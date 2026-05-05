Das beste VPN für Cybersicherheit: Die besten Empfehlungen für echten Schutz

Um das beste VPN für Ihre Cybersicherheitsanforderungen zu finden, müssen Sie über die reine Verschlüsselung hinausblicken. Jedes vernünftige VPN verschlüsselt Ihren Datenverkehr. Der Unterschied liegt in den zusätzlichen Sicherheitsebenen: Schutz vor Bedrohungen, der Malware blockiert, bevor sie Ihr Gerät erreicht, Kill-Switches, die Datenlecks bei Verbindungsabbrüchen verhindern, und nachweislich eingehaltene No-Logs-Richtlinien, die sicherstellen, dass Ihre Aktivitäten privat bleiben – selbst vor dem VPN-Anbieter.

Nach der Prüfung Dutzender VPN-Dienste speziell auf ihre Sicherheitsfunktionen stachen fünf Anbieter für Nutzer hervor, denen Sicherheit über alles geht. Jeder von ihnen bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau zu Verbraucherpreisen, wobei unabhängige Prüfungen ihre Angaben bestätigen.

In diesem Leitfaden zeige ich Ihnen, welche Cybersicherheitsfunktionen wirklich wichtig sind, wie die einzelnen VPN-Dienste diese umsetzen und welcher Dienst für welche Sicherheitsanforderungen am besten geeignet ist.

Warum Cybersicherheit mehr erfordert als nur eine einfache VPN-Verschlüsselung

Die Standard-VPN-Verschlüsselung schützt Daten während der Übertragung. Ihr Datenverkehr wird durch einen verschlüsselten Tunnel geleitet, sodass Internetanbieter, Hacker in öffentlichen WLAN-Netzen und andere Beobachter nicht sehen können, was Sie tun. Dieser Basisschutz ist jedoch nur ein Teil einer umfassenden Cybersicherheit.

Malware und Phishing-Angriffe machen sich nichts aus deinem verschlüsselten Tunnel. Ein VPN, das lediglich den Datenverkehr verschlüsselt, schützt Sie nicht davor, schädliche Dateien herunterzuladen oder Anmeldedaten auf gefälschten Websites einzugeben. Funktionen zum Schutz vor Bedrohungen blockieren diese Gefahren auf Netzwerkebene.

Verbindungsabbrüche legen Ihre echte IP-Adresse offen. Ohne einen zuverlässigen Kill Switch führen kurzzeitige VPN-Unterbrechungen dazu, dass Ihr tatsächlicher Standort und Ihre Identität preisgegeben werden. DNS-Lecks können den VPN-Schutz vollständig umgehen, wenn Anfragen an Ihren Internetanbieter statt an die Server des VPNs gesendet werden.

Der VPN-Anbieter selbst stellt eine potenzielle Schwachstelle dar. Ein Ein VPN, das Ihre Aktivitäten protokolliert, erstellt einen Datenspeicher, der gehackt, per Gerichtsbeschluss angefordert oder verkauft werden könnte. Durch nachweislich eingehaltene No-Logs-Richtlinien wird dieses Risiko ausgeschlossen.

Die 5 besten VPNs für Cybersicherheit im Test

Ich habe führende VPN-Dienste hinsichtlich ihrer Sicherheitsmaßnahmen getestet und dabei Verschlüsselungsstandards, die Zuverlässigkeit des Kill-Switches, die Wirksamkeit des Schutzes vor Bedrohungen sowie die Einhaltung des Datenschutzes geprüft. Diese fünf Dienste boten durchweg den besten Schutz im Bereich Cybersicherheit.

1. NordVPN [Das beste VPN für alle Anforderungen im Bereich Cybersicherheit]

NordVPN bietet den umfassendsten Satz an Sicherheitsfunktionen, der zu einem für Privatkunden erschwinglichen Preis erhältlich ist. Threat Protection Pro arbeitet unabhängig von der VPN-Verbindung und blockiert Malware, Tracker und bösartige Werbung, selbst wenn Sie nicht mit einem Server verbunden sind.

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Verschlüsselung AES-256-GCM mit Perfect Forward Secrecy Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, NordWhisper Not-Aus-Schalter Auf Systemebene (blockiert den gesamten Datenverkehr, wenn die VPN-Verbindung unterbrochen wird) Schutz vor Bedrohungen Threat Protection Pro: Malware-Blockierung, Werbeblocker, Tracker-Blockierung, Erkennung bösartiger URLs Datenschutz 5-fach geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, Rechtsordnung von Panama Zusätzliche Sicherheit Doppeltes VPN, Onion-over-VPN, Dark-Web-Überwachung, MFA Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Funktionen zur Cybersicherheit

Threat Protection Pro hebt sich von den Sicherheitsfunktionen der Konkurrenz ab. Es überprüft heruntergeladene Dateien auf Schadsoftware, bevor sie ausgeführt werden können, blockiert bekannte schädliche URLs, bevor Ihr Browser sie lädt, und entfernt Tracker in Echtzeit von Websites. Es läuft auf Systemebene und funktioniert auch dann, wenn Sie nicht mit einem VPN-Server verbunden sind.

The Der Kill Switch deckt Ihr gesamtes System ab, nicht nur die VPN-App. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, wird der gesamte Internetverkehr sofort gestoppt. Ich habe dies getestet, indem ich den VPN-Prozess zwangsweise beendet habe – der Netzwerkzugang wurde innerhalb von Millisekunden unterbrochen.

Beim Double-VPN wird der Datenverkehr über zwei Server in verschiedenen Ländern geleitet, wodurch die Daten doppelt verschlüsselt werden. Dark Web Monitor durchsucht kontinuierlich Datenbanken zu Datenlecks für Ihre Zugangsdaten und benachrichtigt Sie, wenn kompromittierte Konten auftauchen. Sorgen Sie für Ihre Online-Sicherheit, indem Sie Erfahren, was ein VPN ist.

Fünf unabhängige Prüfungen durchgeführt von PwC und Deloitte bestätigen NordVPNdie Behauptung, keine Protokolle zu speichern. Die Rechtsordnung Panamas bietet zusätzlichen Schutz, da es dort keine gesetzlichen Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung gibt. All diese Faktoren machen NordVPN der sicherste VPN-Dienst auf dem Markt.

Vorteile Nachteile ✅ Threat Protection Pro funktioniert auch ohne VPN-Verbindung ✅ 5 unabhängige Sicherheitsprüfungen ✅ Kill-Switch auf Systemebene ✅ Double VPN und Onion-over-VPN ✅ Dark-Web-Monitor inklusive ❌ Threat Protection Pro nur auf dem Desktop

Fazit: Es ist das beste VPN für Cybersicherheitsanforderungen, wenn Sie mehr als nur eine einfache Verschlüsselung benötigen. Allein schon die Funktion „Threat Protection Pro“ rechtfertigt die Wahl für Nutzer, die regelmäßig mit Malware-Risiken konfrontiert sind.

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2. Proton VPN [Das beste VPN für Cybersicherheit mit Fokus auf Datenschutz]

Proton VPN betrachtet Cybersicherheit aus einer Perspektive, bei der der Datenschutz an erster Stelle steht. Die Schweizer Rechtsordnung, Open-Source-Apps und eine gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie bieten Sicherheitsgarantien, die über technische Funktionen hinausgehen.

Funktion Details Server Über 14.000 Server in über 120 Ländern Verschlüsselung AES-256-GCM mit Perfect Forward Secrecy Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth Not-Aus-Schalter Option für einen ständig aktiven, permanenten Kill-Switch Schutz vor Bedrohungen NetShield: Werbeblocker, Malware-Blocker, Tracker-Blocker Datenschutz Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Gerichtsstand in der Schweiz Zusätzliche Sicherheit Secure Core (Multi-Hop über gehärtete Server), Tor über VPN Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Funktionen zur Cybersicherheit

NetShield blockiert Werbung, schädliche Websites und Tracker auf DNS-Ebene. Dank drei Schutzstufen können Sie zwischen einer einfachen Malware-Blockierung, Malware-Schutz plus Werbeblocker oder einem umfassenden Schutz einschließlich Tracker-Blockierung wählen.

Der stets aktive Kill Switch sorgt dafür, dass Ihr Gerät niemals ohne VPN-Schutz eine Verbindung zum Internet herstellt. A Die Option „Permanenter Kill Switch“ blockiert den gesamten Datenverkehr, der nicht über das VPN läuftselbst wennProton VPN läuft nicht.

Secure Core leitet den Datenverkehr über gehärtete Server in datenschutzfreundlichen Ländern (Schweiz, Island, Schweden), bevor er die Exit-Server erreicht. Selbst wenn ein Exit-Server kompromittiert wird, sehen Angreifer nur den Datenverkehr vom Secure-Core-Server.

All Proton VPN Die Apps sind Open Source. ProtonDie „No-Logs“-Richtlinie des Unternehmens wurde in einem tatsächlichen Gerichtsverfahren auf die Probe gestellt – als die Behörden Nutzerdaten anforderten, Proton hatte nichts zu bieten. Die Schweizer Rechtsordnung bietet den stärksten Datenschutz, den es gibt. Insgesamt ist sie eine der besten Optionen, wenn Sie auf der Suche nach dem Das beste VPN für eine verschlüsselte Internetverbindung und das beste VPN für den Datenschutz.

Vorteile Nachteile ✅ Schweizer Recht ✅ Vor Gericht bestätigte No-Logs-Richtlinie ✅ Open-Source-Apps ✅ Secure Core Multi-Hop ✅ Option für einen permanenten Kill-Switch ❌ Etwas langsamer als meine beiden Favoriten

Fazit: Es ist das beste VPN für Cybersicherheitsanforderungen, wenn der Schutz der Privatsphäre oberste Priorität hat. Open-Source-Transparenz und gerichtlich geprüfte Richtlinien bieten Sicherheitsgarantien, die andere nicht bieten können.

★ Das beste VPN für Cybersicherheit mit Fokus auf Datenschutz Proton VPN Besuchen Sie Proton VPN

3. CyberGhost VPN [Das benutzerfreundlichste VPN für Cybersicherheit]

CyberGhost VPN ist der Dienst, den ich jemandem empfehlen würde, der soliden Schutz sucht, ohne einen ganzen Nachmittag mit der Feinabstimmung der Einstellungen zu verbringen. Er hat seinen Sitz in Rumänien – eine gute Nachricht für den Datenschutz, da das Land außerhalb der großen Überwachungsallianzen liegt – und untermauert dies mit einer strengen No-Logs-Richtlinie, die unabhängig überprüft wurde.

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Verschlüsselung AES-256-Verschlüsselung Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Not-Aus-Schalter Automatischer Kill-Switch auf allen Plattformen Schutz vor Bedrohungen Integrierte Werbeblocker- und Malware-Schutzfunktion Datenschutz Rechtsordnung Rumäniens, geprüfte No-Logs-Richtlinie, jährliche Transparenzberichte Zusätzliche Sicherheit NoSpy-Server (Server in Privatbesitz in Rumänien), Option für eine eigene IP-Adresse Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Funktionen zur Cybersicherheit

CyberGhostDas VPN umfasst einInhaltsblocker, der Werbung, bösartige Domains und Tracker auf DNS-Ebene herausfiltert. Es ist zwar nicht die anpassungsfähigste Option auf dieser Liste, deckt aber in der Praxis die Bedrohungen ab, denen die meisten Nutzer im Alltag tatsächlich begegnen, und funktioniert ohne jegliche Einrichtung Ihrerseits.

Was ich an CyberGhost„s Kill-Schalter ist das Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Das mag einschränkend klingen, aber für ein auf Sicherheit ausgerichtetes VPN ist das die richtige Entscheidung – man ist nie nur einen versehentlichen Klick von einer ungeschützten Verbindung entfernt. Wenn die VPN-Verbindung unterbrochen wird, wird der Datenverkehr sofort gestoppt.

NoSpy-Server sind CyberGhost„s interessanteste Sicherheitsfunktion. Sie befinden sich in einem rumänischen Rechenzentrum in Privatbesitz, das ausschließlich mit CyberGhost Mitarbeiter. Kein Personal von externen Rechenzentren, keine gemeinsam genutzte Infrastruktur – das verringert die Angriffsfläche für alle, denen physische Sicherheit am Herzen liegt.

CyberGhost„s Apps sind nicht Open Source, was das Unternehmen ins Hintertreffen bringt“ Proton VPN and PIA in Bezug auf Transparenz. Allerdings haben unabhängige Prüfungen bestätigt, dass die No-Logs-Richtlinie eingehalten wird, und es veröffentlicht jährliche Transparenzberichte – mehr, als die meisten VPNs sich die Mühe machen.

Vorteile Nachteile ✅ AES-256-Verschlüsselung mit DNS- und IP-Leckschutz bei allen Verbindungen ✅ NoSpy-Server in Rumänien für einen zusätzlichen Datenschutz ✅ Unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie mit jährlichen Transparenzberichten ✅ Kill-Switch auf allen Plattformen verfügbar ✅ 45-tägige Geld-zurück-Garantie ❌ Keine reine RAM-Server-Infrastruktur wie NordVPN ❌ Die Tatsache, dass Kape Technologies (mit Verbindungen in die USA) Eigentümer ist, könnte Nutzer mit hohen Datenschutzansprüchen beunruhigen

Fazit:CyberGhostDank unabhängiger Prüfungen, NoSpy-Servern und automatischer Malware-Blockierung ist es ein umfassendes Cybersicherheits-Tool, das weit über die grundlegenden VPN-Funktionen hinausgeht. Die 45-tägige Geld-zurück-Garantie gibt Ihnen Zeit, die Sicherheitsfunktionen gründlich zu testen.

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4. Privater Internetzugang [Das am besten anpassbare VPN für Cybersicherheit]

Privater Internetzugang ist die erste Wahl für Nutzer, die sich gerne mit den technischen Details beschäftigen. Während die meisten VPNs nur eine Handvoll Einstellungen bieten und es dabei belassen, PIA bietet Ihnen echte Kontrolle – über die Verschlüsselungsstärke, das Verhalten des Kill-Switches, die Datenleitwege und vieles mehr. Es ist zudem eines der transparentesten VPNs auf dieser Liste, mit vollständig quelloffenen Apps, die jeder einsehen kann.

Funktion Details Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern Verschlüsselung AES-128 oder AES-256 (vom Benutzer wählbar) Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Not-Aus-Schalter Erweiterter Kill-Switch mit LAN-Bypass-Option Schutz vor Bedrohungen MACE: Werbeblocker, Malware-Blocker, Tracker-Blocker Datenschutz Rechtsordnung der USA, unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Warrant Canary Zusätzliche Sicherheit Multi-Hop, Shadowsocks-Verschleierung, Split-Tunneling, Portweiterleitung Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate)

Funktionen zur Cybersicherheit

MACE istPIA„s integrierter Schutz vor Bedrohungen, Blockieren von Werbung, bösartigen Domains und Trackern auf DNS-Ebene. Es ist nicht so vielschichtig wie NordVPN„Threat Protection Pro“ – es gibt zwar keine Dateiprüfung und weniger Anpassungsmöglichkeiten, aber es bewältigt die gängigsten Bedrohungen zuverlässig und hält sich dabei im Hintergrund.

Der Kill-Schalter befindet sich dort, wo PIA bietet erfahrenen Nutzern mehr Gestaltungsspielraum. Sie können festlegen, wie streng der Datenverkehr unterbrochen wird, wenn die VPN-Verbindung abbricht – entweder im Standardmodus für die meisten Situationen oder in einer strengeren Einstellung für alle, die auch bei kurzen Unterbrechungen eine Durchsetzung auf Netzwerkebene wünschen. Ich habe beide Optionen getestet, und bei beiden wurde der Datenverkehr bei Verbindungsunterbrechungen problemlos unterbrochen.

PIADie „No-Logs“-Richtlinie von [Name] wurde auf die bestmögliche Weise auf die Probe gestellt: vor Gericht. Bei mehreren Gelegenheiten haben Behörden Nutzerdaten angefordert und PIA hatte nichts vorzuweisen. In Verbindung mit Open-Source-Apps, die unabhängig geprüft wurden, ergibt sich daraus ein Maß an nachweisbarer Transparenz, das kaum zu übertreffen ist.

Obwohl das Unternehmen seinen Sitz in den Vereinigten Staaten hat, PIA mindert Bedenken hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit durch seine strikte No-Logs-Architektur und Transparenz. Weitere Funktionen wie Split-Tunneling und Portweiterleitung den Nutzern mehr Kontrolle darüber geben, wie ihr Datenverkehr geleitet und gesichert wird.

Vorteile Nachteile ✅ Wählbare Verschlüsselung nach AES-128/256 – vom Benutzer festlegbare Sicherheitsstufe ✅ Gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie mit Open-Source-Code, der einer Prüfung unterzogen wurde ✅ MACE blockiert Werbung, Tracker und Malware auf DNS-Ebene ✅ Multi-Hop- und Shadowsocks-Verschleierung für mehrschichtigen Schutz ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ❌ US-Rechtsordnung – unterliegt behördlichen Datenanfragen ❌ Die Benutzeroberfläche ist weniger ausgefeilt als bei der Konkurrenz

Fazit:PIADie Open-Source-Architektur, die gerichtlich bestätigte No-Logs-Richtlinie und die MACE-Inhaltsblockierung machen den Dienst zur ersten Wahl für Nutzer, die sowohl Datenschutz und Transparenz als auch umfassende Netzwerksicherheit wünschen. Die 30-tägige Geld-zurück-Garantie ermöglicht es, alle Funktionen ausgiebig zu testen.

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5. Surfshark [Das beste preisgünstige VPN für Cybersicherheit]

Surfshark bietet leistungsstarke Sicherheitsfunktionen zum günstigsten Preis unter den Premium-VPNs. CleanWeb blockiert Malware, Werbung und Tracker, während der Kill Switch und das MultiHop-Routing für zusätzliche Schutzebenen sorgen.

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Verschlüsselung AES-256-GCM mit Perfect Forward Secrecy Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Not-Aus-Schalter Auf allen Plattformen verfügbar Schutz vor Bedrohungen CleanWeb: Werbeblocker, Malware-Blocker, Tracker-Blocker, Phishing-Schutz Datenschutz 2x von Deloitte geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, Gerichtsstand Niederlande Zusätzliche Sicherheit MultiHop (Doppel-VPN), Tarnmodus, NoBorders-Modus, wechselnde IP-Adresse Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Funktionen zur Cybersicherheit

CleanWeb blockiert bösartige Anzeigen, Tracker und bekannte Malware-Domains auf DNS-Ebene. Zwar nicht so umfassend wie NordVPN„CleanWeb, die Dateiscan-Funktion von Threat Protection Pro, wehrt die gängigsten Bedrohungen wirksam ab. In meinem Test hat sie 94 % der Malware-Domains blockiert.“ Surfshark Außerdem erhalten Sie in den höheren Tarifen Zugriff auf die Antivirensoftware und weitere Premium-Sicherheitsfunktionen.

Der Kill Switch funktioniert auf allen Plattformen zuverlässig. Tests haben bestätigt, dass der Datenverkehr bei Verbindungsabbrüchen sofort unterbrochen wird, wobei kein IP-Leck bei Übergängen. Dank seiner Reaktionsfreudigkeit und soliden Routing-Funktionen, Surfshark steht auch auf meiner Liste der Die besten VPNs für China.

MultiHop leitet den Datenverkehr über zwei VPN-Server, um eine doppelte Verschlüsselung zu gewährleisten. Surfshark ermöglicht es Ihnen, beide Serverstandorte auszuwählen, im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern, die feste Paare verwenden. Der Camouflage-Modus verschleiert den VPN-Datenverkehr, sodass er wie normaler HTTPS-Verkehr aussieht, wodurch verhindert wird, dass Netzwerke die Nutzung eines VPN erkennen.

Zwei Prüfungen durch Deloitte (2023 und 2025) bestätigt SurfsharkDie „No-Logs“-Richtlinie. Bei Servern, die ausschließlich mit RAM arbeiten, werden alle Daten beim Neustart gelöscht.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster Preis (1,99 $/Monat) ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräten ✅ CleanWeb ist in allen Tarifen enthalten ✅ MultiHop mit benutzerdefiniertem Routing ✅ 2 unabhängige Prüfungen ❌ Die Reaktionszeiten des Kundensupports können länger sein als bei der Konkurrenz

Fazit: Es ist das beste preisgünstige VPN für Ihre Cybersicherheitsanforderungen. CleanWeb bietet zuverlässigen Schutz vor Bedrohungen, und dank unbegrenzter Verbindungen können Sie jedes Gerät ohne zusätzliche Kosten absichern.

★ Das beste preisgünstige VPN für Cybersicherheit Surfshark Besuchen Sie Surfshark

Wichtige Funktionen für die Cybersicherheit, auf die Sie achten sollten

Nicht jedes VPN verdient es, als Sicherheitswerkzeug bezeichnet zu werden. Manche erfüllen gerade so die Mindestanforderungen und geben sich damit zufrieden – wenn Ihnen also Sicherheit wirklich am Herzen liegt, finden Sie hier die Funktionen, auf die Sie achten und bei denen Sie keine Kompromisse eingehen sollten:

Not-Aus-Schalter: Ein VPN ohne zuverlässigen Kill Switch kann bei Verbindungsabbrüchen Ihre echte IP-Adresse preisgeben. Achten Sie auf Implementierungen auf Systemebene, die den gesamten Datenverkehr blockieren. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie auf der Suche nach dem Das beste VPN für Reisen nach China oder einen Besuch an einem anderen Ort mit Einreisebeschränkungen planen.

Ein VPN ohne zuverlässigen Kill Switch kann bei Verbindungsabbrüchen Ihre echte IP-Adresse preisgeben. Achten Sie auf Implementierungen auf Systemebene, die den gesamten Datenverkehr blockieren. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie auf der Suche nach dem Das beste VPN für Reisen nach China oder einen Besuch an einem anderen Ort mit Einreisebeschränkungen planen. Schutz vor Bedrohungen: Blockiert Malware, Phishing-Versuche und bösartige Werbung, bevor sie Ihr Gerät erreichen. NordVPN„Threat Protection Pro“ bietet den umfassendsten Schutz, sodass Sie sich nicht fragen müssen, ob …Funktioniert mein VPN richtig?”.

Blockiert Malware, Phishing-Versuche und bösartige Werbung, bevor sie Ihr Gerät erreichen. NordVPN„Threat Protection Pro“ bietet den umfassendsten Schutz, sodass Sie sich nicht fragen müssen, ob …Funktioniert mein VPN richtig?”. DNS-Leckschutz: Stellt sicher, dass alle DNS-Anfragen über den VPN-Tunnel laufen. Ohne diese Funktion kann Ihr Internetanbieter trotz Verschlüsselung sehen, welche Websites Sie besuchen.

Stellt sicher, dass alle DNS-Anfragen über den VPN-Tunnel laufen. Ohne diese Funktion kann Ihr Internetanbieter trotz Verschlüsselung sehen, welche Websites Sie besuchen. Bestätigte No-Logs-Richtlinie: Unabhängige Prüfungen durch renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Deloitte, PwC) bestätigen, dass das VPN keine Daten speichert, die abgegriffen oder per gerichtlicher Vorladung angefordert werden könnten.

Unabhängige Prüfungen durch renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Deloitte, PwC) bestätigen, dass das VPN keine Daten speichert, die abgegriffen oder per gerichtlicher Vorladung angefordert werden könnten. Starke Verschlüsselung: Die AES-256-Verschlüsselung ist nach wie vor der Standard. Moderne Protokolle wie WireGuard bieten jedoch gleichwertige Sicherheit bei besserer Leistung.

Wenn Sie noch abwägen, lohnt es sich auch, sich darüber klar zu werden, Proxy vs VPN – Ein Proxy kann zwar Ihre IP-Adresse verbergen, verfügt jedoch nicht über die Verschlüsselung, den Kill Switch und den Schutz vor Bedrohungen, die ein VPN zu einem echten Sicherheitswerkzeug machen.

Mein Fazit

Die Wahl des besten VPNs für Ihre Cybersicherheitsanforderungen hängt davon ab, welcher Nutzertyp Sie sind, denn alle fünf bieten echten Schutz – sie legen lediglich unterschiedliche Schwerpunkte. Hier die Kurzfassung:

Am besten für umfassende Sicherheit → NordVPN . Das umfassendste Sicherheitspaket auf dieser Liste. Threat Protection Pro, fünf unabhängige Prüfungen, Double VPN, Dark Web Monitor – es deckt mehr Angriffsvektoren ab als jeder andere Anbieter in dieser Preisklasse.

Das umfassendste Sicherheitspaket auf dieser Liste. Threat Protection Pro, fünf unabhängige Prüfungen, Double VPN, Dark Web Monitor – es deckt mehr Angriffsvektoren ab als jeder andere Anbieter in dieser Preisklasse. Am besten für alle, denen Datenschutz über alles geht → Proton VPN . Open-Source, mit Sitz in der Schweiz und gerichtlich geprüft. Wenn Sie Ihrem VPN auf rechtlicher oder institutioneller Ebene vertrauen müssen, ist Proton die Lösung, die sich bereits bewährt hat.

Open-Source, mit Sitz in der Schweiz und gerichtlich geprüft. Wenn Sie Ihrem VPN auf rechtlicher oder institutioneller Ebene vertrauen müssen, ist Proton die Lösung, die sich bereits bewährt hat. Ideal für Sicherheit ohne Komplikationen → CyberGhost VPN . Starker Schutz, sinnvolle Standardeinstellungen und NoSpy-Server für zusätzliche Infrastruktursicherheit. Ideal, wenn Sie eine Lösung suchen, die Sie einmal einrichten und dann vergessen können, ohne dass dabei Abstriche gemacht werden.

Starker Schutz, sinnvolle Standardeinstellungen und NoSpy-Server für zusätzliche Infrastruktursicherheit. Ideal, wenn Sie eine Lösung suchen, die Sie einmal einrichten und dann vergessen können, ohne dass dabei Abstriche gemacht werden. Am besten für Power-User → Privater Internetzugang . Vollständig Open Source, gerichtlich bestätigte Protokollfreiheit und eine detailliertere Kontrolle über die Verschlüsselung und das Verhalten des Kill-Switches als bei jedem anderen Anbieter hier. Belohnt Nutzer, die ihre eigene Konfiguration vornehmen möchten.

Vollständig Open Source, gerichtlich bestätigte Protokollfreiheit und eine detailliertere Kontrolle über die Verschlüsselung und das Verhalten des Kill-Switches als bei jedem anderen Anbieter hier. Belohnt Nutzer, die ihre eigene Konfiguration vornehmen möchten. Ideal für preisbewusste Sicherheitslösungen → Surfshark. Die günstigste Option ohne nennenswerte Abstriche. CleanWeb, MultiHop, Camouflage-Modus und zwei unabhängige Prüfungen – jede Menge Sicherheit für 1,99 $ im Monat.

Das beste VPN für Cybersicherheitsanforderungen lässt sich nicht pauschal für alle beantworten – aber es gibt eine kurze Auswahlliste, und diese fünf Dienste gehören dazu. Beginnen Sie mit dem, was Ihnen am wichtigsten ist: Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsmöglichkeiten oder schlicht und einfach die Funktionsvielfalt. Mit jedem dieser Dienste sind Sie deutlich besser geschützt als ohne.

Häufig gestellte Fragen