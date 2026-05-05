Wöchentlicher Rückblick: Ethische Spieleveröffentlichungen, der Niedergang von „Iron Lung“, das Wachstum von Roblox und mehr

Es war eine Woche voller Branchennachrichten, daher hier ein Überblick über einige der wichtigsten Meldungen, darunter die enttäuschenden Ankündigungen bei der Nintendo Direct und die Zukunft der Wolfenstein-Reihe. Los geht’s!

Pixel Doors eröffnet „Ethical Publishing“

Pixel Doors hat diese Woche seine – nun ja – Türen für Spieleentwickler geöffnet, mit einem Leitbild, das sich auf „nachhaltiges, ethisches und transparentes Publishing“ konzentriert. Kurz gesagt: Pixel Doors verdient kein Geld, es sei denn, ein von ihm veröffentlichtes Spiel tut dies.

Es handelt sich um ein neues Projekt von Jacek Pudlik und Nic van ‘t Schip; diese Namen sagen den Lesern vielleicht nichts, aber die Unternehmen, für die sie früher tätig waren, sind ihnen sicherlich bekannt. Pudlik war Associate Publishing Producer bei Wargaming (World of Tanks, World of Warships), und van ‘t Schip war Senior EMEA Marketing Manager bei Twitch. Beide waren zuletzt für My.Games tätig, ein führendes Studio und Publisher von Handyspielen, darunter Rush Royale, Tacticool und War Robots.

Van ‘t Schip kündigte das neue Unternehmen diese Woche über sein LinkedIn-Profil an: „In unseren früheren Tätigkeiten haben Jacek und ich Tausende von Pitches geprüft. Wir haben so viele unglaubliche Teams mit soliden Spielen gesehen, die abgelehnt wurden – nicht, weil das Spiel keinen Spaß machte, sondern weil die Gewinn- und Verlustrechnung in einer Unternehmens-Tabelle nicht wie ein ‚Einhorn‘ aussah. Wir hatten es satt, zuzusehen, wie die Branche Magie gegen (vermeintliche) Vorhersehbarkeit eintauschte. Also fragten wir uns: ‚Wie würde ein Publisher aussehen, wenn er tatsächlich darauf ausgelegt wäre, diesen Studios zu helfen, zu überleben?‘ Die Antwort lautet: Pixel Doors.“

Van ‘t Schip und Pudlik versprechen, dass Entwickler ihnen nichts zahlen müssen, bis das Spiel eine „Stabilitätsschwelle“ erreicht hat, was bedeutet, dass das Studio ebenso viel Wert darauf legt, das Spiel zu bewerben, wie Pixel Doors selbst.

Der Publisher hat zudem bereits einen Starttitel parat: „Mad King Redemption“ vom dreiköpfigen Studio Secret Mission. Das Spiel wird als „Dark-Fantasy-Roguelite-Beat’em-Up“ beworben, das zugleich „eine Hommage an die 16-Bit-Ära“ sei. Der Start im Early Access ist in Kürze geplant.

„Iron Lung“ erobert die Kinocharts

Der bekannte Gaming-YouTuber Markiplier (Mark Fischbach) hat eine Verfilmung des Indie-Horrorspiels „Iron Lung“ aus dem Jahr 2022 eigenfinanziert und vertrieben; der Film lief am 30. Januar in 3.015 Kinos an und spielte Anfang dieser Woche (international) über 23 Millionen Dollar ein. Zum Vergleich: Sam Raimis neuer Film „Send Help“ spielte weltweit über 28 Millionen Dollar ein, und die viel gepriesene Melania-Dokumentation kam am Eröffnungswochenende gerade einmal auf etwas mehr als 8 Millionen Dollar (wobei diese Zahl nur die US-Einspielergebnisse berücksichtigt).

Der Film basiert auf dem Videospiel von David Szymanski (DUSK) und spielt in einer Zeit, nachdem ein Ereignis namens „Quiet Rapture“ dazu geführt hat, dass alle bewohnbaren Sterne und Planeten (und ihre Bewohner) verschwunden sind. Diejenigen, die auf Raumstationen und Außenposten im Orbit zurückgelassen wurden, haben sich zusammengeschlossen, um zu versuchen, die Gesellschaft wieder aufzubauen. Fischbach spielt einen Sträfling, der in einem winzigen Tauchboot unter einen blutroten Ozean geschickt wird, um nach natürlichen Ressourcen zu suchen.

Beide Versionen von „Iron Lung“ zeichnen sich durch einen unterschwelligen Horror und kosmische Beklemmung aus und wurden bei ihrem Start gut aufgenommen. Der Film „Iron Lung“ wurde jedoch diese Woche aus den Kinocharts genommen, da er nur für kurze Zeit in den Kinos lief. Glücklicherweise ist es Fischbach gelungen, eine zweite Veröffentlichung für heute (6. Februar) bis zum Wochenende zu organisieren, und er hat zudem bestätigt, dass der Film auch im digitalen Streaming zu sehen sein wird, wobei das Veröffentlichungsdatum hierfür noch bestätigt werden muss.

Roblox verzeichnet trotz Kontroversen Wachstum

Das letzte Jahr warnicht gut für Roblox als Unternehmen, nachdem der YouTuber Schlep öffentlich belegt hatte, dass die Gaming-Plattform eine Brutstätte für Sexualstraftäter ist. Er tat sich mit Chris Hansen zusammen, und gemeinsam beauftragten sie zwei große Anwaltskanzleien, gegen Roblox wegen zahlreicher Vorfälle von Kindesgefährdung vorzugehen.

Da sich auch verschiedene Generalstaatsanwälte gegen Roblox wandten, erklärte der CEO David Baszucki hat sich lächerlich gemacht in einem Podcast der New York Times und trieb die Pläne voran, Funktionen einer Dating-App in Roblox zu integrieren. Diese Woche, ABC News berichtete, dass 800 Eltern, von denen viele derzeit an Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen beteiligt sind, einen Brief an den Vorstand geschickt haben, in dem sie forderten, dass das Unternehmen aufhöre, zu versuchen, die Gerichtsverfahren aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

CEO David Baszucki, der zu 100 % mit der Roblox-Community im Kontakt steht.

Roblox sieht sich mit über 100 Klagen konfrontiert, die kürzlich zusammengefasst wurden und Tausende von Vorwürfen wegen sexueller Ausbeutung und Missbrauchs von Kindern umfassen. Dennoch gab Baszucki gestern in einem Finanzbericht für die Aktionäre bekannt, dass Roblox nun durchschnittlich 144 Millionen täglich aktive Nutzer (DAUs) verzeichnet, was einem Anstieg von 69 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar (ein Plus von 43 %).

In dem Bericht hieß es außerdem: „Wir möchten Roblox zu einem sicheren Ort für Kinder im Internet machen und sind davon überzeugt, dass es von großem Wert ist, diese Zielgruppe besonders intensiv zu bedienen.“ Mit anderen Worten: Hier liegt das große Geld. Der Bericht weist zudem darauf hin, dass Roblox nach der Einführung der neuen KI-gestützten Tools zur Altersüberprüfung kurzfristig mit Problemen zu kämpfen hatte, da weniger Nutzer als erwartet neu hinzukamen. Dennoch zeigen aktuelle Daten, dass „von den DAUs, die bisher eine Altersüberprüfung durchlaufen haben, 35 % unter 13 Jahre alt sind, 38 % zwischen 13 und 17 Jahre alt sind und 27 % über 18 Jahre alt sind.“

Es überrascht nicht, dass Nutzer auf X Baszucki schnell dafür kritisiert haben, dass er sich weiterhin weigert, aktiv mit der Roblox-Community in Kontakt zu treten, um den anhaltenden Problemen im Bereich der Kindersicherheit besser entgegenzuwirken – abgesehen von der Einführung neuer (nicht ganz zuverlässig) Maßnahmen im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Weitere Nachrichten dieser Woche

Nintendo hat gestern Abend ein „Switch 2 Direct“ veranstaltet, und die Enthüllungen waren eher enttäuschend, da es sich überwiegend um bereits veröffentlichte Spiele handelte, die auf die Switch 2 portiert werden, statt um viele brandneue Titel. Ein paar gab es jedoch: Das Koop-Sci-Fi-Abenteuer „Orbitals“, „Paranormasight: The Mermaid’s Curse“ und der Gewinner des WTF-Trailer-Awards, den ich gerade erfunden habe, „Tokyo Scramble“, waren die Highlights.

Ansonsten können sich Spieler darauf freuen, dass in diesem Jahr Portierungen von „Valheim“, „Hollow Knight“, „Pragmata“ und „Indiana Jones and the Great Circle“ für die Konsole erscheinen werden. Was das letztgenannte Spiel betrifft, so hat der Entwickler MachineGames erneut Interesse an der Entwicklung eines dritten „Wolfenstein“-Titels bekundet.

In einem kürzlich geführten Interview sagte der Studioleiter Jerk Gustafsson: „Es war schon immer unsere Absicht, zu Wolfenstein zurückzukehren. Wir wollten die Trilogie zu Ende bringen. Und wann wir das tun, dazu möchte ich mich nicht äußern. Es kann jetzt sein, es kann später sein, aber wir sind noch nicht fertig damit. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Zu guter Letzt hat PlayStation gestern Abend auch ein brandneues „Horizon“-Spiel vorgestellt: „Horizon Hunters Gathering“. Es handelt sich um ein Koop-Actionspiel, bei dem sich bis zu drei Spieler zusammenschließen können, um die für die Serie typischen Maschinenbestien zu besiegen. Als Online-Multiplayer-Titel wird es mehrere Modi bieten, darunter „Machine Incursion“, bei dem Wellen von Maschinen und eine Bosskreatur aus unterirdischen Portalen strömen, sowie „Cauldron Descent“, eine längere, mehrstufige Herausforderung, die in sich ständig verändernden Räumen stattfindet.

Ende Februar findet ein geschlossener Beta-Test auf PS5 und PC statt, der über die PlayStation-Beta-Programm.