Resumen semanal: publicación ética de videojuegos, la debacle de Iron Lung, el crecimiento de Roblox y mucho más

Ha sido una semana repleta de noticias del sector, así que aquí tienes un resumen de algunas de las principales, entre las que se incluyen los decepcionantes anuncios del Nintendo Direct y el futuro de la serie Wolfenstein. ¡Vamos a ello!

Pixel Doors se lanza al mundo de la «edición ética»

Pixel Doors abrió sus puertas a los desarrolladores de videojuegos esta semana con una declaración de intenciones centrada en la «edición sostenible, ética y transparente». En resumen: Pixel Doors no gana dinero a menos que lo haga el juego que publica.

Se trata de una nueva iniciativa de Jacek Pudlik y Nic van ‘t Schip; puede que estos nombres no les suenen a los lectores, pero las empresas para las que trabajaban sí que les resultarán familiares. Pudlik fue productor editorial asociado de Wargaming (World of Tanks, World of Warships), y van ‘t Schip fue director sénior de marketing para EMEA de Twitch. Ambos trabajaron recientemente para My.Games, un estudio y editor líder de juegos para móviles, entre los que se incluyen Rush Royale, Tacticool y War Robots.

Van ‘t Schip anunció la nueva empresa a través de su perfil de LinkedIn esta semana: «En nuestras vidas anteriores, Jacek y yo revisamos miles de propuestas. Vimos cómo muchos equipos increíbles con juegos sólidos eran rechazados, no porque el juego no fuera divertido, sino porque la cuenta de resultados no parecía un “unicornio” en una hoja de cálculo corporativa. Nos cansamos de ver cómo la industria cambiaba la magia por la (supuesta) previsibilidad. Así que nos preguntamos: “¿Cómo sería una editorial si estuviera realmente diseñada para ayudar a estos estudios a sobrevivir?”. La respuesta es Pixel Doors».

Van ‘t Schip y Pudlik prometen que los desarrolladores no tendrán que pagarles nada hasta que el juego alcance un «umbral de estabilidad», lo que significa que el estudio tiene tanta responsabilidad de esforzarse por promocionar el juego como la propia Pixel Doors.

La editorial ya cuenta además con un título de lanzamiento: *Mad King Redemption*, del estudio de tres personas Secret Mission. Se presenta como un «juego de lucha de fantasía oscura al estilo roguelite» que es también «una carta de amor a la era de los 16 bits». Su lanzamiento en acceso anticipado está previsto para dentro de poco.

«Iron Lung» arrasa en taquilla

El famoso YouTuber especializado en videojuegos Markiplier (Mark Fischbach) ha autofinanciado y distribuido una adaptación del videojuego independiente de terror de 2022 *Iron Lung*, que se estrenó en 3.015 salas el 30 de enero y recaudó más de 23 millones de dólares a principios de esta semana (a nivel internacional). A modo de comparación, la nueva película de Sam Raimi, Send Help, recaudó más de 28 millones de dólares en todo el mundo, y el tan publicitado documental sobre Melania apenas superó el umbral de los 8 millones de dólares en su primer fin de semana (aunque esta cifra solo tiene en cuenta la taquilla estadounidense).

Basada en el videojuego de David Szymanski (DUSK), la película se desarrolla tras un suceso denominado «el Rapto Silencioso», que provocó la desaparición de todas las estrellas y planetas habitables (junto con sus poblaciones). Los que quedaron atrás en estaciones espaciales y puestos avanzados orbitales se han unido para intentar reconstruir la sociedad, y Fischbach interpreta a un convicto enviado bajo un océano de sangre en un diminuto sumergible para buscar recursos naturales.

Ambas versiones de *Iron Lung* se caracterizan por un terror latente y una angustia cósmica, y ambas tuvieron una buena acogida en su estreno. Sin embargo, *Iron Lung* (la película) ha desaparecido esta semana de las listas de taquilla, ya que solo estuvo en las salas durante un breve periodo de tiempo. Por suerte, Fischbach ha conseguido programar un segundo estreno para hoy (6 de febrero) hasta este fin de semana, y también ha confirmado que la película llegará al streaming digital, con una fecha de estreno aún por confirmar.

Roblox crece a pesar de la polémica

El año pasado fueNo es bueno para Roblox como empresa, tras las pruebas que el youtuber Schlep ha hecho públicas y que demuestran que la plataforma de videojuegos es un hervidero de depredadores sexuales. Se asoció con Chris Hansen y, juntos, contrataron a dos importantes bufetes de abogados para demandar a Roblox por múltiples casos de poner en peligro a menores.

Mientras varios fiscales generales estatales también arremetían contra Roblox, el director ejecutivo David Baszucki quedó en ridículo en un podcast del New York Times y siguió adelante con sus planes de incorporar funciones de aplicación de citas en Roblox. Esta semana, ABC News Según se ha informado, 800 padres, muchos de los cuales están actualmente involucrados en demandas contra la empresa, enviaron una carta al consejo de administración exigiendo que la empresa dejara de intentar mantener las demandas fuera del ojo público.

El director ejecutivo, David Baszucki, que está totalmente en contacto con la comunidad de Roblox.

Roblox se enfrenta a más de 100 demandas que se han agrupado recientemente y que incluyen miles de denuncias por explotación y abuso sexual infantil. Aun así, Baszucki anunció ayer en un informe financiero para los accionistas que Roblox cuenta ahora con una media de 144 millones de usuarios activos diarios (DAU), lo que supone un aumento del 69 % con respecto al año pasado, y unos ingresos de 1.400 millones de dólares (un 43 % más).

El informe también señalaba: «Nuestro objetivo es hacer de Roblox un lugar seguro para los niños en Internet y creemos que se puede obtener un gran valor prestando una atención especial a este público». En otras palabras, ahí es donde está el dinero de verdad. El informe también señala que, tras la reciente implantación de herramientas de verificación de edad basadas en la inteligencia artificial, Roblox ha sufrido problemas a corto plazo relacionados con un número de nuevos usuarios inferior al esperado. Aun así, los datos actuales muestran que «de los usuarios activos diarios (DAU) que han verificado su edad hasta la fecha, el 35 % son menores de 13 años, el 38 % tienen entre 13 y 17 años, y el 27 % son mayores de 18 años».

Como era de esperar, los usuarios de X no han tardado en criticar a Baszucki por su continua reticencia a interactuar activamente con la comunidad de Roblox de una forma que permita abordar mejor los continuos problemas relacionados con la seguridad infantil, más allá de la implementación de nuevas (no del todo fiable) Medidas de IA.

Otras noticias de esta semana

Nintendo celebró anoche un Direct sobre la Switch 2 y las novedades fueron decepcionantes, ya que se trataba principalmente de juegos ya lanzados que se van a adaptar a la Switch 2, en lugar de muchos títulos totalmente nuevos. Sin embargo, hubo algunos: la aventura de ciencia ficción cooperativa Orbitals, Paranormasight: The Mermaid’s Curse y el ganador del premio WTF Trailer Award que acabo de inventar, Tokyo Scramble, fueron lo más destacado.

Por otra parte, los jugadores pueden esperar que este año lleguen a la consola las versiones para esta plataforma de Valheim, Hollow Knight, Pragmata e Indiana Jones and the Great Circle. En cuanto a este último juego, la desarrolladora MachineGames ha despertado un renovado interés por su trabajo en un tercer título de Wolfenstein.

En una entrevista reciente, el director del estudio, Jerk Gustafsson, dijo: «Nuestra intención siempre ha sido volver a Wolfenstein. Queríamos terminar la trilogía. Y cuando lo hagamos, eso es algo sobre lo que no quiero hacer comentarios. Puede ser ahora, puede ser más adelante, pero aún no hemos terminado con ello. Eso es lo que puedo decir».

Por último, anoche PlayStation también presentó un nuevo juego de la saga Horizon: Horizon Hunters Gathering. Se trata de un juego de acción cooperativo que permite a hasta tres jugadores formar equipo y derrotar a las máquinas-bestias características de la serie. Como título multijugador online, contará con múltiples modos, entre ellos «Machine Incursion», en el que oleadas de máquinas y una criatura jefe salen en masa de portales subterráneos; y «Cauldron Descent», una prueba más larga y de varias fases ambientada en salas en constante cambio.

A finales de febrero se llevará a cabo una prueba beta cerrada en PS5 y PC, a las que se podrá acceder a través de la Programa Beta de PlayStation.