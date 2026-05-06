Os 21 melhores jogos de agricultura: foge para uma vida mais simples

Os melhores jogos de agricultura tornaram-se um género muito apreciado pelos jogadores que procuram relaxamento, criatividade e uma pausa da ação frenética. Cultivar plantas e cuidar das tarefas diárias evoca um estado quase zen. Nada supera a satisfação de ver a tua terra a florescer porque dedicaste tempo a cuidar dela.

Neste momento, o género está sobrecarregado com muitos títulos medíocres. Esta lista destaca os melhores jogos de agricultura que valem o teu tempo e dinheiro.

As nossas melhores escolhas de jogos de agricultura

Os melhores jogos de agricultura têm o plantio e a colheita de culturas no centro da sua jogabilidade. Embora muitos jogos aconchegantes incluam a agricultura, têm mecânicas simples que não exigem muito esforço.

Aqui estão as nossas principais escolhas para simuladores de agricultura envolventes:

1 Stardew Valley 2016 Um simulador de agricultura acolhedor onde recuperas uma quinta abandonada, crias laços com as pessoas e exploras uma encantadora vila rural. Buy now 2 Roots of Pacha 2023 Um jogo pré-histórico sobre agricultura, focado na construção de uma comunidade próspera através do progresso partilhado, das relações e da cooperação. Buy now 3 Story of Seasons Grand Bazaar 2025 Um encantador simulador de agricultura onde ajudas a revitalizar uma cidade em dificuldades, crias laços com os seus habitantes e vendes as tuas colheitas. Buy now

Embora muitos jogos de agricultura tenham mecânicas semelhantes, estes jogos apresentam conteúdos novos e uma abordagem diferente do género. Continua a ler para veres as nossas análises completas.

Os 21 melhores jogos de agricultura para a tua próxima escapadela relaxante

Estes jogos de agricultura apresentam abordagens alternativas à maravilhosa vida no campo. Há mais atividades, como mineração, cuidados com animais e pesca. Claro que construir relações, avançar na história e, por fim, estabelecer-te num local mantêm o jogo interessante.

Vamos dar uma olhadela mais de perto ao que cada um destes jogos de agricultura tem para oferecer.

1. Stardew Valley [Melhor Jogo de Agricultura em Geral]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android Ano de lançamento 2016 Criador(es) ConcernedApe Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Ideal para Jogadores que procuram a experiência definitiva de vida no campo com conteúdo infinito

O Stardew Valley é a referência máxima dos jogos de agricultura, combinando agricultura, mineração, pesca e relações num pacote viciante. Todos estes sistemas encaixam-se na perfeição e podes terminar cada dia a sentir-te satisfeito com o teu progresso. Os gráficos em pixel art do jogo são encantadores e têm um estilo artístico que os jogadores associam rapidamente a jogos como o Stardew Valley.

Até os pequenos detalhes contribuem para o seu encanto, como descobrir onde pescar peixe-gato no Stardew Valley, o que se torna parte do gratificante ciclo de descobertas do jogo.

Com atualizações regulares do seu único programador e uma comunidade de modding em plena expansão, o Stardew Valley oferece uma jogabilidade que dá para repetir à infinidade. Não importa se és um jogador casual ou um entusiasta da agricultura, tens de experimentar este clássico moderno que fez o mundo apaixonar-se pelo género.

O meu veredicto: O Stardew Valley continua a ser o rei indiscutível dos jogos de agricultura – é o pacote completo que todos os outros simuladores de agricultura aspiram a ser.

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2. Roots of Pacha [Melhor Jogo de Agricultura Pré-histórico]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Linux, macOS, Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2023 Criador(es) Soda Den Tempo médio de jogo 35 horas Ideal para Jogadores que procuram definições novas com fortes funcionalidades cooperativas

O As raízes do Pacha leva os simuladores de agricultura de volta aos tempos pré-históricos, oferecendo uma nova vida em que ajudas a construir um dos primeiros povoados humanos. O jogo centra-se na construção de uma comunidade, onde atividades como cultivar, domesticar animais e descobrir tecnologias são feitas em conjunto com o teu clã.

É um jogo intrinsecamente social, onde tens de trabalhar com a tua tribo para atingir objetivos comuns, criar laços ao participar em festivais e até namorar com potenciais candidatos a casamento enquanto estás nisso. Também há um modo multijogador online para receberes mais três amigos no teu clã.

O meu veredicto: O As raízes do Pacha dá um novo fôlego ao género com o seu cenário pré-histórico único e aquela sensação gratificante de progresso em comunidade.

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3. Story of Seasons: O Grande Bazar [Melhor Jogo de Agricultura Baseado no Mercado]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Nintendo Switch Ano de lançamento 2025 Criador(es) Marvelous Inc. Tempo médio de jogo 40 horas Ideal para Fãs de simulações agrícolas clássicas que gostam de estratégia económica

O «Story of Seasons: Grand Bazaar» traz o adorado clássico de 2010 para a DS para as plataformas modernas, com gráficos melhorados e melhorias de jogabilidade. O jogo gira em torno de revitalizar uma cidade em dificuldades, cultivando, criando animais e vendendo os teus produtos no bazar semanal.

O que distingue o Grand Bazaar é o seu sistema de mercado único – o teu sucesso depende da forma como apresentas e fixas o preço dos teus produtos para atrair clientes. Construir relações com os habitantes da cidade e expandir a tua banca no bazar acrescenta uma camada estratégica gratificante à fórmula tradicional dos jogos de agricultura. Para os fãs dos melhores jogos da série Story of Seasons, esta remasterização é imperdível.

O meu veredicto: a mecânica de mercado única visita o Grande Bazar acrescenta uma camada estratégica cativante que faz com que cada colheita pareça significativa.

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4. Farming Simulator 25 [Melhor Simulador Agrícola Realista]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2024 Criador(es) GIANTS Software Duração média do jogo Mais de 60 horas Ideal para Entusiastas de simulação que querem maquinaria agrícola autêntica

Enquanto a maioria dos jogos simplifica e simula o processo agrícola, o Farming Simulator 25 apresenta-o aos jogadores da forma mais crua possível. O Farming Simulator 25 leva a série a novos patamares com gráficos de ponta e mecânicas agrícolas ultrarrealistas.

Para quem já conhece a série, foram adicionadas novas culturas, animais e cadeias de produção. O modo multijogador permite-te colaborar com amigos para realizarem todas estas tarefas em conjunto. O Farming Simulator 25 é o melhor jogo de simulação quando se trata de proporcionar uma experiência agrícola autêntica.

O meu veredicto: Se quiseres experimentar a agricultura a sério sem sujar as unhas, o Farming Simulator 25 é o que há de mais próximo disso.

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5. Rune Factory 4 Special [Melhor Jogo de RPG de Ação e Agricultura]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Neverland Tempo médio de jogo 45 horas Ideal para Jogadores que querem aventuras em masmorras e, ao mesmo tempo, farmar

O Rune Factory 4 Special é a versão definitiva do adorado jogo de 2012 para a 3DS, que combina simulação agrícola com elementos de RPG de ação. Passado na encantadora cidade de Selphia, o jogo permite-te cultivar, criar laços com outras pessoas e explorar masmorras enquanto empunhas espadas e usas magia.

Os gráficos em HD e o modo «recém-casados» trazem conteúdo novo, embora a experiência principal se mantenha inalterada. O Rune Factory 4 Special é um clássico moderno que resiste ao teste do tempo.

O meu veredicto: Rune Factory 4 Special equilibra na perfeição a tranquilidade da vida agrícola com a emoção das masmorras – o melhor dos dois mundos.

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6. Coral Island [Melhor Jogo de Agricultura Tropical]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Stairway Games Tempo médio de jogo 50 horas Ideal para Fãs de Stardew Valley que procuram uma alternativa moderna e bem trabalhada

Coral Island é um simulador de agricultura tropical que dá destaque ao ambientalismo e à diversidade cultural. Vais cultivar, criar animais e mergulhar para restaurar os recifes de coral, tudo isto enquanto constróis relações com um elenco enorme e diversificado de personagens.

O jogo pega em tudo o que os jogadores adoram no género de simulação agrícola e aperfeiçoa-o. Perfeito para quem gosta de simulações agrícolas com um objetivo, o Coral Island está mais do que pronto para se tornar a tua próxima obsessão ao estilo jogar o Stardew Valley.

O meu veredicto: A Ilha do Coral é o jogo ao estilo Stardew Valley mais bem acabado até à data, com o seu cenário tropical e temas ambientais a acrescentarem uma profundidade bem-vinda.

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7. Wylde Flowers [Melhor Jogo de Agricultura Centrado na História]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, iOS, Microsoft Windows, sistemas operativos Mac Ano de lançamento 2022 Criador(es) Studio Drydock Tempo médio de jogo 25 horas Ideal para Jogadores que dão prioridade à narrativa e à dublagem

O Wylde Flowers combina agricultura e bruxaria numa experiência mágica. Ao contrário dos simuladores de agricultura tradicionais, conta com uma história totalmente dublada, o que dá mais profundidade à sua jogabilidade centrada na narrativa. Os jogadores que preferem um jogo linear com objetivos claros vão sentir-se em casa aqui.

Vais cultivar, cuidar de animais e preparar poções enquanto descobres o teu papel como bruxa numa comunidade cheia de segredos. Com foco na inclusão e na narrativa, o Wylde Flowers traz uma perspetiva nova ao género, perfeita para quem procura uma aventura acolhedora.

O meu veredicto: O Wylde Flowers prova que os jogos de agricultura podem contar histórias cativantes – a sua dublagem e o toque de bruxaria tornam-no verdadeiramente encantador.

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8. Harvestella [Melhor híbrido de jogo de agricultura e RPG]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Square Enix Tempo médio de jogo 55 horas Ideal para Fãs de JRPG que querem dedicar-se à agricultura entre aventuras

O Harvestella combina a simulação agrícola com o combate de um RPG de ação, criando um híbrido único que agrada aos fãs de ambos os géneros. Num mundo ameaçado por calamidades sazonais mortíferas chamadas Quietus, vais cultivar, criar itens e aventurar-te em masmorras para desvendar o mistério por trás destes eventos catastróficos.

O jogo tem um sistema de profissões que te permite alternar entre classes de combate, o que dá mais profundidade à exploração e às batalhas. Embora as mecânicas agrícolas sejam mais simplificadas do que nas simulações dedicadas, a história cativante e os gráficos deslumbrantes fazem com que o Harvestella se destaque. É perfeito para jogadores que querem combinar a sua experiência agrícola com aventura e desafios.

O meu veredicto: O Harvestella oferece a qualidade da Square Enix numa mistura inesperada de géneros – o que está em jogo faz com que cada colheita pareça importante.

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9. Harvest Moon: Luz da Esperança [Melhor Jogo Nostálgico de Agricultura]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Android Ano de lançamento 2017 Criador(es) Tabot Inc. Tempo médio de jogo 30 horas Ideal para Fãs de longa data que procuram o charme clássico de Harvest Moon

Não há «Harvest Moon: Light of Hope», assumes o papel de um sobrevivente de um naufrágio que dá à costa numa cidade em ruínas. A tua missão é restaurar o farol e revitalizar a comunidade através da agricultura, da mineração e fazendo amizade com os excêntricos habitantes locais.

O jogo volta à clássica perspetiva de cima para baixo que tornou os jogos anteriores da série Harvest Moon tão adorados, com mecânicas agrícolas simples, mas gratificantes. Embora não traga grandes inovações, o Luz da Esperança oferece uma experiência acolhedora e nostálgica que os fãs dos simuladores agrícolas tradicionais vão apreciar. A Edição Especial inclui candidatos a casamento e conteúdo narrativo adicionais.

O meu veredicto: Ó Luz da Esperança não reinventa a roda, mas traz uma nostalgia aconchegante que os fãs de longa data joga o Harvest Moon vão apreciar.

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10. Disney Dreamlight Valley [Melhor Jogo de Agricultura para Toda a Família]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2022 Criador(es) Gameloft Tempo médio de jogo 40 horas Ideal para Fãs da Disney e famílias que procuram uma experiência de jogo acolhedora

Sobre o Disney Dreamlight Valley combina a agricultura com a simulação de vida e a magia da Disney, criando uma experiência encantadora para jogadores de todas as idades. Podes cultivar, cozinhar e construir relações com personagens icónicas da Disney, como o Mickey Mouse e a Elsa.

As missões baseadas na história do jogo e o mundo em constante expansão mantêm a jogabilidade sempre nova. A sua mecânica em tempo real e o ritmo acessível facilitam jogar em sessões curtas ou durante horas a fio, tornando-o num dos melhores jogos de agricultura na Switch para sessões rápidas. A jogabilidade relaxante e o apelo nostálgico fazem dele a escolha perfeita tanto para jogadores casuais como para fãs da Disney.

O meu veredicto: Sobre o Disney Dreamlight Valley combina o conforto de um simulador de agricultura com a nostalgia da Disney — é pura magia para fãs de todas as idades.

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11. Farm Together 2 [Melhor Jogo de Agricultura Multijogador]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas GeForce Now, Windows, sistemas operativos Mac Ano de lançamento 2024 Criador(es) Milkstone Studios Tempo médio de jogo 35 horas Ideal para Grupos de amigos que querem cultivar juntos online

O Farm Together 2 é um simulador de agricultura cooperativo que te permite construir e gerir a tua quinta de sonho, sozinho ou com amigos. A sequela dá continuidade ao sucesso do jogo anterior, com agricultura em tempo real e uma experiência multijogador massiva. Este jogo permite-te gerir a tua quinta de forma contínua, mesmo quando estás offline.

O jogo mantém a fórmula clássica dos jogos de agricultura, com atividades como plantar culturas, criar animais, eventos sazonais e decorar a tua quinta, mas acrescenta uma nova funcionalidade de vila onde podes vender produtos e desbloquear melhorias. Com o seu estilo artístico simpático e atualizações regulares, o Farm Together 2 é um título bem trabalhado, embora familiar, da série.

O meu veredicto: O Farm Together 2 é a experiência de agricultura social definitiva – a tua quinta cresce mesmo enquanto dormes, e os amigos podem juntar-se a ti a qualquer momento.

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12. Sakuna: Entre o Arroz e a Ruína [Melhor Jogo de Farming de Ação]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 Ano de lançamento 2020 Criador(es) Edelweiss Tempo médio de jogo 35 horas Ideal para Jogadores que procuram uma simulação agrícola profunda ligada à progressão no combate

Sakuna: Entre o Arroz e a Ruína é uma mistura impressionante de ação side-scrolling e uma simulação altamente detalhada de cultivo de arroz. Jogas na pele de Sakuna, uma deusa da colheita mimada que foi banida para uma ilha perigosa, onde tens de cultivar arroz e lutar contra demónios para sobreviver.

O que torna este jogo excecional é o seu autêntico sistema de cultivo de arroz – desde plantar as mudas até gerir os níveis de água e colher à mão. A qualidade do teu arroz afeta diretamente as habilidades de combate da Sakuna, criando um ciclo gratificante entre a agricultura e o combate. O estilo artístico deslumbrante e o combate satisfatório fazem do Sakuna um dos jogos de agricultura mais originais que existem.

O meu veredicto: Sakuna transforma o cultivo de arroz numa forma de arte – a ligação entre o cultivo e o combate é brilhantemente executada.

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13. Story of Seasons: Os Amigos de Mineral Town [Melhor Remake de um Jogo Clássico de Agricultura]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2019 Criador(es) Marvelous Inc. Tempo médio de jogo 40 horas Ideal para Fãs do jogo original que procuram um remake fiel e bem acabado

Um remake fiel do adorado Harvest Moon: Amigos de Mineral Town, este jogo capta o encanto nostálgico do original. Os jogadores mais experientes vão adorar todas as melhorias que facilitam a jogabilidade, como pilhas de itens maiores.

O Story of Seasons: Amigos de Mineral Town antecede todas as rotinas exaustivas de fim de jogo e os sistemas de progressão a longo prazo de que a maioria dos jogos de simulação agrícola se orgulha. É um jogo incrivelmente acolhedor que se concentra mais em construir relações com os habitantes da cidade — perfeito para fãs de simulações agrícolas clássicas.

O meu veredicto: Amigos de Mineral Town é um remake cuidadosamente elaborado que preserva a magia do original, ao mesmo tempo que suaviza as suas arestas.

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14. Ecos do Plum Grove [Melhor Jogo de Agricultura Intergeracional]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows, macOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) Unwound Games Tempo médio de jogo 25 horas Ideal para Jogadores que procuram um simulador de agricultura com elementos de sobrevivência e legado

O «Ecos do Plum Grove» tem uma abordagem única aos jogos de simulação agrícola, focando-se na jogabilidade geracional e nas mecânicas de sobrevivência. O jogo dá destaque à linhagem familiar, à medida que crias os teus filhos para que herdem a tua quinta, ao mesmo tempo que geres as colheitas, as relações e a passagem do tempo.

O mundo dinâmico do jogo, onde os habitantes da vila envelhecem, casam e falecem, cria uma sensação de realismo. Com a sua jogabilidade acolhedora, mas desafiante, o Ecos de Plum Grove oferece uma nova perspetiva sobre o género.

O meu veredicto: O «Ecos do Plum Grove» dá um peso significativo à agricultura ao introduzir a mortalidade e o legado – as tuas escolhas ecoam através das gerações.

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15. A reforma do Rusty [Melhor jogo de agricultura «idle»]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows, sistemas operativos Mac, macOS Ano de lançamento 2024 Criador(es) Mister Morris Games Tempo médio de jogo 15 horas Ideal para Quem gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo e quer um jogo de agricultura a correr em segundo plano

O «A reforma do Rusty» é um jogo de agricultura «idle» encantador, feito para ficar na parte de baixo do teu ecrã. Jogas na pele de um robô reformado que cuida das culturas, cria animais e recolhe biocombustível para expandir a tua quinta. O design minimalista do jogo faz com que pareça um aquário virtual que é fascinante de se ver.

Rapidamente, vais desbloquear a jogabilidade automatizada, transformando-o num jogo «idle» aconchegante. Com vários tipos de quintas para desbloquear e robôs atualizáveis para otimizar a eficiência, o jogo oferece uma profundidade surpreendente para a sua simplicidade.

O meu veredicto: o «A reforma do Rusty» é a aplicação perfeita para ter ao teu lado – cultiva enquanto tu trabalhas, dando um toque acolhedor a qualquer ambiente de trabalho.

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16. Bandle Tale [Melhor jogo de agricultura focado na criação de itens]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Nintendo Switch Ano de lançamento 2024 Criador(es) Lazy Bear Games Tempo médio de jogo 30 horas Ideal para Fãs de League of Legends que gostam de jogos aconchegantes de criação

A Riot Games continua a sua tradição de criar excelentes títulos baseados no League of Legends. Bandle Tale é um jogo acolhedor de criação e simulação de vida, onde tens de reconstruir o sistema de portais de Bandle City.

No entanto, a progressão lenta e o sistema de criação excessivamente complexo podem, por vezes, parecer tediosos. Embora a história seja descontraída e as personagens sejam cativantes, prepara-te para ter de te esforçar bastante para progredir a longo prazo.

O meu veredicto: O Bandle Tale encanta com o seu elenco de Yordles, mas o sistema de criação, que exige muita repetição, pode pôr a tua paciência à prova.

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17. O Guarda do Cemitério [O Melhor Jogo de Agricultura com Comédia Negra]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Lazy Bear Games Tempo médio de jogo 40 horas Ideal para Jogadores que querem um jogo de gestão com humor negro e ambiguidade moral

O Guarda do Cemitério é um simulador de criação e gestão com humor negro, onde geres um cemitério medieval em vez de viveres a maravilhosa vida numa quinta. O jogo combina gestão de recursos, criação e decisões moralmente ambíguas à medida que expandes o teu cemitério.

O enredo distorcido e as personagens excêntricas do jogo diferenciam-no dos típicos simuladores de agricultura, enquanto as suas complexas árvores tecnológicas e a gestão de recursos oferecem uma experiência profunda, embora um pouco repetitiva. Os pacotes de DLC adicionam conteúdo significativo, incluindo automação de zombies, uma taberna e um campo de refugiados, aumentando a rejogabilidade do jogo base.

O meu veredicto: O Guarda do Cemitério é o primo excêntrico jogar o Stardew Valley – se alguma vez quiseste cultivar cadáveres em vez de colheitas, este é o teu jogo.

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18. Fields of Mistra [Melhor Jogo de Agricultura em Acesso Antecipado]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2024 (Acesso Antecipado) Criador(es) NPC Studio Tempo médio de jogo 25 horas Ideal para Para quem gosta de experimentar novidades e quer conhecer um novo e promissor simulador de agricultura

Os campos de Mistria é um simulador de agricultura acolhedor em acesso antecipado que combina visuais retro inspirados na Game Boy com inovações modernas na jogabilidade. Vais cultivar, criar animais e fabricar itens, mas com o toque especial da agricultura elemental, onde forças mágicas influenciam as colheitas

Ao contrário dos simuladores agrícolas tradicionais, ferramentas como a cana de pesca têm de ser conquistadas. Com a sua versão de acesso antecipado bem polida e atenção aos detalhes, o Campos de Mistria é um título que se destaca e que vai ficar ainda melhor quando for lançado oficialmente.

O meu veredicto: Ó Campos de Mistria está incrivelmente bem acabado para estar em acesso antecipado – o seu toque de agricultura elementar sugere que algo de especial está a ser criado.

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19. Voltaire, o Vampiro Vegano [Melhor Jogo de Agricultura que Mistura Géneros]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, GeForce Now Ano de lançamento 2023 Criador(es) Digitality Games Tempo médio de jogo 15 horas Ideal para Jogadores que querem uma mistura de simulação agrícola com elementos de defesa de torre e roguelike

O Voltaire: O Vampiro Vegano traz uma reviravolta peculiar aos simuladores de agricultura, onde jogas na pele de um vampiro que cultiva plantas para se sustentar, em vez de beber sangue. O jogo combina agricultura, criação de itens, defesa de torre e mecânicas roguelike enquanto proteges a tua horta de criaturas noturnas.

O ciclo dia-noite equilibra a vida relaxante na quinta com combate intenso. O Voltaire: O Vampiro Vegano é um título inovador que mistura géneros e se destaca na cena indie.

O meu veredicto: O Voltaire prova que os simuladores de agricultura podem ser alucinantes – defender as tuas colheitas de monstros acrescenta uma emoção inesperada ao género.

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20. O meu tempo em Sandrock [Melhor Jogo de Agricultura com Foco na Comunidade]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2023 Criador(es) Pathea Games Tempo médio de jogo 50 horas Ideal para Jogadores que gostam de criar, construir e restaurar cidades

O meu tempo em Sandrock é a sequela de O meu tempo em Portia, onde reconstróis e revitalizas a comunidade. Na pele de um Construtor, restauras a cidade através do artesanato, da agricultura e da realização de encomendas. Ao longo do jogo, vais construir máquinas, partir em aventuras para desvendar os segredos da cidade e criar laços com os teus vizinhos.

O foco na construção da comunidade e na restauração ambiental sobressai aqui. Além disso, os sistemas de amizade e romance dão um toque especial. O meu tempo em Sandrock é uma sequela digna que amplia o encanto do seu antecessor.

O meu veredicto: «O meu tempo em Sandrock» capta a alegria de ver uma comunidade prosperar graças aos teus esforços – uma progressão profundamente gratificante.

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21. Staxel [Melhor Jogo Criativo de Construção e Agricultura]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, macOS, SteamOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Plukit Tempo médio de jogo 20 horas Ideal para Fãs do Minecraft que querem uma experiência descontraída de agricultura e construção

O Staxel dá um toque criativo aos simuladores de agricultura com o seu estilo artístico em blocos, baseado em voxels, que lembra o Minecraft. Concebe e constrói toda a tua quinta e aldeia do zero, moldando a paisagem e ajudando os aldeões com os seus pedidos. O ritmo descontraído do jogo e a ausência de combate enfatizam a criatividade e a liberdade que só os melhores jogos indie conseguem proporcionar.

O Staxel permite-te concentrar-te na agricultura, na pesca ou na exploração da ilha ao teu próprio ritmo. O modo criativo oferece infinitas possibilidades divertidas para construíres e projetares o teu mundo aberto. Com a adição de opções multijogador, o Staxel é uma experiência acolhedora e ideal para toda a família, perfeita para fãs de simuladores de agricultura criativos.

O meu veredicto: O Staxel é uma mistura de Minecraft com Harvest Moon – perfeito para jogadores que querem construir a sua quinta bloco a bloco.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de agricultura

Qual é o melhor ponto de partida para jogadores que procuram os melhores jogos de agricultura atualmente? Depende do tipo de agricultor que queres ser.

Não há nenhum jogo que consiga capturar a quinta ideal de todos os jogadores, mas, juntos, oferecem algo para todos: relaxamento aconchegante, estratégia profunda, combate emocionante ou liberdade criativa. Seja qual for a cultura que escolheres plantar, uma coisa é certa: a colheita compensa sempre o esforço.

Perguntas frequentes