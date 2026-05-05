Das beste VPN für den BBC iPlayer: Britisches Fernsehen von überall aus sehen

Ein zuverlässiges VPN für den BBC iPlayer ist wichtig, wenn man sich in Spanien aufhält und versucht, Eastenders oder wenn Sie beruflich unterwegs sind und der iPlayer Sie mit der Meldung „BBC iPlayer funktioniert nur in Großbritannien“ sperrt. Die Erkennung der Plattform ist bekanntlich sehr aggressiv und sperrt die meisten VPN-Dienste innerhalb weniger Minuten.

Ich habe VPNs in verschiedenen europäischen Ländern auf ihre Eignung im Hinblick auf die geografischen Beschränkungen des BBC iPlayer getestet und dabei beobachtet, welche Dienste einen zuverlässigen Zugang gewährleisten. Dieser Leitfaden stellt die fünf VPNs vor, die tatsächlich funktionieren.

Meine Top 3 der besten VPNs für den BBC iPlayer

Mein Team und ich haben diese VPNs von Spanien, Frankreich, Portugal und Deutschland aus getestet und dabei reale Situationen von im Ausland lebenden Briten simuliert. Jeder Dienst bot während des gesamten Tests einen zuverlässigen Zugang zum iPlayer.

NordVPN – Umgeht zuverlässig Sperren für den BBC iPlayer mit minimalem Konfigurationsaufwand. Die SmartPlay-Technologie übernimmt das Routing automatisch, über 440 Server in Großbritannien verteilen die Sperren über das gesamte Netzwerk, und die Streaming-Qualität bleibt auch bei langsameren internationalen Verbindungen hervorragend. Proton VPN – Bringt Schweizer Datenschutzstandards in das britische Streaming. Die kostenlose Version bietet eingeschränkte Testmöglichkeiten für den iPlayer; für einen unterbrechungsfreien Zugriff ist jedoch ein Upgrade auf „Plus“ erforderlich, um von optimierten Streaming-Servern zu profitieren. CyberGhost – Ein großes Servernetzwerk und übersichtlich gekennzeichnete Streaming-Optionen sorgen für stabile Verbindungen und eine zuverlässige Wiedergabequalität, selbst zu Spitzenzeiten.

Das beste VPN für den BBC iPlayer: 5 getestete Lösungen

Jeder VPN-Test konzentriert sich auf die Aspekte, die für das Streamen von iPlayer entscheidend sind: zuverlässige Entsperrung, Streaming-Qualität über große Entfernungen hinweg, Abdeckung des Servernetzwerks, Gerätekompatibilität und faire Preisgestaltung.

1. NordVPN [Das beste VPN für den BBC iPlayer]

Funktion Details Server-Netzwerk in Großbritannien Über 440 Server in London, Manchester, Glasgow und Edinburgh iPlayer entsperren Stetiger Zugriff, für SmartPlay optimiert Streaming-Qualität 1080p HD ohne Pufferung Gleichzeitig verwendete Geräte Bis zu 10 Verbindungen Zuständigkeit in Datenschutzangelegenheiten Panama (außerhalb der britischen Überwachung) Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

NordVPN hat jeden von mir erstellten BBC iPlayer-Test mit Bravour bestanden. Bei Verbindungen aus Barcelona, Lissabon und Marseille wurde der iPlayer sofort und ohne Proxy-Fehler geladen. Die SmartPlay-Technologie macht Schluss mit lästigen Konfigurationsschritten – du verbindest dich mit einem beliebigen Server in Großbritannien, öffnest den iPlayer und Im Dienst beginnt zu spielen.

The Ein Netzwerk aus über 440 Servern in Großbritannien verteilt die Nutzerlast effektiv, wodurch eine Überlastung vermieden wird, die eine Erkennung auslöst. Wenn die BBC bestimmte IP-Adressen sperrt, dauert der Serverwechsel nur wenige Sekunden. Die Streaming-Qualität blieb über alle Entfernungen hinweg hervorragend – von Südspanien aus lieferte der iPlayer 1080p-Auflösung bei Verbindungen mit 30 Mbit/s. All dies führte dazu, dass NordVPN my Das beste VPN für Streaming.

Die Gerichtsbarkeit Panamas bleibt weiterhin außerhalb der Reichweite der britischen Regierung. Der Investigatory Powers Act gilt nicht für Nord„… rechtlicher Grundlage, sodass Ihr Streaming privat bleibt.“

Vorteile Nachteile ✅ Ständiger Zugriff auf den iPlayer von allen getesteten Standorten in Europa aus ✅ Mit SmartPlay entfällt die manuelle Konfiguration vollständig ✅ Über 440 Server in Großbritannien bieten hervorragende Backup-Möglichkeiten ✅ Behält die 1080p-Qualität auch bei schwachen Internetverbindungen bei ❌ Das Monatsabonnement ist teurer als eine langfristige Vertragsbindung

Fazit: Der zuverlässigste Zugang zum BBC iPlayer dank einer Infrastruktur, die den Sperrmaßnahmen stets einen Schritt voraus ist.

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2. Proton VPN [Das beste VPN für den BBC iPlayer mit Schwerpunkt auf Datenschutz]

Funktion Details Server-Netzwerk in Großbritannien Über 700 Server in 5 britischen Städten iPlayer entsperren Zuverlässig im Plus-Tarif, eingeschränkter Zugang zur kostenlosen Version Streaming-Qualität 1080p HD im Plus-Tarif Gleichzeitig verwendete Geräte Bis zu 10 Verbindungen Zuständigkeit in Datenschutzangelegenheiten Schweiz (stärkster gesetzlicher Datenschutz) Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Proton VPN zeichnet sich aus durch hervorragende Datenschutzstandards bei gleichzeitig zuverlässigem Zugriff auf den BBC iPlayer. Schweizer Rechtsordnung und Open-Source-Code sorgen für Transparenz – ein entscheidender Faktor, wenn britische Überwachungsgesetze Internetdienstanbieter dazu verpflichten, alle Ihre Streaming-Aktivitäten zu protokollieren. Für Ihre Torrent-Aktivitäten entdecken Sie Die besten günstigen VPNs für Torrenting.

Der BBC iPlayer funktionierte durchweg auf Proton„s Plus“-Plan-Server während der gesamten Testphase in Spanien, Frankreich und Deutschland. Der Dienst bietet in den kostenpflichtigen Tarifen eine spezielle Streaming-Optimierung, die sicherstellt, dass der iPlayer-Datenverkehr über Server geleitet wird, die von der BBC nicht als Sperrserver gekennzeichnet wurden.

The Ein Netzwerk mit über 700 Servern in Großbritannien bietet eine umfassende Abdeckung in fünf Städten, wodurch eine größere geografische Vielfalt geboten wird als bei Mitbewerbern. Diese Verteilung trägt zur Lastverteilung bei und bietet zahlreiche Alternativen, wenn die BBC bestimmte Server-IP-Adressen sperrt.

Die Schweizer Rechtsordnung bietet den strengsten rechtlichen Datenschutzrahmen, der derzeit verfügbar ist. Die Unabhängigkeit der Schweiz von EU-Überwachungsabkommen und strenge nationale Datenschutzgesetze bedeuten Proton kann nicht dazu gezwungen werden, Ihre iPlayer-Nutzung zu protokollieren. Das ist wichtig für datenschutzbewusste Briten, die die britischen Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung ernst nehmen. Außerdem ist es eine meiner ersten Wahl für die Die besten VPNs für DDoS-Schutz.

Vorteile Nachteile ✅ Die Schweizer Rechtsordnung bietet den stärksten rechtlichen Datenschutz ✅ Über 700 Server in Großbritannien in 5 Städten sorgen für eine hervorragende Abdeckung ✅ Open-Source-Apps ermöglichen eine unabhängige Sicherheitsüberprüfung ✅ Mit der kostenlosen Version kann man den iPlayer vor dem Abonnement testen ✅ Der Plus-Tarif bietet ein stabiles 1080p-Streaming des iPlayers ❌ Gelegentlicher Serverwechsel erforderlich, wenn die BBC IP-Adressen erkennt

Fazit: Es verbindet bewährten Datenschutz mit zuverlässigem Zugriff auf den BBC iPlayer und ist damit ideal für datenschutzbewusste britische Auswanderer.

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3. CyberGhost VPN [Zuverlässiges VPN für den BBC iPlayer]

Funktion Details Server-Netzwerk in Großbritannien Über 500 Server in drei britischen Städten iPlayer entsperren Spezielle BBC iPlayer-Server zur Umgehung von geografischen Sperren, mit regelmäßig aktualisierten britischen IP-Adressen Streaming-Qualität HD- und 4K-Wiedergabe auf optimierten Servern mit minimaler Pufferung zu Spitzenzeiten Gleichzeitig verwendete Geräte Bis zu 7 Geräte Zuständigkeit in Datenschutzangelegenheiten Rechtsordnung Rumäniens, geprüfte No-Logs-Richtlinie, jährliche Transparenzberichte Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

CyberGhost VPN ist eine gute Wahl, wenn Sie ein zuverlässiges VPN für den BBC iPlayer benötigen, unterstützt durch ein umfangreiches Servernetzwerk in Großbritannien. Die Standorte in Großbritannien sind für die Bewältigung der Streaming-Nachfrage optimiert, was dazu beiträgt, Überlastungen zu verringern und auch zu Spitzenzeiten stabile Verbindungen zu gewährleisten.

Das Entsperren des BBC iPlayer ist dank dedizierte Server, die speziell für die Plattform vorgesehen sindDadurch entfällt das Ausprobieren, und der Zugriff funktioniert in der Regel reibungslos, wobei nur minimale Einrichtungsschritte erforderlich sind.

Die Streaming-Qualität ist hervorragend; auf optimierten Servern ist die Wiedergabe in HD und 4K möglich. Die Pufferzeiten sind in der Regel minimal, sodass sich der Dienst sowohl für Live- als auch für On-Demand-Inhalte eignet.

CyberGhosterlaubt bis zu sieben gleichzeitige Geräteverbindungen, wodurch es sich ideal für die Nutzung auf mehreren Geräten eignet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Rumänien, profitiert von datenschutzfreundlichen Gesetzen und hält sich strikt an eine No-Logs-Richtlinie.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle Streaming-Server für Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ und Amazon Prime ✅ Umfangreiche Serverabdeckung in Großbritannien, optimiert für Streaming ✅ Auswahl des Streaming-Servers mit einem Klick in der App ✅ Zuverlässige Entsperrung mit minimaler Pufferung auf den wichtigsten Plattformen ✅ 45-tägige Geld-zurück-Garantie ❌ Maximal 7 Geräte pro Abonnement

Fazit:CyberGhostDank der als „BBC iPlayer“-Server gekennzeichneten Server und der speziellen Streaming-Infrastruktur ist dies die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, zuverlässig auf britische Inhalte zuzugreifen. Die 45-tägige Geld-zurück-Garantie macht den Kauf völlig risikofrei.

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4. Privater Internetzugang [Das beste VPN mit festen IP-Adressen für den BBC iPlayer]

Funktion Details Server-Netzwerk in Großbritannien Server in London, Manchester und Southampton iPlayer entsperren Shadowsocks-Proxy-Verschleierung; die Ergebnisse variieren je nach Netzwerkeinschränkungen Streaming-Qualität Funktioniert mit Netflix US und Amazon Prime Video; eine dedizierte IP-Adresse sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit beim Entsperren Gleichzeitig verwendete Geräte Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen Zuständigkeit in Datenschutzangelegenheiten Rechtshoheit in den USA, unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Warrant Canary Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo + 3 Monate)

Privater Internetzugang ist eine kostengünstige Option für ein VPN für den BBC iPlayer und verfügt über Server in Großbritannien, die sich in wichtigen Städten wie London, Manchester und Southampton befinden. Zwar wird die genaue Anzahl der Server in Großbritannien nicht bekannt gegeben, doch das gesamte Netzwerk (weltweit über 35.000 Server) trägt dazu bei, den Datenverkehr zu verteilen und eine angemessene Verbindungsstabilität aufrechtzuerhalten.

Den BBC iPlayer entsperren mit PIA ist möglich, aber weniger zuverlässig als bei erstklassigen VPNs. Spezielle Optionen wie der Streaming-Server in London können zeitweise zuverlässig funktionieren, allerdings kann der Zugriff aufgrund der aggressiven VPN-Blockierung der Plattform schwanken.

Die Streaming-Qualität ist im Allgemeinen gut, mit Unterstützung für Wiedergabe in HD und sogar 4K bei schnelleren Verbindungen. Die Geschwindigkeiten können jedoch etwas geringer ausfallen als bei Premium-Anbietern, was sich gelegentlich auf die Leistung bei anspruchsvollen Streaming-Sitzungen auswirken kann.

PIA zeichnet sich aus durch unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Geräteverbindungen, was es ideal für Privathaushalte oder Nutzer mit mehreren Geräten macht. Was den Datenschutz angeht, so hat das Unternehmen seinen Sitz in den Vereinigten Staaten, einem Land der „Five Eyes“-Allianz, hält jedoch an einer strikte No-Logs-Richtlinie und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Nutzer, denen Sicherheit besonders wichtig ist.

Vorteile Nachteile ✅ Kompatibel mit Netflix US, Amazon Prime Video und ausgewählten internationalen Bibliotheken ✅ Die Option „Dedizierte IP“ verbessert die Zuverlässigkeit beim Streaming und verhindert die Erkennung des VPN ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen für alle Ihre Streaming-Geräte ✅ MACE blockiert Werbung in Streaming-Apps ✅ WireGuard bietet stabile Geschwindigkeiten für HD- und 4K-Inhalte ❌ Weniger zuverlässig beim Entsperren von geografisch gesperrten Inhalten als CyberGhost ❌ Die Benutzeroberfläche ist für Gelegenheitsnutzer von Streaming-Diensten weniger intuitiv

Fazit:PIADank der Option für eine dedizierte IP-Adresse und des großen Serverpools in Großbritannien ist dieser Anbieter eine zuverlässige Wahl für einen unterbrechungsfreien Zugriff auf den BBC iPlayer. Dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie können Sie die Streaming-Leistung testen, bevor Sie sich festlegen.

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5. Surfshark [Das beste preisgünstige VPN für den BBC iPlayer]

Funktion Details Server-Netzwerk in Großbritannien Über 440 Server in London, Manchester, Glasgow und Edinburgh iPlayer entsperren Zuverlässiger Zugriff, regelmäßige Server-Updates Streaming-Qualität 1080p HD, flüssige Wiedergabe Gleichzeitig verwendete Geräte Unbegrenzte Verbindungen Zuständigkeit in Datenschutzangelegenheiten Niederlande (DSGVO-konform, keine Protokollierungspflicht) Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfshark ermöglichte einen durchgängigen Zugriff auf den BBC iPlayer aus Spanien, Frankreich und Deutschland. Die Unterstützung einer unbegrenzten Anzahl von Geräten revolutioniert das Streaming zu Hause – Ich habe vier gleichzeitige iPlayer-Streams getestet, ohne dass es zu Verzögerungen kam. Mit weniger als 1,99 $ pro Monat bei Jahresabonnements bietet das Angebot ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Streaming-Qualität angepasst NordVPN„s Auftritt. Aus Portugal, Happy Valley and Die Krone 1080p-Streaming ohne Pufferung. Auch das 4K-Streaming verlief flüssig, obwohl ich mich zunächst auf Situationen mit langsamerer Netzwerkverbindung konzentriert habe. Das Über 440 Server in Großbritannien boten ausreichende Ausweichmöglichkeiten, wenn einzelne IP-Adressen die Erkennung auslösten, also wenn du Holen Sie sich ein VPN für Großbritannien… das ist eine der besten Optionen, die es gibt.

Die niederländische Rechtsordnung bietet Datenschutz gemäß der DSGVO, ohne dass eine Protokollierung durch VPNs vorgeschrieben ist.

Vorteile Nachteile ✅ Die Unterstützung einer unbegrenzten Anzahl von Geräten ist ideal für Haushalte mit mehreren Streamern ✅ Langzeitabonnements für 1,99 $ pro Monat bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Über 440 Server in Großbritannien gewährleisten einen zuverlässigen Zugriff auf den iPlayer ✅ Stabile 1080p-Streaming-Qualität an den getesteten Standorten ❌ Die monatlichen Preise liegen deutlich über den Jahrespreisen

Fazit: Premium-Zugang zum BBC iPlayer zu günstigen Preisen und mit unbegrenzter Geräteunterstützung für preisbewusste Haushalte.

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Warum britische Auswanderer VPNs für den BBC iPlayer benötigen

Wenn man versteht, welche konkreten Probleme ein VPN beim Zugriff auf den BBC iPlayer löst, wird klar, warum diese Dienste so wichtig sind. Britische Auswanderer stehen vor besonderen Herausforderungen beim Streaming, die durch geeignete VPNs beseitigt werden.

iPlayer-Herausforderung VPN-Lösung Geoblocking im Ausland Server in Großbritannien lassen den iPlayer glauben, dass du dich in Großbritannien befindest Fehlermeldung „In Ihrer Region nicht verfügbar“ Ein VPN verschleiert Ihren tatsächlichen Standort Anforderungen an die Protokollierung durch Internetdienstanbieter Durch die Verschlüsselung können britische Internetdienstanbieter die Surfgewohnheiten nicht nachverfolgen Unregelmäßige internationale Verbindungen VPN-Routing kann die Stabilität beim Streaming verbessern Aktuelles aus Großbritannien BBC-Live-Streams von überall aus abrufbar Überprüfung der Rundfunkgebühren Eine britische IP-Adresse erfüllt die geografischen Anforderungen

Deshalb brauchen britische Auswanderer VPNs für den BBC iPlayer. Wenn Sie „Strictly Come Dancing“ Egal, ob Sie auf Ergebnisse zugreifen oder von zu Hause aus die Nachrichten verfolgen möchten – ein zuverlässiges VPN stellt den Zugang sofort wieder her.

Und wenn du zwischen den Episoden deine Spielesammlung erweiterst, schau dir doch mal die Die besten Regionen für günstige Steam-Spiele um Ihr Unterhaltungsbudget optimal zu nutzen.

Erkennung des BBC iPlayers: So funktioniert es

Der BBC iPlayer nutzt ausgefeilte Erkennungsmechanismen, die den Großteil des VPN-Datenverkehrs identifizieren und blockieren. Die Plattform sorgt dafür, dass umfangreiche IP-Adress-Sperrlisten bekannter VPN-Anbieter und Rechenzentren. Wenn Sie sich über gesperrte IP-Adressen verbinden, zeigt der iPlayer eine Meldung wegen geografischer Sperre an.

Erkennung von DNS-Lecks prüft, ob Ihre DNS-Anfragen mit Ihrem scheinbaren Standort übereinstimmen. Wenn Ihr VPN DNS-Anfragen an Ihren tatsächlichen Internetanbieter weitergibt, erkennt iPlayer diese Unstimmigkeit und sperrt den Zugriff. Premium-VPNs verhindern solche Lecks durch integrierte DNS-Server.

Die Verkehrsanalyse untersucht Verbindungsmuster die VPN-Nutzer von normalen Nutzern unterscheiden. Hochwertige VPNs verschleiern diese Muster mithilfe von Verschleierungstechnologien. Premium-Anbieter beugen einer Erkennung vor, indem sie ihre Infrastruktur ständig aktualisieren, IP-Adressen rotieren lassen und neue Server-IPs erwerben, die noch nicht auf einer Sperrliste stehen.

Einrichten Ihres BBC iPlayer-VPNs

Die Einrichtung eines VPN für den BBC iPlayer dauert nur wenige Minuten:

Abonnieren Sie den Dienst Ihrer Wahl Laden Sie die App für Ihr Gerät herunter und schließen Sie die Installation ab Öffne die VPN-App und melde dich mit deinen Zugangsdaten an Verbinden Sie sich mit einem beliebigen Server in Großbritannien – London, Manchester, Edinburgh oder Glasgow funktionieren alle für den iPlayer Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffne den BBC iPlayer; er sollte deinen Standort in Großbritannien erkennen und sich normal laden

Falls iPlayer einen Proxy-Fehler anzeigt, trennen Sie die Verbindung zu Ihrem VPN, schließen Sie iPlayer vollständig, stellen Sie eine neue Verbindung zu einem anderen Server in Großbritannien her und öffnen Sie iPlayer erneut. Dadurch lassen sich die meisten Erkennungsprobleme beheben. Stellen Sie sicher, dass der Kill Switch Ihres VPNs aktiviert ist, um Standortlecks zu verhindern, falls die Verbindung unterbrochen wird. Löschen Sie die Browser-Cookies, wenn Sie vom Zugriff ohne VPN zum VPN-Zugriff wechseln.

So habe ich VPNs für den BBC iPlayer getestet

Meine Tests konzentrierten sich auf reale Anwendungsszenarien des BBC iPlayers. Mein Team und ich haben uns aus Spanien, Frankreich, Portugal und Deutschland zugeschaltet, um typische Standorte britischer Auswanderer zu simulieren. Die Tests liefen wochenlang ununterbrochen, um einen dauerhaften Zugang statt nur vorübergehender Erfolge zu gewährleisten.

Ich habe den Test während der Hauptsendezeit in Großbritannien durchgeführt (19:00–23:00 Uhr GMT), wenn der Datenverkehr bei iPlayer am höchsten ist und die Erkennung am strengsten erfolgt. Bei Tests mit mehreren Geräten wurden die Nutzungsmuster eines Haushalts simuliert, indem verschiedene Inhalte gleichzeitig auf Laptops, Tablets und Smart-TVs gestreamt wurden, um die Stabilität unter realer Auslastung zu überprüfen.

Mein Fazit: Das beste VPN für den BBC iPlayer für jeden Zuschauer

Das beste VPN für den BBC iPlayer zu finden, muss nicht kompliziert sein – es kommt einfach darauf an, was dir am wichtigsten ist. Hier ist die Kurzfassung:

Am besten in puncto Zuverlässigkeit → NordVPN . SmartPlay erledigt alles automatisch, und dank über 440 Servern in Großbritannien geraten Sie so gut wie nie in eine Sackgasse, falls eine IP-Adresse gesperrt wird.

SmartPlay erledigt alles automatisch, und dank über 440 Servern in Großbritannien geraten Sie so gut wie nie in eine Sackgasse, falls eine IP-Adresse gesperrt wird. Am besten für den Datenschutz → Proton VPN . Dank des Schweizer Rechtsrahmens und der Open-Source-Apps ist dies die erste Wahl, wenn Sie einen zuverlässigen Zugang zum iPlayer wünschen, ohne Kompromisse dabei eingehen zu müssen, wer sehen kann, was Sie gerade anschauen.

Dank des Schweizer Rechtsrahmens und der Open-Source-Apps ist dies die erste Wahl, wenn Sie einen zuverlässigen Zugang zum iPlayer wünschen, ohne Kompromisse dabei eingehen zu müssen, wer sehen kann, was Sie gerade anschauen. Am besten in puncto Benutzerfreundlichkeit → CyberGhost . Die Server sind nach Plattform gekennzeichnet, sodass du nicht raten musst – wähle einfach den BBC iPlayer-Server aus und schon bist du drin.

Die Server sind nach Plattform gekennzeichnet, sodass du nicht raten musst – wähle einfach den BBC iPlayer-Server aus und schon bist du drin. Am besten für Haushalte geeignet → Privater Internetzugang . Unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen und die Option einer dedizierten IP-Adresse machen diesen Dienst zu einer praktischen Wahl, wenn mehrere Geräte oder Personen gleichzeitig streamen.

Unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen und die Option einer dedizierten IP-Adresse machen diesen Dienst zu einer praktischen Wahl, wenn mehrere Geräte oder Personen gleichzeitig streamen. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis → Surfshark. Unter 2 $ pro Monat, unbegrenzte Geräteanzahl und durchweg 1080p an allen von uns getesteten Standorten – das bietet weit mehr, als man für diesen Preis erwarten würde.

Egal, für welche Option Sie sich entscheiden – mit jeder davon erhalten Sie ein wirklich zuverlässiges und optimales VPN-Erlebnis für den BBC iPlayer. Wählen Sie das Angebot, das Ihren Anforderungen am besten entspricht, stellen Sie eine Verbindung zu einem Server in Großbritannien her, und schon können Sie innerhalb weniger Minuten von überall aus fernsehen.

Häufig gestellte Fragen