Resumen semanal: Firebreak deja de ofrecer contenido, Cyberpunk lanza un juego de cartas coleccionables, DLSS causa revuelo y mucho más

¿Qué tal te ha ido la semana? Desde el lunes han pasado muchas cosas en el sector, así que vamos a ponernos manos a la obra y ver qué se cuece.

ACUSAN A NVIDIA DE NEGLIGENCIA EN MATERIA DE IA

Que NVIDIA lance actualizaciones técnicas periódicas para los videojuegos no suele ser algo muy emocionante, ya que ha estado perfeccionando sus diversas tecnologías DLSS y Arquitectura RTX desde hace ya un tiempo. Sin embargo, esta semana se ha revelado que la última versión de DLSS llegará en otoño; en cuanto a lo que realmente hace, aquí está la explicación de NVIDIA extraída de un comunicado de prensa:

«DLSS 5 introduce un modelo de renderizado neuronal en tiempo real que dota a los píxeles de iluminación y materiales fotorrealistas. Al salvar la brecha entre el renderizado y la realidad, DLSS 5 permite a los desarrolladores de videojuegos ofrecer un nuevo nivel de gráficos fotorrealistas que antes solo se conseguía en los efectos visuales de Hollywood».

Grace Ashcroft en su estado natural y con un toque extra de DLSS.

Esta noticia vino acompañada de la imagen anterior de Grace, de Resident Evil Requiem, lo que llevó a prácticamente todos los sitios web de videojuegos a tacharla (erróneamente) de «basura generada por IA». El anuncio también provocó que muchos de esos mismos sitios se lanzaran a hacer un gran alarde de indignación, ya que todos se unieron en torno a la idea de que, de alguna manera, esto sustituiría o anularía el trabajo de los artistas de videojuegos.

El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, desmintió esos rumores en Condiciones generales de contratación 2026: «Bueno, en primer lugar, están totalmente equivocados», dijo. «La razón es que, como ya he explicado con todo detalle, DLSS 5 combina el control de la geometría, las texturas y todos los aspectos del juego con la IA generativa».

«Todo eso está bajo el control —el control directo— del desarrollador del juego», añadió. «Esto es muy diferente de la IA generativa; se trata de una IA generativa con control de contenidos. Por eso lo llamamos «renderizado neuronal»».

En resumen, permite a los desarrolladores implementar cualquier número de efectos visuales mediante shaders que luego pueden aplicarse fácilmente a todo el juego. DLSS 5 también cuenta con el respaldo de importantes estudios de videojuegos, como Bethesda, NetEase y Ubisoft. Está previsto que se incluya en juegos como AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, Hogwarts Legacy, Phantom Blade Zero y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

El juego de cartas de Cyberpunk hace historia

El martes (17 de marzo), CD PROJEKT RED y WeirdCo lanzaron una campaña en Kickstarter para recaudar fondos destinados a un juego de cartas coleccionables basado tanto en el videojuego «Cyberpunk 2077» como en la serie «Edgerunners» de Netflix. Alcanzó su objetivo de 100 000 dólares en tan solo cinco minutos.

Aún le quedan 28 días, y (en el momento de escribir este artículo) ya cuenta con 13 057 patrocinadores que han aportado la asombrosa cifra de 10 660 751 dólares. No es un error tipográfico: han recaudado más de 10 millones de dólares en menos de tres días. Esto la ha convertido en el «juego de cartas coleccionables más financiado de la historia», ya que la página de la campaña ahora luce con orgullo.

«¡Brindemos por él! ¡El nuevo nivel de aportación «Leyenda de Night City: Jackie Welles» ya está disponible en nuestra página de recompensas!», reza la última actualización de WeirdCo en la página. «Se acerca un nuevo objetivo adicional: 12 000 000 $ —¡más variantes para el tapete de juego de neopreno opcional! ¡Tres opciones más de tapetes de juego opcionales entre las que elegir!»

Todas las alfombrillas de juego cuentan con ilustraciones de Cyberpunk, pero podría decirse que la noticia más emocionante es que todos los patrocinadores del nivel «Netrunner Starter Pack» o superior recibirán una «Beta Box» gratis. Esta incluye un sobre de refuerzo y un sobre de leyenda. A medida que se desbloqueen más objetivos adicionales, se irán añadiendo más cosas a la «Beta Box» (como cartas raras y de leyenda adicionales).

Algunos ejemplos de cartas de nivel «Cyberpunk Legend».

Los niveles de aportación van desde los 49 $ hasta la impresionante cifra de 7.999 $. Actualmente, 11 personas han aportado en este nivel máximo. El TCG se enviará en dos tandas una vez finalizada la campaña: la primera tanda solo incluirá mazos de inicio, expositores de sobres Beta, mazos de inicio adicionales y expositores de sobres Beta adicionales, y estos se enviarán a partir del tercer trimestre de 2026 con envío urgente.

La segunda tanda incluirá accesorios del nivel de aportación «Netrunner Starter Kit» y superiores, barajas iniciales del nivel de aportación «Common Cyberdecks» y «Quickhacks», expositores de sobres Beta, barajas iniciales adicionales y expositores de sobres Beta adicionales. Estos productos se pondrán a la venta a partir del cuarto trimestre de 2026 con envío estándar.

En cuanto a cómo se juega realmente, WeirdCo ha publicado un vídeo muy útil:

Los despidos afectan a Tom Clancy Studio y a Tomb Raider

Otra semana más, otra ronda de despidos en los grandes estudios del sector de los videojuegos. En esta ocasión, se trata de Red Storm Entertainment y Crystal Dynamics; la primera fue fundada por Tom Clancy en 1996 y la segunda es la actual sede del último juego de Tomb Raider.

En una publicación de ayer en LinkedIn, Crystal Dynamics afirmó que «va a reducir su plantilla en 20 miembros del equipo, entre personal de desarrollo y puestos de operaciones centrales», y añadió: «Sabemos que noticias como esta pueden causar preocupación entre nuestra comunidad. Crystal Dynamics mantiene su pleno compromiso con el desarrollo futuro de los títulos de Tomb Raider que ya hemos anunciado». Esta es la cuarta ronda de despidos en el estudio en un año. Crystal Dynamics está actualmente vinculada a Amazon Game Studios, que a su vez tiene he visto cómo muchos estudios pierden empleados.

Puede que la última versión de Lara Croft esté lista para la acción, pero no se puede negar que su futuro se presenta incierto.

En cuanto a Red Storm, este estudio es conocido sobre todo por títulos como Rainbow Six y Ghost Recon, pero hace unos diez años se reorientó hacia la realidad virtual. Además, fue adquirido por Ubisoft en el año 2000, y es esta empresa la responsable de los despidos. Ubisoft comenzó el año 2026 con anunciar una reestructuración profunda lo que implica el despido de alrededor del 18 % de su plantilla en distintos estudios, así como la cancelación de varios videojuegos.

Cabe destacar que Red Storm no va a cerrar; más bien, Ubisoft va a poner fin a la actividad de desarrollo de videojuegos del estudio y, en su lugar, este seguirá desempeñando una función más centrada en el soporte técnico.

«Firebreak» ha muerto (más o menos)

Tampoco ha sido un buen año para Remedy, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido con el shooter de servicio continuo FBC: Firebreak. Ya se ha informado de muchas cosas Ya se sabía de las bajas ventas y de la mala acogida del juego por parte de los jugadores y la crítica, pero ahora se ha dado el que podría considerarse el golpe de gracia: Firebreak recibió esta semana su última actualización de contenido.

«FBC: Firebreak fue creado por un equipo impulsado por la pasión y la experimentación», afirmó el director del juego, Mike Kayatta. «Ese espíritu dio forma al juego, pero los momentos que le dieron vida fueron los que los jugadores crearon juntos».

«Queremos asegurarnos de que esos momentos puedan seguir siendo una realidad para los jugadores que ya están aquí, y para cualquiera que busque una noche de juego llena de energía y sin presiones con sus amigos. Por eso mantendremos activos los servidores de relevo, bajaremos el precio e introduciremos el Pase de Amigo. De parte de todo el equipo, gracias por vuestra pasión y vuestra disposición a probar cosas nuevas. Nos vemos allí».

Uno de los nuevos (y últimos) mapas de Firebreak es, como no podía ser de otra manera, desolador.

Últimas noticias sobre la jornada de puertas abiertas añade un montón de nuevos escenarios (Cafetería, Sala del Aire Acondicionado, Cuartel General de los Rangers, Plataforma Giratoria, Vestíbulo Ritual) al modo «Endless Shift» ya existente, además de armas, ventajas y diversos ajustes en la jugabilidad. El «Friend’s Pass» es gratuito y permite a cualquier persona unirse a una partida siempre que sea invitada por alguien que posea una copia completa del juego. Remedy también ha prometido mantener los servidores del juego activos durante «los próximos años».

Los problemas que han afectado a FBC: Firebreak y que han llevado a esta situación se resumen de forma concisa en una reseña reciente de Steam escrita por Agent Dale Cooper: «Me encanta Remedy, pero esta tontería del servicio en línea se alimenta del estado de ánimo de la gente que lo compra. Los pocos que juegan a este juego no son nada amables».

«Ofrecer un servicio en directo es una apuesta arriesgada, y todo el mundo está apostando por ello. El mayor punto fuerte de Remedy es su forma de contar historias, algo que nadie más hace en el mundo de los videojuegos, gracias a Sam Lake». En un perfecto ejemplo de sinergia entre el nombre de usuario y el comentario, terminaron diciendo: «Son el tono, los personajes y las tramas únicos que ha creado Sam Lake. Si perdemos su voz, será como volver a perder a David Lynch».

Otras noticias de esta semana: Embark Studios, MindsEye y Fortnite

Ahora, unas cuantas noticias breves relacionadas con los videojuegos: Embark Studios ha visto recientemente cómo su director general también… asumir un papel destacado con Nexon, y ahora ha perdido a su cofundador y director comercial, Rob Runesson, aunque por motivos menos halagüeños. Runesson ha dimitido tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucran a una streamer cuyo nombre no se ha revelado.

Embark Studios publicó un comunicado hace tres días: «Nuestro equipo directivo tuvo conocimiento recientemente de unas acusaciones contra un empleado de Embark. Nos tomamos estos asuntos muy en serio y, como parte de nuestro procedimiento para abordar cualquier tipo de acusación, contratamos de inmediato a un bufete de abogados para que llevara a cabo una investigación externa. La investigación no corroboró las acusaciones, pero consideramos que la situación era insostenible y acordamos de mutuo acuerdo separarnos de Rob».

Esta noticia llega tras los problemas anteriores relacionados con jugadores masculinos de deportes electrónicos que presuntamente acosaron a jugadoras en otro juego de servicio continuo de Embark, The Finals, ya que destacado por la comunidad del juegoel mes pasado.

Adiós, Calvo.

MindsEye también ha vuelto a ser noticia esta semana, y nunca, jamás, por algo bueno. Esta vez, se debe a que IOI Partners (la franquicia de Hitman) se ha separado de Build a Rocket Boy, los desarrolladores de MindsEye, lo que ha dejado al atribulado estudio en la situación de tener que actuar ahora como su propio editor.

«A raíz de esta separación, la misión de Hitman anunciada en junio de 2025, concebida como un evento cruzado dentro de MindsEye, ya no se lanzará. No obstante, BARB tiene previsto colaborar con socios en otros proyectos en el futuro», afirmaron las empresas en un comunicado de prensa conjunto.

Por último, pero no por ello menos importante, Epic provocó esta semana un posible boicot de los jugadores contra Fortnite al anunciar que iba a subir el precio de los V-Bucks. Epic declaró: «Los costes de funcionamiento de Fortnite han aumentado considerablemente y vamos a subir los precios para poder hacer frente a los gastos», en un comunicado oficial del 10 de marzo en el que también se detalla cómo se ven afectados los precios y los distintos paquetes y el Pase de batalla. Curiosamente, en lugar de aplicar una subida de precios explícita, Epic está reduciendo la cantidad de V-Bucks que pueden obtener los jugadores. Por ejemplo, antes con 8,99 $ se obtenían 1.000 V-Bucks, pero ahora solo se obtienen 800.

El cartel que se ha difundido por las redes sociales esta semana.

Los jugadores recurrieron a las redes sociales para intentar que la gente no jugara el 19 de marzo (el inicio de la nueva temporada del juego), aunque por el momento no se sabe hasta qué punto lo consiguieron [nota personal: me conecté anoche y no noté una disminución apreciable del número de jugadores en ningún modo de juego].