Die 9 besten Gaming-Mauspads: Erleben Sie professionelle Präzision

Die Wahl des besten Gaming-Mauspads kann deine Spielleistung verbessern, Ganz gleich, ob Sie rasante Spiele oder Gaming mit niedriger DPI bevorzugen: Mit dem richtigen Gaming-Mauspad können Sie die Maus mühelos, präzise und effizient über den Tisch gleiten lassen, zielen und schnell bewegen.

Bei der Auswahl eines Mauspads, das zu deinem Gaming-Setup passt, solltest du eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, wie beispielsweise das Material, die Größe, die Dicke und den Reibungsgrad.

Nachdem ich zahlreiche Gaming-Mauspads getestet und mich mit Profi-Gamern beraten habe, habe ich die besten Modelle ausgewählt, die sich für verschiedene Spielstile langfristig bewähren werden.

Unsere Top-Empfehlungen für Gaming-Mauspads

Ich habe mir angesehenÜber 20 Gaming-Mauspads und habe mich bei anderen Spielern erkundigt. Nur 9 dieser Controller haben den Test letztendlich bestanden. Dennoch stachen vier davon besonders hervor:

ASUS ROG NH04 – Dieses Mauspad aus Glas wird bei deinen Gaming-Sessions mit hoher DPI-Einstellung und in Ego-Shootern den entscheidenden Unterschied ausmachen. Black Shark Manta P3 – So musst du nicht tief in die Tasche greifen, um ein praktisches Mauspad für Gaming und produktives Arbeiten zu bekommen. Razer Atlas – Perfektionieren Sie Ihre schnellen Bewegungen und Mausgleitbewegungen auf einem leicht zu reinigenden Gaming-Mauspad.

Wenn du es eilig hast, kannst du mit keinem der vier Spitzenmodelle etwas falsch machen. Aber auch die übrigen fünf Modelle sind nicht zu verachten; vielleicht findest du dort etwas Interessantes. Überlege dir also, welches Modell dir die beste Spieleleistung und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Die 9 besten Gaming-Mauspads für eine bessere Leistung

Egal, ob du ein Fan von RGB-Gaming-Mäusen bist oder nach einem großen, funktionalen Modell suchst, das lange auf deinem Gaming-Schreibtisch seinen Dienst tut – unten findest du das passende Modell.

1. ASUS ROG NH04 [Das beste Gaming-Mauspad insgesamt]

Technische Daten Details Funktionen Details Material Glas Größe (mm) 500 mal 400 RGB No Am besten geeignet für FPS und E-Sport

The ASUS ROG NH04 ist eine hervorragende Wahl für Liebhaber von Glas-Mauspads und für alle, die noch nie eines verwendet haben. Es Die dicke Gummiunterlage verhindert, dass das Mauspad verrutscht beim Zocken. So musst du dir keine Sorgen machen, dass du entscheidende Schüsse verpasst Bewertung or Counter-Strike: Global Offensive nur weil das Mauspad deine perfekte Zielgenauigkeit beeinträchtigt hat.

Abgesehen vom Griff sind die gummierten Füße jedoch nachgiebig. Dadurch kann man das Mauspad nach unten drücken, was für Gamer wie mich, die gerne Druck ausüben, um die Maus zum Stillstand zu bringen, den entscheidenden Unterschied ausmacht.

Weiter geht’s,diesASUS ROG NH04 eignet sich hervorragend zum Gleiten, was sich besonders bei anspruchsvollen Spielen als nützlich erweist, bei denen schnelle Bewegungen entscheidend sind. In Kombination mit einem FPS-Maus, es kann etwas gewöhnungsbedürftig sein, was das präzise Zielen angeht, wie ich bei Bewertung – wo man einen Kopfschuss landen muss, um einen entscheidenden ersten Treffer zu erzielen.

The ROG NH04’s Die reibungsarme Oberfläche macht es besonders attraktiv für Nutzer, die zum ersten Mal ein Mauspad aus Glas verwenden Der Umstieg von Stoffbinden. Am Anfang ist vielleicht etwas Übung nötig, aber sobald man den Dreh raus hat, gewöhnt man sich schnell daran.

Ich kann nicht leugnen, dass Glaspads laut sein können. Zum Glück, ASUS Dieses habe ich speziell beschichtet, um die Geräusche zu dämpfen. Es ist zwar immer noch nicht so leise wie eine herkömmliche Stoffbinde, aber auch nicht so laut wie eine gewöhnliche Glasbinde.

Zudem verfügt das Mauspad über eine Härte von 9H (gehärtetes Glas), wodurch es Sturzfest bis zu einer Höhe von 1 m. Ich rate davon ab, das auszuprobieren, aber es ist beruhigend zu wissen, dass die Investition geschützt ist. Lustigerweise schadet diese harte Oberfläche dem Gaming-Maus, sodass Ihre Investition geschützt ist.

Apropos Investition: Dieses Mauspad kostet mehr als die meisten Stoff-Mauspads. Zum Glück hält länger als Stoffbinden, muss seltener gewaschen werden und weist keine Probleme mit „toten Stellen“ auf. Also insgesamt ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal als Ergänzung zu Ihrem preisgünstige Gaming-Maus!

Vorteile Nachteile ✅ Die dicke, gummierte Unterseite gleicht Unebenheiten auf der Tischoberfläche aus ✅ Spezielle Beschichtung zur Reduzierung von Geräuschen auf der Mauspad-Oberfläche ✅ 9H-Hartglas für verbesserte Kratzfestigkeit und Langlebigkeit



✅ Ideal für schnelle FPS-Spiele wie CS2



✅ Im Vergleich zu Mauspads aus Stoff leicht zu reinigen und zu pflegen



✅ Hält länger als herkömmliche Stoffbinden



✅ Dank der geringen Reibung lässt sich die Stoffbinde leichter anlegen ❌ Teurer als herkömmliche Mauspads aus Stoff, aber die Qualität macht das wieder wett

Fazit:Holen Sie sich dieASUS ROG NH04 wenn Sie rasante Ego-Shooter spielen, die höhere Bildwiederholraten erfordern.

2. Black Shark Manta P3 [Das beste preisgünstige Gaming-Mauspad]

Technische Daten Details Material Stoff Größe (mm) Bis zu 900 × 400 RGB No Am besten geeignet für Gaming mit niedriger DPI

The Black Shark Manta P3 glänzt vor allem durch seinen Preis. Es handelt sich um ein preisgünstiges Mauspad, also erwarten Sie keine Extras wie bei anderen Modellen.

Für diesen Preis gefällt mir aber vor allem die schiere Größe dieses Geräts: Damit kannst du deinen gesamten Schreibtisch abdecken und deinen Gaming-Tastaturen sowie anderen Gaming-Peripheriegeräten eine stabile Unterlage bieten. Dadurch hast du außerdem viel Platz, um mit der Maus zu navigieren, was bei niedrigen DPI-Einstellungen praktisch ist, da du die Maus ziemlich viel bewegen musst.

Wenn Sie dieses Mauspad jedoch auspacken, bemerken Sie möglicherweise einen leichten Geruch. Dies liegt an dem Gummimaterial, aus dem es hergestellt ist. Um den Geruch zu beseitigen, lassen Sie das Mauspad an einem gut belüfteten Ort liegen ein paar Stunden lang, bevor du es auf deinem Schreibtisch aufstellst.

Du kannst es stattdessen auch waschen, wenn du möchtest. In dieser Hinsicht ist dieses Gerät einfach zu reinigen. Eigentlich musst du es gar nicht in die Waschmaschine stecken, da du Wischen Sie es einfach mit einem feuchten Tuch ab. Dank der wasserabweisenden Oberfläche kannst du schon wenige Minuten nach dem Abwischen wieder spielen!

Die großeBlack Shark Manta P3 lässt sich leicht verstauen. Einfach zusammenrollen, wegpacken oder mit auf Reisen nehmen. Nur nicht zu fest aufrollen, damit keine Eselsohren entstehen.

Allerdings bin ich skeptisch, was die langfristige Leistungsfähigkeit dieses Mauspads für den Wettkampf-Gaming-Einsatz angeht, da es sich schnell abnutzen könnte. Insgesamt bleibt es also ein großartiges Mauspad für Gamer, die ihren Schreibtisch damit auslegen möchten, doch langfristig könnte es seine Leistung nicht halten.

Für diesen Preis bekommt man jedoch eine hervorragende Schreibtischunterlage.

Vorteile Nachteile ✅ Deckt deinen Schreibtisch ab und bietet viel Bewegungsfreiheit beim Zocken ✅ Rutschfeste Gummibasis für bessere Bremsleistung beim Zocken ✅ Mit RGB-Variante für ein ansprechenderes Design



✅ Die großzügige Gaming-Matte dient gleichzeitig als Schreibtischauflage für produktives Arbeiten



✅ Wasserabweisendes Design für eine schnellere Reinigung nach Verschüttungen ❌ Ist im zusammengerollten Zustand schwer, was die Transportfähigkeit beeinträchtigen kann, doch das zusätzliche Gewicht spiegelt die robuste, hochwertige Verarbeitung wider

Fazit:Wählen Sie dieBlack Shark Manta P3 Wenn du ein preisgünstiges, großes Gaming-Mauspad für das Freizeit-Gaming suchst und nichts dagegen hast, deine Mauspads zu reinigen.

3. Razer Atlas [Das beste Gaming-Mauspad aus gehärtetem Glas]

Technische Daten Details Material Glas Größe (Zoll) 17,7 × 15,8 RGB No Am besten geeignet für Wettkampf-Gaming

Genau wie dasASUS ROG NH04 the Razer Atlas besteht aus Glas. Es ist jedoch größer als das ASUS Modell. Kaufen Sie dieses Modell also nicht, wenn die Mobilität ein entscheidendes Kaufkriterium ist. Umgekehrt, Es eignet sich perfekt für einen Gaming-Schreibtisch.

Wenn du Spiele wie CS2 and Bewertung, wirst du schnell feststellen, dass die Müheloses Gleiten auf diesem Mauspad.Das bedeutet, dasses ist einfacher, schneller zu schnippen als deine Gegner. Spieler, die bisher ein Gaming-Pad aus Stoff verwendet haben, müssen sich erst daran gewöhnen. Dennoch wirst du schnell feststellen, dass es eine bessere Leistung bietet als ein Stoff- oder Hybrid-Modell, insbesondere bei Ego-Shootern.

Die vertikalen Bewegungen auf diesem Pad sind zwar flüssig und äußerst präzise, Mir sind bei horizontalen Bewegungen leichte Beschwerden aufgefallen. Das lässt sich mit einer Hülle beheben, aber nur, wenn du daran gewöhnt bist oder ein Spiel spielst, bei dem du die Maus oft horizontal hin- und herbewegen musst.

Einer der Gründe, warum dies Razer Atlas besonders hervorzuheben ist die oleophobe Beschichtung. Das macht das Mauspad leicht zu reinigen; Du brauchst nur ein Mikrofasertuch oder ein weiches Tuch, um es abzuwischen, und schon bist du fertig.

Diese Beschichtung trägt ebenfalls zu seiner Empfindlichkeit bei und ist überraschend kein Fingerabdruckmagnet. Das kann ich von anderen vergleichbaren Gaming-Mauspads aus Glas, die ich getestet habe, nicht behaupten.

Und schließlich,Razer passt auf den gesamten Sockel mit einem noppenbesetzter rutschfester Gummifuß. Daher ist es nicht verwunderlich, dass the Razer Atlas bietet eine unglaubliche Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit, deine Zielgenauigkeit, Leistung und Effizienz im Spiel zu verbessern.

Vorteile Nachteile ✅ Sorgt für müheloses Gleiten der Maus bei rasanten Wettkampfspielen ✅ Bietet eine höhere Leistung als ein Stoff- oder Hybrid-Gaming-Pad ✅ Noppenbeschichtete rutschfeste Gummifüße für ein gleichbleibendes Spielerlebnis



✅ Geringere Geräuschentwicklung bei Mausbewegungen im Vergleich zu ähnlichen Pads



✅ Im Vergleich zu Stoffbinden ist nur ein minimaler Reinigungsaufwand erforderlich



✅ Härtegrad von über 9H, um Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten



✅ Keine Fingerabdruckfalle ❌ Schwer und weniger handlich, dafür aber auf außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt

Fazit: Wer zum ersten Mal ein Hartpad verwendet, wird feststellen, dass das Razer Atlas ein passendes, langlebiges und leistungsstarkes Plektrum mit einem angemessenen Lernaufwand.

4. CORSAIR MM700 RGB [Das beste RGB-Gaming-Mauspad]

Technische Daten Details Material Stoff Größe (Zoll) 36,6 × 15,8 RGB Yes Speziell 3-Port-Hub

Obwohl dieBlack Shark Manta P3 gibt es auch als RGB-Variante, die CORSAIR MM700 RGB Die Gaming-Maus schneidet in dieser Hinsicht besser ab. Mit anderen Worten, sie ist die Das beste große Gaming-Mauspad mit RGB-Beleuchtung, das ich getestet habe – und das bei weitem!

Du weißt ja bereits, dass es so groß ist, dass es deinen gesamten Schreibtisch abdeckt. Damit kannst du deine Gaming-Tastatur und -Maus auf derselben Unterlage platzieren und so für ein einheitlicheres, gleichmäßiges Spielfeld sorgen.

The CORSAIR MM700 RGBStoffoberfläche sorgt dafür, dass sich die meisten Spieler, die an dieses Material gewöhnt sind, wie zu Hause fühlen. Ich hätte mir eine Hybridversion gewünscht, aber Corsair hat diese Stofftextur so fantastisch hinbekommen, dass es mir jetzt nichts mehr ausmacht.

Dieses Gaming-Mauspad verfügt über ein eine Gummileiste, die sich über die gesamte Länge und Breite erstreckt damit er fest auf deinem Gaming-Schreibtisch steht. Das ist besser, als einfach nur rutschfeste Füße an den Ecken anzubringen, vor allem, weil die meisten deiner Bewegungen in der Mitte stattfinden.

In Kombination mit der Stoffoberfläche ist dieses Gaming-Mauspad die ideale Wahl für Gamer, die ein mittelschnelles bis schnelles Mauspad für das normale oder Wettkampf-Gaming suchen.

Außerdem,Corsair macht dieses Gaming-Pad dank eines gut platzierten Anschlusses an der Oberseite noch praktischer. Dort befindet sich Schließe das Gamepad an, um alle RGB-Funktionen nutzen zu können. Du kannst außerdem zwei weitere Peripheriegeräte anschließen, zum Beispiel deine Gaming-Maus und ein Headset, um die Kabel besser zu organisieren.

Letztendlich bin ich jedoch skeptisch, was die Reinigung dieses Pads angeht, da es aus Stoff besteht und einige elektrische Teile enthält. Ich empfehle, es niemals in Wasser einzuweichen und zu warten, bis sich wirklich starke Verschmutzungen angesammelt haben.

Vorteile Nachteile ✅ Ein Gaming-Pad, das groß genug ist, um deinen Schreibtisch abzudecken ✅ Individuell anpassbare RGB-Beleuchtung zur Aufwertung Ihres Setups



✅ Intuitiver Anschluss-Hub zum Anschließen des Gamepads und anderer Gaming-Peripheriegeräte



✅ Bietet eine mittlere bis schnelle Gaming-Leistung und eignet sich für Wettkampf-Gaming



✅ Durchgehende Gummibasis für mehr Stabilität und gleichbleibende Leistung beim Gaming ❌ Die Kanten können sich manchmal vom Schreibtisch abheben, doch insgesamt bleiben die Haftung und die Leistung weiterhin gut

Fazit:DiesCORSAIR MM700 RGB Es ergänzt dein Gaming-Setup perfekt und erweckt deinen Gaming-Schreibtisch mit seiner RGB-Beleuchtung zum Leben. Hol es dir, wenn du nach Möglichkeiten suchst, dein Gaming-Setup noch besser anzupassen.

5. Razer Strider Hybrid [Das beste Gaming-Mauspad für verschiedene Oberflächen]

Technische Daten Details Material Hybrid Größe (Zoll) Bis zu 16,1 x 37 RGB No Speziell Großes Mauspad

Überraschenderweise,the Razer Strider Hybrid Liegt für ein großes Gaming-Mauspad direkt nach dem Auspacken flach auf. Das mag zum Teil daran liegen, wie es für die Verpackung aufgerollt wird, aber ich habe festgestellt, dass dies hauptsächlich auf die Hybridoberfläche und die Kantennaht zurückzuführen ist.

Im Grunde genommen musst du die genähten Kanten des Polsters nicht festkleben oder beschweren, damit sie flach liegen. Selbst nach intensiver Nutzung beginnen sie nicht, sich zu verziehen, ein Problem, das bei den meisten minderwertigen großen Mauspads heutzutage auftritt.

Weiter geht’s,Razer Hier habe ich mich für einen Hybridbelag entschieden. Das ist in vielerlei Hinsicht besser als eine Stoffoberfläche, aber du wirst die Festigkeit und Rauheit das Beste. Das macht den entscheidenden Unterschied, wenn man in rasanten Spielen wie Fallout 4 and Fortnite.

Die Eignung dieses Mauspads für rasante Spiele wird zudem dadurch unterstützt, dass Gummifüße, die über die gesamte Unterseite des Materials verlaufen. Sobald man es auf den Schreibtisch stellt, bleibt es dort liegen.

Außerdem gefällt mir Razers Kantennaht an diesem Gerät. Einerseits, Man würde kaum eine Unebenheit spüren, wenn man mit der Maus über die Kanten fährt, da die Naht fast bündig mit der Oberfläche des Mauspads abschließt. Andererseits ist die Randnaht nicht so stark, dass sich das Mauspad dadurch wellt.

Wenn es etwas gibt, das mir an diesem Mauspad besonders gefällt, dann ist es das Fehlen von RGB. Da es sich hierbei um eine Abteilung handelt, in der die RazerTastaturen Glanz – das hätte ich mir auch bei diesem hier gerne gewünscht.

Vorteile Nachteile ✅ Hochwertiges Pad, das direkt nach dem Auspacken fest aufliegt ✅ Die hervorragende Kantenverarbeitung verhindert, dass die Maus verrutscht



✅ Eine rauere und festere Oberfläche ermöglicht eine bessere Steuerung im Spiel



✅ Bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Spielsteuerung und Geschwindigkeit



✅ Wasserabweisende Oberfläche gegen verschüttetes Wasser



✅ Einfacher zu reinigen und wiederzuverwenden als Mauspads aus Stoff oder Gummi ❌ Keine RGB-Beleuchtung, wodurch das Design schlank, klar und übersichtlich bleibt

Fazit: The Razer Strider Hybrid Dank seines Designs eignet es sich hervorragend für Gamer, die rasante Spiele bevorzugen, sowie für diejenigen, die ihr Mauspad gerne durch Aufdrücken anhalten möchten, ohne dabei an Leistung einzubüßen.

6. Kensington Duo Gel Wave [Das beste Gaming-Mauspad mit Handgelenkauflage]

Technische Daten Details Material Gel Größe (Zoll) 9,63 mal 7,63 RGB No Speziell Handgelenkauflage

Wenn du ein Fan von Gaming-Mauspads mit Handgelenkauflage, dann dieKensington Duo Gel Waveist für dich. Es bietet sogar ein nettes Extra von einschließlich einer Handballenauflage für die Tastatur im Lieferumfang.Also, du bekommst einEin umfassender ergonomischer Ansatz für Ihre ausgedehnten Gaming-Sessions.

Ich bin beeindruckt von der Entscheidung, bei dieser Handballenauflage Gel zu verwenden, anstatt der üblichen Alternativen aus Stoff oder Memory-Schaum. Das Gel passt sich natürlicher der Form Ihres Handgelenks an, wodurch diese Handballenauflage auf Dauer bequemer wird.

Obwohl Memory-Schaum auch in dieser Hinsicht überzeugt, ist der Kensington Duo Gel Wave is leichter zu reinigen als jeder Memory-Schaum. Darüber hinaus bietet es eine Kühlung und Belüftung Stellen Sie es so ein, dass Ihre Handgelenke nicht heiß werden oder schwitzen.

Das gefällt mir auch Die Handballenauflagen sind weder hart noch weich, mit der richtigen Passform. Nach ein paar Stunden Tragen merkt man gar nicht mehr, dass man sie trägt – ein Beweis für ihren Tragekomfort –, und sie stören beim Spielen nicht.

Ich hätte mir allerdings ein größeres Mauspad gewünscht, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Glücklicherweise hat das Mauspad eine glatte Oberfläche, die eignet sich für mittelschnelle bis schnelle Spiele. Trotzdem würde mehr Platz es einfacher machen, sich mehr auf das Spielen zu konzentrieren, anstatt darauf, die Maus in der Mitte zu halten.

Vorteile Nachteile ✅ Ergonomische Handballenauflage für schmerzfreie, lange Gaming-Sessions ✅ Die richtige Gelkonsistenz für hohen Tragekomfort ✅ Die Handballenauflage lässt sich leichter reinigen und man gewöhnt sich schneller daran als an eine aus Stoff



✅ Mit einer Unterteilung in der Handballenauflage für eine bessere Belüftung bei langen Gaming-Sessions



✅ Die rutschfeste Unterseite verbessert die Spielleistung und sorgt für mehr Beständigkeit



✅ Äußerst robuste Gaming-Maus mit einer Lebensdauer von bis zu 3 Jahren ❌ Nach einigen Jahren intensiver Nutzung kann das Gel auslaufen, doch das Mauspad bietet insgesamt weiterhin eine solide Leistung

Fazit: Ich empfehle das Kensington Duo Gel Wave für Gamer, die viel Zeit an ihren Gaming-Computern verbringen und dort produktivitätsorientierte Aufgaben erledigen.

7. ASUS ROG Hone Ace Aim Lab [Das beste Hybrid-Gaming-Mauspad]

Technische Daten Details Material Hybridstoff Größe (Zoll) Bis zu 34,5 x 15,7 RGB No Speziell Genauigkeitsangaben

ASUSin Zusammenarbeit mitAim Lab um ein Gaming-Mauspad mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten, was ihnen mit dem ROG Hone Ace Aim Lab.

Positiv finde ich, dass mir das angemessene Größe und hervorragende Seitennähte um ein Ausfransen zu verhindern. Dieser ist kleiner als der Razer Strider Hybrid, und mir ist aufgefallen, dass die Nähte auch etwas stärker hervorstehen, aber das wird dich beim Spielen nicht stören.

Der gummierte Boden verhindert, dass die Füße während des Trainings wegrutschen. Andernfalls käme es aufgrund der Verschiebung des Pads zu Beinahe-Fehlern und Leistungseinbußen. Die gummierte Unterseite ist zudem leicht erhöht, was für ein leichtes Dämpfungsgefühl sorgt.

Eine praktische Funktion, die dir bei diesem Pad schnell auffallen wird, ist die Zentimeter-Skala am Sockel. Manche Gamer können damit einfache Dinge auf ihrem Tisch vermessen, oder es könnte sich auch für bestimmte produktive Aufgaben eignen. Wenn du jedoch eine kompatible Maus hast, helfen dir diese Markierungen dabei, Kalibrieren Sie die Maus, um beim Spielen effizienter zu sein. Das war ein brillanter Schachzug von ASUS.

Mir gefällt auch, dass man auf diesem Pad bequem spielen kann, ohne Hüllen zu verwenden. Trotzdem neigt dazu, Schweiß einzuschließen, was dazu führen kann, dass sich unter dem Oberstoff Luftblasen bilden. Sie sollten außerdem Werfen Sie dieses Pad zur Reinigung niemals in die Waschmaschine. Andernfalls kann es zu demselben Problem mit Luftblasen kommen, wodurch beim Spielen tote Stellen entstehen.

Vorteile Nachteile ✅ Optimale Naht an der Seite, um ein Ausfransen zu verhindern ✅ Zentimeter-Markierungen auf der Unterlage zur Kalibrierung der Maus ✅ Gummifüße sorgen für Stabilität und Dämpfungskomfort



✅ Die Oberfläche verursacht nach langen Gaming-Sessions seltener Hautausschläge oder Juckreiz



✅ Insgesamt tolle und robuste Verarbeitung ❌ Es können nach einiger Zeit Luftblasen und tote Stellen entstehen, doch im Alltag bietet es weiterhin zuverlässige Leistung

Fazit: Dies ist ein auffälliges Hybrid-Gaming-Mauspad für Einsteiger, wenn man an Mauspads mit Stoffoberfläche gewöhnt ist, doch es hält intensiver Nutzung nicht besonders gut stand.

8. SteelSeries QcK XXL [Das beste große Gaming-Mauspad]

Technische Daten Details Funktionen Details Material Stoff Größe (Zoll) Bis zu 24 x 48 RGB No Speziell Kompatibel mit Lasersensoren

Wenn Sie entschlossen sind, das größte Hochleistungs-Gaming-Mauspad für deinen Schreibtisch, damit kann man nichts falsch machen SteelSeries QcK XXL verschiedene Größenoptionen. Natürlich gibt es auch andere große Mauspads wie das Razer Strider Hybrid, aber an die schiere Größe dieses Modells reichen sie bei weitem nicht heran SteelSeries QcK XXL.

Glücklicherweise ist die Größe nicht der einzige Vorteil, den es bietet. Sie haben gummierte Füße, wie bei den anderen Modellen, für mehr Stabilität und einen besseren Halt auf deinem Gaming-Tisch. So stellst du außerdem sicher, dass du in Spielen, in denen es auf Präzision ankommt, nicht ständig deinen Schüssen hinterherjagen musst und dich schon kleinste Bewegungen des Mauspads aus der Bahn werfen.

Was das Gaming angeht, empfehle ich dieses Mauspad Spieler, denen Genauigkeit und Präzision wichtiger sind als Geschwindigkeit. Nach einer Weile wirst du feststellen, dass dies SteelSeries QcK XXL has unglaubliche Bremskraft. Das bedeutet, dassideal zum Scharfschießen und für kleinere Anpassungen im Spiel. Umgekehrt bedeutet das, dass es für einen temporeichen Spielstil nicht so gut geeignet ist.

Dieses Mauspad ist sogar noch besser… für Spieler, die es gewohnt sind, zum Bestätigen eines Stopps die Maustaste zu drücken. Die zusätzliche Polsterung zwischen der Oberfläche des Mauspads und den gummierten Füßen sorgt dafür, dass dies möglich ist, ohne dass deine Handgelenke schmerzen.

Denk aber bitte daran, dass dieses Mauspad aus Stoff besteht. Es zieht also Schmutz, Haare und Staub regelrecht an. Du musst es regelmäßig waschen, damit es in Topform bleibt. Und wenn du eine Katze hast, die gerne auf deinem Schreibtisch ein Nickerchen macht, musst du es noch viel öfter reinigen als sonst.

Vorteile Nachteile ✅ Gummierte, rutschfeste Füße für optimale Gaming-Leistung ✅ Weiche Oberfläche für präzises Gaming



✅ Liegt direkt nach dem Auspacken flach



✅ Bietet sanfte und gleichmäßige Gleitbewegungen, ideal für Sniping und ähnliche Gaming-Aufgaben



✅ Höhere Bremskraft für mehr Präzision und Feineinstellungen



✅ Ideales Gaming-Mauspad für Rechts- und Linkshänder ❌ Zieht leicht Haare, Staub und Schmutz an, sieht aber nach einem kurzen Abwischen wieder wie neu aus und funktioniert auch so

Fazit: Dies ist ein ideales, hochwertiges Gaming-Pad für beidhändige Nutzer. Es eignet sich besonders gut für Spiele, bei denen es auf höchste Präzision ankommt, und weniger für rasante Titel.

9. Logitech G440 [Das beste Gaming-Mauspad für den Wettkampf]

Technische Daten Details Material Polypropylen Größe (Zoll) 13,4 x 11 RGB No Speziell Sensoroptimiert

Bevor man sich mit dem Logitech G440, Mach dir keine Sorgen wegen der Geräusche. Nein, das ist kein Mangel, der speziell dieses Mauspads betrifft. Vielmehr ist das bei harten Mauspads ganz normal, da sie dazu neigen, lauter als vergleichbare Stoffbinden.

Der Lärm ist kein Problem, da ich beim Zocken ein Headset anschließe. Wenn du in der Nähe von anderen Leuten spielst, solltest du sie vielleicht in Betracht ziehen.

Ich habe festgestellt, dass Laser-Gaming-Maus-Sensoren funktionieren auf diesem harten Mauspad besser als auf Stoffunterlagen. Wenn du also ein Fan von Gaming-Lasermäusen bist, könnte dies die logischste Wahl sein.

Allerdings gibt es einen Nachteil. Dieses Mauspad wird Ihnen gefallen, weil höhere Geschwindigkeit und schnellere Reaktionszeiten. Andererseits bietet es Ihnen nicht so viel Kontrolle oder Präzision wie bei einem Stofftuch, und bei der Verwendung eines kabellose Gaming-Maus. Das liegt an der höhere Empfindlichkeit und geringere Bremswirkung für die diese robusten Gaming-Pads bekannt sind.

Mit anderen Worten: Dies könnte das letzte Gerät sein, das das Spielerlebnis auf einigen der die besten Gaming-Monitore mit unglaublichen Bildwiederholraten. Schließlich werden deine Mausbewegungen auf diesem Mauspad hervorragend erfasst.

Außerdem,the Logitech G440 lässt sich leichter reinigen als eine Stoffbinde. Man kann es einfach mit einem Mikrofasertuch abwischen und fertig – das geht bei einem Stoffbinden nicht. Tatsächlich muss ich mir nach dem Reinigen keine Sorgen um eine Verschlechterung der Qualität machen, wie es bei einem Stoffbinden der Fall wäre.

Vorteile Nachteile ✅ Ideales Mauspad für schnelle und reaktionsintensive Spiele wie Ego-Shooter ✅ Einfacher zu reinigen als Stoffbinden



✅ Gummierte, rutschfeste Füße, die das Gamepad sicher an seinem Platz halten



✅ Optimale Erfassung bei hochwertigen Sensoren



✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ❌ Aufgrund seiner Größe und der Tatsache, dass es sich nicht zusammenrollen lässt, ist es nicht besonders transportabel, bietet jedoch hervorragende Stabilität und Komfort für stationäre Aufstellungen

Fazit: Logitech G440 besonders für Spieler geeignet, die sich für rasante Spiele interessieren, bei denen Geschwindigkeit Vorrang vor allgemeiner Genauigkeit und Präzision hat.

Wie wählt man das beste Gaming-Mauspad aus?

Bei der Auswahl einer Maus, insbesondere für einen MMO-Gaming-Maus… solltest du nicht nur auf den Preis und das Aussehen achten. Meiner Erfahrung nach kannst du eine noch bessere Gaming-Leistung erzielen, wenn du ein Gaming-Mauspad wählst, das zu deinem Maus-Typ (Laser oder optisch), deiner Spielhand und anderen relevanten Faktoren passt.

Hier sind die Kriterien, die ich berücksichtigen würde, bevor ich mich für ein Gaming-Mauspad entscheide.

1. Belagarten: Filz vs. Hartbelag

Gaming-Mauspads aus Stoff und mit harter Oberfläche eignen sich für unterschiedliche Spielstile. So kann beispielsweise ein hartes Gaming-Mauspad deine Leistung beim Spielen einiger der besten Ego-Shooter verbessern.

Die folgende Tabelle verdeutlicht dies besser.

Kriterien Schwer Stoff Einstellung Geschwindigkeit Präzision Lärm Hoch Low Bremswirkung Low Hoch Haltbarkeit Hoch Low Haustierfreundlichkeit Hoch Low Reinigungsfreundlichkeit Hoch Low Portabilität Low Hoch Am besten geeignet für FPS MMO

2. Größe und Form

Einige große Pads, wie zum Beispiel das SteelSeries QcK XXL, könnte zu groß für deinen Gaming-Schreibtisch sein oder dich daran hindern, das Mauspad im Rucksack mitzunehmen.

Ebenso,Ich empfehle Spielern mit niedriger DPI-Einstellung größere Mauspads da man sich über eine größere Fläche bewegen muss. Umgekehrt eignen sich harte oder gläserne Mauspads hervorragend für FPS-Spieler und Spieler mit hoher DPI-Einstellung, da sie nur geringe Bewegungen benötigen, um Mausbefehle zu registrieren.

3. Oberflächenstruktur und Gleitfähigkeit

Je rauer die Oberfläche eines Gaming-Mauspads ist, desto weniger gleitet die Maus darauf. Das Material, aus dem Ihr Gaming-Mauspad besteht, kann ebenfalls die Oberflächenstruktur bestimmen. Zum Beispiel, Stoff ist in der Regel rauer als harte Polster. Das kann sich jedoch je nach Art des Stoffes ändern.

Normalerweise entscheide ich mich für lgeringere Reibung und glattere Oberflächen für mehr Geschwindigkeit im Spiel wenn ich auf ein wenig Genauigkeit verzichten kann. Alternativ verwende ich ein ein Gaming-Mauspad aus Stoff, wenn mir Präzision wichtiger ist als Geschwindigkeit.

4. Stabilität

Eine stabile Unterlage für das Gaming-Mauspad verhindert, dass es verrutscht, egal wie heftig deine Bewegungen auch sein mögen. Das kann den Unterschied zwischen einem Treffer und einem Fehlschuss ausmachen, besonders bei sehr empfindlichen Mauseinstellungen oder in Spielen, bei denen es auf höchste Präzision ankommt, wie zum Beispiel Bewertung.

Vermeiden Sie es also, ein billiges Mauspad zu kaufen, bei dem das rutschfeste Material nur an den vier Ecken der Unterseite angebracht ist. Entscheiden Sie sich stattdessen für ein Modell, bei dem die gesamte Unterseite mit rutschfesten Noppen versehen ist.

5. Langlebigkeit

Die Erfolgsbilanz eines Herstellers sollte man als Erstes prüfen, wenn es um die Langlebigkeit geht. Marken wie ASUS and Razer sind schon lange im Geschäft und genießen einen guten Ruf, sodass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man bei ihnen eine höhere Haltbarkeit erhält.

Schau dir dann das Material an. Ich habe festgestellt, dass Glas ist in der Regel haltbarer als Stoff, wobei Hybridmaterialien eine bessere Leistung erbringen als reine Stoffmaterialien.

Allerdings müsste man den Vergleich auf der Grundlage gleicher Qualität anstellen. Wenn beispielsweise alle anderen Faktoren gleich bleiben, würde ein Gaming-Mauspad aus Stoff für 100 Dollar länger halten als ein Modell aus Hybridmaterialien für 30 Dollar.

6. Besondere Merkmale

Besondere Funktionen von Gaming-Mauspads können Optimieren Sie Ihr Spielerlebnis und verbessern Sie Ihre Gaming-Ausstattung.

Du kannst dir zum Beispiel ein Gaming-Mauspad mit RGB-Beleuchtung zulegen, um dein RGB-Gaming-Setup zu ergänzen. Alternativ kannst du dich für ein Gaming-Mauspad mit wasserabweisender Beschichtung entscheiden, wenn du es nicht magst, deine Mauspads hin und wieder zu waschen.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Gaming-Mauspad?

Welches das beste Gaming-Mauspad ist, hängt von der Art der Spiele, die Sie spielen, Ihren Anforderungen an die Mobilität, dem Typ Ihrer Gaming-Maus und anderen persönlichen Faktoren ab. Zum Beispiel ist das ASUS ROG NH04 ist das beste Gaming-Mauspad für FPS-Spieler, da es eine schnelle Mausabtastung bietet, eignet sich jedoch möglicherweise nicht so gut für Spiele mit niedrigerer DPI-Einstellung.

Sind Mauspads beim Gaming hilfreich?

Mauspads können das Gaming aufgrund ihrer unterschiedlichen Empfindlichkeitseinstellungen und Bremskraft verbessern. Daher eignet sich ein Gaming-Pad mit harter Oberfläche am besten für Ego-Shooter wie Bewertung and Fallout 4, während ein Gaming-Pad aus Stoff geeignet ist für Bergbau, Handwerk, SIMSund Gaming mit niedriger DPI.

Welches Mauspad verwenden Profispieler?

Profi-Gamer verwenden Mauspads, die mit Laser- und optischen Gaming-Mäusen gut harmonieren, über rutschfeste Füße für eine verbesserte Leistung verfügen und ihren besonderen Anforderungen beim Gaming gerecht werden.

Welche Mauspadgröße eignet sich am besten zum Zocken?

Es gibt keine Einheitsgröße für Gaming-Mauspads. Am besten wählst du ein Mauspad, das zur Größe deines Schreibtisches passt und dir genügend Bewegungsfreiheit bietet, insbesondere bei niedrigeren DPI-Einstellungen.

Spielt das Mauspad bei einem Ego-Shooter eine Rolle?

Mauspads spielen bei Ego-Shootern wie Counter-Strike, wo man Geschwindigkeit und hohe Bildwiederholraten braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher ist ein Mauspad mit harter Oberfläche oder aus Glas die beste Wahl, da diese die hochsensiblen Mauseinstellungen für FPS-Spiele unterstützen.

Sind harte Mauspads besser?

Harte Mauspads eignen sich besser für Spiele mit hoher Empfindlichkeit, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als allgemeine Präzision. Ebenso sind sie besser für Laser-Sensoren von Gaming-Mäusen geeignet, die auf Stoff-Mauspads schwerer zu erfassen sind.

Kann ein verschmutztes Mauspad das Gaming beeinträchtigen?

Ein verschmutztes Mauspad kann die Spielleistung beeinträchtigen und zu einem minderwertigen Spielerlebnis führen. Verschmutzungen auf Gaming-Mauspads können zudem die Unterseite der Gaming-Maus beschädigen und zu „toten Punkten“ führen, was es schwieriger macht, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wie wäscht man ein Mauspad?

Wie man ein Mauspad richtig reinigt, hängt vom Material ab. Mauspads mit harter Oberfläche, Glas- und Hybrid-Mauspads können mit einem Mikrofasertuch abgewischt werden. Einige Gaming-Mauspads aus Stoff können in die Waschmaschine geworfen werden, während andere von Hand gereinigt werden müssen.

Wie trocknet man ein Mauspad schnell?

Am besten trocknet man ein Mauspad schnell, indem man es an der frischen Luft und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt liegen lässt. Dies ist besonders bei Mauspads aus Stoff wichtig, damit sie keine unangenehme Atmosphäre beim Spielen verursachen. Mauspads mit harter Oberfläche können einfach mit einem trockenen Mikrofasertuch abgewischt werden.

Ist ein dickes oder ein dünnes Mauspad besser?

Ein dickes Mauspad ist nicht grundsätzlich besser als ein dünnes, und umgekehrt. Vielmehr hängt die Wahl davon ab, ob der Gamer mehr Polsterung bevorzugt (dick), gerne fest aufdrückt, um die Maus anzuhalten (dick), oder etwas extrem leicht (dünn).