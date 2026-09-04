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7 echte Möglichkeiten, online seriös Geld zu verdienen: So funktioniert es & Wie viel Sie 2026 verdienen können

Ja, man kann heutzutage online seriös Geld verdienen, und welche Methode einen am schnellsten ans Ziel bringt, hängt ganz davon ab, was man bereits hat: eine vermarktbare Fähigkeit, Freizeit, die man dafür nutzen kann, oder ungenutzte Gegenstände, die nur herumliegen.

Bei manchen Methoden erfolgt die Auszahlung noch am selben Tag ohne Vorabkosten, während es bei anderen Wochen dauert, bis sich ein Umsatz aufbaut, sie dann aber ein weitaus höheres Verdienstpotenzial bieten. Die richtige Wahl für Sie hängt also davon ab, den Aufwand mit der Auszahlungsgeschwindigkeit in Einklang zu bringen – und nicht davon, der Plattform hinterherzulaufen, die die höchsten Beträge verspricht.

Gebühren und Auszahlungszeitpunkte variieren zwischen den einzelnen Methoden so stark, dass diese Wahl von Bedeutung ist – beispielsweise ein Pauschalbetrag von 10,20 $ pro Stunde bei Cambly im Vergleich zu einem variablen Anteil von 0 % bis 15 % bei Upwork. Die Wahl des richtigen Wegs, um online seriös Geld zu verdienen, hängt mehr von Ihren eigenen Fähigkeiten und Zielen ab als von den Schlagzeilenzahlen einer einzelnen Plattform.

KURZES FAZIT Der schnellste realistische Weg zu einer ersten Auszahlung ist die Auszahlung über eine Belohnungs-App noch am selben Tag, während die höchste realistische Obergrenze für jemanden mit vorhandenen Fähigkeiten die freiberufliche Tätigkeit auf Upwork darstellt, wo Vollzeit-Freiberufler ein Medianeinkommen von 85.000 $ angaben. Erstellen Sie ein Upwork-Profil

Kann man online realistisch gesehen seriös Geld verdienen?

Ja, man kann online seriös Geld verdienen, und die realistische Spanne reicht von etwa 20 bis 150 US-Dollar pro Monat durch das Kombinieren von Umfrage- und Prämien-Apps in freien Minuten bis hin zu einem Medianeinkommen von 85.000 US-Dollar pro Jahr für einen vollzeitbeschäftigten, qualifizierten Freiberufler auf einer Plattform wie Upwork, laut Upworks eigenem „2025 Future Workforce Index“. Wo Sie innerhalb dieser Spanne landen, hängt fast ausschließlich davon ab, ob Sie Ihre freien Minuten gegen Kleingeld eintauschen oder eine vorhandene berufliche Qualifikation für Kundenaufträge nutzen.

Wer auf risikofreie Weise herausfinden möchte, ob er online seriös Geld verdienen kann, sollte mit 20 bis 150 Dollar pro Monat aus Belohnungs-Apps und kleinen Verkäufen rechnen, wobei die Startkosten nahezu bei null liegen. Wer bereits über Fähigkeiten wie Schreiben, Verwaltungsaufgaben, Sprachkenntnisse oder Design verfügt, kann realistisch gesehen innerhalb von 3 bis 12 Monaten auf Plattformen für Freiberufler, Nachhilfe oder virtuelle Assistenten ein Einkommen von 500 Dollar bis zu mehreren tausend Dollar pro Monat erzielen. Wenn Sie bereits einen Job haben, finden Sie in unserem Leitfaden zum Thema „Nebenverdienst bei Vollzeitbeschäftigung“ Methoden, die sich gut neben Ihrer Haupttätigkeit umsetzen lassen.

Der ehrliche Kompromiss: Die schnellsten Methoden hier bringen höchstens Kleingeld ein, und die Methoden mit höherem Verdienstpotenzial erfordern wochen- bis monatelangen unbezahlten Einsatz, um ein Portfolio, einen Angebotskatalog oder einen Kundenstamm aufzubauen, bevor sie sich nennenswert auszahlen.

Dies ist nichts für Personen, die innerhalb weniger Tage nach der Anmeldung ein vollzeitersetzendes Einkommen erwarten, oder für diejenigen, die nicht bereit sind, Informationen zur Identitäts- oder Hintergrundprüfung preiszugeben, da jede der unten aufgeführten seriösen Plattformen vor der Auszahlung eine Form der Identitätsprüfung verlangt. Dieser Verifizierungsschritt ist eigentlich ein gutes Zeichen, da er eine der einfachsten Möglichkeiten darstellt, seriöse Wege zum Online-Geldverdienen zu erkennen. Jeder, egal zu welcher Gruppe er gehört, kann online immer noch seriös Geld verdienen – nur dauert es länger als ein einziges Wochenende.

7 echte Möglichkeiten, seriös online Geld zu verdienen

Diese sieben Methoden decken das realistische Spektrum der Möglichkeiten ab, heute seriös online Geld zu verdienen – von Apps mit Belohnungen am selben Tag bis hin zu kompetenzbasierter freiberuflicher Tätigkeit mit einem echten sechsstelligen Verdienstpotenzial. Jede Methode wird nach Startkosten, Auszahlungsgeschwindigkeit und typischen Verdienstmöglichkeiten bewertet, sodass Sie eine Methode auswählen können, die zu Ihren vorhandenen Voraussetzungen passt.

1. Freiberufliche Tätigkeit auf Upwork

Freiberufler auf Upwork verdienen durchschnittlich 39 US-Dollar pro Stunde, und vollzeitbeschäftigte, qualifizierte Freiberufler gaben im Upwork-eigenen „Future Workforce Index 2025“ ein Medianeinkommen von 85.000 US-Dollar pro Jahr an. Diese Zahl setzt vorhandene, am Markt gefragte Fähigkeiten und eine kontinuierliche Auftragslage voraus – es handelt sich nicht um ein Ergebnis der ersten Woche.

Die Stundensätze variieren je nach Fachgebiet stark: Einsteiger- und Verwaltungsaufgaben liegen bei 10 bis 25 US-Dollar pro Stunde, freiberufliche Autoren legen 10 bis 100 US-Dollar pro Stunde fest, Grafikdesigner 15 bis 150 US-Dollar pro Stunde, und für spezialisierte Entwicklungs- oder KI-Arbeiten (Künstliche Intelligenz) können 75 bis über 324 US-Dollar pro Stunde in Rechnung gestellt werden.

Seit dem 1. Mai 2025 berechnet Upwork Freiberuflern eine variable Freiberufler-Servicegebühr von 0 % bis 15 %, die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe pro Vertrag festgesetzt wird und die früheren gestaffelten Sätze von 20/10/5 % ersetzt. Die Anmeldung ist kostenlos, und „Connects“ – die Credits, die für die Einreichung von Angeboten ausgegeben werden – sind die wichtigsten laufenden Kosten bei der aktiven Jobsuche.

Neue Freiberufler berichten häufig, dass sie 2 bis 8 Wochen benötigen, um einen ersten Kunden zu gewinnen, wenn sie sich konsequent mit einem maßgeschneiderten Angebot bewerben. Auf Upworks eigener Seite mit zusammengestellten Erfolgsgeschichten von Reddit wird ein Anfänger zitiert, der im ersten Monat mit vier Aufträgen etwas mehr als 1.000 US-Dollar verdient hat. Die Voraussetzungen sind lediglich ein Profil und ein Dienst, den man anbietet – es gibt keine formelle Überprüfung –, was Upwork zu einer der seriöseren Möglichkeiten macht, online Geld zu verdienen, insbesondere für Freiberufler, die gerade erst anfangen.

Häufiger Fehler: das Versenden allgemeiner, kopierter Angebote auf breit gefasste, stark frequentierte Ausschreibungen, anstatt sich zügig auf eine bestimmte Nische zu bewerben – mit einem speziell für diesen einen Auftrag verfassten Pitch. Für jemanden mit einer echten, marktfähigen Qualifikation ist dies der Weg mit dem höchsten Verdienstpotenzial auf dieser Liste, um seriös online Geld zu verdienen.

Höchstgrenze für eine bestehende Fähigkeit Upwork 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine hervorragende Möglichkeit, mit vorhandenen Fähigkeiten seriös online Geld zu verdienen – mit einem Durchschnittsverdienst von 39 US-Dollar pro Stunde, wobei Vollzeit-Freiberufler ein mittleres Jahreseinkommen von 85.000 US-Dollar angeben. Anmelden

2. Arbeit als virtueller Assistent über Belay

Virtuelle Assistenten bei Belay verdienen in der Regel 19 bis 25 US-Dollar pro Stunde, sobald sie einem Kunden zugewiesen wurden – ein solider, stabiler Stundensatz für Verwaltungsaufgaben. Der Nachteil ist, dass Belay Kandidaten mit echter Erfahrung als Führungsassistent oder im Projektmanagement sucht; daher eignet sich diese Stelle eher für jemanden, der diese Art von Arbeit bereits beruflich ausgeübt hat, als für jemanden, der ganz von vorne anfängt.

Das Bewerbungsverfahren ist aufwendiger als bei den meisten anderen Jobs auf dieser Liste. Rechnen Sie mit Vorstellungsgesprächen, einer Kompetenzbewertung und einer Hintergrundüberprüfung – doch genau das ist einer der Gründe, warum die Kunden auf der anderen Seite in der Regel gut zu Ihnen passen, sobald Sie vermittelt wurden. Die Bezahlung erfolgt nach einem festen monatlichen Zeitplan auf Basis Ihrer vertraglich vereinbarten Stunden.

Am besten bewirbst du dich hier, indem du deinen tatsächlichen Hintergrund als Verwaltungsmitarbeiter oder Assistent der Geschäftsleitung in den Vordergrund stellst, anstatt zu versuchen, dich in die Rolle hineinzuzwängen. Sobald du eingestellt bist, ist dies eine der verlässlicheren Möglichkeiten, online seriös Geld zu verdienen – insbesondere, wenn du bereits über die Erfahrung verfügst, die Belay sucht.

Regelmäßiger Stundenlohn für Verwaltungsfachkräfte Belay 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine zuverlässige Möglichkeit für Verwaltungsfachkräfte, online seriös Geld zu verdienen. Nach der Einstellung werden etwa 19 bis 25 US-Dollar pro Stunde nach einem festen monatlichen Zeitplan gezahlt. Bewirb dich noch heute

3. Weiterverkauf auf eBay und Poshmark

Ein realistischer Teilzeit-Wiederverkäufer erzielt nach Abzug der Gebühren etwa 200 bis 500 US-Dollar pro Monat, während Verkäufer, die ihre Aktivitäten auf 200 oder mehr aktive Angebote bei eBay ausweiten, einen Bruttoumsatz von 2.000 bis 5.000 US-Dollar pro Monat erzielen können.

eBay erhebt eine standardmäßige Abschlussgebühr in Höhe von 13,6 % des Gesamtverkaufspreises zuzüglich einer Gebühr von 0,40 US-Dollar pro Bestellung (Stand: Februar 2025), berechnet auf der Grundlage des Artikelpreises, der Versandkosten und der Steuern zusammen, gemäß der eBay-eigenen Gebührenordnung für Verkäufer. Poshmark berechnet eine Pauschalgebühr von 2,95 US-Dollar für jeden Verkauf unter 15 US-Dollar und eine Pauschalgebühr von 20 % für Verkäufe ab 15 US-Dollar, wobei keine separate Einstellgebühr anfällt.

Die Startkosten für die Einstellung von Artikeln, die Sie bereits besitzen, betragen 0 $; die Beschaffung von Warenbeständen für den Verkauf in größerem Umfang kostet in der Regel 20 bis 100 $ pro Charge.

Bei etablierten Verkäufern gibt eBay die Gelder in der Regel 1 bis 2 Werktage nach Bestätigung der Zahlung durch den Käufer frei; anschließend benötigt die Bank weitere 1 bis 3 Tage, um den Betrag gutzuschreiben; bei neuen Verkäufern kann es bis zu 21 Tage dauern, bis die Gelder freigegeben werden, bis eine Verkaufshistorie aufgebaut ist.

Häufiger Fehler: Die Preisgestaltung für einen Artikel, ohne zuvor die Plattformgebühr und die Versandkosten abzuziehen, was die Marge bei allem, was unter etwa 20 US-Dollar verkauft wird, stillschweigend zunichte macht.

Realitätscheck: Die Trustpilot-Seite von Poshmark ist überwiegend negativ geprägt; Verkäufer beschweren sich dabei meist eher über die langsame Beilegung von Streitfällen als über die Einnahmen selbst – eine Erinnerung daran, auch bei seriösen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen, das Kleingedruckte zu lesen. Dennoch ist es nach wie vor eine der einfachsten Möglichkeiten, online seriös Geld zu verdienen, wenn man bereits Artikel zum Verkauf hat.

Verwandeln Sie Ihre Sachen in Bargeld eBay 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie seriöses Geld im Internet, indem Sie Dinge, die Sie bereits besitzen, zu Bargeld machen – Teilzeit-Wiederverkäufer erzielen dabei etwa 200 bis 500 Dollar im Monat. Mit dem Verkaufen beginnen

4. Verkauf digitaler Produkte auf Etsy

Neue Verkäufer digitaler Produkte auf Etsy verdienen in der Regel bereits im ersten Jahr einige hundert Dollar pro Monat, wobei Verkäufer, die ein umfangreicheres Sortiment aufbauen, im Laufe der Zeit deutlich höhere Umsätze erzielen. Die Anfangskosten liegen nahezu bei null – es fallen hauptsächlich Einstellgebühren an –, sodass die eigentliche Investition hier eher in der Zeit für das Design als in Geld besteht.

Etsy behält einen Anteil in Form einer geringen Gebühr pro Angebot sowie einer Transaktions- und Zahlungsabwicklungsgebühr bei jedem Verkauf ein – allesamt übliche Praktiken für einen Marktplatz. Ein bekanntes Beispiel: Eine Verkäuferin von Druckvorlagen steigerte ihren Umsatz innerhalb weniger Jahre von 45 Dollar im ersten Monat auf 4.500 Dollar pro Monat, allein durch den stetigen Ausbau ihres Sortiments.

Ein erster Verkauf kann bereits innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung eines Angebots erfolgen, doch der Aufbau eines beständigen monatlichen Einkommens erfordert Zeit und einen wirklich umfassenden Katalog – nicht nur eine Handvoll Produkte. Sobald dieser Katalog aufgebaut ist, wird dies zu einer der eher passiven Möglichkeiten, online seriös Geld zu verdienen, da sich die Angebote mit wenig laufendem Aufwand weiter verkaufen.

Höchste Marge nach der Einrichtung Etsy 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sobald Ihr Angebot aufgebaut ist, können Sie online passiv echtes Geld verdienen; neue Anbieter digitaler Produkte geben in der Regel Einnahmen von 200 bis 1.000 Dollar pro Monat an. Shop eröffnen

5. Online-Englischnachhilfe auf Cambly

Cambly zahlt einen Pauschalbetrag von 10,20 US-Dollar pro Stunde für Konversationsstunden mit Erwachsenen und 12 US-Dollar pro Stunde für „Cambly Kids“ – derselbe Satz gilt sowohl für Tutoren am ersten Tag als auch für diejenigen, die bereits 5.000 Sitzungen absolviert haben. Sie werden nur für die Minuten bezahlt, in denen Sie tatsächlich mit einem Schüler verbunden sind, sodass in ruhigen Stunden weit weniger als der ausgeschriebene Satz gezahlt wird.

Die meisten aktiven Tutoren geben an, zwischen 200 und 800 Dollar im Monat zu verdienen, was dies eher zu einem flexiblen Nebeneinkommen als zu einem Vollzeitverdienst macht. Die Anforderungen sind gering: Bewerber müssen englische Muttersprachler sein, mindestens 18 Jahre alt und über eine zuverlässige Webcam sowie eine stabile Internetverbindung verfügen; im Gegensatz zu den meisten konkurrierenden Nachhilfeplattformen sind weder ein Hochschulabschluss noch ein TEFL-Zertifikat erforderlich. Die Startkosten betragen 0 $.

Die Zulassung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Tage, und Nachhilfelehrer können sofort nach der Zulassung Anrufe annehmen; die Bezahlung erfolgt gemäß dem regulären Zahlungsplan von Cambly. Für etwas, das du noch schneller beginnen kannst, findest du in unserem Leitfaden „Wie man in einer Stunde Geld verdient“ schnellere Optionen.

Häufiger Fehler: zu erwarten, dass der pauschale Minutensatz mit zunehmender Erfahrung steigt, da die Vergütungsstruktur von Cambly nicht wie bei Plattformen, auf denen man den Preis selbst festlegt, mit der Betriebszugehörigkeit steigt. Es ist eine verlässliche Möglichkeit mit niedrigen Einstiegshürden, seriöses Geld online zu verdienen, wenn man einfach nur flexible Arbeitszeiten benötigt.

Kein Abschluss oder Zertifikat erforderlich Cambly 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine leicht zugängliche Möglichkeit, online seriös Geld zu verdienen, ohne dass ein Hochschulabschluss erforderlich ist, mit einem Pauschallohn von 10,20 US-Dollar pro Stunde und einem durchschnittlichen Verdienst von 200 bis 800 US-Dollar pro Monat. Bewirb dich noch heute

6. Lizenzierung von Stockfotos und -videos auf Shutterstock

Shutterstock zahlt seinen Mitwirkenden 0,10 bis 0,38 US-Dollar pro Bild bei Downloads im Rahmen eines Standardabonnements, 0,75 bis 2,85 US-Dollar für On-Demand-Pakete und 15 bis 60 US-Dollar pro Videoclip – einzeln sind das zwar nur kleine Beträge, aber sie summieren sich ordentlich, sobald man ein großes, durchsuchbares Portfolio hochgeladen hat. Ihre Lizenzgebühr steigt sogar mit dem Volumen: Sie beginnt bei 15 % des Lizenzpreises und steigt auf 40 %, wenn Ihre Downloads im Laufe des Jahres zunehmen; am 1. Januar jedes folgenden Jahres wird sie wieder auf 15 % zurückgesetzt.

Die Einstiegskosten für die Einreichung betragen 0 $, vorausgesetzt, Sie verfügen bereits über eine Kamera oder vorhandenes Filmmaterial; die wichtigste Voraussetzung ist die Erfüllung der technischen und lizenzrechtlichen Standards von Shutterstock. Die standardmäßige Mindestauszahlungssumme beträgt 25 $, allerdings können Mitwirkende diesen Schwellenwert auf bis zu 2.000 $ anheben; die Auszahlungen erfolgen monatlich zwischen dem 7. und 15., sobald Ihr Guthaben freigegeben ist.

Bis zur ersten Auszahlung kann es je nach Umfang Ihres Portfolios und der Qualität Ihrer Bild-Keywords einige Wochen bis zu einigen Monaten dauern; daher empfiehlt es sich, von Anfang an eine umfangreiche Sammlung hochzuladen, anstatt nur eine Handvoll Bilder einzureichen . Sobald Ihre Bibliothek aufgebaut ist, wird dies zu einer der wirklich passiven Möglichkeiten, online seriös Geld zu verdienen, da bereits hochgeladene Bilder ohne großen zusätzlichen Aufwand weiterhin Einnahmen generieren.

Nach dem Hochladen wirklich passiv Shutterstock 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie online passiv seriöses Geld mit Stock-Medien – zwischen 0,10 und 2,85 US-Dollar pro Download und zwischen 15 und 60 US-Dollar pro Videoclip. Werden Sie Mitwirkender

7. Bezahlte Umfragen und Mikrotasks

Gelegenheitsnutzer von Umfrage- und Prämien-Apps verdienen realistisch gesehen 20 bis 50 Dollar im Monat, engagierte tägliche Nutzer 80 bis 150 Dollar im Monat, und Power-User können die 200-Dollar-Marke im Monat überschreiten. Dies ist die schnellste Methode auf dieser Liste, um eine erste Auszahlung zu erhalten – nicht die höchste Verdienstmöglichkeit –, da die meisten Plattformen es ermöglichen, noch am selben Tag, an dem man ein niedriges Mindestguthaben erreicht hat (oft schon ab 3 Dollar), eine kleine Geschenkkarte auszuzahlen.

Die Einstiegskosten für diese Apps betragen 0 $, und die größte wiederkehrende Frustration, von der Nutzer berichten, ist der Ausschluss aus Umfragen – also das Ausscheiden während der Umfrage –, was ein normaler Bestandteil der Funktionsweise dieser Plattformen ist und kein Anzeichen dafür, dass etwas nicht funktioniert. Es lohnt sich, diese Erwartung im Hinterkopf zu behalten, anstatt davon auszugehen, dass jede Umfrage, die man beginnt, auch zu einer Auszahlung führt. Weitere Optionen in dieser Kategorie findest du in unserer Übersicht über die besten bezahlten Umfrage-Websites.

Ein häufiger Fehler besteht darin, die Einnahmen aus Umfragen und Aufgaben als vollwertigen Ersatz für eine der anderen 6 oben genannten Methoden zu betrachten, anstatt sie als kleines Zusatzeinkommen zu sehen, das man zusätzlich dazu nutzen kann. So genutzt, ist es dennoch eine echte Möglichkeit, online seriös Geld zu verdienen, während man auf etwas Größeres hinarbeitet.

Der schnellste Weg zur Auszahlung Swagbucks 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdiene seriöses Geld online mit Umfragen und Mikroaufgaben, die Teilnahme ist kostenlos, und lass dir schon ab 3 $ eine Geschenkkarte auszahlen. Jetzt anmelden

Vergleich aller 7 Möglichkeiten, seriöses Geld online zu verdienen

Hier sehen Sie einen Vergleich der Startkosten, der Auszahlungsgeschwindigkeit und der typischen Verdienste aller oben behandelten Möglichkeiten, online seriös Geld zu verdienen.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Typische Einnahmen Freiberufliche Tätigkeit auf Upwork 0 $ 2–8 Wochen bis zum ersten Kunden Durchschnittlich 39 $/Std.; Median bei Vollzeitbeschäftigung 85.000 $/Jahr Tätigkeit als virtueller Assistent (Belay) 0 Wochen (selektive Vermittlung) 19–25 $/Std. nach Personalbesetzung Weiterverkauf (eBay, Poshmark) 0–100 1–5 Tage nach Etablierung; bis zu 21 Tage für neue Verkäufer 200–500 $/Monat netto, in Teilzeit Digitale Produkte (Etsy) ca. 0,20 $ pro Angebot Tage bis zum Verkauf, Monate bis zum Einkommen 200–1.000 $/Monat, mehr bei über 100 Angeboten Nachhilfe (Cambly) 0 Ein paar Tage bis zur Freigabe 10,20–12 $/Stunde; typischerweise 200–800 $/Monat Stockfotos und -videos (Shutterstock) 0 Wochen bis Monate bis zum Erreichen der Schwelle 0,10–2,85 $ pro Download; 15–60 $ pro Videoclip Umfragen und Mikrotasks 0 Noch am selben Tag (Geschenkgutschein) 20–200+ $/Monat

Falls keine dieser 7 Methoden bisher zu Ihren Fähigkeiten oder Ihrem Zeitplan passt, finden Sie in unserem umfassenden Leitfaden zum Geldverdienen im Internet weitere Optionen, die es wert sind, verglichen zu werden, um online seriös Geld zu verdienen.

Können Prämien-Apps dazu beitragen, seriöses Geld online zu verdienen?

Ja, mit Prämien-Apps wie Snakzy können Sie online echtes Geld in kleinen, realen Beträgen verdienen – die Mindestauszahlungsbeträge liegen je nach App zwischen 1 und 35 Dollar – und das Ausprobieren kostet nichts. Sie funktionieren am besten in Kombination mit einer der oben genannten 7 Methoden, nicht als Ersatz für eine davon. Und wenn Gaming besser zu deiner Freizeit passt, ist auch unsere Zusammenstellung der besten Spiele-Apps, mit denen du echtes Geld gewinnen kannst, einen Blick wert.

Hier erfährst du, wie viel jede App auszahlt und was die Teilnahme kostet.

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Was nicht funktioniert

Die meisten Menschen, denen es nicht gelingt, online seriös Geld zu verdienen, begehen denselben vermeidbaren Fehler: Sie zahlen im Voraus, bevor sie überhaupt anfangen dürfen, Geld zu verdienen. Dieses Warnsignal frühzeitig zu erkennen, ist oft der entscheidende Unterschied zwischen einem Betrug und einer der hier vorgestellten seriösen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. Alle oben genannten seriösen Plattformen – Upwork, Belay, eBay, Poshmark, Etsy, Cambly, Shutterstock und Prämien-Apps – sind kostenlos nutzbar.

Betrugsmaschen, die als echte Gelegenheitsjobs getarnt sind: Laut der Verbraucherwarnung der FTC aus dem Jahr 2025 zu solchen Betrugsmaschen beginnen diese mit kleinen, echt wirkenden Auszahlungen, um Vertrauen aufzubauen. Anschließend werden Sie aufgefordert, eigenes Geld einzuzahlen, um größere Aufträge freizuschalten – Geld, das Sie nie wieder zurückbekommen. Keine seriöse Plattform auf dieser Liste verlangt jemals von Ihnen, Geld zu zahlen, um online seriöses Geld zu verdienen.

Laut der Verbraucherwarnung der FTC aus dem Jahr 2025 zu solchen Betrugsmaschen beginnen diese mit kleinen, echt wirkenden Auszahlungen, um Vertrauen aufzubauen. Anschließend werden Sie aufgefordert, eigenes Geld einzuzahlen, um größere Aufträge freizuschalten – Geld, das Sie nie wieder zurückbekommen. Keine seriöse Plattform auf dieser Liste verlangt jemals von Ihnen, Geld zu zahlen, um online seriöses Geld zu verdienen. E-Commerce-Geschäftsmöglichkeiten mit „garantiertem Einkommen“: Die FTC ist gegen Anbieter vorgegangen, die Verbrauchern Zehntausende von Dollar in Rechnung stellten und dabei üppige E-Commerce-Gewinne versprachen, die sich selten realisierten. Ein echtes Geschäft mit digitalen Produkten oder im Wiederverkauf lässt sich dagegen bereits für unter 100 Dollar starten.

Die FTC ist gegen Anbieter vorgegangen, die Verbrauchern Zehntausende von Dollar in Rechnung stellten und dabei üppige E-Commerce-Gewinne versprachen, die sich selten realisierten. Ein echtes Geschäft mit digitalen Produkten oder im Wiederverkauf lässt sich dagegen bereits für unter 100 Dollar starten. „Geschäftsmöglichkeiten“, bei denen die Anwerbung neuer Teilnehmer im Vordergrund steht: Die BBB warnt davor, dass es sich um ein Pyramidensystem handelt – und nicht um ein Wiederverkaufs- oder Affiliate-Geschäft –, wenn die Vergütung für die Anwerbung neuer Teilnehmer die Vergütung für tatsächliche Verkäufe übersteigt, unabhängig davon, wie das Angebot bezeichnet wird.

Die BBB warnt davor, dass es sich um ein Pyramidensystem handelt – und nicht um ein Wiederverkaufs- oder Affiliate-Geschäft –, wenn die Vergütung für die Anwerbung neuer Teilnehmer die Vergütung für tatsächliche Verkäufe übersteigt, unabhängig davon, wie das Angebot bezeichnet wird. Belohnungs- oder Umfrage-Apps, die im Voraus Geld verlangen: Eine seriöse App wie Swagbucks oder Snakzy erhebt niemals Gebühren für die Anmeldung oder die Freischaltung von Auszahlungen. Jede App, die dies tut, gehört nicht zu den bestätigten, derzeit aktiven Plattformen, die in diesem Leitfaden behandelt werden.

Abschließendes Fazit zum Thema „Seriöses Geld online verdienen“

Der beste Ausgangspunkt hängt davon ab, ob Sie heute den Beweis dafür suchen, dass dies echt ist, oder ob Sie mit einer vorhandenen Fähigkeit auf einen größeren, aber langsamer erzielten Gewinn hinarbeiten. Die meisten Leser sollten mit der Methode beginnen, die zu einer Fähigkeit oder Ressource passt, über die sie bereits verfügen, und nicht mit der, die die auffälligste Zahl in der Überschrift verspricht.

Die realistische Spanne reicht von 20 bis 150 Dollar pro Monat durch die Kombination von Prämien-Apps und kleinen Wiederverkäufen bis hin zu einem Median von 85.000 Dollar pro Jahr für einen qualifizierten Vollzeit-Freiberufler auf Upwork, wobei Tätigkeiten als virtueller Assistent, digitale Produkte, Nachhilfe und Stock-Medien den mittleren Bereich ausmachen. Eine Belohnungs-App wie Snakzy ist eine solide Möglichkeit, nebenbei ein wenig dieses Brückeneinkommens zu erzielen, während sich eine lukrativere Methode erst einmal aufbaut.

Egal, wie Sie anfangen – die wichtige Erkenntnis bleibt dieselbe: Passen Sie eine Methode an das an, was Sie bereits haben, geben Sie ihr dann genügend Zeit, sich auszuzahlen, und Sie können online wirklich seriöses Geld verdienen.

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Häufig gestellte Fragen