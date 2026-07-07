Valve entfernt NSFW-Kennzeichnungen aus Steam

Valve hat die allgemeine „NSFW“-Kennzeichnung bei Steam abgeschafft und durch spezifischere Inhaltsbeschreibungen ersetzt.

Mit dem Update werden außerdem Tags wie „Meisterwerk“ und „Gut geschrieben“ entfernt.

Es wurden neue Tags wie „Bullet Heaven“, „Dekorieren“ und „Desktop Companion“ hinzugefügt

Valve hat das Tagging-System von Steam aktualisiert, indem es das allgemeine „NSFW“-Tag der Plattform entfernt und durch spezifischere Beschreibungen ersetzt hat, die die Suche nach Spielen und die Filterung von Inhalten verbessern sollen. Das Unternehmen erklärte, die Änderungen sollen den Nutzern helfen, die Art der in einem Spiel enthaltenen Inhalte besser zu erkennen, und gleichzeitig die Genauigkeit der Empfehlungen im gesamten Store verbessern.

Die Abschaffung des NSFW-Tags ist Teil einer umfassenden Überarbeitung der offiziellen Kategorien von Steam. Valve hat 17 neue Tags hinzugefügt, die Genres, Themen und Spielstile abdecken, und gleichzeitig 28 ältere oder weniger aussagekräftige Bezeichnungen entfernt. Zu den Neuzugängen gehören „Bullet Heaven“, „Putzen“, „Aufräumen“ und „Dekorieren“ sowie thematische Tags wie „Wuxia“ und „Spionage“.

„Wir haben heute einige Änderungen an den offiziellen Store-Tags auf Steam vorgenommen“, teilte Valve in seiner Ankündigung mit. Das Unternehmen bestätigte zudem, dass im Rahmen umfassenderer Änderungen an der Kategorisierung von Spielen und deren Darstellung durch die Such- und Entdeckungssysteme von Steam mehrere Tags zusammengelegt oder umbenannt wurden.

Neben der Änderung bezüglich der NSFW-Kennzeichnung hat Valve auch subjektive Tags wie „Meisterwerk“, „Kultklassiker“ und „Gut geschrieben“ entfernt, die das Unternehmen für die Kategorisierung nicht mehr als sinnvoll erachtet. Zu den weiteren entfernten Tags gehören allgemeine geografische Bezeichnungen wie „Amerika“ und „Ausland“.

Außerdem wurden einige bestehende Tags umbenannt. Valve bestätigte, dass „Clicker“ nun „Incremental“ heißt, während „Conversation“ in „Dialogue Heavy“ umbenannt wurde. Nach Angaben des Unternehmens, die Änderungen sollen die Konsistenz zwischen den Empfehlungs- und Suchsystemen von Steam verbessern, da der Katalog der Plattform ständig erweitert wird.

Außerdem gibt es jetzt ein eigenes Tag „Cult“.

Gamer können weiterhin ihre eigenen Tags hinzufügen, wie es bereits seit einiger Zeit möglich ist, wobei ein vorgeschlagener Tag erst dann in den Store aufgenommen wird, wenn genügend Nutzer ihn verwenden (Valve gibt jedoch nicht an, wie viele Nutzer einen Tag verwenden müssen, bevor er akzeptiert wird). Der letzte große Anstoß für ein neues, von der Community vorgeschlagenes Tag („FakeOS“) kam Anfang dieses Monats durch die InterfaceX Ereignis, auch wenn dies laut der Ankündigung von Valve offenbar keine Auswirkungen hatte.

Steam hat seine Systeme zur Entdeckung von Inhalten und zur Einstufung von Erwachseneninhalten bereits zuvor überarbeitet

Valve hat die Suchfunktionen und Metadatensysteme von Steam im Laufe der Jahre immer wieder aktualisiert. Zu den jüngsten Neuerungen zählen erweiterte Barrierefreiheits-Tags, mit denen Spieler nach Funktionen wie gesprochenen Menüs, Untertiteloptionen und der Möglichkeit, überall zu speichern, suchen können. Das Unternehmen hat außerdem die Empfehlungssysteme, die Filterung von Bewertungen und die Struktur des Storefronts mehrfach überarbeitet, da der Steam-Katalog stetig weitergewachsen ist.

„HORSES“ war eines der jüngsten Spiele, die aufgrund von nicht jugendfreien Inhalten von Steam gesperrt wurden, obwohl GOG sich bereit erklärte, es zu verkaufen.

Auch Änderungen im Zusammenhang mit nicht jugendfreien Inhalten sind auf der Plattform zunehmend zum Diskussionsthema geworden. Im vergangenen Jahr wurden mehrere nicht jugendfreie und NSFW-Spiele aufgrund von Druck vorübergehend entfernt oder eingeschränkt (ins Leben gerufen von Collective Shout) im Zusammenhang mit Zahlungsabwicklern und den Compliance-Anforderungen der Plattformen. Diese Situation löste Kritik seitens der Entwickler und Befürworter der Erhaltung digitaler Inhalte aus, die Bedenken hinsichtlich der Auffindbarkeit, der Zensur und der uneinheitlichen Durchsetzung der Richtlinien für Erwachseneninhalte in den verschiedenen digitalen Shops äußerten.