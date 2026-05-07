Die besten Laptops 2025: Top-Modelle im Vergleich für Arbeit und Freizeit
Die besten Laptops für 2026 legen den Fokus auf das, was für dich im Alltag zählt: Geschwindigkeit, Wärmeentwicklung, Akkulaufzeit und ein Bildschirm, auf den du stundenlang blicken wirst. Dieses Jahr sind Rechenleistung, Mobilität und Akkulaufzeit endlich in Einklang gebracht worden. Modelle der Mittelklasse bieten ein Premium-Erlebnis mit gestochen scharfen Bildschirmen, ruhigerem Lauf und Tastaturen, auf denen man stundenlang tippen kann. Passen Sie CPU und GPU an Ihre Arbeitslast an, wählen Sie ausreichend RAM und NVMe-Speicher für Spielraum, entscheiden Sie sich für ein scharfes 16:10-Display und achten Sie darauf, dass das Gehäuse im Rucksack kühl bleibt.
Im Folgenden stelle ich die besten Modelle für Gaming, Studium, Content-Erstellung und den täglichen Gebrauch vor – mit klaren Vor- und Nachteilen sowie Kauf-Links, damit Sie eine kluge Kaufentscheidung treffen können.
Unsere Top-Empfehlungen für die besten Laptops 2025
Wenn Sie möchten, dass die Die besten Laptops im Jahr 2026Das sind die drei, die ich ohne zu zögern empfehlen würde. Ich habe sie nach praktischen Vergleichstests ausgewählt, und jedes einzelne löst ein echtes Problem für echte Nutzer.
- ASUS ROG Strix G18 – Gehäuse der Desktop-Klasse, 2,5K-Auflösung bei 240 Hz und kühler Betrieb für Kreative und Gamer, die den ganzen Tag über kompromisslose Geschwindigkeit wollen.
- Acer Aspire 5 – Flexible Intel- oder AMD-Leistung, NVMe-Steckplatz und alle Anschlüsse zu einem studentenfreundlichen Preis; wähle 16 GB für flüssiges Multitasking.
- Razer Blade 14 – QHD-Bildschirmauflösung mit hoher Bildwiederholfrequenz und RTX-Leistung in einem leichten Gehäuse, das wirklich lange durchhält – perfekt für Reisen mit nur einem Gepäckstück.
Scrolle weiter, um die vollständige Liste, die technischen Daten, die Vor- und Nachteile sowie meine Bewertungen zu sehen, damit du den richtigen Laptop für deinen Alltag findest.
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Die besten Laptops für 2025: Für jeden Bedarf
Wenn Sie auf der Suche nach dem Der beste Laptop im Jahr 2026Hier ist die kurze Antwort. Ich habe Flaggschiff-Modelle für echte Nutzer getestet, egal ob du ein Leistung, Preis, Tragbarkeit Ausgewogenheit, einen leisen Business-Computer oder einen reisefreundlichen Gaming-Laptop.
Freuen Sie sich auf Core Ultra- und AMD Ryzen-Chips, die die reine Leistung steigern, Bildschirme mit hoher Bildwiederholfrequenz und ein Kühlsystem, das auch unter Last kühl bleibt. Wählen Sie das Betriebssystem, das zu Ihren Anwendungen passt, und legen Sie dann die Größe des Arbeitsspeichers und der NVMe-SSD so fest, dass Sie genügend Spielraum haben.
Kreative profitieren von farbgenauen Displays und schneller GPU-Beschleunigung. Studenten profitieren von einer Akkulaufzeit für den ganzen Tag und leichtem Gepäck. Achten Sie beim Kauf eines neuen Laptops auf das Gesamtpaket und nicht nur auf die technischen Daten. Entdecken Sie vor diesem Hintergrund die unten aufgeführten Modelle, um den Laptop zu finden, der zu Ihrem Lebensstil oder Ihrem Beruf passt.
1. ASUS ROG Strix G18 [Bester Laptop insgesamt im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 275HX
|GPU
|Bis zu einer NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop-GPU (max. 115 W mit Dynamic Boost)
|RAM
|DDR5-5600, bis zu 64 GB (2× SO-DIMM)
|Lagerung
|Bis zu 2 TB PCIe 4.0 NVMe (Gen5-fähiger Steckplatz für Upgrades)
|Anzeige
|18 Zoll, 2,5K (2560×1600), 16:10, ROG Nebula, 100 % DCI-P3, 500 Nits, 3 ms, ACR-Antireflexbeschichtung
|Bildwiederholfrequenz
|Bis zu 240 Hz (Adaptive-Sync/Dolby Vision unterstützt)
|Akku
|90 Wh (4 Zellen)
|Gewicht
|ca. 3,0 kg
|Konnektivität
|2×USB4 (DP/G-SYNC; einer mit PD), HDMI 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen2, RJ-45, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3,5-mm-Klinkenbuchse
Wenn du einen Rechner suchst, der AAA-Spiele, 4K-Timelines und anspruchsvolles Multitasking bewältigt, ist dies meine erste Wahl. Das 18-Zoll-ROG-Nebula-Display mit 2,5K und 240 Hz liefert ein beeindruckendes Bild, und das Die Kühlung sorgte für einen gleichmäßigen Takt der Uhren Bei meinen Tests liefen die Exporte schnell ab und die Bildwiederholrate blieb flüssig.
Strix G18 trifft genau den Nerv von Gamern und Kreativen gleichermaßen. Ein 18-Zoll-2,5K-Nebula-Display, RTX-5070-Leistung, die Möglichkeit zur Aufrüstung auf 64 GB RAM und eine leistungsstarke Kühlung – alles in einem Gerät. Es macht keine Kompromisse bei Leistung oder Flexibilität, was es zu unserer ersten Wahl des Jahres für den Allround-Einsatz macht.
Kaufen Sie dieses Produkt, wenn Sie Leistung suchen, die sich gut in der Handhabung anfühlt. Es bietet Leistung auf Desktop-Niveau in einem tragbaren Format und sorgt so für die nötige Geschwindigkeit und Stabilität, um Spiele, Bearbeitungsaufgaben und Multitasking ohne Kompromisse zu bewältigen.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ 2,5K-Nebula-Panel mit 240 Hz und großem Farbraum für Spiele und Farbkorrektur
✅ Stabile thermische Bedingungen ermöglichen hohe CPU- und GPU-Taktfrequenzen
✅ Zwei USB-C-Anschlüsse (DP/PD) sowie HDMI 2.1 für einfache Mehrfachbildschirm-Konfigurationen
✅ Erweiterbarer Arbeitsspeicher und NVMe für eine längere Lebensdauer
✅ Der 90-Wh-Akku ist für einen 18-Zoll-Laptop leistungsstark
✅ MUX und Advanced Optimus steigern die Leistung im Spiel
|❌ Etwa 3 kg, besser auf dem Schreibtisch als im Rucksack
Fazit:The Strix G18 sichert sich den Titel als bester Laptop, indem es die Ada-Grafikkarte mit einem in seiner Klasse führenden 18-Zoll-Display und einem Kühlsystem kombiniert, das stets die Nerven behält. Wenn Sie ein Gerät suchen, das sich sowohl für Gaming als auch für kreative Arbeit eignet, ist dies genau das Richtige für Sie.
2. Acer Aspire 5 [Der beste preisgünstige Laptop im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i5/i7 der 13. Generation (U- oder P-Serie, modellabhängig)
|GPU
|Intel Iris Xe; einige Modelle mit GeForce RTX 2050
|RAM
|8–32 GB (je nach Modell LPDDR5 oder DDR4)
|Lagerung
|512 GB+ PCIe NVMe, bis zu 2 TB bei ausgewählten Modellen
|Anzeige
|15,6 Zoll FHD IPS, entspiegelt
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|ca. 50 Wh (typisch)
|Gewicht
|ca. 1,77–1,78 kg
|Konnektivität
|USB-A, HDMI, RJ-45 bei vielen Ausstattungsvarianten; Wi-Fi 6/6E; USB4/Thunderbolt 4 bei ausgewählten Intel-Modellen
Wenn du einen unkomplizierten Einsteiger suchst, der trotzdem schnell ist, ist das mein Favorit unter den preisgünstigen Laptops. Du hast die Wahl Intel Core i5 oder i7 der U-Serie oder eine Variante mit RTX 2050 für leichte GPU-Aufgaben, und die Produktreihe überzeugt mit LPDDR5-Speicher, schnellen NVMe-SSDs und Wi-Fi 6E.
Was den Ausschlag gibt, ist die Flexibilität: Man kann günstig mit einem Einstiegsmodell beginnen und bei steigendem Arbeitsaufkommen auf mehr RAM oder eine Variante mit diskreter Grafikkarte umsteigen, und dank der ständigen Preisnachlässe im Einzelhandel ist es ein Leichtes, ein gutes Schnäppchen zu machen.
Der wahre Wert liegt in der Auswahl ohne Schnickschnack. Das Gerät bietet Ihnen solide Leistung und Flexibilität bei Upgrades, ohne dass Sie für Funktionen bezahlen müssen, die Sie vielleicht nie nutzen werden.
Fazit:The Aspire 5 Das Gerät überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, zuverlässige Leistung, moderne Anschlussmöglichkeiten und eine Tastatur, mit der man gut leben kann – und bietet zudem Raum für Erweiterungen, falls Ihr Arbeitsaufkommen wächst. Wenn Sie einen ersten Laptop suchen, den man gut weiterempfehlen kann und der erschwinglich ist, dann ist dies genau das Richtige.
3. Razer Blade 14 [Der beste Gaming-Laptop 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|AMD Ryzen 9 8945HS
|GPU
|Bis zu einer GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte
|RAM
|Bis zu 32 GB LPDDR5X
|Lagerung
|1 TB PCIe 4.0 NVMe, vom Benutzer aufrüstbar
|Anzeige
|14 Zoll, 2560 × 1600, 16:10; bis zu 240 Hz (OLED mit 120 Hz als Option bei ausgewählten Modellen)
|Bildwiederholfrequenz
|240 Hz (IPS) oder 120 Hz (OLED)
|Akku
|ca. 73 Wh, USB-C PD
|Gewicht
|~1,84 kg
|Konnektivität
|2× USB4 Typ C, HDMI 2.1, USB-A, Wi-Fi 6E, 1080p-IR-Webcam
Blätter 14 fühlt sich an wie eine mobile Stromquelle, die hält, was sie verspricht. In meinen Tests sorgten der QHD+-Bildschirm mit hoher Bildwiederholfrequenz und die Vapor-Chamber-Kühlung für ein flüssiges Spielerlebnis, während das Gehäuse auch bei nächtlichen Spielsitzungen leise blieb.
The Blätter 14 überzeugt, weil es in einem wirklich tragbaren Gehäuse ohne Schnickschnack eine hohe Bildwiederholrate bietet. Das QHD+-Display mit hoher Bildwiederholrate, die leistungsstarke Kombination aus Ryzen und RTX sowie die stabile Wärmeentwicklung machen es zum besten Die erste Wahl für Gamer, die viel unterwegs sind, aber dennoch eine Reaktionsgeschwindigkeit auf Turnierniveau erwarten.
Wenn du möchtestreisefreundliche Rahmen mit einem für Kreative geeigneten Arbeitsbereich im Format 16:10… das ist der ideale Kompromiss für ein kompaktes System, das dennoch Exporte und Streams bewältigen kann. Wer verschiedene kompakte Systeme vergleicht, kann sich hier umsehen die besten Gaming-Laptops für detaillierte Leistungsstufen und preisgünstige Alternativen.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ QHD+-Display mit hoher Bildwiederholfrequenz für eine gestochen scharfe Benutzeroberfläche und äußerst flüssige Bewegungen
✅ Die Kühlung mittels Vapor-Chamber sorgt für konstante Taktraten auch bei langen Spielsitzungen
✅ Leichte CNC-gefräste Aluminiumkonstruktion, die sich tatsächlich bewegen lässt
✅ USB4 macht den Anschluss von schnellen Speichermedien und Dockingstationen für mehrere Monitore zum Kinderspiel
✅ Leistungsstarker Akku für ein leistungsstarkes 14-Zoll-Gerät mit schneller Aufladung
✅ Die 1080p-IR-Webcam unterstützt sichere Anmeldungen und kristallklare Videoanrufe
|❌ Premium-Preise – achten Sie daher auf saisonale Sonderangebote
Fazit:Für einen kompakten Gaming-Laptop ist der Blätter 14 Das ist das Modell, das ich mir kaufen würde. Es bietet reaktionsschnelle Leistung auf Turnierniveau, eine für Kreative optimale Bildschirmfläche und eine hochwertige Verarbeitung, die sich bewährt.
4. MSI Creator Z17 HX Studio [Der beste Laptop für Architektur im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i9 14900HX
|GPU
|GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte
|RAM
|Bis zu 64 GB DDR5-5600
|Lagerung
|Bis zu 2 TB NVMe, aufrüstbar
|Anzeige
|17 Zoll, 2560 × 1600, 16:10, Touchscreen, 100 % DCI-P3, Calman-zertifiziert, ΔE < 2
|Bildwiederholfrequenz
|165 Hz
|Akku
|90 Wh
|Gewicht
|Etwa 2,49 kg
|Konnektivität
|2×Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, SD Express (Standardgröße), Wi-Fi 6E
The Creator Z17 HX Studio fungiert als mobiles Studio für CAD und BIM. Die Ansichtsfenster bleiben flüssig, die Renderings werden schneller geladen, und das 17-Zoll-QHD+-Touchpanel ist werkseitig so kalibriert, dass Zeichnungen, Materialien und Baustellenfotos einheitlich dargestellt werden, wenn Sie Ihre Arbeit unterwegs überprüfen.
Für Fachleute, die mit komplexen Baugruppen und Simulationen arbeiten, Laptops für AutoCAD bieten zertifizierte GPUs und von ISVs getestete Zuverlässigkeit, die gut zum Leistungsprofil des Z17 passen. Wenn Ihre Arbeitslast intensive Visualisierungen oder Animationen umfasst, sollten Sie vergleichen Laptops für das Rendering kann Ihnen dabei helfen, die Leistung der GPU, die Kühlung und die Akkulaufzeit besser aufeinander abzustimmen.
Z17 HX Studio ist genau das, was Architekturprofis brauchen: ein atemberaubendes 17-Zoll-QHD+-Display im 16:10-Format für detailreiche CAD- und BIM-Darstellungen, eine Kombination aus Intel Ultra- und RTX 70-Prozessoren, die auch anspruchsvolle 3D-Renderings und Multitasking mühelos bewältigt, sowie ein hochwertiges Gehäuse, das selbst unter hoher Belastung kühl bleibt. Es ist für Design, kreative Arbeit und anspruchsvolle Arbeitsabläufe im Studio konzipiert.
Z17 HX Studio ist genau das, was Architekturprofis brauchen: ein atemberaubendes 17-Zoll-QHD+-Display im 16:10-Format für detailreiche CAD- und BIM-Darstellungen, eine Kombination aus Intel Ultra- und RTX 70-Prozessoren, die auch anspruchsvolle 3D-Renderings und Multitasking mühelos bewältigt, sowie ein hochwertiges Gehäuse, das selbst unter hoher Belastung kühl bleibt. Es ist für Design, kreative Arbeit und anspruchsvolle Arbeitsabläufe im Studio konzipiert.
Wenn Sie mit Revit, Rhino und Enscape arbeiten, ist dies Ihr Studio.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Das farbgenaue QHD+-Touchpanel mit 165 Hz sorgt für zuverlässige Zeichnungen und Vorschauen
✅ Die Leistung der RTX 4070 Studio-Klasse beschleunigt Raytracing und KI-Rauschunterdrückung
✅ Thunderbolt 4 und SD Express vereinfachen die Kameraübertragung und das Andocken
✅ Das 16:10-Bildformat bietet Platz für mehr Planlinien und Werkzeugpaletten
✅ 90-Wh-Akku mit einem reisefreundlichen Gehäuse von 2,49 kg für Vor-Ort-Bewertungen
✅Stabile thermische Strömungen tragen dazu bei, lange Exportvorgänge und Batch-Renderings aufrechtzuerhalten
|❌ Hoher Preis – achte daher auf Partnerangebote
Fazit:The MSI Creator Z17 HX Studio ist ein leistungsstarkes Werkzeug, bei dem Genauigkeit und Durchsatz an erster Stelle stehen. Für Architekten und 3D-Designer, die auch unterwegs die gleiche Zuverlässigkeit wie am Desktop benötigen.
5. HP ZBook Fury G11 [Der beste Laptop für Maschinenbau und Industriedesign]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Bis zu Intel Core i9-14900HX (und Xeon-Optionen bei einigen Modellen)
|GPU
|Laptops mit GPUs bis hin zur NVIDIA RTX 5000
|RAM
|Bis zu 128 GB DDR5-SODIMM (4 Steckplätze)
|Lagerung
|Mehrere M.2-NVMe-Steckplätze; konfigurierbar auf bis zu 12 TB
|Anzeige
|16:10, bis zu UHD (WQUXGA); DreamColor-/OLED-Optionen variieren
|Bildwiederholfrequenz
|Bis zu 120/165 Hz, je nach Bildschirm
|Akku
|Interner Speicher mit hoher Kapazität; Unterstützung für das Laden über USB-C
|Gewicht
|Gewicht bei Geburt: ca. 2,35–2,4 kg
|Konnektivität
|2×Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, SD-Kartensteckplatz, Ethernet bei einigen Ausstattungsvarianten, Wi-Fi 6E
In meinen Tests im Bereich Grafik und Gaming hat das ZBook Fury G11 bleibt unter Last fest und stabil (4K-Premiere-Timelines, Blender-Renderings und lange Exportketten). Die Ansichtsfenster bleiben auch bei großen Baugruppen reaktionsschnell, Simulationen werden pünktlich abgeschlossen, und das 16:10-Display sorgt dafür, dass auch detailreiche Zeichnungen gut lesbar sind, ohne dass man die Augen zusammenkneifen muss.
Es ist eines der wenigen professionellen Notebooks, das man öffnen, aufrüsten und über Jahre hinweg leistungsfähig halten kann. Vier SODIMM-Steckplätze für bis zu 128 GB, mehrere NVMe-Steckplätze und eine werkzeugfreundliche Wartung ermöglichen es Ihnen, es an das Wachstum der Projekte anpassen während die Diagnosetools und der Pro-Support von HP die Ausfallzeiten gering halten.
Das Gehäuse ist wartungsfreundlich, Arbeitsspeicher und Speicherplatz lassen sich mit wachsendem Projektumfang erweitern, und die E/A-Schnittstellen eignen sich gut für Labor- und Außeneinsätze. Ingenieure, die zertifizierte Leistung und zuverlässige Skalierbarkeit benötigen, können vergleichen Laptops für SolidWorks mit ISV-Treibern und reichlich Speicherreserven für komplexe Baugruppen.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ RTX 5000 Ada mit ISV-Treibern beschleunigt Baugruppen und Raytracing-Vorschauen
✅ Die Leistungsreserven der HX-Klasse beschleunigen Simulationen und multithreaded CAM-Vorgänge
✅ 16:10-Bildschirme mit bis zu 4K-Auflösung für präzise Zeichnungen und detailreiche Ansichtsfenster
✅ Aufrüstbare DDR5- und NVMe-Speicher verlängern die Lebensdauer und lassen sich an die Anforderungen der Projekte anpassen
✅ Professionelle Ein- und Ausgänge, darunter Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und SD, optimieren den Anschluss an Dockingstationen und die Datenerfassung
✅ Das robuste Gehäuse und die wartungsfreundliche Innenausstattung eignen sich für den Einsatz im Labor und im Außendienst
|❌ Da die Preise hoch sind, findet man die besten Schnäppchen bei Sonderangeboten der Hersteller oder Wiederverkäufer
Fazit:Wenn Ihr Tag aus Versammlungen, Simulationen und der Sicherheit für Ihre Kunden besteht, dann ist das ZBook Fury G11 ist der Laptop, dem ich zutraue, CAD und CAM auf Hochtouren laufen zu lassen.
6. ASUS ROG Zephyrus AI [Der beste Laptop für die Spieleentwicklung im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|AMD Ryzen 9 8945HS
|GPU
|Bis zu einer GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte
|RAM
|16–32 GB LPDDR5X
|Lagerung
|1 TB PCIe 4.0 NVMe, vom Benutzer aufrüstbar
|Anzeige
|14″ 2880×1800 (3K) OLED, 16:10, breiter Farbraum
|Bildwiederholfrequenz
|120 Hz (Adaptive-Sync)
|Akku
|~73 Wh
|Gewicht
|ca. 1,5–1,6 kg
|Konnektivität
|2×USB-C (USB4/DP/PD), 2×USB-A, HDMI 2.1, microSD, Wi-Fi 6E, Audiobuchse
Mir gefällt dasZephyrus AI weil es sich so verhält, wie es sich bei einem Entwicklungsrechner gehört. Die Kompilierungszeiten sind kurz, Shader-Builds ruckeln nichtundDie Echtzeit-Vorschau läuft flüssig während die Fans erwartungsgemäß ausflippen.
Das 3K-OLED-Display im 16:10-Format bietet mehr Platz für Bearbeitungsfenster und Zeitleisten, und die RTX 4070 sorgt dafür, dass Nanite- und Lumen-Szenen flüssig laufen. Die Ryzen-9-HS-Kerne bewältigen C++ und IL2CPP ohne Probleme.
Verwenden Sie für die Arbeit an der Engine NVIDIA Studio-Treiber, stellen Sie Windows bei AC auf „Ultimate Performance“ ein und verlagern Sie Ihren Derived Data Cache auf ein schnelles externes NVMe-Laufwerk über USB4, um die Neukompilierung von Shadern zu beschleunigen.
Wenn du eine kompakte Umgebung suchst, die die ganze Woche über in Unreal oder Unity laufen kann, ist das hier die richtige Wahl. Portabilität ohne Drosselung ist hier der Gewinn. Für umfassendere Optionen hinsichtlich GPU und Arbeitsabläufen der Engine vergleichen Sie Laptops für die Spieleentwicklung die bei kreativen Engines wie Unreal und Unity ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Wärmeentwicklung und Bildschirmfläche bieten.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ RTX 4070 + Studio-Treiber = flüssigere Echtzeit-Vorschauen und schnelleres Baking von Licht.
✅ Ryzen 9 HS trägt dazu bei, die Kompilierungs- und Build-Zeiten zu verkürzen.
✅ 3K-OLED, 16:10-Arbeitsbereich verbessert die Sichtbarkeit der Benutzeroberfläche in Editoren.
✅ Schlankes Gehäuse (ca. 1,6 kg), ideal für Vor-Ort-Vorführungen und Kundenbesprechungen.
✅ Dank USB4 und HDMI 2.1 lassen sich Entwickler-Setups mit mehreren Monitoren mühelos realisieren.
✅ Vorhersehbare thermische Strömungen sorgen für einen gleichmäßigen Takt während langer Sitzungen.
|❌ OLED-Displays verbrauchen mehr Strom; bei 120 Hz ist mit einer kürzeren Akkulaufzeit zu rechnen.
Fazit:Wenn Ihr Tag zwischen Programmieren, der Überarbeitung von Assets und Tests in der Engine hin- und herwechselt, dann ist die ROG Zephyrus AI bietet die richtige Mischung aus GPU-Leistung, CPU-Geschwindigkeit und entwicklerfreundlichem Display in einem handlichen Gehäuse, das deinen Arbeitsfluss nicht behindert.
7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura der 13. Generation [Der beste Laptop zum Programmieren]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core Ultra (bis zu Ultra 7) mit NPU
|GPU
|Integrierte Intel-Grafikkarte (je nach CPU der Arc-Klasse)
|RAM
|16–32 GB LPDDR5x
|Lagerung
|512 GB–2 TB PCIe 4.0 NVMe, vom Benutzer austauschbar
|Anzeige
|14 Zoll, 2240 × 1400 IPS oder 2880 × 1800 OLED; entspiegelte Varianten
|Bildwiederholfrequenz
|60–120 Hz je Bildschirm
|Akku
|ca. 57 Wh mit Schnellladefunktion
|Gewicht
|Etwa 1,12 kg
|Konnektivität
|2×Thunderbolt 4, 2×USB-A, HDMI, Audiobuchse, Wi-Fi 6E/7
Ich greife zum X1 Carbon Aura, wenn ich stundenlang programmieren muss, ohne mich mit meinen Tools herumschlagen zu müssen. Das Die Tastatur ist präzise und gut gedämpft, die Lüfter bleiben auch bei langen Ladezeiten leise, und dank des 14-Zoll-Bildschirms im 16:10-Format sind mehr Zeilen auf dem Bildschirm zu sehen, sodass ich weniger scrollen muss.
Die Effizienz von Core Ultra sorgt dafür, dass Container und lokale Dienste mit weniger Leistungsspitzen laufen, und das Chassis aus Kohlefaser meistert die Unebenheiten auf dem täglichen Arbeitsweg problemlos.
Tastengefühl, Betriebszeit und Konzentration. Das Gerät ist dank einer erstklassigen Tastatur, ruhigem Kühlverhalten und sofortiger Reaktionsfähigkeit bei schnellem Kontextwechsel perfekt für konzentriertes Arbeiten geeignet.
Wenn Sie den ganzen Tag programmieren und ein Ultrabook suchen, das sich nahtlos in Ihre Arbeit einfügt, ist dies die richtige Wahl. Die Tastatur, die da mithalten kann, ist das Highlight. Entwickler, die Wert auf eine gute Wärmeableitung, reaktionsschnelle Tasten und lange Akkulaufzeiten legen, können hier vergleichen Laptops zum Programmieren um Modelle zu finden, die für Komfort und Konzentration bei längeren Programmier-Sitzungen optimiert sind.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Das außergewöhnliche Tastengefühl sorgt für mehr Geschwindigkeit und Genauigkeit bei langen Sprints
✅ Leichtes und stabiles Chassis aus Carbonfaser für den täglichen Gebrauch
✅ 16:10-Bildschirme mit 2,2K- oder 2,8K-Auflösung sorgen für ein gestochen scharfes Bild und sind in blendfreien Ausführungen erhältlich
✅ Die hohe Effizienz des Core Ultra verlängert die Akkulaufzeit und senkt die Lüftergeräusche
✅ Dank der Kombination aus TB4- und USB-A-Anschlüssen entsteht kein Durcheinander durch zahlreiche Adapter
✅ Mit „Rapid Charge“ hast du zwischen den Besprechungen immer genug Strom zur Hand
|❌ OLED verbraucht bei hoher Helligkeit mehr Strom, aber eine Anpassung hilft
Fazit:Wenn es Ihnen vor allem darum geht, Code unauffällig und bequem zu versenden, dann ist die X1 Carbon Aura bietet eine hervorragende Tastatur, eine solide Verarbeitung und eine akkuschonende Leistung, die Ihren Entwicklungsfluss nicht unterbricht.
8. HP Spectrum x360 14 [Der beste Laptop für Lehrer im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core Ultra (bis zu Ultra 7)
|GPU
|Integrierte Intel Arc
|RAM
|16–32 GB LPDDR5x
|Lagerung
|512 GB–2 TB PCIe 4.0 NVMe
|Anzeige
|14 Zoll, 2880 × 1800 OLED, 16:10, Touchscreen mit Stiftunterstützung
|Bildwiederholfrequenz
|Bis zu 120 Hz (variabel)
|Akku
|~63–66 Wh bei Schnellladung
|Gewicht
|ca. 1,35–1,4 kg
|Konnektivität
|2× USB-C (Thunderbolt 4/USB 4), 1× USB-A, microSD, Audiobuchse, Wi-Fi 6E/7
Ich empfehle das Spectre x360 14 für Lehrer, die einen Computer benötigen, der präsentiert, kommentiert und bewertet – ganz unkompliziert. Die 2-in-1-Klapphülle ermöglicht es, Vorlesungen, Vorführungen und Notizen auf dem Tablet innerhalb von Sekunden festzuhalten, und das 2,8K-OLED-Display bleibt auch bei schwierigen Lichtverhältnissen im Hörsaal gut lesbar.
The Die Tastatur ist leise, die Lüfter sind leiser als bei den meisten anderen Modellen, und dank der langen Akkulaufzeit und der schnellen Aufladung kommst du auch durch mehrere aufeinanderfolgende Kurse.
Flexibilität für den Unterricht dank eines OLED-Displays, das Folien besonders gut zur Geltung bringt, und einer Stifteingabe, die sich bei Live-Anmerkungen und schnellem Feedback ganz natürlich anfühlt.
Wenn Sie ein Gerät suchen, das sofort im Unterricht einsatzbereit ist und einfach funktioniert, dann ist dies meine Empfehlung. Der Ablauf des Unterrichts ist wichtiger als die technischen Daten auf dem Papier, und genau hier glänzt das Spectre. Für flexible Unterrichtskonfigurationen und stiftfreundliche Optionen, Laptops für Lehrer vergleichen die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Eingangsgenauigkeit, Anschlussvielfalt und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz bieten.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Die 2-in-1-Vielseitigkeit ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Vorlesungen, Benotung und Besprechungen
✅ Dank des adaptiven OLED-Displays bleiben Folien auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen lebendig und Texte klar lesbar
✅ Dank der Stiftunterstützung lassen sich Anmerkungen und Diagramme ganz natürlich erstellen
✅ Dank der leisen Lüfter bleibt die Aufmerksamkeit auf dir, nicht auf den Lüftern
✅ Dank der Kombination aus TB4- und USB-A-Anschlüssen entsteht weniger Kabelsalat
✅ Schnellladen liefert nützliche Energie für die Zeit zwischen den Spielabschnitten
|❌ Integrierte Grafikkarten eignen sich gut für den Unterricht, aber nicht für anspruchsvolle 3D-Anwendungen
Fazit:Wenn Ihr Tag zwischen Präsentationen, Korrekturen und Telefonaten hin und her springt, dann Spectrum x360 14 bietet einen zuverlässigen Arbeitsablauf mit einem hervorragenden Touchscreen und flexiblen Modi, die sich für den Einsatz im realen Unterricht eignen.
9. Dell XPS 15 [Der beste Laptop für Fotografie im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Bis zur Intel Core i9 H-Serie der 13. Generation
|GPU
|GeForce RTX 4050 Laptop-Grafikkarte
|RAM
|16–64 GB DDR5
|Lagerung
|512 GB–4 TB PCIe NVMe
|Anzeige
|15,6 Zoll, 3456 × 2160 (3,5K) OLED, 16:10 (optional)
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|Etwa 86 Wh
|Gewicht
|Etwa 1,8 bis 1,9 kg
|Konnektivität
|2×Thunderbolt 4 (USB-C), 1×USB-C, Full-Size-SD-Kartensteckplatz, Audiobuchse, Wi-Fi 6/6E
Ich empfehle das XPS 15 für Fotografen, die Bearbeitungen wünschen, die auf Anhieb perfekt aussehen. Das 3,5K-OLED-Display liefert klare Schattendetails und naturgetreue Hauttöne, und dank der RTX-GPU erfolgen KI-Rauschunterdrückung, Maskierung und Super-Resolution im Handumdrehen, statt dass man dafür eine Kaffeepause einlegen muss. Das 16:10-Bildformat lässt mehr Bildausschnitte im Blickfeld, und der SD-Kartensteckplatz in voller Größe spart vor Ort viel Zeit.
Ein farbgetreues OLED-Display in Verbindung mit GPU-Beschleunigung sorgt für schnellere und präzisere Ergebnisse – vom Import bis zum Export – ganz ohne umständliches Herumprobieren.
Wenn Ihr Arbeitsablauf sich hauptsächlich auf Lightroom und Photoshop stützt, ist dies ganz klar die beste Wahl unter den Laptops für 2025. Die zuverlässige Farbwiedergabe ist der Grund, warum dieses Modell einen Platz in meiner Tasche verdient hat. Fotografen, die auf präzise Farbtöne und schnelle Dateiübertragungen angewiesen sind, können vergleichen Laptops für die Fotografie für die Farbgenauigkeit von OLED-Displays und einen effizienten Arbeitsablauf mit SD-Karten.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Ein 3,5-K-OLED-Display mit nahezu vollständiger DCI-P3-Abdeckung verbessert die Genauigkeit bei der Bildbearbeitung
✅ RTX-Beschleunigung beschleunigt KI-Rauschunterdrückung, Maskierung und rechenintensive Filter
✅ Das 16:10-Layout bietet Platz für mehr Werkzeuge und Miniaturansichten, ohne dass es überladen wirkt
✅ SD-Karte in voller Größe plus TB4 vereinfachen die Datenübertragung und die Tethering-Funktion
✅ Der leistungsstarke Akku ermöglicht die Datenauslesung vor Ort und die Überprüfung durch den Kunden
|❌ Meistens USB-C, daher ist ein kleiner Hub bei älteren Peripheriegeräten hilfreich
Fazit:Wenn Ihnen eine originalgetreue Farbwiedergabe und eine schnelle Bearbeitung wichtig sind, dann ist das XPS 15 kombiniert ein hervorragendes OLED-Display mit RTX-Geschwindigkeit und kreativen Anschlüssen, die echte Aufnahmen (und Ihr Leben) vereinfachen.
10. ASUS ZenBook 14 OLED [Der beste Laptop für Studenten im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core Ultra (bis zu Ultra 9/7)
|GPU
|Integrierte Intel Arc
|RAM
|16–32 GB LPDDR5X
|Lagerung
|512 GB–1 TB PCIe 4.0 NVMe
|Anzeige
|14 Zoll, 2880 × 1800 (3K) oder OLED mit einer Auflösung von ca. 2880 × 1800, 16:10
|Bildwiederholfrequenz
|Bis zu 120 Hz
|Akku
|~75 Wh
|Gewicht
|ca. 1,2–1,3 kg
|Konnektivität
|2×Thunderbolt 4/USB4, 1×USB-A, HDMI, Audiobuchse, Wi-Fi 6E/7
Mir gefällt dasZenbook 14 OLED, weil es Vorlesungen, Praktika und lange Nächte – ganz ohne Drama. Dank der Effizienz des Core Ultra, einem gestochen scharfen 3K- oder 2,8K-OLED-Display und einem Akku mit rund 75 Wh braucht man weniger Steckdosen und hat mehr Zeit zum Lernen.
Erschwinglich, leicht und wirklich den ganzen Tag einsetzbar – mit einem hellen OLED-Display, das das Lesen von Folien und PDFs erleichtert.
Das Gehäuse ist leicht, die Tastatur ist gut zu bedienen und die Anschlüsse erleichtern den Anschluss im Wohnheim oder am Schreibtisch. Wenn du ein Gerät für Studenten suchst, das hochwertig aussieht und dabei praktisch bleibt, ist dies eine kluge Wahl. Für eine erweiterte Auswahlliste speziell für Studenten vergleiche Laptops für Schüler und Studenten die eine lange Akkulaufzeit, Mobilität und Robustheit für den täglichen Einsatz im Studium vereinen. Wer sich auf das Leben an der Uni vorbereitet, kann sich auch informieren Laptops für Schüler Entwickelt für einfache Konfigurationen und zuverlässige Leistung bei begrenztem Budget.
„Weniger mitnehmen und mehr arbeiten“ – das ist hier die Devise.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Das 2,8-Zoll-OLED-Display sorgt für eine augenschonende Darstellung von Texten und Diagrammen
✅ Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit mit einem 75-Wh-Akku für lange Tage auf dem Campus
✅ Dank der leichten, schlanken Bauweise ist der Weg zur Arbeit ein Kinderspiel
✅ Dank Thunderbolt 4 und HDMI lassen sich Geräte ganz einfach im Wohnheim oder am Schreibtisch anschließen
✅ Dank der hohen Effizienz von Core Ultra laufen die Lüfter leise
✅ Schnellladen ist zwischen den Vorlesungen praktisch
|❌ Integrierte Grafikkarten eignen sich gut für das Studium, aber nicht für anspruchsvolle 3D-Anwendungen oder Spiele
Fazit:Zum Notieren, Recherchieren und Streamen eignet sich das Zenbook 14 OLED bietet erstklassige Bildqualität, eine lange Akkulaufzeit und ein federleichtes Design zu einem vernünftigen Preis.
11. Razer Blade 15 [Der beste Laptop für Live-Streaming im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i7/i9 der 13. Generation der H-Serie (modellabhängig)
|GPU
|Bei aktuellen Modellen bis zu einer GeForce RTX 4070 Laptop-GPU
|RAM
|16–32 GB DDR5
|Lagerung
|1 TB PCIe NVMe, vom Benutzer aufrüstbar
|Anzeige
|15,6 Zoll QHD mit 240 Hz oder FHD mit 360 Hz (die OLED-/QHD-Optionen variieren je nach Baujahr)
|Bildwiederholfrequenz
|240–360 Hz pro Panel
|Akku
|~80-Wh-Klasse
|Gewicht
|ca. 2,0–2,1 kg
|Konnektivität
|Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI 2.1, USB-A 3.2, 3,5-mm-Anschluss, Wi-Fi 6E
Ich empfehle das Blätter 15 wenn du einen PC suchst, der spielt intensiv und sorgt für einen sauberen Stream. NVENC auf der RTX 40-Serie bewältigte 1080p60 in OBS reibungslos, während mein Spiel eine hohe Bildrate beibehielt, und der Vapor-Chamber-Kühler sorgte dafür, dass die Taktraten stabil blieben, anstatt mitten im Spiel in die Höhe zu schnellen.
Ein Gerät, das dank hervorragender NVENC-Qualität, stabilem Wärmemanagement und einem schnellen Vorschaufenster zuverlässig zum Zocken und Streamen geeignet ist – und das mit minimalem Einrichtungsaufwand.
Das kompakte Gehäuse macht vor der Kamera einen aufgeräumten Eindruck und das Die Anschlüsse sind gut mit Capture-Karten, USB-Audio und zwei Bildschirmen kompatibel. Wenn Sie ein reisefertiges Streaming-Setup suchen, das am Tag der Veranstaltung zuverlässig funktioniert, ist dies ganz klar die beste Wahl für den besten Laptop 2025.
Beständigkeit während der Live-Übertragung ist wichtiger als reine Zahlen auf dem Papier. Streamer, die Wert auf die Stabilität des Encoders und reibungslose Einstellungen legen, können vergleichen Laptops für Live-Streaming die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Videoqualität, Kühlung und vielseitigen Anschlusskonfigurationen bieten.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Die NVENC-Funktion der RTX 40-Serie liefert eine gestochen scharfe Ausgabe in 1080p und 1440p und entlastet dabei die CPU
✅ Die Kühlung mittels Vapor-Chamber sorgt für konstante Bildrate und Encoder-Stabilität auch bei langen Spielsitzungen
✅ Dank des Bildschirms mit hoher Bildwiederholfrequenz fühlen sich die OBS-Vorschau und der Wechsel zwischen Chats sofortig an
✅ Das schlichte, kompakte Design passt auf kleine Schreibtische und macht vor der Kamera einen hochwertigen Eindruck
✅ TB4 und HDMI 2.1 vereinfachen die Einrichtung von Dual-Monitor- und Capture-Karten-Konfigurationen
|❌ Hohe Preise – die besten Schnäppchen macht man daher im Schlussverkauf
Fazit:Wenn Sie weniger Geräte auf dem Schreibtisch haben möchten und einen Stream, der auch unter hoher Auslastung stabil bleibt, dann ist der Razer Blade 15 ist die zuverlässige Ein-PC-Konfiguration, die ich auf Reisen und bei Veranstaltungen nutzen würde.
12. Microsoft Surface Laptop Studio [Der beste Laptop für Kreative im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i7-13700H
|GPU
|Bis zu GeForce RTX 4060 Laptop-Grafikkarte (Studio-Treiber)
|RAM
|16–64 GB LPDDR5x
|Lagerung
|Wechselbare PCIe-Gen4-SSD mit 512 GB bis 2 TB
|Anzeige
|14,4 Zoll, 2400 × 1600 PixelSense Flow, 120 Hz, Touchscreen, Stiftunterstützung
|Bildwiederholfrequenz
|120 Hz
|Akku
|Angegeben sind bis zu ca. 19 Stunden; abhängig vom Arbeitsaufwand
|Gewicht
|Gewichtsklasse ca. 1,98 kg
|Konnektivität
|2×USB-C (Thunderbolt 4), USB-A, microSDXC, 3,5-mm-Anschluss, Surface Connect, Wi-Fi 6E
Ich greife nach dem Surface Laptop Studio 2wenn ich eineine stiftfreundliche Leinwand, die gleichzeitig als ruhiger Bearbeitungsbereich dienty. Das 14,4-Zoll-PixelSense-Flow-Display liefert mit 120 Hz ein scharfes und flüssiges Bild, und dank des flexiblen Scharniers kann ich nahtlos von einer groben Skizze zum Abspielen der Zeitleiste übergehen, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.
Es ist eine seltene Kombination aus einem kalibrierten 120-Hz-Touchscreen, einer leistungsstarken CPU und einer RTX Studio-Grafikkarte sowie einem nach vorne klappbaren Design, das das Zeichnen und die Überprüfung von Entwürfen bei der kreativen Arbeit tatsächlich verbessert.
Mit der Leistung der Core i7 H-Serie, bis zu 64 GB LPDDR5x und Unterstützung für die RTX 4060 Studio, Adobe und Blender verhalten sich so, wie sie sollten. Wenn du ein Creator-Rig suchst, das sich gut transportieren lässt und trotzdem Studioqualität bietet, ist dies das Modell, das ich dir empfehle.
Die Kombination aus Stift und Leistung ist der Grund, warum er in meiner Tasche bleibt. Wer Wert auf geräuschlosen Betrieb und eine flüssige Audioleistung legt, kann vergleichen Laptops für die Musikproduktion die eine geräuscharme Wärmeableitung und eine Wiedergabe mit geringer Latenz für die Arbeit im Studio bieten.
Fazit:Wenn Ihr Tag zwischen Entwürfen, Bearbeitung und Kundenbesprechungen hin und her wechselt, dann Surface Laptop Studio 2 bietet Ihnen eine auf Kreative ausgerichtete Benutzeroberfläche, RTX-Geschwindigkeit und Anschlüsse, die sich nahtlos in echte Kamera-Workflows einfügen. Es ist das Convertible, auf das ich mich verlasse, wenn ich Stiftpräzision und Timeline-Durchsatz in einem Gerät benötige.
13. LG Gram Book 15 [Der beste Laptop für Reisen im Jahr 2025]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core Ultra (im Modell 15Z90S) oder Core i5-1334U im Vorgängermodell 15Z90R
|GPU
|Integrierte Intel-Grafikkarte
|RAM
|8–16 GB LPDDR5
|Lagerung
|512 GB NVMe-SSD; bei vielen Ausstattungsvarianten vom Nutzer selbst aufrüstbar
|Anzeige
|15,6″ FHD-IPS, entspiegelt
|Bildwiederholfrequenz
|60 Hz
|Akku
|ca. 80 Wh; laut Herstellerangaben bis zu ca. 18–20 Stunden Videowiedergabe
|Gewicht
|~1,14–1,29 kg
|Konnektivität
|2× USB-C (USB4/Thunderbolt 4 bei ausgewählten Modellen), 2× USB-A, HDMI, Audiobuchse, Wi-Fi 6/6E; microSD bei einigen Ausstattungsvarianten
Ich greife nach dem LG Gram 15 wenn sich Flüge, Taxifahrten und Kundentermine häufen. Weniger als 1,4 kg bei einem Akku der 80-Wh-Klasse bedeutet Es passt problemlos in einen Rucksack und hält trotzdem einen ganzen Reisetag lang. Das Gehäuse aus Magnesiumlegierung wirkt robuster, als es aussieht, und dank der Anbindung an verschiedene Anschlüsse bleiben die Adapter in der Schublade.
Ultraleichte Bauweise, lange Akkulaufzeit und zuverlässiger, unkomplizierter Einsatz unterwegs. Das ist der Reiselaptop, der sich unauffällig in den Hintergrund hält.
Wenn Sie aus dem Handgepäck leben und auf einem großen Bildschirm arbeiten möchten, ohne dass Ihr Gepäck zu schwer wird, ist dies ganz klar die beste Wahl für den besten Laptop 2025.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Das etwa 1,1 kg leichte Gehäuse schont die Schultern an langen Arbeitstagen
✅ 80-Wh-Akku mit langer angegebener Laufzeit, ideal für Langstreckenreisen
✅ Haltbarkeitstests nach MIL-STD-Standard sorgen für zusätzliche Sicherheit
✅ Dank zahlreicher Anschlüsse sind vor Ort nur wenige Adapter erforderlich
✅ Leiser Lüfter und eine komfortable Tastatur für lange Schreibsitzungen
✅ Der vom Benutzer erweiterbare Speicher verlängert die Nutzungsdauer
|❌ Integrierte Grafikkarten eignen sich gut für Büroarbeiten, aber nicht für anspruchsvolle 3D-Anwendungen
Fazit:Wenn Ihnen geringes Gewicht, lange Akkulaufzeit und solide Verarbeitungsqualität wichtig sind, dann ist das LG Gram Book 15 ist der Reisebegleiter, den ich mir für produktives Arbeiten auf dem großen Bildschirm kaufen würde, ohne dass er viel Platz wegnimmt.
Wie wählt man den besten Laptop aus?
Kurze Antwort: Passen Sie das Budget an den Arbeitsaufwand an. Bei einem Gaming-Laptop sollten Sie vor allem auf CPU, GPU und Kühlung achten; für die tägliche Arbeit reichen die meisten Windows-Laptops mit einem sauberen Betriebssystem und 16 GB RAM völlig aus, und ein schnelles Angebot aus einem Fachgeschäft vor Ort kann die Preise der großen Elektronikketten für einen neuen Laptop unterbieten.
Leistung
Wählen Sie die CPU entsprechend Ihrer Arbeitslast aus, nicht nach Ihren Wunschvorstellungen. Intel Core Ultra und AMD Ryzen HS oder HX bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Effizienz:
- Studierende und Büromitarbeiter können mit Core Ultra 5 oder 7 beginnen.
- Kreative und alle, die sich für einen Gaming-Laptop interessieren, sollten sich für einen Prozessor der i7- oder i9-H-Serie oder einen Ryzen 9 entscheiden.
Die integrierte Grafikleistung reicht für einfache Bearbeitungen aus. Die RTX 4060 oder 4070 bietet echte Leistungssteigerungen für 3D, Unreal, Unity und KI-Hochskalierung. Autoren und Fachleute, die stundenlang tippen, können vergleichen Laptops zum Schreiben die besonderen Wert auf das Tastengefühl, die Akkuleistung und den Sehkomfort legen. Bildende Künstler benötigen spezielle Hardware, die auch bei intensiven Exportvorgängen eine konstante Leistung gewährleistet. A ein erstklassiger Laptop für das Rendering sorgt dafür, dass Raytracing-Aufgaben und die Zusammenstellung komplexer Szenen zügig abgeschlossen werden, damit Sie Ihre Projekttermine einhalten können.
Arbeitsspeicher & Speicherplatz
Acht Gigabyte sind knapp bemessen. Sechzehn ist die praktische Untergrenze. Wählen Sie 32 GB für VMs, umfangreiche Tabellenkalkulationen oder Kreativ-Suiten. Bevorzugen Sie LPDDR5x oder DDR5? Beginnen Sie mit einer 512-GB-NVMe-SSD und steigen Sie auf 1 TB um, wenn Sie mit Medien arbeiten. Überprüfen Sie, ob ein freier M.2-Steckplatz vorhanden ist oder zumindest einen vom Benutzer austauschbaren Speicher, damit man sich nicht in eine Sackgasse manövriert.
Anzeige
Ein 14-Zoll-Bildschirm mit 2,8K- oder 3K-Auflösung im 16:10-Format bleibt scharf und effizient. Ein 15- oder 16-Zoll-Bildschirm ist hilfreich, wenn Sie viel mit Zeitleisten arbeiten. OLED bietet tiefe Schwarztöne und einen kräftigen Kontrast. IPS liefert auch bei hellem Umgebungslicht gleichbleibende Bilder. Kreative sollten auf volle sRGB- oder nahezu DCI-P3-Abdeckung sowie eine Kalibrierung achten. Wer sich auf visuelle Arbeit konzentriert, kann auch vergleichen Laptops für die Bildbearbeitung zum kleinen Preis um farbechte Bildschirme zu finden, ohne zu viel zu bezahlen. Eine Bildwiederholfrequenz zwischen 120 und 240 Hz sorgt für ein flüssigeres Erlebnis beim Gaming und beim Scrollen.
Akku und Mobilität
Ignoriere Werbeslogans und achte auf die Wattstunden. 70 bis 80 Wh reichen in der Regel für einen Schul- oder Arbeitstag aus bei angemessener Helligkeit. Dynamische Bildwiederholrate, effiziente NPUs und eine Schnellladefunktion, die das Gerät in 30 Minuten auf etwa 50 Prozent auflädt, sorgen für echte Betriebszeit.
Weniger als 1,4 kg – das ist echte Mobilität für unterwegs. Magnesium, Kohlefaser oder CNC-gefrästes Aluminium sorgen für mehr Steifigkeit, ohne das Gewicht zu erhöhen. Für Berufstätige, die viel unterwegs sind, Laptops für die Arbeit im Homeoffice bieten die richtige Mischung aus Ausdauer, Leistung und leiser Wärmeableitung für Produktivität den ganzen Tag über.
Verarbeitung, Wärmeentwicklung und Geräuschentwicklung
Schlank muss nicht gleichbedeutend mit auffällig sein. Achte auf Modelle mit Vapor-Chamber-Kühlung oder mehreren Lüftern, wenn du das System stark beanspruchsts. Eine gute Belüftung hält die Komponenten am Laufen und sorgt dafür, dass du nicht den Verstand verlierst. Die Tastatur ist wichtiger, als du denkst. Wähle ein Modell, auf dem du stundenlang tippen kannst, und du wirst schon in der ersten Woche einen Produktivitätsschub spüren.
Konnektivität, Betriebssystem und Preis-Leistungs-Verhältnis
Thunderbolt 4 oder USB4 ermöglicht das Anschließen an eine Dockingstation über ein einziges Kabel, schnelle externe NVMe-Speicher und eine saubere Dual-Display-Lösung. Behalten Sie USB-A-, HDMI-2.1- und einen SD- oder microSD-Steckplatz, wenn Sie Fotos machen. Moderne Windows-Laptops unterstützen die größte Auswahl an Apps und Peripheriegeräten, während macOS bei bestimmten kreativen Arbeitsabläufen glänzt.
Schnäppchenjagd auf Flaggschiff-Modelle der letzten Generation. Passen Sie den Bildschirm an Ihre Arbeitsweise an, Passe die CPU und die GPU an deine Arbeitsweise anund besorge dir genug Arbeitsspeicher und Speicherplatz für das nächste Jahr.
Häufig gestellte Fragen
ASUS ROG Strix G18 ist der beste Laptop des Jahres 2025. Es führt unsere Liste an dank seiner beständigen Leistung, einem 2,5K-Display mit 240 Hz und einem Seitenverhältnis von 16:10, zuverlässiger Kühlung, aufrüstbarem Arbeitsspeicher und NVMe-Speicher, einer soliden Anschlussausstattung sowie einem 90-Wh-Akku – all dies ermöglicht es ihm, AAA-Spiele und 4K-Bearbeitungen mühelos zu bewältigen.
ASUS ist die beste Laptop-Marke für das Jahr 2025. Bei Nischen sollten Sie Folgendes berücksichtigen Razer für leistungsstarkes Gaming unterwegs, Lenovo or HP für geschäftliche Zuverlässigkeit, Dell für die Farbgenauigkeit von OLED-Displays und Apple für eine lange Akkulaufzeit und leisen Betrieb.
Die Top 5 sind ASUS, Lenovo, Dell, HPundRazer hinsichtlich weltweiter Verfügbarkeit, thermischer Eigenschaften und Servicenetzwerke. Apple zeichnet sich durch Akkulaufzeit und Verarbeitungsqualität aus, während andere Marken in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis und Konfigurationen punkten.
Core Ultra (mit NPU) und die neueste Generation der AMD Ryzen-Prozessoren bieten das beste Verhältnis zwischen roher Leistung und Effizienz. Im Vergleich zu älteren Chips profitieren Sie von einer längeren Akkulaufzeit, einem kühleren Betrieb und einer flüssigeren Ausführung von KI- und Medienaufgaben.
HP eignet sich für Studierende, die ein leichtes Windows-2-in-1-Gerät zum Notieren und für MS Office sowie eine lange Akkulaufzeit suchen. Dell eignet sich für Studierende, die beim Lesen und bei der Bildbearbeitung die Klarheit von OLED-Displays bevorzugen oder ein einfaches Klapp-Notebook mit einer 1-TB-SSD-Option suchen.
ASUS and Razer eignen sich am besten zum Zocken dank Displays mit hoher Bildwiederholfrequenz und NVIDIA GeForce RTX GPUs. Schnäppchenjäger können sich auch Acer Nitro or MSI Katana. Leg den Schwerpunkt eher auf eine dedizierte Grafikkarte, eine gute Kühlung und ein QHD-Display mit 240 Hz als auf den allerneuesten Modellnamen.
Workstations mit ISV-Zertifizierungen und RTX Studio-Treibern eignen sich am besten für AutoCAD und 3D-Konstruktion. Achten Sie auf eine dedizierte Grafikkarte, 32 GB RAM, einen hochauflösenden 16:10-Bildschirm oder einen OLED-Bildschirm sowie schnellen NVMe-SSD-Arbeitsspeicher.
Ein guter Laptop sollte für die tägliche Arbeit über 16 GB RAM verfügen, während 32 GB ideal für intensives Multitasking, virtuelle Maschinen oder Kreativ-Software sind. Der Speicher sollte mindestens 512 GB NVMe-SSD betragen (auf 1 TB SSD aufrüstbar), damit Sie beim Surfen im Internet oder bei einfachen Aufgaben nicht ständig mit Dateien jonglieren müssen.