Wie man mit Videospielen Geld verdient: 6 bewährte Methoden, um 2026 ein echtes Einkommen zu erzielen

Wenn du wissen möchtest, wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, gibt es eine gute Nachricht: Dir stehen zahlreiche Möglichkeiten offen. Der Weg vom Gelegenheitsspieler zum echten Geldverdiener ist jedoch möglicherweise nicht so einfach, wie du vielleicht denkst. Zunächst einmal versprechen die meisten Anleitungen zum Geldverdienen mit Videospielen schnelles Geld, doch in Wirklichkeit ist dabei weitaus mehr Strategie gefragt, als man vermuten würde.

Du solltest wissen, dass es im Jahr 2026 durchaus möglich ist, mit Gaming Geld zu verdienen. Ich habe alles ausprobiert, vom Streaming bis hin zu Wettkämpfen, und kann dir genau sagen, welche Methoden sich tatsächlich auszahlen und welche nur Zeitverschwendung sind. Dieser Leitfaden stellt verschiedene seriöse Möglichkeiten vor, mit Gaming Geld zu verdienen, komplett mit realistischen Zeitplänen und den tatsächlichen Investitionen, die du tätigen musst. Um zu verstehen, wie man mit Videospielen Geld verdient, muss man es wie jedes andere Geschäftsvorhaben behandeln – mit klaren Zielen, messbaren Meilensteinen und die Bereitschaft, sich anzupassen, wenn etwas nicht funktioniert. Entscheidend ist, dass man versteht, dass nicht alle Spiele, mit denen man Geld verdienen kann, denselben Ertrag für den Zeitaufwand bieten; daher ist die Auswahl der richtigen Titel für Ihre Monetarisierungsstrategie von enormer Bedeutung.

So verdienst du Geld mit Videospielen – 6 bewährte Methoden, mit denen du 2026 echtes Geld verdienst

Zunächst einmal die gute Nachricht, wenn es darum geht, wie man mit Spielen Geld verdienen kann: Die Gaming-Branche hat sich zu einem riesigen Ökosystem entwickelt, in dem erfahrene Spieler tatsächlich ihren Lebensunterhalt verdienen können. Ich habe in den letzten Jahren alle unten genannten Methoden persönlich ausprobiert, und das Verdienstpotenzial variiert je nach Ansatz stark.

Wenn es darum geht, zu lernen, wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, erfordern manche Wege herausragende spielerische Fähigkeiten. Andere erfordern ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten oder unternehmerisches Geschick. Der Schlüssel liegt darin, die eigenen Stärken mit der richtigen Vermarktungsmethode in Einklang zu bringen.

Die erfolgreichsten Spieler, die wissen, wie man mit Spielen Geld verdient, erkennen in der Regel schon früh ihren Wettbewerbsvorteil – sei es nun außergewöhnliches spielerisches Geschick, eine unterhaltsame Persönlichkeit oder fundiertes Spielwissen (und bauen dann ihre gesamte Strategie darauf auf).

Pro-Tipp Die meisten Gamer nutzen mehrere Einnahmequellen, anstatt sich nur auf eine einzige zu verlassen. Ich habe mit Streaming angefangen, nach sechs Monaten Coaching hinzugefügt und schließlich einige Aufträge als Spieletester angenommen, um mir ein regelmäßiges Nebeneinkommen zu sichern. Diese Diversifizierung sorgte dafür, dass der Geldfluss auch dann aufrechterhalten blieb, wenn eine Einnahmequelle vorübergehend versiegte.

1. Streaming und Erstellung von Inhalten – Baue deine Gaming-Marke auf

Nach etwa acht Monaten konsequenter Arbeit wurde das Streamen zu meiner Haupteinnahmequelle, und es ist die erste Methode, die ich empfehle, wenn du wissen möchtest, wie man zu Hause mit Videospielen Geld verdienen kann. In den ersten drei Monaten habe ich genau null Dollar verdient. Im vierten Monat brachte mir das 47 Dollar von meinen ersten drei Abonnenten ein. Im achten Monat verdiente ich monatlich 800 Dollar durch eine Mischung aus Abonnements, Bits und gelegentlichen Spenden.

Wie Streaming-Plattformen dich bezahlen

Twitch, YouTubeundFacebook Gaming bieten alle mehrere Einnahmequellen, sobald Sie ihre Partnerschaftsschwellen erreicht haben. Um sich für Twitch, die wohl die beste Streaming-Plattform ist, um mit Videospielen Geld zu verdienen, musst du in den zwei Monaten vor der Beantragung einer Partnerschaft mindestens sechs einzelne Streams pro Monat vorweisen können, die alle die Mindestanforderung von durchschnittlich mindestens 75 Zuschauern erfüllen müssen.

YouTube Das Partnerprogramm verlangt von Streamern, dass sie 1.000 Abonnenten haben und entweder 4.000 gültige öffentliche Wiedergabestunden im vergangenen Jahr oder 10 Millionen gültige öffentliche Aufrufe in den letzten 90 Tagen bei Shorts vorweisen können. Facebook Gaming ist dabei, sein Partnerprogramm einzustellen, verfügt jedoch über ein Auf die nächste Stufe Programm, für das mindestens 100 Follower erforderlich sind.

Um dies zu erreichen, musst du innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von 14 Tagen mindestens zwei Tage lang und insgesamt mindestens vier Stunden streamen, was dies zu einem der am einfachsten zu erreichenden Ziele unter den drei Partnerprogramme.

Alle diese Plattformen arbeiten mit Abonnementmodellen:

Twitch Die Preise für Abonnenten beginnen bei 4,99 bis 5,99 US-Dollar pro Monat, wobei du etwa 50 % pro Abonnent behältst.

Die Preise für Abonnenten beginnen bei 4,99 bis 5,99 US-Dollar pro Monat, wobei du etwa 50 % pro Abonnent behältst. YouTube bietet Streamern in der Regel 55 % der Werbeeinnahmen, aber du kannst auch eigene Abonnementstufen einrichten.

bietet Streamern in der Regel 55 % der Werbeeinnahmen, aber du kannst auch eigene Abonnementstufen einrichten. Facebooks Das „Level Up“-Programm funktioniert ähnlich wie YouTube, allerdings variiert die Höhe der Provision je nach Nutzer.

Spenden und Trinkgelder laufen über plattformspezifische Systeme wie Twitch-Bits and YouTube Super Chat. Diese bieten in der Regel eine bessere Umsatzbeteiligung (1 Bit entspricht 1 Cent; bei Super Chat sind es 70 %). Ich hatte schon Streams, bei denen die Spenden dreimal so viel einbrachten wie die Abonnements, insbesondere bei Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Feierlichkeiten zu besonderen Meilensteinen.

Sobald du eine Partnerschaft eingegangen bist, fließen Werbeeinnahmen, auch wenn diese in der Regel die geringste Einnahmequelle darstellen. Behalte das im Hinterkopf, wenn du wissen möchtest, wie du zu Hause mit Videospielen Geld verdienen kannst, und dabei große Gewinne erwartest: Meine Werbeeinnahmen machen im Durchschnitt etwa 10 % der gesamten Streaming-Einnahmen aus. Sponsoring-Angebote werden verfügbar, sobald du eine Fangemeinde von mehreren tausend Followern aufgebaut hast, und diese Verträge können deine gesamten anderen Einnahmen zusammen erreichen oder sogar übersteigen.

Erste Schritte mit dem Spiel-Streaming

Die Wahl der Plattform spielt eine größere Rolle, als den meisten Anfängern bewusst ist, wenn es darum geht, mit Videospielen Geld zu verdienen. Ich habe angefangen mit Twitch denn dort versammelt sich das Gaming-Publikum ganz natürlich. YouTube funktioniert besser, wenn du vorhast, neben den Streams auch bearbeitete Inhalte zu erstellen. Facebook Gaming bietet eine schnellere Monetarisierung, aber ein kleineres Spielpublikum.

Deine Ausrüstung muss anfangs nicht teuer sein. Ich habe vier Monate lang mit einem 60-Dollar-Mikrofon und meinem vorhandenen Gaming-PC gestreamt. Die Audioqualität ist viel wichtiger als die Videoqualität, denn die Zuschauer nehmen 720p-Videos zwar hin, springen aber sofort ab, wenn der Ton so klingt, als würdest du durch eine Blechdose sprechen. Die Einrichtung deines Streams dauert etwa zwei Stunden wenn du einer einfachen Anleitung folgst und OBS Studioist kostenlos underledigt alles, was du brauchst.

Anfänger ergänzen diese Konfiguration oft durch eine Der beste Stimmverzerrer für Gaming um ihrem Mikrofonausgang professionelle Effekte und Klarheit zu verleihen, ohne sofort in hochwertige Studioausrüstung investieren zu müssen.

Zwei Gewohnheiten hat den größten Unterschied gemacht, als ich herausfinden wollte, wie ich durch das Streamen von Videospielen Geld verdienen kann:

Nach einem festen Zeitplan streamen. Meine Zuschauerzahlen haben sich verdoppelt, als ich von unregelmäßigen Sendeterminen zu einem festen Sendeplan dienstags, donnerstags und samstags gewechselt habe. Regelmäßigkeit signalisiert sowohl dem Algorithmus als auch deinem Publikum Zuverlässigkeit.

Meine Zuschauerzahlen haben sich verdoppelt, als ich von unregelmäßigen Sendeterminen zu einem festen Sendeplan dienstags, donnerstags und samstags gewechselt habe. Regelmäßigkeit signalisiert sowohl dem Algorithmus als auch deinem Publikum Zuverlässigkeit. Bauen Sie sich zunächst außerhalb der Plattform eine Zielgruppe auf. Meine ersten 100 Follower habe ich dadurch gewonnen, dass ich mich aktiv an den Chats anderer Streamer beteiligt und Kontakte geknüpft habe Discord Gemeinschaften und das Posten von Clips auf Twitter. Der Alltag ist hart, aber Beständigkeit schlägt Talent jedes Mal.

Inhaltserstellung über Live-Streaming hinaus

YouTube Gaming-Videos eröffneten mir eine zweite Einnahmequelle, nachdem ich sechs Monate lang gestreamt hatte. Ich fing an, bearbeitete Highlights aus meinen Streams hochzuladen, die musste die Grundlagen der Videobearbeitung erlernen. Diese Highlight-Videos bringen nun mit minimalem Mehraufwand monatlich etwa 300 Dollar an Werbeeinnahmen ein.

Kurzform-Inhalte auf TikTok and YouTube Shorts hat sich zu einer eigenständigen Einnahmequelle entwickelt (und ist nicht mehr nur ein Zubringer für deinen Stream). Ein einzelnes 45-Sekunden-Clip aus einem meiner Streams 200,000 Ansichten und brachte 150 neue Follower für meinen Twitch Kanal, doch die größere Chance besteht darin, dass Kurzvideo-Plattformen die Content-Ersteller nun direkt bezahlen und bereits bei überraschend überschaubaren Zuschauerzahlen Markenkooperationen anziehen.

Für alle, die nach einer Möglichkeit suchen, mit minimalem Aufwand zu Hause durch Videospiele Geld zu verdienen, sind Kurzvideos der Einstieg mit der geringsten Hürde:

YouTube Shorts: The YouTube Das Partnerprogramm umfasst nun auch die Monetarisierung von Shorts. Die Auszahlungen basieren auf deinem Anteil am Werbeeinnahmenpool für Shorts, sobald du innerhalb von 90 Tagen 1.000 Abonnenten und 10 Millionen Shorts-Aufrufe erreicht hast.

The YouTube Das Partnerprogramm umfasst nun auch die Monetarisierung von Shorts. Die Auszahlungen basieren auf deinem Anteil am Werbeeinnahmenpool für Shorts, sobald du innerhalb von 90 Tagen 1.000 Abonnenten und 10 Millionen Shorts-Aufrufe erreicht hast. Geschenke bei TikTok LIVE: Sobald du 1.000 Follower erreicht hast, kannst du LIVE gehen und virtuelle Geschenke von Zuschauern erhalten, die sich in echtes Geld umwandeln lassen. Gaming-Kanäle der mittleren Größenordnung mit 10.000 bis 50.000 Followern verdienen regelmäßig monatlich 200 bis 800 Dollar allein durch Geschenke.

Sobald du 1.000 Follower erreicht hast, kannst du LIVE gehen und virtuelle Geschenke von Zuschauern erhalten, die sich in echtes Geld umwandeln lassen. Gaming-Kanäle der mittleren Größenordnung mit 10.000 bis 50.000 Followern verdienen regelmäßig monatlich 200 bis 800 Dollar allein durch Geschenke. Markenangebote:Marken für Gaming-Peripheriegeräte und -Zubehör suchen aktiv nach Mikro-Influencern mit 5.000 bis 25.000 Followern. Gesponserte Beiträge werden in dieser Größenordnung in der Regel mit 50 bis 300 Dollar pro Beitrag vergütet – ein bescheidener Betrag, der jedoch in Kombination mit anderen Einnahmequellen durchaus sinnvoll ist.

Der Algorithmus auf beiden Plattformen bevorzugt stark Gaming-Inhalte, die in den ersten zwei Sekunden Geschicklichkeit, Humor oder ein überraschendes Ergebnis zeigen. Schneide deine Clips entsprechend.

Wenn Sie außerdem Ihre Präsenz auf verschiedenen Plattformen optimieren möchten, finden Sie in unserem Leitfaden zu Wie man im Spiel aufsteigt Dampf behandelt Strategien, die sich gut darauf anwenden lassen, Ihr gesamtes Gaming-Profil und Ihre Glaubwürdigkeit aufzubauen.

Spielkritiken und Spielejournalismus

Eine oft unterschätzte Möglichkeit, mit Spielen Geld zu verdienen, ist darüber zu schreiben. Spielerezensenten und Spielejournalisten werden dafür bezahlt, neue Titel zu spielen, bevor diese allgemein erhältlich sind, und erstellen anschließend schriftliche oder videobasierte Berichte für Publikationen, Medienkanäle und Content-Plattformen. Für freiberufliche Rezensionen auf Einstiegsebene wird in der Regel €25 to €150 pro Artikel, je nach Medium, während Mitarbeiter bei etablierten Gaming-Publikationen Gehälter zwischen 40.000 und 60.000 Dollar erhalten.

Man braucht kein Journalismus-Studium, um loszulegen. Ein Portfolio mit gut geschriebenen Rezensionen, die auf einem persönlichen Blog oder auf Plattformen wie Mittel reicht aus, um sich bei mittelgroßen Medien zu bewerben. Die wichtigsten Fähigkeiten sind ein klarer Schreibstil, fundiertes Spielwissen und die Fähigkeit, ein ausgewogenes Urteil abzugeben, anstatt nur eine Zusammenfassung zu liefern. Wenn du das konsequent umsetzt, ist dies eine der nachhaltigsten Möglichkeiten, fürs Spielen bezahlt zu werden, da die Nachfrage nach neuen Spielberichten versiegt nie.

Für alle, die sich im Bereich der Gaming-Inhalte etablieren möchten, lassen sich Rezensionen nahtlos in Streaming und Kurzvideos integrieren, wodurch sie eher eine effiziente zusätzliche Einnahmequelle darstellen als eine eigenständige Aktivität.

2. Wettkampf-Gaming und E-Sport – Verwandle dein Können in Preisgeld

Wenn du dich für Wettkampf-Gaming interessierst und wissen möchtest, wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, dann sind Turniergewinne nach wie vor die Verdienstmöglichkeit, bei der es am meisten auf das eigene Können ankommt. In den drei Jahren, in denen ich an Turnieren der mittleren Spielklasse teilgenommen habe, habe ich genau zweimal einen Geldplatz erreicht. Beide Male waren monatelanges engagiertes Training und Teamkoordination nötig, bevor ich damit beginnen konnte, mit dem Spielen Geld zu verdienen.

Das E-Sport-Ökosystem verstehen

Die Preisgelder bei großen E-Sport-Turnieren gehen in die Millionen, doch die Realität sieht anders aus. Die besten 1 % der Spieler verdienen 90 % des Preisgeldes. Ich habe 18 Monate lang an „League of Legends“-Turnieren teilgenommen und bei vier Platzierungen insgesamt 1.200 Dollar verdient. Wenn „LoL“ dein Spiel ist, findest du in unserem speziellen Leitfaden, wie man Geld verdienen beim Spielen League of Legends geht bei jedem realistischen Verdienstweg noch einen Schritt weiter.

Teamgehälter bieten mehr Sicherheit als Turnierpreisgelder. Profispieler in etablierten Organisationen verdienen monatlich zwischen 2.000 und 10.000 Dollar, dazu kommen Unterkunft und Ausrüstung. Um einen Vertrag zu erhalten, sind beständige Spitzenleistungen und ein gutes Netzwerk innerhalb der Wettkampfszene erforderlich.

Sobald man sich in der Wettkampfszene etabliert hat, eröffnen sich Sponsoring-Möglichkeiten. Selbst Spieler aus dem Mittelfeld können Sponsorenverträge für Peripheriegeräte im Wert von 500 bis 2.000 Dollar pro Monat abschließen. Ich kenne mehrere Spieler, die mehr durch Sponsoring verdienen als durch Turniergewinne.

Der Weg vom Amateur zum Profi

Um seine Fähigkeiten zu verbessern, braucht es strukturiertes Training und nicht nur das Spielen zum Spaß. Als ich ernsthaft versuchte, mit E-Sport Geld zu verdienen, Ich habe täglich zwei Stunden damit verbracht zwei Stunden für das Zieltraining, weitere zwei für die Strategieanalyse und vier Stunden für eigentliche Wettkämpfe. Der Weg vom Amateur zum Profi dauert in der Regel zwei bis drei Jahre gezielter Arbeit, und die meisten Spieler, die ich kenne und die Profis geworden sind, haben in ihren späten Teenagerjahren oder frühen Zwanzigern angefangen, ernsthaft an Wettkämpfen teilzunehmen.

Ein aussagekräftiger Lebenslauf ist der Schlüssel dazu, dass Teams auf dich aufmerksam werden. Hier ist der übliche Werdegang, den die meisten Spieler durchlaufen:

Ranglisten-Grind: Klettere stetig in der Rangliste deines Spiels nach oben. Ich habe es unter die Top 500 meiner Region geschafft, bevor mich Teams mit Angeboten für Probetrainings kontaktierten.

Klettere stetig in der Rangliste deines Spiels nach oben. Ich habe es unter die Top 500 meiner Region geschafft, bevor mich Teams mit Angeboten für Probetrainings kontaktierten. Amateurligen: Plattformen wie FACEIT und ESEA erfassen deine Leistung und machen dich bei Talentsuchern von Organisationen bekannt. Sie sind das Sprungbrett zwischen öffentlichen Spielen und Profiverträgen.

Zwar bietet E-Sport die besten Verdienstmöglichkeiten durch das Spielen von Videospielen, doch aufgrund des extrem harten Wettbewerbs erreicht nur ein winziger Bruchteil der angehenden Profis tatsächlich ein nachhaltiges Einkommensniveau.

Die besten Spiele für Wettgewinne

Wenn es darum geht, im E-Sport-Bereich durch das Spielen von Spielen Geld zu verdienen, bieten verschiedene Spiele sehr unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten. Ich habe die Turnierstatistiken für die die beliebtesten E-Sport-Spiele und stellte fest, dass etablierte Titel wie Dota 2, League of Legends, Fortnite, und CS2 dominiert nach wie vor die Preisgelder.

Spiel Jährliches Preisgeld Leistungsgrenze Wettbewerbsstufe Barrierefreiheit schaffen Dota 2 20 Millionen Dollar und mehr Sehr hoch Extrem Sehr niedrig League of Legends über 9 Mio. $ Sehr hoch Extrem Low CS2 20 Millionen Dollar und mehr Sehr hoch Extrem Low Fortnite Über 10 Millionen Dollar Hoch Sehr hoch Mittel Bewertung über 8 Mio. $ Hoch Sehr hoch Mittel Call of Duty über 6 Mio. $ Mittel bis hoch Hoch Mittel bis hoch

3. Spieletests und Qualitätssicherung – Geld verdienen, indem man Spiele vorab testet

Wenn du dich darüber informierst, wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, sollte ich dir sagen, dass das Testen von Spielen mir anfangs das beständigste Einkommen bescherte, als das Streamen noch nicht ausreichte, um meine Rechnungen zu bezahlen. Meinen ersten Testauftrag habe ich über PlaytestCloud bekommen; dort kannst du dich für Playtests von PC-/Steam- und Handyspielen anmelden und verdienst in der Regel 9 Dollar pro 15-minütiger Sitzung. Die Arbeit ist nicht immer glamourös, aber man wird sofort bezahlt.

Arten von Möglichkeiten zum Testen von Spielen

Beta-Testprogramme sind eine Möglichkeit, mit Spielen Geld zu verdienen, auch wenn es sich bei den meisten um unbezahlte ehrenamtliche Tätigkeiten handelt. Ich habe in den letzten zwei Jahren an etwa 20 Beta-Tests teilgenommen, und nur bei drei davon gab es eine Vergütung. Die bezahlten Angebote kommen in der Regel über spezialisierte Plattformen wie Apples TestFlight und Test IO und nicht über die direkte Anwerbung durch Entwickler.

In professionellen QA-Positionen wirst du fürs Spielen bezahlt und erhältst eine feste Anstellung mit einem Stundenlohn von 15 bis 25 Dollar. Ich habe acht Monate lang in Teilzeit für ein Studio für Handyspiele gearbeitet, wo ich Spielversionen getestet und Fehler dokumentiert habe. Die Arbeit wurde zwar mit der Zeit eintönig, aber die Gehaltsschecks kamen alle zwei Wochen zuverlässig auf mein Konto.

Das Testen von Spielen ist nach wie vor eine der einfachsten Möglichkeiten, mit Spielen Geld zu verdienen, da man dafür weder ein Publikum noch besondere Fähigkeiten benötigt und schon vom ersten Tag an bezahlt wird.

Plattformen für Spieletests wie PlaytestCloud, Gametester.ggBeta Family und UserTesting bringen Tester mit Entwicklern zusammen. Über diese Plattformen habe ich in den letzten 18 Monaten insgesamt etwa 2.000 Dollar verdient. Für eine Sitzung, die aus 15 bis 30 Minuten aufgezeichnetem Gameplay und Feedback besteht, werden oft bis zu 20 Dollar gezahlt.

★ Verdiene Geld, indem du noch nicht veröffentlichte Spiele spielst Gametester.gg Bewirb dich noch heute als Spieletester

Außerdem habe ich bei meiner Recherche nach den besten Apps, mit denen man beim Spielen Geld verdienen kann, festgestellt, dass seriöse Plattformen sich wirklich auf strukturierte Feedback-Runden konzentrieren, anstatt passives Einkommen für gelegentliches Spielen zu versprechen.

Was Spieletester eigentlich tun

Die Meldung von Fehlern erfordert eine sorgfältige Dokumentation. Auch wenn man mit dem Spielen von Spielen zum Spaß Geld verdienen kann, erfordert das Testen von Spielen mehr Liebe zum Detail; ich habe Stunden damit verbracht, denselben Level 30 Mal zu spielen, um einen bestimmten Absturz nachzustellen. Jeder Fehler muss mit detaillierten Schritten, Screenshots und Systeminformationen dokumentiert werden.

Beim Gameplay-Feedback geht es darum, zu formulieren, was funktioniert und was nicht. Entwickler wünschen sich konkrete Beobachtungen zum Schwierigkeitsverlauf, zur Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche und zum Spielspaß. Ich habe gelernt, mir während des Spielens Notizen zu machen und meine unmittelbaren Reaktionen festzuhalten.

Die erforderlichen Fähigkeiten gehen über das reine Spielkönnen hinaus. Klare Kommunikation, Liebe zum Detail und Geduld sind wichtiger als Spielgeschick. Ich habe erlebt, dass Spitzenspieler als Tester gescheitert sind, weil sie ihr Feedback nicht klar und deutlich formulieren konnten.

„Play-to-Earn“-Apps

Wenn dir die Idee gefällt, durch das Spielen Geld zu verdienen, du dies aber lieber auf einer Plattform tun möchtest, die nicht mit Fehlern und Bugs behaftet ist, dann sind „Play-to-Earn“-Apps eine gute Alternative. Ich habe unten einige kryptobasierte Apps vorgestellt, aber es gibt auch zahlreiche andere, die mit normalem Bargeld funktionieren und bei denen du fürs Spielen bezahlt wirst.

Snakzy, FreecashundDurcheinander sind beliebte Optionen, wenn man mit Spielen Geld verdienen und gelegentlich Umfragen oder andere Aufgaben erledigen möchte. Ich bevorzuge Snakzyallerdings, da es sich auf Spiele konzentriert (mit etwa 50 verfügbaren Titeln) und man es mit seinem PayPal Konto. Je mehr man spielt, desto höher fallen die Prämien aus; ich habe im ersten Monat knapp 50 Dollar damit verdient.

Wenn Sie sich einen umfassenderen Überblick über das Angebot im Bereich „Play-to-Earn“ verschaffen möchten, sollten Sie unbedingt unseren Überblick über Spiele, bei denen man sofort echtes Geld gewinnen kann.

★ Ab 15 $ am ersten Tag, sofortige Auszahlungen Snakzy Erhalten Sie Ihre Zahlung innerhalb von Minuten statt Tagen – Starten Sie jetzt

4. Play-to-Earn-Spiele: Kryptowährungs- und NFT-Spiele

Was kryptobasierte Apps angeht, bin ich an diese Form des „Play-to-Earn“-Gamings mit Vorsicht herangegangen, nachdem ich gesehen hatte, wie mehrere Freunde bei nicht tragfähigen Modellen Geld verloren haben. Das Konzept klingt zwar nach einer perfekten Möglichkeit, mit Spielen Geld zu verdienen, doch in der Realität sind damit erhebliche Risiken und Marktvolatilität verbunden.

So funktionieren Play-to-Earn-Spiele

Blockchain-Spiele belohnen Spieler mit Kryptowährung oder NFTs, die gegen echtes Geld verkauft werden können. Ich habe getestet Axie Infinity drei Monate lang und verdiente etwa 400 Dollar, bevor der Wert der Token einbrach (man kauft, züchtet und lässt virtuelle Haustiere gegeneinander antreten). Durch meine Anfangsinvestition von 600 Dollar habe ich insgesamt einen Verlust von 200 Dollar gemacht.

Die Aussicht, gleichzeitig spielen und Geld verdienen zu können, lockte Millionen von Spielern auf diese Plattformen, doch die Realität erwies sich als komplizierter, als es das Marketing versprochen hatte.

Beliebte P2E-Plattformen wie Gods Unchained and Die Sandkiste bieten unterschiedliche Verdienstmechanismen. „Gods Unchained“ ist ein kostenloses Sammelkartenspiel, bei dem die virtuellen Karten als NFTs fungieren und das einen eigenen ERC-20-Token namens $GODS enthält.

Diese können durch tägliche Quests und Belohnungen verdient und anschließend abgehoben werden. The Sandbox ähnelt Roblox, da man darin eigene Erlebnisse erstellen und monetarisieren kann. Außerdem verfügt es über einen eigenen Token, SAND, die man sowohl durch Quests als auch durch den Verkauf von NFTs und Gegenständen im Spiel verdienen und anschließend einlösen kann. Ich habe festgestellt, dass man im Free-to-Play-Modus bei mehreren Stunden Grinding durchschnittlich etwa 2 bis 5 Dollar pro Tag verdienen kann.

Seien Sie sich außerdem bewusst, dass sich die Landschaft der Geldspiel-Apps rasch verändert: Jeden Monat kommen neue Titel auf den Markt, während ältere eingestellt werden. Daher ist es unerlässlich, sich darüber auf dem Laufenden zu halten, welche Plattformen weiterhin rentabel sind.

Risiken und zu beachtende Punkte

Ein wichtiger Punkt, den man im Zusammenhang mit dem Geldverdienen durch Videospiele – insbesondere bei Kryptowährungen – beachten sollte, ist, dass die Volatilität der Kryptowährungen die Einnahmen unvorhersehbar macht. Token, die ich in einer Woche im Wert von 100 Dollar verdient hatte, fielen in der nächsten Woche auf 40 Dollar. Diese Instabilität macht P2E als primäre Methode zum Geldverdienen durch Spiele ungeeignet, es sei denn, man tauscht die Einnahmen sofort in eine stabile Währung um.

Viele Online-Spiele, bei denen man Geld verdienen kann, erfordern zudem tägliche Anmeldungen und stundenlanges Grinden, was sich schnell eher wie ein Job als wie Unterhaltung anfühlen kann.

Ein weiterer entscheidender Punkt bei der Frage, wie man mit Spielen Geld verdienen kann, ist, dass die anfänglichen Investitionskosten erheblich sein können. Bei manchen Spielen muss man NFTs im Wert von 500 bis 2.000 Dollar kaufen, bevor man nennenswerte Einnahmen erzielen kann. Ich habe erlebt, dass diese Einstiegskosten auf nahezu null gesunken sind, als die Spielökonomien zusammenbrachen.

Nachhaltigkeitsprobleme plagen den gesamten P2E-Sektor. Die meisten Spiele, die ich beobachtet habe, verzeichnen nach der anfänglichen Hype-Phase rückläufige Spielerzahlen und sinkende Token-Werte. Die wenigen nachhaltigen Modelle konzentrieren sich eher auf die tatsächliche Spielqualität als auf reine Verdienstmechanismen.

Bevor du Zeit oder Geld in ein Online-Spiel investierst, mit dem man Geld verdienen kann, solltest du die Entwicklung der Spielerzahlen, die Kursentwicklung des Tokens und die Erfolgsbilanz des Entwicklers recherchieren, um nicht auf ein sinkendes Schiff zu steigen.

5. Coaching und Nachhilfe – Teilen Sie Ihr Gaming-Know-how

Das Coaching wurde zu meiner bevorzugten Einnahmequelle, um mit Videospielen Geld zu verdienen, da es direkt Spielwissen und nicht Unterhaltungsfähigkeiten honorierte. Ich begann damit, League of Legends Coaching für 20 Dollar pro Stunde, nachdem ich den Diamond-Rang erreicht hatte. Innerhalb von drei Monaten war ich mit 45 Dollar pro Stunde komplett ausgebucht.

Gaming-Coaching-Plattformen

Gamer Sensei und Fiverr bringen Trainer und Schüler zusammen. Ich habe meine Dienste auf beiden Plattformen angeboten und innerhalb einer Woche meinen ersten Kunden gewonnen. Gamer Sensei wird von einem Hersteller von Gaming-Zubehör betrieben Corsair und verlangt zwar eine höhere Provision, bietet aber eine bessere Vermittlung von Kunden; außerdem benötigen Sie umfassende, nachgewiesene Erfahrung im E-Sport, um einen Trainerjob zu bekommen. Wenn Sie diese nicht haben, dann Fiverr ist die beste Wahl, da sie mehr Kontrolle über die Preisgestaltung und die Terminplanung bietet.

Discord Diese Communities vermitteln oft private Coaching-Angebote. Ich habe mehrere Langzeit-Schüler über spielspezifische Discord Server, auf denen ich schon seit Monaten aktiv war. Dank dieser direkten Vereinbarungen behalte ich 100 % meiner Einnahmen, wenn ich durch das Spielen Geld verdiene, ohne Plattformgebühren zahlen zu müssen.

So gründen Sie Ihr Coaching-Unternehmen

Es ist wichtiger, sein Spezialgebiet zu finden, als der absolut beste Spieler zu sein. Ich gebe Unterricht in den Grundlagen der Mid-Lane und in Makrostrategie, weniger in mechanischen Spielzügen. Die Schüler wollen strukturierte Fortschritte, keine Höhepunkte. Je klarer deine Nische definiert ist, desto einfacher ist es, dich zu vermarkten und dein Honorar zu rechtfertigen.

Die Preisgestaltung sollte Ihre Rangliste und Ergebnisse.Ich habe angefangen bei€20stündlich alsDiamant Spieler. Meister und Großmeister Die Trainer in meinem Spiel verlangen 60 bis 100 Dollar pro Stunde, während Profispieler 150 bis 300 Dollar pro Sitzung. Erhöhen Sie Ihre Preise, sobald sich Ihre Bewertungen häufen.

Zwei grundlegende Entscheidungen haben mein monatliches Einkommen als Coach deutlich gesteigert, als ich mir überlegte, wie ich auf diese Weise mit Videospielen Geld verdienen könnte:

Bieten Sie Sitzungspakete an. Ich habe ein Paket mit vier Sitzungen zu einem Preisnachlass von 15 % eingeführt, was die Kundenbindung verbessert und mir ein planbares Einkommen verschafft hat. Die meisten Teilnehmer buchen lieber Pakete als Einzelsitzungen, sobald diese Option zur Verfügung steht.

Ich habe ein Paket mit vier Sitzungen zu einem Preisnachlass von 15 % eingeführt, was die Kundenbindung verbessert und mir ein planbares Einkommen verschafft hat. Die meisten Teilnehmer buchen lieber Pakete als Einzelsitzungen, sobald diese Option zur Verfügung steht. Nutze Discord für direkte Kunden. Langfristige Kunden, die ich über spielspezifische Discord-Server gefunden habe, lassen mich 100 % der Einnahmen behalten, ohne dass Plattformgebühren anfallen (das ist die Arbeit mit der höchsten Marge, die ich mache).

6. Handelsplattformen für virtuelle Gegenstände und Spiele

Die oben genannten Möglichkeiten, mit Spielen Geld zu verdienen, sind zwar alle einen Versuch wert, doch ich empfehle auch den Handel mit Spielgegenständen, da ich dabei mehr über Märkte gelernt habe als in jedem Wirtschaftsunterricht. Ich habe mit 100 Dollar angefangen CS2 Skins und steigerte den Wert innerhalb von sechs Monaten durch sorgfältige Marktanalyse und Geduld auf 800 Dollar. Der Handel mit digitalen Kosmetikartikeln ist vielleicht nicht das Erste, woran man denkt, wenn es darum geht, mit Videospielen Geld zu verdienen, aber es ist eine potenziell lohnende Möglichkeit.

Um virtuelles Spielgeld und Gegenstände in echte Währung umzuwandeln, muss man die Handelsregeln, Gebührenstrukturen und Auszahlungsbeschränkungen der jeweiligen Plattform kennen.

Einblick in Gaming-Marktplätze

Dampf Community Market wickelt jährlich Transaktionen in Milliardenhöhe ab. Ich habe mich auf CS2 and Dota 2 Produkte, da diese über die liquidesten Märkte verfügen. Die Produkte lassen sich schnell kaufen und verkaufen, ohne dass man tagelang auf Käufer warten muss.

Handelsplattformen von Drittanbietern wie ShadowPay and DMarket bessere Preise anbieten als Dampf aber mit einem höheren Risiko verbunden sind. Ich habe 60 Dollar an einen Betrüger auf einer Drittanbieter-Website verloren, bevor ich gelernt habe, jeden Handel gründlich zu überprüfen. Wenn Sie eine umfassende Anleitung dazu wünschen, wie Sie sich dort sicher bewegen können, lesen Sie unseren Leitfaden zum Thema CS2-Skins gegen Geld tauschen deckt alles ab, von Gleitkommawerten bis hin zur Betrugsbekämpfung.

Erste Schritte im Handel

Das Startkapital für einen sinnvollen Handel liegt bei etwa 50 bis 100 Dollar. Ich habe mit 100 Dollar angefangen und durch geduldiges Kaufen und Verkaufen wöchentlich etwa 15 bis 30 Dollar verdient. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Artikel bei Kursrückgängen zu kaufen und bei Nachfragespitzen zu verkaufen. Einen umfassenden Plattformvergleich finden Sie in unserem Leitfaden zu der beste Ort zum Verkaufen CS2Skins.

Zur Marktanalyse gehört es, Preisentwicklungen zu verfolgen, saisonale Muster zu erkennen und Spiel-Updates im Auge zu behalten. Größere Updates führen oft dazu, dass die Werte bestimmter Gegenstände einbrechen oder in die Höhe schnellen. Ich habe in einer Woche 200 Dollar verdient, indem ich vor einem beliebten Streamer-Turnier Waffen-Skins gekauft habe.

Risikomanagement ist von größter Bedeutung, und ich investiere nie mehr als 20 % meines Handelskapitals in einen einzelnen Gegenstand. Diese Regel hat mir das Leben gerettet, als mehrere Gegenstände aus meinem Besitz nach einem unerwarteten Spiel-Update über Nacht 40 % an Wert verloren.

Spiel Marktliquidität Startkapital Mögliches monatliches Einkommen Risikostufe CS2 Sehr hoch 100–500 Dollar 50–500 Dollar Mittel Dota 2 Hoch 100–500 Dollar 50–400 Dollar Mittel TF2 Mittel 50–200 Dollar 20–150 Dollar Mittel bis hoch Ruhe Mittel 100–300 Dollar 30–200 Dollar Hoch

Welche Methode ist die richtige für Sie?

Bevor wir ins Detail gehen: Der schnellste Weg, um herauszufinden, wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, besteht darin, deine natürlichen Stärken mit der richtigen Methode abzustimmen. Manche Menschen, die mit Spielen Geld verdienen wollen, aber dabei scheitern, tun dies, weil sie den falschen Weg für ihre Fähigkeiten wählen und ausbrennen, bevor sie Ergebnisse sehen. Nutze diesen Schnellübersichtsleitfaden, um deinen Ausgangspunkt zu finden, wenn du dafür bezahlt werden möchtest, Spiele zu spielen.

Deine Stärke Die beste Methode Unterhaltsame Persönlichkeit Streaming / Erstellung von Inhalten Hervorragende handwerkliche Fähigkeiten E-Sport / Wettkampf-Gaming Liebe zum Detail Spieletests / Qualitätssicherung Schreibfähigkeiten + Spielkenntnisse Spielkritiken und Spielejournalismus Pädagogische Fähigkeiten Coaching Denkweise bei der Marktanalyse Handel mit virtuellen Gegenständen Geduld + Beständigkeit Play-to-Earn-Apps Risikotoleranz + Forschungsorientierung Krypto-/NFT-Spiele

Keiner dieser Wege ist für dich dauerhaft verschlossen. Viele Leute kombinieren letztendlich zwei oder drei davon. Aber wenn du gerade erst anfängst und so schnell wie möglich dafür bezahlt werden willst, Spiele zu spielen, wähle den Weg, der am besten zu dem passt, was du bereits gut kannst, und vertiefe dich zuerst darin.

Unverzichtbare Ausrüstung und Einrichtung, um mit Gaming Geld zu verdienen

Die Anschaffung der Ausrüstung hat mich anfangs verwirrt, weil jeder andere Geräte empfiehlt. Nachdem ich verschiedene Konfigurationen ausprobiert hatte, habe ich gelernt, dass Klangqualität und Beständigkeit wichtiger sind als teure Hardware.

Preisgünstiges Einsteiger-Set

Meine erste Streaming-Ausrüstung hat insgesamt 750 Dollar gekostet. Ich habe meinen vorhandenen 500-Dollar-Gaming-PC verwendet und eine 60-Dollar- Audio-Technica AT2020-Mikrofon, 40 Dollar Logitech C920 eine Webcam und ein Ringlicht für 30 Dollar. Mit dieser Ausrüstung habe ich meine ersten 1.000 Dollar an Streaming-Einnahmen verdient.

Investitionen zu priorisieren bedeutet, mehr in das zu investieren, was sich direkt auf die Qualität auswirkt. Ich habe mein Mikrofon vor meiner Kamera aufgerüstet, da Zuschauer eine geringere Videoqualität tolerieren, Streams mit schlechter Tonqualität jedoch verlassen. Durch die Aufrüstung meines Mikrofons für 150 Dollar hat sich die Zuschauerbindung spürbar verbessert.

Kostenlose Software-Alternativen eignen sich hervorragend für Anfänger. OBS Studio übernimmt das Streaming und die Aufzeichnung. DaVinci Resolve bietet professionelle Videobearbeitung kostenlos an. In meinem ersten Jahr habe ich ausschließlich kostenlose Software verwendet, bevor ich in kostenpflichtige Tools investiert habe.

Einen umfassenden Überblick über die Optimierung Ihres Gaming-Bereichs finden Sie in unserem Leitfaden zum Thema die beste Gaming-Ausstattung Ideen zur Verschönerung Ihrer Räumlichkeiten.

Eine der häufigsten Fragen von Leuten, die sich darüber informieren, wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, ist außerdem, wie viel der Einstieg tatsächlich kostet. Die ehrliche Antwort lautet: weniger als in den meisten Ratgebern angenommen wird.

Hier ist eine übersichtliche Aufschlüsselung in drei Ebenen:

Stufe Typische Kosten Was ist abgedeckt? Anfänger 150–500 Dollar Einsteiger-Mikrofon, vorhandener PC, kostenlose Streaming-Software (OBS) Mittelstufe 500–1.500 Dollar Hochwertiges Mikrofon + Webcam, spezieller Streaming-PC oder Aufrüstung, Ringlicht Professionell 2.000 $ und mehr Hochleistungs-PC, Spiegelreflex- oder spiegellose Kamera, Akustikausstattung, Beleuchtungsanlage

Beginnen Sie auf der Anfängerstufe und steigen Sie erst auf, wenn Sie regelmäßig Gewinne erzielen. Ausgaben €2,000 Geld für Ausrüstung auszugeben, bevor man überhaupt den ersten Cent verdient hat, ist einer der häufigsten Fehler, den Leute begehen, wenn sie herausfinden wollen, wie man mit Spielen Geld verdienen kann.

Konfigurationen für Fortgeschrittene und Profis

Hochwertige Streaming-Ausrüstung lohnt sich erst, wenn man Geld verdient €500 monatlich regelmäßig. Ich habe ein Upgrade auf ein €1,200 PC, €200 Mikrofon und €150 Kamera, sobald das Streamen zu meiner Haupteinnahmequelle wurde. Diese Verbesserungen steigerten die Produktionsqualität und die Zuschauerinteraktion.

Peripheriegeräte für den Wettkampf machen auf höheren Spielniveaus einen echten Unterschied. Ich habe verschiedene mechanische Tastaturen getestet und festgestellt, dass eine schnellere Auslösezeit meine Reaktionszeiten in Wettkampfsituationen messbar verbessert hat. Unser Leitfaden zu die besten Gaming-Tastaturen „So optimieren Sie Ihr Setup“ erläutert die Optionen, die für den Wettkampfbetrieb wirklich entscheidend sind.

Für Content-Ersteller, die Wert auf Mobilität legen, lohnt sich die Investition in zuverlässige Hardware. Unsere Analyse der die besten Gaming-Laptops umfasst Optionen, die sowohl für Gaming als auch für die Erstellung von Inhalten geeignet sind, ohne dabei das Budget zu sprengen.

Die Netzwerkstabilität ist genauso wichtig wie die Hardware. Ich habe auf Gigabit-Internet umgestellt und ein Gaming-VPN eingerichtet, nachdem ich ein Turnierspiel wegen Lag verloren hatte. Unser Leitfaden zum Das beste VPN für Gaming behandelt Möglichkeiten, wie Sie die Latenzzeit verringern und gleichzeitig Ihre Verbindung schützen können. NordVPN Das benutze ich persönlich, und es hat die Verbindungsstabilität bei Ranglistenspielen spürbar verbessert.

★ BEENDEN SIE LAGS UND SCHÜTZEN SIE IHRE VERBINDUNG NordVPN NordVPN – speziell für Gamer entwickelt

Realistische Erwartungen – Zeitplan und Verdienstmöglichkeiten

Realistische Erwartungen zu setzen, hat mich davor bewahrt, im ersten Jahr, als ich anfing, mit Spielen Geld zu verdienen, auszubrennen. Die meisten Ratgeber zum Thema Einkünfte aus Gaming lassen diesen Punkt aus, doch wenn man den tatsächlichen Zeitrahmen versteht, beugt man Enttäuschungen vor und kann besser planen.

Die harte Wahrheit ist: Wer durch das Spielen von Videospielen regelmäßig Geld verdienen will, muss dies als ernstzunehmenden Karriereweg betrachten – mit all der Disziplin, Planung und Geduld, die dazu gehören.

Zeitplan für die Einkommensentwicklung

Monate 1–3:In meinen ersten drei Monaten habe ich genau €0 über alle Methoden hinweg. Ich habe wöchentlich 12 Stunden gestreamt, an zwei Turnieren teilgenommen und 15 Spieltest-Sitzungen absolviert. Die Spieltests brachten €135, aber Streaming und der Wettbewerb brachten nichts ein.

Monate 3–6:Da kam mein erstes Streaming-Einkommen herein. Ich habe Twitch Affiliate-Status im vierten Monat und verdiente Provisionen €47 in diesem Monat mit 25 Followern. Im sechsten Monat erzielte ich €200 monatlich aus Streaming- und Werbeeinnahmen sowie zusätzlich €150 durch Spieltests und gelegentliches Coaching.

Monate 6–12: Hier begann das echte Wachstum. Meine Streaming-Einnahmen erreichten €500 monatlich kam noch ein weiteres Coaching hinzu €400, und ich habe bei einem Turnier einen Platz belegt €300. Der Gesamtumsatz belief sich auf etwa €1,200 monatlich, was allerdings einen konzentrierten Einsatz von 30 bis 40 Stunden pro Woche erforderte.

Jahrgangsstufen 1–2:Ich überquerte €2,000 Ich verdiente monatlich insgesamt [Betrag] und begann, das Gaming als meinen Hauptberuf zu betrachten. Dieses Niveau erforderte Vollzeitarbeit sowie ständige Erstellung von Inhalten, Networking und die Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten.

Faktoren, die den Erfolg beeinflussen

Der Zeitaufwand steht bis zu einem gewissen Grad in direktem Zusammenhang mit dem Verdienst. Ich habe meine Arbeitsstunden akribisch protokolliert und festgestellt, dass 20 bis 30 Stunden pro Woche war der ideale Mittelweg, um ein Einkommen aufzubauen, ohne sich zu verausgaben. Mehr Arbeitsstunden halfen anfangs zwar, führten aber nach etwa 40 Stunden pro Woche.

Abgesehen von der Zeit, die man investiert, sind dies meiner Erfahrung nach die drei Faktoren, die am meisten darüber entschieden haben, ob jemand mit Videospielen Geld verdienen konnte:

Übereinstimmung von Fähigkeiten und Methoden – Beim Streaming zählen Persönlichkeit und Beständigkeit mehr als herausragende Fähigkeiten. Im Wettkampf-Gaming sind erstklassige Fähigkeiten gefragt. Als Coach braucht man gute Fähigkeiten und pädagogisches Geschick. Wählt man eine Methode, die nicht zu den eigenen Stärken passt, verschwendet man Monate.

Beim Streaming zählen Persönlichkeit und Beständigkeit mehr als herausragende Fähigkeiten. Im Wettkampf-Gaming sind erstklassige Fähigkeiten gefragt. Als Coach braucht man gute Fähigkeiten und pädagogisches Geschick. Wählt man eine Methode, die nicht zu den eigenen Stärken passt, verschwendet man Monate. Inhaltspersönlichkeit – Ich bin zwar nicht der witzigste oder talentierteste Streamer, aber ich bin beständig und begeistere mich aufrichtig für die Spiele, die ich spiele. Diese Eigenschaften haben mir mehr Zuschauer beschert als meine reinen Spielfähigkeiten es je könnten.

Ich bin zwar nicht der witzigste oder talentierteste Streamer, aber ich bin beständig und begeistere mich aufrichtig für die Spiele, die ich spiele. Diese Eigenschaften haben mir mehr Zuschauer beschert als meine reinen Spielfähigkeiten es je könnten. Unternehmerisches Denken – Das Verständnis der Grundlagen von Marketing, Networking und Finanzmanagement hat meine Entwicklung erheblich beschleunigt. Ich betrachte meine Einnahmen aus dem Gaming als Geschäft, was bedeutet, dass ich meine Ausgaben im Blick behalte, Steuerabzüge optimiere und Gewinne strategisch reinvestiere.

Sobald man verstanden hat, wie man mit Spielen Geld verdienen kann, besteht die nächste Herausforderung darin, seine Aktivitäten effizient auszuweiten, ohne dabei den Spaß zu vernachlässigen, den was dich überhaupt erst zum Gaming gebracht hat.

Betrug und häufige Fehler vermeiden

Für jede seriöse Möglichkeit, mit Videospielen Geld zu verdienen, gibt es zahlreiche Betrugsmaschen, die darauf abzielen, Menschen auszunutzen, die unbedingt Geld verdienen wollen. Ich bin irgendwann einmal auf die meisten davon hereingefallen, und wenn man weiß, worauf man achten muss, kann man sich viel Geld und jede Menge Ärger ersparen.

Gefälschte Plattformen für Spieletests, die Vorabgebühren verlangen. Seriöse Plattformen wie PlaytestCloud and UserTesting Wir werden dich niemals auffordern, für den Zugriff auf Aufgaben zu bezahlen. Jede Website, die eine Anmeldegebühr oder eine „Mitgliedschaft“ verlangt, bevor du mit Spielen Geld verdienen kannst, ist ein Betrug. Punkt.

Seriöse Plattformen wie PlaytestCloud and UserTesting Wir werden dich niemals auffordern, für den Zugriff auf Aufgaben zu bezahlen. Jede Website, die eine Anmeldegebühr oder eine „Mitgliedschaft“ verlangt, bevor du mit Spielen Geld verdienen kannst, ist ein Betrug. Punkt. Play-to-Earn-Spiele ohne echte Liquidität. Bevor Sie Zeit oder Geld in einen P2E-Titel investieren, sollten Sie prüfen, ob der Spiel-Token tatsächlich an einer echten Börse gehandelt wird und ob das tägliche Handelsvolumen nennenswert ist. Viele P2E-Projekte starten mit einem Token, für den es keine Käufer gibt; selbst wenn Sie ihn verdienen, können Sie ihn also niemals in echtes Geld umwandeln. Auch „Exit-Scams“, bei denen Entwickler kurz nach dem Start mit den Investorengeldern verschwinden, sind in diesem Bereich weit verbreitet.

Bevor Sie Zeit oder Geld in einen P2E-Titel investieren, sollten Sie prüfen, ob der Spiel-Token tatsächlich an einer echten Börse gehandelt wird und ob das tägliche Handelsvolumen nennenswert ist. Viele P2E-Projekte starten mit einem Token, für den es keine Käufer gibt; selbst wenn Sie ihn verdienen, können Sie ihn also niemals in echtes Geld umwandeln. Auch „Exit-Scams“, bei denen Entwickler kurz nach dem Start mit den Investorengeldern verschwinden, sind in diesem Bereich weit verbreitet. Betrüger, die auf Plattformen von Drittanbietern mit Skins handeln. Ich habe verloren€60 Das ist mir schon früh passiert, weil ich vor Abschluss eines Geschäfts nicht das Alter und die Historie des Händlerkontos überprüft habe. Nutze immer einen Treuhandservice, sofern verfügbar, handle niemals außerhalb des offiziellen Systems der Plattform und betrachte jedes Angebot, das auf den ersten Blick zu gut erscheint, als Warnsignal.

Ich habe verloren€60 Das ist mir schon früh passiert, weil ich vor Abschluss eines Geschäfts nicht das Alter und die Historie des Händlerkontos überprüft habe. Nutze immer einen Treuhandservice, sofern verfügbar, handle niemals außerhalb des offiziellen Systems der Plattform und betrachte jedes Angebot, das auf den ersten Blick zu gut erscheint, als Warnsignal. Kurse zum Thema „Einkünfte aus Glücksspielen“, die schnelle Ergebnisse versprechen. Wenn jemand ein €197 Wenn es um Kurse geht, in denen versprochen wird, wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, und deren einziger Anspruch darin besteht, Kurse zu verkaufen – nicht darin, tatsächlich mit Spielen Geld zu verdienen –, dann lass die Finger davon. Die Methoden, die wirklich funktionieren, sind kostenlos in Foren, auf YouTube und in Anleitungen wie dieser hier zu finden.

Wenn jemand ein €197 Wenn es um Kurse geht, in denen versprochen wird, wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, und deren einziger Anspruch darin besteht, Kurse zu verkaufen – nicht darin, tatsächlich mit Spielen Geld zu verdienen –, dann lass die Finger davon. Die Methoden, die wirklich funktionieren, sind kostenlos in Foren, auf YouTube und in Anleitungen wie dieser hier zu finden. Apps zum Geldverdienen von zu Hause aus ohne nachweisbare Auszahlungshistorie. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie zu Hause mit Videospielen über mobile Apps Geld verdienen können. Viele Apps dieser Kategorie zeigen gefälschte Guthaben an, die zurückgesetzt werden oder nicht mehr einlösbar sind, sobald Sie die Auszahlungsschwelle erreichen. Bevor Sie Zeit mit einer App verbringen, suchen Sie nach ihrem Namen zusammen mit „Auszahlungsnachweis“ oder „Bewertung“ und prüfen Sie, ob echte Nutzer berichten, tatsächlich Geld erhalten zu haben.

Die Regel, die ich immer befolge, wenn ich mit Spielen Geld verdienen möchte: Wenn eine Plattform es einem schwer macht, unabhängige Bewertungen von Leuten zu finden, die von ihr bezahlt wurden, ist das Grund genug, die Finger davon zu lassen. Seriöse Möglichkeiten, mit Spielen Geld zu verdienen, müssen ihre Erfolgsbilanz nicht verbergen.

Beginnen Sie noch heute Ihren Weg zum Einkommen im Gaming-Bereich

Um herauszufinden, wie man mit Videospielen Geld verdienen kann, braucht es mehr als nur die Fähigkeit, gut zu spielen. Ich habe drei Jahre lang diese Methoden getestet, und das Muster ist eindeutig: Erfolg stellt sich ein, wenn man sich für ein oder zwei Methoden entscheidet, die zu den eigenen Stärken passen, in die notwendige Ausrüstung investiert und über Monate hinweg konsequent daran arbeitet.

Die Gaming-Branche bietet im Jahr 2026 seriöse Möglichkeiten, mit dem Spielen von Videospielen Geld zu verdienen. Streaming, Wettkampfspiele, Coaching und die Erstellung von Inhalten bieten allesamt vielversprechende Einnahmequellen. Die meisten erfolgreichen Gaming-Profis kombinieren mehrere Methoden, anstatt sich auf eine einzige Einnahmequelle zu verlassen.

Beginne mit der Methode, die dich am meisten begeistert. Der Aufbau deiner Einkünfte aus dem Gaming beginnt mit dem ersten Stream, der ersten Turnierteilnahme oder der ersten Coaching-Sitzung. Je früher du anfängst, desto eher wirst du Ergebnisse sehen.

Wenn Sie schon am ersten Tag möglichst schnell Geld verdienen möchten, während Sie sich auf die größeren Methoden vorbereiten, Snakzy Da würde ich anfangen. Schon wenige Minuten nach der Anmeldung kannst du Geld verdienen, und das Programm läuft unauffällig im Hintergrund, während du dich auf alles andere konzentrieren kannst.

★ Über 50 Spiele, eine App, echtes PayPal-Geld Snakzy Verwandle deine nächste Gaming-Session in echtes Geld

Häufig gestellte Fragen