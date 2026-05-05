Entwicklung der Einwohner

Resident Evil-Woche geht unvermindert weiter, und ich habe bereits untersucht, wie sich das Franchise auf verschiedene Weise entwickelt und gewandelt hat – aber nicht nur, wie weit es sich in Bezug auf andere Medien ausgebreitet hat. Wenn du ein Fan von Resident Evil bist, hast du wahrscheinlich mindestens einen der Filme gesehen, sei es als Realfilm oder als Animationsfilm, oder sogar Anspielungen an der einen oder anderen Stelle bemerkt.

Genau das werde ich mir dieses Mal ansehen: wo sich „Resident Evil“ im Laufe seiner 30-jährigen Geschichte ausgebreitet hat – von Hommagen in britischen Sitcoms bis hin zu Spielfilmen mit einer Handlung, die ebenso verworren ist wie die Spiele selbst. Wie bei allem, was mit dieser Serie zu tun hat, sind manche Werke prägender als andere, aber sie alle zeigen, wie tief die Begeisterung für „Resident Evil“ reichen kann.

Es gibt unzählige Anspielungen auf „Resident Evil“, und wenn ich versuchen würde, sie alle aufzulisten, müsste ich technisch gesehen auch Dinge wie Songs, die sich auf die Reihe beziehen, oder Figuren in Fernsehserien, die die Spiele erwähnen, mit einbeziehen – solche Dinge eben. Das ist natürlich eine fast unmögliche Aufgabe, daher werde ich mich auf einige offensichtliche Beispiele und ein paar vergessene Fälle beschränken. Daher beginne ich mit dem vielleicht umstrittensten Medium, in dem „Resident Evil“ aufgetaucht ist: Filmen.

Film: Das Böse

Der erste „Resident Evil“-Film kam 2002 in die Kinos und wurde von Paul W. S. Anderson geschrieben und inszeniert, der sich mit der Verfilmung von Videospielen einen Namen gemacht hat. Er begann 1995 mit „Mortal Kombat“, und „Monster Hunter“ aus dem Jahr 2020 ist sein jüngster Film. Er drehte den ersten, vierten, fünften und sechsten „Resident Evil“-Film, in denen zwar Figuren und Kreaturen aus den Spielen vorkommen, die jedoch – sehr zum Ärger vieler Gamer – oft nur wenig mit ihrer Darstellung in den Spielen zu tun haben.

Zur Erinnerung: Milla Jovovich (Andersons Ehefrau und Muse) spielt Alice, die im ersten Film in einer Nachbildung der Spencer-Villa aus dem Spiel von 1996 erwacht. Bald schon begegnet sie Soldaten der Firma Umbrella, die dort sind, um herauszufinden, was in einem unterirdischen Labor vorgefallen ist. Vordergründig ein Prequel zum ersten Spiel, nimmt der erste Film es letztlich nicht so genau mit der etablierten Kanon-Geschichte (wie zum Beispiel, dass sich eine der Figuren des Films allmählich in Nemesis verwandelt).

Die späteren Filme gerieten völlig aus den Fugen, als Alice geklont wurde, Superkräfte entwickelte, mehrere Weltuntergänge überlebte und so weiter. „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) war der letzte Anderson-Film, der auf den ersten Teil Bezug nahm, um den Kreis zu schließen. Filmkritiker Roger Ebert hatte bekanntlich eine Abneigung gegen den ersten Film, doch sein Kollege Peter Sobczynski (der für Eberts Website schreibt) meinte: „Wie die meisten Filme dieser Art ist ‚The Final Chapter‘ in jeder Hinsicht völlig lächerlich, aber … er hat zumindest ein gesundes Bewusstsein für seine eigene Absurdität, was eine willkommene Erleichterung darstellt.“

Es hätte ganz anders kommen können. Constantin Film, die Produktionsfirma hinter den Anderson-Filmen, wandte sich zunächst an den Horror-Regisseur George A. Romero, um einen „Resident Evil“-Film zu drehen. Der gefeierte Regisseur von „Die Nacht der lebenden Toten“ (1968) hatte bereits einen Live-Action-Werbespot für „Resident Evil 2“ gedreht, der nur in Japan ausgestrahlt wurde, sodass er bereits eine Verbindung zu Capcom und der Spielereihe hatte.

Ein Dokumentarfilm von Brandon Salisbury aus dem Jahr 2025 versprach, mehr Licht in diese Angelegenheit zu bringen, obwohl darin fälschlicherweise behauptet wird, die Spiele hätten ohne Romero nicht existiert (Shinji Mikami, der kreative Leiter von „Resident Evil“) hat gesagtansonsten). Fest steht jedoch, dass Romero ein Drehbuch verfasste, das dem Originalspiel von 1996 treu blieb, und sogar den bekannten Horror-Künstler Bernie Wrightson hinzuzog, um Monster zu entwerfen, wie zum Beispiel der Tyrann.

Constantin Film soll jedoch festgestellt haben, Romeros Drehbuch als zu gruselig und intensiv empfunden, was eigentlich keine Überraschung hätte sein dürfen. Daher wurde das Projekt eingestellt und galt jahrelang als eine Art Online-Gerücht.

Nachdem Anderson das Ruder übernommen und sechs „Resident Evil“-Filme gedreht hatte, war Johannes Roberts an der Reihe (Strangers: Prey at Night und der kürzlich erschienene Primate). Noch immer unter dem Banner von Constantin Film schuf Roberts 2021 „Resident Evil: Welcome to Racoon City“. Während Romeros Drehbuch offenbar zu sehr an die Spiele angelehnt war und Anderson sich völlig in der Spielwelt verlor, versuchte Roberts, einen Mittelweg zu finden: Sein Film vereint die ersten beiden Spiele zu einem insgesamt unbefriedigenden Ganzen.

Es folgten schlechte Kritiken, die die Pläne für eine Fortsetzung zunichte machten. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels ist Zach Cregger („Weapons“, „Barbarian“) für den nächsten „Resident Evil“-Film verantwortlich, und es wird berichtet, dass er völlige Freiheit bei der Gestaltung der Handlung genießt, wie die bekannte Filmwebsite JoBlo … wonach es um einen Kurier geht, der in den Ausbruch in Racoon City verwickelt wird.

Cregger selbst hat gesagt: „Es wird überhaupt nicht wie ‚Barbarian and Weapons‘ sein. Es wird ein knallharter, actiongeladener Film werden … genau das Richtige für mich. Ich werde einfach abschalten und einfach einen … ‚Evil Dead II‘ … drehen – mit der Kamera richtig abgehen. Es ist eine schräge, lustige, wilde Geschichte. Der Film folgt einer Person von Punkt A nach Punkt B. Es ist wie eine Reise in Echtzeit, bei der man immer tiefer in die Tiefen der Hölle vordringt.“

Das animierte Böse

Weitaus mehr Material, das den Fans der Spiele gerecht wird, finden sich in den zahlreichen Zeichentrickserien. Diese begannen technisch gesehen mit „Biohazard 4D-Executer“, einem 20-minütigen Animationsfilm, der im Jahr 2000 von Capcom produziert und in japanischen Freizeitparks gezeigt wurde. Was die Mainstream-Zeichentrickfilme auf internationaler Ebene betrifft, so war der erste davon „Resident Evil: Degeneration“ (2008).

Die Handlung spielt sieben Jahre nach „Resident Evil 2“ und folgt der Kanon des Originalspiels, in dem Leon Kennedy und Claire Redfield in einem Flughafen und anschließend in einer Forschungseinrichtung gegen Zombies kämpfen. Es gab auch ein Spin-off für Nokia-Handys, von dem man glaubte, es sei im Laufe der Zeit verloren gegangen, aber wurde im November letzten Jahres geborgen.

2012 folgte „Resident Evil: Damnation“ als direkte Filmfortsetzung, 2017 erschien mit „Resident Evil: Vendetta“ ein „Reboot“, das weiterhin im Universum der Spiele angesiedelt ist. Eine vierteilige Zeichentrickserie, in der ebenfalls Leon und Claire die Hauptrollen spielen, feierte 2021 auf Netflix Premiere. Resident Evil: Infinite Darkness ist weder ein weiterer Neustart noch eine Fortsetzung – stattdessen spielt es ungefähr zwischen Resident Evil 4 und 5. Eine eigentliche Fortsetzung von Vendetta, Resident Evil: Death Island, erschien 2023.

TV Evil

„Death Island“ ist nach wie vor der letzte animierte „Resident Evil“-Film; derzeit gibt es keine Pläne für eine Fortsetzung. Auf dem kleinen Bildschirm ist die Reihe jedoch nicht in Vergessenheit geraten. Auch wenn die erste offensichtliche Anspielung im Fernsehen möglicherweise eine Folge der britischen Sitcom „Spaced“ aus dem Jahr 1999 war, erschien 2022 auch eine offizielle Serie auf Netflix.

Edgar Wright (Shaun of the Dead, The Running Man) führte bei mehreren Episoden von „Spaced“ Regie, und schon damals war seine Vorliebe für Anspielungen auf die Popkultur offensichtlich. In diesem Fall spielt die Hauptfigur Tim (Simon Pegg) so viel Resident Evil, dass er anfängt, Zombies zu halluzinieren. Wright hat jedoch nicht nur echte Untote in die Serie eingebaut; er hat sogar Szenen aus dem Spiel aufgegriffen, wie zum Beispiel eine Einstellung von Tims Haus, untermalt mit Musik aus Resident Evil.

Zwar haben im Laufe der Jahre in anderen Fernsehserien – von „Smallville“ bis hin zu „Breaking Bad“ – Figuren auf „Resident Evil“ Bezug genommen, doch erst vor einigen Jahren erhielt die Reihe eine eigene Live-Action-Serie. Mit dem schlichten Titel Resident Evil, handelt von einem Teenager-Mädchen, dessen Vater sich als der Bösewicht der Serie, Albert Wesker, entpuppt, der hier von Lance Reddick (Fringe) gespielt wird.

Gamer und die breite Öffentlichkeit hatte es größtenteils gehasst da sie nur sehr wenig Ähnlichkeit mit den Spielen hatte. Während Andersons Filme sich mit verrückter Action und aufwendigen Spezialeffekten über Wasser halten konnten, während sie die Hintergrundgeschichte der Spiele neu interpretierten, galt die Fernsehserie als „verwirrend“ und insgesamt als Enttäuschung. Netflix habe es abgesagt Als die Zuschauerzahlen dann stark einbrachen.

Das Böse

Ein Bereich, in dem „Resident Evil“ besonders erfolgreich war, ist das Comic-Medium. Marvel veröffentlichte im April 1996 den allerersten „Resident Evil“-Comic als Begleitwerk bzw. Prolog zum ersten Spiel. Er galt lange Zeit als verschollen, ist aber mittlerweile leicht Online lesen über Archive.org. Das von WildStorm herausgegebene „Resident Evil: Official Comics Magazine“ folgte 1998 und fungierte als Bindeglied zwischen den ersten beiden Spielen.

Drei weitere folgten unter dem Imprint WildStorm, nämlich „Resident Evil: Fire and Ice“ (2000), „Resident Evil: CODE: Veronica“ (2002) und einfach „Resident Evil“ (2009). Fire and Ice handelt von einem Aufräumteam von Umbrella, das Bio-Waffen aufspürt, Veronica ist eigentlich eine Übersetzung von lizenzierten chinesischen Comics, die als Manhua bekannt sind (zwischen 1998 und 2003 gab es fünf davon), und Resident Evil ist ein Prequel zu Resident Evil 5.

Außerdem gab es vier offizielle Mangas, wobei der letzte eine Adaption des Animationsfilms „Death Island“ war. Die anderen alle knüpfen an bestehende Spiele an, darunter Die Chroniken von Umbrella und Resident Evil Revelations 2.

Zwischenzeitlich wurden offizielle Begleitbücher von S.D. Perry verfasst und zwischen 1998 und 2004 von Pocket Books, einem Imprint von Simon & Schuster, veröffentlicht. Nach Ablauf der Rechte wurden sie von Titan Books neu aufgelegt. Dazu gehören „Resident Evil: The Umbrella Conspiracy“, „Resident Evil: Caliban Cove“, „Resident Evil: City of the Dead“, „Resident Evil: Underworld“, „Resident Evil: Nemesis“, „Resident Evil: Code Veronica“ und „Resident Evil: Zero Hour“.

Das sind die Nachdrucke – die Originalausgaben haben wohl deutlich mehr Charakter und sind es wert, aufgespürt zu werden.

Da Perry keinen direkten Zugang zu Informationen von Capcom hatte, musste sie sich für Details hauptsächlich auf Spielanleitungen, ihre eigenen Durchspiele und andere Quellen stützen, was zu Adaptionen führte, die oft stark vom etablierten Kanon abweichen. In den Büchern ist beispielsweise Victor „Trent“ Darius der Drahtzieher hinter einer ganzen Reihe von Ereignissen (wie der Anstellung von Ada Wong), doch in der Welt der Spiele existiert er gar nicht. Ein Interview, das Perry 2016 gegeben hat beleuchtet viele der Einschränkungen und Freiheiten, die sie beim Schreiben der Romane erlebt hat, und bietet zudem einen interessanten Einblick in die Welt des Auftragsschreibens (zum Beispiel hatte sie in der Regel einen Monat Zeit, um jedes Buch zu schreiben).

Keith R.A. DeCandido legte daraufhin Romanfassungen der meisten Anderson-Filme vor, während John Shirley und Tim Waggoner jeweils Romane zu „Resident Evil: Retribution“ und „Resident Evil: The Final Chapter“ verfassten. Daneben gab es vier Romane von Osamu Makino, die ihrerseits auf dem ersten Film, dem Spiel „Die Chroniken von Umbrella“ und dem Film „Damnation“ basierten.

Auch in Japan wurden im Rahmen des „BIOHAZARD Grand Novel Prize“, eines von Media Works und Capcom organisierten Schreibwettbewerbs, einige „Resident Evil“-Geschichten veröffentlicht. Der Wettbewerb lief bis August 2001, woraufhin drei Geschichten als Gewinner ausgewählt wurden: „Rose Blank“, „To the Liberty“ und „The Black-Winged Resident“.

Dies waren die wichtigsten eigentlichen Romane; zu „Resident Evil“ gibt es zahlreiche Ratgeber, Designbücher und einzelne Begleitwerke wie „BIO HAZARD: The Wicked North Sea“ von Kyū Asakura (1998).

Lokale Kuriositäten

Auch zu „Resident Evil“ gab es eine Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen in der realen Welt, darunter das „BIOHAZARD Cafe & Grill S.T.A.R.S.“, ein Restaurant in Tokio, das von 2012 bis 2013 bestand. Dort gab es einen lebensgroßen, animatronischen Tyrant, „Einschusslöcher“ in den Möbeln und zeitlich begrenzte Menüpunkte, die thematisch an die Spiele angelehnt waren. Darsteller, die als S.T.A.R.S.-Mitglieder verkleidet waren, führten kleine Tanzshows auf.

Darauf folgte BIOHAZARD – DIE WAHRHEIT, eine Attraktion der Universal Studios Japan, die von 2013 bis 2015 zu sehen war. Die Besucher konnten durch Schauplätze reisen, die den Spielen nachempfunden waren, wie zum Beispiel das Polizeirevier von Raccoon City, und dort auf Zombies schießen.

Nicht nur Japan kam in den Genuss all dieser tollen Dinge: London war Gastgeber für Resident Evil 7: Biohazard – Ein immersives Erlebnis im Jahr 2017. Vier Tage lang wurde ein altes Haus in eine gruselige Nachbildung des Baker-Hauses aus jenem Spiel verwandelt, und jeder Teil des Hauses war ein Escape Room. Von 3.000 Besuchern schafften es nur 224, nicht nur das Haus, sondern auch die umherstreifende Baker-Familie zu überleben.

Schauspieler schlüpften in die Rollen der von der Krankheit befallenen Familie Baker und jagten die Leute durch das Haus.

Zu guter Letzt veranstaltete Capcom zwischen Oktober und November 2015 eine Live-Bühnenshow namens „BIOHAZARD THE STAGE“ – wie zu erwarten, in Japan. Die Handlung spielt zwischen „Resident Evil 5“ und „6“ und dreht sich um einen Ausbruch an einer australischen Universität. Chris Redfield und Rebecca Chambers waren die Hauptfiguren. Dank geschickter Inszenierung wurden Notizen und Tagebucheinträge auf die Kulisse projiziert – eine schöne Anspielung darauf, dass man diese in den Spielen findet (sodass auch das Publikum sie lesen konnte). Die Show wurde auf DVD mit englischen Untertiteln veröffentlicht, aber man kann auch auf YouTube finden (in geringerer Qualität, bitte beachten Sie das).