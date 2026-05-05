Wöchentlicher Rückblick: Firebreak stellt seinen Betrieb ein, Cyberpunk bekommt ein Sammelkartenspiel, DLSS sorgt für Aufsehen und mehr

Wie war deine Woche? Seit Montag hat sich in der Branche einiges getan, also lass uns gleich loslegen und schauen, was es Neues gibt.

NVIDIA WIRD VOR SCHLAMPIGER KI-ARBEIT BESCHULDIGT

Dass NVIDIA regelmäßig technische Updates für Spiele veröffentlicht, ist normalerweise nicht besonders aufregend, da das Unternehmen seine verschiedenen DLSS- und RTX-Architektur schon seit einiger Zeit. Diese Woche wurde jedoch bekannt gegeben, dass die neueste Version von DLSS im Herbst erscheinen soll; was das genau bedeutet, erklärt NVIDIA in einer Pressemitteilung wie folgt:

„DLSS 5 führt ein neuronales Echtzeit-Rendering-Modell ein, das Pixel mit fotorealistischer Beleuchtung und Materialien versieht. DLSS 5 überbrückt die Kluft zwischen Rendering und Realität und ermöglicht es Spieleentwicklern, fotorealistische Computergrafiken auf einem neuen Niveau zu liefern, wie sie bisher nur in Hollywood-Spezialeffekten erreicht wurden.“

Grace Ashcroft in ihrer natürlichen Erscheinung und mit einem zusätzlichen Schimmer von DLSS.

Diese Meldung wurde von dem oben gezeigten Bild von Grace aus „Resident Evil Requiem“ begleitet, was dazu führte, dass so gut wie alle Gaming-Websites das Bild (zu Unrecht) als „KI-Schund“ verurteilten. Die Enthüllung veranlasste zudem viele dieser Websites dazu, sich in empörtes Geschrei zu ergehen, da sie sich alle hinter der Vorstellung versammelten, dass dies die Arbeit von Spielegrafikern irgendwie ersetzen oder überschreiben würde.

Jensen Huang, CEO von NVIDIA, wies solche Spekulationen bei Allgemeine Geschäftsbedingungen 2026: „Nun, zunächst einmal liegen sie völlig falsch“, sagte er. „Der Grund dafür ist, dass DLSS 5, wie ich bereits sehr ausführlich erklärt habe, die Steuerbarkeit der Geometrie, der Texturen und aller anderen Aspekte des Spiels mit generativer KI verbindet.“

„All das unterliegt der Kontrolle – der direkten Kontrolle – des Spieleentwicklers“, fügte er hinzu. „Das unterscheidet sich stark von generativer KI; es handelt sich um generative KI mit Inhaltskontrolle. Deshalb nennen wir es ‚neurales Rendering‘.“

Kurz gesagt ermöglicht es Entwicklern, über Shader eine beliebige Anzahl visueller Effekte zu implementieren, die sich dann problemlos auf das gesamte Spiel anwenden lassen. DLSS 5 wird zudem von großen Spielestudios wie Bethesda, NetEase und Ubisoft unterstützt. Es soll in Spielen wie AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, Hogwarts Legacy, Phantom Blade Zero und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zum Einsatz kommen.

Das Cyberpunk-Sammelkartenspiel schreibt Geschichte

Am Dienstag (17. März) starteten CD PROJEKT RED und WeirdCo eine Kickstarter-Kampagne, um Mittel für ein Sammelkartenspiel zu sammeln, das sowohl auf dem Videospiel „Cyberpunk 2077“ als auch auf der Netflix-Serie „Edgerunners“ basiert. Das Ziel von 100.000 US-Dollar wurde in nur fünf Minuten erreicht.

Es sind derzeit noch 28 Tage verbleibend, wobei (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) bereits 13.057 Unterstützer die atemberaubende Summe von 10.660.751 Dollar zugesagt haben. Das ist kein Tippfehler: In weniger als drei Tagen wurden über 10 Millionen Dollar gesammelt. Damit ist es das „am besten finanzierte Sammelkartenspiel aller Zeiten“ geworden, da die Kampagnenseite präsentiert nun stolz.

„Lasst uns auf ihn anstoßen! Die neue Belohnungsstufe ‚Night City Legend – Jackie Welles‘ ist ab sofort auf unserer Belohnungsseite verfügbar!“, heißt es im neuesten Update von WeirdCo auf der Seite. „Neues Stretch-Ziel in Sicht: 12.000.000 $ – mehr Varianten für die zusätzliche Neopren-Spielmatte! Drei weitere Optionen für die Spielmatte stehen zur Auswahl!“

Alle Spielmatten sind mit Cyberpunk-Motiven gestaltet, doch die wohl spannendste Neuigkeit ist, dass jeder Unterstützer ab der Stufe „Netrunner Starter Pack“ eine kostenlose Beta-Box erhält. Diese enthält ein Booster-Pack und ein Legend-Pack. Je mehr Stretch-Ziele freigeschaltet werden, desto mehr Inhalte kommen zur Beta-Box hinzu (wie zusätzliche seltene und legendäre Karten).

Einige Beispiele für Karten der Stufe „Cyberpunk-Legende“.

Die Belohnungsstufen beginnen bei 49 $ und reichen bis zu atemberaubenden 7.999 $. Derzeit haben sich 11 Personen für diese höchste Stufe entschieden. Das TCG wird nach Ende der Kampagne in zwei Wellen ausgeliefert: Die erste Welle umfasst ausschließlich Starterdecks, Beta-Booster-Displays, Zusatz-Starterdecks und Zusatz-Beta-Booster-Displays, die ab dem dritten Quartal 2026 per Expressversand verschickt werden.

Die zweite Lieferwelle umfasst Zubehör aus der „Netrunner Starter Kit“-Stufen und höheren Stufen, Starterdecks der Stufen „Common Cyberdecks“ und „Quickhacks“, Beta-Booster-Displays, Zusatz-Starterdecks sowie Zusatz-Beta-Booster-Displays. Diese werden ab dem vierten Quartal 2026 mit Standardversand ausgeliefert.

Was die tatsächliche Spielweise angeht, hat WeirdCo ein praktisches Video veröffentlicht:

Entlassungen betreffen das Tom-Clancy-Studio und „Tomb Raider“

Eine weitere Woche, eine weitere Runde umfangreicher Entlassungen bei großen Studios in der Videospielbranche. Diesmal sind Red Storm Entertainment und Crystal Dynamics betroffen; ersteres wurde 1996 von Tom Clancy gegründet, und letzteres ist die aktuelle Heimat des neuesten „Tomb Raider“-Spiels.

In einem gestrigen LinkedIn-Beitrag teilte Crystal Dynamics mit, dass das Unternehmen „seine Belegschaft um 20 talentierte Teammitglieder reduzieren wird, wobei es sich sowohl um Mitarbeiter aus der Entwicklung als auch um einige Funktionen im zentralen Betrieb handelt“, und fügte hinzu: „Wir wissen, dass solche Nachrichten in unserer Community Besorgnis auslösen können. Crystal Dynamics engagiert sich weiterhin voll und ganz für die zukünftige Entwicklung unserer bereits angekündigten Tomb Raider-Titel.“ Dies ist bereits die vierte Entlassungswelle im Studio innerhalb eines Jahres. Crystal Dynamics ist derzeit mit Amazon Game Studios verbunden, das selbst Ich habe gesehen, wie viele Studios Mitarbeiter verloren haben.

Die neueste Version von Lara Croft mag zwar bereit für die Action sein, doch es lässt sich nicht leugnen, dass ihre Zukunft alles andere als rosig aussieht.

Was Red Storm betrifft, so ist dieses Studio vor allem für Titel wie „Rainbow Six“ und „Ghost Recon“ bekannt, hat sich jedoch vor etwa zehn Jahren auf VR verlegt. Es wurde zudem im Jahr 2000 von Ubisoft übernommen, und genau dieses Unternehmen ist für die Entlassungen verantwortlich. Ubisoft startete das Jahr 2026 mit Ankündigung einer umfassenden Umstrukturierung Dazu gehören die Entlassung von rund 18 % der Belegschaft in verschiedenen Studios sowie die Einstellung mehrerer Spiele.

Bemerkenswert ist, dass Red Storm nicht geschlossen wird; vielmehr stellt Ubisoft den Bereich der Spieleentwicklung des Studios ein und wird stattdessen eher eine Rolle im technischen Support übernehmen.

„Firebreak“ ist tot (mehr oder weniger)

Auch für Remedy war es kein gutes Jahr, was die Probleme mit dem Live-Service-Shooter „FBC: Firebreak“ angeht. Es wurde bereits viel darüber berichtet Es gab bereits Berichte über die schlechten Verkaufszahlen und die negative Resonanz von Spielern und Kritikern, doch nun wurde sozusagen der letzte Nagel in den Sarg geschlagen: Firebreak erhielt diese Woche sein letztes Inhaltsupdate.

„FBC: Firebreak wurde von einem Team entwickelt, das von Leidenschaft und Experimentierfreude angetrieben wurde“, sagte Game Director Mike Kayatta. „Dieser Geist hat das Spiel geprägt, aber die Momente, die es zum Leben erweckt haben, waren diejenigen, die die Spieler gemeinsam geschaffen haben.“

„Wir möchten sicherstellen, dass diese Momente für die Spieler, die bereits dabei sind, und für alle anderen, die einen energiegeladenen, entspannten Spieleabend mit Freunden suchen, weiterbestehen. Deshalb bleiben die Relay-Server aktiv, der Preis sinkt und es gibt einen „Friend’s Pass“. Im Namen des gesamten Teams danken wir euch für eure Leidenschaft und eure Experimentierfreudigkeit – wir sehen uns im Spiel!“

Eine der neuen (letzten) Karten von Firebreak ist entsprechend trostlos.

Aktuelles zum Tag der offenen Tür Ergänzt den bestehenden „Endless Shift“-Modus um eine Reihe neuer Arenen (Cafeteria, Aircon Room, Ranger HQ, Turntable, Ritual Lobby) sowie um Waffen, Perks und verschiedene Gameplay-Optimierungen. Der „Friend’s Pass“ ist kostenlos und ermöglicht es jedem, an einem Spiel teilzunehmen, sofern er von jemandem eingeladen wird, der eine Vollversion besitzt. Remedy hat zudem versprochen, die Server des Spiels „noch viele Jahre“ am Laufen zu halten.

Die Probleme, die „FBC: Firebreak“ geplagt und zu dieser Situation geführt haben, werden in einer aktuellen Nutzerrezension auf Steam von Agent Dale Cooper prägnant auf den Punkt gebracht: „Ich liebe Remedy, aber dieser Live-Service-Quatsch lebt von der Stimmung der Leute, die das Spiel kaufen. Die wenigen, die dieses Spiel spielen, sind nicht gerade freundlich.“

„Live-Service ist ein Risiko, und alle anderen drängen darauf. Remedys größte Stärke ist es, Geschichten zu erzählen, wie es sonst niemand in der Gaming-Branche tut – dank Sam Lake.“ In einer perfekten Synergie aus Benutzername und Kommentar schlossen sie mit den Worten: „Es sind der einzigartige Ton, die Charaktere und die Handlungsstränge, die Sam Lake geschaffen hat. Wenn wir seine Stimme verlieren, wäre das, als würden wir David Lynch noch einmal verlieren.“

Weitere Nachrichten dieser Woche: Embark Studios, MindsEye und Fortnite

Nun ein paar kurze Neuigkeiten aus der Gaming-Welt: Bei Embark Studios hat kürzlich auch der CEO eine wichtige Rolle übernehmen zusammen mit Nexon, und nun hat das Unternehmen seinen Mitbegründer und Chief Commercial Officer Rob Runesson verloren – allerdings aus weniger erfreulichen Gründen. Runesson ist zurückgetreten, nachdem ihm sexuelles Fehlverhalten gegenüber einer namentlich nicht genannten Streamerin vorgeworfen wurde.

Embark Studios veröffentlichte vor drei Tagen folgende Erklärung: „Unser Führungsteam wurde kürzlich auf Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter von Embark aufmerksam gemacht. Wir nehmen solche Angelegenheiten sehr ernst und haben im Rahmen unseres Verfahrens zur Untersuchung jeglicher Art von Vorwürfen umgehend eine Anwaltskanzlei mit einer externen Untersuchung beauftragt. Die Untersuchung konnte die Vorwürfe nicht bestätigen, doch wir hielten die Situation für unhaltbar und haben uns einvernehmlich darauf geeinigt, uns von Rob zu trennen.“

Diese Meldung folgt auf frühere Vorfälle, bei denen männliche E-Sportler angeblich weibliche Spielerinnen in Embark’s anderem Live-Service-Spiel, „The Finals“, belästigt haben, da von der Spielgemeinschaft hervorgehobenim letzten Monat.

Tschüss, Glatzkopf.

MindsEye war diese Woche erneut in den Schlagzeilen, und das hat, wie immer, nichts Gutes zu bedeuten. Diesmal liegt es daran, dass sich IOI Partners (die „Hitman“-Reihe) von den „MindsEye“-Entwicklern Build a Rocket Boy getrennt hat, sodass das angeschlagene Studio nun als sein eigener Publisher fungieren muss.

„Angesichts dieser Trennung wird die im Juni 2025 angekündigte Hitman-Mission, die als Crossover-Event innerhalb von MindsEye geplant war, nicht mehr veröffentlicht. BARB plant jedoch, in Zukunft gemeinsam mit Partnern an anderen Projekten zu arbeiten“, teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Zu guter Letzt hat Epic diese Woche einen möglichen Spieler-Boykott gegen „Fortnite“ ausgelöst, als das Unternehmen bekannt gab, den Preis für V-Bucks anzuheben. Epic erklärte in einer offizieller Beitrag vom 10. März Darin wird auch erläutert, wie sich dies auf die Preisgestaltung sowie auf verschiedene Pakete und den Battle Pass auswirkt. Interessanterweise senkt Epic nicht die Preise, sondern reduziert stattdessen die Anzahl der V-Bucks, die Spieler erhalten. Früher erhielt man beispielsweise für 8,99 $ 1.000 V-Bucks, jetzt sind es nur noch 800.

Das Plakat, das diese Woche in den sozialen Medien die Runde machte.

Die Spieler nutzten die sozialen Medien, um zu versuchen, die Leute davon abzuhalten, am 19. März (dem Beginn der neuen Spielsaison) zu spielen, obwohl derzeit noch nicht bekannt ist, inwieweit ihnen dies gelungen ist [persönliche Anmerkung: Ich habe gestern Abend mal reingeschaut und keinen spürbaren Rückgang der Spielerzahlen in den verschiedenen Spielmodi festgestellt].