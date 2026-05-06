Die 10 besten „Forza“-Spiele | Kaufberatung & Testberichte 2026

Du bist also auf der Suche nach dem Besten LosSpiele und fragen sich, wo sie überhaupt anfangen sollen. Das ist verständlich – es gibt mehr als ein Dutzend davon, und jedes Spiel bietet ein völlig anderes Erlebnis, je nachdem, wonach du suchst. Möchtest du etwas Entspanntes mit einer offenen Welt? Oder suchst du nach realistischen Rennen, bei denen jede Kurve zählt?

Ich habe alle wichtigen LosTitel – alte und neue – und getestet, wie sich die einzelnen Spiele heute tatsächlich spielen. Einige sind perfekt für Einsteiger. Andere haben sich auch Jahre später noch überraschend gut gehalten. Dieser Leitfaden hilft dir dabei, herauszufinden, welche LosDas Spiel passt am besten zu you – je nachdem, wie du gerne fährst, wie ernst du es damit meinst und welche Art von Erlebnis du wirklich suchst.

Unsere Top-Empfehlungen für das Spiel „Forza“

Wenn du nur nach einer kurzen Empfehlung suchst, sind dies die drei LosSpiele, die ich sofort empfehlen würde. Jedes bietet etwas anderes – aber alle zeichnen sich durch ihr Gameplay, ihren Inhalt und das Gesamterlebnis aus.

Forza Horizon 4 (2018) – Nach wie vor einer der ausgewogensten Titel in der HorizontSerie. Das Spiel spielt in einer wunderschön nachgebildeten Version Großbritanniens und trifft genau den richtigen Mix aus Spaß, Abwechslung und Freiheit. Die wechselnden Jahreszeiten verleihen der Welt ein lebendiges Gefühl, und das Spiel ist einsteigerfreundlich, ohne dabei oberflächlich zu sein. Forza Horizon 5 (2021) – Das größte und am besten ausgearbeitete HorizontSpiel noch nicht gespielt. Mit seiner riesigen, an Mexiko angelehnten Karte, ständigen Inhalts-Updates und nahezu perfekter Grafik ist dieses Spiel eine hervorragende Wahl, wenn du etwas Neues, Geselliges und Leichtzugängliches suchst. Forza Motorsport 7 (2017) – Die beste Wahl für Spieler, die strukturierte, wettbewerbsorientierte Rennen bevorzugen. Das Spiel bietet die Tiefe und Präzision, die Simulationsfans erwarten, mit einer riesigen Fahrzeugauswahl und zahlreichen Strecken, die es zu meistern gilt. Wenn du auf Tuning, Rundenzeiten und Realismus stehst, ist dies der ideale Einstieg.

Möchtest du mehr Details und ein paar Überraschungen? Scrolle weiter – die vollständige Liste stellt alle zehn Spiele vor und erklärt, warum jedes einzelne einen Versuch wert ist.

Die 10 besten „Forza“-Spiele, die man 2026 ausprobieren sollte

Wenn Sie bereit sind, tiefer einzutauchen, finden Sie hier die vollständige Liste der LosSpiele, die einen Blick wert sind. Dazu gehören sowohl Horizontand Motorsport Teilnehmer – jeder mit seiner eigenen Atmosphäre, seinem eigenen Rennstil und der Art von Spielern, die er anspricht.

Wie viele davon hast du schon gespielt? Finden wir heraus, welches Spiel den Titel wirklich verdient am bestenLosSpiel.

1. Forza Horizon 4 [Das beste Forza-Spiel für Gelegenheitsspieler und Hardcore-Gamer gleichermaßen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, GeForce Now Erscheinungsjahr 2018 Urheber Playground Games, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden Metacritic-Bewertung 92

Forza Horizon 4 nimmt alles, was das HorizontDie bisherige Serie wird hier weiterentwickelt und auf ein neues Niveau gehoben. Vor dem Hintergrund einer atemberaubenden Nachbildung der britischen Landschaft gibt dir dieses Spiel die volle Freiheit, nach Belieben zu fahren, Fahrzeuge zu sammeln und an Wettkämpfen teilzunehmen. Du kannst über kurvige Bergstraßen rasen, versteckte Pfade erkunden oder einfach in deinem eigenen Tempo an steinernen Dörfern vorbeifahren.

Jede Jahreszeit bringt etwas Neues mit sich. Im Winter vereisen die Straßen und erfordern eine bessere Bodenhaftung. Der Frühling bringt Regen und Schlamm mit sich, was die Traktion beeinträchtigt. Der Sommer bietet trockene, auf Geschwindigkeit ausgerichtete Fahrten, während der Herbst von Laub, Nebel und schlechter Sicht geprägt ist.

Es gibt auch eine gemeinsame Spielwelt. Während du fährst, siehst du andere Spieler in Echtzeit. Auf der Karte tauchen ständig Events, Stunts und Herausforderungen auf, und alles, was du tust, trägt zu deinem Gesamtfortschritt bei.

Die Einführung dynamischer Jahreszeiten hat die Funktionsweise von Open-World-Rennspielen revolutioniert. In Verbindung mit einem lebendigen Großbritannien und einer nahtlosen Online-Integration, Horizont 4war ein Meilenstein für das Genre, der sowohl Gelegenheitsspieler als auch Wettkampfspieler gleichermaßen begeisterte.

Pro-Tipp Priorisieren Sie die Freischaltung der „Standorte für die Erweiterung des Festivals“ schon früh im Spielverlauf. Jeder neue Ort erschließt verschiedene Rennarten und schaltet Schnellreisetafeln in der Nähe frei

Fazit: Forza Horizon 4 ist eine klare Empfehlung für Spieler, die Abwechslung und Flexibilität suchen und ein Rennspiel wollen, das sich auch im Jahr 2026 noch frisch anfühlt.

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2. Forza Horizon 5 [Beste Grafik und größte Kartenvielfalt der Serie]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Playground Games, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–120+ Stunden Metacritic-Bewertung 92

Forza Horizon 5 hat die Serie nicht nur aufpoliert – sie hat sich selbst zum König des Rennsports gekrönt Simulationsspiele. Auf einerriesige Karte, die auf Mexiko basiert… bietet es atemberaubende Landschaften, die zwischen dichten Dschungeln, Küstenstraßen, Wüsten, Stadtstraßen und sogar einem aktiven Vulkan wechseln.

Die Optik ist ein Highlight Hier. Jede Umgebung wirkt wie von Hand gestaltet, mit fotorealistischer Beleuchtung, realistischen Geländeverformungen und Wettereffekten, die jedem Renntyp zusätzliche Tiefe verleihen. Staubstürme, tropische Regengüsse und gleißendes Sonnenlicht stellen jeweils neue Anforderungen an das Fahrverhalten, insbesondere wenn man Hypercars mit voller Geschwindigkeit steuert.

The Horizon Arcade and EventLab systems Spielern noch mehr Freiheit bieten, Rennen, Stunts oder Spielmodi von Grund auf selbst zu gestalten. Die Online-Interaktion funktioniert reibungslos: Man kann jederzeit an Events teilnehmen oder sie verlassen, ohne die offene Welt verlassen zu müssen. Und dank Hunderter Autos und regelmäßiger neuer Inhalte gibt es immer etwas Neues zu entdecken.

Pro-Tipp Bevor du dich intensiv mit den Story-Kapiteln beschäftigst, solltest du so viele Horizon-Außenposten wie möglich freischalten. Jeder einzelne eröffnet dir neue Renn-Disziplinen wie Straßenrennen, Offroad-Rennen oder PR-Stunts und gewährt dir Zugang zu neuen saisonalen Belohnungen.

Fazit: Forza Horizon 5 ist das ehrgeizigste und visuell beeindruckendste Horizontnoch nicht. Ein absolutes Muss für alle, die Abwechslung, Kreativität und rasante Freiheit in einem Spiel suchen.

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3. Forza Motorsport 7 [Bester Motorsport-Beitrag mit besonders vielen Fahrzeugen]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2017 Urheber Turn 10, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–90+ Stunden Metacritic-Bewertung 86

Forza Motorsport 7 erweiterte die Spielereihe mit mehr Inhalten als je zuvor. Das Spiel bot über 700 Autos and 32 reale und fiktive Strecken, darunter beliebte Klassiker wie Mugello und Maple Valley. Jedes Fahrzeug verfügte über detaillierte Innenansichten und konnte unter verschiedenen Wetterbedingungen und zu unterschiedlichen Tageszeiten gefahren werden – alles in 4K mit HDR gerendert.

Im Mittelpunkt des Spielablaufs standen strukturierte Meisterschaften und Showrennen, die umfangreiche Fahrzeugentwicklungs- und Tuning-Systeme boten. Zum ersten Mal in der Motorsport Reihe, könnten die Spieler ihren Fahrer individuell anpassen, was dem Rennerlebnis eine persönliche Note verlieh. Die Physik wirkte realistisch, und das Fahrverhalten der Autos belohnte konsequentes Fahren mehr als aggressives.

Das wechselhafte Wetter kehrte zurück mit Pfützen, die mitten im Rennen zu unterschiedlichen Bodenhaftungsverhältnissen führten, und Ausdauerwettkämpfe stellten aufgrund von Echtzeit-Umgebungseffekten eine größere Herausforderung dar. Das Spiel bot zudem Truck-Rennen, erweiterte Multiplayer-Events und ein ein flüssigerer Fortschrittszyklus als seine Vorgänger.

Pro-Tipp Machen Sie sich frühzeitig mit dem Straßenkurs von Dubai vertraut. Seine einzigartigen Höhenunterschiede und der unterschiedliche Grip der Fahrbahnbeläge machen ihn ideal, um das Fahrzeug-Setup unter Druck zu testen.

Fazit: Forza Motorsport 7 eignet sich am besten für Spieler, die Abwechslung bei Fahrzeugen und Strecken bei gleichzeitig konsistentem Simulationsgefühl suchen. Es schafft einen guten Mittelweg zwischen Realismus und Zugänglichkeit.

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4. Forza Horizon 3 [Der beste Ort für nostalgische Roadtrips]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2016 Urheber Playground Games, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–90+ Stunden Metacritic-Bewertung 91

Forza Horizon 3 versetzt das Horizon Festival in eine farbenfrohe und sonnenverwöhnte Version Australiens und liefert damit einen der verspieltesten und visuell spannendsten Teile der Serie. Im Gegensatz zu früheren Spielen wo du einfach nur ein Rennfahrer bistHier schlüpfst du in die Rolle des Festivalleiters – du organisierst Veranstaltungen, erschließt neue Regionen und gestaltest deine eigene Version des HorizontErfahrung.

Du fährst an Stränden und durch Wälder entlang und über Landstraßen im Outback, während du Rennen, Show-Events, Stunts und Auto-Herausforderungen freischaltest. Eines der Hauptmerkmale ist Horizon-Entwurf, mit dem du eigene Rennen nach deinen eigenen Regeln erstellen und diese mit anderen teilen kannst.

Optisch ist diesdas beliebteste plattformübergreifende SpielSaldenArcade-Spaß mit landschaftlichem Realismus. Die Farbpalette ist lebhaft, die Automodelle sind äußerst detailreich und die abwechslungsreichen Umgebungen verleihen jeder Fahrt einen ganz eigenen Charakter. Innerhalb weniger Minuten wechselst du vom Offroad-Fahren in staubigem Gelände zum Rasen auf Küstenstraßen.

Pro-Tipp Ignoriere die Ausstellungsrennen zu Beginn nicht – wenn du sie abschließt, gewinnst du mehr Fans und schaltest neue Festivalorte schneller frei. Je mehr dein Festival wächst, desto mehr fortgeschrittene Events und Autos stehen dir zur Verfügung.

Fazit: Forza Horizon 3 ist ideal für Spieler, die kreative Gestaltungsfreiheit, wunderschöne Landschaften und ein starkes Gefühl des Fortschritts suchen. Es überzeugt sowohl optisch als auch spielerisch nach wie vor.

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5. Forza Motorsport 4 [Bester Karrieremodus für klassischen Motorsport]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Turn 10 Studios, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 25–70+ Stunden Metacritic-Bewertung 91

Forza Motorsport 4ist dasKult-Rennspiel Simulator, der neue Maßstäbe in Sachen Realismus und Tiefe gesetzt hat Xbox 360. Das Spiel, das auf präzisem Handling, technischem Fahrstil und authentischer Fahrzeugphysik basiert, versetzt die Spieler am Steuer von mehr als 500 Autos auf Dutzenden berühmter geschlossener Rennstrecken.

Was diesen Beitrag besonders hervorhob, war seine Autovista-Modus – ein Showroom-Erlebnis, bei dem die Spieler ausgewählte Fahrzeuge bis ins kleinste Detail erkunden konnten. Mit Kinect oder einem Standard-Controller konnte man Türen öffnen, den Innenraum heranzoomen und sich über die technische Konstruktion der einzelnen Fahrzeuge informieren. Dies, gepaart mit einem Partnerschaft mit Top Gear… bereicherte das Erlebnis um eine einzigartige mediale Ebene, die Unterhaltung und Bildung miteinander verband.

Im Mittelpunkt des Gameplays steht Klare Linien meistern, das Aufrüsten von Fahrzeugen mit umfangreichen Tuning-Optionen und das Freischalten neuer Leistungsstufen. Obwohl die Grafik durch die Hardware dieser Generation begrenzt war, nutzten die Entwickler bildbasierte Beleuchtung um Fahrzeuge mit fotorealistischen Reflexionen und Details in Ausstellungsqualität zum Leben zu erwecken.

Pro-Tipp Setzen Sie Ihre Credits zu Beginn Ihrer Karriere lieber für ausgewogene, aufrüstbare Fahrzeuge ein als für Hochleistungsmodelle. Autos wie der Subaru WRX oder der BMW M3 bieten eine hervorragende Mischung aus Geschwindigkeit und Tuning-Potenzial und eignen sich daher ideal für verschiedene Arten von Events.

Fazit: Forza Motorsport 4 bleibt ein Favorit bei Puristen des Simulationsrennens. Die detaillierte Fahrzeugphysik, die Medienkooperationen und die fesselnde Präsentation machen es nach wie vor zu einer herausragenden Wahl.

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6. Forza Horizon [Der beste Einstieg in Open-World-Rennspiele]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Xbox 360 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Playground Games, Turn 10 Studios, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–50+ Stunden Metacritic-Bewertung 85

Forza Horizon war das erste Spiel in der HorizontUnterreihe und veränderte die Art und Weise, wie die LosMarke wahrgenommen wurde. Anstelle von Rennen auf geschlossenen Rennstrecken konzentrierte sie sich auf ein festivalähnliches Open-World-Erlebnis. Die Handlung spielt in einer fiktive Version von ColoradoDas Spiel bot offene Straßen, malerische Kulissen und legte großen Wert auf Straßenrennen, Stunts und einen auf Beliebtheit basierenden Spielfortschritt.

Die Spieler konnten sich frei bewegen, unterwegs Events auswählen und an Zweikämpfen, Geschwindigkeitskontrollen, geschicklichkeitsbasierten Combos und Offroad-Strecken teilnehmen. Mit KI-Verkehr und Online-Mehrspielermodus für Abwechslung sorgen, Forza Horizon hat sich schnell als tolles Koop-Spiel auch, damit Freunde mitmachen und miterleben können HorizontSeite an Seite auf den weiten Straßen.

Außerdem wurden Funktionen wie Scheunenfund, Fähigkeitskettenund einMusikfestivalHintergrund, der die gesamte Identität von HorizontWeitere Titel folgen. Die Lackiererei und die Tuning-Systeme ermöglichten eine vollständige Individualisierung des Fahrzeugs, während Fotografie- und Automesse-Features für Autoliebhaber zusätzliche Anreize boten.

Pro-Tipp Setze schon früh Kombos ein, indem du driftest, springst und dem Verkehr knapp ausweichst, um deine Beliebtheit schnell zu steigern. Dadurch schaltest du neue Events schneller frei und erhältst am Ende der Rennen höhere Preisgelder.

Fazit: Forza Horizon legte den Grundstein für alles, was danach kam. Selbst heute noch besticht es dadurch, wie frisch und anders es sich damals anfühlte.

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7. Forza Motorsport 6 [Optimale Balance zwischen Titeln und Inhalten]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2015 Urheber Turn 10 Studios, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–80+ Stunden Metacritic-Bewertung 87

Forza Motorsport 6verfeinertMotorsport Formel, bei der der Schwerpunkt vor allem auf Präsentation, Realismus und inhaltlicher Tiefe liegt. Das Spiel bot ein realistisches Fahrgefühl über mehr als 450 Autos and 22 Titel, wobei reale Schauplätze mit fiktiven Rennstrecken kombiniert werden. Jedes Auto ist so abgestimmt, dass es sich wie sein reales Vorbild verhält, wobei besonders auf Leistung, Gewicht und Bodenhaftung geachtet wurde.

Das Spiel wurde vorgestellt Nachtrennen and wechselhaftes Wetter zum ersten Mal in der Serie. Regen beeinträchtigt die Sicht und die Kontrolle über das Fahrzeug, während das Fahren bei Dunkelheit höchste Konzentration erfordert. Dies stellte eine zusätzliche Herausforderung dar, die das Beherrschen der Strecke umso lohnender machte.

Forza Motorsport 6 unterstützt ebenfalls beides geteilter Bildschirm and Online-Multiplayer über Xbox Live. Die Meisterschaftsstruktur wirkte ausgefeilter, und die Einführung von DLCs wie die Porsche- und NASCAR-Pakete, die einen langfristigen Mehrwert boten. Das Spiel war ein deutliche optische Aufwertung, mitmodernste Grafik sowie die Einführung eines umfassenden Wettersystems und von Nachtrennen in die Serie.

Pro-Tipp Übe das Bremsen bei nasser Fahrbahn auf Strecken wie Sebring und Spa, bevor du an längeren Rennen teilnimmst. Die Bremszonen verschieben sich bei Regen erheblich, und wenn du diese beherrschst, kannst du vermeiden, bei Multiplayer-Rennen ins Schleudern zu geraten.

Fazit: Forza Motorsport 6 ist ideal für Spieler, die Realismus suchen, ohne dabei auf visuelle Spannung verzichten zu wollen. Es ist eines der ausgewogensten Spiele für reines Rundstreckenrennen.

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8. Forza Motorsport 5 [Best Motorsport für Tuning- und Performance-Fans]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber Turn 10 Studios, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 25–60+ Stunden Metacritic-Bewertung 79

Forza Motorsport 5 war das Debüt der Reihe auf Xbox One und setzt neue visuelle Maßstäbe für Konsolen Sportspiele. Darin war zu sehen hochauflösende Modelle, realistische Beleuchtung und ein fesselndes Sounddesign auf realen wie auch fiktiven Rennstrecken.

Das Spiel führte die Drivatar System, eine KI, die auf dem tatsächlichen Spielerverhalten basiert. Die Gegner wirkten weniger roboterhaft und reagierten besser, was für ein fesselnderes Offline-Erlebnis sorgte. Die Autos ließen sich mit dem nötigen Gewicht und Präzision lenken, und Hilfen wie die ideale Ideallinie und die Traktionskontrolle erleichterten Neulingen den Einstieg.

Während Forza Motorsport 5 hat sich wirklich als herausragendes Einzelspieler-Spiel, doch damit war es noch nicht getan – Auch Multiplayer- und Split-Screen-Modi standen zur Debatte, zusammen mit wechselnden Herausforderungen im Spiel und hochkarätigen Rennveranstaltungen. Optisch war das Spiel ein Paradebeispiel für die Xbox OneFähigkeiten. Es wurde für seine beeindruckende grafische Detailtreue die die Grenzen der neuen Hardware auslotete, und für die Einführung der DrivatarKI-System.

Pro-Tipp Deaktivieren Sie die Fahrhilfen nicht alle auf einmal. Schalten Sie zuerst die Traktionskontrolle aus und üben Sie die Dosierung des Gaspedals, bevor Sie die Brems- und Lenkhilfen anpassen.

Fazit: Forza Motorsport 5 ist ein solides Spiel, das Zugänglichkeit und Tiefe miteinander verbindet. Wenn dir Grafik und ein konsistentes Renngefühl wichtig sind, lohnt es sich immer noch, es noch einmal zu spielen.

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9. Forza Motorsport [Bester Sim-Racer der Reihe]

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Xbox Cloud Gaming Erscheinungsjahr 2023 Urheber Turn 10 Studios, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Metacritic-Bewertung 84

Forza Motorsport (2023) ist ein kompletter Neustart, der sowohl für Wettkampfspieler als auch für Autoliebhaber konzipiert ist. Es umfasst über 500 Fahrzeuge aus dem realen Verkehr, 30 Titel, sowie verschiedene Rennsportdisziplinen, die alle mit wechselhaftes Wetter, Echtzeit-Verlauf im Tagesverlaufund fortgeschrittenSysteme zur Fahrzeugschadensbeurteilung. Jedes Rennen fühlt sich je nach Bedingungen und deiner Einrichtung eines Rennsimulators, und Können.

Die Spieler können an saisonalen Turnieren teilnehmen oder in Offener Track Day and Builders Cup Karrieremodus. Die Grafik ist gestochen scharf, die Beleuchtung wirkt naturgetreu und die Cockpit-Ansichten sorgen dank hoher Bildraten und 4K-HDR-Unterstützung für ein fesselndes Erlebnis.

Pro-Tipp Trainiere bei wechselnden Wetterbedingungen, um dich bei den Rennen schneller anpassen zu können. Die Bedingungen können sich mitten im Rennen ändern, und wenn du weißt, wie dein Auto bei Regen oder in der Dämmerung reagiert, kannst du wertvolle Sekunden sparen.

Fazit: Forza Motorsport ist für Spieler gedacht, die das ausgefeilteste Rennspiel der Reihe suchen. Wenn dir sauberes Fahren, Fahrzeugtuning und regelmäßige neue Inhalte wichtig sind, ist dies eines der am bestenLosSpielOptionen heute.

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10. Forza Horizon 2 [Das beste Autoabenteuer in Südeuropa]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen Xbox One, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2014 Urheber Playground Games, Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–80+ Stunden Metacritic-Bewertung 86

Forza Horizon 2 war ein großer Fortschritt für die HorizontReihe, die eine nahtlos verbundene offene Welt bietet Südfrankreich und Norditalien. Es führte ein wechselhaftes Wetter, Tag-Nacht-Rhythmussowie ein ausgefeiltes Fahrmodell. Die Spieler rasten über Küstenstraßen, sanfte Hügel und durch historische Städte, während sie sich in Rundstreckenrennen, Sprints und Geschicklichkeitsherausforderungen maßen.

Das Spiel enthielt Erlebnisse, die man einmal im Leben gemacht haben sollte, Autotreffensowie eine große Auswahl an Online-Mehrspielermodi. Es belohnte stilvolles Fahren und gab den Spielern die Freiheit, nach eigenem Tempo zu erkunden oder gegeneinander anzutreten.

Im Vergleich zum ersten Teil wirkte es lebendiger und visuell ausdrucksstärker. Es baute auf dem Original auf und bot eine größere, nahtlos verbundene offene Welt in Südeuropa mit dynamischem Wetter und einem Fahrmodell, das Realismus und Spielbarkeit perfekt in Einklang brachte.

Pro-Tipp Nimm regelmäßig an den „Car Meets“ teil, um Tuning-Varianten und Lackierungen aus der Community zu testen. Das ist der schnellste Weg, um Autos zu entdecken, die über ihrer Klasse liegen.

Fazit: Forza Horizon 2 gilt nach wie vor als eines der ausgewogensten Spiele der Reihe. Dank seiner Kulisse, der Spielfreiheit und dem Gameplay ist es ein starker Anwärter auf den am bestenLosSpiel für Spieler, die sich auf das Erkunden konzentrieren.

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Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Forza-Spiel?

Forza Horizon 4 gilt aufgrund seiner abwechslungsreichen Jahreszeiten, seines ausgewogenen Gameplays und seines Open-World-Designs weithin als das beste Spiel insgesamt. Es spricht sowohl Gelegenheitsspieler als auch eingefleischte Fans an.

Was für ein Spiel ist „Forza“?

Losist eine Rennspielreihe mit zwei Spielvarianten: Motorsport konzentriert sich auf die Schaltungssimulation, während Horizont bietet Straßenrennen im Open-World-Stil, ganz im Stil eines Festivals.

Wie viele „Forza Horizon“-Spiele gibt es?

Es gibtfünfHandForza Horizon Spiele, die zwischen 2012 und 2021 erschienen sind und jeweils in einem anderen Land spielen, mit einer einzigartigen Open-World-Karte.

Welches ist das realistischste Forza-Spiel?

Forza Motorsport (2023) ist das realistischste Spiel mit fortschrittlicher Physik, dynamischem Wetter und umfangreichen Simulationswerkzeugen, die speziell für den Rennsport entwickelt wurden.

Was ist die neueste Ausgabe von Forza?

Die neuesten LosDas Spiel istForza Motorsport (2023), ein Neustart mit Schwerpunkt auf Simulationsrennen für Xbox Series X/Sund PC.