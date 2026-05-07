Die beste Sim-Racing-Ausstattung: Unverzichtbare Ausrüstung im Jahr 2025

Das beste Sim-Racing-Setup verwandelt deinen Bildschirm in ein Cockpit. Das ist der Unterschied zwischen gelegentlichem Spielspaß und einem Erlebnis, das dich mit Leib und Seele fesselt. Für manche ist Sim-Racing einfach nur Spaß. Für andere ist es ein Trainingsplatz. Rennteams und Fahrer nutzen diese Setups, um ihre Reflexe zu schärfen und Disziplin zu entwickeln.

Sim-Racing hat dank Spielen wie Forza Horizon and Assetto Corsa. Diese Titel haben mehr als nur eine große Fangemeinde aufgebaut. Sie haben weltweite Gemeinschaften von Menschen geschaffen, die nach Realismus streben. Ein gutes Rennsimulator-Setup bietet mehr als nur Grafik. Es umfasst druckempfindliche Pedale, Force Feedback und stabile Fahrgestelle, die das Gefühl vermitteln, tatsächlich in einem Auto zu sitzen.

Ich habe selbst Sim-Racing-Ausrüstung für das F1-Spiel von EA ausprobiert und weiß, wie sie das Spiel realistischer und anspruchsvoller machen kann. Gestützt auf meine persönlichen Erfahrungen und fundierte Recherchen zu allen Aspekten der Sim-Racing-Ausrüstung werde ich dir dabei helfen, die besten Produkte zu finden.

Dieser Artikel erklärt alles in klaren Schritten. Kein Geschwafel. Kein Rätselraten. Ich gebe dir die Ausrüstungsliste, die ich jedem empfehlen würde, der das Rennen selbst erleben statt nur zuschauen möchte.

Wenn du deinen ersten PC zusammenstellst oder deinen aktuellen aufrüsten möchtest, bist du hier genau richtig. Das Ziel ist einfach: Wir möchten dir dabei helfen, in Hardware zu investieren, die wirklich etwas bewirkt. Ich werde Sie durch alle wesentlichen Schritte der Einrichtung Ihres Fahrsimulators führen, Ihnen erklären, worauf es am meisten ankommt, und Ihnen zeigen, wo sich Ihre Investition wirklich lohnt.

Lass uns ein Setup zusammenstellen, das sich gut anfühlt, gut funktioniert und dich immer wieder zurückkommen lässt.

Unverzichtbare Komponenten für den Sim-Racing-Aufbau

Bevor wir uns mit der Ausrüstung befassen, sollten Sie Folgendes wissen: Die das absolute Minimum denn jede echte Simulationsumgebung umfasst eine Sportlenkrad, Pedale, Cockpit, MonitorundGaming-Plattform. Wenn du einen dieser Punkte auslässt, verpasst du das volle Erlebnis. Diese vier Säulen entscheiden über Erfolg oder Misserfolg des Builds.

Hier finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Kernkomponenten und deren Bedeutung:

Komponente Warum das wichtig ist Lenkrad & Pedale Das Lenkrad ist die Schaltzentrale. Es lässt dich Übersteuern, Gripverlust und jede Unebenheit auf der Strecke spüren. Ein Lenkrad mit starkem Force Feedback sorgt für physischen Widerstand, der dich mitten ins Geschehen zieht. Dazu kommt Wägezellenpedale für präzises Bremsen und Gasgeben – und plötzlich reagierst du nicht mehr nur auf das Spiel. Du steuerst es. Armaturenbrett / Cockpit Auf einem wackeligen Schreibtisch kann man nicht richtig Gas geben. Ein richtiger Cockpit Hält alles fest an seinem Platz und bringt deinen Körper in eine Position, als wärst du im Auto angeschnallt. Kein Verrutschen. Kein Verrutschen. Einfach eine felsenfeste Basis, mit der du Runde für Runde an deine Grenzen gehen kannst. Monitor / Bildschirm Der Bildschirm ist wie eine Windschutzscheibe. Ein einzelner Monitor reicht zwar aus, schränkt aber das Umfeldbewusstsein ein. Ultrawide-Monitore bieten ein intensiveres Erlebnis, ohne dass Dreifußständer erforderlich sind. Dreifach-Bildschirme bietet dir uneingeschränkte Seitensicht – ideal für Sim-Veteranen. VR dreht den Regler auf 11, aber nicht jeder mag die Belastung oder die Einrichtung. PC / Konsole Du brauchst stabile Bildraten und eine schnelle Reaktionszeit. A Gaming-PC der Mittelklasse überzeugt durch Modding-Möglichkeiten, visuelle Qualität und Kompatibilität mit Zubehör. Konsolen sind zwar kostengünstiger und einfacher anzuschließen, aber dafür musst du Abstriche beim Realismus und bei der langfristigen Flexibilität machen. Entscheide dich für das, was zu deinen Zielen und deinem Budget passt.

Nachdem du nun gesehen hast, was ein echtes Setup ausmacht, ist der nächste Schritt die Auswahl der richtigen Ausrüstung. Scrolle nach unten, um die spezifischen Lenkräder, Pedale, Setups und Displays zu entdecken, die den entscheidenden Unterschied ausmachen. Dies ist keine einfache Kopier-und-Einfüge-Liste. Jedes der unten aufgeführten Produkte wurde aus einem einzigen Grund ausgewählt: Es hält, was es verspricht. Einige sind perfekt für Anfänger, andere loten die Grenzen dessen aus, was ein Heim-Setup leisten kann. Aber sie alle bringen etwas Wertvolles mit.

Wenn du es ernst meinst mit dem Aufbau eines Setups, das sich wie ein echtes Rennen anfühlt (und nicht nur wie ein Spiel), dann bist du hier genau richtig. Schauen wir uns die Ausrüstung einmal genauer an, die sich ihren Platz in deinem Cockpit wirklich verdient hat.

Die Wahl des richtigen Lenkrads und der richtigen Pedale

Machen wir uns nichts vor: Die meisten Leute fahren Sim-Rennen mit Schrott. Wenn dein Lenkrad beim Übersteuern nicht gegenwirkt und sich dein Bremspedal wie ein Quietschspielzeug anfühlt, dann fährst du kein Rennen. Du spielst nur hinter einem Plastikspielzeug.

A ein richtiges Sim-Racing-Lenkrad und Sim-Racing-Pedale verändern alles. Plötzlich, iRacing versetzt dir einen Schlag in die Brust, wenn du einen Bremspunkt verpasst. Assetto Corsa Es fühlt sich nicht mehr wie ein Spiel an, sondern wie ein Kampf gegen die Schwerkraft. F1 entwickelt sich zu einem schweißtreibenden Schachspiel. Dein Fahrzeug sieht nicht nur so aus, als gehöre es hierher, es packt dich an Armen und Beinen und schleudert dich auf die Rennstrecke.

In diesem Leitfaden gehe ich aufs Ganze. Du wirst erfahren, warum Force Feedback und Pedalwiderstand das Herzstück einer realistischen Simulationssteuerung sind. Ich werde die Unterschiede zwischen Zahnrad-, Riemen- und Direktantrieben ohne das übliche Werbesprache-Geschwätz erläutern.

Ach ja, und ich nenne dir konkrete Preisspannen, damit du genau weißt, worauf du dich einlässt. Bist du bereit, ein Setup zu bauen, mit dem du dich in Kurven so hinlegen kannst, als säßest du tatsächlich auf dem Sitz?

Die Bedeutung von Force Feedback und Pedalwiderstand

Hier beginnt das Scheinen von Rennen wirklich. Das Force Feedback ist deine einzige Verbindung zur Seele des Autos. Ein richtiges Sim-Racing-Lenkrad dreht sich nicht frei wie ein Spielzeug. Es Kämpfe Du. Es ruckelt, schnappt und zittert, wenn deine Reifen den Grip verlieren oder du zu tief in eine Kurve fährst. Es wäre kein echtes Sim-Lenkrad, wenn es dich nicht herausfordern würde.

Wenn dein Rad zurückschlägt, nachdem es gegen einen Bordstein gestoßen ist iRacingoder zieht mitten in der Kurve Assetto CorsaDas ist Force Feedback in Aktion. Und wenn es richtig eingestellt ist, reagiert man gar nicht mehr auf den Bildschirm, weil man das Gefühl hat, tatsächlich etwas zu steuern.

Kommen wir nun zu den Pedalen. Wenn sich dein Bremspedal wie ein durchnässter Schwamm anfühlt, verspielst du jeden Kurveninneren. Gute Sim-Racing-Pedale üben einen Gegenwiderstand aus, genau wie echte Bremsen. Wägezellen messen nicht, wie weit man das Pedal gedrückt hat. Sie erfassen, wie hart Das geht aber zu weit. Das ändert alles. Du legst Runde für Runde den perfekten Druck an.

Wenn dein Fuß spürt, was die Reifen machen, sinkt deine Rundenzeit. So einfach ist das.

Das bringen dir konstruktives Feedback und Gegenwehr:

Realismus: Man spürt die Straßenbeschaffenheit, die Belastung der Federung und den Grip der Reifen. Nicht nur visuell, sondern auch körperlich. Das Getriebe gibt Rückmeldung.

Man spürt die Straßenbeschaffenheit, die Belastung der Federung und den Grip der Reifen. Nicht nur visuell, sondern auch körperlich. Das Getriebe gibt Rückmeldung. Steuerung: Wenn die Traktion nachlässt oder sich das Gewicht verlagert, merkt man das sofort. Das Rad gibt es zu erkennen. Die Pedale bestätigen es. So verhindert man das Rutschen, bevor es überhaupt losgeht.

Wenn die Traktion nachlässt oder sich das Gewicht verlagert, merkt man das sofort. Das Rad gibt es zu erkennen. Die Pedale bestätigen es. So verhindert man das Rutschen, bevor es überhaupt losgeht. Leistung: Ein vorhersehbarer Pedaldruck und ein reaktionsschnelles FFB sorgen für gleichbleibende Rundenzeiten und mehr Selbstvertrauen.

Ein vorhersehbarer Pedaldruck und ein reaktionsschnelles FFB sorgen für gleichbleibende Rundenzeiten und mehr Selbstvertrauen. Eintauchen:Plötzlich,F1 ist nicht nur ein Spiel, denn dein Gehirn beginnt zu glauben, dass deine Hände und Füße in einem Cockpit festgeschnallt sind.

Wähle ein Lenkrad, das einrastet, wenn du zu weit ausbrichst, und Sim-Racing-Pedale die sich wie ein echtes Auto zurückdrücken.

Radabstandstechnologien: Zahnradantrieb, Riemenantrieb, Direktantrieb

Was im Inneren des Chassis steckt, entscheidet darüber, wie realistisch sich dein Auto anfühlt, wenn es zurückschlägt. Es gibt drei Varianten: Zahnradantrieb, Riemenantrieb und Direktantrieb.

Zahnräder Sie nutzen Zahnräder aus Metall oder Kunststoff, um die Bewegung des Motors in eine Lenkbewegung umzuwandeln. Sie sind günstig, einsteigerfreundlich und solide für den Einstieg. Aber es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man an einem verrosteten Schraubenschlüssel drehen. Das Fahrgefühl ist laut, klobig und, ehrlich gesagt, primitiv. Gut für Gelegenheitsrennfahrer oder knappe Budgets, aber das geringe Drehmoment und das knirschende Gefühl gehen einem schnell auf die Nerven.

Riemengetriebene Räder Ersetzt man diese Zahnräder durch einen Gummiriemen, macht sich der Unterschied sofort bemerkbar. Die Kraftübertragung wird stärker, das Feedback gleichmäßiger und das Fahrgefühl viel natürlicher. Das ist die Mittelklasse. Sie bietet ein intensiveres Fahrerlebnis als Zahnradsysteme und ist dennoch erschwinglich. Allerdings dehnen sich Riemen mit der Zeit, sodass man damit rechnen muss, sie irgendwann nachzuspannen oder Teile auszutauschen.

Räder mit Direktantrieb sind pure Kraft. Das Feedback ist kraftvoll und präzise. Jede Unebenheit, jede kleine Bewegung und jedes Durchdrehen der Reifen wird klar und deutlich spürbar. Es fühlt sich an, als wären deine Arme direkt mit dem Auto verbunden. Sie kosten mehr, wiegen mehr und erfordern mehr Einstellungsaufwand. Aber sobald man einmal eines benutzt hat, gibt es nichts Vergleichbares mehr.

Die folgende Tabelle fasst diese Unterschiede zusammen:

Antriebsart So funktioniert es Vorteile Nachteile Zahnradgetrieben Verzahnte Metallzahnräder greifen ineinander, um die Welle zu drehen ✅ Erschwinglich ✅ Einfach zu bedienen ✅ Geringere Wartungskosten ❌ Schwächere Kräfte ❌ Ein „Klick“-Gefühl beim Schalten ❌ Nicht ideal für lange, intensive Trainingseinheiten Riemenantrieb Der Spannriemen läuft um die Riemenscheiben ✅ Höheres Drehmoment als bei einem Getriebe ✅ Detailliertere Rückmeldung ✅ Leiser als Zahnräder ❌ Riemen können sich mit der Zeit dehnen oder abnutzen ❌ Geringer Wartungsaufwand Direktantrieb Der Motor ist direkt an der Radachse montiert ✅ Stärkstes Force-Feedback ✅ Höchste Detailtreue und Präzision ✅ Konstante Leistung bei Langstreckenrennen ❌ Teuer und schwer ❌ Erfordert Kenntnisse in den Bereichen Stromversorgung und Einrichtung

Such dir was aus.

Empfohlene Räder

Fangen wir mit den Grundlagen an. Ja, dein Lenkrad.

High-End-Räder

Wenn Sie ein erstklassiges Erlebnis suchen, sollten Sie sich diese unschlagbaren Angebote ansehen.

The T-GT II ist ein Kraftpaket, das für ultrapräzises Sim-Racing entwickelt wurde. Mit seinem bürstenlosen Motor und der T-DFB-Rumble-Technologie vermittelt es ein realistisches Fahrgefühl mit lebhafter Straßenrückmeldung und Widerstand. Ideal für ambitionierte Spieler, die ihr Sim-Racing-Setup aufrüsten möchten – das ist das Lenkrad, auf das Sim-Racer setzen, wenn der zweite Platz keine Option ist.

Ich empfehle, bei langen Ausdauerrennen einen Tischventilator auf den Sockel zu richten, um eine Überhitzung zu vermeiden. Da ich das Gerät nicht in stundenlangen Ausdauer-Sessions getestet habe, kann ich mich nicht abschließend zur langfristigen Wärmeentwicklung oder Haltbarkeit äußern.

The MOZA R5-Paket ist eine elegante, dynamische Option mit Direktantrieb, die sich perfekt eignet, wenn Sie ein komplettes Sim-Racing-Setup suchen, das sofort einsatzbereit ist. Trotz seiner kompakten Größe bietet es eine beeindruckende Leistung und sorgt mit einem drehmomentstarken Lenkrad, das auf Leistung ausgelegt ist, für ein erstklassiges Sim-Racing-Erlebnis.

Ich empfehle, die automatische Zentrierung in der MOZA Pit House-Software zu deaktivieren, um eine flüssigere Steuerung beim Driften zu erzielen. Ich habe das jedoch nur auf dem PC getestet, daher kann ich mich nicht abschließend zur Leistung auf Konsolen äußern.

The Logitech G Pro vereint High-End-Force-Feedback in einem vertrauten Gehäuse. Sein TRUEFORCE-System erweckt Rennwagen zum Leben – dank eines überraschend reaktionsschnellen Lenkrads, das keine Kompromisse eingeht. Beliebt wegen seiner Plug-and-Play-Flexibilität, ist dies erstklassige Sim-Racing-Ausrüstung für alle, die es hassen, Zeit mit der Einrichtung zu verschwenden.

Meiner Erfahrung nach lassen sich durch eine Reduzierung der FFB-Stärke auf etwa 70 % Klappergeräusche beim Überfahren von Bordsteinen vermeiden, ohne dass dabei Details verloren gehen. Konsolenspieler sollten vor dem Kauf die Kompatibilität überprüfen, da ich dies nur auf dem PC getestet habe.

Räder der mittleren Preisklasse

Um nun etwas ernster zu werden: Hier sind die Optionen im mittleren Preissegment.

The T300 RS GT ist seit langem ein Favorit in der Welt der Sim-Racing-Hardware. Sein riemengetriebenes Force-Feedback ist sanft und reaktionsschnell und vermittelt in Kurven ein hervorragendes Gefühl für die Gewichtsverlagerung. Entwickelt für ambitionierte Sim-Racer, die ein intensives Fahrerlebnis suchen, ohne gleich auf einen Direct-Drive-Antrieb umzusteigen, bietet es das optimale Verhältnis zwischen Leistung und Preis.

Meiner Meinung nach lässt sich das berüchtigte „Heulen“ bei langen Rennen verringern, wenn man den serienmäßigen Lüfter gegen ein leiseres Nachrüstmodell austauscht. Da ich nicht alle möglichen Felgen oder Zubehörteile ausprobiert habe, kann ich mich nicht umfassend zur modularen Vielseitigkeit äußern.

The Mosaic R3 ist ein aufstrebender Star auf dem Sim-Racing-Markt. Dieses kompakte Direktantriebssystem bietet beeindruckende Leistung und Präzision bei einer Stellfläche, die kleiner ist als bei den meisten Riemenantrieben. Es ist die ideale Wahl für alle, die mit Sim-Racing beginnen möchten und dabei einen deutlichen Sprung in Sachen Realismus erleben wollen.

Ich habe versucht, die FFB-Filter in der MOZA-Software zu verringern; dadurch kommen die Details der Straßenoberfläche viel besser zur Geltung, besonders im ACC. Da ich das System nicht mit hochwertigen Pedalsets kombiniert habe, beziehen sich meine Eindrücke eher auf das Lenkrad selbst als auf das gesamte Ökosystem.

Einsteiger-Räder

Du fängst gerade erst an? Halte dich nicht zu sehr zurück. Mit diesen Tipps bist du bestens gerüstet.

The Logitech G29 (für PlayStation) und Guten Morgen (für Xbox/PC) sind die klassischen Einsteigerlenkräder. Sie sind erschwinglich, langlebig und einfach einzurichten und bieten ein zahnradgetriebenes Force-Feedback, das seinen Zweck erfüllt. Ein solider Einstieg in den Sim-Racing-Sport und eine sichere Wahl, wenn du dir mit begrenztem Budget deinen ersten Sim-Racing-Aufbau zusammenstellst.

Ein Tipp von mir: Wenn man die Schrauben der Lenkradhalterung etwas lockert, lässt sich das berüchtigte „Knirschgeräusch“ beim Schalten reduzieren, ohne dass die Stabilität darunter leidet. Ich habe das nicht in den neuesten Rennsimulatoren mit fortschrittlicher FFB-Detailgenauigkeit getestet, daher stammen die Eindrücke hauptsächlich aus eher mainstreamigen Titeln.

The Top 150 and TMX sind riemengetriebene Hybride, die ein sanfteres Fahrgefühl bieten als einfache Zahnradgetriebe. Sie sind eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit für Rennfahrer, die sich etwas mehr Straßengefühl wünschen, ohne gleich in teure Setups zu investieren. Ideal für Gelegenheitsspieler, die zum begeisterten Spieler werden. Kompatibel mit PC und Konsole.

Ehrlich gesagt empfehle ich, frühzeitig auf eine Halterung eines Drittanbieters umzusteigen – die serienmäßigen Halterungen nutzen sich bei intensiver Nutzung schnell ab. Ich habe sie nicht über mehrere Saisons hinweg einem Belastungstest unterzogen, daher kann ich nicht viel zur Lebensdauer der Gurte sagen.

The HORI Racing Wheel Apex ist für absolute Einsteiger gedacht. Kein Force Feedback, nur einfacher Federwiderstand. ABER es ist spottbillig, konsolenkompatibel und bringt dich schnell ins Cockpit. Wenn du ein knappes Budget hast oder einfach nur mal reinschnuppern willst, ist dies das absolute Einsteigerlenkrad, mit dem du trotzdem hinter dem Steuer sitzt.

Die Zuweisung der Steuerkreuze als Schnellansicht macht das Spiel in kompetitiven Online-Lobbys wesentlich benutzerfreundlicher – zumindest für mich. Da ich es nicht bei kompetitiven Simulationsspielen verwendet habe, sind meine Eindrücke eher auf Gelegenheitsspieler ausgerichtet.

Empfohlene Pedale

Nun ist es an der Zeit, uns der Fußarbeit zu widmen. Hier findest du eine Auswahl an sehr soliden Modellen, von Premium-Ausrüstung bis hin zu Einsteigermodellen.

High-End-Pedale

Mit hochwertigen Pedalen klingt Ihre Simulation weniger nach einer Simulation.

Robust wie ein Panzer und auf Finesse getrimmt, ist der La Prima® sorgt mit einem robusten Wägezellensystem für präzisen Bremsdruck. Dieses Pedalset ist perfekt für Rennfahrer, die bei Langstrecken- oder GT-Rennen an ihre Grenzen gehen, und verleiht jedem Sim-Racing-Setup Realismus auf Profi-Niveau. Es ist die ideale Aufrüstung für Sim-Racer, die ein perfekt abgestimmtes Sim-Racing-Setup aufbauen möchten, das sich tatsächlich wie ein Cockpit anfühlt.

Ich empfehle, einen Satz Ersatzgummibänder bereitzuhalten, da diese nach 6 bis 12 Monaten verschleißen können. Da ich das Gerät nicht im Rahmen des gesamten ASETEK-Ökosystems getestet habe, beschränken sich meine Eindrücke auf die Leistung im Einzelbetrieb.

The SIMSONN PRO X ist unglaublich reaktionsschnell und speziell auf Rennfahrer zugeschnitten, die genau wissen, wie sich jeder Millimeter des Pedalwegs anfühlen sollte. Diese Pedale mit Magnetsensoren bieten messerscharfe Rückmeldung und sind völlig geräuschlos. Für alle, die auf der Suche nach höchster Konstanz sind oder sich ein übersichtliches, modulares Sim-Racing-Setup zusammenstellen möchten, ist dies genau die Art von Präzisionshardware, bei der keine Abstriche gemacht werden.

Ein Tipp von mir: Die Montage auf einem starren Aluminiumprofil verbessert das Fahrgefühl erheblich; biegsame Rahmen beeinträchtigen die Präzision der Pedale. Da ich damit keine längeren Ligarennen gefahren bin, kann ich mich zur Haltbarkeit bei intensiver Langzeitnutzung nicht abschließend äußern.

Wenn Sie Wert auf Druck und Stabilität unter den Füßen legen, dann ist der TPR Pedale im Ruder-Stil zeichnen sich durch eine äußerst robuste Stahlkonstruktion und eine Reaktionsfähigkeit auf Industriestandard aus. Ursprünglich für Flugsimulatoren entwickelt, eignen sie sich hervorragend für Rennsimulatoren, die eine präzise Bremssteuerung erfordern. Sie fügen sich perfekt in ein komplettes Sim-Racing-Setup ein, insbesondere für Fahrer, die bei langen Sessions Wert auf Langlebigkeit und ein zuverlässiges Fahrgefühl legen. Diese Pedale bleiben stets konstant, egal wie intensiv das Rennen auch wird.

Der Wechsel zu weicheren Federn erleichtert die Dosierung des Gashebels bei Langstreckenrennen erheblich. Ich habe das hauptsächlich für den Rennsport getestet, nicht für Flugsimulatoren, daher kann ich nicht viel zur Simulatorübergreifenden Vielseitigkeit sagen.

Pedale der mittleren Preisklasse

Sind Sie sich noch unsicher, ob Sie sich für Premium-Pedale entscheiden sollen? Dann können Sie sich für ein Modell der Mittelklasse entscheiden, um sich die Entscheidung zu erleichtern, oder einfach hier bleiben.

Diese Pedale bieten für ihren Preis ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die T-LCM Dieses Set macht die Bremsfunktion per Kraftsensor im mittleren Preissegment zugänglich. Es sorgt für einen enormen Sprung in Sachen Pedalpräzision. Ideal für Fahrer, die ihr Sim-Racing-Erlebnis durch einstellbaren Widerstand und eine solide Konstruktion aufwerten möchten. Es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, ein Muskelgedächtnis aufzubauen, ohne gleich zu Premium-Preisen greifen zu müssen.

Der Umbau auf konische Bremsmodifikationen verbessert das Bremsgefühl erheblich, ohne dass ein kompletter Elastomer-Satz erforderlich ist. Da ich nicht jede Feder-Widerstands-Kombination bis zum Äußersten ausgereizt habe, sind meine Eindrücke zur Abstimmung nur teilweise aussagekräftig.

The Freundin SR-P Diese Pedale bieten ein authentisches Druckgefühl, ohne dein Portemonnaie zu strapazieren. Sie sind auf Langlebigkeit und Reaktionsfreudigkeit ausgelegt und eignen sich perfekt für alle, die sich mit einem mittleren Budget das beste Sim-Racing-Setup zusammenstellen möchten. Dank ihrer robusten Stahlkonstruktion, der einstellbaren Federspannung und der Bremskraftmessung übertreffen sie ihre Preisklasse bei Weitem. Präzise und zuverlässig – sie sind darauf ausgelegt, mit dir zu wachsen.

Ein Tipp aus eigener Erfahrung: In Kombination mit der SR-P-Fußstützenplatte von Moza lässt sich der Komfort beim Heel-and-Toe-Manöver deutlich verbessern. Ich habe sie allerdings nicht mit den hochwertigeren Lenkradhalterungen von Moza kombiniert, daher bezieht sich mein Feedback auf die Verwendung als Einzelprodukt.

Einsteiger-Pedale

Es gibt Pedale für jedes Niveau. Mit diesen Pedalen legst du einen guten Start hin.

The Dreiphasige periodische Bewegung ist eines der preiswertesten Pedale auf dem Markt. Mit Magnetsensoren und hervorragender Mod-Unterstützung verleiht es jedem kompletten Sim-Racing-Setup die nötige Stabilität und Reaktionsfreudigkeit, um selbstbewusst ins Rennen zu gehen. Das Highlight ist hier das Bremspedal. Es bietet einen überraschend gleichmäßigen Widerstand, was in dieser Preisklasse selten ist. Ein perfekter erster Schritt, wenn du dir eine ernstzunehmende Anlage zulegen möchtest, ohne dich dabei zu ruinieren.

Meiner Meinung nach sorgen die 3D-gedruckten Pedalverlängerungen dafür, dass sie sich schon für wenig Geld fast wie ein High-End-Set anfühlen. Ich habe sie nicht mit umfangreichen Modifikationen getestet, daher beziehen sich meine Eindrücke auf das Serienmodell.

The Raceline III Die Pedale bieten für ihren Einstiegspreis ein überraschend hochwertiges Fahrgefühl. Sie sind so konzipiert, dass sie in jedes kompakte Sim-Rig passen, und sind bei vielen Sim-Racern sehr beliebt, die nach leichter Ausrüstung suchen, die dennoch eine hervorragende Leistung bietet. Das Bremspedal dieses Sets wurde überarbeitet, um einen gleichmäßigeren Druck und ein besseres Feedback zu gewährleisten. Es ist der ideale Einstieg für alle, die gerade ihre Sim-Racing-Karriere beginnen.

Ich empfehle wirklich, frühzeitig rutschfeste Matten zu verwenden oder die Geräte fest zu montieren, da sie bei starkem Bremsen leicht verrutschen. Ich habe sie nicht in mehreren Simulatoren einem Belastungstest unterzogen, daher beziehen sich meine Eindrücke eher auf den gelegentlichen Gebrauch.

Die Wahl des idealen Rennsitzes oder Cockpits

A solides Sim-Racing-Cockpit sorgt dafür, dass alles fest sitzt, sodass dein Bewegungsgedächtnis und deine Lenkbewegungen gleichbleibend bleiben. Diese Beständigkeit hilft dir wiederum dabei, deine Fahrkünste so zu entwickeln, als würdest du in einem echten Auto sitzen.

Hier ist ein Vergleich verschiedener Cockpit-Optionen:

Einrichtungstyp Beschreibung Vorteile Nachteile Radstand Ein kompakter Rahmen zur Befestigung von Rädern und Pedalen. ✅ Preiswert und handlich. ❌ Kann bei hochwertiger Ausrüstung wackeln, begrenzte Einstellmöglichkeiten. Klappbares Cockpit Integrierte Sitzfläche und Gestell, die zum Verstauen zusammengeklappt werden können. ✅ Höhere Stabilität als bei Ständern, platzsparend. ❌ Bei längerem Gebrauch weniger bequem. Volles Cockpit Ein stabiler Rahmen mit einem speziellen Rennsitz. ✅ Maximale Stabilität, vielseitig einstellbar, ein beeindruckendes Erlebnis. ❌ Benötigt mehr Platz, verursacht höhere Kosten.

Beachten Sie bei der Auswahl Ihres Cockpits Folgendes:

Verfügbarkeit : Wenn Sie nur wenig Platz haben, könnte ein Rollständer oder ein klappbares Cockpit die ideale Lösung sein.

: Wenn Sie nur wenig Platz haben, könnte ein Rollständer oder ein klappbares Cockpit die ideale Lösung sein. Haushalt : Radständer sind in der Regel günstiger, während komplette Cockpits Premium-Ausstattung zu einem höheren Preis bieten.

: Radständer sind in der Regel günstiger, während komplette Cockpits Premium-Ausstattung zu einem höheren Preis bieten. Einstiegsstufe: Für ein möglichst realistisches Erlebnis bietet ein voll ausgestattetes Cockpit die beste Ergonomie und Stabilität.

Empfohlene Sim-Racing-Cockpits

Reden wir über den Körper. Ein gutes Cockpit ist so etwas wie der Klebstoff für dein Fundament.

High-End-Cockpits

Wenn Sie ein absolut realistisches Erlebnis suchen, sollten Sie natürlich mit einem Premium-Cockpit beginnen. Hier sind einige empfehlenswerte Modelle.

Der F-GT Elite wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt und ist absolut verwindungssteif – das ist das Lenkrad, auf das ernsthafte Profi-Rennfahrer vertrauen. Felsenfest, vollständig einstellbar und bereit für die Belastungen des Direktantriebs. Formel 1 oder GT? Es meistert beides. Keine Kompromisse, kein Wackeln. Tauchen Sie voll und ganz ein.

Ich empfehle, Gummipads unter das Gerät zu legen, um die Übertragung von Vibrationsgeräuschen auf den Boden zu verringern. Da ich es nicht mit Bewegungs-Add-ons verwendet habe, kann ich mich zur Kompatibilität nicht aus eigener Erfahrung äußern.

Dieses Cockpit ist wie ein Hochleistungsfahrzeug konzipiert und sorgt mit einem festen, atmungsaktiven Sitz und dynamischer Flex-Unterstützung für optimalen Halt. Ein perfekter Schritt nach vorne für fortgeschrittene Rennfahrer, die noch mehr Gas geben wollen, ohne ihr Budget zu sprengen. Kompakt und offiziell von Logitech unterstützt.

Versuchen Sie, den Sitzbezug von Zeit zu Zeit straffer zu ziehen, damit er bei längerem Gebrauch nicht durchhängt – ein Problem, das einige Besitzer nach monatelangen Rennen festgestellt haben. Da ich nicht lange darin gesessen habe, kann ich mich nicht umfassend zum Komfort bei Langstreckenrennen äußern.

Ein guter Einstieg, der auch unter Druck nicht nachgibt. Bewältigt Zahnradantriebe mühelos und ist robust genug auch für dein erstes Direktantriebssystem. Erschwinglich, anpassbar und überraschend stabil. Mit Marada bist du im Nu startklar, ohne lange zu überlegen.

Mein Tipp: Der Austausch des Seriensitzes gegen einen echten Schalensitz verbessert den Komfort erheblich, ohne die Preisattraktivität des Systems zu beeinträchtigen. Ich habe das nicht mit hochwertigen Direktantriebsbasen getestet, daher bezieht sich mein Feedback hauptsächlich auf Mittelklasse-Konfigurationen.

Cockpits der Mittelklasse

Wenn du etwas suchst, das dir weiterhin ernstzunehmende Leistung bietet, ohne dich finanziell zu ruinieren, dann sind diese Cockpits eine Überlegung wert.

Unauffälliger Rahmen, beeindruckende Leistung. Der GEN3 ist kompakt, leicht zu manövrieren und bewältigt selbst starke Bremskräfte mühelos. Die kompakte Bauweise sorgt für präzise Kontrolle. Er ist perfekt für Rennfahrer, die Feedback statt Nachgeben wollen.

Häufiges Auf- und Zusammenklappen führt dazu, dass sich die Schrauben lösen; ich empfehle daher dringend, immer einen Satz Ersatzschrauben griffbereit zu haben. Da ich den häufigen Auf- und Zusammenklappvorgang nicht getestet habe, sind meine Eindrücke hinsichtlich der Transportfähigkeit begrenzt.

Von der Spielhalle bis zur Liga – der Evolution Pro passt sich dank seines großen Bewegungsspielraums an jede Situation an. Er eignet sich ideal für Level-Rennen und ist mit den meisten Bewegungssystemen kompatibel. Damit ist er die erste Wahl für alle, die Sim-Racing ernst nehmen wollen.

Ich empfehle, die Pedalplatte mit einer zusätzlichen Metallhalterung zu verstärken, wenn du Pedale mit Wägezellen verwendest – das reduziert die Verwindung erheblich. Ich habe das nicht mit Full-Motion-Systemen getestet, daher kann ich nicht sagen, wie gut sich das bei starker Beanspruchung bewährt.

Klapprahmen, Profi-Qualität. Der GTLite Pro ist mit Kraftmesszellen-Pedalen kompatibel und lässt sich in aggressive Positionen im Formel-Stil einstellen. Er ist kraftvoll und auf echte Leistung auf engstem Raum ausgelegt.

Ich habe festgestellt, dass ein Lendenkissen bei längeren Rennen unverzichtbar ist; der serienmäßige Sattel kann nach mehr als zwei Stunden unbequem werden. Da ich ihn nicht mit größeren Direct-Drive-Anlagen getestet habe, konzentriert sich meine Bewertung auf den Einsatz mit kompakten Modellen.

Cockpits für Einsteiger

Wenn du noch unentschlossen bist und lieber mit etwas Leichterem beginnen möchtest, findest du hier die Modelle für Einsteiger.

Ideal für Einsteiger mit großen Plänen. Solide Verarbeitung und für zukünftige Aufrüstungen ausgelegt. Dieses Gehäuse bildet die Grundlage für Ihren zukünftigen PC.

Mein Tipp: Ich befestige es auf einer Sperrholzplatte, um für zusätzliche Stabilität zu sorgen; das verhindert ein Verrutschen bei starkem Bremsen. Ich habe es nicht mit hochwertigen Pedalsets getestet, daher kann die Haltbarkeit unter hoher Belastung variieren.

Das ist das Komplettpaket zum Einstiegspreis. Stabil, komfortabel und sogar mit Direktantriebssystemen kompatibel. Wenn du ein intensives Spielerlebnis suchst, ohne ein riesiges Budget aufbringen zu müssen, ist dieses System genau das Richtige für dich.

Das Festziehen der Schrauben am Sattelrahmen mit Loctite verhindert Quietschgeräusche, die während meines Tests häufig auftraten. Da ich die Haltbarkeit des Sattels nicht über einen längeren Zeitraum getestet habe, beziehen sich meine Eindrücke zum Komfort nur auf den kurzfristigen Gebrauch.

Es verfügt über einen soliden Sitz und einen stabilen Rahmen, die mit viel Sorgfalt gefertigt wurden. Es trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Preis und Funktionalität. Verstellbare Halterungen und ein robustes Pedalset runden das Ganze wunderbar ab.

Ich empfehle, die serienmäßige Schalthebelhalterung auszutauschen, da sie sich bei starker Beanspruchung mit Metallschalthebeln wie dem TH8A verbiegt. Ich habe nicht alle Einstellmöglichkeiten getestet, daher basieren meine Anmerkungen auf der Standardeinstellung.

Die Entscheidung zwischen Konsole und PC beim Sim-Racing

Du stehst vor zwei Möglichkeiten. Die eine ist die Konsole: einfach, schnell, erschwinglich. Die andere ist der PC: leistungsstark, individuell anpassbar und schier unerschöpflich. Für welche Option du dich entscheidest, hängt davon ab, wie intensiv du dich mit dem Thema beschäftigen möchtest. Übrigens: Möchtest du die besten Optionen für Konsolen-Setups sehen? Schau dir unseren die beste Spielkonsole Aktuelle Tipps.

Schauen wir uns das einmal genauer an:

Funktion Konsole (PS5 / Xbox) PC (Windows) Benutzerfreundlichkeit Starte den Motor, schnapp dir den Controller und los geht’s. Vorbereitende Arbeiten sind erforderlich. Treiber, Installationen, vielleicht sogar BIOS-Updates. Verfügbarkeit des Spiels Gran Turismo, Losund ein paar Extras. iRacing, Assetto Corsa Competizione, rFactor 2und alle Mods, die man sich nur vorstellen kann. Hardware-Kompatibilität Nur zugelassene Räder und Pedale. Kombiniere beliebige Ausrüstung. Alt, neu, selbstgemacht. Anpassung Man bekommt genau das, was man kauft. Alles anpassen: Sichtfeld, Mods, Tastenbelegungen, Telemetrie-Apps. Grafik & Leistung 60–120 Bilder pro Sekunde, je nach Spiel und Fernseher. Über 144 FPS, VR, Wahnsinn auf drei Bildschirmen, Ultra-Einstellungen. Zum Support Nicht vorhanden oder äußerst begrenzt. Völlige Freiheit. Individuell gestaltete Strecken, Autos, Effekte, Anpassungen der Benutzeroberfläche und Feinabstimmungen der Physik. Peripheriegeräte Markenfelgen, einfache Pedalsätze. Direktantrieb, Wägezellen, Hydraulikbremsen, H-Schalthebel, Bewegungsplattformen, VR. Ausbaupotenzial Null. Feste Hardware. Unbegrenzt. CPU, GPU, RAM, Kühlung, sogar der Schreibtisch, wenn du willst. Ideal für Couch-Rennfahrer, Kinder, einfach jeder, der Lust auf ein Rennen hat. Sim-Fans, Profis, Tüftler und Adrenalinjunkies, die ihre Traum-PCs zusammenbauen.

Lust auf schnellen Nervenkitzel ohne Kopfzerbrechen? Dann ist die Konsole genau das Richtige für dich. Wenn du dir aber ein echtes Sim-Racing-Paradies aufbauen willst, kommt nur der PC in Frage. Viele Sim-Racer fangen mit Konsolen an und steigen erst auf den PC um, wenn sie vom Sim-Racing-Fieber gepackt wurden. Es kommt ganz darauf an, wie weit du in dieser Welt gehen willst.

Die Wahl der besten Bildschirmkonfiguration

Deine Bildschirmkonfiguration bestimmt, welchen Teil der virtuellen Rennstrecke du siehst, und ist daher ein wesentlicher Bestandteil eines Sim-Racing-Setups. Es gibt drei Hauptoptionen: einen einzelnen Monitor (oder Fernseher), eine Konfiguration mit drei Monitoren oder einen Ultrawide-Monitor. Manche Rennfahrer entscheiden sich sogar für VR-Headsets.

Anzeigetyp Erfahrungsniveau Vorteile Nachteile Warum das wichtig ist Einzelmonitor Anfänger bis Fortgeschrittene ✅ Preiswert, einfache Einrichtung, weitreichende Kompatibilität ❌ Eingeschränktes Sichtfeld, geringeres Eintauchen in die virtuelle Welt Ideal für den Einstieg. Später leicht aufrüstbar. Drei Monitore Mittelstufe bis Fortgeschrittene ✅ Weitreichender Blick, besseres räumliches Vorstellungsvermögen, fesselnd ❌ Erfordert leistungsstarke Hardware, mehr Teile müssen montiert werden Es fühlt sich an, als säße man in einem echten Auto. Ideal für Cockpit-Rennspiele. Ultrawide-Monitor Mittelstufe bis Fortgeschrittene ✅ Nahtloses Bild, keine Einfassungen, extrem intensives Erlebnis ❌ Erfordert eine leistungsstarke GPU; nicht jedes Spiel unterstützt dies Trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Einfachheit und totalem Eintauchen. VR-Headset Nur für Fortgeschrittene ✅ Vollständige 3D-Tiefe, unübertroffenes Eintauchen, absolute Konzentration ❌ Hohe GPU-Auslastung, Risiko von Bewegungsübelkeit, komplizierte Einrichtung Das ist das Nonplusultra des Sim-Racings. Ganzkörper-Erlebnis, volles Eintauchen.

Wenn du gerade erst mit dem Gaming anfängst, reicht ein einziger Gaming-Monitor völlig aus. Behalte unsere bester Gaming-Monitor Hier findest du weitere Ideen, was du dir zulegen könntest. Willst du echtes Cockpit-Feeling? Dann hol dir ein Dreifach-Display. Du liebst klare Linien und möchtest auf Rahmen verzichten? Dann ist ein ultrabreitbildiges Display genau das Richtige für dich. Und wenn du die Grenze zwischen Simulation und Realität aufheben willst, wartet die VR schon auf dich.

Empfohlene Monitore

Ein wahres Monster unter den Monitoren: ein 49-Zoll-Bildschirm im 32:9-Super-Ultrawide-Format. Der Neo G9 umschließt Ihr Cockpit praktisch mit einem Panel in Dual-QHD-Auflösung (5120 × 1440). Er bietet Ihnen ein umfassendes Panorama-Erlebnis. Dank einer hohen Bildwiederholfrequenz (240 Hz) und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung für exzellentes HDR liefert er flüssige und lebendige Bilder.

Die Nutzung dieses Monitors fühlt sich an, als hätte man eine rundum verlaufende Windschutzscheibe; man kann die Spiegel und die Seitenansichten sehen, ohne mehrere Bildschirme zu benötigen. Beachten Sie jedoch, dass Sie eine leistungsstarke Grafikkarte benötigen, um den Neo G9 bei maximalen Einstellungen voll ausnutzen zu können. Es sind sehr viele Pixel. Und sein Preis ist ebenso gewaltig wie seine Größe. Aber für diejenigen, die bereit sind, diese Investition zu tätigen, kann der Odyssey Neo G9 Sie wirklich mitten ins Renngeschehen versetzen.

Wenn ich im OSD des Monitors den Modus „Low Input Lag“ aktiviere, verbessert sich die Reaktionsgeschwindigkeit in Simulatoren wie iRacing für mich erheblich. Da ich keinen Vergleich mit einem System mit drei Monitoren durchführen konnte, kann ich nicht abschließend beurteilen, wie es im Vergleich zu einem herkömmlichen System mit drei Bildschirmen abschneidet.

Dieser hochmoderne 27-Zoll-Monitor vereint 4K-Auflösung mit QD-OLED-Panel-Technologie. Er ist so etwas wie ein Unikat auf dem Markt. Was das für Sim-Racer bedeutet: unglaublich satte Farben, tiefes Schwarz und praktisch keine Bewegungsunschärfe (dank der nahezu sofortigen Pixelreaktionszeit von OLED).

Und da es sich um ein OLED-Display handelt, wirken Nachtrennen oder dunkle Cockpit-Innenräume atemberaubend realistisch, ohne Backlight-Bleeding oder gräuliches Schwarz. Es verfügt zudem über eine hohe Bildwiederholfrequenz (in der Regel etwa 120 Hz bis 144 Hz bei 4K), was bei 4K-Bildschirmen selten ist. Dabei ist zu beachten, dass die Darstellung von 4K bei hohen Bildraten den PC stark beansprucht.

Wenn Sie jedoch über die entsprechende Hardware verfügen (oder nichts dagegen haben, einige Einstellungen herunterzuregeln), bietet dieser Alienware QD-OLED eine unübertroffene Kombination aus Schärfe und Bildqualität. Ich empfehle, für eine bessere Tonwertzuordnung bei Rennsimulationen „Windows Auto HDR“ anstelle des HDR-Modus im Spiel zu verwenden. Da ich die Einbrennbeständigkeit nicht über längere Zeiträume getestet habe, kann ich nicht sagen, wie sich das Gerät nach Tausenden von Rennstunden bewährt.

Ein 34-Zoll-Ultrawide-Gaming-Monitor (Seitenverhältnis 21:9), der angesichts seiner technischen Daten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Er verfügt über eine Auflösung von 3440 × 1440 auf einem gebogenen VA-Panel. Damit trifft er genau den Sweet Spot zwischen großem Sichtfeld und überschaubaren Leistungsanforderungen. Mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 160 Hz und FreeSync-/G-Sync-Kompatibilität sorgt dieses Modell für ein flüssiges und ruckelfreies Spielerlebnis.

Die Stärke des LG Ultrawide liegt darin, dass er dieses breitere Sichtfeld zu einem im Vergleich zu anderen Ultrawide- oder Triple-Monitoren relativ günstigen Preis bietet. Er ist eine hervorragende Wahl für Sim-Racer, die mehr vom Cockpit und der seitlichen Umgebung sehen möchten, als es ein normaler 16:9-Monitor zulässt, ohne dabei die extrem hohen Kosten eines Geräts wie dem Neo G9 in Kauf nehmen zu müssen.

Der 34GP63A-B ist schnell und bietet ein so intensives Erlebnis, dass er Ihr Rennspiel-Erlebnis völlig neu definiert, und das zu einem für seine Leistungen durchaus angemessenen Preis. Mein Tipp: Wenn Sie die Einstellung „Black Stabilizer“ deaktivieren, vermeiden Sie einen verwaschenen Kontrast, wodurch die Darstellung bei Nachtrennen deutlich klarer wird. Ich habe die HDR-Leistung nicht eingehend getestet, daher basieren meine Eindrücke hauptsächlich auf SDR-Rennsitzungen.

Optionales Zubehör für ein noch besseres Erlebnis

Sobald deine Grundausstattung steht – ein solides Sim-Rennlenkrad, reaktionsschnelle Pedale, ein ordentliches Cockpit und ein hochwertiger Gaming-Monitor –, ist es an der Zeit, den Weg in den wahren Wahnsinn zu ebnen. Hier liegt der Zauber des Hardcore-Sim-Rennens: das zusätzliche Zubehör, das aus einer Ausrüstung ein Cockpit und aus einer Rennsitzung ein fast schon zu reales Erlebnis macht.

Im Grunde genommen,Kümmere dich zuerst um das Wesentliche, und füge dann diese Extras hinzu, je nachdem, was dein Budget zulässt oder deine Fahrbedürfnisse erfordern. Übrigens kannst du noch mehr entdecken Gaming-Zubehör sowie Zubehörteile in unserem speziellen Zubehör-Ratgeber auf der Hub-Seite.

Zubehörtyp Hauptanwendungsfall Für wen ist es gedacht? Ein Muss? Schalthebel & Handbremsen Schaltgetriebe, Driften, Rallye-Fahren Fahrer, die realistische Gangwechsel wünschen Nein, aber es verleiht bestimmten Stilen mehr Realismus Bedienfelder & Armaturenbrett-Displays Schneller Zugriff auf Fahrzeugfunktionen und Realismus Rennfahrer, die VR oder komplexe Fahrzeugsteuerungen nutzen Nein, eine Tastatur kann das ersetzen Bewegungsplattformen Die Bewegung des Sitzes ist mit der Simulation synchronisiert Hardcore-Simulationsfans, die sich nach maximaler Immersion sehnen Ganz und gar nicht, das ist schon Luxus Taktile Wandler (Bass-Shaker) Vibrationen, die von der Motordrehzahl und der Straßenbeschaffenheit abhängen Preisbewusste Rennfahrer, die auf Rückmeldung Wert legen Optional, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein intensiveres Spielerlebnis

Schalthebel und Handbremsen: Das Gefühl der Kontrolle

Wenn du schon immer mal mitten im Rennen den Schalthebel umlegen oder in einer Haarnadelkurve die Handbremse ziehen wolltest, ist das hier genau das Richtige für dich. Die meisten Einsteigermodelle sind mit Schaltwippen ausgestattet. Die sind zwar ganz okay, aber wenn du auf Rallye, Driften oder klassische Rennsportarten stehst, entgeht dir damit die Hälfte des Spaßes.

Mit einem Schalthebel im H-Muster kannst du die Gänge so wechseln, wie es Fahrer im echten Leben tun. Kombiniere ihn mit einer analogen Handbremse, und schon sprichst du von präzisen Eingaben, die sich direkt in dein Muskelgedächtnis einprägen. Diese Kombination macht den Unterschied in Rallye-Titeln wie Dirt Rally 2.0oder hineinzutreibenAssetto Corsa. Für die meisten Rennfahrer auf der Rennstrecke ist das jedoch völlig freiwillig.

Bedienfelder und Armaturenbrettanzeigen: Ordnung ins Chaos bringen

Du rast mit 257 km/h durch Eau Rouge, erreichst den Drehzahlbegrenzer und suchst verzweifelt nach der richtigen Taste, um das DRS zu aktivieren. Tu das nicht. Besorg dir einfach ein Tastenmodul.

Ein Schalterfeld bietet dir physische Schalter, Drehregler und Kippschalter. Ordne alles zu. Zündung, Pit-Limiter, Beleuchtung, Scheibenwischer, Traktionskontrolle, Radio. Alles ist beschriftet, haptisch und schnell zu bedienen. Das ist besonders wichtig, wenn du in VR fährst, wo du keinen Blick auf die Tastatur werfen kannst.

Kombiniere das Ganze mit einem Armaturenbrett-Display, und schon hast du Live-Telemetriedaten: Rundenzeiten, Reifenverschleiß, Kraftstoffstand, Zeitunterschiede (direkt vor deinen Augen). Für Anfänger ist das zwar übertrieben, aber ein wahrer Segen, sobald du dich in Ligarennen oder Langstreckenrennen versuchst.

Bewegungsplattformen: Realistische Fahrerfahrung

Möchtest du jeden Bremssturz, jede Unebenheit und jede Gewichtsverlagerung spüren? Eine Bewegungsplattform bewegt dein Cockpit synchron zu den Geschehnissen im Spiel. Nein, im Ernst. Diese Systeme nutzen Motoren, um das Cockpit je nach Spiel-Telemetrie zu neigen, zu rollen und sogar vor- und zurückzuschieben. Manche Konfigurationen bieten sogar eine vollständige 6DOF-Bewegung (6 Freiheitsgrade).

Sie sind intensiv, schwer, teuer und technisch aufwendig in der Einrichtung, bieten aber ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Stell dir vor, dein Sitz neigt sich beim Beschleunigen nach hinten oder ruckelt seitwärts, wenn das Auto die Traktion verliert. Es geht nicht darum, schneller zu sein. Es geht darum, jeden Zentimeter der Strecke zu spüren.

Bewegungsplattformen sind bereits ab einigen hundert Dollar für Sitzbewegungsvorrichtungen erhältlich und kosten bei Systemen mit vollständigem Fahrgestell mehrere tausend Dollar. Nichts für schwache Nerven … oder den Geldbeutel.

Taktile Wandler: Die stillen Helden

Wenn Bewegungsvorrichtungen zu teuer oder zu umständlich sind, sind taktile Wandler (auch bekannt als Bass-Shaker) die nächstbeste Lösung. Dabei handelt es sich um kleine Geräte wie die von ButtKicker, die an deinem Sitz oder deiner Vorrichtung befestigt werden und diese entsprechend den tiefen Frequenzen oder Simulationsdaten in Schwingung versetzen.

Du spürst das Brummen des Motors, das Aufsetzen auf dem Bordstein oder das Feedback durch durchdrehende Reifen. Es ist zwar keine Bewegung wie auf einer Bewegungsplattform, aber es verleiht der Simulation eine physische Ebene, die sowohl nützlich als auch immersiv ist.

Sie sind besonders wertvoll für Sim-Racer, die ihr Situationsbewusstsein verbessern möchten, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Ein Gerät am Sitz ist gut. Eines an den Pedalen und am Lenkrad? Einfach perfekt.

Welche lohnen sich?

Eines muss klar sein: Diese Zubehörteile machen dich nicht schneller. Eine großartige Ausstattung beginnt mit guten Pedalen, einem soliden Sim-Racing-Cockpit und einem hochwertigen Gaming-Monitor. Das ist deine Basis. Alles andere ist das Tüpfelchen auf dem i – manchmal ein ziemlich teures.

Wenn du jedoch dein Sim-Racing-Erlebnis verbessern möchtest, bieten diese Zubehörteile einen echten Mehrwert:

Schalthebel und Handbremsen sind ein Muss für Rallye- und Drift-Fans.

Steuerboxen sind unverzichtbar, sobald man in die VR-Welt einsteigt oder ernsthaft an Rennserien teilnimmt.

Bewegungsplattformen verwandeln deinen Sitzplatz in einen Vergnügungspark, aber das kostet ein Vermögen.

Bass-Shaker sind die günstigste und einfachste Möglichkeit, deinem Setup mehr Spielgefühl zu verleihen.

Produktvorschläge

Ergänzend dazu finden Sie hier einige konkrete Zubehörprodukte, die sehr geschätzt werden.

Ein beliebter 7-Gang-Schalthebel mit Rückwärtsgang im H-Muster, der mit PC, PS4/PS5 und Xbox kompatibel ist (bei Anschluss über eine Lenkradbasis). Der TH8A verfügt über einen soliden Metallmechanismus und ermöglicht es Ihnen sogar, den Schaltknauf gegen einen echten Autogeschaltknauf auszutauschen. Das Schaltgefühl ist einstellbar (Sie können den Widerstand erhöhen oder verringern), und bei Bedarf lässt er sich auch in einen sequenziellen Schalthebel umwandeln.

Es wird oft dafür gelobt, wie realistisch es sich anfühlt – „genau wie ein echtes Auto“, wie Thrustmaster es formuliert. Für Konsolenspieler ist dies einer der beliebtesten Schalthebel, und für PC-Nutzer ist er über USB praktisch Plug-and-Play-fähig. Wenn Sie Oldtimer oder Schaltgetriebe mögen, sorgt der TH8A für ein noch intensiveres Spielerlebnis. Er ist robust genug, um auch aggressives Schalten auszuhalten, und seine bewährte Zuverlässigkeit hat ihn zu einem festen Bestandteil der Sim-Racing-Community gemacht.

Mein Tipp: Wenn man den serienmäßigen Schaltknauf durch einen beschwerten Nachrüstknauf ersetzt, fühlen sich die Gangwechsel viel sanfter und realistischer an. Ich habe die Langzeitbeständigkeit bei intensiver täglicher Nutzung nicht getestet, daher kann ich nichts über den Verschleiß nach einigen Jahren sagen.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass es sich auch über USB hervorragend mit Logitech-Lenkrädern kombinieren lässt, sodass du nicht auf das Thrustmaster-Ökosystem beschränkt bist.

Ein sequenzieller Schalthebel von MOZA Racing, entwickelt für Rallye- und GT-Fahrer, die einen hochwertigen sequenziellen Schalthebel benötigen. Der SGP ist komplett aus Aluminium gefertigt und nutzt einen präzisen Sensor zur Erfassung der Schaltvorgänge, was ein taktiles „Klack-klack“ bei jedem Ziehen oder Drücken. Sie zeichnet sich durch einen leichtgängigen und dennoch gefühlvollen Schaltvorgang aus. So überspringt man beispielsweise nicht versehentlich einen Gang, und dennoch ist sie nicht so schwergängig, dass der Arm ermüdet.

Der SGP wird über USB an den PC angeschlossen (er ist nur PC-kompatibel; Stand 2024 funktioniert er nicht auf Konsolen). Mit der Software von MOZA können Sie beispielsweise die RGB-Hintergrundbeleuchtung des Schalters (sofern vorhanden) anpassen und sicherstellen, dass er kalibriert ist. Dieser Schalter ist eine fantastische Option für alle, die hauptsächlich Fahrzeuge mit sequenziellen Getrieben fahren (Tourenwagen, moderne Rennwagen, Rallye-Fahrzeuge usw.).

Ein Tipp von mir: Wenn man die Totzone in der Software etwas über 0 einstellt, verhindert man versehentliche Doppelschaltungen, von denen einige neue Besitzer berichtet haben. Ich habe das nicht in einem kompletten Rallye-Marathon getestet, daher kann ich nicht sagen, wie anstrengend sich das bei stundenlangen Fahrten anfühlt.

Es ergänzt einen Schalthebel mit H-Muster, anstatt ihn zu ersetzen. Viele Sim-Racer besitzen beides: einen Schalthebel mit H-Muster für Oldtimer und einen sequenziellen Schalthebel wie den MOZA SGP für alle anderen Fahrzeuge. Die Verarbeitungsqualität und das Schaltgefühl dieses Modells liegen weit über dem, was man für diesen Preis erwarten würde. Meiner Meinung nach ist es die erste Wahl für PC-Racer, die auf der Suche nach einem wirklich zuverlässigen Produkt sind.

Ein preisgünstiges Handbremsen-Zubehör, das weit verbreitet ist (oft bei Amazon erhältlich) und bei Rallye- und Drift-Simulator-Fans mit kleinem Budget sehr beliebt ist. Die Aikeec-Handbremse ist ein einfaches Plug-and-Play-USB-Gerät für den PC (nur mit Windows kompatibel). Sie verfügt über einen robusten Hebel (in der Regel höhenverstellbar) und eine Druckfeder oder einen Dämpfer, der für den nötigen Widerstand sorgt.

Auch wenn es vielleicht nicht das hochwertige Gefühl von Handbremsen der Oberklasse vermittelt, erfüllt es seinen Zweck. Man zieht daran, und die Hinterradbremsen blockieren im Spiel. Das ermöglicht korrekte Rallye-Kurven oder den Einstieg in Drifts. Das „64Bit“ im Namen bezieht sich auf die Sensorauflösung. Es bietet eine feine analoge Steuerung (sodass man den Zug dosieren kann, nicht nur Ein/Aus).

Für alle, die Lenkräder von Logitech oder Thrustmaster verwenden, die nicht über eine Handbremse verfügen, ist dies eine kostengünstige Möglichkeit, eine solche nachzurüsten.

Mein Trick: Wenn man es mit einer zusätzlichen Stahlhalterung befestigt, verhindert das ein Wackeln bei kräftigen Zügen – eine gängige Lösung, die ich wirklich schätze. Ich habe das Befestigungssystem der Klemme nicht auf seine Belastbarkeit getestet, daher kann ich nicht bestätigen, wie gut es bei sehr kräftigen Zügen hält.

Der Rahmen besteht in der Regel aus Aluminium und kann fest an einem Gestell montiert oder an einem Tisch befestigt werden. Angesichts des Preises ist er überraschend robust und hat sich zu einer beliebten Empfehlung für eine erste analoge Handbremse entwickelt. Bitte beachten Sie, dass er nur für den PC geeignet ist.

Die MOZA HBP ist eine hochwertige analoge Handbremse von MOZA Racing. Sie besteht aus Flugzeugaluminium und Stahl und ist so konstruiert, dass sie auch starker Beanspruchung standhält und das realistische Gefühl einer hydraulischen Handbremse vermittelt. Sie verfügt über einen hochpräzisen 16-Bit-Sensor zur Erfassung der Betätigungskraft, wodurch sie über den gesamten Betätigungsbereich hinweg äußerst präzise und gleichmäßig arbeitet.

Ein cooler Aspekt ist die Einstellbarkeit: Man kann den Druck (die Härte) und den Hubweg ganz nach Belieben feinabstimmen. So lässt sich das Gerät je nach Vorliebe so einstellen, dass es die Handbremse eines Straßenautos oder die hydraulische Handbremse eines Drift-Autos nachahmt. Der HBP kann zudem horizontal oder vertikal montiert werden. Er wird über USB an den PC angeschlossen (wie der Shifter von MOZA ist er in erster Linie ein PC-Gerät).

Ein exklusiver Tipp von mir: Ich empfehle, härtere Federn zu verwenden, denn das kommt dem Hydrauliksystem eines echten Rallye-Autos am nächsten. Da ich die vertikale Einbauoption nicht selbst ausprobiert habe, kann ich nicht beurteilen, wie natürlich sich das Fahrgefühl in dieser Ausrichtung anfühlt.

Der ButtKicker Advance ist ein leistungsstarker taktiler Wandler. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Vibrationseinheit, die an Ihrem System befestigt wird. Dieses Modell (BK4-4) ist ein mittelgroßer Shaker, der in Heimkinos und Simulatoren eingesetzt wird, um Bassvibrationen zu erzeugen. Er verträgt bis zu 400 Watt und hat einen Frequenzbereich von 5 Hz bis 200 Hz, was bedeutet, dass er die sehr tiefen Rumpeltöne wiedergeben kann, die Subwoofer und Spiele erzeugen.

Wenn der ButtKicker Advance an deinen Simulator angeschlossen ist, vibriert er bei jedem Motordrehzahlanstieg, jedem Gangwechsel, jeder Straßenbeschaffenheit oder jedem Aufprall (je nachdem, wie du ihn konfigurierst). Befestigen Sie ihn an Ihrem Sim-Sitz oder -Rahmen (oft unter dem Sitz oder auf der Pedalplattform) und er lässt Sie buchstäblich zittern. Nicht auf gewaltsame Weise, aber stark genug, um das Auto zu spüren. Es ist, als würde man die subtilen Motorvibrationen eines im Leerlauf laufenden V8 spüren oder das Rumpeln beim Überfahren eines Bordsteins.

Mein Tipp: Wenn man das System mit Gummifüßen isoliert, fühlt sich das Rütteln stärker an, während gleichzeitig die Geräuschübertragung auf die Nachbarn verringert wird. Ich habe das nicht in einer Wohnung getestet, daher kann ich nicht sagen, wie viel Lärm die Nachbarn durch den Boden hören würden.

Dieses Modell ist leistungsstärker als der kleinere ButtKicker Gamer2 und bietet ein intensiveres Feedback, das sich sowohl in schwereren Cockpits als auch auf einer Couch spürbar macht. Beachte, dass du einen Verstärker benötigst, um das Gerät zu betreiben (ButtKicker bietet Verstärker an, oder du kannst einen Verstärker eines Drittanbieters mit ausreichender Leistung bei 4 Ω verwenden). Für Sim-Racing sorgt ein ButtKicker Advance für ein zusätzliches Maß an Immersion, das Sie, sobald Sie es einmal erlebt haben, beim Rennen nicht mehr missen möchten.

Der Dayton BST-1 ist ein weiterer beliebter taktiler Wandler, der in Simulator-Anlagen und Heimkinos zum Einsatz kommt. Er ist als erschwingliche und dennoch effektive Alternative zur ButtKicker-Reihe bekannt. Mit einer Belastbarkeit von 50 W RMS (bis zu ~100 W Spitzenleistung) bei 4 Ω bietet er für seine Größe reichlich Wummel. Der Frequenzgang liegt bei etwa 10 Hz bis 80 Hz und deckt damit die wichtigsten Bassfrequenzen ab, in denen Rumpeln und Vibrationen auftreten.

In der Praxis können ein oder zwei dieser an Ihrem Sim-Rig montierten Bass-Shaker die meisten Effekte eines ButtKickers simulieren, wenn auch mit etwas geringerer Intensität (und zu geringeren Kosten). Viele Sim-Racer verwenden mehrere BST-1-Einheiten, um Effekte zu lokalisieren (das Spüren des Motors im Fond, Unebenheiten im vorderen Bereich usw.). Wie bei anderen Shakern benötigst du einen Verstärker und Software, um sie in Betrieb zu nehmen, aber die Einrichtung ist unkompliziert.

Ein Profi-Tipp von mir: Mehrere BST-1-Einheiten, die verschiedenen Effekten (Motor, Unebenheiten, Gangwechsel) zugeordnet waren, sorgten für ein realistischeres Erlebnis als ein einzelner, stärkerer Wandler. Ich habe es nicht direkt mit einem ButtKicker Advance verglichen, daher kann ich mich nicht vollständig zum Unterschied in der Intensität äußern. Aber wenn du nicht viel Geld für einen Wandler ausgeben möchtest, ist der Dayton BST-1 ein fantastischer Einstieg. Er steigert den Realismus deiner Simulation, ohne dein Portemonnaie zu sehr zu belasten.

Die besten Sim-Racing-Setups für Einsteiger – für jedes Budget

Wie gezeigt, kannst du mit einer bescheidenen Gaming-Ausstattung beginnen und diese nach und nach ausbauen. Selbst mit der Einstiegsausstattung kannst du Rennspiele genießen und deine Fähigkeiten verbessern. Denk daran: Der Fahrer (du!) ist der wichtigste Faktor. Es gibt Tolle Ideen für Gaming-Setups für alle.

Einrichtungstyp Rad Lenkrad Pedale Cockpit Extras Preis Budgetplanung Logitech G923 Im Lieferumfang des Rads enthalten Im Lieferumfang des Rads enthalten Playseat Challenge Thrustmaster TH8A Schalthebel (echtes Auto, PlayStation-Nutzer) 400 £ / 400 $ Mittelklasse-Konfiguration Mosaic R5 MOZA CS V2 Fanatec CSL Pedale LC GT Omega ART MOZA HBP Handbremse, Moza SGP Sequenzschaltung (PC-kompatibel) 1000 £ / 1000 $ High-End-Konfiguration Fanatec ClubSport DD Fanatec Formula V2.5X Fanatec ClubSport V3 Sim-Lab GT1 Pro Aikeec 64-Bit-PC-USB-Handbremse, ButtKicker Advance BK4-4 (für die Vibrationsrückmeldung im Sitz) 2500 £ / 2500 $ Formel-Einstellungen Asetek Invicta Asetek Forte Heusinkveld Ultimate+ Playseat Formula Dayton Audio BST-1 Hochleistungs-Pro-Tactile-Bass-Shaker 3900 £ / 4300 $

Ganz gleich, wo du einsteigst – das Wichtigste beim Aufbau deines PCs ist der Weg dorthin. Experimentiere, rüste auf und bleib am Ball. Ein Gaming-Setup ist keine Einheitslösung; es muss zu deinem Platzangebot und deinem Fahrstil passen.

Häufig gestellte Fragen

Was braucht man für eine Sim-Racing-Ausrüstung?

Du benötigst mindestens ein Lenkrad und ein Pedalset, ein Gerät zum Ausführen des Spiels (PC oder Konsole) sowie einen Bildschirm. Das Lenkrad ermöglicht die Lenkung und bietet Force Feedback, während die Pedale für Gas und Bremse (sowie gegebenenfalls die Kupplung) zuständig sind. Zusammengefasst: Lenkrad, Pedale, eine Halterung, einen Bildschirm, um das Geschehen zu verfolgen, und das System, auf dem die Simulation läuft.

Was ist die beste Rennsimulation für Anfänger?

Für Anfänger ist eine Rennsimulation, die Realismus und Zugänglichkeit in Einklang bringt, ein guter Einstieg. Gran Turismo 7(PS5/PS4) undForza Motorsport (Xbox/PC) werden oft empfohlen. Es handelt sich um Semi-Simulationsspiele („Simcade“), die für Einsteiger sehr gut geeignet sind. Sie bieten eine große Auswahl an Autos und Strecken sowie Fahrhilfen, die man nach und nach deaktivieren kann, wenn man besser wird.

Wie viel kostet eine Sim-Racing-Ausrüstung?

Eine einfache Ausstattung mit einer Konsole und einem preisgünstigen Lenkrad kostet insgesamt etwa 300 bis 500 Dollar (zum Beispiel ein Lenkrad- und Pedalset von Logitech für 250 Dollar sowie eine Konsole oder einen älteren PC). Eine Ausstattung der mittleren Preisklasse kann zwischen 1.000 und 1.500 Dollar kosten. Hochwertige Ausstattungen mit Lenkrädern mit Direktantrieb und kompletten Cockpit-Anlagen kosten leicht 3.000 bis 5.000 Dollar.

Welchen PC braucht man für Sim-Racing?

Ein Gaming-PC der mittleren Leistungsklasse reicht aus, je nachdem, welche Rennsimulationen du spielst und welche Grafikqualität du dir wünschst. Für die meisten Rennsimulationen reichen eine aktuelle Mittelklasse-CPU (wie ein Intel Core i5 oder AMD Ryzen 5) und eine ordentliche GPU (wie eine NVIDIA GTX 1660 oder RTX 3060 oder ein gleichwertiges AMD-Modell) mit 16 GB RAM aus, um die Spiele auf einem einzelnen Monitor mit 1080p oder 1440p bei hohen Einstellungen zu spielen.

Was ist die beste Bildschirmkonfiguration für Sim-Racing?

Es gibt keine Einheitslösung, doch viele halten drei Monitore für die beste Gesamtlösung für ernsthaftes Sim-Racing. Drei Bildschirme bieten ein breites Sichtfeld, was sich hervorragend für das Eintauchen in das Spiel und die Situationswahrnehmung eignet (man sieht die Autos neben sich, ohne auf virtuelle Spiegel zurückgreifen zu müssen). Allerdings benötigen drei Monitore Platz und einen leistungsstarken PC. Eine Alternative, die viele schätzen, ist ein gebogener Ultrawide-Monitor (z. B. mit 34″ oder 49″).

Lohnt sich ein Sim-Racing-Cockpit?

Wenn du Sim-Racing ernst nimmst und viele Stunden damit verbringst, lohnt sich ein spezielles Cockpit auf jeden Fall. Ein Cockpit (oder auch nur ein stabiler Lenkradständer) bietet eine feste Unterlage für dein Lenkrad und deine Pedale, was zu einem besseren Fahrerlebnis führt. Mit einem Cockpit kannst du voll auf die Bremse treten, ohne dass die Pedale wegrutschen, und du kannst am Lenkrad reißen, ohne dass dein Schreibtisch wackelt.

Welche Lenkräder verwenden professionelle Sim-Racer?

Professionelle Sim-Racer (und E-Sportler) verwenden in der Regel hochwertige Direct-Drive-Lenkräder. Die Marken und Modelle variieren, doch häufig sieht man Setups mit dem Fanatec Podium DD1/DD2, dem Logitech Pro Racing Wheel (dem neuen Direct-Drive-Modell des Herstellers) oder Systemen von AccuForce und OSW (Open Sim Wheel). Diese Direct-Drive-Basisstationen bieten ein kraftvolles und sehr detailliertes Force-Feedback.

Was ist die beste Pedalposition beim Sim-Racing?

Die optimale Pedalposition ist eine, die einem echten Auto möglichst nahekommt und Komfort sowie volle Kontrolle ermöglicht. Generell sollten die Pedale so eingestellt sein, dass Sie die Bremse vollständig durchtreten können, ohne das Knie zu überlasten oder zu blockieren, und dass Sie den Bremsdruck über den gesamten Bereich präzise dosieren können. Ihre Ferse sollte natürlich auf der Pedalbasis oder der Fersenplatte aufliegen, sodass eine Drehbewegung möglich ist.