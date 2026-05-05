Die besten Musik-Kits für CS2: Top-Empfehlungen für jeden Spielstil

Die besten Musik-Sets CS2 Diese Angebote tun mehr, als nur Ihre MVP-Hymne auszutauschen – sie prägen die gesamte Atmosphäre neu Counter-Strike 2, vom Start-Jingle über den Bomben-Timer bis hin zum Menübildschirm . Egal, ob du etwas suchst, das zu deiner Wettbewerbslust passt, oder einfach nur ein Spiel, das schon 500 Stunden gespielt wurde, wieder frisch wirken lässt – das CS2 Der Markt für Musik-Sets im Jahr 2026 deckt jedes Genre und jedes Budget ab.

Musik-Kits ersetzen mehrere Standard-Soundereignisse in CS2: die MVP-Hymne, die Musik zum Rundenbeginn, der Bomben-Timer-Track und der Soundtrack für das Menü. Die meisten CS2 Musik-Bausätze kommen in speziellen Bausatzboxen auf den Markt – die Initiatoren, NACHTMODUSundSintflutBoxen untereinander – oder durch direkten Kauf auf dem Steam-Marktplatz. Die Preisgestaltung hängt von der Bekanntheit des Künstlers, dem Angebot an Boxen und StatTrak™ ab Varianten, die MVP-Rundengewinne nachverfolgen und den Sammlerwert steigern. Dieser Leitfaden behandelt die besten CS2 Musik-Sets im Jahr 2026 mit Preisklassen, Seltenheitsgrad und Bezugsquellen.

Unsere Top-Auswahl der besten Musik-Bausätze CS2

Die fünfzehn besten Musik-Sets CS2 Die Auswahl der besten Titel, die es zu bieten gibt, erfolgte danach, wie gut sich die einzelnen MVP-Themen über Hunderte von Runden hinweg bewähren – dabei wurden alle wichtigen Genres abgedeckt, von E-Sport-Hymnen bis hin zu Drum and Bass, mit Preisoptionen von unter 2 bis 25 Dollar.

Die besten Musik-Sets CS2 Die Auswahl deckt alle wichtigen Genres und nahezu jede Preisklasse ab. Sie wurden ausgewählt, weil sich jedes einzelne Modell auch nach Hunderten von Spielrunden bewährt hat – der beste Beweis dafür, was die besten Musik-Sets auszeichnet CS2 stammt aus Füllern. Die nachstehende Aufschlüsselung nach Seltenheit und Fundquellen erläutert, woher die einzelnen Sets stammen und was ihren Marktpreis bestimmt.

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Musik-Set: Raritäten & Fundorte

CS2 Musik-Kits unterliegen demselben Seltenheitssystem, das auch für kosmetische Gegenstände gilt. Ganz gleich, ob du eine spezielle Kit-Box öffnest oder auf dem Steam-Marktplatz kaufst – diese festgelegten Wahrscheinlichkeiten bestimmen jeden Drop.

Raritäten aus dem Musik-Set Wahrscheinlichkeiten für den Rückgang in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Zahlen stammen aus einer Community-Umfrage in über 10.000 Öffnungen von Kit-Boxen. Musik-Kits befinden sich in der Gold-Stufe neben Messern und Handschuhen bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,26 % – das entspricht etwa einem Stück pro 385 Öffnungen, wobei nicht berücksichtigt wird, dass sich mehrere Gegenstände denselben Pool teilen. Für die meisten Käufer ist ein direkter Kauf im Markt besser als das Öffnen von Kit-Boxen, wenn es um ein bestimmtes Top-Produkt geht CS2 Musik-Sets auswählen.

Die besten Musik-Kits CS2

Die besten Musik-Sets CS2 Die Spieler kehren zurück, um eine gleichbleibende Audioqualität mit anhaltender Attraktivität zu verbinden. Die Nachfrage ist der wichtigste Preisfaktor – beliebte CS2 Musik-Kits von bekannten Künstlern kosten mehr, da ihr Bekanntheitsgrad weit über Counter-Strike 2 itself. StatTrak™ Diese Varianten verfügen über einen eigenen MVP-Rundenzähler, wodurch sich oberhalb der Standardpreisklasse ein separater Sammlermarkt bildet. Hier finden Sie eine vollständige Übersicht über alle Sets, die es in die Auswahl geschafft haben.

Preisspanne: 3,28 $ – 5,50 $ / 3,01 € – 5,05 € / 2,61 £ – 4,37 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden. Gehört zu keiner Sammlung.

The Music Kit | The Verkkars, EZ4ENCE hat mehr Wettbewerbsgeschichte zu bieten als jede andere Auswahl unter den besten Musik-Sets CS2 Katalog. DerFür dich ist das ganz einfachzur Hymneeiner der bekanntesten Momente, in denen die Zuschauer Sprechchöre anstimmen im beruflichen Counter-Strikeund es als dein MVP-Theme in Counter-Strike 2 bringt diese Turnieratmosphäre in jedes Spiel ein.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Music Kit | The Verkkars, EZ4ENCE belegt den ersten Platz unter den besten Musik-Sets CS2 besticht durch seine unübertroffene E-Sport-Glaubwürdigkeit, sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine Fangemeinde, die seit der Veröffentlichung unverändert stark ist. Wenn du spielst Counter-Strike 2 Auf dem Markt bietet kein anderes Set ein derart authentisches Szenenerlebnis.

At 3,28 bis 5,50 Dollar… gehört es zu den günstigsten CS2 Musik-Sets sind erhältlich, obwohl sie zu den gefragtesten gehören – ein Ausschließlich im Direktvertrieb erhältlich ohne Containerquelle, wodurch die Versorgung langfristig vorhersehbar und die Preise stabil bleiben.

Was sagen die Spieler dazu?

ENCEFanatic

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EZ4ENCE ist das einzige Musik-Kit, das wirklich so klingt, als gehöre es in die Profiszene. Jeder MVP-Moment fühlt sich wie ein absolutes Highlight an. Das waren die besten paar Dollar, die ich in CS2 ausgegeben habe.

★ DAS BESTE ESPORTS-MUSIK-KIT Music Kit | The Verkkars, EZ4ENCE Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Preisspanne:2,35 $ – 4,11 $ / 2,16 € – 3,77 € / 1,87 £ – 3,27 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden. Gehört zu keiner Sammlung.

Beartooth’s Widerlichliefert diedas aggressivste MVP-Theme zu den besten Musik-Sets CS2 bietet – verzerrte Gitarren, kraftvolles Schlagzeugspiel und eine stimmliche Intensität, die dem Adrenalinschub einer hart umkämpften Schlussphase in Counter-Strike 2.

Preis zwischen2,35 $ und 4,11 $, es ist eines der die günstigsten Angebote trotz großer Nachfrage seitens der Community nicht in den Leitfaden aufgenommen. Da es ausschließlich im Handel erhältlich ist und keine Container-Quelle vorliegt, bleibt die Preisgestaltung berechenbar. Für Rock- und Metal-Fans ist es die eindeutigste Genre-Wahl unter den besten Musik-Kits CS2 Rock-Kategorie.

Preisspanne:3,44 $ – 5,80 $ / 3,16 € – 5,33 € / 2,74 £ – 4,61 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden. Gehört zu keiner Sammlung.

Zu den besten Musik-Sets CS2 im Preisbereich hat, bbno$’s Essen! is derjenige mit dem meisten Charakter. Der virale Internet-Pop-Sound des kanadischen Künstlers ist sofort erkennbar und bewusst verspielt – er verwandelt jeden MVP-Moment in Counter-Strike 2 zu einer Mischung aus Feier und Internet-Meme.

Erhältlich bei 3,44 bis 5,80 Dollar, es ist frei zugänglich und ausschließlich auf dem Markt erhältlich, mit kein Geld„s große Internet-Fangemeinde sorgt für eine stetige Nachfrage seitens der Käufer, die eher wegen des Künstlers als wegen des Spiels gekommen sind. Unter den preisgünstigen CS2 Unter den Musik-Sets ist dies das herausragendste Modell in dieser Preisklasse.

Preisspanne:2,75 $ – 5,56 $ / 2,53 € – 5,11 € / 2,19 £ – 4,42 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden. Gehört zu keiner Sammlung.

Die Zusammenarbeit zwischen The Verkkars und CS Legende: n0thing gibt Flashbang Dance a Erfolgsbilanz dass nur wenige der besten Musik-Sets CS2 Picks können beanspruchen. n0thing’s Vermächtnis in Nordamerika Counter-Strike verleiht dem E-Sport Glaubwürdigkeit, während die Produktion von The Verkkars das MVP-Thema energiegeladen und arena-tauglich hält.

Es ist eine der preiswertesten Optionen auf dem Markt für die besten CS2-Musik-Kits, bei €2.75 to €5.56 – ausschließlich marktbasiert, keine Schwankungen durch das Öffnen von Sammelboxen und eine beständige Nachfrage aus der Community, wie man sie auch bei Counter-Strike Sport Ausrüstungskultur. Spieler, die sich auskennen Counter-Strike Im Laufe der Zeit haben sich diese Musik-Sets als die besten erwiesen CS2 auswählen aufgrund einer anhaltenden Nachfrage auf dem Sekundärmarkt.

★ DAS BESTE MUSIK-SET FÜR DIE GEMEINSCHAFT Musik-Kit | The Verkkars & n0thing, Flashbang Dance Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Preisspanne:15,51 $ – 24,55 $ / 14,25 € – 22,55 € / 12,34 £ – 19,53 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Masterminds Musik-Bastelbox oder StatTrak™ Masterminds Musik-Bastelbox

The Musik-Set | Dren, Gunman Taco Truckverdient sich seinenKultstatuszu den besten Musik-Sets CS2 hat, indem er sich voll und ganz für eine das Gespür für Spielesoundtracks. Dren’s elektronische Produktion ist vielschichtig und zielgerichtet – ein MVP-Thema mit der Energie eines Zwischenbosses, das einen entscheidenden Sieg in Counter-Strike 2.

Erhältlich über die Masterminds Musik-Bastelbox oder die StatTrak™-Variante – dieser Pick gehört zur obere MittelklassederCS2 Markt für Musik-Sets bei 15,51 $ bis 24,55 $ – zwei Erwerbsmöglichkeiten, die den Spielern Flexibilität bieten, je nachdem, ob ihnen die StatTrak™-Erfassung wichtig ist. Unter den elektronischen Gitarren in den besten Musik-Sets CS2 Katalog – dieser hier hat die ausgeprägteste Identität.

★ DAS BESTE ELEKTRONISCHE MUSIK-SET Musik-Set | Dren, Gunman Taco Truck Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Preisspanne:11,62 $ – 21,56 $ / 10,68 € – 19,80 € / 9,25 £ – 17,14 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Initiators Musik-Set-Box oder StatTrak™ Initiators Musik-Set-Box

Knock2’s Strichstern* isteiner der besten EDM-Tipps zu den besten Musik-Sets CS2 hat – eine kraftvolle Produktion, die sich um Drops dreht, die sich ganz natürlich mit CS2„s MVP-Moment. Bei $11,62 bis 21,56 Dollar, es befindet sich in der obere Mittelklasse des Marktes, wobei die Preisgestaltung durch die zunehmende Bekanntheit von Knock2 im EDM-Bereich bestimmt wird.

The Initiators Musik-Set-Box ist die Hauptquelle, wobei für Sammler eine StatTrak™-Variante erhältlich ist – und wenn du ein neues Set mit einem Messer kombinierst, dann am günstigstenCS2 Messerschalen sind ein guter Ausgangspunkt, um darauf aufzubauen. Die genreübergreifende Fangemeinde von Knock2 außerhalb CS2 sorgt dafür, dass die Nachfrage auf dem Sekundärmarkt hoch und stabil bleibt.

Preisspanne:17,08 $ – 25,55 $ / 15,69 € – 23,47 € / 13,59 £ – 20,32 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Deluge Music Kit Box oder StatTrak™ Deluge Music Kit Box

Killer Mikes MICHAEL bietet ein Maß an Hip-Hop-Glaubwürdigkeit zu den besten Musik-Sets CS2 Markt, den kein anderer hier erreicht. Die Präsenz des Grammy-Gewinners Counter-Strike 2 gibt jedes MVP-Thema aus MICHAEL ein echtes kulturelles Gewicht – das klingt eher nach einer Veröffentlichung eines bedeutenden Künstlers als nach einem kosmetischen Gegenstand für ein Spiel.

Es ist das teuerste Set in diesem Leitfaden, und zwar für 17,08 $ bis 25,55 $, wobei die Preisgestaltung Killer Mikes Mainstream-Bekanntheit weit über CS2. DieDeluge Music Kit Box ist die Quelle, mit einer StatTrak™-Variante für Sammler. Für Sammler, die nach dem absoluten Spitzenprodukt unter den Besten suchen CS2 Markt für Musik-Sets, MICHAEL ist die erste Wahl.

Preisspanne:8,05 $ – 14,10 $ / 7,40 € – 12,96 € / 6,41 £ – 11,22 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:NIGHTMODE Musik-Set-Box oder StatTrak™ NIGHTMODE Musik-Set-Box

Für Spieler, die es vorziehen, Stimmung statt Aggression, Im Scheinwerferlicht ist das herausragende Produkt unter den besten Musik-Sets CS2 bringt. TWERL und Ekko & Sidetrack verbinden melodischen Bass mit einer cineastischen Produktion zu einem MVP-Thema, das eher weitläufig als explosiv wirkt – ein Counter-Strike 2 Ein Moment nach dem Spiel, der sich eher wie eine Filmszene liest als wie ein Stadionereignis. Nur wenige der besten Musik-Kits CS2 Gitarren in dieser Preisklasse bieten ein solches Spielgefühl.

At 8,05 bis 14,10 Dollar… liegt es im erschwinglichen Mittelklassesegment der NIGHTMODE Musik-Set-Box. TWERLs melodischer Bass sorgt für eine anhaltende Nachfrage nach Crossover-Musik bei der CS2 Musik-Sets für den Mittelklasse-Markt. Für Musiker, die auch nach anderen Möglichkeiten suchen, ihre Ausrüstung individuell anzupassen, Spiele wieCounter-Strike bieten selten diese kosmetische Vielfalt zu erschwinglichen Preisen.

★ DAS BESTE ATMOSPHÄRISCHE MUSIK-KIT Musik-Kit | TWERL und Ekko & Sidetrack, Im Scheinwerferlicht Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Preisspanne:2,21 $ – 4,07 $ / 2,03 € – 3,74 € / 1,76 £ – 3,24 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden.

Mord an Fustang Diamanten is einer der grundlegenden Einträge in den besten Musik-Sets CS2 Katalog – unter den die ersten Community-Favoriten und nach wie vor eines der beständigsten auf dem Markt. Die Electro-House-Produktion bietet ein klares MVP-Thema, das wirkungsvoll Counter-Strike 2„… kurze Audio-Sequenz, die bei Spielern aus derCounter-Strike: Global Offensivedas Zeitalter der Kosmetik.

Erhältlich bei2,21 bis 4,07 Dollar… es gehört zu den günstigsten Angeboten unter den besten CS2 Musik-Sets. Durch die Beschaffung ausschließlich über den Markt bleiben die Preise stabil, ohne dass es zu Schwankungen durch das Öffnen von Set-Verpackungen kommt – der zuverlässigste preisgünstige Einstiegspunkt im Ratgeber. Für Spieler, die ihr erstes Bestes CS2 Wenn es um preisgünstige Musik-Sets geht, ist „Diamonds“ der ideale Ausgangspunkt.

★ DAS BESTE KLASSISCHE MUSIK-SET Musik-Set | Mord Fustang, Diamonds Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Preisspanne:5,56 $ – 8,82 $ / 5,11 € – 8,10 € / 4,42 £ – 7,01 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Deluge Music Kit Box oder StatTrak™ Deluge Music Kit Box

Adam Beyer ist einer der angesehensten Namen der europäischen Techno-Szene, und Roter Raum übersetzt das in eines der schwerwiegenderen die besten Musik-Sets CS2 Einträgeauf dieser Liste. Das MVP-Thema ist düster und wird von industriellen Percussion-Klängen getragen – eher zurückhaltend als feierlich.

Mit einer Preisspanne von 5,56 bis 8,82 Dollar, Spieler, die die Kosten ausgleichen möchten, können HandelCS2 Skins gegen Geld um solche Titel zu finanzieren, während Beyers Techno-Fangemeinde diese besten Musik-Kits am Leben erhält CS2 Ein Produkt, das das ganze Jahr über gefragt ist.

★ DAS BESTE TECHNO-MUSIK-SET Musik-Kit | Adam Beyer, Red Room Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Preisspanne:3,65 $ – 5,97 $ / 3,35 € – 5,49 € / 2,90 £ – 4,75 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden.

Denzel Curry’s ULTIMATIVgehört zu dendie energiegeladensten Songs in den besten Musik-Sets CS2 Markt – Das MVP-Thema greift direkt einen der provokantesten Tracks seiner Diskografie auf und verwandelt jede Ankündigung eines Kill-Leaders in Counter-Strike 2 zu etwas, das sich persönlich anfühlt.

Zwischen 3,65 bis 5,97 Dollar… es übertrifft bei weitem das, was man in dieser Preisklasse von Künstler-geprüften Produkten erwarten würde CS2 Musik-Kits. Die Beschaffung ausschließlich auf dem Markt sorgt für stabile Preise, und Currys anhaltende Relevanz in der Rap-Szene stützt die Nachfrage von Käufern außerhalb CS2 – eine Eigenschaft, die dieses Modell zu einer der überzeugendsten preisgünstigen Empfehlungen in diesem Ratgeber macht.

Preisspanne:14,57 $ / 13,39 € / 11,59 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:StatTrak™ Radicals Box

„Neck Deep“ Das Leben ist nicht gegen dichbringt diedie mitreißendste Pop-Punk-Energieam besten Musik-SetsCS2 Katalog – eingängig und wahrhaft beschwingt, ein bewusster klanglicher Kontrast zu den härteren und aggressiveren Titeln auf dieser Liste.

Festgelegt am€14.57, des Bausatzes Preise aus einer Hand spiegelt seine Exklusivität gegenüber der StatTrak™ Radicals Box: Jedes Exemplar ist standardmäßig eine StatTrak™-Variante, was bedeutet, dass der Rundensiegzähler serienmäßig enthalten ist. Diese Struktur erhöht zwar die Einstiegsschwelle, bietet aber auch einen Mehrwert für Sammler, die eine integrierte Spielstatistik wünschen. Für Spieler im Premium-Segment lohnt es sich zudem, die am teuerstenCS2 Messerschalen um eine erstklassige Ausrüstung zusammenzustellen.

★ DAS BESTE POP-PUNK-MUSIK-SET Musik-Set | Neck Deep, „Life’s Not Out To Get You“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

13. Musik-Set | Geist, Skelette

Preisspanne: 1,54 $ – 4,18 $ / 1,41 € – 3,84 € / 1,22 £ – 3,32 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Deluge Music Kit Box oder StatTrak™ Deluge Music Kit Box

Ghost’s Skeletteist dasdie düsterste Wahlzu den besten Musik-Sets CS2 hat – die theatralische, gotische Inszenierung der schwedischen Rockband verwandelt jeden MVP-Moment in Counter-Strike 2 zu etwas Filmischem statt zu etwas Triumphalen. Bei 1,54 bis 4,18 Dollar, es ist das das günstigste Falltest-Set in diesem Leitfaden und der beste Beweis dafür, dass ein niedriger Preis nicht gleichbedeutend ist mit einer schwachen Identität unter CS2 Musik Ziegen.

The Deluge Music Kit Box ist das Original, das auch in einer StatTrak™-Variante erhältlich ist. Dank Ghosts unermüdlicher Tourtätigkeit entdecken immer wieder neue Käufer dieses Set – ein absoluter Bestseller CS2 Musik-Sets zum günstigsten Preis bei „Case-Drop“ im Ratgeber.

★ DAS BESTE MUSIK-KIT FÜR DUNKLE THEMEN Musik-Set | Ghost, Skeletá Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Preisspanne:1,64 $ – 2,78 $ / 1,51 € – 2,55 € / 1,30 £ – 2,21 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:NIGHTMODE Musik-Set-Box oder StatTrak™ NIGHTMODE Musik-Set-Box

DritterSpüre die Kraftist das die praktischste Wahl für den kleinen Geldbeutel in den besten Musik-Sets CS2 Leitfaden – energiegeladene elektronische Musikproduktion für nur 1,64 bis 2,78 Dollar, aus dem NIGHTMODE Musik-Set-Box. Für Spieler, die Budget für solche Picks freimachen wollen, ist es wichtig zu wissen, Wie man verkauftCS2 Skins ist die Zeit wert.

Es ist auch das die günstigste StatTrak™-Optionin allenCS2 Musik-Sets – eine praktische Kombination aus Preis-Leistungs-Verhältnis und klarem Klang.

★ DAS BESTE MUSIK-SET FÜR KLEINES BUDGET Musik-Set | DRYDEN, Feel The Power Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Preisspanne:2,44 $ – 5,32 $ / 2,24 € – 4,89 € / 1,94 £ – 4,23 £

Seltenheit:Hochwertig

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden.

Noisia’s Geschärft beschließt diesen Leitfaden mit einem der die technisch ausgereiftesten MVP-Themes in den besten Musik-Sets erhältlich CS2 Auswahl. Das niederländische Trio zählt zu den einflussreichsten Produzenten in der Geschichte des Drum and Bass, und Geschärft spiegelt dies wider – vielschichtig und präzise, aufgebaut auf einer rhythmischen Komplexität, die sich bei wiederholtem Hören über Hunderte von Counter-Strike 2 Sitzungen.

At 2,44 bis 5,32 Dollar… ist das Kit trotz des hohen Ansehens der Künstler erschwinglich. Da die Beschaffung ausschließlich über den Markt erfolgt, bleiben die Preise stabil, und dank des anhaltend guten Rufs von Noisia gehören diese Musik-Kits zu den besten CS2 Diese Wahl gewinnt mit der Zeit an Bedeutung.

Die besten Musik-Kits für CS2, die man sich zulegen sollte

Die folgende Tabelle vergleicht alle in diesem Leitfaden vorgestellten Karten hinsichtlich Seltenheit, Preis und wichtigster Nachfragefaktoren. Nutzen Sie sie, um schnell die besten Karten zu finden CS2 Suchen Sie sich eine Musik-Box-Option aus, die zu Ihrem Budget und Ihrem bevorzugten Musikgenre passt, bevor Sie sich auf den Weg zum Markt machen.

Preise gültig ab März 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Music Kit | The Verkkars, EZ4ENCE Hochwertig 3,28 $ – 5,50 $ E-Sport-Hymne; nur im Shop erhältlich; das in der Community bekannteste Outfit von CS2 Musik-Set | Beartooth, Disgusting Hochwertig 2,35 $ – 4,11 $ Metalcore-MVP-Thema; nur auf dem Markt erhältlich; treue Rock-Community Musik-Kit | bbno$, bist du sauer? Hochwertig 3,44 $ – 5,80 $ Viral-Pop-Hit; nur im Handel erhältlich; große Anziehungskraft über die CS2-Zielgruppe hinaus Musik-Kit | The Verkkars & n0thing, Flashbang Dance Hochwertig 2,75 $ – 5,56 $ Community-Kooperation; nur auf dem Markt erhältlich; Anziehungskraft für E-Sport-Fans durch zwei Entwickler Musik-Set | Dren, Gunman Taco Truck Hochwertig Je nach Fall Masterminds Kit Box; im Stil eines elektronischen Spielesoundtracks; Kultstatus Musik-Set | Knock2, dashstar* Hochwertig 11,62 $ – 21,56 $ Starter-Kit; Festival-EDM-Sound; der Bekanntheitsgrad der Künstler bestimmt die Preise Musik-Kit | Killer Mike, MICHAEL Hochwertig 17,08 $ – 25,55 $ Deluge Kit Box; Anerkennung als Grammy-Gewinner; Premium-Preisstufe Musik-Kit | TWERL & Ekko & Sidetrack, Im Scheinwerferlicht Hochwertig 8,05 $ – 14,10 $ NIGHTMODE Kit Box; filmreife Atmosphäre; konstante Nachfrage im mittleren Preissegment Musik-Set | Mord Fustang, Diamonds Hochwertig 2,21 $ – 4,07 $ Nur im Handel erhältlich; grundlegendes Electro-House-Kit; langjähriger Favorit Musik-Kit | Adam Beyer, Red Room Hochwertig 5,56 $ – 8,82 $ Deluge Kit Box; Techno-Glaubwürdigkeit; stabile Nachfrage von Nischen-Sammlern Musik-Kit | Denzel Curry, ULTIMATE Hochwertig 3,65 $ – 5,97 $ Ausschließlich auf dem Markt; der MVP des energiegeladenen Rap; starke Nachfrage seitens der Fans Musik-Set | Neck Deep, „Life’s Not Out To Get You“ Hochwertig €14.57 StatTrak™ Radicals Box; pop-punk; StatTrak™ standard on every copy Musik-Set | Ghost, Skeletá Hochwertig 1,54 $ – 4,18 $ Deluge Kit Box; „Dark Rock“-Design; die preisgünstigste Wahl unter den Fallschutz-Sets Musik-Set | DRYDEN, Feel The Power Hochwertig 1,64 $ – 2,78 $ NIGHTMODE Kit Box; günstigster Preis auf der Liste; solide preisgünstige Option Musik-Kit | Noisia, Sharpened Hochwertig 2,44 $ – 5,32 $ Nur für Kenner; Drum-and-Bass-Klassiker; lohnt sich, immer wieder anzuhören

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Preisunterschiede zwischen CS2 Bei Musik-Kits kommt es letztlich auf die Bekanntheit des Künstlers an CS2. Ein Grammy-gekrönter Rapper erzielt höhere Preise als ein Nischenproduzent für Drum-and-Bass – nicht wegen der unterschiedlichen Audioqualität, sondern weil der Kundenkreis größer ist. StatTrak™-Versionen treiben die Preise noch weiter in die Höhe, da sie einen persönlichen MVP-Rundenzähler enthalten; die Bis zum Hals Das Kit ist das eindeutigste Beispiel dafür, da jedes Exemplar standardmäßig mit StatTrak™ ausgestattet ist.

Die Auswahl der besten Musik-Sets CS2 Die Wahl hängt letztlich von den persönlichen Vorlieben ab – und wenn du deinen Bestand noch aufbaust, musst du herausfinden, was die die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 ist neben einem neuen Set ein logischer nächster Schritt. Das Set, an dem du wirklich Freude haben wirst, ist dasjenige, das deinen MVP-Moment über Hunderte von Counter-Strike 2 Sessions – sei es eine E-Sport-Hymne, ein Hip-Hop-Kracher oder eine Drum-and-Bass-Produktion, die sich bei genauerem Hinhören lohnt.

Mein Gesamtfazit zu den besten Musik-Kits CS2

Nachdem wir alle fünfzehn Modelle unter die Lupe genommen haben, sind dies die drei besten Musik-Sets CS2 und 2026:

Music Kit | The Verkkars, EZ4ENCE – Die beste Wahl für alle Fälle. Unter 5,50 $, empfohlen von einem der Counter-Strike„… die bekanntesten Hymnen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter allen CS2 Musik-Sets.

Musik-Set | Beartooth, Disgusting – Die beste Wahl im Rockbereich. Mit einem Preis von 2,35 bis 4,11 Dollar bietet es das aggressivste und genretreueste MVP-Thema unter allen CS2 Musik-Sets – unvergleichliche Energie zu einem der günstigsten Preise im Ratgeber.

Musik-Set | bbno, bist du sauer? – Die beste Wahl für den Charakter. Exklusiv im Handel und für unter 6 $: Der virale Internet-Pop-Sound von bbno macht jeden MVP-Moment in Counter-Strike 2 etwas Besonderes – das charaktervollste Budget-Set auf der Liste.

Egal, welche Variante zu deinem Budget und deinem Spielstil passt – die richtigen Musik-Sets CS2 Die Auswahl führt dazu, dassCounter-Strike 2 klingen wie deine – und jeder Titel auf dieser Liste verdient diese Rolle.

★ DER BESTE ORT, UM CS2-MUSIKPAKETE ZU KAUFEN SkinBaron Bei SkinBaron einkaufen

Häufig gestellte Fragen