Die 11 besten Dolby-Atmos-Soundbars für ein noch besseres TV-Klangerlebnis im Jahr 2025

Die beste Wahl treffen Dolby Atmos Eine Soundbar ist unverzichtbar, wenn du dein System aufrüsten möchtest vom einfachen TV-Ton bis hin zu einem echten Kino- oder Gaming-Erlebnis. Es geht nicht einfach darum, das erste Produkt zu nehmen, das einem über den Weg läuft, sondern darum, dasjenige auszuwählen, das genau zu deinen Bedürfnissen passt.

Angesichts der großen Auswahl auf dem Markt ist die Entscheidung vielleicht nicht so einfach, wie man meinen könnte, und ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen. Ich habe 11 Modelle ausgewählt, die meiner Meinung nach alle Zielgruppen abdecken – das heißt, es ist für jeden etwas dabei, egal ob Sie das beste Klangerlebnis suchen, auf Ihr Budget achten müssen oder irgendwo dazwischen liegen.

Meine Top-Empfehlungen für Dolby-Atmos-Soundbars

Wie bei all meinen bisherigen Listen habe ich eine Reihe von Optionen zusammengestellt, möchte aber auch die drei besten hervorheben. Das sind die Modelle, die meiner Meinung nach das breiteste Spektrum abdecken – ich habe also von jedem etwas dabei, vom preisgünstigen Modell bis zum Spitzenmodell.

Sonos Arc Ultra – Das Beste, was der Markt zu bieten hat: eine Premium-Option, die dank ihrer 14 Treiber in Kombination mit der Sound Motion-Technologie und der Trueplay-Optimierung das bestmögliche Klangerlebnis bietet – ideal für alle, die auf der Suche nach dem ultimativen Klangerlebnis sind. Amazon Fire TV Soundbar Plus – Eine Option für preisbewusste Käufer, die bereit sind, zugunsten des Preises gewisse Abstriche bei der Klangqualität zu machen. Das bedeutet, dass Sie eine Soundbar erhalten, die Dolby Atmos unterstützt, bei der jedoch einige Funktionen fehlen, die bei teureren Modellen zu finden sind. Bose Smart Ultra Soundbar – Eine ausgewogene Option, die sich an den Flaggschiff-Modellen orientiert und Dolby Atmos mit der Bose TrueSpace-Verarbeitung kombiniert, sodass diese 9 Lautsprecher ein sehr gutes Klangerlebnis bieten, ergänzt durch die ADPTIQ-Raumkalibrierung zur Feinabstimmung auf Ihre Bedürfnisse.

Diese Empfehlungen decken zwar drei verschiedene Profile ab, je nachdem, wonach Sie suchen, Es gibt noch viel mehr Optionen zur Auswahl. Die Kategorien bleiben mehr oder weniger dieselben, aber die Flexibilität ist größer, wenn Sie bereit sind, die heutige Liste weiterzulesen.

Die 11 besten Dolby-Atmos-Soundbars für Ihren Fernseher – für einen besseren Klang

Wenn Sie bis hierher gekommen sind, sind Sie auf dem besten Weg, die richtige Wahl zu treffen. Ich werde Ihnen Modelle vorstellen, die es verdient haben, auf dieser Liste zu stehen, und je nach Ihren Bedürfnissen verschiedene Kategorien behandeln. Das BesteDolby Atmos Die Soundbar erwartet dich, und es liegt an dir, dich dafür zu entscheiden.

Technische Daten Details Audiokanäle 9.1.4 (virtuell), erweiterbar mit optionalem Sonos Sub und hinteren Lautsprechern Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos; Trueplay-Raumoptimierung; Sprachverbesserung; Nachtmodus; objektbasierte Audioverarbeitung Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC; Ethernet; WLAN; Bluetooth Informationen zum Subwoofer Subwoofer nicht im Lieferumfang enthalten, kompatibel mit Sonos Sub Abmessungen 117,8 cm × 11 cm × 75 cm

Ich beginne mit der besten Soundbar, und das ist die Sonos Arc Ultra. Dieses Einzelschrank-Modell Dolby AtmosDie Lösung lautetfür alle, die das bestmögliche Klangerlebnis suchen ohne sich allzu viele Gedanken über den Preis zu machen.

Was Soundbars mit einem einzigen Gehäuse betrifft, bei denen Dolby Atmos Was das betrifft, steht dieses hier ganz oben auf jeder Liste. Das System mit 14 Lautsprechern und dem fortschrittlichen DSP sorgt für einen klaren Klang über den gesamten Frequenzbereich. Dies ist besonders für diejenigen wichtig, die ein möglichst intensives Kinoerlebnis suchen.

KombinierenTrueplay Einstellung undTon und Bewegung Dank dieser Technologie ist das Gerät eine hervorragende Wahl, da Sie den Klang optimal an Ihren jeweiligen Raum anpassen können. Es ist eine ausgezeichnete Option für alle, die auf der Suche nach einem best soundbars.

So gut wie dasSonos Arc Ultra ist zwar serienmäßig, aber es gibt immer Möglichkeiten zur Verbesserung. Diese Soundbar lässt sich um Subwoofer oder Rear-Lautsprecher erweitern. Dies ist für alle, die sich ein umfassendes Kinoerlebnis zu Hause wünschen, von entscheidender Bedeutung.

All das hat allerdings einen kleinen Nachteil, und das ist natürlich der Preis. Wichtig ist jedoch, dass es zwar teuer ist, Es ist jeden Cent wert wenn man bedenkt, dass man eines der besten bekommt Atmos soundbars.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Sprachqualität ✅ Trueplay zur Raumoptimierung ✅ Hervorragende Verarbeitungsqualität ✅ Mehrfach-Treiber-Konfiguration für ein räumliches 3D-Klangerlebnis ✅ Nahtlose Integration und Erweiterung des Sonos-Ökosystems ❌ Aufgrund der erstklassigen Qualität und Ausstattung wird es nicht zu einem günstigen Preis angeboten

Endgültiges Urteil: Wenn Sie auf der Suche nach einer Soundbar in Ein-Gehäuse-Bauweise sind, die ein fantastisches Klangerlebnis bietet, und Ihnen der Preis nicht allzu wichtig ist, dann ist die Sonos Arc Ultra ist genau der Richtige.

2. Amazon Fire TV Soundbar Plus [Die beste preisgünstige Dolby-Atmos-Soundbar]

Technische Daten Details Audiokanäle 3.1, erweiterbar auf 5.1 mit optionalem Subwoofer und Surround-Lautsprechern Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos; Dialogoptimierung; verschiedene Klangmodi Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC/ARC; Optisch; Bluetooth; USB Informationen zum Subwoofer Integrierte Tieftöner; optionaler kabelloser Subwoofer im Paket enthalten Abmessungen 94 cm x 13 cm x 6 cm

Am anderen Ende der Preisskala habe ich etwas, das preiswert, aber dennoch recht ordentlich ist. Ich spreche von dem Amazon Fire TV Soundbar Plus, waseine kostengünstige Möglichkeit, das TV-Klangerlebnis zu verbessern.

Da es sich nicht um ein Spitzenmodell handelt, sollte man nicht alle möglichen Extras erwarten, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Es handelt sich um eine 3.1-Soundbar mit einem separaten Center-Kanal, was beim Dialog hilft.

Wenn Ihnen das 3.1-Erlebnis nicht ausreicht, bietet diese Soundbar Unterstützung für externe Subwoofer- und Lautsprecherkonfigurationen für ein umfassendes 5.1-Erlebnis. Es wird zwar nicht ganz das Niveau einiger anderer Programme auf dieser Liste erreichen, erfüllt aber seinen Zweck, wenn man nicht allzu wählerisch ist.

Dies ist ein Modell, das Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie bereits ein Fire TV. Da es sich um ein Amazon Produkt,Sie können eine enge Integration mit dem Betriebssystem erwarten, einschließlich der Sprachfunktionen – ideal, wenn Ihr Haushalt diese Plattform bereits nutzt.

Ja, es ist erschwinglich und nicht mit den allerbesten Modellen zu vergleichen, aber das ist auch nicht das Ziel. Dies ist diedie beste Soundbar im unteren Preissegment Das wäre ideal, wenn Sie nach einer Lösung suchen, die Erweiterungsmöglichkeiten bietet.

Vorteile Nachteile ✅ Erschwinglich ✅ Einfach einzurichten ✅ Kompaktes Design ✅ Spezieller Center-Kanal ✅ Lässt sich in das Amazon-Ökosystem integrieren ❌ Um das volle Dolby Atmos-Erlebnis zu genießen, sollten Sie ein optionales Paket in Betracht ziehen

Endgültiges Urteil: Für alle, die eine preisgünstige Soundbar suchen, mit Atmos die eine solide 3D-Audioqualität und eine hervorragende Integration mit AmazonsÖkosystem, dasAmazon Fire TV Soundbar Plus ist die beste Wahl.

3. Bose Heimkino-System Smart Ultra [Das beste Dolby Atmos-Surround-Sound-System]

Technische Daten Details Audiokanäle 3.1 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos; Bose TrueSpace-Upmixing; ADAPTiQ-Raumkalibrierung; A.I. Dialogue Mode Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC; Optisch; WLAN; Bluetooth; AirPlay; Chromecast; Unterstützung für Sprachassistenten Informationen zum Subwoofer Ohne Subwoofer, kompatibel mit dem Bose Bassmodul Abmessungen 125,5 cm x 128,5 cm x 69 cm

Um noch einmal auf die hochwertigeren Optionen zurückzukommen: Ich habe das Bose Heimkino-System Smart Ultra. Das Tolle an dieser Option ist, dass sie bietet eine Vielzahl von Funktionen, die sich Fans wünschen würden, gepaart mit großer Anpassungsfähigkeit, was es zu einem hervorragenden Dolby Atmos Heimkinosystem.

Vor allem handelt es sich hierbei um eine erweiterbare Option, ähnlich wie bei den meisten anderen auf dieser Liste. Das Ergebnis ist ein Modell, das bereits hervorragende Leistungen erbringt, aber du kannst das noch einen Schritt weiterführen, indem du weitere Subwoofer und Lautsprecher hinzufügst.

Bei dieser Soundbar dreht sich alles um erstklassige Klangqualität und ein intensives Klangerlebnis – und sie enttäuscht nicht. ADAPTiQ von Bose Durch die Kalibrierung können Sie das Gerät für jeden Raum individuell einstellen, um das Beste aus ihm herauszuholen. Darüber hinaus Es bietet räumliche Verarbeitung mit Dolby Atmos, was das Erlebnis zusätzlich verbessert.

Die Anpassungsfähigkeit dieser Soundbar geht noch weiter. Abgesehen von der Feinabstimmung auf den jeweiligen Raum, es kann sich auch an das Ausgangsmaterial anpassen. Diese kleinen Verbesserungen können dazu beitragen, das Erlebnis auf ein Niveau zu heben, das einige der anderen Titel auf dieser Liste nicht erreichen.

Vorteile Nachteile ✅ ADAPTiQ-Kalibrierung ✅ Erweiterbares Ökosystem ✅ TrueSpace-Upmixing ✅ KI-Dialogmodus ✅ Leistungsstarke Funktionen für das Streaming ❌ Der Preis ist nicht gerade der attraktivste Aspekt, vor allem wenn man die optionalen Extras mit einbezieht

Endgültiges Urteil: DieBose Heimkino-System Smart Ultra ist eine hervorragende Wahl für alle, die erstklassigen Klang sowie Flexibilität je nach Quelle und Umgebung wünschen.

4. OXS Thunder Pro+ [Die beste Dolby Atmos-Soundbar für Gaming]

Technische Daten Details Audiokanäle 5.1.2 über die Soundbar, bis zu 7.1.2 mit dem optionalen Halslautsprecher Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos mit nach oben gerichteten Lautsprechern, Gaming-Modi mit geringer Latenz und mehreren EQ-Voreinstellungen (FPS/Rennspiele/RPG) Anschlussmöglichkeiten HDMI-Eingang + HDMI eARC; USB-C; USB-A; Bluetooth; 3,5-mm-AUX-Anschluss; proprietäre Funkverbindung für optionalen Nackenlautsprecher Informationen zum Subwoofer Ohne Untertitel Abmessungen 59,9 cm × 12,2 cm × 7,9 cm

Wenn Sie auf der Suche nach einer Soundbar sind, die Sie mit Ihrem Gaming-TV, dann dieOXS Thunder Pro+ ist die richtige Wahl. Auch wenn es für andere Arten von Inhalten keine schlechte Wahl ist, Dieses Modell ist speziell darauf abgestimmt, gut mit Spiel-Audio zu harmonieren.

Eines der herausragendsten Merkmale dieser Soundbar ist die Verarbeitung mit geringer Latenz. Auch wenn dies für die meisten nicht unbedingt als entscheidend erscheint, Die Verringerung der Eingabeverzögerung ist für Gamer von entscheidender Bedeutung. Außerdem ist dieAtmos Die Positionsfunktion ist ein Muss für Gamer, die auf der Suche nach einem tolle Soundbar, wodurch der Bedarf an einer vollständigen AVR und die Lautsprecherkonfiguration.

Da diese Soundbar für Spiele gedacht ist, Es bietet verschiedene Modi, je nachdem, welche Art von Spiel du spielst. Diese Funktion passt die Einstellungen an und trägt dazu bei, bestimmte Audioaspekte zu verbessern, die für das Hörerlebnis entscheidend sind.

Wenn man die Spielmodi nutzt, sind die Anpassungen, die die Soundbar vornimmt, sehr hilfreich, insbesondere durch räumliche Hinweise. Elemente wie Schritte oder filmische Momente werden deutlich verstärkt und sorgen für ein fesselndes Erlebnis, ganz gleich, welches Spielgenre du spielst.

Vorteile Nachteile ✅ Geringe Latenz für reduzierte Eingabeverzögerung ✅ Mehrere Gaming-Voreinstellungen ✅ Relativ kompakte Bauweise ✅ Mehrere Eingänge zur Auswahl ✅ Positionsoptimierung ❌ Eignet sich nicht so gut für größere Räume wie einige der anderen Modelle auf dieser Liste

Endgültiges Urteil: Spieler, die eine präzise Steuerung mit geringer Latenz wünschen Dolby Atmos Wer ein intensives Erlebnis in kompakter Form sucht, sollte sich das unbedingt ansehen OXS Thunder Pro+.

5. Klipsch Flexus CORE 200 [Die beste Dolby-Atmos-Soundbar für Musik]

Technische Daten Details Audiokanäle 3.1.2 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos; Klipsch-Klangabstimmung; EQ-Voreinstellungen Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC; Optisch; USB-C; Bluetooth Informationen zum Subwoofer Integrierte Subwoofer Abmessungen 44,03 × 4,94 × 3,1

Abgesehen von Spielen und Filmen ist meine nächste Wahl ein Dolby Atmos Soundbar für Musikliebhaber. Die Klipsch Flexus CORE 200 wurde speziell für Musik entwickelt und konzentriert sich auf die Höhen und Mitten ausbalancieren, um ein optimales Hörerlebnis zu erzielen.

Dieses Modell ist mit einem separater Center-Kanal in Kombination mit nach oben gerichteten Lautsprechern, mit dem Ziel, eine hervorragende Klarheit der Gesangsstimmen zu erzielen, ohne die Musik selbst in den Hintergrund zu drängen.

Bei dieser Soundbar dreht sich alles um dynamische Wiedergabe, und in dieser Hinsicht überzeugt sie auf ganzer Linie. Die Klangtreue ist hervorragend, ohne dass dabei Abstriche gemacht werdenan dieDolby Atmos Funktionen, wodurch er sich hervorragend für Musikwiedergabe eignet und gleichzeitig die Surround-Fähigkeiten beibehält.

DaIch markiere dies als das Die beste Soundbar für Musik… muss man jedoch unbedingt erwähnen, dass dies nicht das Einzige ist, was dieses Modell gut kann. Auch wenn es bei anderen Arten von Inhalten nicht das absolut beste Erlebnis bietet, schneidet es dabei keineswegs schlecht ab.

Vorteile Nachteile ✅ Warme und natürliche Mitten ✅ Separater Center-Kanal für klare Stimmenwiedergabe ✅ Die Bässe sind für eine eigenständige Soundbar ziemlich gut ✅ Mehrere Eingänge zur Auswahl ✅ Mehrere Voreinstellungen verfügbar ❌ Es gibt keine Raumkalibrierung, daher musst du dich auf die Voreinstellungen verlassen

Endgültiges Urteil: DieKlipsch Flexus CORE 200 ist ein hervorragendes Dolby Atmos Eine Soundbar für Musikliebhaber, die sich einen dynamischen Klang wünschen, ohne dabei auf zu viele Funktionen verzichten zu müssen, die für andere Arten von Inhalten entscheidend sind.

6. SAMSUNG S60D 5.0-Kanal [Beste Samsung-Soundbar mit Dolby Atmos]

Technische Daten Details Audiokanäle 5.0 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos; SpaceFit Sound Pro; Adaptive Sound; Q-Symphony-Kompatibilität Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC; Optisch; Bluetooth; WLAN; Q-Symphony für die Synchronisierung mit Samsung-Fernsehern Informationen zum Subwoofer Integrierte Subwoofer Abmessungen 66,5 cm x 10,4 cm x 6,1 cm

Samsung ist dafür bekannt, alles von Haushaltsgeräten bis hin zu Technikprodukten herzustellen, und in der heutigen Liste stelle ich das Unternehmen mit einer Soundbar vor. Die S60D 5.0-Kanal is the am bestenSamsung Soundbar Unterstützung für Dolby Atmos und eine nahtlose Integration in ihren Fernseher.

Da es sich um zwei Produkte derselben Marke handelt, können Sie davon ausgehen, dass alles reibungslos funktioniert. In vielerlei Hinsicht, Sie können diese Soundbar als Erweiterung Ihres Fernsehers betrachten, vor allem was den Ton angeht.

Was diese Soundbar für die meisten Anwendungsfälle so hervorragend macht, ist die Q-Symphony, wasermöglicht es dir, kompatible Samsung-FernseherRedner für ein noch intensiveres Erlebnis.

Außerdem hast du noch SpaceFit Sound Pro, eine Funktion, die sich als nützlich erweist, wenn man den Klang optimal an den Raum anpassen möchte. All das in einem kompakten Design das vor dem Fernseher nicht zu viel Platz wegnimmt.

Vorteile Nachteile ✅ Q-Symphony zur Synchronisierung mit den Lautsprechern des Samsung-Fernsehers ✅ SpaceFit Sound Pro zur Anpassung an die Raumakustik ✅ Integrierte Streaming-Funktion ✅ Kompaktes und elegantes Design ✅ Komplettlösung 5.0 ❌ Da kein Subwoofer im Lieferumfang enthalten ist, ist der Bass nicht so ausgeprägt

Endgültiges Urteil: DieSamsung S60D 5.0-Kanalist einDolby Atmos Soundbar für Samsung-Fernseher Besitzer, die eine mühelose Integration und Feinabstimmungsmöglichkeiten in einem einzigen Paket suchen.

7. Sauerstoffhaltiger Schwefel S5 [Die beste Dolby-Atmos-Soundbar für klare Dialoge]

Technische Daten Details Audiokanäle 3.1.2 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos-Decodierung; verschiedene EQ-Modi (Film/Musik/Sprache/Nacht); Dialogoptimierung Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC; HDMI-Eingang; Optisch (S/PDIF); 3,5-mm-AUX-Anschluss; Bluetooth; USB-Medien Informationen zum Subwoofer Integrierter Subwoofer Abmessungen 94,5 cm × 13 cm × 7 cm

Ich habe noch eineOXS Modell für die heutige Liste, aber dieses richtet sich an eine andere Zielgruppe. Die S5 ist die Art von Soundbar, die ideal für alle, die Wert auf klare Kommunikation legen, wie zum Beispiel diejenigen, die Nachrichten, Talkshows oder Filme und Serien mit vielen Dialogen schauen.

Um ein solches Klangerlebnis zu erzielen, verfügt die Soundbar über ein spezieller Center-Kanal, der mit Filtern zur Stimmoptimierung arbeitet die die Sprache deutlich machen, ohne die Musik oder die Soundeffekte zu beeinträchtigen.

Für diese gilt, dass dieSauerstoffhaltiger Schwefel S5 verfügt über nach oben gerichtete Lautsprecher, die für jeden Raum Höheninformationen liefern Atmos Inhalt, was bedeutet, dass Sie nicht nur die Erzählung wie gewohnt hören können, sondern Du wirst weder den Surround-Sound noch die Effekte verpassen.

Auch wenn es in erster Linie richtet sich an diejenigen, die Inhalte konsumieren, bei denen das Sprechen eine große Rolle spieltDiese Soundbar leistet auch bei anderen Arten von Inhalten, wie Filmen, Sportübertragungen und sogar bei einigen Spielen, ziemlich gute Arbeit.

Vorteile Nachteile ✅ Spezieller Center-Kanal ✅ Modi für Verbesserungen ✅ Integrierter Subwoofer ✅ Ideal für Menschen, denen der Dialog wichtig ist ✅ Mehrere Voreinstellungen ❌ Der Bass ist nicht allzu ausgeprägt, was angesichts seines Hauptanwendungszwecks zu erwarten ist

Endgültiges Urteil: Wenn Sie zu den Menschen gehören, denen der Dialog besonders wichtig ist und die sich eine klare Sprachausgabe wünschen, ohne dabei auf Soundeffekte oder Hintergrundmusik verzichten zu müssen, dann ist das Sauerstoffhaltiger Schwefel S5ist dasDie beste Soundbar für Dialoge, was es zur perfekten Wahl für Sie macht.

8. LG SKM1 2.0-Kanal [Die beste einfache Dolby-Digital-Soundbar für LG-Fernseher]

Technische Daten Details Audiokanäle 2.0 Unterstützte Audiofunktionen Dolby-Digital-Decodierung und virtuelle Klangverbesserungen; grundlegende Klangmodi Anschlussmöglichkeiten Bluetooth, optischer Eingang, 3,5-mm-AUX-Anschluss, USB Informationen zum Subwoofer Ohne Untertitel Abmessungen 73,2 cm x 21,1 cm x 12 cm

Wenn Sie nicht unbedingt auf das volle Dolby-Atmos-Heimkino-Erlebnis aus sind, dann LG SKM1 Das könnte genau das sein, was du brauchst. Es ist eine kleine 2.0-Soundbar, die den Klang deines LG-Fernsehers einfach verbessert – keine zusätzlichen Geräte, keine umständliche Einrichtung, einfach einstecken und loslegen.

Dank der Dolby-Digital-Unterstützung hat es sich einen Platz auf dieser Liste gesichert. Selbst wenn ein Film in Dolby Atmos abgemischt ist, gibt es darunter eine Dolby-Digital-Spur, die diese Soundbar sehr gut wiedergeben kann. Du wirst zwar keine Overhead-Effekte hören, aber die Stimmen klingen definitiv klarer und der Klang ist satter als bei den eingebauten Lautsprechern deines Fernsehers.

Die Einrichtung ist ganz einfach: Schließen Sie das Gerät einfach über den optischen Anschluss an, und wenn Sie Musik hören möchten, streamen Sie sie über Bluetooth. Es passt perfekt unter kleinere Fernseher und lässt sich sogar mit Ihrer Fernbedienung steuern, sodass Sie nicht mit zwei Fernbedienungen hantieren müssen. Für ein gemütliches Zimmer und den täglichen Fernsehkonsum bietet es eine schöne Aufwertung, ohne den Anspruch zu erheben, ein vollwertiges Heimkinosystem zu sein.

Vorteile Nachteile ✅ Dolby Digital-Unterstützung ✅ Deutlich besserer Klang als bei den meisten integrierten TV-Lautsprechern ✅ Sehr kompakt und lässt sich problemlos unter einem LG-Fernseher unterbringen ✅ Einfache Einrichtung ✅ Preisgünstiger Einstieg in den Klang, der „besser als TV-Lautsprecher“ ist ❌ Unterstützt kein echtes Dolby Atmos – lediglich grundlegenden virtuellen Surround-Sound aus Dolby-Digital-Tonspuren.

Endgültiges Urteil: LG-Fernseher Besitzer, die die Klangqualität der integrierten Lautsprecher in einem schlanken und kompakten Gehäuse verbessern möchten, werden das LG SKM1 2.0-Kanal die naheliegende Wahl zu sein.

9. Polk Audio Signa S4 [Die beste Dolby Atmos-Soundbar mit Subwoofer]

Technische Daten Details Audiokanäle 3.1.2 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos; VoiceAdjust™; BassAdjust™; verschiedene Hörmodi Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC; Optisch; 3,5-mm-AUX-Anschluss; Bluetooth; USB-A Informationen zum Subwoofer Inklusive kabellosem Subwoofer Abmessungen 41,2″ × 3,74″ × 2,36″ für die Soundbar; 7,9″ × 12,9″ × 11,0″ für den Subwoofer

Bei den meisten Soundbars auf dieser Liste müssen Sie sich auf den integrierten Subwoofer verlassen oder einen externen anschließen, was bei der Polk Audio Signa S4. Dieses kleine Kraftpaket bietet genau das Audio-Upgrade, das du brauchst, und das zu einem Preis, den die meisten Menschen attraktiv finden werden.

Wenn du ein Bass-Fan bist, wird es dich freuen zu erfahren, dass Diese Soundbar wird mit einem kabellosen Subwoofer geliefert im Lieferumfang enthalten, was ein netter Bonus ist. Man erhält diese tiefen Töne, ohne extra Geld für einen Subwoofer ausgeben zu müssen, wie es bei einigen anderen Modellen auf dieser Liste der Fall ist.

Abgesehen vom kabellosen Subwoofer, Das Hauptgerät verfügt über nach oben gerichtete Lautsprecher, die die hohen Frequenzen abdecken, was sie zu einer großartigen Soundbar für vielfältige Einsatzzwecke macht. Außerdem verfügt sie über Dolby Atmos, sodass du ein ziemlich intensives Erlebnis hast.

Das Tolle daran ist, dass es Stimmenanpassungand Bass-Einstellung, und sie arbeiten unabhängig voneinander. Das Ergebnis ist, dass Sie erhalten ein maßgeschneidertes Erlebnis, je nach Art des Audioinhalts.

Vorteile Nachteile ✅ Mit kabellosem Subwoofer ✅ VoiceAdjust für eine bessere Sprachverständlichkeit ✅ Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Einfach einzurichten ✅ Mehrere Eingänge verfügbar ❌ Da es sich um eine kostengünstige Option handelt, solltest du keine Premium-Funktionen erwarten

Endgültiges Urteil: DiePolk Audio Signa S4ist dasDie beste Soundbar mit Subwoofer auf dieser Liste, das sich hervorragend für den Allround-Einsatz eignet und zu einem sehr günstigen Preis erhältlich ist.

10. Bose Smart [Beste kompakte Dolby Atmos-Soundbar]

Technische Daten Details Audiokanäle 3.0.2 mit virtualisiertem Surround-Sound (bis zu ~5.1.2), erweiterbar auf 5.1 mit optionalem Bose-Bassmodul und Surround-Lautsprechern Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos-Decodierung; Bose TrueSpace-Upmixing; AI Dialogue; AirPlay 2; Chromecast; Streaming-Dienste Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC; Optisch; WLAN; Bluetooth; AirPlay; Chromecast; Kompatibilität mit optionalem Bassmodul Informationen zum Subwoofer Ohne Subwoofer, kompatibel mit dem Bose Bassmodul Abmessungen 69,5 cm x 10,4 cm x 5,6 cm

Eine große Soundbar sieht zwar so aus, als würde sie gut klingen, aber das ist nicht immer der Fall. Es gibt kompakte Modelle, die eine hervorragende Klangqualität bieten, ohne allzu viele Nachteile mit sich zu bringen. Ein solches Modell ist das Bose Smart.

Auch wenn es sich um eine kleine Soundbar handelt, hat sie es wirklich in sich, und bietet Ihnen eine hervorragende Bildqualität sowie ein fesselndes Erlebnis. Durch die sorgfältige Anordnung der Treiber bietet es eine hervorragende Virtualisierung – und genau das überrascht die Leute am meisten.

Die kompakte Größe bedeutet nicht, dass Sie in Ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind. Auch wenn es für manche auf den ersten Blick begrenzt erscheinen mag, bietet die Möglichkeit, drahtlos zu verbinden Bassmodule und die hinteren Lautsprecher bedeuten Du kannst das auf 5.1 hochdrehen, wenn du ein echtes Kinoerlebnis haben möchtest.

Durch die Kombination sorgfältig platzierter Lautsprecher mit TrueSpace Das Upmixing sorgt dafür, dass Diese kleine, aber leistungsstarke Soundbar wird die Anforderungen der meisten Nutzer erfüllen ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen.

Vorteile Nachteile ✅ Die Virtualisierung ist beeindruckend ✅ KI-Dialogfunktion, die zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit beiträgt ✅ Unterstützung für Streaming ✅ Kompaktes Design ✅ Ein optionales Bassmodul ist erhältlich ❌ Ohne das Bassmodul ist der Bass eingeschränkt

Endgültiges Urteil: DieBose Smartist dasam bestenDu bist wunderschönSoundbar with Dolby Atmos Ideal für alle, die ein großartiges Erlebnis direkt nach dem Auspacken in einem kompakten Format suchen.

11. ULTIMEA 5.1.2-Kanal [Beste Dolby Atmos-Soundbar unter 200 Dollar]

Technische Daten Details Audiokanäle 5.1.2 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos-Decodierung; HDMI eARC bei vielen Modellen; verschiedene EQ- und Voreinstellungsmodi; Steuerung per App Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC/IN; Optisch; AUX; Bluetooth; USB Informationen zum Subwoofer Inklusive Subwoofer Abmessungen 79,9 cm x 9 cm x 7 cm

Zu guter Letzt gibt es noch eine Option für preisbewusste Käufer, die ein solides Surround-Erlebnis suchen. Die ULTIMEA 5.1.2-Kanal ist nicht nur eine preisgünstige Soundbar, Es handelt sich um ein Multi-Channel-System Dolby AtmosEinrichtung.

Im Gegensatz zu den anderen Produkten auf der heutigen Liste setzt dieses Set nicht auf einige wenige Treiber in der Soundbar und auf Virtualisierung. Stattdessen Es wird mit einem Subwoofer und hinteren Surround-Lautsprechern geliefert, um ein echtes Surround-Erlebnis zu bieten, unterstützt vonDolby Atmos.

Das Ergebnis dieser Kombination ist eine Konfiguration, die sich in den meisten Situationen bewährt, unabhängig vom Audioeingang. Bei richtiger Konfiguration funktioniert es gut für alle Arten von Inhalten, wie zum Beispiel Filme, Spiele usw.

Apropos Einrichtung: Hier wird deutlich, warum es nicht ganz mit den Flaggschiff-Modellen mithalten kann. Es ist zwar nicht schlecht, Man hat nicht so viel Flexibilität wie bei einigen der teureren Modelle auf dem Markt.

Erwähnenswert ist auch, dass es sich bei diesem Modell um ein preisgünstiges Modell handelt, Die Verarbeitungsqualität ist akzeptabel, aber letztendlich soll es nicht mit den anderen Produkten konkurrieren. Es soll den Leuten vielmehr die Möglichkeit bieten, ein hervorragendes Surround-Sound-System zu einem erschwinglichen Preis zu erwerben.

Vorteile Nachteile ✅ Ein echtes 5.1.2-System ✅ Mit kabellosem Subwoofer ✅ Sehr attraktiver Preis für ein Komplett-Set ✅ Es stehen mehrere Voreinstellungen zur Verfügung ✅ Ideal für verschiedene Arten von Audioinhalten ❌ Der Bass ist kraftvoll, aber nicht so präzise und ausgefeilt wie bei Premium-Systemen

Endgültiges Urteil: Wenn Sie auf der Suche nach einem echten Dolby Atmos ein echtes Surround-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis, das ULTIMEA 5.1.2-Kanal ist derzeit eine der attraktivsten Optionen.

Dolby Atmos oder herkömmliche Soundbar: Was ist besser?

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie Dolby Atmos wirklich brauchen? Hier sehen Sie im direkten Vergleich, wie es im Vergleich zu einer herkömmlichen Soundbar abschneidet.

Funktion Dolby Atmos Soundbar Klassische Soundbar Eintauchen & Klangbild Erzeugt eine dreidimensionale Klangkuppel mit Overhead-Effekten und objektbasiertem Audio für ein realistischeres Erlebnis. Horizontale Klangbühne ohne Höhenwirkung; dennoch eine deutliche Verbesserung gegenüber den Lautsprechern eines Fernsehers. Kanal-Konfiguration Mit Höhenkanälen (+ nach oben gerichteten Lautsprechern) für echtes 3D-Audio. Beschränkt auf Front- und Surround-Kanäle; keine dedizierten Höhenkanäle. Komplexität der Einrichtung Erfordert eine korrekte Aufstellung, eARC für optimale Ergebnisse sowie geeignete Raumbedingungen (z. B. flache Decken). Einfachere Plug-and-Play-Einrichtung dank flexibler Aufstellung und unkomplizierter Verkabelung. Inhaltskompatibilität Funktioniert am besten mit Musik, Filmen und Spielen, die in Atmos kodiert sind. Funktioniert mit jeder Audioquelle, es sind keine speziellen Inhalte erforderlich. Preis Kostet mehr aufgrund zusätzlicher Treiber, Lizenzen und fortschrittlicher DSP-Technologie. Günstiger und eine deutliche Verbesserung gegenüber den eingebauten TV-Lautsprechern. Am besten geeignet für Nutzer, die erstklassigen, beeindruckenden Klang wünschen und bereit sind, dafür zu zahlen. Nutzer, die eine einfache und kostengünstige Alternative zu den Lautsprechern ihres Fernsehers suchen.

Mein Fazit

Jede Soundbar auf meiner Liste bietet ein hervorragendes Dolby-Erlebnis, aber falls Ihnen die Auswahl zu groß erscheint, finden Sie hier eine kurze Übersicht über die Top-Modelle, sortiert nach den Kriterien, die Ihnen am wichtigsten sind.

Für Filmfans → Sonos Arc Ultra. Ein kraftvoller, kinoreifer Klang mit 14 Treibern und Raumoptimierung, der Filme zum Leben erweckt.

Für preisbewusste Käufer → Amazon Fire TV Soundbar Plus. Kostengünstiges Dolby Atmos mit einer übersichtlichen Einrichtung und solider Klangqualität, besonders wenn Sie Fire TV nutzen.

Für Nutzer, die ein Komplettsystem suchen → Bose Heimkino-System Smart Ultra. Erstklassige Atmos-Leistung mit Raumkalibrierung und einfacher Erweiterung zu einem vollständigen Surround-System.

Für Gamer →OXS Thunder Pro+. Richtungsabhängiger Klang mit geringer Latenz und Gaming-Voreinstellungen, bei denen jeder Schritt zählt.

Für musikbegeisterte Hörer → Klipsch Flexus CORE 200. Warme, klare Mitten und eine ausgeprägte musikalische Abstimmung, dazu Atmos für den Fall, dass Sie auf Filme umschalten.

Jede Wahl aus dieser Liste wertet Ihre Anlage auf, konzentrieren Sie sich also auf das, was Ihnen am wichtigsten ist: Preis, Leistung oder Funktionen. Sobald das klar ist, findet sich die perfekte Soundbar wie von selbst.

Häufig gestellte Fragen