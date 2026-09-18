8 US-Unternehmen, die 2026 Arbeitskräfte ohne Berufserfahrung einstellen

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Wenn Sie in den USA nach Unternehmen suchen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, gibt es konkrete Möglichkeiten, bei denen Sie nach Ihrer Einstellung geschult werden. Der Haken daran ist, dass „Einstiegsposition“ nicht immer bedeutet, dass die Voraussetzungen leicht zu erfüllen sind.

Je nach Stelle benötigen Sie möglicherweise dennoch einen einwandfreien Führerschein, ein Führungszeugnis, einen Schulabschluss oder GED, eine ärztliche Untersuchung oder eine staatliche Zulassung. Was Sie in der Regel nicht benötigen, ist vorherige Berufserfahrung in der jeweiligen Tätigkeit. Dieser Leitfaden vergleicht acht Unternehmen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, hinsichtlich Einstiegsgehalt, Schulung, Anforderungen und der Frage, wie schnell Sie realistisch gesehen mit dem Verdienen beginnen können.

Ist es tatsächlich realistisch, ohne Berufserfahrung eingestellt zu werden?

Ja. Eine Anstellung bei Unternehmen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, ist realistisch, aber du musst dennoch die grundlegenden Anforderungen für die Stelle erfüllen. Ein Unternehmen ist vielleicht bereit, dich von Grund auf auszubilden, verlangt aber dennoch ein Führungszeugnis, eine ärztliche Untersuchung, einen Schulabschluss oder GED sowie ein einwandfreies Führerscheinregister.

Wie schnell Sie anfangen können, hängt auch von der jeweiligen Stelle ab. Bei Einstiegspositionen im Sicherheitsbereich kann es relativ schnell gehen, sobald die Hintergrundüberprüfung und alle erforderlichen Formalitäten für die Sicherheitsausweise geklärt sind. Eine Ausbildung zum Lkw-Fahrer, eine Ausbildung zum Elektriker und andere Fachberufe dauern in der Regel länger, da die Ausbildung erst beginnt, bevor Sie selbstständig arbeiten können.

Das Einstiegsgehalt liegt in der Regel unter den langfristig ausgeschriebenen Gehältern für erfahrene Mitarbeiter. Die höheren Langzeitgehälter werden meist erst nach der Ausbildung, dem Erwerb der Lizenz oder einer gewissen Betriebszugehörigkeit gezahlt. Ein Berufseinsteiger sollte seine Planung am Einstiegsgehalt ausrichten und nicht am Gehalt eines Mitarbeiters, der bereits mehrere Jahre in diesem Bereich tätig ist.

Diese Stellen sind vor allem dann sinnvoll, wenn Sie bereit sind, sich im Job einzuarbeiten, und die übrigen Anforderungen erfüllen können. Prüfen Sie diese zunächst. Eine Stelle kann zwar keinerlei Vorkenntnisse erfordern, aber dennoch ungeeignet sein, wenn der Arbeitsplan, die körperlichen Anforderungen, die Zulassungsvorschriften oder die Einarbeitungszeit für Sie nicht in Frage kommen.

8 Unternehmen in den USA, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen

Wenn Sie Unternehmen in den USA vergleichen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, liegen die größten Unterschiede darin, wofür sie Sie ausbilden, wie hoch das Einstiegsgehalt ist und welche weiteren Qualifikationen Sie noch benötigen. Die folgenden acht Arbeitgeber decken sehr unterschiedliche Berufe ab, sodass die richtige Wahl von Ihrem Zeitplan, den körperlichen Anforderungen und Ihren langfristigen Zielen abhängt.

1. Schneider [Speditionen, die Fahrer ohne Erfahrung einstellen]

Schneider stellt neue Lkw-Fahrer ein und bietet einen bezahlten Ausbildungsweg zum Führerschein der Klasse A (CDL) an. Wenn Sie nach Speditionen suchen, die Fahrer ohne Erfahrung einstellen, können Sie dank des CDL-Ausbildungsprogramms den Beruf erlernen und werden dabei bezahlt.

Das Programm dauert je nach Standort und Position etwa fünf bis siebeneinhalb Wochen. Die Ausbildung kombiniert Unterricht im Klassenzimmer mit praktischen Fahrübungen auf einem Schneider-Gelände. Aktuelle Stellenanzeigen bieten 10 US-Dollar pro Stunde während der fünf- bis sechswöchigen CDL-Ausbildung, und Schneider übernimmt gegebenenfalls auch die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung.

Bevor die Ausbildung beginnt, benötigen Sie einen „Commercial Learner’s Permit“ aus Ihrem Heimatbundesstaat sowie einen gültigen US-Führerschein, den Sie seit mindestens 12 Monaten besitzen. Die Bewerber müssen außerdem eine DOT-ärztliche Untersuchung, einen Drogentest und weitere Einstellungsprüfungen absolvieren. CAT ist nur in bestimmten Regionen verfügbar.

So fängst du an.

Finden Sie eine passende Stellenausschreibung. Suchen Sie nach Stellenangeboten bei Schneider, die ausdrücklich eine vom Unternehmen bezahlte CDL-Ausbildung anbieten.

Suchen Sie nach Stellenangeboten bei Schneider, die ausdrücklich eine vom Unternehmen bezahlte CDL-Ausbildung anbieten. Besorgen Sie sich Ihren Lernführerschein. Sie benötigen einen gewerblichen Lernführerschein der Klasse A, bevor das CAT-Programm beginnt.

Sie benötigen einen gewerblichen Lernführerschein der Klasse A, bevor das CAT-Programm beginnt. Absolvieren Sie die Einstellungsprüfungen. Dazu gehören die vorgeschriebene ärztliche Untersuchung, der Drogentest und die Hintergrundüberprüfung.

Dazu gehören die vorgeschriebene ärztliche Untersuchung, der Drogentest und die Hintergrundüberprüfung. Schließen Sie die bezahlte Ausbildung ab. Sie lernen zunächst die Grundlagen des Fahrens, bevor Sie mehr Zeit mit einem Fahrlehrer hinter dem Steuer verbringen.

Sie lernen zunächst die Grundlagen des Fahrens, bevor Sie mehr Zeit mit einem Fahrlehrer hinter dem Steuer verbringen. Bestehen Sie Ihre CDL-Prüfungen. Sobald Sie die Fahrerlaubnis erhalten haben, beginnen Sie mit der bezahlten Einarbeitungsphase und übernehmen anschließend Ihre zugewiesene Fahrertätigkeit.

Sobald du eine reguläre Stelle als Fahrer antrittst, steigen deine Bezüge. Eine aktuelle Stellenanzeige für Fernverkehrsposten gibt ein durchschnittliches Wochengehalt von 1.060 bis 1.300 US-Dollar an, wobei in den ersten 90 Tagen mindestens 1.000 US-Dollar pro Woche garantiert sind. Das tatsächliche Gehalt hängt von der Route und der Position ab, für die du dich qualifizierst.

Achten Sie vor allem auf die mit der Ausbildung verbundenen Verpflichtungen. Laut Schneider verlangen bestimmte CAT-Standorte von den Fahrern, dass sie sich verpflichten, neun Monate lang eine Ausbildung zu absolvieren und für das Unternehmen zu arbeiten. Lesen Sie diese Vereinbarung vor Beginn sorgfältig durch, damit Sie wissen, welche Konsequenzen ein vorzeitiger Ausstieg haben könnte.

Erwerben Sie Ihren Führerschein der Klasse A (CDL) Schneider 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bezahlte CDL-Ausbildung mit einer Vergütung von 10 $ pro Stunde und einem klaren Weg in eine Vollzeitstelle als Fahrer. CDL-Ausbildung beginnen

2. WM [Abfallentsorgungsunternehmen, die Fahrer ohne Berufserfahrung einstellen]

WM ist ein Abfall- und Recyclingunternehmen, das Fahrerlehrlinge einstellt, die an der Seite erfahrener Berufskraftfahrer ausgebildet werden. Wenn Sie Abfallunternehmen vergleichen, die Fahrer ohne Erfahrung einstellen, ist dies einer der klarsten Wege, da keine vorherige Erfahrung im Lkw-Fahren erforderlich ist.

Derzeitige Ausbildungsstellen werden mit etwa 22 US-Dollar pro Stunde vergütet, wobei die Vergütung je nach Standort variieren kann. Du wirst von einem WM-Fahrer oder einem Fahrlehrer angeleitet, lernst den Umgang mit Müll- und Recyclingfahrzeugen, führst Inspektionen durch und fährst Routen, bevor du eine reguläre Stelle als Fahrer antrittst.

Du musst dennoch die grundlegenden Fahranforderungen erfüllen. In aktuellen Stellenausschreibungen werden ein staatlich ausgestellter Führerschein, eine rechtmäßige Arbeitserlaubnis für die USA und die Fähigkeit, das Einstellungs-Screening zu bestehen, verlangt. Je nach Stellenangebot benötigst du möglicherweise auch einen Lkw-Führerschein (Commercial Driver’s Permit) oder musst diesen vor Abschluss der Fahrerausbildung erwerben.

Der Werdegang als Fahrschüler funktioniert wie folgt.

Finden Sie eine offene Stelle als Fahrschüler. Schauen Sie auf dem Karriereportal von WM nach Ausbildungsstellen in Ihrer Nähe.

Schauen Sie auf dem Karriereportal von WM nach Ausbildungsstellen in Ihrer Nähe. Durchlaufen Sie das Auswahlverfahren. Es erwarten Sie ein Drogentest, eine Überprüfung der körperlichen Eignung und eine Prüfung der fahrerelevanten Voraussetzungen.

Es erwarten Sie ein Drogentest, eine Überprüfung der körperlichen Eignung und eine Prüfung der fahrerelevanten Voraussetzungen. Erwerben Sie Ihren Lkw-Führerschein. Bei einigen Stellen arbeiten Sie während dieser Phase als Begleiter auf der Route.

Bei einigen Stellen arbeiten Sie während dieser Phase als Begleiter auf der Route. Lernen Sie an der Seite eines erfahrenen Fahrers. Sie lernen den Umgang mit dem Fahrzeug, Routenabläufe, Inspektionen und Sicherheitsvorschriften kennen.

Sie lernen den Umgang mit dem Fahrzeug, Routenabläufe, Inspektionen und Sicherheitsvorschriften kennen. Wechseln Sie in eine Fahrerposition. Sobald Sie die erforderlichen Ausbildungs- und Zulassungsschritte abgeschlossen haben, können Sie in den regulären Berufskraftverkehr einsteigen.

Der häufigste Fehler ist die Annahme, dass jede offene Stelle als WM-Fahrer für Anfänger geeignet ist. Suchen Sie gezielt nach Stellen als Fahrlehrling, da für reguläre CDL-Stellen möglicherweise ein Führerschein oder vorherige Erfahrung im gewerblichen Fahrdienst erforderlich ist.

Zum Start ist kein Lkw-Führerschein erforderlich WM 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bezahlte Stellen als Fahrschüler, für die keine vorherige Erfahrung im Lkw-Fahren erforderlich ist. Siehe Stellenangebote für Fahrer

3. Allied Universal [Sicherheitsunternehmen, die Sicherheitskräfte ohne Erfahrung einstellen]

Allied Universal stellt Sicherheitskräfte für Arbeitsstätten wie Büros, Krankenhäuser, Schulen und Einzelhandelsstandorte ein. Wenn Sie nach Sicherheitsunternehmen suchen, die Sicherheitskräfte ohne Berufserfahrung einstellen, stehen viele der Einstiegspositionen Personen offen, die zum ersten Mal in dieser Branche tätig werden.

Die Bezahlung hängt stark vom Standort und vom Einsatzort ab. Eine derzeitige Stelle in Virginia, für die keine Erfahrung erforderlich ist, wird mit 19 US-Dollar pro Stunde vergütet, während eine flexible Stelle als Sicherheitsmitarbeiter in Illinois mit 21 US-Dollar pro Stunde vergütet wird und ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass das Unternehmen neue Mitarbeiter schult und ihnen dabei hilft, eine Sicherheitslizenz zu erwerben.

Die Grundvoraussetzungen sind relativ leicht zu erfüllen. Für unbewaffnete Stellen gilt in der Regel ein Mindestalter von 18 Jahren, während für bewaffnete Tätigkeiten in der Regel ein Mindestalter von 21 Jahren erforderlich ist. Außerdem benötigen Sie einen Schulabschluss der Sekundarstufe II oder einen gleichwertigen Abschluss oder fünf Jahre nachweisbare Berufserfahrung sowie eine Zuverlässigkeitsprüfung und alle für die Stelle erforderlichen Überprüfungen. Bevor Sie selbstständig arbeiten dürfen, gelten möglicherweise staatliche oder lokale Vorschriften zur Erteilung einer Sicherheitslizenz.

Allied Universal bietet nach der Einstellung eine strukturierte Schulung an. Das fünfphasige Programm kann eine Einweisung für neue Mitarbeiter, eine Ausbildung zum Sicherheitsmitarbeiter, standortspezifische Unterweisungen sowie fortlaufende, auf den jeweiligen Einsatz bezogene Schulungen umfassen.

Das Bewerbungsverfahren ist unkompliziert.

Suchen Sie nach Einstiegspositionen. Halten Sie Ausschau nach Stellenangeboten als Sicherheitsmitarbeiter oder Sicherheitsfachkraft, für die keine Vorkenntnisse erforderlich sind.

Halten Sie Ausschau nach Stellenangeboten als Sicherheitsmitarbeiter oder Sicherheitsfachkraft, für die keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Prüfen Sie die Anforderungen vor Ort. Die Anforderungen hinsichtlich Zulassungen, Führerschein und Arbeitszeiten können je nach Standort variieren.

Die Anforderungen hinsichtlich Zulassungen, Führerschein und Arbeitszeiten können je nach Standort variieren. Durchlaufen Sie das Auswahlverfahren. Rechnen Sie mit einer Hintergrundüberprüfung und gegebenenfalls einem gesetzlich zulässigen Drogentest.

Rechnen Sie mit einer Hintergrundüberprüfung und gegebenenfalls einem gesetzlich zulässigen Drogentest. Schließen Sie die Ausbildung und Lizenzierung ab. Absolvieren Sie die Einweisung, die erforderliche Sicherheitsausbildung und alle staatlichen Lizenzierungsschritte, bevor Sie selbstständig arbeiten.

Was Anfängern leicht entgehen kann: Nicht jede Stelle bei Allied Universal ist eine Einstiegsposition. Für bewaffnete, leitende und spezialisierte Positionen sind unter Umständen Vorkenntnisse im Sicherheitsbereich, beim Militär oder bei den Strafverfolgungsbehörden erforderlich. Lesen Sie daher die jeweilige Stellenausschreibung sorgfältig durch, bevor Sie sich bewerben.

Erwerben Sie die Lizenz direkt am Arbeitsplatz Allied Universal 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für viele Stellen sind Einstiegspositionen im Sicherheitsbereich mit betrieblicher Einarbeitung zu besetzen, für die keine Vorkenntnisse im Sicherheitsbereich erforderlich sind. Siehe offene Stellen

4. McAninch Corporation [Bauunternehmen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen]

Die McAninch Corporation stellt in ganz Iowa und im Osten von Nebraska Berufseinsteiger als Bauarbeiter und Auszubildende für den Bereich Schwermaschinen ein. Wenn Sie auf der Suche nach Bauunternehmen sind, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, bieten beide Wege eine bezahlte Ausbildung am Arbeitsplatz und setzen keine Vorkenntnisse im Baugewerbe voraus.

Bauarbeiter sind bei Aushubarbeiten und beim Bau von unterirdischen Versorgungsleitungen tätig; der Einstiegslohn liegt bei 25,43 US-Dollar pro Stunde. Zu den Aufgaben gehören das Verlegen von Rohren, der Umgang mit Bauwerkzeugen, das Heben von bis zu 50 Pfund sowie lange Arbeitstage im Freien. Auszubildende für den Bereich Baumaschinen können mit einem Stundenlohn zwischen 21,81 und 39,36 US-Dollar beginnen, während sie den Umgang mit Maschinen wie Planierraupen, Baggern, Kompaktladern und Schürfwagen erlernen.

Neue Mitarbeiter erhalten zudem eine Sicherheitsschulung, bevor sie gemeinsam mit erfahrenen Teammitgliedern arbeiten. Auszubildende zum Maschinenführer werden in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Local 234 Operating Engineers ausgebildet und absolvieren 6.000 Stunden praktische Ausbildung, ergänzt durch theoretische Schulungen zu Themen wie OSHA-Sicherheit, Gefahrgut (HAZMAT), Seiltechnik und Maschinensysteme.

Ihr Einstieg in das Unternehmen ist relativ unkompliziert.

Wählen Sie die passende Stellenausschreibung aus. Bewerben Sie sich je nach der Tätigkeit, die Sie erlernen möchten, für eine Stelle als Hilfsarbeiter oder für eine Ausbildung zum Maschinenführer.

Bewerben Sie sich je nach der Tätigkeit, die Sie erlernen möchten, für eine Stelle als Hilfsarbeiter oder für eine Ausbildung zum Maschinenführer. Durchlaufen Sie das Einstellungsscreening. McAninch führt Drogentests und Eignungsuntersuchungen durch.

McAninch führt Drogentests und Eignungsuntersuchungen durch. Absolvieren Sie die erste Sicherheitsschulung. Neue Mitarbeiter im Außendienst lernen die grundlegenden Baustellenregeln kennen, bevor sie mit der praktischen Arbeit beginnen.

Neue Mitarbeiter im Außendienst lernen die grundlegenden Baustellenregeln kennen, bevor sie mit der praktischen Arbeit beginnen. Lernen Sie an der Seite erfahrener Teams. Sie bauen Ihre Fähigkeiten bei laufenden Projekten auf und werden dabei bezahlt.

Für Unternehmen, die Mitarbeiter ohne Erfahrung im Baugewerbe einstellen, sind die körperlichen Anforderungen ebenso wichtig wie die Einstellungsvoraussetzungen. McAninch verlangt keine Vorkenntnisse im Baugewerbe, doch die Arbeit kann dennoch lange Stehzeiten, den Einsatz im Freien, das Heben von Lasten und Fahrten zu den Baustellen beinhalten.

Schwermaschinen bedienen McAninch Corporation 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen für ungelernte Arbeitskräfte und Maschinenbediener mit bezahlter Einarbeitung und Einstiegsgehältern von über 20 Dollar pro Stunde. Siehe Stellenangebote

5. Spectrum [Telekommunikationsunternehmen, die Techniker ohne Berufserfahrung einstellen]

Spectrum stellt Einsteiger als Außendiensttechniker ein, um Internet, Fernsehen und andere Konnektivitätsdienste bei Kunden zu installieren und zu reparieren. Wenn Sie nach Telekommunikationsunternehmen suchen, die Techniker ohne Erfahrung einstellen, gibt Spectrum ausdrücklich an, dass es Sie nach der Einstellung durch bezahlte Schulungen im Klassenzimmer und vor Ort ausbilden wird.

Eine offene Stelle als Außendiensttechniker in Idaho für 2026 beginnt bei 20,50 US-Dollar pro Stunde. Spectrum gibt außerdem an, dass die meisten Mitarbeiter mindestens 20 US-Dollar pro Stunde verdienen, wobei der genaue Satz je nach Position und Standort variiert. Außendiensttechniker erhalten für ihre Arbeit einen Firmenwagen, Werkzeuge, Sicherheitsausrüstung und Arbeitskleidung.

Die Einstiegsvoraussetzungen sind relativ niedrig. In den aktuellen Stellenanzeigen werden ein High-School-Abschluss, ein GED oder gleichwertige Berufserfahrung sowie grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computern und Handwerkzeugen verlangt. Außerdem musst du gerne im Freien arbeiten, auf Leitern klettern, Kundenstandorte besuchen und bei Bedarf abends oder am Wochenende arbeiten.

Der Ablauf nach der Bewerbung sieht wie folgt aus.

Finden Sie eine offene Stelle als Außendiensttechniker für Berufseinsteiger. Durchsuchen Sie die Stellenangebote von Spectrum im Bereich Außendienst in Ihrer Region.

Durchsuchen Sie die Stellenangebote von Spectrum im Bereich Außendienst in Ihrer Region. Schließen Sie den Einstellungsprozess ab. Prüfen Sie den Dienstplan und die körperlichen Anforderungen, bevor Sie die Stelle annehmen.

Prüfen Sie den Dienstplan und die körperlichen Anforderungen, bevor Sie die Stelle annehmen. Schließen Sie die bezahlte Schulung ab. Die Schulung kombiniert Theorieunterricht mit Praxiseinsätzen und Begleitfahrten.

Die Schulung kombiniert Theorieunterricht mit Praxiseinsätzen und Begleitfahrten. Arbeiten Sie sich zu höheren Techniker-Stufen hoch. Jede abgeschlossene Aufstiegsstufe kann einen Bonus von 500 Dollar und eine Lohnerhöhung von 10 % mit sich bringen.

Unter den Unternehmen, die Mitarbeiter ohne Erfahrung für Technikerpositionen einstellen, bietet Spectrum nach wie vor eine praxisorientierte Tätigkeit vor Ort. Techniker arbeiten im Freien, steigen auf Leitern, benutzen Werkzeuge und besuchen den ganzen Tag über Kundenstandorte.

10 % Erhöhung pro Stufe Spectrum 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einstiegsstellen für Außendiensttechniker mit bezahlter Ausbildung und einem Einstiegslohn von etwa 20 Dollar pro Stunde. Siehe Tech-Jobs

6. JMEG Elektroinstallateure [Elektrounternehmen, die Auszubildende ohne Erfahrung einstellen]

JMEG Elektroinstallateure stellt Elektriker-Auszubildende und Hilfselektriker in verschiedenen Märkten in Texas ein. Für alle, die Elektrounternehmen vergleichen, die Auszubildende ohne Erfahrung einstellen, gibt JMEG ausdrücklich an, dass keine Erfahrung erforderlich ist, und bietet Schulungen für Personen an, die lizenzierte Elektriker werden möchten.

Aktuelle Stellenanzeigen für Auszubildende und Hilfselektriker weisen ein Gehalt von etwa 17 bis 25 US-Dollar pro Stunde aus. Diese Zahlen stammen aus aktuellen Stellenanzeigen, die über die Karriereseite von JMEG verlinkt sind, da das Unternehmen auf seiner eigenen Website keinen festen Ausbildungslohn veröffentlicht.

Das Unternehmen bietet ein Ausbildungsprogramm, Weiterbildungen, Sicherheitsschulungen und Unterstützung bei der Anschaffung von Werkzeugen an. Zudem gewährt es Sozialleistungen wie Krankenversicherung, bezahlten Urlaub und einen vom Arbeitgeber bezuschussten 401(k)-Rentenplan. JMEG weist darauf hin, dass mehrere der derzeitigen Führungskräfte ihre Karriere über das Ausbildungsprogramm des Unternehmens begonnen haben.

Der Einstieg in den Beruf über JMEG ist unkompliziert.

Wählen Sie eine offene Stelle als Elektriker-Auszubildender oder Elektriker-Helfer aus. Zu den aktuellen Standorten gehören Dallas-Fort Worth, Austin und San Antonio.

Zu den aktuellen Standorten gehören Dallas-Fort Worth, Austin und San Antonio. Bewerben Sie sich über die Karriereseite. Das Unternehmen verlinkt direkt auf seine aktuellen Stellenangebote.

Das Unternehmen verlinkt direkt auf seine aktuellen Stellenangebote. Lernen Sie bei laufenden Elektroprojekten. Die Ausbildung vermittelt die praktischen Fähigkeiten, die für den beruflichen Aufstieg in diesem Handwerk erforderlich sind.

Die Ausbildung vermittelt die praktischen Fähigkeiten, die für den beruflichen Aufstieg in diesem Handwerk erforderlich sind. Setzen Sie den Ausbildungsweg fort. Das Ziel ist es, sich in Richtung der Tätigkeit als staatlich geprüfter Elektriker und zu Positionen mit größerer Verantwortung weiterzuentwickeln.

Ich würde hier besonders auf den Standort achten. Die größte Einschränkung besteht darin, dass sich die aktuellen Ausbildungsplätze bei JMEG auf Texas konzentrieren, sodass das Unternehmen landesweit weitaus weniger zugänglich ist als Spectrum.

Arbeiten Sie auf Ihre Lizenz hin JMEG Electrical Contractors 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Auszubildende Elektriker in Texas erhalten während ihrer Ausbildung derzeit einen Stundenlohn von etwa 17 bis 25 US-Dollar. Siehe Stellenangebote

7. Patterson-UTI [Ölfeldunternehmen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen]

Patterson-UTI stellt Floorhands ein, die die Bohrmannschaften unterstützen, indem sie die Bohrplattform instand halten, Bohrgeräte bedienen und bei Bohrturmverlegungen helfen. Für Arbeitssuchende, die nach Ölfeldunternehmen suchen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, ist die aktuelle Stellenausschreibung im Permbecken ausdrücklich mit „Neu in der Branche“ gekennzeichnet .

Dies ist einer der körperlich anspruchsvollsten Jobs in diesem Artikel. Bohrplatzhelfer reinigen und warten die Bohranlage, verbinden und trennen Bohrrohre und handhaben regelmäßig schweres Gerät. Patterson-UTI gibt an, dass die Stelle mit Schulungen im Klassenzimmer, Online-Schulungen und einer Ausbildung am Arbeitsplatz verbunden ist, während auf der Seite für Bohrplatzhelfer Möglichkeiten zur Weiterbildung und zum beruflichen Aufstieg hervorgehoben werden.

Der „New to Industry“-Weg erfordert keine vorherige Erfahrung im Ölfeldbereich, verlangt jedoch mindestens ein Jahr stabiler Berufserfahrung. Einschlägige Erfahrungen im Bauwesen, in der Landwirtschaft, im Umgang mit Schwermaschinen oder beim Militär können hilfreich sein, werden jedoch eher als wünschenswert denn als erforderlich aufgeführt. Bewerber müssen zudem das Einstellungs-Screening des Unternehmens bestehen.

Der Einstieg auf eine Bohranlage erfolgt in der Regel auf diesem Weg.

Suchen Sie nach einer Stelle für Berufseinsteiger. Halten Sie gezielt Ausschau nach Stellen als „Floorhand“, die sich an Personen richten, die zum ersten Mal im Ölfeldbereich arbeiten.

Halten Sie gezielt Ausschau nach Stellen als „Floorhand“, die sich an Personen richten, die zum ersten Mal im Ölfeldbereich arbeiten. Durchlaufen Sie die Einstellungsprüfungen. Patterson-UTI führt vor Ihrem Arbeitsantritt eine Vorabüberprüfung durch.

Patterson-UTI führt vor Ihrem Arbeitsantritt eine Vorabüberprüfung durch. Schließen Sie die Schulung im Klassenzimmer ab. Neue Bohrarbeiter müssen die vorgeschriebenen Schulungen und Prüfungen absolvieren, bevor sie einen Einsatz auf einer Bohranlage erhalten.

Neue Bohrarbeiter müssen die vorgeschriebenen Schulungen und Prüfungen absolvieren, bevor sie einen Einsatz auf einer Bohranlage erhalten. Lernen Sie unter Anleitung eines erfahrenen Teams. Der weitere Arbeitsablauf wird durch umfangreiche praktische Schulungen auf der Bohranlage vermittelt.

Patterson-UTI veröffentlicht keinen einheitlichen landesweiten Einstiegslohn für seine Stellenangebote für Branchenneulinge. Indeed schätzt den durchschnittlichen Stundenlohn für Bohrplatzhelfer unternehmensweit derzeit auf etwa 25,98 US-Dollar; betrachten Sie diesen Wert daher eher als Anhaltspunkt und nicht als garantierten Einstiegslohn.

Für Unternehmen, die unerfahrene Arbeitskräfte auf Ölfeldern einstellen, ist der Lebensstil ebenso wichtig wie die Einstiegsvoraussetzungen. „Floorhands“ bei Patterson-UTI müssen möglicherweise Pflichtarbeitszeiten einhalten und schwere körperliche Arbeit verrichten. Durch Schichtpläne können Sie zudem lange von zu Hause fernsein; daher sollten die Arbeitsbedingungen für Sie sinnvoll sein, noch bevor Sie sich auf das Gehalt konzentrieren.

Neu im Ölfeld Patterson-UTI 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen für Berufseinsteiger als Lagerarbeiter mit Schulungen im Klassenzimmer und praktischer Ausbildung am Arbeitsplatz. Öl-Stellenangebote anzeigen

8. Walgreens [Einzelhandelsunternehmen, die Apothekenfachkräfte ohne Erfahrung einstellen]

Walgreens stellt Auszubildende zum Apothekenfachangestellten ein, die Apothekern bei der Bearbeitung von Rezepten und der Kundenbetreuung helfen und dabei den Beruf erlernen. Wenn Sie nach Einzelhandelsunternehmen suchen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, können Sie an diesem Programm teilnehmen, auch ohne Vorkenntnisse im Apothekenbereich.

Eine aktuelle Ausbildungsstelle ist mit einem Stundenlohn von 16,50 bis 20 US-Dollar ausgeschrieben, wobei sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitstellen verfügbar sind. Die Bezahlung variiert je nach Standort und Ihren Qualifikationen. Zu den Aufgaben gehören das Erlernen von Apothekensystemen, die Bearbeitung von Rezeptdaten und die Unterstützung des Apothekers unter direkter Aufsicht.

Der Hauptvorteil besteht darin, dass die Ausbildung zu einem anerkannten Abschluss führt. Walgreens betreibt ein vom Arbeitsministerium und der ASHP anerkanntes „Earn While You Learn“-Programm. Das Unternehmen übernimmt die Kosten für die PTCB-Ausbildung der Auszubildenden sowie für die Teilnahme an der Zertifizierungsprüfung zum Apothekenfachangestellten (PTCE). Das firmeneigene Programm weist eine PTCE-Erfolgsquote von 81 % auf.

Der Bewerbungsprozess ist relativ unkompliziert.

Finden Sie eine Ausbildung zum/zur Pharmazeutisch-technischen Assistenten/in. Walgreens hat derzeit in vielen US-Bundesstaaten solche Stellen ausgeschrieben.

Walgreens hat derzeit in vielen US-Bundesstaaten solche Stellen ausgeschrieben. Informieren Sie sich über die Anforderungen in Ihrem Bundesstaat. Die Vorschriften zur Registrierung und Zulassung von Apothekenfachkräften unterscheiden sich je nach Bundesstaat.

Die Vorschriften zur Registrierung und Zulassung von Apothekenfachkräften unterscheiden sich je nach Bundesstaat. Absolvieren Sie eine bezahlte Ausbildung am Arbeitsplatz. Unter Aufsicht lernen Sie Apothekensysteme und Aufgaben im Patientenservice kennen.

Unter Aufsicht lernen Sie Apothekensysteme und Aufgaben im Patientenservice kennen. Arbeiten Sie auf die Zertifizierung hin. Das Programm bereitet Sie auf die PTCB-Prüfung und einen landesweit anerkannten Abschluss vor.

Die Grundvoraussetzungen sind geringer als bei vielen anderen Berufen im Gesundheitswesen. Du musst fließend Englisch lesen, schreiben und sprechen können und bereit sein, flexible Arbeitszeiten zu übernehmen. Vorherige Erfahrung im Einzelhandel, Computerkenntnisse und eine bereits vorhandene PTCB-Zertifizierung sind von Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung.

Ich würde vor einer Bewerbung darauf achten, dass die Arbeit sehr detailorientiert ist. Apothekenfachkräfte bearbeiten täglich Verschreibungsdaten, bei denen es auf Genauigkeit ankommt; daher eignet sich diese Tätigkeit für Personen, die gerne im Kundenservice arbeiten und sorgfältige, sich wiederholende Aufgaben bewältigen können.

Auf die PTCB-Zertifizierung hinarbeiten Walgreens 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bezahlte Ausbildung zum/zur Apothekenfachangestellten, für die keine Vorkenntnisse im Apothekenbereich erforderlich sind. Siehe Pharm Jobs

Ein Vergleich der 8 Unternehmen

Wenn man Unternehmen vergleicht, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, sind Einstiegsgehalt, Schulungen und Zugangsvoraussetzungen die größten Unterschiede. In der folgenden Tabelle sind diese Details nebeneinander aufgeführt, damit Sie herausfinden können, welcher Arbeitgeber zu Ihrem Wohnort und Ihrem Zeitplan passt – einschließlich der Frage, wie viel körperliche Arbeit Sie bewältigen können.

Es handelt sich hierbei um Stellen bei Arbeitgebern. Wenn Sie lieber durch unabhängige Aufträge für Kunden Geld verdienen möchten, behandelt unser Leitfaden zu den besten Freelancer-Plattformen diesen Weg separat.

Unternehmen Einstiegsposition Vergütungsübersicht Schulungen werden angeboten Hauptanforderung oder Einschränkung Schneider Lkw-Fahrer in Ausbildung 10 $/Stunde während der CDL-Ausbildung Bezahlte CDL-Ausbildung Lernführerschein für gewerbliche Zwecke vor Beginn der Ausbildung sowie gültiger Führerschein WM Fahrer in der Ausbildung Je nach Standort unterschiedlich Ausbildung zum Berufskraftfahrer Führerschein und erforderliche Einstellungsüberprüfung Allied Universal Sicherheitsmitarbeiter Je nach Standort und Einsatzort unterschiedlich Einarbeitung, Schulung vor Ort und Unterstützung bei der Lizenzierung Hintergrundüberprüfung und etwaige staatliche Anforderungen für Sicherheitslizenzen McAninch Corporation Hilfsarbeiter oder Auszubildender zum Maschinenführer 25,43 $/Stunde für Hilfsarbeiter, 21,81 $–39,36 $ für Auszubildende als Maschinenführer Sicherheitsschulungen am Einsatzort und Ausbildung zum Auszubildenden Körperlich anstrengende Arbeit und begrenzte regionale Verfügbarkeit Spectrum Außendiensttechniker 20 $+/Stunde bei aktuellen Stellenangeboten Bezahlte Ausbildung vor Ort und Aufstiegsmöglichkeiten für Techniker Arbeit im Freien, Leitern, Kundenbesuche und flexible Arbeitszeiten JMEG Elektroinstallateure Elektriker-Auszubildender oder Elektriker-Helfer Etwa 17–25 $/Stunde in aktuellen Stellenangeboten Elektriker-Ausbildung und Weiterbildung Die Stellenangebote konzentrieren sich auf Texas Patterson-UTI Berufseinsteiger als Lagerarbeiter Kein festgelegter Einstiegslohn veröffentlicht Schulung im Klassenzimmer und auf der Bohranlage Körperlich anstrengende Arbeit, Schichtdienst und nachweisbare Berufserfahrung Walgreens Auszubildender zum Apothekenfachangestellten 16,50–20 US-Dollar pro Stunde bei aktuellen Stellenangeboten Bezahlte Ausbildung zum Apothekenfachangestellten und Vorbereitung auf die PTCB-Prüfung Landesweite Apothekenvorschriften und flexible Arbeitszeitregelungen

Was „keine Erfahrung“ dennoch erfordert

Wenn Unternehmen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, eine Stelle als Einstiegsposition beschreiben, bedeutet das nicht, dass die anderen Anforderungen entfallen. Möglicherweise benötigen Sie dennoch eine Zulassung oder einen Abschluss. Bei reglementierten und praxisorientierten Tätigkeiten können zudem Hintergrundüberprüfungen, die Überprüfung des Führerscheins oder medizinische Untersuchungen erforderlich sein .

Alters- und Zulassungsvoraussetzungen

Für regulierte Berufe gelten strengere Vorschriften. Bei Allied Universal müssen Sicherheitskräfte in der Regel mindestens 18 Jahre alt sein, während für bewaffnete Tätigkeiten ein Mindestalter von 21 Jahren gilt. Auszubildende bei Schneider benötigen vor Beginn der Ausbildung einen Führerschein für den gewerblichen Fahrunterricht, und Apothekenfachkräfte bei Walgreens müssen die Registrierungs- oder Zulassungsvorschriften ihres Bundesstaates erfüllen.

Hintergrund- und Fahrtauglichkeitsprüfungen

Bei Tätigkeiten in den Bereichen Sicherheit, LKW-Transport, Telekommunikation und anderen Außendiensttätigkeiten können Hintergrund-, Drogen- oder Fahrtenbuchüberprüfungen erforderlich sein. Die genauen Anforderungen hängen vom Arbeitgeber und der jeweiligen Position ab.

Bildungs- und körperliche Anforderungen

Für manche Stellen ist ein Schulabschluss oder ein GED erforderlich. Tätigkeiten im Baugewerbe, auf Ölfeldern, in der Telekommunikation und im Fahrdienst können zudem das Heben von Lasten, Klettern, Arbeiten im Freien oder lange Schichten beinhalten. Prüfen Sie die jeweilige Stellenanzeige vor der Bewerbung, da sich die Anforderungen je nach Position und Standort ändern können.

Wenn die Arbeit vor Ort das größte Hindernis darstellt, gibt es weniger körperlich anspruchsvolle Alternativen zum Vergleich. Unser Leitfaden zu den besten Jobs im Homeoffice deckt ein breiteres Spektrum an Remote-Möglichkeiten ab, während es sich lohnt, nach Remote-Jobs im Kundenservice zu suchen, wenn Sie kundenorientierte Tätigkeiten bevorzugen, die Sie von zu Hause aus erledigen können.

Verdienen Sie ein wenig Geld, während Sie auf Ihren Arbeitsbeginn warten

Selbst wenn Unternehmen Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, können Überprüfungsverfahren oder Zulassungen die Auszahlung Ihres ersten Gehalts verzögern, und für manche Stellen gibt es zudem einen festen Termin für den Beginn der Einarbeitung. Mit Prämien-Apps können Sie in dieser Zeit ein kleines Zusatzeinkommen erzielen, sie sollten jedoch nicht als reguläre Beschäftigung betrachtet werden.

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Das Testen von Produkten bietet Ihnen eine weitere flexible Möglichkeit, während Sie auf eine Stelle warten. Unser Leitfaden für Unternehmen, die Produkttester suchen, umfasst Programme, die Sie mit Belohnungs-Apps vergleichen können.

Der wichtigste Vergleichspunkt ist, wie lange es realistisch gesehen dauern wird, bis Sie die erste Auszahlung erhalten. Diese Apps eignen sich besser, um in der Freizeit etwas dazuzuverdienen, während Sie auf den Beginn einer neuen Stelle warten, und nicht als verlässlicher Ersatz für Ihr reguläres Einkommen.

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Was nicht funktioniert

Auch Bewerber, die sich bei Unternehmen bewerben, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, können auf schlechte Ausbildungsangebote, unnötige Vermittler oder irreführende Stellenanzeigen stoßen. Filtern Sie diese heraus, bevor Sie Zeit oder Geld für eine Bewerbung aufwenden.

Einen Personalvermittler für den Zugang zu einer Stelle zu bezahlen. Seriöse Arbeitgeber verlangen keine Gebühren für die Einreichung einer Bewerbung oder die Vereinbarung eines Vorstellungsgesprächs.

Seriöse Arbeitgeber verlangen keine Gebühren für die Einreichung einer Bewerbung oder die Vereinbarung eines Vorstellungsgesprächs. Für eine Ausbildung bezahlen, die der Arbeitgeber ohnehin anbietet. Mehrere Unternehmen auf dieser Liste schulen geeignete neue Mitarbeiter im Rahmen der Tätigkeit.

Mehrere Unternehmen auf dieser Liste schulen geeignete neue Mitarbeiter im Rahmen der Tätigkeit. Glauben Sie keinen Versprechungen einer garantierten Vermittlung. Weder ein Kurs noch ein Personalvermittler kann versprechen, dass ein Arbeitgeber Sie nach der Ausbildung einstellen wird.

Weder ein Kurs noch ein Personalvermittler kann versprechen, dass ein Arbeitgeber Sie nach der Ausbildung einstellen wird. Die tatsächlichen Anforderungen ignorieren. Auch bei Stellen mit der Angabe „keine Erfahrung erforderlich“ können Lizenzen, Führerschein, Vorstrafen, Bildungsvoraussetzungen oder körperliche Anforderungen eine Rolle spielen.

Am sichersten ist es, sich über die offizielle Karriereseite des Arbeitgebers zu bewerben und die Anforderungen zu überprüfen, bevor Sie sich zu irgendetwas verpflichten. Wenn Sie bei mehreren Arbeitgebern suchen möchten, kann Ihnen unser Leitfaden zu den besten Jobbörsen dabei helfen, ein breiteres Spektrum an Suchmöglichkeiten zu vergleichen, bevor Sie die endgültige Stellenausschreibung auf der Karriereseite des Arbeitgebers selbst überprüfen. Sobald Sie die unseriösen Angebote ausgeschlossen haben, konzentrieren Sie sich auf Stellen, die zu Ihren Qualifikationen und Ihrem Wohnort passen.

Abschließendes Urteil zu Unternehmen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen

Unter den Unternehmen, die Mitarbeiter ohne Berufserfahrung einstellen, sticht Schneider durch seinen klaren Weg in den Beruf des Berufskraftfahrers hervor. Man kann die CDL-Ausbildung beginnen, noch bevor man den Führerschein der Klasse CDL besitzt, wird während der Ausbildung bezahlt und wechselt dann in eine reguläre Stelle als Fahrer, sobald man die Qualifikation erworben hat.

Walgreens zeichnet sich aus einem anderen Grund aus. Die Ausbildung zum Apothekenfachangestellten bietet Einsteigern einen körperlich weniger anstrengenden Weg mit dem Ziel einer anerkannten Zertifizierung, während sie gleichzeitig während der Ausbildung Geld verdienen können.

Welche Option für Sie am besten geeignet ist, hängt davon ab, welche Arbeit Sie realistisch gesehen verrichten können und wohin Sie damit gelangen möchten. Vergleichen Sie die Anforderungen, den Zeitplan, den Standort und den Ausbildungsaufwand und bewerben Sie sich dann für die Stelle, die zu Ihren aktuellen Fähigkeiten und Ihren Zukunftsplänen passt.

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Häufig gestellte Fragen