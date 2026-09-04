Wie man in einer Stunde Geld verdient (2026)

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Wie man in einer Stunde Geld verdient, lässt sich auf eine schnelle, zuverlässige Methode reduzieren: Verkaufen Sie etwas, das Sie bereits besitzen, gegen Bargeld vor Ort – ein Verkauf, der noch vor Ablauf der Stunde abgeschlossen und ausgezahlt werden kann. Einige der unten aufgeführten Methoden bringen dir Bargeld in die Hand, bevor die Zeit abläuft, während andere nur eine Stunde für die Vorbereitung benötigen und die Auszahlung erst in den folgenden Tagen oder Wochen erfolgt – und wir sagen dir ganz offen, welche Methode zu welcher Kategorie gehört.

Eine Stunde reicht aus, um einen Artikel einzustellen, einen bezahlten Auftrag zu erledigen oder ein passives Angebot einzurichten – und jede dieser Möglichkeiten bringt echtes Geld ein, nur in unterschiedlichem Tempo. Im Folgenden stellen wir sieben realistische Möglichkeiten vor, wie man in einer Stunde Geld verdienen kann – von Gig-Aufträgen über Wiederverkauf, Lieferdienste, freiberufliche Tätigkeiten, Mikrotasks bis hin zu Kurzzeitvermietungen –, sortiert danach, wie schnell das Geld tatsächlich auf dem Konto landet.

KURZFAZIT Der beste Weg, um in einer Stunde Geld zu verdienen Eine Aufgabe bei TaskRabbit buchen: Eine Aufgabe buchen Realistischer Stundenlohn 20 bis 50 Dollar pro Stunde, wobei handwerkliche Tätigkeiten besser bezahlt werden Was man dafür braucht Ein Smartphone, etwas Freizeit – keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich

Wie man in einer Stunde Geld verdient: Ist das tatsächlich realistisch?

Wenn Sie fragen, wie man in einer Stunde Geld verdienen kann: Ja, wenn es sich um eine einmalige Aufgabe oder einen schnellen Verkauf vor Ort handelt; nein, wenn Sie erwarten, dass sich ein passives Inserat noch innerhalb derselben Stunde auszahlt. Dieser Ansatz, wie man in einer Stunde Geld verdient, eignet sich am besten für jemanden, der bereits verkaufsfähige Gegenstände zu Hause herumliegen hat, Zugang zu einem Auto hat oder einen freien Nachmittag, um einen Auftrag oder einen Hundespaziergang zu buchen.

Wie viel Sie tatsächlich verdienen können, beantwortet die eigentliche Frage: Ist es möglich, mit einer Stunde Ihrer Zeit Geld zu verdienen? Die Spanne liegt zwischen etwa 2 und 50 Dollar, je nachdem, für welche Methode Sie sich entscheiden . Die folgende Rangliste zeigt genau, woher diese Spanne stammt: Ein gebuchter TaskRabbit- Auftrag oder ein Rover-Spaziergang liegen am oberen Ende, Umfrage-Apps am unteren Ende, und der Wiederverkaufspreis hängt davon ab, zu welchem Preis sich Ihr Artikel an diesem Tag verkauft.

Zwei der sieben hier vorgestellten Methoden, Fiverr und Neighbor, zahlen nicht innerhalb der Stunde selbst aus. Bei beiden dauert die Einrichtung zwar nur eine Stunde; das Geld, falls es kommt, geht jedoch erst Tage bis Wochen später ein. Für einen längerfristigen Plan statt einer einzelnen Stunde siehe die 10 besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen.

7 echte Möglichkeiten, in einer Stunde Geld zu verdienen

Diese sieben Nebenjobs für eine Stunde decken einen realistischen Bereich ab – von etwa 2 Dollar pro Stunde für Tätigkeiten mit geringem Aufwand bis zu 50 Dollar pro Stunde für einen gebuchten Auftrag. Die folgende Liste ist danach geordnet, wie schnell das Geld tatsächlich auf deinem Konto eingeht, und nicht allein nach dem höchsten Verdienstpotenzial.

1. Eine bezahlte Aufgabe auf TaskRabbit buchen

TaskRabbit-Aufträge haben eine festgelegte Mindestdauer von einer Stunde, sodass ein einzelner gebuchter Auftrag gemäß den Regeln der Plattform niemals weniger als eine Stunde bezahlte Arbeit umfasst. Laut dem Support-Artikel von TaskRabbit „Was ist die Mindestdauer von einer Stunde?“ gilt für alle Aufträge eine Mindestdauer von einer Stunde, und Tasker können keine Rechnungen für weniger Zeit ausstellen; nach dieser ersten Stunde erfolgt die Abrechnung in 15-Minuten-Schritten.

Für alle, die anhand von Zahlen nachverfolgen möchten, wie man in einer Stunde Geld verdienen kann, zeigen 2026 Gig-Lohn-Tracker wie ZipRecruiter und Glassdoor, dass der Stundenlohn bei TaskRabbit stark variiert und für die meisten Ta s ker in der Regel im Bereich von 20 bis 50 Dollar liegt, wobei spezialisierte handwerkliche Fähigkeiten wie Elektro- oder Sanitärarbeiten manchmal 75 Dollar pro Stunde oder mehr erreichen.

Laut dem eigenen Blog von TaskRabbit behalten die Tasker 100 % des von ihnen festgelegten Stundensatzes sowie 100 % der Trinkgelder: Die Servicegebühr der Plattform wird dem Kunden zusätzlich zu diesem Satz in Rechnung gestellt; sie wird nicht vom Verdienst der Tasker abgezogen.

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, einen amtlichen Ausweis vorweisen und eine Hintergrundüberprüfung bestehen, die laut TaskRabbit in der Regel bis zu vier Werktage dauert. Sobald du zugelassen bist, erfolgen die Auszahlungen 1 bis 3 Werktage nach Abschluss eines Auftrags per Direktüberweisung.

Häufiger Fehler: anzunehmen, dass der Kunde nur Ihren angegebenen Tarif sieht. TaskRabbit berechnet dem Kunden zusätzlich eine eigene Servicegebühr, sodass eine Preisgestaltung genau auf dem lokalen Durchschnitt Ihr Gesamtangebot im Vergleich zu Tasker*innen in der Nähe immer noch teuer erscheinen lassen kann.

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2. Verkaufe etwas, das du bereits besitzt, auf dem Facebook-Marktplatz

Dies ist die einzige Methode auf dieser Liste, bei der Ihnen das Geld buchstäblich noch vor Ablauf der Stunde in die Hand fällt – vorausgesetzt, ein Käufer aus der Umgebung ist bereit, sich mit Ihnen zu treffen.

Bei Verkäufen mit lokaler Abholung, die bar oder über eine Zahlungs-App bezahlt werden, fällt keine Facebook-Marktplatz-Gebühr an; nur bei über den Checkout abgewickelten Versandverkäufen wird eine Gebühr von 10 % (mindestens 0,80 $) erhoben. OfferUp ist eine solide Alternative mit dem gleichen gebührenfreien Modell für die lokale Abholung und einer Gebühr von etwa 12,9 % auf Versandbestellungen.

Sie müssen nichts weiter tun, als ein kostenloses Konto einzurichten und etwas anzubieten, das es wert ist, gekauft zu werden. Die Auszahlung erfolgt sofort: in bar oder per Überweisung über eine Zahlungs-App bei der Abholung.

Häufige Fehler: sich mit einem Fremden an einem unsicheren Ort statt an einem öffentlichen, gut beleuchteten Ort zu treffen oder den Preis für einen Artikel festzulegen, ohne zuvor zwei oder drei vergleichbare verkaufte Angebote zu prüfen. Wenn du einen anderen Ansatz für den Wiederverkauf in Betracht ziehst, um in einer Stunde Geld zu verdienen – zum Beispiel einen Gaming-Account statt eines physischen Artikels –, erfahre hier, wie du einen Steam-Account gegen echtes Geld verkaufst.

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3. Eine Stunde lang mit einem Hund auf Rover spazieren gehen

Ein einzelner, über Rover gebuchter einstündiger Spaziergang kann rund 30 $ einbringen, was nahe am oberen Ende der von Rover veröffentlichten landesweiten Spanne von 15 bis 30 $ für Standardspaziergänge liegt (der am häufigsten genannte Durchschnittswert bezieht sich allerdings eigentlich auf einen 30-minütigen Spaziergang, der bei etwa 21,45 $ liegt), was diesen Eintrag dennoch so nah wie kaum einen anderen an das wörtliche „Geld in einer Stunde verdienen“ bringt, wie es auf dieser Liste möglich ist.

Rover erhebt eine Servicegebühr von 20 % auf gebuchte Dienstleistungen (25 % bei RoverGO oder in Kalifornien), was bedeutet, dass von 30 Dollar für einen Spaziergang etwa 24 Dollar verbleiben, zuzüglich 100 % des Trinkgeldes.

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, über ein Bankkonto verfügen und eine Hintergrundüberprüfung bestehen. Laut mehreren Ratgebern für Tierbetreuer aus dem Jahr 2026 wird ein einwandfreies Führungszeugnis mit aktueller Anschrift oft innerhalb von 24 bis 48 Stunden automatisch genehmigt, obwohl es je nach Ihrer Vorgeschichte bis zu zwei Wochen dauern kann. Es lohnt sich also, sich frühzeitig zu bewerben, wenn Sie auf diese Weise in einer Stunde Geld verdienen möchten.

Häufiger Fehler: Die Preisgestaltung pro Spaziergang ohne Berücksichtigung des Abzugs von 20 bis 25 %, woraufhin man vom Auszahlungsbetrag überrascht wird. Rover hat eine Trustpilot-Bewertung von 4,5/5, und laut den veröffentlichten Preisangaben liegt der landesweite Standardpreis für einen Spaziergang bei etwa 15 bis 30 Dollar.

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4. Eine Stunde lang für DoorDash oder eine ähnliche Liefer-App fahren

Eine Stunde aktiver Fahrzeit als Lieferfahrer bringt etwa 12 bis 20 US-Dollar Brutto ein, je nach Trinkgeld, noch vor Abzug der Fahrzeugkosten.

Laut dem „2026 Annual Gig Mobility Report“ von Gridwise verdiente ein DoorDash-Fahrer im Durchschnitt etwa 12,23 $ brutto pro aktiver Stunde – ein Rückgang von rund 3 % gegenüber den Vorjahreszahlen –, wobei Trinkgelder neben dem Grundlohn weiterhin einen bedeutenden Anteil an diesem Gesamtbetrag ausmachten. Kraftstoff, Wartung und Wertverlust, die üblicherweise auf etwa 1 Dollar pro Meile geschätzt werden, schmälern diesen Bruttobetrag erheblich, sodass der Nettolohn niedriger ausfällt und die meisten Fahrer nach Abzug der Ausgaben eher am unteren Ende der angegebenen Spanne landen.

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein (in einigen Bundesstaaten 19 und in Kalifornien 21), über ein Fahrzeug, ein Fahrrad oder einen Roller verfügen (kein Mindestalter für das Fahrzeug vorgeschrieben) und eine gültige Versicherung vorweisen können sowie eine Checkr-Hintergrundüberprüfung bestehen, die in der Regel 3 bis 7 Tage dauert. Nach der Genehmigung ist eine Auszahlung noch am selben Tag über die kostenlose Crimson-Debitkarte von DoorDash oder die „Fast Pay“-Option für 1,99 $ möglich.

Häufiger Fehler: Man rechnet nur den Bruttoverdienst pro Lieferung und ignoriert die Leerfahrten zwischen den Aufträgen, was den tatsächlichen Stundensatz, auf den man setzt, um in einer Stunde Geld zu verdienen, still und leise schmälert.

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5. Eine Stunde mit bezahlten Umfragen auf Swagbucks füllen

Eine Stunde Umfragen auf Swagbucks bringt realistisch gesehen 2 bis 5 US-Dollar ein – nützlich als Lückenfüller, der keine besonderen Fähigkeiten erfordert, aber kein echter Ersatz für einen Stundenlohn. Damit ist dies eine der schwächeren Möglichkeiten auf dieser Liste, um in einer Stunde Geld zu verdienen – nützlich als Lückenfüller, der keine besonderen Fähigkeiten erfordert, aber kein echter Ersatz für einen Stundenlohn.

Laut mehreren Bewertungen zu Nebeneinkünften aus dem Jahr 2026, die Swagbucks-Nutzer untersuchten, verdienen Gelegenheitsumfrageteilnehmer 20 bis 50 Dollar pro Monat, was einem effektiven Stundensatz im Bereich von 2 bis 5 US-Dollar entspricht, wenn man die durch Disqualifikationen verlorene Zeit mit einrechnet, die in mehreren dieser Bewertungen auf 30 bis 50 % der Umfrageversuche beziffert wird.

Sie benötigen lediglich ein kostenloses Konto – besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich. Für eine Auszahlung muss die von Swagbucks festgelegte Mindestgrenze erreicht werden (bereits ab 5 $ in SB-Punkten für eine PayPal-Auszahlung), sodass Sie diese Grenze bereits am selben Tag durch eine aktive erste Stunde und einen kleinen Startbonus erreichen können. Hier erfährst du, wie du Geld von Swagbucks abhebst – mit einer vollständigen Anleitung zum Auszahlungsprozess.

Häufiger Fehler: Umfrageeinnahmen als Gehalt statt als „Taschengeld“ zu betrachten und deine kostenlose Stunde für Angebote zu verschwenden, die – wenn man Ausschlüsse berücksichtigt – weniger als den Mindestlohn einbringen. Falls du dich fragst, ob sich der Zeitaufwand für die Plattform überhaupt lohnt: In „Ist Swagbucks seriös?“ wird das ausführlich behandelt.

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6. Verbringe eine Stunde damit, einen Fiverr-Gig einzurichten

Eine Stunde reicht aus, um einen Fiverr-Gig zu veröffentlichen oder einen kleinen bestehenden Auftrag zu erledigen, aber sie reicht nicht aus, um bezahlt zu werden; die ersten Verkäufe dauern in der Regel 10 bis 90 Tage.

Laut den von Fiverr selbst veröffentlichten Verkäuferstatistiken, die in mehreren Verkäuferleitfäden aus dem Jahr 2026 zitiert werden, kann ein gut optimierter neuer Gig bereits nach 10 bis 14 Tagen seinen ersten Auftrag erhalten, während viele Verkäufer 30 bis 90 Tage warten müssen. Fiverr erhebt eine pauschale Verkäuferkommission von 20 % auf jeden Auftrag, einschließlich Trinkgeldern, und weder Stufen- noch Treuerabatte ändern diesen Satz.

Um loszulegen, sind keine formellen Voraussetzungen erforderlich – lediglich ein Verkäuferprofil mit einer klaren Beschreibung des Angebots und ein oder zwei Beispielen.

Häufiger Fehler: Man erwartet, dass die Stunde, die man für die Veröffentlichung eines Angebots aufwendet, denselben Tagesverdienst einbringt wie andere Methoden, mit denen man in einer Stunde Geld verdienen kann, und gibt dann auf, wenn sich in den ersten ein oder zwei Tagen nichts verkauft.

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7. In einer Stunde freien Platz auf „Neighbor“ inserieren

Das Einstellen einer Garage, einer Einfahrt oder eines Abstellraums auf „Neighbor“ dauert deutlich weniger als eine Stunde, allerdings ist dies eine der langsameren Methoden auf dieser Liste, um in einer Stunde Geld zu verdienen, da die erste Auszahlung erst nach Ablauf einer vollständigen 30-tägigen Mietdauer zuzüglich Bearbeitungszeit erfolgt.

„Neighbor“ berechnet den Vermietern eine Bearbeitungsgebühr von 4,9 % zuzüglich 0,30 $ pro Buchung. Laut dem eigenen Hilfe-Center werden die Auszahlungen am Ende jeder 30-tägigen Mietdauer veranlasst und benötigen dann 3 bis 7 Werktage, um über Stripe auf einem Bankkonto einzutreffen.

Alles, was Sie benötigen, ist eine zu vermietende Fläche und eine Identitätsprüfung; es sind weder Lagerbestand noch Versand erforderlich.

Häufiger Fehler: Man bietet einen Raum in der Erwartung an, schnell Geld zu verdienen, so wie es bei einem Verkauf auf einem Marktplatz der Fall ist, und ist dann frustriert, dass die erste Auszahlung erst in einigen Wochen erfolgt.

★ PASSIVE ONCE LISTED Neighbor Platz auf „Neighbor“ auflisten

Anhand dieser Tabelle können Sie herausfinden, ob es in Ihrer Situation möglich ist, schnell genug Geld zu verdienen, und entscheiden, welche Methode am besten zu dem Zeitpunkt passt, zu dem Sie das Geld tatsächlich benötigen.

Methode Typischer Verdienst pro Stunde Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung TaskRabbit 20 bis 50 US-Dollar (100 % des festgelegten Satzes, zuzüglich Trinkgeld) Kostenlos 1 bis 3 Werktage nach Erledigung des Auftrags Facebook-Marktplatz Je nach Artikel unterschiedlich, 100 % des Verkaufspreises bei lokaler Abholung Kostenlos Noch in derselben Stunde (Barzahlung bei Abholung) Rover ~24 $ netto pro einstündigem Spaziergang Kostenlos Pro abgeschlossener Gassi-Runde, nach Freigabe (24 Stunden bis 2 Wochen) DoorDash 12 bis 20 $ brutto Kostenlos (eigenes Fahrzeug) Noch am selben Tag über Fast Pay/Crimson Swagbucks 2 bis 5 Dollar Kostenlos Noch am selben Tag, sobald der Schwellenwert von 5 $ erreicht ist Fiverr 0 $ pro Stunde, das Einkommen beginnt erst später Kostenlos 10 bis 90 Tage für die erste Bestellung Neighbor 0 $ pro Stunde, das Einkommen beginnt erst später Kostenlos 30-tägiger Mietzyklus, danach 3 bis 7 Werktage

Wenn Sie über diese sieben Optionen hinaus weitere Möglichkeiten ohne besondere Vorkenntnisse suchen, finden Sie in der Zusammenstellung der 15 besten Apps zum Geldverdienen weitere Empfehlungen, die einen Versuch wert sind, sobald Sie die erste Stunde hinter sich haben.

Prämien-Apps, mit denen du noch in derselben Stunde loslegen kannst

Prämien-Apps bringen zwar nicht so viel ein wie ein gebuchter Auftrag oder ein Weiterverkauf, aber sie lassen sich gut mit den oben genannten Nebenjobs für eine Stunde kombinieren, sind in weniger als fünf Minuten installiert und zahlen fast sofort kleine Beträge aus.

Diese Apps bieten die Möglichkeit, kleine Aufgaben wie das Einscannen von Belegen, das Testen von Angeboten oder das Ausfüllen von Umfragen gegen Bargeld oder Geschenkkarten einzutauschen, und bei den meisten können Sie bereits innerhalb der ersten Stunde nach dem Öffnen der App Geld verdienen. Für eine breitere Auswahl ähnlicher Apps über die beiden unten aufgeführten hinaus sind die besten Apps wie „Field Agent“ eine gute nächste Anlaufstelle.

Keine von ihnen erfordert besondere Fähigkeiten oder eine Hintergrundüberprüfung – nur ein Smartphone und ein paar Minuten für die Anmeldung. Damit gehören sie zu den Möglichkeiten, mit dem geringsten Aufwand innerhalb einer Stunde Geld zu verdienen.

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Was passt eigentlich in nur eine Stunde?

Wenn Sie wirklich nur eine Stunde Zeit haben, sind die besten Nebenjobs für eine Stunde diejenigen, bei denen keine Vorbereitungszeit anfällt: Schließen Sie alles aus, was eine mehrtägige Vorbereitung erfordert, und konzentrieren Sie sich auf TaskRabbit, den Wiederverkauf oder einen Spaziergang mit Rover. Die Support-Richtlinie von TaskRabbit „Was ist die Mindestdauer von einer Stunde?“ bedeutet, dass jeder auf der Plattform gebuchte Auftrag strukturell auf eine einzige Stunde ausgelegt ist. Damit ist es eine der wenigen Plattformen für Nebenjobs, auf der „eine Stunde“ eine buchstäbliche, garantierte Einheit bezahlter Arbeit ist und keine grobe Schätzung.

Die Einrichtung eines Fiverr- Gigs und die Einträge bei Neighbor beantworten nach wie vor die Frage, ob man ohne Vorabkosten Geld verdienen kann, und sie gehören auf diese Liste mit Möglichkeiten, in einer Stunde Geld zu verdienen, da eine Stunde tatsächlich alles ist, was sie kosten – nur nicht alles, was sie einbringen.

Was nicht funktioniert

Vier Gewohnheiten verschwenden still und leise die Stunde, die dir zur Verfügung steht, wenn du herausfinden willst, wie man in einer Stunde Geld verdienen kann: die Zeit auf zu viele Belohnungs-Apps zu verteilen, zu erwarten, dass Fiverr oder Neighbor noch am selben Tag auszahlen, die Fahrzeugkosten bei Liefer-Apps zu ignorieren und sich mit Wiederverkaufskäufern an einem unsicheren Ort zu treffen.

Jede Belohnungs-App gleichzeitig nutzen: Wenn man eine Stunde auf fünf verschiedene Mikrotask-Apps verteilt, anstatt auf eine einzige Gig-Plattform, verdient man in der Regel weniger, als wenn man diese Stunde einem einzigen gebuchten TaskRabbit-Auf trag oder einem gezielten Wiederverkaufsangebot widmet.

man eine Stunde auf fünf verschiedene Mikrotask-Apps verteilt, anstatt auf eine einzige Gig-Plattform, verdient man in der Regel weniger, als wenn man diese Stunde einem einzigen gebuchten TaskRabbit-Auf trag oder einem gezielten Wiederverkaufsangebot widmet. Zu erwarten, dass Fiverr oder Neighbor noch am selben Tag auszahlen: Gemäß den oben genannten Zahlen dauert es sowohl bei Fiverr als auch bei Neighbor realistisch gesehen Tage bis Wochen, bis eine erste Auszahlung erfolgt; sie daher als Methoden zu betrachten, bei denen „eine Stunde gleich Bargeld“ gilt, führt zu Enttäuschungen.

Gemäß den oben genannten Zahlen dauert es sowohl bei Fiverr als auch bei Neighbor realistisch gesehen Tage bis Wochen, bis eine erste Auszahlung erfolgt; sie daher als Methoden zu betrachten, bei denen „eine Stunde gleich Bargeld“ gilt, führt zu Enttäuschungen. Die Fahrzeugkosten bei Liefer-Apps ignorieren: Mehrere Finanzaufsichtsbehörden der Gig-Economy warnen davor, dass die Bruttovergütungszahlen pro Lieferung selten Benzinkosten, Wartung und Wertverlust berücksichtigen, was einen Bruttostundensatz von 15 Dollar in einen deutlich geringeren Nettobetrag verwandeln kann.

Mehrere Finanzaufsichtsbehörden der Gig-Economy warnen davor, dass die Bruttovergütungszahlen pro Lieferung selten Benzinkosten, Wartung und Wertverlust berücksichtigen, was einen Bruttostundensatz von 15 Dollar in einen deutlich geringeren Nettobetrag verwandeln kann. Unsichere Treffen mit Käufern auf Wiederverkaufsplattformen: Polizeibehörden und Leitfäden zur Verbrauchersicherheit warnen Verkäufer davor, sich mit Käufern von Marktplätzen an einer privaten Adresse zu treffen, sondern raten dazu, sich an einem öffentlichen, gut beleuchteten Ort zu treffen – idealerweise in einer von der Polizei ausgewiesenen Übergabezone, sofern vorhanden.

Das endgültige Fazit: Wie man in einer Stunde Geld verdient

Wenn Sie herausfinden möchten, wie man in einer Stunde Geld verdienen kann, sind der Weiterverkauf oder ein gebuchter TaskRabbit-Auftrag die besten Möglichkeiten, um noch vor Ablauf der Stunde Geld zu verdienen.

Was den tatsächlichen Stundenlohn angeht, schneiden TaskRabbit und Rover besser ab als Lieferdienste und Umfragen. Für eine langsamere passive Einnahmequelle passt die Stunde, die man auf Fiverr oder Neighbor verbringt, immer noch in die Kategorie „Wie man in einer Stunde Geld verdient“; man sollte nur keine Ergebnisse am selben Tag erwarten.

Und wenn Sie zusätzlich zu all dem noch eine Möglichkeit ohne jeglichen Aufwand suchen, lohnt es sich, Snakzy zu öffnen, während Sie darauf warten, dass die anderen Dienste Ihre Vergütung auszahlen.

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Häufig gestellte Fragen