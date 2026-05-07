Die beste Maus für League of Legends im Jahr 2025: 7 Mäuse, auf die Profis schwören

Wann hast du das letzte Mal beschlossen, dass es an der Zeit ist, deine Strategie zu überdenken und die beste Maus für League of Legends zu finden?

So gut wie jeder weiß, dass die Suche nach dem perfekten Gerät der entscheidende Unterschied zwischen dem Aufstieg in der Rangliste und dem Stillstand in deiner aktuellen Stufe. Und wir alle wissen zumindest, dass genau das ein Spieler, der seit Monaten in der Gold-Rangstufe feststeckt.

Nachdem wir Dutzende von Gaming-Mäusen der Konkurrenz getestet und analysiert haben, was gute Spieler von großartigen unterscheidet, kommt es bei Präzision und Beständigkeit letztlich darauf an, über die richtige Hardware verfügen.

Die folgende Liste dürfte für alle Spielertypen ein guter Ausgangspunkt sein. Ganz gleich, ob du dein Last-Hitting verfeinern, entscheidende Skill-Shots landen oder frame-perfekte Kiting-Kombos ausführen möchtest – eine der unten aufgeführten Optionen dürfte genau das Richtige für dich sein.

Unsere Top-Empfehlungen für „League of Legends“-Mäuse

Ich habe die besten „League of Legends“-Mäuse anhand verschiedener Faktoren ausgewählt, wie zum Beispiel Genauigkeit des Sensors, ergonomischer Komfort, Langlebigkeit der Tastensowie die tatsächliche Leistung in MOBA-Umgebungen.

Ich bin der Meinung, dass die folgenden drei Optionen die beste Wahl für dein nächstes Ranglistenspiel in League of Legends sind:

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 – Die ultimative kabellose Maus, die ein Gewicht von 60 g mit der Präzision eines turniertauglichen 44K-HERO-Sensors und einer Abtastrate von 8 kHz vereint. Damit ist sie die erste Wahl für Wettkampfspieler, die keine Kompromisse eingehen wollen. Logitech G305 LIGHTSPEED – Eine hervorragende, preisgünstige kabellose Option, die die bewährte Leistung des HERO 12K-Sensors und eine Akkulaufzeit von 250 Stunden bietet. Razer Viper V3 Pro – Das extrem reaktionsschnelle 54-g-Design mit einer Abtastrate von 8 kHz, optischen Schaltern der dritten Generation und einem 35.000-DPI-Sensor ist ideal für Spieler, die blitzschnelle Reaktionszeiten und Reaktionsfähigkeit auf Profi-Niveau benötigen.

Den Rest der Liste mit weiteren Details findest du unten. Scrolle weiter, um alle Optionen zu sehen, die dein Spielerlebnis insgesamt verbessern können.

Die beste Maus für League of Legends: 7 Optionen, um ein besserer League of Legends-Spieler zu werden

Wenn Sie sich entschieden haben, dass es Zeit für eine neue Gaming-Maus ist, bieten die folgenden sieben Modelle eine gute Auswahl an Hardware, die speziell für alle Arten von Spielern entwickelt.

Es spielt keine Rolle, ob du ständig in den unteren Rängen feststeckst oder einen Platz über „Master“ anstrebst. Die meisten Gaming-Mäuse sollten deine Spielfähigkeiten in jedem Fall verbessern.

1. Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 [Die beste kabellose Gaming-Maus für League of Legends]

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Technische Daten Details Sensor HERO 2 mit einer Abtastrate von über 888 IPS und bis zu 44.000 DPI Gewicht 60 Gramm Schaltflächen 5 Konnektivität USB, WLAN-Verbindung Akkulaufzeit 95 Stunden Abmessungen 1,57 x 2,5 x 0,1 Zoll Extras LIGHTFORCE-Hybridschalter bieten professionelle Präzision und Zuverlässigkeit mit taktiler Rückmeldung, USB-C-Aufladung und der Logitech G Hub-Software

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 ist eine der besten Optionen auf dem Markt. Diese Gaming-Maus wurde speziell für E-Sport-Profis entwickelt und eignet sich hervorragend in Kombination mit einem neuer Gaming-Laptop.

Wenn du das anstrebst (oder einfach keine Kompromisse eingehen willst), ist diese Option genau das Richtige für dich.

Der revolutionäre 44K-Sensor von Logitech sorgt für eine Tracking-Genauigkeit, die in entscheidenden Momenten jegliche Gefahr von verpassten Klicks oder unregelmäßigen Cursorbewegungen ausschließt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Bereich von 1600 bis 2400 DPI bietet die perfekte Balance: präzise genug für exakte Last-Hits und gezielte Schüsse, aber dennoch reaktionsschnell genug für schnelle Kamerabewegungen und die Positionierung in Teamkämpfen.

Was zeichnet diese Maus also aus?

Dank des unglaublichen Gewichts von nur 60 g und der kabellosen Verbindung profitieren Sie von der Reaktionsfreudigkeit eines ultraleichten Designs, ohne dass lästige Kabel Ihr Zielen beeinträchtigen.

Darüber hinaus sorgt die Abtastrate von 8 kHz dafür, dass jede noch so kleine Bewegung sofort auf dem Bildschirm umgesetzt wird. Dies ist entscheidend, um gezielte Schüsse zu landen und präzise Kiting-Manöver auszuführen.

Vorteile Nachteile ✅Das ultraleichte 60-g-Design beugt Ermüdungserscheinungen bei langen Ranglistenspielen vor ✅ Die Präzision des 44K-HERO-Sensors gewährleistet eine pixelgenaue Erfassung bei entscheidenden Präzisionsschüssen ✅ Eine Abtastrate von 8 kHz sorgt für Reaktionsgeschwindigkeit auf Turnierniveau beim Wettkampf-Gaming ✅Die beidhändige Form eignet sich perfekt sowohl für den Handflächen- als auch für den Krallgriff ✅Professionelle Referenzen – wird von Top-E-Sportlern bei großen Turnieren genutzt ❌Der Premium-Preis spiegelt die professionelle Verarbeitung und Ausstattung wider

Fazit: Der G PRO X SUPERLIGHT 2 ist die erste Wahl für ambitionierte League-Spieler, die auf dieselbe Maustechnologie setzen möchten, die auch Weltmeister nutzen. Eine Technologie, die nicht nur unübertroffene Präzision, sondern auch Zuverlässigkeit bietet.

2. Logitech G305 LIGHTSPEED [Die beste preisgünstige Gaming-Maus für League of Legends]

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Technische Daten Details Sensor HERO 12K (bis zu 12.000 DPI) Gewicht 99 Gramm Schaltflächen 6 Konnektivität USB, WLAN-Verbindung Akkulaufzeit 250 Stunden Abmessungen 11,6 x 6,2 x 0,3 cm Extras Beidhändig bedienbar, mit AA-Batterien betrieben, Logitech G Hub

Der zweite Name auf dieser Liste ist in der Gaming-Welt ebenfalls ein einigermaßen bekannter Name. Der Logitech G305 LIGHTSPEED beweist eines – hervorragende Leistung beim kabellosen Gaming muss nicht unbedingt teuer sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Logitech G305 LIGHTSPEED bietet die Präzision des originalen HERO-Sensors und die LIGHTSPEED-Funktechnologie zu einem Bruchteil des Preises von Spitzenmodellen. Damit steht jedem „League“-Spieler eine Maus in Profiqualität zur Verfügung – unabhängig vom Budget und vom Spielniveau.

Basierend auf derselben HERO-Sensortechnologie, die auch in den Flaggschiff-Mäusen von Logitech zum Einsatz kommt, G305 bietet eine Abtastgenauigkeit, die es mit weitaus teureren Modellen aufnehmen kann. Dabei bleibt die kabellose Freiheit erhalten, die für den Wettkampfspielbetrieb ebenso unverzichtbar ist wie guter Gaming-Monitor.

Diese preisgünstige Maus bietet eine konstante, zuverlässige Leistung. Eine Leistung, die die üblichen Probleme beseitigt, mit denen preisbewusste Gamer zu kämpfen haben:

Sensor-Ruckeln

Verbindungsabbruch

Unregelmäßige Erfassung

The 250 Stunden Akkulaufzeit Das bedeutet, dass du dir kaum Gedanken über das Aufladen machen musst, sodass du dich voll und ganz darauf konzentrieren kannst, dein Spiel zu verbessern.

Vorteile Nachteile ✅ Die Zuverlässigkeit des HERO 12K-Sensors gewährleistet eine konsistente Abtastung für präzises Last-Hitting ✅ Eine Batterielaufzeit von 250 Stunden ermöglicht monatelanges Spielen mit nur einer AA-Batterie ✅Die kabellose Freiheit von LIGHTSPEED macht Schluss mit lästigen Kabeln – ganz ohne Verzögerungen oder Verbindungsprobleme ✅Die kompakte, ergonomische Form liegt bequem in den meisten Handgrößen und bei den meisten Griffarten ✅Sechs programmierbare Tasten ermöglichen individuelle Makro-Konfigurationen für Gegenstands-Effekte und Fähigkeiten ✅Ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Premium-Funktionen zu einem günstigen Preis ✅Bewährte Langlebigkeit, die intensiven Gaming-Sessions und dem täglichen Gebrauch standhält ❌Mit 99 Gramm etwas schwerer als ultraleichte Gaming-Mäuse

Fazit: Das G305 LIGHTSPEED ist der perfekte Einstieg in das ernsthafte „League“-Gaming. Es bietet zuverlässige WLAN-Leistung und präzise Abtastung, die das Aufsteigen in der Rangliste ermöglicht, ohne das Budget zu belasten.

3. Razer Viper V3 Pro Wireless E-Sport-Gaming-Maus [Die beste ultraschnelle Maus für League of Legends]

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Technische Daten Details Sensor Optischer Sensor mit 35.000 dpi Gewicht 54 Gramm Schaltflächen 8 Konnektivität Razer HyperSpeed – kabellos, kabelgebunden Akkulaufzeit 95 Stunden Abmessungen 7,3 x 4,7 x 2,4 Zoll Extras 8-kHz-Abfragerate, Gen-3-Optikschalter, einstellbare DPI-Werte, anpassbare Mauseinstellungen

Der dritte Eintrag auf dieser Liste stammt von einer Marke, die ein Synonym für Pro-Gaming ist – es ist ein eine hervorragende Razer-Maus. DieRazer Viper V3 Pro erweitert die Grenzen des Möglichen im Bereich des Wettbewerbs-Mausdesigns. Dies gelingt durch die Kombination einer unglaublich leichter Rahmen (54 g) mit modernster 8-kHz-Abfragerate.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das symmetrische, beidhändige Design eignet sich für alle Griffstile, während der Focus Pro 35K-Sensor für präzise Abtastung sorgt. Eine Präzision, die selbst kleinste Bewegungen erfasst. Die optischen Schalter der dritten Generation eliminieren Entprellungsverzögerungen vollständig, sodass jeder Klick genau dann registriert wird, wie beabsichtigt.

Dies ist keine preisgünstige Gaming-Maus. Sie reagiert auf Ihre Bewegungen schneller, als das menschliche Auge wahrnehmen kann, was sie ideal für Spieler macht, die auf höchstem Niveau antreten, wo jede einzelne Millisekunde zählt. Fragen Sie einfach die Profis, sie werden Ihnen das bestätigen.

Vorteile Nachteile ✅ Mit ihrem geringen Gewicht von 54 g hebt sich diese Gaming-Maus von vielen anderen ab, da sie blitzschnelle Richtungswechsel und präzise Steuerung ermöglicht ✅Die Technologie mit einer Abtastrate von 8 kHz sorgt für schnellere Reaktionszeiten als herkömmliche 1-kHz-Mäuse, was Ihr Spielerlebnis höchstwahrscheinlich verbessern wird ✅ Der Focus Pro 35K-Sensor erfasst Bewegungen mit wissenschaftlicher Präzision ✅Optische Schalter der dritten Generation sorgen für eine sofortige Klickregistrierung ohne mechanische Verzögerung ✅ Eine Akkulaufzeit von 90 Stunden ermöglicht lange Gaming-Sessions ohne Leistungseinbußen ❌Der hohe Preis spiegelt die fortschrittliche Technologie und die hochwertigen Materialien wider

Fazit: The Viper V3 Pro wurde für alle entwickelt, die nicht nur absolut schnellste Reaktionszeiten, sondern auch die branchenweit präziseste Abtastung verlangen. Definitiv nichts für diejenigen, die nach preisgünstigen Gaming-Mäusen suchen.

4. Logitech G502 X LIGHTSPEED [Die beste ergonomische Gaming-Maus für vielseitige Anpassungsmöglichkeiten]

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Technische Daten Details Sensor HERO 25K Gaming-Sensor Gewicht 102 Gramm Schaltflächen 13 Konnektivität USB-A-Empfänger, kabellos Akkulaufzeit 140 Stunden Abmessungen 17,5 x 11,7 x 7,1 cm Extras Erstklassige Ergonomie für makrointensives Gaming, anpassbare Mauseinstellungen

Weiter zum vierten!

The Logitech G502 X LIGHTSPEED ist dasultimative Anpassungsmöglichkeit für League-Spieler, die mehr als nur ein paar Makrofunktionen wollen. Mit 13 programmierbaren Tasten, die strategisch so platziert sind, dass sie intuitiv zu erreichen sind, kannst du aktive Gegenstände, Fertigkeitskombinationen und Kamerasteuerungen genau dort zuweisen, wo deine Finger ganz natürlich liegen (oder wo immer du es gerade ändern möchtest).

Warum wir uns dafür entschieden haben The Weiter zu Seite 502 verbindet programmierbare Tasten mit einer erstklassigen, ergonomischen Form. Damit ist er ideal für League-Spieler, die jeden einzelnen Aspekt ihrer Steuerung optimieren möchten, ohne dabei auf außergewöhnliche Abtastgenauigkeit verzichten zu müssen.

Diese Maus ist die perfekte Wahl, wenn es um Präzision und Vielseitigkeit geht – der HERO 25K-Sensor meistert selbst anspruchsvollste Tracking-Szenarien, während das Hybrid-Schalterdesign für ein taktiles Feedback sorgt.

Das stärkt letztendlich das Vertrauen in die Klickgenauigkeit in entscheidenden Momenten. Lange Gaming-Sessions sind garantiert!

Vorteile Nachteile ✅ 13 programmierbare Tasten, die umfassende Makrokonfigurationen für Fähigkeiten und Gegenstände ermöglichen ✅ Die Präzision des HERO 25K-Sensors sorgt für pixelgenaues Tracking und ermöglicht so die präzise Ausführung von Skill-Shots ✅Das ergonomische Design hilft dir, Ermüdungserscheinungen bei langen Ranglistenspielen zu verringern ✅Das Dual-Mode-Scrollrad wechselt je nach Situation zwischen Freilauf- und taktilen Modi ✅ Die Akkulaufzeit von 140 Stunden sorgt für konstante Leistung auch bei wochenlangem intensivem Gaming ✅ Zuverlässige LIGHTSPEED-Funktechnologie, die Kabelstörungen verhindert und gleichzeitig eine Reaktionsgeschwindigkeit auf Turnierniveau gewährleistet ❌Das höhere Gewicht von 106 g könnte im Vergleich zu ultraleichten Gaming-Mäusen etwas zu schwer erscheinen

Fazit: The G502 X LIGHTSPEED ist ideal für „League of Legends“-Spieler aller Spielstärken (mit einem leichten Schwerpunkt auf erfahreneren Spielern), die Wert auf vielfältige Möglichkeiten zur Tastenbelegung legen.

5. Razer Viper Ultralight – beidhändig nutzbar [Die beste „League of Legends“-Maus für beidhändige Bedienung]

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Technische Daten Details Sensor Optischer Sensor mit 16.000 dpi Gewicht 69 Gramm Schaltflächen 8 Konnektivität Kabelgebundene Gaming-Maus Akkulaufzeit Kabelgebunden Abmessungen 12,6 x 6,2 x 3,8 cm Extras Anpassbare Chroma-RGB-Farbprofile, anpassbare Funktionen

Falls keine der oben genannten Optionen das Richtige für Sie zu sein scheint, könnte die nächste Option auf dieser Liste genau das sein, wonach Sie gesucht haben.

The Razer Viper Ultralight zeichnet sich durch ein recht beeindruckendes beidhändiges Design aus, das eignet sich perfekt sowohl für Links- als auch für Rechtshänder. Das bedeutet, dass weder Leistung noch Komfort beeinträchtigt werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank der beidhändig nutzbaren Tastenanordnung kannst du je nach deiner bevorzugten Griffhaltung beiden Seiten Sekundärfähigkeiten zuweisen – Rechtshänder können die Tasten auf der linken Seite für aktive Gegenstände nutzen und haben gleichzeitig weiterhin Zugriff auf den Primärklick.

Die ultraleichte, 69 g leichte kabellose Mauskonstruktion sorgt in Kombination mit dem reibungslosen Speedflex-Kabel für ein erstklassiges Erlebnis wie bei einer kabelgebundenen Gaming-Maus. Ein Erlebnis, das sich in seiner Reaktionsschnelligkeit fast wie eine kabellose Maus anfühlt, besonders in Kombination mit einer einfaches Mauspad.

Diese großartige Maus, die auch gut zu deinem Gaming-Laptop passen dürfte, überzeugt zudem durch ihre gleichbleibende Leistung bei verschiedenen Griffstilen und Handhaltungen.

Es ist ideal für Spieler, die symmetrische Designs bevorzugen, oder für Haushalte, in denen sich mehrere Wettkampfspieler dieselbe Ausrüstung teilen – eine hervorragende Wahl für Gaming-Häuser, in denen semiprofessionelle und professionelle League-Spieler trainieren.

Vorteile Nachteile ✅Das echte beidhändige Design eignet sich perfekt für Links- und Rechtshänder ✅ Die leichte Bauweise mit nur 69 g ermöglicht schnelle Richtungswechsel und verringert die Ermüdung ✅Die Speedflex-Kabelsystemtechnologie verhindert Zug und sorgt für nahezu kabellose Bewegungsfreiheit ✅Acht programmierbare Tasten ermöglichen eine umfassende Anpassung an Fähigkeiten und Makros ✅Die Chroma-RGB-Beleuchtung sorgt für Individualität und zeigt gleichzeitig die DPI-Einstellungen und Profile an ❌Eine kabelgebundene Gaming-Maus ist möglicherweise nicht das Richtige für Spieler, die die Freiheit einer kabellosen Verbindung bevorzugen

Fazit: The Razer Viper Ultralight ist die ideale Wahl für alle, die ein leichtes, präzises Modell suchen, das beidhändig einsetzbar ist und keine bestimmte Handhaltung oder Griffart bevorzugt.

6. Das großartige Modell O [Die beste ultraleichte kabellose Maus für League of Legends]

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Technische Daten Details Sensor Der großartige BAMF-Sensor Gewicht 69 Gramm Schaltflächen 6 Konnektivität USB, wireless Akkulaufzeit 71 Stunden Abmessungen 5 x 2,6 x 0,1 Zoll Extras Verzögerungsfreie 2,4-GHz-Funkverbindung

Das sechste Produkt auf dieser Liste stammt vom ersten Hersteller einer ganz anderen Marke – Glorious.

Viele würden sogar sagen, dass die Das großartige Modell O has das kabellose Gaming im Leichtbau-Segment revolutioniert. Dies gelang durch das charakteristische Wabenschalen-Design, das eine Gewichtsreduzierung ermöglicht, ohne die strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit einem Gewicht von nur 69 g, kabelloser Freiheit und einer Akkulaufzeit von 71 Stunden bietet diese Maus Leistung auf Profi-Niveau – ganz ohne den hohen Preis. Der BAMF-Sensor sorgt für pixelgenaue Präzision bei Last-Hits und Skill-Shots, während das leichte Wabendesign Ermüdungserscheinungen bei langen Ranglistenspielen vorbeugt.

Dieser innovative Ansatz führt zu einer 69 g leichten Maus, die sich unglaublich reaktionsschnell anfühlt und gleichzeitig die für das kompetitive „League“-Gameplay unverzichtbare kabellose Freiheit bietet – unabhängig vom Spielniveau.

Vorteile Nachteile ✅Das „Honeycomb 69g“-Design bietet ultraleichte Leistung bei gleichzeitiger struktureller Festigkeit ✅ Die Präzision des BAMF-Sensors sorgt für eine zuverlässige Abtastung und ermöglicht so präzise Last-Hits und gezielte Schüsse ✅Dank der Flexibilität zwischen kabelloser und kabelgebundener Verbindung können Sie die Verbindungsart je nach Vorliebe und Situation wählen ✅ Eine Akkulaufzeit von 71 Stunden garantiert lange Gaming-Sessions ohne Sorge um den Ladezustand ✅Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht eine leistungsstarke, leichte kabellose Gaming-Maus zu einem wettbewerbsfähigen Preis ❌Das Wabendesign kann Staub ansammeln und erfordert gelegentliche Reinigung (auch wenn dies für manche Spieler vielleicht kein so großes Problem darstellt)

Fazit: The Modell O bietet außergewöhnliche Leistung bei einer leichten, kabellosen Gaming-Maus mit einzigartigem Design. Sie ist die perfekte Wahl für Spieler, die reaktionsschnelle Tasten ohne Premium-Preis suchen. Gute Nachrichten für preisbewusste Wettkampfspieler und alle, die auch gerne FPS-Spiele spielen.

7. ASUS ROG Gladius II Core Lightweight [Die beste „League of Legends“-Maus: Ergonomische kabelgebundene Gaming-Maus – Zuverlässigkeit und individuell einstellbare Klickgeräusche]

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Technische Daten Details Sensor 6200-DPI-Sensor Gewicht 92 Gramm Schaltflächen 6 Konnektivität Kabelgebundene Gaming-Maus Akkulaufzeit Kabelgebunden Abmessungen 4,96 x 2,64 x 0,1 Zoll Extras Exklusives ROG-Schalter-Sockel-Design und Aura Sync-Beleuchtung, individuell anpassbare Steuerung

Den letzten, aber nicht weniger wichtigen Eintrag auf dieser Liste liefert ASUS.

The ASUS ROG Gladius II Core ist ein Modell, das sich durch eine individuell einstellbares Klickgefühl dank seines einzigartigen Systems austauschbarer Schalter. Mit dieser Funktion kannst du die Reaktion auf deine Klicks feinabstimmen. Dies gewährleistet letztlich ein optimales Feedback für verschiedene Spielsituationen (und persönliche Vorlieben).

Warum wir uns dafür entschieden haben Das austauschbare Schaltersystem ist wirklich einzigartig – du kannst das Klickgefühl und die Lebensdauer der Schalter ganz nach deinem Spielstil anpassen. Das ergonomische Design sorgt für Komfort auch bei langen Gaming-Sessions.

Das ergonomische Design für Rechtshänder sorgt für hohen Komfort auch bei langen Gaming-Sessions. Dank der kabelgebundenen Verbindung der Gaming-Maus entfallen zudem jegliche Störungen durch Funkwellen oder Sorgen um den Akkustand während entscheidender Ranglistenspiele.

Vorteile Nachteile ✅Dank der austauschbaren Schaltertechnologie lassen sich das Klickgefühl und die Lebensdauer der Schalter individuell anpassen ✅Das ergonomische Design für Rechtshänder verringert die Ermüdung der Hand bei längeren Gaming-Sessions ✅Dank der Stabilität der kabelgebundenen Verbindung entfallen Verzögerungen oder Störungen, wie sie bei WLAN auftreten können ✅Die Aura Sync RGB-Integration ist eine Funktion, die die Beleuchtung mit anderen ASUS-Gaming-Peripheriegeräten synchronisiert (ideal für alle, die bereits ASUS-Produkte besitzen) ✅Dank erschwinglicher Preise ist die ergonomische Anpassung auch für preisbewusste Gamer erschwinglich ❌Geringere maximale DPI-Auflösung im Vergleich zu den Sensoren von Gaming-Flaggschiff-Mäusen

Fazit: The ROG Gladius II Coreist ideal fürintensive MOBA-Spiele sowie Spieler, denen ergonomischer Komfort und individuelle Klick-Einstellungen wichtiger sind als modernste Sensorspezifikationen.

Es bietet zuverlässige Leistung im kabelgebundenen Betrieb mit einzigartigen taktilen Optionen. Außerdem ist es einfach ein gute FPS-Maus.

Wie wählt man die beste Maus für League of Legends aus?

Ich glaube nicht, dass ich jemals ein einziges Stück Hardware gekauft habe, ohne mich vorher gründlich zu informieren.

Natürlich gibt es viele verschiedene Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie sich für ein bestimmtes Produkt entscheiden, aber meiner Meinung nach sollten Sie bei der Auswahl eines neue Gaming-Maus for League of Legends and spannende Ego-Shooter.

1. Priorisieren Sie die Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit der Sensoren

Der Sensor deiner Maus bestimmt die Abtastgenauigkeit beim Last-Hitting, die Präzision bei Skill-Shots und die Konsistenz beim Kiting.

Achten Sie auf hochwertige optische Sensoren wie den HERO-Serie oder Focus Pro die die Beschleunigung eliminieren und eine pixelgenaue Abtastung gewährleisten. Abtastraten von 1000 Hz oder mehr sorgen dafür, dass Ihre Bewegungen sofort auf dem Bildschirm umgesetzt werden.

2. Komfort und Ergonomie im Mittelpunkt

Wie Sie wissen,Liga Spiele können 30 bis 45 Minuten dauern, wobei es auch zu regelrechten Gaming-Marathons kommen kann. Entscheide dich für ergonomische Designs, die deinen natürlichen Griffstil unterstützen, egal ob du mit der Handfläche, im Krallengriff oder mit den Fingerspitzen spielst.

Rechtshänder profitieren von asymmetrischen Designs, während beidhändige Modelle für jede Ausrichtung geeignet sind.

3. Achten Sie auf langlebige Schalter

Mechanische oder optische Schalter, die für Millionen von Betätigungen ausgelegt sind, verhindern, dass Eingaben in entscheidenden Momenten fehlschlagen.

Optische Schalter vermeiden Entprellungsverzögerungen, während mechanische Schalter ein taktiles Feedback bieten – entscheiden Sie sich natürlich ganz nach Ihren Vorlieben.

4. Das Gewicht der Maus berücksichtigen

Auch das spielt eine große Rolle – Leichtere Mäuse (60–80 g) eignen sich perfekt für schnellere Richtungswechsel, da sie die Ermüdung bei längeren Sitzungen verringern.

Schwerere Mäuse (90–120 g) bieten hingegen Stabilität für präzises Zielen. Insgesamt bevorzugen die meisten Wettkampfspieler jedoch leichte Modelle, um im Spiel schnell reagieren zu können.

5. Platzierung und Anzahl der Schaltflächen prüfen

Die Seitentasten sollten für die Aktivierung von Gegenständen und die Schnellzugriffstasten für Fähigkeiten leicht erreichbar sein. 2 bis 4 Seitentasten sollten für eine optimale Funktionalität ohne übermäßige Komplexität ausreichen.

Selbst einpreisgünstige Gaming-Maus sollte über diese Funktionen verfügen.

6. Entscheiden Sie sich für eine kabelgebundene oder eine zuverlässige kabellose Verbindung

Wählen Sie einekabellose Gaming-Maus Ob kabellos für mehr Bewegungsfreiheit oder kabelgebunden für beständige Leistung und ohne Sorgen um den Akku – beide Optionen eignen sich hervorragend für Wettkämpfe in der Liga, wenn hochwertige Gaming-Mäuse verwendet werden.

All beliebte eSport-Spiele sollte mit den hier genannten Optionen kompatibel sein.

Kombiniere deine Maus mit einem Gaming-Monitor mit hoher Bildwiederholfrequenz und einem leistungsstarken Gaming-Laptop, und du hast ein Setup, das sowohl für Gelegenheitsspiele als auch für ernsthafte Wettkämpfe geeignet ist.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste Gaming-Maus für League of Legends?

The Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 ist die beste Wahl insgesamt. Diese Gaming-Maus der Spitzenklasse vereint ein ultraleichtes 60-g-Design mit der Präzision eines 44K-Sensors und einer Abtastrate von 8 kHz – eine Technologie, die auch von E-Sport-Spielern auf Weltmeisterschaftsniveau genutzt wird.

Was ist die beste Gaming-Maus für „League of Legends“?

Stelle sicher, dass du die DPI-Einstellung auf einen Wert zwischen 1600 und 2400 einstellst, weise die Aktionsbefehle den leicht erreichbaren Seitentasten zu (das versteht sich von selbst), binde die Umschaltfunktion für die Kamerasperre an eine Daumentaste und achte natürlich darauf, dass dein Mauspad eine gleichmäßige Gleitfläche bietet.

Welche Maus verwenden die Profis in der League?

Auch wenn die Vorlieben variieren mögen, nutzen professionelle League-Spieler überwiegend die Logitech G PRO X SUPERLIGHTReihe undRazer Viper Modelle, die sich durch ihre bewährte Zuverlässigkeit, ihre Sensoren und ihre ultraleichte Bauweise auszeichnen.

Brauche ich für League eine gute Maus?

Ja, eine hochwertige Gaming-Maus verbessert deine mechanische Präzision erheblich – nicht nur beim Last-Hitting und bei der Genauigkeit von Skill-Shots, sondern auch beim Kiting. Preisgünstige Gaming-Mäuse wie die G305 LIGHTSPEED bieten gegenüber einfachen Büromäusen erhebliche Verbesserungen.

Was ist der beste Griff für League of Legends?

Der Claw-Grip bietet die ideale Balance zwischen Präzision und Geschwindigkeit für das Spiel in der League, da er eine präzise Steuerung per Fingerspitzen für genaues Klicken ermöglicht und gleichzeitig die Stabilität des Handgelenks gewährleistet – für eine gleichmäßige Abtastung und schnelle Richtungswechsel während Teamkämpfen.