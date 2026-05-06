Los 15 mejores juegos similares a Moonlighter en 2025 para los amantes de los looters acogedores

Juegos comoMoonlighter se han labrado un nicho especial para los jugadores a los que les encanta combinar la aventura con el comercio. MoonlighterSu ciclo de luchar en mazmorras generadas aleatoriamente por la noche y regentar una acogedora tienda durante el día ha inspirado todo un género de juegos de «héroes comerciantes».

Tras años explorando los roguelites y los simuladores de gestión, he descubierto que ningún título por sí solo logra igualar Moonlighter… pero hay varios que se le acercan bastante. En esta lista, descubrirás 15 juegos que capturan la emoción de luchar contra monstruos, reponer estanterías, fabricar equipo y forjar relaciones, combinando un encanto acogedor con una exploración trepidante.

Nuestras 3 mejores recomendaciones de juegos similares a Moonlighter

Antes de entrar en las reseñas completas, aquí tienes tres títulos destacados que combinan el comercio, la aventura y un avance pausado mejor que el resto. He dedicado decenas de horas a cada juego y, a la hora de seleccionarlos, he tenido en cuenta su mecánica de juego, su acabado y los elogios de la comunidad. Cada uno de ellos captura el espíritu de Moonlighter al tiempo que aporta su propio toque distintivo a la experiencia del comerciante-héroe.

Moonlighter 2: La bóveda infinita (2025) – La tan esperada secuela amplía la fórmula original con tiendas más grandes, un sistema de creación más completo y mazmorras más peligrosas, sin dejar de lado ese adictivo ciclo de «comerciante de día, héroe de noche». Recettear: La historia de una tienda de artículos (2010) – El juego que inició la moda de los «RPG de tiendas». Gestiona tu tienda, fija los precios y envía a aventureros a las mazmorras en busca de botín en este clásico de la gestión, encantador y lleno de fantasía. Dave el buzo (2023) – Combina la exploración de las profundidades marinas, la pesca y la gestión de un restaurante en un precioso mundo pixelado; cada inmersión es una aventura, y la barra de sushi es puro confort.

¡No dejes de desplazarte todavía! Estás a punto de ver cómo se desenvuelven estos tres frente al resto y descubrir más juegos similares a Moonlighter eso te dará ganas de afilar la espada y volver a llenar las estanterías.

Todo lo que necesitas saber sobre Moonlighter

Moonlighter es mucho más que un simple éxito del circuito independiente: es un juego que contribuyó a definir un nuevo género híbrido que combina exploración de mazmorras, gestión empresarial, yprogresión gradual. El juego pone a los jugadores en la piel de Will, un humilde tendero cuyos sueños van mucho más allá de su pequeña tienda en un pueblo. Cada noche, se adentra en peligrosas mazmorras generadas proceduralmente para conseguir botín, y durante el día vende esos tesoros ganados con tanto esfuerzo para financiar su próxima aventura. Este ingenioso ciclo de juego mantiene a los jugadores enganchados gracias a su satisfactorio ritmo de riesgo y recompensa.

Con el tiempo,Moonlighter se ha convertido en un referente para los juegos que combinan acción y economía en una experiencia fluida. Da igual si te atrae su combate fluido, su estilo artístico impecable o su conmovedora ambición, Moonlighter sigue siendo un clásico moderno que sigue inspirando tanto a los desarrolladores como a los aficionados.

La historia de Moonlighter

Publicado en2018, Moonlighter se convirtió rápidamente en un éxito inesperado, cautivando a los jugadores con su mezcla de RPG de acción con combates y simulación de gestión de una tienda. Desarrollado porSol digital, el juego se inspiró en los juegos retro de exploración de mazmorras y en títulos de gestión como Recettear: La historia de una tienda de artículos, y el género roguelite, que por aquel entonces estaba ganando popularidad rápidamente. Su combinación de generación procedural, un colorido estilo pixel art y una ingeniosa mecánica económica lo diferenciaba tanto de los RPG tradicionales como de los típicos simuladores de tiendas.

Los desarrolladores siguieron perfeccionando y ampliando la experiencia mediante múltiples actualizaciones y contenidos descargables, introduciendo nuevas mazmorras, mejoras en la experiencia de juego y sistemas de equipamiento adicionales que mantuvo el interés de los fans mucho tiempo después de su lanzamiento.

Su popularidad duradera y el reconocimiento de la crítica acabaron allanando el camino para Moonlighter 2, que está previsto que entre en acceso anticipado el 19 de noviembre de 2025. La secuela promete una gestión de la tienda más amplia, sistemas de creación más complejos y una exploración de estilo roguelike más profunda, todo ello sin dejar de conservar el querido ciclo día-noche eso es lo que hacía que la obra original fuera tan cautivadora.

¿Qué hace que Moonlighter sea tan especial?

Moonlighter es, básicamente, dos juegos que conviven en perfecta armonía. Durante el día, eres un comerciante astuto – Poner precios a los productos, ganarse a los clientes y hacer crecer tu pequeño imperio empresarial venta a venta. Pero, en cuanto se pone el sol, cambias el delantal por una armadura y te adentras en mazmorras repletas de monstruos en busca de un botín del que poder presumir

Es precisamente esta ingeniosa doble vida la que hace que cada incursión en las mazmorras sea importante. Los tesoros que te llevas a casa financian, literalmente, tus sueños de triunfar en el mundo del comercio minorista. Cada noche, sopesas tus opciones: ¿subir una planta más en busca de equipo más exclusivo o cobrar mientras vas ganando?

Esa delicada mezcla de ajetreo, hazañas heroicas y riesgo es lo que mantiene Moonlighter Es tan adictivo. Añádele un magnífico estilo pixel art, una banda sonora acogedora y una sorprendente profundidad emocional, y el resultado es un juego que no se limita a simular la gestión de una tienda, sino que ensalza a todo jugador con espíritu emprendedor y sed de aventuras.

En qué se diferencian juegos como Moonlighter de los RPG tradicionales

A diferencia de los juegos de rol tradicionales, que se centran exclusivamente en el combate, la exploración y salvar el mundo (una vez más), juegos como Moonlighter una mezcla de gestión empresarial, estrategia económica y un toque de capitalismo acogedor. No solo te dedicas a ganar experiencia: fijas precios, regateas con los clientes y decides si luchar contra monstruos o revisar el inventario.

Jugabilidad de doble vida: Durante el día eres un comerciante que ordena las estanterías; por la noche, te adentras en las mazmorras en busca de nuevo material.

Durante el día eres un comerciante que ordena las estanterías; por la noche, te adentras en las mazmorras en busca de nuevo material. Progresión orientada a los beneficios: En lugar de ser solo un motivo de orgullo, los botines obtenidos financian directamente tu próxima gran aventura.

En lugar de ser solo un motivo de orgullo, los botines obtenidos financian directamente tu próxima gran aventura. Relajado, pero exigente: La jugabilidad alterna entre combates llenos de adrenalina y momentos tranquilos al frente de la tienda, lo que evita que te canses.

La jugabilidad alterna entre combates llenos de adrenalina y momentos tranquilos al frente de la tienda, lo que evita que te canses. Parece que hay mucho en juego a nivel personal: No estás salvando el reino; estás salvando a tu pequeña empresa de la quiebra. Y, por alguna razón, eso resulta mucho más estresante.

En resumen, juegos como Moonlighter le dan un giro radical a la fórmula de los juegos de rol, recordándonos que incluso los héroes tienen que cuadrar las cuentas.

Los 15 mejores juegos parecidos a Moonlighter que te engancharán

Ahora viene lo divertido: la verdadera razón por la que has hecho clic aquí. He recopilado 15 juegos similares a Moonlighter que ofrecen esa combinación perfecta de mazmorras, ofertas y un caos encantador.

1. Moonlighter 2: La bóveda infinita [La verdadera secuela para todos los fans de Moonlighter]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RPG de estilo roguelike con un tendero Plataformas PC (Acceso anticipado el 19 de noviembre de 2025), PS5, Xbox Series X/S (lanzamiento futuro) Año de estreno 2025 (Acceso anticipado) Creador/es Digital Sun / 11 bit studios Duración media de la partida Por determinar – se prevén más de 30 horas Lo que me gustó Tiendas más grandes, nuevos sistemas de creación y mazmorras roguelike más complejas

Digital Sun vuelve al mundo de Rynoka con Moonlighter 2, una ambiciosa secuela que mantiene la esencia gestión de tiendas/exploración de mazmorras sin cambios. Las primeras imágenes revelan un estilo artístico 3D con sombreado cel, una mayor personalización de la tienda y mazmorras de varias plantas que prometen más variedad que el juego original.

Prepárate para pasar los días mejorando tu tienda y las noches enfrentándote a nuevos tipos de enemigos. La incorporación del modo cooperativo y los eventos del mercado comunitario apuntan a una economía aún más rica.

El lanzamiento en acceso anticipado, previsto para el 19 de noviembre de 2025, permite a los jugadores influir en el desarrollo del juego mientras disfrutan de nuevos contenidos a lo largo del tiempo. A pesar de no haberse publicado aún, la secuela encabeza nuestra lista porque promete perfeccionar todo aquello que hizo especial al primer juego.

Por qué lo elegimos Nos encantó cómoMoonlighter 2 se basa en la mecánica adictiva de su predecesor, al tiempo que introduce tiendas más grandes y mazmorras roguelike más complejas. Las primeras imágenes sugieren una evolución pulida que los fans llevaban tiempo esperando.

Si te encantó el juego original y quieres una experiencia de gestión de tienda más amplia combinada con desafiantes incursiones en mazmorras, Moonlighter 2 Parece el siguiente paso perfecto. Ten en cuenta que, durante el periodo de acceso anticipado, las funciones se irán perfeccionando con el tiempo.

Veredicto final: Una prometedora secuela que amplía la fórmula del «héroe comerciante» con tiendas más grandes, un sistema de creación más completo y modo cooperativo. Los aficionados deberían marcar el 19 de noviembre de 2025 en sus calendarios.

LuminousBeta

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La primera versión de Moonlighter 2 parece la evolución perfecta del juego original. Los sistemas ampliados de la tienda y las mazmorras ya me tienen enganchado.

2. Recettear: La historia de una tienda de artículos [El primer RPG de estilo Moonlighter ambientado en una tienda]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de rol de gestión de tienda con mazmorras de estilo roguelike Plataformas PC Año de estreno 2010 Creador/es EasyGameStation / Carpe Fulgur Duración media de la partida ~20 horas de historia principal Lo que me gustó Mecánicas de regateo en profundidad, clientes extravagantes, mazmorras clásicas

AntesMoonlighter,habíaReceta, el juego japonés de culto de creación independiente que sentó las bases de las aventuras de los tenderos. Juegas en el papel de Recette, una joven comerciante que paga una deuda regentando una tienda de artículos. Fija los precios, negocia con los clientes y explora mazmorras generadas aleatoriamente para reponer tus estanterías.

El sistema de regateo del juego es sorprendentemente complejo, y los personajes son deliciosamente excéntricos. Una reseña de un usuario destaca cómo la dinámica adictiva del juego hace que el tiempo pase volando: a menudo, los jugadores levantan la vista de una sesión de intercambio y se dan cuenta de que «de repente son las 3 de la madrugada».

Por qué lo elegimos Como pionero de los juegos de rol de comerciantes, Receta definió la estructura sobre la que se basan Moonlighter y sus sucesores. Su detallado sistema de regateo y su peculiar sentido del humor siguen siendo válidos hoy en día.

Más de una década después, Recettear sigue siendo una experiencia encantadora, desafiante y gratificante para los aficionados a los que les gusta combinar el capitalismo con la exploración de mazmorras.

Veredicto final: Si quieres descubrir los orígenes de los juegos de rol de gestión de tiendas y disfrutar de una historia implacable sobre el pago de deudas, Recetaes fundamental.

LateNightTrader

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El ciclo de «comprar barato y vender caro» de este juego me mantuvo despierto hasta pasada la medianoche. Negociar precios y explorar mazmorras me parece la combinación perfecta entre los negocios y la aventura.

3. Dave el buzo [Una vida al estilo de «Moonlighter» bajo las olas]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Exploración oceánica y simulador de restaurante Plataformas PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 Año de estreno 2023 Creador/es MINTROCKET / NEXON Duración media de la partida ~24 horas para la historia principal; hasta 34 horas para completar el juego Lo que me gustó Un pixel art espectacular, una mecánica de buceo apasionante y una gestión de bar de sushi encantadora

Dave el buzo cambia las mazmorras a la luz de la luna por las brillantes profundidades azules. Durante el día, te sumerges en un océano lleno de vida, pescando, descubriendo secretos y mejorando tu equipo. Por la noche, regentas un encantador restaurante de sushi, elaborando recetas y gestionando al personal. La atmósfera del juego es a la vez relajante y emocionante.

A los jugadores les encanta la infinita variedad de actividades —pescar, cultivar, cazar, resolver acertijos y cocinar— y elogian su ambiente acogedor y su jugabilidad adictiva.

Por qué lo elegimos No pudimos poner Dave el buzo . Su combinación de exploración y gestión de un restaurante satisface las mismas ganas que Moonlighter, al tiempo que ofrece un toque submarino único.

La historia es desenfadada, pero te mantiene enganchado gracias a unos personajes ingeniosos y a giros argumentales sorprendentes. Cada vez que vuelves al océano, te llevas nuevos descubrimientos e ingredientes para tu menú.

Veredicto final: Una divertida aventura que demuestra que pescar y preparar sushi puede ser tan apasionante como saquear mazmorras y llevar una tienda. Perfecto para jugadores que buscan una experiencia alegre pero profunda.

SushiSoul

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El ambiente, la música y ese pequeño restaurante de sushi son una auténtica delicia. Pescar y luego servir el pescado a clientes sonrientes nunca pasa de moda.

4. Stardew Valley [Una acogedora alternativa a Moonlighter con agricultura y artesanía]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Simulación de vida y RPG de granja Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS Vita, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador/es ConcernedApe Duración media de la partida 50-100 horas (tareas principales) Lo que me gustó Contenido ilimitado, personajes entrañables y una jugabilidad relajante pero con un objetivo claro

Si te gusta el desarrollo gradual de Moonlighter pero quieren cambiar el botín de los monstruos por cosechas y amistades, Stardew Valley es el juego de referencia. Heredas una granja en ruinas y la transformas en una próspera finca, mientras te haces amigo de los vecinos del pueblo, exploras minas y fabricas de todo, desde aspersores hasta productos artesanales.

El juego es muy apreciado por su atmósfera y su enorme variedad de contenidos. Los jugadores lo describen como «un juego perfecto» en el que jugabilidad, atmósfera, diseño artístico y guion encajan a la perfección.

Por qué lo elegimos Pocos juegos pueden compararse con Stardewsu combinación de comodidad y profundidad. Captura la alegría de construir una vida y un negocio desde cero, al tiempo que ofrece suficientes aventuras de exploración de mazmorras como para satisfacer Moonlighter aficionados.

Además de la agricultura, hay fiestas de temporada, relaciones románticas y una mazmorra sorprendentemente desafiante que satisface las ganas de jugar a un roguelike. Es fácil pasar cientos de horas en Pelican Town sin aburrirse en ningún momento.

Veredicto final: Una obra maestra atemporal que te invita a tomarte las cosas con calma, establecer vínculos y encontrar sentido a las tareas cotidianas.

FarmLifeForever

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«Stardew Valley» es como una carta de amor a la vida misma. Cada pequeño gesto —plantar semillas, pescar, hacer regalos— transmite una calidez auténtica. Este juego nunca pasa de moda.

5. UnderMine [Una aventura roguelike al estilo de Moonlighter]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de acción tipo roguelike con minería y progresión Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es Torio Duración media de la partida unas 20 horas para las carreras principales Lo que me gustó Un sistema de reliquias y maldiciones muy satisfactorio, mejoras permanentes y una rejugabilidad infinita

UnderMine te sumerge en cavernas traicioneras donde cada partida es diferente. Ábrete paso a través de salas llenas de trampas, recoge oro y reliquias, y utiliza lo obtenido para desbloquear mejoras permanentes para tu personaje.

Las críticas positivas destacan la pulida mecánica roguelike del juego. A los jugadores les encanta cómo la progresión te da ganas de jugar otra partida, y saber ver en los fracasos una oportunidad para aprender.

Por qué lo elegimos UnderMine captura a la perfección esa sensación de «una partida más» gracias a sus mejoras continuas y a su dificultad equilibrada, destacando entre los los mejores juegos roguelike for Moonlighter aficionados.

Aunque el estilo artístico es sencillo, la mecánica de juego es adictiva. Cada partida ofrece nuevas combinaciones de reliquias y maldiciones, lo que hace que el combate nunca resulte repetitivo. Si buscas un juego de exploración de mazmorras desafiante que respete tu tiempo, UnderMine cumple lo prometido.

Veredicto final: Un juego roguelike muy bien pulido en el que buscar oro y luchar contra hordas de enemigos resulta infinitamente gratificante.

GoldenRelic

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La progresión hace que siempre quiera volver a jugar. Incluso cuando la suerte no me acompaña, siempre tengo la sensación de haber aprendido algo y de que mi próxima partida será mejor.

6. Permiso para pociones [Un conmovedor simulador de manualidades al estilo de «Moonlighter»]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Juego de simulación de vida y RPG de creación Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2022 Creador/es MassHive Media / PQube Duración media de la partida ~30-40 horas (estimación del desarrollador) Lo que me gustó Rompecabezas alquímicos, una ciudad con encanto, énfasis en las relaciones

In Permiso para pociones, eres el farmacéutico de un pequeño pueblo y elaboras remedios para curar a los vecinos enfermos: una maravillosa entrega de la los mejores juegos de simulación colección. Recoges hierbas, elaboras pociones mediante minijuegos y entablas amistades que influyen en la historia.

El ritmo es más lento que Moonlighter, pero recompensa la paciencia. Mejorar el laboratorio y curar a los habitantes del pueblo te da un sentido de propósito. La mecánica de las relaciones le da un toque emotivo, haciendo que cada curación resulte significativa.

Por qué lo elegimos Permiso para pocionesofrece una alternativa acogedora a los juegos de exploración de mazmorras. Sus mecánicas de creación y de relaciones capturan el encanto de Moonlighter en un entorno más relajado.

A pesar de algunos fallos técnicos, los jugadores disfrutan del entorno fantasioso y de la motivación para interactuar y hacer amigos entre los aldeanos.

Veredicto final: Un tranquilo juego de simulación de vida en el que preparar pociones y hacer amigos resulta tan gratificante como acabar con monstruos.

HerbalHealer

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Este juego es todo lo que esperaba de un RPG acogedor. Hacerme amigo de los aldeanos y preparar remedios me mantuvo enganchado, a pesar de algunos fallos.

7. El culto al cordero [Una mezcla oscura entre «Moonlighter» y un juego de gestión]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Acción roguelike con construcción de bases Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Massive Monster / Devolver Digital Duración media de la partida ~14-21 horas (campaña y contenido adicional) Lo que me gustó Arte precioso, humor negro, sistemas de gestión de sectas

El culto al cordero sigue a un cordero poseído que debe crear y dirigir una secta mientras se abre paso por mazmorras generadas proceduralmente. Dividirás tu tiempo entre las incursiones en las mazmorras y la gestión de la secta: adoctrinando a los seguidores, construyendo edificios y realizando rituales. La dinámica es similar a MoonlighterEl ciclo de día y noche, pero con un toque más oscuro.

Por qué lo elegimos Combina la construcción de bases y el combate al estilo roguelike con un estilo irresistible, lo que lo sitúa entre los los mejores juegos de rol de acciónDirigir una secta es como llevar una tienda, pero con mucho más en juego.

Los jugadores elogian su una historia, jefes, armas, jugabilidad y música fantásticos, y disfruta de la yuxtaposición de imágenes adorables con temas siniestros.

Veredicto final: Una ingeniosa, inquietante y encantadora mezcla de gestión y acción que resulta tan adictiva como insólita.

Héroe de culto

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No sé por qué me gusta tanto este juego. La historia, los jefes finales y la música son fenomenales, y crear mi propia secta me resulta extrañamente satisfactorio.

8. Cataclismo [Un juego de construcción estratégica para los jugadores de Moonlighter a los que les gusta la profundidad de la gestión]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real y defensa de torres Plataformas PC Año de estreno 2025 (v. 1.0 el 20 de marzo; acceso anticipado en julio de 2024) Creador/es Sol digital / Caballo con capucha Duración media de la partida ~20 horas Lo que me gustó Estructura modular, múltiples modos de juego, una historia envolvente

De los creadores de MoonlightervieneCataclismo, un juego de estrategia en tiempo real para un solo jugador que se ha ganado un lugar entre los los mejores juegos de estrategia para jugadores a los que les encanta la gestión de recursos y la resolución creativa de problemas. Construirás asentamientos fortificados para repeler hordas de horrores. La campaña incluye más de una docena de misiones y ofrece modos de supervivencia, escaramuza y mundo abierto.

Tras unas 20 horas de juego, los críticos elogiaron su profundidad, su nivel de dificultad y su satisfactoria progresión. La posibilidad de hacer una pausa y planificar permite a los jugadores experimentar con diferentes diseños de fortalezas.

Por qué lo elegimos Cataclismo profundiza en la filosofía de diseño de Digital Sun, centrándose en la construcción estratégica y la gestión de recursos. Es perfecto para los jugadores a los que les encantaba gestionar Moonlightery quieres tener más control sobre las estructuras y las defensas.

El sistema de construcción modular de Cataclismo resulta atractivo para los jugadores a los que les gusta planificar y mejorar en Moonlighter, pero buscan una mayor complejidad estratégica. El lanzamiento en acceso anticipado de 2024 ya se ha mostrado prometedor, y el lanzamiento completo trae consigo mecánicas perfeccionadas y nuevos contenidos.

Veredicto final: Un juego de estrategia muy logrado que satisface las ganas de gestión con un toque apocalíptico.

WallBuilder

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Después de horas construyendo y defendiendo, me tiene enganchado. La construcción modular y la desafiante campaña de Cataclismo hacen que cada victoria se sienta merecida.

9. The Mageseeker: Una historia de League of Legends [Un juego de rol de acción con un sistema de combate similar al de Moonlighter]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Juego de rol de acción con mecánica de robo de hechizos Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es Digital Sun / Riot Forge Duración media de la partida ~12 horas Lo que me gustó Combate rápido y fluido; desplazamiento mediante el lanzamiento de cadenas; una historia apasionante

In El Mageseeker, te pones en la piel de Sylas, un mago rebelde que se libera de las cadenas de Demacia. El combate se centra en robar los hechizos del enemigo y lanzarlos de vuelta con estilo. La breve duración del juego y la fluidez del sistema de combate hacen que Buscador de estómagosun excelente juego para despejar la mente entre partidas más largas. Aunque no incluye elementos de gestión de tienda, la satisfacción de mejorar habilidades y dominar combinaciones de hechizos recuerda a la progresión de Moonlighter.

Por qué lo elegimos Buscador de estómagosofrece acción trepidante y mejoras sustanciales, que recuerdan a la energía de los combates de Moonlighter. Es una aventura breve pero emocionante, y sin duda destaca entre las los mejores juegos de hack and slashcategoría.

Los críticos señalaron que es muy recomendable, ya que solo se tarda unas 12 horas en completarlo. A los jugadores les encanta su diseño artístico, su banda sonora y su ingeniosa mecánica de copia de hechizos.

Veredicto final: Un elegante juego de rol de acción que demuestra que Digital Sun sabe combinar Moonlighterla atmósfera de una nueva dimensión.

Lanzador de hechizos

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El arte y la música son impresionantes. Robar los hechizos del enemigo y utilizarlos en su contra nunca pasa de moda: es perfecto para un juego de rol breve e intenso.

10. Los hijos de Morta [Un juego roguelike con una historia para los fans de Moonlighter]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego RPG roguelike con una historia central Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2019 Creador/es Dead Mage / 11 bit studios Duración media de la partida ~14 horas de historia principal Lo que me gustó Una historia emotiva, modo cooperativo local y progresión centrada en la familia

Los hijos de Morta es un juego roguelike sobre la familia. Controlas a diferentes miembros del clan Bergson mientras luchan contra la corrupción que amenaza su mundo. Cada personaje tiene habilidades únicas, y tus mejoras se conservan de una partida a otra.

Los hijos de MortaLas partidas son breves —perfectas para sesiones rápidas—, pero la trama general hace que cada aventura resulte significativa. La dinámica familiar recuerda al cuidado de una tienda en Moonlighter, pero con combates más intensos.

Por qué lo elegimos La combinación de acción al estilo roguelike y una narrativa conmovedora consolida Los hijos de Mortacomo uno de loslos mejores juegos con una buena historia para los fans de la profundidad emocional de Moonlighter.

Los jugadores valoran el modo cooperativo local y recomiendan darle tiempo al juego para que se desarrolle, ya que señalan que se convierte en una experiencia gratificante. Un crítico señaló que la historia y la narración le mantuvieron absorto, y elogió el una historia profunda y conmovedora.

Veredicto final: Un juego roguelike de magnífica factura que combina los lazos familiares con combates muy satisfactorios. Ideal para parejas o amigos que busquen una aventura cooperativa.

CoopClan

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Disfruté mucho de este juego con mi pareja. La historia y la narración eran preciosas, y el hecho de poder interpretar a diferentes miembros de la familia hizo que la experiencia fuera siempre nueva.

11. Spiritfarer [Un viaje emotivo para los jugadores de Moonlighter en busca del corazón]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Simulador de gestión y aventura de exploración Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2020 Creador/es Thunder Lotus Games Duración media de la partida ~20–35 horas Lo que me gustó Una narrativa conmovedora, un diseño artístico precioso y una mecánica de gestión sencilla

In Spiritfarer, Diriges un barco que transporta a los espíritus al más allá. Durante el trayecto, te encargas de tu barco, preparas comidas, cultivas la tierra y construyes acogedoras viviendas para tus pasajeros.

No hay combates, pero la satisfacción de mejorar tu nave y cuidar de los espíritus es comparable a… Moonlightersu gestión y evolución.

Por qué lo elegimos Spiritfarer ofrece una alternativa más reflexiva a los juegos de exploración de mazmorras. Su narrativa emotiva y sus sistemas de gestión conectan con los jugadores que buscan una experiencia más tranquila.

Un crítico elogió su jugabilidad variada y cautivadora, y destacó que presenta a los jugadores personajes bien desarrollados y aborda temas como la pérdida y la bondad. Los jugadores lo describen como un Un juego relajante, que invita a la reflexión y melancólico que combina el humor con momentos conmovedores. Otro usuario afirmó que el juego «permanecerá para siempre en mi corazón», destacando el impacto de su arte, su música y sus historias.

Veredicto final: Una conmovedora aventura que combina la gestión de recursos con una emotiva historia. Ten a mano unos pañuelos.

SoulSailor

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Este juego siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Las historias, el diseño artístico y la música hicieron que cada despedida resultara significativa y me dejaron con una sensación de consuelo.

12. Rogue Legacy 2 [Un roguelike basado en el legado, al estilo de las partidas en mazmorras de Moonlighter]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de plataformas de estilo roguelike Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Cellar Door Games Duración media de la partida ~30 horas Lo que me gustó Evolución generacional, clases variadas, combate fluido

Rogue Legacy 2 se basa en el juego original y lo amplía con nuevas clases, un sistema de combate mejorado y enormes castillos que conquistar. Cada vez que tu personaje muere, su descendiente toma el relevo con los rasgos y el equipo heredados, lo que crea una sensación de progresión generacional.

Si te gustaMoonlighterSi te gustan los juegos de exploración de mazmorras pero buscas un desafío más orientado a la acción, esta es una opción fantástica. La gran variedad de clases y mejoras hace que cada partida sea única.

Por qué lo elegimos Rogue Legacy 2 ofrece una rejugabilidad infinita gracias a las mejoras generacionales y a los diversos estilos de combate. Es un juego de plataformas adictivo para los aficionados a los que les encanta experimentar.

Las opiniones de los usuarios señalan que el El sistema de combate es difícil de dominar, pero fácil de entender y alabar su profundidad.

Veredicto final: Un juego roguelike muy bien pulido que premia la experimentación y la tenacidad. Prepárate para una curva de aprendizaje pronunciada y un crecimiento muy gratificante.

Heredero

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El sistema de combate es profundo y gratificante. Cada nuevo heredero plantea nuevos retos, lo que me hace estar deseando ver qué rasgos obtendré a continuación.

13. Slay the Spire [Un juego roguelike de cartas con el sistema de progresión de Moonlighter]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego roguelike de construcción de mazos Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2019 Creador/es Mega Crit Games Duración media de la partida ~59 horas Lo que me gustó Estrategia de cartas profunda, combinaciones infinitas, un bucle adictivo que te hace pensar «solo una partida más»

Slay the Spire combina la construcción de mazos con una estructura roguelike. En cada partida, debes ascender por una torre seleccionando cartas, gestionando la energía y decidiendo qué caminos tomar.

Aunque no hay que gestionar una tienda, la sensación de crear y perfeccionar tu mazo es similar a la de seleccionar el surtido de una tienda. Cada carta que eliges cuenta, igual que cuando se eligen los artículos adecuados para vender.

Por qué lo elegimos Slay the SpireLa profundidad estratégica y la rejugabilidad de este juego emulan Moonlighterel ciclo de progresión del juego. Sus mecánicas de construcción de mazo aportan un toque novedoso a la fórmula roguelike.

Los jugadores lo describen como fantástico y adictivo, en el que se han invertido cientos de horas. Otro usuario señala que, aunque el estilo gráfico es sencillo, la dinámica de juego te hace perder la noción del tiempo.

Veredicto final: Un juego imprescindible para los aficionados a la estrategia a los que les gusta planificar, adaptarse y ver cómo va tomando forma una construcción a lo largo de varias partidas.

CardCrafter

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Es increíblemente adictivo. He pasado cientos de horas escalando la Aguja y sigo descubriendo nuevas estrategias. ¡Solo falta añadir más personajes!

14. El mercader de los cielos [Un simulador de comercio que recrea el espíritu mercantil de Moonlighter]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Simulador de comercio y gestión Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es Coldwild Games / Plug In Digital Duración media de la partida Entre 8 y 10 horas para completar todos los logros Lo que me gustó Un bucle de juego relajante, un encantador escenario con aeronaves y una estrategia sencilla

El mercader de los cielos te pone al mando de una nave voladora. Tu objetivo: comprar barato, vender caro y construir un imperio comercial rentable entre islas flotantes.

Mejorarás tu nave, comprarás almacenes y descubrirás nuevas rutas. El juego es más informal que Moonlighter, pero cumple la misma función a la hora de equilibrar la oferta y la demanda.

Por qué lo elegimos El mercader de los cielos se centra exclusivamente en la parte comercial de Moonlighter. Su ritmo relajado y su ambientación aérea lo convierten en un descanso encantador entre partidas más intensas.

No hay combates, por lo que es ideal para los jugadores a los que les encanta la parte comercial, pero prefieren una experiencia tranquila. La campaña es corta, así que puedes terminarla en un fin de semana.

Veredicto final: Un acogedor simulador de comercio ideal si te gusta comprar y vender productos sin tener que preocuparte por los enemigos.

SkyTrader

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Construir mi propio imperio comercial en las nubes es muy relajante. Mejorar mi nave y buscar las mejores ofertas me ha tenido entretenido durante horas.

15. Littlewood [Un juego tranquilo y relajante, al estilo de «Daydream» de Moonlighter]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Simulador de vida y construcción de ciudades Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Sean Young / SmashGames Duración media de la partida Entre 20 y 40 horas, dependiendo de cuánto construyas Lo que me gustó Un mundo abierto, un ritmo pausado, unos aldeanos encantadores

Imagina que el viaje del héroe ha terminado y te toca reconstruir el mundo: esa es la premisa de Littlewood. El juego te permite diseñar tu ciudad con total libertad: mover edificios, crear bosques y lagos, y moldear el paisaje a tu gusto.

No hay combates ni prisas; en su lugar, podrás disfrutar reuniendo recursos, mejorando tus habilidades y forjando relaciones a tu propio ritmo.

Por qué lo elegimos Littlewood ofrece una alternativa tranquila a Moonlighterbatallas nocturnas. Su énfasis en la creatividad y la relajación lo convierte en el juego perfecto para los jugadores que buscan una experiencia meditativa. Destaca entre los los mejores juegos para pasar un rato agradable para los jugadores que prefieren la creatividad y la tranquilidad al combate.

Littlewood is acogedor, relajante y propicio para la meditación, elogiado por los jugadores por su jugabilidad relajada y sus simpáticos personajes. Un crítico señaló que Littlewood ofrece fácilmente entre 20 y 40 horas de juego dependiendo del tiempo que dediques a diseñar tu ciudad.

Veredicto final: Un relajante juego de construcción de ciudades para esos momentos en los que prefieres diseñar y decorar en lugar de luchar contra monstruos. Ideal para cuando necesitas un descanso.

Zen Builder

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El juego es maravillosamente acogedor y relajante. Diseñar mi pueblo y desbloquear nuevos personajes me hizo perder la noción del tiempo de la mejor manera posible.

Tabla resumen

Es imprescindible Juego Notas / Puntos fuertes 1 Moonlighter 2 – La verdadera secuela para todos los fans de Moonlighter Amplía los sistemas de la tienda, introduce mazmorras en 3D y el modo cooperativo. 2 Dave el buzo – Una vida al estilo de «Moonlighter» bajo las olas Un magnífico estilo pixel art, actividades variadas y gestión de un restaurante. 3 Stardew Valley – Una acogedora alternativa a Moonlighter con actividades agrícolas y de artesanía Contenido inagotable, relaciones sinceras y una jugabilidad relajante pero con sentido. 4 Receta– El juego de rol de tiendas al estilo «Moonlighter» original Mecánicas de regateo muy elaboradas y un humor peculiar. 5 El culto al cordero – Un híbrido entre «Dark» y «Moonlighter» con toques de gestión Combina el desarrollo de personajes con la acción y el humor negro. 6 UnderMine – Una aventura roguelike al estilo de Moonlighter Un sistema de reliquias adictivo y mejoras permanentes. 7 Los hijos de Morta – Un juego roguelike con una historia para los fans de Moonlighter Una narrativa emotiva y una trama centrada en la familia. 8 Spiritfarer – Un viaje emocional para los jugadores de «Moonlighter» que buscan el amor Un simulador de gestión con una historia conmovedora. 9 Rogue Legacy 2 – Un juego roguelike basado en el legado, al estilo de las partidas en mazmorras de Moonlighter Evolución generacional y clases variadas. 10 Permiso para pociones– Un conmovedor simulador de creación al estilo de «Moonlighter» Mecánicas de creación y de relaciones con un encantador estilo pixel art. 11 El Mageseeker– Un juego de rol de acción con un sistema de combate similar al de Moonlighter Combates trepidantes en los que se roban hechizos y partidas de corta duración. 12 Slay the Spire – Un juego roguelike de cartas con el sistema de progresión de «Moonlighter» Una estrategia profunda de construcción de mazos y una gran rejugabilidad. 13 Cataclismo – Un juego de construcción estratégica para los jugadores de Moonlighter a los que les encanta la profundidad de la gestión Estructura modular y diversos modos de juego. 14 El mercader de los cielos – Un simulador de comercio que recrea el espíritu mercantil de «Moonlighter» Una secuencia musical relajante para el comercio y una campaña breve. 15 Littlewood – Un juego tranquilo y relajante, al estilo de «Daydream» de Moonlighter Espacio diáfano, ambiente acogedor, ritmo pausado.

Mi veredicto general

Para los jugadores que se inician en este género híbrido, Moonlighter 2 es el punto de partida ideal: ofrece la experiencia más refinada de gestión de tienda y exploración de mazmorras, e introduce el modo cooperativo para vivir aventuras compartidas.

Dave el buzo es perfecto para quienes buscan una experiencia relajada que, al mismo tiempo, ofrezca mucha profundidad; bucear en busca de ingredientes y llevar un bar de sushi resulta a la vez relajante y gratificante.

Si estás buscando un simulador de vida a largo plazo con infinitas posibilidades, Stardew Valley sigue siendo inigualable. Cada una de estas selecciones destacadas evoca una sensación de pertenencia y descubrimiento que hace que el género resulte tan atractivo.

Preguntas frecuentes