Der beste Ort, um CS2-Skins gegen echtes Geld zu verkaufen

Vergiss Steam – das ist nie der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins gegen echtes Geld. Dein Guthaben bleibt innerhalb der Plattform gesperrt, was bedeutet, dass du es einfach nicht verkaufen kannst CS2 Skins gegen Geld außerhalb dieses geschlossenen Ökosystems. Marktplätze von Drittanbietern sind die der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins, stattdessen über PayPal, Kryptowährung oder Banküberweisung zu bezahlen.

Eines sollte man vorab wissen: Seit dem Steam-Update zum Schutz beim Tauschhandel im Juli 2025 gilt für jeden Tausch mit Drittanbietern eine obligatorische 7-tägige Sperrfrist – ohne Ausnahmen. Trotz dieser Wartezeit ist die richtige Plattform immer noch der beste Ort zum Verkaufen CS2 Designs für Ihre bevorzugte Auszahlungsmethode. Die Gebühren liegen zwischen 2 % und über 15 %, und der beste Ort zum Verkaufen CS2 Bei Skins kommt es letztlich auf dein Inventar an, wie du bezahlt werden möchtest und wie du am liebsten verkaufst CS2 Skins gegen Geld.

Möchten Sie verkaufen?CS2 Skins gegen echtes Geld verkaufen und dabei so viel Gewinn wie möglich behalten? In diesem Leitfaden werden alle wichtigen Plattformen im Detail vorgestellt, damit du den besten Ort zum Verkaufen findest CS2 Skins gegen echtes Geld, basierend auf deinem Bestand, deinen Auszahlungspräferenzen und der Auszahlungsgeschwindigkeit.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten Plattformen, um CS2-Skins gegen echtes Geld zu verkaufen

Den besten Ort zum Verkaufen finden CS2 Beim Verkauf von Skins gegen echtes Geld kommt es auf deine Prioritäten an – Gebühren, Auszahlungsmethoden und wie schnell du verkaufen möchtest CS2 Skins gegen Geld. Im Folgenden finden Sie neun Plattformen, von denen jede die beste Website zum Verkaufen darstellt CS2 Designs für einen bestimmten Verkaufsstil und eine bestimmte Art von Lagerbestand, falls Sie verkaufen möchten CS2 Skins effizient gegen echtes Geld:

DMarket – Ideal für niedrige Gebühren und Affiliate-Einnahmen. CSFloat – Ideal zur Maximierung der Erträge bei hochwertigen Häuten. Skinport – Der sicherste und vertrauenswürdigste Marktplatz. ShadowPay – Ideal, um deine Skins zu verkaufen, während du sie weiterhin spielst. Tausch es auf it.gg – Die beste Bot-Plattform mit der höchsten Vertrauensbewertung. CS.MONEY – Ideal für hochwertige Sammler-Skins und 3D-Prüfung. SkinBaron – Ideal für die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften und den Verkauf im Auktionsstil. BitSkins – Die beste etablierte Plattform für die Auszahlung von Kryptowährungen. Skinflow.gg – Am besten geeignet für Auszahlungen über PayPal mit wechselnden Boni.

Die besten Optionen für den Verkauf CS2 Die oben aufgeführten Skins unterstützen Auszahlungen in echtem Geld, was den Verkauf erleichtert CS2 Skins gegen Geld, je nach deiner bevorzugten Auszahlungsmethode und Verkaufsgeschwindigkeit.

So haben wir die besten Websites für den Verkauf von CS2-Skins ausgewählt

Um die beste Plattform für den Verkauf zu finden CS2 Um Skins gegen echtes Geld zu kaufen, habe ich über 20 Plattformen anhand von sechs Kriterien bewertet:

Auszahlung von Echtgeld – Auszahlungen über PayPal, Kryptowährung oder Banküberweisung. Plattformen, die ausschließlich mit Guthaben arbeiten, wie SkinsMonkey and Swap.ggwurden ausgeschlossen.

– Auszahlungen über PayPal, Kryptowährung oder Banküberweisung. Plattformen, die ausschließlich mit Guthaben arbeiten, wie SkinsMonkey and Swap.ggwurden ausgeschlossen. Transparenz bei den Verkäufergebühren – Die Gebühren werden klar angegeben, bevor Sie sich festlegen. Versteckte Spreads sind die häufigste Methode, mit der Plattformen Ihre Auszahlung stillschweigend schmälern.

– Die Gebühren werden klar angegeben, bevor Sie sich festlegen. Versteckte Spreads sind die häufigste Methode, mit der Plattformen Ihre Auszahlung stillschweigend schmälern. Vielfalt der Auszahlungsmethoden – PayPal, Kryptowährungen, Banküberweisung und Debitkarten: alle Zahlungsmethoden im Vergleich.

– PayPal, Kryptowährungen, Banküberweisung und Debitkarten: alle Zahlungsmethoden im Vergleich. Plattformtyp – Bot (sofortiger Verkauf, geringere Rendite) vs. P2P (besserer Preis, langsamer). Beide Optionen sind je nach deinen Prioritäten sinnvoll.

– Bot (sofortiger Verkauf, geringere Rendite) vs. P2P (besserer Preis, langsamer). Beide Optionen sind je nach deinen Prioritäten sinnvoll. Transparenz der Betreiber – Namentlich genannte, eingetragene Unternehmen wurden höher eingestuft als anonyme Anbieter.

– Namentlich genannte, eingetragene Unternehmen wurden höher eingestuft als anonyme Anbieter. Vertrauen in die Gemeinschaft – Die Trustpilot-Bewertung und die Anzahl der Bewertungen dienen als Indikatoren für eine gleichbleibende Verkäufererfahrung.

Diese Faktoren entscheiden darüber, welche Plattform sich am besten für den Verkauf eignet CS2 Designs für verschiedene Arten von Verkäufern. Von über 20 bewerteten Plattformen wurden neun anhand von nachgewiesenen Auszahlungen, der Transparenz der Betreiber und ihrer allgemeinen Stärke als beste Verkaufsplattform ausgewählt CS2 Skins.

Die besten Websites, um CS2-Skins gegen echtes Geld zu verkaufen – Ausführliche Bewertungen

Jede der unten aufgeführten Plattformen ist die beste Website zum Verkaufen CS2 Skins für bestimmte Zwecke, mit garantierten Auszahlungen, damit du verkaufen kannst CS2 Skins gegen echtes Geld, ohne auf Website-Guthaben angewiesen zu sein. Die Rangliste basiert auf Gebühren, Auszahlungsmethoden und Vertrauenswürdigkeit und hilft dir dabei, den besten Ort für den Verkauf zu finden CS2 Skins gegen echtes Geld ganz nach Ihren Wünschen.

DMarket zeichnet sich durch niedrige Gebühren und attraktive Provisionen aus. Einige Plattformen sind Partnerprogramme. Seit Juli 2025 gilt auf allen Plattformen eine obligatorische 7-tägige Sperrfrist, sodass ein sofortiger Verkauf nicht möglich ist CS2 Skins gegen Geld im Jahr 2026.

1. DMarket [Am besten geeignet für niedrige Gebühren und Affiliate-Einnahmen]

Verkäufergebühr:2–10 %

Plattformtyp:Hybrid P2P + Bot

Auszahlungsgeschwindigkeit:Nach einer Wartezeit von 7 Tagen

Auszahlungsmethoden: PayPal, Payoneer, Skrill, Kryptowährungen (BTC, ETH, USDT+), Banküberweisung

Bei 2 % auf flüssigen Häuten, DMarket has die niedrigste bestätigte Verkäufergebühr auf dieser Liste – und im Gegensatz zu den meisten kostengünstigen Plattformen unterstützt sie auch PayPal, was sie zum besten Ort für den Verkauf macht CS2 Skins für alle, die verkaufen möchten CS2 Skins für echtes Geld, ohne zu hohe Gebühren zu zahlen. In Zypern registriert, ~2,6 Millionen Besucher pro Monat, Multi-Game (CS2, Dota 2, Ruhe, TF2), 4,0★ auf Trustpilot bei über 21.200 Bewertungen – solide, auch wenn es etwas hinterherhinkt Skinport (4,8★) undTausch es auf it.gg(4,9★).

So funktioniert der Verkauf: Mit dem Hybridmodell kannst du P2P-Angebote erstellen – die Skins verbleiben bis zum Verkauf in deinem Inventar – oder auf den Sofortverkauf per Bot umschalten, wenn Geschwindigkeit wichtiger ist als der Erlös. Der Bot zahlt 60–80 % des Marktwerts, daher eignet er sich am besten, wenn du schnell verkaufen musst CS2 Skins lieber schnell zu Geld zu machen, als auf den höchsten Ertrag zu warten. Preisentwicklungsdiagramme pro Artikel helfen dir dabei, P2P-Angebote zeitlich so zu legen, dass sie in der Nähe eines Markt-Höhepunkts erscheinen.

Partner:20 % vonDMarket„Die Provisionserträge aus geworbenen Nutzern – die höchsten auf dieser Liste. Es sind 10 geworbene Nutzer mit verknüpften Steam-Konten der Stufe 2 oder höher erforderlich; der Satz gilt nicht für beliebte Artikel mit reduzierter Provision.“

Gut zu wissen:Russische und belarussische Konten sind derzeit gesperrt.

Pros Nachteile ✅ 2 % Verkäufergebühr für Liquid Skins – der niedrigste bestätigte Satz auf dieser Liste ✅ PayPal, Payoneer, Skrill, Kryptowährungen und Banküberweisung werden unterstützt ✅ Hybrid aus P2P und Bot – passt zu jedem Verkaufsstil ✅ Preisentwicklungsdiagramme helfen Ihnen dabei, den richtigen Zeitpunkt für Ihr Inserat zu wählen ✅ 20 % Partnerprovision – der höchste bestätigte Satz auf dieser Liste ✅ Für mehrere Spiele:CS2, Dota 2, Ruhe, TF2 ❌ 4,0★ Trustpilot – unten Skinport and Tausch es auf it.gg ❌ Der Bot verkauft sofort nur zu 60–80 % des Marktwerts ❌ Die Partnerprovision gilt nicht für „Hot Items“ mit reduzierter Gebühr

★ AM BESTEN GEEIGNET FÜR NIEDRIGE GEBÜHREN UND PARTNERPROVISIONEN DMarket Auf DMarket verkaufen

2. CSFloat [Ideal zur Maximierung der Erträge bei hochwertigen Skins]

Verkäufergebühr:2 % Standard; Auszahlungsgebühr ab 0,5 % bei hohem Volumen

Plattformtyp:P2P-Marktplatz

Auszahlungsgeschwindigkeit:Nach einer Wartezeit von 7 Tagen

Auszahlungsmethoden: Banküberweisung (Stripe), Kryptowährung

Eine der besten Plattformen zum Verkaufen CS2 Skins für hochwertige Gegenstände, CSFloat ist die erste Wahl, wenn es darum geht, den Erlös für Messer, Handschuhe und Artikel mit seltenen Mustern zu maximieren. Käufer prüfen vor dem Kauf den Marktwert und das Muster, weshalb seltene Felle hier überdurchschnittliche Preise erzielen. 11,3 Millionen Besucher pro Monat (größter Käuferpool auf dieser Liste), 4,8★ auf Trustpilot bei über 7.400 Bewertungen. Für geduldige Verkäufer bietet die Plattform durchweg hohe Erträge, wenn sie verkaufen möchten CS2 Skins gegen Geld.

So funktioniert der Verkauf: Reines P2P – Skins verbleiben bis zum Verkauf in deinem Steam-Inventar. Die FloatDB indexiert 1,6 Milliarden CS2 Skins, sodass du deine Preise anhand echter Vergleichsdaten festlegst und nicht auf Vermutungen stützt. Die Verkäufergebühr beträgt standardmäßig 2 %, wobei die Auszahlungsgebühr auf bis zu 0,5 % bei höheren Verkaufsmengen. Für erfahrene Händler ist dies nach wie vor die beste Plattform zum Verkaufen CS2 Skins, wenn es auf Preisgenauigkeit ankommt.

Partner:The Partnerprogramm ist antragsabhängig; es gibt keinen öffentlich bekannt gegebenen Satz.

Gut zu wissen:Kein PayPal, kein Sofortverkauf, Browser-Erweiterung erforderlich. Bei Nischen-Skins kann es Tage oder Wochen dauern, bis sich der richtige Käufer findet, was dazu führt, dass CSFloat keine gute Wahl für alle, die beim Verkauf eine schnelle Auszahlung benötigen CS2 Skins gegen echtes Geld.

Vorteile Nachteile ✅ 2 % Verkäufergebühr, die für Verkäufer mit hohem Umsatz auf 0,5 % bei Auszahlung sinkt ✅ FloatDB mit 1,6 Milliarden indizierten Skins – höchste Preisgenauigkeit bei seltenen Gegenständen ✅ 11,3 Millionen Besucher pro Monat – der größte bestätigte Käuferpool auf dieser Liste ✅ 4,8★ Trustpilot, über 7.400 Bewertungen ❌ Kein PayPal ❌ Keine Sofortverkaufsoption ❌ Browser-Erweiterung erforderlich ❌ Der Verkauf von Nischen-Skins kann Tage oder Wochen dauern

★ IDEAL ZUR RENTABILITÄTSOPTIMIERUNG BEI HOCHWERTIGEN SKINS CSFloat Auf CSFloat verkaufen

3. Skinport [Am sichersten und vertrauenswürdigsten CS2 [Skin-Marktplatz]

Verkäufergebühr:8 % (sinkt auf 6 % bei Artikeln über 1.000 €)

Plattformtyp:Bot-Marktplatz

Auszahlungsgeschwindigkeit:Nach einer Wartezeit von 7 Tagen

Auszahlungsmethoden: SEPA-Überweisung, Skrill, Payoneer

Keine Plattform auf dieser Liste hat mehr Trustpilot-Bewertungen als Skinport – über 35.300 Bewertungen mit 4,8 Sternen – und es ist das einzige hier, das gemäß EU-Recht vollständig PSD2-konform ist, wobei alle Transaktionen über Adyen, einen lizenzierten EU-Zahlungsdienstleister, abgewickelt werden. Das Unternehmen wurde im April 2018 von Tristan Milla in Stuttgart gegründet und verzeichnet monatlich rund 2,9 Millionen Besucher. Für risikoscheue Nutzer ist es zweifellos einer der besten Orte zum Verkaufen CS2 heute erhältliche Skins.

So funktioniert der Verkauf: Bot-basiert – Skins verlassen dein Steam-Inventar sofort nach der Hinterlegung, sodass Käufer sie sofort erhalten. Du kannst einen Skin nicht verwenden, solange er zum Verkauf steht. Die Gebühr beträgt 8 % (von 12 % im September 2025 gesenkt), sinkt bei Artikeln über 1.000 € auf 6 %. Auszahlungen über SEPA, Skrill und Payoneer, wobei bei Skrill und Payoneer keine Auszahlungsgebühren anfallen. Kein PayPal, keine Kryptowährungen. Umfasst CS2, Dota 2, RuheundTF2.

Partner: Nur auf Einladung; keine öffentlichen Preise. Wenden Sie sich bitte direkt an das Partnerteam.

Gut zu wissen:Skinport Die Preise werden in Euro angegeben und die Auszahlung erfolgt ebenfalls in Euro. Wenn Sie eine Auszahlung auf ein Bankkonto in einer anderen Währung als Euro vornehmen, schmälert der Umrechnungskurs Ihrer Bank den endgültigen Auszahlungsbetrag – das sollten Sie prüfen, bevor Sie hochpreisige Artikel einstellen.

Vorteile Nachteile ✅ Über 35.300 Trustpilot-Bewertungen mit 4,8★ – die höchste Anzahl an Bewertungen auf dieser Liste ✅ PSD2-konform, Abwicklung durch Adyen – höchste rechtliche Nachvollziehbarkeit ✅ Keine Auszahlungsgebühren bei Skrill und Payoneer ✅ Die Gebühr wird im September 2025 von 12 % auf 8 % gesenkt ❌ 8 % Verkäufergebühr – höher als CSFloat or DMarket ❌ Skins werden bei der Einzahlung des Bots aus dem Inventar entfernt ❌ Kein PayPal, keine Kryptowährungen ❌ Das Partnerprogramm ist nur auf Einladung zugänglich – es gibt keinen öffentlichen Tarif

★ DER SICHERSTE UND VERTRAUENSWÜRDIGSTE CS2-SKIN-MARKTPLATZ Skinport Auf Skinport verkaufen

4. ShadowPay [Ideal, um deine Skins zu verkaufen, während du sie weiterhin spielst]

Verkäufergebühr:5 % für den Verkäufer + 5 % Auszahlungsgebühr (~10 % effektiv)

Plattformtyp:P2P-Marktplatz

Auszahlungsgeschwindigkeit:Nach einer Wartezeit von 7 Tagen

Auszahlungsmethoden: Kryptowährung (BTC, ETH, USDT+), Bankkarte, Trustly

ShadowPay ist die beste Website zum Verkaufen CS2 Skins für aktive Spieler, die ihre Ausrüstung bis zum Zeitpunkt des Verkaufs im Spiel nutzen möchten. Beim P2P-Modell verbleiben die Skins in Ihrem Steam-Inventar, bis ein Käufer den Handel abschließt. In Singapur registriert (Amazing Place PTE. Limited), über 1,2 Millionen registrierte Nutzer, über 2 Millionen abgeschlossene Handelsgeschäfte, 3,9★ auf Trustpilot aus 827 Bewertungen – die niedrigste Bewertung und die geringste Anzahl an Bewertungen auf dieser Liste, wobei einige negative Bewertungen eher Betrüger betreffen, die sich extern als die Plattform ausgeben, als direkte Probleme der Plattform selbst.

So funktioniert der Verkauf: Skins verbleiben in deinem Inventar und sind weiterhin nutzbar, bis der Tausch abgeschlossen ist. Eine Chrome-Erweiterung überprüft Tauschangebote in Echtzeit und schützt so vor API-Hijacking – einer der häufigsten Betrugsmethoden beim Verkauf CS2 Skins gegen echtes Geld. Die Gebührenstruktur beträgt 5 % für den Verkäufer + 5 % bei Auszahlung, was effektive Kosten von etwa 10 % ergibt – höher als CSFloat or DMarket, aber gerechtfertigt für den Anwendungsfall „Behalten und Spielen“, wenn man verkauft CS2 Skins gegen Geld. Auszahlungen über Kryptowährung, Kreditkarte und Trustly. Kein PayPal.

Partner: Bis zu 20 % der Einnahmen aus Aufladungen von geworbenen Nutzern – damit liegt das Programm gleichauf an der Spitze dieser Liste.

Gut zu wissen: ~316.000 Besucher pro Monat bedeuten im Vergleich zu den meisten Plattformen auf dieser Liste einen kleineren Käuferpool und längere durchschnittliche Verkaufszeiten.

Vorteile Nachteile ✅ Skins bleiben im Inventar – können im Spiel verwendet werden, solange sie gelistet sind ✅ Chrome-Erweiterung schützt vor Betrugsversuchen durch API-Hijacking ✅ Bis zu 20 % Partnerprovision – gleichauf mit dem höchsten Wert auf dieser Liste ✅ Auszahlungen per Kryptowährung, Bankkarte und Trustly ❌ 3,9★ Trustpilot – die niedrigste Bewertung auf dieser Liste ❌ ~10 % effektive Gesamtkosten ❌ Kein PayPal ❌ ~316.000 Besucher pro Monat bedeuten längere Verkaufszeiten

★ Ideal, um deine Skins zu verkaufen, während du sie weiterhin spielst ShadowPay Auf ShadowPay verkaufen

5. Tausch es auf it.gg [Beste Bot-Plattform – Höchste Vertrauensbewertung in dieser Liste]

Verkäufergebühr:Variabel 0–30 %

Plattformtyp:Bot-Plattform

Auszahlungsgeschwindigkeit:Nach einer Wartezeit von 7 Tagen

Auszahlungsmethoden: Kryptowährungen (BTC, ETH, USDT), Debitkarte, Banküberweisung

Keine Plattform auf dieser Liste hat eine höhere Trustpilot-Bewertung – 4,9★ bei über 18.000 Bewertungen, gestützt auf mehr als 60 Millionen abgeschlossene Transaktionen seit 2017. Wenn die Vertrauensbewertung Ihr wichtigstes Kriterium bei der Wahl des Verkaufsplatzes ist CS2 Skins gegen Geld, Tausch es auf it.gg gewinnt souverän. Betreiber: TRADEITGG LTD, Zypern und USA (Lewes, Delaware). Eine Partnerschaft mit Team Vitality sorgt für zusätzliche Glaubwürdigkeit in der Community, und über 800.000 CS2 Skins befinden sich zu jedem Zeitpunkt im Bot-Inventar.

So funktioniert der Verkauf: Zwei Modi auf einer Plattform – Sofortverkauf (der Bot kauft sofort zum Echtzeitpreis) oder zum Verkauf anbieten (eigenen Preis festlegen, auf einen Käufer warten). Der Sofortverkaufsmodus eignet sich besonders gut, um Kartons und Artikel mit geringerem Wert schnell zu algorithmisch festgelegten Preisen zu verkaufen – unser Leitfaden zum am bestenCS2 zu öffnende Fälle behandelt, welche Modelle in der Regel einen Wiederverkaufswert behalten, der es wert ist, hier aufgeführt zu werden. Die Gebühr beträgt zwischen 0 und 30 % Je nach Artikel und Aktionszeitraum sinkt der Zinssatz während der Aktionsphase manchmal auf 0 %. Auszahlungen erfolgen per Kryptowährung, Debitkarte und Banküberweisung. Kein PayPal.

Partner: 1 % des gesamten Handelsvolumens von geworbenen Nutzern, die seit 6 Monaten aktiv sind, begrenzt auf 25.000 $ pro Monat. Neue Nutzer, die über Partnerlinks registrieren, erhalten einen Bonus von 5 $ für ihren ersten Handel.

Gut zu wissen: Die Spanne von 0 bis 30 % ist groß genug, um Ihre Rendite erheblich zu beeinflussen. Es lohnt sich, diese Seite mit einem Lesezeichen zu versehen. Tauschen„… die Gebührenordnung im Auge zu behalten und regelmäßig nachzuschauen – Aktionszeiträume, in denen der Zinssatz auf 0 % sinkt, lohnen es, den Zeitpunkt Ihrer Verkäufe darauf abzustimmen.“

Vorteile Nachteile ✅ 4,9★ Trustpilot – höchste Vertrauensbewertung auf dieser Liste ✅ Sofortverkauf und P2P-Angebote auf einer Plattform ✅ Über 800.000CS2 Skins im Bot-Inventar ✅ Auszahlungen per Kryptowährung, Debitkarte und Banküberweisung ✅ 5 $ Bonus für den ersten Handel für neue Nutzer über das Partnerprogramm ❌ Variable Gebühr von 0–30 % ❌ Sofortverkauf unter dem vollen Marktwert ❌ Begrenzte Laufzeit des Partnerprogramms auf 6 Monate ❌ Kein PayPal

★ BESTE BOT-PLATTFORM – HÖCHSTE VERTRAUENSBEWERTUNG AUF DIESER LISTE Tausch es auf it.gg Das ist Tradeit.gg

6. CS.MONEY [Ideal für hochwertige Sammler-Skins und 3D-Prüfung]

Verkäufergebühr:Schwankungsbreite ~3–5 %

Plattformtyp:Hybrid-Bot + Marktplatz

Auszahlungsgeschwindigkeit:Nach einer Wartezeit von 7 Tagen

Auszahlungsmethoden: VISA- oder MIR-Karte

CS.MONEYDas 3D-Prüftool für Häute ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal für Sammlerstücke – Käufer können vor dem Kauf Abnutzungsmuster, die Platzierung von Aufklebern und die Doppler-Phase begutachten, was zu überdurchschnittlichen Preisen für Messer, Handschuhe und Häute mit seltenen Mustern führt und die Plattform zu einem der besten Orte für den Verkauf macht CS2 Skins für Sammler. 6,6 Millionen Besucher pro Monat – nach CSFloat die zweitgrößte Besucherzahl auf dieser Liste. 4,6★ auf Trustpilot bei über 7.800 Bewertungen. Betreiber: G2G Marketplace Limited, Hongkong und Limassol, Zypern. Seit 2016 aktiv.

So funktioniert der Verkauf: Hybridplattform – sofortiger Bot-Verkauf oder Listung auf dem Marktplatz. Die Gebühr beträgt ca. 3–5 % nach Art des Artikels und Zahlungsmethode. Ein Prime-Abonnement senkt die Provision für Verkäufer mit hohem Umsatzvolumen. Auszahlung ausschließlich per VISA- oder MIR-Karte – die restriktivste Auszahlungsoption auf dieser Liste. Für weitere Ideen zur Einkommensgenerierung über den Verkauf von Skins hinaus finden Sie in unserem Leitfaden zu Die besten Nebenjobs für Gamer behandelt weitere Optionen.

Partner: The Partnerprogramm erfordert mehr als 1.000 Abonnenten; Preis wird nicht öffentlich bekannt gegeben.

Gut zu wissen:Das Partnerprogramm hat die höchsten Einstiegshürden auf dieser Liste. Wenn Partnerprovisionen Teil Ihrer Strategie sind, DMarket or ShadowPay sind deutlich leichter zugänglich.

Pros Nachteile ✅ 3D-Prüfung – ein einzigartiger Vorteil für Skins in Sammlerqualität ✅ 6,6 Millionen Besucher pro Monat – hohe Reichweite bei Käufern ✅ Hybrid: Sofortverkauf über Bot und Listung auf dem Marktplatz ✅ Das Prime-Abonnement senkt die Gebühren für Verkäufer mit hohem Umsatz ✅ Gegründet im Jahr 2016 ❌ Auszahlung nur auf VISA- oder MIR-Karte ❌ Bei variablen Gebühren ist vor dem Verkauf eine Überprüfung erforderlich ❌ Partnerprovision nicht öffentlich bekannt gegeben ❌ Weniger effektiv für den Massenverkauf von Artikeln mit geringem Wert

★ IDEAL FÜR HOCHWERTIGE SAMMLER-SKINS UND 3D-PRÜFUNG CS.MONEY Auf CS.MONEY verkaufen

7. SkinBaron [Ideal für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch unternehmensinterne Kontrolle]

Verkäufergebühr:15 % Standard (8–9 % mit gültigem Aktionscode)

Plattformtyp:P2P + Bot

Auszahlungsgeschwindigkeit:Nach einer Wartezeit von 7 Tagen

Auszahlungsmethoden: Nur SEPA-Überweisung

Einer der besten Orte zum Verkaufen CS2 Designvorlagen für Auktionsangebote und strenge unternehmensinterne Kontrolle, SkinBaron ist der am stärksten regulierte Marktplatz auf dieser Liste – eine deutsche GmbH, die unter vollständiger EU-Aufsicht steht. Für europäische Verkäufer, die beim Verkauf den bestmöglichen rechtlichen Schutz wünschen CS2 Skins für echtes Geld – hier ist die Lösung. 4,6★ auf Trustpilot bei über 3.800 Bewertungen.

So funktioniert der Verkauf: Hybrid aus P2P und Bot mit auktionsähnlichen Angeboten auf CS2, Dota 2undRuhe– Käufer bieten in einem Bieterwettstreit, wodurch die Preise über das marktübliche Niveau steigen können – ein Alleinstellungsmerkmal unter den Plattformen auf dieser Liste. Die Grundgebühr beträgt 15 % – der höchste Wert auf dieser Liste – aber durch regelmäßige Rabattcodes sinkt er auf 8–9 %; nutze immer einen gültigen Code. Nur SEPA-Überweisung – kein PayPal, keine Kryptowährungen, kein SWIFT in den meisten Nicht-EU-Ländern. Wenn dein Sortiment vor allem aus stark nachgefragten Kosmetikartikeln besteht, verdient sich diese Plattform ihre Gebühr, wenn du verkaufst CS2 Skins gegen Geld – unsere am bestenCS2 Handschuhhäute Dieser Leitfaden behandelt die Artikel, die hier am besten ankommen.

Partner: Via idevaffiliate.com – Der Preis muss direkt mit dem Team von SkinBaron ausgehandelt werden; er wird nicht öffentlich bekannt gegeben.

Gut zu wissen: Die Auszahlung ausschließlich über SEPA ist die restriktivste Auszahlungsoption auf dieser Liste. Wenn Sie außerhalb der EU ansässig sind, sollten Sie zunächst prüfen, ob Ihre Bank SEPA-fähig ist, bevor Sie eine Website als beste Verkaufsplattform empfehlen. CS2 Skins sind nur so viel wert, wie man tatsächlich abheben kann.

Pros Nachteile ✅ Deutsche GmbH – stärkste rechtliche Haftung in der EU auf dieser Liste ✅ Auktionsartige Angebote können die Preise über das marktübliche Niveau treiben ✅ Mit Aktionscodes sinkt die effektive Gebühr auf 8–9 % ✅ Für mehrere Spiele:CS2, Dota 2, Rust ❌ 15 % Grundgebühr – die höchste in dieser Liste ❌ Nur SEPA – praktisch auf die EU beschränkt ❌ Kein PayPal, keine Kryptowährungen ❌ Die Partnerprovision muss direkt ausgehandelt werden

★ IDEAL FÜR DIE EINHALTUNG DER EU-VORSCHRIFTEN UND DEN VERKAUF IM AUKTIONSSTIL SkinBaron Das ist SkinBaron

8. BitSkins [Die beste Plattform für erfahrene Nutzer zum Auszahlen von Kryptowährungen]

Verkäufergebühr:2,5–10 %

Plattformtyp:Bot + P2P Hybrid

Auszahlungsgeschwindigkeit:Nach einer Wartezeit von 7 Tagen

Auszahlungsmethoden: Kryptowährung (BTC, ETH) und Banküberweisung

BitSkins ist seit etwa 2015 in Betrieb – und damit älter als die meisten Websites auf dieser Liste. Nur wenige Plattformen überstehen die Fluktuation in diesem Markt, und genau diese mehr als zehnjährige Erfolgsgeschichte ist der Grund, warum BitSkins gilt nach wie vor als der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins, wenn die Auszahlung in Kryptowährung im Vordergrund steht. Mit über 2.000 Bewertungen hat die Plattform eine Bewertung von 4,9★ auf Trustpilot. Die Plattform konzentriert sich auf den Kauf und Verkauf CS2 Skins gegen echtes Geld statt durch Tauschgeschäfte – damit ist die Plattform ideal für Verkäufer, deren Hauptziel darin besteht, ihren Bestand in Bargeld umzuwandeln.

So funktioniert der Verkauf: Bot- und P2P-Hybrid – flexible Verkaufsoptionen, je nachdem, ob Sie Wert auf Schnelligkeit oder Preisgestaltung legen. Verkäufergebühr: 2,5–10 %. Auszahlung per Kryptowährung (BTC, ETH) und Banküberweisung; in Bewertungen wird die Unterstützung mehrerer Währungen erwähnt. Möchten Sie kostengünstige Warenbestände aufbauen, um sie hier zu verkaufen? Unser Leitfaden für erschwingliche CS2 Messerschalen umfasst Einstiegsmodelle mit solider Wertbeständigkeit.

Partner:Informationen zu Partnerprogrammen finden Sie unter offizielle Partner-Website.

Gut zu wissen:BitSkins basiert eher auf dem Kauf und Verkauf als auf dem Tausch – es gibt keine Mechanik zum Tauschen von Gegenständen. Wenn es dein Ziel ist, zu verkaufen CS2 Skins gegen echtes Geld eintauschen und Bargeld mitnehmen – das ist ein Vorteil, keine Einschränkung; wenn du dein Inventar aufwerten willst, such woanders.

Pros Nachteile ✅ Die älteste Plattform auf dieser Liste – seit ca. 2015 aktiv ✅ Akzeptanz von Kryptowährungen und Banküberweisungen ✅ Bot- und P2P-Hybrid – flexible Verkaufsoptionen ✅ Der Fokus liegt auf der Auszahlung von echtem Geld, nicht auf Guthaben auf der Website ❌ Geringerer Marketingaufwand als DMarket or CSFloat ❌ Geringere Markenbekanntheit bei neueren CS2 Spieler

★ DIE BESTE ETABLIERTE PLATTFORM FÜR KRYPTOWÄHRUNGS-AUSZAHLUNGEN BitSkins Auf BitSkins verkaufen

9. Skinflow.gg [Am besten für Auszahlungen über PayPal mit wechselnden Boni]

Verkäufergebühr:ca. 5 % Abweichung vom Steam-Marktwert

Plattformtyp:Bot

Auszahlungsgeschwindigkeit:Nach einer 7-tägigen Sperrfrist (~4 Stunden bei Kryptowährung/Volet; 2–12 Stunden bei PayPal nach Ablauf der Sperrfrist)

Auszahlungsmethoden: PayPal, Volet, Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin

Für Gelegenheitsverkäufer, die sich eine Auszahlung über PayPal mit einem spielerischen Touch wünschen, Skinflow.gg ist der beste Ort zum Verkaufen CS2 Boni, wenn schnelle PayPal-Auszahlungen besonders wichtig sind. Die Plattform bietet rund um die Uhr wechselnde Boni – bis zu 2 % Extra bei bestimmten Zahlungsmethoden an bestimmten Tagen – sowie ein Level-System, das je nach Umsatz immer bessere Kurse freischaltet CS2 Skins gegen Geld. Über 427.000 registrierte Nutzer, Support rund um die Uhr, 4,7★ auf Trustpilot.

So funktioniert der Verkauf: Reine Bot-Plattform – der Preis wird vom Algorithmus festgelegt, keine P2P-Option. Die effektive Gebühr beträgt ca. 5 % Spanne zwischenSkinflowDas Angebot von [Name] und den Marktwert in der Steam-Community. Testen Sie zunächst einen Skin im Wert von 50–100 $ und vergleichen Sie beide Preise, um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln, bevor Sie sich für einen größeren Bestand entscheiden. Auszahlungen über PayPal (2–12 Stunden nach Freigabe), Volet (~4 Stunden), BTC, ETH, SOL und LTC (~4 Stunden) – gehören zu den schnellsten Bearbeitungszeiten nach Freigabe auf dieser Liste. Unsere Zusammenfassung zu den Die besten günstigen AWP-Skins kann dir dabei helfen, zu entscheiden, welche Skins du zuerst auflisten solltest.

Gut zu wissen: Keine P2P-Notierung bedeutet keine Preiskontrolle – was Skinflow Man bekommt genau das, was angeboten wird. Wenn der Bot-Preis für einen bestimmten Skin niedrig erscheint, behalte ihn lieber und biete ihn stattdessen auf einer P2P-Plattform an.

Pros Nachteile ✅ Auszahlung über PayPal – eine von nur drei Plattformen auf dieser Liste ✅ Wechselnde 24-Stunden-Boni von bis zu 2 % Extra bei bestimmten Zahlungsmethoden ✅ Das Stufensystem belohnt Vielverkäufer mit besseren Tarifen ✅ Schnelle Bearbeitung von Krypto- und Volet-Zahlungen nach der Buchung (~4 Stunden) ✅ Umfassende Kryptowährungsunterstützung: BTC, ETH, SOL, LTC ❌ Preisgestaltung durch Bots – Angebote unter Marktwert ❌ Keine P2P-Angebote – keine Preiskontrolle ❌ PayPal ist 2–12 Stunden langsamer als Kryptowährungen auf derselben Plattform

★ AM BESTEN GEEIGNET FÜR AUSZAHLUNGEN ÜBER PAYPAL MIT REGELMÄSSIGEN BONI Skinflow.gg Auf Skinflow.gg verkaufen

Die besten Websites für den Verkauf von CS2-Skins: Gebühren, Auszahlungen und Vergleich der Partnerprogramme

Nutzen Sie diese Tabelle, um die verschiedenen Verkaufskanäle zu vergleichen und den besten Ort für den Verkauf zu finden CS2 Optionen, die auf Ihrer Risikobereitschaft, der Auszahlungsmethode und der Art und Weise, wie Sie verkaufen möchten, basieren CS2 Skins gegen Geld. Auf allen Plattformen gilt die obligatorische 7-tägige Steam-Sperrfrist; die Spalte „Auszahlungsgeschwindigkeit“ gibt nur die Bearbeitungszeit nach Ablauf der Sperrfrist wieder.

Plattform Verkäufergebühr Plattformtyp Auszahlungsgeschwindigkeit Auszahlungsmethoden Am besten geeignet für DMarket 2–10 % Hybrid P2P + Bot Nach einer Wartezeit von 7 Tagen PayPal, Payoneer, Kryptowährung, Skrill, Kreditkarte Niedrige Gebühren + Partnerprogramm CSFloat 2 % (0,5 % hochvolatiler Anteil) P2P Nach einer Wartezeit von 7 Tagen Banküberweisung, Kryptowährung Maximale Rendite bei seltenen Skins Skinport 8 % (6 % auf 1.000 €) Bot-Marktplatz Nach einer Wartezeit von 7 Tagen SEPA, Skrill, Payoneer Am sichersten / am vertrauenswürdigsten ShadowPay 5 % + 5 % Abzug P2P Nach einer Wartezeit von 7 Tagen Kryptowährung, Bankkarte, Trustly Verkaufen während des Spielens Tausch es auf it.gg Variabel 0–30 % Bot-Plattform Nach einer Wartezeit von 7 Tagen Kryptowährung, Debitkarte, Banküberweisung Höchste Bewertung (4,9★) CS.MONEY ~3–5 % Bot + Marktplatz Nach einer Wartezeit von 7 Tagen VISA- oder MIR-Karte Sammler / 3D-Prüfung SkinBaron 15 % (8–9 % im Code) P2P + Bot Nach einer Wartezeit von 7 Tagen Nur SEPA EU-Recht / Auktion BitSkins 2,5–10 % Bot + P2P Nach einer Wartezeit von 7 Tagen Kryptowährung, Banküberweisung Veteran / Auszahlung in Kryptowährung Skinflow.gg ~5 % Spanne Bot Nach einer Wartezeit von 7 Tagen PayPal, Volet, BTC, ETH, SOL, LTC PayPal + Prämien

Das Wichtigste in Kürze:

Auf allen Plattformen gilt die vorgeschriebene 7-tägige Steam-Handelssperre – eine Richtlinie von Steam, die ab Juli 2025 in Kraft tritt, und keine plattformspezifische Einschränkung.

DMarket and CSFloat bieten mit 2 % die niedrigste bestätigte Gebühr – DMarket für PayPal-/Mehrspiel-Verkäufer; CSFloat für seltene, wertvolle Felle.

Skinport Führend bei der Anzahl der Bewertungen (über 35.300) und der PSD2-Konformität – die sicherste Wahl für Verkäufer in der EU.

SkinBaron hat zwar die höchste Grundgebühr (15 %), bietet aber die strengste rechtliche Rechenschaftspflicht in der EU und einzigartige Auktionsmechanismen.

NurDMarket and Skinflow.gg PayPal-Support.

So verkaufst du CS2-Skins gegen echtes Geld – Schritt für Schritt

Wählen Sie eine Plattform – Nutzen Sie die obige Vergleichstabelle, um den besten Verkaufsort zu finden CS2 Skins, wobei Gebühren, Auszahlungsmethode und Auszahlungsgeschwindigkeit im Vordergrund stehen. Steam Guard Mobile Authenticator aktivieren – Wird von allen Plattformen verlangt. Muss mindestens 7 Tage vor dem Handel aktiv sein. Hol dir deinen Steam-Tauschlink – Steam → Inventar → Tauschangebote → Wer kann mir Tauschangebote senden? Registriere dich und verknüpfe dein Steam-Konto – Alle neun Plattformen unterstützen Steam OAuth. Gib niemals dein Steam-Passwort oder deinen API-Schlüssel weiter. Wählen Sie Skins aus und prüfen Sie den angebotenen Preis – Bei Bot-Plattformen wird der Preis vorgegeben; bei P2P-Plattformen kannst du ihn selbst festlegen. Vergleiche den Preis immer zuerst mit dem Steam-Community-Markt, bevor du verkaufst CS2 Skins gegen Geld. Bestätige das Tauschangebot über den Steam Mobile Authenticator – Überprüfen Sie vor der Bestätigung, ob der Sicherheitscode übereinstimmt. Nicht übereinstimmende Codes deuten auf einen Betrugsversuch hin. Warte die 7-tägige Sperrfrist für den Steam-Handel ab – ab Juli 2025 verpflichtend. Keine Plattform darf Gelder freigeben, bevor diese Frist abgelaufen ist. Geld abheben – PayPal, Kryptowährung oder Banküberweisung, je nach Plattform und Standort.

Wenn Sie zum ersten Mal Lagerbestände in Bargeld umwandeln, finden Sie in unserem umfassenden Leitfaden zu Wie man verkauftCS2 Skins gegen echtes Geld beschreibt den Einrichtungsprozess ausführlicher.

Und wenn du deine Gewinne ausgezahlt hast und neu anfangen möchtest, findest du in unserem Leitfaden zu den besten CS2 MP9-Skins umfasst Modelle der Mittelklasse mit solider Wertbeständigkeit.

Was macht den besten Ort aus, um CS2-Skins gegen echtes Geld zu verkaufen?

Der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins, die für einen Spieler geeignet sind, passen vielleicht nicht zu einem anderen, vor allem bei der Entscheidung, wie man sie verkauft CS2 Skins effizient gegen Geld eintauschen. Gebührenstruktur, Plattformtyp und Auszahlungsmethode wirken sich je nach Bestand und Auszahlungspriorität unterschiedlich aus.

Verkäufergebühren: Die tatsächlichen Kosten bei der Auszahlung

In dieser Liste kommen zwei Gebührenmodelle zur Anwendung:

Pauschalsätze – DMarket 2%, CSFloat 2%, Skinport 8 % undSkinBaron 15 % – werden von Ihrem Verkaufspreis abgezogen und im Voraus angegeben.

– DMarket 2%, CSFloat 2%, Skinport 8 % undSkinBaron 15 % – werden von Ihrem Verkaufspreis abgezogen und im Voraus angegeben. Spread-basierte Modelle – Skinflow.gg, Tausch es auf it.gg – Die Gebühr wird als Differenz zwischen dem Angebotspreis und dem Wert auf dem Steam-Community-Markt angegeben, wodurch ein direkter Vergleich erschwert wird.

Zum Hintergrund: Steam erhebt insgesamt Gebühren in Höhe von etwa 13–15 %, weshalb viele Spieler nach dem besten Ort für den Verkauf suchen CS2 Skins stattdessen. Sogar SkinBaron„Die Grundgebühr von 15 % entspricht lediglich der von Steam, und die meisten Plattformen hier liegen darunter. Berücksichtigen Sie immer zusätzlich die Auszahlungsgebühren – manche Plattformen erheben 0–5 % für die Auszahlung von Geldern.“

Bot-Plattformen vs. P2P-Marktplätze

Die Art der Plattform beeinflusst Ihren Gewinn mehr als fast alles andere, und die Wahl des besten Verkaufsortes CS2 Skins zu erstellen bedeutet, zu wissen, wie jedes Modell funktioniert.

Bot-Plattformen –Tausch es auf it.gg, CS.MONEY, Skinflow.gg – Verkaufen Sie Ihre Skin sofort zu einem algorithmisch festgelegten Preis: garantierter Verkauf, keine Wartezeit, immer unter dem vollen Marktwert. Für Verkäufer mit kleinem Budget können Bot-Plattformen nach wie vor der beste Ort zum Verkaufen sein CS2 schnell Geld verdienen, auch wenn die Renditen geringer ausfallen.

–Tausch es auf it.gg, CS.MONEY, Skinflow.gg – Verkaufen Sie Ihre Skin sofort zu einem algorithmisch festgelegten Preis: garantierter Verkauf, keine Wartezeit, immer unter dem vollen Marktwert. Für Verkäufer mit kleinem Budget können Bot-Plattformen nach wie vor der beste Ort zum Verkaufen sein CS2 schnell Geld verdienen, auch wenn die Renditen geringer ausfallen. P2P-Marktplätze – CSFloat, ShadowPay, DMarket P2P – hier kannst du deinen eigenen Preis festlegen und auf einen passenden Käufer warten: bessere Rendite für seltene Skins, jedoch ohne garantierten Zeitrahmen.

– CSFloat, ShadowPay, DMarket P2P – hier kannst du deinen eigenen Preis festlegen und auf einen passenden Käufer warten: bessere Rendite für seltene Skins, jedoch ohne garantierten Zeitrahmen. Hybridplattformen – DMarket, CS.MONEY – bieten beide Modi auf derselben Oberfläche an, sodass sie für jede Art von Bestandsführung geeignet sind.

Nutze einen Bot für günstige Skins oder wenn es auf Schnelligkeit ankommt; nutze P2P für Messer, Handschuhe oder Skins mit seltenen Mustern. Dieser zweigleisige Ansatz macht sie zu einer flexiblen Wahl und oft zum besten Ort für den Verkauf CS2 Skins für gemischte Inventare.

Sie sind sich nicht sicher, was sich zum Einstellen lohnt? Unser Leitfaden zu den Die besten günstigen AK-47-Skins ist ein guter Ausgangspunkt.

Auszahlungsmethoden: So erhalten Sie Ihr Geld

Wie du bezahlt wirst, ist genauso wichtig wie die Höhe des Betrags – und die beste Plattform zum Verkaufen CS2 Bei Skins kommt es vielleicht darauf an, dass eine Methode verfügbar ist und eine andere nicht.

PayPal: DMarket and Skinflow.gg. Besonders geeignet für Gelegenheitsverkäufer. Allein die PayPal-Unterstützung macht diese Plattformen zum besten Ort für den Verkauf CS2 Skins im Vergleich zu reinen Krypto-Plattformen.

DMarket and Skinflow.gg. Besonders geeignet für Gelegenheitsverkäufer. Allein die PayPal-Unterstützung macht diese Plattformen zum besten Ort für den Verkauf CS2 Skins im Vergleich zu reinen Krypto-Plattformen. Krypto: Von den meisten Plattformen unterstützt, schnellste Bearbeitung nach der Zurückhaltung, ideal für internationale Verkäufer.

Von den meisten Plattformen unterstützt, schnellste Bearbeitung nach der Zurückhaltung, ideal für internationale Verkäufer. Banküberweisung / SEPA: DMarket, Skinport, Tausch es auf it.gg, SkinBaron – in der Regel 1–5 Werktage nach Ablauf der Sperrfrist.

Prüfen Sie vor der Auswahl stets die Mindestauszahlungsbeträge – bei einigen Plattformen ist ein Mindestbetrag von 5 bis 10 Dollar erforderlich, bevor bei einem Verkauf eine Auszahlung veranlasst werden kann CS2 Skins gegen echtes Geld.

Seit Juli 2025 wendet Steam bei allen Skin-Handelsgeschäften mit Drittanbietern eine obligatorische 7-tägige Widerrufsfrist an. Keine Plattform darf Auszahlungen in Echtgeld vor Ablauf dieser Sperrfrist vornehmen – dies ist eine Richtlinie von Steam, keine plattformspezifische Einschränkung, und kann nicht umgangen werden. Was „sofort“ im Jahr 2026 bedeutet: Die Plattform bearbeitet Ihre Auszahlung so schnell wie möglich, sobald die Sperrfrist abgelaufen ist, nicht vorher. Bot-Plattformen bearbeiten Auszahlungen nach Ablauf der Sperrfrist schneller als P2P-Plattformen, da der Bot die Skin bereits besitzt. Rechnen Sie mit mindestens 8 Tagen von der Annahme des Handels bis zum Erhalt des Geldes – addieren Sie 1–5 Werktage hinzu, wenn Sie per Banküberweisung abheben.

Unser Fazit: Wo lassen sich CS2-Skins am besten gegen echtes Geld verkaufen?

Wenn Sie bis hierher gekommen sind, wissen Sie bereits, dass es keine Plattform gibt, die für jeden Verkäufer die beste Wahl ist – der beste Ort zum Verkaufen CS2 Wie viel du beim Verkauf von Skins gegen echtes Geld verdienst, hängt davon ab, was du verkaufst, wie du bezahlt werden möchtest und wie viel du an Gebühren bereit bist abzugeben. Hier ist eine kurze Übersicht:

Gesamtbester Anbieter in Bezug auf niedrige Gebühren und Affiliate-Einnahmen: DMarket – 2 % Gebühr, PayPal, 20 % Partnerprovision, Hybrid aus P2P und Bot.

DMarket – 2 % Gebühr, PayPal, 20 % Partnerprovision, Hybrid aus P2P und Bot. Am besten geeignet für maximale Erträge bei hochwertigen Skins: CSFloat – FloatDB-Preise, 2 % Gebühr, 11,3 Millionen Besucher pro Monat.

CSFloat – FloatDB-Preise, 2 % Gebühr, 11,3 Millionen Besucher pro Monat. Der sicherste und vertrauenswürdigste Marktplatz: Skinport – PSD2-konform, über 35.300 Trustpilot-Bewertungen mit 4,8 Sternen.

Skinport – PSD2-konform, über 35.300 Trustpilot-Bewertungen mit 4,8 Sternen. Am besten geeignet, um zu verkaufen, während man noch spielt: ShadowPay – Bei P2P bleiben Skins in deinem Inventar und sind bis zum Verkauf einsatzbereit.

ShadowPay – Bei P2P bleiben Skins in deinem Inventar und sind bis zum Verkauf einsatzbereit. Bot-Plattform mit der höchsten Vertrauensbewertung: Tausch es auf it.gg – 4,9★, über 60 Millionen abgeschlossene Transaktionen, Sofortverkauf und P2P in einem.

Tausch es auf it.gg – 4,9★, über 60 Millionen abgeschlossene Transaktionen, Sofortverkauf und P2P in einem. Ideal für Kollektorenoberflächen und 3D-Prüfung: CS.MONEY – 3D-Tool für Bekleidung und Schnittmuster, Hybridplattform, seit 2016 in Betrieb.

CS.MONEY – 3D-Tool für Bekleidung und Schnittmuster, Hybridplattform, seit 2016 in Betrieb. Ideal für die Einhaltung EU-rechtlicher Vorschriften und Auktionen: SkinBaron – Deutsche GmbH, Auktionsmechanismen, umfassende EU-Aufsicht.

SkinBaron – Deutsche GmbH, Auktionsmechanismen, umfassende EU-Aufsicht. Die beste etablierte Plattform für die Auszahlung von Kryptowährungen: BitSkins – seit ca. 2015 aktiv, umfassende Ausschüttungsabdeckung.

BitSkins – seit ca. 2015 aktiv, umfassende Ausschüttungsabdeckung. Die beste PayPal-Auszahlung mit Boni: Skinflow.gg – wechselnde Boni, Levelsystem, schnelle Krypto-Auszahlung nach Haltedauer.

Unabhängig von der Art Ihres Bestands, Ihren Auszahlungspräferenzen oder Ihrem gewünschten Auszahlungszeitpunkt finden Sie auf dieser Liste eine geprüfte Echtgeld-Option, die zu Ihnen passt. Der beste Ort zum Verkaufen CS2 Ob man 2026 Skins gegen echtes Geld verkauft, hängt von der Akzeptanz der Gebühren, der bevorzugten Auszahlungsmethode und dem Verkaufsstil ab – und für die meisten Spieler DMarket bietet die beste Kombination aus Gebühren, Auszahlungen und Vertrauen und ist damit der beste Ort für den Verkauf CS2 Skins insgesamt.

★ DER BESTE ORT, UM CS2-SKINS FÜR ECHTES GELD ZU VERKAUFEN DMarket Auf DMarket verkaufen

Häufig gestellte Fragen