecen lo mejor de ambos mundos: el encanto retro y la precisión moderna. Los jugadores pueden encadenar combos devastadores, realizar paradas y participar en duelos ultrarrápidos que exigen habilidad y sincronización.
SNK ha logrado modernizar un clásico. La ciudad de los lobos Ya se ha convertido en uno de los favoritos en los torneos locales y online gracias a su mecánica pulida y su encanto nostálgico. Es la prueba de que los juegos de lucha clásicos siguen teniendo un lugar en los deportes electrónicos modernos.
Más allá de su acabado técnico, el juego también recrea el espíritu competitivo de la era de los arcades. Desde su estilo artístico vibrante hasta su banda sonora llena de energía y las rivalidades entre los personajes, La ciudad de los lobos parece una celebración de la época dorada del género, reinventada tanto para los jugadores de hoy como para el público de las plataformas de streaming.
Mi veredicto: Fatal Fury combina nostalgia, estilo y energía competitiva. Se trata de un regreso triunfal que reafirma el legado de SNK en la historia de los videojuegos de lucha.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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29. Guilty Gear -Strive- Pase de temporada 3 [El mejor juego de lucha de anime en los esports]
|Nuestra puntuación
|
5.9
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|Plataformas
|PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch
|Año de estreno
|2021
|Desarrollador
|Arc System Works
|Duración media de la partida
|~10–20 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Gráficos elegantes y sistemas de combos complejos
|Número de jugadores activos (2025)
|~900
Guilty Gear -Strive- sigue siendo el referente de los juegos de lucha de anime. Su animación fluida, sus efectos explosivos y sus combates trepidantes ofrecen una experiencia que es a la vez técnica y hermosa. Tanto si estás ejecutando «Roman Cancels» perfectos como si estás anticipando el próximo ataque de tu rival, Esforzarse valora tanto la precisión como la creatividad.
La gira mundial de Arc y las constantes actualizaciones de los desarrolladores mantienen Esforzarseequilibrado y próspero en los circuitos competitivos de todo el mundo. El código de red de Rollback garantiza partidas online fluidas, mientras que los personajes que se añaden con frecuencia mediante DLC mantienen el plantel siempre actualizado.
Lo que realmente distingue a Guilty Gear -Strive- Lo que lo distingue es cómo logra combinar el arte con la accesibilidad. Los gráficos dibujados a mano y la banda sonora de Daisuke Ishiwatari hacen que cada combate parezca un concierto de rock, mientras que su mecánica refinada permite a los principiantes dominar los fundamentos sin restar profundidad al juego de alto nivel que los veteranos tanto aprecian. Es un juego de lucha que respeta tanto sus raíces competitivas como su alma creativa.
Mi veredicto: Guilty Gear -Strive- combina el arte y el combate en un conjunto impresionante. Para los jugadores que valoran el estilo, la habilidad y el espectáculo, es una obra maestra.
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30. Super Smash Bros. Ultimate [El mejor juego de deportes electrónicos de lucha en plataformas]
|Nuestra puntuación
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5.8
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|Plataformas
|Nintendo Switch
|Año de estreno
|2018
|Desarrollador
|Bandai Namco Studios, Sora Ltd.
|Duración media de la partida
|~5–10 minutos por partido
|Ideal para los aficionados a
|Juegos de lucha en plataformas competitivas y personajes clásicos de Nintendo
|Número de jugadores activos (2025)
|~2 600
Super Smash Bros. Ultimate rinde homenaje a la historia de los videojuegos a través de combates trepidantes y caóticos en los que los reflejos se combinan con la creatividad. Con más de 80 personajes —desde Mario y Link hasta Sephiroth y Sora—, se trata de un juego de lucha y plataformas con una variedad de enfrentamientos casi infinita.
AplastamientoEl éxito de este juego radica en su accesibilidad y profundidad. Fácil de entender para los principiantes, pero con un desafío infinito para los profesionales, captura la pura diversión de la competición.
Impulsado por la comunidad Aplastamientoel mundo de los deportes electrónicos sigue prosperando gracias a torneos como Génesis, Smash Con, yLa Gran Casa, con premios que rivalizan con los de los principales títulos de lucha. Su energía popular y su atractivo universal la han convertido en uno de los deportes electrónicos más queridos a nivel mundial.
Mi veredicto: Super Smash Bros. Ultimate es la combinación definitiva de nostalgia, maestría y caos. No es solo un juego de lucha: es toda una institución de los deportes electrónicos.
¿Qué opinan los jugadores profesionales?
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Más allá de los deportes electrónicos tradicionales
Cuando pensamos en los deportes electrónicos, solemos imaginarnos League of Legends, Rocket League, oCounter-Strike, ¿verdad? Pero hay todo un mundo de videojuegos competitivos que va más allá de lo tradicional y que puede ser igual de emocionante.
Hay muchos juegos que se han salido de lo convencional.
El ajedrez como deporte electrónico
Puede que al principio suene raro, pero El ajedrez ha entrado oficialmente en el mundo de los deportes electrónicos, y es increíblemente fascinante. Ver a un gran maestro realizar esas jugadas alucinantes ante miles de espectadores en línea no es menos intenso que cualquier juego MOBA, sobre todo ahora que el fondo de premios de los principales torneos de ajedrez va en aumento.
Campeonato Mundial de Microsoft Excel
También hay algunas competiciones totalmente únicas, como la Campeonato Mundial de Microsoft Excel. Sí, has leído bien. Un torneo en el que los jugadores compiten contra el reloj para resolver problemas complejos en Excel, aportando competición, habilidad y precisión, al igual que los videojuegos competitivos. El mero hecho de que esto exista demuestra cómo los deportes electrónicos pueden extenderse a prácticamente cualquier ámbito.
Torneos de speedrun
No olvidemos el auge del speedrunning, en el que los jugadores compiten por completar un juego lo más rápido posible, a menudo utilizando técnicas alocadas y fallos del juego. Eventos como Dólar de Singapur(Summer Games Done Quick) son eventos de gran envergadura que recaudan millones para obras benéficas al tiempo que animan a los jugadores a batir récords. No se trata de los típicos torneos profesionales, pero la emoción que despiertan es casi inigualable.
Estos escenarios alternativos de los deportes electrónicos no dejan de crecer. Desde torneos de deportes electrónicos para móviles hasta juegos de nicho que están llamando la atención del gran público, el ecosistema de los deportes electrónicos se está expandiendo de formas totalmente inesperadas. Todo es posible, y eso lo hace increíblemente emocionante. Para los jugadores que siguen juegos como Mobile Legends procedentes de regiones con restricciones, utilizando uno de los VPN paraMobile Legends te puede ayudar a estar al tanto de lo que pasa. Porque, ¿quién sabe qué puede pasar a continuación? Tu suposición es tan buena como la mía.
Mi opinión general sobre los videojuegos de esports más populares
En lo que respecta a los juegos de esports más populares en la actualidad, hay opciones para todos los gustos. El panorama de los esports ha evolucionado para ofrecer experiencias que se adaptan a todo tipo de jugadores:
- Para los aficionados a los FPS competitivos → Counter-Strike 2. Un clásico shooter táctico con una estrategia muy elaborada y un dinámico panorama de los deportes electrónicos, perfecto para quienes buscan precisión y trabajo en equipo.
- Para los aficionados a los MOBA → League of Legends. La prueba definitiva de estrategia, trabajo en equipo y habilidad individual, con millones de jugadores compitiendo en uno de los ecosistemas de deportes electrónicos más sólidos.
- Para los amantes de los battle royale → Fortnite. Su trepidante acción y sus enormes premios la convierten en la opción ideal para cualquiera que busque momentos de intensa competición.
- Para los aficionados a los videojuegos deportivos → EA Sports FC. Con su jugabilidad realista y sus amplios modos de juego, EA Sports FC es la experiencia futbolística más auténtica que existe hoy en día en los deportes electrónicos.
- Para los aficionados a los juegos de rol → Valorant. Un FPS basado en héroes con profundos elementos tácticos y una jugabilidad estratégica que hace que tanto los jugadores profesionales como los ocasionales vuelvan una y otra vez.
Sea cual sea tu estilo de juego, los videojuegos de esports más populares del momento te ofrecen algo que te va a entusiasmar.
El mundo de los deportes electrónicos sigue creciendo, así que es el mejor momento para equiparse con el el mejor ordenador para juegos y tu fiel Ratón para juegos de disparos en primera persona ¡Y échales un vistazo a estos títulos!
Preguntas frecuentes
Sin lugar a dudas, es Mobile Legends: Bang Bang. Cada gran evento, especialmente el Campeonato Mundial de la Serie M, atrae a millones de espectadores en directo, con estadios abarrotados y un chat que se vuelve loco. La competición es feroz, las jugadas son alucinantes y la base de seguidores no deja de crecer
Los videojuegos de esports son títulos creados o adaptados para el juego competitivo. Suelen contar con modos clasificatorios, torneos y eventos de nivel profesional. Piensa en ellos como deportes digitales: con equipos, ligas, aficionados y premios en metálico incluidos.
Dota 2 se lleva el premio mayor con más de 370 millones de dólares entregadas hasta ahora. Pero League of Legends cuenta con el mayor alcance mundial, con eventos internacionales periódicos y una enorme comunidad de jugadores.
Los videojuegos competitivos surgieron en las salas recreativas de los los años 70, pero el juegoCounter-Strikeen eldécada de los 2000ha marcado profundamente el panorama de los deportes electrónicos tal y como lo conocemos hoy en día.