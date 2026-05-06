Los 10 mejores juegos de Forza | Guía de compra y reseñas de 2026

Así que estás buscando lo mejor ¡Ánimo!juegos y no sabes ni por dónde empezar. Es comprensible: hay más de una docena, y cada uno ofrece una experiencia totalmente diferente según lo que busques. ¿Prefieres algo relajado y de mundo abierto? ¿O te apetece una carrera realista en la que cada curva cuente?

He revisado todos los principales ¡Ánimo!títulos —antiguos y nuevos— y hemos probado cómo se juega realmente a cada uno de ellos hoy en día. Algunos son perfectos para los jugadores noveles. Otros siguen resistiendo sorprendentemente bien el paso del tiempo, incluso años después. Esta guía te ayudará a decidir cuál ¡Ánimo!el juego es el más adecuado para you – dependiendo de cómo te guste conducir, hasta qué punto quieras tomártelo en serio y qué tipo de experiencia busques realmente.

Nuestras mejores recomendaciones para el juego Forza

Si solo buscas una recomendación rápida, estas son las tres ¡Ánimo!Juegos que recomendaría sin dudarlo. Cada uno ofrece algo diferente, pero todos destacan por su jugabilidad, su contenido y la experiencia general que proporcionan.

Forza Horizon 4 (2018) – Sigue siendo una de las entregas más equilibradas de la Horizonteserie. Ambientado en una versión magníficamente recreada del Reino Unido, este juego logra a la perfección esa combinación de diversión, variedad y libertad. Los cambios de estación hacen que el mundo parezca vivo, y es accesible para los principiantes sin por ello resultar superficial. Forza Horizon 5 (2021) – El más grande y el más pulido Horizontejuego todavía. Con su enorme mapa basado en México, sus constantes actualizaciones de contenido y unos gráficos casi perfectos, es una opción fantástica si buscas algo novedoso, social y fácil de empezar a jugar. Forza Motorsport 7 (2017) – La mejor opción para los jugadores que prefieren las carreras estructuradas y competitivas. Ofrece la profundidad y la precisión que esperan los aficionados a los simuladores, con una amplia gama de coches y un montón de circuitos que dominar. Si te gusta el tuning, los tiempos por vuelta y el realismo, este es el juego con el que debes empezar.

¿Quieres más detalles y algunas sorpresas? Sigue leyendo: en la lista completa se analizan los diez juegos y se explica por qué vale la pena jugar a cada uno de ellos.

Los 10 mejores títulos de Forza que no te puedes perder en 2026

Si estás listo para profundizar más, aquí tienes la lista completa de ¡Ánimo!juegos que vale la pena probar. Entre ellos se incluyen tanto Horizonteand Deportes de motorcarreras: cada una con su propio ambiente, estilo de competición y tipo de jugador al que atrae.

¿A cuántos de estos has jugado? Averigüemos cuál se merece de verdad el título de el mejor¡Ánimo!juego.

1. Forza Horizon 4 [El mejor Forza tanto para jugadores ocasionales como para los más exigentes]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, GeForce Now Año de estreno 2018 Creador/es Playground Games, Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas Puntuación en Metacritic 92

Forza Horizon 4 tiene todo lo que el Horizontela serie desarrollada hasta ahora y la eleva a un nuevo nivel. Ambientado en una impresionante recreación de la campiña británica, este juego te ofrece total libertad para conducir, coleccionar y competir como más te apetezca. Puedes correr por sinuosas carreteras de montaña, explorar senderos ocultos o simplemente pasear a tu propio ritmo por pueblos de piedra.

Cada estación trae consigo algo nuevo. En invierno, las carreteras se hielan y exigen un mayor agarre. La primavera trae consigo la lluvia y el barro, lo que afecta a la tracción. El verano ofrece recorridos secos en los que prima la velocidad, mientras que el otoño viene cargado de hojas, niebla y poca visibilidad.

También hay un mundo compartido. Mientras conduces, verás a otros jugadores en tiempo real. Por todo el mapa surgen constantemente eventos, acrobacias y retos, y todo lo que hagas contribuye a tu progreso general.

La introducción de estaciones dinámicas revolucionó el funcionamiento de los juegos de carreras de mundo abierto. Combinado con una Gran Bretaña llena de vida y una integración online perfecta, Horizonte 4se convirtió en un hito que marcó un antes y un después tanto para los jugadores ocasionales como para los competitivos.

Para más información Prioriza desbloquear el «Emplazamientos de ampliación del festival» al principio de la partida. Cada nuevo lugar te permite acceder a diferentes tipos de carreras y desbloquea puntos de desplazamiento rápido en las cercanías

Veredicto final: Forza Horizon 4 Es una elección obvia para los jugadores que buscan variedad, flexibilidad y un juego de carreras que siga resultando novedoso en 2026.

★ Tanto para jugadores ocasionales como para los más empedernidos Forza Horizon 4 Compra en Eneba

2. Forza Horizon 5 [Los mejores gráficos y la mayor variedad de mapas de la serie]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, PlayStation 5 Año de estreno 2021 Creador/es Playground Games, Xbox Game Studios Duración media de la partida 40–120+ horas Puntuación en Metacritic 92

Forza Horizon 5 No solo pulió la serie, sino que se coronó a sí misma como la reina de las carreras juegos de simulación. Situada en unun mapa a gran escala de México, ofrece paisajes impresionantes que van desde densas selvas hasta carreteras costeras, desiertos, calles de la ciudad e incluso un volcán activo.

Los efectos visuales son lo más destacado Aquí. Cada entorno parece creado a mano, con una iluminación fotorrealista, una deformación realista del terreno y efectos meteorológicos que aportan profundidad a cada tipo de carrera. Las tormentas de arena, los aguaceros tropicales y la luz solar intensa plantean nuevos retos de manejo, sobre todo cuando se conducen hipercoches a toda velocidad.

The Horizon Arcade and Sistemas EventLab ofrece a los jugadores aún más libertad para crear carreras, acrobacias o modos de juego desde cero. La interacción en línea es fluida: puedes entrar y salir de los eventos sin salir nunca del mundo abierto. Y con cientos de coches y actualizaciones constantes de contenido, siempre hay algo nuevo que hacer.

Para más información Antes de sumergirte de lleno en los capítulos de la historia, desbloquea tantos puestos avanzados de Horizon como puedas. Cada uno de ellos desbloquea nuevas disciplinas de carrera, como carreras urbanas, de tierra o acrobacias de relaciones públicas, y te da acceso a nuevas recompensas de temporada.

Veredicto final: Forza Horizon 5 es la más ambiciosa y visualmente impresionante HorizonteTodavía no. Es un juego imprescindible para cualquiera que busque variedad, creatividad y libertad a un ritmo trepidante, todo en uno.

★ Los mejores gráficos y la mayor variedad de mapas Forza Horizon 5 Compra en Eneba

3. Forza Motorsport 7 [Mejor participación en automovilismo con gran número de coches]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2017 Creador/es Turn 10, Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 40 y más de 90 horas Puntuación en Metacritic 86

Forza Motorsport 7 amplió la franquicia con más contenido que nunca. El juego incluía más de 700 coches and 32 circuitos reales y ficticios, incluyendo circuitos clásicos que regresan, como Mugello y Maple Valley. Cada vehículo contaba con vistas detalladas del interior y se podía conducir en diferentes condiciones meteorológicas y horas del día, todo ello renderizado en 4K con HDR.

La mecánica principal del juego se centraba en campeonatos estructurados y carreras de exhibición, y ofrecía sistemas de progresión y puesta a punto de los coches muy completos. Por primera vez en el Deportes de motorserie, los jugadores podrían personalizar su controlador, lo que le da un toque personal a la experiencia de carrera. La física se percibía realista, y el manejo del coche premiaba la constancia frente a la agresividad.

El tiempo cambiante volvió con charcos que alteraron los niveles de adherencia a mitad de carrera, y las pruebas de resistencia resultaban más exigentes debido a los efectos ambientales en tiempo real. El juego también incorporó carreras de camiones, eventos multijugador ampliados y un un ciclo de progresión más fluido que sus predecesores.

Para más información Domina cuanto antes el circuito urbano de Dubái. Sus singulares cambios de desnivel y el agarre variable de sus superficies lo convierten en el lugar ideal para poner a prueba la configuración del coche en situaciones de presión.

Veredicto final: Forza Motorsport 7 Es ideal para los jugadores que buscan variedad en los coches y los circuitos, sin renunciar a una experiencia de simulación consistente. Logra un equilibrio perfecto entre realismo y accesibilidad.

★ Gran variedad de coches Forza Motorsport 7 Compra en Eneba

4. Forza Horizon 3 [El mejor destino para viajes por carretera llenos de nostalgia]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Año de estreno 2016 Creador/es Playground Games, Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 30 y más de 90 horas Puntuación en Metacritic 91

Forza Horizon 3 traslada el Festival Horizon a una versión colorida y soleada de Australia, ofreciendo una de las entregas más divertidas y visualmente impactantes de la serie. A diferencia de los juegos anteriores donde solo eres un piloto, aquí te conviertes en el director del festival: organizas eventos, te expandes a nuevas regiones y creas tu propia versión del Horizonteexperiencia.

Conducirás por playas, bosques y carreteras del interior mientras desbloqueas carreras, eventos de exhibición, acrobacias y retos con los coches. Una de las características principales es Plan Horizon, que te permite crear carreras personalizadas con tus propias reglas y compartirlas con otros.

Visualmente, estoel mejor juego multiplataformasaldosDiversión al estilo arcade con un realismo espectacular. La paleta de colores es muy viva, los modelos de coches están muy detallados y la variedad de entornos aporta una personalidad única a cada recorrido. Pasarás de conducir por terrenos polvorientos a recorrer a toda velocidad carreteras costeras, todo ello en cuestión de minutos.

Para más información No te saltes las carreras de exhibición al principio: completarlas te ayuda a ganar más seguidores y a desbloquear nuevas sedes del festival más rápido. Cuanto más crezca tu festival, más eventos y coches avanzados podrás acceder.

Veredicto final: Forza Horizon 3 Es ideal para los jugadores que buscan libertad creativa, paisajes espectaculares y una gran sensación de progreso. Sigue estando a la altura tanto a nivel visual como mecánico.

★ Viajes por carretera llenos de nostalgia Forza Horizon 3 Compra en Eneba

5. Forza Motorsport 4 [El mejor juego para desarrollar una carrera en el automovilismo clásico]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox 360 Año de estreno 2011 Creador/es Turn 10 Studios, Microsoft Studios Duración media de la partida Entre 25 y más de 70 horas Puntuación en Metacritic 91

Forza Motorsport 4es eljuego de carreras emblemático simulador que elevó el listón en cuanto a realismo y profundidad en el Xbox 360. Basado en la precisión en la conducción, la conducción técnica y una física del coche realista, el juego sitúa a los jugadores al volante de más de 500 coches por docenas de circuitos famosos cerrados.

Lo que hizo que esta propuesta destacara fue su Modo Autovista – una experiencia de sala de exposición que permitía a los jugadores explorar determinados vehículos con un nivel de detalle extraordinario. Mediante Kinect o un mando estándar, se podían abrir las puertas, ampliar las vistas del interior y conocer el diseño mecánico de cada coche. Esto, junto con un Colaboración con Top Gear, añadió a la experiencia un componente multimedia único que combinaba el entretenimiento con la educación.

La jugabilidad se centra en dominar las líneas limpias, mejorar los coches con opciones de personalización avanzadas y desbloquear nuevos niveles de rendimiento. Aunque los gráficos se veían limitados por el hardware de la generación, los desarrolladores utilizaron iluminación basada en imágenes para dar vida a los vehículos con reflejos fotorrealistas y un nivel de detalle digno de un concesionario.

Para más información Al principio de tu carrera, destina tus créditos a comprar coches equilibrados y mejorables, en lugar de modelos de alto rendimiento. Coches como el Subaru WRX o el BMW M3 ofrecen una excelente combinación de velocidad y potencial de tuning, lo que los hace ideales para múltiples tipos de pruebas.

Veredicto final: Forza Motorsport 4 sigue siendo uno de los favoritos de los puristas de los juegos de simulación de carreras. Su detallada física de los coches, sus colaboraciones con los medios y su presentación envolvente siguen convirtiéndolo en una opción destacada.

★ Xbox: recarga Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

6. Forza Horizon [El mejor punto de partida para las carreras de mundo abierto]

Nuestra puntuación 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox 360 Año de estreno 2012 Creador/es Playground Games, Turn 10 Studios, Microsoft Studios Duración media de la partida Entre 20 y más de 50 horas Puntuación en Metacritic 85

Forza Horizon fue el primer juego de la Horizontesubserie y cambió por completo la forma en que el ¡Ánimo!se percibía la marca. En lugar de carreras en circuitos cerrados, se centró en una experiencia de mundo abierto al estilo de un festival. Ambientada en un versión ficticia de ColoradoEl juego ofrecía carreteras abiertas, paisajes pintorescos y un gran énfasis en las carreras callejeras, las acrobacias y el avance basado en la popularidad.

Los jugadores podían moverse libremente, elegir eventos sobre la marcha y participar en retos uno contra uno, pruebas de velocidad, combos basados en la habilidad y rutas todoterreno. Con Tráfico generado por IA y modo multijugador online manteniendo la incertidumbre, Forza Horizon pronto demostró ser un un juego cooperativo genial además, permitiendo que los amigos se unan y disfruten de la experiencia Horizontepor las carreteras abiertas, uno al lado del otro.

También introdujo funciones como hallazgos en graneros, secuencias de habilidades, y unfestival de músicael contexto que determinó toda la identidad de HorizontePróximamente se publicarán más títulos. El taller de pintura y los sistemas de tuning permitían personalizar el coche al completo, mientras que los contenidos sobre fotografía y salones del automóvil aportaban un valor añadido para los amantes de los coches.

Para más información Utiliza las cadenas de habilidades desde el principio, derrapando, saltando y esquivando por los pelos el tráfico, para aumentar rápidamente tu nivel de popularidad. Así desbloquearás nuevos eventos más rápido y obtendrás mejores ganancias al final de las carreras.

Veredicto final: Forza Horizon sentó las bases de todo lo que vino después. Incluso hoy en día, sigue destacando por lo novedoso y diferente que resultaba en aquel momento.

★ Xbox: recarga Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

7. Forza Motorsport 6 [El mejor equilibrio entre canciones y contenido]

Nuestra puntuación 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2015 Creador/es Turn 10 Studios, Microsoft Studios Duración media de la partida Entre 30 y más de 80 horas Puntuación en Metacritic 87

Forza Motorsport 6perfeccionó elDeportes de motoruna fórmula que se centra principalmente en la presentación, el realismo y la profundidad del contenido. El juego ofrecía una simulación de la conducción en más de 450 coches and 22 temas, combinando circuitos reales con circuitos ficticios. Cada coche está ajustado para comportarse como su homólogo real, prestando especial atención a la potencia, el peso y el agarre.

El juego presentó carreras nocturnas and condiciones meteorológicas cambiantes por primera vez en la serie. La lluvia afecta a la visibilidad y al control en pista, mientras que correr en la oscuridad exige una concentración total. Esto añadió un nivel adicional de dificultad que hizo que dominar la pista resultara aún más gratificante.

Forza Motorsport 6 también es compatible con ambos pantalla dividida and multijugador en línea a través de Xbox Live. La estructura del campeonato parecía más pulida, y la incorporación de Contenidos descargables como los paquetes de Porsche y NASCAR aportaron un valor a largo plazo. El juego fue un una mejora visual notable, congráficos de última generación y la incorporación a la serie de un sistema meteorológico completo y de carreras nocturnas.

Para más información Practica el frenado en condiciones de lluvia en circuitos como Sebring y Spa antes de participar en carreras más largas. Las zonas de frenada cambian drásticamente cuando llueve, y dominarlas te ayudará a evitar los trompos durante las carreras multijugador.

Veredicto final: Forza Motorsport 6 es ideal para los jugadores que buscan realismo sin renunciar a la emoción visual. Es uno de los títulos más completos en lo que respecta a las carreras de circuito puras.

★ El mejor equilibrio entre canciones y contenido Forza Motorsport 6 Compra en Eneba

8. Forza Motorsport 5 [Lo mejor del automovilismo para los aficionados al tuning y al rendimiento]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox One Año de estreno 2013 Creador/es Turn 10 Studios, Microsoft Studios Duración media de la partida Entre 25 y más de 60 horas Puntuación en Metacritic 79

Forza Motorsport 5 fue el estreno de la franquicia en Xbox One y establecer un nuevo estándar visual para las consolas juegos deportivos. Contaba con modelos de alta resolución, una iluminación realista y un diseño de sonido envolvente tanto en circuitos reales como ficticios.

El juego introdujo el Drivatar sistema, una IA basada en el comportamiento real de los jugadores. Los rivales parecían menos robóticos y más reactivos, lo que ofrecía una experiencia offline más envolvente. Los coches se manejaban con solidez y precisión, y las ayudas, como la trazada ideal y el control de tracción, facilitaban la adaptación a los nuevos jugadores.

Aunque Forza Motorsport 5 realmente ha demostrado ser un un juego para un solo jugador que destaca, pero eso no fue todo – También se barajaron los modos multijugador y de pantalla dividida, además de desafíos rotativos dentro del juego y carreras de alto riesgo. Visualmente, el juego era un escaparate de la Xbox Onecapacidades. Fue elogiado por su una fidelidad gráfica impresionante que llevó al límite las capacidades del nuevo hardware, y por presentar el DrivatarSistema de inteligencia artificial.

Para más información No desactives todas las ayudas a la vez. Desactiva primero el control de tracción y practica la modulación del acelerador antes de ajustar las ayudas a la frenada y la dirección.

Veredicto final: Forza Motorsport 5 es un título sólido que combina la accesibilidad con la profundidad. Si te interesan los gráficos y la sensación de conducción realista, sigue mereciendo la pena volver a jugarlo.

★ Para los aficionados al tuning y al rendimiento Forza Motorsport 5 Compra en Eneba

9. Forza Motorsport [El mejor juego de carreras de simulación original de la franquicia]

Nuestra puntuación 7.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Xbox Cloud Gaming Año de estreno 2023 Creador/es Turn 10 Studios, Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 40 y más de 100 horas Puntuación en Metacritic 84

Forza Motorsport (2023) es un reinicio completo diseñado tanto para jugadores competitivos como para los amantes de los coches. Incluye más de 500 vehículos reales, 30 canciones, y diversas disciplinas de conducción, todas ellas reconstruidas con condiciones meteorológicas cambiantes, progresión en tiempo real según la hora del día, y avanzadosistemas de evaluación de daños en vehículos. Cada carrera se vive de forma diferente según las condiciones, tu Configuración del simulador de carreras, y habilidad.

Los jugadores pueden competir en torneos de temporada o probar suerte en Jornada de circuito libre and Copa de Constructores modo carrera. Las imágenes son nítidas, la iluminación es realista y las vistas desde la cabina son envolventes, con altas velocidades de fotogramas y compatibilidad con 4K HDR.

Para más información Organiza tus sesiones de entrenamiento en condiciones meteorológicas variables para adaptarte más rápido durante las carreras oficiales. Las condiciones pueden cambiar en plena carrera, y saber cómo reacciona tu coche bajo la lluvia o al atardecer puede ahorrarte unos segundos cruciales.

Veredicto final: Forza Motorsport es para los jugadores que buscan la experiencia de carreras en circuito más refinada de la franquicia. Si te gusta la conducción limpia, la personalización de coches y las actualizaciones constantes de contenido, este es uno de los el mejor¡Ánimo!juegoopciones disponibles hoy.

★ El mejor juego de carreras de simulación original de la franquicia Forza Motorsport Compra en Eneba

10. Forza Horizon 2 [La mejor aventura en coche por el sur de Europa]

Nuestra puntuación 7.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Xbox One, Xbox 360 Año de estreno 2014 Creador/es Playground Games, Microsoft Studios Duración media de la partida Entre 30 y más de 80 horas Puntuación en Metacritic 86

Forza Horizon 2 supuso un gran avance para el Horizonteserie, que presenta un mundo abierto sin límites a lo largo de El sur de Francia y el norte de Italia. Introdujo condiciones meteorológicas cambiantes, ciclos de día y noche, y un modelo de conducción refinado. Los jugadores corrían por carreteras costeras, colinas onduladas y pueblos históricos mientras competían en circuitos, carreras de velocidad y pruebas de habilidad.

El juego incluía experiencias que hay que vivir al menos una vez en la vida, encuentros de coches, además de una amplia variedad de modos multijugador online. Premia la conducción con estilo y ofrece a los jugadores la libertad de explorar o competir a su propio ritmo.

En comparación con el primer juego, daba la sensación de ser más vivo y visualmente expresivo. Ampliaba el título original con un mundo abierto más extenso y sin transiciones, ambientado en el sur de Europa, con un clima dinámico y un modelo de conducción que combinaba a la perfección el realismo con la facilidad de manejo.

Para más información Únete a Car Meets con regularidad para probar las configuraciones y las decoraciones de la comunidad. Es la forma más rápida de descubrir coches que rinden por encima de su categoría.

Veredicto final: Forza Horizon 2 se mantiene como una de las entregas más completas. Su ambientación, su libertad y su jugabilidad lo convierten en un firme candidato al el mejor¡Ánimo!juego para los jugadores a los que les gusta explorar.

★ Xbox: recarga Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de Forza?

Forza Horizon 4 Es considerado por muchos como el mejor en general gracias a sus estaciones dinámicas, su jugabilidad equilibrada y su diseño de mundo abierto. Atrae tanto a jugadores ocasionales como a los más asiduos.

¿Qué tipo de juego es Forza?

¡Ánimo!es una serie de videojuegos de carreras con dos estilos: Deportes de motor se centra en la simulación de circuitos, mientras que Horizonte ofrece carreras callejeras en un mundo abierto al estilo de un festival.

¿Cuántos juegos de Forza Horizon hay?

HaycincomanoForza Horizon juegos, lanzados entre 2012 y 2021, cada uno ambientado en un país diferente con un mapa de mundo abierto único.

¿Cuál es el Forza más realista?

Forza Motorsport (2023) es el más realista, con una física avanzada, condiciones meteorológicas dinámicas y herramientas de simulación avanzadas diseñadas para las carreras competitivas.

¿Cuál es el último juego de Forza?

La más reciente ¡Ánimo!el juego esForza Motorsport (2023), un relanzamiento centrado en los juegos de simulación de carreras para Xbox Series X/Sy PC.