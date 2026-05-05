Resumen semanal: contratiempos en Highguard, Amazon se dispara y el director general de Cryptic Studios regresa

Aquí tienes todas las noticias del sector de los videojuegos que necesitas saber si no sabes qué noticias seguir.

Highguard flaquea

El primer título de Wildlight Entertainment se presentó el lunes sin apenas promoción, salvo un tráiler presentado en los Game Awards de diciembre. Es probable que el estudio esperara repetir el éxito del lanzamiento sorpresa de Apex Legends (en el que trabajaron numerosos desarrolladores de Wildlight), pero, en cambio, Highguard ha recibido —quizás como era de esperar en los tiempos que corren— una avalancha de críticas negativas.

El juego, en el que equipos de «Guardianes» se enfrentan entre sí en un shooter de incursiones en un entorno de servicio en directo que combina elementos de ciencia ficción y fantasía, cuenta actualmente con una puntuación de «Mayoritariamente negativas» en Steam, ya que solo el 32 % de las 292 202 reseñas son positivas.

Para ser justos, muchas de las opiniones de los jugadores son, como mínimo, coherentes, aunque no constructivas. «Actualmente da la sensación de ser una recopilación de mecánicas conocidas unidas a la fuerza, a menudo de una forma más floja o menos pulida», y «Podría ser divertido, pero hay DEMASIADAS cosas que me molestan de este juego como para que me lo pase bien jugándolo», son comentarios habituales, y muchos consideran que el estilo general y la jugabilidad son insulsos.

Aunque lo cierto es que ahí sí que puedes montar en osos, así que no puede ser tan malo.

Otros han señalado que, aunque «no es Concord 2», tampoco se acerca en absoluto a la «nueva generación de shooters» que Wildlight prometía que sería. Otro estudio que sabe un par de cosas sobre exagerar de forma poco realista las expectativas en torno a su juego es 1047 Games (Splitgate), que salió en defensa de Wildlight en X:

«Ningún juego es perfecto el primer día (el nuestro, desde luego, no lo era). Si ves potencial, comparte tus comentarios. Eso ayuda a mejorar el juego, y eso es algo que todos deberíamos apoyar. Hay espacio para montones de juegos fantásticos. Os deseo mucho éxito con Highguard, Wildlight».

Sin embargo, 1047 Games no fue la primera en hacerlo, ya que desde Swen Vincke, director ejecutivo de Larian, hasta Cliff Bleszinski se habían pronunciado previamente en las redes sociales sobre el odio abrumador hacia Highguard.

«Entiendo que haya mucha decepción por ahí. Se están destrozando buenos juegos para convertirlos en máquinas de hacer dinero y eso, obviamente, provoca mucha frustración porque empeora los juegos», publicó Vincke. «Pero no eran ellos en quienes pensaba cuando escribí mis palabras. En cambio, pensaba en aquellos que realmente se preocupan por su oficio y quieren mejorar continuamente lo que hacen. Conozco a muchos de ellos y he visto lo mucho que les ha afectado el tono hiriente de las críticas». Concluyó con un nuevo llamamiento para que la gente sea más amable en sus críticas.

CliffyB planteó una pregunta más concisa: «¿Desde cuándo está de moda criticar un juego nuevo?». Según los comentarios de los jugadores, Cliff, la respuesta es: cuando parece estar poco pulido y es genérico.

Por su parte, Wildlight ha limitado los comentarios a la cuenta oficial de Highguard X, con noticias sobre las próximas actualizaciones destinadas a solucionar un montón de problemas técnicos.

Amazon sigue despidiendo personal

Amazon despidió a gran parte de su personal dedicado a los videojuegos el año pasado, y esta semana ha anunciado que va a recortar unos 16 000 puestos de trabajo. Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de las Personas y Tecnología de Amazon, afirmó en un comunicado que «no es nuestro plan» «anunciar recortes generalizados cada pocos meses», aunque la veracidad de esta afirmación se verá en, bueno, unos meses.

Por el momento no está claro qué proyectos de Amazon Game Studios, si es que hay alguno, están de nuevo en la cuerda floja, aunque Jason Schreier, de Bloomberg, ha informado de que el director de AGS y antiguo director ejecutivo de 2K, Christoph Hartmann, va a abandonar la empresa. Schreier ha señalado que esto se debe a que Amazon continúa «su retirada del sector de los videojuegos para PC y consolas en favor de su servicio de juegos en la nube, Luna».

Vuelve el director general de Cryptic Studios

En lo que es, literalmente, todo lo contrario a esta noticia, otra empresa de videojuegos ha recuperado esta semana a su antiguo director. Cryptic Studios, los desarrolladores originales de City of Heroes (y City of Villains), y principales responsables de los MMO Neverwinter y Star Trek, han dado la bienvenida de nuevo a sus filas al que fuera y volverá a ser su director ejecutivo, Jack Emmert.

La noticia se publicó en YouTube y en la página de Steam de Champions Online, el MMO de superhéroes que sigue gozando de gran popularidad y que se lanzó en 2011, inicialmente como competidor directo de COH tras la venta de este último a NCSoft (y que ha su propia historia de «regreso a la acción»).

En la publicación, Emmert dijo: «No puedo prometer resultados, pero sí puedo prometer esfuerzo. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para estar a la altura de las expectativas del equipo y de las vuestras. Quiero asegurarme de que, juntos, hagamos que nuestros partidos sean un éxito. Si eres jugador actual, ¡GRACIAS! Y si alguna vez has jugado, pero ahora estás leyendo esto y simplemente sientes curiosidad, ¡VUELVE!».

Señaló que la editorial de Champions Online, Arc Games, «ha prometido todo su apoyo para que Champions Online, Star Trek Online y Neverwinter alcancen su máximo potencial». La editorial también fue noticia en diciembre, cuando se reveló que se habría separado de su empresa matriz, Embracer y ahora estaba decidido a ser independiente.

Puede que «Champions Online» se note un poco su edad, pero su creador de personajes sigue siendo un referente en el sector.

Las reacciones de los jugadores ante el regreso de Emmert son muy dispares, ya que, mientras que muchos elogian su trabajo como diseñador jefe de COH y director creativo de Champions Online, otros le culpan de «arruinar» DC Universe Online. También ha sido objeto de críticas por no ofrecer detalles concretos sobre si tiene intención de ayudar a Champions Online a salir del bache en el que muchos jugadores creen que se encuentra tras el cambio, en 2018, de la suscripción mensual a la actualización mediante paquetes premium.

Los jugadores interesados, o aquellos que simplemente sientan curiosidad por saber qué tiene planeado Emmert, pueden participar en una sesión de preguntas y respuestas en directo con él a través de la Canal de Twitch de Cryptic Studios el 3 de febrero a las 11:00 a. m., hora del Pacífico.