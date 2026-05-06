Os 15 melhores jogos parecidos com o Moonlighter em 2026 para os fãs de jogos de saque aconchegantes
Jogos como o Moonlighter criaram um nicho especial para quem adora equilibrar aventura e comércio. O ciclo do Moonlighter — lutar em masmorras geradas aleatoriamente à noite e gerir uma loja acolhedora durante o dia — inspirou todo um género de jogos de «heróis-comerciantes».
Depois de anos a explorar roguelites e simulações de gestão, descobri que nenhum título consegue reproduzir a magia do Moonlighter – mas vários chegam perto. Nesta lista, vais descobrir 15 jogos que captam a alegria de lutar contra monstros, reabastecer prateleiras, criar equipamento e construir relações, combinando um charme acolhedor com uma exploração emocionante.
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As nossas 3 melhores escolhas de jogos semelhantes ao Moonlighter
Antes de mergulhares nas análises completas, aqui estão três títulos que se destacam e que combinam comércio, aventura e uma progressão acolhedora melhor do que os restantes. Passei dezenas de horas com cada jogo e tive em conta a dinâmica de jogo, o acabamento e os elogios da comunidade ao selecioná-los. Cada um deles capta o espírito do Moonlighter, ao mesmo tempo que acrescenta o seu toque único à experiência do herói-comerciante.
- Moonlighter 2: O Cofre Infinito (2025) – A tão esperada sequela expande a fórmula original com lojas maiores, um sistema de criação mais aprofundado e masmorras mais perigosas, mantendo ao mesmo tempo aquele ciclo viciante de «comerciante de dia, herói de noite».
- Recettear: A História de uma Loja de Artigos (2010) – O jogo que deu início à tendência dos «RPG de lojista». Gere a tua loja, define preços e manda aventureiros às masmorras à procura de saques neste clássico de gestão encantador e fantasioso.
- Dave the Diver (2023) – Combina exploração em águas profundas, pesca e gestão de um restaurante num mundo pixelizado deslumbrante; cada mergulho é uma aventura e o bar de sushi é puro conforto.
Não pares de ler ainda! Estás prestes a ver como estes três se comparam aos restantes e a descobrir mais jogos semelhantes ao Moonlighter que te vão dar vontade de afiar a espada e reabastecer as prateleiras outra vez.
Tudo o que precisas de saber sobre o Moonlighter
O Moonlighter é mais do que apenas um sucesso indie – é um jogo que ajudou a definir um novo género híbrido que combina a exploração de masmorras, a gestão empresarial e uma progressão tranquila. Coloca-te na pele do Will, um humilde lojista com sonhos muito maiores do que a sua loja numa pequena cidade. Todas as noites, ele aventura-se em masmorras perigosas e geradas proceduralmente para recolher saques, só para vender esses tesouros conquistados com esforço durante o dia e financiar a sua próxima aventura. Este ciclo de jogabilidade inteligente mantém os jogadores viciados com o seu ritmo gratificante de risco e recompensa.
Com o tempo, o Moonlighter tornou-se uma referência para jogos que combinam ação e economia numa experiência única e fluida. Quer te sintas atraído pelo seu combate fluido, pelo estilo artístico pixel-perfect ou pela sua ambição comovente, o Moonlighter continua a ser um clássico moderno que inspira tanto os criadores como os fãs.
A história do Moonlighter
Lançado em 2018, o Moonlighter rapidamente se tornou um sucesso inesperado, cativando os jogadores com a sua mistura de combate de RPG de ação e simulação de gestão de loja. Desenvolvido pela Digital Sun, o jogo inspirou-se nos jogos retro de exploração de masmorras, em títulos de gestão como o «Recettear: A História de uma Loja de Artigos»» e no género roguelite, que estava a ganhar popularidade rapidamente na altura. A sua combinação de geração procedural, arte pixelizada vibrante e mecânicas económicas inteligentes diferenciou-o tanto dos RPGs tradicionais como das simulações típicas de lojas.
Os criadores continuaram a aperfeiçoar e a expandir a experiência através de várias atualizações e DLCs, introduzindo novas masmorras, melhorias de qualidade de vida e sistemas de equipamento adicionais que mantiveram os fãs interessados muito tempo depois do lançamento.
A sua popularidade duradoura e o sucesso junto da crítica acabaram por abrir caminho para o «Moonlighter 2», que deverá entrar em acesso antecipado a 19 de novembro de 2025. A sequela promete uma gestão da loja mais abrangente, sistemas de criação mais complexos e uma exploração roguelike mais profunda – tudo isto sem deixar de preservar o adorado ciclo dia-noite que tornou o original tão cativante.
O que torna o Moonlighter tão especial?
O Moonlighter é basicamente dois jogos que coexistem em perfeita harmonia. Durante o dia, és um lojista astuto – a definir preços, a cativar clientes e a fazer crescer o teu pequeno império empresarial, venda a venda. Mas assim que o sol se põe, trocas o avental por uma armadura e mergulhas em masmorras cheias de monstros à procura de saques de que valha a pena gabar-te
É esta vida dupla engenhosa que faz com que cada incursão numa masmorra valha a pena. Os tesouros que trazes para casa financiam, literalmente, os teus sonhos de grandeza no retalho. Todas as noites, pesas as tuas opções: avanças mais um andar em busca de equipamento mais raro ou encerras enquanto estás a ganhar?
Essa mistura delicada de trabalho árduo, heroísmo e risco é o que torna o Moonlighter tão viciante. Junta a isso uma pixel art deslumbrante, uma banda sonora acolhedora e uma profundidade emocional surpreendente, e tens um jogo que não se limita a simular a gestão de uma loja – ele glorifica todos os jogadores com espírito empreendedor e sede de aventura.
Como jogos como o Moonlighter diferem dos RPGs tradicionais
Ao contrário dos RPGs tradicionais que se concentram exclusivamente no combate, na exploração e em salvar o mundo (mais uma vez), jogos como o Moonlighter combinam gestão empresarial, estratégia económica e um toque de capitalismo acolhedor. Não estás apenas a ganhar XP – estás a definir preços, a regatear com os clientes e a decidir se lutas contra monstros ou se verificas o inventário.
- Jogabilidade de «dupla vida»: de dia, és um comerciante a arrumar prateleiras; à noite, mergulhas em masmorras à procura de mercadoria nova.
- Progressão orientada para o lucro: em vez de os itens obtidos servirem apenas para te gabares, eles financiam diretamente a tua próxima grande aventura.
- Relaxante, mas desafiante: a jogabilidade alterna entre lutas cheias de adrenalina e momentos tranquilos a gerir a loja, evitando que te canses.
- O que está em jogo parece pessoal: não estás a salvar o reino; estás a salvar o teu pequeno negócio da falência. E, de alguma forma, isso é muito mais stressante.
Resumindo, jogos como o Moonlighter viram a fórmula dos RPG de cabeça para baixo, lembrando-nos que até os heróis precisam de equilibrar as contas.
Os 15 melhores jogos parecidos com o Moonlighter que te vão deixar viciado
Aqui vem a parte divertida – a verdadeira razão pela qual clicaste nisto. Reuni 15 jogos semelhantes ao Moonlighter que oferecem aquela mistura perfeita de masmorras, negócios e caos delicioso.
1. Moonlighter 2: O Cofre Infinito [A verdadeira sequela para todos os fãs de Moonlighter]
|A nossa pontuação
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|RPG de tipo «roguelike» com um lojista
|Plataformas
|PC (Acesso Antecipado a 19 de novembro de 2025), PS5, Xbox Series X/S (lançamento futuro)
|Ano de lançamento
|2025 (Acesso Antecipado)
|Criador(es)
|Digital Sun / 11 bit studios
|Tempo médio de jogo
|A definir – estimativa de mais de 30 horas
|O que gostei
|Lojas maiores, novos sistemas de criação, masmorras roguelike mais profundas
A Digital Sun regressa ao mundo de Rynoka com o Moonlighter 2, uma sequela ambiciosa que mantém intacta a dinâmica central de gerir a loja e explorar masmorras. As primeiras imagens revelam um estilo artístico 3D com efeito cel-shading, personalização alargada da loja e masmorras com vários andares que prometem mais variedade do que o original.
Prepara-te para passar os dias a melhorar a tua loja e as noites a lutar contra novos tipos de inimigos. A introdução do modo cooperativo e dos eventos de mercado da comunidade sugere uma economia ainda mais rica.
O lançamento em acesso antecipado a 19 de novembro de 2025 significa que os jogadores podem influenciar o desenvolvimento enquanto desfrutam de novos conteúdos ao longo do tempo. Apesar de ainda não ter sido lançada, a sequela lidera a nossa lista porque está prestes a aperfeiçoar tudo o que tornou o primeiro jogo especial.
Adorámos a forma como o Moonlighter 2 aproveita a dinâmica viciante do jogo anterior, ao mesmo tempo que apresenta lojas maiores e masmorras roguelike mais complexas. As primeiras imagens sugerem uma evolução bem trabalhada, que os fãs tanto têm ansiado.
Se adoraste o original e queres uma gestão de loja mais abrangente, combinada com masmorras desafiantes, o Moonlighter 2 parece ser o próximo passo perfeito. Lembra-te que, durante o período de acesso antecipado, as funcionalidades vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo.
Veredicto final: Uma sequela promissora que expande a fórmula do «herói-comerciante» com lojas maiores, um sistema de criação mais aprofundado e modo cooperativo. Os fãs devem marcar 19 de novembro de 2025 nos vossos calendários.
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2. Recettear: An Item Shop’s Tale [O RPG original no estilo Moonlighter, centrado numa loja de itens]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|RPG de gerência de loja com masmorras no estilo roguelike
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2010
|Criador(es)
|EasyGameStation / Carpe Fulgur
|Duração média do jogo
|~20 horas na história principal
|O que gostei
|Mecânicas de regateio detalhadas, clientes excêntricos, masmorras clássicas
Antes do Moonlighter, havia o Recettear, o jogo doujin japonês de culto que lançou as bases para as aventuras de lojistas. Jogas na pele de Recette, uma jovem comerciante que está a pagar uma dívida ao gerir uma loja de artigos. Define preços, negocia com os clientes e explora masmorras geradas aleatoriamente para abastecer as tuas prateleiras.
O sistema de regateio do jogo é surpreendentemente complexo e as personagens são deliciosamente excêntricas. Uma crítica de um utilizador destaca como a dinâmica viciante do jogo faz o tempo passar a voar: os jogadores muitas vezes levantam os olhos de uma sessão de negociação e dão por si a pensar «de repente são as 3 da manhã».
Como pioneiro dos RPGs de comerciantes, o Recettear definiu a estrutura na qual o Moonlighter e os seus sucessores se baseiam. A sua negociação detalhada e o humor peculiar continuam a fazer jus ao jogo.
Mais de uma década depois, o Recettear continua a ser uma experiência encantadora, desafiante e gratificante para os fãs que gostam de equilibrar o capitalismo com a exploração de masmorras.
Veredicto final: Se queres conhecer as origens dos RPGs de gestão de lojas e aprecias um enredo implacável sobre o pagamento de dívidas, o Recettear é essencial.
3. Dave the Diver [Uma vida à la Moonlighter debaixo das ondas]
|A nossa pontuação
8.9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Exploração oceânica e simulação de restaurante
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS5, PS4
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|MINTROCKET / NEXON
|Tempo médio de jogo
|~24 horas na história principal; até 34 horas para completar
|O que gostei
|Arte pixelizada deslumbrante, mecânicas de mergulho envolventes, gestão encantadora de um bar de sushi
O Dave, o Mergulhador troca as masmorras ao luar pelas profundezas azuis cintilantes. Durante o dia, mergulhas num oceano vibrante, pescando, descobrindo segredos e melhorando o teu equipamento. À noite, geres um restaurante de sushi encantador, criando receitas e gerindo a equipa. A atmosfera do jogo é, ao mesmo tempo, relaxante e emocionante.
Os jogadores adoram a variedade infinita de atividades – pesca, agricultura, caça, resolução de puzzles e culinária – e elogiam o seu ambiente acolhedor e a jogabilidade envolvente.
Não conseguíamos parar de jogar o Dave, o Mergulhador. A mistura de exploração e gestão de restaurante satisfaz o mesmo desejo que o Moonlighter, ao mesmo tempo que oferece um toque subaquático único.
A narrativa é descontraída, mas mantém-te envolvido graças a personagens inteligentes e reviravoltas inesperadas no enredo. Cada volta ao oceano traz novas descobertas e ingredientes para o teu menu.
Veredicto final: Uma aventura divertida que prova que pescar e fazer sushi pode ser tão cativante como saquear masmorras e gerir uma loja. Perfeito para jogadores que procuram uma experiência alegre, mas profunda.
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4. Stardew Valley [Uma alternativa acolhedora ao Moonlighter com agricultura e artesanato]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de vida e RPG de agricultura
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4, PS Vita, Xbox One, dispositivos móveis
|Ano de lançamento
|2016
|Criador(es)
|ConcernedApe
|Tempo médio de jogo
|50–100 horas (tarefas principais)
|O que gostei
|Conteúdo infinito, personagens encantadoras, jogabilidade relaxante mas com um objetivo claro
Se adoras a progressão gradual do Moonlighter, mas preferes trocar o saque dos monstros por colheitas e amizades, o Stardew Valley é a referência. Herdas uma quinta em ruínas e transformas-a numa propriedade próspera, enquanto fazes amizade com os habitantes da vila, exploras minas e crias de tudo, desde aspersores a produtos artesanais.
O jogo é adorado pela sua atmosfera e pela enorme variedade de conteúdos. Os jogadores descrevem-no como «um jogo perfeito», onde a jogabilidade, a atmosfera, a arte e o enredo se combinam na perfeição.
Poucos jogos se comparam à combinação de conforto e profundidade do Stardew. Ele capta a alegria de construir uma vida e um negócio do zero, ao mesmo tempo que oferece exploração de masmorras suficiente para satisfazer os fãs do Moonlighter.
Para além da agricultura, há festivais sazonais, relações românticas e uma masmorra surpreendentemente desafiante que satisfaz o teu desejo por jogos do tipo roguelike. É fácil passar centenas de horas em Pelican Town sem nunca te sentires aborrecido.
Veredicto final: Uma obra-prima intemporal que te convida a abrandar o ritmo, a criar laços e a encontrar sentido nas tarefas do dia a dia.
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5. UnderMine [Uma aventura roguelike no espírito de Moonlighter]
|A nossa pontuação
8.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Roguelike de ação com mineração e progressão
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2020
|Criador(es)
|Thorium
|Tempo médio de jogo
|~20 horas para as jogadas principais
|O que gostei
|Sistema de relíquias e maldições gratificante, melhorias permanentes, rejogabilidade infinita
O UnderMine leva-te às profundezas de cavernas traiçoeiras, onde cada jogada é diferente. Escava salas cheias de armadilhas, recolhe ouro e relíquias e usa o que ganhares para desbloquear melhorias permanentes para a tua personagem.
Os elogios da crítica destacam a mecânica roguelike bem trabalhada do jogo. Os jogadores adoram a forma como a progressão te dá vontade de jogar mais uma ronda e apreciam o facto de os fracassos parecerem oportunidades de aprendizagem.
O UnderMine capta na perfeição aquela sensação de «só mais uma jogada», com melhorias permanentes e uma dificuldade justa, destacando-se entre os melhores jogos do género roguelike para os fãs do Moonlighter.
Embora o estilo artístico seja simples, a dinâmica de jogo é viciante. Cada jogada oferece novas combinações de relíquias e maldições, mantendo o combate sempre fresco. Se procuras um jogo de exploração de masmorras desafiante que respeite o teu tempo, o UnderMine é a escolha certa.
Veredicto final: Um roguelike bem acabado, onde minerar ouro e lutar contra hordas de inimigos é infinitamente gratificante.
6. Potion Permit [Um simulador de criação comovente ao estilo de Moonlighter]
|A nossa pontuação
7.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de vida e RPG de criação
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móveis
|Ano de lançamento
|2022
|Criador(es)
|MassHive Media / PQube
|Tempo médio de jogo
|~30–40 horas (estimativa do criador)
|O que gostei
|Quebra-cabeças alquímicos, vila encantadora, ênfase nas relações
Em Potion Permit, és o químico de uma pequena aldeia, a preparar remédios para curar os habitantes doentes – uma adição maravilhosa à coleção dos melhores jogos de simulação. Recolhes ervas, preparas poções através de minijogos e constróis amizades que influenciam a história.
O ritmo é mais lento do que no «Moonlighter», mas recompensa a paciência. Melhorar o teu laboratório e curar os habitantes da aldeia dá-te um sentido de propósito. A dinâmica das relações acrescenta emoção, fazendo com que cada cura pareça significativa.
A Licença de Poções oferece uma alternativa acolhedora às aventuras em masmorras. As suas mecânicas de criação e de relacionamento captam o encanto do Moonlighter num ambiente mais descontraído.
Apesar de algumas falhas técnicas, os jogadores curtem o cenário fantástico e a motivação para interagir e fazer amizade com os aldeões.
Veredicto final: Um simulador de vida tranquilo, onde preparar poções e fazer amigos é tão gratificante como derrotar monstros.
7. Cult of the Lamb [Um híbrido sombrio que mistura Moonlighter com jogos de gestão]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Ação roguelike com construção de bases
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2022
|Criador(es)
|Massive Monster / Devolver Digital
|Tempo médio de jogo
|~14–21 horas (campanha e extras)
|O que gostei
|Arte fantástica, humor negro, sistemas de gestão de culto
Cult of the Lamb acompanha um cordeiro possuído que tem de construir e liderar uma seita enquanto conquista masmorras geradas proceduralmente. Vais dividir o teu tempo entre explorações de masmorras e a gestão da seita – doutrinando seguidores, construindo edifícios e realizando rituais. O ciclo é semelhante ao ciclo dia-noite do Moonlighter, mas com um toque mais sombrio.
Combina a construção de bases e o combate ao estilo roguelike com um estilo irresistível, colocando-o entre os melhores jogos de RPG de ação. Gerir um culto é como gerir uma loja – mas com muito mais em jogo.
Os jogadores elogiam a sua excelente história, chefes, armas, jogabilidade e música, e adoram a combinação de visuais adoráveis com temas sinistros.
Veredicto final: Uma fusão inteligente, assustadora e encantadora de gestão e ação que é tão viciante quanto invulgar.
GAMES LIKE CULT OF THE LAMB
8. Cataclismo [Um jogo de construção estratégica para jogadores do Moonlighter que adoram jogos de gestão complexos]
|A nossa pontuação
8.1
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Estratégia em tempo real e defesa de torre
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2025 (v1.0 a 20 de março; EA em julho de 2024)
|Criador(es)
|Sol Digital / Cavalo com Capuz
|Tempo médio de jogo
|~20 horas
|O que gostei
|Construção modular de bases, vários modos de jogo, um universo envolvente
Dos criadores de Moonlighter chega-te o Cataclismo, um RTS para um jogador que merece o seu lugar entre os melhores jogos de estratégia para quem adora gerir recursos e resolver problemas de forma criativa. Construíres povoações fortificadas para repelir hordas de horrores. A campanha inclui mais de uma dúzia de missões e oferece modos de sobrevivência, escaramuça e sandbox.
Depois de passarem cerca de 20 horas a jogar, os críticos elogiaram a profundidade, o desafio e a progressão gratificante do jogo. A possibilidade de fazer uma pausa e planear permite aos jogadores experimentarem diferentes designs de fortalezas.
O Cataclismo aprofunda a filosofia de design da Digital Sun, com foco na construção estratégica e na gestão de recursos. É perfeito para jogadores que adoraram gerir a loja do Moonlighter e querem mais controlo sobre as estruturas e as defesas.
O sistema de construção modular do Cataclismo agrada aos jogadores que gostam de planear e melhorar as suas estruturas no Moonlighter, mas que querem mais complexidade estratégica. O lançamento em acesso antecipado em 2024 já se revelou promissor, e o lançamento completo traz mecânicas aperfeiçoadas e novos conteúdos.
Veredicto final: Um jogo de estratégia bem acabado que satisfaz a tua vontade de gerir, com um toque apocalíptico.
9. O Mageseeker: A League of Legends Story [Um RPG de ação com energia de combate ao estilo do Moonlighter]
|A nossa pontuação
7.9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|RPG de ação com mecânica de roubo de feitiços
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Digital Sun / Riot Forge
|Tempo médio de jogo
|~12 horas
|O que gostei
|Combate rápido e fluido; deslocamento com lançamento de correntes; história cativante
Em O Mageseeker, jogas na pele de Sylas, um mago rebelde que se liberta das correntes de Demacia. O combate centra-se em roubar feitiços dos inimigos e lançá-los de volta com estilo. A duração curta e o ciclo de combate fluido fazem do Mageseeker um excelente «palato-limpador» entre jogos mais longos. Embora não haja elemento de gestão de loja, a satisfação de melhorar habilidades e dominar combinações de feitiços lembra a progressão do Moonlighter.
O Mageseeker oferece ação em ritmo acelerado e melhorias significativas, que lembram a energia de combate do Moonlighter. É uma aventura curta, mas emocionante, e definitivamente um destaque na categoria dos melhores jogos de hack-and-slash.
Os críticos destacaram que é altamente recomendado porque leva apenas cerca de 12 horas a completar. Os jogadores adoram a sua arte, banda sonora e a mecânica criativa de copiar feitiços.
Veredicto final: Um RPG de ação cheio de estilo que prova que a Digital Sun consegue transpor a essência de Moonlighter para um novo universo.
10. Os Filhos de Morta [Um jogo roguelike com uma história envolvente para os fãs de Moonlighter]
|A nossa pontuação
8.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|RPG roguelike com uma história central
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móveis
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|Dead Mage / 11 bit studios
|Tempo médio de jogo
|~14 horas na história principal
|O que gostei
|Narrativa comovente, modo cooperativo local, progressão baseada na família
Os Filhos de Morta é um jogo do tipo roguelike sobre a família. Controlas diferentes membros do clã Bergson enquanto lutam contra a corrupção que ameaça o seu mundo. Cada personagem tem habilidades únicas e as tuas melhorias são transferidas de uma jogada para a outra.
As sessões de «Os Filhos de Morta»» são curtas – perfeitas para sessões rápidas –, mas a narrativa geral dá sentido a cada uma delas. A dinâmica familiar lembra a gestão de uma loja no «Moonlighter», mas com combates mais intensos.
A mistura de ação ao estilo roguelike com uma narrativa comovente consolida o Filhos de Morta como um dos melhores jogos com história para quem curte a profundidade emocional do Moonlighter.
Os jogadores gostam do modo cooperativo local e recomendam dar tempo ao jogo para se desenvolver, referindo que se torna uma experiência gratificante. Um crítico referiu que a história e a narração o mantiveram absorto, elogiando a narrativa profunda e emotiva.
Veredicto final: Um roguelike lindamente trabalhado que equilibra os laços familiares com combates satisfatórios. Ótimo para casais ou amigos à procura de uma aventura cooperativa.
GAMES LIKE CHILDREN OF MORTA
11. Spiritfarer [Uma viagem emocional para jogadores de Moonlighter à procura de emoção]
|A nossa pontuação
8.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de gestão e aventura de exploração
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móveis
|Ano de lançamento
|2020
|Criador(es)
|Thunder Lotus Games
|Tempo médio de jogo
|~20–35 horas
|O que gostei
|Uma narrativa comovente, arte lindíssima, mecânicas de gestão suaves
No Spiritfarer, és o capitão de um navio que transporta espíritos para o além. Ao longo do caminho, geres o teu barco, preparas refeições, cultivas a terra e constróis casas acolhedoras para os teus passageiros.
Não há combate, mas a satisfação de melhorar o teu navio e cuidar dos espíritos lembra a gestão e a progressão do Moonlighter.
O Spiritfarer oferece uma alternativa meditativa às aventuras em masmorras. A sua narrativa emotiva e os seus sistemas de gestão cativam os jogadores que procuram uma experiência mais tranquila.
Um crítico elogiou a jogabilidade variada e envolvente do jogo, destacando que apresenta aos jogadores personagens bem desenvolvidos e aborda temas como a perda e a bondade. Os jogadores descrevem-no como um jogo relaxante, reflexivo e melancólico, que equilibra o humor com momentos comoventes. Outro utilizador disse que o jogo «vai ficar para sempre no meu coração», destacando o impacto da sua arte, música e histórias.
Veredicto final: Uma aventura com alma que mistura a gestão de recursos com uma narrativa comovente. Mantém os lenços à mão.
GAMES LIKE SPIRITFARER
12. Rogue Legacy 2 [Um roguelike centrado no legado, semelhante às corridas nas masmorras do Moonlighter]
|A nossa pontuação
8.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de plataformas do tipo roguelike
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2022
|Criador(es)
|Cellar Door Games
|Duração média do jogo
|~30 horas
|O que gostei
|Evolução entre gerações, classes variadas, combate fluido
O Rogue Legacy 2 dá continuidade ao jogo original com novas classes, combate melhorado e castelos enormes para conquistar. Sempre que a tua personagem morre, o seu descendente assume o controlo com características e equipamento herdados, criando uma sensação de progressão geracional.
Se gostas das masmorras do Moonlighter, mas queres um desafio mais orientado para a ação, esta é uma escolha fantástica. A enorme variedade de classes e melhorias faz com que cada jogada pareça diferente.
O Rogue Legacy 2 oferece uma jogabilidade infinita graças às melhorias geracionais e aos diversos estilos de combate. É um jogo de plataformas viciante para quem adora experimentar coisas novas.
As opiniões dos utilizadores referem que o sistema de combate é difícil de dominar, mas fácil de compreender, e elogiam a sua profundidade.
Veredicto final: Um roguelike bem trabalhado que recompensa a experimentação e a tenacidade. Espera-te uma curva de aprendizagem íngreme e um crescimento gratificante.
GAMES LIKE ROGUE LEGACY 2
13. Slay the Spire [Um roguelike de batalhas com cartas com o ciclo de progressão do Moonlighter]
|A nossa pontuação
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Roguelike com construção de baralho
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móveis
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|Mega Crit Games
|Tempo médio de jogo
|~59 horas
|O que gostei
|Estratégia de cartas profunda, combinações infinitas, aquele ciclo viciante de «só mais uma jogada»
O Slay the Spire combina a construção de baralhos com a estrutura roguelike. Em cada jogada, tens de subir uma torre, escolhendo cartas, gerindo a energia e decidindo quais os caminhos a seguir.
Embora não haja gestão de loja, a sensação de construir e aperfeiçoar o teu baralho é semelhante à de organizar o inventário de uma loja. Cada escolha de carta é importante, tal como selecionar os itens certos para vender.
A profundidade estratégica e a rejogabilidade do Slay the Spire assemelham-se ao ciclo de progressão do Moonlighter. A sua mecânica de construção de baralhos oferece uma nova abordagem à fórmula roguelike.
Os jogadores descrevem-no como fantástico e viciante, com centenas de horas investidas. Outro utilizador refere que, embora o estilo artístico seja modesto, a jogabilidade dinâmica faz-te perder a noção do tempo.
Veredicto final: Um jogo imperdível para os fãs de estratégia que gostam de planear, adaptar-se e ver uma construção a tomar forma ao longo de várias partidas.
GAMES LIKE SLAY THE SPIRE
14. O Mercador dos Céus [Um simulador de comércio que capta o espírito mercantil de Moonlighter]
|A nossa pontuação
7.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulador de comércio e gestão
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, Xbox One
|Ano de lançamento
|2020
|Criador(es)
|Coldwild Games / Plug In Digital eu
|Tempo médio de jogo
|~8–10 horas para completar todas as conquistas
|O que gostei
|Ciclo de comércio relaxante, cenário encantador com dirigíveis, estratégia leve
O «Comerciante dos Céus» coloca-te no comando de uma nave voadora. O teu objetivo: comprar barato, vender caro e construir um império comercial lucrativo entre ilhas flutuantes.
Vais melhorar a tua nave, comprar armazéns e descobrir novas rotas. O jogo é mais casual do que o Moonlighter, mas satisfaz a mesma vontade de equilibrar a oferta e a procura.
O Mercador dos Céus centra-se exclusivamente na parte comercial do ciclo do Moonlighter. O seu ritmo descontraído e o cenário aéreo tornam-no uma pausa encantadora entre jogos mais intensos.
Não há combate, por isso é ideal para jogadores que adoram a vertente comercial, mas preferem uma experiência tranquila. A campanha curta significa que podes terminá-la num fim de semana.
Veredicto final: Um simulador de comércio acolhedor, perfeito se gostas de comprar e vender mercadorias sem te preocupares com inimigos.
15. Littlewood [Um jogo tranquilo, pós-aventura, como um sonho acordado do Moonlighter]
|A nossa pontuação
7.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de vida com construção de cidades
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2020
|Criador(es)
|Sean Young / SmashGames
|Tempo médio de jogo
|20–40 horas, dependendo do quanto construíres
|O que gostei
|Construção livre, ritmo descontraído, aldeões encantadores
Imagina que a jornada do herói acabou e que te resta reconstruir o mundo – é essa a premissa do Littlewood. O jogo permite-te projetar a tua cidade com total liberdade: move edifícios, cria florestas e lagos e molda a paisagem ao teu gosto.
Não há combate nem pressão de tempo; em vez disso, desfrutas de recolher recursos, subir de nível nas tuas habilidades e construir relações ao teu próprio ritmo.
O Littlewood oferece uma alternativa tranquila às batalhas noturnas do Moonlighter. A ênfase na criatividade e no relaxamento torna-o perfeito para jogadores que procuram uma experiência meditativa. Destaca-se entre os melhores jogos aconchegantes para quem prefere criatividade e tranquilidade em vez de combate.
O Littlewood é acolhedor, relaxante e meditativo, elogiado pelos jogadores pela sua jogabilidade tranquila e pelas suas personagens fofas. Um crítico referiu que o Littlewood oferece facilmente entre 20 a 40 horas de jogo, dependendo do tempo que passares a projetar a tua cidade.
Veredicto final: Um jogo descontraído de construção de cidades para aqueles momentos em que preferes projetar e decorar em vez de lutar contra monstros. É ideal para quando precisas de uma pausa.
GAMES LIKE LITTLEWOOD
Tabela de resumo
|Classificação
|Jogo
|Notas / Pontos fortes
|1
|Moonlighter 2 – A verdadeira sequela para todos os fãs de Moonlighter
|Expande os sistemas da loja, introduz masmorras em 3D e o modo cooperativo.
|2
|Dave the Diver – Uma vida ao estilo Moonlighter debaixo das ondas
|Arte pixelizada deslumbrante, atividades variadas e gestão de um restaurante.
|3
|Stardew Valley – Uma alternativa acolhedora ao Moonlighter com agricultura e artesanato
|Conteúdo infinito, relações sinceras e uma jogabilidade relaxante, mas com sentido.
|4
|Recettear – O RPG de loja original ao estilo de «Moonlighter»
|Mecânicas de regateio aprofundadas e humor peculiar.
|5
|Cult of the Lamb – Um híbrido sombrio que mistura «Moonlighter» com gestão
|Combina a construção de bases com ação e humor negro.
|6
|UnderMine – Uma aventura roguelike no espírito de Moonlighter
|Um sistema de relíquias viciante e melhorias permanentes.
|7
|Os Filhos de Morta – Um roguelike centrado na história para os fãs de Moonlighter
|Narrativa comovente e progressão centrada na família.
|8
|Spiritfarer – Uma viagem emocionante para jogadores de Moonlighter que procuram algo com coração
|Simulação de gestão com uma história comovente.
|9
|Rogue Legacy 2 – Um roguelike centrado no legado, à semelhança das incursões nas masmorras do Moonlighter
|Progressão geracional e classes variadas.
|10
|Potion Permit – Um simulador de criação comovente ao estilo de Moonlighter
|Mecânicas de criação e relacionamentos com uma encantadora arte pixelizada.
|11
|O Mageseeker – Um RPG de ação com energia de combate ao estilo Moonlighter
|Combate rápido com roubo de feitiços e sessões de jogo curtas.
|12
|Slay the Spire – Um roguelike de batalhas com cartas com o ciclo de progressão do Moonlighter
|Estratégia profunda de construção de baralhos e alta rejogabilidade.
|13
|Cataclismo – Um jogo de construção estratégica para jogadores de Moonlighter que adoram profundidade de gestão
|Construção modular de bases e modos de jogo variados.
|14
|O Mercador dos Céus – Um simulador de comércio que capta o espírito mercantil do Moonlighter
|Ciclo de comércio relaxante e campanha curta.
|15
|Littlewood – Um jogo tranquilo pós-aventura, tipo o sonho acordado do Moonlighter
|Construção livre, ambiente acolhedor, ritmo meditativo.
O meu veredicto geral
Para quem ainda não conhece este género híbrido, o Moonlighter 2 é o ponto de partida ideal – oferece a combinação mais refinada entre gerir uma loja e explorar masmorras e introduz o modo cooperativo para aventuras partilhadas.
O Dave, o Mergulhador é perfeito para quem quer uma experiência descontraída, mas que ainda assim ofereça bastante profundidade; mergulhar à procura de ingredientes e gerir um bar de sushi é relaxante e gratificante.
Se procuras um simulador de vida a longo prazo com possibilidades infinitas, o Stardew Valley continua a ser inigualável. Cada uma destas escolhas de topo evoca uma sensação de pertença e de descoberta que torna o género tão apelativo.
Perguntas frequentes
Muitos jogadores estão a depositar as suas esperanças no Moonlighter 2 para que este proporcione a derradeira aventura de lojista. Até lá, clássicos como o «Recettear: A História de uma Loja de Artigos»» e sucessos modernos como o «Dave the Diver» destacam-se como os melhores jogos semelhantes ao Moonlighter que valem a pena experimentares.
O Moonlighter é um RPG de ação com elementos roguelike e simulação de gestão de loja. Exploras masmorras geradas aleatoriamente à noite e vendes o saque na tua loja durante o dia, combinando combate, gestão de recursos e estratégia económica.
Uma jogada típica do Moonlighter demora cerca de 15 a 20 horas para a história principal, mas quem gosta de completar tudo pode passar 30 horas ou mais a melhorar a sua loja, a dominar masmorras e a criar todo o equipamento.
O Moonlighter e o Dave, o Mergulhador partilham um ciclo semelhante de exploração e gestão alternadas. No Moonlighter, mergulhas em masmorras e geres uma loja, enquanto no Dave the Diver exploras o oceano e geres um restaurante de sushi. Ambos os jogos equilibram aventura e comércio.