Os 16 melhores jogos de RV para PC para uma imersão imbatível em 2026

Os melhores jogos de RV para PC estão a esbater a linha entre a fantasia e a realidade. Já não se trata de ver as personagens a mexerem-se; trata-se de te tornares uma delas. Nos últimos anos, o número de jogos de RV para PC cresceu a um ritmo alucinante, e a qualidade acompanhou essa evolução.

A RV para PC já não é vista como um mero artifício. Os grandes estúdios estão agora a criar jogos completos a pensar na realidade virtual desde o início. Não faltam experiências de RV por aí, mas a qualidade continua a ser importante. Nesta lista, vais encontrar jogos que vão além do efeito «uau» inicial, títulos que fazem com que os jogadores continuem a voltar muito tempo depois da primeira sessão.

As nossas melhores escolhas para jogos de RV no PC

A RV já percorreu um longo caminho desde as simples demonstrações tecnológicas e pequenas experiências. O que antes parecia uma prova de conceito agora apresenta-se como títulos completos, com horas de conteúdo gratificante. Testámos uma vasta gama de títulos para ver quais exploram verdadeiramente todo o potencial da RV. E estes cinco jogos destacaram-se:

1 No Man’s Sky 2016 Aqui, podes explorar o espaço profundo. Recolhes materiais e constróis postos avançados nesse mundo que não pára de se expandir a cada atualização! Buy now 2 Fallout 4 VR 2017 É um RPG completo, redesenhado para a realidade virtual. O jogo coloca-te num mundo pós-apocalíptico onde cada escolha influencia o desfecho. Buy now 3 The Walking Dead: Saints & Sinners 2020 Um jogo de RV baseado na sobrevivência que te coloca no meio das ruínas de Nova Orleães. Foi concebido para ser jogado várias vezes, com vários finais e imensas coisas para explorar. Buy now

Estes não são apenas ótimos «para a RV»; são ótimos jogos por si só. E se és novo no género e estás a dar o salto dos jogos tradicionais, tenho muito mais abaixo, na lista completa.

Os 16 melhores jogos de RV para PC para viveres uma experiência de jogo como nunca antes

Atenção: os jogos desta lista não te dão a mão! Não estás apenas a jogar; estás basicamente no controlo. Por isso, cada ação conta. Se falhares, só podes culpar-te a ti próprio. Mas se conseguires, a recompensa é incrível!

1. No Man’s Sky [Melhor experiência de mundo aberto em RV para PC]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, macOS, iPadOS Ano de lançamento 2016 (Original) Criador(es) Hello Games Tempo médio de jogo 50-100+ horas (modo sandbox sem fim) Características únicas Universo gerado proceduralmente, imersão em RV à escala planetária

O No Man’s Sky entrega-te o universo e diz: «Vai ver o que há lá fora.» E em RV, essa liberdade parece ainda mais REAL! Sai da tua nave, aterras em solo alienígena e começas a perceber como sobreviver. No início, está tudo calmo, mas depois algo mexe-se ao longe. É aí que a curiosidade entra em ação.

Não há percursos pré-definidos no jogo. Podes fazer o que quiseres, construir onde quer que cheges, recolher os recursos de que precisares e assim por diante. Depois, podes partir para a próxima galáxia. O No Man’s Sky aparece frequentemente em compilações dos melhores jogos de RV para PC e é um ponto de comparação comum em listas de jogos semelhantes ao No Man’s Sky.

A cada grande atualização, o jogo continua a atrair mais jogadores. Em meados de 2025, o Steam registava cerca de 10 000 utilizadores ativos diários, com picos significativos sempre que era lançado novo conteúdo. O No Man’s Sky começou por ser um projeto paralelo, mas foi-se transformando, com o tempo, num dos maiores jogos de RV.

Mesmo depois de jogares várias centenas de horas, vais sentir que ainda há mais para descobrir. Novos biomas, ruínas alienígenas ou histórias secretas; o jogo estimula a curiosidade a cada passo. A sensação de grandeza também não se esgota. Sempre que entras em órbita, parece uma pequena vitória! A melhor parte? O jogo está atualmente em promoção!

O meu veredicto: o No Man’s Sky é o sandbox definitivo para exploradores de RV. Se queres um universo que não para de se expandir e nunca fica sem surpresas, é este mesmo.

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2. Fallout 4 [Melhor RPG de RV para PC]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC da Microsoft, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2017 (versão VR) Criador(es) Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 30-50 horas (história principal), mais de 100 horas (para quem quer completar tudo) Características únicas RPG de mundo aberto completo em RV, escolhas que ramificam a história

O Fallout 4 VR pega em toda a experiência para um jogador e transporta-a para a realidade virtual. Não é um spin-off nem um projeto paralelo. Tens acesso ao mapa completo e a todos os sistemas que fizeram do jogo original um sucesso! Até à data, desde o seu lançamento, já gerou mais de 4,5 milhões de dólares em receitas e continua a ser jogado constantemente no Steam.

O jogo gira em torno da luta pela sobrevivência. E, de todos os jogos lendários da série Fallout, é o único que te permite viver no mundo a partir do interior do visor. Assim que entrares no Fallout 4 VR, assumes o papel do Único Sobrevivente, um pai ou mãe que emerge do Vault 111 após uma guerra nuclear destrutiva.

O que se segue é uma viagem por um mundo aberto através das ruínas pós-apocalípticas de Boston, também conhecidas como «The Commonwealth». Os sistemas que fazem do Fallout o que ele é estão todos presentes no Fallout 4. Mas agora parecem mais reais! O deserto não parece um mero cenário.

Exploras-a passo a passo. E, ao caminhares por ruas abandonadas, reparas em pequenos detalhes que se perdem numa jogabilidade plana. Para quem procura mais do que sessões de jogo curtas, este é um dos poucos jogos de sobrevivência para PC verdadeiramente fantásticos que oferece uma experiência de RPG. Tem as suas falhas, claro, mas a escala e a ambição continuam a impressionar. Não percas a promoção e aproveita um preço com um grande desconto para o Fallout 4.

O meu veredicto: O Fallout 4 VR proporciona uma experiência de RPG em grande escala que poucos jogos de RV conseguem igualar. É ambicioso, envolvente e vale cada hora que passares no deserto.

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3. The Walking Dead: Saints & Sinners [Melhor jogo de terror de sobrevivência em RV para PC]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Oculus Rift, PC, PlayStation VR, Oculus Quest, PICO 4, Meta Quest 3 Ano de lançamento 2020 Criador(es) Skydance Interactive Tempo médio de jogo 15-20 horas Características únicas Jogo de terror de sobrevivência no universo de The Walking Dead, com mecânica de morte permanente

The Walking Dead: Saints & Sinners é um jogo de terror de sobrevivência em RV que se destaca, ambientado nas ruínas assustadoras de Nova Orleães. Neste mundo, és «O Turista», alguém sem laços e com tudo a perder. O teu objetivo é encontrar a Reserva, um bunker escondido que pode ser a tua última hipótese de sobrevivência. E atenção: vais demorar muito mais do que alguns segundos a encontrá-lo.

O Saints & Sinners conquistou o seu lugar na lista dos melhores jogos de zombies, graças a mais de 1,1 milhões de jogadores e a uma classificação de 86% no Steam. O seu combate baseado na física e as escolhas ramificadas fazem dele mais do que apenas mais um jogo de tiros contra mortos-vivos.

Além disso, o que o diferencia de outros jogos de zombies é a forma como a história se adapta de acordo com as tuas decisões. Vais matar para sobreviver ou proteger os outros, mesmo que isso te coloque em risco? Aqui não há moralidade a preto e branco! Só há decisões difíceis e consequências ainda mais difíceis.

O «Santos e Pecadores» funciona melhor com hardware fiável, por isso vale a pena combiná-lo com algum dos melhores óculos de RV da lista. O design de interação do jogo leva a RV ao seu limite. E faz-te mesmo esquecer que estás a segurar nos comandos. No geral, a sensação de presença é inigualável, tal como o preço deste jogo na Eneba.

O meu veredicto: «Santos e Pecadores» define o padrão para os jogos de terror de sobrevivência em RV. A tensão, as escolhas e o combate físico tornam-no numa experiência que não vais esquecer.

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4. Sonhos de Outro [Melhor Experiência Narrativa de RV para PC]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2025 Criador(es) Starward Studios Duração média do jogo 3-5 horas Características únicas Paisagens oníricas surreais, exploração narrativa, narrativa envolvente

O Sonhos de Outro leva-te para um mundo que não segue as regras da realidade. Atravessas paisagens oníricas em constante mudança, cada uma mais estranha do que a anterior. O jogo não te pressiona com combates nem temporizadores. Em vez disso, deixa-te vaguear, observar e montar uma história contada através de imagens e da atmosfera.

Os ambientes dão a sensação de que estás a caminhar pelo subconsciente de outra pessoa. Num momento estás numa floresta tranquila e coberta de nevoeiro; no momento seguinte, estás dentro de uma memória fragmentada que desafia a gravidade. Os visuais tendem para o surreal, e a RV faz com que essa desorientação pareça intencional, em vez de confusa.

O que distingue o Sonhos de Outro é a forma como usa a RV para criar impacto emocional, em vez de ação. Não estás a lutar contra inimigos nem a resolver quebra-cabeças complexos. Estás a viver uma experiência mais próxima da arte interativa. É o tipo de jogo que fica na tua memória depois de tirares o headset.

Para quem gosta de experiências de RV mais lentas e reflexivas, este jogo tem de estar na tua lista. Encaixa na perfeição ao lado de títulos como o Red Matter e o Moss, para quem valoriza a atmosfera mais do que a adrenalina.

O meu veredicto: «Sonhos de Outro» é RV como arte interativa. Se valorizas a atmosfera e a narrativa emocional em vez da ação, este jogo vai ficar na tua memória muito depois de tirares o headset.

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5. Boneworks [O melhor jogo sandbox de física para PC VR]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2019 Criador(es) Nível de stress zero Duração média do jogo 8-12 horas Características únicas Física realista, manipulação de objetos

Quando foi lançado, o Boneworks causou um grande impacto. Arrecadou 3 milhões de dólares na primeira semana e ultrapassou a marca das 100 000 vendas mais depressa do que qualquer outro título de RV antes dele. Já está no mercado há anos, mas as pessoas continuam a falar dele. Todos os meses, surgem milhões de visualizações. E isso diz muito sobre a longevidade do jogo.

Jogas na pele de Arthur Ford, um diretor de cibersegurança rebelde em fuga. O mundo em que estás preso funciona com um sistema chamado Myth OS, e é óbvio que algo correu mal com ele. A tua missão não é só sobreviver. Tens de descobrir o que se passa realmente com o sistema e por que razão está a desmoronar-se.

Quanto mais avanças, mais estranho tudo fica. Cada nível lança-te para novos desafios, desde quebra-cabeças baseados na física até tiroteios intensos. Isto faz com que se destaque tanto entre os melhores jogos de realidade virtual como entre os jogos de tiro para PC mais memoráveis.

O jogo tira o máximo partido do que a RV consegue fazer. Não estás a assistir à ação nem a carregar num botão para interagir. Estás lá dentro, a sentir o peso de cada movimento. O jogo acompanha os teus movimentos ao pormenor, por isso, se balançares o taco muito devagar, não vais acertar com força. Esse nível de feedback físico faz com que até as ações mais simples pareçam intensas.

O meu veredicto: O Boneworks redefiniu a forma como o combate e a interação em RV podem ser vividos. Se queres um jogo em que cada movimento conta, este é o padrão de excelência.

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6. Red Matter [Melhor Jogo de Quebra-cabeças de RV para PC]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, PlayStation VR Ano de lançamento 2018 Criador(es) Vertical Robot Duração média 3-5 horas Características únicas Mistério de ficção científica, tema da Guerra Fria

O Red Matter não te apressa. Deixa-te numa base lunar tranquila e abandonada e deixa que seja a atmosfera a falar por si. És um agente que foi enviado para descobrir o que se passou dentro de uma estação de investigação segura.

Em vez de te atirar inimigos para cima, o jogo cativa-te com quebra-cabeças e ambientes assustadores. A interação é tátil de uma forma que a maioria dos jogos de RV não consegue atingir. Não te limitas a carregar em botões; manobras alavancas, analisas máquinas, percorres painéis de controlo e examinas ferramentas excêntricas.

O Red Matter tem um ritmo mais lento do que a maioria dos jogos desta lista, mas isso acaba por ser uma vantagem. O ritmo mais lento permite que a imersão se instale. Essa sensação de lentidão dá peso ao mundo. Só por isso, o jogo conquistou uma base sólida de fãs.

Quem prefere a investigação à ação costuma incluí-lo entre os melhores jogos indie. Revela a força dos momentos de silêncio quando o mundo à tua volta parece tão real. Se gostas de ficção científica, silêncios gélidos e pequenos detalhes que dizem muito, este jogo não pode faltar na tua lista de jogos imperdíveis.

O meu veredicto: O Red Matter prova que a RV não precisa de ação para ser cativante. O seu mistério que se desenvolve lentamente e os seus quebra-cabeças táteis tornam-no num jogo imperdível para os fãs de exploração reflexiva.

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7. Sairento [Melhor Jogo de Ação de RV para PC]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, PlayStation VR Ano de lançamento 2018 Criador(es) Mixed Realms Tempo médio de jogo 8-15 horas (rejogabilidade infinita) Características únicas Correr pelas paredes, combinação de katana e arma

O Sairento transforma-te num ninja cibernético e atira-te para combates rápidos e de alto risco. Vais dar saltos mortais para trás no ar, impulsionar-te nas paredes, abrandar o tempo a meio do combate e alternar entre pistolas, katanas e facas de arremesso sem perderes o ritmo.

O jogo funciona bem na maioria dos sistemas de RV para PC. No entanto, para obteres os melhores resultados, combina o jogo com equipamento de monitores de jogos de qualidade. Uma coisa que distingue o Sairento de muitos outros jogos de RV é a forma como equilibra a mobilidade com o combate.

Estás em movimento o tempo todo, mas nunca te parece excessivo. O jogo é responsivo sem ser caótico, o que mantém o ritmo elevado sem sacrificar a precisão. Além disso, o que realmente faz com que os jogadores voltem é a forma como o jogo se mantém ao longo de sessões longas, uma característica dos melhores jogos de RPG de ação. Os controlos não te cansam.

No geral, o Sairento é o tipo de jogo que te faz esquecer que estás no teu quarto. Engana o teu cérebro, fazendo-te acreditar que és o protagonista de um filme de ninjas de alta tecnologia. E quando conseguires aquele golpe de espada em câmara lenta no ar, não vais querer sair de lá! Podes comprar o Sairento pelo preço mais baixo de sempre.

O meu veredicto: O Sairento faz-te sentir como um ninja cibernético e nunca te ficas farto. Rápido, fluido e com uma jogabilidade que dá para repetir sem fim, este jogo foi feito para os fãs de ação em RV.

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8. GORN [Melhor combate corpo a corpo em RV para PC]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Oculus Quest, PS5 Ano de lançamento 2019 Criador(es) Free Lives, Devolver Digital Tempo médio de jogo 5-10 horas (combate sem fim na arena) Características únicas Combate de gladiadores exagerado, violência baseada na física

O GORN é um simulador de gladiadores em RV hilariante e brutal que te permite viver todas as fantasias de combate exageradas que nem sabias que tinhas. Enfrentas inimigos desajeitados e flácidos, numa experiência que mais parece um desenho animado violento do que um jogo de combate tradicional.

As lutas ficam frenéticas num instante, com tu a brandir espadas, machados ou até mesmo membros; tudo o que conseguires agarrar a tempo. Os inimigos debatem-se em câmara lenta exagerada à medida que desferes cada golpe. Tudo funciona com base na física, por isso só acertas se mexeres os braços com convicção. Tudo isto faz com que seja um dos jogos de RV multijogador preferidos para quem quer rir, suar e arrasar em lutas absurdas baseadas na física.

Se brandires a arma com pouca força ou mirares mal, a tua arma ricocheteia sem causar danos. Essa desorganização faz parte da diversão. Nada é demasiado perfeito, e isso dá às lutas um ritmo estranho e pateta que te mantém na expectativa.

Mas, apesar da sua aparência pateta, o GORN conquistou o seu lugar entre os melhores jogos de luta em RV. O movimento constante e o caos que envolve todo o corpo fazem dele um dos favoritos para jogadores que querem rir, suar e abrir caminho a golpes em lutas absurdas regidas pelas leis da física.

O meu veredicto: o GORN é ridículo, brutal e absurdamente divertido. Se queres partir tudo na RV sem levar nada a sério, este é o teu jogo.

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9. Beat Saber [Melhor jogo de ritmo para PC em RV]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC, Meta Quest Ano de lançamento 2018 Criador(es) Beat Games Tempo médio de jogo Infinito (jogo de ritmo) Características únicas Corte rítmico com sabres com deteção de movimento

O Beat Saber é um jogo de RV baseado no ritmo que transforma a música em movimento. Armado com dois sabres de luz (um vermelho e outro azul), cortas blocos codificados por cores que voam na tua direção, em sincronia com batidas fortes e faixas pulsantes. Cada bloco corresponde à direção e à cor dos teus sabres. Por isso, não se trata apenas de acertar nas notas, mas sim de te movimentares com precisão.

Acrescenta a isso os obstáculos que tens de desviar e todo o teu corpo entra na ação. É rápido, físico e é fácil perder a noção do tempo assim que entras no ritmo. O jogo começa fácil; no entanto, se aumentares a dificuldade, vais acabar a brandir os sabres como um louco.

Mesmo cinco anos após o seu lançamento, continua a aparecer consistentemente no topo das tabelas de RV e já vendeu mais de 6 milhões de cópias até à data (segundo a UC Berkeley – Graphics). A possibilidade de personalizar as faixas e as atualizações regulares dos criadores mantêm o jogo sempre atualizado.

O jogo suporta uma grande variedade de música, desde eletrónica e pop até rock e hip-hop. Os gráficos são nítidos, com um visual de néon brilhante que funciona bem em diferentes óculos de RV. E com duelos online, competições em grupo e tabelas de classificação personalizadas, também conquista o seu lugar entre os melhores jogos multijogador disponíveis para jogar com óculos de RV hoje em dia.

O meu veredicto: O Beat Saber é o treino mais viciante da RV. Fácil de aprender, impossível de largar e continua a ser o rei dos jogos de ritmo anos depois do lançamento.

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10. Serious Sam VR: A Última Esperança [Melhor jogo de tiro em ondas para PC em RV]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2017 Criador(es) Croteam VR, Devolver Digital Duração média do jogo 6-10 horas Características únicas Jogo de tiro em primeira pessoa com duas armas, lutas contra chefes e ondas de inimigos em grande escala

O Serious Sam VR: A Última Esperança leva o caos ao máximo. És atirado para o meio de invasões alienígenas gigantescas, sem tempo para respirar. As ondas de inimigos não param, e as tuas armas também não. Num momento estás a usar duas espingardas ao mesmo tempo e, no momento seguinte, já estás a mudar para uma minigun.

Este título da série Serious Sam foi concebido a pensar na RV. Por isso, não tenta ser um jogo de tiro tradicional. Em vez disso, usa a RV da forma certa. Lutas à tua maneira, com movimentos reais e raciocínio rápido. Cada confronto parece uma situação de risco, e é isso que o torna tão cativante.

No jogo, apesar de ficares no mesmo sítio, nunca ficas parado. A pressão vem de todos os lados e cada combate obriga-te a reagir rapidamente. É caótico, mas assim que te habituas, os comandos parecem algo natural. Também funciona muito bem a dois, e é por isso que é frequentemente mencionado entre os melhores jogos cooperativos em RV.

O estilo artístico do jogo aposta na loucura. As explosões pintam o céu e os inimigos explodem em rajadas de cor. Os cenários parecem um sonho delirante de sala de jogos. E tudo isto contribui para aquela energia característica do Serious Sam: barulhenta, implacável e incrivelmente divertida!

O meu veredicto: O Serious Sam VR cumpre exatamente o que promete: caos implacável e ação sem parar. Se queres sentir-te como um exército de uma só pessoa, este é o teu campo de batalha.

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11. Hellblade: Senua’s Sacrifice VR [Melhor Experiência Psicológica de RV para PC]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 (versão VR) Criador(es) Ninja Theory Duração média do jogo 7-8 horas Características únicas Ação cinematográfica, temas psicológicos

Hellblade: Senua’s Sacrifice VR é um jogo de ação e aventura psicológica que te transporta para a mente fragmentada da sua protagonista. O jogo foi desenvolvido em colaboração com neurocientistas e pessoas que sofrem de psicose. Essa colaboração confere autenticidade à forma como a doença mental é retratada.

Na RV, esse mundo parece perturbadoramente próximo. O jogo é jogado numa perspetiva na terceira pessoa. Mas o rastreio do headset e o áudio espacial assustador envolvem-te completamente. Cada sussurro, cada alucinação, aproxima-se de ti como se estivesse mesmo atrás de ti. Aqui não há sustos baratos. O medo vai-se acumulando lentamente e parece mesmo psicológico!

O jogo foi lançado em RV em 2018 e, desde então, atraiu milhões de jogadores. Mas os números não contam toda a história. O que fica na memória das pessoas é o impacto emocional. É uma descida assombrosa ao trauma, à perda e à psicose, tornada brutalmente íntima através da realidade virtual.

Para quem se interessa por jogos narrativos de RV com temas mais adultos, este é um destaque. É também um forte candidato entre os melhores jogos de RPG para PC, pela sua narrativa e foco nas personagens.

O meu veredicto: O Hellblade é assombroso, belo e emocionalmente intenso. A RV torna a sua representação da psicose desconfortavelmente real, da melhor forma possível.

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12. Rez Infinite [Melhor Experiência Audiovisual em RV para PC]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC, Android, Oculus Quest Ano de lançamento 2016 Criador(es) A Monstar Inc. e a Resonair melhoram os jogos Duração média do jogo 2 a 4 horas Características únicas Jogo de tiro baseado em música, visuais psicadélicos

O Rez Infinite combina música e movimento de uma forma que poucos jogos de RV conseguem. Originalmente um clássico de culto do início dos anos 2000, a sua adaptação para RV ganha vida à tua volta e coloca-te mesmo no meio da ação.

Estás a voar por ambientes abstratos e pulsantes enquanto apontas a alvos e disparas em sincronia com a banda sonora. O jogo não segue uma história típica. Em vez disso, cria a sua atmosfera através do som e do movimento. E quando jogado numa boa TV para jogos, os visuais fora da RV também ficam lindos.

À medida que avanças, a música vai intensificando-se, a tensão aumenta e cada fase parece mais viva. A Área X, adicionada para o lançamento em RV, é o destaque aqui. Oferece-te movimento total a 360° e um design mais aberto que mostra o quanto o jogo evoluiu.

Para quem gosta de narrativas visuais e não de muito texto, o Rez Infinite é uma experiência que vale a pena experimentar. À primeira vista, parece simples, mas é fácil ficar absorto nele. Dá uma olhadela no preço com desconto que a Eneba oferece para o Rez Infinite.

O meu veredicto: O Rez Infinite é uma experiência sensorial sem igual. Música, movimento e imagens fundem-se numa experiência que parece mais uma viagem do que um jogo.

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13. Tetris Effect [Melhor jogo de relaxamento em RV para PC]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Meta Quest Ano de lançamento 2018 (PS4), 2019 (PC) Criador(es) A Monstars Inc. e a Resonair melhoram os jogos Tempo médio de jogo Infinito (jogo de quebra-cabeças) Características únicas Mecânica de zonas, jogabilidade meditativa

O Tetris é um dos jogos mais conhecidos de sempre. E provavelmente já sabes o básico: gira os blocos, elimina linhas e repete. O Tetris Effect, porém, não se limita a renovar essa fórmula. Ele revoluciona-a completamente.

Cada peça que moves aqui sincroniza-se com a música. Cada linha que eliminas provoca explosões visuais. Pode-se dizer que o Tetris Effect é em parte um jogo de quebra-cabeças e em parte uma experiência de transe. Coloca os óculos de realidade virtual e, de repente, já não estás apenas a jogar. Estás lá dentro! Funciona bem em praticamente qualquer sistema decente e, se estiveres a usar um bom portátil para jogos, a experiência fica ainda mais envolvente em RV ou no modo normal.

Um artigo de 2015 publicado na revista «Attention, Perception, & Psychophysics» concluiu que o Tetris desencadeia um estado de concentração que pode reduzir o stress e aumentar a clareza mental. Com a RV, esse efeito é multiplicado. Cria um estado de fluxo difícil de interromper. Na verdade, muitos jogadores dizem que os ajuda a descontrair.

O jogo obteve uma pontuação de 89+ no Metacritic e recebeu nomeações para Jogo do Ano por parte de vários meios de comunicação. Se ainda não jogaste, o Tetris Effect é um ótimo ponto de partida. Graças às suas regras mais simples e jogabilidade direta, o jogo é acessível a jogadores de todos os níveis. E, por último, não percas a promoção que está a decorrer para o Tetris Effect.

O meu veredicto: O Tetris Effect transforma um clássico numa experiência transcendente. É relaxante, hipnotizante e a prova de que uma jogabilidade simples ainda consegue deixar-te de boca aberta.

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14. SUPERHOT VR [Melhor jogo de tiro baseado no tempo para PC VR]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR Ano de lançamento 2016 (Core), 2019 (VR) Criador(es) Equipa SUPERHOT Tempo médio de jogo 2-3 horas Características únicas Gráficos estilizados, combate em movimento real

Em vez de caos sem fim, o SUPERHOT VR faz-te abrandar e pensar bem em cada movimento. Aqui, o tempo só avança quando te mexes. E isso faz com que cada momento seja uma escolha sob alta pressão! As balas ficam suspensas no ar. Tudo congela no momento em que te congelas – até os socos.

Esse ritmo dá ao jogo uma sensação de combinar tiroteios com combate em câmara lenta e xadrez. Na verdade, muitos jogadores dizem que fica algures entre a ação e a tática, e é por isso que aparece frequentemente ao lado das escolhas mais criativas na categoria dos melhores jogos de estratégia para PC.

Desde o seu lançamento em RV, o SUPERHOT ganhou vários prémios, incluindo o de Melhor Jogo de RV nos DICE Awards de 2017. É um dos jogos mais vendidos em todas as plataformas e continua a ser um dos mais bem avaliados no Steam. Se queres um jogo que valorize mais o timing e a atenção aos detalhes do que os reflexos, este jogo é difícil de superar.

Os seus gráficos minimalistas não são apenas por uma questão de estética; vão direto ao essencial. Com cada nível reduzido aos seus detalhes mais básicos, não há qualquer distração para a tua atenção. É precisamente essa simplicidade que torna o SUPERHOT VR tão envolvente: tensão pura, ação pura, sem desperdício.

O meu veredicto: o SUPERHOT VR faz-te sentir como uma estrela de cinema de ação em câmara lenta. A sua mecânica temporal única transforma cada confronto num quebra-cabeças estratégico.

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15. Moss [Melhor aventura em terceira pessoa para PC VR]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC, Oculus Quest Ano de lançamento 2018 Criador(es) Polyarc Duração média do jogo 4-6 horas Características únicas Jogo de plataformas em RV na terceira pessoa, ambientado num livro de contos

O Moss combina a magia de uma aventura clássica de contos de fadas com a imersão que só a RV consegue oferecer. Mas não é a típica experiência de RV. Aqui, não és o herói, mas estás a ajudar um. A Quill, uma ratinha corajosa, abre caminho, e tu estás lá para a apoiar em todos os desafios.

Mas não ficas à margem. Fazes parte da história. Espreitas pelas esquinas, mexes em objetos do ambiente e, às vezes, tens de te inclinar fisicamente para ver o que vem a seguir.

Isso transforma a exploração numa experiência partilhada. E a Quill reconhece-te. Ela olha para ti, reage e até estende a pata para celebrar o vosso trabalho em equipa. Essa ligação entre o jogador e a personagem valeu ao Moss uma classificação positiva de 94% no Steam e um lugar entre os melhores jogos independentes.

Com uma sequela que expande a história e a jogabilidade, o Moss tornou-se um clássico para os jogadores que procuram experiências de RV com histórias ricas. É um excelente ponto de partida para quem está a dar os primeiros passos com os óculos de RV e a explorar os melhores jogos de RV. Oferece desafios suficientes para te manter envolvido, sem te pressionar a cada movimento.

O meu veredicto: O Moss é encantador, comovente e perfeitamente concebido para a RV. A aventura da Quill prova que não precisas de ser o herói para te sentires envolvido numa história.

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16. Thumper [Melhor Jogo de Ritmo e Violência em RV para PC]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Oculus Go, Oculus Rift, Oculus Quest, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android, Stadia Ano de lançamento 2016 Criador(es) Drool Tempo médio de jogo 4-6 horas Característica única Jogabilidade de violência rítmica

O Thumper parece um jogo de ritmo preso num pesadelo. Assume o controlo de um besouro cromado que corre por uma pista que serpenteia por mundos estranhos e pulsantes. A velocidade aumenta rapidamente e cada segundo exige reflexos afiados.

O aspeto e o som do jogo causam um forte impacto. Os gráficos são sombrios e agressivos, com flashes de luz e inimigos surreais a surgirem à tua frente. Não é o tipo de jogo de ritmo que te convida a relaxar. O Thumper tem mais a ver com tensão e sobrevivência do que com dançar ao ritmo da música.

Foi um dos primeiros jogos de ritmo a abordar a RV a sério e continua a figurar nas listas dos melhores jogos para PC devido à singularidade da experiência. O jogo não precisa de tutoriais extensos nem de mecânicas sofisticadas para te cativar.

Em poucos minutos, a tua mente já está sintonizada com o ritmo e os teus reflexos tratam do resto. E mesmo depois de várias tentativas, dás por ti a voltar para bater o teu recorde ou para sentir aquela adrenalina outra vez. Para os fãs de jogos de ritmo com um toque de perigo, o Thumper oferece uma jogabilidade que não vais esquecer tão cedo e a Eneba oferece o preço do Thumper que não vais encontrar em mais lado nenhum!

O meu veredicto: O Thumper é intenso, agressivo e diferente de qualquer outro jogo de ritmo. Se queres pôr os teus reflexos à prova enquanto os teus sentidos são inundados de sensações, prepara-te.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de RV para PC

Qual é o melhor ponto de partida para jogadores que procuram a experiência definitiva de RV para PC? Depende do tipo de realidade virtual que estás à procura.

Para uma exploração sem fim: o No Man’s Sky oferece-te um universo inteiro para descobrires. Constrói, explora e perde-te num mundo aberto que continua a expandir-se a cada atualização.

o No Man’s Sky oferece-te um universo inteiro para descobrires. Constrói, explora e perde-te num mundo aberto que continua a expandir-se a cada atualização. Para uma imersão total num RPG: Fallout 4 VR leva-te a uma aventura completa num mundo aberto, onde cada escolha conta e o deserto parece genuinamente real.

Fallout 4 VR leva-te a uma aventura completa num mundo aberto, onde cada escolha conta e o deserto parece genuinamente real. Para os fãs de survival horror: The Walking Dead: Saints & Sinners oferece tensão, escolhas morais e combate baseado na física que define o padrão para o horror em RV.

The Walking Dead: Saints & Sinners oferece tensão, escolhas morais e combate baseado na física que define o padrão para o horror em RV. Para ação baseada na física: Boneworks redefiniu a forma como a interação em RV pode ser sentida. Cada golpe, cada agarrão e cada tiro tem um peso real.

Boneworks redefiniu a forma como a interação em RV pode ser sentida. Cada golpe, cada agarrão e cada tiro tem um peso real. Para ritmo e fluidez: o Beat Saber continua a ser o treino em RV mais viciante: fácil de aprender, impossível de largar.

o Beat Saber continua a ser o treino em RV mais viciante: fácil de aprender, impossível de largar. Para uma narrativa atmosférica: Sonhos de Outro prova que a RV pode ser arte. Lenta, surreal e inesquecível.

Não há nenhum jogo em particular que defina a RV no PC, mas, juntos, eles mostram todo o seu potencial: a liberdade, a imersão e as experiências que simplesmente não consegues ter num ecrã plano. Seja qual for o género que te cativa, uma coisa é certa: assim que colocares o headset, não vais querer tirá-lo.

Perguntas frequentes