Forza Horizon 6 – Testbericht: Der nächste König unter den Rennspielen?

DiesForza Horizon 6 Diese Rezension richtet sich sowohl an Neulinge der Reihe als auch an alle langjährigen Fans da draußen, die schon seit Bettelnfür einen Beitrag in dieser Serie, der im wunderschönen Japan spielt. Das Land ist bekannt für seine weltweite, von Leidenschaft geprägte JDM-Szene und bietet somit praktisch die perfekte Kulisse für alles, was mit Autotuning, Driften und Straßenrennen zu tun hat.

Endlich hat das Warten ein Ende. Der König der Open-World-Arcade-Rennspiele ist zurück als Spielplatzspiele, mit Unterstützung von Turn 10 Studios, entführt uns in eine atemberaubende Nachbildung Japans in Forza Horizon 6.

Herausgegeben vonXbox Game Studios, dieses absolute Prachtstück kam am19. Mai 2026, dennXbox Series X/Sund PC aufDampfund dieMicrosoft Store. Wenn Sie Abonnent sind, können Sie schon am ersten Tag spielen mit Xbox Game Pass or PC Game Pass.

Du kannst dir das StandardAusgabe für €69.99, Deluxe for €99.99, oderPremium for €119.99. Wenn SieGame Pass, das€59.99 Premium-Upgrade ermöglicht es dir, frühzeitig einzusteigen und die vorgefertigten Ferrari J50-Vorbestellungsbonus.

Wie Sie sehen können, Es wird zu AAA-Preisen angeboten und von einem entsprechenden Hype begleitet – aber kann es wirklichals lohnenswerte Anschaffung und als würdigen Nachfolger der beliebten Spielereihe angesehen werden? In diesemForza Horizon 6 In diesem Testbericht werde ich alles besprechen, was ihr wissen müsst: das Gameplay, die riesige Karte von Tokio, die Fahrzeugauswahl, die Leistung und das allgemeine Feedback der Community – einfach um zu sehen, ob das Spiel den hohen Erwartungen gerecht wird, so wie es seine Vorgänger einst getan haben.

TL;DR – Überblick über „Forza Horizon 6“

Genre Open-World-Arcade-Rennspiel / Fahr-Sandbox Kernschleife Als Tourist anfangen → sich für die Horizon-Festival → der Werdegang vom Nachwuchsfahrer bis hin zu Armbandrangiert aufHorizon Legend→ fahrenÜber 550 Autos in ganz Japan via FestivalRennen,Togue-Kämpfe, Autotreffen, und Erkundung → entsperrenLegend IslandEndspiel Größte Stärke Die schönste Karte der Serie; Tokio als größter Ballungsraum aller Zeiten in Horizont (5-mal größer als alle bisherigen HorizontStadt);Über 550 Autos,einschließlich einesEin Line-up mit starkem JDM-Einschlag; EventLabaktualisiert aufCoLab mit Multiplayer-Bau-Modus; ab dem ersten Tag Game Pass Größte Schwäche Das zum Übersteuern neigende Fahrverhalten, das aus dem Forza Horizon 5 Eindrücke aus dem Hands-on vor der Markteinführung; PS5 Veröffentlichung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2026 verschoben(ohne Datum);Game Pass Essential Abonnenten wurden beim Start ausgesperrt (Premium/Ultimate(nur) Eindeutiges Urteil Eine ausgezeichnete Wahl für das Startfenster für Los! Fans, JDM-Liebhaber und Game Pass Abonnenten; preisbewusste Spieler sollten die Game Pass Alternative zum direkten Kauf bevor Sie 69,99 $ oder mehr bezahlen Erscheinungsdatum 19. Mai 2026 (Xbox Series X|Ssowie PC).Premium-Edition im Early Access: 15. Mai 2026. PS5: im weiteren Verlauf des Jahres 2026Wird noch bekannt gegeben Plattformen Xbox Series X|S, PC (Dampf + Microsoft Store), Xbox Cloud-Gaming, PS5 (im weiteren Verlauf des Jahres 2026) Preis Standard €69.99 / Deluxe €99.99 / Premium €119.99 / Xbox Game Pass Ultimate 22,99 $/Monat / PC Game Pass 13,99 $/Monat Am besten geeignet für Forza Horizon Fans der Serie, Liebhaber von JDM und der japanischen Autokultur, Game Pass Ultimate / PC Game Pass Abonnenten, Fans von Open-World-Rennspielen, die sich den derzeit ausgefeiltesten Titel des Genres wünschen

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Was ist eigentlich so interessant an „Forza Horizon 6“?

In diesem Spiel beginnt deine Reise als begeisterter Tourist, der mitten im bisher ambitioniertesten Reiseziel des Horizon-Festivals landet. Dieser Teil führt uns nach Japan (die größte Karte in der Geschichte der Reihe), wo du durch dichte, neonbeleuchtete Stadtstraßen cruisen und steile Bergserpentinen hinunterrutschen kannst Initial D-Stil oder rasen Sie an Kirschblüten und verschneiten Winterlandschaften vorbei.

Im Grunde genommen besteht dein Hauptziel in der Kampagne darin, dir einen Platz in der Horizon Invitational. Du wirstDu beginnst als einfacher Nachwuchsfahrer und arbeitest dich nach oben in der Armband Ränge, um sich den Titel Horizon Legend. Dadurch wird schließlich freigeschaltet Legend Island, ein ganz besonderes Endspiel-Paradies, das den geschicktesten Rennfahrern im Spiel vorbehalten ist.

Während meines gesamten Durchspiels hat es mir Spaß gemacht, atemberaubende Häuser in ganz Japan zu sammeln, mit große Garagen, um meine Lieblingsautos unterzustellen. Außerdem konnte ich meine eigenen Layouts im Sommer – eine Sandbox in einem Bergtal – oder tauche ein in CoLab, die verbesserte, auf den Mehrspielermodus ausgerichtete Weiterentwicklung von EventLab, um mit meinen Freunden verrückte benutzerdefinierte Events zu erstellen. Es ist toll zu sehen, dass die Entwickler selbst bei den bewährten Elementen für Abwechslung sorgen.

Um es klar zu sagen: Selbst mit diesen fantastischen neuen Spielmechaniken ist dies immer noch ein Open-World-Rennspiel im Arcade-Stil mit Sandbox-Elementen. Es übernimmt einige realistische Physik-Elemente aus Runde 10, aber es istkein Hardcore-StreckensimulatorgleichForza Motorsport or Gran Turismo. Auch über einen starren Karrieremodus musst du dir keine Gedanken machen. Der klassische FH Die Freiheit ist uneingeschränkt: Man kann fahren, was man will, wann man will.

Als vierzehnter Teil der übergreifenden Filmreihe, Dieser Titel thront stolz an der Spitze der Forza HorizonReihe Kollektion. Sie knüpft direkt an die Vorläufer in Mexiko und Großbritannien an, wobei Tokio im Mittelpunkt steht. Die Entwickler haben ein riesiger Stadtraum, der fünfmal so groß ist wie jede Stadt in den bisherigen Spielen.

Es hat riesigen Spaß gemacht, legendäre Orte wie die Shibuya-Kreuzung, den Tokyo Tower und die Ginkgo-Allee zu erkunden. Als großer Initial D Als ich aufwuchs, hatte ich die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht, während ich unkontrolliert über den Berg Haruna rutschte und versuchte, Takumis Fähigkeiten als Tofu-Lieferant mit meinem ganz eigenen Panda Trueno AE86.

Um es ganz klar zu sagen: Ich war wirklich grottenschlecht im Driften und beim Treffen meiner Apexes auf Tokyo Xtreme Racer, Forza Horizon 5, Need for Speed: Heat – verdammt, praktisch jeder einzelne tolles Rennspiel das habe ich noch nie gespielt, aber Das spielte hier keine Rolle. Ich hatte einfach zu viel Spaß dabei, die Landschaft zu genießen und die Spielmechanik wieder zu erlernen, als dass mir das wichtig gewesen wäre.

Um sicherzustellen, dass sich das Spiel authentisch anfühlt, unternahmen Art Director Don Arceta und die Kulturberaterin Kyoko Yamashita eine intensive Forschungsreise nach Japan – und, meine Güte, das haben sie wirklich getan ins Schwarze treffen. Sie legten großen Wert darauf, den wahren Geist der lokalen Autokultur einzufangen, und zeigten dabei authentische Touge-Rennen und Autotreffen bei Daikoku.

Die gesamte Kampagne lässt sich im Einzelspielermodus durchspielen, aber im Online-Modus macht sie viel mehr Spaß. Beachten Sie jedoch, dass Um Online-Multiplayer auf einer Konsole spielen zu können, benötigt man eine Xbox Abonnement, das das Online-Spielen ermöglicht.

Wenn du „Day One“ über die Abonnement-Bibliothek spielen möchtest, informiere dich über die Möglichkeiten für Forza Horizon 6 Game PassZugriff amXbox Game Pass Ultimate or PC Game Pass ist die beste Wahl weil sie sowohl das Spiel (Zugang zu neuen Spielen ab dem ersten Tag) und Zugang zum Multiplayer-Modus. Wenn Sie das Spiel direkt kaufen möchten, gibt es eine Xbox Game Pass Essential Ein Abonnement reicht völlig aus, um Online-Rennen mit deinen Freunden.

Wenn du den Preis für das komplette Spiel senken möchtest, hol dir dein Exemplar bei Eibeüber dieForza Horizon 6 hub, oder – falls du lieber 10 bis 15 Dollar pro Monat zahlen statt 69,99 Dollar im Voraus – grab an Xbox Game Pass Ultimate keystattdessen.

Mit quietschenden Reifen von Tokio bis zum Touge: So spielt sich „Forza Horizon 6“

Eine Sache, die ich dem Spiel in meiner Rezension unbedingt zugutehalten muss, ist Forza Horizon 6 Das Besondere an dieser Rezension ist, dass sie kein Geheimnis aus ihrer Identität macht. Sie liegt eindeutig eher auf der Arcade-Seite des Rennspiels und setzt auf puren Spielspaß statt auf realistische Simulator-Physik.

Die neue Kulisse sorgt für unglaubliche Japan-spezifische Veranstaltungen. DieTouge (Bergpass) Kämpfe technische, enge Duelle auf Bergpässen einführen, bei denen man über Serpentinenstraßen gleitet. Es ist das die spannendste Erweiterung der Reihe seit den „Weather“-Teilen. Ich liebe auchDaikoku, ein legendärer Treffpunkt, an dem du andere Fahrer treffen, deine neuesten Umbauten präsentieren und Rivalen in einer intimeren Atmosphäre als auf dem riesigen Festivalgelände herausfordern kannst.

Tokio selbst ist eine gewaltige Leistung. Die Entwickler haben ein Stadtgebiet, das fünfmal so groß ist wie jede Stadt in den bisherigen Spielen. Du kannst über die Shibuya-Kreuzung rasen, am Tokyo Tower vorbeifahren oder die Ginkgo-Allee entlangbrausen.

Dieser riesige Stadtentwurf basiert auf Hochstraßenkonzepten, die von den früheren Hot WheelsErweiterung, umgeben von Neonlichtern, ruhigen Vororten und Industriehäfen. Wenn man aus der Cockpit-Perspektive fährt, ist die neue 540-Grad-Raddrehung und verbesserte Lenkanimationen sorgen dafür, dass sich die Kabine bemerkenswert realistisch anfühlt.

Und natürlich das Die Auswahl an Autos ist riesig. Du kannst klassische JDM-Ikonen sammeln wie Skylines, Er wird es verstehen, NSXs, undRX-7neben High-End-Hyperautos und Muscle-Cars. Sie können nach seltenen Gebrauchtwagen über spezialisierte Händler oder suchen Sie nach modifizierten Forza Edition Autos, die in der freien Natur versteckt sind. Wenn Sie dasDeluxe or PremiumVersion, dieAutopass sorgt für 30 zusätzliche Fahrzeuge in deiner Garage, wobei ein Auto ausfiel jede Woche ab dem 19. Mai.

Für Kreative gilt das alte EventLabentwickelte sich zuCoLab. Jetzt kannst duErstelle gemeinsam mit deinen Freunden in Echtzeit eigene Strecken überall auf der Welt. Außerdem kannst du deine privaten Häuser und Garagen in ganz Japan individuell gestalten, um deine Sammlung zu präsentieren. VIP-Mitglieder erhalten einen Riesiges Haus in Tokio – kostenlos, während andere Credits ansammeln können, um es zu kaufen.

Das Fahrverhalten ist großartig, aber nicht perfekt. Die Autos neigen immer noch recht leicht zum Übersteuern, ähnlich wie in Forza Horizon 5. Runde 10hat zwar dazu beigetragen, die Physik zu optimieren, aber getreu seinen Wurzeln, Das ist immer noch ein lockeres, rasantes Arcade-Rennspiel.

Aus Gründen der Barrierefreiheit ist die Die Entwickler haben einen Kontrastmodus, ein Näherungsradar und Unterstützung für Gebärdensprache hinzugefügt.. Diese Eigenschaften machen das Spiel zu einem sehr zugänglichen Rennspiel, was immer ein willkommener Bonus ist. Dazu kommen die wunderschönen, dynamischen Jahreszeiten – wie die Kirschblüte während der Sakura-Saison und der tiefe Schnee im Winter –, wodurch Japan unglaublich lebendig und einladend wirkt.

Der JDM-Lifestyle: Entwicklung, Geschichte und Atmosphäre

Das wäre keine vollständige und wahrheitsgetreue Forza Horizon 6 Eine Anmerkung, falls ich das nicht schon zu Beginn erwähnt habe: Forza Horizon Spiele sind einfach nicht handlungsorientiert, und dieses hier ist da keine Ausnahme. Hier gibt es keine tiefgründigen, filmreifen Handlungsstränge oder rührselige Charakterentwicklungen. Wenn du dir das hier ansiehst, weil du etwas mit einer ausgeprägten Erzählung suchst, wie zum Beispiel Need for Speed: Most Wanted, dann würdest du die Handlung wahrscheinlich als ziemlich dünn und etwas klischeehaft empfinden.

ABER wenn man es mit anderen Open-World-Arcade-Rennspielen vergleicht, würde ich dennoch behaupten, dass das Festival Die Struktur vermittelt ein fantastisches Gefühl von Fortschritt. Dieses Spiel ist ein lebhaftes Fest rund um Autos, Musik und japanische Kultur, kein dialoglastiges Rollenspiel.

Deine persönliche Reise beginnt in dem Moment, in dem du als einfacher Tourist aus dem Flugzeug steigst. In dieser ersten Phase bekommst du einen Eindruck von der atemberaubenden Landschaft, lernst die grundlegenden Bedienelemente des Autos kennen und erhältst die Schlüssel für deine allerersten Autos. Es ist Alles rund um die Freude am Entdecken. Schon bald betrittst du die Horizon Invitational. Das ist die große Auswahlprüfung, bei der du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen musst. Sobald du diese Prüfung bestanden hast, wirst du offiziell Mitglied der Festival als Nachwuchsfahrer, und genau da liegt das echtDer Spaß beginnt.

Von dort aus steigt man durch die Festival-Armband Durch die Teilnahme an Rennen, Stunts und besonderen Herausforderungen steigst du in der Rangliste auf. Mit jeder freigeschalteten Stufe schaltest du schnellere Fahrzeuge, coole Häuser und exklusive Festivalbereiche frei. Ganz oben auf dieser Rangliste steht das Horizon Legend Status. Das Erreichen dieses Ranges schaltet Folgendes frei: Legend Island, ein riesiges Endspiel-Gebiet, das speziell für die besten Fahrer entwickelt wurde. Es ist mit Abstand die lohnenswerteste Endspielstruktur, die wir bisher in dieser Spielereihe gesehen haben.

Auf dem Weg dorthin,Man tritt nicht einfach nur gegen namenlose KI-Gegner an. Außerdem stößt man auf die Festival „Legends of the Horizon“. Dabei handelt es sich um besondere, themenbezogene Charaktergeschichten, in deren Mittelpunkt fiktive Fahrer stehen. Jeder Fahrer verkörpert einen einzigartigen Aspekt der japanischen Autokultur. Ihr werdet Drift-Meister, JDM-Tuning-Begeisterte, Experten für die Restaurierung von Oldtimern und Bergstraßenrennfahrer kennenlernen. Sie fungieren als eure Begleiter und verleihen dem Festival eine viel persönlichere Note.

Das neueTouge-Rennen haben ebenfalls ihren eigenen spannenden Handlungsstrang. Dieser Rennmodus auf Bergpässen ist eingebettet in eine Geschichte über Japans reale Subkultur der Straßenrennen, und du musst dich mit bestimmten NPC-Rivalen messen, die auf diesen kurvenreichen Bergstraßen das Sagen haben. Wenn du eine Pause vom Rennen machen möchtest, kannst du dich auf den Weg zum Daikoku Autotreffen.

Diese sozialen Bereiche eignen sich perfekt zum Abhängen. Dort kannst du deine Lieblingsfahrzeuge abstellen, deine individuellen Lackierungen präsentieren und dich mit anderen Spielern unterhalten. Es zeigt eine Seite der japanischen Autokultur, die in früheren Spielen völlig außer Acht gelassen wurde.

Diese wunderschöne Kulisse habe ich in diesem Beitrag wahrscheinlich schon ein Mal zu oft beschrieben Forza Horizon 6 Die Rezension lautet inzwischen eine stilisierte Hommage an Japan und nicht etwa eine wörtliche, Straße für Straße nachgezeichnete Kopie einer Karte. Wie ich bereits erwähnt habe, haben Art Director Don Arceta und Kulturberaterin Kyoko Yamashita viel Zeit mit Recherchereisen verbracht, um sicherzustellen, dass sie den wahren kulturellen Geist des Landes einfangen konnten – und das merkt man auch.

The Das Audiodesign spielt dabei eine entscheidende Rolle für diese Atmosphäre. Der Soundtrack ist unglaublich und bietet eine Mischung aus energiegeladenen japanischen Titeln, Rock und elektronischer Musik (mein einziger Kritikpunkt ist, dass kein Eurobeat dabei ist). Abgesehen davon ist der Autogeräusche sind ein absolutes Highlight. Die Entwickler haben viel Zeit in authentische Motorgeräusche investiert, und jedes Gasgeben, jedes Turbo-Zischen und jedes Auspuffknattern Das klingt unglaublich realistisch.

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Lohnt sich „Forza Horizon 6“? Editionen, Game Pass und Preis-Leistungs-Verhältnis

Nun, dasForza Horizon 6 In diesem Testbericht wird endlich die Frage beantwortet, die sich die meisten von euch hier wahrscheinlich stellen – ist Forza Horizon 6 Lohnt es sich? Um diese Entscheidung zu treffen, musst du dir überlegen, wie viel Spielspaß du für dein hart verdientes Geld bekommst.

Dies ist eine dieser seltenen Veröffentlichungen von Blockbuster-Spielen, bei denen die Verwendung eines Der Abonnementdienst ist um einiges günstiger als den Kauf eines Spielschlüssels, insbesondere im ersten Spielmonat. Eine Standard-Box aus dem Einzelhandel kostet dich €69.99, aber du kannst schon am ersten Tag mit einem Xbox Game Pass Ultimate key on Eibe für einen winzigen Bruchteil dieser Kosten.

Du hast fünf unterschiedliche Kaufwege Je nach Ihrem Budget, Ihrer Hardware und dem Umfang, den Sie anstreben:

Option 1 – Standardausgabe (69,99 $): Damit erhältst du das Basisspiel und sonst nichts. Wenn du Abonnementmodelle nicht magst und einfach nur das reine Rennspiel für immer haben möchtest – ohne zusätzliche Autos oder Early-Access-Zugang –, ist das die beste Wahl.

Damit erhältst du das Basisspiel und sonst nichts. Wenn du Abonnementmodelle nicht magst und einfach nur das reine Rennspiel für immer haben möchtest – ohne zusätzliche Autos oder Early-Access-Zugang –, ist das die beste Wahl. Option 2 – Deluxe-Edition (99,99 $): Du erhältst das Basisspiel sowie die Autopass, das fällt 30 zusätzliche Wagen im Laufe der Zeit in Ihre Garage. Dazu gehört auch die Willkommenspaket mit fünf vorgetunten Autos, damit du schnell in die Karriere starten kannst.

Du erhältst das Basisspiel sowie die Autopass, das fällt im Laufe der Zeit in Ihre Garage. Dazu gehört auch die Willkommenspaket mit fünf vorgetunten Autos, damit du schnell in die Karriere starten kannst. Option 3 – Premium-Edition (119,99 $): Das ist das ultimative Paket für Hardcore-Rennfahrer. Es umfasst Deluxe Inhalt, vier Tage Early Access, zwei zukünftige Erweiterungen und ein VIP-Mitgliedschaft das deine Credits im Spiel verdoppelt und dir gleichzeitig ein wunderschönes „Tokyo City House“ kostenlos .

Das ist das ultimative Paket für Hardcore-Rennfahrer. Es umfasst Deluxe Inhalt, vier Tage Early Access, zwei zukünftige Erweiterungen und ein das deine Credits im Spiel verdoppelt und dir gleichzeitig ein wunderschönes . Option 4 – Xbox Game Pass Ultimate (22,99 $/Monat): Die beste Wahl für Spieler, die vorrangig auf der Konsole spielen. Damit erhalten sie am ersten Tag uneingeschränkten Zugriff auf die Basis-Spielebibliothek auf 19. Mai 2026 , zusammen mit nativem Cloud-Streaming und Online-Multiplayer-Funktionen auf Xbox Series X|S.

Die beste Wahl für Spieler, die vorrangig auf der Konsole spielen. Damit erhalten sie am ersten Tag uneingeschränkten Zugriff auf die Basis-Spielebibliothek auf , zusammen mit nativem Cloud-Streaming und Online-Multiplayer-Funktionen auf Xbox Series X|S. Option 5 – PC Game Pass (13,99 $/Monat): Die ultimative High-Fidelity-Budget-Lösung, die ausschließlich für Desktop- und Handheld-PC-Spieler entwickelt wurde. Sie umfasst unter anderem Forza Horizon 6 am ersten Tag durch die Microsoft Store App und ist für PC-Spieler äußerst effizient; man sollte jedoch bedenken, dass sie keine Cross-Play-Lizenz für das Spielen auf einer echten XboxKonsole.

Die Kostenübersicht zu „Forza Horizon 6“: Die günstigsten Möglichkeiten zum Spielen

Wenn du gerade dabei bist, deine Forza Horizon 6 Wenn Sie sich vor der Entscheidung über das Budget informieren möchten, hier die Kurzfassung: Sie müssen nicht sofort 69,99 $ bezahlen. PC Game Pass Für 13,99 $ pro Monat ist dies die günstigste Möglichkeit, das Spiel vom ersten Tag an zu spielen, wenn du auf einem Desktop-PC oder Laptop spielst. Xbox Game Pass Ultimate bei etwa 10–15 $ pro Monat auf Eibesorgt dafür, dass auch Konsolenspieler am Erscheinungstag dabei sind. Beide Optionen umfassen das komplette Basisspiel ab dem 19. Mai und umgehen den Ladenpreis vollständig.

Für die engsten Forza Horizon 6 So günstig wie möglich – außerdem gibt es noch die Forza Horizon 5 Route. Der Eintrag zu Mexiko ist verfügbar unter Eibefür einen Bruchteil des Neupreises bietet es über 100 Stunden Open-World-Rennen und ist enthalten in Game Pass auch. Wenn man nicht unbedingt sofort das neueste Spiel spielen muss, ist das ein Angebot, gegen das man kaum etwas einwenden kann. Wenn man sich jedoch entscheidet, noch zu warten, FH6 genauer gesagt, die Microsoft Store senkt die Preise in der Vergangenheit in den ersten drei Monaten nach der Markteinführung um 10 bis 30 %.

Überprüfen Sie bitte vor dem Start noch einmal genau, welche Abonnementstufe Sie derzeit nutzen. Unter Microsoft„die derzeitige Konfiguration, konkret“ Forza Horizon 6 Game Pass Anspruchsberechtigung für Der Zugang am ersten Tag ist streng beschränkt auf die Game Pass Ultimate and PC Game PassDritter. Unverzichtbar and Premium Abonnenten dieser Stufe müssen bis zu einem Jahr warten, bis sie spielen können. Auf der Xbox Game Pass hub.

Was die reine Spielzeit angeht, bekommst du eine riesige Menge an Inhalten. Beim Durchsehen der Hauptkampagneum zu erreichenHorizon Legend „Status“ führt Sie herum 25 bis 40 Stunden. Wenn du möchtest, Schließe alle Story-Missionen ab, meistere jede Touge-Battle, und vervollständigen Sie Ihre Sammlung, kannst du davon ausgehen, dass du 50 bis 80 Stunden.

For Komplettisten, eigene Strecken erstellen in CoLab und jeden Winkel von Legend Islandkann problemlosVerlängere deine Spielzeit auf über 150 Stunden. Die Entwickler planen, das Spiel über Jahre hinweg mit saisonalen Updates auf dem neuesten Stand zu halten, sodass du unbegrenzt weiterfahren kannst.

Wenn Sie nun einen PlayStation 5, müssen Sie entscheiden, ob es klug ist, abzuwarten. Es gibt keine offizielle PS5 Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, lediglich das Versprechen, dass die Portierung noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Wenn du einen ordentlichen Gaming-PC hast, Ehrlich gesagt bist du besser beraten, dir die PC-Version auf Dampf oder auf den PC Game Passgerade jetzt anstatt sechs Monate oder länger zu warten. Wenn Sie auf einen Sonderverkauf für das Microsoft Store, die Geschichte lehrt uns, dass die Preise in der Regel innerhalb von drei Monaten um 10 % bis 30 % sinken zum Zeitpunkt der Markteinführung, wobei die untere Variante am ehesten umgesetzt wird für Los, Horizo!n Titel.

Dennoch ist es ein ganz anderes Erlebnis, seine Reise schon fast am ersten Tag zu beginnen. The Los!Die Community ist in der Woche der Markteinführung am aktivsten., wenn alle an den saisonalen Events teilnehmen und um einen Platz in der Rangliste kämpfen.

Wenn du den Preis am Erscheinungstag komplett umgehen möchtest, aber trotzdem ein großartiges Rennspiel-Erlebnis haben willst, kannst du dir Forza Horizon 5oder einForza Horizon 5 Premium-Edition (für ein umfassenderes Erlebnis) auf Eibe. Beide Ausgaben bietet dir Hunderte von Stunden unglaublichen Rennspaßes in Mexiko – und das zu einem Bruchteil der Kosten einer Neuerscheinung.

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Forza Horizon 6: Bewertung der Plattformleistung (Welche Version sollte man kaufen?)

Sprechen wir über die Leistung auf unterschiedlicher Hardware. Das Forza Horizon 6 Dieser Testbericht soll Ihnen einen soliden Anhaltspunkt dafür geben, wie Sie mit Ihrem Budget die bestmögliche Bildschirmausstattung zusammenstellen können. Zunächst einmal, Alle bestätigten Startversionen bieten das Kern-Rennspiel-Erlebnis., aber der PC hat derzeit einen klaren technischen Vorsprung.

The Xbox Series S liegt am unteren Ende des visuellen Spektrums, und wir warten immer noch auf die PS5 Start. Aus diesem Grund wird Ihre Wahl der Plattform entscheidend dafür sein, wie Sie das Spiel erleben. Ich habe eine kurze Forza Horizon 6 Xbox Testbericht, in dem ich euch zeigen werde, wie sich die Konsolenversionen im Vergleich zum High-End-PC-Erlebnis schlagen. Außerdem gehe ich in meinem Forza Horizon 6 Lesen Sie den folgenden Abschnitt zur PC-Rezension und diskutieren Sie anschließend über das kommende FForza Horizon 6 PS5 Veröffentlichung, damit Sie Ihre Einkäufe planen können.

Wenn du nur auf PlayStation, dann musst du wissen, dass the PS5 Diese Version erscheint später im Jahr 2026. Microsoft startet das Spiel auf Xboxund PC auf19. Mai 2026. Wenn Sie ein guter Gaming-PC, mein Rat ist, es dir dort gleich zu holen. Du kannst jederzeit auf eine Konsole umsteigen, sobald diese Version erscheint.

Plattform Grafikmodus Auflösungsziel FPS-Zielwert Stand beim Ray Tracing (RT) Visuelle Kompromisse Xbox Series X Treue Native 4K Dreißig Bilder pro Sekunde Aktiviert (Spiel) Mit RT-Spiegelungen von Fahrzeugen und Ambient Occlusion Leistung Dynamisches 4K sechzig Bilder pro Sekunde Im Spiel deaktiviert Verwendet Screen-Space-Reflexionen (SSR), um die Bildrate konstant zu halten Xbox Series S Treue Dynamisch 1440p Dreißig Bilder pro Sekunde Aktiviert (eingeschränkt) Einfache RT-Umgebungsokklusion; etwas geringere Texturdetailgenauigkeit Leistung Dynamisches 1080p sechzig Bilder pro Sekunde Deaktiviert Deutliche Verringerung der Umweltdichte und des Laubwerks PC (Steam / MS) Vollständig freigeschaltet Bis zu nativem 4K/8K Ohne Obergrenze (120+) Vollständiges RTGI + Reflexionen Mit modernster Ray-Traced Global Illumination (RTGI) Xbox Cloud-Gaming Streaming Bis zu 1440p sechzig Bilder pro Sekunde Deaktiviert Kompressionsartefakte sichtbar; geringe Eingabelatenz PlayStation 5 Voraussichtlich Ende 2026 Ziel: Gleichstellung mit der XSX 30 / 60 Bilder pro Sekunde Wird Fidelity RT unterstützen Nicht spielbarwährend derMai 2026Startfenster

Xbox Series X: Das ist das Flaggschiff unter den Konsolen. In Fidelity-Modus, dann erhält mannatives 4K, komplett mit realistischen Raytracing-Reflexionen auf der Karosserie Ihres Autos. Wenn Sie ein butterweiches Fahrgefühl wünschen, Leistungsmodus deaktiviert das Raytracing für die dynamische 4K-Auflösung auf 60 FPS festlegen.

Xbox Spieler können sich Forza Horizon 6 auf Eneba über die Forza Horizon 6 hub um mit dem Spielen zu beginnen, aber die klügste Vorgehensweise ist oft Game Pass UltimatetypischerweiseEibePreisgestaltung von10–15 $ pro Monat, wasdeutlich günstiger als die 69,99 $ Standardausgabe.

Xbox Series S: Diese Version basiert auf dynamischen 1440p-Skalierung bei 30 FPS in Fidelity-Modus, und dynamisch1080p-Skalierung bei 60 FPS in Leistungsmodus.

Im Vergleich zu seinem größeren Bruder weist es zwar minderwertigere Reflexionen und Texturdetails auf, aber Die Leistung bleibt unglaublich flüssig da das Spiel ausschließlich für Hardware der neunten Generation optimiert ist. Das funktioniert, weil ältere Xbox One Die Hardware schränkt die Optimierung nicht ein.

Xbox Cloud-Gaming: Bis zu 1440p-Streaming . Man kann das Spiel auf Smartphones, Tablets oder im Browser streamen, ohne eine Konsole zu besitzen. Es ist eine gute Wahl für unterwegs, doch aufgrund der Eingabeverzögerung werden ernsthafte Rennspieler weiterhin auf native Hardware zurückgreifen wollen.

Bis zu . Man kann das Spiel auf Smartphones, Tablets oder im Browser streamen, ohne eine Konsole zu besitzen. Es ist eine gute Wahl für unterwegs, doch aufgrund der Eingabeverzögerung werden ernsthafte Rennspieler weiterhin auf native Hardware zurückgreifen wollen. PC (Steam & Microsoft Store): Volles grafisches Potenzial mit Raytracing-basierter globaler Beleuchtung und Reflexionen. Dies ist die die absolut beste Version Wenn Sie über leistungsstarke Hardware verfügen, können Sie Über 120 FPS auf Grafikkarten der mittleren bis oberen Preisklasse. Es unterstützt Ultra-Wide-Monitore und Rennlenkrad-Setups perfekt, wodurch die neuen 540-Grad-Lenkradanimationen besonders gut zur Geltung kommen.

PC-Spieler haben zwei Kaufoptionen: Microsoft Store(unterstützendXbox Play AnywhereCross-Buy undPC Game Pass Teilnahmeberechtigung) oder Dampf (kein Cross-Buy). Für die meisten PC-Spieler, PC Game Passüber dieMicrosoft Storeist dasgünstigster Weg am ersten Tag.

PlayStation 5 (später im Jahr 2026): Es wird erwartet, dass dies dem Xbox Series X Version. Sie ist zum Start noch nicht verfügbar, und wir haben noch kein genaues Datum. PS5– Nur Spieler können das Spiel zu ihrer PlayStation StoreWunschliste um Benachrichtigungen über die Veröffentlichung zu erhalten.

Preis von „Forza Horizon 6“ für die PS5: Was PlayStation-Spieler erwarten sollten

Microsoft hat keine offizielle Zahl dazu genannt, Forza Horizon 6 für PS5 Ein Preis steht noch nicht fest, und es gibt auch noch keinen konkreten Termin, sondern lediglich den bestätigten Zeitrahmen „später im Jahr 2026“. Dennoch können Sie mit ziemlicher Sicherheit vorausplanen.

Microsoft bringt seine großen First-Party-Spiele auf PS5in letzter Zeit (Sea of Thieves, Forza Horizon 5, Gears of War), und jede einzelne davon schloss zum gleichen Kurs wie die Xbox Version. Sofern sich also nichts ändert, ist mit einer exakten Parität zu rechnen:

Standard-Edition – 69,99 $: nur das Basisspiel.

nur das Basisspiel. Deluxe-Edition – 99,99 $: Das Basisspiel plus der Car Pass (30 zusätzliche Autos).

Das Basisspiel plus der Car Pass (30 zusätzliche Autos). Premium-Edition – 119,99 $: Deluxe-Inhalte, Early Access, zwei Erweiterungen und VIP-Vorteile.

Hier ist der Teil, den die meisten Anleitungen auslassen: Es gibt keine Game-Pass-Verknüpfung auf PlayStation. DieForza Horizon 6 für PS5 Der Preis ist, was auch immer der PlayStation Kosten im Store, da Microsofts eigene Titel nicht wie beim Game Pass vom ersten Tag an zu PS Plus hinzugefügt werden. Xbox and PC Spieler können gegen eine Abonnementgebühr von 13,99 $ an Rennen teilnehmen, aber PS5– Nur Spieler zahlen den vollen Verkaufspreis. Das verändert die Rechnung komplett.

Wenn du also auf PlayStation, dann hast du drei realistische Möglichkeiten:

Auf die Wunschliste setzen und abwarten: add Forza Horizon 6 Füge es jetzt deiner PlayStation Store-Wunschliste hinzu, damit du sofort benachrichtigt wirst, sobald Datum und Preis bekannt gegeben werden.

add Forza Horizon 6 Füge es jetzt deiner PlayStation Store-Wunschliste hinzu, damit du sofort benachrichtigt wirst, sobald Datum und Preis bekannt gegeben werden. Sichern Sie sich ein Angebot zum Start: Los! Die Preise im Microsoft Store sinken in der Regel innerhalb weniger Monate nach der Veröffentlichung, sodass man mit ein wenig Geduld etwas Geld sparen kann.

Los! Die Preise im Microsoft Store sinken in der Regel innerhalb weniger Monate nach der Veröffentlichung, sodass man mit ein wenig Geduld etwas Geld sparen kann. Starte stattdessen auf dem PC: Wenn du einen Gaming-PC hast, kannst du mit dem PC Game Pass für 13,99 $ pro Monat schon heute durch Japan rasen – ganz ohne Wartezeit auf die Portierung.

Kritische Rezeption & Stimme der Gemeinschaft

FrühForza Horizon 6 Die Rezensionen sind nun offiziell erschienen, und in der Gaming-Welt geht es hoch her. Ich habe mir die Bewertungen angesehen, und die allgemeine Meinung ist unglaublich positiv. Forza Horizon 6 erreicht derzeit spektakuläre 92 Punkte auf Metacritic for Xbox und 89 auf dem PC, womit es direkt mit dem Höchstwert der Reihe gleichzieht. OpenCritic gleicht diese Energie mit einer starken 91 Punkte, woraus hervorgeht, dass fast 96 Prozent der Kritiker den Spielern raten, sich direkt ins Spiel zu stürzen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels sind die großen Medien geradezu voll des Lobes. IGN hat alles auf eine Karte gesetzt mit eine glatte 10, und bezeichnete das Spiel als Meisterwerk. Eurogamer and VGC haben ebenfalls ihr Maximum gesenkt 5 von 5 Punkten, wobei sie loben, dass die Rückkehr zum klassischen Armband-System ein fokussiertes, unglaublich befriedigendes Gefühl des Fortschritts vermittelt. Auf der anderen Seite gehen einige andere Rezensenten etwas vorsichtiger vor.

GameSpothat ihm eine 8 gegeben, wobei er es als großartigen virtuellen Urlaub bezeichnete, aber anmerkte, dass beim Rennsport keine allzu großen Risiken eingegangen werden. Gamereactor UK lag mit 70 als größter Ausreißer, mit der Begründung, dass das bekannte Die Formel wirkt zu ähnlich wenn Sie bereits Hunderte von Stunden in Mexiko verbracht haben.

Aber was ist mit der Gemeinschaft? Nun, obwohl die ersten Spieler auf Dampf Während die einen die wunderschöne Berglandschaft bewundern, tauchen im Internet einige Beschwerden auf.

Weiter plaudernReddit ist mehr oder weniger dasselbe, mit ein paar Beschwerden über entweder das teuerPremium-EditionPreisschildoder dieGroßangelegter Leak einer unverschlüsselten Vorabversion mit einer Größe von 155 GB wodurch Piraten bereits Tage vor Beginn des offiziellen Early-Access-Zeitraums Zugriff auf eine geknackte Version erhielten; außerdem finden einige erfahrene Drift-Fans das neue Touge-Rennen im Vergleich zu realen Passfahrten etwas vereinfacht.

Andere merken zudem an, dass sich die Werkzeuge zum Bau der individuellen Garage etwas umständlich anfühlen, da das Ausrichten der Schienenstücke etwas mühsam ist. Wenn Sie jedoch eine beeindruckende Präsentation von Hardware der nächsten Generation, damit stellt es seine jüngsten Konkurrenten wie Need for Speed Unbound or Das Crew Motorfest.

Mein Fazit zu „Forza Horizon 6“: Die altbewährte Formel, nur noch besser (Was funktioniert, soll man nicht ändern…)

Enebameter 9,5/10

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Ich kann mit Überzeugung sagen, dass es die beste Entscheidung war, das Festival nach Japan zu bringen. Spielplatzspiele seit Jahren gemacht hat. Mein Forza Horizon 6 Die Rezension und die allgemeine Kritik bestätigen dies voll und ganz. Wenn Sie also ein ein visuell atemberaubendes Open-World-Rennspiel, das Ihre moderne Hardware bis an ihre absoluten Grenzen bringt, das ist genau die richtige Fahrt.

Die schiere Größe Tokios, die technische Herausforderung der Touge-Bergstrecken und die umfangreiche Auswahl an JDM-Fahrzeugen machen dieses Spiel zu einem riesigen, äußerst lohnenden Spielplatz. Da Runde 10 Die Feinabstimmung der Physik hilft sehr, auch wenn das stark driftende Übersteuern aus den früheren Spielen nach wie vor ein kleines Ärgernis darstellt.

Was dieses Paket so attraktiv macht, ist das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn man kann Starten Sie gleich am ersten Tag mit einem Abonnement, müssen Sie die 70-Dollar-Box nicht im Voraus kaufen. Wenn Sie einen High-End-PC besitzen, erleben Sie mit Raytracing-Beleuchtung das absolute visuelle Highlight, während Serie X Die Besitzer kommen in den Genuss eines großartigen, stabilen Konsolenerlebnisses.

Zum Abschluss möchte ichForza Horizon 6 Zur Rezension: Hier ist meine direkte Aufschlüsselung der Höhen und Tiefen dieses Spiels:

PROS CONS ✅ Die schönste Karte in der Geschichte der Serie ✅ Über 550 Autos mit besonderem Schwerpunkt auf JDM-Klassikern ✅ Kooperative Echtzeit-Spiele CoLabSchöpfung ✅ PhänomenalRadhalterung ✅ Raytracing im aktiven Spielgeschehen ✅ Mitreißend540-Grad-Cockpit Veranstaltungen ✅ Authentische JDM-Autokultur ❌ Die Formel fühlt sich sehr ähnlich an wie Forza Horizon 5 ❌ Feingefühl im Umgang mit Übersteuerungsneigungen ❌ Hohe Preise für die Premium-Stufe ❌ Vorhersehbare Charaktergeschichten mit geringem Einsatz

Kurz gesagt, ich denke, Forza Horizon 6 is…

Ideal für → Los! Fans, die Hunderte von Stunden in frühere Spiele investiert haben; alle, die von der japanischen Autokultur und JDM-Legenden begeistert sind; Game Pass Ultimate Abonnenten, die Wert auf ein hochwertiges Spielerlebnis legen; PC-Spieler mit erstklassiger Hardware; Freundesgruppen, die es lieben, gemeinsam zu fahren und eigene Strecken zu entwerfen.

→ Los! Fans, die Hunderte von Stunden in frühere Spiele investiert haben; alle, die von der japanischen Autokultur und JDM-Legenden begeistert sind; Game Pass Ultimate Abonnenten, die Wert auf ein hochwertiges Spielerlebnis legen; PC-Spieler mit erstklassiger Hardware; Freundesgruppen, die es lieben, gemeinsam zu fahren und eigene Strecken zu entwerfen. Weniger geeignet für → PlayStation 5 Spieler, die nicht monatelang auf eine Portierung warten wollen; Track-Puristen, die auf der Suche nach realistischer Simulator-Physik sind; Game Pass Essential and Game Pass Premium Mitglieder, da das Spiel nicht im Lieferumfang enthalten ist; Spieler, die von Open-World-Rennspielen genug haben und sich einen kompletten Neustart des Genres wünschen; preisbewusste Einsteiger (man kann das deutlich günstigere Forza Horizon 5das liefertÜber 100 Stunden (zu einem Bruchteil des Preises).

Spielplatzspiele Sie haben uns tatsächlich zugehört – und zwar richtig gut. Sie haben unseren größten Wunsch aufgegriffen und ein neonbeleuchtetes JDM-Paradies geschaffen, das einfach der Hammer ist. Forza Horizon 6 Das Rad wird zwar nicht komplett neu erfunden, aber wenn dieses Rad an einem wunderschön gestalteten orange-schwarzen RX-7 montiert ist, der einen Bergpass in Japan hinunterrast – glaubt mir, das ist euch völlig egal.