Das beste Terraria-Server-Hosting im Jahr 2026: Die 10 besten Anbieter
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Ich habe diesen Leitfaden für das beste Terraria-Server-Hosting zusammengestellt, nachdem meine eigene selbst gehostete Welt unter der Belastung durch tModLoader immer wieder zusammengebrochen ist. Der PC muss rund um die Uhr online bleiben, die Portweiterleitung ist eine Herausforderung für sich, und sobald Mods mit dem Spiel-Client um Ressourcen konkurrieren, werden die Sitzungen schnell instabil.
Das hat mich dazu veranlasst, zehn Anbieter gründlich zu testen. Ich habe bei allen unter identischen Bedingungen dieselbe modifizierte Welt laufen lassen und die Leistung jedes einzelnen Anbieters verfolgt. Einige kamen problemlos damit zurecht, während andere schon Probleme hatten, bevor die Sitzung überhaupt ihren Höhepunkt erreicht hatte.
Ich habe jeden Anbieter hinsichtlich tModLoader-Kompatibilität, RAM-Zuweisung, Preisgestaltung und Hardwarequalität bewertet. Außerdem habe ich preisgünstige Tarife mit Mod-Einschränkungen gekennzeichnet, da sich Einschränkungen oft gerade dort verstecken. Wenn du zum ersten Mal auf ein Terraria-Dediziert-Server-Hosting umsteigst, lies dir das hier durch, bevor du irgendetwas abonnierst.
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Unsere Top-Auswahl für das beste Terraria-Server-Hosting
Jede Empfehlung auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Angebote ist in einem bestimmten Bereich führend. Ich habe sie entsprechend eingestuft, damit du sie überfliegen und deinen Anwendungsfall erkennen kannst, bevor die ausführlichen Testberichte auf jedes Detail eingehen.
- Shockbyte – Bester Anbieter insgesamt: AMD EPYC 4465P, NVMe-Speicher und 72-stündige Selbstbedienungs-Rückerstattung.
- Apex Hosting – Am besten für Einsteiger geeignet: 7-tägige Geld-zurück-Garantie (MBG), Live-Chat rund um die Uhr und 14 Standorte weltweit.
- HostHavoc – Am zuverlässigsten: SLA mit 100 % Verfügbarkeit und Ticket-Antwortzeit unter 10 Minuten.
- ScalaCube – Günstigster Einstieg: 3,84 $/Monat für 6 Slots und 14 Standorte weltweit.
- BisectHosting – Starkes Nutzer-Feedback: 4,8/5 auf Trustpilot bei über 25.000 Bewertungen.
- Pine Hosting – Am besten für kleine Gruppen geeignet: dedizierte CPU-Leistung von bis zu 300 %, 99,99 % Verfügbarkeit und Discord-Support innerhalb weniger Minuten.
- GGServers – Beste flexible Skalierung: acht RAM-Stufen (der größte RAM-Bereich auf dieser Liste) und Steam-Workshop-Mod-Installer.
- Nodecraft – Am besten für Gelegenheitsspieler: „Lite“-Stufe mit Ruhemodus, „Save and Swap“ für über 57 Spiele und 30 Standorte weltweit.
- GTXGaming – Beste Hardware-Leistung: i9-13900K mit 5,7 GHz und NVMe Gen5 RAID.
- GravelHost – Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: 6 GB RAM für nur 6 $/Monat mit 2,2 TBps DDoS-Schutz.
Ich habe jeden Anbieter persönlich auf die Zuverlässigkeit von tModLoader, die Hardware-Qualität und die Reaktionsgeschwindigkeit des Supports getestet – nicht nur auf den Preis. Wenn du herausfinden möchtest, wie du einen Terraria-Server hosten kannst, findest du in den ausführlichen Testberichten alles, was du wissen musst. Dort findest du die beste Terraria-Server-Hosting-Option für deine Gruppe.
So haben wir diese Terraria-Server-Anbieter getestet
Ich habe bei jedem Anbieter einen dedizierten Terraria-Server eingerichtet und ihn fünf Tests unterzogen. Zwanzig Kandidaten standen zur Auswahl, bevor ich mich für die zehn in diesem Leitfaden entschieden habe.
- Zuverlässigkeit der tModLoader-Ein-Klick-Installation. Ich habe über jedes Control Panel ein „Calamity“-Modpack geladen und überprüft, ob es ohne manuelle Dateibearbeitung lief.
- Latenz beim Speichern der Welt. Ich habe die Schreibgeschwindigkeiten während aktiver Sitzungen in einer großen, gut erkundeten Welt gemessen, in der mehrere Spieler gleichzeitig angemeldet waren.
- Reaktionsfähigkeit des Supports. Ich habe eine fehlerhafte tModLoader-Konfiguration als Support-Ticket eingereicht und verfolgt, wie schnell das jeweilige Team reagierte und wie hilfreich die Lösung tatsächlich war.
- Hardware-Überprüfung. Ich habe die CPU-Geschwindigkeiten und Speicherspezifikationen auf jeder Produktseite mit den tatsächlichen Spezifikationen des Servers abgeglichen.
- Benutzerfreundlichkeit des Control Panels. Ich habe die gesamte Einrichtung aus der Perspektive eines erstmaligen Serverbesitzers durchlaufen. Das bedeutete, tModLoader zu installieren und den Servertyp zu wechseln, ohne eine einzige Konfigurationsdatei anzufassen.
Preistransparenz, die Zuverlässigkeit von tModLoader und die tatsächliche Leistung unter Last haben darüber entschieden, wer auf der Liste geblieben ist. Jede hier aufgeführte Auswahl hat sich ihren Platz als eine der derzeit besten Terraria-Server-Hosting-Optionen verdient.
Die besten Terraria-Server-Hosting-Plattformen im Test
Jeder der unten aufgeführten Terraria-Server-Hosting-Einträge behandelt technische Daten, die Leistung in der Praxis sowie die Sonderfälle, die nicht in die kurzen Beschreibungen passten. Sehen Sie sich die vollständigen Auswertungen an, bevor Sie sich für das beste Terraria-Server-Hosting für Ihre Gruppe entscheiden.
1. Shockbyte [Bester Terraria-Server-Hosting-Anbieter insgesamt]
Shockbyte sichert sich allein aufgrund der Hardware den ersten Platz auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter. Die Tarife laufen auf AMD EPYC 4465P-Prozessoren mit einer Taktrate von bis zu 5,4 GHz – der höchsten Single-Core-Geschwindigkeit in dieser Übersicht –, unterstützt durch NVMe-SSD-Speicher und DDoS-Schutz in Nordamerika, Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.
Ich habe einen dedizierten Terraria-Server im „Modded“-Tarif eingerichtet und „Calamity“ sowie „Thorium“ gleichzeitig mit 12 Spielern geladen. Die Sitzung verlief durchgehend reibungslos. Die Mod-Indizierung war schnell, das Speichern der Spielwelt lief ohne Unterbrechungen, und das Control Panel meldete einen Speicheranstieg, noch bevor dieser Probleme verursachen konnte.
Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie ist selbstständig zu handhaben. Sie wickeln sie direkt über das Control Panel ab, ohne ein Support-Ticket einreichen zu müssen – was wichtig ist, da der Support zu Spitzenzeiten langsam reagieren kann. Für jede Terraria-Server-Hosting-Konfiguration auf tModLoader sollten Sie die „Vanilla“-Stufe überspringen und direkt zum „Modded“-Tarif für 9,99 $/Monat wechseln.
Bei vierteljährlicher Abrechnung erhalten Sie 10 % Rabatt auf den Monatspreis. Im Jahreszyklus sinkt der Preis für den „Vanilla“-Tarif auf 3,74 $/Monat – der niedrigste effektive Preis für NVMe-gestütztes Terraria-Hosting in dieser Stufe.
|Tarifname
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Slots / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|Vanilla
|4,99 $/Monat (vierteljährlich 4,49 $, jährlich 3,74 $)
|Monatlich / vierteljährlich –10 % / jährlich –25 %
|2 GB RAM / NVMe-SSD / 4 Spieler / NA/SA/EU/APAC
|Vanilla Terraria – kleine Freundesgruppe
|Modded
|9,99 $/Monat (vierteljährlich 8,99 $, jährlich 7,49 $)
|Monatlich / Vierteljährlich -10 % / Jährlich -25 %
|4 GB RAM / NVMe-SSD / 12 Spieler
|Empfohlen für tModLoader-Server
|Individuell
|12,00 $/Monat (vierteljährlich 10,80 $, jährlich 9,00 $)
|Monatlich / vierteljährlich –10 % / jährlich –25 %
|5 GB+ RAM / NVMe-SSD / 15+ Spieler
|Umfangreiche tModLoader-Mod-Packs oder größere Gruppen
Die Trustpilot- Bewertung von Shockbyte mit 3,8/5 bei über 10.000 Bewertungen ist die niedrigste auf dieser Liste. Das sollte man vor dem Abschluss eines Abonnements wissen, ändert jedoch nichts an der Hardware-Situation für alle, die mit knappem Budget das beste Terraria-Server-Hosting-Setup aufbauen möchten.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Höchste Single-Core-CPU-Taktfrequenz in dieser Liste – AMD EPYC 4465P mit bis zu 5,4 GHz
✅ NVMe-SSD-Speicher bei allen Tarifen
✅ 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattung über das Control Panel, kein Ticket erforderlich
✅ Automatische Backups bei jedem Tarif
✅ 24/7-Live-Chat- und Ticket-Support
✅ Vier globale Regionen, darunter Südamerika
|❌ 3,8/5 Trustpilot-Bewertung – die niedrigste Bewertung auf dieser Liste
❌ Uneinheitliche Reaktionszeiten des Supports zu Spitzenzeiten
❌ Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für Erstkäufe – Rückerstattungen bei Vertragsverlängerungen sind nicht möglich
2. Apex Hosting [Bestes Terraria-Server-Hosting für Einsteiger]
Apex Hosting ist die beste Terraria-Server-Hosting-Option für alle, die ihren ersten Server einrichten. Eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie, ein 24/7-Live-Chat und 14 Standorte weltweit decken die drei Dinge ab , die neuen Serverbesitzern am meisten Sorgen bereiten – und Einstiegstarife beginnen im ersten Monat bei 2,99 $/Monat.
Ich habe das 4-GB-Paket mit aktiviertem „Calamity“-Mod getestet. Jede Einstellung, vom Weltnamen und Passwort bis hin zur Mod-Verwaltung mit tModLoader, war über das Control Panel zugänglich, ohne dass ein einziger Befehl eingegeben werden musste. Für alle, die zum ersten Mal herausfinden möchten, wie man einen Terraria-Server hostet, ist diese Point-and-Click-Einrichtung das eigentliche Verkaufsargument.
Die Standard-Tarife basieren auf Ryzen-9-7950X-Prozessoren mit NVMe-SSD-Speicher und automatischen Backups in jedem Tarif. Für größere Communities bietet die EX-Serie 4 dedizierte vCores mit 4,8 GHz, 16 GB DDR4 und eine dedizierte IP-Adresse. Das ist der klarste Skalierungsweg auf dieser Liste für jede Terraria-Dediziert-Server-Hosting-Konfiguration, die über eine Freundesgruppe hinauswächst.
Trustpilot bestätigt dies mit einer Bewertung von 4,6/5 bei über 8.000 Bewertungen. Der rote Faden, der sich durch diese Bewertungen zieht, sind schnelle Reaktionszeiten und eine klare Anleitung zur Einrichtung – genau das, was ein Server-Neuling am anderen Ende eines Live-Chats braucht.
|Plan-Name
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Steckplätze / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|1 GB RAM
|2,99 $ im ersten Monat / 3,99 $ danach
|Monatlich (bei vierteljährlicher Zahlung sparen Sie 10 %)
|1 GB RAM / NVMe-SSD / 14 Standorte
|Nur Vanilla Terraria – kleine Gruppe, 2–8 Spieler
|2 GB RAM
|5,99 $ im ersten Monat / 7,99 $ danach
|Monatlich
|2 GB RAM / NVMe-SSD
|Vanilla oder leichte tModLoader-Mods
|4 GB RAM
|11,24 $ im ersten Monat / 14,99 $ danach
|Monatlich
|4 GB RAM / NVMe-SSD
|tModLoader-Mod-Server, bis zu 16 Spieler
|EX 16 GB RAM
|53,99 $ im ersten Monat / 71,99 $ danach
|Monatlich (Quartalsrabatt verfügbar)
|16 GB DDR4 / 4 dedizierte vCores / NVMe / dedizierte IP-Adresse
|Großer Mod-Community-Server
|Individuell
|Ab 1,49 $/Monat (monatlich) | vierteljährliche Zahlung möglich
|Monatlich / Vierteljährlich
|Individuell anpassbarer Arbeitsspeicher / NVMe-SSD / 14 Standorte
|Vollständig maßgeschneidert – wenden Sie sich für Details an Apex
Der Einstiegspreis von 2,99 $/Monat erhöht sich ab dem zweiten Monat auf 3,99 $/Monat. Für die 7-tägige Geld-zurück-Garantie ist zudem ein formelles Support-Ticket mit triftigem Grund erforderlich, und der 1-GB-Tarif deckt nur die Standardversion von Terraria ab – tModLoader benötigt mindestens 2 GB.
Allerdings lassen sich die meisten Probleme dank des rund um die Uhr verfügbaren Live-Chats lösen, noch bevor die Rückerstattungsfrist ins Spiel kommt – und genau das macht Apex Hosting zu einer der besten Terraria-Server-Hosting-Optionen für Spieler, die noch keine Erfahrung mit dem Betreiben eines Servers haben.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ 7-tägige Geld-zurück-Garantie – die längste auf dieser Liste
✅ 24/7-Live-Chat mit durchweg schnellen Reaktionszeiten
✅ Vollständig per Mausklick bedienbares Control Panel, keine Befehlszeilenarbeit
✅ Ryzen 9 7950X-Hardware mit NVMe-SSD-Speicher
✅ Die EX-Serie lässt sich auf 4 dedizierte vCores mit 4,8 GHz
skalieren ✅ Automatische Backups sind in jedem Tarif enthalten
|❌ Der Einstiegspreis steigt ab dem zweiten
Monat auf 3,99 $/Monat ❌ Die 7-tägige Geld-zurück-Garantie erfordert ein formelles Ticket
mit Angabe eines triftigen Grundes ❌ Der 1-GB-Tarif ist ausschließlich
auf die Standardversion von Terraria beschränkt ❌ Die Preise der EX-Serie steigen im Vergleich zu den Standardtarifen deutlich an
3. HostHavoc [Bestes Terraria-Server-Hosting in puncto Zuverlässigkeit]
HostHavoc sichert sich den ersten Platz beim Terraria-Server-Hosting in puncto Zuverlässigkeit dank einer SLA mit 100 % Verfügbarkeit und der schnellsten durchschnittlichen Support-Reaktionszeit in dieser Liste. Beide Zusagen sind mit verbindlichen Verpflichtungen verbunden – stündliche Gutschriften bei Unterschreitung der Verfügbarkeit sowie ein Support-Team, das in keinem meiner Tests länger als 10 Minuten für die Antwort gebraucht hat.
Ich habe einen Server mit 20 Slots und geladenem tModLoader eingerichtet und ihn in weniger als fünf Minuten zum Laufen gebracht. Während der Sitzung habe ich eine fehlerhafte Konfiguration als Ticket eingereicht. Die funktionierende Lösung kam innerhalb von acht Minuten zurück – die schnellste Bearbeitungszeit aller zehn Anbieter auf dieser Liste.
Die Hardware basiert auf Intel Xeon- und AMD Ryzen-CPUs mit DDR4/DDR5-RAM, NVMe-SSDs und 10-Gbit/s-Uplinks. Die Tarife sind slotbasiert und reichen von 7 $/Monat für 10 Slots bis zu 40 $/Monat für 100 Slots. Für die meisten aktiven Gruppen deckt ein Terraria-Dedizierter Server mit 20 Slots die Spielsitzungen problemlos ab, ohne dass man für nicht genutztes RAM bezahlen muss.
Dreizehn Standorte erstrecken sich über Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum. Eine Trustpilot-Bewertung von 4,7/5 bei über 1.524 Bewertungen untermauert die Verfügbarkeit und den Support, die ich im Test festgestellt habe. Diese Beständigkeit macht HostHavoc zu einer zuverlässigen Hosting-Option für Terraria- Dedizierte Server für Communities, die regelmäßig geplante Spielsitzungen durchführen.
|Name des Tarifs
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Steckplätze / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|10 Slots
|7,00 $/Monat (0,70 $/Slot)
|Monatlich / 3 Monate – 5 % / 6 Monate – 8 % / 12 Monate – 12 %
|10 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz / NA/EU/APAC
|Kleine Freundesgruppe
|15 Plätze
|9,00 $/Monat (0,60 $/Slot)
|Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 %
|15 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz
|Kleine bis mittlere Gruppe, einfache tModLoader-Konfiguration
|20 Slots
|11,00 $/Monat (0,55 $/Slot)
|Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 %
|20 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz
|Mittlerer Server
|30 Slots
|15,00 $/Monat (0,50 $/Slot)
|Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 %
|30 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz
|Aktiver, modifizierter Server, regelmäßige Sessions
|40 Slots
|18,00 $/Monat (0,45 $/Slot)
|Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 %
|40 Plätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz
|Community-Server
|60 Slots
|24,00 $/Monat (0,40 $/Slot)
|Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 %
|60 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz
|Großer Community-Server, häufig viele Spieler gleichzeitig
|80 Plätze
|32,00 $/Monat (0,40 $/Slot)
|Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 %
|80 Plätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz
|Server mit hoher Kapazität, für Events oder öffentliche Server
|100 Slots
|40,00 $/Monat (0,40 $/Slot)
|Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 %
|100 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz
|Große Community – bestes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Slot
Es gibt jedoch einige Einschränkungen: Mehrere beliebte Standorte – Atlanta, Seattle, London und Frankfurt – werden an der Kasse als ausverkauft angezeigt, und die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für monatliche Abrechnungen. Bei slotbasierten Tarifen gibt es keine garantierte RAM-Zuweisung pro Slot; überprüfen Sie daher die Speicherzuweisung, bevor Sie sich für eine tModLoader-intensive Konfiguration entscheiden.
Dennoch macht die SLA mit 100 % Verfügbarkeit dieses Angebot zu einer der besten Terraria-Server-Hosting-Optionen für Administratoren, für die Ausfallzeiten inakzeptabel sind.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ SLA mit 100 % Verfügbarkeit und stündlicher Gutschrift als Entschädigung
✅ Durchschnittliche Antwortzeit
auf Support-Tickets unter 10 Minuten ✅ NVMe-SSD-Speicher bei allen slotbasierten Tarifen
✅ Reibungslose Skalierung von 10 auf 100 Spieler-Slots
✅ Offsite-Backups in jedem Tarif
enthalten ✅ 4,7/5 auf Trustpilot bei über 1.524 Bewertungen
|❌ Mehrere beliebte Standorte sind an der Kasse
ausverkauft ❌ Das 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur
bei monatlicher Abrechnung ❌ Kein garantierter Arbeitsspeicher pro Slot bei keinem Tarif
❌ Support ausschließlich per Ticket – kein Live-Chat verfügbar
4. ScalaCube [Günstigstes Terraria-Server-Hosting]
Sechs Spielerplätze für 3,84 $/Monat sind der günstigste Einstiegspreis auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter. ScalaCube überzeugt mit einer soliden Vanilla-Konfiguration, einem Rabatt von 20 % im ersten Monat sowie drei Platzstufen, die bis zu einem tModLoader-Server mit 16 Spielern skalieren.
Ich habe das 10-Slot-Paket in einer Vanilla -Terraria-Session mit 8 Spielern in den Biomen „Corruption“ und „Dungeon“ getestet. Die Einrichtung verlief reibungslos und tModLoader ließ sich mit einem Klick installieren.
Das 10-tägige Rückerstattungsfenster bei automatischer Verlängerung ist hier ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Die meisten Anbieter auf dieser Liste gewähren eine Rückerstattung nur bei Neubestellungen. Vierzehn Rechenzentrumsstandorte erstrecken sich über Nordamerika, Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Indien – eine solide regionale Abdeckung für ein Terraria-Dediziert-Server-Hosting-Paket in dieser Preisklasse.
Eine Trustpilot- Bewertung von 4,5/5 bei über 4.713 Bewertungen untermauert die Zuverlässigkeit des Anbieters. Die SLA mit einer Verfügbarkeit von 99 % liegt unter den Garantien von 99,9 %+, die die meisten anderen Anbieter hier bieten – dies sollten Sie berücksichtigen, wenn Ihre Gruppe einen festen Sitzungsplan hat.
|Planbezeichnung
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Slots / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|6 Steckplätze
|3,84 $/Monat (im ersten Monat 20 % Rabatt – zeitlich begrenztes Angebot)
|Monatlich
|6 Steckplätze / SSD / 14 Standorte
|Günstigstes Angebot auf dieser Liste – Standard- oder Light-Version von tModLoader
|10 Slots
|6,40 $/Monat
|Monatlich
|10 Slots / SSD
|Kleine Freundesgruppe mit Mods
|16 Plätze
|10,24 $/Monat
|Monatlich
|16 Slots / SSD
|Community-Server, tModLoader
ScalaCube verwendet Standard-SSDs anstelle von NVMe, und das Laden von Mods beim Start läuft bei größeren tModLoader-Konfigurationen langsamer. Bei slotbasierten Tarifen gibt es zudem keine garantierte RAM-Zuweisung. Überprüfen Sie daher den Arbeitsspeicher pro Slot, bevor Sie sich für eine tModLoader-Konfiguration entscheiden.
Kein zuverlässiger Anbieter auf dieser Liste bietet kostenloses Terraria-Server-Hosting an. Die nächstliegende Option ist das Einstiegsangebot von ScalaCube, das die Kosten so niedrig hält, wie es bei kostenpflichtigem Hosting auf diesem Leistungsniveau möglich ist.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Niedrigster Einstiegspreis auf dieser Liste
✅ 10-tägiges Rückerstattungsfenster bei automatischer Verlängerung
✅ 7-tägige Geld-zurück-Garantie für Neubestellungen
✅ tModLoader-Ein-Klick-Installation bei allen Tarifen
✅ 14 weltweite Rechenzentrumsstandorte
✅ 4,5/5 bei Trustpilot basierend auf über 4.713 Bewertungen
|❌ Nur Standard-SSD, kein NVMe-Speicher in keinem Tarif
❌ Die SLA mit 99 % Verfügbarkeit liegt hier
unter der der meisten Mitbewerber ❌ Die Antwort des Supports kann mehrere Stunden
dauern ❌ Kein garantierter Arbeitsspeicher bei slotbasierten Tarifen
5. BisectHosting [Bestes Terraria-Server-Hosting laut verifizierten Nutzerbewertungen]
BisectHosting zählt zweifellos zu den besten Terraria-Server-Hosting-Anbietern und verfügt über eine Trustpilot-Bewertung von 4,8/5, gestützt auf mehr als 25.000 Bewertungen – die größte Anzahl an Bewertungen auf dieser Liste. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Bereich des Gaming-Hostings hat eine solche Erfolgsbilanz echtes Gewicht. Darüber hinaus erhalten Sie NVMe-SSD-Speicher, 21 Standorte weltweit und einen 24/7-Live-Chat, damit alles reibungslos läuft.
BisectOne ist der Tarif, der BisectHosting in eine eigene Liga hebt. Ein einziges Abonnement deckt über 100 Spiele ohne zusätzliche Kosten ab. Für Gruppen, die zudem das beste Minecraft-Server-Hosting unter einem Dach wünschen, wechselt BisectOne den Server mit wenigen Klicks um – dasselbe Control Panel, dieselben 21 Standorte, kein zweites Abonnement erforderlich.
Ich habe einen dedizierten Terraria-Server für 16 Spieler in einer zweistündigen „Underground Hallow“-Sitzung mit aktiviertem tModLoader betrieben. Die Leistung blieb durchgehend stabil. Mod-Installationen wurden ohne manuelles Eingreifen geladen, und das Control Panel meldete mitten in der Sitzung einen RAM-Spitzenwert, noch bevor dieser das Gameplay beeinträchtigte.
Die durchschnittliche Antwortzeit im Live-Chat von 15 Minuten ist der Wert, der in den über 25.000 Bewertungen am häufigsten genannt wird. Bei meinen Tests hat sich dies bestätigt. Diese Beständigkeit bei einer solchen Anzahl von Terraria-Server-Hosting-Kunden zeugt von einem Support-Team, das tatsächlich zur Stelle ist.
|Name des Tarifs
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Steckplätze / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|2 GB RAM
|5,99 $/Monat (vierteljährlich 5,40 $, halbjährlich 5,10 $, jährlich 4,80 $)
|Monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –15 % / jährlich –20 %
|2 GB RAM / NVMe-SSD / 21 Standorte
|Vanilla Terraria oder einfache tModLoader-Mods
|4 GB RAM
|11,99 $/Monat (vierteljährlich 10,80 $, halbjährlich 10,20 $, jährlich 9,60 $)
|Monatlich / Vierteljährlich –10 % / Halbjährlich –15 % / Jährlich –20 %
|4 GB RAM / NVMe-SSD
|tModLoader-Mod-Server, bis zu 16 Spieler
|6 GB RAM
|17,99 $/Monat (vierteljährlich 16,20 $, halbjährlich 15,30 $, jährlich 14,40 $)
|Monatlich / Vierteljährlich –10 % / Halbjährlich –15 % / Jährlich –20 %
|6 GB RAM / NVMe-SSD
|Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket, Community-Server
|Individuell (2–48 GB)
|Ab 5,99 $/Monat (monatlich) / 16,20 $ (vierteljährlich) / 30,60 $ (halbjährlich) / 57,60 $ (jährlich)
|Monatlich / Vierteljährlich –10 % / Halbjährlich –15 % / Jährlich –20 %
|2–48 GB RAM / NVMe-SSD / 21 Standorte
|Vollständig konfigurierbar – erstellen Sie einen Tarif auf bisecthosting.com
Die 3-tägige Rückerstattungsfrist ist die kürzeste auf dieser Liste. Der Einstiegstarif mit 2 GB ist zudem bei anspruchsvollen tModLoader-Konfigurationen, bei denen sowohl Calamity als auch Thorium aktiv sind, etwas unterdimensioniert.
Mit über 25.000 verifizierten Bewertungen und einer durchschnittlichen Live-Chat-Reaktionszeit von 15 Minuten macht die Erfolgsbilanz von BisectHosting dieses kurze Rückerstattungsfenster leichter akzeptabel.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Höchste Trustpilot-Bewertung in dieser Liste – 4,8/5 bei über 25.000 Bewertungen
✅ BisectOne deckt über 100 Spiele mit einem einzigen Abonnement
ab ✅ Durchschnittliche Reaktionszeit
im Live-Chat von 15 Minuten ✅ NVMe-SSD-Speicher in allen Tarifen
✅ 21 weltweite Serverstandorte verfügbar
✅ tModLoader und tShock per Ein-Klick-Installation
|❌ 3-tägiges Rückerstattungsfenster – das kürzeste auf dieser Liste
❌ Der 2-GB-Tarif stößt bei hoher tModLoader-Auslastung
an seine Grenzen ❌ Zwei separate Anmeldungen für Abrechnung und Control Panel
❌ Control Panel weniger intuitiv als bei einigen Mitbewerbern
6. Pine Hosting [Bestes Terraria-Server-Hosting für kleine Gruppen]
Die meisten Terraria-Server-Hosting-Tarife teilen sich die CPU-Leistung ohne Zuweisungsgarantien. Pine Hosting weist pro Tarifstufe dedizierte CPU-Prozentsätze zu – 150 % beim „Essential“-Tarif, bis zu 300 % beim „Extreme“-Tarif – und ist damit die beste Wahl für Terraria-Server-Hosting für kleine Gruppen, die tModLoader nutzen, ohne dass es zu unerwarteten Leistungseinbußen kommt.
Sowohl tModLoader als auch tShock lassen sich über das Control Panel mit einem Klick installieren. Für Gruppen, die zwischen den Spielsitzungen wechseln möchten, unterstützt Pine Hosting einige der besten Spiele wie Terraria im Rahmen desselben Tarifs – ein Wechsel zu einem neuen Anbieter ist nicht erforderlich.
Ich habe einen dedizierten Terraria-Server im „Essential“-Tarif mit einer „Calamity“-Gruppe aus sechs Spielern betrieben. Die Weltspeicherungen wurden fehlerfrei durchgeführt, Boss-Events liefen ruckelfrei, und der Server war nach dem Bestellvorgang in weniger als acht Minuten einsatzbereit. Kein anderer Anbieter in dieser Preisklasse konnte diese Einrichtungsgeschwindigkeit erreichen.
Tägliche automatische Backups, DDoS-Schutz und eine SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,99 % sind in jedem Tarif enthalten. Für alle, die sich mit dem Hosting eines Terraria-Servers von Grund auf auseinandersetzen, steht die Discord-Community von Pine Hosting rund um die Uhr für Fragen zur Einrichtung zur Verfügung – und das Support-Team bearbeitet Support-Anfragen durchweg in weniger als 10 Minuten.
|Tarifname
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Slots / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|Essential
|6,00 $/Monat (4,20 $ jährlich)
|Monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –20 % / jährlich –30 %
|2 GB RAM / 150 % CPU / SSD / 7 Standorte
|Kleine Freundesgruppe, Vanilla oder Light tModLoader
|Leistung
|15,00 $/Monat (10,50 $ jährlich)
|Monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –20 % / jährlich –30 %
|4 GB RAM / 200 % CPU / SSD
|tModLoader-modifizierter Server
|Extrem
|30,00 $/Monat (21,00 $ jährlich)
|Monatlich / Vierteljährlich –10 % / Halbjährlich –20 % / Jährlich –30 %
|8 GB RAM / 300 % CPU / SSD
|Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket, Community-Server
|Individuell
|Variiert
|Monatlich / Vierteljährlich / Halbjährlich / Jährlich
|Individuell wählbarer Arbeitsspeicher / Individuell wählbare CPU-Auslastung / SSD / 5–7 Standorte
|Kontaktieren Sie Pine Hosting für Preisangaben zu individuellen Tarifen
Pine Hosting ist ein kleinerer Anbieter mit geringerer Markenbekanntheit als die meisten anderen hier aufgeführten Namen. Die Hardware-Spezifikationen sind auf der Website nicht immer eindeutig dokumentiert. Überprüfen Sie daher die RAM- und CPU-Zuweisung, bevor Sie sich für eine modifizierte Konfiguration entscheiden.
Die 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie gehört zu den kürzesten auf dieser Liste, doch eine Trustpilot-Bewertung von 4,9/5 bei 783 Bewertungen macht Pine Hosting dennoch zu einer der besten Terraria-Server-Hosting-Optionen für kleine Gruppen, denen die Qualität des Supports wichtiger ist als die Vielfalt der Standorte.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Dedizierte CPU-Zuweisung von bis zu 300 % pro Tarifstufe
✅ 4,9/5 auf Trustpilot – höchste Bewertung in dieser Liste
✅ 99,99 % Verfügbarkeit (SLA) bei allen Tarifen
✅ Antwortzeit
des Discord-Supports unter 10 Minuten ✅ Tägliche automatische Backups bei allen Tarifen
✅ tModLoader und tShock per Ein-Klick-Installation
|❌ Kleinere Marke mit geringerer Bekanntheit
in der Community ❌ Hardware-Spezifikationen auf der Website
nicht klar dokumentiert ❌ 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie – eine der kürzesten auf dieser Liste
❌ Spielebibliothek kleiner als bei den meisten Mitbewerbern
7. GGServers [Bestes flexibles Terraria-Server-Hosting]
Von zwei Gigabyte bis 32 – GGServers deckt den breitesten RAM-Bereich auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter ab, und jede Stufe wird mit demselben Steam-Workshop-Mod-Installer ausgeliefert. Wähle einen Mod aus dem Steam-Verzeichnis aus, klicke auf „Installieren“, und der Server erledigt den Rest – ganz ohne, dass du auch nur eine einzige Datei anfassen musst.
Ich habe den 4-GB-Tarif bei einem Moonlord-Versuch mit 10 Spielern und aktivem „Calamity“-Mod auf einem dedizierten Terraria-Server getestet. Das Laden der Mods verlief reibungslos, der Kampf blieb durchgehend stabil, und der Steam-Workshop-Installer sparte mir etwa 20 Minuten gegenüber der manuellen Einrichtung.
tModLoader, tShock und tShock Legacy lassen sich alle problemlos über das Control Panel umstellen, ohne dass ein separater Tarif erforderlich ist. Dasselbe Konto deckt auch das beste Rust-Server-Hosting für Gruppen ab, die zwischen verschiedenen Survival-Titeln wechseln – keine Migration und kein zweites Abonnement, sondern durchgehend dasselbe Control Panel.
Standard-Tarife laufen auf 3,8–4,0-GHz-CPUs mit unbegrenztem SSD-Speicher. Der Premium-Tarif bietet NVMe und schnellere CPUs – eine Stufe, die in Betracht gezogen werden sollte, sobald es mit tModLoader ernst wird. Über 500.000 Kunden an 11 Standorten weltweit seit 2013 untermauern die Zuverlässigkeit des Terraria-Server-Hostings.
|Tarifname
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Slots / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|Holzschwert (2 GB)
|6,00 $/Monat
|Nur monatlich
|2 GB RAM / SSD / NA/EU/AS/OC
|Terraria in der Standardversion oder mit sehr wenigen Mods
|Kupfer-Spitzhacke (3 GB)
|9,00 $/Monat
|Nur monatlich
|3 GB RAM / SSD
|Leichte tModLoader-Mods
|Bleirüstung (4 GB)
|12,00 $/Monat
|Nur monatlich
|4 GB RAM / SSD
|tModLoader-Mod-Server
|Aglet (6 GB)
|18,00 $/Monat
|Nur monatlich
|6 GB RAM / SSD
|Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket
|Cloud in a Bottle (8 GB)
|24,00 $/Monat
|Nur monatlich
|8 GB RAM / SSD
|Community-Server
|Dschungel-Rüstung (12 GB)
|36,00 $/Monat
|Nur monatlich
|12 GB RAM / SSD
|Große Modding-Community
|Night’s Edge (16 GB)
|48,00 $/Monat
|Nur monatlich
|16 GB RAM / SSD
|Großer öffentlicher Server
|Terrarian (32 GB)
|96,00 $/Monat
|Nur monatlich
|32 GB RAM / SSD
|Maximale Skalierbarkeit
Standardtarife nutzen SSD statt NVMe – ein erheblicher Unterschied bei anspruchsvollen tModLoader-Konfigurationen, bei denen Weltspeicherungen den Speicherplatz ständig belasten. Da nur eine monatliche Abrechnung möglich ist, gibt es keine Ersparnisse bei vierteljährlicher oder jährlicher Zahlung.
Dank des Steam-Workshop-Installationsprogramms und acht klar abgegrenzten RAM-Stufen gehört GGServers nach wie vor zu den flexibelsten Optionen auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter. Ein Upgrade auf Premium bietet zusätzlich NVMe, falls die Stabilität bei Mods wichtiger ist als der Einstiegspreis.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Acht RAM-Stufen von 2 GB bis 32 GB
✅ Integrierter Steam-Workshop-Mod-Installer in jedem Tarif
✅ tModLoader, tShock und tShock Legacy werden alle unterstützt
✅ Unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen
✅ 24/7-Live-Chat-Support bei jedem Tarif
✅ Über 500.000 Kunden seit 2013
|❌ Standard-Tarife nutzen SSD- statt NVMe-Speicher
❌ Nur monatliche Abrechnung – keine Langzeitrabatte
❌ Preise für den Premium-Tarif werden nicht im Voraus
angegeben ❌ 11 Standorte – weniger als bei den meisten Mitbewerbern in diesem Bereich
8. Nodecraft [Bestes Terraria-Server-Hosting für Gelegenheitsspieler]
Die Lite-Stufe wechselt in den Ruhemodus, wenn niemand online ist, und ist in weniger als 30 Sekunden wieder betriebsbereit, sobald sich jemand verbindet. Es ist das einzige Modell auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter, das speziell auf die Spielgewohnheiten von Gelegenheitsspielern zugeschnitten ist – und Nodecraft unterstützt es mit derselben Hardware wie seine stets aktive Pro-Stufe.
Mit „Save & Swap“ kann derselbe Server ohne zusätzliche Kosten zwischen über 57 unterstützten Titeln wechseln. Für Gruppen, die zwischen Terraria-Kampagnen wechseln und nach der besten Palworld-Server-Hosting-Konfiguration im Rahmen desselben Abonnements suchen, erledigt Nodecraft den Wechsel über das Control Panel mit nur wenigen Klicks.
Ich habe den „Lite 4 GB“-Tarif in einer Terraria-Dedicated-Server-Sitzung getestet – Versuch, „Moonlord“ zu erreichen, „Calamity“ aktiv, acht Spieler, die sich gleichzeitig aus dem Ruhezustand einloggten. Der Server war in weniger als 30 Sekunden online. „Wake & Play“ bewältigte dies reibungslos, was ich bei einer Instanz im Ruhezustand ehrlich gesagt nicht erwartet hatte.
Nodecraft betreibt Intel Xeon E-2174G-CPUs mit 3,8+ GHz und 64 GB ECC-RAM an 30 Standorten weltweit. Eine kostenlose 24-Stunden-Testversion ohne Kreditkartenangabe ist der unkomplizierteste Weg, um herauszufinden, wie man einen Terraria-Server hostet, bevor man sich auf einen vollständigen Abrechnungszeitraum festlegt.
|Name des Tarifs
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Steckplätze / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|LITE 2 GB
|5,96 $/Monat (3 Monate 5,37 $, jährlich 4,77 $)
|Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 %
|2 GB RAM / 30 Standorte / Server geht in den Ruhemodus, wenn er nicht ausgelastet ist
|Gelegenheitsspieler – Server nur online, solange eine Verbindung besteht
|LITE 4 GB
|11,92 $/Monat (3 Monate 10,73 $, jährlich 9,54 $)
|Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 %
|4 GB RAM / Server wechselt in den Ruhemodus, wenn er leer ist
|tModLoader LITE
|LITE 6 GB
|17,88 $/Monat (3 Monate 16,10 $, jährlich 14,31 $)
|Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 %
|6 GB RAM / Der Server wechselt in den Ruhemodus, wenn er nicht ausgelastet ist
|Leistungsstarker tModLoader LITE
|PRO 2 GB
|9,98 $/Monat (3 Monate 8,99 $, jährlich 7,99 $)
|Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 %
|2 GB RAM / 30 Standorte / rund um die Uhr verfügbar
|Ständig verfügbarer Vanilla-Server
|PRO 4 GB
|19,98 $/Monat (3 Monate 17,99 $, jährlich 15,99 $)
|Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 %
|4 GB RAM / rund um die Uhr verfügbar
|Ständig aktiver tModLoader-Server
|PRO 6 GB
|29,98 $/Monat (3 Monate 26,99 $, Jahresabo 23,99 $)
|Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 %
|6 GB RAM / rund um die Uhr verfügbar
|Ständig aktiver tModLoader-Server mit hoher Auslastung
|Individuell (2–32 GB)
|Ab 9,98 $/Monat (PRO) / 5,96 $/Monat (LITE)
|Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 %
|2–32 GB RAM / Enterprise-SSD / 30 Standorte
|Vollständig konfigurierbar – stellen Sie Ihren eigenen Server auf nodecraft.com zusammen
Der Support ist nicht rund um die Uhr verfügbar – ein echtes Manko für Gruppen aus der EU und dem asiatisch-pazifischen Raum, die außerhalb der US-Geschäftszeiten auf Probleme stoßen. Da ausschließlich SSD-Speicher zum Einsatz kommt, gibt es in keiner Preisstufe eine NVMe-Option, und der Wechsel von Lite zu Pro erfordert eine Kündigung und ein neues Abonnement statt eines einfachen Tarif-Upgrades.
Abgesehen von diesen Kompromissen machen das Hibernate-Modell und die Flexibilität von „Save & Swap“ Nodecraft zu einer der praktischeren Optionen auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter für Gruppen, die nach ihrem eigenen Zeitplan spielen.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Der „Lite“-Tarif wechselt in den Ruhemodus, um Kosten
für inaktive Server zu senken ✅ Speichern und Wechseln zwischen über 57 Titeln ohne zusätzliche Kosten
✅ 24-Stunden-Testversion – keine Kreditkarte erforderlich
✅ 30 Standorte weltweit für geringe Latenz
✅ Mobile App für iOS und Android
verfügbar ✅ 4,9/5 auf Trustpilot – einer der höchsten Werte auf dieser Liste
|❌ Begrenzte Supportzeiten, kein Nachtdienst
❌ Nur SSD-Speicher, keine NVMe-Option
❌ Die Wissensdatenbank ist nicht einsteigerfreundlich
❌ Der Wechsel von „Lite“ zu „Pro“ erfordert ein neues Abonnement
9. GTXGaming [Beste Hardware-Leistung für Terraria-Hosting]
Die Single-Thread-Taktfrequenz ist das, worauf es bei Terraria-Boss-Events tatsächlich ankommt. Mit 5,7 GHz führt der i9-13900K von GTXGaming diese Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter in der Spezifikation an , die unter realer Event-Last am wichtigsten ist. DDR5-5600-ECC-RAM und NVMe-Gen5-SSDs im RAID-Verbund bewältigen alles, was die CPU an den Speicher überträgt, ohne die Lag-Spitzen, die bei Standardkonfigurationen auftreten.
Ich habe einen dedizierten Terraria-Server bei einem Moonlord-Versuch getestet, bei dem sowohl „Calamity“ als auch „Thorium“ aktiv waren. Das Laden der Mods verlief reibungslos, Boss-Events liefen ohne Ruckeln, und das Speichern der Welt wurde abgeschlossen, ohne die aktive Sitzung zu beeinträchtigen. Jeder andere Anbieter, den ich bei dieser Mod-Last getestet habe, zeigte eine gewisse Leistungseinbuße.
Für Community-Administratoren, die öffentliche Server betreiben, sorgen der Enterprise-DDoS-Schutz von GTXGaming mit einer Kapazität von über 1 Tbit/s und unbegrenzte Spielerplätze für eine stabile Infrastruktur auch bei hohem Datenaufkommen. Die Erfahrung in der Serververwaltung, die man bei einer solchen Konfiguration sammelt, zählt durchweg zu den besten Nebenjobs im Internet – in unserem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie diese Fähigkeiten in echtes Einkommen umwandeln können.
Elf Standorte weltweit erstrecken sich über Großbritannien, die EU, die USA, Kanada, Australien und Singapur. Das rund um die Uhr verfügbare Live-Chat-Team verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Spielservern. GTXGaming hat auf Trustpilot eine Bewertung von 4,6/5 bei über 1.368 Bewertungen – damit gehört das Unternehmen zu den Anbietern mit niedrigerer Bewertung auf dieser Liste, allerdings stechen die Reaktionszeiten des Supports in diesen Bewertungen durchweg positiv hervor.
|Plan-Name
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Steckplätze / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|Empfohlen (5 GB)
|7,59 $/Monat
|Monatlich (bitte prüfen, ob vierteljährliche/jährliche Rabatte gelten)
|Empfohlen / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC / 11 Standorte
|Vanilla oder Light tModLoader
|Groß (8 GB)
|11,38 $/Monat
|Monatlich
|Groß / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC
|tModLoader-modifizierter Server
|Sehr groß (12 GB)
|16,45 $/Monat
|Monatlich
|Sehr groß / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC
|Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket
|Extrem (14 GB)
|18,98 $/Monat
|Monatlich
|Extrem / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC
|Community-Server
Die Preise werden von GBP in USD umgerechnet.
Die Preise sind in GBP angegeben – ein für Spieler außerhalb Großbritanniens variabler Wechselkurs, der sich auf alle Tarife in der Tabelle auswirkt. Das 24-Stunden-Rückerstattungsfenster ist hier zudem am kürzesten, und da die Abrechnung ausschließlich monatlich erfolgt, gibt es keinen vierteljährlichen oder jährlichen Rabatt.
Dennoch liefern der i9-13900K mit 5,7 GHz und das NVMe-Gen5-RAID GTXGaming das stärkste Argument in Sachen reiner Leistung auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter für Modding-Communities, bei denen jeder CPU-Zyklus zählt.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Höchste Single-Core-CPU-Taktfrequenz auf dieser Liste
✅ NVMe Gen5-SSD-RAID in allen Tarifen
✅ DDR5-5600 ECC-RAM serienmäßig
✅ Enterprise-DDoS-Schutz mit über 1 Tbit/s im Lieferumfang enthalten
✅ 24/7-Live-Chat mit über 15 Jahren Erfahrung
✅ 11 globale Standorte in sechs Regionen
|❌ Preise in GBP bringen Wechselkursunsicherheit für Käufer
mit sich ❌ 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie – kürzeste Rückerstattungsfrist auf dieser Liste
❌ Nur monatliche Abrechnung – keine Langzeitrabatte
❌ 4,6/5 auf Trustpilot – gehört zu den niedrigeren Bewertungen auf dieser Liste
10. GravelHost [Terraria-Server-Hosting mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis]
Für sechs Dollar im Monat erhält man bei den meisten Anbietern auf den Listen für das beste Terraria-Server-Hosting in der Regel 2 GB RAM und eine gemeinsam genutzte CPU. Das Einstiegsangebot von GravelHost beginnt bereits mit 6 GB DDR4, NVMe-Speicher und 2,2 TBps DDoS-Schutz – und genau dieser Unterschied macht den gesamten Mehrwert aus. Die Tarife laufen auf AMD Ryzen 9 5900X-Prozessoren mit 4,7 GHz – eine Spezifikation, die man in dieser Preisklasse normalerweise nicht erwartet.
Ich habe den 6-GB-Tarif bei einem „Calamity“-Durchlauf mit 10 Spielern getestet. Die Weltspeicherungen wurden problemlos bis zum Kampf gegen Plantera und zwei abgeschlossenen Dungeons durchgeführt, und der NVMe-Schreibdurchsatz sorgte für eine stabile Leistung, selbst als gleichzeitig in zwei Höhlensystemen Monster spawnten. Die Einrichtung vom Checkout bis zum Live-Server dauerte weniger als zwei Minuten.
Für Gruppen, die auch Minecraft spielen, deckt GravelHost beides unter demselben Konto ab. Unser Leitfaden zum Hosten eines Minecraft-Servers führt euch durch die Einrichtung, falls eure Gruppe dies benötigt – und der Wechsel zwischen den Titeln erfordert kein separates Abonnement.
Eine durchschnittliche Ticket-Antwortzeit von unter 5 Minuten und 12 Standorte weltweit in Nordamerika, Europa, Asien und Australien decken den Support für das Terraria-Server-Hosting ab. Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt für den vollen Betrag abzüglich geringer Verwaltungsgebühren – das solltest du wissen, bevor du dich festlegst.
|Planbezeichnung
|Preis
|Abrechnungszeitraum
|RAM / Slots / Ressourcen
|Funktionen / Hinweise
|Journey (6 GB)
|6,00 $/Monat (5,40 $ vierteljährlich, 5,10 $ jährlich)
|Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich
|6 GB DDR4 / 25 GB NVMe-SSD / NA/EU/AS/AU
|Leichte bis mittelschwere tModLoader-Mods
|Abenteurer (8 GB)
|8,49 $/Monat (7,64 $ vierteljährlich, 7,22 $ jährlich)
|Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich
|8 GB DDR4 / 50 GB NVMe-SSD
|tModLoader-modifizierter Server
|Expert (10 GB)
|11,00 $/Monat (9,90 $ vierteljährlich, 9,35 $ jährlich)
|Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich
|10 GB DDR4 / 75 GB NVMe-SSD
|Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket
|Master (12 GB)
|14,49 $/Monat (13,04 $ vierteljährlich, 12,32 $ jährlich)
|Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich
|12 GB DDR4 / 100 GB NVMe-SSD
|Community-Server mit umfangreichen Mods
GravelHost verfügt über weniger verifizierte Trustpilot-Bewertungen als die meisten Anbieter auf dieser Liste, und die Details zu den Tarifen sind auf der Website nicht immer klar dokumentiert. Überprüfen Sie die RAM- und CPU-Zuweisung, bevor Sie sich für eine ressourcenintensive tModLoader-Konfiguration entscheiden.
Allerdings sind 6 GB RAM, NVMe-Speicher und ein DDoS-Schutz von 2,2 TBps für 6 $ pro Monat auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter wirklich kaum zu übertreffen.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Bestes RAM-Preis-Verhältnis auf dieser Liste
✅ NVMe-SSD-Speicher serienmäßig in allen Tarifen
✅ 2,2 TBps DDoS-Schutz in jedem Tarif
✅ AMD Ryzen 9 5900X mit 4,7 GHz in allen Tarifen
✅ Durchschnittliche Antwortzeit
auf Support-Tickets unter 5 Minuten ✅ Über 52 unterstützte Spiele unter einem Konto
|❌ Weniger verifizierte Trustpilot-Bewertungen als bei den meisten anderen Anbietern hier
❌ Bei der 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie werden Verwaltungsgebühren von der Rückerstattung
abgezogen ❌ Tarifdetails sind auf der Website nicht immer klar dokumentiert
Anbieter-Vergleichstabelle
Die Spezifikationen der Infrastruktur bilden die Grundlage für alles andere. Bevor tModLoader ins Spiel kommt, vergleicht die folgende Tabelle die zehn besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter anhand der Kernfaktoren, die bei allen Anbietern gleich bleiben: Preise, Hardware, Supportzeiten und Rückerstattungsbedingungen.
|Funktion
|Shockbyte
|Apex Hosting
|HostHavoc
|ScalaCube
|BisectHosting
|Pine Hosting
|GGServers
|Nodecraft
|GTXGaming
|GravelHost
|Startpreis
|4,99 $/Monat
|2,99 $ im ersten Monat (Sonderangebot)
|7,00 $/Monat (10 Slots)
|3,84 $/Monat (6 Slots)
|ca. 5,99 $/Monat (2 GB)
|6,00 $/Monat
|6,00 $/Monat
|5,96 $/Monat (LITE)*
|7,59 $/Monat
|6,00 $/Monat
|Preismodell
|Pro GB RAM
|Pro GB RAM
|Pro Steckplatz
|Pro Steckplatz
|Pro GB RAM
|Pro GB + CPU
|Pro GB RAM
|Pro GB RAM
|pro GB RAM
|Pro GB RAM
|NVMe/SSD-Speicher
|✓ NVMe
|✓ NVMe
|✓ NVMe
|✓ SSD
|✓ NVMe
|✓ SSD
|✓ SSD
|✓ Enterprise-SSD
|✓ NVMe Gen5
|✓ NVMe
|DDoS-Schutz
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓ 2,2 TB/s
|Spielwechsel
|✓ Über 60 Titel
|✓ Über 100 Titel
|✗
|✗
|✓ BisectOne: über 100
|✓
|✓ Über 50 Titel
|✓ Speichern und Wechseln
|✓ Über 100 Titel
|✓ Über 52 Titel
|Serverstandorte
|NA/SA/EU/APAC
|14 weltweit
|13 weltweit
|14 Länder
|21 weltweit
|7 Standorte
|NA/EU/AS/OC
|30 weltweit
|11 Standorte weltweit
|NA/EU/AS/AU
|Support-Zeiten
|Live-Chat rund um die Uhr
|24/7-Chat + Tickets
|24/7 <10 Min. Antwortzeit
|24/7 Tickets
|Rund um die Uhr ~15 Min.
|Discord rund um die Uhr + Tickets
|24/7 Live-Chat
|11:30–20:00 Uhr CST
|24/7 Live-Chat
|24/7 Discord
|Kostenlose Testversion / Geld-zurück-Garantie
|72 Stunden Selbstbedienung†
|7-Tage-Geld-zurück-Garantie
|72-Stunden-Geld-zurück-Garantie†
|7-Tage- / 10-Tage-Verlängerung
|72-Stunden-MBG†
|48-Stunden-MBG†
|24-Stunden-Rückgaberecht
|7-Tage-Geld-zurück-Garantie†‡
|24-Stunden-Rückerstattung
|72-Stunden-Geld-zurück-Garantie†‡
Alle Preise wurden im April 2026 abgerufen. Die Preise für GTXGaming wurden von GBP in USD umgerechnet.
Vergleich der Funktionen beim Terraria-Server-Hosting
Viele Anbieter, die Terraria unterstützen, verfolgen unterschiedliche Ansätze beim Umgang mit Mods. Die folgende Tabelle zeigt auf, was das beste Terraria-Server-Hosting auszeichnet, darunter die Leistung von tModLoader, die Unterstützung von tShock, die Flexibilität des Control-Panels sowie Tools zur Spielerverwaltung, die mit dem Wachstum Ihres Servers an Bedeutung gewinnen.
|Funktion
|Shockbyte
|Apex Hosting
|HostHavoc
|ScalaCube
|BisectHosting
|Pine Hosting
|GGServers
|Nodecraft
|GTXGaming
|GravelHost
|tModLoader-Unterstützung
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|tShock-Unterstützung
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓ inkl. Legacy
|✓
|✓
|✓
|Mod-Installation mit einem Klick
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Zugriff auf benutzerdefinierte Serverkonfiguration
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Automatische Backups
|✓
|✓
|✓
|✗
|✓
|✓
|✗
|✓
|✓
|✓
|Geplante Neustarts / Aufgaben
|✓
|✓
|✓
|✗
|✓
|✓
|✗
|✓
|✓
|✗
|Kostenlose Subdomain
|✓
|✓
|✓
|✓
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|LITE- / Teilzeit-Server
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✓
|✗
|✗
|Eigene Terraria-Hosting-Seite
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Prepaid (kein Abonnement)
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|Geld-zurück-Garantie
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Unbegrenzte Spielerplätze
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✓
|✓
|✗
|✗
Mindestanforderungen für Terraria-Server
„Vanilla Terraria“ ist eines der ressourcenschonendsten Multiplayer-Spiele, was das Hosting angeht, weshalb der RAM-Bedarf vor der Installation von tModLoader oft unterschätzt wird. Sobald Mods hinzugefügt werden, steigen die Anforderungen rapide an, weshalb die Wahl der richtigen Leistungsstufe für jede optimale Terraria-Server-Hosting-Konfiguration unerlässlich ist.
|Einrichtung / Anwendungsfall
|RAM
|CPU
|Speicher
|Anmerkungen
|Standard (2–8 Spieler)
|512 MB–1 GB
|Single-Core 2,0+ GHz
|500 MB–2 GB SSD
|Terraria-Basisspiel – sehr ressourcenschonend; 512 MB sind das funktionale Minimum
|Kleine Gruppe + einfache Mods (2–16)
|1–2 GB
|Dual-Core mit 2,5+ GHz
|2–5 GB SSD
|tModLoader mit einigen Mods; 1 GB ist das praktische Minimum für das Spielen mit Mods
|tModLoader mit Mods (5–20)
|2–4 GB
|Dual-Core mit 3,0+ GHz
|5–15 GB NVMe
|Mehrere Inhalts-Mods (z. B. Calamity, Thorium) – NVMe empfohlen für schnelleres Laden der Mods
|Community-Server (20–40)
|4–6 GB
|Quad-Core 3,5+ GHz
|15–30 GB NVMe
|Umfangreiches Mod-Paket mit Mods zur Verbesserung der Spielqualität; planmäßige Neustarts alle 12–24 Stunden empfohlen
|Großer, modifizierter Server (40+)
|6–8 GB
|Quad-Core 3,8+ GHz
|30+ GB NVMe
|Umfangreicher Mod-Stack (15+ Inhalts-Mods); eine hohe Spieleranzahl erfordert mehr RAM pro verbundener Sitzung
Ist Terraria plattformübergreifend? Der Terraria-PC-Multiplayer funktioniert nur von Steam zu Steam. Die Konsolen- und Mobilversionen sind separate Produkte, die keine Verbindung zu PC-Servern herstellen, daher hostet ein dedizierter Terraria-Server ausschließlich PC-Spieler.
So wählen Sie den richtigen Terraria-Server-Host aus
Sechs Faktoren entscheiden darüber, welcher Anbieter auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter der richtige für Ihre Gruppe ist: Servertyp, RAM-Zuweisung, Preismodell, Tarifstruktur, Serverstandort und Rückerstattungsfrist. Wenn Sie einen dieser Faktoren außer Acht lassen, zahlen Sie entweder zu viel oder stoßen mitten in der Spielsitzung an Grenzen. In den folgenden Abschnitten werden diese Faktoren einzeln erläutert.
Vanilla vs. tModLoader: Die Wahl des richtigen Servertyps
Bevor ich mich mit anderen Aspekten befasse, würde ich jeden Terraria-Server in zwei Kategorien einteilen: Vanilla und modded. Sie haben völlig unterschiedliche Ressourcenanforderungen, und die falsche Annahme darüber, welchen Servertyp Sie betreiben, ist der häufigste Grund dafür, dass Spieler am Ende den falschen Tarif wählen.
„Vanilla“ ist ressourcenschonend. Eine Gruppe von acht Spielern benötigt höchstens 512 MB RAM. Das Einrichten eines Terraria-Servers auf diesem Niveau dauert bei jedem hier aufgeführten Anbieter nur wenige Minuten. Bei tModLoader sieht die Sache anders aus. Sobald du Calamity oder Thorium zusammen mit zwei oder drei Mods zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit lädst, benötigst du zur Laufzeit bereits 4 GB.
Die Ein-Klick-Installation von tModLoader ist bei allen hier aufgeführten Anbietern Standard. Die richtige Wahl der RAM-Größe ist der Punkt, an dem viele ins Straucheln geraten – nicht die Einrichtung.
RAM-Anforderungen für Terraria-Server
Die meisten Spieler unterschätzen ihren RAM-Bedarf um eine Stufe. Das ist die häufigste Beschwerde, die ich in Hosting-Foren sehe, und fast immer handelt es sich dabei um ein Problem mit der Mod-Konfiguration.
In der Praxis reichen 512 MB bis 1 GB für die Standardversion bei kleinen Gruppen aus. 1–2 GB reichen für einen leichten tModLoader-Einsatz mit 5–10 aktiven Mods. 2–4 GB reichen für anspruchsvollere Kombinationen wie „Calamity“ in Verbindung mit „Boss Checklist“ und „Magic Storage“. Eine vollständige Calamity-Installation allein beansprucht bereits über 600 MB, daher sind 4 GB die tatsächliche Untergrenze für alles, was ernsthaft gespielt werden soll.
Falls du auf der Suche nach kostenlosem Terraria-Server-Hosting hier gelandet bist, solltest du das im Voraus wissen. Kostenlose Tarife sind in der Regel auf 1–2 GB RAM begrenzt. Diese Obergrenze gilt für das Vanilla-Spiel, wird bei tModLoader-Setups jedoch schnell erreicht.
Serverstandort und Latenz
Terraria läuft auch mit geringer Bandbreite. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Standort irrelevant ist. Verbindungszeiten über 150 ms führen zu sichtbaren Synchronisationsfehlern bei Bosskämpfen und gemeinsamen Bauaktionen. Als Faustregel gilt: Wähle das Rechenzentrum, das der Mehrheit deiner Gruppe am nächsten liegt, und nicht das der Person, die den Server verwaltet.
Nodecraft führt diese Liste mit 30 Standorten an, gefolgt von BisectHosting mit 21, Apex Hosting und ScalaCube mit jeweils 14, HostHavoc mit 13, GTXGaming mit 11 sowie Shockbyte und GravelHost in Nordamerika, EU und APAC sowie Pine Hosting mit 7 Hauptstandorten.
Preismodell: RAM-basiert vs. Slot-basiert
Zwei Preismodelle decken diese Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter ab. Die RAM-basierte Preisgestaltung garantiert eine feste Speicherzuweisung – Shockbyte, BisectHosting, Apex Hosting und GravelHost nutzen dieses Modell. Es ist das richtige Modell für jede Terraria-Dediziert-Server-Hosting-Konfiguration, bei der nicht die Spieleranzahl, sondern das Laden von Mods die RAM-Auslastung bestimmt.
Die slotbasierte Preisgestaltung von HostHavoc und ScalaCube berechnet die Kosten pro Spielerverbindung. Für „Vanilla“-Terraria mit einer festen, kleinen Spielergruppe ist dies oft günstiger. Bei tModLoader-Servern ist der RAM pro Slot nicht garantiert und für umfangreiche Modpacks häufig zu gering.
Wenn Sie Ihr Budget auch auf Minecraft aufteilen, finden Sie in unserem Leitfaden zum günstigsten Minecraft-Server-Hosting die RAM-basierten Optionen, die für beide Titel geeignet sind.
Rückerstattungsrichtlinien und Geld-zurück-Garantien
Die Rückerstattungsbedingungen in dieser Liste variieren stärker, als die meisten Spieler vor dem Abschluss eines Abonnements prüfen. ScalaCube liegt mit einer 7-tägigen Geld-zurück-Garantie bei Neukunden und einem 10-tägigen Zeitfenster bei automatischen Verlängerungen an der Spitze. Apex Hosting und Nodecraft bieten beide eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie an, wobei Apex ein Ticket mit triftigem Grund verlangt und Nodecraft diese auf eine pro Konto-Lebensdauer beschränkt.
Shockbyte, HostHavoc und GravelHost gewähren bei Erstbestellungen ein 72-Stunden-Fenster. BisectHosting gewährt Neukunden 72 Stunden. Das 48-Stunden-Fenster von Pine Hosting gilt nur für monatliche Abrechnungen. GTXGaming und GGServers beschränken sich auf 24 Stunden.
Zwei Dinge, die du beachten solltest, bevor du dich festlegst: Fast alle MBG hier gelten nur für Erstbestellungen – Verlängerungen sind durchweg ausgeschlossen. Aufgrund der Anforderungen an einen triftigen Grund ist eine Rückerstattung selbst innerhalb der Frist nicht garantiert.
Das Nützlichste, was Sie während einer Testphase tun können, ist, tModLoader in einer echten Sitzung auf einem aktiven Terraria-Dedizierten Server zu testen und gleichzeitig ein Support-Ticket zu erstellen. Diese beiden Tests verraten in einer Stunde mehr über einen Anbieter als ein Datenblatt in einer Woche.
Fazit: Welchen Terraria-Server-Host solltest du wählen?
Zehn Anbieter wurden denselben Tests unterzogen. Jeder von ihnen ist in einem bestimmten Bereich führend, und die beste Wahl für das Terraria-Server-Hosting für Ihre Gruppe hängt ganz davon ab, welcher dieser Bereiche zu Ihrer Konfiguration passt.
- Für das beste Gesamtpaket → entscheiden Sie sich für Shockbyte: AMD EPYC 4465P mit bis zu 5,4 GHz, NVMe-Speicher in jedem Tarif und eine 72-stündige Selbstbedienungs-Rückerstattung, die über das Control Panel abgewickelt wird.
- Für Einsteiger → entscheiden Sie sich für Apex Hosting: Einrichtung per Mausklick, Live-Chat rund um die Uhr und eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie, die den gesamten ersten Abrechnungszeitraum abdeckt.
- Für Zuverlässigkeit → entscheiden Sie sich für HostHavoc: 100 % Verfügbarkeits-SLA mit stündlicher Gutschrift als Entschädigung und einer durchschnittlichen Ticket-Antwortzeit von unter 10 Minuten bei allen von mir durchgeführten Tests.
- Für den günstigsten Einstiegspreis → entscheiden Sie sich für ScalaCube: 3,84 $/Monat für 6 Slots, 14 Standorte weltweit und das einzige 10-tägige Rückerstattungsfenster bei Verlängerung auf dieser Liste.
- Für starkes Nutzer-Feedback → entscheiden Sie sich für BisectHosting: 4,8/5 auf Trustpilot bei über 25.000 Bewertungen, BisectOne-Spielwechsel zwischen über 100 Titeln und 21 Standorte weltweit.
Bevor du dich für ein Terraria-Server-Hosting-Paket entscheidest, schau dir direkt die aktuelle Preisseite des Anbieters an. Details zur RAM-Zuweisung, Unterstützung für das tModLoader-Panel und Rabatte je nach Abrechnungszeitraum ändern sich regelmäßig. Führe tModLoader in einer echten Sitzung aus und erstelle ein Support-Ticket, bevor das Rückerstattungsfenster schließt. Dieser eine Test sagt mehr aus als jedes Datenblatt.
Häufig gestellte Fragen
Für die meisten Spieler ist Shockbyte die beste Wahl für Terraria-Server-Hosting – mit AMD EPYC 4465P-Hardware, NVMe-Speicher und einer 72-stündigen Selbstbedienungs-Rückerstattungsgarantie für jeden Tarif. Für Einsteiger ist Apex Hosting dank seines rund um die Uhr verfügbaren Live-Chats und der 7-tägigen Geld-zurück-Garantie der einfachere Einstieg.
Die Standardversion von Terraria läuft bei kleinen Gruppen mit 512 MB bis 1 GB. tModLoader-Setups benötigen mindestens 1–2 GB, und große Inhalts-Mods wie „Calamity“ oder „Thorium“, die gleichzeitig laufen, erhöhen den Bedarf auf 4 GB oder mehr.
Ja, jeder Anbieter auf dieser Liste unterstützt tModLoader über eine Ein-Klick-Installation im Control Panel. GGServers geht noch einen Schritt weiter und bietet einen integrierten Steam-Workshop-Mod-Installer – das einzige im Control Panel integrierte Tool zur Mod-Suche unter allen zehn Anbietern, die ich in dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting – Anbieter bewertet habe.
Terraria- Server-Hosting kostet in der Regel 2–10 US-Dollar pro Monat für kleine Vanilla-Server oder Server mit wenigen Mods. Stark modifizierte Setups mit 4–6 GB RAM treiben die Kosten je nach Anbieter und Preismodell auf 12–25 US-Dollar pro Monat.
ScalaCube bietet ab 3,84 $ pro Monat 6 Slots an 14 Standorten weltweit an. Pine Hosting bietet ab 6 $ pro Monat SSD-Speicher und unbegrenzte Slots. Beide decken Vanilla- und leicht modifizierte tModLoader-Setups zu den niedrigsten Einstiegspreisen auf dieser Liste ab.