Die 6 bestbezahlten Jobs für Berufseinsteiger ohne Erfahrung im Jahr 2026: Echte Einstiegsmöglichkeiten

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Die bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung können weitaus mehr einbringen als die üblichen Tätigkeiten im Einzelhandel oder als Gelegenheitsjobs. Die bestbezahlte Stelle auf dieser Liste weist einen Medianlohn von über 100.000 Dollar auf, während mehrere andere bezahlte Ausbildungen oder Lehrstellen anbieten, bei denen Einsteiger bereits während ihrer Qualifizierung Geld verdienen können.

Für diesen Leitfaden bedeutet „keine Berufserfahrung“, dass in der Regel keine vorherige Berufserfahrung in diesem Berufsfeld erforderlich ist. Ich habe außerdem Jobs ausgeschlossen, die einen Bachelor-Abschluss erfordern, um den Fokus auf Berufe zu legen, in die man realistisch gesehen mit einem Abitur, einer Ausbildung, einer betrieblichen Einarbeitung oder einem kurzen technischen Ausbildungsweg einsteigen kann.

Das ergibt eine Liste, die sich deutlich von der üblichen Zusammenstellung von Einstiegsjobs unterscheidet. Zu den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung gehören hier qualifizierte Tätigkeiten, bei denen Arbeitgeber neue Mitarbeiter direkt einarbeiten können. Der eigentliche Kompromiss liegt zwischen Zugangsmöglichkeiten und Ausbildungsdauer; daher werden bei jedem Eintrag das Einstiegsgehalt, die Dauer der Qualifizierung, die Verfügbarkeit der Stellen und die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Einstellung betrachtet.

Wie kann ein Job ohne Berufserfahrung gut bezahlen?

Wenn du nach den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung suchst, ist es entscheidend zu verstehen, auf welche Anforderungen Arbeitgeber tatsächlich verzichten. Die meisten dieser Stellen erfordern keine vorherige Berufserfahrung, aber es wird dennoch erwartet, dass du eine Ausbildung absolvierst, eine Lizenz erwirbst oder den Beruf unter Aufsicht erlernst.

Bei einigen Berufen auf dieser Liste können Sie bereits während der Ausbildung Geld verdienen. Aufzugsauszubildende beginnen in der Regel mit etwa der Hälfte des Lohns eines voll qualifizierten Arbeiters, während Programme für Leitungsmonteure und Eisenbahnauszubildende Anfängern bereits während ihrer Ausbildungszeit ein Gehalt zahlen. Das macht den Einstieg praktischer, als Jahre in der Schule zu verbringen, bevor man überhaupt etwas verdient.

Schwieriger ist es, überhaupt Zugang zu solchen Möglichkeiten zu erhalten. Gut bezahlte Ausbildungsplätze werden oft nur in begrenzten Zeitfenstern ausgeschrieben, und spezialisierte Trainee-Stellen sind möglicherweise nur in bestimmten Regionen verfügbar. Eine hohe Vergütung geht oft mit einem engeren Einstellungsspektrum einher, sodass die Verfügbarkeit genauso wichtig ist wie das angegebene Gehalt.

Eine nützliche Liste der bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung sollte daher über den Medianlohn hinausblicken. Die folgenden Einträge vergleichen zudem das Einstiegsgehalt, die Ausbildungsdauer, das Einstellungsvolumen und die Qualifikationen, die du benötigst, bevor ein Arbeitgeber dich in Betracht zieht.

Die 6 bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung

Jeder der unten aufgeführten Berufe verfügt über einen dokumentierten Einstiegsweg für Bewerber ohne vorherige Berufserfahrung und erfordert keinen Bachelor-Abschluss. Der Medianlohn zeigt das längerfristige Verdienstpotenzial, während das Einstiegsgehalt ein besseres Bild davon vermittelt, was Sie zu Beginn Ihrer Tätigkeit in diesem Bereich verdienen könnten.

Für jede Position werde ich die aktuellen Gehaltsdaten, bezahlte Ausbildungs- oder Lehrwege, Qualifikationsanforderungen, Einstellungsmöglichkeiten sowie die wichtigsten Hürden aufschlüsseln, die du vor deiner Bewerbung kennen solltest.

1. Monteur/Reparateur für Aufzüge und Rolltreppen [Am besten geeignet wegen der hohen Ausbildungsvergütung]

Wenn man die bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung vergleicht, sticht die Montage von Aufzügen und Rolltreppen hervor, da bereits die Ausbildung vergütet wird. Das BLS gibt einen mittleren Jahreslohn von 109.910 US-Dollar an, wobei ein High-School-Abschluss als typische Einstiegsqualifikation gilt und keine einschlägige Berufserfahrung erforderlich ist.

Fast jeder steigt über eine Ausbildung in diesen Beruf ein. Laut NEIEP, das das Ausbildungsprogramm für die International Union of Elevator Constructors durchführt, verdienen Auszubildende im ersten Jahr 50 % des Lohns eines Aufzugbauers, wobei das Gehalt im Laufe der Ausbildung nach einem festen Schema steigt. Das Programm dauert in der Regel vier bis fünf Jahre und kombiniert Vollzeitbeschäftigung unter Aufsicht mit Unterricht im Klassenzimmer.

Die Bewerbungsvoraussetzungen sind auf dem Papier relativ gering.

Sie müssen zum Zeitpunkt der Einstellung über ein Abitur oder einen GED verfügen

Mindestalter von 17 Jahren bei der Bewerbung und 18 Jahren vor der Registrierung

Sie müssen berechtigt sein, in den USA zu arbeiten

den Eignungstest für die Aufzugsbranche und ein Vorstellungsgespräch bestehen

Die Ausbildung und die erforderlichen Prüfungen vor der selbstständigen Arbeit abschließen

Der schwierigere Teil ist es, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das NEIEP nimmt Bewerbungen nur während der offenen lokalen Bewerbungsfristen entgegen, und das Bestehen des Eignungstests garantiert noch kein Ausbildungsangebot. Das BLS prognostiziert etwa 1 .900 offene Stellen pro Jahr; es handelt sich also um einen gut bezahlten Beruf mit einem deutlich kleineren Bewerberpool als bei Berufen wie Leitungsbau oder Eisenbahnbetrieb.

Auch die körperlichen Anforderungen spielen eine Rolle. Installateure arbeiten in Schächten, beengten Maschinenräumen und in der Höhe, während Reparaturtechniker unter Umständen Überstunden leisten oder zu Notfalleinsätzen ausrücken müssen. In den meisten Bundesländern ist nach der Ausbildung zudem eine Zulassung erforderlich.

Für mich liegt der Reiz in der Vergütungsstruktur. Man verdient bereits Geld, während man sich den vollen Facharbeiterlohn erarbeitet – das macht diesen Beruf zu einem der bestbezahlten für Berufseinsteiger, sofern man das wettbewerbsintensive Einstellungsverfahren besteht und sich zu einer mehrjährigen Ausbildung verpflichtet.

Beginnen Sie bei 50 % des Konstrukteur-Gehalts NEIEP 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bezahlte Aufzugsausbildungen mit einer Dauer von vier bis fünf Jahren, wobei Auszubildende im ersten Lehrjahr 50 % des Lohns eines Bauarbeiters verdienen. Siehe Stellenangebote

2. Auszubildender zum Stromnetzbetreiber [Am besten geeignet für technische Tätigkeiten im Versorgungsbereich]

Wenn man die bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung vergleicht, stechen Ausbildungsstellen als Stromnetzbetreiber besonders hervor, da echte Ausbildungsstellen ein ungewöhnlich hohes Einstiegsgehalt bieten können. Laut BLS liegt der mediane Jahreslohn für Stromverteiler und -dispatcher bei 106.730 US-Dollar, wobei ein High-School-Abschluss, keine einschlägige Berufserfahrung und eine langfristige Ausbildung am Arbeitsplatz den typischen Einstiegsweg darstellen.

Die Tätigkeit umfasst die Überwachung des Stromflusses, die Koordination von Schaltvorgängen und die Reaktion auf Probleme im gesamten Netz. Schichtarbeit ist üblich, da Stromnetze einer kontinuierlichen Überwachung bedürfen.

Eine Ausbildungsstelle der Stadt Burbank aus dem Jahr 2026 zeigt, wie der Einstiegsweg aussehen kann. Der Einstiegslohn lag bei 50,46 US-Dollar pro Stunde, was einem Jahreslohn von etwa 104.960 US-Dollar entspricht, und es wurde ein High-School-Abschluss oder ein gleichwertiger Abschluss verlangt. Die Auszubildenden hatten bis zu 18 Monate Zeit, um das Programm abzuschließen.

Zu den wichtigsten Anforderungen gehörten:

Absolvierung einer betreuten technischen Ausbildung

Erwerb der NERC-Zertifizierung als Systemoperator während der Ausbildungszeit

Bewältigung von Schichtarbeit und Entscheidungen unter hohem Druck

Das Gehalt in Burbank ist ein arbeitgeberspezifisches Beispiel und kein landesweiter Einstiegslohn. Auch die Verfügbarkeit ist begrenzt: Jährlich werden etwa 700 offene Stellen für Stromverteiler und Dispatcher prognostiziert.

Als einer der bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung bietet dieser ein außergewöhnliches Verdienstpotenzial, jedoch nur begrenzte Einstellungsmöglichkeiten. Ich würde diese Stelle als eine Rolle betrachten, die es wert ist, im Auge zu behalten, wenn Energieversorger Ausbildungsplätze ausschreiben.

Wenn Sie die bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung wegen der bezahlten technischen Ausbildung ansprechen, ist dies eine der vielversprechendsten Optionen, die Sie im Auge behalten sollten.

Das Gehalt für Auszubildende kann bis zu 100.000 Dollar betragen Burbank Water & Power 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Ausbildungsstelle für das Jahr 2026 begann bei 50,46 $ pro Stunde inklusive bezahlter technischer Ausbildung. Stellenangebote prüfen

3. Anlagenführer in einer Erdölraffinerie [Am besten geeignet für Schichtarbeit in der Industrie]

Die Tätigkeit als Raffinerieoperator verdient einen Platz unter den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung, da die Einstiegsanforderungen im Verhältnis zur Bezahlung überraschend niedrig sein können. Das BLS gibt für Raffinerieoperatoren einen medianen Jahreslohn von 96.710 US-Dollar an, wobei ein High-School-Abschluss, keine einschlägige Berufserfahrung und eine mittelfristige Ausbildung am Arbeitsplatz den typischen Werdegang darstellen.

Aktuelle Stellenausschreibungen bestätigen dies. Eine Stellenausschreibung für einen Auszubildenden zum Raffineriebetreiber bei Valero aus dem Jahr 2026 verlangte einen High-School-Abschluss oder GED, während Erfahrung in der Raffinerie und ein Abschluss im Bereich Prozessbetrieb lediglich als wünschenswert galten. Eine Ausbildungsstelle in Wilmington bot einen Einstiegslohn von 38,54 US-Dollar pro Stunde und umfasste ein 10-wöchiges, von Ausbildern geleitetes Schulungsprogramm.

Zu den typischen Aufgaben gehören:

Überwachung der Raffinerieanlagen und der Messwerte der Instrumente

Vornahme von Anlageneinstellungen während des Betriebs

Absolvierung von Sicherheits- und Notfallschulungen

Bei Bedarf Arbeit in Wechselschichten oder verlängerten Schichten

Die größte Einschränkung ist der Standort. Raffinerien konzentrieren sich auf bestimmte Industrieregionen, und das BLS prognostiziert für diesen Beruf etwa 2 .700 offene Stellen pro Jahr.

Für Leser, die die bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung vergleichen: Das Einstiegsgehalt kann bereits sehr attraktiv sein, allerdings muss man in der Nähe einer Raffinerie wohnen und mit Schichtarbeit in der Industrie zurechtkommen.

Vergütung für Auszubildende ab 38,54 $/Std. Valero 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für die derzeitigen Ausbildungsstellen wird ein Abitur vorausgesetzt; eine bezahlte Ausbildung am Arbeitsplatz sowie Erfahrung in einer Raffinerie werden als von Vorteil angesehen. Siehe Stellenangebote

4. Monteur/Reparateur von Stromleitungen [Am besten geeignet für Arbeiten im Freien im Versorgungsbereich]

Die Arbeit an Stromleitungen gehört zu den bestbezahlten Berufen für Berufseinsteiger ohne Erfahrung und bietet einen vergleichsweise großen Arbeitsmarkt. Laut BLS liegt der mittlere Jahreslohn bei 95.320 US-Dollar, wobei der typische Einstieg ein High-School-Abschluss, keine einschlägige Berufserfahrung und eine langfristige Ausbildung am Arbeitsplatz erfordert. Eine Ausbildung ist üblich.

Eine aktuelle Stellenausschreibung von American Electric Power für einen Auszubildenden im ersten Lehrjahr als Leitungsmonteur sieht einen Stundenlohn von 32,76 US-Dollar vor, was bei einer 40-Stunden-Woche vor Überstunden einem Jahresverdienst von etwa 68.000 US-Dollar entspricht. Die Tätigkeit ist körperlich anstrengend; Klettern, schweres Heben, Arbeiten im Freien und Notfalleinsätze gehören zum Arbeitsalltag.

Das BLS prognostiziert bis 2035 jährlich etwa 10.900 offene Stellen – weit mehr als bei einigen der spezialisierten Berufe, die an anderer Stelle auf dieser Liste aufgeführt sind. Die Beschäftigung soll in diesem Zeitraum zudem um 10 % wachsen.

Für den Einstieg sind in der Regel ein Schulabschluss sowie ein Führerschein erforderlich, und viele Arbeitgeber verlangen einen Lkw-Führerschein (CDL) oder erwarten, dass man diesen während der Ausbildung erwirbt.

Wenn Sie nach den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung suchen, bietet der Leitungsbau meiner Meinung nach eines der ausgewogensten Verhältnisse zwischen Einstiegsgehalt und Einstellungsvolumen. Der Nachteil sind die körperlich anstrengende Arbeit und die langen Arbeitszeiten bei Stromausfällen oder Unwettern.

32,76 $/Stunde Auszubildendenlohn AEP 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine im September 2026 zu besetzende Stelle als Auszubildender im ersten Lehrjahr im Bereich Leitungsbau wird mit 32,76 Dollar pro Stunde vergütet und erfordert keine Vorkenntnisse. Siehe Stellenangebote

5. Signal- und Weichenreparateur [Am besten geeignet für die Gleiswartung]

Wenn Sie auf der Suche nach den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung sind und mit häufigen Dienstreisen zurechtkommen, bietet die Reparatur von Signalanlagen und Weichen ein ungewöhnlich hohes Einstiegsgehalt. Das BLS gibt einen mittleren Jahreslohn von 92.460 US-Dollar an. Ein High-School-Abschluss ist die typische Einstiegsqualifikation, und der Beruf erfordert keine einschlägige Berufserfahrung vor einer mittelfristigen Ausbildung am Arbeitsplatz.

Eine 2026 ausgeschriebene Stelle als Signalauszubildender bei der BNSF Railway begann bei etwa 36,44 $ pro Stunde. Das Unternehmen gab zudem ein durchschnittliches Jahresgehalt von 85.000 $ bis 95.000 $ nach drei bis fünf Jahren Betriebszugehörigkeit an. Die Ausbildung kombiniert vom Unternehmen bezahlten Unterricht im Klassenzimmer mit betreuter Praxisarbeit.

Der Dienstplan ist der schwierigere Teil.

Einsätze auf Abruf können zu jeder Uhrzeit anfallen.

Nachtarbeit, Wochenendarbeit und Überstunden gehören zum Aufgabenbereich.

Bei einigen Ausbildungsstellen kann der Reisebedarf bis zu 90 % betragen.

Die Arbeit im Freien findet bei wechselnden Wetterbedingungen entlang von Gleisen und in der Nähe von schwerem Gerät statt.

Laut BLS gibt es etwa 8.700 Arbeitsplätze, und bis 2035 werden jährlich rund 800 offene Stellen erwartet. Daher lohnt es sich, bei einer guten Stellenausschreibung schnell zuzuschlagen.

Ich würde die Arbeit als Signaltechniker zu den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung zählen – für Menschen, die Wert auf eine bezahlte technische Ausbildung legen und bereit sind, zu reisen. Das Einstiegsgehalt ist attraktiv, doch der Lebensstil kann deutlich anspruchsvoller sein, als das Gehalt allein vermuten lässt.

Ab ca. 36,44 $ pro Stunde BNSF Railway 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die vom Unternehmen finanzierten Ausbildungsplätze im Bereich Signalanlagen verbinden theoretische Schulungen mit praktischer Arbeit und schrittweisen Lohnerhöhungen. Siehe Signal

6. Auszubildender zum Zugführer [Am besten geeignet für eine vom Unternehmen bezahlte Ausbildung im Schienenverkehr]

Ausbildungsstellen zum Zugbegleiter gehören zu den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung, da große Güterbahnunternehmen Einsteiger direkt einstellen und sie auf eigene Kosten ausbilden. Das BLS beziffert den Medianlohn für Zugbegleiter und Rangiermeister auf 78.000 US-Dollar, während für Bahnmitarbeiter insgesamt etwa 6.100 offene Stellen pro Jahr prognostiziert werden.

In einer Stellenausschreibung der BNSF Railway für Zugbegleiter-Auszubildende aus dem Jahr 2026 wurde ein Einstiegsgehalt von etwa 250,26 US-Dollar pro Tag und ein durchschnittliches Jahresgehalt von 70.000 bis 82.000 US-Dollar angegeben. Das Unternehmen bietet eine bis zu 19-wöchige, vom Unternehmen bezahlte Schulung im Klassenzimmer und am Arbeitsplatz an.

Der Einstellungsweg ist unkompliziert. Der Zeitplan ist der schwierigere Teil.

Bewerben Sie sich direkt auf die Ausbildungsstellen.

Absolvieren Sie die ärztliche Untersuchung, die Hintergrundüberprüfung, den Drogentest sowie alle erforderlichen körperlichen Tests.

Absolvieren Sie das vom Unternehmen bezahlte Schulungs- und Praxisprogramm.

Seien Sie bereit für Bereitschaftsdienst, Dienstreisen, Nacht- und Wochenendschichten.

Für jemanden, der nach den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung sucht, ist die Ausbildung zum Zugbegleiter meiner Meinung nach eine der leichter zugänglichen Optionen. Sie können bereits während der Ausbildung Geld verdienen und vermeiden ein langes Ausbildungsprogramm vor der Einstellung, aber der unregelmäßige Dienstplan und die Zeit fern von zu Hause müssen zu Ihrem Leben passen.

Bis zu 19 Wochen bezahlte Schulung BNSF Railway 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Zugführer in der Ausbildung erhalten vom Unternehmen bezahlte Schulungen im Klassenzimmer und in der Praxis, wobei der Einstiegslohn im Jahr 2026 bei etwa 250,26 Dollar pro Tag liegt. Stellenangebote anzeigen

Ein Vergleich der sechs Berufe

Hier sehen Sie einen Vergleich der bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung aus diesem Leitfaden, wenn man das langfristige Mediangehalt vom Einstiegspfad trennt.

Stelle Medianlohn 2025 Einstiegsgehalt – Belege Ausbildungsweg Jährliche Stellenangebote Aufzugs- und Rolltreppenmonteur/-reparateur 109.910 $ Auszubildende beginnen in der Regel mit etwa 50 % des Gehalts eines voll ausgebildeten Facharbeiters 4–5-jährige bezahlte Ausbildung ~1.900 Auszubildender zum Netzbetreiber 106.730 $ für Stromverteiler und Einsatzleiter 2026: Ausbildungsstelle in Burbank mit einem Einstiegsgehalt von 50,46 $/Stunde Bis zu 18 Monate im Ausbildungsprogramm in Burbank ~700 Betreiber in einer Erdölraffinerie 96.710 Arbeitgeberspezifische Auszubildendenvergütung Mittelfristige Ausbildung am Arbeitsplatz; Valero nutzt ein 10-wöchiges Programm für neue Mitarbeiter ~2.700 Monteur/Reparateur für Stromleitungen 95.320 2026 AEP-Ausbildungsplatz mit einem Stundenlohn von 32,76 $ Langfristige Ausbildung am Arbeitsplatz, Lehrstellen sind üblich ~10.900 Reparateur für Signal- und Weichenanlagen 92.460 2026 Ausbildungsstelle bei der BNSF Railway mit einem Stundenlohn von 36,44 $ Vom Unternehmen bezahlte Schulungen im Klassenzimmer und vor Ort ~800 Ausbildungsplatz zum Zugführer 78.000 $ für Zugführer und Rangiermeister 2026 Ausbildungsplatz bei der BNSF Railway mit 250,26 $ pro Tag Bis zu 19 Wochen vom Unternehmen bezahlte Ausbildung ~6.100 offene Stellen für Eisenbahnmitarbeiter

Zusatzverdienst während der Ausbildung oder der Jobsuche

Selbst wenn Sie einen der bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung finden, kann es eine Zeitspanne zwischen der Bewerbung und Ihrem ersten Gehaltsscheck geben. Prämien-Apps und einfache Online-Jobs können einen kleinen Teil dieser Lücke füllen, obwohl ich sie als Nebeneinkünfte betrachten und die Jobsuche weiterhin als Priorität behandeln würde.

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So bekommst du einen Job ohne Berufserfahrung

Um für die bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung eingestellt zu werden, nutze Stellenvermittlungsdienste und suche gleichzeitig nach Stellenbezeichnungen, die eindeutig auf einen Einstiegspfad für Anfänger hinweisen. Begriffe wie „Auszubildender“, „Trainee“, „im ersten Jahr“ und „Auszubildender im Betrieb“ sagen dir in der Regel mehr als eine allgemeine Bezeichnung für Einsteiger.

Nutzen Sie diesen Ansatz.

Bewerben Sie sich direkt beim Arbeitgeber oder beim Ausbildungsprogramm. Versorgungsunternehmen, Eisenbahngesellschaften, Gewerkschaften und Industrieunternehmen veröffentlichen in der Regel ihre eigenen Zulassungsvoraussetzungen.

Versorgungsunternehmen, Eisenbahngesellschaften, Gewerkschaften und Industrieunternehmen veröffentlichen in der Regel ihre eigenen Zulassungsvoraussetzungen. Erfüllen Sie die Mindestanforderungen genau. Für eine Stelle reicht möglicherweise ein Schulabschluss der Sekundarstufe II aus, während für eine andere zusätzlich ein Lkw-Führerschein (CDL), ein Eignungstest, eine ärztliche Untersuchung oder eine Branchenqualifikation erforderlich sein kann.

Für eine Stelle reicht möglicherweise ein Schulabschluss der Sekundarstufe II aus, während für eine andere zusätzlich ein Lkw-Führerschein (CDL), ein Eignungstest, eine ärztliche Untersuchung oder eine Branchenqualifikation erforderlich sein kann. Machen Sie sich vor dem Vorstellungsgespräch mit den Arbeitszeiten vertraut. Diese Tätigkeiten können Nachtdienste, Bereitschaftsdienste, Dienstreisen, Überstunden und körperlich anstrengende Arbeit beinhalten.

Diese Tätigkeiten können Nachtdienste, Bereitschaftsdienste, Dienstreisen, Überstunden und körperlich anstrengende Arbeit beinhalten. Nutzen Sie die Einarbeitungszeit als Ihre erste Berufserfahrung in der Branche. Das Bestehen von aufeinander aufbauenden Prüfungen und das Absolvieren von betreuten Arbeitsstunden verschaffen Ihnen die für spätere Positionen erforderliche Berufserfahrung.

Wenn ich mir die bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung anschaue, lege ich mehr Wert auf den Einstellungsprozess als auf einen ausgefeilten Lebenslauf. Falls dieser Prozess nur langsam voranschreitet, können dir freiberufliche Tätigkeiten, die du von zu Hause aus erledigen kannst, eine zusätzliche Einkommensquelle bieten, während du dich weiter bewirbst.

Bewerbungen für die bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung sind in der Regel am überzeugendsten, wenn du zeigst, dass du die Arbeitszeiten, die körperlichen Anforderungen und den Ausbildungsaufwand bereits verstehst. Das lässt dich auf den eigentlichen Job vorbereitet erscheinen, selbst wenn dein beruflicher Werdegang aus einem anderen Bereich stammt.

Was nicht funktioniert

Wenn Sie sich auf die bestbezahlten Stellen ohne Berufserfahrung bewerben, sollten Sie es vermeiden, für eine Ausbildung zu bezahlen, bevor Sie wissen, ob der Abschluss tatsächlich von den Arbeitgebern verlangt wird. Ein Kurs kann zwar seriös sein, aber dennoch für den von Ihnen angestrebten Karriereweg unnötig sein.

Achten Sie auf folgende Probleme:

Schulen, die den Zugang zu Arbeitsplätzen verkaufen, die sie nicht garantieren können. Prüfen Sie, ob Arbeitgeber das Programm tatsächlich verlangen, bevor Sie Studiengebühren zahlen.

Prüfen Sie, ob Arbeitgeber das Programm tatsächlich verlangen, bevor Sie Studiengebühren zahlen. Gefälschte Ausbildungsgebühren. Eine hohe Zahlung, um ein Vorstellungsgespräch oder eine Vermittlung zu erhalten, sollte genau geprüft werden. Erkundigen Sie sich direkt beim Arbeitgeber oder bei einer registrierten Ausbildungsstelle.

Eine hohe Zahlung, um ein Vorstellungsgespräch oder eine Vermittlung zu erhalten, sollte genau geprüft werden. Erkundigen Sie sich direkt beim Arbeitgeber oder bei einer registrierten Ausbildungsstelle. Versteckte Rückzahlungsklauseln. Von Arbeitgebern finanzierte Ausbildungen können eine Rückzahlungsverpflichtung beinhalten, wenn Sie vorzeitig aussteigen. Lesen Sie daher den Vertrag sorgfältig durch, bevor Sie ihn unterzeichnen.

Von Arbeitgebern finanzierte Ausbildungen können eine Rückzahlungsverpflichtung beinhalten, wenn Sie vorzeitig aussteigen. Lesen Sie daher den Vertrag sorgfältig durch, bevor Sie ihn unterzeichnen. Stellenanzeigen, die zwischen bevorzugter und erforderlicher Erfahrung verschwimmen lassen. Lies dir die Mindestqualifikationen sorgfältig durch. Eine Stelle kann auch für Einsteiger offen sein, selbst wenn erfahrene Bewerber bevorzugt werden.

Wenn ich nach den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung suche, lege ich ebenso viel Wert auf einen klaren Einstellungsweg wie auf das Gehalt. Die besten Stellenangebote geben Auskunft darüber, wie Berufseinsteiger einsteigen, welche Ausbildung erforderlich ist und wann die bezahlte Beschäftigung beginnt.

Als Online-Option mit geringerem Zeitaufwand während der Jobsuche kann es sich lohnen, neben dem Hauptkarriereweg auch Stellen als Tester für mobile Apps in Betracht zu ziehen.

Fazit zu den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung

Wenn Sie einen der bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung suchen, sollten Sie sich ebenso sehr auf den Einstiegspfad konzentrieren wie auf das angegebene Gehalt. Der Beruf des Aufzugstechnikers weist den höchsten Medianwert auf dieser Liste auf, im Bereich der Leitungsarbeiten gibt es ein viel größeres jährliches Einstellungsvolumen, und bei mehreren Ausbildungsprogrammen bei Versorgungsunternehmen oder der Eisenbahn können Sie bereits während der Ausbildung Geld verdienen.

Ich würde meine Entscheidung davon abhängig machen, welches Engagement Sie realistisch leisten können. Eine bezahlte Ausbildung ist nur dann sinnvoll, wenn Arbeitszeiten, Standort, körperliche Anforderungen und Ausbildungsdauer zu Ihrer Situation passen. Ein niedrigerer Medianwert bei mehr offenen Stellen kann ein praktischeres Ziel sein als eine seltene Ausbildungsaufnahme.

Wer nach den bestbezahlten Jobs ohne Berufserfahrung sucht, sollte das Einstiegsgehalt, den Zugang zu Schulungen, lokale Stellenangebote und den Zeitplan vergleichen, den man realistisch einhalten kann. Diese Faktoren sagen mehr über das erste Jahr aus als der berufsweite Median allein.

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Häufig gestellte Fragen