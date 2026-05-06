Die 20 besten Spiele wie „Banished“ im Jahr 2025: Strategie & Überleben

Spiele wieVerbannt Stelle deine Überlebensfähigkeiten in einer realistischen, rauen mittelalterlichen Welt auf die Probe. Verbannt hat ein Genre ins Leben gerufen, das auf Geduld und Ausdauer basiert und in dem Gemeinschaft das A und O ist. Diese detailreichen Städtebau-Strategiespiele teilen diesen Geist und machen das Überleben zu einer Kunstform.

Du wirst dich durch Raids und Naturlandschaften bewegen Katastrophen undirgendetwasum Ihr neues Zuhause zu gestalten. Diese Spiele sorgen dafür, dass dieser Wechsel zwischen Spannung und Triumph immer wieder neu erlebt wird – ganz gleich, ob man ein friedliches Dorf oder eine zerfallende Festung verwaltet.

Manche sind hart, manche herzerwärmend, und alle belohnen eine durchdachte Strategie, die zum Erfolg führt. Wenn du bereit bist, zu führen, zu erkunden und aufzubauen – nicht um zu herrschen oder des Geldes wegen –, dann warten die folgenden Welten auf dich.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Banished“

Hier sind einige Spiele, die ähnlich sind wie Verbannt. Sie schaffen es besser als andere, Not und Hoffnung in Einklang zu bringen. Diese drei zeichnen sich dadurch aus, wie sie Schwierigkeiten in Zufriedenheit verwandeln:

Life is Feudal: Walddorf (2017) – Es ist das beste Spiel, das es gibt Verbannt, in dem sich Realismus, Überleben und die Freude an jeder hart erkämpften Mahlzeit vereinen. Mittelalterliche Dynastie (2020) – Eine Reise aus der Ich-Perspektive vom Hunger zum kulturellen Erbe, in der sich das Überleben zu einer Geschichte von Vermächtnis und Durchhaltevermögen entwickelt. Jahr 1701 (2006) – Ein Meisterwerk wirtschaftlicher Präzision, das Handelswege und Weitsicht zum wahren Maßstab eines Imperiums macht.

Wenn Sie die Mischung aus Druck und Fortschritt lieben, die Verbannt die berühmt gemacht haben – diese drei sollten ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Lesen Sie weiter und entdecken Sie weitere Welten, die von Not, Hoffnung und Ihrer nächsten großartigen Stadt geprägt sind.

Die 20 besten Spiele wie „Banished“: Strategie & Städtebau

Diese handverlesenen Koloniesimulationen verbinden Erkundung, sorgfältige Planung und sinnvolle Dorfentwicklung. Verteidige dich gegen Überfälle oder baue eine blühende Stadt auf – jedes Spiel fängt den Reiz langfristiger Strategie und stetigen Fortschritts ein. Wie viele Städte wirst du in diesen Spielen wie Verbannt?

1. Life is Feudal: Walddorf [Ein realistischer mittelalterlicher Überlebens-Stadtbau-Simulator im Stil von „Banished“]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Realistische mittelalterliche Städtebau-Survival-Simulation Plattformen PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Mindillusion/Bitbox Ltd. Besondere Merkmale Raue Wetterbedingungen, Dorfansicht aus der Ich-Perspektive, umfangreiches Landwirtschafts- und Moralsystem Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden (die Spielzeit im Sandbox-Überlebensmodus variiert stark) Was mir gefallen hat Jede Mahlzeit und jedes Dach über dem Kopf fühlt sich verdient an

Der erste Frost tötet nicht nur die Ernte, sondern auch stellt jede Entscheidung, die du getroffen hast, auf die Probe. Life is Feudal: Walddorf greift den stillen Kampf von Verbannt und verleiht ihr Durchschlagskraft. Du verwaltest nicht nur Ressourcen, sondern kämpfst für künftige Generationen.

Jede Mahlzeit zählt, und jeder Fehler kann sich auf die gesamte Familie auswirken. Du beginnst mit einer kleinen Gruppe von Siedlern, einem Stück Land und viel Hoffnung. Die Jahreszeiten beeinflussen jede Entscheidung: Im Frühling säen, im Herbst ernten und sich auf den Winter einstellen.

Essen, Brennholz und der Glaube halten dein Volk am Leben. Jeder Dorfbewohner hat einen Namen, eine Familie und Fähigkeiten, die die Arbeitskraft des Dorfes prägen. Wenn Krankheit oder Kälte zuschlagen, kann schon der Verlust eines einzigen Bewohners das ganze Dorf ins Wanken bringen. Die Logistik wird zu einer Herzensangelegenheit, während man ihnen beim Leben zusieht.

Warum wir uns dafür entschieden haben In Life is Feudal: Walddorf Jeder Laib Brot und jedes Leben zählt. Es ist eine anspruchsvolle, aber lohnende Erfahrung des rustikalen Überlebens.

Ich wechsle gerne zu Ich-Perspektive und als ich zwischen den strohgedeckten Hütten umherging und sah, wie meine Gestaltung und Entscheidungen an der Basis. Die Technologiebaume treiben den Fortschritt voran, aber es sind der Rhythmus der täglichen Arbeit und die kargen Ernten, die einen in ihren Bann ziehen.

Fruchtfolge, Lagerverwaltung und Familienwachstum spielen dabei alle eine Rolle Realistischer Überlebens-Städtebau-Simulator.

Mein Fazit: Jede überstandene Woche Life is Feudal: Walddorf Das fühlt sich an, als hätte man einen Krieg gewonnen.

Was sagen die Spieler dazu?

Schach ist toll

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Ich habe es schon sooooo viele Stunden gespielt.

2. Mittelalterliche Dynastie [Eine mittelalterliche Überlebens- und Siedlungssimulation aus der Ich-Perspektive, inspiriert von „Banished“]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Mittelalterliche Überlebens- und Siedlungssimulation aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, GeForce Now Erscheinungsjahr 2020 Urheber Render Cube/Toplitz Productions Besondere Merkmale Ein Spiel, das Überleben mit dem Aufbau einer Dynastie verbindet – ein generationsübergreifendes Erbe Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Stunden (Handlung + Wachstum der Siedlung) Was mir gefallen hat Man beginnt mit einem Stock und endet mit einer Ahnenreihe

In Mittelalterliche Dynastie Der Morgen begrüßt dich nicht, er stellt dich auf die Probe. Du überstehst den Mittelalter, duVerewige deine Geschichte darin. An einem Tag jagst du Kaninchen, um dich zu ernähren; am nächsten gründest du ein Dorf, das deine eigene Lebenszeit überdauern soll.

DiesOpen-World, Ego-PerspektiveMischung ausLebenssimulation und Städtebau-Spiel fängt das mittelalterliche Leben ein. Sonnenlicht, das durch die Kiefern fällt, Rauch, der von den Dächern aufsteigt, und das Summen einer Welt, die sich mit oder ohne dich weiterdreht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mittelalterliche Dynastie verwandelt das tägliche Überleben in eine generationsübergreifende Erzählung. Es ist eines der wenigen Spiele, in denen dein Name über die Jahreszeiten hinweg weiterlebt.

Du wirst Holz sammeln, Werkzeuge herstellen, das Land bewirtschaften und deinen Siedlern Aufgaben zuweisen. Die Jahreszeiten wechseln, die Ressourcen ändern sich, und Jede Entscheidung prägt die Zukunft deiner Familie. Wenn man sein Ferienhaus baut oder sich auf den Winter vorbereitet, fühlen sich Entscheidungen ganz persönlich an.

Quests und Beziehungen bringen Abwechslung in den Spielalltag, während Erben und Abstammung Sichere den Fortbestand deiner Dynastie über Generationen hinweg. Gefällt mirVerbannt… habe ich schnell gelernt, dass eine einzige schlechte Ernte oder ein strenger Winter stundenlange Fortschritte zunichte machen können. Jeder Dorfbewohner zählt, und Jeder Plan braucht einen Plan B.

Mein Fazit: Hinterlassen Sie Ihre Spuren in der Geschichte in Mittelalterliche Dynastie.

Was sagen die Spieler dazu?

irgendetwas, das dir nicht gefallen wird

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Es ist ein unterhaltsames und entspanntes Dorfbau-Spiel, in dem man Bären mit Pfeilen in den Hintern schießen kann.

3. Jahr 1701 [Ein klassischer Wirtschafts-Stadtbau-Simulator mit umfassendem Ressourcenmanagement]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Wirtschafts- und Handelssimulation Plattformen PC, GeForce Now Erscheinungsjahr 2006 Urheber Ähnliche Designs/Sonnenblumen – Interaktiv Besondere Merkmale Handelswege aus der Kolonialzeit, vielschichtige Wirtschaft, Diplomatie, Expansionsbestrebungen Durchschnittliche Spielzeit 25–80 Stunden (Kampagne + freies Spiel) Was mir gefallen hat Das Schaffen von Ausgewogenheit ist genauso befriedigend wie Gewinn

Eine gut funktionierende Handelsroute hat etwas Süchtigmachendes – zu beobachten, wie die Versorgungswege brummen, während sich die Skylines deiner Inseln in goldenem Glanz erheben. Jahr 1701 schürt diese Besessenheit. Man baut nicht einfach nur Städte; man Wohlstand gestalten für Ihre Inselgruppe.

Jede Insel hat ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen. Ich verbrachte meine ersten Stunden Küstenlinien kartografieren, Gewürzrouten nachzeichnen und gesellschaftliche Bedürfnisse in Einklang bringen mit engen Laderäumen. Jede Bevölkerungsschicht verlangt nach mehr: Bier, Kleidung und Glauben. Alle bei Laune zu halten, ist eine elegantes Wirtschaftsrätsel.

Jahr 1701 zieht einen in seinen Bann, aber das Die wahre Magie entfaltet sich in der Mitte des Spiels. Ehe man sich versieht, sind die Produktionsketten so komplex, dass man schon fünf Schiffe im Voraus planen muss, nur um den Betrieb am Laufen zu halten. Tabellenkalkulationen inklusive!

Warum wir uns dafür entschieden haben Jahr 1701 belohnt langfristiges Denken durch seine weitreichenden Handelsnetzwerke, vielschichtigen Produktionssysteme und eine Wirtschaft, die sich erst im späteren Spielverlauf entfaltet.

Wunderschöne, detailreiche Städte glänzen in der Sonne, während Flotten wie am Schnürchen über türkisfarbene Meere gleiten. Es ist wunderschön, aber gnadenlos. Wenn du zu viel ausgibst, gerät dein Reich schnell ins Wanken. Vernachlässigst du die Diplomatie, unterbinden deine Rivalen deinen Handel.

Handle klug, und die Welt wird sich deiner Wirtschaft beugen.

Mein Fazit: Wenn Strategie deine Superkraft ist, Jahr 1701lässt es los.

Was sagen die Spieler dazu?

Grelymolycremp

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„Anno 1701“ war großartig wegen der Schmiede- und Marktplatz-Events, und die Bodenkämpfe waren einfach erstklassig. Ich erinnere mich, dass ich eine ganze Reihe von Haubitzen-Einheiten hatte und den Feinden einfach ein Feuerhagel entgegenschleuderte.

4. Königreiche und Burgen [Ein bezauberndes mittelalterliches Siedlungsspiel mit „Banished“-ähnlichen Wachstumsmechaniken]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Stadtbau-Simulation mit Verteidigungs- und Wachstumsmechaniken Plattformen PS5, Xbox One, Linux, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S, macOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Lion Shield, LLC Besondere Merkmale Wikingerüberfälle, Wettereffekte, Gestaltungsfreiheit beim Burgbau Durchschnittliche Spielzeit 20–50 Stunden (abhängig von der Karte und den Expansionszielen) Was mir gefallen hat Süß heißt nicht gleich einfach!

A Ein winziges Königreich, ein hungriger Drache und jede Menge fehlgeleitetes Selbstvertrauen, warKönigreiche und Burgen. Hier trifft mittelalterlicher Städtebau auf fröhliches Chaos. Man fängt klein an, indem man Bauernhöfe und Häuser platziert, und baut dann eine lebhafte Stadt mit eigenständigen Bewohnern auf, die essen, arbeiten und in Panik geraten, wenn Vikingskommt.

Hinter seinem Low-Poly-Look verbirgt sich überraschende TiefeLebensmittelvorräte, Verteidigungsanlagen und das Wetter prägen deine wachsende Siedlung. Überfälle und Drachenangriffe sorgen für echtes Risikomanagement. Einfache Produktionsketten sich zu großen, effizienten Städten entwickeln während du den Rhythmus deiner Heimat kennenlernst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Königreiche und Burgen ist zugänglich, klug und insgeheim anspruchsvoll, ohne dass man ständig Angst vor einem Zusammenbruch haben muss.

Es gibtkeine Bevormundungin diesemein lohnendes Mittelalterspiel, einfach saubere Systeme und kluge Planung. Man denke nur an Verbannt, aber mit einem Lächeln und einer sonnigeren Wettervorhersage.

Mein Fazit: Erlebe, wie die Stadt dank deiner Entscheidungen aufblüht in Königreiche und Burgen.

Was sagen die Spieler dazu?

Das kommt darauf an

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Eines meiner Lieblingsspiele, das mir wegen seiner Geschichte und der Grafik im Stil der 90er-Jahre besonders gut gefallen hat – diese Neuauflage bringt nicht viel Neues, und wir rechnen bald mit einem Abschluss.

5. Foundation [Ein mittelalterlicher Städtebau-Simulator ohne Raster, bei dem das organische Wachstum der Siedlung im Mittelpunkt steht]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Mittelalterlicher Städtebau-Simulator ohne Raster Plattformen PC, Linux, GeForce Now Erscheinungsjahr 2019 Urheber Polymorph Games Besondere Merkmale Organisches Wachstumssystem, modulare Denkmäler, dynamische Wirtschaft Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden (unbegrenzte Early-Access-Version) Was mir gefallen hat Dörfer werden zwar etwas unordentlich, sind aber wunderschön

Manche Bauherren vertrauen auf Raster. Stiftung vertraut auf sein Gespür. Dein Die Stadt wächst wie ein Lebewesen, die sich an Flüssen und Hügeln entlangschlängeln, anstatt in perfekte Quadrate zu fallen. Du leitest Siedler an, gestaltest Stadtviertel und errichtest Einrichtungen, während dein Dorf wächst. Es gibt kein Raster, das dich zurückhält.

Ich sah zu, wie meine Siedler Wälder in Bauholz, Trauben in Wein und reine Anstrengung in Monumente verwandelten, die die Skyline prägen. Es ist ein kreatives Städtebau-Spiel mit einem modularen System, bei dem nichts wirkt gekünstelt und alles ist verdient. Das Ergebnis wirkt ganz natürlich, als ob Verbannt, nur in der Form freier.

Warum wir uns dafür entschieden haben Stiftung zeichnet sich durch seine organischen Layouts, seine umfangreichen Stadtplanungswerkzeuge und sein ruhiges, aber durchdachtes Gameplay aus.

Zu beobachten, wie Straßen dort entstehen, wo die Dorfbewohner tatsächlich gehen, hat etwas seltsam Hypnotisierendes. Das Spieltempo kann sich im späteren Verlauf langsam anfühlen, aber das Mod-Szene und regelmäßige Updates das Erlebnis immer weiter verbessern.

Mein Fazit: Wenn Sie Freude an Kreativität und Geduld haben, dann gilt das auch für Stiftung. Es vermittelt die Kunst des Siedlungsbaus.

Was sagen die Spieler dazu?

SterlingWalrus

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„Königreiche und Burgen“ ist ein wesentlich lockeres Spiel, das leichter zu erlernen und zu spielen ist. Es handelt sich eher um einen klassischen Städtebau-Titel.

6. Zurück ins Mittelalter [Ein 3D-Kolonie-Überlebensspiel mit umfangreicher Basisbau-Funktion]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels 3D-Überlebenssimulation zum Aufbau einer Kolonie Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Foxy Voxel/The Irregular Corporation Besondere Merkmale 3D-Basisaufbau, Hunger und Überleben bei Überfällen Durchschnittliche Spielzeit 40–90 Stunden (abhängig von der Überlebensdauer und der Tiefe der Festung) Was mir gefallen hat Tiefe und Schmutz unter den Fingernägeln – beides ist erforderlich.

Steinmauern ragen empor, Pfeile fliegen, und deine Siedler hoffen, dass du gut geplant hast. Zurück ins MittelalterKurvenim „Banished“-Stil Überleben in ein eine vollwertige Festungssimulation. Verteidigung ist in dieser Situation so wichtig wie das tägliche Brot taktisches Echtzeit-Strategiespiel.

Ich habe mit ein paar Pionieren und Erdfundamenten angefangen; im Sommer zwangen mich Überfälle dazu, in die Höhe zu denken. Der mittelalterliche 3D-Look ist klar und übersichtlich, was ihn Türme, Todeszonen und unterirdische Schutzräume lassen sich leicht planen. Der Bau mehrstöckiger Festungen ist eine Überlebensstrategie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zurück ins Mittelalter fängt denselben Hunger ein, der Verbanntund sorgt so für zusätzliche Spannung im Kampf.

Jeder Dorfbewohner hat seine eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Macken. Ein übermüdeter Zimmermann kann eine ganze Verteidigungslinie lahmlegen. Es ist ein in Arbeit, aber es gibt regelmäßig Updates, die alles von der KI bis zur Architektur erweitern. Zu sehen, wie sich meine Kolonie von Hütten zu Festungen entwickelt, wird nie langweilig.

Mein Fazit: Zurück ins Mittelalter belohnt Weitsicht und Durchhaltevermögen. Jeder Ziegelstein, jedes Leben scheint nur eine Entscheidung vom Zusammenbruch entfernt zu sein.

Was sagen die Spieler dazu?

SterlingWalrus

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„Going Medieval“ ist ein Kolonie- und Überlebensspiel im Stil von „Rimworld“, das sich durch eine sehr ausgefeilte Spielmechanik auszeichnet und sich noch in der Entwicklung befindet.

7. Die äußerste Grenze [Ein hartes Überlebensspiel im Pionier-Stil mit starken Anklängen an „Banished“]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Überlebens-Städtebau-Spiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Crate Entertainment Besondere Merkmale Moderne Landwirtschaft, Krankheitssimulation, saisonale Belastungen Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden (Early Access, Fokus auf langfristige Spielzeit) Was mir gefallen hat Die Natur schlägt zurück

Die äußerste Grenze versetzt dich in unberührtes Land, wo Boden, Krankheit und Hunger sind die wahren Feinde. Vorausschauendes Handeln ist das A und O bei der Planung der Verteidigung gegen künftige Überfälle. Die Wildnis wartet nicht darauf, dass du dazulernst.

Du beginnst mit einem Wagen und einem Traum und erschaffst Ackerland, Räucherkammern und Verteidigungsanlagen gegen Räuber. Dorfbewohner anbauen, ernten, verarbeiten, und sterben durch dieselben zerbrechlichen Rhythmen, die „Banished“Kampf.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Die äußerste Grenze“ Der Realismus lässt die kleinen Dinge wie Wärme als etwas ganz Selbstverständliches erscheinen.

Die Erkundung ist genauso wichtig wie das Überleben. Die Ausdehnung auf Neue Außenposten erschließen Ressourcen während komplexe Lieferketten für ein zufriedenstellendes Wachstum sorgen. Auch wenn Leistungsschwächen in der Mitte der Saison den Rhythmus bremsen können.

Das Wetter lässt die Ernte verrotten, sauberes Wasser wird knapp, und Krankheiten breiten sich schneller aus als die Hoffnung. Zunächst ist es gemütlich, bis der erste Frost einem klar macht, dass dem nicht so ist. Und doch ist es ein unglaubliches Gefühl, zu sehen, wie eine Siedlung einen weiteren brutalen Winter übersteht.

Mein Fazit: Stellen Sie Ihre Geduld und Ihr Planungsgeschick auf die Probe mit Die äußerste Grenze.

Was sagen die Spieler dazu?

AlienSandwich

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Es ist noch nicht einmal fertig, und ich habe trotzdem schon jede Menge Spaß damit. Mir gefallen auch die vielen Anpassungsmöglichkeiten, mit denen man das Spiel ganz nach seinen Vorlieben gestalten kann

8. Stoneheart [Ein gemütlicher Kolonisations-Simulator mit Handwerks-, Überlebens- und Abenteuerelementen]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Gemütlicher Koloniebau-Spiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Radiant Entertainment Besondere Merkmale Prozedural generierte Karten, Voxel-Grafik, eine Mischung aus Kämpfen und Stadtleben Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden (durchschnittliche Spielzeit für einen Durchgang durch die gesamte Stadt) Was mir gefallen hat Jeder Dorfbewohner fühlt sich als Teil der Geschichte

Lass dich nicht von den sanften Farben täuschen; Komfort muss man sich erst erarbeiten. Steinherde geht es ebenso sehr um Fürsorge wie um Vorsicht, wo jeder Bauernhof und jeder Zaun die Hoffnung für einen weiteren Tag am Leben erhält. Basteln, verteidigen und dekorieren Kämpfe dich in diesem gemütlichen Koloniespiel ums Überleben.

Ich habe mein erstes Haus gebaut, zugesehen, wie das Feuer im Kamin entflammte, und wollte sofort dafür sorgen, dass alle in Sicherheit sind. Glück ist hier genauso wichtig wie Essen oder Werkzeuge. Hinter dem Charme verbirgt sich Monster, Raids und das Jonglieren mit Ressourcen die dich wachsam halten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Steinherde verbindet Kreativität und Komfort mit genau der richtigen Prise Spannung, damit jeder Sonnenaufgang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Die Voxelwelt ist farbenfroh und lebendig, voller Dorfbewohner, die bauen, ackern und kämpfen, damit deine Siedlung gedeiht. Es ist ein unendlich variierbarer Spielplatzfür Bauunternehmer.

Mein Fazit: Steinherde macht das Überleben zu einem herzerwärmenden Erlebnis. Baue, schütze und schaffe eine Welt, in der man sich zu Hause fühlt.

Was sagen die Spieler dazu?

Sie werden zurückkommen.

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Dieses Spiel verdient so viel mehr Aufmerksamkeit … Es ist ein fantastisches, unterhaltsames und herzerwärmendes Spiel, das es verdient, von viel mehr Menschen entdeckt und geschätzt zu werden.

9. Gutsherren [Ein realistischer mittelalterlicher Siedlungssimulator mit taktischen Schlachten]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Mittelalterliches Städtebauspiel mit taktischen Schlachten Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Slawische Magie/Das Pferd mit der Kapuze Besondere Merkmale Historischer Realismus, mittelalterliche Kriegsführung, organische Siedlungsgestaltung Durchschnittliche Spielzeit 40–120+ Stunden (Städtebau + Kämpfe; sich weiterentwickelnde EA-Statistiken) Was mir gefallen hat Jedes Strohdach zeugt von Tatkraft und Anmut

Der erste Hammerschlag fühlt sich schwer an in Gutsherren. Es ist einRealistischer mittelalterlicher Siedlungssimulator das Stadtbau-Details mit taktischen Kämpfen verbindet. Man beginnt mit einer Handvoll Bauern und befehligt am Ende Armeen auf schlammigen Feldern.

Ich habe meine erste Marktstraße angelegt und zugesehen, wie die Händler sie mit Leben erfüllten. Jeder Ochsenkarren, jeder Getreidespeicher und jeder Arbeiter fühlt sich wie ein Teil eines lebendigen Systems an. Logistik ist wichtig; ebenso wie die Lage jedes Hauses und jedes Feldes.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gutsherren verbindet eine realistische Wirtschaft, clevere Logistik und groß angelegte Schlachten in einer eindrucksvollen mittelalterlichen Kulisse. Städte wachsen auf natürliche und realistische Weise zu ganzen Regionen heran.

Wenn Raids stattfinden, ist der Übergang vom ruhigen Farmen zum Kommandieren auf dem Schlachtfeld nahtlos und beeindruckend. Es gibt zwar noch einige Early-Access-Macken, doch die Grundlagen können sich bereits mit den besten Strategiespiele zum Zweiten Weltkrieg.

Mein Fazit: Gutsherren ist Geduld, die zu Kraft wird. Errichten, befehlen, durchhalten.

Was sagen die Spieler dazu?

Fishiesideways10

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Es ist dynamisch und spannend mit den Produktionslinien … Es gibt zwar Kämpfe, aber keine intensiven und ständigen, wenn man das nicht will. Ich bin nur wegen des hammermäßigen Soundtracks hier.

10. Songs of Syx [Eine groß angelegte Koloniesimulation mit massiver Stadterweiterung]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Groß angelegte Koloniesimulation Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Gamatron AB Besondere Merkmale Tausende Bürger, einzigartige Arten, riesige Volkswirtschaften Durchschnittliche Spielzeit 80–200+ Stunden (groß angelegte Imperiumssimulation) Was mir gefallen hat Aus dem Chaos Ordnung schaffen

Es beginnt mit ein paar Zelten und endet in einer Metropole. Lieder von Syxdauert„Banished“ Überlebensdisziplin und zoomt auf Imperiumsmaßstab heraus. Tausende von Bürgern wuseln durch vielschichtige Stadtviertel, von denen jedes ein weitverzweigtes Netz aus Arbeit, Handel und Kultur.

Ich habe Straßen für zehn Bürger gebaut und plötzlich verlangten zehntausend ihre eigenen Straßen. Es ist Makroplanung und Sandbox-Freiheit macht es zu einem der ambitionierte Großstrategiespieleherum.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lieder von Syx wächst, ohne dabei seine Seele zu verlieren. Es belohnt Geduld, Weitsicht und diesen stillen Nervenkitzel, wenn aus Chaos Ordnung entsteht.

Selbst bescheidene Maschinen können unter der Bevölkerungslast ächzen, aber das ist es wert, wenn deine Stadt erstrahlt und das Leben in jeder Straße pulsiert.

Mein Fazit: Lieder von Syx ist genau das Richtige für dich, wenn du schon immer mal Architekt, Ökonom und Gott zugleich sein wolltest.

Was sagen die Spieler dazu?

ProphetChuck

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Das Spiel ist unglaublich und einer der am besten optimierten Städtebau-Titel, die ich je gespielt habe.

11. Die Wiedergeburt der Königreiche [Ein kartengesteuertes Städtebau-Spiel mit einem Fortschrittssystem im Stil von „Banished“]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Kartengesteuertes Städtebauspiel Plattformen PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Erdschein Besondere Merkmale Kartensystem für Upgrades, globaler Mehrspielermodus, Handelsinteraktion Durchschnittliche Spielzeit 50–120 Stunden (Wirtschaftszyklus im mittleren bis späten Spielverlauf) Was mir gefallen hat Die Spontaneität der Karten

Einmal mischen, und schon ändert sich alles: das Gesetz, das Land und dein Vermächtnis. Die Wiedergeburt der Königreicheinterpretiert neu„Banished“ Überleben im Mittelpunkt – mit einem Kartensatz, der sich ständig weiterentwickelt. Jede gezogene Karte prägt den Weg deiner Siedlung von einem von einem bescheidenen mittelalterlichen Dorf zu einer blühenden Industriemacht. In dieser Welt, Feen ist zu erwarten.

Produktionsketten sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter beschäftigt sind, und die Zuweisung der Aufgaben kommt Ihnen vertraut vor. Das Kartensystem bietet mehr Auswahl und verführt, wobei neue Techniken, Strategien und Boni auf den perfekten Moment warten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Wiedergeburt der Königreiche verbindet Tradition und Innovation. Es belohnt kluge Planung und sorgt gleichzeitig dafür, dass jedes Spiel unvorhersehbar und abwechslungsreich bleibt.

Das Tempo ist langsamer als bei anderen Baukästen, aber der Lohn dafür ist langfristige Beherrschung. Du kannstZwischen Sandbox und Szenario wechseln um für Abwechslung bei den Herausforderungen zu sorgen. Zu sehen, wie sich deine Stadt im Laufe der Zeit verändert, ist genauso befriedigend wie das Überstehen eines weiteren Sturms.

Mein Fazit: Wenn du bereit bist, auf Chancen und Fortschritt zu setzen, dann spiel mit Die Wiedergeburt der Königreiche.

Was sagen die Spieler dazu?

GuildOfDragons

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Ich würde „Die Wiedergeburt der Königreiche“ empfehlen; es hat ein sehr schönes Kartensystem, ist einfach, wird aber nie langweilig.

12. Das Vermögen des Gründers [Eine unbeschwerte Koloniesimulation mit Stimmungs- und Bedarfs-Systemen]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Koloniesimulation mit Stimmungs- und Bedarfs-Systemen Plattformen PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Dionic Software Besondere Merkmale Emotionale KI-Siedler, Stimmungsmanagement, individuelle Gestaltung der Unterkünfte Durchschnittliche Spielzeit 35–70 Stunden (Überlebensrate der Kolonie) Was mir gefallen hat Ein lächelnder Kolonist ist wie eine Währung

Es stellt sich heraus, dass es ganz einfach ist, seine Siedler am Leben zu halten; sie aufbewahrenglücklich ist das eigentliche Endspiel. Das Vermögen des Gründersist einein bezauberndes Sandbox-Spiel wo das Überleben mehr von der Laune deiner Siedler abhängt als von den Vorräten. Zufriedenheit kann sich aufbauen, oder brechen, eine Kolonie.

Jeder Siedler hat Stimmungen, Träume und Eigenschaften die sich in der Gruppe ausbreiten. Ein mürrischer Zimmermann kann die Arbeit eines ganzen Tages lahmlegen; plötzlich bist du Therapeut! Ich fing an, mich um die Mahlzeiten und die Böden zu kümmern, und schon bald richtete ich Schlafzimmer ein, um die Stimmung zu heben, unerwartet, aber erfreulich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Vermögen des Gründers ist der Beweis dafür, dass Führung menschlich sein kann. Man baut nicht nur Häuser, man schafft Glück.

Kämpfe und Familienleben sorgen für spannende Abwechslung, während kreatives Bauen deiner Siedlung eine ganz eigene Note verleiht. Es ist leichter und verzeihender als Verbannt, aber nicht wenigerEs ist ein tolles Gefühl, wenn deine Kolonie gedeiht.

Mein Fazit: Sie lieben eine mitarbeiterorientierte Unternehmensführung und Geschichten, die aus Emotionen entstehen… dann Das Vermögen des Gründersist genau das Richtige für dich.

Was sagen die Spieler dazu?

Tante MacArthur

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Das Vermögen des Gründers – Du beginnst mit drei Personen, und nach und nach kommen weitere hinzu. Du musst dafür sorgen, dass sie genug zu essen, einen Schlafplatz und eine sinnvolle Beschäftigung haben. Es ist ein unterhaltsames Spiel mit einer ansprechenden Grafik.

13. Gnomoria [Ein Sandbox-Kolonisationsspiel mit der DNA von „Dwarf Fortress“]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Sandkasten-Koloniebauer Plattformen Windows, Linux, macOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Robotronic Games Besondere Merkmale Vollständig zerstörbares Terrain, Automatisierung, unbegrenzte Bastelmöglichkeiten Durchschnittliche Spielzeit 60–150+ Stunden (Sandbox, kein festgelegtes Ende) Was mir gefallen hat Chaos, Charme und Kreativität

Gnomoria is Chaos, Handwerk und Komik in gleichem Maße. Als der etwas schrullige Cousin von Zwergenfestung… hier zählt jede Tüte, jedes Fass und jede Schubkarre Dorfverwaltungs-Simulation.

Du hast die Leitung über eine Truppe überarbeiteter Zwerge und bahnst dir deinen Weg durch Graben, Basteln und Handeln – entweder hin zum Wohlstand oder zum Zusammenbruch. Kein Königreich gleicht dem anderen, sich verändernde Hügel, Erze und Gefahren, bis sich jeder Neustart wie eine neue Herausforderung anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gnomoria bietet genug Tiefe für erfahrene Spieler, ist aber gleichzeitig einfach genug für alle, die sich für das klassische Chaos in Kolonien interessieren.

The Die Details gehen in die Tiefe: Werkzeuge nutzen sich ab, Lagerbestände quellen über, und schon eine einzige fehlerhafte Bestellung kann deine Mitarbeiter in den Wahnsinn treiben. Diese Lektion habe ich auf die harte Tour gelernt, als meiner Brauerei der Vorrat ausging.

Hinter den 2D-Pixeln verbergen sich ernsthafte Strategieund eintreue Modding-Szene das es auch Jahre später noch lebendig hält.

Mein Fazit: Gnomoria fängt die Freude am Basteln ein. Bauen, umbauen und lachen, wenn alles zusammenbricht.

Was sagen die Spieler dazu?

Wiederholen

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Fast 900 Stunden in Gnomoria

14. Zunehmende Siedlungen [Ein mittelalterliches Siedlungs-Survival-Spiel mit prozeduralen Herausforderungen]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Überlebenssimulation in einer mittelalterlichen Siedlung Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Stellar Fox Studio Besondere Merkmale Prozedural generierte Welten, zufällige Herausforderungen, Überleben im Mittelpunkt Durchschnittliche Spielzeit 30–80 Stunden (Verfahrenszyklen) Was mir gefallen hat Kein Winter gleicht dem anderen

Dem Sturm sind deine Pläne egal. Zunehmende Siedlungen zeigt, wie lange sorgfältige Vorbereitung gegen Pech und schlechtes Wetter standhält. Es ist ein ein düsteres Überlebensspiel fest verankert „Banished“Tradition vonGeduld, Präzision und Schmerz.

Du leitest Familien statt anonymer Arbeiter. Generationen wachsen heran, altern und vergehen, während um sie herum Ernten, Werkzeuge und politische Verhältnisse zusammenbrechen oder gedeihen. Fünfunddreißig Berufe sich zu Produktionsbahnen verflechten, die sich authentisch und manchmal zerbrechlich anfühlen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zunehmende Siedlungen erfordert Weitsicht, Anpassungsfähigkeit und Optimismus, selbst in Katastrophenzeiten. Nur wenige Stadtplaner vermitteln dieses Gefühl des hart erkämpften Überlebens.

Überfälle und Katastrophen treffen dich hart und zwingen dich dazu, Jedes Mal intelligenter neu aufbauen. Es ist hart, aber fair; man sieht jede Ursache und jede Folge. Das Die Lernkurve ist steil… und der Fortschritt mag langsam sein, doch genau deshalb fühlt sich jedes zurückgewonnene Dorf wie ein verdienter Erfolg an.

Mein Fazit: Zunehmende Siedlungen verschenkt keine Siege; es zwingt dich, dafür zu kämpfen.

Was sagen die Spieler dazu?

GrumpyThumper

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„Zunehmende Siedlungen“ und „Die Wiedergeburt der Königreiche“ sind beide absolute Knaller.

15. Die Anfänge der Menschheit [Ein prähistorisches Koloniespiel mit Überlebens- und Fortschrittselementen]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Überleben beim Aufbau einer prähistorischen Stadt Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Madruga Works Besondere Merkmale Epochenverlauf, Jagd, forschungsbasierte Evolution Durchschnittliche Spielzeit 25–60 Stunden (von der Steinzeit bis zur Eisenzeit) Was mir gefallen hat Zusehen, wie die Menschen der Steinzeit den Grundstein für die Zivilisation legten.

Das erste Lagerfeuer fühlt sich wie ein Sieg an. Die Anfänge der Menschheitfolgt deinemein prähistorischer Stamm über Generationen hinweg, von Steinwerkzeugen bis hin zu Eisen und darüber hinaus. Es ist eine durchdachtes Strategiespiel das den menschlichen Fortschritt zu einem Kampf ums Überleben macht.

Du führst Jäger durch gefrorene Flüsse, Herden wilder Tiere und Lebensmittelrationierung vor dem langen Winter. Jedes Zeitalter schaltet neue Werkzeuge frei, aber jedes Fortschritt bringt neue Risiken mit sich. Du kannst die Hälfte deines Stammes durch einen heftigen Sturm verlieren, weil du Mauern gebaut hast, bevor du Kleidung hergestellt hast.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Anfänge der Menschheit Es fängt das Gefühl früher Zivilisationen ein, ohne es zu kompliziert zu machen. Klare Spielmechaniken, ein stetiger Spielfortschritt und kleine Erfolge verleihen ihm einen zeitlosen Reiz.

Its einfache Benutzeroberfläche verbirgt schwierige Entscheidungen und lohnende Tiefe. Zu sehen, wie sich Lehmhütten in Monumente verwandeln, verliert nie seinen Reiz.

Mein Fazit:SpielenDie Anfänge der Menschheit Wenn du Survival mit Sinn liebst. Jedes Werkzeug, das du herstellst, ist ein Schritt in Richtung Geschichte.

Was sagen die Spieler dazu?

tdah

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„Dawn of Man“ ist ein Meisterwerk. Wenn dir „Banished“ gefallen hat, wirst du dieses Spiel lieben.

16. Thea: Das Erwachen [Ein von der Mythologie inspirierter 4X-Survival-Hybrid]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Rundenbasierter 4X-Survival-Hybrid Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Museum der Horrorspiele Besondere Merkmale Von Mythen inspirierte Geschichten, Kartenduelle, Entscheidungen ums Überleben Durchschnittliche Spielzeit 40–90 Stunden (Kampagnen + Überlebensmodus mit Zufallsgenerator) Was mir gefallen hat Mythen und Geschichtenerzählen

Es wird früh dunkel in Thea: Das Erwachen. Monster erwachen, Götter flüstern, und das Überleben wird zu einer Geschichte, die sich mit jeder einzelnen Entscheidung entfaltet. Jede Entscheidung hallt durch die Dunkelheit.

Teils 4X-Strategiespiel, teils Überlebenssimulation… tauscht es weitläufige Reiche gegen die Zerbrechlichkeit eines einzigen Lagers ein. Du sammelst Nahrung, stellst Werkzeuge her und schickst Expeditionen in eine dunkle, von Folklore durchdrungene Welt. Jede Begegnung ist ein Glücksspiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Thea: Das Erwachen verbindet die Spannung des Überlebenskampfes mit dem Mythischen. Es ist unheimlich, unvorhersehbar und man kann es immer wieder spielen.

Geschichten entstehen ganz von selbst. Helden steigen auf, fallen und verschwinden manchmal ganz, wobei sie Legenden hinterlassen. So wie Verbannt, Jede Ressource zählt, doch hier sind die Kosten spiritueller Natur, nicht nur materieller. Kartengestützte Kämpfe entscheiden darüber, ob dein Volk lebt, stirbt oder mit Geschichten zurückkehrt, die es wert sind, weitererzählt zu werden.

Mein Fazit: Thea: Das Erwachen, wenn du möchtest, dass deine Management-Spiele dich ein wenig nicht loslassen.

Was sagen die Spieler dazu?

PlatinumMode

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Dieses Spiel sieht ziemlich interessant aus. Es scheint eine Mischung aus Erkundung, RPG-Elementen, Basisbau und Strategie zu sein.

17. RimWorld [Eine Science-Fiction-Koloniesimulation mit storybasierten, sich organisch entwickelnden Erzählungen]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Science-Fiction-Koloniesimulator Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ludeon Studios Besondere Merkmale KI-Storyteller-System, Mod-Unterstützung, Generierung emergenter Erzählungen Durchschnittliche Spielzeit 80–300+ Stunden (unbegrenzter Wiederspielwert) Was mir gefallen hat Das Drama und die Erzählkunst

Kein Plan überlebt den Kontakt mit deinen Kolonisten. RimWorldist einein brillantes Science-Fiction-Spiel das das Basismanagement in ein Überlebens-Seifenoper. Nach einer Bruchlandung auf einem fremden Planeten musst du Unterkünfte errichten, Wunden versorgen und eine Crew aus unberechenbaren Charakteren mit ihren jeweiligen Bedürfnissen, Ängsten und Hintergründen im Detail leiten.

Der Zauber liegt in seinem KI-Geschichtenerzähler, einem Eine unsichtbare Hand, die Tragödie und Triumph miteinander verwebt aus deinem alltäglichen Durcheinander. Es brechen Brände aus, Freundschaften zerbrechen, und Gefangene werden zu Verbündeten, während das Chaos die Geschichte für dich schreibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Jeder Überfall, jede Liebesgeschichte und jeder Verrat in RimWorld Es fühlt sich an wie ein Teil einer größeren Geschichte, die man nicht geplant hat und von der man einfach nicht loskommen kann.

Hinter seiner Einfachheit verbirgt sich Tiefe, und dank der Mod-Unterstützung kannst du das Universum ganz nach deinem Geschmack umgestalten. Es ist kontrolliertes Chaos, die allerbeste Art.

Mein Fazit: RimWorld ist genau das Richtige für dich, wenn du das Unvorhersehbare liebst. Es ist ein Überlebenskampf mit Geschichten, an die du dich wirklich erinnern wirst.

Was sagen die Spieler dazu?

chazwhiz

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Ich glaube, es war eine perfekte Mischung aus allem, was ich an Spielen mag. Sehr offene Ziele, Basisbau, Lieferkettenmanagement, Tower Defense/Turtling möglich, und die Mods … oh Gott, die Mods.

18. Timberborn [Ein einzigartiger postmenschlicher Kolonisationssimulator mit Biber-Zivilisationen]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Posthumaner Kolonisationsbauer mit Bibern Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Mechanik Besondere Merkmale Wasserbasierte Stadtplanung, Vielfalt der Fraktionen, vertikale Bebauung Durchschnittliche Spielzeit 40–150 Stunden (Sandbox-Entwicklungsphasen) Was mir gefallen hat Biber übertreffen die Menschheit

Die Menschen sind verschwunden, doch die zurückgelassenen Erbauer sind klüger, pelziger und weitaus geschickter in der Stadtplanung. Timberborn überlässt die Zivilisation den Bibern; effizient, unermüdlich und weitaus besser in der Stadtplanung. Du verwaltest die Wasservorräte, baust Dämme und führst deine Kolonie durch brutale Dürreperioden, die diese Welt prägen LumberpunkWelt.

Dein HolzDie Stadt wächst in die Höhe statt nach außen. Durch vertikales Stapeln lassen sich mehrstöckige Häuser, Gehwege und Werkstätten schaffen. All dies wird ermöglicht durch umfassende Produktionsketten und intelligente Automatisierung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Timberborn ist ein fantasievolles Meisterwerk des Designs. Seine Wassersysteme, die gestapelte Bauweise und der fröhliche Stil machen es zu einem ebenso entspannenden wie strategischen Erlebnis.

Wenn man Biber dabei beobachtet, wie sie Baumstämme schleppen, Motoren bedienen und in ordentlichen Unterkünften ein Nickerchen machen, bekommt man ein gemütlich, aber fleißig Charme. Jede Dürre ist ein Rätsel, jeder Damm ein Erfolg.

Mein Fazit: Baue hoch, bleib trocken und mach die Biber stolz in Timberborn.

Was sagen die Spieler dazu?

Viper999DC

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„Banished 2.0“ heißt „Timberborn“.

19. Kinder des Nils: Erweiterte Ausgabe [Ein pharaonischer Städtebau-Simulator mit komplexen sozialen Systemen]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Städtebau-Spiel im alten Ägypten Plattformen PC Erscheinungsjahr 2008 Urheber Schrägmühle Besondere Merkmale Eine lebendige Bürgerwirtschaft, Denkmalbau, eine auf dem Pharao basierende Führung Durchschnittliche Spielzeit 30–70 Stunden (Kampagne + freier Spielmodus) Was mir gefallen hat Macht fühlt sich mächtig und doch zerbrechlich an

Der Sand verweht, die Sonne geht auf, und eine ganze Zivilisation blickt auf dich. Kinder des Nils: Erweiterte Ausgabe versetzt dich in die Rolle eines Pharaos, Aufbau einer lebendigen Gemeinschaft im langsamen, beständigen Rhythmus des Flusses.

You Menschen mit echten Bedürfnissen führen, von Bauern, Adligen, Schriftgelehrten und Soldaten. Alle arbeiteten zusammen, um Alexandria lebendig. Jedes Denkmal erfordert jahrelange Planung, jeder Ziegelstein wird von Händen gesetzt, die eine faire Bezahlung und volle Kornspeicher erwarten. Deine Entscheidungen prägen die Gesellschaft selbst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kinder des Nils vereint Schönheit und Bürokratie wie kein anderes. Es ist geduldig, durchdacht und belohnt umsichtiges Handeln gegenüber schnellem Wachstum.

Das Tempo mag sich langsam anfühlen, aber dieser Rhythmus verleiht jedem Meilenstein die gebührende Bedeutung beimessen. Kraft fühlt sich anders an, wenn sie aus Stein gehauen ist.

Mein Fazit: Wenn Sie gerne sorgfältig planen und mitverfolgen, wie eine echte Gesellschaft Gestalt annimmt, Kinder des Nilsist genau das Richtige für dich.

Was sagen die Spieler dazu?

theother64

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Es spielt sich ein bisschen anders. Es setzt auf ein etwas realistischeres Gameplay … Außerdem ist es etwas gemächlicher, sodass ich in der richtigen Stimmung dafür sein muss.

20. Das Lagerfeuer: Verlassene Länder [Ein minimalistisches Überlebens- und Siedlungsspiel]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Minimalistische Überlebens- und Siedlungssimulation Plattformen PC, Handy, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Xigma Games Besondere Merkmale Minimalistische Optik, automatisierte Arbeitsabläufe, defensive Strategie Durchschnittliche Spielzeit 5–15 Stunden (kurze, minimalistische Einheiten) Was mir gefallen hat Stille, eindringlich, Frieden, den man sich verdienen muss

Die Nacht bricht schnell herein in Das Lagerfeuer: Verlassene Länder, und Licht ist deine einzige Verteidigung. Dies Minimalistische Überlebenssimulation reduziert das Genre auf das Wesentliche: erstellen ein kleines Dorf, Wache dein Lagerfeuer und durchhalten was auch immer aus der Dunkelheit kriecht.

The Die Bedienung ist einfach, die Spannung jedoch nicht. Du wirst Arbeiter damit beauftragen, Holz zu sammeln, Waffen herzustellen und Wache zu halten, während seltsame Kreaturen deinen zerbrechlichen Frieden auf die Probe stellen. Wetterumschwünge und lange Nächte sorgen für langsamer, schleichender Druck. Jeder Sonnenaufgang fühlt sich wie ein hart erkämpfter Sieg an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Lagerfeuer: Verlassene Länder ist gemütlich, einladend und in der Stille überraschend spannend.

Its klares Design und eindringliche Musik verwandeln Mangel in Gelassenheit und lassen kleine Erfolge wie große Erfolge wirken. Kurze Einheiten und regelmäßige Aktualisierungen Sorge dafür, dass der Fortschritt befriedigend bleibt, ohne Druck auszuüben. Es ist friedlich, bis es das nicht mehr ist.

Mein Fazit: Schaffe Licht in der Dunkelheit, und lass dich von der Stille in Geduld lehren Das Lagerfeuer: Verlassene Länder.

Was sagen die Spieler dazu?

Hallo, ich bin LuLu

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Ich bin ein großer Fan. Wahrscheinlich einer meiner Lieblings-iOS-Titel. Es erfüllt für mich alle Kriterien. Wie andere bereits angemerkt haben, ist es nicht besonders lang, aber ich war noch nie jemand, der ein Spiel allein nach seiner Länge beurteilt.

Mein Fazit

Wenn du auf der Suche nach den besten Einstiegsmöglichkeiten für Spiele wie Verbannt aber wissen nicht, wo Sie anfangen sollen… Dann sind Sie hier genau richtig.

Für Neulinge → Life is Feudal: Walddorf . Eine fundierte Einführung, die „Banished“ Überlebensstress mit klaren Systemen und einem angenehmen Tempo.

Eine fundierte Einführung, die „Banished“ Überlebensstress mit klaren Systemen und einem angenehmen Tempo. Für Geschichtenerzähler → Mittelalterliche Dynastie . Eine Reise aus der Ich-Perspektive, in der du lebst, arbeitest und ein Vermächtnis schaffst, das Generationen überdauert.

Eine Reise aus der Ich-Perspektive, in der du lebst, arbeitest und ein Vermächtnis schaffst, das Generationen überdauert. Für Wirtschaftsinteressierte → Jahr 1701 . Ein klassischer Städtebau-Spiel, das geduldige Planung und die perfekte Handelsroute belohnt.

Ein klassischer Städtebau-Spiel, das geduldige Planung und die perfekte Handelsroute belohnt. Für kreative Baumeister → Fundament. Eine friedliche Sandkiste, die durch organisches, rasterfreies Wachstum Struktur in Ausdruck verwandelt.

Eine friedliche Sandkiste, die durch organisches, rasterfreies Wachstum Struktur in Ausdruck verwandelt. Für Perfektionisten → Die äußerste Grenze. Ein anspruchsvolles, aber lohnendes Simulationsspiel, das jede Ernte und jeden Sturm zu einer strategischen Herausforderung macht.

Jeder Titel in dieser Liste enthält „Banished“Geist:Belastbarkeit, Rhythmus und die Schönheit des Bauens etwas, das Bestand hat.

Häufig gestellte Fragen