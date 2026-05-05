Os 14 melhores jogos da série Kingdom Hearts para fãs e novatos em 2026

Os melhores jogos da série Kingdom Hearts são tão confusos quanto intrigantes. Talvez já tenhas ouvido dizer que esta série tem um enredo complicado e um encanto estranho que é totalmente único. Ambas as coisas são verdadeiras.

Se estás com dificuldades em começar (ou se estás de volta a tempo do próximo Kingdom Hearts 4), vais encontrar abaixo uma lista com os melhores jogos da série, classificados por ordem de qualidade.

Tive em conta os elementos de jogabilidade e a narrativa para te ajudar a encontrar os melhores jogos da franquia Kingdom Hearts.

As nossas melhores escolhas para jogos Kingdom Hearts

Kingdom Hearts é uma franquia enorme. Determinar qual é o melhor jogo da série pode ser tão difícil quanto perceber a história. Não te posso ajudar a decifrar esta última, mas posso indicar-te aqueles que considero os melhores jogos da série.

Não importa se és fã desde o início ou se estás apenas a começar; vais encontrar aqui todos os melhores jogos de Kingdom Hearts.

1 Kingdom Hearts III + Re Mind DLC 2019 Gráficos modernos e combates de RPG de ação intensos e emocionantes esperam-te no mais recente jogo da série principal de Kingdom Hearts. Este tão esperado final da saga Dark Seeker traz a grande conclusão de anos de construção de mundos, narrativas e histórias complexas. Buy now 2 Kingdom Hearts Integrum Masterpiece 2024 Vive toda a série Kingdom Hearts num único pacote. Tudo, exceto os jogos para telemóvel, está incluído nesta coleção completa, incluindo o Kingdom Hearts III e o DLC Re Mind. Esta coleção foi feita para novos fãs, veteranos e para quem não quer perder nem um único momento. Buy now 3 Kingdom Hearts HD 1.5 Remix 2013 É a edição definitiva do primeiro jogo da série Kingdom Hearts, além de histórias adicionais que dão início à complexa narrativa. Estão incluídas versões remasterizadas de Kingdom Hearts 1, 358/2 Days e Re:Chain of Memories. Buy now

Aventuras épicas com os mundos da Disney e personagens de Final Fantasy esperam por ti na tua viagem pela franquia Kingdom Hearts. Continua a ler para descobrires como estes jogos se classificam em termos de maior recompensa emocional.

Os 14 melhores jogos de Kingdom Hearts

Os melhores jogos joga o Kingdom Hearts são uma mistura fascinante de personagens nostálgicos e combate de ação a um ritmo acelerado. O Kingdom Hearts foi um dos títulos mais vendidos para a PS2 e, agora, é um dos jogos mais populares para PC na Steam. Vou apresentar-te todos os melhores jogos joga o Kingdom Hearts, desde os «Final Mixes» até aos capítulos finais.

1. Kingdom Hearts III + DLC Re Mind [O melhor jogo da série Kingdom Hearts para um final grandioso e emocionante]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2020 Criador Square Enix Tempo médio de jogo 40 horas (jogo principal e DLC)

Os gráficos modernos e os sistemas de combate bem trabalhados fazem do Kingdom Hearts III + DLC Re Mind um dos melhores jogos da série Kingdom Hearts. Aqui, vais explorar mundos da Disney de filmes mais recentes (como Arendelle, de Frozen) e usar atrações populares dos parques da Disney como ataques. Achei que a mecânica dinâmica de transformação da Keyblade foi uma das partes mais gratificantes do jogo.



Um final emocionante e merecido encerra a saga Dark Seeker de uma forma que nunca vais esquecer. Embora nenhum personagem de Final Fantasy regresse nesta edição, o teu investimento na história global compensa em grande estilo. O impacto das novas melhorias de qualidade de vida torna toda a experiência muito mais agradável do que nas versões anteriores. É também um dos melhores jogos para PC da série.

Porque é que o escolhemos O jogo mais recente da série principal joga o Kingdom Hearts chegou depois de uma longa espera de 14 anos. Os fãs vão adorar voltar à série, e quem está a começar agora não vai ter de se preocupar com sistemas complicados.

O meu veredicto: O Kingdom Hearts III é o 13.º jogo de uma série com mais de 20 anos. Podes começar por aqui se não tiveres tempo para te pôr a par de tudo, mas os outros jogos dão à história o impacto que ela merece.

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2. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece [O melhor jogo Kingdom Hearts para jogadores da Switch]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2024 Criador Square Enix, Disney Interactive Studios Tempo médio de jogo 315 horas

A Obra-prima da Integrum é uma coleção de todos os jogos anteriores da série Kingdom Hearts num único pacote. É o melhor jogo para uma Nintendo Switch para os fãs de Kingdom Hearts, mas fica a saber que este jogo só está disponível como pacote para a Switch no Japão. Noutros países, podes comprar cada título separadamente ou optar pela versão em pacote do Steam para teres os mesmos resultados.

A Obra-prima da Integrum inclui a edição definitiva e final de todos os jogos da série Kingdom Hearts até (e incluindo) o Kingdom Hearts III. Isto exclui os jogos para telemóvel (Dark Road e Union X) e o jogo de ritmo Melodia da Memória. Os jogos lançados anteriormente para a Nintendo DS (358/2 Days e Re:Coded) estão incluídos como uma coleção de cenas em HD que recapitulam as suas histórias.

O Kingdom Hearts é conhecido por ter uma história complexa e muitas coleções de jogos reeditadas, mas o Integrum Masterpiece é o melhor jogo da série porque inclui todos eles.

Porque é que o escolhemos? É melhor jogares estes jogos por ordem cronológica se quiseres ter uma visão completa. Compreender a história não é difícil se jogares os jogos por ordem, e esta coleção é a melhor forma de o fazeres.

O meu veredicto: Os novatos podem sentir-se um pouco sobrecarregados com a coleção «Integrum Masterpiece», mas é a melhor forma de conhecer a franquia Kingdom Hearts.

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3. Kingdom Hearts HD 1.5 Remix [O melhor jogo da série Kingdom Hearts para uma experiência clássica completa]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Windows Ano de lançamento 2013 Criador(es) Square Enix, Disney Interactive Studios Tempo médio de jogo 40 horas

Se tiveste a sorte de ser miúdo quando o Kingdom Hearts foi lançado pela primeira vez na PlayStation 2, provavelmente tens memórias muito boas do jogo original. Os fãs de longa data vão ignorar todas as falhas para reviver a história tal como lhes foi contada pela primeira vez – incluindo eu próprio. É por isso que o Kingdom Hearts HD 1.5 Remix me é tão querido.

Esta coleção remasterizada inclui o Kingdom Hearts Final Mix, o Re: Chain of Memories em HD e a versão cinematográfica do 358/2 Days. Com esta remasterização, melhoraram os controlos da câmara e adicionaram os «Comandos de reação» ao Final Mix do KH1. Vais sentir o nível perfeito de nostalgia sem teres de te lembrar de como estas mecânicas costumavam ser frustrantes.

Porque é que o escolhemos O HD 1.5 Remix tem um certo encanto nostálgico que te transporta diretamente para o lançamento original, mas as funcionalidades que facilitam a jogabilidade reduzem as mecânicas frustrantes.

O meu veredicto: Esta é a melhor forma de jogares o Kingdom Hearts 1 sem teres uma cópia original para a PlayStation 2. Tem funcionalidades que melhoram a experiência e aumentam o teu prazer, mas é nostálgico até ao âmago.

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4. Kingdom Hearts HD 2.8: Capítulo Final – Prólogo [O melhor jogo de Kingdom Hearts para o Final Prelude]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Windows, Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) Square Enix, Disney Interactive Studios Tempo médio de jogo 29 horas

Todos os jogos do Kingdom Hearts HD 2.8: Capítulo Final – Prólogo são essenciais para perceber o desfecho emocional da história no Kingdom Hearts III. Eles preenchem a lacuna e levam as personagens favoritas dos fãs até onde precisam de estar para que o final tenha todo o seu impacto.

Aqui, vais encontrar o Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD (uma versão para a 3DS), o Kingdom Hearts 0.2: Nascimento pelo Sono –Uma passagem fragmentária–, e o K Kingdom Hearts χ – Contracapa (a coleção de cenas do jogo para telemóvel). Estas histórias podem parecer desconexas, mas têm um impacto enorme que não se pode ignorar.

Por que é que o escolhemos Esta coleção funciona como uma ponte para o Kingdom Hearts III. É essencial se quiseres compreender totalmente a história desse jogo.

O meu veredicto: Não podes ignorar estes jogos se estiveres interessado na história completa do Kingdom Hearts III.

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5. Kingdom Hearts: Nascimento pelo Sono Final Mix [O melhor jogo de Kingdom Hearts para uma prequela sombria e trágica]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PlayStation Portable, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2011 Criador(es) Square Enix, Disney Interactive Studios Tempo médio de jogo 35 horas

Nascimento pelo Sono é uma prequela da história de Kingdom Hearts. Acompanha três protagonistas importantes (Aqua, Terra e Ventus) pelos mundos da Disney nas suas jornadas para dominarem as suas Keyblades. Um estilo único e personagens inesquecíveis e importantes para a história fazem deste um título essencial. O novo sistema Command Deck também contribui para que este jogo seja considerado o melhor jogo do género hack-and-slash da série.

Embora a estrutura com três protagonistas possa ser um pesadelo para quem gosta de completar tudo, este jogo é um dos grandes destaques da linha Kingdom Hearts.

Por que é que o escolhemos Este título não está disponível como jogo independente fora do Japão, onde foi um exclusivo da PSP. Nos EUA (e a nível global), está disponível na maioria das plataformas em várias coleções jogar o Kingdom Hearts II.

O meu veredicto: O Kingdom Hearts Nascimento pelo Sono ocupa uma posição extremamente alta nas listas de classificação de todos os jogos Kingdom Hearts, e isso tem a sua razão de ser. Não podes deixar este de fora.

6. Kingdom Hearts: Melodia da Memória [O melhor jogo Kingdom Hearts para quem curte um caos musical nostálgico]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação rítmica Plataformas PlayStation 4, Xbox One, Windows, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Unidade de Negócios Criativos I da Square Enix, indieszero e Square Enix Tempo médio de jogo 16 horas

De todas as formas como o Kingdom Hearts tem recapitulado a série ao longo dos anos, o Melodia da Memória é único. É um jogo de ritmo respeitável que te leva a reviver os momentos mais importantes da história de cada título principal e spin-off. Pode ser difícil e frustrante às vezes, mas é uma forma única de revisitar tudo o que adoras no Kingdom Hearts.

Porque é que o escolhemos? Este jogo é uma excelente recapitulação da série e uma extensão divertida da franquia. Os fãs da série vão adorar, mas quem é só um fã ocasional pode ignorá-lo sem problemas.

O meu veredicto: Se gostas de jogos de ritmo e adoras os outros jogos da série KH, o Kingdom Hearts: Melodia da Memória é uma adição perfeita à tua coleção. Se não gostas de jogos de ritmo, não posso recomendar este.

7. Kingdom Hearts Union χ (Unchained/Union Cross) [O melhor jogo de Kingdom Hearts para uma história de fundo profunda (mas com muita repetição)]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG Plataformas Móvel Ano de lançamento 2013 Criador(es) Square Enix, Success, BitGroove, Disney Interactive Studios eu Tempo médio de jogo 19 horas

O Kingdom Hearts Union χ (Unchained/Union Cross) era um jogo para telemóvel baseado no universo KH, com um estilo artístico lindamente simplificado. Este RPG para telemóvel incluía um protagonista personalizável e uma série de missões da história, incluindo chefes de raid que podias enfrentar com os teus amigos. Na sua forma original, era incrivelmente repetitivo, mas levava a algumas revelações profundas e importantes.

Hoje em dia, é muito mais fácil ver a versão cinematográfica incluída em várias reedições da série KH para sentires todo o impacto da história.

Por que é que o escolhemos O Kingdom Hearts Union χ já não está disponível. Uma compilação cinematográfica de todos os elementos importantes da história está disponível no HD 2.8 Capítulo Final: Prólogo, onde estreia como Kingdom Hearts χ – Contracapa.

O meu veredicto: Provavelmente não vais conseguir encontrar este jogo, mas devias ver o filme cinematográfico antes de começares a jogar o Kingdom Hearts III.

8. Kingdom Hearts Dark Road [O melhor jogo da série Kingdom Hearts, só para fãs da história]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG Plataformas Móvel Ano de lançamento 2020 Criador(es) Square Enix, Success, BitGroove Tempo médio de jogo 50 horas

O Kingdom Hearts: Dark Road é mais um jogo para telemóvel da série Kingdom Hearts. Este jogo de construção de baralhos com combate automático segue a história de Xehanort, o principal antagonista da série. Se o Nascimento pelo Sono era uma prequela, o Dark Road é uma pré-prequela. Passado 70 anos antes de Nascimento pelo Sono, Dark Road mostra o Xehanort a viajar por belos mundos da Disney para dar início a toda a saga Dark Seeker.

Tanto os fãs casuais como os fãs mais dedicados à história vão adorar este jogo, se conseguirem ignorar os elementos típicos dos jogos para telemóvel.

Porque é que o escolhemos A história do Kingdom Hearts pode, por vezes, ser complicada, mas o Dark Road tem uma das melhores narrativas até agora. Apesar de ser um jogo para telemóvel com combate automático, os verdadeiros fãs da série não vão querer perder isto.

O meu veredicto: O «Dark Road» tem uma das melhores narrativas de toda a série «Kingdom Hearts»». Vale mesmo a pena dar uma vista de olhos, mesmo que não sejas fã de jogos para telemóvel.

9. Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance [O melhor jogo de Kingdom Hearts para quem gosta de parkour e de um toque de Pokémon]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas Nintendo 3DS, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2012 Criador(es) Square Enix, Disney Interactive Studios Tempo médio de jogo 37 horas

O Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance não é um título superpopular, mas apresenta algumas mecânicas ousadas que nunca foram usadas antes (nem depois) na série Kingdom Hearts. Ao longo do jogo, vais usar o Flowmotion, um sistema que não ficaria deslocado nos melhores jogos de parkour. Este sistema permite que o Sora e o Riku percorram rapidamente o mundo, capturando e sintetizando os Dream Eaters (basicamente Pokémon), e mergulhem diretamente na narrativa do Kingdom Hearts 3.

O regresso do Command System de Birth by Sleep e um estilo visual marcante distinguem este jogo dos outros títulos da série.

Por que é que o escolhemos O Dream Drop Distance era originalmente um jogo para a Nintendo 3DS, mas agora está disponível em coleções reeditadas em várias plataformas.

O meu veredicto: O Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (ou Kingdom Hearts 3D) é, por vezes, demasiado criticado, mas os fãs vão gostar da preparação para o próximo jogo da série.

10. Kingdom Hearts 358/2 Days [O melhor jogo da série Kingdom Hearts para te fazer chorar enquanto comes gelado]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas Nintendo DS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2009 Criador(es) H.a.n.d., Square Enix, Disney Interactive Studios Tempo médio de jogo 32 horas (Nintendo DS), 3 horas (Compilação Cinemática)

A Organização XIII estreou-se no Kingdom Hearts II e continua a ser importante ao longo de toda a série. Embora o Kingdom Hearts 358/2 Days tenha surgido mais tarde, conta a história importante e comovente de uma personagem de quem nos afeiçoamos bastante no Kingdom Hearts II.

A história do Roxas é melhor apreciada como um filme cinematográfico nas remasterizações em HD ou noutros relançamentos. Embora possas jogar a versão original para a Nintendo DS para teres a experiência completa, ela não se compara aos melhores jogos de RPG de ação presentes no resto da série. Mas a história? Vale a pena.

Porque é que o escolhemos Os fãs mais dedicados podem preferir jogar a experiência original em vez de se limitarem a ver as cenas cinematográficas. Mas fica a saber que, na sua forma original, é um verdadeiro martírio.

O meu veredicto: Vale a pena experimentar o Kingdom Hearts 358/2 Days, mas talvez não na sua versão original. Os fãs do KH2 vão adorar mergulhar mais fundo na história do Roxas.

11. Kingdom Hearts Re: Chain of Memories [O melhor jogo da série Kingdom Hearts para quem adora ou detesta estas mecânicas]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas Game Boy Advance, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2004/2007 Criador(es) Square Enix, Disney Interactive Studios Tempo médio de jogo 30 horas

Toda a série Kingdom Hearts é, de certa forma, um RPG de ação, mas o Re: Chain of Memories destaca-se (o que pode ser uma desvantagem, dirão alguns). É um jogo de construção de baralhos que mistura combate de ação em tempo real com mecânicas de cartas rápidas, e a curva de aprendizagem é íngreme. Jogar para ganhar recursos pode ser uma chatice, especialmente quando o sistema de combate é difícil de aprender.



Ao longo do jogo, vais percorrer as memórias do Sora e encontrar personagens que se tornam extremamente importantes no Kingdom Hearts II. Recomendo que jogues a versão remasterizada em vez do lançamento original para Game Boy Advance.

Por que é que o escolhemos O Kingdom Hearts Re: Chain of Memories é difícil, mas cumpre um papel essencial quando jogado na altura certa da série.

O meu veredicto: Re: Chain of Memories é desafiante, mas de uma forma que alguns fãs vão achar gratificante. Joga as remasterizações modernas, se possível.

12. Kingdom Hearts 2 Final Mix [O melhor jogo da série Kingdom Hearts para uma jogabilidade perfeita de RPG de ação]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2005 Criador(es) Square Enix, Disney Interactive Studios Tempo médio de jogo 40 horas

Se perguntares a qualquer fã de Kingdom Hearts, é provável que te digam que o Kingdom Hearts II Final Mix é o seu jogo favorito da série. Esta sequela espetacular melhorou em todos os aspetos em relação ao primeiro jogo, mantendo ao mesmo tempo a essência que o tornou tão popular.

O combate está melhor do que nunca. A história é complexa e intensa. Se achavas que as batalhas contra os chefes em Kingdom Hearts I eram impressionantes, Kingdom Hearts II vai fazer-te rever a tua opinião.

Por que é que o escolhemos A mecânica de combate é diferente do primeiro jogo, mas tudo foi aperfeiçoado ao máximo neste título.

O meu veredicto: O Kingdom Hearts II tem uma jogabilidade superior e sistemas impecáveis. A história está muito melhor do que no primeiro jogo, e nem sequer precisas de um dos melhores portáteis para jogos para o rodar.

13. Kingdom Hearts I Final Mix [O melhor jogo da série Kingdom Hearts, onde tudo começou]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2002 Criador(es) Square Enix, Disney Interactive Studios Tempo médio de jogo 35 horas

Só consigo imaginar como deve ter sido a reunião em que este jogo foi apresentado. Um jogo que junta personagens populares da Disney com os de Final Fantasy deve ter parecido ridículo na altura. Agora, Kingdom Hearts é uma franquia de sucesso mundial – e tudo começou aqui. No Kingdom Hearts 1, acompanhas o Sora e os seus companheiros, o Donald e o Pateta, enquanto procuram os seus amigos e salvam os mundos da Disney da destruição.

A versão Final Mix do jogo inclui o Kingdom Hearts Final Mix, o 358/2 Days e o Re: Chain of Memories. É tudo o que precisas para começares.

Por que é que o escolhemos O número de plataformas em que este jogo está disponível torna-o mais acessível. Deves escolher a versão que for mais fácil de aceder para ti.

O meu veredicto: Se já jogaste este jogo, joga-o outra vez. É um dos melhores jogos para um jogador da PlayStation 2, e quem é que não gostaria de ver onde tudo começou?

14. Kingdom Hearts 0.2: Uma Passagem Fragmentária [O melhor jogo da série Kingdom Hearts para uma aventura fantástica e curta]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PlayStation 4, PC, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Square Enix Tempo médio de jogo 3 horas

Kingdom Hearts 0.2: Uma Passagem Fragmentária acompanha a Aqua, uma das protagonistas de Birth By Sleep, enquanto ela atravessa o Reino das Trevas. É basicamente um prólogo para o Kingdom Hearts III. Apesar de ser um jogo curto (com uma duração média de pouco mais de 3 horas), é uma forma fantástica de apresentar o jogo final da saga Dark Seeker.



É uma introdução bem trabalhada ao estilo moderno de Kingdom Hearts e conta com o regresso de uma personagem adorada pelos fãs. Se já chegaste até aqui, esta experiência vale mesmo a pena.

Por que é que o escolhemos Apesar de este jogo ser curto, é lindo. Vais jogar na pele da Aqua, uma das favoritas dos fãs, durante algumas horas, fazendo a ponte entre ela e o Kingdom Hearts III e o seu lugar na narrativa.

O meu veredicto: «Passagem Fragmentária» é curto, mas encantador. É a prequela perfeita para o «Kingdom Hearts» III».

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da série Kingdom Hearts?

O melhor jogo da série Kingdom Hearts é o Kingdom Hearts III + DLC Re Mind. Oferece gráficos espetaculares, uma história épica e uma jogabilidade aperfeiçoada. O DLC acrescenta conteúdo extra e elementos narrativos mais aprofundados, tornando-o a experiência definitiva de Kingdom Hearts.

Qual é o jogo mais difícil da série Kingdom Hearts?

Se considerarmos apenas a mecânica de jogo, o Kingdom Hearts: Re: Chain of Memories é o jogo mais difícil da série. Abandona o combate típico dos RPG de ação e usa, em vez disso, um sistema baseado em cartas e no RNG, o que pode ser frustrante e difícil de dominar.

Qual é melhor, o Kingdom Hearts 1 ou o 2?

O Kingdom Hearts 1 é uma introdução sólida à série, mas o Kingdom Hearts II é amplamente considerado um jogo melhor. Tem uma série de personagens originais cativantes e lutas contra chefes mais envolventes do que o primeiro jogo, além de mecânicas mais aperfeiçoadas.

O Kingdom Hearts 1.5 e o 2.5 são iguais ao 1 e ao 2?

O Kingdom Hearts 1.5 e o 2.5 são consideradas as edições definitivas do 1 e do 2. Ambos incluem uma versão remasterizada do respetivo jogo, bem como dois títulos adicionais da saga (Re: Chain of Memories e 385/2 Days para o 1; Nascimento pelo Sono e Re:Coded para o 2).

Posso jogar o Kingdom Hearts 3 sem ter jogado o 1 e o 2?

Sim, podes jogar o Kingdom Hearts III sem teres jogado os dois primeiros jogos. Começar o jogo sem conhecer o contexto da história pode ser confuso, mas o combate é suficientemente bom para te manter entretido.