Wochenrückblick: Probleme bei Highguard, Amazon boomt und der CEO von Cryptic Studios kehrt zurück

Hier findest du alle Neuigkeiten aus der Videospielbranche, die du wissen musst, falls du nicht weißt, welche Neuigkeiten wichtig sind.

Highguard gerät ins Straucheln

Das Debütwerk von Wildlight Entertainment am Montag gestartet ohne jegliche Werbung, abgesehen von einem Trailer bei den Game Awards im Dezember. Das Studio hatte wahrscheinlich gehofft, den Erfolg von „Apex Legends“ (an dem zahlreiche Entwickler von „Wildlight“ mitgearbeitet hatten) mit einer „Shadowdrop“-Veröffentlichung wiederholen zu können, doch stattdessen stieß „Highguard“ – was in der heutigen Zeit vielleicht nicht weiter verwunderlich ist – auf eine Flut negativer Reaktionen.

Das Spiel, in dem Teams von „Wardens“ in einem Live-Service-Raid-Shooter mit Science-Fiction- und Fantasy-Elementen gegeneinander antreten, hat derzeit auf Steam eine überwiegend negative Bewertungsbilanz, wobei nur 32 % der 292.202 Bewertungen positiv ausfallen.

Um fair zu sein, sind viele der Spielerbewertungen zumindest schlüssig, wenn auch nicht konstruktiv. „Es wirkt derzeit wie eine Ansammlung bekannter Spielmechaniken, die oft auf eine schwächere oder weniger ausgefeilte Weise zusammengefügt wurden“ und „Es könnte Spaß machen, aber es gibt ZU viele Dinge an diesem Spiel, die mich nerven, sodass ich einfach keinen Spaß daran habe, es zu spielen“ sind häufige Kritikpunkte, wobei viele den allgemeinen Stil und das Gameplay als langweilig empfinden.

Man kann darin aber tatsächlich auf Bären reiten, also kann es nicht ganz so schlimm sein.

Andere haben angemerkt, dass es zwar „nicht Concord 2“ ist, aber auch bei weitem nicht die „neue Generation von Shootern“ darstellt, als die Wildlight es angekündigt hatte. Ein weiteres Studio, das sich mit unrealistisch übertriebenen Werbeversprechen für seine Spiele bestens auskennt, ist 1047 Games (Splitgate), der sich auf X für Wildlight einsetzte:

„Kein Spiel ist am ersten Tag perfekt (unseres war es ganz sicher nicht). Wenn ihr Potenzial seht, teilt uns euer Feedback mit. Das hilft dabei, das Spiel zu verbessern, und das ist etwas, worauf wir alle hoffen sollten. Es gibt Platz für jede Menge großartige Spiele. Ich wünsche euch viel Erfolg mit „Highguard, Wildlight“.

1047 Games war jedoch nicht das erste Unternehmen, das dies tat; schon zuvor hatten sich zahlreiche Personen, von Larians CEO Swen Vincke bis hin zu Cliff Bleszinski, in den sozialen Medien zu dem überwältigenden Hass gegenüber Highguard geäußert.

„Ich verstehe, dass da draußen viel Enttäuschung herrscht. Gute Spiele werden verstümmelt, um sie zu Geldmaschinen zu machen, und das sorgt natürlich für viel Frust, weil die Spiele dadurch schlechter werden“, schrieb Vincke. „Aber an diese Leute habe ich nicht gedacht, als ich meine Worte schrieb. Stattdessen dachte ich an diejenigen, denen ihr Handwerk wirklich am Herzen liegt und die das, was sie schaffen, ständig verbessern wollen. Ich kenne viele von ihnen und habe gesehen, wie sehr sie die verletzende Art und Weise, in der Kritik verpackt wird, getroffen hat.“ Er schloss mit einem erneuten Aufruf an die Menschen, in ihrer Kritik freundlicher zu sein.

CliffyB stellte die prägnantere Frage: „Seit wann ist es angesagt, ein neues Spiel zu verreißen?“ Den Kommentaren der Spieler zufolge, Cliff, lautet die Antwort: wenn es offenbar unausgereift und austauschbar ist.

Wildlight seinerseits hat sich in seinen Kommentaren auf das Offizieller Highguard-X-Account, mit Neuigkeiten zu den kommenden Patches, die eine Vielzahl technischer Probleme beheben sollen.

Amazon verliert weitere Mitarbeiter

Amazon hat im vergangenen Jahr einen Großteil seiner Mitarbeiter im Bereich Videospiele entlassen, und diese Woche gab das Unternehmen bekannt, dass rund 16.000 Stellen abgebaut werden sollen. Beth Galetti, Senior Vice President für People Experience und Technology bei Amazon, erklärte in einem Blogbeitrag, es sei „nicht unser Plan“, „alle paar Monate umfassende Stellenkürzungen anzukündigen“ – ob dies tatsächlich zutrifft, wird sich allerdings erst in, nun ja, ein paar Monaten zeigen.

Derzeit ist unklar, welche Projekte von Amazon Game Studios – wenn überhaupt – erneut auf der Streichliste stehen, obwohl Jason Schreier von Bloomberg berichtete, dass der AGS-Chef und ehemalige CEO von 2K, Christoph Hartmann, das Unternehmen verlässt. Schreier erklärte, dies liege daran, dass Amazon „seinen Rückzug aus dem Bereich der PC- und Konsolen-Videospiele zugunsten seines Cloud-Gaming-Dienstes Luna“ fortsetze.

Der CEO von Cryptic Studios kehrt zurück

Im buchstäblichen Gegensatz zu dieser Meldung hat ein anderes Spieleunternehmen diese Woche seinen ehemaligen Chef zurückgewonnen. Cryptic Studios, die ursprünglichen Entwickler von „City of Heroes“ (und „City of Villains“) sowie die Hauptentwickler der MMOs „Neverwinter“ und „Star Trek“, haben den ehemaligen und künftigen CEO Jack Emmert wieder in ihre Reihen aufgenommen.

Die Nachricht wurde auf YouTube und der Steam-Seite von „Champions Online“ veröffentlicht, dem nach wie vor beliebten Superhelden-MMO, das 2011 ursprünglich als direkter Konkurrent zu „COH“ gestartet war, nachdem dieses an NCSoft verkauft worden war (und das seine eigene „Comeback“-Geschichte).

In seinem Beitrag schrieb Emmert: „Ich kann keine Ergebnisse versprechen, aber ich kann euch mein Bestes versprechen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um den Erwartungen des Teams und euren Erwartungen gerecht zu werden. Ich möchte sicherstellen, dass wir gemeinsam unsere Spiele zu einem Erfolg machen. Wenn du derzeit bei uns spielst: DANKE! Und wenn du früher einmal bei uns gespielt hast, diesen Beitrag aber nur aus Neugier liest: KOMM ZURÜCK!“

Er merkte an, dass der Publisher von „Champions Online“, Arc Games, „vollständige Unterstützung zugesagt hat, um ‚Champions Online‘, ‚Star Trek Online‘ und ‚Neverwinter‘ so gut wie möglich zu machen“. Der Publisher war im Dezember ebenfalls in den Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass es hätte sich von der Muttergesellschaft Embracer abgespalten und war nun fest entschlossen, unabhängig zu sein.

„Champions Online“ mag zwar schon etwas in die Jahre gekommen sein, doch sein Charakter-Editor gilt nach wie vor als Maßstab in der Branche.

Die Reaktionen der Spieler auf Emmerts Rückkehr gehen weit auseinander: Während viele seine Arbeit als Lead Designer für COH und Chief Creative Officer für Champions Online loben, werfen ihm andere vor, DC Universe Online „ruiniert“ zu haben. Er steht zudem in der Kritik, weil er keine konkreten Details dazu preisgibt, ob er Champions Online dabei helfen will, aus dem Tief herauszukommen, in dem sich das Spiel nach Ansicht vieler Spieler befindet, seit 2018 von einem monatlichen Abonnement auf ein Premium-Pack-Upgrade umgestellt wurde.

Alle interessierten Spieler oder diejenigen, die einfach nur neugierig sind, was Emmert vorhat, können über die Twitch-Kanal von Cryptic Studios am 3. Februar um 11:00 Uhr pazifischer Zeit.