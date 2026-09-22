Die 15 besten Möglichkeiten, im Jahr 2026 online echtes Geld zu verdienen

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Sie können online echtes Geld verdienen – über Plattformen, die Sie für Umfragen, Produkttests, Nachhilfe, digitale Produkte, kreative Tätigkeiten und andere vorwiegend online stattfindende Aktivitäten bezahlen. Für jede Option in diesem Leitfaden gibt es eine dokumentierte Möglichkeit, das verdiente Geld über Dienste wie PayPal oder per Banküberweisung auszuzahlen.

Die Liste umfasst ausschließlich Plattformen, bei denen die Verdiensttätigkeit hauptsächlich online stattfindet und der Auszahlungsprozess überprüft werden kann. Offline-Aufträge, die Vermietung von Sachgütern und Plattformen ohne klare Auszahlungsmöglichkeiten sind ausgeschlossen, um den Fokus auf Möglichkeiten zu legen, die der Suchabsicht entsprechen.

Wenn du online echtes Geld verdienen möchtest, hängt die Wahl der richtigen Plattform davon ab, wie schnell du bezahlt werden möchtest und was du bereits anbieten kannst. Prämien- und Testplattformen können schneller kleinere Auszahlungen generieren, während qualifizierte Tätigkeiten und digitale Produkte in der Regel länger aufzubauen sind, aber mehr Raum für Wachstum bieten.

Wie viel kann man online wirklich verdienen?

Wie viel Sie verdienen, wenn Sie online echtes Geld verdienen, hängt stark von der Art der Arbeit ab. Auf Prämien- und Testplattformen können Sie relativ schnell eine erste Auszahlung erhalten, aber das Angebot an Aufgaben ist unbeständig. Optionen mit höherem Verdienstpotenzial wie Nachhilfe oder digitale Produkte benötigen in der Regel mehr Zeit, da Sie zahlende Schüler oder Käufer benötigen.

Aktuelle Plattformdaten zeigen, wie groß diese Spanne sein kann. Prolific verlangt von Testteilnehmern eine Vergütung von mindestens 6 £ oder 8 $ pro Stunde und empfiehlt 9 £ oder 12 $ pro Stunde. Die Verfügbarkeit von Studien hängt weiterhin von Ihrem Profil und der aktuellen Nachfrage nach Forschungsteilnehmern ab. UserTesting veröffentlicht keinen festen Satz, da jeder Test unterschiedlich vergütet wird und abgeschlossene Tests in der Regel 14 Tage später über PayPal ausgezahlt werden.

Wenn Sie online echtes Geld mit einem höheren Verdienstpotenzial verdienen möchten, funktionieren kompetenzbasierte Plattformen anders. Bei Preply können Nachhilfelehrer ihre Tarife selbst festlegen, und laut Angaben des Anbieters können die beliebtesten Nachhilfelehrer bis zu 550 US-Dollar pro Woche verdienen. Die Plattform behält 100 % Provision auf die Probestunde eines neuen Schülers ein und anschließend 18 % bis 33 % auf reguläre Unterrichtsstunden, je nach der Anzahl Ihrer bisher geleisteten Unterrichtsstunden.

Der Kompromiss ist einfach: Schnellere Plattformen können früher kleinere Beträge auszahlen, während höherwertige Arbeit mehr Zeit benötigt, um eine beständige Nachfrage aufzubauen. Wenn es Ihr Ziel ist, online regelmäßig echtes Geld zu verdienen, vergleichen Sie die Höhe der Auszahlung damit, wie oft Sie realistisch gesehen bezahlte Aufträge erledigen können.

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15 Plattformen, mit denen du online echtes Geld verdienen kannst

Mit den unten aufgeführten Plattformen kannst du online echtes Geld verdienen, indem du Arbeiten oder Aktivitäten ausführst, die hauptsächlich über das Internet abgewickelt werden. Jede Plattform verfügt über eine dokumentierte Auszahlungsmethode; daher sind Plattformen, die nur Guthaben, geschlossene Punktesysteme oder unklare Belohnungssysteme anbieten, aus der Liste ausgeschlossen.

Bei jedem Eintrag wird erläutert, was Sie konkret tun, wie viel Sie verdienen können, wie die Plattform Sie bezahlt und was eine Auszahlung verzögern oder verhindern kann. Das erleichtert den Vergleich verschiedener Möglichkeiten, online echtes Geld zu verdienen, basierend auf dem Arbeitsaufwand und dem Auszahlungsprozess.

1. Udemy [Am besten geeignet für den Verkauf von aufgezeichneten Kursen]

Mit Udemy können Kursanbieter aufgezeichnete Kurse erstellen und den Zugang dazu an Lernende auf der ganzen Welt verkaufen. Das Erstellen und Hosten eines Kurses ist kostenlos, sodass Ihre Hauptinvestition in der Zeit und der Ausrüstung besteht, die Sie für die Planung, Aufzeichnung und Aktualisierung von Materialien benötigen, die die Leute gerne kaufen.

Die Veröffentlichung eines Kurses ist eine der langsameren Methoden, online echtes Geld zu verdienen, da Sie das Produkt erst erstellen müssen, bevor der erste Verkauf stattfindet. Der Vorteil ist, dass derselbe aufgezeichnete Kurs mehr als einen Verkauf generieren kann, weshalb Kurse auch in Anleitungen zum Aufbau eines passiven Einkommens aufgeführt werden.

Wie viel davon bei dir bleibt, hängt davon ab, woher der Teilnehmer kommt. Bei einem Verkauf über deinen eigenen Dozenten-Gutschein oder Empfehlungslink zahlt dir Udemy derzeit 97 % des Nettoumsatzes aus. Wenn Udemy den Verkauf über den Marktplatz generiert, beträgt der Anteil des Dozenten 37 % des Nettoumsatzes.

Dieser Unterschied macht Ihre eigene Zielgruppe wertvoll. Ein Kursanbieter, der bereits über einen Newsletter, Follower in sozialen Medien oder eine Fach-Community verfügt, kann Käufer über einen Referenzlink des Kursanbieters weiterleiten und so einen wesentlich größeren Anteil am Verkaufserlös behalten.

Die Auszahlungen erfolgen langsamer als bei aufgabenbasierten Plattformen, da Udemy Zeit für Rückerstattungen und andere Anpassungen einräumt. Die Kursumsätze aus Transaktionen werden in der Regel im dritten Monat nach dem ursprünglichen Verkaufsmonat ausgezahlt, wobei die Zahlungen typischerweise innerhalb der ersten 10 Werktage des Auszahlungsmonats erfolgen.

Sie benötigen mindestens 25 US-Dollar an auszahlbaren Einnahmen, bevor eine reguläre Zahlung erfolgt. Zu den aktuellen Zahlungsoptionen gehören PayPal, Payoneer, Tipalti und die direkte Überweisung für berechtigte Dozenten in den USA.

Sobald ein nützlicher Kurs Abnehmer findet, kann er auch nach Abschluss der anfänglichen Produktionsarbeit weiterhin online echtes Geld einbringen. Das Schwierige daran ist, genügend Verkäufe zu generieren, um diese Phase zu erreichen. Daher sind die Qualität des Kurses und Ihre Fähigkeit, Teilnehmer zu gewinnen, wichtiger als das bloße Hochladen von Lektionen.

Behalten Sie bis zu 97 % bei Udemy 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufszahlen der aufgezeichneten Kurse mit einem Anteil von 97 % für die Kursleiter bei qualifizierten Empfehlungskäufen. Werden Sie Dozent

2. Prolific [Am besten geeignet für bezahlte Online-Umfragen]

Prolific verfolgt einen strengeren Ansatz bei bezahlten Umfragen für Personen, die durch verifizierte Studien online echtes Geld verdienen möchten. Forscher veröffentlichen Online-Umfragen, die Plattform ordnet ihnen geeignete Teilnehmer zu, und Sie erhalten nach Abschluss einer genehmigten Teilnahme eine festgelegte finanzielle Vergütung.

Die Plattform verlangt von den Forschern, mindestens 6 £ oder 8 $ pro Stunde zu zahlen, während der empfohlene Satz bei 9 £ oder 12 $ pro Stunde liegt. Das garantiert zwar keinen stetigen Strom an Studien, da die Verfügbarkeit von Ihrem Profil und der aktuellen Nachfrage nach Forschungsteilnehmern abhängt, gibt den Teilnehmern jedoch einen klaren Mindestmaßstab, bevor sie einen Auftrag annehmen.

Es ist nicht notwendig, sich wiederholt für Studien zu bewerben, die offensichtlich nicht zu Ihnen passen. Prolific nutzt Ihre Profilinformationen, um geeignete Angebote anzuzeigen; auf der Studienseite werden die Vergütung und der voraussichtliche Zeitaufwand angezeigt, bevor Sie beginnen.

Sobald ein Forscher Ihre Einreichung genehmigt hat, wird der Betrag Ihrem verfügbaren Guthaben gutgeschrieben. Sie können sich das Geld auszahlen lassen, sobald Ihr gesamtes genehmigtes Guthaben 6 £ oder 6 $ erreicht hat; die Auszahlungen erfolgen über PayPal mittels Hyperwallet. Standardauszahlungen gehen in der Regel innerhalb von 24 Stunden ein, wobei bei Ihren ersten Auszahlungen eine Sicherheitswartezeit von 72 Stunden gelten kann.

Die größte Verzögerung tritt vor der Auszahlung auf. Forscher können bis zu 22 Tage benötigen, um eine Einreichung zu genehmigen, und abgelehnte Arbeiten werden nicht auf Ihr verfügbares Guthaben gutgeschrieben. Ihr PayPal-Konto muss außerdem verifiziert sein und mit den persönlichen Angaben in Ihrem Prolific-Konto übereinstimmen.

Für Studienteilnehmer, die online echtes Geld verdienen möchten, ist der größte Vorteil die Kombination aus einem garantierten Mindeststundensatz und einer klar festgelegten Auszahlungsschwelle. Der Nachteil ist, dass das Studienvolumen niemals garantiert ist.

Mindestauszahlungsbetrag: 6 £ / 6 $ Prolific 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bezahlte Online-Umfragen mit einem Mindeststundenlohn von 6 £ bzw. 8 $ und Auszahlungen über PayPal. Bei Prolific anmelden

3. UserTesting [Am besten für bezahltes Usability-Feedback]

UserTesting bezahlt Teilnehmer dafür, Unternehmen zu zeigen, wie echte Nutzer Websites, Apps und Prototypen erleben. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf Usability-Feedback. Sie können Aufgaben erledigen, während Sie Ihren Bildschirm und Ihre Stimme aufzeichnen, oder sich für andere Feedback-Formate qualifizieren, die auf Ihrem Dashboard angezeigt werden.

Es gibt keinen einheitlichen Vergütungssatz für alle Tests. Laut UserTesting variieren die Vergütungen je nach Testart, Dauer und Kundennachfrage, wobei der genaue Betrag angezeigt wird, bevor Sie einen Auftrag annehmen. So können Sie online echtes Geld verdienen, ohne selbst einen Preis festlegen oder zuerst Kunden suchen zu müssen.

Um zugelassen zu werden, ist ein kurzer Einrichtungsprozess erforderlich.

Erstellen Sie Ihr Teilnehmerkonto und vervollständigen Sie Ihr demografisches Profil.

und vervollständigen Sie Ihr demografisches Profil. Verbinden Sie ein verifiziertes PayPal -Konto, damit Zahlungen automatisch überwiesen werden können.

damit Zahlungen automatisch überwiesen werden können. Führen Sie den unbezahlten Übungstest durch, um zu zeigen, dass Sie nützliches mündliches Feedback geben können.

um zu zeigen, dass Sie nützliches mündliches Feedback geben können. Prüfen Sie die verfügbaren Tests und Screenings, da die Angebote von der Kundennachfrage und Ihrem Profil abhängen.

Sobald Sie einen bezahlten Test erfolgreich abgeschlossen haben, überweist UserTesting die Vergütung 14 Tage später automatisch auf Ihr verknüpftes PayPal-Konto. Es gibt keinen Mindestbetrag, den Sie erreichen müssen, bevor eine Zahlung erfolgt.

Die wichtigste Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Durchführung des Tests. Sie müssen die zugewiesenen Aufgaben erledigen und Ihre Gedanken laut aussprechen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Unvollständige oder qualitativ minderwertige Beiträge können die Genehmigung einer Zahlung beeinträchtigen und dazu führen, dass Sie in Zukunft weniger Einladungen zu Tests erhalten.

Die größte Einschränkung liegt eher in der Verfügbarkeit als in der Auszahlungsmodalität. Die Tests werden entsprechend der Kundennachfrage, Ihrer demografischen Daten und der Qualität Ihres bisherigen Feedbacks angezeigt, sodass sich dies eher als flexibles Zusatzeinkommen eignet als als vorhersehbarer Stundenplan.

Keine Mindestauszahlungssumme UserTesting 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bezahlte Usability-Tests mit automatischer PayPal-Zahlung 14 Tage nach erfolgreicher Fertigstellung. Werden Sie Tester

4. Rev [Am besten für wöchentliche Bezahlung von Transkriptionen]

Unter den Nebenjobs im Homeoffice ermöglicht Rev Freiberuflern, online echtes Geld zu verdienen, indem sie Audio- und Videoaufnahmen in Transkripte, Bildunterschriften oder übersetzte Untertitel umwandeln. Die Arbeit erfolgt vollständig online, und Sie wählen verfügbare Aufträge entsprechend Ihrem Zeitplan aus, anstatt sich an feste Arbeitszeiten zu binden.

Für Transkriptionen werden derzeit 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audio- oder Videominute gezahlt, während die Vergütung für Untertitelung bei 0,54 bis 1,10 US-Dollar liegt. Die Übersetzung von Untertiteln kann je nach Sprache 1,70 bis 4,00 US-Dollar oder mehr pro Medienminute erreichen. Diese Zahlen beziehen sich auf die Länge der Aufnahme, sodass eine 10-minütige Datei nicht unbedingt in nur 10 Minuten fertiggestellt ist.

Dieser Unterschied ist wichtig, wenn Sie Rev nutzen, um online echtes Geld zu verdienen. Ihr effektiver Stundenverdienst hängt davon ab, wie schnell Sie die Aufnahme verstehen, fehlerfrei tippen, die Datei formatieren und den geforderten Qualitätsstandard erfüllen können.

Bewerber wählen eine Rolle aus, absolvieren eine Kompetenzbewertung und reichen vor der Zulassung eine Arbeitsprobe ein. Laut Rev werden neue Bewerbungen von Freiberuflern aufgrund der hohen Nachfrage derzeit auf eine Warteliste gesetzt, sodass dies nicht unbedingt eine Option für einen sofortigen Einstieg ist.

Zugelassene Freiberufler werden wöchentlich über PayPal für abgeschlossene Arbeiten bezahlt. Es ist nicht erforderlich, vor einer geplanten Auszahlung einen hohen Betrag anzusammeln.

Der größte Fehler ist es, ein Projekt nur anhand des Minutensatzes zu beurteilen. Die Transkription von schwer verständlichen Audioaufnahmen kann erheblich länger dauern als die von klarer Sprache; prüfen Sie daher die Aufnahme nach Möglichkeit, bevor Sie den Auftrag annehmen.

Wöchentliche Bezahlung Rev 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Online-Transkriptions- und Untertitelungsaufträge mit wöchentlicher Bezahlung über PayPal. Auf Rev anwenden

5. Preply [Am besten für wiederkehrenden Online-Nachhilfeunterricht]

Mit Preply können Nachhilfelehrer online echtes Geld verdienen, indem sie Schüler in Live-Videokursen unterrichten. Sie wählen die Fächer oder Sprachen aus, die Sie unterrichten können, legen Ihren eigenen Stundensatz fest und bauen wiederkehrende Buchungen auf, während die Schüler weiter bei Ihnen lernen.

Es gibt kein festes Lehrergehalt. Preply gibt an, dass seine beliebtesten Lehrer bis zu 550 US-Dollar pro Woche verdienen können, wobei die tatsächlichen Einnahmen von Ihrem Stundensatz, dem Unterrichtsvolumen und der Anzahl der Schüler abhängen, die nach ihrer ersten Stunde wiederkommen.

Die Provisionsstruktur ist der Punkt, den neue Tutoren verstehen müssen. Preply behält 100 % des Preises für die Probestunde jedes neuen Schülers ein. Für reguläre Unterrichtsstunden fällt für neue Tutoren eine Provision von 33 % an, die mit steigender Gesamtzahl der Unterrichtsstunden schrittweise auf 18 % sinkt.

In der Praxis sieht das folgendermaßen aus.

Erstellen Sie ein zielgerichtetes Tutorenprofil rund um die Fächer, die Sie sicher unterrichten können.

rund um die Fächer, die Sie sicher unterrichten können. Nehmen Sie ein anschauliches Vorstellungsvideo auf, das den Schülern zeigt, wie Ihr Unterricht ablaufen wird.

das den Schülern zeigt, wie Ihr Unterricht ablaufen wird. Legen Sie einen Einstiegstarif fest, der Ihrer Erfahrung entspricht, und passen Sie ihn an, wenn die Bewertungen und Wiederbuchungen zunehmen.

und passen Sie ihn an, wenn die Bewertungen und Wiederbuchungen zunehmen. Konzentrieren Sie sich darauf, Schnupperschüler zu Stammschülern zu machen, da die Schnupperstunde selbst keine Einnahmen auf Ihr Guthaben bringt.

Sobald eine reguläre Unterrichtsstunde bestätigt ist, werden Ihre Einnahmen auf Ihr Preply-Guthaben gutgeschrieben. Auszahlungen sind per Banküberweisung über Wise, die herkömmliche Wise-Auszahlungsoption, PayPal, Payoneer und Skrill möglich. Bei PayPal gibt es derzeit keinen Mindestauszahlungsbetrag, während bei Banküberweisung und Wise der Mindestbetrag bei 10 $ liegt.

Wenn du durch Nachhilfe regelmäßig echtes Geld online verdienen möchtest, sind Stammschüler weitaus wichtiger als ein hoch angegebener Stundensatz. Ein voller Kalender mit wiederkehrenden Lernenden ist es, was die Plattform zu einem wiederkehrenden Einkommen macht.

Bis zu 550 $ pro Woche Preply 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Live-Online-Nachhilfe mit von den Lehrkräften festgelegten Tarifen und verschiedenen Auszahlungsmethoden. Werden Sie Nachhilfelehrer

6. CrowdGen von Appen [Am besten geeignet für flexible KI-Trainingsaufgaben]

Unter den Nebenjobs im KI-Bereich ermöglicht CrowdGen von Appen den Mitwirkenden, online echtes Geld zu verdienen, indem sie Arbeiten zum Trainieren und Bewerten von KI-Systemen ausführen. Die Projekte können die Bewertung von Modellantworten, die Arbeit mit Sprachdaten, die Auswertung von Suchergebnissen oder die Erledigung anderer strukturierter Datenaufgaben umfassen, je nach Ihrem Hintergrund und Ihrem Standort.

Es gibt keinen einheitlichen, plattformweiten Stundensatz, der als Richtwert dienen könnte. Laut CrowdGen richtet sich die Vergütung nach dem jeweiligen Projekt und wird vor Beginn angezeigt. Das ist aussagekräftiger als die alte Schätzung von 8 bis 25 US-Dollar pro Stunde, da die Bezahlung je nach Projekt, Land, erforderlichem Fachwissen und Art der Aufgabe erheblich variieren kann.

Um hier online echtes Geld zu verdienen, bewerben Sie sich zunächst für ein verfügbares Projekt. Die meisten Projekte sehen ein Qualifizierungsverfahren vor; wenn Sie dieses bestehen, erhalten Sie Zugang zu den entsprechenden bezahlten Aufgaben. Sie können an mehr als einem Projekt teilnehmen, es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass jede Woche gleichbleibend Arbeit verfügbar ist.

Die Plattform erhebt keine Teilnahmegebühren von Mitwirkenden. Die Auszahlungen für die genehmigten Einnahmen des Vormonats werden in der Regel bis zum 14. jedes Monats gutgeschrieben. Je nach Land sind für Auszahlungen lokale Banküberweisungen, PayPal, Payoneer, Airtm oder andere unterstützte Methoden möglich.

Die Zahlungsgebühren variieren zudem je nach Standort und Zahlungsmethode. So bietet CrowdGen derzeit beispielsweise eine kostenlose monatliche PayPal-Auszahlung für Mitwirkende aus den USA an, während für PayPal-Auszahlungen außerhalb der USA eine Gebühr von 2 % anfällt, die auf 20 US-Dollar begrenzt ist.

Der Haken liegt in der Verfügbarkeit der Projekte. Die Qualifizierung für ein Projekt bedeutet nicht, dass man dauerhaft mit Aufgaben versorgt wird. Daher funktioniert dies am besten, wenn man bereit ist, zwischen den Aufgaben zu wechseln, sobald diese verfügbar werden.

Die Bezahlung erfolgt monatlich bis zum 14. CrowdGen by Appen 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Flexible KI- und Datenprojekte im Homeoffice mit Auszahlungsmethoden, die je nach Land variieren. Projekte finden

7. uTest [Am besten geeignet für bezahlte Softwaretests]

uTest bezahlt Tester dafür, Probleme in Websites, Apps und anderen digitalen Produkten aufzudecken, bevor diese die Kunden erreichen. Im Gegensatz zu UserTesting, das hauptsächlich für Feedback zur Benutzerfreundlichkeit bezahlt, umfasst uTest funktionale Qualitätssicherungsaufgaben wie das Melden von Fehlern, das Absolvieren von Testfällen, das Überprüfen der Lokalisierung und die Durchführung anderer strukturierter Testaufgaben.

Es gibt keinen einheitlichen Stundensatz für die gesamte Plattform. Bei jedem Testzyklus werden der Umfang und die verfügbaren Vergütungen angezeigt, bevor Sie ihn annehmen. Verdienste können aus genehmigten Fehlerberichten, abgeschlossenen Testfällen, Usability-Studien, Sicherheitsberichten oder anderen Aufgaben stammen, wobei die Höhe vom jeweiligen Zyklus und dem Wert der Arbeit abhängt.

Diese Struktur macht uTest zu einer nützlichen Möglichkeit, online echtes Geld zu verdienen, wenn Sie damit vertraut sind, detaillierte Testanweisungen zu befolgen und Probleme klar zu dokumentieren. Ein Fehlerbericht benötigt in der Regel ausreichende Belege, damit das Testteam das Problem reproduzieren kann, bevor er für eine Vergütung in Frage kommt.

Ein guter erster Ansatz ist

die kostenlose uTest Academy zu absolvieren, um die Berichtsstandards der Plattform kennenzulernen.

um die Berichtsstandards der Plattform kennenzulernen. Füllen Sie Ihr Testerprofil sorgfältig aus , da Geräte, Standort und technischer Hintergrund Einfluss auf die Einladungen haben.

, da Geräte, Standort und technischer Hintergrund Einfluss auf die Einladungen haben. Lies dir den Aufgabenumfang durch, bevor du einen Testzyklus annimmst, damit du weißt, wofür du tatsächlich eine Vergütung erhältst.

damit du weißt, wofür du tatsächlich eine Vergütung erhältst. Dokumentieren Sie Fehler klar und deutlich mit den erforderlichen Schritten, Nachweisen und dem erwarteten Ergebnis.

uTest führt zweimal im Monat, jeweils am 15. und am letzten Tag des Monats, Auszahlungen durch. Je nach Land kannst du deine Vergütung über PayPal, Payoneer oder per Direktüberweisung über Wise erhalten. Diese Optionen sind nicht überall verfügbar; überprüfe daher deine lokalen Zahlungseinstellungen, bevor du bezahlte Aufträge abschließt.

Die wichtigste Einschränkung ist die Freigabe. Ein gemeldeter Fehler wird nicht automatisch zu einem bezahlten Fehler, und Meldungen können abgelehnt werden, wenn sie außerhalb des Aufgabenumfangs liegen, Duplikate sind oder sich nicht reproduzieren lassen.

Zweimal monatlich bezahlt uTest 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Funktionale Softwaretests mit Vergütungen für gemeldete Fehler, Testfälle und andere Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung. Werden Sie Tester

8. JustAnswer [Am besten geeignet für nachgewiesene fachliche Expertise]

Mit JustAnswer können verifizierte Fachleute online echtes Geld verdienen, indem sie ihr Fachwissen in bezahlte Frage-Antwort-Beiträge umsetzen. Kunden stellen Fragen zu Themen wie Technik, Kfz-Reparatur, Finanzen, Recht, Tiermedizin und Dienstleistungen rund ums Haus, und verifizierte Experten wählen dann aus, welche Fragen sie beantworten möchten.

Es handelt sich hierbei nicht um eine offene Jobbörse, auf der jeder sofort mit dem Beantworten beginnen kann. JustAnswer überprüft die Berufserfahrung und Qualifikationen, bevor Experten zugelassen werden, wobei die Anforderungen je nach Fachgebiet variieren. Diese höhere Zugangsbarriere unterscheidet die Plattform auch von allgemeinen Freelancer-Marktplätzen.

Es gibt keinen einheitlichen öffentlichen Preis pro Frage. Experten werden entsprechend ihrer Kategorie und Preisstufe bezahlt, und laut JustAnswer wird der Betrag über die Plattform offengelegt. In den aktuellen Expertenunterlagen heißt es zudem, dass die Verdienste stark davon abhängen, wie viele Fragen man beantwortet.

Nach der Zulassung gibt es keine festen Arbeitszeiten. Sie wählen Fragen aus Ihrem Fachgebiet aus und kommunizieren mit Kunden über die Plattform. So ist es möglich, online echtes Geld neben dem bestehenden beruflichen Zeitplan zu verdienen, wobei das verfügbare Fragenvolumen je nach Thema variiert.

Die Vergütung der Experten wird monatlich über Hyperwallet ausgezahlt. Sie können eine Auszahlung beantragen, sobald mehr als 20 US-Dollar ausstehen; als Auszahlungsmöglichkeiten stehen unter anderem Direktüberweisung und PayPal zur Verfügung. Für US-Experten steht außerdem Venmo zur Verfügung.

Die Hürde besteht hier eher in der Qualifikation als in den Einrichtungskosten. Sie benötigen nachweisbare Fachkenntnisse, bevor JustAnswer Sie zulässt; daher eignet sich dies am besten für Personen, die bereits beruflich in einem der unterstützten Bereiche tätig sind.

Monatliche Auszahlungen an Experten JustAnswer 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenpflichtiger Online-Frage-und-Antwort-Dienst für geprüfte Fachleute, die Fragen aus ihrem Fachgebiet beantworten können. Als Experte bewerben

9. Snakzy [Am besten für spielbasierte Belohnungen]

Snakzy macht mobiles Gaming zu einer leicht zugänglichen Möglichkeit, online echtes Geld zu verdienen. Du wählst in der App teilnahmeberechtigte Spiele aus, absolvierst die aufgeführten Spielrunden oder Meilensteine und sammelst Punkte, während die App deinen Fortschritt verfolgt. Zu den aktuellen Spielkategorien gehören Puzzle-, Karten-, Wort- und Arcade-Spiele.

Die Auszahlung ist unkompliziert. Sobald du die erforderliche Schwelle erreicht hast, kannst du deine Punkte gegen PayPal-Guthaben oder andere Belohnungen einlösen. Laut dem Google-Play-Eintrag von Snakzy haben mehr als 1 Million Nutzer die App heruntergeladen, und bis Juni 2026 hatten Spieler Belohnungen im Wert von über 1,2 Millionen Dollar eingelöst.

Die erste Einlösung ist der Teil, den Anfänger verstehen müssen. Neue Nutzer benötigen in der Regel 35.000 Münzen, bevor der Prämien-Shop freigeschaltet wird. Die Verfügbarkeit der Prämien kann zudem je nach Region variieren. Überprüfe daher den Wert des Angebots und die Einlösungsoptionen, bevor du Stunden mit einem Spiel verbringst.

Man braucht weder spezielle Fähigkeiten noch eine Vorabzahlung, um loszulegen. Das macht Snakzy einfacher als Nachhilfe oder professionelle freiberufliche Tätigkeiten, aber die Verdienstobergrenze ist auch niedriger. Ich würde die App nutzen, um in meiner Freizeit beim Spielen online echtes Geld zu verdienen. Für ernsthafte Einkünfte eignen sich Plattformen mit höheren Vergütungen nach wie vor besser.

Verdiene Münzen durch Spiele Snakzy 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Spielen Sie teilnahmeberechtigte Handyspiele, sammeln Sie Münzen und lösen Sie Prämien über PayPal oder andere verfügbare Optionen ein. Probieren Sie Snakzy aus

10. ACX [Am besten geeignet für Hörbuch-Einsprachen]

ACX bringt Hörbuchsprecher und -produzenten mit Autoren und Verlagen zusammen, die jemanden für die Vertonung ihrer Bücher suchen. Sie erstellen ein Profil, laden Sprachproben hoch, bewerben sich für verfügbare Titel und vereinbaren die Zahlungsbedingungen, bevor die Produktion beginnt.

Es gibt bei ACX keinen einheitlichen Honorarsatz für Sprecher. Bei „Pay-for-Production“-Projekten gilt ein zwischen Ihnen und dem Rechteinhaber vereinbarter Stundensatz pro fertiger Stunde. Zum Vergleich: Projekte, die für SAG-AFTRA-Beiträge zur Kranken- und Altersvorsorge in Frage kommen, müssen mindestens 250 US-Dollar pro fertiger Stunde zahlen, doch dieser Schwellenwert sollte nicht als typischer Plattformtarif angesehen werden.

Die Produktion einer fertigen Stunde dauert zudem deutlich länger als eine Stunde. Laut ACX benötigen die meisten Produzenten fünf bis sieben Stunden, um eine fertige Stunde Hörbuchaufnahme zu erstellen, wenn man Aufnahme, Bearbeitung und Qualitätsprüfungen mit einbezieht.

Die Bezahlung hängt von dem Vertrag ab, den Sie akzeptieren. Bei einem „Pay-for-Production“-Projekt erhalten Sie ein vereinbartes Honorar, nachdem das fertige Hörbuch freigegeben wurde, wobei der Rechteinhaber Sie direkt über die von Ihnen vereinbarte Zahlungsmethode bezahlt, beispielsweise per PayPal oder Scheck. Die aktuellen Produktionsbedingungen sehen vor, dass die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Fertigstellung und Freigabe erfolgt.

„Royalty Share“ funktioniert anders. Nach dem neuen Lizenzgebührenmodell von Audible werden für einen exklusiven Titel Lizenzgebühren in Höhe von 50 % gezahlt, wobei ein „Royalty Share“-Produzent während der Vertragslaufzeit die Hälfte dieses Anteils, also 25 %, erhält. „Royalty Share Plus“ kombiniert eine Vorauszahlung mit laufenden Lizenzgebühren.

Für Sprecher, die online echtes Geld verdienen möchten, besteht die größte Einschränkung im geografischen Zugang. ACX akzeptiert derzeit nur Produzenten aus den USA, Großbritannien, Kanada und Irland, wobei entsprechende lokale Steuer- und Bankdaten erforderlich sind.

Projekte auf Stundenbasis ACX 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Hörbuch-Einsprechen auf Basis von ausgehandelten Projektgebühren oder lizenzgebührenbasierten Vereinbarungen. Werden Sie Sprecher

11. HackerOne [Am besten für Sicherheits-Bug-Bounties]

HackerOne bezahlt Sicherheitsforscher, wenn Unternehmen gültige Schwachstellenmeldungen belohnen. Die Arbeit ist leistungsabhängig. Sie testen Systeme, die ein Programm ausdrücklich in den Prüfumfang aufgenommen hat, dokumentieren eine Sicherheitslücke und können eine Prämie erhalten, nachdem die Organisation die Meldung bestätigt hat.

Es gibt keine einheitliche Prämie für alle Programme. Unternehmen veröffentlichen ihre eigenen Prämientabellen, die sich nach dem Schweregrad der Schwachstelle und den betroffenen Systemen richten, wobei die plattformweite Mindestprämie bei HackerOne bei 50 US-Dollar liegt. Ein gültiger Bericht kann deutlich mehr einbringen, wenn ein Programm höhere Prämien anbietet.

Der grundlegende Ablauf sieht wie folgt aus:

Wählen Sie ein Programm mit Kopfgeld aus und machen Sie sich mit dessen Geltungsbereich vertraut, bevor Sie irgendetwas testen.

und machen Sie sich mit dessen Geltungsbereich vertraut, bevor Sie irgendetwas testen. Sehen Sie sich die veröffentlichte Prämientabelle an, damit Sie wissen, welche belohnungsfähigen Sicherheitslücken vergütet werden.

damit Sie wissen, welche belohnungsfähigen Sicherheitslücken vergütet werden. Testen Sie nur autorisierte Ressourcen und halten Sie sich an die Regeln des Programms.

und halten Sie sich an die Regeln des Programms. Reichen Sie einen reproduzierbaren Bericht mit ausreichenden Belegen ein, damit das Sicherheitsteam das Problem überprüfen kann.

Sie erhalten keine Vergütung allein für die Einreichung eines Berichts. Duplikate, ungültige Befunde und Probleme, die außerhalb der Programmregeln liegen, werden nicht vergütet. Diese Unvorhersehbarkeit macht die Fehlersuche zu einer der spezielleren Möglichkeiten, online echtes Geld zu verdienen.

Bevor du finanzielle Belohnungen erhältst, verlangt HackerOne eine aktuelle Identitätsprüfung, ein genehmigtes Steuerformular und eine gültige Zahlungsmethode. Bei PayPal gibt es keinen Mindestauszahlungsbetrag, und die Auszahlung erfolgt in der Regel ein bis zwei Tage nach der Bearbeitung. Für eine lokale Banküberweisung ist ein Mindestbetrag von 50 $ erforderlich, während bei einer SWIFT-Überweisung ein Mindestbetrag von 100 $ gilt und die Bearbeitung bis zu 10 Tage dauern kann.

Die Verdienstobergrenze kann hoch sein, aber es gibt keine garantierte Bezahlung für die Stunden, die man mit der Recherche verbringt. Fundierte Sicherheitskenntnisse und eine sorgfältige Programmauswahl sind wichtiger als die Anzahl der eingereichten Meldungen.

Prämien ab 50 $ HackerOne 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Geldprämien für gültige Sicherheitslücken, die über autorisierte Programme gemeldet werden. Mit dem Hacken beginnen

12. Freecash [Am besten geeignet für eine niedrige Auszahlungsschwelle]

Freecash ist eine der einfachsten Möglichkeiten, online echtes Geld zu verdienen, da Sie weder ein Portfolio noch spezielle Kenntnisse benötigen, um loszulegen. Die Plattform bezahlt Nutzer für das Absolvieren von Spielangeboten, Umfragen, App-Testphasen und anderen Online-Aufgaben, wobei die Vergütung für jedes Angebot bereits vor Beginn angezeigt wird.

Die Verdienste variieren stark je nach Aufgabe. Bei einem Spielangebot musst du möglicherweise ein bestimmtes Level erreichen, während eine Umfrage erst dann vergütet wird, wenn du den Fragebogen ausgefüllt hast und die Teilnahmebedingungen erfüllst. Überprüfe vor dem Start immer die genauen Anforderungen, da das Verpassen eines Meilensteins oder das Versäumnis, deinen Fortschritt zu verfolgen, dazu führen kann, dass ein Angebot nicht korrekt gutgeschrieben wird.

Der Einstieg erfolgt in wenigen Schritten.

Erstelle ein kostenloses Konto und rufe die Seite „Verdienen“ auf, um verfügbare Angebote anzuzeigen.

und rufe die Seite „Verdienen“ auf, um verfügbare Angebote anzuzeigen. Wählen Sie eine Aufgabe aus und lesen Sie alle Anforderungen durch, bevor Sie eine App installieren oder eine Umfrage starten.

bevor Sie eine App installieren oder eine Umfrage starten. Erlaube die Nachverfolgung, wenn erforderlich, damit Freecash deinen Fortschritt bestätigen kann.

damit Freecash deinen Fortschritt bestätigen kann. Erledigen Sie die aufgeführten Meilensteine und warten Sie, bis die Prämie gutgeschrieben wurde, bevor Sie eine Auszahlung beantragen.

Für Ihre erste Auszahlung sind eine E-Mail-Verifizierung, eine Identitätsprüfung und ein Mindestguthaben erforderlich, das je nach Region derzeit zwischen 5 und 20 US-Dollar liegt. Nach dieser ersten Auszahlung hängt der Mindestbetrag von der Zahlungsmethode ab. Auszahlungen über PayPal sind ab 5 US-Dollar möglich und mit einer Gebühr von 5 % verbunden, während je nach Ihrem Standort auch Banküberweisungen und andere Optionen zur Verfügung stehen können.

Das Hauptrisiko besteht darin, Aufgaben zu erledigen, die nicht ordnungsgemäß nachverfolgt werden. Wenn Sie ein Angebot über den falschen Link starten, die Nachverfolgung blockieren oder eine der Bedingungen nicht erfüllen, kann die Belohnung ausstehen bleiben oder nicht gutgeschrieben werden. Machen Sie Screenshots von wichtigen Meilensteinen, wenn ein Angebot mehrere Phasen umfasst.

Für alle, die nach den schnellsten Möglichkeiten suchen, im Internet Geld zu verdienen, bietet Freecash eine unkomplizierte Möglichkeit, online echtes Geld zu verdienen – allerdings eignet sich das Angebot eher als flexibles Zusatzeinkommen als als verlässlicher Stundenlohn.

Erste Auszahlung von 5 bis 20 US-Dollar Freecash 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Online-Angebote mit Auszahlungen über PayPal ab 5 $ nach der ersten Auszahlung. Verdienen Sie Geld

13. Etsy [Am besten für den Verkauf digitaler Downloads geeignet]

Mit Etsy kannst du online echtes Geld verdienen und dein Hobby zu Geld machen, indem du digitale Produkte wie druckbare Grafiken, Vorlagen, Planer oder herunterladbare Designdateien verkaufst. Der Käufer tätigt den Kauf über den Marktplatz und erhält die Datei digital, sodass kein physischer Lagerbestand und kein Versand erforderlich sind.

Digitale Produkte können entweder als Sofort-Downloads oder als auf Bestellung erstellte Dateien angeboten werden. Sofort-Downloads stehen zur Verfügung, sobald die Zahlung des Käufers bestätigt wurde. Bei auf Bestellung erstellten Angeboten haben Sie nach dem Kauf Zeit, eine maßgeschneiderte digitale Datei zu erstellen.

Bevor Sie einen Preis festlegen, sollten Sie die Gebührenstruktur berücksichtigen.

Jedes Angebot kostet 0,20 $ , unabhängig davon, ob es verkauft wird oder nicht.

, unabhängig davon, ob es verkauft wird oder nicht. Etsy erhebt eine Transaktionsgebühr in Höhe von 6,5 % des Gesamtbestellwerts.

des Gesamtbestellwerts. Zudem fallen Bearbeitungsgebühren für Etsy Payments an , die je nach Land, in dem sich Ihr Bankkonto befindet, variieren.

, die je nach Land, in dem sich Ihr Bankkonto befindet, variieren. Je nach Ihrem Standort kann eine einmalige Einrichtungsgebühr für Ihren Shop anfallen.

Der Verkauf digitaler Dateien über Etsy kann Ihnen helfen, online echtes Geld zu verdienen, da Ihr Restguthaben über Etsy Payments auf ein Bankkonto überwiesen wird. Verkäufer in bestimmten Ländern erhalten die Gelder zunächst über ein Payoneer-Zahlungskonto.

Neue Verkäufer müssen in der Regel 14 Tage nach einem Verkauf warten, bevor das Geld zur Auszahlung freigegeben wird, während etablierte Shops die Gelder unter Umständen bereits am nächsten Werktag zur Verfügung haben. Für neue Konten gelten standardmäßig wöchentliche Auszahlungen am Montag, wobei in vielen Ländern auch andere Auszahlungszeitpläne verfügbar sind.

Die größte Herausforderung besteht darin, genügend Umsatz zu erzielen, um die Gebühren zu decken. Eine digitale Datei kann zwar mehrfach verkauft werden, doch der Marktplatz garantiert keine Besucherzahlen, nur weil man ein Angebot veröffentlicht. Die Produktqualität, die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen und die Nachfrage der Käufer entscheiden nach wie vor darüber, ob der Shop Gewinn abwirft.

0,20 $ pro Angebot Etsy 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkauf digitaler Produkte mit automatischer Lieferung und Banküberweisungen über Etsy Payments. Mit dem Verkauf beginnen

14. Substack [Am besten geeignet für kostenpflichtige Newsletter-Abonnements]

Substack bietet Autoren und anderen Kreativen die Möglichkeit, ihre Leserschaft in wiederkehrende Abonnement-Einnahmen umzuwandeln. Das Veröffentlichen ist kostenlos, und Sie entscheiden selbst, ob Beiträge kostenlos bleiben, nur für Abonnenten zugänglich sind oder eine Mischung aus beidem darstellen.

Es gibt keinen festen Verdienstsatz, da Sie Ihren Abonnementpreis selbst festlegen und entscheiden, wie viele Inhalte zahlende Leser erhalten. Substack behält 10 % jeder bezahlten Transaktion ein, während Stripe zusätzlich seine Gebühren für die Zahlungsabwicklung und die wiederkehrende Abrechnung erhebt.

Dieses Modell ist am effektivsten, sobald Sie Leser haben, die Ihre Arbeit so sehr schätzen, dass sie ein wiederkehrendes Abonnement abschließen. Sie können Monat für Monat echtes Geld online von denselben Abonnenten verdienen, was dieses Modell von einmaligen Testaufträgen oder freiberuflichen Projekten unterscheidet.

Die Einnahmen aus kostenpflichtigen Abonnements werden über Stripe abgewickelt und auf Ihr verknüpftes Bankkonto überwiesen. Bei gewöhnlichen Web-Abonnements gehen die Zahlungen laut Substack in der Regel innerhalb von 48 Stunden nach jeder Transaktion ein. Die erste Auszahlung auf ein neues Stripe-Konto dauert länger, typischerweise 7 bis 14 Tage.

Bezahlte Abonnements hängen zudem davon ab, ob Stripe in Ihrem Land verfügbar ist. Prüfen Sie daher, ob an Ihrem Standort Zahlungen an Urheber unterstützt werden, bevor Sie Ihre Publikation auf Abonnements ausrichten.

Ich würde dies als langfristige Option betrachten. Die Herausforderung besteht darin, eine Leserschaft aufzubauen, die bereit ist, jeden Monat zu zahlen; das Zahlungssystem selbst ist hingegen relativ unkompliziert, sobald die Abonnements laufen.

10 % Plattformgebühr Substack 3.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bezahlte Newsletter-Abonnements, deren Einnahmen über Stripe abgewickelt und auf Ihr Bankkonto überwiesen werden. Mit dem Veröffentlichen beginnen

15. Shutterstock-Mitwirkender [Am besten geeignet für die Lizenzierung digitaler Inhalte]

Fotografen, Illustratoren und Videokünstler können über Shutterstock online echtes Geld verdienen, sobald Kunden lizenzierte Originalinhalte erwerben. Der Upload erfolgt einmalig, während dieselbe genehmigte Datei im Laufe der Zeit potenziell mehrere lizenzierte Downloads generieren kann.

Die Tantiemen für Mitwirkende sind derzeit in sechs Vergütungsstufen unterteilt. Ihr Prozentsatz beginnt bei 15 % des Preises, den Shutterstock für einen lizenzierten Download erhält, und kann mit dem Aufstieg durch die Stufen auf bis zu 40 % steigen. Die Stufen für Bilder und Videos werden jedes Jahr am 1. Januar auf Stufe 1 zurückgesetzt.

Der Prozentsatz entspricht keinem festen Betrag pro Download. Kundenpakete und Lizenztypen variieren, und Shutterstock bestätigt, dass manche Downloads selbst auf höheren Mitwirkenden-Stufen weiterhin nur 0,10 US-Dollar einbringen.

Für Kreative mit einem bestehenden Portfolio ist dies ein langsamerer Weg, online echtes Geld zu verdienen, da die Einnahmen davon abhängen, dass Kunden Ihre Werke immer wieder finden und lizenzieren. Das einmalige Hochladen einer kleinen Auswahl wird wahrscheinlich keine nennenswerten wiederkehrenden Einnahmen generieren.

Die Auszahlungen erfolgen monatlich. Ihre Kontoeinstellungen sehen derzeit eine Mindestauszahlung zwischen 25 und 2.000 US-Dollar vor, und die berechtigten Einnahmen werden in der Regel zwischen dem 7. und 15. des Folgemonats überwiesen. Zu den Zahlungsmethoden gehören PayPal, Payoneer und Skrill.

Ein gültiges Steuerformular und ein funktionierendes Zahlungskonto sind erforderlich, bevor Shutterstock die Einnahmen freigibt. Die Größe des Portfolios und die kommerzielle Relevanz sind die eigentlichen Engpässe, daher eignet sich dies für Kreative, die über einen längeren Zeitraum hinweg nützliche Inhalte hochladen können.

15 %–40 % Lizenzanteil Shutterstock Contributor 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Monatliche Tantiemen aus lizenzierten Fotos, Illustrationen und Videos mit einer Mindestauszahlung von 25 $. Werden Sie Contributor

Wie diese 15 ausgewählt wurden

Jede Plattform musste denselben grundlegenden Test bestehen, bevor sie in die Liste aufgenommen wurde. Sie musste es Nutzern ermöglichen, online echtes Geld durch Arbeit oder Aktivitäten zu verdienen, die hauptsächlich über das Internet erledigt werden, und über einen Auszahlungsprozess verfügen, den ich überprüfen konnte.

Ich habe die folgenden Kriterien herangezogen:

Die Verdiensttätigkeit findet online statt. Lokale Nebenjobs, Tierbetreuung, Autovermietung, Immobilienvermietung und andere Offline-Tätigkeiten wurden ausgeschlossen, selbst wenn die Buchungen über eine App erfolgen.

Lokale Nebenjobs, Tierbetreuung, Autovermietung, Immobilienvermietung und andere Offline-Tätigkeiten wurden ausgeschlossen, selbst wenn die Buchungen über eine App erfolgen. Die Vergütung kann in echtes Bargeld umgewandelt werden. Die Plattformen mussten einen dokumentierten Auszahlungsweg wie PayPal, Payoneer, Stripe oder eine Banküberweisung unterstützen.

Die Plattformen mussten einen dokumentierten Auszahlungsweg wie PayPal, Payoneer, Stripe oder eine Banküberweisung unterstützen. Der Auszahlungsprozess ist transparent. Ich habe nach einem veröffentlichten Mindestauszahlungsbetrag, einem Zahlungsplan, einer Bearbeitungsdauer, einer Gebühr oder anderen konkreten Angaben zur Auszahlung gesucht.

Ich habe nach einem veröffentlichten Mindestauszahlungsbetrag, einem Zahlungsplan, einer Bearbeitungsdauer, einer Gebühr oder anderen konkreten Angaben zur Auszahlung gesucht. Nutzer stellen etwas von Wert zur Verfügung. Das kann die Teilnahme an Umfragen, das Testen, Nachhilfe, digitale Produkte, Fachwissen, kreative Arbeit oder eine andere legitime Online-Dienstleistung sein.

Das kann die Teilnahme an Umfragen, das Testen, Nachhilfe, digitale Produkte, Fachwissen, kreative Arbeit oder eine andere legitime Online-Dienstleistung sein. Normale Nutzer haben realistischen Zugang zur Plattform. Vorauswahlen, Qualifikationsanforderungen und geografische Einschränkungen sind akzeptabel, aber geschlossene Programme, die nur auf Einladung zugänglich sind, sind für diese Suche weitaus weniger relevant.

Vorauswahlen, Qualifikationsanforderungen und geografische Einschränkungen sind akzeptabel, aber geschlossene Programme, die nur auf Einladung zugänglich sind, sind für diese Suche weitaus weniger relevant. Die Plattform ist in 2026… aktiv. Einträge mit veralteten Verdienstprogrammen oder unklaren aktuellen Zahlungsbedingungen wurden nicht berücksichtigt.

Einträge mit veralteten Verdienstprogrammen oder unklaren aktuellen Zahlungsbedingungen wurden nicht berücksichtigt. Jeder Eintrag stellt ein anderes Verdienstmodell vor. Ich habe vermieden, die Liste mit zahlreichen Freelancer-Marktplätzen, Umfrage-Websites oder Wiederverkaufsplattformen zu füllen, die alle fast auf die gleiche Weise funktionieren.

Außerdem habe ich Zahlungsnachweise aus erster Hand gegenüber pauschalen Einkommensangaben priorisiert. Ein klarer Auszahlungsprozess ist wichtiger als eine beeindruckende Verdienstschätzung, wenn das Ziel darin besteht, online echtes Geld zu verdienen und zu wissen, wie dieses Geld tatsächlich bei einem ankommt.

Vergleich auf einen Blick

Diese 15 Plattformen unterscheiden sich vor allem darin, wie man Geld verdient, wovon die Vergütung abhängt und wie lange es dauert, bis abgeschlossene Aufgaben, Spielangebote oder Verkäufe ausgezahlt werden können. Die folgende Tabelle erleichtert es Ihnen, zu vergleichen, wo Sie online echtes Geld verdienen können und wie der Auszahlungsprozess abläuft, bevor Sie Zeit in eine Plattform investieren.

Plattform So verdienen Sie Geld Vergütung oder Gebühren-Richtwerte Startkosten Auszahlung Udemy Verkauf von aufgezeichneten Online-Kursen Behalten Sie 97 % des Nettoumsatzes bei qualifizierten Empfehlungsverkäufen und 37 % bei Marktplatzverkäufen Kostenlose Veröffentlichung Ein Mindestguthaben von 25 $ ist erforderlich; die Standard-Kurserlöse werden nach Ablauf des Rückerstattungszyklus ausgezahlt Prolific Führen Sie akademische und kommerzielle Forschungsstudien durch Forscher müssen mindestens 6 £/8 $ pro Stunde zahlen Kostenlos Auszahlung ab 6 £/€6 über PayPal mittels Hyperwallet UserTesting Testen Sie Websites, Apps und Prototypen und geben Sie dabei Feedback Die Vergütung variiert je nach Test und wird vor der Annahme angezeigt Kostenlos Automatische PayPal-Auszahlung 14 Tage nach Abschluss Rev Transkribieren Sie Audioaufnahmen, erstellen Sie Untertitel oder übersetzen Sie Untertitel Für die Transkription erhalten Sie 0,40–1,10 US-Dollar pro Medienminute Kostenlos Wöchentliche Bezahlung über PayPal Preply Unterrichten Sie Sprachen oder andere Fächer in Live-Videokursen Beliebte Nachhilfelehrer können bis zu 550 $ pro Woche verdienen Kostenlos Auszahlung über PayPal, Payoneer, Wise, Skrill oder unterstützte Banküberweisung CrowdGen von Appen Führen Sie KI-Trainings-, Bewertungs- und Datenprojekte durch Die Vergütung variiert je nach Projekt und wird vor Arbeitsbeginn angezeigt Kostenlos Die Einnahmen des Vormonats werden in der Regel bis zum 14. gutgeschrieben uTest Finden Sie Fehler und führen Sie strukturierte Softwaretests durch Die Bezahlung variiert je nach Testzyklus, Fehler und Aufgabe Kostenlos Die Auszahlung erfolgt am 15. und am letzten Tag jedes Monats JustAnswer Beantworten Sie Kundenfragen mit nachgewiesener fachlicher Expertise Die Vergütung variiert je nach Fachgebiet und Fragenaufkommen Die Bewerbung ist kostenlos Die Bezahlung erfolgt monatlich über Hyperwallet Snakzy Schließe berechtigte Angebote für Handyspiele ab und erreiche festgelegte Meilensteine Zum ersten Freischalten des Belohnungsshops sind in der Regel 35.000 Münzen erforderlich Kostenlos Lösen Sie Münzen gegen PayPal-Guthaben oder andere verfügbare Prämien ein ACX Hörbücher einsprechen und produzieren Ausgehandelte Vergütung pro fertiger Stunde oder einnahmenbasierte Tantiemen Kostenlose Anmeldung, sofern verfügbar Der Zeitpunkt hängt vom Vertrag ab; bei „Pay-for-Production“ erfolgt die Auszahlung nach genehmigter Fertigstellung HackerOne Gültige Sicherheitslücken finden und melden Die Mindestprämie auf der Plattform beträgt 50 $ Kostenlos Bei PayPal gibt es keinen Mindestbetrag, bei Banküberweisungen gelten Mindestbeträge Freecash Spiele, Umfragen, App-Angebote und andere Online-Aufgaben absolvieren Die erste Auszahlungsgrenze liegt je nach Region zwischen 5 und 20 US-Dollar Kostenlos PayPal ab 5 $ mit einer Gebühr von 5 % nach Erfüllung der Anforderungen für die erste Auszahlung Etsy Verkaufe digitale Produkte zum Herunterladen 0,20 $ Einstellgebühr zuzüglich 6,5 % Transaktionsgebühr und Zahlungsabwicklung Es kann eine Einrichtungsgebühr anfallen Geldbeträge werden über Etsy Payments gutgeschrieben, wobei für neue Verkäufer in der Regel eine 14-tägige Verfügbarkeitsfrist gilt Substack Verkaufen Sie wiederkehrende Newsletter-Abonnements Substack behält 10 % der bezahlten Transaktionen sowie die Stripe-Gebühren ein Veröffentlichung ist kostenlos Auszahlungen für normale Web-Abonnements gehen in der Regel innerhalb von etwa 48 Stunden auf Ihrem Bankkonto ein Shutterstock-Mitwirkender Fotos, Illustrationen und Videos lizenzieren 15 %–40 % Tantiemenanteil, je nach Mitwirkenden-Stufe Kostenlos Monatliche Auszahlungen, sobald Ihr ausgewähltes Mindestguthaben von mindestens 25 $ erreicht ist

Die besten Prämien-Apps, die man zusätzlich nutzen kann

Prämien-Apps können kurze Lücken zwischen Marktforschungsstudien, Testaufträgen, Nachhilfestunden oder digitalen Verkäufen füllen. Ihre Verdienstobergrenze liegt in der Regel unter der der oben genannten Hauptplattformen, daher würde ich sie eher als Optionen für die Freizeit betrachten und nicht als Grundlage für einen Online-Einkommensplan.

TimeBucks, BigCash und KashKick ermöglichen es Nutzern, online echtes Geld durch weniger aufwendige Aktivitäten wie Umfragen, Spiele, Angebote und andere kleine Aufgaben zu verdienen. Der Hauptunterschied besteht darin, wie schnell man eine Auszahlung erreichen kann. Bei TimeBucks liegt die Mindestauszahlung derzeit bei 3 $, während sie bei BigCash bereits bei 1 $ beginnt und bei KashKick 10 $ an verfügbaren Einnahmen erforderlich sind.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten TimeBucks 3 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos (ab 18 Jahren, nur in den USA)

Dank der niedrigen Schwellenwerte lassen sich diese Apps leichter neben der Arbeit nutzen, allerdings können die Verfügbarkeit und die Höhe der Prämien je nach Konto oder Region variieren. Bei KashKick können beispielsweise einige Vergütungen vorläufig ausstehen, während die Werbetreibenden überprüfen, ob ein Angebot korrekt abgeschlossen wurde.

Wenn dich vor allem die Belohnungen beim Gaming interessieren, findest du in Enebas Leitfaden zu den besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, einen Vergleich verschiedener Plattformen, die speziell auf bezahlte Spiele und Spielangebote ausgerichtet sind.

PLAY-TO-EARN Verwandeln Sie Ihre freie Zeit beim Spielen in Prämien Schließe berechtigte Spielangebote ab, baue dein Münzguthaben auf und arbeite neben deinen Hauptaktivitäten zum Online-Geldverdienen auf einlösbare Belohnungen hin. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler, die Geld verdienen

Was nicht funktioniert

Eine seriöse Online-Verdienstplattform sollte erklären, welche Arbeit Sie verrichten, wie die Verdienste berechnet werden und wie das Geld zu Ihnen gelangt. Wenn das Geschäftsmodell unklar wird, sobald Sie fragen, wie Sie tatsächlich bezahlt werden, sollten Sie dies als Warnsignal betrachten.

Achte auf diese Muster, wenn du nach Möglichkeiten suchst, online echtes Geld zu verdienen.

Stellenangebote, für deren Freischaltung eine Zahlung erforderlich ist. Ein angeblicher Arbeitgeber sollte von Ihnen nicht verlangen, dass Sie Schulungen, Zertifizierungen, Ausrüstung oder ein Starter-Kit kaufen, bevor Sie die versprochene Stelle antreten können. Seriöse Marktplatzgebühren unterscheiden sich davon, da sie als Teil des normalen Geschäftsmodells der Plattform veröffentlicht werden.

Ein angeblicher Arbeitgeber sollte von Ihnen nicht verlangen, dass Sie Schulungen, Zertifizierungen, Ausrüstung oder ein Starter-Kit kaufen, bevor Sie die versprochene Stelle antreten können. Seriöse Marktplatzgebühren unterscheiden sich davon, da sie als Teil des normalen Geschäftsmodells der Plattform veröffentlicht werden. Aufträge, für die eine Einzahlung erforderlich ist. Gefälschte Auftragsplattformen zeigen möglicherweise einen wachsenden Kontostand an, bevor sie Sie auffordern, eigenes Geld einzuzahlen, um fortzufahren, Verdientes freizuschalten oder einen höherwertigen Auftrag abzuschließen. Ein angezeigter Kontostand ist wertlos, wenn für die Auszahlung eine weitere Zahlung erforderlich ist.

Gefälschte Auftragsplattformen zeigen möglicherweise einen wachsenden Kontostand an, bevor sie Sie auffordern, eigenes Geld einzuzahlen, um fortzufahren, Verdientes freizuschalten oder einen höherwertigen Auftrag abzuschließen. Ein angezeigter Kontostand ist wertlos, wenn für die Auszahlung eine weitere Zahlung erforderlich ist. Gefälschte Schecks und Zahlungen für Ausrüstung. Ein Betrüger schickt dir möglicherweise einen Scheck für Arbeitsausrüstung und fordert dich dann auf, einen Teil des Geldes zurückzugeben oder an einen anderen Verkäufer zu überweisen. Der ursprüngliche Scheck kann später platzen, sodass du für das von dir überwiesene Geld haftest.

Ein Betrüger schickt dir möglicherweise einen Scheck für Arbeitsausrüstung und fordert dich dann auf, einen Teil des Geldes zurückzugeben oder an einen anderen Verkäufer zu überweisen. Der ursprüngliche Scheck kann später platzen, sodass du für das von dir überwiesene Geld haftest. Aufträge zum Weiterversenden von Paketen. Waren zu Hause in Empfang zu nehmen, sie auszupacken und an eine andere Adresse weiterzusenden, ist ein bekanntes Muster bei Arbeitsbetrug. Die Pakete wurden möglicherweise mit gestohlenen Zahlungsdaten gekauft.

Waren zu Hause in Empfang zu nehmen, sie auszupacken und an eine andere Adresse weiterzusenden, ist ein bekanntes Muster bei Arbeitsbetrug. Die Pakete wurden möglicherweise mit gestohlenen Zahlungsdaten gekauft. Garantiertes Einkommen für fast keine Arbeit. Behauptungen über ungewöhnlich hohe Tagesverdienste, hinter denen keine klaren Fähigkeiten, Produkte, Kunden oder bezahlte Tätigkeiten stehen, sollten kritisch hinterfragt werden. Seriöse Plattformen knüpfen die Bezahlung an etwas Messbares, wie beispielsweise einen abgeschlossenen Test, eine genehmigte Forschungsarbeit, eine Unterrichtseinheit, einen Verkauf oder einen lizenzierten Inhalt.

Am sichersten ist es, die Auszahlungsbedingungen der Plattform zu überprüfen, bevor man viel Zeit darin investiert. Prüfen Sie, wer Sie bezahlt, was geschehen muss, bevor die Verdienste ausgezahlt werden können, und ob Gebühren offengelegt werden, bevor Sie beginnen.

Abschließendes Fazit zu „Earn Real Cash Online“

Wie man online wirklich Geld verdienen kann, hängt davon ab, wie viel Aufwand und welche Fähigkeiten man dafür investieren möchte. Freecash und Snakzy haben niedrige Einstiegshürden für Angebote und spielbasierte Belohnungen, während Prolific den Teilnehmern an Umfragen einen klareren Mindeststundenlohn bietet. UserTesting eignet sich ebenfalls gut für flexible Usability-Aufgaben, sofern Einladungen verfügbar sind.

Kompetenzbasierte Optionen bieten mehr Spielraum, um wiederkehrende oder höherwertige Einnahmen aufzubauen. Mit Preply lässt sich Fachwissen in wiederkehrende Unterrichtsstunden umwandeln, während man bei Udemy mit einem aufgezeichneten Kurs mehrere Verkäufe generieren kann. Etsy und Substack sind sinnvoller, wenn Sie bereits über digitale Produkte, kreative Arbeiten oder ein Publikum verfügen, das Sie monetarisieren können.

Die wichtigste Erkenntnis ist einfach: Wählen Sie eine Plattform, bei der die Arbeitsabläufe, Auszahlungsregeln und der Prozess der Geldabhebung klar sind, bevor Sie viel Zeit investieren. Das bietet Ihnen einen realistischeren Weg, online echtes Geld zu verdienen, als den höchsten Verdienstversprechen hinterherzujagen, die Sie finden können.

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Häufig gestellte Fragen