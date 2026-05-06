Os 8 melhores jogos do Doom em 2026: os melhores «Hellraisers» classificados

Qual é o melhor jogo do DOOM é uma pergunta complicada, porque, sinceramente, adoro quase todos eles. Esta série tem vindo a arrasar com demónios e a consumir o meu tempo livre desde que a experimentei pela primeira vez. Não há simplesmente nada como ser atirado para o Inferno com nada mais do que uma espingarda para te fazer companhia e ser desafiado a sobreviver.

Por isso, quer estejas agora a descobrir estas obras-primas ou já tenhas jogado algum ou todos eles antes, convido-te a juntares-te a mim nesta viagem infernalmente fantástica. Vamos arrasar juntos com o melhor dos melhores jogos DOOM!

As nossas melhores escolhas de jogos DOOM

O DOOM é uma franquia verdadeiramente lendária, com muitos jogos impressionantes. Mas, embora alguns dos títulos antigos tenham para sempre o seu lugar entre os melhores jogos de todos os tempos, a trilogia moderna foi tão incrivelmente bem feita que, na minha opinião, merece estar no topo, assim:

1 DOOM 2016 Dá asas à tua raiva enquanto destroce demónios em Marte, ao mesmo tempo que abanes a cabeça ao som de uma banda sonora absolutamente imbatível. O inferno nunca teve hipótese. Buy now 2 DOOM II 1994 Aumenta a carnificina com mapas maiores, demónios ainda mais mortíferos e a lendária Super Shotgun. Continua a ser um dos jogos de tiro mais gratificantes de sempre. Buy now 3 DOOM Eternal 2020 Leva a caça aos demónios ao máximo enquanto tentas salvar a Terra do próprio Inferno. Combates brutais, ação intensa e uma descarga de adrenalina sem igual. Buy now

No entanto, só porque outros títulos não entraram no top 3, isso não significa que esses jogos sejam menos dignos da tua atenção. Podem estar um pouco desatualizados, claro, mas são também nada menos do que pura história dos videojogos. Então, com isso em mente, vamos mergulhar na lista principal e explorar os melhores jogos DOOM, um a um.

Os 8 melhores jogos DOOM classificados pelo caos implacável

Não há nada como dar uma verdadeira surra a uma horda de demónios enquanto, de fundo, toca aquela que é, sem dúvida, a banda sonora mais poderosa da história dos jogos. Na experiência habitual do DOOM, tu és o chefe principal, e o jogo faz de tudo para que te sintas mesmo assim.

Então, aqui estamos nós. É aqui que as coisas começam a ficar mesmo divertidas. Prepara-te para ficares viciado como nem imaginavas, enquanto jogas a noite toda, movido apenas pela energia pura que estes jogos geram. Está na hora do DOOM!

1. DOOM [O melhor relançamento moderno para os puristas dos FPS]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criador id Software Tempo médio de jogo 17 horas

O relançamento da franquia, DOOM (2016), é o renascimento definitivo da série de que todos precisávamos tanto. É um jogo fenomenal, e o seu sucesso é a razão pela qual agora podemos desfrutar de Eternal e The Dark Ages.

Quando te colocas na pele do Doom Slayer e acordas no teu sarcófago, cada momento é absolutamente épico. A história, que gira em torno da tua tentativa de deter as forças demoníacas em Marte, não é das mais profundas, mas a jogabilidade é de topo e a banda sonora continua a ser inigualável até hoje.

Este jogo pegou na energia do DOOM original, modernizou-a e intensificou-a. É cru, barulhento e infinitamente gratificante de jogar.

O meu veredicto: O DOOM é exatamente como qualquer jogo de tiros devia ser: rápido, brutal e barulhento. É uma verdadeira lição de mestre sobre o fluxo puro da jogabilidade, que reavivou a série com estilo e fúria.

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2. DOOM II [O melhor clássico para quem adora matar demónios a sério]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, PS, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS, Game Boy Advance, Sega Saturn Ano de lançamento 1994 Criador id Software Duração média do jogo 10 horas

Foi com o DOOM II que a clássica série DOOM atingiu o seu auge. Pegou no DOOM original e tornou tudo mais violento, mais rápido e muito mais caótico, mostrando-nos o que é mesmo lutar contra as forças do Inferno.

Na pele de um Doomguy que ainda não se tornou um Doom Slayer, estás de volta ao que resta da Terra, a tentar repelir uma invasão demoníaca. O design dos inimigos ficou mais difícil, o design dos níveis ficou mais complicado e o combate sofreu melhorias significativas. Conseguiu duplicar a ação, mantendo ao mesmo tempo aquela atmosfera assustadora e infernal que tornou o primeiro jogo tão fantástico.

Parecia o melhor jogo DOOM da época e, sinceramente, ainda se mantém atual hoje em dia, mesmo que, em alguns aspetos, já esteja um pouco desatualizado. A superespingarda mudou para sempre a dinâmica do jogo. Não deixes que os gráficos antigos te afastem deste clássico implacável e cheio de demónios.

O meu veredicto: o DOOM II é a referência de excelência para a loucura dos FPS à velha guarda. É caótico e continua inigualável no que diz respeito àquela mistura perfeita de tensão e ritmo que define o género.

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3. DOOM Eternal [O melhor FPS para viciados em adrenalina]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador id Software Tempo médio de jogo 21 horas

Para começar esta lista em grande, o DOOM Eternal é um jogo que pegou em tudo aquilo pelo qual esta série é adorada e levou-o para o próximo nível. É aquele caos puro e ininterrupto levado à perfeição, e isso é simplesmente glorioso.

Continua a ser aquele jogo de tiro na primeira pessoa acelerado, cheio de adrenalina e frenético, tal como o seu antecessor, mas com um arsenal de armas maior, inimigos mais inteligentes, uma história mais profunda e um design de níveis ainda mais fixe. Na tua missão para salvar a Terra, vais continuar a massacrar demónios como sempre, mas desta vez, prepara-te para o fazeres com um pouco mais de plataformas e estratégia.

Não há mais nada a acrescentar. O resto tem de ser vivido. Não é por acaso que o DOOM Eternal, juntamente com os seus DLCs «Ancient Gods», é considerado um dos melhores jogos de FPS de sempre, e se adoras o género, tens simplesmente de o jogar.

O meu veredicto: O DOOM Eternal leva a velocidade e a agressividade a novos níveis de loucura. É a forma mais pura de caos controlado; uma sinfonia ininterrupta de violência que recompensa a habilidade e a precisão.

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4. DOOM [O melhor clássico que deu início a tudo]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, PS, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS, Game Boy Advance, SNES, Sega Saturn Ano de lançamento 1993 Criador id Software Duração média do jogo 8 horas

Conhecido como o «avô» dos jogos FPS, o clássico DOOM é, sem dúvida, o jogo de tiro na primeira pessoa mais importante de sempre. Não é só um jogo fantástico que deu origem a esta franquia épica – é uma verdadeira lenda, e tudo começa com um simples Space Marine e o aparecimento inesperado de hordas de demónios em Marte.

Com o seu combate intenso, o design de níveis labiríntico e as hordas implacáveis de inimigos, fazia com que cada luta parecesse pessoal, rápida, barulhenta e extremamente gratificante. Claro, pelos padrões de hoje, parece mesmo muito simples, mas havia algo incrivelmente mágico nele quando foi lançado. Só tu, a espingarda de combate e um enxame de demónios eram tudo o que precisavas.

E sabes, acho que continua a ser incrível até hoje. É ação crua e sem filtros do início ao fim e, se não te importares com aquelas poucas partes um pouco datadas, vale absolutamente a pena. Foi aqui que a lenda do Doom Slayer começou de verdade, um dos melhores jogos para um jogador de sempre para PC e muitas outras plataformas.

O meu veredicto: DOOM (1993) é a origem de tudo o que adoramos nos jogos FPS – movimentos precisos, ritmo perfeito e ação pura impulsionada pelo instinto. É história que ainda se sente em cada tiro.

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5. DOOM 64 (Remasterizado) [A melhor joia escondida da série]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 64 (original), Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 1997, 2020 (Remasterização) Criador Midway Studios San Diego, Nightdive Studios (Remasterização) Duração média 9 horas

Dando continuidade à luta do Doomguy contra demónios numa estação espacial e no próprio Inferno, o DOOM 64 é o azarado da série, e é precisamente por isso que adoro-o. É a mesma fórmula clássica do DOOM, mas mergulhada numa atmosfera muito mais intensa, tornando-o mais sombrio, mais melancólico e quase onírico.

Os gráficos são totalmente únicos em comparação com os outros jogos originais, com sprites mais suaves e uma iluminação assustadora que ainda me dá arrepios. O design dos inimigos é mais definido, o design dos níveis é mais centrado em quebra-cabeças e o tom é de puro terror.

De todos os jogos DOOM, este fica num canto sombrio, e é exatamente isso que o faz brilhar. Se caçar a Mãe dos Demónios te parece o tipo de jornada épica que adoras, não percas este jogo.

O meu veredicto: o DOOM 64 é sombrio, melancólico e criminosamente subestimado. Os seus gráficos sinistros e a atmosfera assustadora mostram que, mesmo sem tecnologia moderna, o DOOM ainda consegue assombrar os teus sonhos.

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6. DOOM: The Dark Ages [A melhor versão medieval da fórmula do DOOM]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador id Software Tempo médio de jogo 17 horas

Se alguma vez achaste que o DOOM não era sombrio o suficiente, vais adorar o DOOM: The Dark Ages. Mas isso não quer dizer que seja a única razão para gostares dele, porque este jogo é incrível.

Como prequela do DOOM, leva-nos de volta no tempo para o pesadelo medieval brutal no planeta natal dos Sentinels, Argent D'Nur. Surpreendentemente, não é só o jogo DOOM com a história mais desenvolvida até à data, mas também um dos melhores jogos medievais que há por aí.

Estar de volta à Idade das Trevas significa que grande parte da tecnologia desapareceu e as batalhas são um pouco mais estratégicas. Mas não te preocupes, porque a jogabilidade continua rápida e não é menos divertida. Tens um monte de armas novas e fixes, como um escudo-serra e uma maça-terrível, além de poderes entrar na batalha montado num dragão ou num mecha.

O meu veredicto: O DOOM: The Dark Ages leva o Slayer de volta no tempo e mantém o caos vivo. Balançar um escudo-serra enquanto invades o Inferno montado num dragão? É mesmo metal.

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7. Final DOOM [O melhor desafio para veteranos]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, PS, PS3 Ano de lançamento 1996 Criador TeamTNT Tempo médio de jogo 16 horas

Originalmente um pacote de mapas criado por fãs que se transformou num spin-off completo, o Final DOOM é onde a franquia DOOM mostra o seu lado mais implacável. É uma extensão brutalmente incrível do DOOM II, repleta de duas campanhas incrivelmente difíceis: The Plutonia Experiment e TNT: Evilution.

Não há armas nem habilidades novas, mas isso não é problema. O design dos níveis é cruel, inteligente e totalmente impiedoso, o que compensa na perfeição.

Embora hoje em dia a experiência de eleição para quem procura o desafio definitivo possa ser a dificuldade «ultra nightmare» nos jogos modernos do DOOM, naquela altura, era isto mesmo, e era glorioso. E se estás a perguntar-te, a resposta é sim, ainda se mantém bem até hoje. Não percas isto.

O meu veredicto: O Final DOOM é brutal, implacável e feito à medida para jogadores que anseiam por sofrimento. Conseguir terminá-lo é um motivo de orgulho para quem sobreviveu.

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8. DOOM 3 [A melhor experiência do DOOM centrada no terror]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Mac OS X, Linux, PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2004 Criador id Software Duração média do jogo 13 horas

Passado num universo DOOM à parte, o DOOM 3 é o jogo mais lento da série DOOM. No entanto, apesar de ser inegavelmente diferente, continua a ser incrível e, com o quão assustador é, poderia facilmente figurar entre os melhores jogos de terror.

Este jogo não te atira logo para uma horda; primeiro, arrasta-te para as sombras. Continuas a ser um fuzileiro espacial muito competente, mas desta vez o que importa é a tensão, a atmosfera e o medo. Estás constantemente a olhar por cima do ombro, com a lanterna numa mão e a espingarda de plasma na outra.

Com uma dinâmica de jogo totalmente diferente dos jogos clássicos do DOOM, esta é uma experiência de terror verdadeiramente fantástica. Assustadora, envolvente e inesquecível, é facilmente uma das escolhas mais subestimadas de todos os jogos do DOOM.

O meu veredicto: O DOOM 3 abranda o ritmo e aumenta a tensão. É o jogo mais assustador e com mais atmosfera da série, um dos poucos jogos DOOM que te faz ter medo do escuro.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos DOOM

Cada jogo DOOM tem o seu próprio estilo de destruição. Há aqui algo para todos os tipos de Slayer.

Para quem está a começar → DOOM (2016) . É o ponto de partida perfeito; é rápido, explosivo e moderno, sem perder aquele toque old-school. Vais sentir a adrenalina desde o primeiro momento.

. É o ponto de partida perfeito; é rápido, explosivo e moderno, sem perder aquele toque old-school. Vais sentir a adrenalina desde o primeiro momento. Para os loucos por velocidade → DOOM Eternal . Este é o teste definitivo aos teus reflexos, onde o combate flui como um ballet violento, em que cada troca de arma e cada tiro na cabeça mantêm o ritmo vivo.

. Este é o teste definitivo aos teus reflexos, onde o combate flui como um ballet violento, em que cada troca de arma e cada tiro na cabeça mantêm o ritmo vivo. Para os puristas do clássico → DOOM II . Continua a ser o modelo de referência para o caos puro e pixelizado. O seu design de níveis bem trabalhado e a icónica Super Shotgun são lembranças intemporais da razão pela qual esta série ainda domina.

. Continua a ser o modelo de referência para o caos puro e pixelizado. O seu design de níveis bem trabalhado e a icónica Super Shotgun são lembranças intemporais da razão pela qual esta série ainda domina. Para os fãs de terror → DOOM 3. Este jogo muda o ritmo com um andamento mais lento e uma tensão de partir os nervos. Não se trata tanto de carnificina, mas sim do medo que se insinua em cada esquina.

Seja qual for o teu estilo de jogo, o DOOM nunca cede numa coisa: o ímpeto. É ação crua e sem filtros que sobreviveu a gerações de jogos por uma razão. Assim que entrares no Inferno, não há volta a dar.

Perguntas frequentes