Os 16 melhores jogos medievais que tens de experimentar em 2026: antigos, mas que continuam a valer a pena

Todos os melhores jogos medievais que existem têm algumas coisas em comum, incluindo arquitetura gótica, sociedades hierárquicas e outros temas históricos próprios da Idade Média. Um jogo não tem de ser historicamente preciso; alguns títulos medievais fantásticos incorporam magia e criaturas fictícias, trocando a precisão histórica por uma experiência mais voltada para a fantasia.

Vou mostrar-te agora os melhores títulos que o género medieval tem para oferecer. Quer prefiras jogos baseados na história real ou jogos de fantasia repletos de elementos medievais, esta lista vai dar-te o melhor dos dois mundos e indicar-te títulos que valem o teu tempo e dinheiro. Pronto para viver um mundo de aço frio, política e guerra? Vamos lá!

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos medievais

Já existem muitos jogos medievais de primeira linha no mercado, mas se tivesse de recomendar apenas os melhores títulos do género, eis o que escolheria para as minhas escolhas de topo:

1 Elden Ring 2022 Uma obra-prima do género «Soulslike», sombria e repleta de ação, que oferece uma experiência desafiante num mundo aberto com castelos de estilo gótico, combates intensos e uma história complexa. Buy now 2 The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 A obra-prima definitiva da fantasia em mundo aberto que estabeleceu o padrão de excelência para os RPGs, oferecendo uma liberdade quase ilimitada no modo sandbox, batalhas contra dragões e um potencial lendário para mods. Buy now 3 Dragon's Dogma 2 2024 Um RPG de ação num vasto mundo aberto, com uma história clássica do tipo «de zero a herói», mecânicas de combate complexas e um sistema inovador de companheiros chamado «Pawn». Buy now

Lembra-te de que as minhas escolhas são subjetivas. Na verdade, há muitos outros jogos que mereciam fazer parte desta lista. Mas ainda temos muitos mais jogos para abordar, por isso fica atento – os teus favoritos podem muito bem estar entre eles.

Os 16 melhores jogos medievais para fãs de espadas, castelos e reinos

O género medieval oferece um encanto intemporal e uma jogabilidade emocionante, quer se trate de conquistar territórios ou de lutar contra grandes exércitos. Para te ajudar a encontrar os melhores títulos, aqui está uma lista de jogos altamente recomendados em diferentes subgéneros.

1. Elden Ring [O melhor jogo do género «Soulslike» de mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PS4, Nintendo Switch 2, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor/Editora FromSoftware / Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo 50 horas

O Elden Ring é o exemplo perfeito de um jogo com uma temática sombria e repleto de ação, feito como deve ser. É, de longe, um dos melhores jogos do género «soulslike» de sempre, o que é um grande elogio, tendo em conta o sucesso de crítica de quase todos os títulos da série Soulsborne.

Com castelos de estilo gótico, uma seleção impressionante de armas brancas e uma variedade de cavaleiros fantásticos que podes massacrar, o Elden Ring é um dos poucos jogos que, pessoalmente, tive dificuldade em largar, por mais vezes que os chefes me pusessem à prova.

Este é, sem dúvida, o jogo ideal para ti se fores um grande fã de RPGs medievais de fantasia como eu, apesar de poder ser um desafio para jogadores mais casuais.

O meu veredicto: Um jogo do tipo «Soulslike» com uma temática sombria e repleto de ação, o Elden Ring oferece uma experiência desafiante, mas gratificante, com os seus combates intensos e um mundo de estilo gótico. É um jogo imperdível para os fãs de RPG medieval de fantasia que apreciam chefes difíceis e uma história detalhada.

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2. The Elder Scrolls V: Skyrim [Referência de excelência para RPGs de mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor/Editora Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 109 horas

A seguir, temos o Skyrim – um RPG de fantasia medieval icónico que estabeleceu o padrão de excelência para todos os títulos modernos de mundo aberto. Aqui, podes fazer praticamente tudo o que te apetecer.

Queres caçar dragões até quase à extinção, tornar-te líder de uma grande facção exclusiva, derrubar um império sozinho ou criar armas divinas com perfeição? Podes fazer tudo isso no Skyrim, além de muitas outras coisas fantásticas.

O Skyrim é uma obra-prima que, na minha opinião, todos os futuros RPGs de mundo aberto deviam tomar como exemplo, tendo em conta que é um enorme sucesso comercial e um título antigo muito querido, de que os jogadores ainda hoje falam com entusiasmo. É também um dos jogos mais modificados de sempre, o que aumenta a sua capacidade de ser jogado várias vezes. Não admira que vários jogadores tenham, de alguma forma, passado milhares de horas a jogar este jogo sem se fartarem dele.

O meu veredicto: O Skyrim estabeleceu o padrão para os RPGs de mundo aberto modernos, oferecendo uma liberdade inigualável para explorar, cumprir missões e personalizar a tua experiência. A sua popularidade duradoura e a enorme comunidade de modders proporcionam uma rejogabilidade quase ilimitada.

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3. Dragon’s Dogma 2 [Melhor Sistema de Companheiros (Pawns)]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Windows, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor/Editora Capcom Tempo médio de jogo 30 horas

O Dragon’s Dogma 2 é um RPG de mundo aberto com gráficos fantásticos e um enredo clássico do tipo «de zero a herói». Aqui, podes criar a tua própria personagem e perder-te num mundo vasto e perigoso, cheio de inimigos monstruosos, armas e armaduras lindas para saquear ou trocar, além de inúmeros castelos e aldeias de estilo medieval para explorar.

Apesar do lançamento um pouco abaixo do esperado, que se deveu em grande parte a problemas de desempenho que, por alguma razão, afetaram até mesmo computadores de gama alta, o Dragon’s Dogma 2 continua a ser um jogo de fantasia com temática medieval que eu recomendo, especialmente se preferires RPGs em vez dos habituais jogos de estratégia medieval.

O meu veredicto: Apesar de um lançamento complicado, este RPG de mundo aberto oferece uma história visualmente fantástica e clássica, do zero ao herói. É altamente recomendado para fãs de RPG de fantasia interessados num mundo vasto e perigoso, cheio de inimigos únicos.

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4. Mount and Blade II: Bannerlord [Ideal para batalhas épicas em grande escala]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PS4, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora TaleWorlds Entertainment Tempo médio de jogo 100 horas

Prefere lutar ao lado das tuas tropas em vez de te limitares a ordenar-lhes que avancem, longe de toda a ação? Não te preocupes, porque no Mount and Blade II: Bannerlord podes ter o prazer de atacar ou disparar contra os teus inimigos no campo de batalha, ao mesmo tempo que dás ordens táticas aos teus exércitos.

São poucos os jogos ambientados na Idade Média que conseguem competir com o Mount & Blade II: Bannerlord no que diz respeito a batalhas épicas em grande escala e variedade de unidades, o que o torna o jogo ideal se quiseres entrar na pele de um comandante valente que avança na linha da frente ou de um estratega perspicaz, capaz de superar exércitos mais fortes através do uso de táticas e formações.

Podes personalizar uma personagem e começar o Mount & Blade II: Bannerlord como um completo desconhecido, para depois dar início a uma clássica história de ascensão da pobreza à riqueza, participando em torneios, fazendo bons negócios, negociando com outras facções, contratando unidades de combate mais fortes e até usando o casamento como ferramenta política.

O meu veredicto: Este jogo destaca-se por proporcionar batalhas épicas em grande escala, onde lutas ao lado das tuas tropas enquanto as comandas taticamente. É a experiência de RPG perfeita tanto para valentes comandantes na linha da frente como para estrategas perspicazes.

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5. Crusader Kings III [Melhor jogo de estratégia para intrigas políticas]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, Linux, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora Paradox Development Studio / Paradox Interactive, informo-te que Tempo médio de jogo 156 horas

O género medieval já nos habituou a jogos de estratégia fenomenais, mas mesmo no meio de tantos títulos fantásticos, o Crusader Kings III destaca-se como um jogo imperdível tanto para os fãs da época medieval como para os apreciadores de jogos de estratégia.

Ao contrário da maioria dos outros jogos de estratégia desta lista, o foco do Crusader Kings III não está nas batalhas em grande escala nem na formação de unidades de combate (embora também possas fazer isso), mas sim nas maquinações políticas e nos esquemas magistrais a longo prazo.

Prefere seduzir a esposa de um senhor rival, raptar herdeiros ou criar uma nova religião para expandir o teu império, em vez de ires para a guerra? Se sim, então este jogo é perfeito para ti, pois só os génios ambiciosos prosperam no Crusader Kings III.

O meu veredicto: Este jogo de estratégia dá prioridade, de forma única, às intrigas políticas e às maquinações a longo prazo, em vez da guerra em grande escala. É o jogo perfeito para os genios que gostam de sedução, sequestros e de criar novas religiões para dominar o reino.

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6. Kingdom Come: Deliverance II [Melhor RPG realista com uma história forte]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor/Editora Warhorse Studios / Deep Silver Tempo médio de jogo 92 horas

Se preferes jogos para um jogador com uma história forte, então o Kingdom Come: Deliverance II vai satisfazer todas as tuas necessidades medievais e muito mais. Enquanto a sua antecessora, Kingdom Come: Deliverance, se destaca orgulhosamente entre os melhores jogos de RPG de todos os tempos, o Deliverance II pega em tudo isso e torna-o ainda melhor, criando uma sequela praticamente perfeita.

É mesmo difícil não ficar impressionado com as melhorias que a Warhorse Studios fez no Kingdom Come: Deliverance II. Tem gráficos espetaculares e um mundo aberto mais detalhado, o que torna difícil acreditar que a série tenha surgido graças ao financiamento coletivo no Kickstarter. Uau, como evoluímos!

Simplesmente não há muitos jogos que levem o realismo a um nível tão elevado. Por exemplo, a jogabilidade de combate faz-te sentir como um cavaleiro imparável – ou um bêbado iludido, tudo dependendo do quão bem te treinas. Não é mesmo o tipo de jogo em que podes fazer speedruns logo no primeiro nível, e é exatamente isso que o torna uma experiência tão gratificante.

O meu veredicto: Esta sequela com uma história forte oferece um realismo impressionante e um mundo aberto envolvente e detalhado. O sistema de combate é desafiante e gratificante, exigindo habilidade e treino para teres sucesso como cavaleiro.

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7. Manor Lords [A melhor combinação de combate RTS e construção de cidades]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor/Editora Magia Eslava / Cavalo com Capuz Duração média do jogo 16 horas

O «Manor Lords» é um jogo de estratégia e construção de cidades que te permite gerir o teu próprio território durante o final da Idade Média na Francónia, na Europa. Oferece uma combinação magistral de mecânicas clássicas de RTS, sistemas de personalização detalhados e combate tático.

No Manor Lords, podes transformar uma pequena aldeia num centro movimentado de comércio e poder militar, lutar ao lado da tua milícia contra ameaças externas e dominar os territórios de outros nobres. É mesmo um dos melhores jogos de estratégia para fãs da Idade Média, especialmente se gostas de jogabilidade ao estilo joga o Clash of Clans.

Recomendo vivamente o Manor Lords para quem quiser jogar um jogo de estratégia simples, mas moderadamente desafiante, que recompensa a gestão eficiente de recursos e táticas de combate precisas.

O meu veredicto: Este jogo oferece uma mistura fantástica de estratégia de construção de cidades e combate tático. É altamente recomendado para fãs que valorizam a gestão eficiente de recursos e manobras de batalha precisas.

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8. Going Medieval [O melhor simulador de colónia de história alternativa]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2021 (Acesso Antecipado), 2026 (lançamento completo) Desenvolvedor/Editora Foxy Voxel / Mythwright Tempo médio de jogo 45 horas

Ambientado num século XIV alternativo, onde 95% da população mundial pereceu devido a uma praga mortal, Going Medieval é um simulador de colónia cativante que te desafia a reconstruir a sociedade a partir das cinzas.

Neste jogo, guias um grupo de sobreviventes enquanto constroem fortalezas de vários andares, gerem recursos e defendem o seu povoado recém-criado contra ataques, condições meteorológicas adversas e ameaças externas.

Com as suas mecânicas de construção complexas, gestão das necessidades dos aldeões e defesa tática em combate, o De volta à Idade Média oferece uma experiência de simulação rica para jogadores que adoram arquitetura medieval e jogos de estratégia do tipo «sandbox».

O meu veredicto: Um excelente simulador de colónia de história alternativa que combina a gestão da sobrevivência com a construção complexa de castelos de vários andares. Oferece uma profundidade imensa para jogadores que gostam de reconstruir a sociedade e defender os seus colonos de ameaças hostis.

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9. Chivalry II [Melhor jogo multijogador de combate corpo a corpo em grande escala]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor/Editora A Torn Banner Studios / Tripwire Interactive informam Tempo médio de jogo 45 horas

Apetece-te um jogo multijogador na primeira pessoa onde podes escolher a tua personagem entre quatro classes principais – cada uma com o seu estilo de jogo único – e mostrar as tuas habilidades? O Chivalry II é a escolha certa para ti, com o seu combate rápido e baseado na habilidade, perfeito para os viciados em adrenalina e competição.

O Chivalry II oferece uma boa seleção de mapas divertidos, controlos fluidos tanto para PC como para consolas, bem como gráficos bastante bons que tornam todas as sequências de batalha espetaculares — e por vezes engraçadas — muito divertidas de ver.

No geral, diria que o Chivalry II é uma abordagem divertida aos jogos medievais multijogador que todos os jogadores competitivos deviam ter em conta. Isto vale ainda mais se fores fã de jogos com temática histórica. Queres aniquilar outros jogadores enquanto sitias castelos ou incendias aldeias? Experimenta este jogo e agradece-me mais tarde!

O meu veredicto: Este título oferece uma abordagem divertida e dinâmica ao combate medieval multijogador, com uma perspetiva na primeira pessoa baseada na habilidade. É a escolha ideal para jogadores competitivos que gostam de cercos em grande escala e de sequências de batalha divertidas e cheias de adrenalina.

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10. DOOM: The Dark Ages [O melhor jogo de tiro medieval de ritmo acelerado]

A nossa pontuação Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor/Editora id Software / Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 20 horas

Aposto que não esperavas encontrar o DOOM: The Dark Ages nesta lista, mas, acredites ou não, encaixa na perfeição.

Embora a maioria dos melhores jogos DOOM seja conhecida por se inclinar fortemente para a ficção científica, esta prequela do reboot suave de 2016 dá uma volta ligeiramente diferente. Continua a ter imenso material futurista, mas desta vez, a outra parte da receita são temas medievais profundamente góticos, e funciona surpreendentemente bem.

Tu, na pele de um Doom Slayer, lutas ao lado da tua facção, conquistando território num mundo cheio de castelos, honra e, claro, demónios. Embora, em comparação com os seus antecessores, este jogo seja mais estratégico, continua a ser super acelerado se comparado com jogos como o Crusader Kings III ou o Medieval II: Total War.

Mas talvez seja exatamente isso que tem faltado à tua experiência medieval. Se não te preocupas muito com a precisão histórica, experimenta e descobre. Tenho a sensação de que vais adorar.

O meu veredicto: Esta surpreendente prequela combina habilmente a ação rápida de um jogo de tiro com temas medievais góticos profundos. Oferece uma experiência de combate única e estratégica para jogadores que não se preocupam estritamente com a precisão histórica.

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11. For Honor [Melhor Jogo Competitivo de Combate Corpo a Corpo]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/Editora Ubisoft Montreal / Ubisoft Tempo médio de jogo 45 horas

Se não estás satisfeito com o nível de competitividade ou com a complexidade do sistema de combate do Chivalry II, só há mais um jogo que te recomendo: o For Honor. Aqui, é super incentivado esforçares-te ao máximo, memorizando combinações, kits de heróis e tempos de contra-ataque, a menos que queiras ser completamente esmagado, mesmo em elos mais baixos.

Mas não deixes que isso te intimide a experimentar este jogo, pois o For Honor tem uma campanha de história para um jogador incrível, para acompanhar os seus excelentes modos multijogador. Para não falar que também tem um sistema de tutoriais decente, sob a forma de «Warrior Trials», que te deve dar uma boa hipótese de te defenderes quando, eventualmente, decidires concentrar-te no PVP.

E, tal como o Chivalry II, o For Honor também funciona excepcionalmente bem tanto no PC como nas consolas, por isso não te esqueças de o comprar se quiseres passar mais tempo a jogar jogos medievais competitivos.

O meu veredicto: O For Honor é um jogo de combate corpo a corpo competitivo, onde o domínio dos combos, dos kits dos heróis e dos tempos de contra-ataque é essencial para o sucesso. Oferece modos multijogador fantásticos, apoiados por uma incrível campanha de história para um jogador e tutoriais sólidos.

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12. Dinastia Medieval [A melhor mistura de construção de cidades e sobrevivência]

A nossa pontuação Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora Render Cube / Toplitz Productions Tempo médio de jogo 53 horas

A vida de um plebeu na Idade Média não é brincadeira nenhuma, e o Dinastia Medieval permite-te vivenciar isso em primeira mão, ao deixar-te jogar na pele de um humilde camponês logo desde o início. Claro que, mais à frente, acabarás por conseguir construir castelos e lutar ao lado dos teus exércitos, o que faz com que todo o esforço valha a pena.

Tendo jogado o Dinastia Medieval, posso dizer que é, sem dúvida, uma experiência que não vou esquecer tão cedo. Para mim, foi basicamente um Minecraft de estilo medieval, devido à enorme quantidade de recolha de recursos e criação de itens que tens de fazer para avançares.

Apoiado por gráficos fantásticos e uma dinâmica de jogo interessante, em que jogas como o teu herdeiro sempre que a tua personagem morre, é sem dúvida um exemplo brilhante dos melhores jogos de mundo aberto que recomendo não só aos apreciadores de jogos medievais, mas também aos fãs de jogos de sobrevivência.

O meu veredicto: Este título oferece uma mistura única de sobrevivência e construção de cidades, começando como um camponês que tem de trabalhar para construir uma grande dinastia. A sua jogabilidade cativante inclui a recolha de recursos, a criação de itens e jogar na pele do herdeiro da tua personagem.

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13. Total War: MEDIEVAL II [Um clássico intemporal dos jogos de estratégia em tempo real históricos]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, Android, iOS Ano de lançamento 2006 Desenvolvedor/Editora The Creative Assembly / Sega Tempo médio de jogo 70 horas

A série Guerra Total Medieval tem sido uma bênção para a franquia Total War no seu conjunto, sendo o Total War: Medieval II o melhor título dos dois jogos. É um clássico intemporal que te permite construir um império pela Europa medieval, Norte de África e Médio Oriente, com a ajuda de mecânicas divertidas de RTS e de uma comunidade ativa de modding.

Embora o «Medieval: Total War» fosse um jogo de estratégia em tempo real bastante bom para a sua época, o «Total War: Medieval II» elevou significativamente a fasquia e continua a ser um dos melhores jogos da série «Total War» até aos dias de hoje, apesar de ter sido lançado há mais tempo.

Claro, pode é ter gráficos e IA um pouco desatualizados em comparação com outros jogos de estratégia desta lista, mas é para isso que servem os mods, certo? Mesmo sem mods para personalizar a tua experiência, eu continuaria a recomendar este jogo a qualquer entusiasta de estratégia medieval que se preze. É mesmo assim tão bom.

O meu veredicto: Este é um clássico intemporal do género RTS que ainda se mantém bem face aos jogos modernos. É um jogo obrigatório para os entusiastas de estratégia histórica, especialmente com a vantagem da comunidade ativa de modding.

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14. A Plague Tale: Requiem [Melhor narrativa sombria e gráficos]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch – Versão na nuvem Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor/Editora Asobo Studio / Focus Entertainment Tempo médio de jogo 20 horas

A Plague Tale: Requiem conta a história de dois irmãos enquanto percorrem o cenário infernal, traiçoeiro e de pesadelo que é a França na época medieval. Aqui, todas as facções estão em guerra e a Peste Negra está no auge, devastando o reino até quase à destruição total.

É sem dúvida um dos jogos com a melhor história que já joguei, com um enredo sombrio e distorcido, mas ao mesmo tempo comovente, que fez com que fosse difícil largar o jogo do início ao fim. Claro que não é só a história que faz com que A Plague Tale: Requiem se destaque acima de todos os outros grandes jogos medievais. Caso contrário, não estaria nesta lista.

Para além da sua narrativa soberba, «A Plague Tale: Requiem» também se destaca com uns gráficos dos mais impressionantes de todos os títulos medievais modernos, tornando-o um deleite visual, especialmente num PC ou consola topo de gama.

O meu veredicto: Este jogo apresenta uma narrativa sombria, mas comovente, tendo como pano de fundo a França medieval durante a Peste Negra. Para além da história fantástica, apresenta alguns dos gráficos mais impressionantes entre os títulos medievais modernos.

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15. Baldur's Gate 3 [Melhor RPG de fantasia ao estilo D&D]

A nossa pontuação Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor/Editora Larian Studios / Larian Studios Tempo médio de jogo 114 horas

O Baldur's Gate 3 é um RPG de alta fantasia com elementos medievais entrelaçados na história, tal como quase todos os videojogos baseados em DnD já lançados. Aqui, podes jogar com personagens únicas e pré-criadas ou criar a tua própria personagem com um passado, estatísticas, raça e habilidades personalizadas.

Se estás à procura de um RPG fenomenal e centrado na narrativa, que te permita explorar um mundo aberto mágico com morte, monstros e a ameaça de guerra a cada passo, então o Baldur's Gate 3 vai certamente deixar-te de boca aberta.

No entanto, uma narrativa forte não é o único trunfo do Baldur's Gate 3, já que este jogo também apresenta gráficos excecionais, personagens memoráveis, vários mapas detalhados e um combate por turnos baseado em estratégia, que torna as várias jogadas uma delícia em vez de uma tarefa chata e inconveniente.

Se estás preparado para passar dezenas ou até centenas de horas num único jogo, então o Baldur's Gate 3 é um título magnífico que não deves perder.

O meu veredicto: Este magnífico RPG centrado na narrativa oferece um mundo aberto imenso e mágico, enraizado na tradição do D&D. O seu sistema de combate por turnos e as suas personagens memoráveis tornam as várias jogadas um prazer contínuo.

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16. Wartales [Melhor Jogo Indie de Estratégia por Turnos]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor/Editora Shiro Games / Shiro Unlimited Tempo médio de jogo 60 horas

O Wartales é um dos melhores jogos indie para os fãs de jogos medievais que procuram uma boa experiência a jogador único. Recomendo vivamente que o experimentes pelo menos uma vez, especialmente se gostas de criar e personalizar as tuas personagens para as preparares para aventuras longas e extenuantes.

No Wartales, a tua missão é liderar um bando de mercenários num mundo duro e implacável que ainda está a recuperar de uma praga devastadora.

É repleto de elementos estratégicos envolventes, funcionalidades de personalização de unidades e mecânicas clássicas por turnos que vais achar desafiantes, mas também divertidas, especialmente se não te importares de jogar em níveis de dificuldade mais elevados.

O meu veredicto: Este excelente jogo indie oferece uma experiência desafiante para um jogador, na qual lideras um grupo de mercenários num mundo pós-peste. É repleto de estratégia por turnos envolvente e de funcionalidades de personalização de unidades muito completas, para aventuras extenuantes.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos medievais

Qual é o melhor ponto de partida para quem procura a melhor experiência de jogo medieval hoje em dia? Depende do tipo de desafio que procuras.

Para os puristas da fantasia sombria e dos jogos do tipo «Soulslike»: o Elden Ring está no topo como a experiência definitiva de fantasia medieval sombria, combinando um mundo aberto vasto e complexo com combates desafiantes e castelos góticos cheios de atmosfera.

o Elden Ring está no topo como a experiência definitiva de fantasia medieval sombria, combinando um mundo aberto vasto e complexo com combates desafiantes e castelos góticos cheios de atmosfera. Para os puristas da liberdade do tipo sandbox: The Elder Scrolls V: Skyrim continua a ser o auge definitivo dos mundos abertos, com uma liberdade de interpretação inigualável, encontros icónicos com dragões e um ecossistema lendário de mods que o mantém intemporal.

The Elder Scrolls V: Skyrim continua a ser o auge definitivo dos mundos abertos, com uma liberdade de interpretação inigualável, encontros icónicos com dragões e um ecossistema lendário de mods que o mantém intemporal. Para os entusiastas dos RPG de ação e da caça a monstros: o Dragon’s Dogma 2 oferece uma jornada de tirar o fôlego, do zero ao herói, com combates viscerais contra monstros gigantes e um sistema inovador de companheiros controlados pela IA (Pawns).

o Dragon’s Dogma 2 oferece uma jornada de tirar o fôlego, do zero ao herói, com combates viscerais contra monstros gigantes e um sistema inovador de companheiros controlados pela IA (Pawns). Para os comandantes de batalhas táticas: «Mount & Blade II: Bannerlord» oferece a simulação definitiva de guerra medieval, permitindo-te comandar formações militares enquanto tu próprio abres caminho através das paredes de escudos da linha da frente.

«Mount & Blade II: Bannerlord» oferece a simulação definitiva de guerra medieval, permitindo-te comandar formações militares enquanto tu próprio abres caminho através das paredes de escudos da linha da frente. Para os mestres das intrigas da corte e da grande estratégia: o Crusader Kings III troca o combate direto com espadas por maquinações políticas, sedução e sobrevivência dinástica.

Seja qual for a tua preferência, quer seja a liberdade de exploração num mundo aberto, a emoção da caça a monstros ou comandar vastos exércitos medievais no campo de batalha, estes jogos prometem uma viagem gratificante pela Idade Média.

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