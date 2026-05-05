Marathon ARG schaltet neue Inhalte frei

Marathon nutzt ein ARG, um die neue Karte „Cryo Archive“ und versteckte Hintergrundgeschichten freizuschalten.

Sein markanter „Graphic Realism“-Stil – der sich an „Mirror’s Edge“ und „Aeon Flux“ orientiert – hat zwar einige Spieler beeindruckt, aber auch Bedenken hinsichtlich der Benutzeroberfläche aufkommen lassen.

Der Shooter „ARC Raiders“ bleibt der engste Konkurrent im PvPvE-Bereich.

„Marathon“, der neue PvPvE-Shooter von Bungie, erschien am 5. März auf allen großen Plattformen und steht vor der Herausforderung, sich von der Masse der Live-Shooter abzuheben. Ein Weg, dies zu erreichen, ist ein ARG (Alternate Reality Game), bei dem die Spieler Hinweise im Spiel entschlüsseln müssen, um Inhalte im Zusammenhang mit dem „Cryo Archive“ freizuschalten – einer neuen Karte. Zu den bisherigen Freischaltungen gehören versteckte Zwischensequenzen und Hintergrundgeschichten sowie der folgende Videoclip.

„Marathon“ ist ein Extraction-Shooter, in dem die Spieler in die Rolle eines „Runners“ schlüpfen – einer kybernetischen Hülle mit verschiedenen Fähigkeiten –, um eine verlassene Kolonie auf Tau Ceti zu plündern, einem Planeten in der Nähe einer Sonne, die unserer eigenen sehr ähnlich ist. Neben rivalisierenden Runners sehen sich die Spieler auch mit den Sicherheitskräften der UESC und unvorhersehbaren Umgebungen konfrontiert. Es gibt zudem zahlreiche Anspielungen auf Bungies ursprüngliche Marathon-Trilogie aus dem Jahr 1994, wie Game Director Christopher Barrett in einem Interview im Mai 2023 erklärte.

„Wir hegen großen Respekt vor den ursprünglichen Marathon-Spielen und wollten dies von Anfang an würdigen, insbesondere die Mythologie, die Geschichte und die Themen dieser Welt. Gleichzeitig ist unsere Vision für dieses Spiel etwas Neues. Es handelt sich nicht um eine direkte Fortsetzung der Originale, sondern um etwas, das zweifellos in dasselbe Universum gehört und sich wie ein Bungie-Spiel anfühlt.“

Kunstdiebstahl und ästhetischer Wert

Marathon hat ebenso viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wegen seiner Acid Graphics– eine Ästhetik, die an Bungies erstes neues Spiel seit einem Jahrzehnt erinnert. Obwohl es im vergangenen Mai einige Kontroversen gab, weil im Spiel verwendete Grafiken angeblich von der Künstlerin Fern „4nt1r34l“ Hook (alias Antireal) gestohlen worden waren, hat Bungie sie seitdem als Beraterin für visuelles Design genannt.

Joseph Cross, Senior Art Director bei Bungie (der Bungie im Dezember 2025 verlassen hat, wobei dieser Schritt jedoch nichts mit der „Antireal“-Kontroverse zu tun hatte), bezeichnete den Gesamtlook in einem X-Beitrag als „Graphic Realism“ und merkte an, dass „Viele von euch haben bereits zahlreiche unserer visuellen Einflüsse erkannt: Mirrors Edge, Aeon Flux, Ghost in the Shell, Otomo, Koji Morimoto, The Designers Republic und Chris Cunningham – sie alle sind definitiv Teil unseres ‚Eintopfs‘ an Inspirationen.“

The Designers Republic spielte eine entscheidende Rolle im Grafikdesign der 90er Jahre (Wipeout ist ein Paradebeispiel für ihre Arbeit).

Auch wenn die Optik des Spiels viel Lob erhalten hat, sind nicht alle Spieler davon begeistert. Nachdem die Spieler letzten Monat bei einem „Server Slam“ erstmals selbst Hand anlegen konnten, wurde das Internet mit Beschwerden über eine umständliche Benutzeroberfläche und ein verwirrendes visuelles Design überschwemmt. Wie ein Reddit-Nutzer es formulierte: „

„Es ist einfach teuflisch, den Mauszeiger über zwei Elemente bewegen zu müssen, die optisch völlig identisch aussehen, nur damit ein Popup-Fenster anzeigt, dass sie sich unterscheiden.“

Bungie bestätigte nach dem „Server Slam“, dass es weiterhin Anpassungen an der Benutzeroberfläche sowie am Gameplay und an den Funktionen vornehmen werde, darunter die Schaffung weiterer Möglichkeiten für PvP und die Behebung von Verzögerungen im Voice-Chat.

ARG Raiders

Der engste Konkurrent von Marathon ist Embark Studios’ ARC Raiders, das ebenfalls als Kaufspiel und nicht als Free-to-Play-Titel angeboten wird (beide Spiele kosten 40 Dollar). Es handelt sich ebenfalls um einen Extraction-Shooter mit Schwerpunkt auf PvPvE-Kämpfen, einer retro-futuristischen Atmosphäre und einem starken Fokus auf die Community. Außerdem ist es dem Spiel gelungen, eine beachtliche Anzahl von Spielern auf dem PC zu halten – einer Plattform, die bekannt dafür ist, einen massiven Rückgang der Spieler im Live-Service; ARC Raiders erreichte zuletzt auf dem PC einen Höchststand von 197.336 Spielern, während Marathon derzeit zu Spitzenzeiten durchschnittlich rund 62.800 Spieler verzeichnet.

Auch „ARC Raiders“ hat seine eigenen Kontroversen durchgestanden: Vor allem der Einsatz von KI für die Stimmen, was zu einer Zwei-Sterne-Bewertung. Die meisten Spieler waren eher über die Rezension verärgert als über den Einsatz der KI, doch dennoch gab Patrick Söderlund, CEO von Embark Studios (und mittlerweile auch Vorstandsvorsitzender von Nexon), kürzlich bekannt, dass ein Großteil der KI-Inhalte inzwischen ersetzt worden sei.

„Wir haben einige der Zeilen nach der Veröffentlichung neu aufgenommen und sie mit echten Stimmen vertont“, sagte er in einem Interview mit GameIndustry.biz. „Es gibt einen Qualitätsunterschied. Ein echter professioneller Schauspieler ist besser als KI; so ist es nun einmal. Wir betrachten [KI] in erster Linie als Produktionswerkzeug. Wir können Dinge intern testen. Wir können 15 verschiedene Zeilen ausprobieren, ohne sie aufzunehmen, und wissen dann, was wir aufnehmen müssen. Es ist auch eine Arbeitsweise für uns, nicht aber ein Ersatz für Schauspieler. Wir glauben nicht unbedingt daran, Menschen immer durch KI zu ersetzen.“

Wo „Marathon“ den „ARC Raiders“ jedoch möglicherweise einen Schritt voraus ist, ist die aktuelle ARG-Aktion. Nicht zu verwechseln mit einem Augmented-Reality-Spiel (wie „Pokémon GO“), konzentriert sich ein Alternate-Reality-Game auf Inhalte innerhalb des Spiels, wobei „Marathon“-Spieler bereits sechs von vermutlich sieben Schritten abgeschlossen haben, um die Karte „Cryo Archive“ freizuschalten. Dies ist das erste Deck des UESC-Raumschiffs (das namensgebende „Marathon“), das über dem Planeten schwebt, und ist Teil dessen, was Bungie in einem News-Beitrag als „Endgame“-Inhalte bezeichnet hat, um die erste Saison des Spiels abzuschließen.

Bungie hofft, dass die Spielwelt und das ARG im Laufe der Zeit mehr Spieler anziehen und an sich binden.

Viele Spieler wissen, dass dies ohnehin von Marathon veröffentlicht werden sollte, aber hoffentlich hat das Entschlüsseln der ARG-Hinweise dazu geführt, dass es früher freigeschaltet wurde (im Spiel wird es derzeit als „Redacted“-Karte). Dies knüpft auch an frühere Äußerungen von Game Director Christopher Barrett an, der sagte: „Unsere Designphilosophie hier ist es, dass die Spieler durch ihre Entscheidungen und Handlungen Einfluss auf die Geschichte der Welt nehmen. Dieser Ansatz ermöglicht es uns zudem, die allgemeine narrative Richtung des Spielerlebnisses zu gestalten und den Spielern gleichzeitig ein direktes Gefühl von Handlungsmacht und Einfluss zu vermitteln.“

„Über die ‚Geschichte eures letzten Durchgangs‘ hinaus möchten wir den Spielern jedoch die Möglichkeit geben, diese beständigen Zonen und damit auch die Welt insgesamt zu beeinflussen“, fügte er hinzu. „Stellt euch zum Beispiel vor, eine Gruppe entdeckt ein bisher unbekanntes Artefakt, das, sobald es aktiviert wird, einen neuen Bereich der Karte erschließt, den alle Spieler erkunden können. Im Grunde genommen schaffen wir ein Spiel, in dem die Handlungen der Spieler mit jeder neuen Saison Auswirkungen auf die Welt und die anderen Spieler haben können.“

Die aktuelle Marathon-Roadmap.

Bungie hat versprochen, dass die Spieler ab Saison 2: Nightfall, die im Juni startet und bis August läuft, sehen werden, welchen Einfluss sie auf Tau Ceti haben. Dazu gehören eine Nachtversion der Zone „Dire Marsh“, ein neuer Runner und natürlich weitere Waffen, Mods, Kerne, Aufträge sowie Spielfunktionen wie die „Cradle“, die den Spielern mehr Kontrolle über die Werte eines Runners geben wird.