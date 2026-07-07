Las 5 mejores skins rojas para el M4A1-S en CS2 para 2026

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Los aspectos rojos del M4A1-S abarcan cinco acabados distintos repartidos en cuatro niveles de rareza, con precios que van desde menos de 2 dólares (Glitched Paint, Battle-Scarred) hasta más de 2.000 dólares (Hot Rod, Factory New). Los tonos cálidos hacen que los diseños rojos del M4A1-S sean una de las opciones estéticas más versátiles para combinar con cualquier equipamiento de armas en Counter-Strike 2.

Los diseños rojos del M4A1-S CS2 Las ofertas abarcan todo el espectro de su economía. En un extremo, están los aspectos de colección y los «Covert», cuyo precio rara vez baja de las tres cifras; en el otro, las opciones «Restricted» y «Mil-Spec», más asequibles, que cualquier jugador puede adquirir por menos de 10 dólares. El valor de fluctuación y el estado son importantes en las cinco categorías, pero la diferencia de precio entre ellas viene determinada principalmente por el nivel de rareza y la procedencia, y no solo por la sensibilidad a la fluctuación.

Nuestras mejores opciones de skins rojas para el M4A1-S

Las cinco skins rojas del M4A1-S que se muestran a continuación representan todas las opciones en tonos rojos disponibles para el M4A1-S, ordenadas de la más cara a la más asequible.

M4A1-S | Hot Rod – Un acabado brillante anodizado en rojo intenso y uniforme, con una laca de color rojo de competición de alto brillo, con un precio de entre 1.625 y 2.200 dólares nuevo de fábrica y disponible exclusivamente a través de la plataforma de La colección «Chop Shop». M4A1-S | Fade – Un degradado multicolor aplicado con aerógrafo, clasificado como «Covert» de la colección «The Sport and Field», cuyo precio de fábrica nuevo oscila actualmente entre unos 277 y 416 dólares. M4A1-S | El fuego de Chantico – Motivos de llamas en rojo intenso y amarillo dorado con diseños decorativos de inspiración azteca, un diseño «Covert» de la Funda Chroma 3, con precios que oscilan entre unos 94 y unos 275 dólares, nuevos de fábrica. M4A1-S | Tigre Sangriento – Diseño hidrográfico en tonos grises y rojos por todo el cuerpo, una piel de grado Mil-Spec procedente de la Caja de armas de CS:GO n.º 2, con un precio de entre ~4 y 25 dólares, dependiendo de su estado. M4A1-S | Pintura con fallos – Diseño abstracto con efecto «glitch» y parches de color fragmentados, un skin «Restricted» de la colección «La colección Radiant», disponible por menos de 10 dólares, nuevo de fábrica.

Las mejores skins rojas para el M4A1-S que se muestran arriba abarcan cuatro niveles de rareza —«Classified», «Covert», «Restricted» y «Mil-Spec»— y van desde opciones «Battle-Scarred» por menos de 2 dólares hasta piezas de coleccionista «Factory New» por más de 2.000 dólares. Dado que las skins «Hot Rod» y «Fade» no se pueden obtener de ninguna caja, la única forma de conseguir las dos mejores opciones es comprarlas directamente en el mercado.

El estado es el factor que más influye en el precio de la mayoría de los skins rojos del M4A1-S. El precio del «Hot Rod» depende principalmente del nivel de desgaste, mientras que el «Fade» también puede adquirir mucho más valor en función de la semilla del patrón —especialmente el patrón 374, que se considera generalmente como el patrón «Fade» al 100 %—. «Glitched Paint» también presenta variaciones en el patrón, pero la disposición de este suele tener un impacto menor en el precio.

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Las mejores skins rojas para el M4A1-S: reseñas completas

En esta sección se recogen las cinco mejores skins rojas para el M4A1-S en CS2, desde opciones económicas por debajo de 2 dólares (Glitched Paint, Battle-Scarred) hasta piezas de coleccionista de alta gama por encima de los 2.000 dólares (Hot Rod, Factory New). Las cinco tienen el rojo como color principal o dominante, y abarcan desde el grado «Mil-Spec» hasta la rareza «Classified». Las selecciones que se muestran a continuación combinan la calidad del acabado, la asequibilidad del precio y la procedencia, para satisfacer tanto a los jugadores que buscan skins rojas del M4A1-S para el juego como a los coleccionistas que buscan valor a largo plazo.

Precio del producto: ~1.625,00–2.200,00 $ / 1.470,00–1.990,00 € / 1.260,00–1.710,00 £

Rareza:Clasificado

Fuente: La colección «Chop Shop»

Clave del casoNo aplicable

The M4A1-S | Hot Rod cubre el rifle con un rojo brillante, anodizado, intenso y uniformecon unlaca rojo carrera de alto brillo que refleja la luz con nitidez en el cañón y el cuerpo. Lanzada en mayo de 2015 como parte de la Operación Bloodhound, es una de las skins rojas más reconocibles para el M4A1-S. CS2 tiene, y proviene de La colección «Chop Shop» – lo que significa que no se puede sacar de ninguna carcasa. El Hot Rod solo está disponible en las condiciones «Factory New» y «Minimal Wear», con una variación máxima de 0,08 que mantiene alta la saturación del rojo en ambas condiciones. Las unidades «Factory New» se sitúan actualmente en torno a 1.625–2.200 dólares en el mercado.

Por qué lo elegimos Hot Rod es la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio para los skins rojos premium del M4A1-S en Counter-Strike 2, que combina un acabado «Classified» fácilmente reconocible con una pérdida de color prácticamente nula entre unas condiciones y otras.

The Hot RodEl nivel «Classified» y el hecho de que solo se pueda obtener a través de la colección hacen que la oferta en el mercado sea escasa: no es posible añadir nuevas copias con las cajas, y la «Chop Shop Collection» registra menos actividad que los grupos de sorteos activos. La demanda constante de este aspecto en el mercado se debe a su diseño limpio y monocromático, y al hecho de que profesionales como Pues bien,and Una cuerdaSe les ha visto usarla. Los jugadores que busquen un diseño para el M4A1-S en un rojo intenso, sin variaciones de patrón ni sistemas de fases, encontrarán el Hot Rod la opción premium más sencilla.

★ Skin de primera categoría para el M4A1-S con acabado rojo M4A1-S | Hot Rod Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~277,00–416,00 $ / 251,00–376,00 € / 215,00–323,00 £

Rareza:Secreto

Fuente: La colección «Sport and Field»

Clave del casoNo aplicable

The M4A1-S | Fadeaplica undegradado multicolor aplicado con aerógrafo sobre una base cromada, fundiéndose tonos dorados, rojos, rosas, morados y azules desde la boca del cañón hacia la culata. Además de Counter-Strike 2 En octubre de 2024, como parte de la actualización «Armory», este aspecto «Covert» pertenece a La colección «Sport and Field» – No se puede obtener de ningún cofre, lo que mantiene la oferta en el mercado baja en comparación con los aspectos que se pueden conseguir de los cofres. Las únicas condiciones disponibles son «Factory New» y «Minimal Wear», y el patrón 374 (el desvanecimiento total al 100 %) es la variante más codiciada. Los precios actuales rondan los 277–416 dólares Recién salido de fábrica, con un máximo histórico registrado en octubre de 2024, cercano a los 1.250 dólares.

Esta es una de las dos skins rojas más caras del M4A1-S. CS2 tiene, y es la única opción de rareza «Covert» de esta lista. El equilibrio cromático del degradado depende de la semilla del patrón, por lo que merece la pena revisar la ficha específica del artículo antes de comprarlo en este rango de precios. Los jugadores que comparen los mejores skins rojos para el M4A1-S y quieran el estatus «Covert» sin tener que pagar Hot Rod los precios encontrarán el Fade la mejor opción. Para los jugadores que estén montando un equipo rojo más completo, compararlo con skins rojas para el AWP ayuda a determinar qué significa el color rojo en las distintas ranuras de armas.

★ La mejor opción para el M4A1-S «Covert Red» M4A1-S | Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~94,00–275,00 $ / 85,00–249,00 € / 73,00–214,00 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda Chroma 3

Clave del caso: Clave de la carcasa Chroma 3

The M4A1-S | El fuego de Chanticocaracterísticasmotivos de llamas en rojo intenso y amarillo dorado with Motivos decorativos de inspiración azteca que cubre el receptor y el cañón. Esta piel, que lleva el nombre de la diosa azteca del hogar y el fuego, se lanzó en abril de 2016 como parte de la actualización «Trichromacy». Se trata de una piel «Covert» de la Funda Chroma 3, lo que le permite obtener una ruta de apertura de cajas con la tasa de aparición estándar del 0,64 % en Covert. Las versiones «Factory New» rondan actualmente los €275, con opciones «probadas en el campo de batalla» y «marcadas por la batalla» que bajan hasta ~€94. Hay disponibles versiones con StatTrak, que tienen un sobreprecio considerable respecto a las estándar.

La amplia variedad de estados hace que estas sean las skins rojas del M4A1-S más asequibles. CS2 tiene en la gama Covert, con versiones «Field-Tested» a un precio muy inferior a 100 dólares, lo que permite a los compradores con un presupuesto limitado hacerse con una auténtica carcasa roja Covert por una fracción de Fade or Hot Rod precios. Jugadores que comparan los mejores skins rojos para el M4A1-S CS2 encontrarán todo lo que tiene para ofrecer El fuego de Chantico la mejor opción de gama media con la estética en rojo y dorado más completa de la selección. Para los jugadores interesados en estrategias más amplias de apertura de cajas, el los mejores casos para abrir en CS2 Esta guía explica qué casos ofrecen el mayor valor de botín en el nivel «Covert».

★ La mejor opción de M4A1-S roja de gama media M4A1-S | El fuego de Chantico Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~4,58–25,00 $ / 4,14–22,63 € / 3,55–19,44 £

Rareza:Calidad militar

Fuente: Caja de armas de CS:GO n.º 2

Clave del caso: Clave de la caja de armas 2 de CS:GO

The M4A1-S | Tigre Sangrientomuestra undiseño hidrográfico en gris y rojo a lo largo del cuerpo, con llamativas franjas diagonales que le dan al rifle un aspecto depredador y de gran contraste en el juego. Pertenece a la Colección «Arms Deal 2» y cae desde el Caja de armas de CS:GO n.º 2, lanzada a principios de la era de «Arms Deal». Las versiones «Factory New» se venden por unos €25, mientras que los de «Probados en campo» y «Desgaste mínimo» bajan a 4–5 dólares – lo que la convierte en la skin roja del M4A1-S más asequible del nivel Mil-Spec. Hay versiones con StatTrak disponibles en los estados «Factory New», «Minimal Wear» y «Field-Tested».

En Mil-Spec Grade, el Tigre Sangriento Es una opción práctica de skins rojas para el M4A1-S dirigida a aquellos jugadores que buscan un diseño llamativo en gris y rojo sin tener que realizar un gasto significativo. El acabado hidográfico se mantiene razonablemente bien con valores de flotación bajos, y el estado «Factory New» conserva mejor la profundidad de las rayas que los estados de mayor desgaste. Los jugadores que comparen todas las skins rojas del M4A1-S en toda la gama de precios encontrarán en esta la mejor opción económica del mercado de skins rojas para el M4A1-S. Aquellos que prefieran ver el unboxing pueden consultar el mejorCS2 puntos de apertura de cajas guía sobre dónde abrir el Caja de armas de CS:GO n.º 2.

★ La mejor opción económica de M4A1-S roja M4A1-S | Tigre Sangriento Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~1,42–9,28 dólares / 1,29–8,40 euros / 1,10–7,20 libras esterlinas

Rareza:Restrito

Fuente: La colección Radiant

Clave del casoNo aplicable

The M4A1-S | Pintura con fallosaplica undiseño abstracto de arte glitch with manchas de color dispersas por todo el cuerpo, lo que le da al rifle una estética deliberadamente distorsionada, como de datos corruptos. Lanzado en abril de 2025 como parte de la Colección Radiant, esta es la más reciente de las cinco skins rojas del M4A1-S y también la más asequible. Las versiones «Factory New» se cotizan en torno a €9, mientras que los ejemplares «marcados por la batalla» se encuentran debajo de €2, lo que lo convierte en el mínimo absoluto entre todos los skins rojos del M4A1-S en CS2. La carrocería está disponible en las cinco opciones de acabado exterior. Para tener una visión más amplia del presupuesto en todos los acabados, el skins económicas para el M4A1-S Esta guía recoge las opciones más económicas para este rifle.

En la rareza «Restringida», el Pintura con fallos cuenta con una elevada liquidez en el mercado: se registran más de 1.500 anuncios activos en cualquier momento dado. El patrón abstracto varía de un lanzamiento a otro debido a la semilla del patrón, por lo que los ejemplares de Factory New con la semilla adecuada pueden presentar tonos rojos y rosas más concentrados en zonas destacadas. Este es el punto de partida para los skins rojos del M4A1-S. CS2 los compradores que buscan algo actual sin comprometerse a realizar un gasto real. Los jugadores interesados en cambiar de skins más adelante deberían consultar la el mejor sitio para vender CS2 carcasas Guía sobre las opciones de la plataforma.

★ El mejor diseño rojo para el M4A1-S para principiantes M4A1-S | Pintura con fallos Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Las mejores skins rojas para el M4A1-S en CS2: comparación completa

La tabla siguiente recoge todos los aspectos rojos del M4A1-S CS2 las presenta una al lado de la otra. El nivel de rareza es el principal factor diferenciador, mientras que la variedad de condiciones y el tipo de fuente (caja frente a colección) determinan cómo se obtiene cada aspecto.

Piel Rareza Rango de precios Descripción M4A1-S | Hot Rod Clasificado 1.625–2.200 dólares Rojo sólido anodizado brillante con laca roja de competición de alto brillo; solo para coleccionistas, sin estuche incluido M4A1-S | Fade Secreto 277–416 dólares Degradado multicolor aplicado con aerógrafo; solo para recoger en tienda M4A1-S | El fuego de Chantico Secreto 94–275 dólares Motivos de llamas en rojo intenso y amarillo dorado con diseños decorativos de inspiración azteca; de Funda Chroma 3 M4A1-S | Tigre Sangriento Calidad militar 4–25 dólares Diseño hidrográfico en tonos grises y rojos; de Caja de armas de CS:GO n.º 2 M4A1-S | Pintura con fallos Restrito 1,42–9,28 dólares Diseño abstracto de estilo «glitch» con parches de color fragmentados; Colección Radiant

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los precios reflejan las condiciones del mercado y variarán en función de la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego. El factor que más influye en el precio de todas las skins rojas del M4A1-S es el nivel de rareza y la procedencia: las dos skins de colección (Hot Rod, Fade) alcanzan precios más elevados precisamente porque no se pueden desembalar. El estado de conservación es el segundo factor determinante dentro de cada variante, y los ejemplares «Factory New» son los que alcanzan los precios más altos, sobre todo en el Fade and Hot Rod.

Mi valoración general sobre los skins rojos del M4A1-S

Todos los diseños rojos del M4A1-S CS2 abarca un rango de precios que va desde menos de 2 dólares hasta más de 2.000 dólares, siendo la rareza el factor que más influye en su valor. Estas son las tres mejores skins rojas para la M4A1-S de la lista:

M4A1-S | Hot Rod – Las mejores skins rojas para el M4A1-S en general. El acabado anodizado en rojo vivo y liso, con una laca roja de competición de alto brillo, es el rojo más limpio y llamativo del M4A1-S, sin variaciones en el patrón de las que preocuparse.

M4A1-S | Fade – La mejor opción «Covert» de la gama. El degradado multicolor aplicado con aerógrafo ofrece el estatus «Covert» y una gran variedad de diseños por una fracción del Hot Rodprecios.

M4A1-S | El fuego de Chantico – La mejor opción de gama media. Los motivos de llamas en rojo intenso y amarillo dorado, junto con los diseños decorativos de inspiración azteca, la convierten en la skin roja del M4A1-S con mayor detalle visual. CS2 Opción con una fuente de caja y un suelo Field-Tested por menos de 100 dólares.

Comprueba las ofertas actuales antes de comprar: los precios de todos los skins rojos del M4A1-S varían con frecuencia en función de la oferta del mercado y de las actualizaciones del juego. Los jugadores que quieran comparar opciones pueden consultar el Las mejores skins para el M4A1-S Guía para comparar las opciones en rojo con el conjunto completo de skins del M4A1-S.

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