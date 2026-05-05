Rückblickendes Böses

Willkommen zum Start von Enebas Resident Evil-Woche! Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der „Resident Evil“-Reihe (und im Vorfeld des neunten Hauptteils, „Requiem“, der am 27. Februar erscheint) kehren wir dorthin zurück, wo alles begann: zu „Resident Evil“, das 1996 für die PS1 erschien.

Heutzutage sorgt ein neues „Resident Evil“-Spiel stets für Begeisterung und ist ein garantierter Verkaufsschlager. Capcoms jüngster Finanzbericht zeigte, dass sich „Resident Evil Village“ aus dem Jahr 2021 bis Oktober 2025 insgesamt 12,872 Millionen Mal verkauft hatte, davon allein 1,566 Millionen Mal in den letzten beiden Quartalen.

Mitte der 90er Jahre war Capcom jedoch in erster Linie als Heimat von „Street Fighter“ und anderen Beat-’em-ups bekannt. Zwar prägte das Marketing für „Resident Evil“ in Japan (dort unter dem Titel „Bio Hazard“ bekannt) zwar den Begriff „Survival-Horror“, doch da es sich noch nicht um ein etabliertes Genre handelte, war völlig unklar, wie gut – wenn überhaupt – sich Capcoms neues Spiel verkaufen würde. Erschwerend kam hinzu, dass der Creative Director (Shinji Mikami) und sein Team zuletzt vor allem Aladdin- und Goof Troop-Spiele entwickelt hatten – weit entfernt von Zombies und Mutanten.

In einem Interview mit dem Magazin „GamePro“ im April 1996 skizzierte Mikami seine Idee. „Meine Hauptinspiration war ‚Zombie‘, ein berühmter italienischer Horrorfilm“, sagte er. „Als ich den Film sah, war ich mit einigen der Handlungswendungen und Actionsequenzen unzufrieden. Ich dachte: ‚Wenn ich diesen Film machen würde, würde ich dies oder jenes anders machen.‘ Ich fand die Idee cool, meinen eigenen Horrorfilm zu drehen, aber wir haben noch eins draufgesetzt und ein Videospiel entwickelt, das genau dieses Gefühl des Schreckens einfängt.“

„Ich möchte, dass ‚Resident Evil‘ dem Spieler das Gefühl vermittelt, er sei die Hauptfigur in einem Horrorfilm.“

Es ist Blut, Jill

„Resident Evil“ hat es zweifellos geschafft, die Spieler schon beim Start zu fesseln: Ein FMV-Intro zeigt, wie ein S.T.A.R.S.-Team (Special Tactics and Rescue Service), das ausgesandt wurde, um herauszufinden, was mit seinen Kollegen geschehen ist, von monströsen Hunden angegriffen wird und daraufhin in einer weitläufigen Villa Zuflucht sucht.

Das Spiel lässt die Spieler dann wählen, ob sie als Jill Valentine oder als Chris Redfield die Umgebung erkunden möchten, wobei jeder Charakter über spezifische Vorteile verfügt (Jill kann Schlösser knacken und mehr tragen, Chris beginnt mit einem Feuerzeug und ist besser im Umgang mit schweren Waffen). Resident Evil führte die Spieler zudem in die mittlerweile zum Markenzeichen gewordene Mischung aus Erkundung, Ressourcenmanagement und Rätseln ein, die auf einem schmalen Grat zwischen genial und zum Verzweifeln balancierte.

Man erzählt sich, dass die englischen Synchronsprecher vor der Aufnahme der Dialoge kaum Zeit hatten, ihre Texte durchzugehen, und auch den Kontext nicht kannten.

Den Spielern dürfte diese Grundkonstellation mittlerweile vertraut sein, und selbst 1996 war sie nicht gerade bahnbrechend – die Umsetzung hingegen schon. Resident Evil nutzte vorgerenderte Hintergründe (teilweise, um die technischen Einschränkungen der PlayStation 1 zu umgehen), eine „Tank“-Steuerung und filmische, feste Kamerawinkel, die oft einen grauenhaften Schrecken verbargen, der sich gerade außerhalb des Blickfelds befand. Starten Sie ein beliebiges zeitgenössisches, von der PSX inspiriertes Horrorspiel (wie Herzwurm oder das bevorstehende Brombeeren) und es ist sehr wahrscheinlich, dass es zumindest einige dieser Spielmechaniken als Kurzform für Survival-Horror übernimmt.

Es sieht so aus, als wäre er von einer Krähe oder so etwas getötet worden

Zwar ist „Resident Evil“ längst zu einem kulturellen Meilenstein geworden, doch das war nicht immer so, denn Spielekritiker hatten anfangs Mühe, das Spiel zu beschreiben. Aktuelle Rezensionen, selbst solche, die bereits zehn Jahre alt sind, sind ausnahmslos von der gewachsenen Wertschätzung der Serie geprägt. So lässt sich erkennen, wie weit sich das Franchise von der Einstufung als Klon anderer Spiele zu einem Titel entwickelt hat, der noch vor der Veröffentlichung Preise gewinnen, habe ich mir angesehen, wie „Resident Evil“ 1996 aufgenommen wurde.

In derselben Ausgabe des GamePro-Magazins, in der das Mikami-Interview erschien, war auch eine Rezension des Spiels zu finden, in der es hieß: „Resident Evil hebt das Spielgefühl im Stil von Alone in the Dark auf ein neues Niveau – mit blutigen, an Doom erinnernden Kämpfen und atemberaubender Grafik.“ Wie sich zeigen wird, galten Merkmale der Serie, an die sich die Leute heute gerne erinnern, damals als Mängel, denn GamePro hob auch „B-Movie-artige Videos und Dialoge“ hervor, die „meistens lächerlich“ waren.

In meinem Freundeskreis herrschte die feste Überzeugung, dass diese verschwommenen Kiefer zu einem geheimen Monster gehörten, das im Spiel versteckt war, und nicht zu einem Zombiehund.

Gamespot verglich das Spiel zudem mit „Alone in the Dark“ und bewertete „Resident Evil“ insgesamt positiv, wies jedoch ausdrücklich darauf hin, dass „zwei Mängel in diesem Spiel bestehen, und die sind gravierend“. Der erste war die „unrealistische“ Begrenzung des Inventarplatzes für Spieler sowie die Koffer, in denen überschüssige Gegenstände aufbewahrt werden. Der zweite waren die Zwischensequenzen, die „bis zum Überlaufen mit einigen der kitschigsten, schlechtesten, die Dramatik zerstörenden und furchtbarsten Sprachaufnahmen gefüllt sind, die je auf eine Disc gebrannt wurden“. Autsch!

EGM lobte in einer Vorschau vom Januar 1996 die „realistisch gestalteten Räume“ und bezeichnete das Spiel als reines „Adventure“-Spiel, bevor es im Mai mit hervorragenden Bewertungen rezensiert wurde. Dem Redaktionsteam des Magazins gefielen alle ähnliche Aspekte des Spiels, insbesondere die Monster und Rätsel, doch empfanden sie die Steuerung als ungewöhnlich (dies war auch ein häufiger Kritikpunkt in den Rezensionen jener Zeit).

Allein in dem gruseligen alten Haus

Andere Spielemagazine jener Zeit waren von „Resident Evil“ größtenteils beeindruckt, vielleicht vor allem, weil alle davon ausgegangen waren, es handele sich um eine Kopie von „Alone in the Dark“. Diese langjährige Serie verdient eine eigene Retrospektive, aber vorerst werde ich mich auf „Alone in the Dark 2“ konzentrieren, da dieses 1993 erschien, aber 1996 auf die PS1 portiert wurde (je nach Markt entweder mit dem Untertitel „Jack’s Back“ oder „One-Eyed Jack’s Revenge“).

In diesem Spiel macht sich Privatdetektiv Edward Carnby (der im Laufe der Reihe in verschiedenen Rollen wieder auftauchen wird) auf die Suche nach einem entführten Mädchen, und die Spur führt – wie könnte es anders sein – zu einem gruseligen alten Herrenhaus. Die Gegner sind Gangster, die von Piratengeistern besessen sind(!), und das Gameplay ist eine Mischung aus Schleich- und Schießaction.

Da kommt gerade ein Zombie-Gangster-Piraten-Geist! Und das mit einer Maschinenpistole, nicht weniger!

„Alone in the Dark“ wird oft zu Recht als der eigentliche Vorläufer des Survival-Horrors angesehen, doch in den Neunzigern waren die Kritiker diesem Titel gegenüber weniger wohlwollend. CVG bewertete es mit 2 von 5 Punkten, verglich es mit „Resident Evil“ und meinte, es zeige sein Alter. GamePlayers bewertete es mit 79 %, sprang aber ebenfalls auf den Zug der umgekehrten Vergleiche auf und schrieb: „So bahnbrechend diese Serie bei ihrem Erscheinen auch war … es ist klar, dass das Genre seitdem weiterentwickelt wurde und sie überholt hat. Ein Vergleich von AITD (1 oder 2) mit Titeln wie beispielsweise Resident Evil zeigt, wie weit die Entwicklung inzwischen fortgeschritten ist.“

„Next Generation“ äußerte sich in seiner Zwei-Sterne-Rezension vom Januar 1996 besonders scharf: „Dieses in die Jahre gekommene Grafik-Adventure hat zwar noch einige Vorzüge, aber ehrlich gesagt ist es längst überholt, und die Veröffentlichung für die PlayStation kurz nach ‚Resident Evil‘ macht es einfach überflüssig.“

Du wärst fast zu einem „Jill-Sandwich“ geworden

„Resident Evil“ übertraf „Alone in the Dark 2“ in fast jeder Hinsicht, sowohl technisch als auch kommerziell: Obwohl verlässliche Verkaufszahlen für die Erstveröffentlichung schwer zu finden sind, schätzen die meisten Quellen, dass sich das Spiel 1996 rund 5 Millionen Mal verkaufte.

Um es in Zahlen auszudrücken: Der „Resident Evil HD Remaster“ aus dem Jahr 2014 (eine Neuauflage des GameCube-Remakes von 2002, kurz: REmake) gehört nach wie vor zu den meistverkauften Spielen der Reihe von Capcom mit 4,8 Millionen verkaufte Einheiten bis November letzten Jahres. In einem Folgeartikel werde ich mich näher mit diesem Remake und anderen Titeln der Reihe befassen.

Auf dem japanischen Cover verwendete Capcom zum ersten Mal den Begriff „Survival Horror“, obwohl dieser auch im Spiel selbst erscheint, wenn man in RE1 einen Spielstand lädt.

In der Videospielbranche ging es schon immer um Trends; sobald ein Spiel etwas besonders gut macht, versuchen andere Studios, auf den Zug aufzuspringen. Der Einfluss von Resident Evil ist im Jahr 2026 leicht zu erkennen, aber er war auch schon in den Neunzigern deutlich zu spüren; gegen Ende dieses Jahrzehnts überschwemmten zahlreiche Survival-Horror-Spiele den Markt, von denen viele selbst populär wurden, darunter Clock Tower (1996), Nightmare Creatures (1997), Hellnight (1998) und ein kleines Spiel über eine neblige Stadt namens Silent Hill (1999).

Was das Debüt von „Resident Evil“ angeht, beendete Mikami sein Interview mit GamePro mit den Worten: „Wir hoffen, dass den Leuten ‚Resident Evil‘ wirklich gefällt. Wenn das erste Spiel gut ankommt und die Nachfrage groß ist, werden wir eine Fortsetzung in Betracht ziehen.“ So erschien 1997 eine Director’s-Cut-Version von Resident Evil, die den Inhalt des Spiels neu arrangierte, und 1998 folgte eine gut aufgenommene Fortsetzung. Resident Evil 3: Nemesis erweckte Ende 1999 auf der PS1 die Untoten zum Leben und brachte Jill Valentine zurück.

Obwohl „Nemesis“ oft fälschlicherweise als das schwächste der ursprünglichen PlayStation-Spiele angesehen wird, war die Resonanz der Kritiker tatsächlich sehr positiv (GameSpot bezeichnete es als „das raffinierteste aller RE-Spiele, sowohl grafisch als auch in Bezug auf das Gameplay“, fügte dabei aber auch etwas gruselig hinzu: „Jill Valentine ist zudem eine Augenweide und sieht den vergleichsweise kantigen Modellen des Originalspiels um Lichtjahre voraus.“). Wenn es überhaupt Kritik an Nemesis gab, betraf diese in der Regel die kurze Spieldauer und die Verlagerung hin zu einem stärker actionorientierten Gameplay.

Es ist zudem ein weit verbreiteter Irrglaube, dass schlechte Kritiken Capcom dazu veranlasst hätten, die Serie 2005 mit „Resident Evil 4“ auf dem GameCube neu zu erfinden; tatsächlich war dies eine Entscheidung des „RE4“-Produzenten Hiroyuki Kobayashi. Das auf der E3 2003 gezeigte Material ließ ein „RE4“ erkennen, das eher an die Vorgänger anknüpfte, doch auf der E3 im folgenden Jahr präsentierte Capcom einen neuen Gameplay-Ansatz. Seid gespannt darauf, wie Dieses Spiel war nicht das einzige Experiment, das Capcom mit der Spielereihe durchgeführt hat; vielleicht war es nicht einmal das erfolgreichste.

„Resident Evil“ erobert weitere Plattformen

„Resident Evil“ erhielt 1997 zwei Portierungen: die erste für die Sega Saturn, die neue Gegner (einen Golden Tyrant und Hunter-Varianten namens Ticks) sowie einen Battle-Game-Modus (einen Vorläufer des in „Nemesis“ enthaltenen Mercenaries-Modus) hinzufügte. Es folgte eine PC-Portierung (die in Japan allerdings bereits 1996 erschien), die weitgehend dem Original entsprach, jedoch unzensierte Inhalte enthielt und die Eröffnungs-FMV in Farbe zeigte. Beide Portierungen erhielten ähnlich positive Kritiken wie die PS1-Version.

Das letzte Wort hat die Rezension von „Resident Evil“ bei Game Revolution, die sich zwar etwas zurückhielt und andeutete, dass vielleicht noch etwas Besseres kommen könnte, das Spiel aber letztendlich dafür lobte, dass es etwas Neues ausprobiert hat:

„Genau diese Art von bahnbrechendem Titel wissen wir zu schätzen. Sicher, es werden noch weitere ähnliche Titel folgen, manche werden ihn vielleicht sogar übertreffen, aber Hut ab vor Resident Evil, dass sie es als Erste geschafft haben.“