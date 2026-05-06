Os 20 melhores jogos parecidos com o Banished em 2026: Estratégia e Sobrevivência

Jogos como o «Banished» põem à prova a tua capacidade de sobreviver num mundo medieval realista e hostil. O «Banished» deu origem a um género baseado na paciência e na perseverança, onde a comunidade é tudo. Estes jogos de estratégia de construção de cidades, repletos de detalhes, partilham esse espírito e transformam a sobrevivência numa forma de arte.

Vais ter de lidar com ataques, catástrofes naturais e tudo o que for preciso para desenvolver o teu novo lar. Estes jogos mantêm vivo esse ciclo de tensão e triunfo, quer estejas a gerir uma aldeia pacífica ou uma fortaleza em ruínas.

Alguns são difíceis, outros são comoventes, mas todos recompensam uma estratégia cuidadosa para alcançares o sucesso. Se estás pronto para liderar, explorar e construir, não para governar nem por dinheiro, os mundos abaixo estão à tua espera.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Banished

Aqui estão alguns jogos semelhantes ao Banished. Eles equilibram as dificuldades e a esperança melhor do que outros. Estes três destacam-se pela forma como transformam a luta em satisfação:

1 Life is Feudal: Forest Village 2017 É o melhor jogo semelhante ao «Banished», combinando realismo, sobrevivência e a satisfação de cada refeição conquistada com esforço. Buy now 2 Medieval Dynasty 2020 Uma viagem na primeira pessoa, da fome ao património, onde a sobrevivência se transforma numa história de legado e resistência. Buy now 3 Anno 1701 2006 Uma obra-prima de precisão económica que transforma as rotas comerciais e a visão de futuro na verdadeira medida de um império. Buy now

Se adoras a mistura de pressão e progresso que o Banished tornou famosa, estes três devem estar no topo da tua lista. Continua a ler para descobrir mais mundos moldados pela adversidade, pela esperança e pela tua próxima grande cidade.

Os 20 melhores jogos semelhantes ao Banished: Estratégia e Construção de Cidades

Estes simuladores de colónias cuidadosamente selecionados combinam exploração, planeamento cuidadoso e crescimento significativo da aldeia. Defende-te contra ataques ou constrói uma cidade próspera; cada jogo capta o encanto da estratégia a longo prazo e da progressão constante. Quantas cidades vais construir nestes jogos semelhantes ao Banished?

1. Life is Feudal: Aldeia da Floresta [Um jogo realista de sobrevivência e construção de cidades medievais, ao estilo do Banished]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador realista de sobrevivência e construção de cidades medievais Plataformas PC Ano de lançamento 2017 Criadores Mindillusion/Bitbox Ltd. Características únicas Condições meteorológicas adversas, visão da aldeia na primeira pessoa, sistema de agricultura aprofundado e sistema de moral Tempo médio de jogo 40–100+ horas (a duração no modo de sobrevivência sandbox varia bastante) O que gostei Cada refeição e cada telhado parecem merecidos

A primeira geada mata mais do que as colheitas, põe à prova todas as escolhas que fizeste. O «Life is Feudal: Aldeia da Floresta» pega na luta silenciosa do «Banished» e dá-lhe mais garra. Não estás só a gerir recursos; estás a lutar por gerações.

Cada refeição conta, e cada erro pode repercutir-se na linhagem de uma família. Começas com um pequeno grupo de colonos, um pedaço de terra e esperança. As estações do ano moldam todas as decisões: semeia na primavera, colhe no outono e prepara-te para o rigor do inverno.

Comida, lenha e fé mantêm o teu povo vivo. Cada aldeão tem um nome, uma família e competências que moldam a força de trabalho. Quando a doença ou o frio atacam, perder até mesmo um só pode desestabilizar toda a tua aldeia. A logística transforma-se em legado à medida que os vês viver a vida.

Por que é que o escolhemos Em Life is Feudal: Aldeia da Floresta, cada pão e cada vida contam. É uma experiência exigente, mas gratificante, de sobrevivência rústica.

Gosto de mudar para o modo na primeira pessoa e passear entre as cabanas de colmo, vendo a minha criação e as minhas escolhas ao nível do solo. As árvores tecnológicas impulsionam o progresso, mas é o ritmo do trabalho diário e das colheitas escassas que te mantêm viciado.

A rotação de culturas, a gestão do armazenamento e o crescimento da família são todos importantes neste jogo realista de sobrevivência e construção de cidades.

O meu veredicto: Cada semana que sobrevives no Life is Feudal: Aldeia da Floresta parece que ganhaste uma guerra.

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O que dizem os jogadores?

ChessIsAwesome ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Já joguei isso muuuuitas horas.

2. Dinastia Medieval [Um simulador medieval de sobrevivência e colonização na primeira pessoa, inspirado no Banished]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de sobrevivência e colonização medieval na primeira pessoa Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, GeForce Now não sei Ano de lançamento 2020 Criadores Render Cube/Toplitz Productions Características únicas Uma mistura de sobrevivência com construção de dinastia, com um sistema de legado geracional Tempo médio de jogo 60–120 horas (enredo + crescimento do povoado) O que gostei Começas com um pau e acabas por construir uma linhagem

No Dinastia Medieval, a manhã não te dá as boas-vindas, põe-te à prova. Não te limitas a sobreviver à Idade Média, gravas a tua história nessa época. Num dia, estás a caçar coelhos para comer; no dia seguinte, estás a fundar uma aldeia destinada a durar mais do que a tua vida.

Este jogo de mundo aberto, na perspetiva na primeira pessoa, que mistura simulação de vida e construção de cidades, capta a essência da vida medieval. A luz do sol a filtrar-se pelos pinheiros, o fumo a subir dos telhados e o zumbido de um mundo que segue em frente, com ou sem ti.

Porque é que o escolhemos O Dinastia Medieval transforma a sobrevivência diária numa história que se estende por várias gerações. É um dos poucos jogos em que o teu nome perdura ao longo das estações.

Vais recolher lenha, fabricar ferramentas, cultivar a terra e atribuir tarefas aos teus colonos. As estações mudam, os recursos variam e cada decisão molda o futuro da tua família. As escolhas parecem pessoais quando estás a construir a tua cabana ou a preparar-te para o inverno.

As missões e as relações dão vida à rotina, enquanto os herdeiros e a linhagem garantem que a tua dinastia continue ao longo das gerações. Tal como no Banished, aprendi rapidamente que uma má colheita ou um inverno rigoroso podem anular horas de progresso. Cada aldeão conta, e todos os planos precisam de um plano B.

O meu veredicto: Deixa a tua marca na história em Dinastia Medieval.

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O que dizem os jogadores?

somedoofyouwontlike ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um jogo de construção de aldeias divertido e descontraído, onde podes atirar flechas no rabo dos ursos.

3. Anno 1701 [Um clássico jogo de construção de cidades com uma gestão de recursos aprofundada]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de cidades com economia e simulação de comércio Plataformas PC, GeForce Now Ano de lançamento 2006 Criador(es) Designs relacionados/Girassóis interativos Características únicas Rotas comerciais da era colonial, economia em camadas, diplomacia, foco na expansão Tempo médio de jogo 25–80 horas (campanha + jogo livre) O que eu gostei Construir e manter o equilíbrio é tão gratificante quanto o lucro

Há algo de viciante numa boa rota comercial, ver as linhas de abastecimento a funcionar a todo o vapor enquanto as tuas ilhas se transformam em horizontes adornados com ouro. O Anno 1701 alimenta essa obsessão. Não te limitas a construir cidades; coreografas a prosperidade do teu arquipélago.

Cada ilha tem as suas próprias necessidades e limites. Passei as minhas primeiras horas a mapear linhas costeiras, a perseguir rotas das especiarias e a equilibrar as necessidades sociais com porões de carga apertados. Cada nível populacional exige mais: cerveja, roupa e fé. Manter toda a gente feliz é um elegante quebra-cabeças económico.

O Anno 1701 cativa-te, mas a verdadeira magia surge a meio do jogo. Sem dares por isso, as cadeias de produção tornam-se tão complexas que estás a planear cinco navios à frente só para manter a máquina a funcionar. Inclui até folhas de cálculo!

Porque é que o escolhemos O Anno 1701 recompensa o pensamento a longo prazo com as suas redes comerciais complexas, sistemas de produção em camadas e uma economia que ganha força a meio e no final do jogo.

Cidades deslumbrantes e detalhadas brilham ao sol, enquanto as frotas se movem com a precisão de um relógio pelos mares turquesa. É lindo, mas não perdoa. Se gastares demais, o teu império entra em colapso rapidamente. Se negligenciares a diplomacia, os rivais vão bloquear o teu comércio.

Se construíres com inteligência, o mundo submete-se à tua economia.

O meu veredicto: se a estratégia é o teu superpoder, o Anno 1701 vai libertá-lo.

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O que dizem os jogadores?

Grelymolycremp ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Anno 1701 era fantástico pelos eventos de ferreiro e do mercado, e o combate terrestre era de primeira. Lembro-me de ter um monte de unidades de obuses e de simplesmente fazer chover fogo sobre os inimigos.

4. Reinos e Castelos [Um encantador jogo de construção de povoados medievais com mecânicas de crescimento semelhantes às de Banished]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de construção de cidades com mecânicas de defesa e crescimento Plataformas PS5, Xbox One, Linux, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S, macOS Ano de lançamento 2017 Criador Lion Shield, LLC Características únicas Invasões vikings, efeitos meteorológicos, liberdade no design do castelo Tempo médio de jogo 20–50 horas (depende do mapa e dos objetivos da expansão) O que gostei Bonito não quer dizer fácil!

Um reino minúsculo, um dragão esfomeado e muita confiança mal colocada, também conhecido como Reinos e Castelos. É a construção de cidades medievais combinada com um caos alegre. Começas em pequena escala, colocando quintas e casas, e depois expandes para uma cidade animada de pessoas autónomas que comem, trabalham e entram em pânico quando os vikings chegam.

O seu aspeto low-poly esconde uma profundidade surpreendente. As reservas de comida, as defesas e o clima moldam o teu povoado em crescimento. Os saques e os ataques de dragões acrescentam uma verdadeira gestão de riscos. Cadeias de produção simples transformam-se em cidades grandes e eficientes à medida que aprendes o ritmo da tua terra.

Por que é que o escolhemos O «Reinos e Castelos» é acessível, inteligente e secretamente exigente, sem aquele medo constante de que tudo desmorone.

Neste jogo medieval gratificante não há ninguém a dar-te a mão, só sistemas simples e um planeamento inteligente. Pensa no Banished, mas com um sorriso e um futuro mais promissor.

O meu veredicto: Vê a cidade prosperar graças às tuas decisões em Reinos e Castelos.

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O que dizem os jogadores?

javispin ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um dos meus jogos favoritos, um jogo de que gostei imenso pela história e pelos gráficos ao estilo dos anos 90; esta remasterização não traz grande novidade e esperamos que o final chegue em breve.

5. Foundation [Um jogo de construção de cidades medievais sem grelha, focado no crescimento orgânico dos povoados]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de cidades medievais sem grelha Plataformas PC, Linux, GeForce Now não informaste Ano de lançamento 2019 Criador Polymorph Games Características únicas Sistema de crescimento orgânico, monumentos modulares, economia dinâmica Tempo médio de jogo 40–100+ horas (versão de acesso antecipado sem limite de tempo) O que gostei As aldeias ficam um pouco desorganizadas, mas lindas

Alguns construtores confiam nas grelhas. O Foundation confia nos instintos. A tua cidade cresce como um ser vivo, serpenteando ao longo de rios e colinas, em vez de se encaixar em quadrados perfeitos. Tu orientas os colonos, moldas os bairros e constróis infraestruturas à medida que a tua vila se expande. Não há nenhuma grelha a impedir-te.

Vi os meus colonos transformarem florestas em madeira, uvas em vinho e esforço puro em monumentos que definem a linha do horizonte. É um jogo criativo de construção de cidades com um sistema modular, onde nada parece forçado e tudo é conquistado. O resultado parece natural, como no Banished, só que com uma forma mais livre.

Por que é que o escolhemos O Foundation destaca-se pelos seus layouts orgânicos, pelas ferramentas avançadas de planeamento urbano e pela jogabilidade tranquila, mas bem pensada.

Ver as estradas a surgirem onde os aldeões realmente andam é estranhamente hipnótico. O ritmo na fase final do jogo pode parecer lento, mas a comunidade de mods e as atualizações constantes continuam a aperfeiçoar a experiência.

O meu veredicto: Se adoras criatividade e paciência, o Foundation também. Ele capta a arte de construir povoações.

O que dizem os jogadores?

SterlingWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 O «Kingdoms and Castles» é um jogo muito mais descontraído e mais fácil de aprender e jogar. É mais um jogo tradicional de construção de cidades.

6. Going Medieval [Um jogo de construção e sobrevivência em 3D com construção de bases detalhadas]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de sobrevivência e construção de colónias em 3D Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) Foxy Voxel/The Irregular Corporation Características únicas Construção de bases em 3D, fome e sobrevivência a ataques Tempo médio de jogo 40–90 horas (depende da duração da sobrevivência e da profundidade da fortaleza) O que gostei Profundidade e sujidade debaixo das unhas, ambas necessárias.

As paredes de pedra erguem-se, as setas voam e os teus colonos rezam para que tenhas planeado tudo bem. O «Going Medieval» transforma a sobrevivência ao estilo «Banished» num simulador de fortalezas a sério. A defesa é tão essencial como o pão neste jogo tático de estratégia em tempo real.

Comecei com alguns pioneiros e fundações de terra; no verão, os ataques obrigaram-me a pensar na vertical. O visual medieval em 3D é simples e intuitivo, o que facilita planear torres, zonas de morte e abrigos subterrâneos. Construir fortalezas de vários andares é uma estratégia de sobrevivência.

Por que é que o escolhemos O «Going Medieval» capta a mesma ambição que impulsionou o Banished, acrescentando ainda a tensão da batalha.

Cada aldeão tem as suas próprias necessidades, competências e peculiaridades. Um carpinteiro com falta de sono pode atrasar toda uma linha de defesa. É um projeto em desenvolvimento, mas as atualizações são frequentes, expandindo tudo, desde a IA até à arquitetura. Ver a minha colónia evoluir de cabanas para fortalezas nunca me farta.

O meu veredicto: Going Medieval recompensa a visão e a determinação. Cada tijolo, cada vida, parece estar a um passo do colapso.

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O que dizem os jogadores?

SterlingWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 O «Going Medieval» é um jogo de gestão de tarefas e sobrevivência numa colónia, ao estilo do Rimworld, que tem mecânicas bastante complexas e que ainda está em desenvolvimento.

7. Farthest Frontier [Um jogo de sobrevivência num assentamento hostil com fortes vibrações ao estilo de «Banished»]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de cidades com tema de sobrevivência Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Criador Crate Entertainment Características únicas Agricultura avançada, simulação de doenças, stress sazonal Tempo médio de jogo 30–100+ horas (acesso antecipado, foco no estabelecimento a longo prazo) O que gostei A natureza riposta

A Fronteira Mais Distante atira-te para terras indomadas onde o solo, as doenças e a fome são os verdadeiros inimigos. A previsão é tudo quando se planeiam defesas para futuros ataques. A natureza selvagem não espera que aprendas.

Começas com uma carroça e um sonho, abrindo terreno para cultivo, construindo fumeiros e defesas contra os invasores. Os aldeões crescem, colhem, fabricam e morrem ao ritmo dos mesmos ciclos frágeis que marcaram a luta em Banished.

Por que é que escolhemos isto O realismo faz o «Farthest Frontier» faz com que as pequenas coisas, como o calor, pareçam bem merecidas.

A exploração é tão importante quanto a sobrevivência. Expandir para novos postos avançados desbloqueia recursos, enquanto cadeias de abastecimento complexas mantêm o crescimento gratificante. Mesmo que as quebras de desempenho a meio do jogo possam atrasar o ritmo.

O tempo faz com que as colheitas apodreçam, a água potável escasseia e as doenças espalham-se mais depressa do que a esperança. No início é aconchegante, até que a primeira geada te lembra que não é bem assim. Ainda assim, ver um povoado sobreviver a mais um inverno brutal é uma sensação incrível.

O meu veredicto: põe à prova a tua paciência e capacidade de planeamento com o A Fronteira Mais Distante.

O que dizem os jogadores?

AlienSandwhich ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Ainda nem sequer está terminado e já me divirto imenso com ele. Também gosto de todas as opções de personalização que te permitem jogar como quiseres

8. Stoneheart [Um jogo acolhedor de construção de colónias com elementos de criação, sobrevivência e aventura]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de colónias acolhedor Plataformas PC Ano de lançamento 2018 Criador Radiant Entertainment Características únicas Mapas gerados proceduralmente, arte voxel, mistura de combate e vida na cidade Tempo médio de jogo 30–60 horas (duração média de uma jogada completa com a cidade) O que gostei Cada aldeão parece fazer parte da história

Não te deixes enganar pelas cores suaves; o conforto tem de ser construído. O Stonehearth tem tanto a ver com carinho como com cautela, onde cada quinta e cada vedação mantêm a esperança viva mais um dia. Cria, defende e decora o teu caminho pela sobrevivência neste acolhedor jogo de construção de colónias.

Construí a minha primeira casa, vi a lareira acender-se e, de imediato, quis manter toda a gente em segurança. Aqui, a felicidade é tão importante como as refeições ou as ferramentas. Por trás do encanto , há monstros, ataques e a gestão de recursos que te mantêm alerta.

Por que é que o escolhemos O Stonehearth mistura criatividade e conforto com a tensão certa para tornar cada nascer do sol gratificante.

O seu mundo voxel é colorido mas cheio de vida, repleto de aldeões que constroem, cultivam e lutam para manter o teu povoado a prosperar. É um campo de jogos infinitamente personalizável para quem gosta de construir.

O meu veredicto: O Stonehearth transforma a sobrevivência em algo reconfortante. Constrói, protege e faz com que o mundo pareça um lar.

O que dizem os jogadores?

zizobg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo merece muito mais atenção... é um jogo incrível, divertido e comovente que merece ser conhecido e apreciado por muito mais gente.

9. Manor Lords [Um jogo realista de construção de povoados medievais com batalhas táticas]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de cidades medievais com batalhas táticas Plataformas PC Ano de lançamento 2024 Criador(es) Magia Eslava/Cavalo Encapuzado Características únicas Realismo histórico, guerra medieval, design orgânico dos povoados Tempo médio de jogo 40–120+ horas (construção de cidades + batalhas; estatísticas de EA em evolução) O que gostei Cada telhado de colmo conta uma história de determinação e elegância

A primeira martelada parece pesada no Manor Lords. É um jogo realista de construção de povoados medievais que combina os detalhes da construção de cidades com o combate tático. Começas com um punhado de camponeses e acabas por comandar exércitos por campos lamacentos.

Construí a minha primeira estrada para o mercado e vi os comerciantes a enchê-la de vida. Cada carro de bois, cada celeiro e cada trabalhador parece fazer parte de um sistema vivo. A logística é importante; tal como a localização de cada casa e de cada campo.

Por que é que escolhemos isto O Manor Lords combina uma economia realista, logística inteligente e batalhas em grande escala num ambiente medieval impressionante. As cidades transformam-se em regiões com um realismo natural.

Quando ocorrem incursões, a transição da vida tranquila no campo para o comando no campo de batalha é fluida e impressionante. As peculiaridades do Acesso Antecipado são visíveis, mas a sua base já rivaliza até com os jogos mais estratégicos da Segunda Guerra Mundial.

O meu veredicto: o Manor Lords é paciência transformada em poder. Constrói, comanda, resiste.

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O que dizem os jogadores?

Fishiesideways10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 É dinâmico e interessante, com linhas de produção... Tem combate, mas não é intenso nem constante, se não quiseres. Só estou aqui pela banda sonora fantástica.

10. Songs of Syx [Um simulador de colónia em grande escala com uma expansão urbana gigantesca]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de colónia em grande escala Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Criador Gamatron AB Características únicas Milhares de cidadãos, espécies únicas, economias gigantescas Tempo médio de jogo 80–200+ horas (simulação de império em grande escala) O que gostei Criar ordem a partir do caos

Começa com algumas tendas e acaba numa metrópole. O Songs of Syx pega na disciplina de sobrevivência do Banished e amplia-a à escala de um império. Milhares de cidadãos movimentam-se por bairros organizados em camadas, cada um a alimentar uma vasta rede de trabalho, comércio e cultura.

Construí estradas para dez cidadãos e, de repente, tinha dez mil a exigirem as suas próprias estradas. O seu planeamento em grande escala e a liberdade de um mundo aberto fazem dele um dos jogos de grande estratégia mais ambiciosos que há.

Porque é que o escolhemos O Songs of Syx permite escalar sem perder a essência. Recompensa a paciência, a visão de futuro e aquela emoção silenciosa de ver o caos transformar-se em ordem.

Até os computadores mais modestos podem ficar sobrecarregados com a população, mas vale a pena quando a tua cidade se ilumina e a vida fervilha em todas as ruas.

O meu veredicto: Songs of Syx é perfeito se alguma vez quiseste ser arquiteto, economista e deus, tudo ao mesmo tempo.

O que dizem os jogadores?

ProphetChuck ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O jogo é incrível e é um dos jogos de construção de cidades mais bem otimizados que já joguei.

11. Kingdoms Reborn [Um jogo de construção de cidades baseado em cartas com progressão ao estilo de Banished]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de cidades com cartas Plataformas PC Ano de lançamento 2020 Criador Earthshine Características únicas Sistema de cartas para melhorias, multijogador global, interação comercial Tempo médio de jogo 50–120 horas (ciclo económico do meio ao final do jogo) O que eu gostei A espontaneidade das cartas

Uma baralhada e tudo muda: a lei, o território e o teu legado. O Kingdoms Reborn reinventa o foco na sobrevivência do Banished com um baralho de decisões em constante evolução. Cada carta que tiras molda o caminho do teu povoado, desde uma humilde aldeia medieval até uma próspera potência industrial. Neste mundo, o destino está nas cartas.

As cadeias de produção mantêm o teu povo ocupado, e a atribuição de tarefas aos trabalhadores parece-te familiar. O sistema de cartas acrescenta escolha e tentação, com novas tecnologias, políticas e bónus à espera do momento perfeito.

Porque é que o escolhemos? O Kingdoms Reborn combina tradição e inovação. Recompensa o planeamento inteligente, mantendo cada jogo imprevisível e sempre novo.

O ritmo é mais lento do que noutros jogos de construção, mas a recompensa é o domínio a longo prazo. Podes alternar entre o modo sandbox e o modo cenário para variar os desafios. Ver a tua cidade a evoluir ao longo dos tempos é tão gratificante como sobreviver a mais uma tempestade.

O meu veredicto: Se estás pronto para te aventurares no mundo das possibilidades e do progresso, joga o Kingdoms Reborn.

O que dizem os jogadores?

GuildOfDragons ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Recomendo o Kingdoms Reborn; tem um sistema de cartas muito bom, é fácil, mas nunca aborrecido.

12. A fortuna do fundador [Um simulador de colónia descontraído com sistemas de humor e necessidades]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de colónia com sistemas de humor e necessidades Plataformas PC Ano de lançamento 2020 Criador Dionic Software Características únicas Colonos com IA emocional, gestão do estado de espírito, personalização das habitações Tempo médio de jogo 35–70 horas (ritmo de sobrevivência da colónia) O que gostei Um colono sorridente é como se fosse dinheiro

Afinal, manter os teus colonos vivos é fácil; mantê-los felizes é que é o verdadeiro desafio. O «A fortuna do fundador» é um jogo sandbox encantador, onde a sobrevivência depende mais do estado de espírito dos teus colonos do que das reservas. A felicidade pode construir ou destruir uma colónia.

Cada colono tem humores, sonhos e características que se refletem em todo o grupo. Um carpinteiro amuado pode atrasar um dia inteiro de trabalho; de repente, transformas-te num terapeuta! Comecei por gerir as refeições e os pisos, mas acabei por me ver a decorar quartos para melhorar o moral – algo inesperado, mas encantador.

Por que é que o escolhemos A Fortuna do Fundador é a prova de que a gestão pode ter um toque humano. Não te limitas a construir casas, crias felicidade.

O combate e a vida familiar mantêm o jogo envolvente, enquanto a construção criativa dá ao teu povoado um toque pessoal. É mais leve e mais tolerante do que o Banished, mas não menos gratificante quando a tua colónia prospera.

O meu veredicto: Se adoras a gestão centrada nas pessoas e histórias que nascem da emoção… então o A fortuna do fundador é para ti.

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O que dizem os jogadores?

Tia_MacArthur ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Founder’s Fortune — começas com três pessoas e, depois, podem juntar-se mais. Tens de garantir que têm comida, um sítio para dormir e algo produtivo para fazer. É um jogo divertido com gráficos agradáveis à vista.

13. Gnomoria [Um jogo de construção de colónias em modo sandbox com o ADN do Dwarf Fortress]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de colónias em modo sandbox Plataformas Windows, Linux, macOS Ano de lançamento 2016 Criador Robotronic Games Características únicas Terreno totalmente destrutível, automação, criação sem limites Tempo médio de jogo 60–150+ horas (modo sandbox, sem fim definido) O que gostei Caos, charme e criatividade

O Gnomoria é caos, criação e comédia em partes iguais. Como o primo desajeitado do Dwarf Fortress, cada saco, barril e carrinho de mão conta neste simulador de gestão de aldeias.

Estás no comando de um grupo de gnomos sobrecarregados, a escavar, a criar e a negociar o teu caminho para a prosperidade… ou para a implosão. Não há dois reinos iguais: colinas, minérios e perigos que mudam constantemente, até que cada novo início pareça uma nova fronteira.

Porque é que o escolhemos O Gnomoria é suficientemente complexo para os veteranos, mas também suficientemente simples para quem tiver curiosidade sobre o caos clássico das colónias.

Os detalhes são minuciosos: as ferramentas desgastam-se, os armazéns ficam a transbordar e uma única ordem errada pode deixar os teus trabalhadores em pânico. Aprendi essa lição da maneira mais difícil quando a minha cervejaria ficou sem stock.

Por trás dos pixels 2D escondem-se uma estratégia séria e uma comunidade de modding leal que mantém o jogo vivo anos depois.

O meu veredicto: o Gnomoria capta a alegria de ir experimentando. Constrói, reconstrói e ri-te quando tudo desaba.

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O que dizem os jogadores?

Rephath ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Quase 900 horas no Gnomoria

14. Settlements Rising [Um jogo medieval de sobrevivência em povoações com desafios procedimentais]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de sobrevivência num povoado medieval Plataformas PC Ano de lançamento 2023 Criador Stellar Fox Studio Características únicas Mundos gerados proceduralmente, desafios aleatórios, foco na sobrevivência Tempo médio de jogo 30–80 horas (ciclos de sobrevivência procedimentais) O que gostei Não há dois invernos iguais

A tempestade não se importa com os teus planos. O Surgimento dos Assentamentos testa até onde a preparação cuidadosa aguenta contra a má sorte e o mau tempo. É um jogo de sobrevivência realista, firmemente enraizado na tradição do Banished de paciência, precisão e sofrimento.

Gerires famílias em vez de trabalhadores anónimos. As gerações nascem, envelhecem e desaparecem à medida que as colheitas, as ferramentas e a política entram em colapso ou prosperam à sua volta. Trinta e cinco profissões entrelaçam-se em redes de produção que parecem autênticas e, por vezes, frágeis.

Por que é que o escolhemos O Surgimento dos Assentamentos exige visão, adaptabilidade e otimismo, mesmo em situações de catástrofe. Poucos jogos de construção de cidades captam essa sensação de sobrevivência conquistada.

Os ataques e as catástrofes atingem com força, obrigando-te a reconstruir de forma mais inteligente a cada vez. É duro, mas justo; vês todas as causas e consequências. A curva de aprendizagem é íngreme e o progresso pode ser lento, mas é exatamente por isso que cada aldeia recuperada parece merecida.

A minha opinião: O «Settlements Rising» não te dá as vitórias de mão beijada; obriga-te a lutar por elas.

O que dizem os jogadores?

GrumpyThumper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O «Settlements Rising» e o «Kingdoms Reborn» são ambos o máximo.

15. Dawn of Man [Um jogo de construção de colónias pré-históricas com sobrevivência e progressão]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência e construção de cidades pré-históricas Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador Madruga Works Características únicas Progressão ao longo das eras, caça, evolução baseada na investigação Tempo médio de jogo 25–60 horas (da Idade da Pedra à Idade do Ferro) O que gostei Ver como as mentes da Idade da Pedra deram origem à civilização.

A primeira fogueira parece uma vitória. O Dawn of Man acompanha a tua tribo pré-histórica ao longo de várias gerações, desde as ferramentas de pedra até ao ferro e muito mais. É um jogo de estratégia bem pensado que transforma o progresso humano numa luta pela sobrevivência.

Guias caçadores através de rios gelados, reunes animais selvagens e racionas a comida antes do longo inverno. Cada era desbloqueia novas ferramentas, mas cada avanço traz novos riscos. Podes perder metade da tua tribo numa tempestade violenta por teres construído muros antes de fazeres roupa.

Por que é que o escolhemos? O Dawn of Man capta a essência das primeiras civilizações sem a complicar demasiado. Sistemas claros, progressão constante e pequenas vitórias conferem-lhe um encanto intemporal.

A sua interface simples esconde escolhas difíceis e uma profundidade gratificante. Ver cabanas de barro a transformarem-se em monumentos nunca perde o seu encanto.

O meu veredicto: Joga o Dawn of Man se adoras jogos de sobrevivência com um objetivo. Cada ferramenta que crias é um passo em direção à história.

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O que dizem os jogadores?

tdah ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Dawn of Man é uma obra-prima. Se gostaste do Banished, vais adorar este jogo

16. Thea: O Despertar [Um híbrido de sobrevivência 4X inspirado na mitologia]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Híbrido de sobrevivência 4X por turnos Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2015 Criador MuHa Games Características únicas Narração inspirada em mitos, batalhas com cartas, decisões de sobrevivência Tempo médio de jogo 40–90 horas (campanhas + modo de sobrevivência aleatório) O que gostei Mitos e narrativa

A noite cai cedo em Thea: O Despertar. Os monstros despertam, os deuses sussurram e a sobrevivência torna-se uma história contada, uma decisão de cada vez. Cada escolha ecoa na escuridão.

Parte estratégia 4X, parte simulação de sobrevivência, troca impérios em expansão pela fragilidade de um único acampamento. Vais recolher comida, fabricar ferramentas e enviar expedições para um mundo sombrio e repleto de folclore. Cada encontro é uma aposta.

Porque é que o escolhemos Thea: O Despertar combina a tensão da sobrevivência com o mítico. É misterioso, imprevisível e dá para jogar vezes sem conta.

As histórias surgem naturalmente. Os heróis ascendem, caem e, por vezes, desaparecem por completo, deixando lendas no seu rasto. Tal como no Banished, todos os recursos são importantes, mas aqui o custo é espiritual, não apenas material. O combate baseado em cartas decide se o teu povo vive, morre ou regressa com histórias que vale a pena contar.

O meu veredicto: Thea: O Despertar, quando queres que os teus jogos de gestão te assustem um pouco.

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O que dizem os jogadores?

PlatinumMode ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Este jogo parece bastante interessante. Parece ser uma mistura de: exploração, elementos de RPG, construção de bases e estratégia.

17. RimWorld [Um simulador de colónia de ficção científica com narrativas emergentes orientadas pela história]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de colónia de ficção científica Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador Ludeon Studios Características únicas Sistema de narrativa com IA, suporte a mods, geração de narrativas emergentes Tempo médio de jogo 80–300+ horas (rejogabilidade infinita) O que gostei O drama e a narrativa

Nenhum plano sobrevive ao contacto com os teus colonos. O RimWorld é um jogo de ficção científica brilhante que transforma a gestão de uma base numa novela de sobrevivência. Depois de uma aterragem forçada num mundo distante, vais construir abrigos, tratar feridas e gerir ao pormenor uma tripulação de personalidades imprevisíveis, com necessidades, medos e histórias próprias.

A magia está no seu narrador de IA, uma mão invisível que tece tragédias e triunfos a partir da tua desordem diária. Incêndios deflagram, amizades azedam e prisioneiros tornam-se aliados à medida que o caos escreve a história por ti.

Por que é que o escolhemos Cada incursão, romance e traição no RimWorld parece fazer parte de uma história maior que não planeaste e da qual não consegues parar de acompanhar.

A sua simplicidade esconde profundidade, e o suporte a mods permite-te remodelar o universo ao teu gosto. É caos controlado, do melhor tipo.

O meu veredicto: O RimWorld é para ti se adoras a imprevisibilidade. É um jogo de sobrevivência com histórias de que te vais mesmo lembrar.

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O que dizem os jogadores?

chazwhiz ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acho que foi uma combinação perfeita de tudo o que gosto nos jogos. Objetivos bem abertos, construção de bases, gestão da cadeia de abastecimento, possibilidade de jogar em modo «tower defense» ou na defensiva, e os mods… meu Deus, os mods.

18. Timberborn [Um jogo único de construção de colónias pós-humanas com civilizações de castores]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de colónias pós-humanas com castores Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Criador Mechanistry Características únicas Conceção de cidades à base de água, variedade de facções, construção vertical Tempo médio de jogo 40–150 horas (fases de desenvolvimento em modo sandbox) O que gostei Os castores superam a humanidade

Os humanos já se foram, mas os construtores que ficaram para trás são mais espertos, mais peludos e muito melhores no planeamento urbano. O «Timberborn» entrega a civilização aos castores: eficientes, incansáveis e muito melhores no planeamento urbano. Tu geres a água, constróis barragens e guias a tua colónia através de ciclos de seca brutais que moldam este mundo «lumberpunk».

A tua cidade de madeira cresce para cima em vez de para os lados. O empilhamento vertical permite-te criar casas, passadiços e oficinas em camadas. Tudo isto é alimentado por cadeias de produção complexas e automação inteligente.

Por que é que o escolhemos O Timberborn é uma aula magistral e divertida de design. Os seus sistemas hídricos, a construção em camadas e o estilo animado tornam-no relaxante e estratégico ao mesmo tempo.

Ver os castores a transportar troncos, a operar motores e a dormir a sesta em barracas bem arrumadas confere ao mundo um encanto acolhedor, mas trabalhador. Cada seca é um quebra-cabeças, cada barragem é uma vitória.

O meu veredicto: constrói em altura, mantém-te seco e deixa a tribo dos castores orgulhosa no Timberborn.

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O que dizem os jogadores?

Viper999DC ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Banished 2.0 chama-se Timberborn.

19. Children of the Nile: Edição Melhorada [Um jogo de construção de cidades faraónicas com sistemas sociais complexos]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de cidades no Antigo Egito Plataformas PC Ano de lançamento 2008 Criador Tilted Mill Características únicas Economia cidadã dinâmica, construção de monumentos, liderança baseada nos faraós Tempo médio de jogo 30–70 horas (campanha + construção livre) O que gostei O poder parece imenso, mas também frágil

As areias movem-se, o sol nasce e toda uma civilização conta contigo. «Children of the Nile: Edição Melhorada» coloca-te na pele de um faraó, a construir uma comunidade próspera ao ritmo lento e constante do rio.

Gerires pessoas com necessidades reais, desde agricultores, nobres, escribas e soldados. Todos a trabalharem juntos para manter Alexandria viva. Cada monumento exige anos de planeamento, cada tijolo colocado por mãos que esperam um salário justo e celeiros cheios. As tuas decisões moldam a própria sociedade.

Porque é que o escolhemos Ó Filhos do Nilo combina beleza e burocracia como nenhum outro. É paciente, ponderado e valoriza uma gestão cuidadosa em vez de um crescimento rápido.

O ritmo pode parecer lento, mas é isso que dá peso a cada marco alcançado. O poder tem um sabor diferente quando é esculpido na pedra.

O meu veredicto: Se gostas de planear com cuidado e de ver uma sociedade a tomar forma, o Filhos do Nilo é para ti.

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O que dizem os jogadores?

theother64 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Joga-se de forma um pouco diferente. A jogabilidade é um pouco mais realista... Também tem um ritmo mais lento, por isso tenho de estar com disposição para o jogar.

20. The Bonfire: Terras Abandonadas [Um jogo minimalista de sobrevivência e colonização]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação minimalista de sobrevivência e colonização Plataformas PC, telemóvel, Switch Ano de lançamento 2018 Criador Xigma Games Características únicas Gráficos minimalistas, trabalho automatizado, estratégia defensiva Tempo médio de jogo 5–15 horas (sessões curtas e minimalistas) O que gostei Um ambiente calmo, inquietante, uma paz que tens de conquistar

A noite cai depressa em The Bonfire: Terras Abandonadas, e a luz é a tua única defesa. Este simulador de sobrevivência minimalista reduz o género ao essencial: constrói uma pequena aldeia, guarda a tua fogueira e resiste a tudo o que rasteja para fora da escuridão.

Os controlos são simples, mas a tensão não é. Vais designar trabalhadores para recolherem lenha, fabricarem armas e ficarem de vigia enquanto criaturas estranhas põem à prova a tua frágil paz. As mudanças meteorológicas e as noites longas criam uma pressão lenta e crescente. Cada nascer do sol parece ter sido conquistado com esforço.

Por que é que o escolhemos O Bonfire: Terras Abandonadas é acolhedor, acessível e surpreendentemente tenso no silêncio.

O seu visual simples e a música inquietante transformam a escassez em calma, fazendo com que as pequenas vitórias pareçam monumentais. Sessões curtas e melhorias constantes mantêm o progresso satisfatório, sem pressão. É tranquilo até deixar de o ser.

O meu veredicto: Enfrenta a escuridão com a luz e deixa que o silêncio te ensine a ter paciência em «A Fogueira: Terras Abandonadas»».

O que dizem os jogadores?

Hello_Im_LuLu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sou um grande fã. Provavelmente um dos meus jogos favoritos para iOS. Para mim, cumpre todos os requisitos. Como outros já disseram, não é muito longo, mas nunca fui de julgar um jogo só pela duração.

O meu veredicto geral

Se estás à procura dos melhores pontos de partida para jogos como o Banished, mas não sabes por onde começar… não procures mais.

Para quem está a começar → Life is Feudal: Aldeia da Floresta . Uma introdução realista que capta a tensão da sobrevivência do Banished com sistemas claros e um ritmo acessível.

Uma introdução realista que capta a tensão da sobrevivência do Banished com sistemas claros e um ritmo acessível. Para quem gosta de histórias → Dinastia Medieval . Uma jornada na primeira pessoa onde vives, trabalhas e constróis um legado ao longo de várias gerações.

Uma jornada na primeira pessoa onde vives, trabalhas e constróis um legado ao longo de várias gerações. Para os fãs de economia → Anno 1701 . Um clássico jogo de construção de cidades que recompensa o planeamento paciente e a rota comercial perfeita.

Um clássico jogo de construção de cidades que recompensa o planeamento paciente e a rota comercial perfeita. Para construtores criativos → Foundation. Um sandbox tranquilo que transforma a construção numa forma de expressão através de um crescimento orgânico e sem grelhas.

Um sandbox tranquilo que transforma a construção numa forma de expressão através de um crescimento orgânico e sem grelhas. Para os perfeccionistas → Farthest Frontier. Um simulador exigente, mas gratificante, que transforma cada colheita e cada tempestade num teste de estratégia.

Cada título desta lista carrega o espírito do Banished: resiliência, ritmo e a beleza de construir algo que perdura.

Perguntas frequentes