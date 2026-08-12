Das beste Terraria-Server-Hosting im Jahr 2026: Die 10 besten Anbieter

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Ich habe diesen Leitfaden für das beste Terraria-Server-Hosting zusammengestellt, nachdem meine eigene selbst gehostete Welt unter der Belastung durch tModLoader immer wieder zusammengebrochen ist. Der PC muss rund um die Uhr online bleiben, die Portweiterleitung ist eine Herausforderung für sich, und sobald Mods mit dem Spiel-Client um Ressourcen konkurrieren, werden die Sitzungen schnell instabil.

Das hat mich dazu veranlasst, zehn Anbieter gründlich zu testen. Ich habe bei allen unter identischen Bedingungen dieselbe modifizierte Welt laufen lassen und die Leistung jedes einzelnen Anbieters verfolgt. Einige kamen problemlos damit zurecht, während andere schon Probleme hatten, bevor die Sitzung überhaupt ihren Höhepunkt erreicht hatte.

Ich habe jeden Anbieter hinsichtlich tModLoader-Kompatibilität, RAM-Zuweisung, Preisgestaltung und Hardwarequalität bewertet. Außerdem habe ich preisgünstige Tarife mit Mod-Einschränkungen gekennzeichnet, da sich Einschränkungen oft gerade dort verstecken. Wenn du zum ersten Mal auf ein Terraria-Dediziert-Server-Hosting umsteigst, lies dir das hier durch, bevor du irgendetwas abonnierst.

Unsere Top-Auswahl für das beste Terraria-Server-Hosting

Jede Empfehlung auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Angebote ist in einem bestimmten Bereich führend. Ich habe sie entsprechend eingestuft, damit du sie überfliegen und deinen Anwendungsfall erkennen kannst, bevor die ausführlichen Testberichte auf jedes Detail eingehen.

Shockbyte – Bester Anbieter insgesamt: AMD EPYC 4465P, NVMe-Speicher und 72-stündige Selbstbedienungs-Rückerstattung. Apex Hosting – Am besten für Einsteiger geeignet: 7-tägige Geld-zurück-Garantie (MBG), Live-Chat rund um die Uhr und 14 Standorte weltweit. HostHavoc – Am zuverlässigsten: SLA mit 100 % Verfügbarkeit und Ticket-Antwortzeit unter 10 Minuten. ScalaCube – Günstigster Einstieg: 3,84 $/Monat für 6 Slots und 14 Standorte weltweit. BisectHosting – Starkes Nutzer-Feedback: 4,8/5 auf Trustpilot bei über 25.000 Bewertungen. Pine Hosting – Am besten für kleine Gruppen geeignet: dedizierte CPU-Leistung von bis zu 300 %, 99,99 % Verfügbarkeit und Discord-Support innerhalb weniger Minuten. GGServers – Beste flexible Skalierung: acht RAM-Stufen (der größte RAM-Bereich auf dieser Liste) und Steam-Workshop-Mod-Installer. Nodecraft – Am besten für Gelegenheitsspieler: „Lite“-Stufe mit Ruhemodus, „Save and Swap“ für über 57 Spiele und 30 Standorte weltweit. GTXGaming – Beste Hardware-Leistung: i9-13900K mit 5,7 GHz und NVMe Gen5 RAID. GravelHost – Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: 6 GB RAM für nur 6 $/Monat mit 2,2 TBps DDoS-Schutz.

Ich habe jeden Anbieter persönlich auf die Zuverlässigkeit von tModLoader, die Hardware-Qualität und die Reaktionsgeschwindigkeit des Supports getestet – nicht nur auf den Preis. Wenn du herausfinden möchtest, wie du einen Terraria-Server hosten kannst, findest du in den ausführlichen Testberichten alles, was du wissen musst. Dort findest du die beste Terraria-Server-Hosting-Option für deine Gruppe.

So haben wir diese Terraria-Server-Anbieter getestet

Ich habe bei jedem Anbieter einen dedizierten Terraria-Server eingerichtet und ihn fünf Tests unterzogen. Zwanzig Kandidaten standen zur Auswahl, bevor ich mich für die zehn in diesem Leitfaden entschieden habe.

Zuverlässigkeit der tModLoader-Ein-Klick-Installation. Ich habe über jedes Control Panel ein „Calamity“-Modpack geladen und überprüft, ob es ohne manuelle Dateibearbeitung lief.

Ich habe über jedes Control Panel ein „Calamity“-Modpack geladen und überprüft, ob es ohne manuelle Dateibearbeitung lief. Latenz beim Speichern der Welt. Ich habe die Schreibgeschwindigkeiten während aktiver Sitzungen in einer großen, gut erkundeten Welt gemessen, in der mehrere Spieler gleichzeitig angemeldet waren.

Ich habe die Schreibgeschwindigkeiten während aktiver Sitzungen in einer großen, gut erkundeten Welt gemessen, in der mehrere Spieler gleichzeitig angemeldet waren. Reaktionsfähigkeit des Supports. Ich habe eine fehlerhafte tModLoader-Konfiguration als Support-Ticket eingereicht und verfolgt, wie schnell das jeweilige Team reagierte und wie hilfreich die Lösung tatsächlich war.

Ich habe eine fehlerhafte tModLoader-Konfiguration als Support-Ticket eingereicht und verfolgt, wie schnell das jeweilige Team reagierte und wie hilfreich die Lösung tatsächlich war. Hardware-Überprüfung. Ich habe die CPU-Geschwindigkeiten und Speicherspezifikationen auf jeder Produktseite mit den tatsächlichen Spezifikationen des Servers abgeglichen.

Ich habe die CPU-Geschwindigkeiten und Speicherspezifikationen auf jeder Produktseite mit den tatsächlichen Spezifikationen des Servers abgeglichen. Benutzerfreundlichkeit des Control Panels. Ich habe die gesamte Einrichtung aus der Perspektive eines erstmaligen Serverbesitzers durchlaufen. Das bedeutete, tModLoader zu installieren und den Servertyp zu wechseln, ohne eine einzige Konfigurationsdatei anzufassen.

Preistransparenz, die Zuverlässigkeit von tModLoader und die tatsächliche Leistung unter Last haben darüber entschieden, wer auf der Liste geblieben ist. Jede hier aufgeführte Auswahl hat sich ihren Platz als eine der derzeit besten Terraria-Server-Hosting-Optionen verdient.

Die besten Terraria-Server-Hosting-Plattformen im Test

Jeder der unten aufgeführten Terraria-Server-Hosting-Einträge behandelt technische Daten, die Leistung in der Praxis sowie die Sonderfälle, die nicht in die kurzen Beschreibungen passten. Sehen Sie sich die vollständigen Auswertungen an, bevor Sie sich für das beste Terraria-Server-Hosting für Ihre Gruppe entscheiden.

Shockbyte sichert sich allein aufgrund der Hardware den ersten Platz auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter. Die Tarife laufen auf AMD EPYC 4465P-Prozessoren mit einer Taktrate von bis zu 5,4 GHz – der höchsten Single-Core-Geschwindigkeit in dieser Übersicht –, unterstützt durch NVMe-SSD-Speicher und DDoS-Schutz in Nordamerika, Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Ich habe einen dedizierten Terraria-Server im „Modded“-Tarif eingerichtet und „Calamity“ sowie „Thorium“ gleichzeitig mit 12 Spielern geladen. Die Sitzung verlief durchgehend reibungslos. Die Mod-Indizierung war schnell, das Speichern der Spielwelt lief ohne Unterbrechungen, und das Control Panel meldete einen Speicheranstieg, noch bevor dieser Probleme verursachen konnte.

Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie ist selbstständig zu handhaben. Sie wickeln sie direkt über das Control Panel ab, ohne ein Support-Ticket einreichen zu müssen – was wichtig ist, da der Support zu Spitzenzeiten langsam reagieren kann. Für jede Terraria-Server-Hosting-Konfiguration auf tModLoader sollten Sie die „Vanilla“-Stufe überspringen und direkt zum „Modded“-Tarif für 9,99 $/Monat wechseln.

Bei vierteljährlicher Abrechnung erhalten Sie 10 % Rabatt auf den Monatspreis. Im Jahreszyklus sinkt der Preis für den „Vanilla“-Tarif auf 3,74 $/Monat – der niedrigste effektive Preis für NVMe-gestütztes Terraria-Hosting in dieser Stufe.

Tarifname Preis Abrechnungszeitraum RAM / Slots / Ressourcen Funktionen / Hinweise Vanilla 4,99 $/Monat (vierteljährlich 4,49 $, jährlich 3,74 $) Monatlich / vierteljährlich –10 % / jährlich –25 % 2 GB RAM / NVMe-SSD / 4 Spieler / NA/SA/EU/APAC Vanilla Terraria – kleine Freundesgruppe Modded 9,99 $/Monat (vierteljährlich 8,99 $, jährlich 7,49 $) Monatlich / Vierteljährlich -10 % / Jährlich -25 % 4 GB RAM / NVMe-SSD / 12 Spieler Empfohlen für tModLoader-Server Individuell 12,00 $/Monat (vierteljährlich 10,80 $, jährlich 9,00 $) Monatlich / vierteljährlich –10 % / jährlich –25 % 5 GB+ RAM / NVMe-SSD / 15+ Spieler Umfangreiche tModLoader-Mod-Packs oder größere Gruppen

Die Trustpilot- Bewertung von Shockbyte mit 3,8/5 bei über 10.000 Bewertungen ist die niedrigste auf dieser Liste. Das sollte man vor dem Abschluss eines Abonnements wissen, ändert jedoch nichts an der Hardware-Situation für alle, die mit knappem Budget das beste Terraria-Server-Hosting-Setup aufbauen möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Single-Core-CPU-Taktfrequenz in dieser Liste – AMD EPYC 4465P mit bis zu 5,4 GHz



✅ NVMe-SSD-Speicher bei allen Tarifen



✅ 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattung über das Control Panel, kein Ticket erforderlich



✅ Automatische Backups bei jedem Tarif



✅ 24/7-Live-Chat- und Ticket-Support



✅ Vier globale Regionen, darunter Südamerika ❌ 3,8/5 Trustpilot-Bewertung – die niedrigste Bewertung auf dieser Liste



❌ Uneinheitliche Reaktionszeiten des Supports zu Spitzenzeiten



❌ Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für Erstkäufe – Rückerstattungen bei Vertragsverlängerungen sind nicht möglich

Bester Terraria-Server-Hosting-Anbieter insgesamt Shockbyte 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Leistungsstarkes Terraria-Hosting mit AMD EPYC-CPUs. Zu den Funktionen gehören tModLoader-Unterstützung, selbstständige Rückerstattungen innerhalb von 72 Stunden und Jahresrabatte. Probieren Sie Shockbyte aus

2. Apex Hosting [Bestes Terraria-Server-Hosting für Einsteiger]

Apex Hosting ist die beste Terraria-Server-Hosting-Option für alle, die ihren ersten Server einrichten. Eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie, ein 24/7-Live-Chat und 14 Standorte weltweit decken die drei Dinge ab , die neuen Serverbesitzern am meisten Sorgen bereiten – und Einstiegstarife beginnen im ersten Monat bei 2,99 $/Monat.

Ich habe das 4-GB-Paket mit aktiviertem „Calamity“-Mod getestet. Jede Einstellung, vom Weltnamen und Passwort bis hin zur Mod-Verwaltung mit tModLoader, war über das Control Panel zugänglich, ohne dass ein einziger Befehl eingegeben werden musste. Für alle, die zum ersten Mal herausfinden möchten, wie man einen Terraria-Server hostet, ist diese Point-and-Click-Einrichtung das eigentliche Verkaufsargument.

Die Standard-Tarife basieren auf Ryzen-9-7950X-Prozessoren mit NVMe-SSD-Speicher und automatischen Backups in jedem Tarif. Für größere Communities bietet die EX-Serie 4 dedizierte vCores mit 4,8 GHz, 16 GB DDR4 und eine dedizierte IP-Adresse. Das ist der klarste Skalierungsweg auf dieser Liste für jede Terraria-Dediziert-Server-Hosting-Konfiguration, die über eine Freundesgruppe hinauswächst.

Trustpilot bestätigt dies mit einer Bewertung von 4,6/5 bei über 8.000 Bewertungen. Der rote Faden, der sich durch diese Bewertungen zieht, sind schnelle Reaktionszeiten und eine klare Anleitung zur Einrichtung – genau das, was ein Server-Neuling am anderen Ende eines Live-Chats braucht.

Plan-Name Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 1 GB RAM 2,99 $ im ersten Monat / 3,99 $ danach Monatlich (bei vierteljährlicher Zahlung sparen Sie 10 %) 1 GB RAM / NVMe-SSD / 14 Standorte Nur Vanilla Terraria – kleine Gruppe, 2–8 Spieler 2 GB RAM 5,99 $ im ersten Monat / 7,99 $ danach Monatlich 2 GB RAM / NVMe-SSD Vanilla oder leichte tModLoader-Mods 4 GB RAM 11,24 $ im ersten Monat / 14,99 $ danach Monatlich 4 GB RAM / NVMe-SSD tModLoader-Mod-Server, bis zu 16 Spieler EX 16 GB RAM 53,99 $ im ersten Monat / 71,99 $ danach Monatlich (Quartalsrabatt verfügbar) 16 GB DDR4 / 4 dedizierte vCores / NVMe / dedizierte IP-Adresse Großer Mod-Community-Server Individuell Ab 1,49 $/Monat (monatlich) | vierteljährliche Zahlung möglich Monatlich / Vierteljährlich Individuell anpassbarer Arbeitsspeicher / NVMe-SSD / 14 Standorte Vollständig maßgeschneidert – wenden Sie sich für Details an Apex

Der Einstiegspreis von 2,99 $/Monat erhöht sich ab dem zweiten Monat auf 3,99 $/Monat. Für die 7-tägige Geld-zurück-Garantie ist zudem ein formelles Support-Ticket mit triftigem Grund erforderlich, und der 1-GB-Tarif deckt nur die Standardversion von Terraria ab – tModLoader benötigt mindestens 2 GB.

Allerdings lassen sich die meisten Probleme dank des rund um die Uhr verfügbaren Live-Chats lösen, noch bevor die Rückerstattungsfrist ins Spiel kommt – und genau das macht Apex Hosting zu einer der besten Terraria-Server-Hosting-Optionen für Spieler, die noch keine Erfahrung mit dem Betreiben eines Servers haben.

Vorteile Nachteile ✅ 7-tägige Geld-zurück-Garantie – die längste auf dieser Liste



✅ 24/7-Live-Chat mit durchweg schnellen Reaktionszeiten



✅ Vollständig per Mausklick bedienbares Control Panel, keine Befehlszeilenarbeit



✅ Ryzen 9 7950X-Hardware mit NVMe-SSD-Speicher



✅ Die EX-Serie lässt sich auf 4 dedizierte vCores mit 4,8 GHz



skalieren ✅ Automatische Backups sind in jedem Tarif enthalten ❌ Der Einstiegspreis steigt ab dem zweiten



Monat auf 3,99 $/Monat ❌ Die 7-tägige Geld-zurück-Garantie erfordert ein formelles Ticket



mit Angabe eines triftigen Grundes ❌ Der 1-GB-Tarif ist ausschließlich



auf die Standardversion von Terraria beschränkt ❌ Die Preise der EX-Serie steigen im Vergleich zu den Standardtarifen deutlich an

Das beste Terraria-Server-Hosting für Anfänger Apex Hosting 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Apex Hosting bietet ein für Einsteiger geeignetes Terraria-Hosting mit einfacher Einrichtung und 14 Standorten weltweit. Probieren Sie Apex Hosting aus

3. HostHavoc [Bestes Terraria-Server-Hosting in puncto Zuverlässigkeit]

HostHavoc sichert sich den ersten Platz beim Terraria-Server-Hosting in puncto Zuverlässigkeit dank einer SLA mit 100 % Verfügbarkeit und der schnellsten durchschnittlichen Support-Reaktionszeit in dieser Liste. Beide Zusagen sind mit verbindlichen Verpflichtungen verbunden – stündliche Gutschriften bei Unterschreitung der Verfügbarkeit sowie ein Support-Team, das in keinem meiner Tests länger als 10 Minuten für die Antwort gebraucht hat.

Ich habe einen Server mit 20 Slots und geladenem tModLoader eingerichtet und ihn in weniger als fünf Minuten zum Laufen gebracht. Während der Sitzung habe ich eine fehlerhafte Konfiguration als Ticket eingereicht. Die funktionierende Lösung kam innerhalb von acht Minuten zurück – die schnellste Bearbeitungszeit aller zehn Anbieter auf dieser Liste.

Die Hardware basiert auf Intel Xeon- und AMD Ryzen-CPUs mit DDR4/DDR5-RAM, NVMe-SSDs und 10-Gbit/s-Uplinks. Die Tarife sind slotbasiert und reichen von 7 $/Monat für 10 Slots bis zu 40 $/Monat für 100 Slots. Für die meisten aktiven Gruppen deckt ein Terraria-Dedizierter Server mit 20 Slots die Spielsitzungen problemlos ab, ohne dass man für nicht genutztes RAM bezahlen muss.

Dreizehn Standorte erstrecken sich über Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum. Eine Trustpilot-Bewertung von 4,7/5 bei über 1.524 Bewertungen untermauert die Verfügbarkeit und den Support, die ich im Test festgestellt habe. Diese Beständigkeit macht HostHavoc zu einer zuverlässigen Hosting-Option für Terraria- Dedizierte Server für Communities, die regelmäßig geplante Spielsitzungen durchführen.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 10 Slots 7,00 $/Monat (0,70 $/Slot) Monatlich / 3 Monate – 5 % / 6 Monate – 8 % / 12 Monate – 12 % 10 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz / NA/EU/APAC Kleine Freundesgruppe 15 Plätze 9,00 $/Monat (0,60 $/Slot) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 15 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Kleine bis mittlere Gruppe, einfache tModLoader-Konfiguration 20 Slots 11,00 $/Monat (0,55 $/Slot) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 20 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Mittlerer Server 30 Slots 15,00 $/Monat (0,50 $/Slot) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 30 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Aktiver, modifizierter Server, regelmäßige Sessions 40 Slots 18,00 $/Monat (0,45 $/Slot) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 40 Plätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Community-Server 60 Slots 24,00 $/Monat (0,40 $/Slot) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 60 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Großer Community-Server, häufig viele Spieler gleichzeitig 80 Plätze 32,00 $/Monat (0,40 $/Slot) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 80 Plätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Server mit hoher Kapazität, für Events oder öffentliche Server 100 Slots 40,00 $/Monat (0,40 $/Slot) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 100 Slots / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Große Community – bestes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Slot

Es gibt jedoch einige Einschränkungen: Mehrere beliebte Standorte – Atlanta, Seattle, London und Frankfurt – werden an der Kasse als ausverkauft angezeigt, und die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für monatliche Abrechnungen. Bei slotbasierten Tarifen gibt es keine garantierte RAM-Zuweisung pro Slot; überprüfen Sie daher die Speicherzuweisung, bevor Sie sich für eine tModLoader-intensive Konfiguration entscheiden.

Dennoch macht die SLA mit 100 % Verfügbarkeit dieses Angebot zu einer der besten Terraria-Server-Hosting-Optionen für Administratoren, für die Ausfallzeiten inakzeptabel sind.

Vorteile Nachteile ✅ SLA mit 100 % Verfügbarkeit und stündlicher Gutschrift als Entschädigung



✅ Durchschnittliche Antwortzeit



auf Support-Tickets unter 10 Minuten ✅ NVMe-SSD-Speicher bei allen slotbasierten Tarifen



✅ Reibungslose Skalierung von 10 auf 100 Spieler-Slots



✅ Offsite-Backups in jedem Tarif



enthalten ✅ 4,7/5 auf Trustpilot bei über 1.524 Bewertungen ❌ Mehrere beliebte Standorte sind an der Kasse



ausverkauft ❌ Das 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur



bei monatlicher Abrechnung ❌ Kein garantierter Arbeitsspeicher pro Slot bei keinem Tarif



❌ Support ausschließlich per Ticket – kein Live-Chat verfügbar

Das beste Terraria-Server-Hosting in Sachen Zuverlässigkeit Host Havoc 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Zuverlässiges Terraria-Hosting mit einer 100-prozentigen Verfügbarkeitsgarantie und Support-Antworten innerhalb von weniger als 10 Minuten. Probieren Sie Host Havoc aus

Sechs Spielerplätze für 3,84 $/Monat sind der günstigste Einstiegspreis auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter. ScalaCube überzeugt mit einer soliden Vanilla-Konfiguration, einem Rabatt von 20 % im ersten Monat sowie drei Platzstufen, die bis zu einem tModLoader-Server mit 16 Spielern skalieren.

Ich habe das 10-Slot-Paket in einer Vanilla -Terraria-Session mit 8 Spielern in den Biomen „Corruption“ und „Dungeon“ getestet. Die Einrichtung verlief reibungslos und tModLoader ließ sich mit einem Klick installieren.

Das 10-tägige Rückerstattungsfenster bei automatischer Verlängerung ist hier ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Die meisten Anbieter auf dieser Liste gewähren eine Rückerstattung nur bei Neubestellungen. Vierzehn Rechenzentrumsstandorte erstrecken sich über Nordamerika, Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Indien – eine solide regionale Abdeckung für ein Terraria-Dediziert-Server-Hosting-Paket in dieser Preisklasse.

Eine Trustpilot- Bewertung von 4,5/5 bei über 4.713 Bewertungen untermauert die Zuverlässigkeit des Anbieters. Die SLA mit einer Verfügbarkeit von 99 % liegt unter den Garantien von 99,9 %+, die die meisten anderen Anbieter hier bieten – dies sollten Sie berücksichtigen, wenn Ihre Gruppe einen festen Sitzungsplan hat.

Planbezeichnung Preis Abrechnungszeitraum RAM / Slots / Ressourcen Funktionen / Hinweise 6 Steckplätze 3,84 $/Monat (im ersten Monat 20 % Rabatt – zeitlich begrenztes Angebot) Monatlich 6 Steckplätze / SSD / 14 Standorte Günstigstes Angebot auf dieser Liste – Standard- oder Light-Version von tModLoader 10 Slots 6,40 $/Monat Monatlich 10 Slots / SSD Kleine Freundesgruppe mit Mods 16 Plätze 10,24 $/Monat Monatlich 16 Slots / SSD Community-Server, tModLoader

ScalaCube verwendet Standard-SSDs anstelle von NVMe, und das Laden von Mods beim Start läuft bei größeren tModLoader-Konfigurationen langsamer. Bei slotbasierten Tarifen gibt es zudem keine garantierte RAM-Zuweisung. Überprüfen Sie daher den Arbeitsspeicher pro Slot, bevor Sie sich für eine tModLoader-Konfiguration entscheiden.

Kein zuverlässiger Anbieter auf dieser Liste bietet kostenloses Terraria-Server-Hosting an. Die nächstliegende Option ist das Einstiegsangebot von ScalaCube, das die Kosten so niedrig hält, wie es bei kostenpflichtigem Hosting auf diesem Leistungsniveau möglich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster Einstiegspreis auf dieser Liste



✅ 10-tägiges Rückerstattungsfenster bei automatischer Verlängerung



✅ 7-tägige Geld-zurück-Garantie für Neubestellungen



✅ tModLoader-Ein-Klick-Installation bei allen Tarifen



✅ 14 weltweite Rechenzentrumsstandorte



✅ 4,5/5 bei Trustpilot basierend auf über 4.713 Bewertungen ❌ Nur Standard-SSD, kein NVMe-Speicher in keinem Tarif



❌ Die SLA mit 99 % Verfügbarkeit liegt hier



unter der der meisten Mitbewerber ❌ Die Antwort des Supports kann mehrere Stunden



dauern ❌ Kein garantierter Arbeitsspeicher bei slotbasierten Tarifen

Günstigstes Terraria-Server-Hosting ScalaCube 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. ScalaCube bietet günstiges Terraria-Hosting ab 3,84 $ pro Monat mit 14 Standorten weltweit. Probieren Sie ScalaCube aus

5. BisectHosting [Bestes Terraria-Server-Hosting laut verifizierten Nutzerbewertungen]

BisectHosting zählt zweifellos zu den besten Terraria-Server-Hosting-Anbietern und verfügt über eine Trustpilot-Bewertung von 4,8/5, gestützt auf mehr als 25.000 Bewertungen – die größte Anzahl an Bewertungen auf dieser Liste. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Bereich des Gaming-Hostings hat eine solche Erfolgsbilanz echtes Gewicht. Darüber hinaus erhalten Sie NVMe-SSD-Speicher, 21 Standorte weltweit und einen 24/7-Live-Chat, damit alles reibungslos läuft.

BisectOne ist der Tarif, der BisectHosting in eine eigene Liga hebt. Ein einziges Abonnement deckt über 100 Spiele ohne zusätzliche Kosten ab. Für Gruppen, die zudem das beste Minecraft-Server-Hosting unter einem Dach wünschen, wechselt BisectOne den Server mit wenigen Klicks um – dasselbe Control Panel, dieselben 21 Standorte, kein zweites Abonnement erforderlich.

Ich habe einen dedizierten Terraria-Server für 16 Spieler in einer zweistündigen „Underground Hallow“-Sitzung mit aktiviertem tModLoader betrieben. Die Leistung blieb durchgehend stabil. Mod-Installationen wurden ohne manuelles Eingreifen geladen, und das Control Panel meldete mitten in der Sitzung einen RAM-Spitzenwert, noch bevor dieser das Gameplay beeinträchtigte.

Die durchschnittliche Antwortzeit im Live-Chat von 15 Minuten ist der Wert, der in den über 25.000 Bewertungen am häufigsten genannt wird. Bei meinen Tests hat sich dies bestätigt. Diese Beständigkeit bei einer solchen Anzahl von Terraria-Server-Hosting-Kunden zeugt von einem Support-Team, das tatsächlich zur Stelle ist.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 2 GB RAM 5,99 $/Monat (vierteljährlich 5,40 $, halbjährlich 5,10 $, jährlich 4,80 $) Monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –15 % / jährlich –20 % 2 GB RAM / NVMe-SSD / 21 Standorte Vanilla Terraria oder einfache tModLoader-Mods 4 GB RAM 11,99 $/Monat (vierteljährlich 10,80 $, halbjährlich 10,20 $, jährlich 9,60 $) Monatlich / Vierteljährlich –10 % / Halbjährlich –15 % / Jährlich –20 % 4 GB RAM / NVMe-SSD tModLoader-Mod-Server, bis zu 16 Spieler 6 GB RAM 17,99 $/Monat (vierteljährlich 16,20 $, halbjährlich 15,30 $, jährlich 14,40 $) Monatlich / Vierteljährlich –10 % / Halbjährlich –15 % / Jährlich –20 % 6 GB RAM / NVMe-SSD Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket, Community-Server Individuell (2–48 GB) Ab 5,99 $/Monat (monatlich) / 16,20 $ (vierteljährlich) / 30,60 $ (halbjährlich) / 57,60 $ (jährlich) Monatlich / Vierteljährlich –10 % / Halbjährlich –15 % / Jährlich –20 % 2–48 GB RAM / NVMe-SSD / 21 Standorte Vollständig konfigurierbar – erstellen Sie einen Tarif auf bisecthosting.com

Die 3-tägige Rückerstattungsfrist ist die kürzeste auf dieser Liste. Der Einstiegstarif mit 2 GB ist zudem bei anspruchsvollen tModLoader-Konfigurationen, bei denen sowohl Calamity als auch Thorium aktiv sind, etwas unterdimensioniert.

Mit über 25.000 verifizierten Bewertungen und einer durchschnittlichen Live-Chat-Reaktionszeit von 15 Minuten macht die Erfolgsbilanz von BisectHosting dieses kurze Rückerstattungsfenster leichter akzeptabel.

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Trustpilot-Bewertung in dieser Liste – 4,8/5 bei über 25.000 Bewertungen



✅ BisectOne deckt über 100 Spiele mit einem einzigen Abonnement



ab ✅ Durchschnittliche Reaktionszeit



im Live-Chat von 15 Minuten ✅ NVMe-SSD-Speicher in allen Tarifen



✅ 21 weltweite Serverstandorte verfügbar



✅ tModLoader und tShock per Ein-Klick-Installation ❌ 3-tägiges Rückerstattungsfenster – das kürzeste auf dieser Liste



❌ Der 2-GB-Tarif stößt bei hoher tModLoader-Auslastung



an seine Grenzen ❌ Zwei separate Anmeldungen für Abrechnung und Control Panel



❌ Control Panel weniger intuitiv als bei einigen Mitbewerbern

Das beste Terraria-Server-Hosting laut verifizierten Nutzerbewertungen BisectHosting 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Terraria-Hosting mit NVMe-SSDs an 21 Standorten weltweit und Live-Support rund um die Uhr. Zu den Funktionen gehört der BisectOne-Tarif, mit dem Sie im Rahmen eines einzigen Abonnements zwischen über 100 Spielen wechseln können. Probieren Sie BisectHosting aus

6. Pine Hosting [Bestes Terraria-Server-Hosting für kleine Gruppen]

Die meisten Terraria-Server-Hosting-Tarife teilen sich die CPU-Leistung ohne Zuweisungsgarantien. Pine Hosting weist pro Tarifstufe dedizierte CPU-Prozentsätze zu – 150 % beim „Essential“-Tarif, bis zu 300 % beim „Extreme“-Tarif – und ist damit die beste Wahl für Terraria-Server-Hosting für kleine Gruppen, die tModLoader nutzen, ohne dass es zu unerwarteten Leistungseinbußen kommt.

Sowohl tModLoader als auch tShock lassen sich über das Control Panel mit einem Klick installieren. Für Gruppen, die zwischen den Spielsitzungen wechseln möchten, unterstützt Pine Hosting einige der besten Spiele wie Terraria im Rahmen desselben Tarifs – ein Wechsel zu einem neuen Anbieter ist nicht erforderlich.

Ich habe einen dedizierten Terraria-Server im „Essential“-Tarif mit einer „Calamity“-Gruppe aus sechs Spielern betrieben. Die Weltspeicherungen wurden fehlerfrei durchgeführt, Boss-Events liefen ruckelfrei, und der Server war nach dem Bestellvorgang in weniger als acht Minuten einsatzbereit. Kein anderer Anbieter in dieser Preisklasse konnte diese Einrichtungsgeschwindigkeit erreichen.

Tägliche automatische Backups, DDoS-Schutz und eine SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,99 % sind in jedem Tarif enthalten. Für alle, die sich mit dem Hosting eines Terraria-Servers von Grund auf auseinandersetzen, steht die Discord-Community von Pine Hosting rund um die Uhr für Fragen zur Einrichtung zur Verfügung – und das Support-Team bearbeitet Support-Anfragen durchweg in weniger als 10 Minuten.

Tarifname Preis Abrechnungszeitraum RAM / Slots / Ressourcen Funktionen / Hinweise Essential 6,00 $/Monat (4,20 $ jährlich) Monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –20 % / jährlich –30 % 2 GB RAM / 150 % CPU / SSD / 7 Standorte Kleine Freundesgruppe, Vanilla oder Light tModLoader Leistung 15,00 $/Monat (10,50 $ jährlich) Monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –20 % / jährlich –30 % 4 GB RAM / 200 % CPU / SSD tModLoader-modifizierter Server Extrem 30,00 $/Monat (21,00 $ jährlich) Monatlich / Vierteljährlich –10 % / Halbjährlich –20 % / Jährlich –30 % 8 GB RAM / 300 % CPU / SSD Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket, Community-Server Individuell Variiert Monatlich / Vierteljährlich / Halbjährlich / Jährlich Individuell wählbarer Arbeitsspeicher / Individuell wählbare CPU-Auslastung / SSD / 5–7 Standorte Kontaktieren Sie Pine Hosting für Preisangaben zu individuellen Tarifen

Pine Hosting ist ein kleinerer Anbieter mit geringerer Markenbekanntheit als die meisten anderen hier aufgeführten Namen. Die Hardware-Spezifikationen sind auf der Website nicht immer eindeutig dokumentiert. Überprüfen Sie daher die RAM- und CPU-Zuweisung, bevor Sie sich für eine modifizierte Konfiguration entscheiden.

Die 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie gehört zu den kürzesten auf dieser Liste, doch eine Trustpilot-Bewertung von 4,9/5 bei 783 Bewertungen macht Pine Hosting dennoch zu einer der besten Terraria-Server-Hosting-Optionen für kleine Gruppen, denen die Qualität des Supports wichtiger ist als die Vielfalt der Standorte.

Vorteile Nachteile ✅ Dedizierte CPU-Zuweisung von bis zu 300 % pro Tarifstufe



✅ 4,9/5 auf Trustpilot – höchste Bewertung in dieser Liste



✅ 99,99 % Verfügbarkeit (SLA) bei allen Tarifen



✅ Antwortzeit



des Discord-Supports unter 10 Minuten ✅ Tägliche automatische Backups bei allen Tarifen



✅ tModLoader und tShock per Ein-Klick-Installation ❌ Kleinere Marke mit geringerer Bekanntheit



in der Community ❌ Hardware-Spezifikationen auf der Website



nicht klar dokumentiert ❌ 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie – eine der kürzesten auf dieser Liste



❌ Spielebibliothek kleiner als bei den meisten Mitbewerbern

Das beste Terraria-Server-Hosting für kleine Gruppen Pine Hosting 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Zugewiesene CPU-Ressourcen und 1-Klick-Installation von tModLoader. Probieren Sie Pine Hosting aus

7. GGServers [Bestes flexibles Terraria-Server-Hosting]

Von zwei Gigabyte bis 32 – GGServers deckt den breitesten RAM-Bereich auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter ab, und jede Stufe wird mit demselben Steam-Workshop-Mod-Installer ausgeliefert. Wähle einen Mod aus dem Steam-Verzeichnis aus, klicke auf „Installieren“, und der Server erledigt den Rest – ganz ohne, dass du auch nur eine einzige Datei anfassen musst.

Ich habe den 4-GB-Tarif bei einem Moonlord-Versuch mit 10 Spielern und aktivem „Calamity“-Mod auf einem dedizierten Terraria-Server getestet. Das Laden der Mods verlief reibungslos, der Kampf blieb durchgehend stabil, und der Steam-Workshop-Installer sparte mir etwa 20 Minuten gegenüber der manuellen Einrichtung.

tModLoader, tShock und tShock Legacy lassen sich alle problemlos über das Control Panel umstellen, ohne dass ein separater Tarif erforderlich ist. Dasselbe Konto deckt auch das beste Rust-Server-Hosting für Gruppen ab, die zwischen verschiedenen Survival-Titeln wechseln – keine Migration und kein zweites Abonnement, sondern durchgehend dasselbe Control Panel.

Standard-Tarife laufen auf 3,8–4,0-GHz-CPUs mit unbegrenztem SSD-Speicher. Der Premium-Tarif bietet NVMe und schnellere CPUs – eine Stufe, die in Betracht gezogen werden sollte, sobald es mit tModLoader ernst wird. Über 500.000 Kunden an 11 Standorten weltweit seit 2013 untermauern die Zuverlässigkeit des Terraria-Server-Hostings.

Tarifname Preis Abrechnungszeitraum RAM / Slots / Ressourcen Funktionen / Hinweise Holzschwert (2 GB) 6,00 $/Monat Nur monatlich 2 GB RAM / SSD / NA/EU/AS/OC Terraria in der Standardversion oder mit sehr wenigen Mods Kupfer-Spitzhacke (3 GB) 9,00 $/Monat Nur monatlich 3 GB RAM / SSD Leichte tModLoader-Mods Bleirüstung (4 GB) 12,00 $/Monat Nur monatlich 4 GB RAM / SSD tModLoader-Mod-Server Aglet (6 GB) 18,00 $/Monat Nur monatlich 6 GB RAM / SSD Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket Cloud in a Bottle (8 GB) 24,00 $/Monat Nur monatlich 8 GB RAM / SSD Community-Server Dschungel-Rüstung (12 GB) 36,00 $/Monat Nur monatlich 12 GB RAM / SSD Große Modding-Community Night’s Edge (16 GB) 48,00 $/Monat Nur monatlich 16 GB RAM / SSD Großer öffentlicher Server Terrarian (32 GB) 96,00 $/Monat Nur monatlich 32 GB RAM / SSD Maximale Skalierbarkeit

Standardtarife nutzen SSD statt NVMe – ein erheblicher Unterschied bei anspruchsvollen tModLoader-Konfigurationen, bei denen Weltspeicherungen den Speicherplatz ständig belasten. Da nur eine monatliche Abrechnung möglich ist, gibt es keine Ersparnisse bei vierteljährlicher oder jährlicher Zahlung.

Dank des Steam-Workshop-Installationsprogramms und acht klar abgegrenzten RAM-Stufen gehört GGServers nach wie vor zu den flexibelsten Optionen auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter. Ein Upgrade auf Premium bietet zusätzlich NVMe, falls die Stabilität bei Mods wichtiger ist als der Einstiegspreis.

Vorteile Nachteile ✅ Acht RAM-Stufen von 2 GB bis 32 GB



✅ Integrierter Steam-Workshop-Mod-Installer in jedem Tarif



✅ tModLoader, tShock und tShock Legacy werden alle unterstützt



✅ Unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen



✅ 24/7-Live-Chat-Support bei jedem Tarif



✅ Über 500.000 Kunden seit 2013 ❌ Standard-Tarife nutzen SSD- statt NVMe-Speicher



❌ Nur monatliche Abrechnung – keine Langzeitrabatte



❌ Preise für den Premium-Tarif werden nicht im Voraus



angegeben ❌ 11 Standorte – weniger als bei den meisten Mitbewerbern in diesem Bereich

Das flexibelste Terraria-Server-Hosting GGServers 4.4 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GGServers bietet Tarife mit 2 GB bis 32 GB RAM, die eine automatische Installation von Steam-Workshop-Mods beinhalten. Probieren Sie GGServers aus

8. Nodecraft [Bestes Terraria-Server-Hosting für Gelegenheitsspieler]

Die Lite-Stufe wechselt in den Ruhemodus, wenn niemand online ist, und ist in weniger als 30 Sekunden wieder betriebsbereit, sobald sich jemand verbindet. Es ist das einzige Modell auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter, das speziell auf die Spielgewohnheiten von Gelegenheitsspielern zugeschnitten ist – und Nodecraft unterstützt es mit derselben Hardware wie seine stets aktive Pro-Stufe.

Mit „Save & Swap“ kann derselbe Server ohne zusätzliche Kosten zwischen über 57 unterstützten Titeln wechseln. Für Gruppen, die zwischen Terraria-Kampagnen wechseln und nach der besten Palworld-Server-Hosting-Konfiguration im Rahmen desselben Abonnements suchen, erledigt Nodecraft den Wechsel über das Control Panel mit nur wenigen Klicks.

Ich habe den „Lite 4 GB“-Tarif in einer Terraria-Dedicated-Server-Sitzung getestet – Versuch, „Moonlord“ zu erreichen, „Calamity“ aktiv, acht Spieler, die sich gleichzeitig aus dem Ruhezustand einloggten. Der Server war in weniger als 30 Sekunden online. „Wake & Play“ bewältigte dies reibungslos, was ich bei einer Instanz im Ruhezustand ehrlich gesagt nicht erwartet hatte.

Nodecraft betreibt Intel Xeon E-2174G-CPUs mit 3,8+ GHz und 64 GB ECC-RAM an 30 Standorten weltweit. Eine kostenlose 24-Stunden-Testversion ohne Kreditkartenangabe ist der unkomplizierteste Weg, um herauszufinden, wie man einen Terraria-Server hostet, bevor man sich auf einen vollständigen Abrechnungszeitraum festlegt.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise LITE 2 GB 5,96 $/Monat (3 Monate 5,37 $, jährlich 4,77 $) Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 % 2 GB RAM / 30 Standorte / Server geht in den Ruhemodus, wenn er nicht ausgelastet ist Gelegenheitsspieler – Server nur online, solange eine Verbindung besteht LITE 4 GB 11,92 $/Monat (3 Monate 10,73 $, jährlich 9,54 $) Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 % 4 GB RAM / Server wechselt in den Ruhemodus, wenn er leer ist tModLoader LITE LITE 6 GB 17,88 $/Monat (3 Monate 16,10 $, jährlich 14,31 $) Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 % 6 GB RAM / Der Server wechselt in den Ruhemodus, wenn er nicht ausgelastet ist Leistungsstarker tModLoader LITE PRO 2 GB 9,98 $/Monat (3 Monate 8,99 $, jährlich 7,99 $) Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 % 2 GB RAM / 30 Standorte / rund um die Uhr verfügbar Ständig verfügbarer Vanilla-Server PRO 4 GB 19,98 $/Monat (3 Monate 17,99 $, jährlich 15,99 $) Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 % 4 GB RAM / rund um die Uhr verfügbar Ständig aktiver tModLoader-Server PRO 6 GB 29,98 $/Monat (3 Monate 26,99 $, Jahresabo 23,99 $) Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 % 6 GB RAM / rund um die Uhr verfügbar Ständig aktiver tModLoader-Server mit hoher Auslastung Individuell (2–32 GB) Ab 9,98 $/Monat (PRO) / 5,96 $/Monat (LITE) Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 % 2–32 GB RAM / Enterprise-SSD / 30 Standorte Vollständig konfigurierbar – stellen Sie Ihren eigenen Server auf nodecraft.com zusammen

Der Support ist nicht rund um die Uhr verfügbar – ein echtes Manko für Gruppen aus der EU und dem asiatisch-pazifischen Raum, die außerhalb der US-Geschäftszeiten auf Probleme stoßen. Da ausschließlich SSD-Speicher zum Einsatz kommt, gibt es in keiner Preisstufe eine NVMe-Option, und der Wechsel von Lite zu Pro erfordert eine Kündigung und ein neues Abonnement statt eines einfachen Tarif-Upgrades.

Abgesehen von diesen Kompromissen machen das Hibernate-Modell und die Flexibilität von „Save & Swap“ Nodecraft zu einer der praktischeren Optionen auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter für Gruppen, die nach ihrem eigenen Zeitplan spielen.

Vorteile Nachteile ✅ Der „Lite“-Tarif wechselt in den Ruhemodus, um Kosten



für inaktive Server zu senken ✅ Speichern und Wechseln zwischen über 57 Titeln ohne zusätzliche Kosten



✅ 24-Stunden-Testversion – keine Kreditkarte erforderlich



✅ 30 Standorte weltweit für geringe Latenz



✅ Mobile App für iOS und Android



verfügbar ✅ 4,9/5 auf Trustpilot – einer der höchsten Werte auf dieser Liste ❌ Begrenzte Supportzeiten, kein Nachtdienst



❌ Nur SSD-Speicher, keine NVMe-Option



❌ Die Wissensdatenbank ist nicht einsteigerfreundlich



❌ Der Wechsel von „Lite“ zu „Pro“ erfordert ein neues Abonnement

Das beste Terraria-Server-Hosting für Gelegenheitsspieler Nodecraft 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nodecraft verfügt über eine einzigartige Lite-Stufe, die bei Leerstand in den Ruhezustand wechselt und bei einer Verbindung in weniger als 30 Sekunden wieder aktiv wird. Probieren Sie Nodecraft aus

9. GTXGaming [Beste Hardware-Leistung für Terraria-Hosting]

Die Single-Thread-Taktfrequenz ist das, worauf es bei Terraria-Boss-Events tatsächlich ankommt. Mit 5,7 GHz führt der i9-13900K von GTXGaming diese Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter in der Spezifikation an , die unter realer Event-Last am wichtigsten ist. DDR5-5600-ECC-RAM und NVMe-Gen5-SSDs im RAID-Verbund bewältigen alles, was die CPU an den Speicher überträgt, ohne die Lag-Spitzen, die bei Standardkonfigurationen auftreten.

Ich habe einen dedizierten Terraria-Server bei einem Moonlord-Versuch getestet, bei dem sowohl „Calamity“ als auch „Thorium“ aktiv waren. Das Laden der Mods verlief reibungslos, Boss-Events liefen ohne Ruckeln, und das Speichern der Welt wurde abgeschlossen, ohne die aktive Sitzung zu beeinträchtigen. Jeder andere Anbieter, den ich bei dieser Mod-Last getestet habe, zeigte eine gewisse Leistungseinbuße.

Für Community-Administratoren, die öffentliche Server betreiben, sorgen der Enterprise-DDoS-Schutz von GTXGaming mit einer Kapazität von über 1 Tbit/s und unbegrenzte Spielerplätze für eine stabile Infrastruktur auch bei hohem Datenaufkommen. Die Erfahrung in der Serververwaltung, die man bei einer solchen Konfiguration sammelt, zählt durchweg zu den besten Nebenjobs im Internet – in unserem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie diese Fähigkeiten in echtes Einkommen umwandeln können.

Elf Standorte weltweit erstrecken sich über Großbritannien, die EU, die USA, Kanada, Australien und Singapur. Das rund um die Uhr verfügbare Live-Chat-Team verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Spielservern. GTXGaming hat auf Trustpilot eine Bewertung von 4,6/5 bei über 1.368 Bewertungen – damit gehört das Unternehmen zu den Anbietern mit niedrigerer Bewertung auf dieser Liste, allerdings stechen die Reaktionszeiten des Supports in diesen Bewertungen durchweg positiv hervor.

Plan-Name Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise Empfohlen (5 GB) 7,59 $/Monat Monatlich (bitte prüfen, ob vierteljährliche/jährliche Rabatte gelten) Empfohlen / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC / 11 Standorte Vanilla oder Light tModLoader Groß (8 GB) 11,38 $/Monat Monatlich Groß / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC tModLoader-modifizierter Server Sehr groß (12 GB) 16,45 $/Monat Monatlich Sehr groß / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket Extrem (14 GB) 18,98 $/Monat Monatlich Extrem / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC Community-Server

Die Preise werden von GBP in USD umgerechnet.

Die Preise sind in GBP angegeben – ein für Spieler außerhalb Großbritanniens variabler Wechselkurs, der sich auf alle Tarife in der Tabelle auswirkt. Das 24-Stunden-Rückerstattungsfenster ist hier zudem am kürzesten, und da die Abrechnung ausschließlich monatlich erfolgt, gibt es keinen vierteljährlichen oder jährlichen Rabatt.

Dennoch liefern der i9-13900K mit 5,7 GHz und das NVMe-Gen5-RAID GTXGaming das stärkste Argument in Sachen reiner Leistung auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter für Modding-Communities, bei denen jeder CPU-Zyklus zählt.

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Single-Core-CPU-Taktfrequenz auf dieser Liste



✅ NVMe Gen5-SSD-RAID in allen Tarifen



✅ DDR5-5600 ECC-RAM serienmäßig



✅ Enterprise-DDoS-Schutz mit über 1 Tbit/s im Lieferumfang enthalten



✅ 24/7-Live-Chat mit über 15 Jahren Erfahrung



✅ 11 globale Standorte in sechs Regionen ❌ Preise in GBP bringen Wechselkursunsicherheit für Käufer



mit sich ❌ 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie – kürzeste Rückerstattungsfrist auf dieser Liste



❌ Nur monatliche Abrechnung – keine Langzeitrabatte



❌ 4,6/5 auf Trustpilot – gehört zu den niedrigeren Bewertungen auf dieser Liste

Hardware mit bester Leistung für Terraria-Hosting GTXGaming 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. CPU-Taktraten der Spitzenklasse von bis zu 5,7 GHz mit DDR5-RAM und NVMe-Gen5-SSDs. Probieren Sie GTXGaming aus

10. GravelHost [Terraria-Server-Hosting mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis]

Für sechs Dollar im Monat erhält man bei den meisten Anbietern auf den Listen für das beste Terraria-Server-Hosting in der Regel 2 GB RAM und eine gemeinsam genutzte CPU. Das Einstiegsangebot von GravelHost beginnt bereits mit 6 GB DDR4, NVMe-Speicher und 2,2 TBps DDoS-Schutz – und genau dieser Unterschied macht den gesamten Mehrwert aus. Die Tarife laufen auf AMD Ryzen 9 5900X-Prozessoren mit 4,7 GHz – eine Spezifikation, die man in dieser Preisklasse normalerweise nicht erwartet.

Ich habe den 6-GB-Tarif bei einem „Calamity“-Durchlauf mit 10 Spielern getestet. Die Weltspeicherungen wurden problemlos bis zum Kampf gegen Plantera und zwei abgeschlossenen Dungeons durchgeführt, und der NVMe-Schreibdurchsatz sorgte für eine stabile Leistung, selbst als gleichzeitig in zwei Höhlensystemen Monster spawnten. Die Einrichtung vom Checkout bis zum Live-Server dauerte weniger als zwei Minuten.

Für Gruppen, die auch Minecraft spielen, deckt GravelHost beides unter demselben Konto ab. Unser Leitfaden zum Hosten eines Minecraft-Servers führt euch durch die Einrichtung, falls eure Gruppe dies benötigt – und der Wechsel zwischen den Titeln erfordert kein separates Abonnement.

Eine durchschnittliche Ticket-Antwortzeit von unter 5 Minuten und 12 Standorte weltweit in Nordamerika, Europa, Asien und Australien decken den Support für das Terraria-Server-Hosting ab. Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt für den vollen Betrag abzüglich geringer Verwaltungsgebühren – das solltest du wissen, bevor du dich festlegst.

Planbezeichnung Preis Abrechnungszeitraum RAM / Slots / Ressourcen Funktionen / Hinweise Journey (6 GB) 6,00 $/Monat (5,40 $ vierteljährlich, 5,10 $ jährlich) Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich 6 GB DDR4 / 25 GB NVMe-SSD / NA/EU/AS/AU Leichte bis mittelschwere tModLoader-Mods Abenteurer (8 GB) 8,49 $/Monat (7,64 $ vierteljährlich, 7,22 $ jährlich) Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich 8 GB DDR4 / 50 GB NVMe-SSD tModLoader-modifizierter Server Expert (10 GB) 11,00 $/Monat (9,90 $ vierteljährlich, 9,35 $ jährlich) Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich 10 GB DDR4 / 75 GB NVMe-SSD Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket Master (12 GB) 14,49 $/Monat (13,04 $ vierteljährlich, 12,32 $ jährlich) Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich 12 GB DDR4 / 100 GB NVMe-SSD Community-Server mit umfangreichen Mods

GravelHost verfügt über weniger verifizierte Trustpilot-Bewertungen als die meisten Anbieter auf dieser Liste, und die Details zu den Tarifen sind auf der Website nicht immer klar dokumentiert. Überprüfen Sie die RAM- und CPU-Zuweisung, bevor Sie sich für eine ressourcenintensive tModLoader-Konfiguration entscheiden.

Allerdings sind 6 GB RAM, NVMe-Speicher und ein DDoS-Schutz von 2,2 TBps für 6 $ pro Monat auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter wirklich kaum zu übertreffen.

Vorteile Nachteile ✅ Bestes RAM-Preis-Verhältnis auf dieser Liste



✅ NVMe-SSD-Speicher serienmäßig in allen Tarifen



✅ 2,2 TBps DDoS-Schutz in jedem Tarif



✅ AMD Ryzen 9 5900X mit 4,7 GHz in allen Tarifen



✅ Durchschnittliche Antwortzeit



auf Support-Tickets unter 5 Minuten ✅ Über 52 unterstützte Spiele unter einem Konto ❌ Weniger verifizierte Trustpilot-Bewertungen als bei den meisten anderen Anbietern hier



❌ Bei der 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie werden Verwaltungsgebühren von der Rückerstattung



abgezogen ❌ Tarifdetails sind auf der Website nicht immer klar dokumentiert

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Terraria-Server-Hosting GravelHost 4.1 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Hochwertiges Terraria-Hosting mit 6 GB RAM, AMD Ryzen 9 5900X-CPUs und 2,2 TBps DDoS-Schutz. Probieren Sie GravelHost aus

Anbieter-Vergleichstabelle

Die Spezifikationen der Infrastruktur bilden die Grundlage für alles andere. Bevor tModLoader ins Spiel kommt, vergleicht die folgende Tabelle die zehn besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter anhand der Kernfaktoren, die bei allen Anbietern gleich bleiben: Preise, Hardware, Supportzeiten und Rückerstattungsbedingungen.

Funktion Shockbyte Apex Hosting HostHavoc ScalaCube BisectHosting Pine Hosting GGServers Nodecraft GTXGaming GravelHost Startpreis 4,99 $/Monat 2,99 $ im ersten Monat (Sonderangebot) 7,00 $/Monat (10 Slots) 3,84 $/Monat (6 Slots) ca. 5,99 $/Monat (2 GB) 6,00 $/Monat 6,00 $/Monat 5,96 $/Monat (LITE)* 7,59 $/Monat 6,00 $/Monat Preismodell Pro GB RAM Pro GB RAM Pro Steckplatz Pro Steckplatz Pro GB RAM Pro GB + CPU Pro GB RAM Pro GB RAM pro GB RAM Pro GB RAM NVMe/SSD-Speicher ✓ NVMe ✓ NVMe ✓ NVMe ✓ SSD ✓ NVMe ✓ SSD ✓ SSD ✓ Enterprise-SSD ✓ NVMe Gen5 ✓ NVMe DDoS-Schutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2,2 TB/s Spielwechsel ✓ Über 60 Titel ✓ Über 100 Titel ✗ ✗ ✓ BisectOne: über 100 ✓ ✓ Über 50 Titel ✓ Speichern und Wechseln ✓ Über 100 Titel ✓ Über 52 Titel Serverstandorte NA/SA/EU/APAC 14 weltweit 13 weltweit 14 Länder 21 weltweit 7 Standorte NA/EU/AS/OC 30 weltweit 11 Standorte weltweit NA/EU/AS/AU Support-Zeiten Live-Chat rund um die Uhr 24/7-Chat + Tickets 24/7 <10 Min. Antwortzeit 24/7 Tickets Rund um die Uhr ~15 Min. Discord rund um die Uhr + Tickets 24/7 Live-Chat 11:30–20:00 Uhr CST 24/7 Live-Chat 24/7 Discord Kostenlose Testversion / Geld-zurück-Garantie 72 Stunden Selbstbedienung† 7-Tage-Geld-zurück-Garantie 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie† 7-Tage- / 10-Tage-Verlängerung 72-Stunden-MBG† 48-Stunden-MBG† 24-Stunden-Rückgaberecht 7-Tage-Geld-zurück-Garantie†‡ 24-Stunden-Rückerstattung 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie†‡

Alle Preise wurden im April 2026 abgerufen. Die Preise für GTXGaming wurden von GBP in USD umgerechnet.

Vergleich der Funktionen beim Terraria-Server-Hosting

Viele Anbieter, die Terraria unterstützen, verfolgen unterschiedliche Ansätze beim Umgang mit Mods. Die folgende Tabelle zeigt auf, was das beste Terraria-Server-Hosting auszeichnet, darunter die Leistung von tModLoader, die Unterstützung von tShock, die Flexibilität des Control-Panels sowie Tools zur Spielerverwaltung, die mit dem Wachstum Ihres Servers an Bedeutung gewinnen.

Funktion Shockbyte Apex Hosting HostHavoc ScalaCube BisectHosting Pine Hosting GGServers Nodecraft GTXGaming GravelHost tModLoader-Unterstützung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ tShock-Unterstützung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ inkl. Legacy ✓ ✓ ✓ Mod-Installation mit einem Klick ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Zugriff auf benutzerdefinierte Serverkonfiguration ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Automatische Backups ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Geplante Neustarts / Aufgaben ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ Kostenlose Subdomain ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ LITE- / Teilzeit-Server ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ Eigene Terraria-Hosting-Seite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Prepaid (kein Abonnement) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Geld-zurück-Garantie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Unbegrenzte Spielerplätze ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗

Mindestanforderungen für Terraria-Server

„Vanilla Terraria“ ist eines der ressourcenschonendsten Multiplayer-Spiele, was das Hosting angeht, weshalb der RAM-Bedarf vor der Installation von tModLoader oft unterschätzt wird. Sobald Mods hinzugefügt werden, steigen die Anforderungen rapide an, weshalb die Wahl der richtigen Leistungsstufe für jede optimale Terraria-Server-Hosting-Konfiguration unerlässlich ist.

Einrichtung / Anwendungsfall RAM CPU Speicher Anmerkungen Standard (2–8 Spieler) 512 MB–1 GB Single-Core 2,0+ GHz 500 MB–2 GB SSD Terraria-Basisspiel – sehr ressourcenschonend; 512 MB sind das funktionale Minimum Kleine Gruppe + einfache Mods (2–16) 1–2 GB Dual-Core mit 2,5+ GHz 2–5 GB SSD tModLoader mit einigen Mods; 1 GB ist das praktische Minimum für das Spielen mit Mods tModLoader mit Mods (5–20) 2–4 GB Dual-Core mit 3,0+ GHz 5–15 GB NVMe Mehrere Inhalts-Mods (z. B. Calamity, Thorium) – NVMe empfohlen für schnelleres Laden der Mods Community-Server (20–40) 4–6 GB Quad-Core 3,5+ GHz 15–30 GB NVMe Umfangreiches Mod-Paket mit Mods zur Verbesserung der Spielqualität; planmäßige Neustarts alle 12–24 Stunden empfohlen Großer, modifizierter Server (40+) 6–8 GB Quad-Core 3,8+ GHz 30+ GB NVMe Umfangreicher Mod-Stack (15+ Inhalts-Mods); eine hohe Spieleranzahl erfordert mehr RAM pro verbundener Sitzung

Ist Terraria plattformübergreifend? Der Terraria-PC-Multiplayer funktioniert nur von Steam zu Steam. Die Konsolen- und Mobilversionen sind separate Produkte, die keine Verbindung zu PC-Servern herstellen, daher hostet ein dedizierter Terraria-Server ausschließlich PC-Spieler.

So wählen Sie den richtigen Terraria-Server-Host aus

Sechs Faktoren entscheiden darüber, welcher Anbieter auf dieser Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter der richtige für Ihre Gruppe ist: Servertyp, RAM-Zuweisung, Preismodell, Tarifstruktur, Serverstandort und Rückerstattungsfrist. Wenn Sie einen dieser Faktoren außer Acht lassen, zahlen Sie entweder zu viel oder stoßen mitten in der Spielsitzung an Grenzen. In den folgenden Abschnitten werden diese Faktoren einzeln erläutert.

Vanilla vs. tModLoader: Die Wahl des richtigen Servertyps

Bevor ich mich mit anderen Aspekten befasse, würde ich jeden Terraria-Server in zwei Kategorien einteilen: Vanilla und modded. Sie haben völlig unterschiedliche Ressourcenanforderungen, und die falsche Annahme darüber, welchen Servertyp Sie betreiben, ist der häufigste Grund dafür, dass Spieler am Ende den falschen Tarif wählen.

„Vanilla“ ist ressourcenschonend. Eine Gruppe von acht Spielern benötigt höchstens 512 MB RAM. Das Einrichten eines Terraria-Servers auf diesem Niveau dauert bei jedem hier aufgeführten Anbieter nur wenige Minuten. Bei tModLoader sieht die Sache anders aus. Sobald du Calamity oder Thorium zusammen mit zwei oder drei Mods zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit lädst, benötigst du zur Laufzeit bereits 4 GB.

Die Ein-Klick-Installation von tModLoader ist bei allen hier aufgeführten Anbietern Standard. Die richtige Wahl der RAM-Größe ist der Punkt, an dem viele ins Straucheln geraten – nicht die Einrichtung.

RAM-Anforderungen für Terraria-Server

Die meisten Spieler unterschätzen ihren RAM-Bedarf um eine Stufe. Das ist die häufigste Beschwerde, die ich in Hosting-Foren sehe, und fast immer handelt es sich dabei um ein Problem mit der Mod-Konfiguration.

In der Praxis reichen 512 MB bis 1 GB für die Standardversion bei kleinen Gruppen aus. 1–2 GB reichen für einen leichten tModLoader-Einsatz mit 5–10 aktiven Mods. 2–4 GB reichen für anspruchsvollere Kombinationen wie „Calamity“ in Verbindung mit „Boss Checklist“ und „Magic Storage“. Eine vollständige Calamity-Installation allein beansprucht bereits über 600 MB, daher sind 4 GB die tatsächliche Untergrenze für alles, was ernsthaft gespielt werden soll.

Falls du auf der Suche nach kostenlosem Terraria-Server-Hosting hier gelandet bist, solltest du das im Voraus wissen. Kostenlose Tarife sind in der Regel auf 1–2 GB RAM begrenzt. Diese Obergrenze gilt für das Vanilla-Spiel, wird bei tModLoader-Setups jedoch schnell erreicht.

Serverstandort und Latenz

Terraria läuft auch mit geringer Bandbreite. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Standort irrelevant ist. Verbindungszeiten über 150 ms führen zu sichtbaren Synchronisationsfehlern bei Bosskämpfen und gemeinsamen Bauaktionen. Als Faustregel gilt: Wähle das Rechenzentrum, das der Mehrheit deiner Gruppe am nächsten liegt, und nicht das der Person, die den Server verwaltet.

Nodecraft führt diese Liste mit 30 Standorten an, gefolgt von BisectHosting mit 21, Apex Hosting und ScalaCube mit jeweils 14, HostHavoc mit 13, GTXGaming mit 11 sowie Shockbyte und GravelHost in Nordamerika, EU und APAC sowie Pine Hosting mit 7 Hauptstandorten.

Preismodell: RAM-basiert vs. Slot-basiert

Zwei Preismodelle decken diese Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter ab. Die RAM-basierte Preisgestaltung garantiert eine feste Speicherzuweisung – Shockbyte, BisectHosting, Apex Hosting und GravelHost nutzen dieses Modell. Es ist das richtige Modell für jede Terraria-Dediziert-Server-Hosting-Konfiguration, bei der nicht die Spieleranzahl, sondern das Laden von Mods die RAM-Auslastung bestimmt.

Die slotbasierte Preisgestaltung von HostHavoc und ScalaCube berechnet die Kosten pro Spielerverbindung. Für „Vanilla“-Terraria mit einer festen, kleinen Spielergruppe ist dies oft günstiger. Bei tModLoader-Servern ist der RAM pro Slot nicht garantiert und für umfangreiche Modpacks häufig zu gering.

Wenn Sie Ihr Budget auch auf Minecraft aufteilen, finden Sie in unserem Leitfaden zum günstigsten Minecraft-Server-Hosting die RAM-basierten Optionen, die für beide Titel geeignet sind.

Rückerstattungsrichtlinien und Geld-zurück-Garantien

Die Rückerstattungsbedingungen in dieser Liste variieren stärker, als die meisten Spieler vor dem Abschluss eines Abonnements prüfen. ScalaCube liegt mit einer 7-tägigen Geld-zurück-Garantie bei Neukunden und einem 10-tägigen Zeitfenster bei automatischen Verlängerungen an der Spitze. Apex Hosting und Nodecraft bieten beide eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie an, wobei Apex ein Ticket mit triftigem Grund verlangt und Nodecraft diese auf eine pro Konto-Lebensdauer beschränkt.

Shockbyte, HostHavoc und GravelHost gewähren bei Erstbestellungen ein 72-Stunden-Fenster. BisectHosting gewährt Neukunden 72 Stunden. Das 48-Stunden-Fenster von Pine Hosting gilt nur für monatliche Abrechnungen. GTXGaming und GGServers beschränken sich auf 24 Stunden.

Zwei Dinge, die du beachten solltest, bevor du dich festlegst: Fast alle MBG hier gelten nur für Erstbestellungen – Verlängerungen sind durchweg ausgeschlossen. Aufgrund der Anforderungen an einen triftigen Grund ist eine Rückerstattung selbst innerhalb der Frist nicht garantiert.

Das Nützlichste, was Sie während einer Testphase tun können, ist, tModLoader in einer echten Sitzung auf einem aktiven Terraria-Dedizierten Server zu testen und gleichzeitig ein Support-Ticket zu erstellen. Diese beiden Tests verraten in einer Stunde mehr über einen Anbieter als ein Datenblatt in einer Woche.

Fazit: Welchen Terraria-Server-Host solltest du wählen?

Zehn Anbieter wurden denselben Tests unterzogen. Jeder von ihnen ist in einem bestimmten Bereich führend, und die beste Wahl für das Terraria-Server-Hosting für Ihre Gruppe hängt ganz davon ab, welcher dieser Bereiche zu Ihrer Konfiguration passt.

Für das beste Gesamtpaket → entscheiden Sie sich für Shockbyte : AMD EPYC 4465P mit bis zu 5,4 GHz, NVMe-Speicher in jedem Tarif und eine 72-stündige Selbstbedienungs-Rückerstattung, die über das Control Panel abgewickelt wird.

→ entscheiden Sie sich für : AMD EPYC 4465P mit bis zu 5,4 GHz, NVMe-Speicher in jedem Tarif und eine 72-stündige Selbstbedienungs-Rückerstattung, die über das Control Panel abgewickelt wird. Für Einsteiger → entscheiden Sie sich für Apex Hosting : Einrichtung per Mausklick, Live-Chat rund um die Uhr und eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie, die den gesamten ersten Abrechnungszeitraum abdeckt.

→ entscheiden Sie sich für : Einrichtung per Mausklick, Live-Chat rund um die Uhr und eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie, die den gesamten ersten Abrechnungszeitraum abdeckt. Für Zuverlässigkeit → entscheiden Sie sich für HostHavoc : 100 % Verfügbarkeits-SLA mit stündlicher Gutschrift als Entschädigung und einer durchschnittlichen Ticket-Antwortzeit von unter 10 Minuten bei allen von mir durchgeführten Tests.

→ entscheiden Sie sich für : 100 % Verfügbarkeits-SLA mit stündlicher Gutschrift als Entschädigung und einer durchschnittlichen Ticket-Antwortzeit von unter 10 Minuten bei allen von mir durchgeführten Tests. Für den günstigsten Einstiegspreis → entscheiden Sie sich für ScalaCube : 3,84 $/Monat für 6 Slots, 14 Standorte weltweit und das einzige 10-tägige Rückerstattungsfenster bei Verlängerung auf dieser Liste.

→ entscheiden Sie sich für : 3,84 $/Monat für 6 Slots, 14 Standorte weltweit und das einzige 10-tägige Rückerstattungsfenster bei Verlängerung auf dieser Liste. Für starkes Nutzer-Feedback → entscheiden Sie sich für BisectHosting: 4,8/5 auf Trustpilot bei über 25.000 Bewertungen, BisectOne-Spielwechsel zwischen über 100 Titeln und 21 Standorte weltweit.

Bevor du dich für ein Terraria-Server-Hosting-Paket entscheidest, schau dir direkt die aktuelle Preisseite des Anbieters an. Details zur RAM-Zuweisung, Unterstützung für das tModLoader-Panel und Rabatte je nach Abrechnungszeitraum ändern sich regelmäßig. Führe tModLoader in einer echten Sitzung aus und erstelle ein Support-Ticket, bevor das Rückerstattungsfenster schließt. Dieser eine Test sagt mehr aus als jedes Datenblatt.

Das beste Terraria-Server-Hosting Shockbyte 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Leistungsstarkes Terraria-Hosting mit AMD EPYC-CPUs. Zu den Funktionen gehören tModLoader-Unterstützung, selbstständige Rückerstattungen innerhalb von 72 Stunden und Jahresrabatte. Probieren Sie Shockbyte aus

Häufig gestellte Fragen