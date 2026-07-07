Die 5 besten roten M4A1-S-Skins in CS2 für 2026

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Die roten M4A1-S-Skins umfassen fünf verschiedene Ausführungen in vier Seltenheitsstufen, deren Preise von unter 2 $ (Glitched Paint, Battle-Scarred) bis weit über 2.000 $ (Hot Rod, Factory New) reichen. Dank ihrer warmen Farbtöne gehören die roten M4A1-S-Skins zu den vielseitigsten kosmetischen Optionen, die sich mit jeder Waffenausrüstung in Counter-Strike 2.

Die roten M4A1-S-Skins CS2 Das Angebot deckt das gesamte Spektrum der Spielwirtschaft ab. Auf der einen Seite gibt es „Collection-Only“- und „Covert“-Skins, deren Preis selten unter dreistellige Werte fällt; auf der anderen Seite stehen die preisgünstigen „Restricted“- und „Mil-Spec“-Optionen, die jeder Spieler für unter 10 Dollar erwerben kann. Der Marktwert und der Zustand spielen bei allen fünf Kategorien eine Rolle, doch die Preisunterschiede zwischen ihnen werden in erster Linie durch die Seltenheitsstufe und die Herkunft bestimmt – nicht allein durch die Marktwertschwankungen.

Unsere Top-Auswahl an roten M4A1-S-Skins

Die fünf unten aufgeführten roten M4A1-S-Skins umfassen alle rotfarbenen Varianten für die M4A1-S, sortiert vom teuersten bis zum günstigsten Modell.

M4A1-S | Hot Rod – Eine lebendige, einheitlich rote, eloxierte Hochglanzoberfläche mit einer hochglänzenden Lackierung in Rennrot, deren Preis zwischen 1.625 und 2.200 US-Dollar (ab Werk) liegt und die ausschließlich über den Marktplatz der „Die „Chop Shop“-Kollektion“ erhältlich ist. M4A1-S | Fade – Ein mehrfarbiger Airbrush-Farbverlauf, der als „Covert“ aus der „Sport and Field“-Kollektion klassifiziert ist und derzeit im Neuzustand etwa 277–416 US-Dollar kostet. M4A1-S | Chanticos Feuer – Tiefrote und goldgelbe Flammenmotive mit aztekisch inspirierten Ziermustern, ein „Covert“-Skin aus der Chroma 3-Gehäuse, mit Preisen zwischen ca. 94 $ und ca. 275 $ (fabrikneu). M4A1-S | Blood Tiger – Graues und rotes hydrografisches Muster am gesamten Körper, eine Haut in Mil-Spec-Qualität aus der CS:GO-Waffenkoffer 2, deren Preis je nach Zustand zwischen ca. 4 und 25 Dollar liegt. M4A1-S | Glitched Paint – Abstraktes Glitch-Design mit fragmentierten Farbflecken, ein „Restricted“-Skin aus der „Radiant-Kollektion“, erhältlich für unter 10 Dollar, fabrikneu.

Die oben aufgeführten besten roten M4A1-S-Skins decken vier Seltenheitsstufen ab – „Classified“, „Covert“, „Restricted“ und „Mil-Spec“ – und reichen von „Battle-Scarred“-Varianten für unter 2 US-Dollar bis hin zu Sammlerstücken der Stufe „Factory New“ für über 2.000 US-Dollar. Da die Skins „Hot Rod“ und „Fade“ aus keiner Kiste ausgepackt werden können, sind direkte Käufe auf dem Marktplatz der einzige Weg, um an die beiden Top-Favoriten zu gelangen.

Der Zustand ist bei den meisten roten M4A1-S-Skins der wichtigste Preisfaktor. Der Preis von „Hot Rod“ richtet sich hauptsächlich nach dem Abnutzungsgrad, während „Fade“ je nach Muster-Seed ebenfalls deutlich an Wert gewinnen kann – insbesondere Muster 374, das allgemein als das 100 %-Fade-Muster gilt. Auch „Glitched Paint“ weist Mustervariationen auf, doch die Anordnung des Musters hat in der Regel einen geringeren Einfluss auf den Preis.

Haftungsausschluss Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und die Leser sollten ihre Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu Rendite (ROI), Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte, die auf historischen Daten basieren, und stellen keine Garantie für individuelle Ergebnisse dar.

Die besten roten M4A1-S-Skins: Ausführliche Testberichte

In diesem Abschnitt werden die fünf besten roten M4A1-S-Skins in CS2, von preisgünstigen Optionen unter 2 $ (Glitched Paint, Battle-Scarred) bis hin zu Premium-Sammlerstücken über 2.000 $ (Hot Rod, Factory New). Bei allen fünf ist Rot die Haupt- oder dominierende Farbe, wobei die Seltenheitsstufen von „Mil-Spec Grade“ bis „Classified“ reichen. Die unten aufgeführten Empfehlungen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verarbeitungsqualität, Erschwinglichkeit und Bezugsquelle und richten sich sowohl an Spieler, die rote M4A1-S-Skins im Spiel suchen, als auch an Sammler, die auf langfristigen Wert setzen.

Produktpreis: ~1.625,00–2.200,00 $ / 1.470,00–1.990,00 € / 1.260,00–1.710,00 £

Seltenheit:Vertraulich

Quelle: Die „Chop Shop“-Kollektion

FallschlüsselNicht zutreffend

The M4A1-S | Hot Rod bedeckt das Gewehr mit einem leuchtendes, sattes Rot, eloxiert, glänzendmit einemHochglänzender Lack in Rennrot die das Licht über den Lauf und den Korpus hinweg klar reflektiert. Diese Skin wurde im Mai 2015 im Rahmen der „Operation Bloodhound“ veröffentlicht und ist eine der bekanntesten roten M4A1-S-Skins CS2 hat, und es stammt aus Die „Chop Shop“-Kollektion – das heißt, es lässt sich aus keinem Gehäuse herausnehmen. Das Hot Rod ist nur in den Zuständen „Factory New“ und „Minimal Wear“ erhältlich, mit einer maximalen Abweichung von 0,08, wodurch die rote Sättigung in beiden Zuständen hoch bleibt. Exemplare im Zustand „Factory New“ liegen derzeit bei etwa 1.625–2.200 Dollar auf dem Marktplatz.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hot Rod ist die preiswerteste Premium-Skin-Auswahl für den M4A1-S in Counter-Strike 2, das eine unverkennbare „Classified“-Oberfläche mit einem nahezu nicht wahrnehmbaren Farbverlauf zwischen den verschiedenen Zuständen kombiniert.

The Hot RodDie „Classified“-Stufe und die ausschließlich über die „Chop Shop Collection“ erhältliche Quelle sorgen für ein knappes Angebot auf dem Marktplatz – in den Kisten können keine neuen Exemplare hinzugefügt werden, und die „Chop Shop Collection“ verzeichnet eine geringere Aktivität als aktive Drop-Pools. Die anhaltende Nachfrage auf dem Marktplatz nach diesem Skin wird durch sein klares, einfarbiges Design und die Tatsache getrieben, dass Profis wie Alsoand Seilwurden damit gesehen. Spieler, die sich einen auffälligen roten M4A1-S-Skin ohne Mustervariationen oder Phasensysteme wünschen, werden den Hot Rod die unumstrittene erste Wahl im Premium-Segment.

★ M4A1-S-Skin der Spitzenklasse mit roter Lackierung M4A1-S | Hot Rod Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~277,00–416,00 $ / 251,00–376,00 € / 215,00–323,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle: Die Sport- und Feldsammlung

FallschlüsselNicht zutreffend

The M4A1-S | Fadewendet einemehrfarbiger Airbrush-Verlauf über einen verchromten Sockel, der sich harmonisch einfügt Gold-, Rot-, Rosa-, Lila- und Blautöne von der Mündung in Richtung Schaft. Hinzu kommt Counter-Strike 2 Im Oktober 2024 wurde dieser „Covert“-Skin im Rahmen des „Armory“-Updates veröffentlicht und gehört zu Die Sport- und Feldsammlung – Es kann nicht aus einem Fall herausgewonnen werden, wodurch das Angebot auf dem Markt im Vergleich zu Skins, die aus Fällen fallen können, gering bleibt. „Factory New“ und „Minimal Wear“ sind die einzigen verfügbaren Zustände, und das Muster 374 (der 100 %ige Full Fade) ist die begehrteste Variante. Die aktuellen Preise liegen bei etwa 277–416 Dollar Neuwertig, mit einem im Oktober 2024 verzeichneten Allzeithoch von fast 1.250 Dollar.

Dies ist einer der beiden teuersten roten M4A1-S-Skins CS2 hat und ist die einzige Option mit „Covert“-Seltenheit auf dieser Liste. Die Farbbalance des Farbverlaufs hängt vom Muster-Seed ab, daher lohnt es sich in dieser Preisklasse, das jeweilige Angebot vor dem Kauf genau zu prüfen. Spieler, die die besten roten M4A1-S-Skins vergleichen und den „Covert“-Status erhalten möchten, ohne dafür zu bezahlen Hot Rod Preise finden Sie unter Fade die beste Alternative. Für Spieler, die eine breiter gefasste rote Ausrüstung zusammenstellen, empfiehlt es sich, diese mit rote AWP-Skins hilft dabei, zu klären, was die Farbe Rot in den verschiedenen Waffenslots bedeutet.

★ Die beste Option für die „Covert Red“-Variante der M4A1-S M4A1-S | Fade Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~94,00–275,00 $ / 85,00–249,00 € / 73,00–214,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Quelle:Chroma 3-Gehäuse

Fallschlüssel: Chroma 3 – Gehäuse-Schlüssel

The M4A1-S | Chanticos FeuerFunktionentiefrote und goldgelbe Flammenmotive with Von den Azteken inspirierte dekorative Muster die den Verschluss und den Lauf bedeckt. Benannt nach der aztekischen Göttin des Herdes und des Feuers, wurde der Skin im April 2016 im Rahmen des „Trichromacy“-Updates veröffentlicht. Es handelt sich um einen „Covert“-Skin aus der Chroma 3-Gehäuse, wodurch es bei der üblichen Drop-Rate von 0,64 % für „Covert“-Gegenstände die Möglichkeit bietet, Kisten zu öffnen. Die „Factory New“-Versionen liegen derzeit bei etwa €275, wobei die Preise für „Field-Tested“- und „Battle-Scarred“-Optionen bis auf ~€94. Es sind StatTrak-Versionen erhältlich, die einen deutlichen Aufpreis gegenüber der Standardausführung haben.

Aufgrund der großen Bandbreite an Zuständen sind dies die am leichtesten erhältlichen roten M4A1-S-Skins. CS2 bietet in der „Covert“-Reihe an, wobei die „Field-Tested“-Versionen deutlich unter 100 Dollar liegen und preisbewussten Käufern eine echte rote „Covert“-Oberfläche zu einem Bruchteil des Preises bieten Fade or Hot Rod Preise. Spieler, die die besten roten M4A1-S-Skins vergleichen CS2 zu bieten hat, werden feststellen, dass Chanticos Feuer die beste Wahl im mittleren Preissegment mit dem rundum gelungensten rot-goldenen Design im Sortiment. Für Spieler, die an umfassenderen Strategien zum Öffnen von Kartons interessiert sind, ist das die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 Der Leitfaden behandelt, welche Fälle auf der Stufe „Covert“ den höchsten Drop-Wert bieten.

★ Die beste Wahl unter den roten M4A1-S-Modellen der mittleren Preisklasse M4A1-S | Chanticos Feuer Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~4,58–25,00 $ / 4,14–22,63 € / 3,55–19,44 £

Seltenheit:Mil-Spec-Qualität

Quelle: CS:GO-Waffenkoffer 2

Fallschlüssel: CS:GO-Waffenkoffer 2 – Schlüssel

The M4A1-S | Blood Tigerzeigt eingraues und rotes hydrografisches Muster über den gesamten Korpus verteilt, mit markanten diagonalen Streifen, die dem Gewehr im Spiel ein raubtierhaftes, kontrastreiches Aussehen verleihen. Es gehört zur „Arms Deal 2“-Sammlung und fällt aus dem CS:GO-Waffenkoffer 2, erschienen in der frühen „Arms Deal“-Ära. Versionen in neuwertigem Zustand werden zu Preisen um €25, während „Field-Tested“ und „Minimal Wear“ auf 4–5 Dollar – Damit ist dies der günstigste rote M4A1-S-Skin in der Mil-Spec-Stufe. StatTrak-Versionen sind in den Zuständen „Factory New“, „Minimal Wear“ und „Field-Tested“ erhältlich.

Bei Mil-Spec Grade ist die Bluttiger ist eine praktische Option für rote M4A1-S-Skins für Spieler, die ein optisch auffälliges grau-rotes Muster suchen, ohne dafür viel Geld ausgeben zu müssen. Die hydrografische Beschichtung hält bei niedrigeren Float-Werten recht gut stand, wobei „Factory New“ die Tiefe der Streifen besser bewahrt als Skins mit höherem Verschleißgrad. Spieler, die alle roten M4A1-S-Skins über die gesamte Preisspanne hinweg vergleichen, werden feststellen, dass dies der beste preisgünstige Einstieg in den Markt für rote M4A1-S-Skins ist. Wer das Unboxing lieber selbst ausprobieren möchte, kann sich das am bestenCS2 Standorte für die Falleröffnung Anleitung, wo man das CS:GO-Waffenkoffer 2.

★ Die beste preisgünstige rote M4A1-S M4A1-S | Blood Tiger Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis: ~1,42–9,28 $ / 1,29–8,40 € / 1,10–7,20 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Quelle: Die Radiant-Kollektion

FallschlüsselNicht zutreffend

The M4A1-S | Glitched Paintwendet einAbstraktes Glitch-Art-Design with zerstückelte Farbfelder über den gesamten Korpus verteilt, was dem Gewehr eine bewusst verzerrte Ästhetik im Stil von Datenfehlern verleiht. Erschienen im April 2025 als Teil der Radiant-Kollektion, dies ist der neueste der fünf roten M4A1-S-Skins und zugleich der günstigste. „Factory New“-Versionen werden zu Preisen um €9, während die Exemplare mit Kampfspuren unter €2, womit dies der absolute Tiefstwert unter allen roten M4A1-S-Skins in CS2. Die Lackierung ist in allen fünf Außenausführungen erhältlich. Um einen umfassenderen Überblick über die Preisgestaltung bei allen Lackierungen zu erhalten, bietet die Günstige M4A1-S-Skins Dieser Leitfaden behandelt die günstigsten Optionen für das Gewehr.

Bei der Seltenheitsstufe „Restricted“ ist die Farbfehler zeichnet sich durch eine hohe Marktplatzliquidität aus – zu jedem Zeitpunkt werden über 1.500 aktive Angebote erfasst. Das abstrakte Muster variiert je nach „Seed“ zwischen den einzelnen Drops, sodass „Factory New“-Exemplare mit dem richtigen „Seed“ an markanten Stellen intensivere Rot- und Rosatöne aufweisen können. Dies ist der Einstiegspunkt für rote M4A1-S-Skins. CS2 Käufer, die etwas Aktuelles wollen, ohne sich zu echten Ausgaben verpflichten zu müssen. Spieler, die daran interessiert sind, Skins später weiterzuverkaufen, sollten sich die der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins Leitfaden zu den Plattformoptionen.

★ Bester roter M4A1-S-Skin für Einsteiger M4A1-S | Glitched Paint Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Die besten roten M4A1-S-Skins in CS2: Vollständiger Vergleich

Die folgende Tabelle enthält alle roten M4A1-S-Skins CS2 nebeneinander auflistet. Der Seltenheitsgrad ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal, wobei der Zustandsbereich und die Herkunftsart (Einzelstück vs. Sammlung) darüber entscheiden, wie die einzelnen Skins erworben werden.

Haut Seltenheit Preisspanne Beschreibung M4A1-S | Hot Rod Vertraulich 1.625–2.200 Dollar Leuchtendes, einheitlich rotes, eloxiertes Hochglanzfinish mit hochglänzendem Lack in Rennrot; nur für Sammler, keine Etui-Quelle M4A1-S | Fade Verdeckt 277–416 Dollar Mehrfarbiger Airbrush-Verlauf; nur zur Abholung M4A1-S | Chanticos Feuer Verdeckt 94–275 Dollar Tiefrote und goldgelbe Flammenmotive mit aztekisch inspirierten Ziermustern; aus Chroma 3-Gehäuse M4A1-S | Blood Tiger Mil-Spec-Qualität 4–25 Dollar Grau-rotes hydrografisches Muster; aus CS:GO-Waffenkoffer 2 M4A1-S | Glitched Paint Eingeschränkt 1,42–9,28 US-Dollar Abstraktes Glitch-Design mit fragmentierten Farbfeldern; Radiant-Kollektion

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder ihre Richtigkeit noch ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die Preise spiegeln die Marktbedingungen wider und ändern sich je nach Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel. Der wichtigste Preisfaktor für alle roten M4A1-S-Skins ist die Seltenheitsstufe und die Herkunft – die beiden Sammler-Skins (Hot Rod, Fade) erzielen gerade deshalb hohe Aufschläge, weil sie nicht ausgepackt werden können. Der „Float“-Wert ist der zweitwichtigste Faktor bei jedem Skin, wobei Exemplare im Zustand „Factory New“ die höchsten Aufschläge erzielen, insbesondere auf der Fade and Hot Rod.

Mein Gesamtfazit zu den roten M4A1-S-Skins

Alle roten M4A1-S-Skins CS2 Die Preise reichen von unter 2 Dollar bis zu über 2.000 Dollar, wobei die Seltenheitsstufe den größten Einfluss auf den Wert hat. Hier sind die drei besten roten M4A1-S-Skins aus der Liste:

M4A1-S | Hot Rod – Die besten roten M4A1-S-Skins insgesamt. Das leuchtende, einheitliche rote Eloxal-Glanzfinish mit hochglänzendem Lack in Rennrot ist das klarste und kräftigste Rot für die M4A1-S, bei dem man sich keine Gedanken über Musterabweichungen machen muss.

M4A1-S | Fade – Die beste „Covert“-Option im Sortiment. Der mehrfarbige, mit der Airbrush aufgetragene Farbverlauf bietet „Covert“-Status und Mustervielfalt zu einem Bruchteil des Preises von Hot RodPreise.

M4A1-S | Chanticos Feuer – Die beste Wahl im mittleren Preissegment. Die tiefroten und goldgelben Flammenmotive mit aztekisch inspirierten Ziermustern machen diesen Skin zum optisch detailreichsten roten M4A1-S-Skin CS2 Modell mit einer Kofferbox und einem „Field-Tested“-Boden unter 100 Dollar.

Überprüfen Sie vor dem Kauf die aktuellen Angebote – die Preise für alle roten M4A1-S-Skins schwanken regelmäßig je nach Angebot auf dem Marktplatz und den Updates im Spiel. Spieler, die verschiedene Optionen vergleichen möchten, können die Die besten M4A1-S-Skins Leitfaden, um zu sehen, wie sich die roten Optionen im Vergleich zum gesamten M4A1-S-Skin-Pool schlagen.

Häufig gestellte Fragen