Os 11 melhores jogos de grande estratégia para campanhas épicas em 2026

Os melhores jogos de grande estratégia prendem-te e não te largam. Exploram todo o tipo de fantasias imperiais, permitindo-te governar galáxias, forjar alianças ou reescrever a história. Desde reinos medievais a civilizações futuristas, estes jogos assentam em sistemas complexos que põem à prova a tua visão e capacidade de planeamento. Recompensam a paciência, a criatividade e a tomada de decisões ponderadas, tornando-os ideais tanto para veteranos como para novatos.

Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil encontrar o jogo certo. É por isso que reuni os melhores jogos de grande estratégia que vale a pena experimentar – cada um com mecânicas complexas, histórias envolventes e a emoção do controlo absoluto.

As nossas melhores escolhas para jogos de grande estratégia

Escolher os favoritos não foi fácil, mas os jogos abaixo oferecem verdadeira profundidade e uma jogabilidade que dá para repetir infinitas vezes. Destacam-se como os melhores jogos de estratégia em termos de profundidade, narrativa e apelo duradouro. Cada um traz um toque único ao género, quer se trate de impérios que se estendem por toda a galáxia, política dinástica ou guerras épicas de fantasia. Representam as experiências mais bem trabalhadas, flexíveis e imersivas que existem.

1 Europa Universalis V 2025 Lidera a tua nação ao longo de séculos de conquistas, diplomacia e descobertas. Molda a própria história à medida que expandes o teu império, forjas alianças e dominas a cena mundial. Buy now 2 Stellaris 2016 Explora, expande-te ou domina enquanto percorres a galáxia. Crea alianças, gere civilizações alienígenas e desvenda mistérios cósmicos num universo vasto e em constante evolução. Buy now 3 Total War: Warhammer III 2022 Batalhas táticas em tempo real num mundo de fantasia. Lidera facções lendárias, convoca exércitos monstruosos e decide o destino dos reinos através de guerras épicas em grande escala. Buy now

Não sabes por onde começar? Desce a página para veres a minha lista completa e descobrires a tua próxima obsessão em termos de estratégia. Cada um destes títulos promete centenas de horas de decisões desafiantes, histórias em evolução e momentos que moldam o mundo e que não vais esquecer.

11 Jogos Épicos de Grande Estratégia para Jogar

Já perdi imensas horas com estes jogos – e voltaria a fazê-lo. A combinação de gráficos, narrativa e jogabilidade é imbatível. Podes enfrentar amigos em tempo real ou construir e governar uma civilização, 1000 anos no passado ou no futuro.

Este género tem algo para todos os jogadores que gostam de estratégia.

1. Europa Universalis V [Melhor Jogo de Grande Estratégia Histórica]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Grande estratégia histórica e gestão de impérios Plataformas PC Ano de lançamento 2025 Criadores Paradox Development Studio / Paradox Interactive eu não sei Tempo médio de jogo 80–120 horas por campanha (modo sandbox potencialmente infinito) Ideal para Construção de impérios a longo prazo, diplomacia, gestão comercial e imersão histórica

O Europa Universalis V dá-te o comando de uma nação desde o final da Idade Média até ao início da história moderna. Trata-se de moldar séculos de evolução política, militar e cultural enquanto lidas com a diplomacia, o comércio e a conquista. Cada tratado, batalha e reforma que fazes tem repercussões ao longo de várias gerações.

A beleza do EUV reside na sua liberdade. Podes reescrever a história na íntegra – transformando estados menores em potências globais ou vendo impérios poderosos desmoronarem-se devido a uma má liderança. É um verdadeiro mundo aberto de estratégia histórica, que te permite traçar o teu próprio caminho através de revoluções, colonização e exploração.

Dica de profissional Não te apresses na expansão. Concentra-te em estabilizar a tua economia e em gerir as penalizações decorrentes de uma expansão agressiva. Uma economia forte e uma diplomacia inteligente podem render-te mais território do que a força bruta alguma vez conseguirá.

A IA melhorada do jogo, os sistemas comerciais reformulados e a diplomacia mais rica tornam cada jogada única. Quer prefiras o domínio económico pacífico ou a conquista a nível mundial, o EU5 recompensa a paciência e a visão estratégica.

O meu veredicto: O Europa Universalis V aperfeiçoa a fórmula clássica com sistemas mais inteligentes e nuances políticas mais profundas. É o teste definitivo à visão a longo prazo e à adaptabilidade, tanto para os apaixonados por história como para os veteranos de jogos de estratégia. Se alguma vez sonhaste em reescrever a história do mundo, é por aqui que começas.

2. Stellaris [Uma viagem às estrelas]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Estratégia 4X (construção de um império espacial) Plataformas PC Ano de lançamento 2020 Criadores Paradox Development Studio/Paradox Interactive eu Tempo médio de jogo 60–100 horas por campanha (aberta, rejogável) Ideal para Fãs de ficção científica, entusiastas de jogos 4X e jogadores que adoram narrativas complexas e emergentes

O Stellaris é um jogo 4X de primeira linha que oferece aventuras interestelares sem fim. Construí o meu próprio império galáctico a partir do zero. Podes criar a tua própria espécie, escolher a sua ética e até mesmo desenhar a galáxia. Já joguei como místicos amantes da paz, máquinas implacáveis e tudo o que há entre esses dois extremos.

É um jogo que se destaca no género da grande estratégia. Há sempre algo novo para descobrir – relíquias antigas, tecnologia estranha e até diplomacia alienígena. Cada escolha acrescenta camadas de complexidade à tua história. Queres construir uma Esfera de Dyson ou lançar uma catapulta quântica? Força.

Dica de profissional Não te apresses a resolver todas as crises a meio do jogo com frotas. Transforma-as numa vantagem – faz pactos, troca investigação ou muda de alianças enquanto os outros esgotam os seus recursos.

E a música? Pura magia de ópera espacial. Continuo a voltar graças às atualizações regulares, aos DLC e a uma comunidade de mods em plena expansão. Parece sempre novo. E vale sempre a pena jogar mais uma vez.

O meu veredicto: O Stellaris prospera no caos, e é isso que o torna divertido. Numa jogada, és um império comercial benevolente; na seguinte, uma mente coletiva que devora estrelas. As reviravoltas políticas, as anomalias estranhas e os desastres que abalam toda a galáxia tornam cada campanha imprevisível. Se queres um jogo de estratégia em que não há duas histórias iguais, é este que tens de escolher.

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3. Total War: Warhammer III [O melhor jogo da série Total War para fãs de fantasia]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Grande estratégia por turnos com batalhas em tempo real Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Criadores Creative Assembly/SEGA Tempo médio de jogo 40–80 horas por campanha (varia consoante a facção e a dificuldade) Ideal para Amantes de fantasia, fãs de táticas por turnos e adeptos de batalhas épicas

Total War. O nome diz tudo. O Total War: Warhammer III é uma verdadeira obra-prima da estratégia em grande escala. É, sem dúvida, o jogo da série Total War mais notável até à data. É ideal para fãs de fantasia sombria e caos tático. Combina a construção de impérios por turnos com batalhas cinematográficas em tempo real.

Já liderei o gelado Kislev, invoquei legiões de mortos-vivos e enfrentei demónios. Cada campanha é diferente. O tutorial detalhado é um ótimo ponto de partida para quem está a começar.

Dica de profissional Encarem o Reino do Caos como um campo de batalha estratégico, não apenas como uma luta árdua no final do jogo. Mandem uma força sacrificial para abrir caminho e, assim que os adversários estiverem enfraquecidos, façam o teu exército principal avançar rapidamente pelas fendas.

O verdadeiro destaque é o «Impérios Imortais»». Combina os três jogos do Warhammer num único mundo gigantesco. Com suporte para mods e uma diplomacia bem elaborada, este jogo é uma verdadeira obra-prima da estratégia.

O meu veredicto: O Warhammer III é o Total War na sua forma mais desenfreada. Batalhas colossais, facções extravagantes e uma campanha que nunca se repete. Num turno estás a negociar pactos com dragões, no seguinte estás a invocar demónios para incendiar o mapa. Se queres um jogo de estratégia em que cada jogada tenha um peso real, este é o ideal.

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4. Crusader Kings III [Melhor Jogo de Grande Estratégia Medieval]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Grande estratégia com fortes elementos de RPG Plataformas PC, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2020 Criadores Paradox Development Studio/Paradox Interactive eu Tempo médio de jogo 70–150 horas por dinastia (jogo sandbox com elevada capacidade de rejogabilidade) Ideal para Uma narrativa profunda centrada nas personagens, construção de dinastias e intrigas políticas

Sobre o Crusader Kings III permite-te moldar o destino da tua dinastia ao longo de várias gerações. É tudo uma questão de família, poder e legado. Já fiz alianças, traí amigos e construí impérios – tudo numa única jogada.

A verdadeira genialidade está nas personagens. Cada casamento, rivalidade e reviravolta na trama muda o jogo de novas formas, criando histórias que parecem pessoais e imprevisíveis.

Dica de profissional Não te obcecares em pintar o mapa todo com a tua cor. Concentra-te em garantir casamentos e alianças sólidas. Um herdeiro bem posicionado, com os direitos de sucessão certos, vai dar-te mais terras do que uma década de guerras sangrentas.

Há também uma comunidade de modding robusta e atualizações constantes que mantêm o jogo sempre atualizado. Podes até mergulhar em cenários de história alternativa ou dinastias personalizadas. Se adoras drama medieval e planeamento a longo prazo, este fantástico jogo da Paradox é imperdível.

O meu veredicto: Sobre o Crusader Kings III acerta em cheio nessa mistura de intrigas políticas e gestão de impérios como nenhum outro. E não se trata apenas de conquistas puras e simples. Trata-se de construir uma dinastia que sobreviva aos teus piores erros e aos traços terríveis dos teus herdeiros. Se adoras criar novelas medievais complicadas a partir de casamentos, traições e conspirações sussurradas, este é o melhor jogo de mundo aberto que alguma vez vais experimentar.

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5. Europa Universalis IV [Melhor Jogo de Grande Estratégia da Era Moderna]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Grande estratégia (construção de impérios históricos) Plataformas PC, macOS, Linux Ano de lançamento 2013 Criador Paradox Development Studio/Paradox Interactive eu Tempo médio de jogo 80–200 horas por campanha (estratégia profunda e de longa duração) Ideal para Realismo histórico, diplomacia aprofundada e estratégia a longo prazo

O Europa Universalis IV permite-me reescrever a história do mundo. Já guiei nações desde o final da Idade Média até à era moderna. Moldei o destino delas através da guerra, da diplomacia, do comércio e da colonização. Unificar o Japão? Já o fiz. Construir um império colonial como o Ducado da Curlândia? Sim, isso é possível.

Com centenas de países por onde escolher e um panorama político dinâmico, não há duas campanhas iguais. A profundidade histórica atrai-me sempre imenso.

Dica de profissional Não te expandas sem parar. Consolida o teu território depois das guerras. Fortalece o teu núcleo, gere a autonomia e mantém a expansão agressiva sob controlo. As coligações têm um impacto maior do que qualquer rival.

Não é o jogo mais fácil de aprender, mas assim que o fizeres, é incrivelmente gratificante de jogar. As camadas de detalhe, a ascensão e queda dos impérios. Este é, sem dúvida, um dos jogos de estratégia mais envolventes que já joguei.

O meu veredicto: O Europa Universalis IV tem tudo a ver com jogar a longo prazo. Numa campanha, és uma potência comercial; na seguinte, um tubarão colonial a dividir continentes. As guerras importam, mas o timing importa ainda mais. Se queres um jogo de estratégia onde a paciência e o planeamento compensam séculos mais tarde, este é aquele em que te vais perder.

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6. Corações de FerroIV [Ideal para a Segunda Guerra Mundial e história alternativa]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Grande estratégia (guerra e política da Segunda Guerra Mundial) Plataformas PC, macOS, Linux Ano de lançamento 2016 Criadores Paradox Development Studio/Paradox Interactive eu Tempo médio de jogo 50–100 horas por jogada (sandbox da Segunda Guerra Mundial; depende da nação) Ideal para Fãs da Segunda Guerra Mundial, amantes de história alternativa e especialistas em logística de guerra

O Corações de Ferro IV coloca-me ao comando. É um dos melhores jogos sobre a Segunda Guerra Mundial que há, com sistemas complexos de guerra, produção e diplomacia. Já controlei batalhas, geri a indústria e defini a política externa do zero. Segui os acontecimentos históricos ou, às vezes, mergulhei de cabeça na história alternativa. Invadir os EUA como um Canadá fascista? Já fiz isso. Tentar vencer a Segunda Guerra Mundial como potência neutra? Ainda estou a tentar.

Dica de profissional Não te limites a empilhar divisões. Organiza-as com esquemas e logística adequados. Um exército bem abastecido e com cobertura aérea vai esmagar uma confusão desorganizada em qualquer altura.

É um jogo complexo com uma curva de aprendizagem íngreme, mas a recompensa é emocionante. Assim que apanhares o jeito, torna-se uma das experiências de estratégia mais gratificantes que já tive.

O meu veredicto: O «Corações de Ferro IV» faz com que a Segunda Guerra Mundial pareça viva e brutal. Numa partida, estás a conter a Alemanha como Grã-Bretanha; na seguinte, estás a transformar uma pequena nação numa potência mundial. A mistura de planeamento, diplomacia e caos na linha da frente mantém todas as campanhas cheias de tensão. Se procuras um jogo de estratégia que recompense a visão de futuro e castigue jogadas descuidadas, é este mesmo.

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7. Victoria 3 [A melhor experiência sandbox de construção de nações]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Grande estratégia (construção de impérios políticos e económicos) Plataformas PC Ano de lançamento 2022 Criadores Paradox Development Studio/Paradox Interactive eu Tempo médio de jogo 60–120 horas por campanha (simulação política/económica; sem limite de tempo) Ideal para Fãs de economia complexa, construção de nações e história alternativa

O Victoria 3 permite-me mergulhar numa das simulações sociais mais detalhadas de sempre. Guiou o Reino Unido através do comércio, das reformas e da diplomacia, e não da guerra.

O que me cativa é o facto de cada decisão fazer a diferença. Defender direitos? Expandir a indústria? Cada uma delas redefine o panorama.

Dica de profissional Concentra-te nas necessidades da população e nas reformas, em vez de te focares numa conquista sem fim. Uma população feliz impulsiona a produção, os impostos e a estabilidade muito mais do que uma expansão descontrolada.

As ferramentas «diz-me porquê» e «como» ajudam a superar a curva de aprendizagem íngreme. Ainda assim, é complexo e gratificante. Se gostas de folhas de cálculo, sistemas sociais e de fazer da história a tua própria história, isto é o máximo. Os mods e as atualizações mantêm o jogo sempre atualizado.

O meu veredicto: O Victoria 3 acerta em cheio na política de gerir um império. Cada lei, reforma e decisão de mercado tem repercussões na tua população. Numa campanha, és uma potência industrial em expansão; na seguinte, estás a lidar com revoltas e exigências de reforma. Se gostas de uma estratégia que mistura economia, diplomacia e sociedade num mundo vivo e dinâmico, este é o teu jogo.

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8. Age of Wonders 4 [Grande estratégia de fantasia à tua maneira]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Estratégia por turnos/4X de fantasia Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Criadores Triumph Studios/Paradox Interactive eu Tempo médio de jogo 25–50 horas por campanha (varia consoante o tamanho e o estilo do reino) Ideal para Aos fãs de fantasia que procuram mecânicas 4X profundas e controlo criativo total

Realizei os meus sonhos de um império de fantasia, criando sociedades mágicas do zero. É fácil combinar características como halflings canibais, elfos que vivem no gelo ou ratfolk divinos. Cada criação tem poderes e estilos de jogo distintos. É o jogo da série Age of Wonders mais flexível até agora.

A exploração, a construção de cidades, a diplomacia e o combate tático por turnos brilham todos aqui. Mas o que o torna especial é o quanto do mundo tu moldas. Já reescrevi reinos através de tomos mágicos e fundei cidades em expansão.

Dica de profissional Não te precipites em todas as batalhas. Explora, aproveita os bónus do terreno e posiciona os teus exércitos de forma a que a magia e as unidades causem o máximo de danos. Uma batalha inteligente vence uma batalha em grande.

Recompensa tanto a interpretação como a estratégia. Se és fã do Civilization e querias mais fantasia, ou um jogador de D&D ansioso por construir um império, este é o teu jogo.

O meu veredicto: O Age of Wonders 4 combina táticas complexas com mundos de fantasia ricos. Cada campanha é uma mistura de expansão cuidadosa, personalização do exército e batalhas repletas de feitiços. Se queres um jogo de estratégia que recompense o posicionamento inteligente e deixe a tua imaginação voar, este é o jogo ideal para mergulhares.

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9. Civilization VI [A porta de entrada para a estratégia por turnos]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Estratégia por turnos/4X de fantasia Plataformas PC, macOS, iOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criadores Firaxis Games, Aspyr/2K, Aspyr Tempo médio de jogo 30–60 horas por campanha (depende da condição de vitória) Ideal para Pessoas que estão a dar os primeiros passos nos jogos por turnos e veteranos que querem construir um império

Foi com o Civilization VI que me apaixonei pelos jogos de grande estratégia. Já conduzi Roma a uma vitória cultural, lancei satélites como Brasil e travou guerras religiosas com o Gandhi.

Tal como todos os grandes jogos da série Civilization, este faz-me pensar várias jogadas à frente. O sistema de distritos significa que não posso simplesmente construir edifícios à toa – tenho de planear. Cada líder tem as suas peculiaridades, o que torna a diplomacia imprevisível.

Dica de profissional Não te limites a encher as cidades de unidades. Concentra-te nos distritos, nos recursos e nos bónus de adjacência. Uma disposição inteligente dá mais resultados do que a quantidade por si só.

O ritmo, os gráficos e o toque histórico fazem com que eu volte sempre a jogar. As expansões tornam o jogo ainda mais inteligente.

O meu veredicto: O Civilization VI tem tudo a ver com um planeamento cuidadoso e ver o teu império crescer ao longo dos séculos. Cada escolha de tecnologia, maravilha e distrito muda o jogo. Se gostas de uma estratégia que recompensa a visão de futuro e te permite criar a tua própria ascensão ao poder, este é o jogo em que te vais perder.

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10. Total War: Três Reinos [O melhor para drama tático]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Grande estratégia por turnos com táticas em tempo real Plataformas PC, macOS, Linux Ano de lançamento 2019 Criadores Creative Assembly/SEGA, Feral Interactive Tempo médio de jogo 40–70 horas por campanha (tática e orientada pela narrativa) Ideal para Fãs de história chinesa e de batalhas táticas em grande escala

O Total War: Três Reinos mistura história, estratégia e combate em tempo real. Adoro o caos da China do século II – alianças, traições e batalhas cinematográficas.

O Modo Romance cativou-me. Os generais lutam como lendas, enfrentando unidades inteiras sozinhos. Para mais realismo, há o Modo Registos.

Dica de profissional Não lancem exércitos em todas as lutas. Escolhem as vossas batalhas, aproveitem o terreno e explorem as fraquezas do inimigo. Os generais mais espertos ganham mais do que os exércitos maiores.

É na diplomacia que o jogo brilha. Troquei paz por poder, formei coligações e traí aliados. O sistema Guanxi dá às personagens laços e motivações únicas. Faz com que cada campanha pareça pessoal.

É um dos jogos da série Total War mais fortes que já joguei. Se adoras profundidade tática e drama, o Três Reinos é obrigatório.

O meu veredicto: «Os Três Reinos» é caos e astúcia num só jogo. Conspira, trai, esmaga exércitos, repete. As batalhas, a política e o timing são todos importantes. Se adoras um jogo de estratégia que te faz pensar, este é mesmo o ideal.

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11. Endless Legend [O jogo de grande estratégia de fantasia mais imaginativo]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Estratégia 4X por turnos (construção de impérios de fantasia) Plataformas PC, macOS Ano de lançamento 2014 Criadores Amplitude Studios/Iceberg Interactive, SEGA eu Tempo médio de jogo 40–80 horas por campanha (grande valor de rejogabilidade com facções únicas) Ideal para Jogadores que adoram jogos de fantasia 4X com facções únicas e um universo rico

O Endless Legend cativou-me com as suas facções inesquecíveis e o seu mundo rico. Já joguei com máquinas avariadas a lutar pela sobrevivência, clãs de insetos furtivos e magos que manipulam o pó. Cada facção joga de forma diferente e conta a sua própria história.

A construção de cidades e as batalhas por turnos são intensas e táticas. Mas o que realmente faz este jogo brilhar é a atmosfera. A arte, a música e o enredo levam-te para um mundo em decadência que parece vivo.

Dica de profissional Não encha as cidades de cidades. Concentra-te nas regiões, nos recursos e nos pontos fortes das facções. Algumas cidades bem geridas dão melhores resultados do que uma confusão desordenada.

Se gostas do Civilization, mas queres mais história e atmosfera, este é o jogo a experimentar. É uma mistura perfeita de estratégia e RPG de fantasia.

O meu veredicto: o Endless Legend dá vida à construção de impérios. Cada facção joga de forma diferente, a exploração e o combate são importantes, e gerir as tuas cidades dá mesmo uma sensação de satisfação. Se queres uma estratégia inteligente, variada e com um toque de magia, é neste jogo que deves mergulhar.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de grande estratégia

Os jogos de grande estratégia são o teste definitivo à visão de futuro, paciência e liderança. Dão-te as ferramentas para moldar nações, comandar exércitos e reescrever a história – ou a galáxia – através de um planeamento cuidadoso e de uma diplomacia inteligente. Quer gostes de realismo histórico ou de mundos de fantasia, estes jogos oferecem possibilidades infinitas para os amantes de estratégia.

Para os fãs de história → Europa Universalis V ou Crusader Kings III. Estes jogos mergulham-te em séculos de política, guerras e dinastias, permitindo-te controlar o destino de nações ou famílias através da diplomacia, das alianças e da traição.



Europa Universalis V ou Crusader Kings III. Estes jogos mergulham-te em séculos de política, guerras e dinastias, permitindo-te controlar o destino de nações ou famílias através da diplomacia, das alianças e da traição. Para os estrategas de ficção científica → Stellaris. Perfeito para jogadores que adoram explorar galáxias, gerir civilizações alienígenas e construir impérios entre as estrelas.



Stellaris. Perfeito para jogadores que adoram explorar galáxias, gerir civilizações alienígenas e construir impérios entre as estrelas. Para os estrategas de fantasia → Total War: Warhammer III ou Age of Wonders 4. Estes jogos trazem mundos fascinantes, uma rica tradição e batalhas táticas gigantescas que misturam estratégia com espetáculo.



Total War: Warhammer III ou Age of Wonders 4. Estes jogos trazem mundos fascinantes, uma rica tradição e batalhas táticas gigantescas que misturam estratégia com espetáculo. Para os entusiastas da guerra → Corações de Ferro IV. Se adoras planeamento militar detalhado e guerra histórica, este é o teu mundo aberto para reescrever a Segunda Guerra Mundial.



Corações de Ferro IV. Se adoras planeamento militar detalhado e guerra histórica, este é o teu mundo aberto para reescrever a Segunda Guerra Mundial. Para quem gosta de construir impérios → Victoria 3 ou Civilization VI. Estes jogos premiam o planeamento económico, as reformas sociais e a gestão inteligente das cidades, em vez da força bruta.



Victoria 3 ou Civilization VI. Estes jogos premiam o planeamento económico, as reformas sociais e a gestão inteligente das cidades, em vez da força bruta. Para pensadores criativos → Endless Legend. Uma experiência 4X visualmente rica e centrada na narrativa que recompensa a imaginação e o domínio estratégico.

Seja qual for o teu estilo de jogo – conquista militar, crescimento económico ou manobras políticas –, estes jogos de grande estratégia desafiam-te a pensar em grande e a adaptar-te constantemente. Cada decisão molda a história, e cada campanha conta uma história que só tu podes escrever. Se adoras os jogos da Paradox e queres explorar ainda mais, dá uma vista de olhos no nosso guia completo sobre os melhores jogos da Paradox para experiências de estratégia mais profundas e gratificantes.

Perguntas frequentes