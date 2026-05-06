Os 15 melhores jogos parecidos com o Moonlighter em 2026 para os fãs de jogos de saque aconchegantes

Jogos como o Moonlighter criaram um nicho especial para quem adora equilibrar aventura e comércio. O ciclo do Moonlighter — lutar em masmorras geradas aleatoriamente à noite e gerir uma loja acolhedora durante o dia — inspirou todo um género de jogos de «heróis-comerciantes».

Depois de anos a explorar roguelites e simulações de gestão, descobri que nenhum título consegue reproduzir a magia do Moonlighter – mas vários chegam perto. Nesta lista, vais descobrir 15 jogos que captam a alegria de lutar contra monstros, reabastecer prateleiras, criar equipamento e construir relações, combinando um charme acolhedor com uma exploração emocionante.

As nossas 3 melhores escolhas de jogos semelhantes ao Moonlighter

Antes de mergulhares nas análises completas, aqui estão três títulos que se destacam e que combinam comércio, aventura e uma progressão acolhedora melhor do que os restantes. Passei dezenas de horas com cada jogo e tive em conta a dinâmica de jogo, o acabamento e os elogios da comunidade ao selecioná-los. Cada um deles capta o espírito do Moonlighter, ao mesmo tempo que acrescenta o seu toque único à experiência do herói-comerciante.

Moonlighter 2: O Cofre Infinito (2025) – A tão esperada sequela expande a fórmula original com lojas maiores, um sistema de criação mais aprofundado e masmorras mais perigosas, mantendo ao mesmo tempo aquele ciclo viciante de «comerciante de dia, herói de noite». Recettear: A História de uma Loja de Artigos (2010) – O jogo que deu início à tendência dos «RPG de lojista». Gere a tua loja, define preços e manda aventureiros às masmorras à procura de saques neste clássico de gestão encantador e fantasioso. Dave the Diver (2023) – Combina exploração em águas profundas, pesca e gestão de um restaurante num mundo pixelizado deslumbrante; cada mergulho é uma aventura e o bar de sushi é puro conforto.

Não pares de ler ainda! Estás prestes a ver como estes três se comparam aos restantes e a descobrir mais jogos semelhantes ao Moonlighter que te vão dar vontade de afiar a espada e reabastecer as prateleiras outra vez.

Tudo o que precisas de saber sobre o Moonlighter

O Moonlighter é mais do que apenas um sucesso indie – é um jogo que ajudou a definir um novo género híbrido que combina a exploração de masmorras, a gestão empresarial e uma progressão tranquila. Coloca-te na pele do Will, um humilde lojista com sonhos muito maiores do que a sua loja numa pequena cidade. Todas as noites, ele aventura-se em masmorras perigosas e geradas proceduralmente para recolher saques, só para vender esses tesouros conquistados com esforço durante o dia e financiar a sua próxima aventura. Este ciclo de jogabilidade inteligente mantém os jogadores viciados com o seu ritmo gratificante de risco e recompensa.

Com o tempo, o Moonlighter tornou-se uma referência para jogos que combinam ação e economia numa experiência única e fluida. Quer te sintas atraído pelo seu combate fluido, pelo estilo artístico pixel-perfect ou pela sua ambição comovente, o Moonlighter continua a ser um clássico moderno que inspira tanto os criadores como os fãs.

A história do Moonlighter

Lançado em 2018, o Moonlighter rapidamente se tornou um sucesso inesperado, cativando os jogadores com a sua mistura de combate de RPG de ação e simulação de gestão de loja. Desenvolvido pela Digital Sun, o jogo inspirou-se nos jogos retro de exploração de masmorras, em títulos de gestão como o «Recettear: A História de uma Loja de Artigos»» e no género roguelite, que estava a ganhar popularidade rapidamente na altura. A sua combinação de geração procedural, arte pixelizada vibrante e mecânicas económicas inteligentes diferenciou-o tanto dos RPGs tradicionais como das simulações típicas de lojas.

Os criadores continuaram a aperfeiçoar e a expandir a experiência através de várias atualizações e DLCs, introduzindo novas masmorras, melhorias de qualidade de vida e sistemas de equipamento adicionais que mantiveram os fãs interessados muito tempo depois do lançamento.

A sua popularidade duradoura e o sucesso junto da crítica acabaram por abrir caminho para o «Moonlighter 2», que deverá entrar em acesso antecipado a 19 de novembro de 2025. A sequela promete uma gestão da loja mais abrangente, sistemas de criação mais complexos e uma exploração roguelike mais profunda – tudo isto sem deixar de preservar o adorado ciclo dia-noite que tornou o original tão cativante.

O que torna o Moonlighter tão especial?

O Moonlighter é basicamente dois jogos que coexistem em perfeita harmonia. Durante o dia, és um lojista astuto – a definir preços, a cativar clientes e a fazer crescer o teu pequeno império empresarial, venda a venda. Mas assim que o sol se põe, trocas o avental por uma armadura e mergulhas em masmorras cheias de monstros à procura de saques de que valha a pena gabar-te

É esta vida dupla engenhosa que faz com que cada incursão numa masmorra valha a pena. Os tesouros que trazes para casa financiam, literalmente, os teus sonhos de grandeza no retalho. Todas as noites, pesas as tuas opções: avanças mais um andar em busca de equipamento mais raro ou encerras enquanto estás a ganhar?

Essa mistura delicada de trabalho árduo, heroísmo e risco é o que torna o Moonlighter tão viciante. Junta a isso uma pixel art deslumbrante, uma banda sonora acolhedora e uma profundidade emocional surpreendente, e tens um jogo que não se limita a simular a gestão de uma loja – ele glorifica todos os jogadores com espírito empreendedor e sede de aventura.

Como jogos como o Moonlighter diferem dos RPGs tradicionais

Ao contrário dos RPGs tradicionais que se concentram exclusivamente no combate, na exploração e em salvar o mundo (mais uma vez), jogos como o Moonlighter combinam gestão empresarial, estratégia económica e um toque de capitalismo acolhedor. Não estás apenas a ganhar XP – estás a definir preços, a regatear com os clientes e a decidir se lutas contra monstros ou se verificas o inventário.

Jogabilidade de «dupla vida»: de dia, és um comerciante a arrumar prateleiras; à noite, mergulhas em masmorras à procura de mercadoria nova.

de dia, és um comerciante a arrumar prateleiras; à noite, mergulhas em masmorras à procura de mercadoria nova. Progressão orientada para o lucro: em vez de os itens obtidos servirem apenas para te gabares, eles financiam diretamente a tua próxima grande aventura.

em vez de os itens obtidos servirem apenas para te gabares, eles financiam diretamente a tua próxima grande aventura. Relaxante, mas desafiante: a jogabilidade alterna entre lutas cheias de adrenalina e momentos tranquilos a gerir a loja, evitando que te canses.

a jogabilidade alterna entre lutas cheias de adrenalina e momentos tranquilos a gerir a loja, evitando que te canses. O que está em jogo parece pessoal: não estás a salvar o reino; estás a salvar o teu pequeno negócio da falência. E, de alguma forma, isso é muito mais stressante.

Resumindo, jogos como o Moonlighter viram a fórmula dos RPG de cabeça para baixo, lembrando-nos que até os heróis precisam de equilibrar as contas.

Os 15 melhores jogos parecidos com o Moonlighter que te vão deixar viciado

Aqui vem a parte divertida – a verdadeira razão pela qual clicaste nisto. Reuni 15 jogos semelhantes ao Moonlighter que oferecem aquela mistura perfeita de masmorras, negócios e caos delicioso.

1. Moonlighter 2: O Cofre Infinito [A verdadeira sequela para todos os fãs de Moonlighter]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de tipo «roguelike» com um lojista Plataformas PC (Acesso Antecipado a 19 de novembro de 2025), PS5, Xbox Series X/S (lançamento futuro) Ano de lançamento 2025 (Acesso Antecipado) Criador(es) Digital Sun / 11 bit studios Tempo médio de jogo A definir – estimativa de mais de 30 horas O que gostei Lojas maiores, novos sistemas de criação, masmorras roguelike mais profundas

A Digital Sun regressa ao mundo de Rynoka com o Moonlighter 2, uma sequela ambiciosa que mantém intacta a dinâmica central de gerir a loja e explorar masmorras. As primeiras imagens revelam um estilo artístico 3D com efeito cel-shading, personalização alargada da loja e masmorras com vários andares que prometem mais variedade do que o original.

Prepara-te para passar os dias a melhorar a tua loja e as noites a lutar contra novos tipos de inimigos. A introdução do modo cooperativo e dos eventos de mercado da comunidade sugere uma economia ainda mais rica.

O lançamento em acesso antecipado a 19 de novembro de 2025 significa que os jogadores podem influenciar o desenvolvimento enquanto desfrutam de novos conteúdos ao longo do tempo. Apesar de ainda não ter sido lançada, a sequela lidera a nossa lista porque está prestes a aperfeiçoar tudo o que tornou o primeiro jogo especial.

Porque é que o escolhemos? Adorámos a forma como o Moonlighter 2 aproveita a dinâmica viciante do jogo anterior, ao mesmo tempo que apresenta lojas maiores e masmorras roguelike mais complexas. As primeiras imagens sugerem uma evolução bem trabalhada, que os fãs tanto têm ansiado.

Se adoraste o original e queres uma gestão de loja mais abrangente, combinada com masmorras desafiantes, o Moonlighter 2 parece ser o próximo passo perfeito. Lembra-te que, durante o período de acesso antecipado, as funcionalidades vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo.

Veredicto final: Uma sequela promissora que expande a fórmula do «herói-comerciante» com lojas maiores, um sistema de criação mais aprofundado e modo cooperativo. Os fãs devem marcar 19 de novembro de 2025 nos vossos calendários.

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LuminousBeta ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A versão inicial do Moonlighter 2 parece ser a evolução perfeita do jogo original. Os sistemas melhorados da loja e das masmorras já me deixaram viciado.

2. Recettear: An Item Shop’s Tale [O RPG original no estilo Moonlighter, centrado numa loja de itens]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de gerência de loja com masmorras no estilo roguelike Plataformas PC Ano de lançamento 2010 Criador(es) EasyGameStation / Carpe Fulgur Duração média do jogo ~20 horas na história principal O que gostei Mecânicas de regateio detalhadas, clientes excêntricos, masmorras clássicas

Antes do Moonlighter, havia o Recettear, o jogo doujin japonês de culto que lançou as bases para as aventuras de lojistas. Jogas na pele de Recette, uma jovem comerciante que está a pagar uma dívida ao gerir uma loja de artigos. Define preços, negocia com os clientes e explora masmorras geradas aleatoriamente para abastecer as tuas prateleiras.

O sistema de regateio do jogo é surpreendentemente complexo e as personagens são deliciosamente excêntricas. Uma crítica de um utilizador destaca como a dinâmica viciante do jogo faz o tempo passar a voar: os jogadores muitas vezes levantam os olhos de uma sessão de negociação e dão por si a pensar «de repente são as 3 da manhã».

Por que é que o escolhemos Como pioneiro dos RPGs de comerciantes, o Recettear definiu a estrutura na qual o Moonlighter e os seus sucessores se baseiam. A sua negociação detalhada e o humor peculiar continuam a fazer jus ao jogo.

Mais de uma década depois, o Recettear continua a ser uma experiência encantadora, desafiante e gratificante para os fãs que gostam de equilibrar o capitalismo com a exploração de masmorras.

Veredicto final: Se queres conhecer as origens dos RPGs de gestão de lojas e aprecias um enredo implacável sobre o pagamento de dívidas, o Recettear é essencial.

LateNightTrader ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 O ciclo «comprar barato, vender caro» deste jogo manteve-me acordado até depois da meia-noite. Negociar preços e explorar masmorras parece ser a combinação perfeita entre negócios e aventura.

3. Dave the Diver [Uma vida à la Moonlighter debaixo das ondas]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração oceânica e simulação de restaurante Plataformas PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 Ano de lançamento 2023 Criador(es) MINTROCKET / NEXON Tempo médio de jogo ~24 horas na história principal; até 34 horas para completar O que gostei Arte pixelizada deslumbrante, mecânicas de mergulho envolventes, gestão encantadora de um bar de sushi

O Dave, o Mergulhador troca as masmorras ao luar pelas profundezas azuis cintilantes. Durante o dia, mergulhas num oceano vibrante, pescando, descobrindo segredos e melhorando o teu equipamento. À noite, geres um restaurante de sushi encantador, criando receitas e gerindo a equipa. A atmosfera do jogo é, ao mesmo tempo, relaxante e emocionante.

Os jogadores adoram a variedade infinita de atividades – pesca, agricultura, caça, resolução de puzzles e culinária – e elogiam o seu ambiente acolhedor e a jogabilidade envolvente.

Por que é que o escolhemos Não conseguíamos parar de jogar o Dave, o Mergulhador. A mistura de exploração e gestão de restaurante satisfaz o mesmo desejo que o Moonlighter, ao mesmo tempo que oferece um toque subaquático único.

A narrativa é descontraída, mas mantém-te envolvido graças a personagens inteligentes e reviravoltas inesperadas no enredo. Cada volta ao oceano traz novas descobertas e ingredientes para o teu menu.

Veredicto final: Uma aventura divertida que prova que pescar e fazer sushi pode ser tão cativante como saquear masmorras e gerir uma loja. Perfeito para jogadores que procuram uma experiência alegre, mas profunda.

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SushiSoul ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O ambiente, a música e este pequeno restaurante de sushi são uma verdadeira delícia. Mergulhar à procura de peixe e depois servi-lo a clientes sorridentes nunca se torna aborrecido.

4. Stardew Valley [Uma alternativa acolhedora ao Moonlighter com agricultura e artesanato]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida e RPG de agricultura Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS Vita, Xbox One, dispositivos móveis Ano de lançamento 2016 Criador(es) ConcernedApe Tempo médio de jogo 50–100 horas (tarefas principais) O que gostei Conteúdo infinito, personagens encantadoras, jogabilidade relaxante mas com um objetivo claro

Se adoras a progressão gradual do Moonlighter, mas preferes trocar o saque dos monstros por colheitas e amizades, o Stardew Valley é a referência. Herdas uma quinta em ruínas e transformas-a numa propriedade próspera, enquanto fazes amizade com os habitantes da vila, exploras minas e crias de tudo, desde aspersores a produtos artesanais.

O jogo é adorado pela sua atmosfera e pela enorme variedade de conteúdos. Os jogadores descrevem-no como «um jogo perfeito», onde a jogabilidade, a atmosfera, a arte e o enredo se combinam na perfeição.

Por que é que o escolhemos Poucos jogos se comparam à combinação de conforto e profundidade do Stardew. Ele capta a alegria de construir uma vida e um negócio do zero, ao mesmo tempo que oferece exploração de masmorras suficiente para satisfazer os fãs do Moonlighter.

Para além da agricultura, há festivais sazonais, relações românticas e uma masmorra surpreendentemente desafiante que satisfaz o teu desejo por jogos do tipo roguelike. É fácil passar centenas de horas em Pelican Town sem nunca te sentires aborrecido.

Veredicto final: Uma obra-prima intemporal que te convida a abrandar o ritmo, a criar laços e a encontrar sentido nas tarefas do dia a dia.

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FarmLifeForever ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Stardew Valley parece uma carta de amor à própria vida. Cada pequeno gesto – plantar sementes, pescar, oferecer presentes – transmite um calor genuíno. Este jogo nunca se torna enfadonho.

5. UnderMine [Uma aventura roguelike no espírito de Moonlighter]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike de ação com mineração e progressão Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2020 Criador(es) Thorium Tempo médio de jogo ~20 horas para as jogadas principais O que gostei Sistema de relíquias e maldições gratificante, melhorias permanentes, rejogabilidade infinita

O UnderMine leva-te às profundezas de cavernas traiçoeiras, onde cada jogada é diferente. Escava salas cheias de armadilhas, recolhe ouro e relíquias e usa o que ganhares para desbloquear melhorias permanentes para a tua personagem.

Os elogios da crítica destacam a mecânica roguelike bem trabalhada do jogo. Os jogadores adoram a forma como a progressão te dá vontade de jogar mais uma ronda e apreciam o facto de os fracassos parecerem oportunidades de aprendizagem.

Por que é que o escolhemos O UnderMine capta na perfeição aquela sensação de «só mais uma jogada», com melhorias permanentes e uma dificuldade justa, destacando-se entre os melhores jogos do género roguelike para os fãs do Moonlighter.

Embora o estilo artístico seja simples, a dinâmica de jogo é viciante. Cada jogada oferece novas combinações de relíquias e maldições, mantendo o combate sempre fresco. Se procuras um jogo de exploração de masmorras desafiante que respeite o teu tempo, o UnderMine é a escolha certa.

Veredicto final: Um roguelike bem acabado, onde minerar ouro e lutar contra hordas de inimigos é infinitamente gratificante.

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GoldenRelic ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 A evolução do jogo faz-me voltar sempre para jogar mais. Mesmo quando a sorte não está do meu lado, sinto sempre que aprendi alguma coisa e que a minha próxima jogada vai ser melhor.

6. Potion Permit [Um simulador de criação comovente ao estilo de Moonlighter]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida e RPG de criação Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2022 Criador(es) MassHive Media / PQube Tempo médio de jogo ~30–40 horas (estimativa do criador) O que gostei Quebra-cabeças alquímicos, vila encantadora, ênfase nas relações

Em Potion Permit, és o químico de uma pequena aldeia, a preparar remédios para curar os habitantes doentes – uma adição maravilhosa à coleção dos melhores jogos de simulação. Recolhes ervas, preparas poções através de minijogos e constróis amizades que influenciam a história.

O ritmo é mais lento do que no «Moonlighter», mas recompensa a paciência. Melhorar o teu laboratório e curar os habitantes da aldeia dá-te um sentido de propósito. A dinâmica das relações acrescenta emoção, fazendo com que cada cura pareça significativa.

Porque é que o escolhemos A Licença de Poções oferece uma alternativa acolhedora às aventuras em masmorras. As suas mecânicas de criação e de relacionamento captam o encanto do Moonlighter num ambiente mais descontraído.

Apesar de algumas falhas técnicas, os jogadores curtem o cenário fantástico e a motivação para interagir e fazer amizade com os aldeões.

Veredicto final: Um simulador de vida tranquilo, onde preparar poções e fazer amigos é tão gratificante como derrotar monstros.

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HerbalHealer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Este jogo é tudo o que eu queria que um RPG acolhedor fosse. Fazer amizade com os aldeões e preparar remédios manteve-me entretido, mesmo com alguns bugs.

7. Cult of the Lamb [Um híbrido sombrio que mistura Moonlighter com jogos de gestão]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação roguelike com construção de bases Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Massive Monster / Devolver Digital Tempo médio de jogo ~14–21 horas (campanha e extras) O que gostei Arte fantástica, humor negro, sistemas de gestão de culto

Cult of the Lamb acompanha um cordeiro possuído que tem de construir e liderar uma seita enquanto conquista masmorras geradas proceduralmente. Vais dividir o teu tempo entre explorações de masmorras e a gestão da seita – doutrinando seguidores, construindo edifícios e realizando rituais. O ciclo é semelhante ao ciclo dia-noite do Moonlighter, mas com um toque mais sombrio.

Por que é que o escolhemos Combina a construção de bases e o combate ao estilo roguelike com um estilo irresistível, colocando-o entre os melhores jogos de RPG de ação. Gerir um culto é como gerir uma loja – mas com muito mais em jogo.

Os jogadores elogiam a sua excelente história, chefes, armas, jogabilidade e música, e adoram a combinação de visuais adoráveis com temas sinistros.

Veredicto final: Uma fusão inteligente, assustadora e encantadora de gestão e ação que é tão viciante quanto invulgar.

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CultHero ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Não sei por que é que adoro tanto este jogo. A história, os chefes e a música são fenomenais, e construir o meu próprio culto é estranhamente gratificante.

8. Cataclismo [Um jogo de construção estratégica para jogadores do Moonlighter que adoram jogos de gestão complexos]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia em tempo real e defesa de torre Plataformas PC Ano de lançamento 2025 (v1.0 a 20 de março; EA em julho de 2024) Criador(es) Sol Digital / Cavalo com Capuz Tempo médio de jogo ~20 horas O que gostei Construção modular de bases, vários modos de jogo, um universo envolvente

Dos criadores de Moonlighter chega-te o Cataclismo, um RTS para um jogador que merece o seu lugar entre os melhores jogos de estratégia para quem adora gerir recursos e resolver problemas de forma criativa. Construíres povoações fortificadas para repelir hordas de horrores. A campanha inclui mais de uma dúzia de missões e oferece modos de sobrevivência, escaramuça e sandbox.

Depois de passarem cerca de 20 horas a jogar, os críticos elogiaram a profundidade, o desafio e a progressão gratificante do jogo. A possibilidade de fazer uma pausa e planear permite aos jogadores experimentarem diferentes designs de fortalezas.

Porque é que o escolhemos? O Cataclismo aprofunda a filosofia de design da Digital Sun, com foco na construção estratégica e na gestão de recursos. É perfeito para jogadores que adoraram gerir a loja do Moonlighter e querem mais controlo sobre as estruturas e as defesas.

O sistema de construção modular do Cataclismo agrada aos jogadores que gostam de planear e melhorar as suas estruturas no Moonlighter, mas que querem mais complexidade estratégica. O lançamento em acesso antecipado em 2024 já se revelou promissor, e o lançamento completo traz mecânicas aperfeiçoadas e novos conteúdos.

Veredicto final: Um jogo de estratégia bem acabado que satisfaz a tua vontade de gerir, com um toque apocalíptico.

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WallBuilder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Depois de horas a construir e a defender, fiquei viciado. A construção modular do Cataclismo e a campanha desafiante fazem com que cada vitória pareça merecida.

9. O Mageseeker: A League of Legends Story [Um RPG de ação com energia de combate ao estilo do Moonlighter]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação com mecânica de roubo de feitiços Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2023 Criador(es) Digital Sun / Riot Forge Tempo médio de jogo ~12 horas O que gostei Combate rápido e fluido; deslocamento com lançamento de correntes; história cativante

Em O Mageseeker, jogas na pele de Sylas, um mago rebelde que se liberta das correntes de Demacia. O combate centra-se em roubar feitiços dos inimigos e lançá-los de volta com estilo. A duração curta e o ciclo de combate fluido fazem do Mageseeker um excelente «palato-limpador» entre jogos mais longos. Embora não haja elemento de gestão de loja, a satisfação de melhorar habilidades e dominar combinações de feitiços lembra a progressão do Moonlighter.

Por que o escolhemos O Mageseeker oferece ação em ritmo acelerado e melhorias significativas, que lembram a energia de combate do Moonlighter. É uma aventura curta, mas emocionante, e definitivamente um destaque na categoria dos melhores jogos de hack-and-slash.

Os críticos destacaram que é altamente recomendado porque leva apenas cerca de 12 horas a completar. Os jogadores adoram a sua arte, banda sonora e a mecânica criativa de copiar feitiços.

Veredicto final: Um RPG de ação cheio de estilo que prova que a Digital Sun consegue transpor a essência de Moonlighter para um novo universo.

SpellSlinger ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 A arte e a música são fantásticas. Roubar feitiços dos inimigos e usá-los contra eles nunca se torna aborrecido – perfeito para um RPG curto e intenso.

10. Os Filhos de Morta [Um jogo roguelike com uma história envolvente para os fãs de Moonlighter]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG roguelike com uma história central Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2019 Criador(es) Dead Mage / 11 bit studios Tempo médio de jogo ~14 horas na história principal O que gostei Narrativa comovente, modo cooperativo local, progressão baseada na família

Os Filhos de Morta é um jogo do tipo roguelike sobre a família. Controlas diferentes membros do clã Bergson enquanto lutam contra a corrupção que ameaça o seu mundo. Cada personagem tem habilidades únicas e as tuas melhorias são transferidas de uma jogada para a outra.

As sessões de «Os Filhos de Morta»» são curtas – perfeitas para sessões rápidas –, mas a narrativa geral dá sentido a cada uma delas. A dinâmica familiar lembra a gestão de uma loja no «Moonlighter», mas com combates mais intensos.

Porque é que o escolhemos? A mistura de ação ao estilo roguelike com uma narrativa comovente consolida o Filhos de Morta como um dos melhores jogos com história para quem curte a profundidade emocional do Moonlighter.

Os jogadores gostam do modo cooperativo local e recomendam dar tempo ao jogo para se desenvolver, referindo que se torna uma experiência gratificante. Um crítico referiu que a história e a narração o mantiveram absorto, elogiando a narrativa profunda e emotiva.

Veredicto final: Um roguelike lindamente trabalhado que equilibra os laços familiares com combates satisfatórios. Ótimo para casais ou amigos à procura de uma aventura cooperativa.

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CoopClan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Gostei muito deste jogo com o meu parceiro. A história e a narração eram lindas, e poder jogar na pele de diferentes membros da família manteve a experiência sempre interessante.

11. Spiritfarer [Uma viagem emocional para jogadores de Moonlighter à procura de emoção]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de gestão e aventura de exploração Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2020 Criador(es) Thunder Lotus Games Tempo médio de jogo ~20–35 horas O que gostei Uma narrativa comovente, arte lindíssima, mecânicas de gestão suaves

No Spiritfarer, és o capitão de um navio que transporta espíritos para o além. Ao longo do caminho, geres o teu barco, preparas refeições, cultivas a terra e constróis casas acolhedoras para os teus passageiros.

Não há combate, mas a satisfação de melhorar o teu navio e cuidar dos espíritos lembra a gestão e a progressão do Moonlighter.

Por que é que o escolhemos O Spiritfarer oferece uma alternativa meditativa às aventuras em masmorras. A sua narrativa emotiva e os seus sistemas de gestão cativam os jogadores que procuram uma experiência mais tranquila.

Um crítico elogiou a jogabilidade variada e envolvente do jogo, destacando que apresenta aos jogadores personagens bem desenvolvidos e aborda temas como a perda e a bondade. Os jogadores descrevem-no como um jogo relaxante, reflexivo e melancólico, que equilibra o humor com momentos comoventes. Outro utilizador disse que o jogo «vai ficar para sempre no meu coração», destacando o impacto da sua arte, música e histórias.

Veredicto final: Uma aventura com alma que mistura a gestão de recursos com uma narrativa comovente. Mantém os lenços à mão.

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SoulSailor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Este jogo vai ficar para sempre no meu coração. As histórias, os gráficos e a música fizeram com que cada despedida parecesse significativa e deixaram-me a sentir-me reconfortado.

12. Rogue Legacy 2 [Um roguelike centrado no legado, semelhante às corridas nas masmorras do Moonlighter]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas do tipo roguelike Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Cellar Door Games Duração média do jogo ~30 horas O que gostei Evolução entre gerações, classes variadas, combate fluido

O Rogue Legacy 2 dá continuidade ao jogo original com novas classes, combate melhorado e castelos enormes para conquistar. Sempre que a tua personagem morre, o seu descendente assume o controlo com características e equipamento herdados, criando uma sensação de progressão geracional.

Se gostas das masmorras do Moonlighter, mas queres um desafio mais orientado para a ação, esta é uma escolha fantástica. A enorme variedade de classes e melhorias faz com que cada jogada pareça diferente.

Por que é que o escolhemos O Rogue Legacy 2 oferece uma jogabilidade infinita graças às melhorias geracionais e aos diversos estilos de combate. É um jogo de plataformas viciante para quem adora experimentar coisas novas.

As opiniões dos utilizadores referem que o sistema de combate é difícil de dominar, mas fácil de compreender, e elogiam a sua profundidade.

Veredicto final: Um roguelike bem trabalhado que recompensa a experimentação e a tenacidade. Espera-te uma curva de aprendizagem íngreme e um crescimento gratificante.

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HeirApparent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O sistema de combate é complexo e gratificante. Cada novo herdeiro traz novos desafios, o que me deixa ansioso por ver que características vou receber a seguir.

13. Slay the Spire [Um roguelike de batalhas com cartas com o ciclo de progressão do Moonlighter]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike com construção de baralho Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2019 Criador(es) Mega Crit Games Tempo médio de jogo ~59 horas O que gostei Estratégia de cartas profunda, combinações infinitas, aquele ciclo viciante de «só mais uma jogada»

O Slay the Spire combina a construção de baralhos com a estrutura roguelike. Em cada jogada, tens de subir uma torre, escolhendo cartas, gerindo a energia e decidindo quais os caminhos a seguir.

Embora não haja gestão de loja, a sensação de construir e aperfeiçoar o teu baralho é semelhante à de organizar o inventário de uma loja. Cada escolha de carta é importante, tal como selecionar os itens certos para vender.

Por que é que o escolhemos A profundidade estratégica e a rejogabilidade do Slay the Spire assemelham-se ao ciclo de progressão do Moonlighter. A sua mecânica de construção de baralhos oferece uma nova abordagem à fórmula roguelike.

Os jogadores descrevem-no como fantástico e viciante, com centenas de horas investidas. Outro utilizador refere que, embora o estilo artístico seja modesto, a jogabilidade dinâmica faz-te perder a noção do tempo.

Veredicto final: Um jogo imperdível para os fãs de estratégia que gostam de planear, adaptar-se e ver uma construção a tomar forma ao longo de várias partidas.

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CardCrafter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 É incrivelmente viciante. Já passei centenas de horas a escalar a Spire e ainda continuo a descobrir novas estratégias. É só adicionarem mais personagens!

14. O Mercador dos Céus [Um simulador de comércio que capta o espírito mercantil de Moonlighter]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de comércio e gestão Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One Ano de lançamento 2020 Criador(es) Coldwild Games / Plug In Digital eu Tempo médio de jogo ~8–10 horas para completar todas as conquistas O que gostei Ciclo de comércio relaxante, cenário encantador com dirigíveis, estratégia leve

O «Comerciante dos Céus» coloca-te no comando de uma nave voadora. O teu objetivo: comprar barato, vender caro e construir um império comercial lucrativo entre ilhas flutuantes.

Vais melhorar a tua nave, comprar armazéns e descobrir novas rotas. O jogo é mais casual do que o Moonlighter, mas satisfaz a mesma vontade de equilibrar a oferta e a procura.

Por que é que escolhemos isto O Mercador dos Céus centra-se exclusivamente na parte comercial do ciclo do Moonlighter. O seu ritmo descontraído e o cenário aéreo tornam-no uma pausa encantadora entre jogos mais intensos.

Não há combate, por isso é ideal para jogadores que adoram a vertente comercial, mas preferem uma experiência tranquila. A campanha curta significa que podes terminá-la num fim de semana.

Veredicto final: Um simulador de comércio acolhedor, perfeito se gostas de comprar e vender mercadorias sem te preocupares com inimigos.

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SkyTrader ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Construir o meu próprio império comercial nas nuvens é tão relaxante. Melhorar a minha nave e procurar as melhores ofertas manteve-me entretido durante horas.

15. Littlewood [Um jogo tranquilo, pós-aventura, como um sonho acordado do Moonlighter]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida com construção de cidades Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Sean Young / SmashGames Tempo médio de jogo 20–40 horas, dependendo do quanto construíres O que gostei Construção livre, ritmo descontraído, aldeões encantadores

Imagina que a jornada do herói acabou e que te resta reconstruir o mundo – é essa a premissa do Littlewood. O jogo permite-te projetar a tua cidade com total liberdade: move edifícios, cria florestas e lagos e molda a paisagem ao teu gosto.

Não há combate nem pressão de tempo; em vez disso, desfrutas de recolher recursos, subir de nível nas tuas habilidades e construir relações ao teu próprio ritmo.

Por que é que o escolhemos O Littlewood oferece uma alternativa tranquila às batalhas noturnas do Moonlighter. A ênfase na criatividade e no relaxamento torna-o perfeito para jogadores que procuram uma experiência meditativa. Destaca-se entre os melhores jogos aconchegantes para quem prefere criatividade e tranquilidade em vez de combate.

O Littlewood é acolhedor, relaxante e meditativo, elogiado pelos jogadores pela sua jogabilidade tranquila e pelas suas personagens fofas. Um crítico referiu que o Littlewood oferece facilmente entre 20 a 40 horas de jogo, dependendo do tempo que passares a projetar a tua cidade.

Veredicto final: Um jogo descontraído de construção de cidades para aqueles momentos em que preferes projetar e decorar em vez de lutar contra monstros. É ideal para quando precisas de uma pausa.

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ZenBuilder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O jogo é maravilhosamente acolhedor e meditativo. Planear a minha aldeia e desbloquear novas personagens fez-me perder a noção do tempo da melhor maneira possível.

Tabela de resumo

Classificação Jogo Notas / Pontos fortes 1 Moonlighter 2 – A verdadeira sequela para todos os fãs de Moonlighter Expande os sistemas da loja, introduz masmorras em 3D e o modo cooperativo. 2 Dave the Diver – Uma vida ao estilo Moonlighter debaixo das ondas Arte pixelizada deslumbrante, atividades variadas e gestão de um restaurante. 3 Stardew Valley – Uma alternativa acolhedora ao Moonlighter com agricultura e artesanato Conteúdo infinito, relações sinceras e uma jogabilidade relaxante, mas com sentido. 4 Recettear – O RPG de loja original ao estilo de «Moonlighter» Mecânicas de regateio aprofundadas e humor peculiar. 5 Cult of the Lamb – Um híbrido sombrio que mistura «Moonlighter» com gestão Combina a construção de bases com ação e humor negro. 6 UnderMine – Uma aventura roguelike no espírito de Moonlighter Um sistema de relíquias viciante e melhorias permanentes. 7 Os Filhos de Morta – Um roguelike centrado na história para os fãs de Moonlighter Narrativa comovente e progressão centrada na família. 8 Spiritfarer – Uma viagem emocionante para jogadores de Moonlighter que procuram algo com coração Simulação de gestão com uma história comovente. 9 Rogue Legacy 2 – Um roguelike centrado no legado, à semelhança das incursões nas masmorras do Moonlighter Progressão geracional e classes variadas. 10 Potion Permit – Um simulador de criação comovente ao estilo de Moonlighter Mecânicas de criação e relacionamentos com uma encantadora arte pixelizada. 11 O Mageseeker – Um RPG de ação com energia de combate ao estilo Moonlighter Combate rápido com roubo de feitiços e sessões de jogo curtas. 12 Slay the Spire – Um roguelike de batalhas com cartas com o ciclo de progressão do Moonlighter Estratégia profunda de construção de baralhos e alta rejogabilidade. 13 Cataclismo – Um jogo de construção estratégica para jogadores de Moonlighter que adoram profundidade de gestão Construção modular de bases e modos de jogo variados. 14 O Mercador dos Céus – Um simulador de comércio que capta o espírito mercantil do Moonlighter Ciclo de comércio relaxante e campanha curta. 15 Littlewood – Um jogo tranquilo pós-aventura, tipo o sonho acordado do Moonlighter Construção livre, ambiente acolhedor, ritmo meditativo.

O meu veredicto geral

Para quem ainda não conhece este género híbrido, o Moonlighter 2 é o ponto de partida ideal – oferece a combinação mais refinada entre gerir uma loja e explorar masmorras e introduz o modo cooperativo para aventuras partilhadas.

O Dave, o Mergulhador é perfeito para quem quer uma experiência descontraída, mas que ainda assim ofereça bastante profundidade; mergulhar à procura de ingredientes e gerir um bar de sushi é relaxante e gratificante.

Se procuras um simulador de vida a longo prazo com possibilidades infinitas, o Stardew Valley continua a ser inigualável. Cada uma destas escolhas de topo evoca uma sensação de pertença e de descoberta que torna o género tão apelativo.

Perguntas frequentes