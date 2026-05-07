Die 7 besten MicroSD-Karten für das Steam Deck im Jahr 2025

Die besten microSD-Karten für Steam Deck bietet Ihnen schnellere Ladezeiten, zusätzlichen Speicherplatz und ein flüssigeres Spielerlebnis. Unsere erste Wahl, die SAMSUNG PRO Plus, ist die beste microSD-Karte insgesamt für Steam Deck, die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit mit reichlich Platz für Ihre Spiele verbinden. Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Top-Empfehlungen, die tatsächlich Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Unsere Top-Empfehlungen für microSD-Karten für das Steam Deck

Alle Empfehlungen in diesem Artikel wurden gründlich recherchiert, sodass Sie sicher sein können, dass keine davon zufällig hier gelandet ist. Doch selbst unter den Allerbesten gibt es einige, die einfach noch besser sind. Und siehe da, hier sind die absoluten Spitzenreiter Steam Deck Empfehlungen für Speicherkarten:

SAMSUNG PRO Plus – Atemberaubende Geschwindigkeit und absolut zuverlässige Zuverlässigkeit. Ein echter Allrounder mit professioneller Leistung, Performance und Langlebigkeit für dein Gaming. Lexar Blue – Der beste Beweis dafür, dass man für eine beeindruckende Leistung des Steam Decks nicht tief in die Tasche greifen muss. Unschlagbare Angebote, wenn es um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geht. PNY PRO Elite – Erlebe eine Leistung wie mit Turbolader und lass all die langen Ladezeiten hinter dir. Schneller geht es kaum.

Natürlich bedeutet diese kurze Liste keineswegs, dass alle anderen Speicherkarten, die später auf den Markt gekommen sind, Ihre Aufmerksamkeit nicht verdienen. Tatsächlich bezweifle ich nicht, dass Sie sich je nach Ihren persönlichen Vorlieben für ein ganz anderes Modell entscheiden könntenTop 3. Also, ich lade euch ein, nach unten zu scrollen, damit wir uns die vollständige Liste ansehen und alles im Detail erkunden können!

Die 7 besten microSD-Karten für das Steam Deck: Holen Sie das Beste aus Ihrem tragbaren Gaming-Gerät heraus

Wenn man nicht genau hinschaut, sehen alle Speicherkarten auf den ersten Blick gleich aus. Wenn man sich jedoch etwas genauer damit beschäftigt, merkt man, dass bestimmte Eigenschaften, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, einen entscheidenden Unterschied für das Spielerlebnis und den Spielspaß ausmachen können.

Ich weiß, ich weiß, all diese Beschreibungen durchzulesen kann ganz schön nervig sein, wenn man eigentlich nur endlich mit dem Spiel loslegen will, auf das man sich schon so sehr gefreut hat.

Aber glaub mir, die paar Minuten, die du jetzt hier investierst, werden sich um ein Vielfaches auszahlen. Sollen wir anfangen?

1. SAMSUNG PRO Plus [Die beste microSD-Karte für das Steam Deck]

Technische Daten Details Speicherkapazität 512 Gigabyte Lesegeschwindigkeit 180 MB/s Schreibgeschwindigkeit 130 MB/s Geschwindigkeitsklasse U3, Klasse 10 Hardware-Schnittstelle microSD, microSDXC Besondere Merkmale Röntgenstrahlungsbeständig, temperaturbeständig, magnetbeständig

Wenn du etwas suchst, das alles kann, dann ist das SAMSUNG PRO Plus ist zweifellos die beste microSD-Karte insgesamt für Steam Deckgibt es.Die Leistung ist einfach unglaublich und bietet dir ultraschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, sodass sich deine Spiele zügig installieren lassen und mit minimalen Verzögerungen geladen werden.

Auf dieser Speicherkarte können Sie mehrere AAA-Spiele speichern, ohne befürchten zu müssen, dass der Speicherplatz bald knapp wird. Mit 512 GB Speicherplatz… bietet mehr als genug Platz für all Ihre Spiele, Updates und Medien. Es ist zuverlässig, langlebig und so konstruiert, dass es dem täglichen Gebrauch standhält.

Dank der hohen Geschwindigkeit bleibt Ihr Gerät dabei stets reaktionsschnell, ganz gleich, was Sie gerade tun. Und da es mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel ist, können Sie es auf Geräten wie Nintendo Switch, auch! Denk aber daran, dass du die Karte dafür höchstwahrscheinlich formatieren musst, sodass deine Daten verloren gehen könnten.

Kurz gesagt, dieSAMSUNG PRO Plus vereint Leistung, Speicherkapazität und Zuverlässigkeit und ist damit ein echter Spitzenkandidat für die beste SD-Karte für Steam Deck. Damit kann man einfach nichts falsch machen, und genau deshalb steht es an der Spitze dieser Kategorie.

Vorteile Nachteile ✅ Blitzschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ✅ Langlebig und zuverlässig für den langfristigen Einsatz ✅ Minimale Ladezeiten und schnelle Installationen ✅ Mit zahlreichen Geräten kompatibel ✅ 512 GB Speicherplatz für jede Menge Spiele und Dateien ❌ Bei intensiver Nutzung kann die Schreibgeschwindigkeit leicht nachlassen

Fazit: The SAMSUNG PRO Plus vereint hohe Geschwindigkeiten, reichlich Speicherplatz und Langlebigkeit in einer einzigen Karte, die einfach alles kann. Sie ist zwar vielleicht etwas teurer als manche andere Optionen, aber mit ihr sind Sie für alles gerüstet – und das auf lange Sicht.

2. Lexar Blue [Die beste preisgünstige microSD-Karte für das Steam Deck]

Technische Daten Details Speicherkapazität 256 GB Lesegeschwindigkeit 160 MB/s Schreibgeschwindigkeit 90 MB/s Geschwindigkeitsklasse U3, Klasse 10 Hardware-Schnittstelle microSDXC Besondere Merkmale Röntgenstrahlungsbeständig, magnetfeldbeständig, verschleißfest, temperaturbeständig, sturzsicher

Es gibtkeine andere SD-Karte für Steam Deck das ein so ausgewogenes Verhältnis von Geschwindigkeit, Kapazität und Zuverlässigkeit für preisbewusste Nutzer bietet. Ganz gleich, ob du Indie-Perlen oder große Titel spielst – du musst nicht auf Ladebildschirme warten, denn dank der hohen Lesegeschwindigkeit werden deine Spiele schnell geladen, sodass du immer mitten im Geschehen bleibst.

Ein weiterer herausragender Aspekt von Lexar Blueist seinbeeindruckende Kompatibilität. Es ist nicht nur ein Steam Deck Held, da es nahtlos mit dem Nintendo Switch, Kameras, Tablets und vieles mehr. Dank der UHS-I-Technologie bietet sie eine stabile Leistung und eignet sich daher hervorragend für Spiele, Medien und den täglichen Gebrauch.

Und zu guter Letzt, trotz des günstigen Preises, Es ist auf Langlebigkeit ausgelegt, mit einem robusten Design, das dem ständigen Wechseln zwischen verschiedenen Geräten standhält. Es ist wirklich eine Karte, auf die man sich verlassen kann – sowohl was die Leistung angeht als auch in Bezug auf den Preis. Denn wer sagt denn, dass eine günstige microSD-Karte nicht auch eine hervorragende Leistung bieten kann?

Vorteile Nachteile ✅ Erschwinglich, ohne Abstriche bei der Leistung ✅ Hohe Lesegeschwindigkeiten für Spiele ✅ Kompaktes und robustes Design ✅ Bleibt auch bei längerem Gebrauch kühl ✅ Stabile Leistung bei großen Spieledateien ❌ Die Schreibgeschwindigkeit ist möglicherweise nur geringfügig langsamer als bei Premium-Karten

Fazit:Für alle Steam-Deck-Spieler mit begrenztem Budget ist die Lexar Blue mit Abstand die beste preisgünstige microSD-Karte auf dem Markt, die zuverlässige Leistung und Langlebigkeit zu einem unglaublich attraktiven Preis bietet. Sie ist schlichtweg die beste günstige microSD-Karte, und keine andere kommt ihr auch nur annähernd gleich.

3. PNY PRO Elite [Die schnellste microSD-Karte für das Steam Deck]

Technische Daten Details Speicherkapazität Eineinhalb Terabyte Lesegeschwindigkeit 200 MB/s Schreibgeschwindigkeit 150 MB/s Geschwindigkeitsklasse U3, Klasse 10 Hardware-Schnittstelle microSDXC Besondere Merkmale Magnetfest, stoßfest, temperaturbeständig, wasserdicht

Das ist nicht einfach nur eine microSD-Karte – es ist ein wahres Kraftpaket, entwickelt für Gamer, die keine Wartezeiten dulden. Als beste SD-Karte für Steam Deck Was die reine Geschwindigkeit angeht, lädt es deine Spiele schneller, sorgt für einen flüssigeren Spielablauf und bewältigt selbst die größten Spieledateien mit Leichtigkeit. Es sprengt einfach alle Grenzen, und genau das macht es so großartig.

Doch Geschwindigkeit ist nur ein Aspekt. Mit einem satte 1,5 TB Speicherplatz… es ist, als hätte man eine tragbare Bibliothek mit all seinen Lieblingsspielen, die jederzeit einsatzbereit ist. Und natürlich, wenn man sie für mehr als nur das Steam Deck… und es funktioniert auch nahtlos mit den meisten anderen Geräten!

Und nicht zuletzt sollten wir auch die lange Lebensdauer nicht vergessen, dank der Sie noch viele Jahre lang von dieser erstklassigen Leistung profitieren können. Wenn Sie die schnellste microSD-Karte für Ihr Steam Deck ohne Abstriche zu machen, die PNY PRO Elite ist derjenige, den es zu schlagen gilt.

Vorteile Nachteile ✅ Blitzschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ✅ Riesige Speicherkapazität von 1 TB ✅ Robuste Konstruktion für den langfristigen Einsatz ✅ Flüssige Leistung für rasantes Gaming ✅ Zuverlässig auch bei Dauerbetrieb ❌ Höherer Preis für Premium-Geschwindigkeit und -Kapazität

Fazit: Was die Geschwindigkeit angeht, so ist das PNY PRO Elite ist der unangefochtene Champion unter den microSD-Karten für das Steam Deck. Auch wenn sie etwas teurer ist, machen ihre blitzschnelle Geschwindigkeit, ihre zuverlässige Leistung, ihre Langlebigkeit und ihr riesiger Speicherplatz sie zu einer lohnenden Investition, an der man noch lange Freude haben wird.

4. GIGASTONE Gaming Plus-Serie [Die beste 1-TB-microSD-Karte für das Steam Deck]

Technische Daten Details Speicherkapazität ein Terabyte Lesegeschwindigkeit 150 MB/s Schreibgeschwindigkeit 90 MB/s Geschwindigkeitsklasse U3, Klasse 10 Hardware-Schnittstelle microSDXC Besondere Merkmale Wasserdicht, stoßfest, temperaturbeständig, röntgensicher

Die richtige Speichergröße zu finden, kann schwieriger sein, als es klingt. Zu wenig macht natürlich keinen Spaß, aber zu viel für etwas zu bezahlen, das man gar nicht nutzt, ist auch nicht gut. Meiner Erfahrung nach, ein Terabytescheint der schönste Ort zu sein, den man finden kann, und hier, GIGASTONE Gaming Plus-Serie bietet die beste microSD-Karte für deine Spiele.

Natürlich ist der riesige Speicherplatz nicht das Einzige, was diese Karte zu bieten hat. Außerdem bietet es beeindruckende Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, sodass dein Spiel auch bei umfangreichen Titeln flüssig läuft. Die Ladezeiten verkürzen sich, und alles fühlt sich einfach spritziger an, genau wie das Steam Deck So sollte diese Erfahrung sein.

Und vor allem ist es zuverlässig. Ganz gleich, ob du riesige offene Welten erkundest oder in rasanten Shootern kämpfst – du kannst dir sicher sein, dass es dich nie im Stich lassen wird. Das gilt auch dann, wenn du es auf anderen Geräten nutzen möchtest, wie zum Beispiel dem Nintendo Switch!

Vorteile Nachteile ✅ Riesige Speicherkapazität von 1 TB ✅ Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ✅ Für Gaming-Leistung optimiert ✅ Zuverlässig im Langzeitbetrieb ✅ Reibungsloser Spielablauf auch bei großen Spiel-Dateien ❌ Nicht die absolut schnellste verfügbare Option, aber dennoch schnell

Fazit: The GIGASTONE Gaming Plus-Serie bietet schnelle Leistung und enormen Speicherplatz, was sie zu einer unschlagbaren microSD-Karte macht, wenn es um die ideale Speicherkapazität von 1 TB geht. Mit dieser Karte können Sie sorgenfrei spielen, und genau das ist es, was die Steam Deckworum es geht.

5. SanDisk Extreme [Die beste microSD-Karte mit hoher Speicherkapazität für das Steam Deck]

Technische Daten Details Speicherkapazität Zwei Terabyte Lesegeschwindigkeit 190 MB/s Schreibgeschwindigkeit 130 MB/s Geschwindigkeitsklasse U3, Klasse 10 Hardware-Schnittstelle microSDXC Besondere Merkmale Wasserdicht, röntgensicher, temperaturbeständig

Während für die meisten 1 TB die perfekte Speichergröße ist, lieben es manche Gamer einfach, über nahezu unbegrenzten Speicherplatz zu verfügen, den sie so vollstopfen können, dass ihnen vielleicht nie die Spiele ausgehen. Wenn du eher zur letzteren Kategorie gehörst, dann wirst du SanDisk Extreme, weilDieser 2-TB-Kraftprotz ist ein absoluter Schwergewichts-Champion.

Ideal für die Steam Deck, it bietet Platz für deine gesamte Spielesammlung, von Indie-Perlen bis hin zu AAA-Titeln. Dank der Einstufung „A2“ starten Apps und Spiele schnell, und die Videogeschwindigkeitsklasse „V30“ sorgt für eine flüssige Leistung, selbst bei anspruchsvollen Titeln.

Diese Karte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und widersteht Stürzen, Stößen, Wasser und extremen Temperaturen, was sie zudem zu einer robuster Begleiter für Gamer, die viel unterwegs sind. Nie wieder mehrere Karten mit sich herumtragen oder zwischen Spielen hin- und herwechseln – eine riesige Sammlung steht dir jederzeit zur Verfügung. Wenn du nach der ultimativen Speicherlösung für dein Steam Deck suchst, ist diese Karte genau das Richtige für dich.

Vorteile Nachteile ✅ Absolut riesige Speicherkapazität von 2 TB ✅ A2-Zertifizierung für schnelles Laden der App ✅ V30-Videogeschwindigkeitsklasse für flüssige Wiedergabe ✅ Robuste und äußerst langlebige Konstruktion ✅ Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ❌ Höherer Preis aufgrund der hohen Kapazität

Fazit: Wenn es darum geht, den Spitzenreiter im Bereich Speicher zu küren, ist der SanDisk Extreme ist schlichtweg unbestritten. Es bietet enorm viel Speicherplatz und ergänzt diesen durch hohe Geschwindigkeiten und unübertroffene Langlebigkeit, was es zu einem perfekten Begleiter für Steam Deck Gamer, die viel unterwegs sind.

6. SAMSUNG PRO Endurance [Die beste Allzweck-microSD-Karte für das Steam Deck]

Technische Daten Details Speicherkapazität 256 GB Lesegeschwindigkeit 40 MB/s Schreibgeschwindigkeit 40 MB/s Geschwindigkeitsklasse U3, Klasse 10 Hardware-Schnittstelle microSDXC Besondere Merkmale Wasserdicht, magnetfeldbeständig, stoßfest, temperaturbeständig, röntgenbeständig, verschleißfest

The Samsung PRO Enduranceist das Das Schweizer Taschenmesser unter den microSD-Karten, und es ist absolut perfekt für alle, denen Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit oberste Priorität haben. Ob beim Gaming auf deinem Steam DeckOb du den Speicher deiner Nintendo Switch erweitern oder ununterbrochen Aufnahmen mit einer Dashcam machen möchtest – diese Karte ist für alles geeignet.

Diese Karte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und besticht durch ihre außergewöhnliche Qualität, Du kannst ganz unbeschwert leben und spielen, denn es ist beständig gegen extreme Temperaturen, Wasser, Magnetfelder, Stöße und vieles mehr! Deshalb empfehle ich es jedem, der Wert auf innere Ruhe legt.

Auf deinerSteam Deck… das bedeutet eine flüssige Spielleistung, ohne ständiges Umschalten oder die Sorge um Datenverluste. Kombinieren Sie es mit einem soliden Steam Deck Displayschutzfolie – und nichts kann dich mehr überraschen.

Dank seiner Ausdauer hält er unzähligen Schreibzyklen stand und eignet sich somit perfekt für Nutzer, die immer am Ball bleiben. Der Speicher beträgt zwar nicht 2 TB, aber Sie erhalten genug Platz für eine umfangreiche Spielesammlung und können sich darauf verlassen, dass Ihre Daten sicher sind.

Vorteile Nachteile ✅ Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten ✅ Hervorragend geeignet sowohl für Spiele als auch zur Speicherung von Medien ✅ Hohe Lebensdauer bei kontinuierlichem Datenschreiben ✅ Reibungsloses Laden von Apps und Spielen ✅ Außergewöhnliche Langlebigkeit ❌ Etwas langsamer als leistungsorientierte Grafikkarten

Fazit: The Samsung PRO Endurance ist eine unglaublich zuverlässige, vielseitige microSD-Karte für das Steam Deck, die einfach alles kann. Sie wurde auf Langlebigkeit und vielseitigen Einsatz ausgelegt und eignet sich perfekt für jedes Gerät, mit dem Sie sie kombinieren.

7. Kingston Canvas Go! Plus [Die zuverlässigste microSD-Karte für das Steam Deck]

Technische Daten Details Speicherkapazität Einhundertachtundzwanzig Gigabyte Lesegeschwindigkeit 170 MB/s Schreibgeschwindigkeit 170 MB/s Geschwindigkeitsklasse U3, Klasse 10 Hardware-Schnittstelle microSDXC Besondere Merkmale Wasserdicht, röntgensicher, temperaturbeständig

The Kingston Canvas Go! Plus ist die Definition von absolute Zuverlässigkeitfür deineSteam Deck. Wenn du zu den Leuten gehörst, die unliebsame Überraschungen beim Zocken hassen, ist das genau die richtige Grafikkarte für dich. Es geht nicht nur um Geschwindigkeit – es geht um Zuverlässigkeit. Du startest ein Spiel, und es läuft. Keine Ruckler, kein Einfrieren.

Es hat vielleicht nicht die größte Speicherkapazität, aber die Leute schwärmen regelrecht davon, wie es selbst umfangreiche Titel ruckelfrei und ohne Aussetzer laufen lässt. Und das ist noch nicht alles. Dank ihrer robusten Bauweise hält diese microSD-Karte auch auf Reisen einiges aus und eignet sich daher perfekt für alle, die ihre Steam Decküberall.

Wenn du dazu noch ein passendes Steam Deck In diesem Fall hast du ein System, das bei Bedarf sogar ins All fliegen könnte. Es ist zudem vielseitig genug für Kameras und Drohnen, sodass du mehr für dein Geld bekommst. Und natürlich ist es KingstonDer gute Ruf des Unternehmens spricht für sich, sodass Sie wissen, dass es sich um eine Karte handelt, der Sie vertrauen können.

Vorteile Nachteile ✅ Gleichbleibende Lesegeschwindigkeiten für flüssiges Gameplay ✅ Hervorragende Zuverlässigkeit beim Gaming ✅ Leistungsstark sowohl für Spiele als auch für Medien ✅ Preiswert für die gebotene Leistung ✅ Die renommierte Marke Kingston ❌ Nicht die Karte mit der größten Speicherkapazität auf dem Markt

Fazit:Das KIngston Canvas Go! Plus ist der Inbegriff von Zuverlässigkeit, wenn es um microSD-Karten für das Steam Deck geht. Wenn Sie eine Karte suchen, auf die Sie sich unter allen Umständen verlassen können, ist dies genau das Richtige für Sie.

Die technischen Daten von microSD-Karten für das Steam Deck verstehen

Die beste Option auszuwählen – insbesondere unter Produkten, die auf den ersten Blick sehr ähnlich erscheinen, wie zum Beispiel eine Speicherkarte für deine Spielkonsole – kann ein ziemlich mühsamer Prozess sein.

Dennoch lohnt es sich, sich mit dem Produkt, das man kauft, vertraut zu machen, denn obwohl Dinge wie cool Steam Deck Zubehör Das ist zwar reine Geschmackssache, aber eine microSD-Karte hat tatsächlich großen Einfluss auf dein Spielerlebnis.

Aber keine Sorge, denn falls dir das alles etwas zu verwirrend ist, findest du hier einige klare und prägnante Erklärungen dazu, worauf du achten solltest:

Kapazität

Die Speicherkapazität wird in Gigabyte (GB) und Terabyte (TB) gemessen, wobei 1 TB entspricht 1.024 GB. Für Gelegenheitsspieler ist ein Auf einer 128-GB-Karte lassen sich etwa 10 bis 15 kleinere Spiele speichern oder eine Mischung aus Indie-Titeln und Medien. Wenn du jedoch vorhast, größere AAA-Titel zu spielen, solltest du eine leistungsstärkere Grafikkarte in Betracht ziehen, vor allem angesichts der Tatsache, wie groß manche Spiele heutzutage oft sind.

The 256 Gigabyte and 512 Gigabyte Mit den verschiedenen Speicheroptionen kannst du deutlich mehr Platz schaffen und eine vielfältigere Sammlung speichern, ohne dir Gedanken machen zu müssen. Wenn du jedoch jemand bist, der gerne alles ausprobiert oder Gameplay aufzeichnet, 1TBoder sogar2TB könnte genau das Richtige für dich sein.

Denk daran: Mehr Speicherplatz bedeutet weniger Zeit für das Löschen und mehr Zeit zum Spielen. Es geht nicht nur um Speicherplatz – es geht darum, die Freiheit zu haben, deine Spiele ohne Einschränkungen zu genießen.

Geschwindigkeit

Geschwindigkeitsklasse (Klasse 2, 4, 6, 10) ist die grundlegendste, mit Klasse 10 ist die schnellste, aber das ist noch nicht alles. Die UHS-Klassifizierungen (Ultra High Speed) wie U1 und U3 sind relevanter, wobei U3 ideal für rasante Spiele ist. Und schließlich ist die Videogeschwindigkeitsklasse (V6 bis V90) zwar für Videoaufnahmen ausgelegt, aber V30 und höher eignen sich hervorragend für leistungsintensive Spiele.

Für Gamer ist die Application Performance Class (A1 und A2) das Maß aller Dinge. A1 ist für die meisten mehr als ausreichend, mit 1.500 IOPS beim Lesen und 500 IOPS beim Schreiben. Wer sich jedoch nur mit dem Allerbesten zufrieden gibt, für den ist A2 das Nonplusultra: 4.000 IOPS beim Lesen und 2.000 IOPS beim Schreiben. Eine Karte der Klasse A2 sorgt für schnellere Spielstarts und eine flüssigere Leistung direkt von der Karte.

Dateisystem

Und schließlich geht es um das Verständnis von Dateisystemen, was entscheidend ist, um das Beste aus Ihrer microSD-Karte herauszuholen Steam DeckEin Dateisystem legt fest, wie Daten organisiert und gespeichert werden, und beeinflusst die Kompatibilität und Leistung. Zu den gängigen Optionen gehören FAT32, exFAT und NTFS.

FAT32 ist zwar veraltet, aber weit verbreitet und kompatibel, obwohl es eine Dateigrößenbeschränkung von 4 GB, was für moderne Spiele bei weitem nicht ausreicht. Dann gibt es noch exFAT, das besser ist, da es viel größere Dateien ohne diese Beschränkung verarbeiten kann und sich somit hervorragend für die meisten Medien eignet. Und natürlich dürfen wir NTFS nicht vergessen, das zwar sehr schnell und sicher ist, aber in erster Linie für Windows-Systeme gedacht ist.

Aber hier ist der Haken: Steam Deck formatiert microSD-Karten auf ext4, a Linux Dateisystem. Das bedeutet, dass jede von Ihnen verwendete Karte gelöscht und auf ext4 umgestellt wird, um eine reibungslose Leistung auf Ihrem Deck zu gewährleisten. Das ist gut so, denn ext4 ist schnell, zuverlässig und perfekt für Spiele geeignet. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie Ihre Daten sichern, bevor Sie die Karte einlegen, da eine Formatierung erforderlich ist.

Häufig gestellte Fragen

Welche microSD-Karte eignet sich am besten für das Steam Deck?

Das SAMSUNG PRO Plusist das BesteSteam Deck Die derzeit auf dem Markt erhältliche microSD-Karte. Sie bietet hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, zuverlässige Leistung und reichlich Speicherplatz und eignet sich somit perfekt für flüssiges Gaming und schnelles Laden auf Steam Deck.

Funktioniert jede SD-Karte mit dem Steam Deck?

Ja, die meisten SD-Karten funktionieren mit Steam Deck, doch für die beste Leistung sollten Sie eine microSD-Karte mit UHS-I-Unterstützung und hohen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten wählen, beispielsweise Karten der Klasse A2. Vermeiden Sie langsame Karten der unteren Preisklasse, da diese zu längeren Ladezeiten und einer verminderten Spielleistung führen können.

Unterstützt das Steam Deck 2-TB-SD-Karten?

Ja, dasSteam Deck unterstützt microSD-Karten mit 2 TB, wie zum Beispiel die SanDisk Extreme. Diese Karte bietet eine beeindruckende Speicherkapazität und gleichzeitig hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, was sie zu einer hervorragenden Wahl für flüssiges Gaming und reichlich Speicherplatz für umfangreiche Spielebibliotheken macht.

Wie hoch ist die maximale Kapazität der SD-Karte für das Steam Deck?

Die maximale Kapazität der SD-Karte für Steam Deck beträgt 2 TB. Für höchste Leistung ist die SanDisk Extreme Eine microSD-Karte ist aufgrund ihrer hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sehr zu empfehlen, da sie ein flüssiges Spielerlebnis gewährleistet und gleichzeitig genügend Speicherplatz für eine umfangreiche Spielesammlung bietet.

Muss ich eine SD-Karte für das Steam Deck formatieren?

Ja, Sie müssen eine SD-Karte formatieren, bevor Sie sie mit dem Steam Deck. Wenn Sie eine neue Karte einlegen, wird die Steam Deck Sie werden aufgefordert, die Festplatte zu formatieren, um sicherzustellen, dass sie kompatibel und für die Speicherung von Spielen optimiert ist, wodurch mögliche Probleme vermieden werden.