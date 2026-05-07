Die 9 besten Monitorarme im Jahr 2025 für jeden Monitortyp

Der beste Monitorarm verändert Ihre Arbeitsweise grundlegend. Er schafft Platz und ermöglicht es Ihnen, Höhe und Neigung mühelos anzupassen . Das bedeutet weniger Belastung für den Nacken und eine Haltung, die sich natürlicher anfühlt.

Auch wenn Ihr Schreibtisch nicht besonders groß ist, können Sie mit einem robusten Monitorarm das Beste daraus machen. Die ersten Monitorarme waren recht einfach gehalten. Sie ließen sich nur schwer verstellen und machten oft mehr Ärger, als sie nützten. Heute verfügen sie jedoch über Funktionen, die tatsächlich nützlich sind.

In diesem Leitfaden stelle ich Ihnen die derzeit besten Monitorarme vor und gehe dabei besonders auf die Details ein, die den täglichen Gebrauch beeinflussen. So können Sie den ganzen Hype beiseite lassen und genau den Monitorarm auswählen, der zu Ihrem Arbeitsablauf passt.

Unsere Top-Empfehlungen für Monitorarme

Die Verarbeitungsqualität und die Stabilität variieren stark von Marke zu Marke. Manche Monitorarme sehen toll aus, halten aber ihre Position nicht. Andere wirken klobig, erweisen sich aber letztendlich als die zuverlässigsten. Ich habe eine große Auswahl getestet, und die folgenden Modelle haben sich durch ihre Verarbeitung und ihre Beständigkeit im täglichen Gebrauch besonders hervorgetan:

HUANUO Gas-Monitorarm, 13 bis 32 Zoll – Dieses Modell eignet sich gut für die meisten Aufstellungen. Die Gasfeder hält nach der Einstellung ihre Position. Sie lässt sich leichtgängig verstellen und sackt auch bei schwereren Bildschirmen nicht durch. Für diesen Preis bietet es echte Stabilität und sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Suptek Monitorhalterung für 17- bis 32-Zoll-Monitore – Einfach, preiswert und erfüllt seinen Zweck. Die Suptek-Halterung bietet zwar keine besonders ausgefeilten Funktionen, ist aber robust genug für leichte bis mittelgroße Monitore. Wenn Sie also auf der Suche nacheinfach Wenn Sie Ihren Bildschirm vom Schreibtisch nehmen möchten, ist diese Halterung die ideale Lösung. Secretlab MAGNUS Monitorarm – Dieser Arm ist für schwerere Aufbauten konzipiert, fühlt sich solide an und rastet wackelfrei ein. Die Montage ist etwas aufwendiger. Ist er jedoch einmal montiert, muss man ihn kaum noch nachjustieren. Ideal, wenn Sie ein zuverlässiges Produkt mit hochwertiger Hardware suchen.

Natürlich schafft es nicht jeder gute Monitorarm auf die Titelseite. Einige der interessanteren Modelle sind etwas tiefer in der Liste versteckt, aber es lohnt sich, sie sich anzusehen. Wenn du eine besondere Konfiguration oder einen zweiten Bildschirm im Sinn hast, scroll einfach weiter; diedie richtige Wahl könnte ein paar Zeilen weiter unten stehen.

Der beste Monitorarm – 9 tolle Befestigungslösungen für einen oder mehrere Monitore

Jeder Punkt in dieser Liste löst ein anderes Problem. Und ganz gleich, womit Sie gerade arbeiten – hier finden Sie eine Option, die die Aufgabe ohne großen Aufwand erledigt. Kommen wir nun zu den Einzelheiten.

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Technische Daten Details Baumaterial legierter Stahl Montageart Tischhalterung (Schraubzwinge oder Ösenfuß) Max. Bildschirmgröße 32 Zoll Mindesttragkraft 1,95 kg Max. Tragkraft 8,9 kg Höhenverstellung Bis zu 39,6 cm Erweiterte Reichweite Etwa 43 cm (kann je nach Modell leicht variieren)

The HUANUO-Gasmessgerät-Halterung ist die erste Wahl für die die besten Gaming-Monitore. Ich habe Halterungen getestet, die doppelt so viel kosten. Aber diese hier hält genauso gut. Er ist für Bildschirme von 13 bis 32 Zoll und ein Gewicht von bis zu 9 kg geeignet. Damit sind die meisten Standard- und Breitbildmonitore abgedeckt.

Was mich tatsächlich beeindruckt hat, ist die Verstellbarkeit (Drehverstellmöglichkeiten). Du kannst das Gerät vollständig neigen, schwenken und drehen. Dank des Gasfedersystems lässt sich der Bildschirm leichtgängig verschieben. Sobald er in Position ist, bleibt er dort. Kein Verrutschen und kein Wackeln. Die Spannung lässt sich zudem einstellen, was sehr hilfreich ist, wenn man zwischen leichteren und schwereren Bildschirmen wechselt.

Auch beim Kabelmanagement brauchst du keine zusätzliche Hilfe. Es verfügt über integrierte Kabelhalter, die wirklich funktionieren. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, dass lose Kabel auf deinem Schreibtisch herumliegen. Außerdem stehen Ihnen sowohl eine Klemm- als auch eine Tüllenbefestigung zur Auswahl. Dadurch passt er auf die meisten Schreibtischtypen. Die Metallkonstruktion wirkt stabil, viel besser als Arme, bei denen zu viel Kunststoff verwendet wird.

Pro-Tipp Bevor Sie mit der Einstellung beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung stimmt. Wenn sich der Arm von selbst weiterbewegt, ist das meist der Grund dafür.

Insgesamt ist dieses Modell kaum zu übertreffen, wenn man den besten Monitorarm sucht, der auch auf Dauer nicht durchhängt oder wackelt. Er eignet sich jedoch nicht nur für die Arbeit. Ich habe ihn für meinen Gaming-Monitor verwendet, und er hat das Gewicht problemlos getragen. Für den Preis, Wo bist du? bietet echten Mehrwert.

Vorteile Nachteile ✅ Robuste Verarbeitung für den täglichen Gebrauch ✅ Einfach einzustellen, einfach zu montieren ✅ Gute Spannungskontrolle ✅ Wackelt nicht, ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung ✅ Kompatibel mit VESA 75 × 75 und 100 × 100 ❌ Einfache Kabelabdeckung, hält die Kabel aber gut im Griff

Fazit:The HUANUO-Monitorarm vereint robuste Verarbeitung mit einer leichtgängigen, zuverlässigen Verstellbarkeit, die sich sowohl für Arbeits- als auch für Gaming-Setups eignet.

Für seinen Preis bietet es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine langfristige Stabilität, die es mit teureren Alternativen aufnehmen kann.

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Technische Daten Details Baumaterial legierter Stahl Montageart Tischhalterung Max. Bildschirmgröße 32 Zoll Mindesttragkraft 1,95 kg Max. Tragkraft 22 Pfund Höhenverstellung Bis zu 15,74 Zoll Erweiterte Reichweite Bis zu 22,24 Zoll

Suptek-Monitorhalterung gibt dir mehr Kraft, als du erwarten würdest. Es ist für Bildschirme von 17 bis 32 Zoll geeignet und trägt bis zu 8 kg. Wenn Sie einen Rechner für die Arbeit oder für gelegentliches Gaming zusammenstellen, ist dieses Modell genau das Richtige. Kombinieren Sie es mit einem preisgünstiger Gaming-PC– und schon ist deine komplette, kostengünstige Ausrüstung fertig.

Trotz des günstigeren Preises lässt er sich gut bedienen. Neigen, Schwenken und eine 360°-Drehung sind ebenfalls möglich. Dieser preisgünstige Monitorarm ist zwar vielleicht nicht so leichtgängig wie hochwertige Gasdruckarme, aber man findet trotzdem ohne großen Kraftaufwand einen bequemen Winkel. Die Spannung lässt sich leicht einstellen, sodass man nicht ständig nachjustieren muss.

Die Tischklemme für den Oberarm sitzt auch auf dünneren Tischen stabil. Außerdem gibt es eine Befestigung mit Ösen, falls Sie eine aufgeräumtere Schreibtischoberfläche bevorzugen. Das Gehäuse besteht größtenteils aus Metall, mit einigen wenigen Kunststoffteilen. Dennoch wirkt nichts davon instabil. Für den geringen Preis ist es überraschend solide.

Pro-Tipp Lassen Sie die letzten Einstellungen nicht aus. Ziehen Sie alle Verbindungen fest, sobald der Monitor aufgestellt ist. Das macht einen großen Unterschied, wenn Ihr Schreibtisch leicht wackelt.

Suptek bietet auch Optionen mit zwei Armen, falls Sie daran denken, Ihr Setup um weitere Monitore oder vielleicht um einige Die besten Gaming-Laptops. Hier gibt es zwar keine ausgefallenen Oberflächen oder edlen Details, dafür aber eine Halterung, die einfach funktioniert. Für preisbewusste Nutzer, denen Funktionalität wichtiger ist als Optik, gibt es kaum etwas zu beanstanden.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr günstig ✅ Gute Stabilität ✅ Unterstützung für VESA-Halterungen ✅ Läuft leichtgängig ✅ Der kompakte Sockel spart Platz auf dem Schreibtisch ❌ Keine USB-Anschlüsse – sorgt dennoch für ein aufgeräumteres Erscheinungsbild

Fazit:The Suptek-Monitorhalterung bietet beeindruckende Festigkeit, Stabilität und Verstellbarkeit zu einem Bruchteil der Kosten von Premium-Armen. Wenn Sie eine schnörkellose, preisgünstige Lösung suchen, die einfach funktioniert, ist dieses Modell kaum zu übertreffen.

3. Secretlab Magnus Monitorarm [Bester Monitorarm für hohe Belastungen]

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Technische Daten Details Baumaterial Metall Montageart Tischhalterung (C-Klemme mit Schraubbefestigung oben und 2-stufigem Klettverschluss) Max. Bildschirmgröße 57 Zoll (für Ultrawide-Monitore konzipiert) Mindesttragkraft achtzehn Pfund Max. Tragkraft Fünfunddreißig Pfund Höhenverstellung Ermöglicht einen großen Dynamikbereich Erweiterte Reichweite Voll beweglich

The Secretlab Magnus Monitorarm Das ist das Ergebnis, wenn rohe Kraft auf klares Design trifft. Halten bis zu 16 kg – ganz mühelosDieser robuste Arm ist speziell für die schwersten Ultra-Wide-Monitore konzipiert. Das magnetische Befestigungssystem rastet sicher ein, und sobald es einmal angebracht ist, rührt sich das Ding nicht mehr von der Stelle (es sei denn, du machst es).

Und mach dir keine Sorgen wegen der Bewegungen. Es ist gebaut wie ein Panzer, bewegt sich aber wie ein Skalpell. Die Verstellmöglichkeiten sind leichtgängig und bieten ein angenehm festes Spiel. Wenn sich der Arm so stabil anfühlt, liegt es nahe, ihn mit einem Bildschirm zu kombinieren, der mithalten kann. Entscheiden Sie sich also für ein großes Modell. Und sehen Sie sich diese an Ultrawide-Monitore die so konstruiert sind, dass sie seiner Stärke gerecht werden.

Ein weiteres kleines, aber raffiniertes Detail bei Bei dieser Monitorarmhalterung passt der Arm perfekt in die hintere Aussparung des Magnus-Schreibtisches für Kabel. Anstatt sich zu überkreuzen oder eine ungünstige Verlegung zu erzwingen, passt sich die Basis des Arms der Aussparung in der integrierten Ablage an. So wirkt Ihre Einrichtung von hinten aufgeräumt. Selbst wenn Ihr Schreibtisch an der Wand steht, ist kein Kabelsalat zu sehen.

Pro-Tipp Dieses Modell lässt sich am besten mit dem Magnus-Schreibtisch kombinieren. Richten Sie es an der hinteren Ablage aus, dann entstehen weder Lücken noch Neigungsprobleme.

Was den Preis angeht, ja, da hast du recht. Er ist ein bisschen more Er ist teurer als ein durchschnittlicher Monitorarm. Aber die Qualität spricht für sich. Der Arm hält große und schwere Monitore wackelfrei. Wenn Sie Stabilität ohne Kabelsalat suchen, erfüllt dieses Modell beide Anforderungen.

Vorteile Nachteile ✅ Ideal für jede Monitoranordnung ✅ Stabil genug für schwere Bildschirme ✅ Die Kabelführung ist gut durchdacht ✅ Ergonomische Höhe ✅ Kein Durchbiegen oder Durchhängen, selbst bei 49-Zoll-Ultrabreitbildmonitoren ❌ Die Einrichtung kann etwas umständlich sein, aber sobald sie erledigt ist, lässt sich das Gerät ganz einfach einstellen

Fazit:The Secretlab Magnus Monitorarm ist ein Kraftpaket, das speziell für ultrabrede und schwere Monitore entwickelt wurde und unübertroffene Stabilität sowie sanfte, präzise Verstellmöglichkeiten bietet. Wenn Sie sich auf felsenfeste Stabilität, eine clevere Kabelführung und ein hochwertiges Design freuen, ist dieser Monitorarm seinen höheren Preis wert.

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Technische Daten Details Baumaterial Metall (robuste Gasfederkonstruktion) Montageart Tischhalterung (mit Klemm- und Durchführungsring) Max. Bildschirmgröße 35 Zoll pro Arm Mindesttragkraft 4,4 lbs Max. Tragkraft vierundvierzig Pfund Höhenverstellung Vollständig verstellbar Erweiterte Reichweite Unterstützt einen großen Bewegungsspielraum und ergonomische Einstellmöglichkeiten

Wenn Sie voll und ganz auf Stil und Leistung setzen, ist diese Doppel-Monitorhalterung von MSI ist genau das Richtige. Das MSI MPG MT201DR V2 unterstützt zwei 27- bis 32-Zoll-Monitoreganz mühelos.Und jeder Arm trägt bis zu 20 kg pro Bildschirm. Damit sind Sie für die meisten Gaming- oder Bearbeitungskonfigurationen bestens gerüstet.

Es leuchtet dank integriertem RGB Das verleiht deinem Setup eine ganz besondere Atmosphäre. So wird dein Monitorarm zu einem Teil deines RGB-Setups.

Pro-Tipp Installiere die Mystic Light-Software gleich zu Beginn. Sie steuert die RGB-Beleuchtung. Du brauchst sie, wenn du deine Geräte mit anderen MSI-Produkten synchronisieren möchtest. Kein lästiger Software-Aufwand – einfach anschließen, Farben einstellen, und schon ist es Teil der Show.

Außerdem ist die Kabelführung äußerst übersichtlich. Die Kabel verschwinden im Arm und bleiben außer Sichtweite, sodass Ihr Schreibtisch aufgeräumt bleibt. Es bietet 90° Neigung, 180° Schwenkbereich und 360° Drehung. Das bedeutet, dass Sie volle Flexibilität genießen.

Dank der Gasfeder lässt sich die Halterung auch bei schweren Doppelmonitoren mühelos verstellen. Sie wird einfach festgeklemmt. Alternativ kann man sie auch durchbohren und mit einer Tülle befestigen. Keine der beiden Optionen wirkt instabil. Dieses Produkt ist nichts für Schnäppchenjäger. Es handelt sich um ein Premiumprodukt, das Blicke auf sich zieht und sich bei jeder Bewegung der Bildschirme absolut stabil anfühlt.

Vorteile Nachteile ✅ Einzigartige RGB-Beleuchtung ✅ Ideal für eine Konfiguration mit zwei Monitoren ✅ Robuste Bauweise ✅ Einfacher Aufbau direkt nach dem Auspacken ✅ Hält ultrabrede Monitore problemlos ❌ Etwas sperrig, sorgt aber für einen auffälligen Blickfang

Fazit:The MSI MPG MT201DR V2 – Premium-RGB-Doppelmonitorarme Sie vereinen Stärke, Flexibilität und Stil und eignen sich daher ideal für hochwertige Gaming- oder Bearbeitungs-Setups.

Dank solider Dual-Monitor-Unterstützung, reibungsloser Einstellungen und anpassbarer RGB-Beleuchtung bieten sie sowohl Leistung als auch optisches Flair.

5. Ergotron LX Schreibtischhalterung für einen Monitor [Der beste Ergotron-Monitorarm]

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Technische Daten Details Baumaterial Poliertes Aluminium Montageart Tischhalterung Max. Bildschirmgröße 32 Zoll Mindesttragkraft In der Regel 5 Pfund für LX-Arme Max. Tragkraft Bis zu 25 Pfund Höhenverstellung Ja – patentierte Bewegungstechnologie Erweiterte Reichweite Bis zu 25 Zoll

The Ergotron LX ist nicht nur ein Monitorarm, sondern ein Ein Thron für deinen Bildschirm. Dieses Ding hebt, beugt, dreht und schwebt, als käme es direkt aus einem Science-Fiction-KontrollraumSobald Sie Ihren Monitor daran befestigt haben, werden Sie sich fragen, wie Sie sich jemals mit jenem starren, unbeweglichen Ständer zufrieden gegeben haben, mit dem Ihr Monitor geliefert wurde.

Auch der Platz, den man dadurch auf dem Schreibtisch gewinnt, ist nicht zu verachten. Plötzlich hat man Platz für Lautsprecher, Notebooks, Snacks und vielleicht sogar einen zweiten Monitor. Man stößt nicht mehr den ganzen Tag gegen einen klobigen Ständer und muss keine Kabel mehr entwirren. Alles sieht klarer aus,schlanker.

Kombiniere es mit einem der die besten Curved-Monitore, und du wirst den Unterschied sofort spüren. Die Verarbeitungsqualität strahlt Professionalität aus. Es besteht größtenteils aus Aluminium, was bedeutet, dass es sich nicht um irgendein gewöhnliches Kunststoffzubehör handelt. Der Arm fühlt sich solide an, ohne schwer zu sein, konstruiert anstatt nur hergestellt zu werden.

Pro-Tipp Dieser Arm ist für schwerere und größere Monitore geeignet, aber man muss ihn richtig ausbalancieren. Nutze die mitgelieferte Anleitung. Die ist wirklich hilfreich.

Es handelt sich um einen Arm auf Profi-Niveau, doch die Farbauswahl ist begrenzt. Meistens silber und schwarz. Doch dank dieser neutralen Farben passt er gut in jede professionelle Arbeitsumgebung. Würde ich es weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Für alle, denen ihr Arbeitsplatz wirklich am Herzen liegt, ist das Ergotron LX ist eine Investition in Komfort und Produktivität.

Vorteile Nachteile ✅ Eine bewährte Marke für ergonomische Produkte ✅ Um 360 Grad drehbar ✅ Einstellbare Spannungsstufen ✅ Einfacher Neupositionierung des Monitors ✅ Tragkraft bis zu 25 lbs ❌ Im Industrial-Look, passt aber perfekt in Büroumgebungen

Fazit:The Ergotron LX Schreibtischhalterung für einen Monitor bietet professionelle Verarbeitungsqualität, sanfte Bewegungsabläufe und ergonomische Flexibilität, die jeden Arbeitsplatz aufwertet. Wenn Sie einen langlebigen, hochwertigen Arm suchen, der Komfort und Platz am Schreibtisch maximiert, ist dies eine kluge langfristige Investition.

6. Humanscale M2.1 – Verstellbarer Monitorarm [Der beste Monitorarm von Humanscale]

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Technische Daten Details Baumaterial Metall Montageart Tischhalterung (zweiteilige Klemme mit Sockel) Max. Bildschirmgröße Unterstützt in der Regel bis zu 27 Zoll Mindesttragkraft 4 lbs, basierend auf dem Federkraftbereich Max. Tragkraft 15 Pfund Höhenverstellung Ja – dank der patentierten gewichtsausgleichenden Federtechnologie Erweiterte Reichweite Optimiert für die Verwendung mit Sitz-Steh-Schreibtischen

Nackenverspannungen, schlechte Körperhaltung, beengte Platzverhältnisse am Bildschirm und ein überfüllter Schreibtisch – all das gehört bald der Vergangenheit an mit dem Humanscale M2.1. Dieser Arm wurde für den dauerhaften Schreibtischgebrauch entwickelt und stützt bis zu 7 kg und passt auf die meisten Bildschirme mit einer Diagonale von 17 bis 32 Zoll. Das Design ist dezent und fügt sich unauffällig in professionelle Umgebungen ein.

Die Bewegung fühlt sich leichtgängig an. Dank der federunterstützten Verstellung können Sie die Position Ihres Bildschirms mit nur einer Hand verändern. Viele Nutzer berichten, dass er auch nach monatelanger täglicher Nutzung gut in Position bleibt. Die Einrichtung geht zudem schnell von der Hand, und die clevere Kabelführung sorgt für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch.

Mir ist aufgefallen, wie es verbessert die Körperhaltung. In Bewertungen von Langzeitnutzern wird von einer geringeren Belastung des Nackens und mehr Platz auf dem Schreibtisch berichtet. Im Lieferumfang ist standardmäßig einVESA-Halterung, und die Klemme lässt sich problemlos an den meisten Schreibtischen befestigen.

Pro-Tipp Überstürze die Ersteinrichtung nicht. Befestige deinen Bildschirm und passe dann die Höhe mit dem im Lieferumfang enthaltenen Werkzeug an. Das dauert nur eine Minute.

Hier gibt es keine RGB-Beleuchtung und keine grellen Farben. Aber wenn dir Langlebigkeit und Komfort wichtig sind, ist dieses Modell genau das Richtige für dich. Das 15 Jahre Garantie Das sagt schon viel aus. Außerdem muss man es nach dem Einstellen nicht ständig nachjustieren, es bleibt an seinem Platz. Es ist die Art von Werkzeug, von der man vergisst, dass sie überhaupt da ist – und genau darum geht es ja.

Vorteile Nachteile ✅ Minimalistisches Design ✅ Für ergonomische Aufstellungen konzipiert ✅ Lässt sich mit geringem Kraftaufwand leicht bewegen ✅ Gute Kabelführung ✅ Hervorragende Haltbarkeit ❌ Unterstützt nur leichtere Bildschirme, was es ideal für schlanke Einzelmonitore macht

Fazit:The Humanscale M2.1 – Verstellbarer Monitorarm ist eine elegante, ergonomische Lösung, bei der Komfort, Körperhaltung und Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Dank der leichtgängigen, federgestützten Verstellmöglichkeiten und einer 15-jährigen Garantie ist sie ideal für Berufstätige, die eine minimalistische und dennoch zuverlässige Ausstattung suchen.

7. NB Ergonomischer Gaming-Monitorarm für 32 bis 60 Zoll [Der beste Monitorarm für Ultrawide-Monitore]

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Technische Daten Details Baumaterial Aluminium Montageart Tischhalterung Max. Bildschirmgröße 60 Zoll Mindesttragkraft Federspannung einstellbar Max. Tragkraft vierundvierzig Pfund Höhenverstellung Vertikale Verstellung um bis zu 250 mm Erweiterte Reichweite Bis zu 630 mm / 24,8 Zoll

The NB Ergonomischer Gaming-Monitorarm ist nicht einfach nur eine weitere Monitorhalterung. Sie wurde speziell für Gamer entwickelt, dieschwere Maschinen, keine gewöhnlichen Bildschirme. Die meisten Monitorarme reichen nur bis 27 oder 32 Zoll; dieses Kraftpaket hingegen geeignet für Bildschirme bis zu 60 Zoll.

Schon beim Auspacken merkt man, dass es auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Das Metall fühlt sich stabil an, und die Gelenke wackeln nicht. Das Ganze sitzt auch bei ultrabreiten oder gebogenen Bildschirmen fest. Bei einer Tragkraft: 20 kg, es macht sich über billige Monitorarme lustig, die schon mit leichteren Bildschirmen zu kämpfen haben.

Kombiniere es mit einem richtiger Gaming-Schreibtisch… und schon hast du eine Einrichtung, die durchdacht wirkt und nicht einfach nur zusammengewürfelt. Außerdem musst du dich damit nicht mit Kabelsalat herumschlagen. Der Arm verstaut sie ordentlich.

Pro-Tipp Bei großen Bildschirmen sollten Sie zuerst die Neigung und nicht die Höhe einstellen. Dadurch kommt der Betrachtungswinkel in der Regel näher an das heran, was sich natürlich anfühlt.

Auch in puncto Ergonomie überzeugt das Setup. Man erhältmit einem Verstellbereich von 250 mm nach oben und unten, plus eine Armverlängerung von 630 mm.

So lassen sich die Einstellungen während des Spiels ganz einfach anpassen. Der Bildschirm lässt sich mühelos genau dorthin schwenken, wo man ihn braucht. Spieler, die stundenlang spielen tolle PC-Spiele oder Wettkampfschützen werden diese Vielseitigkeit zu schätzen wissen.

Vorteile Nachteile ✅ Starke Gelenke ✅ Saubere Kabelführung ✅ Unterstützt schwerere Bildschirme ✅ Mit Gasfedermechanismus ✅ Behält auch nach stundenlangem Gebrauch seine Form ❌ Nimmt Platz auf dem Schreibtisch ein, bietet aber Platz für einen breiten Monitor

Fazit:The NB Ergonomischer Gaming-Monitorarm ist eine robuste, für Ultrawide-Monitore geeignete Lösung, die problemlos riesige Bildschirme mit einer Diagonale von bis zu 60 Zoll trägt. Dank ihrer soliden Bauweise, der leichtgängigen Verstellmöglichkeiten und der übersichtlichen Kabelführung eignet sie sich ideal für Gamer und Power-User, die maximale Flexibilität und Stabilität benötigen.

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Technische Daten Details Baumaterial legierter Stahl Montageart Tischklemme oder Befestigung mit Durchführungshülse Max. Bildschirmgröße 32 Zoll Mindesttragkraft 1,95 kg Max. Tragkraft Die Doppelarme tragen in der Regel 8 kg Höhenverstellung Ja – dank des Gasfedermechanismus ist eine Höhenverstellung möglich Erweiterte Reichweite Die beiden Arme sind in der Regel 45 bis 50 cm lang

Wenn Sie schon einmal versucht haben, zwei Monitore auf einem beengten Schreibtisch unterzubringen, kennen Sie das Chaos: überall Kabel, ungünstige Standwinkel und kein Platz mehr für sonst irgendetwas. Das EVEO Doppelmonitorarm Das bringt Abhilfe. Nicht auf spektakuläre Weise, sondern auf eine Art und Weise, bei der man sich sagt: „Endlich kann ich aufatmen.“

Es ist für zwei Bildschirme mit einer Größe von 14 bis 32 Zoll ausgelegt, und die Arme lassen sich leicht bewegen, ohne zu knarren oder den Halt zu verlieren. Das Design wirkt auch nicht wie ein „Hightech-Gadget“. Im Gegensatz zu vielen Doppelmonitorarmen, für deren Montage man fast schon einen Ingenieursabschluss braucht, setzt dieses Modell auf Einfachheit.

Der Sockel der C-Klemme eignet sich für Tischdicken zwischen 0 und 3,5 Zoll, was bedeutet, dass die meisten Standardschreibtische kompatibel sind. Die Installation dauert in der Regel etwa 15 bis 20 Minuten, selbst für diejenigen, die nicht besonders technikaffin sind. All das macht ihn zu einem der besten Doppelmonitorarme auf dem Markt.

Sobald es montiert ist, merkt man den Unterschied sofort. Nur zwei schwebende Bildschirme und Platz, um tatsächlich zu arbeiten, zu zocken oder während der Mittagspause Formel 1 zu schauen. Was auch immer dein Ding ist, diese Konfiguration bietet dafür Platz.

Pro-Tipp Überprüfen Sie vor dem Festklemmen, ob die Kante Ihres Schreibtisches nicht zu dick ist. Diese Halterungen haben eine begrenzte Belastbarkeit, und wenn sie nicht passen, neigt sich die gesamte Doppelmonitor-Konfiguration.

Langjährige Nutzer schätzen es genau aus diesem Grund. Es sorgt für flüssigeres Multitasking, und man hat endlich das Gefühl, dass der Schreibtisch einem hilft, statt einem im Weg zu stehen.

Vergiss auch nicht, dir diese anzusehen Mac-Spiele für deine neue Ausstattung. Zwei Monitore können beim Spielen und beim Multitasking einen großen Unterschied machen.

Vorteile Nachteile ✅ Einfach einzurichten ✅ Hält zwei Monitore sicher ✅ Sauberes Kabelsystem ✅ Bietet einen perfekten Betrachtungswinkel ✅ Spart Platz auf dem Schreibtisch ❌ Etwas schwer zu bewegen, aber das zeugt von seiner soliden Bauweise

Fazit:The EVEO 14–32 Zoll Doppelmonitorarm bietet eine einfache, robuste und platzsparende Lösung für die Nutzung von zwei Bildschirmen mit einer Größe von jeweils bis zu 32 Zoll. Dank stufenloser Verstellbarkeit, einfacher Montage und zuverlässiger Stabilität ist es eine hervorragende Wahl für Multitasker, die sich eine übersichtliche Dual-Monitor-Konfiguration wünschen.

9. Dell-Halterungsarm für Monitor [Der beste Monitorarm von Dell]

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Technische Daten Details Baumaterial Hochwertiges Aluminium oder eine Aluminiumlegierung Montageart Tischhalterung Max. Bildschirmgröße 38 Zoll Mindesttragkraft 1,95 kg Max. Tragkraft 22 Pfund Höhenverstellung Ja – ermöglicht eine ergonomische vertikale Positionierung Erweiterte Reichweite 20–22 Zoll

Wenn Sie einen Dell-Monitor besitzen, ist es nur logisch, ihn mit einem Dell-Haltearm zu kombinieren. Und der Dell Einzelmonitorarm – MSA20 ist das beste Modell im Sortiment der Marke. Er unterstützt Displays mit einer Größe von bis zu 42 Zoll und einem Gewicht von bis zu 10 kg, das problemlos für die meisten Monitore der Dell UltraSharp- und P-Serie geeignet ist.

Damit musst du dich nicht mehr mit der Höhe herumschlagen. Die Feder übernimmt den Großteil der Arbeit für dich. Mit fein einstellbare Einstellungen, können Sie die Bewegung des Arms genau an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Möchten Sie, dass Ihr Monitor mit minimalem Widerstand schwebt? Ein paar schnelle Umdrehungen an der Spannschraube, und schon ist es erledigt.

Was dasMSA20 Was es besonders auszeichnet, ist seine integrierte Ausgleichsanzeige, eine bei Monitorarmen seltene Funktion. Diese visuelle Hilfe ermöglicht es Ihnen, die perfekte Spannung entsprechend dem Gewicht Ihres Monitors einzustellen. Dell liefert seine eigenen Monitore zudem mit einer werkseitig kalibrierten Spannungseinstellung aus, sodass viele Nutzer gar keine Anpassungen vornehmen müssen.

Pro-Tipp Wenn Sie einen Dell-Bildschirm verwenden, können Sie auf die VESA-Halterung verzichten. Der Bildschirm lässt sich direkt in die Halterung einsetzen und rastet mit einem Klicken ein. Es ist kein Werkzeug erforderlich.

Schließlich sorgen übersichtliche Kabelführungen und eine aufsteckbare Abdeckung dafür, dass das MSA20 wirken gut durchdacht. Der Sockel lässt sich direkt an Docking-Monitorständer von Dell Das spart Zeit und sorgt für mehr Ordnung. Die Oberfläche des Arms fügt sich zudem gut in die meisten Büroeinrichtungen ein, sodass er neben anderen Dell-Geräten nicht fehl am Platz wirkt.

Vorteile Nachteile ✅ Speziell für Dell-Monitore entwickelt ✅ Kompakter Sockel ✅ Klares und prägnantes Design ✅ Reibungslose Neigungs- und Höhenverstellung ✅ Einfache Montage mit VESA ❌ Keine Extras, aber genau das macht es ideal für alle, die es einfach mögen

Fazit:The Dell-Monitorhalterung (MSA20) ist eine elegante, zuverlässige Wahl, die perfekt zu Dell-Bildschirmen passt und eine reibungslose Einstellung sowie eine problemlose Einrichtung ermöglicht.

Mit seiner Gewichtsausgleichsanzeige, der übersichtlichen Kabelführung und der nahtlosen Dell-Integration ist es die ideale Lösung für Dell-Anwender, die sich einen übersichtlichen Arbeitsplatz wünschen.

Wie wählt man den besten Monitorarm aus?

Deine Einrichtung ist nur so gut wie die Halterung, auf der sie ruht. Eine schwache oder klobige Halterung kann die Vorteile eines großartigen Displays zunichte machen. Bevor du dich endgültig entscheidest, nimm dir einen Moment Zeit, um folgende Faktoren zu prüfen:

1. Achten Sie auf die Kompatibilität von Gewicht und Größe des Monitors

Vergewissern Sie sich, dass der Arm für die Größe und das Gewicht Ihres Monitors ausgelegt ist. Jeder Arm hat eine Gewichtsbeschränkung. Wenn Sie diese überschreiten, müssen Sie mit Wackeln oder Verrutschen rechnen, insbesondere bei Ultra-Wide-Monitoren oder Mehrfachmonitor-Konfigurationen.

2. Wählen Sie die beste Verarbeitungsqualität und die besten Materialien

Wähle am besten einen Monitor, der sich stabil anfühlt. Halterungen aus Metall halten oft besser in ihrer Position als solche aus Kunststoff.

3. Wählen Sie die richtige Befestigungsart

Wählen Sie je nach Schreibtisch und Raumaufteilung zwischen einer Klemmhalterung, einer Durchführungshalterung oder einer Wandhalterung. Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile.

4. Berücksichtigen Sie die Verstellbarkeit und den Bewegungsumfang

Neigung, Schwenkbarkeit, Drehbarkeit und Höhenverstellung sind allesamt entscheidend. Je beweglicher der Bildschirm ist, desto einfacher lässt er sich richtig positionieren. Eine vollständige Drehbarkeit ist besonders wichtig, wenn Sie vorhaben, den bester vertikaler Monitor für Aufgaben, die eine Hochformatausrichtung erfordern.

5. Anpassung an die Anzahl der Monitore

Einzelarme eignen sich gut für konzentriertes Arbeiten. Wenn Sie jedoch zwei oder mehr Bildschirme verwenden, benötigen Sie einen Doppelmonitorarm oder eine Konfiguration mit mehreren Armen.

6. Berücksichtigen Sie die einfache Installation

Manche Halterungen sind sofort einsatzbereit, während die Montage anderer etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Informieren Sie sich über den Ablauf, bevor Sie sich entscheiden.

7. Denken Sie an die Kabelführung

Es ist einfacher, Ordnung zu halten, wenn der Arm über eine Möglichkeit zur Kabelführung verfügt. Achten Sie auf Klammern oder verdeckte Kabelkanäle.

Noch eine letzte Sache: Vergiss nicht, wie sehr deine Schreibtischausstattung das gesamte Arbeitserlebnis beeinflusst. Ein guter Monitorarm macht einen Unterschied, aber in Kombination mit einem gut gewählten Schreibtisch ist er noch effektiver.

Wenn du noch unentschlossen bist, schau dir doch mal diese an Die besten Ideen für Gaming-Schreibtische. Das sind solide Modelle, die tatsächlich Platz für Kabel, Zubehör und alles andere bieten, was man griffbereit haben möchte.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Monitorarm?

Der beste Monitorarm ist der HUANUO 13- bis 32-Zoll-Gas-Monitorarm. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihren Bedürfnissen ab. Ein einzelner Monitorarm eignet sich gut für Aufgaben, bei denen man sich ganz auf eine Sache konzentrieren muss. Eine Halterung für zwei Monitore ist besser, wenn Sie häufig mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder übereinander angeordnete Bildschirme verwenden. Suchen Sie nach einem Modell, das zu Ihrer Bildschirmgröße passt. Und achten Sie darauf, dass es das Gewicht trägt.

Lohnt es sich, einen Monitorarm anzuschaffen?

Ja, es lohnt sich, einen Monitorarm anzuschaffen. Eine gute Halterung schafft Platz auf dem Schreibtisch und sorgt für eine bessere Sitzhaltung. Außerdem lässt sich der Bildschirm so während der Arbeit oder beim Zocken leichter verstellen.

Wie lange hält ein Monitorarm?

Die Lebensdauer eines Monitorarms beträgt5 bis 10 Jahre bei normalem Gebrauch. Die Verarbeitungsqualität und die Häufigkeit der Verstellungen können den Verschleiß beeinflussen. Schwere Bildschirme oder minderwertige Materialien verkürzen die Lebensdauer.

Verlieren Monitorarme mit der Zeit an Festigkeit?

Ja, das kann passieren. Überlastete Arme oder minderwertige Konstruktionen können mit der Zeit durchhängen oder sich lockern. Wenn Sie sich für ein Modell mit guter Verstellbarkeit und robusten Gelenken entscheiden, hält es wahrscheinlich länger.

Eignet sich ein Monitorarm zum Zocken?

Ja, ein Monitorarm eignet sich gut zum Zocken. Er ermöglicht dir eine bessere Kontrolle über den Bildschirm, was den Komfort und die Konzentration bei langen Spielsitzungen fördert. Außerdem bringt er deinen Monitor auf eine ergonomische Höhe und sorgt für gute Stabilität.