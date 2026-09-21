15 seriöse Online-Jobs, bei denen man 2026 tatsächlich Geld verdient

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Es gibt durchaus seriöse Online-Jobs. Der zuverlässigste Einstieg ist eine Stelle im Kundenservice bei einem echten Arbeitgeber, wie beispielsweise der „Virtual Customer Service“ von Amazon, der im September 2026 etwa 17,87 US-Dollar pro Stunde zahlt. Diese Jobs werden wie ein normaler Teilzeitjob vergütet und sind kein Geldsegen. Wer tatsächlich bezahlt wird, weiß, wie man einen seriösen Arbeitgeber oder Marktplatz von einem Betrugsversuch unterscheidet, bei dem im Voraus Geld verlangt wird.

Jede Methode in diesem Leitfaden stammt von einem echten Unternehmen oder Marktplatz, den Sie noch heute überprüfen können – wobei die Bezahlung, die Kosten und die Bedingungen bereits vor der Anmeldung klar dargelegt werden. An Suchmöglichkeiten mangelt es nicht – sei es auf Amazon, Indeed oder einem Freelancer-Marktplatz. Entscheidend ist, welche der hinter diesen Angeboten stehenden Jobs Ihre Zeit wert sind, und dieser Leitfaden sortiert sowohl Online-Teilzeitjobs als auch Online-Jobs von zu Hause aus, um diese Frage direkt zu beantworten.

Sind seriöse Online-Jobs tatsächlich realistisch?

Ja, seriöse Online-Jobs sind realistisch, aber „seriös“ bedeutet einen Stundenlohn oder einen Aufwandssatz pro Aufgabe, den Sie im Voraus nachschlagen können – nicht ein garantiertes Nebeneinkommen. Sowohl der Zeitrahmen als auch die Obergrenze, die Sie erwarten können, hängen davon ab, ob Sie sich auf eine Remote-Stellenanzeige eines echten Arbeitgebers bewerben oder sich auf einem Marktplatz einen Kundenstamm aufbauen.

Ein Einsteiger im Remote-Kundenservice verdient bei Unternehmen wie Amazon und Concentrix etwa 15 bis 21 US-Dollar pro Stunde. Ein Freiberufler auf Upwork oder Fiverr beginnt in den ersten Wochen hingegen bei fast 0 US-Dollar, da erst Vertrauen und Bewertungen aufgebaut werden müssen, bevor die Vergütung steigt.

Nehmen Sie sich vier Wochen lang 15 bis 20 Stunden pro Woche Zeit, bevor Sie beurteilen, ob ein Ansatz für Sie tatsächlich funktioniert hat. Selbst ein Freiberufler, der auf Upwork 60.000 Dollar im Jahr verdient, verliert einen erheblichen Teil davon an Gebühren. Plattformgebühren, „Connects“ und Auszahlungskosten verschlingen zusammen effektiv 12 % bis 20 % des Bruttoeinkommens, wenn man alles zusammenrechnet. Genau diese Differenz zwischen Brutto- und Nettoverdienst unterscheidet eine seriöse Einschätzung von einem Rekrutierungsargument.

15 echte, seriöse Online-Jobs, mit denen du sofort loslegen kannst

Jeder der folgenden Einträge enthält Angaben dazu, wie viel der Job tatsächlich einbringt, welche Startkosten anfallen und wie lange es bis zur ersten Auszahlung dauert – beginnend mit den beiden direkten Arbeitgebern auf der Liste.

1. Virtueller Kundenservice bei Amazon

Die Stelle im virtuellen Kundenservice von Amazon wird seit September 2026 mit durchschnittlich 17,87 US-Dollar pro Stunde vergütet, wobei die meisten Mitarbeiter zwischen 15,62 und 18,75 US-Dollar verdienen. Es handelt sich um eine echte Festanstellung bei Amazon und nicht um einen Auftrag für Freiberufler.

Die Mitarbeiter bearbeiten Kundenanrufe, Chats und E-Mails zu Bestellungen und Rücksendungen. Die Stellen sind in Teilzeit mit 20 bis 29 Stunden pro Woche angesetzt, außer während der Hochsaison von November bis Dezember, in der eine Vollzeitverfügbarkeit von bis zu 40 Stunden erforderlich ist. Als direktes Amazon-Mitarbeiter haben Sie je nach geleisteten Arbeitsstunden möglicherweise Anspruch auf Sozialleistungen wie eine Krankenversicherung.

Sie benötigen einen ruhigen Arbeitsplatz zu Hause, eine kabelgebundene Internetverbindung, die die von Amazon geforderte Mindestgeschwindigkeit erfüllt, sowie das Bestehen eines virtuellen Eignungstests und eines Vorstellungsgesprächs. So legen Sie los:

Gehen Sie zum Stellenportal von Amazon und filtern Sie nach „virtuellen Standorten“. Füllen Sie die Online-Bewerbung und die Kompetenzbewertung aus. Nehmen Sie am virtuellen Vorstellungsgespräch und an der Technikprüfung teil. Absolvieren Sie eine bezahlte Schulung, die in der Regel mehrere Wochen dauert, bevor Sie Live-Anrufe entgegennehmen.

Häufiger Fehler: Man vertraut auf Anzeigen für „Amazon-Homeoffice-Jobs“, die außerhalb der offiziellen Amazon-Karriereseite zu finden sind. Auf Jobbörsen von Drittanbietern tauchen regelmäßig gefälschte Amazon-Stellenanzeigen auf, in denen eine Gebühr für die „Reservierung“ eines Schulungsplatzes verlangt wird – was die FTC als typisches Merkmal eines Jobbetrugs einstuft.

Echter Amazon-Arbeitgeber Amazon Virtual Customer Service 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Bei diesem Job verdienen Sie als direkter Amazon-Mitarbeiter etwa 17,87 $ pro Stunde; die Bewerbung ist kostenlos, Teilzeit mit 20–29 Stunden pro Woche. Bei Amazon bewerben

2. Intuit QuickBooks Live Buchhalter

Die Stelle als Buchhalter bei „QuickBooks Live““ bei Intuit wird mit durchschnittlich 25 US-Dollar pro Stunde vergütet, in der Regel zwischen 25 und 40 US-Dollar, je nach Region, Leistung im Vorstellungsgespräch und Erfahrung. Es handelt sich um eine der bestbezahlten Stellen auf dieser Liste, sie erfordert jedoch echte Buchhaltungskenntnisse und nicht nur die Bereitschaft zu arbeiten.

Es handelt sich um eine Festanstellung bei Intuit, nicht um eine freiberufliche Tätigkeit. Sie legen Ihren Arbeitsplan innerhalb der regulären Geschäftszeiten von QuickBooks Online (montags bis freitags von 6:00 bis 18:00 Uhr) fest, und die Bezahlung richtet sich nach Standort, Vorstellungsgespräch und Erfahrung. Sie benötigen Erfahrung in der Buchhaltung oder im Rechnungswesen, sollten mit QuickBooks Online vertraut sein und ein Auswahlverfahren sowie eine Kompetenzprüfung bestehen.

So fangen Sie an:

Sehen Sie sich die aufgeführten Anforderungen auf der Seite „Expert Careers“ von Intuit zum Thema Buchhaltung an. Reichen Sie eine Bewerbung mit einschlägiger Erfahrung in der Buchhaltung ein. Absolvieren Sie die Eignungsprüfung und das Vorstellungsgespräch von Intuit im Bereich Buchhaltung. Schließen Sie die Einarbeitung und die QuickBooks Online-Zertifizierung ab, bevor Sie Kundenaufträge übernehmen.

Häufiger Fehler: Sich ohne jegliche Buchhaltungserfahrung bewerben und hoffen, alles im Job zu lernen. Intuit stellt Mitarbeiter aufgrund ihrer vorhandenen Fähigkeiten ein. Das macht diesen Job zu einem der anspruchsvolleren seriösen Online-Jobs auf dieser Liste.

Höchster Stundenlohn Intuit 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Direkte Anstellung als Mitarbeiter bei Intuit mit einem Stundenlohn von 25 bis 40 US-Dollar; Erfahrung im Bereich Buchhaltung erforderlich. Jetzt bewerben

3. Freiberufliche Tätigkeit auf Upwork

Als Freiberufler auf Upwork verdient ein erfahrener Freiberufler realistisch gesehen 30 bis 80 Dollar pro Stunde, sobald ein Kundenstamm vorhanden ist, aber ein brandneues Profil bringt in den ersten zwei bis vier Wochen in der Regel 0 Dollar ein. Die größte Unklarheit bei der Plattform betrifft die Gebühren, die sich im Mai 2025 von pauschal 10 % auf variable 0 % bis 15 % pro Auftrag geändert haben und vor der Annahme des Auftrags offengelegt werden.

„Connects“, die Gutschriften für Angebote, die Sie für Bewerbungen ausgeben, kosten jeweils etwa 0,15 $. Rechnet man den optionalen „Freelancer Plus“-Tarif für 19,99 $ pro Monat sowie Auszahlungsgebühren hinzu, belaufen sich die Gesamtkosten der Plattform auf 12 % bis 20 % des Bruttoeinkommens für einen Freiberufler, der etwa 60.000 $ pro Jahr verdient.

Um Angebote einzureichen, benötigen Sie ein vollständiges Profil und „Connects“ – da das begrenzte kostenlose Kontingent monatlich aktualisiert wird – sowie ein Portfolio, sofern Ihre Fähigkeiten dies erfordern. So legen Sie los:

Erstellen Sie ein Profil mit einer konkreten Kompetenzüberschrift und nicht mit einem allgemeinen Satz wie „Ich mache alles“. Reichen Sie täglich Angebote für 5–10 realistische Einsteiger-Aufträge ein. Legen Sie die Preise für die ersten paar Aufträge etwas unter dem Marktpreis fest, um Bewertungen zu sammeln. Erhöhen Sie Ihre Preise, sobald Sie drei bis fünf Fünf-Sterne-Bewertungen erhalten haben.

Häufiger Fehler: Alle kostenlosen „Connects“ für stark umkämpfte Aufträge großer Agenturen aufbrauchen. Upwork kann unter diesen seriösen Online-Jobs zu den bestbezahlten gehören, ist aber selten der schnellste Weg, und es gibt andere Möglichkeiten, wenn Sie schnell Geld verdienen möchten.

Höchstgrenze Upwork 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Die Anmeldung ist kostenlos; die Gebühr variiert zwischen 0 und 15 % pro Auftrag, die tatsächlichen Kosten betragen 12 bis 20 % des Bruttobetrags, wenn die Gebühren eingerechnet sind. Erstellen Sie ein Profil

4. Arbeit als virtueller Assistent bei Time Etc

Time Etc beginnt bei einem Stundenlohn von 17 $ für virtuelle Assistenten und erhöht diesen Satz mit zunehmender Dauer der Kundenbeziehung, wobei erfahrene VAs von 20 bis 32 $ pro Stunde berichten. Die Bezahlung erfolgt über einen festen Stundensatz statt über Gebote, sodass der Lohn vor Arbeitsbeginn festgelegt wird und nicht pro Auftrag ausgehandelt wird.

Time Etc erfasst die Arbeitszeit sekundengenau auf einem Kunden-Dashboard und bezahlt die Assistenten einmal im Monat, jeweils am ersten des Monats, per Überweisung. Der Dienst eignet sich für Personen, die bereits im Bereich der Online-Dateneingabe tätig sind und administrative Tätigkeiten übernehmen möchten, ohne selbst Kunden akquirieren zu müssen, da Time Etc Sie einem Kunden zuordnet, anstatt von Ihnen zu verlangen, selbst einen zu finden.

Sie benötigen sehr gute schriftliche Englischkenntnisse, Erfahrung im Verwaltungsbereich oder als persönliche Assistenz sowie das Bestehen eines Bewerbungs- und Kompetenztests. So legen Sie los:

Bewerben Sie sich über die Seite „Become a Virtual Assistant“ von Time Etc. Absolvieren Sie die Kompetenzbewertung sowie die Hintergrund- oder Referenzprüfung. Lassen Sie sich einem Kunden zuweisen und vereinbaren Sie die Arbeitszeiten. Erfassen Sie die Arbeitszeit im Dashboard, sobald Aufgaben erledigt sind.

Häufiger Fehler: Zu erwarten, sofort Vollzeit arbeiten zu können, da die Arbeitsstunden beim Kunden schrittweise gesteigert werden. Der Vorteil ist, dass dies einer der zugänglicheren seriösen Online-Jobs ist, bei dem dir ein Kunde zugewiesen wird, anstatt dass du selbst einen finden musst.

Keine Kundenwerbung Time Etc 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Dieser wird ab 17 $ pro Stunde vergütet, die Bezahlung erfolgt monatlich per Direktüberweisung; die Bewerbung ist kostenlos, Kunden werden für Sie vermittelt. Bewirb dich noch heute

5. Online-Nachhilfe bei Preply

Nach Prep lys eigenen Angaben verdient ein Preply- Nachhilfelehrer durchschnittlich etwa 18,30 US-Dollar pro Stunde, wobei die Spanne von 10 US-Dollar für gängige Fächer bis zu 38,90 US-Dollar oder mehr für Spezialfächer wie Business-Englisch oder Prüfungsvorbereitung reicht. Wie viel ein Nachhilfelehrer tatsächlich behält, hängt von einer gestaffelten Provisionsskala ab und nicht von dem von ihm festgelegten Stundensatz.

Ein ganz neuer Lehrer, der 10 US-Dollar pro Stunde verlangt, behält 6,70 US-Dollar pro Unterrichtsstunde, da Preply zu Beginn 33 % einbehält. Nach mehr als 400 Unterrichtsstunden zu diesem Satz sinkt der Anteil auf 18 %, wodurch sich der Nettoverdienst auf 8,20 US-Dollar erhöht.

Sie benötigen eine nachweisbare Qualifikation oder fundierte Kenntnisse im unterrichteten Fach, müssen ein Video-Vorstellungsgespräch bestehen und eine Probestunde absolvieren. So legen Sie los:

Bewerben Sie sich über das Preply-Lehrer-Bewerbungsformular mit Angabe des Fachs und Ihrer Qualifikationen. Nehmen Sie ein kurzes Vorstellungsvideo auf und absolvieren Sie das Vorstellungsgespräch. Legen Sie einen anfänglichen Stundensatz fest; wenn Sie mit einem niedrigeren Satz beginnen, können Sie leichter Ihre ersten Schüler gewinnen. Sammeln Sie in den ersten 20–30 Unterrichtsstunden Bewertungen, bevor Sie die Stundensätze erhöhen.

Häufiger Fehler: Den Preis am oberen Ende der Spanne festzulegen, bevor überhaupt eine Bewertung vorliegt. Unter den Online-Nebenjobs eignet sich dieser jedoch besonders gut, da die Unterrichtsstunden um einen anderen Job herum geplant werden können, anstatt ihn zu ersetzen, und es handelt sich um einen der flexibleren seriösen Online-Jobs für alle, die über pädagogische Fähigkeiten verfügen.

Die Provision sinkt mit der Zeit Preply 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Bei diesem liegt der Durchschnittslohn bei 18,30 $ pro Stunde; die Provision beginnt bei etwa 33 % und sinkt mit zunehmender Anzahl an Unterrichtsstunden. Als Nachhilfelehrer bewerben

6. Transkription und Untertitelung auf Rev

Für allgemeine Transkriptionen bei Rev werden 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute gezahlt, für die Erstellung von Untertiteln 0,54 bis 1,10 US-Dollar. Die Übersetzung von Untertiteln in Fremdsprachen wird je nach Sprache besser vergütet. Da die Bezahlung pro Audiominute und nicht pro Arbeitsstunde erfolgt, hängen die tatsächlichen Stundenverdienste vollständig von der Tippgeschwindigkeit und der Verständlichkeit der Audioaufnahme ab.

Eine saubere Datei mit einem einzigen Sprecher, die 0,50 $ pro Minute einbringt und deren Transkription vier Minuten pro Audiominute in Anspruch nimmt, ergibt etwa 7,50 $ pro Stunde. Eine verrauschte Datei mit mehreren Sprechern bringt bei gleichem Stundensatz deutlich weniger ein.

Sie müssen den Grammatik- und Transkriptionstest von Rev bestehen, über zuverlässige Transkriptionssoftware oder ein Fußpedal verfügen und Aufträge aus einer gemeinsamen Warteschlange abrufen, wobei das Auftragsvolumen nicht garantiert ist. Hier sind die Schritte für den Einstieg:

Bewerben Sie sich als Freiberufler auf der eigenen Bewerbungsseite von Rev. Bestehen Sie die erforderlichen Grammatik- und Transkriptions- oder Untertitelungstests. Nehmen Sie verfügbare Aufträge aus der gemeinsamen Warteschlange an, sobald sie erscheinen. Erfassen Sie die tatsächlich pro Auftrag aufgewendete Zeit, um den tatsächlichen Stundenlohn zu berechnen.

Häufiger Fehler: Den ausgeschriebenen Minutenpreis als Stundenlohn zu betrachten. Es handelt sich um einen Preis für fertige Audiominuten, nicht für gearbeitete Minuten, was Rev zu einem der schwieriger einzuschätzenden seriösen Online-Jobs macht, bevor man anfängt.

Bezahlung pro Audiominute Rev 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Bei diesem Angebot erhalten Sie 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute für Transkription und Untertitelung; die Bewerbung ist kostenlos, es gibt jedoch keine garantierte Arbeitsmenge. Jetzt bewerben

7. Online-Übersetzungen bei Gengo

Gengo bezahlt Übersetzer pro Wort, wobei der genaue Satz bei jedem Auftrag vor der Annahme angezeigt wird und je nach Sprachpaar und Qualifikationsstufe variiert. Damit ist dies eine der wenigen Methoden hier, bei denen die Bezahlung im Voraus und für jeden einzelnen Auftrag offengelegt wird, anstatt verhandelt zu werden.

Neue Übersetzer beginnen in einer Standardstufe, und durch das Bestehen des „Pro“-Qualifikationstests von Gengo erschließen sich besser bezahlte, technisch anspruchsvollere Aufträge. Sie benötigen fließende Kenntnisse sowohl in der Ausgangs- als auch in der Zielsprache, einen bestandenen Übersetzungstest für diese Sprachkombination und – für einige spezialisierte Aufträge – Zugriff auf ein CAT-Tool.

Diese Methode eignet sich besonders für zweisprachige Leser, die von zu Hause aus online arbeiten möchten, da sie keine Fähigkeiten im Vertrieb oder in der Kundenakquise erfordert. So fängst du an:

Registrieren Sie sich und wählen Sie das Sprachpaar aus, in dem Sie getestet werden möchten. Bestehen Sie den Übersetzungstest von Gengo für dieses Sprachpaar. Durchsuchen Sie die rund um die Uhr verfügbare Jobbörse und nehmen Sie verfügbare Aufträge an. Legen Sie den „Pro“-Qualifikationstest ab, sobald Ihnen die Aufgaben der Standardstufe routinemäßig gelingen.

Häufiger Fehler: Dies als festes Einkommen statt als aufgabenbasierte Arbeit zu betrachten. Das Arbeitsvolumen hängt vollständig davon ab, was an einem bestimmten Tag für ein bestimmtes Sprachpaar ausgeschrieben ist – was für die meisten seriösen, aufgabenbasierten Online-Jobs auf dieser Liste gilt.

Die Vergütung wird vor der Annahme angezeigt Gengo 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Bei diesem Angebot wird pro Wort bezahlt, der Tarif wird vor der Annahme angezeigt; die Bewerbung ist kostenlos, der Pro-Test schaltet besser bezahlte Jobs frei. Werden Sie Übersetzer

8. Freiberufliche Dienstleistungen auf Fiverr

Fiverr erhebt eine pauschale Provision von 20 % auf jeden abgeschlossenen Auftrag, sodass der Verkäufer bei einem 100-Dollar-Auftrag vor Steuern und Auszahlungsgebühren 80 Dollar netto erhält. Im Gegensatz zum variablen Satz bei Upwork ändert sich dieser Prozentsatz nicht je nach Verkäuferstufe oder Auftragsgröße, was die Preisgestaltung vereinfacht, auch wenn es nicht immer günstiger ist.

Auszahlungen erfolgen 14 Tage nach Auftragsabwicklung, bei „Top Rated Sellers“ bereits nach 7 Tagen. Auszahlungs- und Währungsumrechnungsgebühren zusätzlich zu den 20 % können den effektiven Verdienstanteil je nach Auftragsgröße und Auszahlungsmethode erhöhen.

Sie benötigen ein Verkäuferkonto mit definierten „Gigs“ – also Dienstleistungspaketen mit festen Preisen –, was sich besser für kreative und kompetenzbasierte Tätigkeiten wie Design, Sprachaufnahmen, Texterstellung und Videobearbeitung eignet als für offene Beratungsaufträge. So legen Sie los:

Erstellen Sie ein Verkäuferkonto und wählen Sie eine spezifische, gefragte Dienstleistungskategorie aus. Stellen Sie zwei bis drei klar abgegrenzte Gig-Pakete mit eindeutigen Preisstufen zusammen. Fügen Sie jedem „Gig“-Eintrag ein Portfoliobeispiel oder ein kurzes Demovideo hinzu. Erledigen Sie die ersten Aufträge zügig und bitten Sie um Bewertungen, um Ihren Verkäuferstatus zu verbessern.

Häufiger Fehler: Ein vages, weit gefasstes Angebot wie „Ich übernehme Grafikdesign“ einzustellen. Käufer benötigen konkrete Angaben, um vergleichen und suchen zu können – und genau diese Konkretheit unterscheidet seriöse Online-Jobs, die tatsächlich zu Aufträgen führen, von denen, die unbeachtet bleiben.

Pauschalgebühr von 20 % Fiverr 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Hier erhalten Sie eine Pauschalprovision von 20 % auf jeden Auftrag; die Anmeldung ist kostenlos, Auszahlungen erfolgen 7–14 Tage nach Lieferung. Mit dem Verkauf beginnen

9. Freiberufliches Verfassen von Inhalten bei Textbroker

Textbroker bezahlt nach Sternestufe und Wortzahl, von etwa 0,011 US-Dollar pro Wort bei 3 Sternen bis zu 0,05 US-Dollar pro Wort bei 5 Sternen. Ein separater „Direct Order“-Tarif beginnt bei einem Mindestpreis von 0,022 US-Dollar pro Wort, unabhängig von der Sternestufe. Die Sternebewertung selbst wird vom Redaktionsteam von Textbroker nach Prüfung von Textbeispielen festgelegt und nicht vom Autor gewählt.

Bei einer 3-Sterne-Vergütung bringt ein Artikel mit 500 Wörtern etwa 5,50 $. Bei 5 Sternen bringt derselbe Artikel 25 $ ein, weshalb der Aufstieg in höhere Sternestufen hier wichtiger ist als auf den meisten anderen Plattformen. Sie müssen eine Prüfung Ihrer Schreibproben bestehen, um eine erste Sternebewertung zu erhalten, und können dann eine Neubewertung beantragen, sobald sich Ihre Schreibproben verbessern. So legen Sie los:

Registrieren Sie sich als Autor und reichen Sie die erforderliche Schreibprobe ein. Nehmen Sie offene Aufträge an, die der zugewiesenen Sternestufe entsprechen. Bauen Sie sich ein Portfolio aus veröffentlichten Textbroker- Artikeln auf. Beantragen Sie eine Neubewertung, sobald Sie eine solide Anzahl akzeptierter Arbeiten vorweisen können.

Häufiger Fehler: Monatelang bei einem 3-Sterne-Honorar zu bleiben, ohne jemals eine Neubewertung zu beantragen. Auch wenn Textbroker nach wie vor zu den eher nachsichtigen seriösen Online-Jobs für jemanden gehört, der noch nie zuvor für das Schreiben bezahlt wurde, empfiehlt es sich bei Freiberufler-Jobs als Autor, den Honorarsatz zu erhöhen, sobald sich Ihre Fähigkeiten und Ihr Portfolio weiterentwickeln.

Vergütungsstufen nach Bewertung Textbroker 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Hier erhalten Sie je nach Sternestufe 0,011 bis 0,05 US-Dollar pro Wort; die Anmeldung ist kostenlos, und es gibt keine Auktionen gegen andere Autoren. Werden Sie Autor

10. Kundenservice im Homeoffice bei Concentrix

Kundendienstmitarbeiter im Homeoffice bei Concentrix verdienen im September 2026 durchschnittlich 18,80 $ pro Stunde, wobei die meisten Stellen je nach Kundenkonto und Standort zwischen 15,38 $ und 20,91 $ vergütet werden. Bei dieser Tätigkeit handelt es sich um eine Festanstellung bei einem echten Unternehmen, was sie von einer Kundenservice-App unterscheidet.

Concentrix ist ein großes Outsourcing-Unternehmen für Geschäftsprozesse, das den Kundensupport für andere Marken übernimmt. Eine bestimmte Stelle kann daher je nach dem Kunden, der einstellt, die Betreuung eines Einzelhändlers, einer Fluggesellschaft oder eines Technologieunternehmens bedeuten.

Sie benötigen eine Internetverbindung, die die Mindestgeschwindigkeit des Kundenkontos erfüllt, einen ruhigen Arbeitsplatz sowie das Bestehen eines Tests zur Schreibgeschwindigkeit und Kommunikationsfähigkeit. So fangen Sie an:

Suchen Sie auf der Concentrix-Karriereseite für Heimarbeit nach offenen Stellen. Füllen Sie die Online-Bewerbung aus und absolvieren Sie das Assessment. Bestehen Sie das virtuelle Vorstellungsgespräch sowie die Überprüfung Ihrer Ausrüstung und Internetverbindung. Absolvieren Sie eine bezahlte Schulung, die speziell auf den zugewiesenen Kundenaccount zugeschnitten ist.

Häufiger Fehler: Sich auf eine Stellenanzeige eines externen „Concentrix-Personalvermittlers“ zu bewerben, anstatt auf der eigenen Karriereseite von Concentrix. Überprüfen Sie jeden Kontakt mit einem Personalvermittler anhand der offiziellen Domain, bevor Sie persönliche Daten weitergeben; allein diese Überprüfung filtert bereits die meisten gefälschten Online-Stellenanzeigen heraus, die unter dieser Marke im Umlauf sind.

Großer echter Arbeitgeber Concentrix 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Bei diesem Angebot verdienen Sie als festangestellter Mitarbeiter durchschnittlich 18,80 $ pro Stunde; die Bewerbung ist kostenlos, eine bezahlte Schulung ist inbegriffen. Siehe offene Stellen

Liveops bezahlt freiberufliche Mitarbeiter pro Minute tatsächlicher Gesprächszeit, in der Regel 0,25 bis 0,45 US-Dollar pro Minute. Da die Bezahlung in dem Moment endet, in dem ein Anruf beendet wird, hängt das Einkommen hier davon ab, wie viele Anrufe das System an Sie weiterleitet – und nicht nur von den eingeloggten Stunden.

Liveops-Agenten sind selbstständige Auftragnehmer und keine Angestellten. Sie müssen eine Hintergrundüberprüfung bestehen und die Einrichtung ihres Callcenters zu Hause selbst finanzieren. Die unbezahlte Schulung kann bis zu vier Wochen dauern – bei vier bis sechs Stunden pro Tag –, bevor die Agenten für die Bearbeitung von Live-Anrufen zertifiziert werden.

So starten Sie mit diesem Online-Job:

Bewerben Sie sich über das Liveops-eigene Bewerberportal. Bestehen Sie die Hintergrundüberprüfung und den erforderlichen Zertifizierungskurs. Bieten Sie auf dem MyLiveops-Portal auf verfügbare Anrufprogramme. Vergleichen Sie die tatsächlich bezahlten Minuten mit den erfassten Stunden, um den tatsächlichen Stundenlohn zu ermitteln.

Häufiger Fehler: Sich anmelden und sofort feste Arbeitszeiten erwarten. Ohne die Vergabe beliebter Call-Programme kann die verfügbare bezahlte Arbeitszeit knapp sein, was diesen Job zu einem der unvorhersehbareren seriösen Online-Jobs auf der Liste macht.

Abrechnung pro Minute Liveops 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Bei diesem Job erhalten Sie 0,25 bis 0,45 US-Dollar pro Gesprächsminute; die Bewerbung ist kostenlos, die unbezahlte Einarbeitungszeit kann bis zu 4 Wochen dauern. Als Agent bewerben

12. Dateneingabe bei Axion Data Services

Axion Data Services, seit 1996 im Geschäft, zahlt 0,05 bis 0,10 Dollar für kurze Formulare, deren Ausfüllen etwa 30 Sekunden dauert. Für längere Formulare, deren Ausfüllen 30 Minuten bis eine Stunde dauert, werden 5 bis 9 Dollar gezahlt. Es handelt sich um einen der ältesten Anbieter speziell für Online-Jobs im Bereich der Dateneingabe, doch das Auftragsvolumen ist gering, und bis zur ersten Auszahlung ist Geduld gefragt.

Axion zahlt alle zwei Wochen per Überweisung aus, doch die erste Auszahlung dauert in der Regel etwa sechs Wochen. Mehrere Bewertungen von Auftragnehmern berichten von einer Vorabgebühr, die für die Berücksichtigung als Arbeitskraft fällig wird. Dies ist unter den anderen hier vorgestellten seriösen Online-Jobs ungewöhnlich und sollte sorgfältig abgewogen werden, bevor man etwas bezahlt. So fangen Sie an:

Lesen Sie die Registrierungsbedingungen für Auftragnehmer bei Axion vollständig durch, bevor Sie eine Gebühr zahlen. Füllen Sie den Antrag aus und absolvieren Sie gegebenenfalls den erforderlichen Kompetenztest. Beginnen Sie mit kurzen Formularen, um sich mit dem Einreichungssystem vertraut zu machen. Behalten Sie das wöchentliche Auftragsvolumen im Blick, bevor Sie dies als Haupteinkommensquelle betrachten.

Häufiger Fehler: Die Erwartung eines konstanten Vollzeit-Aufkommens. In Nutzerbewertungen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es nicht genügend Projekte gibt, um sich allein darauf zu verlassen.

Seit 1996 im Geschäft Axion Data Services 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Bei diesem Angebot erhalten Sie 0,05 bis 0,10 US-Dollar pro Kurzformular und 5 bis 9 US-Dollar pro Langformular; die erste Auszahlung erfolgt nach etwa 6 Wochen. Melden Sie sich noch heute an

13. Verkauf von digitalen Downloads und Druckvorlagen auf Etsy

Bei einem digitalen Download im Wert von 10 US-Dollar behält Etsy insgesamt etwa 1,25 US-Dollar an Gebühren ein, sodass dem Verkäufer 8,75 US-Dollar oder 87,5 % des Verkaufserlöses verbleiben. Da eine digitale Datei über ein einziges Angebot unbegrenzt oft verkauft werden kann, ist dies eine der wenigen hier aufgeführten Methoden, die nach der Herstellung des Produkts wirklich passiv sind.

Diese 1,25 $ setzen sich zusammen aus einer Einstellgebühr von 0,20 $, einer Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie 3 % zuzüglich 0,25 $ für die Zahlungsabwicklung. Die Einnahmen entstehen dadurch, dass man einmal ein gutes Produkt erstellt (eine Planer-Vorlage, eine Lebenslauf-Vorlage oder ein ausdruckbares Kunstwerk) und es wiederholt verkauft, da Etsy die Einstellgebühr automatisch bei jedem Verkauf oder alle vier Monate erneuert, je nachdem, was zuerst eintritt.

Sie benötigen Designkenntnisse oder Erfahrung im Umgang mit Vorlagen, eine Nische mit echter Suchnachfrage sowie Geduld, bis die ersten Verkäufe über die Etsy-Suche eingehen. So fangen Sie an:

Eröffne einen Etsy-Shop und recherchiere eine spezifische, gefragte Nische für digitale Produkte. Entwerfen Sie die Datei und erstellen Sie ein klares Vorschaubild oder ein Mockup. Verfassen Sie einen mit Schlüsselwörtern angereicherten Titel und eine Beschreibung auf der Grundlage echter Etsy-Suchbegriffe. Stellen Sie das Produkt ein, legen Sie für die ersten Verkäufe einen wettbewerbsfähigen Preis fest und passen Sie diesen anhand des Verhältnisses von Aufrufen zu Verkäufen an.

Häufiger Fehler: Die Wahl einer übersättigten Nische, wie z. B. allgemeine Planer, ohne zuvor die bestehende Konkurrenz zu prüfen. Dieser Eintrag zählt zu den eher passiven, seriösen Online-Jobs auf dieser Liste, gerade weil der Aufwand vor allem zu Beginn anfällt.

Eine Datei für immer verkaufen Etsy 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nach Abzug der Gebühren bleiben Ihnen etwa 87,5 % eines digitalen Verkaufs im Wert von 10 $; 0,20 $ für die Einstellung, kein Lagerbestand, der versendet werden muss. Eröffne einen Shop

14. Stockfotografie auf Adobe Stock

Adobe Stock zahlt den Mitwirkenden 33 % des zurechenbaren Verkaufserlöses für Fotos, Vektorgrafiken und Illustrationen sowie 35 % für Videos. Dies ist eine echte Möglichkeit für passives Einkommen nach dem Hochladen, da ein Foto ohne zusätzlichen Aufwand wiederholt lizenziert werden kann.

Die Mindestauszahlungsbeträge reichen von 0,33 $ pro Lizenz für neue Mitwirkende bis zu 0,38 $ für diejenigen mit 10.000 oder mehr Verkäufen insgesamt. Bei einem Abonnement für 29,99 $, das 10 Fotolizenzen umfasst, ergibt das für einen typischen Mitwirkenden etwa 0,99 $ pro lizenziertem Foto.

Sie benötigen ein Portfolio mit klaren, kommerziell nutzbaren Fotos oder Vektorgrafiken, da sich Menschen, Orte und Geschäftskonzepte beständiger verkaufen als abstrakte Kunst, sowie eine bestandene erste Inhaltsprüfung. So fangen Sie an:

Bewerben Sie sich als Autor und bestehen Sie die erste Portfolio-Prüfung. Informieren Sie sich vor dem Fotografieren oder Entwerfen darüber, wonach Käufer tatsächlich suchen. Laden Sie Ihre Inhalte mit präzisen, schlagwortreichen Titeln und Metadaten hoch. Laden Sie regelmäßig neue Inhalte hoch; ein umfangreicheres Portfolio sorgt im Laufe der Zeit für höhere passive Tantiemen.

Häufiger Fehler: Einmalig eine kleine Menge hochladen und nennenswerte Einnahmen erwarten. Lizenzgebühren steigen mit der Größe und Kontinuität des Portfolios, nicht durch einen einzelnen Upload.

Nach dem Hochladen wirklich passiv Adobe Stock 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie seriöse Online-Jobs? Bei diesem Angebot erhalten Sie 33–35 % Lizenzgebühren pro Lizenz, mindestens 0,33–0,38 US-Dollar; die Bewerbung ist kostenlos, und das Einkommen steigt mit der Größe Ihres Portfolios. Erste Schritte

15. Print-on-Demand-Produkte mit Printify und Etsy

Printify verbindet ein Design mit einem Print-on-Demand-Anbieter, der jeden Artikel erst nach dem Verkauf herstellt und versendet, sodass außer den Kosten für das kostenlose Konto selbst keine Vorabkosten für Lagerbestände anfallen. Der tatsächliche Gewinn entspricht der Differenz zwischen dem Preis des Verkäufers auf Etsy oder in seinem Shop und den Produktionskosten pro Artikel von Printify, die je nach Produkt und Anbieter variieren.

Ein Design wird einmalig in eine Produktvorlage hochgeladen und anschließend auf Etsy oder in einem eigenen Online-Shop zum Verkauf angeboten. Der mit Printify verbundene Lieferant druckt es und versendet es direkt unter der Marke des Verkäufers an den Käufer.

Sie benötigen ein Design oder die Bereitschaft, eines in Auftrag zu geben, einen Etsy-Shop oder einen eigenen Online-Shop, in dem Sie das Produkt anbieten können, sowie Geduld, bis eine Nischenzielgruppe das Angebot entdeckt. So legen Sie los:

Erstelle ein kostenloses Printify-Konto und verbinde es mit einem Etsy-Shop. Wählen Sie ein Produkt aus, z. B. Bekleidung, Tassen oder Wandbilder, sowie einen Fulfillment-Anbieter. Lade ein Design hoch und lege einen Verkaufspreis fest, der über den angezeigten Produktionskosten liegt. Stellen Sie das Produkt auf Etsy mit klaren, schlagwortreichen Titeln ein und bestellen Sie ein Muster, um die Qualität zu prüfen, bevor Sie es großflächig bewerben.

Häufiger Fehler: Die Preisgestaltung liegt zu nah an den Produktionskosten, sodass nach Abzug der Etsy-Gebühren keine echte Marge mehr übrig bleibt. Rechnen Sie immer sorgfältig nach, wenn Sie seriöse Online-Jobs wie diesen oder andere E-Commerce-Geschäftsideen in Betracht ziehen.

Keine Lagerhaltungskosten Printify 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenloses Konto; der Lieferant produziert und versendet erst nach einem Verkauf, sodass kein Lagerbestand im Voraus gekauft werden muss. Jetzt loslegen

Vergleich aller 15 seriösen Online-Jobs

Hier sehen Sie einen direkten Vergleich von Vergütung, Kosten und Zeit bis zur ersten Auszahlung, damit Sie die Option auswählen können, die am besten zu der Zeit passt, die Ihnen diesen Monat tatsächlich zur Verfügung steht.

Methode Bezahlung Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Wie passiv Virtueller Kundenservice bei Amazon ~17,87 $/Std. 0 2–4 Wochen (Einstellung + Schulung) Aktiv Intuit QuickBooks Live 25–40 $/Std. 0 2–4 Wochen (Einstellung + Zertifizierung) Aktiv Upwork-Freelancer 0–80+ $/Std., steigt mit der Zeit an 0 $ (zusätzliche Vermittlungsgebühren) 2–6 Wochen bis zum ersten Auftrag Aktiv Time Etc – virtueller Assistent 17–32 $/Std. 0 Tage bis Wochen (Matching) Aktiv Nachhilfe bei Preply 10–38,90 $+/Std. vor Provision 0 Tage nach der ersten gebuchten Unterrichtsstunde Aktiv Rev-Transkription/Untertitelung 0,40–1,10 $ pro Audiominute 0 Tage nach Bestehen des Einstufungstests Aktiv Gengo-Übersetzung Pro Wort, variiert je nach Sprachpaar 0 Tage nach Bestehen des Sprachtests Aktiv Fiverr-Freelancer 80 % des Auftragspreises 0 7–14 Tage nach Lieferung Aktiv Textbroker-Texte 0,011–0,05 $/Wort 0 Tage nach Freigabe des Musters Aktiv Concentrix-Kundenservice ca. 18,80 $/Std. 0 2–4 Wochen (Einstellung + Schulung) Aktiv Liveops-Kontaktzentrum 0,25–0,45 $ pro Gesprächsminute (oft effektiv 6–18 $ pro Stunde) 0 $ (eigene Ausrüstung) Bis zu 4 Wochen (Einweisung + Schulung) Aktiv Axion Data Services 0,05–0,10 $ für kurze Formulare, 5–9 $ für lange Formulare Angegebene Anmeldegebühr ca. 6 Wochen bis zur ersten Auszahlung Halbpassiv Digitale Downloads bei Etsy ~87,5 % eines 10-Dollar-Verkaufs bleiben übrig 0,20 $ pro Angebot Tage bis Wochen (erster Verkauf) Passiv Adobe Stock-Anbieter 33–35 % Tantiemen, Mindestbetrag von 0,33–0,38 $ 0 Wochen bis Monate Passiv Printify + Etsy Print-on-Demand Marge über den Produktionskosten 0 $ (kostenloser Tarif) Tage bis Wochen (erster Verkauf) Halbpassiv

Wie diese 15 seriösen Online-Jobs ausgewählt wurden

Jede der oben genannten Methoden musste eine Hürde nehmen, um in diese Liste seriöser Online-Jobs aufgenommen zu werden: eine echte Karriereseite eines Unternehmens oder eine Jobbörse mit öffentlich einsehbarer Gebührenordnung, die direkt überprüft wurde, anstatt sich auf die Angaben einer Jobbörse zu verlassen. Dadurch wurden alle Einträge ausgeschlossen, bei denen die Bezahlung oder die Anforderungen nicht an einer Stelle veröffentlicht waren, die man selbst überprüfen konnte.

Über diese Mindestanforderung hinaus wurde die Auswahl so getroffen, dass beide Enden des Zeitrahmens abgedeckt sind. Stellen bei direkten Arbeitgebern wie Amazon und Concentrix werden bereits ab der ersten Woche bezahlt, während es bei Marktplätzen oder Möglichkeiten für passives Einkommen wie Upwork und Adobe Stock länger dauert, bis sich ein Einkommen einstellt, diese aber ein höheres Verdienstpotenzial bieten. Wenn die Vergütungsangaben einer Plattform nicht anhand einer Primärquelle bestätigt werden konnten, wurde sie vollständig aus der Liste gestrichen.

„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps

Neben einem Job oder einem freiberuflichen Auftrag kann eine Belohnungs-App wie Snakzy ein kleines bisschen zusätzliches Taschengeld einbringen – in der Regel ein paar Dollar pro Woche – für Aufgaben, die nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Diese Apps sind kein Ersatz für die oben genannten seriösen Online-Jobs; sie sind eine mühelose Ergänzung dazu. Hier sind einige der besten Apps, die einen Versuch wert sind:

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Wenn Sie nur eine einzige App suchen, um mit Gelegenheitsspielen Geld zu verdienen, ist Snakzy die beste Wahl unter diesen Apps, mit einer Vielzahl von Angeboten, die Sie in Ihrer Freizeit beschäftigen.

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Was nicht funktioniert

Diese Muster tauchen immer wieder in gefälschten Stellenanzeigen auf, und schon das Erkennen eines einzigen davon ist Grund genug, die Finger davon zu lassen, bevor man persönliche Daten preisgibt.

„Starter-Kits“ für die Dateneingabe gegen Bezahlung: Jedes Angebot zur Dateneingabe, bei dem vor der Zuweisung von Aufträgen Gebühren für ein Starter-Kit, eine Softwarelizenz oder eine Zertifizierung erhoben werden.

Jedes Angebot zur Dateneingabe, bei dem vor der Zuweisung von Aufträgen Gebühren für ein Starter-Kit, eine Softwarelizenz oder eine Zertifizierung erhoben werden. SMS und Direktnachrichten von angeblichen „Personalvermittlern“ von Amazon/Concentrix : Beide Unternehmen stellen über ihre eigenen Karriereseiten ein; unaufgeforderte SMS oder Nachrichten in sozialen Medien, in denen sich die Absender als Personalvermittler ausgeben und vor einem offiziellen Angebot nach Bankdaten fragen, stellen gemäß den aktuellen Leitlinien der FTC einen Betrug durch Weiterleitung oder Identitätsdiebstahl dar.

Beide Unternehmen stellen über ihre eigenen Karriereseiten ein; unaufgeforderte SMS oder Nachrichten in sozialen Medien, in denen sich die Absender als Personalvermittler ausgeben und vor einem offiziellen Angebot nach Bankdaten fragen, stellen gemäß den aktuellen Leitlinien der FTC einen Betrug durch Weiterleitung oder Identitätsdiebstahl dar. Betrugsmaschen mit gefälschten Fünf-Sterne-Bewertungen auf Preply/Fiverr : Angebote, für positive Bewertungen oder Rezensionen auf Freelancer-Profilen zu bezahlen, verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen jeder Plattform und können zur Sperrung eines echten Kontos führen.

Angebote, für positive Bewertungen oder Rezensionen auf Freelancer-Profilen zu bezahlen, verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen jeder Plattform und können zur Sperrung eines echten Kontos führen. Über Nacht geschaltete Anzeigen für Transkriptions- oder Übersetzungsjobs mit „500 Dollar pro Tag“: Die tatsächlichen Minuten- und Wortpreise lassen diese Rechnung nicht zu; eine Anzeige, die dies verspricht, verkauft einen Kurs und ist kein seriöser Online-Job, wie sie vorgibt zu sein.

Die tatsächlichen Minuten- und Wortpreise lassen diese Rechnung nicht zu; eine Anzeige, die dies verspricht, verkauft einen Kurs und ist kein seriöser Online-Job, wie sie vorgibt zu sein. Unregulierte „Investmentclub“-Angebote, getarnt als Freiberufler-Einkommen: Wenn ein Online-Job-Angebot dazu übergeht, andere zu rekrutieren oder sich in ein Paket einzukaufen, handelt es sich um ein Pyramidensystem und nicht um einen der Jobs auf dieser Liste.

Keine dieser Taktiken taucht in den oben genannten 15 Methoden auf, da es sich bei jeder einzelnen um einen direkten Arbeitgeber oder einen Marktplatz mit öffentlich einsehbaren Bedingungen handelt, die Sie selbst überprüfen können. Wenn in einem Inserat Geld, Geheimhaltung oder die Anwerbung anderer verlangt wird, bevor echte Arbeit beginnt, betrachten Sie es als Betrug und suchen Sie weiter.

Abschließendes Urteil zu seriösen Online-Jobs

Wer schnell und mit geringem Risiko Geld verdienen möchte, sollte mit einer Festanstellung bei Amazon oder Concentrix beginnen. Wer sich langfristig ein Einkommen als Freiberufler aufbauen möchte, sollte einen langsameren Start im ersten Monat auf Upwork oder Fiverr in Kauf nehmen – im Gegenzug für ein deutlich höheres Verdienstpotenzial –, während jemand, der nebenbei ein mit geringem Aufwand zu erzielendes, größtenteils passives Einkommen anstrebt, seine Produkte auf Etsy anbieten oder bei Adobe Stock hochladen sollte und damit rechnen muss, dass es Wochen dauert, bis sich daraus etwas entwickelt.

Eine Belohnungs-App wie Snakzy lohnt sich zusätzlich zu all diesen Optionen für ein paar Dollar mehr pro Woche, ist aber nur eine Ergänzung, kein Ersatz. Beginnen Sie mit der Option mit der höchsten Sicherheit und erweitern Sie dann Ihr Engagement, sobald Sie wissen, welche Art von seriösen Online-Jobs tatsächlich zu Ihrem Zeitplan passt.

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Häufig gestellte Fragen