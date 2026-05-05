Das schnellste VPN für Gaming: Meine 6 Favoriten für flüssigeres und reaktionsschnelleres Spielen

Es ist wichtig, das schnellste VPN für Gaming zu finden, wenn dein Setup aus 100-GB-Patches, 4K-Streams und einem Dutzend Geräten besteht, die alle um Bandbreite konkurrieren.

Die meisten VPNs brechen zusammen, sobald man auf „Herunterladen“ klickt. Einige wenige tun das nicht, und genau diese habe ich besonders auf Herz und Nieren geprüft. Ich habe Dutzende von Diensten bei umfangreichen Spielinstallationen, langen Sitzungen und zu Spitzenzeiten auf den Servern getestet, um herauszufinden, welche tatsächlich Gigabit-Geschwindigkeiten halten können.

Das sind diejenigen, denen ich zutraue, dass sie in entscheidenden Momenten für Geschwindigkeit sorgen.

Meine Top 3 der schnellsten VPNs für Gaming

Ich habe diese VPNs über eine 1-Gbit/s-Verbindung getestet und sie mit umfangreichen Spiel-Downloads und langen Sitzungen auf Herz und Nieren geprüft. Um das schnellste VPN für Gaming zu finden, habe ich jeden Dienst über eine 1-Gbit/s-Verbindung getestet und ihn mit jedem mir einfallenden Test auf Herz und Nieren geprüft. Diese drei blieben am nächsten an meiner Referenzleistung.

NordVPN – NordLynx war in meinen Tests unglaublich schnell und erreichte auf Servern in der Nähe durchschnittlich rund 970 Mbit/s. Es hat meine Basisleistung kaum beeinträchtigt und ich hatte nie das Gefühl, dass es die Verbindung ausbremste. ExpressVPN – Wenn du ein Gaming-VPN suchst, das schnell, stabil und verdammt schwer zu knacken ist, dann ist das hier genau das Richtige. In meinen Tests war es zwar nicht das schnellste, aber definitiv das zuverlässigste. Proton VPN – Auf längeren Strecken hat es sich besonders gut bewährt. Durch das Drosseln der Bandbreite wurde die Geschwindigkeit deutlich gesteigert, und der Leistungsabfall war weitaus weniger stark als bei den meisten anderen VPNs, die ich getestet habe.

Das sind die Anbieter, auf die ich mich verlassen würde, wenn es um schnelle Downloads, flüssigere Spiele und weniger Wartezeit geht, bis die Verbindung endlich läuft.

Das schnellste VPN für Gaming: 6 getestete Empfehlungen

Ich habe die tatsächlichen Geschwindigkeiten in verschiedenen Regionen getestet, die Stabilität bei längeren Sitzungen überprüft, die Serverqualität unter die Lupe genommen und sichergestellt, dass jeder Dienst das schnellste für Gaming verfügbare VPN-Protokoll verwendet.

Allerdings geht es bei der Rangliste nicht nur um die reine Übertragungsgeschwindigkeit in Mbit/s. Auch der Preis, die Gerätebeschränkungen und die Leistungsfähigkeit der einzelnen VPNs bei längerer Nutzung haben die endgültige Reihenfolge beeinflusst. Wenn Sie auf der Suche nach dem besten VPN für schnelles Gaming sind, heben sich hier die echten Spitzenreiter von der Masse ab.

1. NordVPN [Das schnellste VPN für Gaming]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 970 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (600–870 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Bedrohungsschutz, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama Leistung bei Gaming-Geschwindigkeit Regionale Geschwindigkeiten nahe am Gigabit-Bereich, 10-Gbit/s-Server, minimale Drosselung Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

NordVPN an erster Stelle steht, weil es das Das beste VPN für Gaming, ohne Frage. Auf meiner 1-Gbit/s-Leitung erreichte NordLynx bei Servern in der Nähe durchschnittlich rund 970 Mbit/s – das ist für ein VPN geradezu unglaublich und liegt so nah am Ausgangswert, dass ich den Geschwindigkeitsverlust kaum bemerkt habe. Große Downloads wurden schnell übertragen, der Wechsel zwischen Regionen war einfach, und so wurde der Patch-Tag nie zu einer lästigen Pflicht.

NordLynx ist der Grund, warum dieses Modell die Nase vorn hat. Es war das das schnellste VPN-Protokoll für Gaming Ich habe es getestet, und das Ergebnis war NordVPN the die optimale Kombination aus Geschwindigkeit und geringem Overhead in der Gruppe. Wenn du das schnellste VPN für Online-Gaming suchst, brauchst du ein Protokoll, das seine Aufgabe erfüllt und sich ansonsten zurückhält. Genau das ist hier der Fall.

Pro-Tipp Gib dich nicht mit dem ersten Server in der Nähe zufrieden, der auf den ersten Blick gut aussieht. Probiere ein paar Server in derselben Region aus. Ich habe schon erlebt, dass „etwas weiter entfernte“ Server besser waren als der nächstgelegene, weil die Verbindung zum eigentlichen Spielserver stabiler war.

Ich habe auchweniger Zeitaufwand für die Suche nach einem geeigneten Server with NordVPN als bei den meisten anderen. Ein Server in der Nähe lieferte keine zufriedenstellende Leistung, ich habe gewechselt – Problem gelöst. Das klingt vielleicht trivial, bis man eine Reihe von VPNs nacheinander testet und feststellt, wie viele davon in einem reinen Geschwindigkeitstest zwar großartig abschneiden, aber Probleme machen, sobald die Strecke überlastet ist.

Vorteile Nachteile ✅ Die höchsten Geschwindigkeiten in meinen Tests ✅ NordLynx eignet sich hervorragend zum Zocken ✅ Bewältigt problemlos große Spiel-Downloads ✅ Hohe Serverleistung in der Nähe ✅ Gleichbleibende Geschwindigkeiten in allen Regionen ❌ Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet

Fazit: Wenn Sie nach dem besten VPN für schnelles Gaming suchen oder wissen möchten, welches VPN die schnellsten Server für Gaming bietet, dann ist dies das VPN, das in meinen Tests die Nase vorn hatte. Es war das schnellste, am einfachsten zu bedienende und dasjenige, das mich am wenigsten störte, sobald ich mit dem Herunterladen oder Spielen begann.

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2. ExpressVPN [Das schnellste VPN für Gaming in verschiedenen Regionen]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 800–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (550–750 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Protokolle Lightway (proprietär), OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, Threat Manager, Split-Tunneling Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, „TrustedServer“-Technologie ausschließlich auf RAM-Basis, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln Leistung bei Gaming-Geschwindigkeit Hervorragend geeignet für das Lightway-Protokoll, Verbindungszeiten unter 2 Sekunden Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

ExpressVPNhat nicht geschlagenNordVPN was die reine Geschwindigkeit angeht, aber es kam näher heran als die meisten anderen, und es ist immer noch mein Lieblings-VPN für PS5. In meinen Tests hat es 800–900 Mbit/s auf Servern in der Nähe, wodurch auch große Downloads zügig abliefen und keine Verzögerungen auftraten.

Was wirklich hervorstach, war die Beständigkeit. Die Geschwindigkeiten wirkten zuverlässig und berechenbar selbst nach stundenlangem Gebrauch, und der Wechsel der Region führte nicht zu den plötzlichen Einbrüchen, die ich bei schwächeren Diensten beobachtet habe.

Pro-Tipp Beim TestenExpressVPN Wenn du nach Servern für Spiele suchst, überprüfe deinen Ping im Spiel selbst, anstatt dich auf die Latenzangabe des VPNs zu verlassen. Die schnellste Verbindung zum Spielserver ist nicht immer der Server mit der geringsten Auslastung in der App.

Lightway spielt hier eine große Rolle. Es ist eines der schnellsten VPN-Protokolle für Gaming, die ich getestet habe, und stellt fast sofort eine Verbindung her (in weniger als zwei Sekunden), was das Wechseln zwischen Servern zum Kinderspiel macht, wenn man Routen überprüft oder versucht, die Ping-Zeiten zu verbessern. Genau diese Reaktionsschnelligkeit erwarte ich von einem VPN, das sich am besten für Online-Gaming eignet.

Der andere Vorteil zeigte sich, als ich anfing, Strecken über größere Entfernungen zu testen. ExpressVPN hat weitaus mehr Geschwindigkeit beibehalten als erwartet, was es zu einer guten Wahl macht, wenn man auf internationalen Servern spielt oder regelmäßig die Region wechselt.

Vorteile Nachteile ✅ In meinen Tests sehr hohe Geschwindigkeiten ✅ Lightway ist eines der schnellsten VPN-Protokolle für Gaming ✅ Hervorragende Leistung auf langen Strecken ✅ Stabile Verbindung ✅ Schnelle Wiederverbindung ❌ Nicht für preisbewusste Nutzer

Fazit: Wenn Sie nach dem besten VPN für die schnellsten Gaming-Setups suchen und ein Produkt wünschen, das auch unter hoher Belastung zuverlässig funktioniert, ExpressVPN ist eine sehr sichere Wahl. Es ist schnell, stabil und verhält sich selten seltsam, wenn man es mal richtig ausreizt.

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3. Proton VPN [Ideal für privates Gaming ohne Leistungseinbußen]

Funktion Details Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 700–850 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (450–650 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (Verschleierungsprotokoll) Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NetShield-Werbeblocker und Malware-Schutz, Secure Core, Tor über VPN Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Sitz in der Schweiz Leistung bei Gaming-Geschwindigkeit Gute regionale Geschwindigkeiten dank der VPN-Accelerator-Optimierungstechnologie Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Proton VPN hat es in diese Auswahl geschafft, weil es etwas geschafft hat, was viele datenschutzorientierte VPNs eine Herausforderung: die Geschwindigkeit hoch genug für Spiele zu halten. In meinen Tests mit einer 1-Gbit/s-Glasfaserleitung, Die Server in der Nähe erreichten in der Regel Geschwindigkeiten von etwa 700 bis 850 Mbit/s, was mehr als genug Spielraum für umfangreiche Downloads und lange Sitzungen bietet.

Proton längere Strecken meisterte wie ein Profi, was es zu einem der Die besten VPNs für Gaming mit niedrigem Ping. Viele Dienste verlieren erheblich an Geschwindigkeit, sobald man Kontinente überquert, aber Protonhat weit mehr Bandbreite beansprucht, als ich erwartet hatte.

Pro-Tipp Wenn du auf weit entfernten Servern spielst, stelle sicher, dass der VPN-Beschleuniger aktiviert ist. Bei meinen Tests hat sich die Leistung auf langen Strecken deutlich verbessert.

Ein großer Teil davon stammt aus VPN Accelerator. Es passt das Routing und das Verkehrsverhalten so an, dass entfernte Verbindungen nicht unter dem Verschlüsselungsaufwand zusammenbrechen. Als ich es aktiviert habe, Die Geschwindigkeiten auf weit entfernten Servern haben sich spürbar verbessert, vor allem, sobald die Entfernung die für die VPN-Leistung übliche Komfortzone überschritt.

Auch hier hilft WireGuard. Es ist eines der schnellsten VPN-Protokolle für Gaming und bot Proton VPN hat in meinen Tests die besten Ergebnisse erzielt. Wenn die Verbindung gut stand, stiegen die Geschwindigkeiten überraschend nah an das Niveau heran, das ich normalerweise vom schnellsten VPN für Online-Gaming erwarte.

Vorteile Nachteile ✅ Der VPN-Beschleuniger verbessert die Leistung bei Verbindungen über große Entfernungen ✅ Hohe Geschwindigkeiten in meinen Tests ✅ WireGuard eignet sich gut für Spiele ✅ Hervorragender Datenschutz ✅ Mit der kostenlosen Version können Sie den Dienst testen ❌ Secure Core ist für Spiele zu langsam

Fazit: Wenn du hohe Leistung willst, aber auch Wert auf Datenschutz beim Zocken legst, Proton VPN ist eine klare Empfehlung. Es ist einer der wenigen Dienste, bei denen Datenschutzfunktionen und praktische Geschwindigkeit Hand in Hand gehen, ohne dass die Verbindung darunter leidet. Außerdem ist es das schnellste kostenlose VPN für Gaming, das man realistisch gesehen nutzen kann.

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4. CyberGhost [Das schnellste VPN mit speziellen Gaming-Servern]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 650–800 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–600 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, NoSpy-Server, Werbeblocker Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Rumänien Leistung bei Gaming-Geschwindigkeit Spezielle Gaming-Server, optimiert für geringe Latenzzeiten Startpreis 2,19 $/Monat (26-Monats-Abo)

CyberGhost macht es einfach, Spielserver zu finden, und es ist eines der VPNs, mit denen man am einfachsten zurechtkommt, wenn man noch keine Erfahrung damit hat. Anstatt zu raten, welcher Standort am besten geeignet sein könnte, kannst du direkt zu den als „Gaming“ gekennzeichneten Servern springen und sofort mit dem Testen der Routen beginnen. Das spart überraschend viel Zeit, wenn du versuchst, deinen Ping um ein paar Millisekunden zu verkürzen.

In meinen Tests,Die Geschwindigkeiten der Server in der Nähe lagen in der Regel bei etwa 650–800 Mbit/s, was für große Downloads und lange Gaming-Sessions mehr als ausreichend ist. Damit liegt CyberGhost etwas hinter den absoluten Geschwindigkeitsspitzenreitern, aber immer noch deutlich in einem Bereich, in dem man keine Verlangsamung durch das VPN spürt.

Pro-Tipp Probier zwei Spielserver in derselben Region aus, bevor du dich für einen entscheidest. Selbst optimierte Server können den Datenverkehr unterschiedlich leiten, und eine zweite Option bietet dir oft eine etwas direktere Verbindung zum Spielserver.

WireGuard lieferte die besten Ergebnisse hier. Es ist eines der schnellsten VPN-Protokolle für Gaming und hat dazu beigetragen, CyberGhost Sorgen Sie für ausreichend hohe Geschwindigkeiten, um ein flüssiges Spielvergnügen zu gewährleisten. Wenn Sie das schnellste VPN für Online-Gaming suchen, ohne Zeit mit der Suche nach dem richtigen Server zu verschwenden, CyberGhost macht den gesamten Prozess einfach.

Ein weiterer Vorteil ist, wie einfach die Apps den Serverwechsel machen. Sie können schnell zwischen optimierten Standorten wechseln, was hilfreich ist, wenn eine Route überlastet ist oder man eine andere Verbindungsroute ausprobieren möchte.

Vorteile Nachteile ✅ Für Spiele optimierte Server ✅ In meinen Tests solide Geschwindigkeiten ✅ WireGuard eignet sich gut für Spiele ✅ Stabil auch bei langen Sitzungen ✅ Einfacher Serverwechsel in den Apps ❌ Langsamer als die Spitzenreiter

Fazit: Wenn Sie nach dem besten VPN für die schnellsten Gaming-Setups suchen und eine Lösung wünschen, die einfach zu bedienen ist, CyberGhost ist eine gute Wahl. Er mag zwar nicht die Spitzenplätze bei der reinen Geschwindigkeit belegen, aber dank der optimierten Serverkategorien eignet er sich sehr gut zum Spielen.

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5. Privater Internetzugang (PIA) [Ideal für Gaming auf mehreren Geräten]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern (alle 50 US-Bundesstaaten) Geschwindigkeit Durchschnittlich 600–750 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (400–550 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/AES-128/ChaCha20-Verschlüsselung (konfigurierbar), Kill Switch, MACE-Werbeblocker, Multi-Hop, Portweiterleitung Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Sitz in den Vereinigten Staaten Leistung bei Gaming-Geschwindigkeit Server in allen 50 US-Bundesstaaten für eine optimale regionale Routenführung Startpreis 2,03 $/Monat (3-Jahres-Abo)

Privater Internetzugang bietet eine unglaubliche Anzahl an Servern, was es zudem zu einem der Die besten VPNs für Torrenting. Wenn man Routen testet, um die beste Latenz zu finden, ist es sehr hilfreich, wenn viele Standorte in der Nähe zur Verfügung stehen.

Über meine 1-Gbit/s-Leitung, Die Geschwindigkeiten der Server in der Nähe lagen in der Regel bei etwa 600–750 Mbit/sDas reicht zwar nicht für Spitzenplatzierungen in den Geschwindigkeitsrankings, ist aber dennoch schnell genug, damit Downloads zügig vorangehen und das Gameplay flüssig bleibt, sobald die Verbindung steht.

Pro-Tipp Stellen Sie die Verschlüsselung bei WireGuard auf AES-128 um. Das verringert den Verschlüsselungsaufwand geringfügig und verschafft Ihnen etwas mehr Spielraum für den Gaming-Datenverkehr.

WireGuard lieferte die beste Leistung In meinen Tests. Die Verbindungen wurden schnell hergestellt, die Geschwindigkeiten blieben auch bei längeren Sitzungen konstant und der Overhead war gering genug.

Was mir am besten gefallen hat, war PIAwar, wiewie einfach es war, mit Routen zu experimentieren. Da so viele Server in der Nähe zur Auswahl stehen, kannst du zwischen ihnen hin- und herspringen, bis du den findest, der am besten zu dem Spielserver passt, mit dem du dich verbindest.

Vorteile Nachteile ✅ Größtes Servernetzwerk ✅ WireGuard eignet sich gut für Spiele ✅ In meinen Tests solide Geschwindigkeiten ✅ Einfaches Ausprobieren von Orten in der Nähe ✅ Sehr flexible Konfigurationsmöglichkeiten ❌ Die Benutzeroberfläche könnte Anfänger überfordern

Fazit: PIA bietet dir eine riesige Auswahl an Serveroptionen, was es einfacher macht, mit Routen zu experimentieren und den besten Weg zu einem Spielserver zu finden. Wenn du gerne an deinen Einstellungen herumtüftelst und verschiedene Standorte ausprobierst, PIA macht diesen Vorgang einfach.

★ Ideal für Gaming auf mehreren Geräten Privater Internetzugang (PIA) Besuchen Sie PIA

6. Surfshark [Das schnellste VPN für Gamer mit kleinem Budget]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich 750–900 Mbit/s bei Servern in der Nähe über eine 1-Gbit/s-Verbindung (500–700 Mbit/s bei weit entfernten Standorten) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl an Geräten Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Sicherheit AES-256/ChaCha20-Verschlüsselung, Kill Switch, CleanWeb-Werbeblocker, Dynamic MultiHop, Camouflage-Modus Datenschutz 2x von Deloitte geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in den Niederlanden Leistung bei Gaming-Geschwindigkeit Hervorragende Geschwindigkeiten mit 10-Gbit/s-Servern und 100-Gbit/s-Testservern in Amsterdam Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfsharklieferthohe Geschwindigkeiten, ohne dass Sie sich Gedanken über Gerätebeschränkungen machen müssen. Bei meinen Tests über eine 1-Gbit/s-Leitung erreichten Server in der Nähe in der Regel Geschwindigkeiten von etwa 750 bis 900 Mbit/s, wodurch Downloads schnell und das Gameplay auch bei längeren Spielsitzungen flüssig blieben. Es gehört zu den Die besten VPNs für mehrere Geräte mit dem Sie Ihren gesamten Haushalt mit nur einem Abonnement abdecken können.

Ich habe gleichzeitig Downloads, Gaming-Sessions und Hintergrunddatenverkehr laufen lassen, und Die Verbindung blieb stabil anstatt zusammenzubrechen, sobald es hektisch wird. Ein solches Verhalten ist entscheidend, wenn mehrere Geräte im selben Netzwerk Bandbreite beanspruchen.

Pro-Tipp Wenn du in einem gemeinsam genutzten Netzwerk spielst, aktiviere CleanWeb. Es blockiert Werbung und Tracking-Domains, bevor sie geladen werden, was den Hintergrunddatenverkehr leicht reduzieren und die Verbindungen bei langen Spielsitzungen etwas entlasten kann.

WireGuard erzielte die besten Ergebnisse Während meiner Tests. Die Verbindungen wurden schnell hergestellt, und die Geschwindigkeiten waren so hoch, dass ich nie den Eindruck hatte, das VPN würde die Verbindung ausbremsen.

Surfshark profitiert zudem von einem leistungsfähige ServerinfrastrukturIn der Praxis bedeutete das, dass die Geschwindigkeiten überraschend nah am Ausgangswert blieben, selbst als ich begann, Downloads zu starten oder die Region zu wechseln.

Vorteile Nachteile ✅ In meinen Tests sehr hohe Geschwindigkeiten ✅ Hervorragende Leistung mit WireGuard ✅ Bewältigt problemlos mehrere aktive Geräte ✅ Leistungsstarke Serverinfrastruktur ✅ Gute Stabilität bei langen Trainingseinheiten ❌ Etwas weniger konsistent als NordVPN

Fazit: Surfshark bietet hervorragende Geschwindigkeiten und ermöglicht es Ihnen gleichzeitig, beliebig viele Geräte anzuschließen, was es zur idealen Wahl für anspruchsvolle Gaming-Setups macht.

★ Das schnellste VPN für Gamer mit kleinem Budget Surfshark Besuchen Sie Surfshark

Warum Geschwindigkeit bei Gaming-VPNs entscheidend ist

Die Nutzung des schnellsten VPNs für Gaming macht einen großen Unterschied, sobald man mit echten Gaming-Aktivitäten beginnt. Moderne Spiele sind sehr umfangreich, Updates kommen ohne Vorwarnung, und die meisten Spieler jonglieren gleichzeitig mit Downloads, Streams und Voice-Chat.

Wenn dein VPN nicht mithalten kann, wird alles langsamer. Downloads dauern ewig, Streams ruckeln, und der Datenverkehr im Hintergrund beansprucht ebenfalls Bandbreite.

Hier ein kurzer Überblick über die Geschwindigkeiten, die für einen reibungslosen Betrieb von Gaming-Systemen sorgen.

Spielaktivitäten Erforderliche/empfohlene Geschwindigkeit Warum das wichtig ist Spiel-Downloads (100 GB+) über 500 Mbit/s Große Spiele und Updates sind schnell fertig, statt stundenlang zu dauern Patch-Updates über 300 Mbit/s Saisonale Updates und Patches lassen sich schnell installieren, sodass du gleich wieder loslegen kannst 4K-Streams hochladen Über 50 Mbit/s Upload Sorgt für stabile Twitch- oder YouTube-Streams Mehrere Geräte über 500 Mbit/s Verhindert Bandbreitenkonflikte in Haushalten mit hohem Datenverkehr Cloud-Gaming über 100 Mbit/s GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming und PlayStation Plus erfordern eine konstante Bandbreite für flüssiges Gameplay Qualität des Sprachchats 5+ Mbit/s Sorgt für einen übersichtlichen Discord- und Ingame-Chat

Deshalb sind schnelle VPNs so wichtig. Wenn Destiny 2 bringt eine neue Staffel heraus oder Warzone Wenn ein riesiges Update veröffentlicht wird, bist du innerhalb weniger Minuten dabei – und musst nicht auf einen Ladebalken starren, während alle anderen schon weitermachen.

Und wenn Sie Ihre Bibliothek aufbauen, eröffnet Ihnen ein gutes VPN zudem den Zugang zu den Die besten Regionen für günstige Steam-Spiele, sodass Sie Ihr Budget schonen können, ohne dass Ihre Download-Geschwindigkeit darunter leidet.

Wie ich VPNs auf ihre Geschwindigkeit beim Gaming getestet und bewertet habe

Um die schnellsten VPNs für Gaming zu ermitteln, habe ich jeden Dienst einer Reihe von Praxistests unterzogen, die darauf ausgelegt waren, die tatsächliche Nutzung eines VPNs durch Gamer zu simulieren.

Geschwindigkeitsmessung zu Beginn: Ich habe den Ookla Speedtest in verschiedenen Regionen und zu unterschiedlichen Tageszeiten durchgeführt. Meine 1-Gbit/s-Glasfaserverbindung liefert in der Regel 940–980 Mbit/s, sodass ich deutlich erkennen konnte, um wie viel jedes VPN die Geschwindigkeit drosselte. Wenn Sie sich damit noch nicht auskennen, können Sie hier mehr erfahren So nutzt du ein VPN bevor Sie selbst ähnliche Tests durchführen.

Ich habe den Ookla Speedtest in verschiedenen Regionen und zu unterschiedlichen Tageszeiten durchgeführt. Meine 1-Gbit/s-Glasfaserverbindung liefert in der Regel 940–980 Mbit/s, sodass ich deutlich erkennen konnte, um wie viel jedes VPN die Geschwindigkeit drosselte. Wenn Sie sich damit noch nicht auskennen, können Sie hier mehr erfahren So nutzt du ein VPN bevor Sie selbst ähnliche Tests durchführen. Schnellste Protokollkonfiguration: Jedes VPN wurde mit dem schnellsten verfügbaren Protokoll getestet, in der Regel WireGuard oder einer auf WireGuard basierenden Variante.

Jedes VPN wurde mit dem schnellsten verfügbaren Protokoll getestet, in der Regel WireGuard oder einer auf WireGuard basierenden Variante. Entfernungsbasierte Serverprüfung: Ich habe die Verbindungen zu Servern in der näheren Umgebung, in mittlerer Entfernung und in weiter Entfernung getestet.

Ich habe die Verbindungen zu Servern in der näheren Umgebung, in mittlerer Entfernung und in weiter Entfernung getestet. Echte Spiel-Downloads: Synthetische Benchmarks reichten nicht aus. Ich habe große Spiele wie Modern Warfare III, Baldur’s Gate 3undMicrosoft Flight Simulator um Engpässe aufzudecken, die bei einfachen Geschwindigkeitstests oft übersehen werden.

Synthetische Benchmarks reichten nicht aus. Ich habe große Spiele wie Modern Warfare III, Baldur’s Gate 3undMicrosoft Flight Simulator um Engpässe aufzudecken, die bei einfachen Geschwindigkeitstests oft übersehen werden. Belastungstests auf mehreren Geräten: Ich habe einen Gaming-Haushalt simuliert, indem ich auf drei bis vier Geräten gleichzeitig Downloads durchgeführt habe.

Ich habe einen Gaming-Haushalt simuliert, indem ich auf drei bis vier Geräten gleichzeitig Downloads durchgeführt habe. Leistung beim Hochladen und Streaming: Ich habe gestreamtElden Ring and Starfield auf Twitch in 4K streamen und dabei die Upload-Stabilität, Latenzspitzen und die Bildrate überwachen.

Ich habe gestreamtElden Ring and Starfield auf Twitch in 4K streamen und dabei die Upload-Stabilität, Latenzspitzen und die Bildrate überwachen. Prüfung der Langzeitstabilität: Jedes VPN wurde in Sitzungen von 6 bis 8 Stunden getestet, um festzustellen, welche über den gesamten Zeitraum hinweg eine konstante Geschwindigkeit aufrechterhalten konnten.

Mein Gesamtfazit zum schnellsten VPN für Gaming

Nach all meinen Tests lässt sich die Suche nach dem schnellsten VPN für Gaming wie folgt zusammenfassen:

Das beste VPN für hohe Spielgeschwindigkeiten → NordVPN. Es war der schnellste Dienst, den ich getestet habe. Bei NordLynx liegen die Geschwindigkeiten fast auf dem Niveau der Basiswerte, Downloads sind schnell abgeschlossen, und die Verbindung stört kaum, sobald man mit dem Spielen beginnt. Ideal für regionenübergreifendes Gaming → ExpressVPN. Die Geschwindigkeiten waren beeindruckend konstant, insbesondere auf Langstreckenverbindungen. Wenn Sie häufig Verbindungen zu Servern in anderen Regionen herstellen, ist dies das richtige Tool für Sie. Ideal für ungestörtes Spielen → Proton VPN. Es legt großen Wert auf Datenschutz und Transparenz, bietet aber dennoch hohe Geschwindigkeiten. Der VPN-Beschleuniger sorgt zudem dafür, dass auch bei weit entfernten Servern eine ausreichende Bandbreite zur Verfügung steht.

Kein einziges VPN ist in jeder Hinsicht unschlagbar. NordVPN ist der Geschwindigkeitskönig, ExpressVPN glänzt auf langen Strecken, und Proton VPN ist die Option, bei der der Datenschutz an erster Stelle steht. Wählen Sie eine Option, die Ihren Anforderungen entspricht, und genießen Sie flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay.

Häufig gestellte Fragen